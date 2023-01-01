佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，海意！復有二法，於大乘中而能多作：一者、精進修七覺支；二者、深心說覺支法。復有二法難作：一者、不住盡智；二者、無生智忍。復有二法多作：一者、善行正道；二者、善知非道不行。復有二法難作：一者、修向道智；二者、安立正道。復有二法多作：一者、隨順緣生之法；二者、離二邊見。復有二法難作：一者、善知一切眾生染因、染緣；二者、善知一切眾生淨因、淨緣。復有二法多作：一者、覺知魔事；二者、遠離魔業。復有二法難作：一者、出離諸魔；二者、令魔隱伏。復有二法多作：一者、已盡之法復無所盡；二者、無盡之法而不可盡。復有二法難作：一者、本來無盡；二者、諦觀諸法剎那破壞。復有二法多作：一者、從初發心而即伺察大菩提場；二者、伺察菩提場故不樂餘乘。復有二法難作：一者、初發心時，是即出生菩提場因；二者、雖復起諸善心而無取著。復有二法多作：一者、生死相續之者為斷諸結；二者、善根相續之者，令其發心不生厭離。復有二法難作：一者、若有方分、若無方分，一切善根悉用迴向無上菩提；二者、雖復迴向菩提，起心諦觀皆如幻法。復有二法多作：一者、令諸眾生普觀菩提；二者、已觀菩提眾生令觀解脫。復有二法難作：一者、伺察菩提平等故眾生亦平等；二者、成熟眾生精進無倦。復有二法，於大乘中而能多作：一者、發心如理決擇一切善法；二者、發起大悲之心，以諸眾生置涅槃道。海意！此之二法於大乘中而能多作。復有二法，於大乘中而極難作：一者、無生而生；二者、無起而起。海意！此之二法於大乘中而極難作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！復有二法，於大乘中而能多作：一者、精進修七覺支；二者、深心說覺支法。復有二法難作：一者、不住盡智；二者、無生智忍。復有二法多作：一者、善行正道；二者、善知非道不行。復有二法難作：一者、修向道智；二者、安立正道。復有二法多作：一者、隨順緣生之法；二者、離二邊見。復有二法難作：一者、善知一切眾生染因、染緣；二者、善知一切眾生淨因、淨緣。復有二法多作：一者、覺知魔事；二者、遠離魔業。復有二法難作：一者、出離諸魔；二者、令魔隱伏。復有二法多作：一者、已盡之法復無所盡；二者、無盡之法而不可盡。復有二法難作：一者、本來無盡；二者、諦觀諸法剎那破壞。復有二法多作：一者、從初發心而即伺察大菩提場；二者、伺察菩提場故不樂餘乘。復有二法難作：一者、初發心時，是即出生菩提場因；二者、雖復起諸善心而無取著。復有二法多作：一者、生死相續之者為斷諸結；二者、善根相續之者，令其發心不生厭離。復有二法難作：一者、若有方分、若無方分，一切善根悉用迴向無上菩提；二者、雖復迴向菩提，起心諦觀皆如幻法。復有二法多作：一者、令諸眾生普觀菩提；二者、已觀菩提眾生令觀解脫。復有二法難作：一者、伺察菩提平等故眾生亦平等；二者、成熟眾生精進無倦。復有二法，於大乘中而能多作：一者、發心如理決擇一切善法；二者、發起大悲之心，以諸眾生置涅槃道。海意！此之二法於大乘中而能多作。復有二法，於大乘中而極難作：一者、無生而生；二者、無起而起。海意！此之二法於大乘中而極難作。

「復次，海意！有三種法增長大乘。何等為三？一者、發菩提心增修善根；二者、為善知識之所攝受不生疲懈；三者、建立大悲而無退轉。此之三法增長大乘。復有三法增長大乘。何等為三？一者、勤修勝行；二者、伺察諸行；三者、於勝行中為諸眾生而善成辦。復有三法：一者、攝止慳心；二者、廣行施捨；三者、迴向菩提。復有三法：一者、自集淨戒；二者、將護破戒之人；三者、迴向菩提。復有三法：一者、心無障礙；二者、忿恚眾生令得清淨；三者、迴向菩提。復有三法：一者、精進無倦；二者、懈怠眾生而能將護；三者、迴向菩提。復有三法：一者、從禪定生；二者、不著禪定；三者、迴向菩提。復有三法：一者、勤求多聞；二者、如聞伺察；三者、迴向菩提。復有三法：一者、起於緣眾生慈；二者、起於緣法之慈；三者、起於無緣之慈。復有三法：一者、自所作故起於悲心；二者、為他作故起於悲心；三者、離二邊故起大悲心。復有三法：一者、勤求自利之智；二者、勤求利他之智；三者、發勤精進二利圓滿。復有三法：一者、過去已盡之智；二者、未來未至之智；三者、現在住法界智。復有三法：一者、於其正定眾生起方便慈；二者、於其不定眾生起解脫慈；三者、於其邪定眾生起大救度慈。復有三法：一者、得樂受故身業調暢；二者、善護他故語言甘美；三者、行正直故心業堪任。復有三法：一者、雖修不淨之觀，而於貪行眾生類中不生厭離；二者、雖修慈心之觀，而於瞋行眾生類中不生厭離；三者、雖修緣生之觀，而於癡行眾生類中不生厭離。復有三法：一者、利益修勝行故；二者、歡喜常知足故；三者、清涼永無熱惱故。復有三法：一者、任持所聞；二者、總持文句；三者、入於智聲前後際斷故。復有三法：一者、攝集七聖財故而不匱乏；二者、法施無障礙故能行大捨；三者、所有財利鈞眾分故常得大富。復有三法：一者、誠諦入勝義諦故；二者、真實無虛誑故；三者、如常無變異故。復有三法：一者、自知今我云何？二者、知諸眾生當何施作？三者、知時、解時、非時諸分位故。復有三法：一者、蘊、法蘊平等；二者、界、法界平等；三者、處觀如空聚。復有三法：一者、不壞因果；二者、能善長養諸緣；三者、和合互相涉入。復有三法：一者、不違背佛；二者、不毀謗法；三者、不輕慢眾而常尊重恭敬承事。復有三法：一者、止息於貪；二者、遠離於瞋；三者、開曉於癡。復有三法：一者、入世俗諦；二者、真實說相；三者、勝義諦無住。復有三法：一者、於諸眾生不起輕慢；二者、於阿羅漢常生尊敬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！有三種法增長大乘。何等為三？一者、發菩提心增修善根；二者、為善知識之所攝受不生疲懈；三者、建立大悲而無退轉。此之三法增長大乘。復有三法增長大乘。何等為三？一者、勤修勝行；二者、伺察諸行；三者、於勝行中為諸眾生而善成辦。復有三法：一者、攝止慳心；二者、廣行施捨；三者、迴向菩提。復有三法：一者、自集淨戒；二者、將護破戒之人；三者、迴向菩提。復有三法：一者、心無障礙；二者、忿恚眾生令得清淨；三者、迴向菩提。復有三法：一者、精進無倦；二者、懈怠眾生而能將護；三者、迴向菩提。復有三法：一者、從禪定生；二者、不著禪定；三者、迴向菩提。復有三法：一者、勤求多聞；二者、如聞伺察；三者、迴向菩提。復有三法：一者、起於緣眾生慈；二者、起於緣法之慈；三者、起於無緣之慈。復有三法：一者、自所作故起於悲心；二者、為他作故起於悲心；三者、離二邊故起大悲心。復有三法：一者、勤求自利之智；二者、勤求利他之智；三者、發勤精進二利圓滿。復有三法：一者、過去已盡之智；二者、未來未至之智；三者、現在住法界智。復有三法：一者、於其正定眾生起方便慈；二者、於其不定眾生起解脫慈；三者、於其邪定眾生起大救度慈。復有三法：一者、得樂受故身業調暢；二者、善護他故語言甘美；三者、行正直故心業堪任。復有三法：一者、雖修不淨之觀，而於貪行眾生類中不生厭離；二者、雖修慈心之觀，而於瞋行眾生類中不生厭離；三者、雖修緣生之觀，而於癡行眾生類中不生厭離。復有三法：一者、利益修勝行故；二者、歡喜常知足故；三者、清涼永無熱惱故。復有三法：一者、任持所聞；二者、總持文句；三者、入於智聲前後際斷故。復有三法：一者、攝集七聖財故而不匱乏；二者、法施無障礙故能行大捨；三者、所有財利鈞眾分故常得大富。復有三法：一者、誠諦入勝義諦故；二者、真實無虛誑故；三者、如常無變異故。復有三法：一者、自知今我云何？二者、知諸眾生當何施作？三者、知時、解時、非時諸分位故。復有三法：一者、蘊、法蘊平等；二者、界、法界平等；三者、處觀如空聚。復有三法：一者、不壞因果；二者、能善長養諸緣；三者、和合互相涉入。復有三法：一者、不違背佛；二者、不毀謗法；三者、不輕慢眾而常尊重恭敬承事。復有三法：一者、止息於貪；二者、遠離於瞋；三者、開曉於癡。復有三法：一者、入世俗諦；二者、真實說相；三者、勝義諦無住。復有三法：一者、於諸眾生不起輕慢；二者、於阿羅漢常生尊敬

；三者、不為煩惱之所制伏。復有三法：一者、不染欲界；二者、不樂色界；三者、不著無色界。復有三法：一者、於衰、譏、毀、苦其心不下；二者、於利、稱、譽、樂其心不高；三者、不染世之八法，猶如山王安固無動。復有三法：一者、隱密諸根；二者、善解諸結；三者、善調其心。復有三法：一者、建立地位功德；二者、能離地位過失；三者、於地地中善能勝進。復有三法：一者、內心起勝上智；二者、深心起差別智；三者、方便起安立智。復有三法：一者、定清淨已得增上戒學；二者、慧圓滿已得增上心學；三者、解脫圓滿已得增上慧學。復有三法：一者、樂受斷除貪愛；二者、苦受斷除瞋恚；三者、不苦不樂受斷除無明。復有三法：一者、雖轉於因而無加行；二者、雖轉煩惱而無分別；三者、雖轉三界而無願求。復有三法：一者、決擇於空遠離諸見；二者、決擇無相止息尋伺；三者、決擇無願三界寂滅。復有三法：一者、眼空；二者、色境離性；三者、眼識無住。復有三法；一者、耳空；二者、聲境離性；三者、耳識無住。復有三法：一者、鼻空；二者、香境離性；三者、鼻識無住。復有三法：一者、舌空；二者、味境離性；三者、舌識無住。復有三法：一者、身空；二者、觸境離性；三者、身識無住。復有三法：一者、意空；二者、法境離性；三者、意識無住。復有三法：一者、密修於戒；二者、善護於定；三者、決擇於慧。復有三法：一者、修念任持正法；二者、修慧深固伺察；三者、修行覺了行義。復有三法：一者、隨住聲聞聖諦聲中說解脫法；二者、隨住緣覺緣生法中說解脫法；三者、隨住菩薩六波羅蜜諸勝行中說解脫法。復有三法：一者、捨，謂捨一切珍寶；二者、大捨，謂捨妻子、奴婢、眷屬；三者、極捨，謂捨身分、頭目、手足。復有三法：一者、護持正法；二者、護持諸說法師；三者、護持大乘之法。復有三法：一者、不令生死相續；二者、覺悟生死過失；三者、遠離生死罪業。復有三法：一者、無蓋障心聽受正法；二者、無隨眠心而常宴坐；三者、以出離心能正修行。復有三法：一者、所聞依義；二者、觀察依智；三者、解脫依法。復有三法：一者、多聞樂居寂靜；二者、住寂靜已深固作意；三者、深固作意相應而能覺了諸法平等。復有三法：一者、恭敬智者；二者、請問多聞；三者、護修定者。復有三法：一者、不以得利之心而行法施；二者、於聽法者慈心攝受；三者、起一切智心現前所作。復有三法：一者、心平等故眾生平等；二者、無種種性故諸法平等；三者、智平等故諸佛平等。復有三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；三者、不為煩惱之所制伏。復有三法：一者、不染欲界；二者、不樂色界；三者、不著無色界。復有三法：一者、於衰、譏、毀、苦其心不下；二者、於利、稱、譽、樂其心不高；三者、不染世之八法，猶如山王安固無動。復有三法：一者、隱密諸根；二者、善解諸結；三者、善調其心。復有三法：一者、建立地位功德；二者、能離地位過失；三者、於地地中善能勝進。復有三法：一者、內心起勝上智；二者、深心起差別智；三者、方便起安立智。復有三法：一者、定清淨已得增上戒學；二者、慧圓滿已得增上心學；三者、解脫圓滿已得增上慧學。復有三法：一者、樂受斷除貪愛；二者、苦受斷除瞋恚；三者、不苦不樂受斷除無明。復有三法：一者、雖轉於因而無加行；二者、雖轉煩惱而無分別；三者、雖轉三界而無願求。復有三法：一者、決擇於空遠離諸見；二者、決擇無相止息尋伺；三者、決擇無願三界寂滅。復有三法：一者、眼空；二者、色境離性；三者、眼識無住。復有三法；一者、耳空；二者、聲境離性；三者、耳識無住。復有三法：一者、鼻空；二者、香境離性；三者、鼻識無住。復有三法：一者、舌空；二者、味境離性；三者、舌識無住。復有三法：一者、身空；二者、觸境離性；三者、身識無住。復有三法：一者、意空；二者、法境離性；三者、意識無住。復有三法：一者、密修於戒；二者、善護於定；三者、決擇於慧。復有三法：一者、修念任持正法；二者、修慧深固伺察；三者、修行覺了行義。復有三法：一者、隨住聲聞聖諦聲中說解脫法；二者、隨住緣覺緣生法中說解脫法；三者、隨住菩薩六波羅蜜諸勝行中說解脫法。復有三法：一者、捨，謂捨一切珍寶；二者、大捨，謂捨妻子、奴婢、眷屬；三者、極捨，謂捨身分、頭目、手足。復有三法：一者、護持正法；二者、護持諸說法師；三者、護持大乘之法。復有三法：一者、不令生死相續；二者、覺悟生死過失；三者、遠離生死罪業。復有三法：一者、無蓋障心聽受正法；二者、無隨眠心而常宴坐；三者、以出離心能正修行。復有三法：一者、所聞依義；二者、觀察依智；三者、解脫依法。復有三法：一者、多聞樂居寂靜；二者、住寂靜已深固作意；三者、深固作意相應而能覺了諸法平等。復有三法：一者、恭敬智者；二者、請問多聞；三者、護修定者。復有三法：一者、不以得利之心而行法施；二者、於聽法者慈心攝受；三者、起一切智心現前所作。復有三法：一者、心平等故眾生平等；二者、無種種性故諸法平等；三者、智平等故諸佛平等。復有三

法：一者、智，知三世平等；二者、慧，解三解脫平等；三者、了，悟三界平等。復有三法：一者、善觀諸行無常亦復是苦；二者、善觀諸法無我；三者、善觀涅槃寂靜。復有三法：一者、誓願真實住畢竟故；二者、所聞真實如理修行；三者、三摩地真實發生勝慧。復有三法：一者、已作之罪而不覆藏；二者、未作之罪防令不起；三者、現所有罪悉令悔滅。復有三法：一者、遠離惡作；二者、遠離隨眠；三者、遠離疑惑。復有三法：一者、樂居寂靜；二者、離於貪愛；三者、起善法欲。復有三法：一者、住深法忍；二者、說種種法；三者、得一切處通達辯才。復有三法：一者、所聞決定總持；二者、得佛加持辯才；三者、諸所說法賢聖攝護。復有三法：一者、從初發心坦平如地；二者、諸行畢竟諸行相續；三者、雖轉諸想而住不退轉地。復有三法：一者、圓滿聞所成忍；二者、思所成忍而不流散；三者、獲得無生法忍。復有三法增長大乘：一者、方便與慧和合修諸道行；二者、大慈大悲和合成熟眾生；三者、精進不放逸和合護持正法。海意！此之三法而能增長大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法：一者、智，知三世平等；二者、慧，解三解脫平等；三者、了，悟三界平等。復有三法：一者、善觀諸行無常亦復是苦；二者、善觀諸法無我；三者、善觀涅槃寂靜。復有三法：一者、誓願真實住畢竟故；二者、所聞真實如理修行；三者、三摩地真實發生勝慧。復有三法：一者、已作之罪而不覆藏；二者、未作之罪防令不起；三者、現所有罪悉令悔滅。復有三法：一者、遠離惡作；二者、遠離隨眠；三者、遠離疑惑。復有三法：一者、樂居寂靜；二者、離於貪愛；三者、起善法欲。復有三法：一者、住深法忍；二者、說種種法；三者、得一切處通達辯才。復有三法：一者、所聞決定總持；二者、得佛加持辯才；三者、諸所說法賢聖攝護。復有三法：一者、從初發心坦平如地；二者、諸行畢竟諸行相續；三者、雖轉諸想而住不退轉地。復有三法：一者、圓滿聞所成忍；二者、思所成忍而不流散；三者、獲得無生法忍。復有三法增長大乘：一者、方便與慧和合修諸道行；二者、大慈大悲和合成熟眾生；三者、精進不放逸和合護持正法。海意！此之三法而能增長大乘。

「復次，海意！有四種法，於大乘中而為障難。何等為四？一者、惡聞，所謂尋求外道文籍；二者、於其六波羅蜜菩薩藏正法不樂聽受；三者、增上慢心起諸魔業；四者、業障隨逐毀謗正法。海意！此之四法於大乘中而為障難。復有四法，於大乘中而為障難。何等為四？一者、貪愛；二者、瞋恚；三者、愚癡；四者、煩惱增盈不求善法功德。復有四法：一者、嫉他得利；二者、諂曲親近諸說法師；三者、起黠利慧，誑行饒益；四者、以不實心而作欺誑。復有四法：一者、於善友所起惡友想；二者、於惡友所起善友想；三者、於非法中起正法想；四者、於正法中起非法想。復有四法：一者、常起慳染之心；二者、見乞丐人即起損害過失之心；三者、施已生變悔心；四者、起背一切智心。復有四法：一者、欲心行施；二者、過失心行施；三者、怖畏心施；四者、愚癡心施。復有四法：一者、為求名稱故施；二者、為求美譽故施；三者、為求善聲故施；四者、為求讚歎故施。復有四法：一者、以世俗情義故施；二者、有所為事故施；三者、不顯明施；四者、不自手施。復有四法：一者、以麁物施；二者、不貴重施；三者、不恭敬施；四者、增上慢施。復有四法：一者、以利刀施；二者、以毒藥施；三者、不軌法施；四者、損害心施。復有四法：一者、於持戒人生瞋恚心；二者、於破戒人起彼損害不將護心；三者、自所修戒而常雜亂；四者、於說戒人起殺害想。復有四法：一者、好求艱苦財利；二者、若得法利不鈞他分；三者、不欲他人所得利養；四者、於自得利不生知足。復有四法：一者、身曲非威儀道；二者、語曲所言不實；三者、心曲欲作諸罪；四者、一切處曲不以淨命而資養故。復有四法：一者、於其同住大乘之者起瞋恚心；二者、不能覺了諸魔事業增上慢故；三者、聞非所說而即喜行；四者、聞說諸善功德而生惱意。復有四法：一者、高慢正法不能親近；二者、於說法師不起尊重；三者、於其父母、師長及親教師不生歸敬；四者、身心堅獷諸所起行常生違背。復有四法：一者、舉揚自德；二者、隱覆他德；三者、我慢熾然；四者、堅猛瞋恚。復有四法：一者、懈怠；二者、惛沈；三者、不正順；四者、執著。復有四法：一者、不調伏；二者、不寂靜；三者、不隱密；四者、不柔善。復有四法：一者、少聞入於國城聚落；二者、不具戒蘊而求利養；三者、不護身儀入女人舍；四者、不住等引之心，解入一切眾生根性。復有四法：一者、不能勤修四攝之法；二者、棄捨成熟眾生；三者、毀謗正法不作護持；四者、於說法人而生嬈惱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！有四種法，於大乘中而為障難。何等為四？一者、惡聞，所謂尋求外道文籍；二者、於其六波羅蜜菩薩藏正法不樂聽受；三者、增上慢心起諸魔業；四者、業障隨逐毀謗正法。海意！此之四法於大乘中而為障難。復有四法，於大乘中而為障難。何等為四？一者、貪愛；二者、瞋恚；三者、愚癡；四者、煩惱增盈不求善法功德。復有四法：一者、嫉他得利；二者、諂曲親近諸說法師；三者、起黠利慧，誑行饒益；四者、以不實心而作欺誑。復有四法：一者、於善友所起惡友想；二者、於惡友所起善友想；三者、於非法中起正法想；四者、於正法中起非法想。復有四法：一者、常起慳染之心；二者、見乞丐人即起損害過失之心；三者、施已生變悔心；四者、起背一切智心。復有四法：一者、欲心行施；二者、過失心行施；三者、怖畏心施；四者、愚癡心施。復有四法：一者、為求名稱故施；二者、為求美譽故施；三者、為求善聲故施；四者、為求讚歎故施。復有四法：一者、以世俗情義故施；二者、有所為事故施；三者、不顯明施；四者、不自手施。復有四法：一者、以麁物施；二者、不貴重施；三者、不恭敬施；四者、增上慢施。復有四法：一者、以利刀施；二者、以毒藥施；三者、不軌法施；四者、損害心施。復有四法：一者、於持戒人生瞋恚心；二者、於破戒人起彼損害不將護心；三者、自所修戒而常雜亂；四者、於說戒人起殺害想。復有四法：一者、好求艱苦財利；二者、若得法利不鈞他分；三者、不欲他人所得利養；四者、於自得利不生知足。復有四法：一者、身曲非威儀道；二者、語曲所言不實；三者、心曲欲作諸罪；四者、一切處曲不以淨命而資養故。復有四法：一者、於其同住大乘之者起瞋恚心；二者、不能覺了諸魔事業增上慢故；三者、聞非所說而即喜行；四者、聞說諸善功德而生惱意。復有四法：一者、高慢正法不能親近；二者、於說法師不起尊重；三者、於其父母、師長及親教師不生歸敬；四者、身心堅獷諸所起行常生違背。復有四法：一者、舉揚自德；二者、隱覆他德；三者、我慢熾然；四者、堅猛瞋恚。復有四法：一者、懈怠；二者、惛沈；三者、不正順；四者、執著。復有四法：一者、不調伏；二者、不寂靜；三者、不隱密；四者、不柔善。復有四法：一者、少聞入於國城聚落；二者、不具戒蘊而求利養；三者、不護身儀入女人舍；四者、不住等引之心，解入一切眾生根性。復有四法：一者、不能勤修四攝之法；二者、棄捨成熟眾生；三者、毀謗正法不作護持；四者、於說法人而生嬈惱

。復有四法：一者、愚癡常生多欲；二者、瞋恚樂作諸罪；三者、貪愛不生喜足；四者、求利心常無厭。復有四法：一者、不信而常掉舉；二者、親近惡友不厭捨罪；三者、懈怠減沒善法；四者、放逸所作善根而皆喪失。復有四法：一者、不能內觀察故而常無慚；二者、慧解不明曉故而常無愧；三者、與無間業等故而不知恩；四者、雖於他人少行善利，而自伐滅返生誣謗。復有四法：一者、瞋；二者、忿；三者、恨；四者、害。復有四法：一者、虛誑諸聖；二者、不護諸聖；三者、輕慢施主；四者、於阿羅漢起增上慢。復有四法：一者、身業不能清淨；二者、語業不能善護；三者、心業雜染；四者、於大乘中而生疲倦。復有四法：一者、於眾聚中而起兩舌；二者、於師長阿闍梨所而發惡語；三者、於諸來求者而興綺語；四者、虛誑人天。復有四法：一者、不護戒蘊；二者、不越他世；三者、散失善根；四者、破壞長養勝行。復有四法：一者、於大眾中起強勝心；二者、於集會所執高慢心；三者、常出惡言欲離於罪；四者、以雜亂語說世間典。復有四法：一者、以不勤行心居寂靜處；二者、多損害心居憒閙中；三者、不種善根起有福想；四者、竊菩薩名求利活命。復有四法：一者、心不柔順；二者、其心麁獷；三者、心不調伏；四者、於諸眾生起艱苦心。復有四法：一者、憍恃持戒；二者、憍恃多聞；三者、憍恃住阿蘭若；四者、憍恃頭陀功德。復有四法：一者、計我為勝；二者、計法為勝；三者、以少善根計為高勝，不迴向菩提；四者、先修大乘之行，中樂聲聞、緣覺乘法。復有四法：一者、執著於身；二者、執著於心；三者、執著於戒；四者、不向勝道。復有四法：一者、親友家乞於非家用；二者、追求利養自謂清淨，而復喜見破戒之者；三者、耽樂俗舍；四者、於具戒人而生瞋恚，艱苦所作起諸纏縛。復有四法：一者、多作事；二者、多求利；三者、多語言；四者、多知識。復有四法：一者、我見取著於我；二者、眾生見取著眾生；三者、斷見取著無作；四者、常見取著身命。復有四法：一者、雖於諸事有所發起；二者、既發起已不能攝持；三者、不攝持故而生疲懈；四者、以疲懈故乃起怖畏。復有四法：一者、不修昇進地地之智；二者、不能善修禪定；三者、棄捨眾生勝慧不行；四者、雖修願及方便，而起有得之想。復有四法，於大乘中而為障難：一者、法障隨眠而根性鈍；二者、業障隨眠，於諸善根而不勤行；三者、煩惱障隨眠三蘊隨轉；四者、魔事隨逐忘失菩提心。海意！如是等四法於大乘中而為障難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。復有四法：一者、愚癡常生多欲；二者、瞋恚樂作諸罪；三者、貪愛不生喜足；四者、求利心常無厭。復有四法：一者、不信而常掉舉；二者、親近惡友不厭捨罪；三者、懈怠減沒善法；四者、放逸所作善根而皆喪失。復有四法：一者、不能內觀察故而常無慚；二者、慧解不明曉故而常無愧；三者、與無間業等故而不知恩；四者、雖於他人少行善利，而自伐滅返生誣謗。復有四法：一者、瞋；二者、忿；三者、恨；四者、害。復有四法：一者、虛誑諸聖；二者、不護諸聖；三者、輕慢施主；四者、於阿羅漢起增上慢。復有四法：一者、身業不能清淨；二者、語業不能善護；三者、心業雜染；四者、於大乘中而生疲倦。復有四法：一者、於眾聚中而起兩舌；二者、於師長阿闍梨所而發惡語；三者、於諸來求者而興綺語；四者、虛誑人天。復有四法：一者、不護戒蘊；二者、不越他世；三者、散失善根；四者、破壞長養勝行。復有四法：一者、於大眾中起強勝心；二者、於集會所執高慢心；三者、常出惡言欲離於罪；四者、以雜亂語說世間典。復有四法：一者、以不勤行心居寂靜處；二者、多損害心居憒閙中；三者、不種善根起有福想；四者、竊菩薩名求利活命。復有四法：一者、心不柔順；二者、其心麁獷；三者、心不調伏；四者、於諸眾生起艱苦心。復有四法：一者、憍恃持戒；二者、憍恃多聞；三者、憍恃住阿蘭若；四者、憍恃頭陀功德。復有四法：一者、計我為勝；二者、計法為勝；三者、以少善根計為高勝，不迴向菩提；四者、先修大乘之行，中樂聲聞、緣覺乘法。復有四法：一者、執著於身；二者、執著於心；三者、執著於戒；四者、不向勝道。復有四法：一者、親友家乞於非家用；二者、追求利養自謂清淨，而復喜見破戒之者；三者、耽樂俗舍；四者、於具戒人而生瞋恚，艱苦所作起諸纏縛。復有四法：一者、多作事；二者、多求利；三者、多語言；四者、多知識。復有四法：一者、我見取著於我；二者、眾生見取著眾生；三者、斷見取著無作；四者、常見取著身命。復有四法：一者、雖於諸事有所發起；二者、既發起已不能攝持；三者、不攝持故而生疲懈；四者、以疲懈故乃起怖畏。復有四法：一者、不修昇進地地之智；二者、不能善修禪定；三者、棄捨眾生勝慧不行；四者、雖修願及方便，而起有得之想。復有四法，於大乘中而為障難：一者、法障隨眠而根性鈍；二者、業障隨眠，於諸善根而不勤行；三者、煩惱障隨眠三蘊隨轉；四者、魔事隨逐忘失菩提心。海意！如是等四法於大乘中而為障難。」