佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十五

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

「復次，海意！我念過去無量無邊阿僧祇無等比劫數之前，彼時有佛出現世間，名無邊光照如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名善變化，劫名光味。以何緣故，彼佛如來名無邊光照？以彼世尊初坐菩提場，未證一切智，居菩薩位，爾時身放種種色光，是光普遍十方無量阿僧祇出過算數諸佛剎土皆悉照曜，而彼一切佛剎之中所有一切不退轉菩薩，及一生補處菩薩，見彼菩薩坐菩提場，見已即各向彼菩薩，散擲妙花。其所擲花，以佛威神力故，皆悉向彼菩薩身聚。而一一花，於彼善變化世界之中，廣大積集高七人量。以是緣故，建立彼佛及光味劫如是名字。海意！彼劫之中有十四俱胝如來出現世間，而彼善變化世界，具大威神安隱豐樂。一切天人眾多熾盛，國土廣遠，有九十六俱胝那庾多百千大洲，彼一一洲縱廣八十四百千由旬，一一百千由旬有八萬四千州城，一一州城有八萬四千縣邑聚落，一一城中各有十俱胝那庾多百千人民而共居止，一一縣邑各有八俱胝人民居止。彼世界中人民富盛尚爾許數，何況大威德諸天、龍、鬼。又彼世界四寶所成，所謂金、銀、琉璃、頗胝迦寶。又復彼土隨意所念，飲食，衣服，莊嚴具等自然充足。又彼人民無我、我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！我念過去無量無邊阿僧祇無等比劫數之前，彼時有佛出現世間，名無邊光照如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名善變化，劫名光味。以何緣故，彼佛如來名無邊光照？以彼世尊初坐菩提場，未證一切智，居菩薩位，爾時身放種種色光，是光普遍十方無量阿僧祇出過算數諸佛剎土皆悉照曜，而彼一切佛剎之中所有一切不退轉菩薩，及一生補處菩薩，見彼菩薩坐菩提場，見已即各向彼菩薩，散擲妙花。其所擲花，以佛威神力故，皆悉向彼菩薩身聚。而一一花，於彼善變化世界之中，廣大積集高七人量。以是緣故，建立彼佛及光味劫如是名字。海意！彼劫之中有十四俱胝如來出現世間，而彼善變化世界，具大威神安隱豐樂。一切天人眾多熾盛，國土廣遠，有九十六俱胝那庾多百千大洲，彼一一洲縱廣八十四百千由旬，一一百千由旬有八萬四千州城，一一州城有八萬四千縣邑聚落，一一城中各有十俱胝那庾多百千人民而共居止，一一縣邑各有八俱胝人民居止。彼世界中人民富盛尚爾許數，何況大威德諸天、龍、鬼。又彼世界四寶所成，所謂金、銀、琉璃、頗胝迦寶。又復彼土隨意所念，飲食，衣服，莊嚴具等自然充足。又彼人民無我、我所。

「海意！彼無邊光照如來、應供、正等正覺，壽量十中劫，有三十六俱胝那庾多百千諸聲聞眾，一千二百俱胝菩薩摩訶薩眾。有一王城名善清淨，是彼世尊本所生地。彼佛出王宮已，別止一城，其名樂生。而彼樂生大城之中，有轉輪聖王，名善淨境界，統王三千大千世界，七寶具足，所謂：輪寶、象寶、馬寶、女寶、摩尼寶、主藏臣寶、主兵臣寶，如是七寶王之受用。海意！彼善淨境界王，已發阿耨多羅三藐三菩提心，深心具足，於一切眾生起無障礙心。王有八十四俱胝那庾多百千宮嬪婇女，端正殊妙如天女相。是諸宮女，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。彼善淨境界王，延請世尊無邊光照如來及菩薩、聲聞大眾，經二中劫而伸供養，如法清淨離諸過失，依沙門法所應受用，衣服、飲食、病緣、醫藥、坐臥具等，一切供給。其王為佛世尊別立精舍，清淨嚴潔縱廣百千由旬，琉璃珠寶而為其地，七寶牆界重重間作，處處皆用赤旃檀香及烏囉娑旃檀之香間為其柱，巧妙殊特與天宮等。次復安布十千樓閣，命諸菩薩、聲聞大眾次第安止。海意！彼善淨境界王，諦奉彼佛清淨之法，受持五戒精修梵行。與宮嬪眷屬，經二中劫，承事供養彼佛世尊。過二中劫已，其王即與諸眷屬俱，詣彼無邊光照如來、應供、正等正覺所。到已頭面禮足，右繞七匝，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！彼無邊光照如來、應供、正等正覺，壽量十中劫，有三十六俱胝那庾多百千諸聲聞眾，一千二百俱胝菩薩摩訶薩眾。有一王城名善清淨，是彼世尊本所生地。彼佛出王宮已，別止一城，其名樂生。而彼樂生大城之中，有轉輪聖王，名善淨境界，統王三千大千世界，七寶具足，所謂：輪寶、象寶、馬寶、女寶、摩尼寶、主藏臣寶、主兵臣寶，如是七寶王之受用。海意！彼善淨境界王，已發阿耨多羅三藐三菩提心，深心具足，於一切眾生起無障礙心。王有八十四俱胝那庾多百千宮嬪婇女，端正殊妙如天女相。是諸宮女，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。彼善淨境界王，延請世尊無邊光照如來及菩薩、聲聞大眾，經二中劫而伸供養，如法清淨離諸過失，依沙門法所應受用，衣服、飲食、病緣、醫藥、坐臥具等，一切供給。其王為佛世尊別立精舍，清淨嚴潔縱廣百千由旬，琉璃珠寶而為其地，七寶牆界重重間作，處處皆用赤旃檀香及烏囉娑旃檀之香間為其柱，巧妙殊特與天宮等。次復安布十千樓閣，命諸菩薩、聲聞大眾次第安止。海意！彼善淨境界王，諦奉彼佛清淨之法，受持五戒精修梵行。與宮嬪眷屬，經二中劫，承事供養彼佛世尊。過二中劫已，其王即與諸眷屬俱，詣彼無邊光照如來、應供、正等正覺所。到已頭面禮足，右繞七匝，退住一面。

「爾時，善淨境界王白無邊光照如來言：『世尊！云何菩薩於大乘中得不隨他信？云何菩薩雖復趣向最勝之道而無我相？云何菩薩善能安住無動無不動慧？云何菩薩得方便慧清淨？云何菩薩得久遠觀察不斷根本？云何菩薩於六塵境界雖復增長而無放逸？云何菩薩能於甚深義理之中不生驚怖？云何菩薩得名真實菩薩？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，善淨境界王白無邊光照如來言：『世尊！云何菩薩於大乘中得不隨他信？云何菩薩雖復趣向最勝之道而無我相？云何菩薩善能安住無動無不動慧？云何菩薩得方便慧清淨？云何菩薩得久遠觀察不斷根本？云何菩薩於六塵境界雖復增長而無放逸？云何菩薩能於甚深義理之中不生驚怖？云何菩薩得名真實菩薩？』

「時彼無邊光照如來、應供、正等正覺，告善淨境界王言：『大王！諦聽，諦聽！極善作意，今為汝說。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即得於大乘中不隨他信。何等為四？一者、從勝解出生故信出世聖法；二者、勇猛不退故勤行精進化度眾生；三者、善觀察故起神通智作諸游戲；四者、智隨知法故於一切法起決擇相。大王！如是四法，菩薩若具足者，即得於大乘中不隨他信。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，趣向最勝道而不生我相。何等為四？一者、不著禪味而心業調暢；二者、不著己樂施於他樂；三者、成大慈行安住大悲；四者、得廣大信解，能起最上最勝樂欲。如是四法，菩薩若具足者，即得趣向最勝道而不生我相。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即得安住無動無不動慧。何等為四？一者、內心遠離諂誑；二者、內心清淨具善方便；三者、深心方便而不退轉；四者、深心不捨所行。如是四法，菩薩若具足者，即得善住無動無不動慧。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，得方便慧清淨。何等為四？一者、雖觀一切法無我，而常以其四攝之法化度眾生。二者、雖知一切法不可宣說，常以音聲、文字為諸眾生演說法要護持正法。三者、雖觀諸佛法身，而常信解一切如來功德，成辦相好精進無懈。四者、雖觀一切佛剎空寂，而常嚴淨佛土勤行不息。如是四法，菩薩若具足者，即得方便慧清淨。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即得久遠觀察根本不斷。何等為四？一者、能善觀察菩提道場，以菩提心不捨離故。二者、善觀佛智，自智無著故。三者、善觀轉妙法輪，隨所聞法皆能為說不懈倦故。四者、善觀大涅槃法，而不厭離生滅法故。如是四法，菩薩若具足者，即得久遠觀察根本不斷。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，於六塵境界雖復增長而無放逸。何等為四？一者、為轉輪聖王化度人民，善觀諸行無常，雖復六塵境界增長而無放逸。二者、為帝釋天主化諸天眾，善觀諸行是苦，雖復六塵境界增長而無放逸。三者、現作魔王化諸魔眾，善觀諸法無我，雖復六塵境界增長而無放逸。四者、為大梵王化諸梵眾，善觀涅槃寂靜，雖復六塵境界增長而無放逸。如是四法，菩薩若具足者，即於六塵境界雖復增長而無放逸。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即於甚深義理不生驚怖。何等為四？一者、親近真實善友。二者、於善友所相續無間，開示甚深佛菩提法。三者、於如是等甚深經典，乃至多百由旬，亦往聽受決擇其義。四者、如所聞法，起慧推求，但依於義不依於文。如是四法，菩薩若具足者，即於甚深義理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼無邊光照如來、應供、正等正覺，告善淨境界王言：『大王！諦聽，諦聽！極善作意，今為汝說。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即得於大乘中不隨他信。何等為四？一者、從勝解出生故信出世聖法；二者、勇猛不退故勤行精進化度眾生；三者、善觀察故起神通智作諸游戲；四者、智隨知法故於一切法起決擇相。大王！如是四法，菩薩若具足者，即得於大乘中不隨他信。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，趣向最勝道而不生我相。何等為四？一者、不著禪味而心業調暢；二者、不著己樂施於他樂；三者、成大慈行安住大悲；四者、得廣大信解，能起最上最勝樂欲。如是四法，菩薩若具足者，即得趣向最勝道而不生我相。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即得安住無動無不動慧。何等為四？一者、內心遠離諂誑；二者、內心清淨具善方便；三者、深心方便而不退轉；四者、深心不捨所行。如是四法，菩薩若具足者，即得善住無動無不動慧。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，得方便慧清淨。何等為四？一者、雖觀一切法無我，而常以其四攝之法化度眾生。二者、雖知一切法不可宣說，常以音聲、文字為諸眾生演說法要護持正法。三者、雖觀諸佛法身，而常信解一切如來功德，成辦相好精進無懈。四者、雖觀一切佛剎空寂，而常嚴淨佛土勤行不息。如是四法，菩薩若具足者，即得方便慧清淨。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即得久遠觀察根本不斷。何等為四？一者、能善觀察菩提道場，以菩提心不捨離故。二者、善觀佛智，自智無著故。三者、善觀轉妙法輪，隨所聞法皆能為說不懈倦故。四者、善觀大涅槃法，而不厭離生滅法故。如是四法，菩薩若具足者，即得久遠觀察根本不斷。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，於六塵境界雖復增長而無放逸。何等為四？一者、為轉輪聖王化度人民，善觀諸行無常，雖復六塵境界增長而無放逸。二者、為帝釋天主化諸天眾，善觀諸行是苦，雖復六塵境界增長而無放逸。三者、現作魔王化諸魔眾，善觀諸法無我，雖復六塵境界增長而無放逸。四者、為大梵王化諸梵眾，善觀涅槃寂靜，雖復六塵境界增長而無放逸。如是四法，菩薩若具足者，即於六塵境界雖復增長而無放逸。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即於甚深義理不生驚怖。何等為四？一者、親近真實善友。二者、於善友所相續無間，開示甚深佛菩提法。三者、於如是等甚深經典，乃至多百由旬，亦往聽受決擇其義。四者、如所聞法，起慧推求，但依於義不依於文。如是四法，菩薩若具足者，即於甚深義理

不生驚怖。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即得名為真實菩薩。何等為四？一者、勤行精進修諸波羅蜜多；二者、趣大悲心勤行化度一切眾生；三者、以精進力，勤行圓滿一切佛法；四者、能於無量生死之中，勤行攝化不生疲倦，復能積集福智勝行。如是四法，菩薩若具足者，即得名為真實菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生驚怖。大王！有四種法，若諸菩薩能具足者，即得名為真實菩薩。何等為四？一者、勤行精進修諸波羅蜜多；二者、趣大悲心勤行化度一切眾生；三者、以精進力，勤行圓滿一切佛法；四者、能於無量生死之中，勤行攝化不生疲倦，復能積集福智勝行。如是四法，菩薩若具足者，即得名為真實菩薩。』

「海意！彼無邊光照如來，說如是等四種法門時，彼會之中有十千俱胝那庾多人，發阿耨多羅三藐三菩提心；八俱胝那庾多百千苾芻，不受諸法漏盡意解；彼王太子妃主宮嬪，皆得柔順法忍；其善淨境界王，得利順法忍。彼王即時心大歡喜悅懌踊躍，即以王之一切所有諸妙受用，持獻彼佛。時彼無邊光照如來，告善淨境界王言：『大王！汝已捨諸所有獻佛如來，汝宜於我最上法中淨信出家捨於非家。何以故？大王！若於如來最上法中淨信出家者，有大威力得大稱讚。大王當知！出家菩薩得二十種廣大善利，是即圓滿彼一切智無上勝利。何等為二十？一者、棄捨王之所有富貴受用，得無我、我所大利；二者、樂出家已而能出離煩惱大利；三者、被服袈裟得心無雜染大利；四者、於其聖種生歡喜已即能圓具長養大利；五者、修行頭陀功德斷除多欲得離染大利；六者、戒蘊清淨已生天人中得斯大利；七者、不捨菩提心得圓滿六波羅蜜多大利；八者、居寂靜處得離憒閙大利；九者、心無愛著得思惟法樂大利；十者、修習禪支得心調暢大利；十一者、勤求多聞得大慧大利；十二者、離諸慢故得大智大利；十三者、少求少事故得決擇聖法大利；十四者、於一切眾生心平等故得大慈大利；十五者、起解脫一切眾生心故得大悲大利；十六者、不惜身命故得護持正法大利；十七者、心輕安故得神通大利；十八者、常念佛故(此下合有一句得大利文，梵本脫落)；十九者、常所伺察深固法故得無生法忍大利；二十者、積集一切勝功德故速成一切智大利。大王！此如是等二十種法，是即出家功德勝利，諸出家菩薩不為難得。是故大王！汝今宜應於最上法中淨信出家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！彼無邊光照如來，說如是等四種法門時，彼會之中有十千俱胝那庾多人，發阿耨多羅三藐三菩提心；八俱胝那庾多百千苾芻，不受諸法漏盡意解；彼王太子妃主宮嬪，皆得柔順法忍；其善淨境界王，得利順法忍。彼王即時心大歡喜悅懌踊躍，即以王之一切所有諸妙受用，持獻彼佛。時彼無邊光照如來，告善淨境界王言：『大王！汝已捨諸所有獻佛如來，汝宜於我最上法中淨信出家捨於非家。何以故？大王！若於如來最上法中淨信出家者，有大威力得大稱讚。大王當知！出家菩薩得二十種廣大善利，是即圓滿彼一切智無上勝利。何等為二十？一者、棄捨王之所有富貴受用，得無我、我所大利；二者、樂出家已而能出離煩惱大利；三者、被服袈裟得心無雜染大利；四者、於其聖種生歡喜已即能圓具長養大利；五者、修行頭陀功德斷除多欲得離染大利；六者、戒蘊清淨已生天人中得斯大利；七者、不捨菩提心得圓滿六波羅蜜多大利；八者、居寂靜處得離憒閙大利；九者、心無愛著得思惟法樂大利；十者、修習禪支得心調暢大利；十一者、勤求多聞得大慧大利；十二者、離諸慢故得大智大利；十三者、少求少事故得決擇聖法大利；十四者、於一切眾生心平等故得大慈大利；十五者、起解脫一切眾生心故得大悲大利；十六者、不惜身命故得護持正法大利；十七者、心輕安故得神通大利；十八者、常念佛故(此下合有一句得大利文，梵本脫落)；十九者、常所伺察深固法故得無生法忍大利；二十者、積集一切勝功德故速成一切智大利。大王！此如是等二十種法，是即出家功德勝利，諸出家菩薩不為難得。是故大王！汝今宜應於最上法中淨信出家。』

「海意！時彼世尊，為善淨境界王如應教授。王出家已，其王即捨一切所有，於王勝福乃生厭離，鬚髮自落袈裟著身成苾芻相。其王於彼世尊法中，淨信出家已，王諸宮嬪亦隨出家，太子妃主而亦出家，乃至國境之中所化庶民，有九十九俱胝那庾多百千人眾，悉隨出家，皆發精進勤求善法。海意！汝且觀是諸佛誠言，能生淨信，一切福行與諸眾生而為依止。彼善淨境界王既出家已，後復與諸出家眷屬，同詣無邊光照如來所，到已作禮而白佛言：『唯願世尊，教授於我，當如佛言堅固修行，令我於諸國土之中不空受食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！時彼世尊，為善淨境界王如應教授。王出家已，其王即捨一切所有，於王勝福乃生厭離，鬚髮自落袈裟著身成苾芻相。其王於彼世尊法中，淨信出家已，王諸宮嬪亦隨出家，太子妃主而亦出家，乃至國境之中所化庶民，有九十九俱胝那庾多百千人眾，悉隨出家，皆發精進勤求善法。海意！汝且觀是諸佛誠言，能生淨信，一切福行與諸眾生而為依止。彼善淨境界王既出家已，後復與諸出家眷屬，同詣無邊光照如來所，到已作禮而白佛言：『唯願世尊，教授於我，當如佛言堅固修行，令我於諸國土之中不空受食。』

「爾時，彼佛告善淨境界苾芻：『汝從今已往，名字苾芻，墮苾芻眾，應當於自境界清淨所作，及自境界深固伺察，隨所伺察如理而住。何名自境界？謂六塵境來為障礙，汝於爾時應當如實現前覺了諦觀菩提，應於菩提起深遠想，勿起近想。』時善淨境界苾芻，承彼世尊如所教授已，深固志意不生放逸，求離煩惱如理修行，於自境界如實伺察。復云何是深固伺察？所謂眼境界即空境界，空境界即一切眾生境界，一切眾生境界、空境界即佛境界；如是耳、鼻、舌、身、意境界即空境界，空境界即一切眾生境界，一切眾生境界、空境界即佛境界。又眼境界即無相境界，無相境界即一切眾生境界，一切眾生境界、無相境界即佛境界；乃至意境界即無相境界，無相境界即一切眾生境界，一切眾生境界、無相境界即佛境界。又眼境界即無願境界、無作境界、無生無起境界，無起境界即一切眾生境界，一切眾生境界、無起境界即佛境界。海意！彼善淨境界苾芻，聞所說已，即入是法中，乃得身心堪任調暢。是故能修欲勤心慧四種神足，不久能起五種神通，一心專注而不放逸，得入總攝一切言義陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼佛告善淨境界苾芻：『汝從今已往，名字苾芻，墮苾芻眾，應當於自境界清淨所作，及自境界深固伺察，隨所伺察如理而住。何名自境界？謂六塵境來為障礙，汝於爾時應當如實現前覺了諦觀菩提，應於菩提起深遠想，勿起近想。』時善淨境界苾芻，承彼世尊如所教授已，深固志意不生放逸，求離煩惱如理修行，於自境界如實伺察。復云何是深固伺察？所謂眼境界即空境界，空境界即一切眾生境界，一切眾生境界、空境界即佛境界；如是耳、鼻、舌、身、意境界即空境界，空境界即一切眾生境界，一切眾生境界、空境界即佛境界。又眼境界即無相境界，無相境界即一切眾生境界，一切眾生境界、無相境界即佛境界；乃至意境界即無相境界，無相境界即一切眾生境界，一切眾生境界、無相境界即佛境界。又眼境界即無願境界、無作境界、無生無起境界，無起境界即一切眾生境界，一切眾生境界、無起境界即佛境界。海意！彼善淨境界苾芻，聞所說已，即入是法中，乃得身心堪任調暢。是故能修欲勤心慧四種神足，不久能起五種神通，一心專注而不放逸，得入總攝一切言義陀羅尼門。」

爾時，佛告海意菩薩摩訶薩言：「汝今應當勿生疑念，彼時善淨境界苾芻，捨轉輪王最勝之位，於佛法中出家修道者，豈異人乎？即汝身是。彼時隨王出家九十九俱胝那庾多百千苾芻者，豈異人乎？即此會中隨汝海意同來聽法菩薩眾是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告海意菩薩摩訶薩言：「汝今應當勿生疑念，彼時善淨境界苾芻，捨轉輪王最勝之位，於佛法中出家修道者，豈異人乎？即汝身是。彼時隨王出家九十九俱胝那庾多百千苾芻者，豈異人乎？即此會中隨汝海意同來聽法菩薩眾是。」

當佛世尊說是往昔因緣時，此大會中有一萬八千人，發阿耨多羅三藐三菩提心；八千菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛世尊說是往昔因緣時，此大會中有一萬八千人，發阿耨多羅三藐三菩提心；八千菩薩得無生法忍。