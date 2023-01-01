佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

「復次，海意！我今復以喻明斯義。譬如世間，或有二人：一被金剛堅固甲冑，入於大火熾焰聚中；一被枯草而為甲冑，入於大火熾焰聚中。海意！於汝意云何？彼二人中，何人為火所焚？何人不為火焚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！我今復以喻明斯義。譬如世間，或有二人：一被金剛堅固甲冑，入於大火熾焰聚中；一被枯草而為甲冑，入於大火熾焰聚中。海意！於汝意云何？彼二人中，何人為火所焚？何人不為火焚？」

海意白佛言：「世尊！若被金剛甲冑之者，雖入大火熾焰聚中，以其堅固甲冑能善作護，是人不為火焚。世尊！若被枯草為甲冑者，入大火中，是人決定為其所焚。何以故？為彼枯草於熾焰中力無能護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意白佛言：「世尊！若被金剛甲冑之者，雖入大火熾焰聚中，以其堅固甲冑能善作護，是人不為火焚。世尊！若被枯草為甲冑者，入大火中，是人決定為其所焚。何以故？為彼枯草於熾焰中力無能護。」

佛言：「海意！彼身所被金剛甲冑入大火中不為焚者，即是菩薩，常以大慈大悲而為甲冑，內心堅固金剛力護解脫眾生，所緣誓願曾不棄捨，雖常觀察一切法空、無相、無願、無作、無生、無起，入於空寂三摩地中，而常超越聲聞、緣覺正位，不求得果。於彼定中，雖受勝味而不嗜著，還從定起；從定起已，嚴淨佛土，成熟眾生，圓滿佛智。海意！彼以枯草而為甲冑入大火中為所焚者，即是聲聞乘人，於諸行中而生怖畏，復觀三有熾然不息，棄捨眾生遠離大悲，於寂靜三摩地中，生味著已，無所容受。若復不得第八果證，能起是定者，無有是處。何以故？聲聞乘人於其福行、罪行、不動行中不能修習；諸菩薩者，能於無量福智行中修習成熟，不於中間取證實際，畢竟圓滿一切佛法。海意！是故菩薩於空、無相、無願、無作法中，常生大火熾焰之想，雖於此法審伺察已，而復於是法中起智善行，終不取證實際，是故諸菩薩不成熟善根不應修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「海意！彼身所被金剛甲冑入大火中不為焚者，即是菩薩，常以大慈大悲而為甲冑，內心堅固金剛力護解脫眾生，所緣誓願曾不棄捨，雖常觀察一切法空、無相、無願、無作、無生、無起，入於空寂三摩地中，而常超越聲聞、緣覺正位，不求得果。於彼定中，雖受勝味而不嗜著，還從定起；從定起已，嚴淨佛土，成熟眾生，圓滿佛智。海意！彼以枯草而為甲冑入大火中為所焚者，即是聲聞乘人，於諸行中而生怖畏，復觀三有熾然不息，棄捨眾生遠離大悲，於寂靜三摩地中，生味著已，無所容受。若復不得第八果證，能起是定者，無有是處。何以故？聲聞乘人於其福行、罪行、不動行中不能修習；諸菩薩者，能於無量福智行中修習成熟，不於中間取證實際，畢竟圓滿一切佛法。海意！是故菩薩於空、無相、無願、無作法中，常生大火熾焰之想，雖於此法審伺察已，而復於是法中起智善行，終不取證實際，是故諸菩薩不成熟善根不應修習。

「海意！菩薩成熟善根者，謂於甚深佛法之中如理修行，不於中間取證實際，此即名為成熟善根。何故如是？以彼菩薩俱為成熟大乘之法，漸向、漸入、漸復增勝，非餘乘法而成熟之。海意！如陶家輪，日光未照，未成熟時，但是坏模，無有諸器用之名；後成熟已乃可得彼器用之名。菩薩亦復如是，雖復廣多修諸善根，若不迴向於一切智，即不能得波羅蜜多之名；若復迴向一切智者，乃得波羅蜜多之名。海意！又如妙好真金，未經工作，即不能得莊嚴具名，但名真金；若經工作得成熟已，乃可得諸莊嚴具名。菩薩亦復如是，所修善根，若不迴向於一切智，即不能得波羅蜜多之名；若復迴向一切智者，乃得波羅蜜多之名。海意！以是緣故，而諸菩薩常當運發廣大之心成熟諸善，隨所成熟諸善根已，即當迴向於一切智。以其迴向一切智故，菩薩當於甚深法中如理修行，不於中間取證實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！菩薩成熟善根者，謂於甚深佛法之中如理修行，不於中間取證實際，此即名為成熟善根。何故如是？以彼菩薩俱為成熟大乘之法，漸向、漸入、漸復增勝，非餘乘法而成熟之。海意！如陶家輪，日光未照，未成熟時，但是坏模，無有諸器用之名；後成熟已乃可得彼器用之名。菩薩亦復如是，雖復廣多修諸善根，若不迴向於一切智，即不能得波羅蜜多之名；若復迴向一切智者，乃得波羅蜜多之名。海意！又如妙好真金，未經工作，即不能得莊嚴具名，但名真金；若經工作得成熟已，乃可得諸莊嚴具名。菩薩亦復如是，所修善根，若不迴向於一切智，即不能得波羅蜜多之名；若復迴向一切智者，乃得波羅蜜多之名。海意！以是緣故，而諸菩薩常當運發廣大之心成熟諸善，隨所成熟諸善根已，即當迴向於一切智。以其迴向一切智故，菩薩當於甚深法中如理修行，不於中間取證實際。」

爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！諸菩薩者難作能作，善能防護諸有過失，於所作中不生過染。世尊！若諸菩薩具於善巧方便之者，即能迴向。所以者何？菩薩有方便故，雖入禪定解脫三摩地三摩鉢底中，而不為禪定解脫三摩地三摩鉢底過失所著。彼具善巧方便而能現諸所作，不墮無作見中；善住諸法平等之性，若有趣向邪定聚中諸眾生類，菩薩為說正定聚法。而彼菩薩為令圓滿眾生願故，自亦不住正定聚中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！諸菩薩者難作能作，善能防護諸有過失，於所作中不生過染。世尊！若諸菩薩具於善巧方便之者，即能迴向。所以者何？菩薩有方便故，雖入禪定解脫三摩地三摩鉢底中，而不為禪定解脫三摩地三摩鉢底過失所著。彼具善巧方便而能現諸所作，不墮無作見中；善住諸法平等之性，若有趣向邪定聚中諸眾生類，菩薩為說正定聚法。而彼菩薩為令圓滿眾生願故，自亦不住正定聚中。」

佛告海意菩薩言：「如是，如是！如汝所說。菩薩於一切處，常應修習善巧方便。何以故？海意！善巧方便者，即是菩薩菩提。若無善巧方便，即不成菩提。譬如世間於一器中置三種色：一者、青色；二者、赤色；三者、黃金色。是三種色，同一器中染三種衣：一者、毳衣染其青色；二者、㲲衣染其赤色；三者、無價上妙天衣染黃金色。彼三種衣，於一器中，從彼染師所治事已，隨諸意樂皆得妙色，須青得青，須赤得赤，須黃得黃，然其染器曾無分別。海意！其染器者即是空、無相、無願。有三種人合一器中者：一、聲聞乘人；二、緣覺乘人；三、大乘人。是三種人，隨諸作用如心所樂，各隨所應皆取智色，而彼空、無相、無願之器，曾無分別。彼毳衣者，當知即是聲聞乘人；㲲衣即是緣覺乘人；無價天衣即是安住大乘之人。海意！汝觀諸法無有實性，無作者性，無我性，無人性，無眾生性，無壽者性，無主宰性，隨欲所生，生已聚集，無所覺了，亦無分別。海意！若能解了此諸法生，即諸菩薩於諸法中無有少法而生懈倦。若得如是知見清淨，諸所作中亦無饒益無不饒益，即能如實了知諸法平等之性。如是如實了知諸法平等性已，常不棄捨大悲之鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海意菩薩言：「如是，如是！如汝所說。菩薩於一切處，常應修習善巧方便。何以故？海意！善巧方便者，即是菩薩菩提。若無善巧方便，即不成菩提。譬如世間於一器中置三種色：一者、青色；二者、赤色；三者、黃金色。是三種色，同一器中染三種衣：一者、毳衣染其青色；二者、㲲衣染其赤色；三者、無價上妙天衣染黃金色。彼三種衣，於一器中，從彼染師所治事已，隨諸意樂皆得妙色，須青得青，須赤得赤，須黃得黃，然其染器曾無分別。海意！其染器者即是空、無相、無願。有三種人合一器中者：一、聲聞乘人；二、緣覺乘人；三、大乘人。是三種人，隨諸作用如心所樂，各隨所應皆取智色，而彼空、無相、無願之器，曾無分別。彼毳衣者，當知即是聲聞乘人；㲲衣即是緣覺乘人；無價天衣即是安住大乘之人。海意！汝觀諸法無有實性，無作者性，無我性，無人性，無眾生性，無壽者性，無主宰性，隨欲所生，生已聚集，無所覺了，亦無分別。海意！若能解了此諸法生，即諸菩薩於諸法中無有少法而生懈倦。若得如是知見清淨，諸所作中亦無饒益無不饒益，即能如實了知諸法平等之性。如是如實了知諸法平等性已，常不棄捨大悲之鎧。

「海意！譬如世間琉璃珠寶，自體瑩潔淨無瑕翳，置塵穢中經於千歲；過千歲已取之治事，去其塵穢滌浣清淨，依然瑩潔離諸瑕翳。菩薩亦復如是，了知眾生心之自性，本來清淨明澈潔白，但為客塵煩惱之所覆蔽。菩薩觀已，即作是念：『眾生心性本來清淨，但為客塵煩惱之所覆蔽，而彼煩惱實無所住。眾生橫起虛妄分別，我當為彼諸眾生類宣說斷除煩惱之法。起無懈心，於眾生所轉復增勝，運心普令皆得解脫。』又復思惟：『此諸煩惱能壞眾生諸有力勢使令劣弱，此諸煩惱能令眾生於無實煩惱中虛妄分別，若能如實深固作意如理伺察者，彼即不為煩惱所動。如所伺察已，即彼煩惱不復和合。若與煩惱不和合者，斯即為善。又復我今若與諸煩惱合，云何能為煩惱繫縛諸眾生等宣說斷除煩惱之法？故我今時不與諸煩惱合，應為煩惱繫縛眾生說斷除法。然我欲為化度眾生於輪迴中令諸善根相續不斷，亦復應當與煩惱合。云何名為於輪迴中與煩惱合相續善根？所謂勤求福行而無厭足。』菩薩作是思惟已，於三有中故現受生，願值諸佛誓度眾生而無懈倦護持正法，諸所施作勇進無退，常生法欲，永不棄捨波羅蜜多勝行。海意！此即名為於輪迴中與煩惱合相續善根。菩薩當於是中，雖合煩惱不為煩惱過失所染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！譬如世間琉璃珠寶，自體瑩潔淨無瑕翳，置塵穢中經於千歲；過千歲已取之治事，去其塵穢滌浣清淨，依然瑩潔離諸瑕翳。菩薩亦復如是，了知眾生心之自性，本來清淨明澈潔白，但為客塵煩惱之所覆蔽。菩薩觀已，即作是念：『眾生心性本來清淨，但為客塵煩惱之所覆蔽，而彼煩惱實無所住。眾生橫起虛妄分別，我當為彼諸眾生類宣說斷除煩惱之法。起無懈心，於眾生所轉復增勝，運心普令皆得解脫。』又復思惟：『此諸煩惱能壞眾生諸有力勢使令劣弱，此諸煩惱能令眾生於無實煩惱中虛妄分別，若能如實深固作意如理伺察者，彼即不為煩惱所動。如所伺察已，即彼煩惱不復和合。若與煩惱不和合者，斯即為善。又復我今若與諸煩惱合，云何能為煩惱繫縛諸眾生等宣說斷除煩惱之法？故我今時不與諸煩惱合，應為煩惱繫縛眾生說斷除法。然我欲為化度眾生於輪迴中令諸善根相續不斷，亦復應當與煩惱合。云何名為於輪迴中與煩惱合相續善根？所謂勤求福行而無厭足。』菩薩作是思惟已，於三有中故現受生，願值諸佛誓度眾生而無懈倦護持正法，諸所施作勇進無退，常生法欲，永不棄捨波羅蜜多勝行。海意！此即名為於輪迴中與煩惱合相續善根。菩薩當於是中，雖合煩惱不為煩惱過失所染。」

海意白佛言：「世尊！今說善根，何緣故說諸煩惱邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意白佛言：「世尊！今說善根，何緣故說諸煩惱邪？」

佛言：「海意！菩薩了知此如是等諸煩惱法與三界合，從煩惱中出生三界。而彼菩薩具善巧方便故，積集善根緣力與三界合，此即名為諸有善根與煩惱合。以其三界合故，即不復心生諸隨煩惱。海意！譬如世間有大長者唯有一子，慈育憐慜深加愛念。時彼童子愚小無智，於穢井邊而為戲舞，以幼稚故忽墮井中。爾時其母及彼親族，俱見其子墮穢井中，見已憂愁，競前觀井深不可測，徒極悲苦，無能為計入其井中，雖痛愛子不能救拔。是時其父知已奔至，見彼童子墮穢井中，臨視哀惱蒼惶旋轉，深愛此子不生厭捨，即設方計入其井中，善為救拔令子得出。海意！當知彼穢井者，即是三界；其子即是一切眾生，菩薩觀於一切眾生如一子想；童子之母及親族者，即是聲聞、緣覺乘人，見諸眾生墮輪迴中，見已雖復心懷憂惱，無有方便而為救拔；彼大長者即是菩薩。而諸菩薩雖以無垢潔白清淨之心住無為法，然復和合三界所修之行化度眾生。海意！此即菩薩大悲之行，菩薩畢竟自能解脫諸纏縛已，而復於其三有之中示現受生，具善巧方便勝慧所攝，己之煩惱無復有礙，能為一切眾生宣說斷除煩惱纏縛之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「海意！菩薩了知此如是等諸煩惱法與三界合，從煩惱中出生三界。而彼菩薩具善巧方便故，積集善根緣力與三界合，此即名為諸有善根與煩惱合。以其三界合故，即不復心生諸隨煩惱。海意！譬如世間有大長者唯有一子，慈育憐慜深加愛念。時彼童子愚小無智，於穢井邊而為戲舞，以幼稚故忽墮井中。爾時其母及彼親族，俱見其子墮穢井中，見已憂愁，競前觀井深不可測，徒極悲苦，無能為計入其井中，雖痛愛子不能救拔。是時其父知已奔至，見彼童子墮穢井中，臨視哀惱蒼惶旋轉，深愛此子不生厭捨，即設方計入其井中，善為救拔令子得出。海意！當知彼穢井者，即是三界；其子即是一切眾生，菩薩觀於一切眾生如一子想；童子之母及親族者，即是聲聞、緣覺乘人，見諸眾生墮輪迴中，見已雖復心懷憂惱，無有方便而為救拔；彼大長者即是菩薩。而諸菩薩雖以無垢潔白清淨之心住無為法，然復和合三界所修之行化度眾生。海意！此即菩薩大悲之行，菩薩畢竟自能解脫諸纏縛已，而復於其三有之中示現受生，具善巧方便勝慧所攝，己之煩惱無復有礙，能為一切眾生宣說斷除煩惱纏縛之法。」

海意菩薩白佛言：「世尊！諸菩薩者難作能作，能以無垢潔白清淨之心，於輪迴中不生厭棄。如其所說甚深之法，如理伺察不住無為，不求果證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩白佛言：「世尊！諸菩薩者難作能作，能以無垢潔白清淨之心，於輪迴中不生厭棄。如其所說甚深之法，如理伺察不住無為，不求果證。」

佛言：「海意！此菩薩者，所修正道與禪支合，所謂般若波羅蜜多，及善巧方便。海意當知！若諸菩薩無垢潔白清淨心者，此即般若波羅蜜多。於輪迴中不生厭棄，示現受生化度眾生，此即善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「海意！此菩薩者，所修正道與禪支合，所謂般若波羅蜜多，及善巧方便。海意當知！若諸菩薩無垢潔白清淨心者，此即般若波羅蜜多。於輪迴中不生厭棄，示現受生化度眾生，此即善巧方便。

「復次，海意！若諸菩薩於空、無相、無願、無作、無生、無起一切法中如理伺察者，此即般若波羅蜜多。若復發起大悲現前之心，不住無為，不求果證，此即善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！若諸菩薩於空、無相、無願、無作、無生、無起一切法中如理伺察者，此即般若波羅蜜多。若復發起大悲現前之心，不住無為，不求果證，此即善巧方便。

「復次，海意！若諸菩薩善住三世平等法故，即無有少法見種種相。若彼法界平等，即眾生界平等。若眾生界平等，即涅槃界平等。若涅槃界平等，即法界平等。若能入此法界平等性中，所入即是般若波羅蜜多。若復能入一法界，了知眾生界，不證涅槃界，是故不捨眾生界，不住於法界，不取於果證，此即善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！若諸菩薩善住三世平等法故，即無有少法見種種相。若彼法界平等，即眾生界平等。若眾生界平等，即涅槃界平等。若涅槃界平等，即法界平等。若能入此法界平等性中，所入即是般若波羅蜜多。若復能入一法界，了知眾生界，不證涅槃界，是故不捨眾生界，不住於法界，不取於果證，此即善巧方便。

「復次，海意！若布施清淨此即是慧；若迴向清淨即是方便。若持戒、忍辱、精進、禪定清淨此即是慧；若迴向清淨即是方便。以要言之：一切善根清淨此即是慧；迴向清淨即是方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！若布施清淨此即是慧；若迴向清淨即是方便。若持戒、忍辱、精進、禪定清淨此即是慧；若迴向清淨即是方便。以要言之：一切善根清淨此即是慧；迴向清淨即是方便。」

海意白佛言：「世尊！何者是菩薩善根清淨？何者是迴向清淨？何者是慧清淨？何者是方便清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意白佛言：「世尊！何者是菩薩善根清淨？何者是迴向清淨？何者是慧清淨？何者是方便清淨？」

佛言：「海意！菩薩善根清淨者，為離我、人、眾生、壽者之見，然後積集諸有善根。迴向清淨者，謂於空、無相、無願法中，成熟善根迴向菩提。慧清淨者，謂於一切眾生初、後根性智悉了知。方便清淨者，善為一切眾生如應說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「海意！菩薩善根清淨者，為離我、人、眾生、壽者之見，然後積集諸有善根。迴向清淨者，謂於空、無相、無願法中，成熟善根迴向菩提。慧清淨者，謂於一切眾生初、後根性智悉了知。方便清淨者，善為一切眾生如應說法。

「復次，海意！又善根清淨者，雖於諸有諸趣示現受生而無依止，然後積集諸有善根。迴向清淨者，謂離一切聲聞、緣覺作意，善攝諸乘所有善根，悉用迴向大乘法中。慧清淨者，普為斷除一切煩惱種子習氣。方便清淨者，謂欲化度諸眾生故，先同其事，後為教示大乘之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！又善根清淨者，雖於諸有諸趣示現受生而無依止，然後積集諸有善根。迴向清淨者，謂離一切聲聞、緣覺作意，善攝諸乘所有善根，悉用迴向大乘法中。慧清淨者，普為斷除一切煩惱種子習氣。方便清淨者，謂欲化度諸眾生故，先同其事，後為教示大乘之法。

「復次，海意！又善根清淨者，所謂菩薩舒其寶手，普施無盡一切受用。迴向清淨者，謂以一切眾生，一切學、無學人，一切緣覺，一切菩薩，及一切佛諸有善根，普用收攝入迴向中。慧清淨者，所謂任持諸佛所說，悉以陀羅尼印印之，其所任持而無壞失。方便清淨者，謂以無斷辯才、無礙辯才，為諸眾生善說無誑之法，令諸眾生悉得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！又善根清淨者，所謂菩薩舒其寶手，普施無盡一切受用。迴向清淨者，謂以一切眾生，一切學、無學人，一切緣覺，一切菩薩，及一切佛諸有善根，普用收攝入迴向中。慧清淨者，所謂任持諸佛所說，悉以陀羅尼印印之，其所任持而無壞失。方便清淨者，謂以無斷辯才、無礙辯才，為諸眾生善說無誑之法，令諸眾生悉得歡喜。

「復次，海意！又善根清淨者，謂於生生之中，常不捨離大菩提心。迴向清淨者，謂不忘失大菩提心，以諸善根悉用迴向於一切智。慧清淨者，謂善知安住大菩提心而為根本。方便清淨者，謂於菩提心住平等故，為他教示菩提之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！又善根清淨者，謂於生生之中，常不捨離大菩提心。迴向清淨者，謂不忘失大菩提心，以諸善根悉用迴向於一切智。慧清淨者，謂善知安住大菩提心而為根本。方便清淨者，謂於菩提心住平等故，為他教示菩提之法。」

爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，諸善巧方便是菩薩菩提，般若波羅蜜多清淨，一切處通達，皆是菩提，無有少法非菩提者。何以故？世尊！若了一切法平等性，即是菩提。是故諸菩薩勿於菩提生極遠想，菩薩於諸法中若六塵境來為障礙，爾時應當如實覺了，即是菩提。若諸菩薩如是解者，即得善巧方便清淨，及般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，諸善巧方便是菩薩菩提，般若波羅蜜多清淨，一切處通達，皆是菩提，無有少法非菩提者。何以故？世尊！若了一切法平等性，即是菩提。是故諸菩薩勿於菩提生極遠想，菩薩於諸法中若六塵境來為障礙，爾時應當如實覺了，即是菩提。若諸菩薩如是解者，即得善巧方便清淨，及般若波羅蜜多清淨。」

爾時，世尊讚海意菩薩言：「善哉，善哉！如汝所說。菩薩具善巧方便及般若波羅蜜多清淨者，於諸法中若六塵境來為障礙，爾時應當如實覺了即是菩提。海意！以是緣故，諸菩薩者應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚海意菩薩言：「善哉，善哉！如汝所說。菩薩具善巧方便及般若波羅蜜多清淨者，於諸法中若六塵境來為障礙，爾時應當如實覺了即是菩提。海意！以是緣故，諸菩薩者應如是知。