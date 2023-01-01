佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

世尊說是攝受大乘等諸法時，會中四萬四千眾生及千天人，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，二萬八千菩薩得無生法忍。而此三千大千世界六種震動，有大光明廣照十方，有千天人處于空中，言音互發喜躍回旋。復雨殊妙天諸寶花，鼓吹歌音奏天妙樂，而為供養。以妙偈詞而讚嘆曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說是攝受大乘等諸法時，會中四萬四千眾生及千天人，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，二萬八千菩薩得無生法忍。而此三千大千世界六種震動，有大光明廣照十方，有千天人處于空中，言音互發喜躍回旋。復雨殊妙天諸寶花，鼓吹歌音奏天妙樂，而為供養。以妙偈詞而讚嘆曰：

「如是最上大法藏， 如來今日親開示； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是最上大法藏， 如來今日親開示；

久已安住大悲心， 為諸眾生明顯了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久已安住大悲心， 為諸眾生明顯了。」

說此偈已，又作是言：「世尊！若人於此如來所說大法寶藏，而能受持極少分者，是人速能解脫一切地獄恐怖，次第當轉無上法輪。世尊！譬如有人去彼州城聚落不遠，見地伏藏中有無盡珍寶充滿，是人以具利益心故，見已即時詣州城中語諸人言：『汝等善來，汝若欲求諸珍寶者，我知方處，當示於汝無盡伏藏。』世尊！彼州城中有一類人，雖聞其言而不信受。有一類人信其所說，即同其人詣伏藏所，隨自力能恣取其寶，如其智量得寶而還。然彼伏藏取而無盡，亦無分別此人我與、彼人不與，此人應取、彼不應取。何以故？而是伏藏無分別故。世尊！諸佛所說大法寶藏亦復如是，佛於阿僧祇俱胝那庾多百千劫中，積集如是無上廣大妙法寶藏，既積集已，詣菩提場成正覺果，後於波羅奈國鹿野苑中轉大法輪。今日世尊又復轉此集會正法，開示無上大法寶藏。而佛世尊以無取心，於諸眾生起大悲行作利益事。諸不知者，以妙梵音普遍告諭諸天及人、阿修羅等，而表示言：『汝等來此受持無上廣大法寶，此法能盡生、老、病、死諸苦邊際，能施一切無盡妙樂。』世尊！或有一類不具於信愚癡之人，於此正法不生勝解，復不正順不能分別，故不生信。或有一類具信之者，於此正法能善分別，而生勝解復起正順，以能分別故深生淨信；是人乃能於佛如來大法寶藏，隨力堪任取其法寶。自取寶已，復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解。或有樂住聲聞乘性，或有樂住緣覺乘性，或有樂住阿耨多羅三藐三菩提者。然佛如來無上最勝大法寶藏而無窮盡，亦無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，又作是言：「世尊！若人於此如來所說大法寶藏，而能受持極少分者，是人速能解脫一切地獄恐怖，次第當轉無上法輪。世尊！譬如有人去彼州城聚落不遠，見地伏藏中有無盡珍寶充滿，是人以具利益心故，見已即時詣州城中語諸人言：『汝等善來，汝若欲求諸珍寶者，我知方處，當示於汝無盡伏藏。』世尊！彼州城中有一類人，雖聞其言而不信受。有一類人信其所說，即同其人詣伏藏所，隨自力能恣取其寶，如其智量得寶而還。然彼伏藏取而無盡，亦無分別此人我與、彼人不與，此人應取、彼不應取。何以故？而是伏藏無分別故。世尊！諸佛所說大法寶藏亦復如是，佛於阿僧祇俱胝那庾多百千劫中，積集如是無上廣大妙法寶藏，既積集已，詣菩提場成正覺果，後於波羅奈國鹿野苑中轉大法輪。今日世尊又復轉此集會正法，開示無上大法寶藏。而佛世尊以無取心，於諸眾生起大悲行作利益事。諸不知者，以妙梵音普遍告諭諸天及人、阿修羅等，而表示言：『汝等來此受持無上廣大法寶，此法能盡生、老、病、死諸苦邊際，能施一切無盡妙樂。』世尊！或有一類不具於信愚癡之人，於此正法不生勝解，復不正順不能分別，故不生信。或有一類具信之者，於此正法能善分別，而生勝解復起正順，以能分別故深生淨信；是人乃能於佛如來大法寶藏，隨力堪任取其法寶。自取寶已，復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解。或有樂住聲聞乘性，或有樂住緣覺乘性，或有樂住阿耨多羅三藐三菩提者。然佛如來無上最勝大法寶藏而無窮盡，亦無分別。

「又復，世尊！今此無上大法寶藏，如是廣大開發顯示，而諸眾生於此法寶總略乃至極少分中，有不能取者。是人不得寶故，於長夜中行三惡趣無有窮盡。世尊！若復有人於此無上大法寶藏，少略乃至或能受持一四句偈者，是人具足七種聖財而不貧匱，何況有能於此廣大集會正法，少略一品信奉受持，或復二、三、四、五，若十、二十，逮七十品，乃至終畢能受持者，是人所獲功德不可稱計。何以故？今此法門不離菩提心故，為諸眾生起大悲心所逼切故。是故若人能起淨心，受持、讀誦、為他說者，應知彼人得受阿耨多羅三藐三菩提記，當坐道場降伏諸魔，於大乘中得大神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！今此無上大法寶藏，如是廣大開發顯示，而諸眾生於此法寶總略乃至極少分中，有不能取者。是人不得寶故，於長夜中行三惡趣無有窮盡。世尊！若復有人於此無上大法寶藏，少略乃至或能受持一四句偈者，是人具足七種聖財而不貧匱，何況有能於此廣大集會正法，少略一品信奉受持，或復二、三、四、五，若十、二十，逮七十品，乃至終畢能受持者，是人所獲功德不可稱計。何以故？今此法門不離菩提心故，為諸眾生起大悲心所逼切故。是故若人能起淨心，受持、讀誦、為他說者，應知彼人得受阿耨多羅三藐三菩提記，當坐道場降伏諸魔，於大乘中得大神通。」

爾時，世尊讚諸天子言：「善哉，善哉！諸天子眾！汝等善說。當知善能於此正法受持、讀誦而生勝解、如理修行者，是人建立一切語言勝妙功德；是人得至一切智頂；復知是人廣為一切世間作智慧光普遍照曜，詣菩提場，不久當成阿耨多羅三藐三菩提果。何以故？由能乘御此大乘故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚諸天子言：「善哉，善哉！諸天子眾！汝等善說。當知善能於此正法受持、讀誦而生勝解、如理修行者，是人建立一切語言勝妙功德；是人得至一切智頂；復知是人廣為一切世間作智慧光普遍照曜，詣菩提場，不久當成阿耨多羅三藐三菩提果。何以故？由能乘御此大乘故。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「建立此最勝， 廣大諸佛乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「建立此最勝， 廣大諸佛乘；

如虛空光明， 越諸世間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空光明， 越諸世間故。

出離三有已， 往詣菩提場； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離三有已， 往詣菩提場；

無彼有著心， 已離諸繫著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無彼有著心， 已離諸繫著。

俱胝劫積集， 廣大清淨說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝劫積集， 廣大清淨說；

布施調止門， 令內心深固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施調止門， 令內心深固。

由戒止諸罪， 身心得清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由戒止諸罪， 身心得清淨；

離諸怖畏心， 往詣菩提場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸怖畏心， 往詣菩提場。

平等心及意， 容受諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等心及意， 容受諸眾生；

超勝於餘乘， 謂諸下乘等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超勝於餘乘， 謂諸下乘等。

趣此大乘法， 令眾生歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣此大乘法， 令眾生歡喜；

高建大法幢， 神足御如馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高建大法幢， 神足御如馬。

聞精進相續， 禪定為床坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞精進相續， 禪定為床坐，

忍辱力隨得， 大智慧灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱力隨得， 大智慧灌頂。

摧伏諸外眾， 破諸魔軍已； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏諸外眾， 破諸魔軍已；

詣淨菩提場， 趣向大乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詣淨菩提場， 趣向大乘法。

慈心為甲冑， 怨惡不能壞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心為甲冑， 怨惡不能壞；

行堅固大悲， 趣向深法理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行堅固大悲， 趣向深法理。

四禪、四神足， 乘四無量行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四禪、四神足， 乘四無量行，

調御菩提心， 不捨諸正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御菩提心， 不捨諸正道。

十方無邊際， 一切眾生界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無邊際， 一切眾生界；

悉於此大乘， 乘御而修進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於此大乘， 乘御而修進。

無苦亦無樂， 非減亦非增； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無苦亦無樂， 非減亦非增；

最上佛乘中， 具如是神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上佛乘中， 具如是神力。

修行四念處， 及彼四正斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行四念處， 及彼四正斷，

四神足亦然， 五根、五力等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四神足亦然， 五根、五力等；

如佛所讚說， 具七覺支寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所讚說， 具七覺支寶，

遊行八正道， 往詣菩提場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行八正道， 往詣菩提場。

寂止諸煩惱， 圓具法光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂止諸煩惱， 圓具法光明；

破一切暗塵， 顯出於三有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破一切暗塵， 顯出於三有。

神力普能召， 帝釋、梵王等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力普能召， 帝釋、梵王等；

汝等各善御， 此無比大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等各善御， 此無比大乘。

諸波羅蜜多， 謂施、戒及忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸波羅蜜多， 謂施、戒及忍，

精進、禪定門， 勝慧智神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進、禪定門， 勝慧智神力。

及彼方便行， 所攝真實願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼方便行， 所攝真實願；

縱百千魔軍， 此悉能摧伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱百千魔軍， 此悉能摧伏。

毀戒諸眾生， 勤造諸罪業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀戒諸眾生， 勤造諸罪業；

高勝諸菩薩， 集多種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高勝諸菩薩， 集多種功德。

若所起諸心， 菩提心廣大； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若所起諸心， 菩提心廣大；

能御大乘人， 彼悉能觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能御大乘人， 彼悉能觀察。

所有世間典， 種種義及行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世間典， 種種義及行；

乃至出世間， 真實諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至出世間， 真實諸善法。

有學及無學， 緣覺諸聖人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有學及無學， 緣覺諸聖人；

住於佛乘者， 悉入彼彼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於佛乘者， 悉入彼彼門。

若種種煩惱， 及種種心行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若種種煩惱， 及種種心行；

諸苦惱眾生， 輪轉有為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦惱眾生， 輪轉有為界。

住於佛乘者， 菩薩悉能觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於佛乘者， 菩薩悉能觀；

令彼等息苦， 趣向畢竟乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼等息苦， 趣向畢竟乘。

又諸懈怠人， 劣弱無勢力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸懈怠人， 劣弱無勢力；

而不能運心， 盡眾生苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不能運心， 盡眾生苦際。

由聞大乘已， 彼心生恐怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由聞大乘已， 彼心生恐怖；

唯求自樂因， 不作利他行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯求自樂因， 不作利他行。

若明解大力， 有大智菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若明解大力， 有大智菩薩；

精進力具圓， 眾生常利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進力具圓， 眾生常利益。

行大悲方便， 內心性清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行大悲方便， 內心性清淨；

由乘最上乘， 故彼心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 故彼心歡喜。

普盡諸世間， 無邊種種行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普盡諸世間， 無邊種種行，

上、中、下等差， 根性及意樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上、中、下等差， 根性及意樂，

乘此最上乘， 具大智菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘此最上乘， 具大智菩薩，

剎那能遍知， 諸眾生心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那能遍知， 諸眾生心行。

身得妙相好， 莊嚴諸身分； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身得妙相好， 莊嚴諸身分；

語出悅美音， 一切聞皆喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語出悅美音， 一切聞皆喜。

心意得清淨， 具禪定、神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意得清淨， 具禪定、神通；

由乘最上乘， 獲廣大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 獲廣大功德。

此最上佛乘， 三界遍聞故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此最上佛乘， 三界遍聞故；

乃至一切佛， 聖佛眼不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至一切佛， 聖佛眼不斷。

增長最上眼， 謂法眼熾然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長最上眼， 謂法眼熾然；

超越三界眾， 即諸阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超越三界眾， 即諸阿羅漢。

此乘淨微妙， 不墮穢土中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乘淨微妙， 不墮穢土中；

菩薩御此乘， 剎那見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩御此乘， 剎那見諸佛。

十方界往已， 無疲亦無減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方界往已， 無疲亦無減；

觀此無比乘， 有如是神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀此無比乘， 有如是神變。

御佛乘大士， 遍行諸世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御佛乘大士， 遍行諸世間；

超勝及比倫， 求之俱不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超勝及比倫， 求之俱不得。

世間一勇猛， 菩薩大威神； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一勇猛， 菩薩大威神；

由乘最上乘， 能怖魔軍眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 能怖魔軍眾。

獲色力威勢， 及得廣大富； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲色力威勢， 及得廣大富；

或帝釋、梵王， 輪王、護世等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或帝釋、梵王， 輪王、護世等；

乃至天及人， 得是三界樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至天及人， 得是三界樂；

由乘最上乘， 妙樂悉圓具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 妙樂悉圓具。

菩薩心無高， 而亦復無下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩心無高， 而亦復無下；

能施諸所愛， 施已不求報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施諸所愛， 施已不求報。

以歡喜慈心， 亦施於頭目； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以歡喜慈心， 亦施於頭目；

由乘最上乘， 迴向菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 迴向菩提故。

菩薩持淨戒， 或具於梵行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持淨戒， 或具於梵行；

禁戒淨光明， 煥耀踰日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒淨光明， 煥耀踰日月。

色相及富盛， 悉無所希求； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相及富盛， 悉無所希求；

由乘最上乘， 為救度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 為救度眾生。

菩薩聞惡言， 不忿亦不恚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞惡言， 不忿亦不恚；

正使碎其身， 亦護諸群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使碎其身， 亦護諸群品。

此身即易得， 法王值極難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身即易得， 法王值極難；

由乘最上乘， 得此忍清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 得此忍清淨。

菩薩於無邊， 百千劫已來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於無邊， 百千劫已來；

循環惡趣中， 流轉生死界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 循環惡趣中， 流轉生死界。

發大精進力， 為救度眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發大精進力， 為救度眾生；

由乘最上乘， 精進力成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 精進力成就。

菩薩得寂靜， 柔軟勝妙樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得寂靜， 柔軟勝妙樂；

知定功德法， 慈眼視眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知定功德法， 慈眼視眾生。

是中無少分， 味著禪定樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無少分， 味著禪定樂；

唯思念希求， 得見於諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯思念希求， 得見於諸佛。

菩薩知諸法， 因緣所生空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知諸法， 因緣所生空；

我法及眾生， 彼皆無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我法及眾生， 彼皆無所得。

諸見善清淨， 勝慧調伏心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸見善清淨， 勝慧調伏心；

由乘最上乘， 此妙慧清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 此妙慧清淨。

所有四聖諦， 四無量、四定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有四聖諦， 四無量、四定，

及五種智通， 四無礙解等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及五種智通， 四無礙解等；

於四攝法中， 法施為最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四攝法中， 法施為最上；

如是功德門， 皆從佛乘出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是功德門， 皆從佛乘出。

所有十力等， 無邊諸佛法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有十力等， 無邊諸佛法；

佛人中師子， 說法若其吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛人中師子， 說法若其吼。

眉間及口中， 無見頂放光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間及口中， 無見頂放光；

由乘最上乘， 菩薩不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 菩薩不難得。

諸佛有三種， 最勝大神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛有三種， 最勝大神通；

調伏於世間， 照明諸心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏於世間， 照明諸心意。

諸佛所說法， 其果利不虛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說法， 其果利不虛；

由乘最上乘， 疾速皆獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乘最上乘， 疾速皆獲得。

佛語義相應， 無染無過失； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語義相應， 無染無過失；

緊那羅梵音， 軟美復悅意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緊那羅梵音， 軟美復悅意。

普攝諸世間， 眾生言音等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普攝諸世間， 眾生言音等；

聞佛妙音聲， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛妙音聲， 一切皆歡喜。

菩薩非久獲， 如是佛言音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩非久獲， 如是佛言音；

等空佛剎中， 一切皆表示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等空佛剎中， 一切皆表示。

普遍悉能聞， 法義相應語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍悉能聞， 法義相應語；

眾生聞皆樂， 煩惱悉蠲除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞皆樂， 煩惱悉蠲除。

假使以神力， 能至虛空邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使以神力， 能至虛空邊；

十方海水中， 亦能知其量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方海水中， 亦能知其量。

無邊眾生行， 剎那心尚知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊眾生行， 剎那心尚知；

唯佛最上乘， 功德說無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛最上乘， 功德說無盡。」

爾時，世尊復告海意菩薩摩訶薩言：「海意！是故當知！若有菩薩欲於如是廣大正法，密作護持令法久住；自心潔白已，於他眾生及補特伽羅，所有一切上、中、下根能遍知者，應當受持如是句義。所謂門句、印句、及金剛句。得受持已，如義解了，以慧相應，最勝方便如理伺察。海意！何者名為門句？所謂諸施設門，表示一切法分別義。阿字門，表示一切法無生義；波字門，表示一切法勝義諦；那字門，表示一切法了知名、色義；捺字門，表示一切法調伏寂靜義；娑字門，表示一切法出過諸著義；多字門，表示一切法隨住真如義；迦字門，表示一切法了達業報義；又娑字門，表示一切法平等無差別義；摩字門，表示一切法大悲義；誐字門，表示一切法最極甚深難徹源底義；惹字門，表示一切法超越老死義；馱字門，表示一切法法界無分別義；設字門，表示一切法圓滿奢摩他義；佉字門，表示一切法虛空煥明義；叉字門，表示一切法普盡無生義；倪野字門，表示一切法智無著義；他字門，表示一切法善解處非處義；塞迦字門，表示一切法了知諸蘊義；姹字門，表示一切法畢竟無邊際義；身寂靜門，表示一切法無貪染義；心寂靜門，表示一切法調伏瞋、癡義；止息門，表示一切法歸趣無著義；深固門，表示一切法出離三際義；住實性門，表示一切法住法界義；無取門，表示一切法解脫相義；無執著門，表示一切法離諍論義；無雜染門，表示一切法清淨相義；法自性門，表示一切法本來明淨義；妙光明門，表示一切法煥明義；觀想門，表示一切法離散義；無攝藏門，表示一切法不和合義；菩提門，表示一切法平等一味義；涅槃門，表示一切法離諸煩惱義。海意！如是等門句，能受持者，得自心潔白已，於他眾生及補特伽羅上、中、下根，悉能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告海意菩薩摩訶薩言：「海意！是故當知！若有菩薩欲於如是廣大正法，密作護持令法久住；自心潔白已，於他眾生及補特伽羅，所有一切上、中、下根能遍知者，應當受持如是句義。所謂門句、印句、及金剛句。得受持已，如義解了，以慧相應，最勝方便如理伺察。海意！何者名為門句？所謂諸施設門，表示一切法分別義。阿字門，表示一切法無生義；波字門，表示一切法勝義諦；那字門，表示一切法了知名、色義；捺字門，表示一切法調伏寂靜義；娑字門，表示一切法出過諸著義；多字門，表示一切法隨住真如義；迦字門，表示一切法了達業報義；又娑字門，表示一切法平等無差別義；摩字門，表示一切法大悲義；誐字門，表示一切法最極甚深難徹源底義；惹字門，表示一切法超越老死義；馱字門，表示一切法法界無分別義；設字門，表示一切法圓滿奢摩他義；佉字門，表示一切法虛空煥明義；叉字門，表示一切法普盡無生義；倪野字門，表示一切法智無著義；他字門，表示一切法善解處非處義；塞迦字門，表示一切法了知諸蘊義；姹字門，表示一切法畢竟無邊際義；身寂靜門，表示一切法無貪染義；心寂靜門，表示一切法調伏瞋、癡義；止息門，表示一切法歸趣無著義；深固門，表示一切法出離三際義；住實性門，表示一切法住法界義；無取門，表示一切法解脫相義；無執著門，表示一切法離諍論義；無雜染門，表示一切法清淨相義；法自性門，表示一切法本來明淨義；妙光明門，表示一切法煥明義；觀想門，表示一切法離散義；無攝藏門，表示一切法不和合義；菩提門，表示一切法平等一味義；涅槃門，表示一切法離諸煩惱義。海意！如是等門句，能受持者，得自心潔白已，於他眾生及補特伽羅上、中、下根，悉能了知。

「復次，海意！何名印句？所謂一切法解脫印所印。法本無二，二清淨故。一切法二邊無邊印所印，斷、常清淨故。一切法盡離貪印所印，盡門盡際中無盡無邊際故。一切法無高、無下印所印，平等性實際清淨故。一切法如虛空印所印，出過五眼道故。一切法住虛空印所印，法界即虛空界故。一切法無分別印所印，法界涉入故。一切法法界印所印，法無分別相故。一切法真如印所印，前後際如實故。一切法實際印所印，本來清淨故。一切法空印所印，有為同等故。一切法無相印所印，遠離差別諸所緣故。一切法無願印所印，離諸所求故。一切法無常印所印，自性無性無相故。一切法苦印所印，五蘊善積集相故。一切法無我印所印，自性無我故。一切法寂靜印所印，畢竟無動故。一切法誠諦印所印，普遍攝入勝義諦故。一切法無動印所印，種子無住故。一切法不壞印所印，畢竟決定故。一切法如如印所印，前、後際不斷故。一切法三世平等印所印，於一切處同一味故。一切法無生印所印，自性無所有故。一切法無滅印所印，自性無生故。一切法不相待印所印，離增上慢故。一切法無戲論印所印，一切尋伺無積集故。一切法明了無相印所印，無諸色相所表示故。一切法無染印所印，依止斷故。一切法無成辦印所印，對治不可得故。一切法非業報印所印，一切無造作故。一切法無為印所印，悉離生、滅諸分位故。一切法平等性印所印，諸法等虛空悉無差別故。海意！此等名為印句。是諸印句，乃是過去、未來、現在諸佛世尊菩提之印。如是印句，所有八萬四千法蘊於中出生。如是印句，普攝諸佛及諸菩薩最上智印，速疾證得無生法忍。海意！如是等印句，所有不種善根諸眾生等而不得聞；又此法門善能降伏一切魔業。海意！所有無盡總持寶篋，而能藏攝彼一切法，是法皆從印句中出。又復八萬四千三摩地門，及遍入八萬四千眾生心行，及千波羅蜜門，悉從如是印句中出，而此印句亦復隨入彼彼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！何名印句？所謂一切法解脫印所印。法本無二，二清淨故。一切法二邊無邊印所印，斷、常清淨故。一切法盡離貪印所印，盡門盡際中無盡無邊際故。一切法無高、無下印所印，平等性實際清淨故。一切法如虛空印所印，出過五眼道故。一切法住虛空印所印，法界即虛空界故。一切法無分別印所印，法界涉入故。一切法法界印所印，法無分別相故。一切法真如印所印，前後際如實故。一切法實際印所印，本來清淨故。一切法空印所印，有為同等故。一切法無相印所印，遠離差別諸所緣故。一切法無願印所印，離諸所求故。一切法無常印所印，自性無性無相故。一切法苦印所印，五蘊善積集相故。一切法無我印所印，自性無我故。一切法寂靜印所印，畢竟無動故。一切法誠諦印所印，普遍攝入勝義諦故。一切法無動印所印，種子無住故。一切法不壞印所印，畢竟決定故。一切法如如印所印，前、後際不斷故。一切法三世平等印所印，於一切處同一味故。一切法無生印所印，自性無所有故。一切法無滅印所印，自性無生故。一切法不相待印所印，離增上慢故。一切法無戲論印所印，一切尋伺無積集故。一切法明了無相印所印，無諸色相所表示故。一切法無染印所印，依止斷故。一切法無成辦印所印，對治不可得故。一切法非業報印所印，一切無造作故。一切法無為印所印，悉離生、滅諸分位故。一切法平等性印所印，諸法等虛空悉無差別故。海意！此等名為印句。是諸印句，乃是過去、未來、現在諸佛世尊菩提之印。如是印句，所有八萬四千法蘊於中出生。如是印句，普攝諸佛及諸菩薩最上智印，速疾證得無生法忍。海意！如是等印句，所有不種善根諸眾生等而不得聞；又此法門善能降伏一切魔業。海意！所有無盡總持寶篋，而能藏攝彼一切法，是法皆從印句中出。又復八萬四千三摩地門，及遍入八萬四千眾生心行，及千波羅蜜門，悉從如是印句中出，而此印句亦復隨入彼彼法門。