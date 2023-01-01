佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時，海意菩薩摩訶薩白佛言：「希有，世尊！多所饒益修大乘者。一切眾生，謂諸天人雖受天人中樂，乃能親近無上涅槃最勝妙樂。世尊！有幾種法而能隨轉攝受大乘？復有幾法於大乘中而能多作？復有幾法於大乘中而極難作？復有幾法增長大乘？復有幾法於大乘中而為障難？世尊！復以何緣說名大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海意菩薩摩訶薩白佛言：「希有，世尊！多所饒益修大乘者。一切眾生，謂諸天人雖受天人中樂，乃能親近無上涅槃最勝妙樂。世尊！有幾種法而能隨轉攝受大乘？復有幾法於大乘中而能多作？復有幾法於大乘中而極難作？復有幾法增長大乘？復有幾法於大乘中而為障難？世尊！復以何緣說名大乘？」

佛告海意菩薩言：「汝當諦聽！我今為說。海意當知！有一種法攝受大乘。何等為一？謂不忘失大菩提心，復不放逸。海意！復有一法攝受大乘，謂信所作悉墮業報。復有一法謂起正見，於緣生法不相違背。復有一法離愛、非愛，於一切眾生起平等心。復有一法，隨住大慈而自救度。復有一法，起大悲心不著己樂。復有一法，希求佛身隨念於佛。復有一法，依法真修隨念於法。復有一法，住不退轉眾中隨念於眾。復有一法，蠲除一切煩惱隨念於捨。復有一法，常不忘失菩提心故隨念於戒。復有一法，住清淨法隨念於天。復有一法，隨住利樂令他歡喜。復有一法，住堅固意極善樂欲。復有一法，起歡喜心為一切眾生施作解脫。復有一法，從甚深法如理出生勤求正法。復有一法，不以財利之心而行法施。復有一法，於聽法者作病人想。復有一法，於所說法如良藥想。復有一法，己說法者如醫王想。復有一法，常行衛護令法久住。復有一法，令三寶種不斷不絕。復有一法，無貪相續常生喜足。復有一法，捨諸所有不起愛著。復有一法，雖自守戒而常將護諸破戒者。復有一法，諸惡作者不觀彼過而住於忍。復有一法，諸善作者現起饒益而住於忍。復有一法，於背恩者起悲愍慧。復有一法，於知恩者起恭敬悲。復有一法，於無智者不起慢心。復有一法，於有智者隨彼受學。復有一法，深固善根心無厭捨。復有一法，於諸善法心常隨轉。復有一法，無諂曲故三戒清淨。復有一法，於說法者愛敬承事如師尊想。復有一法，捨諸外道文籍善聽正法。復有一法，修諸善根，雖復艱苦於生死中亦不疲懈。復有一法，於現住世及已涅槃諸佛如來，承事供養而無厭足。復有一法，與諸眾生為不請友。復有一法，以無依、無取、無著之心修四攝法。復有一法，了知在家諸過失已常樂出家。復有一法，於正士之業常自開發。復有一法，所作決定住菩提道增修勝行。復有一法，於同住大乘者不生惱恚。復有一法，教授菩提心法不生疲懈。復有一法，善護祕密法使不流散。復有一法，常當勤求法工巧智。復有一法，以真實語建立法幢。復有一法，所發誓願當令畢竟。復有一法，以無變悔心鈞行布施。復有一法，常當覺了諸魔事業。復有一法，常應發起離慢智業。復有一法，遠於知識樂居寂靜。復有一法，離增上慢及貢高心不起他謗。復有一法，雖復了知諸煩惱已，而亦隨順世間行相。復有一法，淨命自資離諸貪染。復有一法，深固相應而常宴坐。復有一法，雖復多聞而常寂定。復有一法，如理正修瑜伽行地。復有一法，如實伺察空境界法。復有一法，於其利、衰心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海意菩薩言：「汝當諦聽！我今為說。海意當知！有一種法攝受大乘。何等為一？謂不忘失大菩提心，復不放逸。海意！復有一法攝受大乘，謂信所作悉墮業報。復有一法謂起正見，於緣生法不相違背。復有一法離愛、非愛，於一切眾生起平等心。復有一法，隨住大慈而自救度。復有一法，起大悲心不著己樂。復有一法，希求佛身隨念於佛。復有一法，依法真修隨念於法。復有一法，住不退轉眾中隨念於眾。復有一法，蠲除一切煩惱隨念於捨。復有一法，常不忘失菩提心故隨念於戒。復有一法，住清淨法隨念於天。復有一法，隨住利樂令他歡喜。復有一法，住堅固意極善樂欲。復有一法，起歡喜心為一切眾生施作解脫。復有一法，從甚深法如理出生勤求正法。復有一法，不以財利之心而行法施。復有一法，於聽法者作病人想。復有一法，於所說法如良藥想。復有一法，己說法者如醫王想。復有一法，常行衛護令法久住。復有一法，令三寶種不斷不絕。復有一法，無貪相續常生喜足。復有一法，捨諸所有不起愛著。復有一法，雖自守戒而常將護諸破戒者。復有一法，諸惡作者不觀彼過而住於忍。復有一法，諸善作者現起饒益而住於忍。復有一法，於背恩者起悲愍慧。復有一法，於知恩者起恭敬悲。復有一法，於無智者不起慢心。復有一法，於有智者隨彼受學。復有一法，深固善根心無厭捨。復有一法，於諸善法心常隨轉。復有一法，無諂曲故三戒清淨。復有一法，於說法者愛敬承事如師尊想。復有一法，捨諸外道文籍善聽正法。復有一法，修諸善根，雖復艱苦於生死中亦不疲懈。復有一法，於現住世及已涅槃諸佛如來，承事供養而無厭足。復有一法，與諸眾生為不請友。復有一法，以無依、無取、無著之心修四攝法。復有一法，了知在家諸過失已常樂出家。復有一法，於正士之業常自開發。復有一法，所作決定住菩提道增修勝行。復有一法，於同住大乘者不生惱恚。復有一法，教授菩提心法不生疲懈。復有一法，善護祕密法使不流散。復有一法，常當勤求法工巧智。復有一法，以真實語建立法幢。復有一法，所發誓願當令畢竟。復有一法，以無變悔心鈞行布施。復有一法，常當覺了諸魔事業。復有一法，常應發起離慢智業。復有一法，遠於知識樂居寂靜。復有一法，離增上慢及貢高心不起他謗。復有一法，雖復了知諸煩惱已，而亦隨順世間行相。復有一法，淨命自資離諸貪染。復有一法，深固相應而常宴坐。復有一法，雖復多聞而常寂定。復有一法，如理正修瑜伽行地。復有一法，如實伺察空境界法。復有一法，於其利、衰心

無高下。復有一法，怖畏憒閙獨處園林。復有一法，若得法利與他同分。復有一法，善解四聖諦智。復有一法，於諸智法而無祕惜。復有一法，為未學者成辦學故心無高勝。復有一法，若得、若失，信業報故不生熱惱。復有一法，恭敬聽法之者善為說法。復有一法，於親友中離諸貪愛，於一切眾生起平等心。復有一法，於說法師所不起諂心而常讚歎。復有一法，以調順心故荷擔一切眾生。復有一法，於諸波羅蜜多相應勤求。復有一法，精進長養菩提道行。復有一法，建立信根令無動轉。復有一法，於國城中不空受食。復有一法，積集七種聖財而不匱乏。復有一法，內意真實安固命根。復有一法，以方便善巧成熟眾生。復有一法，行法施故而善攝法。復有一法，離諸諍論說最上法。復有一法，以無所得心聽受正法。復有一法，離沙門垢故而成沙門。復有一法，以無染愛心入王城聚落。復有一法，常當伺察過失善護一切眾生。復有一法，棄捨世間諸雜藝者。復有一法，於善知識所常當誠實。復有一法，自心清淨已起智復令一切眾生心得清淨。復有一法，無虛假故內意清淨。復有一法，趣向最勝道故深心清淨，而此一法善作勝業方便清淨。復有一法，福清淨已諸相清淨。復有一法，智清淨已煩惱清淨。復有一法，眾生清淨已剎土清淨。復有一法，雖觀無相而善迴向。復有一法，修隨順忍。復有一法，於三解脫門常當伺察修習出離。復有一法，住無所住。復有一法，證漏盡智神通游戲。復有一法，住於止觀所作成辦得明解脫。復有一法，勤修方便所攝之慧。復有一法，住三界輪得菩提場莊嚴。復有一法，謂一切法平等現成正覺。復有一法，攝受大乘，謂一切法自性無性、無生、無起，如是知已即得無生法忍。海意！此之一法而能攝受大乘，如是等一法攝受大乘已，餘諸攝受依止而悉捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無高下。復有一法，怖畏憒閙獨處園林。復有一法，若得法利與他同分。復有一法，善解四聖諦智。復有一法，於諸智法而無祕惜。復有一法，為未學者成辦學故心無高勝。復有一法，若得、若失，信業報故不生熱惱。復有一法，恭敬聽法之者善為說法。復有一法，於親友中離諸貪愛，於一切眾生起平等心。復有一法，於說法師所不起諂心而常讚歎。復有一法，以調順心故荷擔一切眾生。復有一法，於諸波羅蜜多相應勤求。復有一法，精進長養菩提道行。復有一法，建立信根令無動轉。復有一法，於國城中不空受食。復有一法，積集七種聖財而不匱乏。復有一法，內意真實安固命根。復有一法，以方便善巧成熟眾生。復有一法，行法施故而善攝法。復有一法，離諸諍論說最上法。復有一法，以無所得心聽受正法。復有一法，離沙門垢故而成沙門。復有一法，以無染愛心入王城聚落。復有一法，常當伺察過失善護一切眾生。復有一法，棄捨世間諸雜藝者。復有一法，於善知識所常當誠實。復有一法，自心清淨已起智復令一切眾生心得清淨。復有一法，無虛假故內意清淨。復有一法，趣向最勝道故深心清淨，而此一法善作勝業方便清淨。復有一法，福清淨已諸相清淨。復有一法，智清淨已煩惱清淨。復有一法，眾生清淨已剎土清淨。復有一法，雖觀無相而善迴向。復有一法，修隨順忍。復有一法，於三解脫門常當伺察修習出離。復有一法，住無所住。復有一法，證漏盡智神通游戲。復有一法，住於止觀所作成辦得明解脫。復有一法，勤修方便所攝之慧。復有一法，住三界輪得菩提場莊嚴。復有一法，謂一切法平等現成正覺。復有一法，攝受大乘，謂一切法自性無性、無生、無起，如是知已即得無生法忍。海意！此之一法而能攝受大乘，如是等一法攝受大乘已，餘諸攝受依止而悉捨離。

「復次，海意！有二種法，於大乘中而能多作。何等為二？一者、於佛法中生淨信解；二者、不樂聲聞、緣覺乘法。有二種法，於大乘中而極難作。何等為二？一者、自解脫已善護未解脫者；二者、隨為彼說解脫之法。復有二法多作：一者、常不壞滅大菩提心；二者、伺察眾生善為建立。復有二法難作：一者、觀菩提心猶如幻法；二者、觀一切眾生皆悉無我。復有二法多作：一者、心無厭離；二者、所修方便而不虛假。復有二法難作：一者、內心清淨而為根本；二者、無作、無不作故修諸福行。復有二法多作：一者、勤修善根方便；二者、所修方便而令畢竟。復有二法難作：一者、無戲論故而修方便；二者、所修方便住畢竟故其心寂靜。復有二法多作：一者、深心趣向勝道；二者、於最勝法中作最勝所緣。復有二法難作：一者、說悔自罪；二者、出離他罪。復有二法多作：一者、捨諸所有；二者、不求果報。復有二法難作：一者、起平等心而行施捨；二者、善能迴向。復有二法多作：一者、護戒無缺；二者、不求生天。復有二法難作：一者、於毀戒者起悲愍心；二者、自具戒德不作貢高。復有二法多作：一者、善樂於忍；二者、迴向菩提。復有二法難作：一者、捨離高心；二者、尊敬忍者。復有二法多作：一者、發起精進求諸善法；二者、於諸善根生歡喜心。復有二法難作：一者、身心寂靜；二者、心離依著。復有二法多作：一者、積集禪支；二者、心業調暢。復有二法難作：一者、不著禪味；二者、不厭欲界。復有二法多作：一者、勤求正法；二者、常生法欲。復有二法難作：一者、伺察於法；二者、於法寂定。復有二法多作：一者、親近善友；二者、於師長所增加尊重。復有二法難作：一者、專勤承事；二者、善言隨順。復有二法多作：一者、於時、非時而常請問；二者、隨所得義領納於心。復有二法難作：一者、修義智；二者、修法智。復有二法多作：一者、聞財無厭；二者、聞慧無厭。復有二法難作：一者、伺察深固之法；二者、遠離不深固法。復有二法多作：一者、如理為他說法；二者、於聽法者起悲愍心。復有二法難作：一者、於法不吝；二者、不以財利之心為他說法。復有二法多作：一者、止息外聽；二者、攝受諸心。復有二法難作：一者、息除五蓋；二者、修七覺分。復有二法多作：一者、獲得歡喜；二者、喜受相應。復有二法難作：一者、知法、知量；二者、知自境界。復有二法多作：一者、信於業報；二者、善修勝行。復有二法難作：一者、解了諸非業報；二者、增長一切善法。復有二法多作：一者、出誠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！有二種法，於大乘中而能多作。何等為二？一者、於佛法中生淨信解；二者、不樂聲聞、緣覺乘法。有二種法，於大乘中而極難作。何等為二？一者、自解脫已善護未解脫者；二者、隨為彼說解脫之法。復有二法多作：一者、常不壞滅大菩提心；二者、伺察眾生善為建立。復有二法難作：一者、觀菩提心猶如幻法；二者、觀一切眾生皆悉無我。復有二法多作：一者、心無厭離；二者、所修方便而不虛假。復有二法難作：一者、內心清淨而為根本；二者、無作、無不作故修諸福行。復有二法多作：一者、勤修善根方便；二者、所修方便而令畢竟。復有二法難作：一者、無戲論故而修方便；二者、所修方便住畢竟故其心寂靜。復有二法多作：一者、深心趣向勝道；二者、於最勝法中作最勝所緣。復有二法難作：一者、說悔自罪；二者、出離他罪。復有二法多作：一者、捨諸所有；二者、不求果報。復有二法難作：一者、起平等心而行施捨；二者、善能迴向。復有二法多作：一者、護戒無缺；二者、不求生天。復有二法難作：一者、於毀戒者起悲愍心；二者、自具戒德不作貢高。復有二法多作：一者、善樂於忍；二者、迴向菩提。復有二法難作：一者、捨離高心；二者、尊敬忍者。復有二法多作：一者、發起精進求諸善法；二者、於諸善根生歡喜心。復有二法難作：一者、身心寂靜；二者、心離依著。復有二法多作：一者、積集禪支；二者、心業調暢。復有二法難作：一者、不著禪味；二者、不厭欲界。復有二法多作：一者、勤求正法；二者、常生法欲。復有二法難作：一者、伺察於法；二者、於法寂定。復有二法多作：一者、親近善友；二者、於師長所增加尊重。復有二法難作：一者、專勤承事；二者、善言隨順。復有二法多作：一者、於時、非時而常請問；二者、隨所得義領納於心。復有二法難作：一者、修義智；二者、修法智。復有二法多作：一者、聞財無厭；二者、聞慧無厭。復有二法難作：一者、伺察深固之法；二者、遠離不深固法。復有二法多作：一者、如理為他說法；二者、於聽法者起悲愍心。復有二法難作：一者、於法不吝；二者、不以財利之心為他說法。復有二法多作：一者、止息外聽；二者、攝受諸心。復有二法難作：一者、息除五蓋；二者、修七覺分。復有二法多作：一者、獲得歡喜；二者、喜受相應。復有二法難作：一者、知法、知量；二者、知自境界。復有二法多作：一者、信於業報；二者、善修勝行。復有二法難作：一者、解了諸非業報；二者、增長一切善法。復有二法多作：一者、出誠

實言；二者、不誑聖人。復有二法難作：一者、如說能行；二者、不壞佛眼。復有二法多作：一者、身業清淨；二者、離三不善。復有二法難作：一者、觀身猶如影像；二者、觀如草、木、瓦礫。復有二法多作：一者、語業清淨；二者、離語四過。復有二法難作：一者、解悟不可說法；二者、智了諸聲猶如對響。復有二法多作：一者、心業清淨；二者、遠離貪、瞋、邪見。復有二法難作：一者、內心寂止；二者、外無所行。復有二法多作：一者、修慈心觀；二者、於諸眾生起平等心。復有二法難作：一者、心如虛空清淨無垢；二者、自度度他而善迴向。復有二法多作：一者、常不厭離大悲之心；二者、勤修善根而無懈倦。復有二法難作：一者、伺察無生；二者、善護出離。復有二法多作：一者、游戲法園；二者、除厭離心。復有二法難作：一者、圓滿寂默之法；二者、未具法者而令修行。復有二法多作：一者、捨離愛染；二者、斷諸損害。復有二法難作：一者、修於捨行；二者、觀察眾生而無艱苦。復有二法多作：一者、修念佛觀；二者、住於無念而起念心。復有二法難作：一者、觀於法身；二者、成辦諸相好身。復有二法多作：一者、修念法觀；二者、成辦諸眾生法。復有二法難作：一者、伺察離貪；二者、於其貪行眾生起大悲心。復有二法多作：一者、隨念諸菩薩眾；二者、歸向不退轉眾。復有二法難作：一者、觀察無為；二者、護得果者。復有二法多作；一者、隨念於戒；二者、常不忘失大菩提心。復有二法難作：一者、伺察無加行戒；二者、攝受將護破戒眾生。復有二法多作：一者、隨念於捨；二者、捨己不生變悔。復有二法難作：一者、蠲除己之煩惱；二者、為眾生說斷煩惱法。復有二法多作：一者、隨念於天；二者、不求生天。復有二法難作：一者、住正念慧；二者、散亂心者令住念處。復有二法多作：一者、增修福行；二者、增修智行。復有二法難作；一者、善修無加行智；二者、於諸福行不生厭離。復有二法多作：一者、超越諸著；二者、於諸愛著悉能解脫。復有二法難作：一者、極善樂欲；二者、不生諂誑。復有二法多作：一者、知恩；二者、報恩。復有二法難作：一者、斷除欲貪；二者、於善法欲而無厭棄。復有二法多作：一者、說悔諸罪；二者、不作諸罪。復有二法難作：一者、不起惡作；二者、不起隨眠。復有二法多作：一者、隨喜他福；二者、自福無厭。復有二法難作：一者、於一切罪起盡滅智；二者、於一切福起長養智。復有二法多作：一者、勸請諸佛；二者、護持正法。復有二法難作：一者、雖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實言；二者、不誑聖人。復有二法難作：一者、如說能行；二者、不壞佛眼。復有二法多作：一者、身業清淨；二者、離三不善。復有二法難作：一者、觀身猶如影像；二者、觀如草、木、瓦礫。復有二法多作：一者、語業清淨；二者、離語四過。復有二法難作：一者、解悟不可說法；二者、智了諸聲猶如對響。復有二法多作：一者、心業清淨；二者、遠離貪、瞋、邪見。復有二法難作：一者、內心寂止；二者、外無所行。復有二法多作：一者、修慈心觀；二者、於諸眾生起平等心。復有二法難作：一者、心如虛空清淨無垢；二者、自度度他而善迴向。復有二法多作：一者、常不厭離大悲之心；二者、勤修善根而無懈倦。復有二法難作：一者、伺察無生；二者、善護出離。復有二法多作：一者、游戲法園；二者、除厭離心。復有二法難作：一者、圓滿寂默之法；二者、未具法者而令修行。復有二法多作：一者、捨離愛染；二者、斷諸損害。復有二法難作：一者、修於捨行；二者、觀察眾生而無艱苦。復有二法多作：一者、修念佛觀；二者、住於無念而起念心。復有二法難作：一者、觀於法身；二者、成辦諸相好身。復有二法多作：一者、修念法觀；二者、成辦諸眾生法。復有二法難作：一者、伺察離貪；二者、於其貪行眾生起大悲心。復有二法多作：一者、隨念諸菩薩眾；二者、歸向不退轉眾。復有二法難作：一者、觀察無為；二者、護得果者。復有二法多作；一者、隨念於戒；二者、常不忘失大菩提心。復有二法難作：一者、伺察無加行戒；二者、攝受將護破戒眾生。復有二法多作：一者、隨念於捨；二者、捨己不生變悔。復有二法難作：一者、蠲除己之煩惱；二者、為眾生說斷煩惱法。復有二法多作：一者、隨念於天；二者、不求生天。復有二法難作：一者、住正念慧；二者、散亂心者令住念處。復有二法多作：一者、增修福行；二者、增修智行。復有二法難作；一者、善修無加行智；二者、於諸福行不生厭離。復有二法多作：一者、超越諸著；二者、於諸愛著悉能解脫。復有二法難作：一者、極善樂欲；二者、不生諂誑。復有二法多作：一者、知恩；二者、報恩。復有二法難作：一者、斷除欲貪；二者、於善法欲而無厭棄。復有二法多作：一者、說悔諸罪；二者、不作諸罪。復有二法難作：一者、不起惡作；二者、不起隨眠。復有二法多作：一者、隨喜他福；二者、自福無厭。復有二法難作：一者、於一切罪起盡滅智；二者、於一切福起長養智。復有二法多作：一者、勸請諸佛；二者、護持正法。復有二法難作：一者、雖

知法界本無分別；二者、智善分別說諸句義。復有二法多作：一者、善解迴向；二者、隨所迴向與一切眾生共之。復有二法難作：一者、決擇無相；二者、修諸有相。復有二法多作：一者、雖觀於空；二者、觀照眾生。復有二法難作：一者、慧起悉無所樂；二者、方便而有所樂。復有二法多作：一者、希求善根；二者、為諸眾生成辦善根。復有二法難作：一者、修習無願；二者、積集所生之智。復有二法多作：一者、無著；二者、無動。復有二法難作：一者、無慢；二者、愛樂。復有二法多作：一者、樂居寂靜；二者、領納寂靜功德。復有二法難作：一者、修寂靜行；二者、自度復度一切眾生。復有二法多作：一者、少欲；二者、知足。復有二法難作；一者、省察己之煩惱；二者、審觀斷除一切眾生煩惱。復有二法多作：一者、安定；二者、伺察。復有二法難作；一者、常省己過；二者、不觀他過。復有二法多作；一者、自離貢高；二者、不起他謗。復有二法難作：一者、觀我無我；二者、觀眾生無眾生。復有二法多作：一者、自常行施；二者、容受他施。復有二法難作：一者、出離輪迴；二者、度輪迴中一切眾生。復有二法多作：一者、勤求波羅蜜多；二者、隨諸所求波羅蜜多如所說住。復有二法難作：一者、得現量智；二者、成辦他智。復有二法多作：一者、不求世間名聞利養；二者、勤求正法。復有二法難作：一者、不饒益者為作饒益；二者、已饒益者而令增極。復有二法多作：一者、所作大慈而無邊際；二者、所行大悲而無間斷。復有二法難作：一者、已得度者而令證悟；二者、未得度者而為濟度。復有二法多作：一者、為諸眾生成就功德；二者、無德眾生起大悲心。復有二法難作：一者、不饒益者作饒益行；二者、已作饒益而無異想。復有二法多作：一者、常作身念處觀；二者、身住清淨。復有二法難作：一者、雖作身中身隨念觀；二者、不與身俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作：一者、常作受念處觀；二者、於苦樂等受而無領納。復有二法難作：一者、雖作受中受隨念觀；二者、不與受俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作：一者、常作心念處觀；二者、心住清淨。復有二法難作：一者、雖作心中心隨念觀；二者、不與心俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作：一者、常作法念處觀；二者、常起決擇法智。復有二法難作：一者、雖作法中法念處觀；二者、不與法俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作：一者、已生諸不善法悉令除斷；二者、已生一切善法而能守護。復有二法難作：一者、未生諸不善法防令不生；二者、未 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法界本無分別；二者、智善分別說諸句義。復有二法多作：一者、善解迴向；二者、隨所迴向與一切眾生共之。復有二法難作：一者、決擇無相；二者、修諸有相。復有二法多作：一者、雖觀於空；二者、觀照眾生。復有二法難作：一者、慧起悉無所樂；二者、方便而有所樂。復有二法多作：一者、希求善根；二者、為諸眾生成辦善根。復有二法難作：一者、修習無願；二者、積集所生之智。復有二法多作：一者、無著；二者、無動。復有二法難作：一者、無慢；二者、愛樂。復有二法多作：一者、樂居寂靜；二者、領納寂靜功德。復有二法難作：一者、修寂靜行；二者、自度復度一切眾生。復有二法多作：一者、少欲；二者、知足。復有二法難作；一者、省察己之煩惱；二者、審觀斷除一切眾生煩惱。復有二法多作：一者、安定；二者、伺察。復有二法難作；一者、常省己過；二者、不觀他過。復有二法多作；一者、自離貢高；二者、不起他謗。復有二法難作：一者、觀我無我；二者、觀眾生無眾生。復有二法多作：一者、自常行施；二者、容受他施。復有二法難作：一者、出離輪迴；二者、度輪迴中一切眾生。復有二法多作：一者、勤求波羅蜜多；二者、隨諸所求波羅蜜多如所說住。復有二法難作：一者、得現量智；二者、成辦他智。復有二法多作：一者、不求世間名聞利養；二者、勤求正法。復有二法難作：一者、不饒益者為作饒益；二者、已饒益者而令增極。復有二法多作：一者、所作大慈而無邊際；二者、所行大悲而無間斷。復有二法難作：一者、已得度者而令證悟；二者、未得度者而為濟度。復有二法多作：一者、為諸眾生成就功德；二者、無德眾生起大悲心。復有二法難作：一者、不饒益者作饒益行；二者、已作饒益而無異想。復有二法多作：一者、常作身念處觀；二者、身住清淨。復有二法難作：一者、雖作身中身隨念觀；二者、不與身俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作：一者、常作受念處觀；二者、於苦樂等受而無領納。復有二法難作：一者、雖作受中受隨念觀；二者、不與受俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作：一者、常作心念處觀；二者、心住清淨。復有二法難作：一者、雖作心中心隨念觀；二者、不與心俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作：一者、常作法念處觀；二者、常起決擇法智。復有二法難作：一者、雖作法中法念處觀；二者、不與法俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作：一者、已生諸不善法悉令除斷；二者、已生一切善法而能守護。復有二法難作：一者、未生諸不善法防令不生；二者、未

生一切善法當令生起。復有二法多作：一者、常修欲、勤、心、慧四種神足；二者、應以神足得度眾生而善度之。復有二法難作：一者、雖獲無加行神變；二者、不動法界能於一切佛剎之中顯諸神應。復有二法多作：一者、自所得信而無動轉；二者、諸未信者令具於信。復有二法難作：一者、自心而無雜染；二者、染心眾生令得清淨。復有二法多作：一者、發起諸精進根；二者、安住念根不生散亂。復有二法難作：一者、決擇善觀諸精進根；二者、不著空相而起於念。復有二法多作：一者、於定慧根勤修諸行；二者、所修諸行不生疲懈。復有二法難作：一者、智無所行；二者、成熟眾生而有所行。復有二法多作：一者、於諸煩惱觀離煩惱；二者、已生煩惱勤求出離。復有二法難作：一者、一切法不和合本離煩惱故；二者、於三界和合，為斷一切眾生諸煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生一切善法當令生起。復有二法多作：一者、常修欲、勤、心、慧四種神足；二者、應以神足得度眾生而善度之。復有二法難作：一者、雖獲無加行神變；二者、不動法界能於一切佛剎之中顯諸神應。復有二法多作：一者、自所得信而無動轉；二者、諸未信者令具於信。復有二法難作：一者、自心而無雜染；二者、染心眾生令得清淨。復有二法多作：一者、發起諸精進根；二者、安住念根不生散亂。復有二法難作：一者、決擇善觀諸精進根；二者、不著空相而起於念。復有二法多作：一者、於定慧根勤修諸行；二者、所修諸行不生疲懈。復有二法難作：一者、智無所行；二者、成熟眾生而有所行。復有二法多作：一者、於諸煩惱觀離煩惱；二者、已生煩惱勤求出離。復有二法難作：一者、一切法不和合本離煩惱故；二者、於三界和合，為斷一切眾生諸煩惱故。