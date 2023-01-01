佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「諸佛正法能護持， 當得種種善稱讚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛正法能護持， 當得種種善稱讚；

彼稱讚法我略宣， 如大海中水一渧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼稱讚法我略宣， 如大海中水一渧。

知諸佛恩能報者， 諸佛付託持法藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸佛恩能報者， 諸佛付託持法藏；

諸佛正法能護持， 是即普供十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法能護持， 是即普供十方佛。

佛眼照明觀佛剎， 妙寶供養諸世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眼照明觀佛剎， 妙寶供養諸世尊；

諸佛正法護持時， 比前福蘊此最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持時， 比前福蘊此最勝。

雖以世財供養佛， 不能解脫世間行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以世財供養佛， 不能解脫世間行；

出世勝法若求時， 智者出離世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世勝法若求時， 智者出離世間法。

諸佛正法護持者， 即得諸佛所攝受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 即得諸佛所攝受；

諸天、龍等亦攝持， 福攝、智攝皆獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天、龍等亦攝持， 福攝、智攝皆獲得。

諸佛正法護持者， 得念、慧、行悉具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 得念、慧、行悉具足；

廣大勝慧普遍知， 智者拔除煩惱種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大勝慧普遍知， 智者拔除煩惱種。

諸佛正法護持者， 非彼諸魔伺得便； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 非彼諸魔伺得便；

惡作疑惑悉蠲除， 彼無諸障亦無縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡作疑惑悉蠲除， 彼無諸障亦無縛。

諸佛正法護持者， 所生剎土不空過； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 所生剎土不空過；

一切生中見佛身， 見已即得心清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生中見佛身， 見已即得心清淨。

諸佛正法護持者， 獲得宿命大智法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 獲得宿命大智法；

出家善利數能成， 所修真實清淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家善利數能成， 所修真實清淨行。

諸佛正法護持者， 戒聞勝生諸梵行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 戒聞勝生諸梵行；

得五智通妙輕安， 禪定解脫悉無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得五智通妙輕安， 禪定解脫悉無礙。

諸佛正法護持者， 趣入甚深諸法中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 趣入甚深諸法中；

佛境界空無所疑， 信解眾生無我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛境界空無所疑， 信解眾生無我法。

諸佛正法護持者， 獲無礙解捷利慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 獲無礙解捷利慧；

得無礙言無畏門， 破諸眾生疑惑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無礙言無畏門， 破諸眾生疑惑網。

諸佛正法護持者， 得大總持勝善利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 得大總持勝善利；

不能聽受百劫中， 由具辯才悉無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能聽受百劫中， 由具辯才悉無礙。

諸佛正法護持者， 得諸智者常稱讚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 得諸智者常稱讚；

天、阿修羅等悅心， 諸佛讚護如佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、阿修羅等悅心， 諸佛讚護如佛子。

諸佛正法護持者， 帝釋梵王得非難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 帝釋梵王得非難；

及彼人中轉輪王， 乃至菩提勝妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼人中轉輪王， 乃至菩提勝妙樂。

諸佛正法護持者， 具三十二殊妙相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 具三十二殊妙相；

大智圓成無壞身， 一切觀者無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智圓成無壞身， 一切觀者無厭足。

諸佛正法護持者， 得善知識亦非難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 得善知識亦非難；

彼為宣明法印門， 聽受無盡正法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為宣明法印門， 聽受無盡正法藏。

諸佛正法護持者， 身、語、心業皆清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 身、語、心業皆清淨；

戒、定、慧淨亦復然， 得解脫智善清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒、定、慧淨亦復然， 得解脫智善清淨。

諸佛正法護持者， 常不捨離菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 常不捨離菩提心；

波羅蜜行不棄捐， 而能普攝多善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜行不棄捐， 而能普攝多善法。

諸佛正法護持者， 若廣稱讚彼功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法護持者， 若廣稱讚彼功德；

正使住壽一劫中， 亦不能說其邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使住壽一劫中， 亦不能說其邊際。」

爾時，會中有一菩薩，名功德光王，從座而起，前白佛言：「世尊！如佛向者作如是言：『我於不可說法中而成正覺。』世尊！若法不可說，何故今言護持正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩，名功德光王，從座而起，前白佛言：「世尊！如佛向者作如是言：『我於不可說法中而成正覺。』世尊！若法不可說，何故今言護持正法？」

佛言：「如是，如是！善男子！如汝所言，我於不可說法中而成正覺。然善男子！不可說者，謂以世俗文字、語言，於無為法中而不可說。若以文字、語言詮總持門，施設建立顯明開示，乃有所說；此即是為護持正法。又善男子！有說法師，於如是等甚深經中，廣大受持、為他演說、如理修行者，若人能於此法師所恭敬、尊重、承事，種種供養密為護持，飲食、衣服、坐臥之具、病緣醫藥善作供施，能護善法善護語言，於非語言而為藏覆，此即是為護持正法。又善男子！若有人能解了於空，信順無相、無願、無求，於無加行中真實安止，此即是為護持正法。又善男子！若有人能於自所說無諍勝語，及他所說非法語言，是二同於法中所攝，此即是為護持正法。又善男子！若人能以無障礙心，相續普攝一切眾生，入解脫慧中，不以世間財利之心為他法施，此即是為護持正法。又善男子！若有人能棄捨身命，於如是等甚深經典密為作護，居寂靜處依法修行，此即是為護持正法。又善男子！若有人能為聽法因緣，或為說法因緣，乃至行於一步，或一出、入息間能專注者，此即是為護持正法。又善男子！若了一切法無所護、無所取，此即是為護持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！善男子！如汝所言，我於不可說法中而成正覺。然善男子！不可說者，謂以世俗文字、語言，於無為法中而不可說。若以文字、語言詮總持門，施設建立顯明開示，乃有所說；此即是為護持正法。又善男子！有說法師，於如是等甚深經中，廣大受持、為他演說、如理修行者，若人能於此法師所恭敬、尊重、承事，種種供養密為護持，飲食、衣服、坐臥之具、病緣醫藥善作供施，能護善法善護語言，於非語言而為藏覆，此即是為護持正法。又善男子！若有人能解了於空，信順無相、無願、無求，於無加行中真實安止，此即是為護持正法。又善男子！若有人能於自所說無諍勝語，及他所說非法語言，是二同於法中所攝，此即是為護持正法。又善男子！若人能以無障礙心，相續普攝一切眾生，入解脫慧中，不以世間財利之心為他法施，此即是為護持正法。又善男子！若有人能棄捨身命，於如是等甚深經典密為作護，居寂靜處依法修行，此即是為護持正法。又善男子！若有人能為聽法因緣，或為說法因緣，乃至行於一步，或一出、入息間能專注者，此即是為護持正法。又善男子！若了一切法無所護、無所取，此即是為護持正法。

「復次，功德光王！如是等緣汝應當知！善男子！我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前，彼時有佛出現世間，名大智力聲如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名淨光，劫名喜上。善男子！彼淨光世界琉璃所成，廣博清淨光照十方。彼有清淨諸大菩薩摩訶薩眾，依止遊戲大神通力，從甚深法之所出生。彼菩薩眾諸所受用，皆如化樂天子，悉以天子之狀，於彼佛所聽受說法，無復在家、出家種種形相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，功德光王！如是等緣汝應當知！善男子！我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前，彼時有佛出現世間，名大智力聲如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名淨光，劫名喜上。善男子！彼淨光世界琉璃所成，廣博清淨光照十方。彼有清淨諸大菩薩摩訶薩眾，依止遊戲大神通力，從甚深法之所出生。彼菩薩眾諸所受用，皆如化樂天子，悉以天子之狀，於彼佛所聽受說法，無復在家、出家種種形相。

「時彼大智力聲如來，常為彼會諸菩薩眾，廣大宣說護持正法，作如是言：『汝等善男子，應當勤行不惜身命護持正法。』時彼會中有一菩薩摩訶薩，名曰法語，白彼世尊大智力聲如來言：『世尊！云何是諸菩薩能護正法？又復云何是所護法？』彼佛告言：『善男子！若於色心境界之中，善護諸障專注一境，調伏止息住寂靜法，此即是為護持正法。何以故？眼根、色境、眼識此三非法、非非法故。耳根、聲境、耳識，鼻根、香境、鼻識，舌根、味境、舌識，身根、觸境、身識，意根、法境、意識，非法、非非法故。若能了知眼色空已，即眼及色無所分別，眼識無住，此即正法。菩薩若於如實智中，善令他得如是法者，此即是為護持正法。如是耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，了知空已，即意及法無所分別，意識無住，此即正法。菩薩若於如實智中，善令他得如是法者，此即是為護持正法。又善男子！若有法於諸法中而可轉者，彼法即無所護、無所取。如是解者，此即是為護持正法。又復於諸見中，依止邪見者，彼見即無所護、無所取。如是解者，此即是為護持正法。又復以其無智癡障故，心不清白。若彼無智癡障中，無所護、無所取，如是解者，此即是為護持正法。又善男子！若法有集、有散即非法、非律，若無集、無散即是法、是律。何等法集、散？謂有為道諸法集、散。若非法、非律，何無集、無散？是故當知！若無取即無生，由無生即無集亦無散。以無集、無散故，即是法、是律。何者是法、是律？謂自性不生，諸煩惱等不令生起，此即名為是法、是律。若是法、是律故，即不生、不滅者即是無盡。此無盡者，即是無生法律，如是無生法乃無所護。此無所護，是即真實護持正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼大智力聲如來，常為彼會諸菩薩眾，廣大宣說護持正法，作如是言：『汝等善男子，應當勤行不惜身命護持正法。』時彼會中有一菩薩摩訶薩，名曰法語，白彼世尊大智力聲如來言：『世尊！云何是諸菩薩能護正法？又復云何是所護法？』彼佛告言：『善男子！若於色心境界之中，善護諸障專注一境，調伏止息住寂靜法，此即是為護持正法。何以故？眼根、色境、眼識此三非法、非非法故。耳根、聲境、耳識，鼻根、香境、鼻識，舌根、味境、舌識，身根、觸境、身識，意根、法境、意識，非法、非非法故。若能了知眼色空已，即眼及色無所分別，眼識無住，此即正法。菩薩若於如實智中，善令他得如是法者，此即是為護持正法。如是耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，了知空已，即意及法無所分別，意識無住，此即正法。菩薩若於如實智中，善令他得如是法者，此即是為護持正法。又善男子！若有法於諸法中而可轉者，彼法即無所護、無所取。如是解者，此即是為護持正法。又復於諸見中，依止邪見者，彼見即無所護、無所取。如是解者，此即是為護持正法。又復以其無智癡障故，心不清白。若彼無智癡障中，無所護、無所取，如是解者，此即是為護持正法。又善男子！若法有集、有散即非法、非律，若無集、無散即是法、是律。何等法集、散？謂有為道諸法集、散。若非法、非律，何無集、無散？是故當知！若無取即無生，由無生即無集亦無散。以無集、無散故，即是法、是律。何者是法、是律？謂自性不生，諸煩惱等不令生起，此即名為是法、是律。若是法、是律故，即不生、不滅者即是無盡。此無盡者，即是無生法律，如是無生法乃無所護。此無所護，是即真實護持正法。』

「復次，功德光王！彼大智力聲如來說是法時，彼眾會中三萬二千菩薩，得無生法忍。法語菩薩於彼佛所，得聞法已心意快然，踊躍歡喜前白佛言：『稀有世尊，善說如是護持正法甚深法門。世尊！如我解佛所說義，如我所得，即一切法無法，若無法即有法。何以故？世尊！若一切法有所取著即無法，若無所取著即有法。以法與非法二想，於一切法中，無法非法二想可知。世尊！一切法與非法，若於勝義諦中，即無法可得，亦無非法可得。由無法想亦無非法想故，即無法可數。以無法可數故，即住實際，若住實際即是無際。何以故？虛空際即是諸法實際，以其虛空無所從來，是故無際。如虛空無所從來故無際，諸法亦然，無所從來故亦無際，乃說諸法即虛空際。世尊！若有菩薩，得聞如是實際法已，如實解者，彼即了達諸法無有二相。世尊！我不見有少法可得，若法無所有，是故我說護持正法。又復，世尊！我說此法時，契順如來所說語不？是法語不？法隨法說我為正說不？』佛言：『善男子！如汝所說，真實契順如來之語，是實法語，法隨法說是為正說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，功德光王！彼大智力聲如來說是法時，彼眾會中三萬二千菩薩，得無生法忍。法語菩薩於彼佛所，得聞法已心意快然，踊躍歡喜前白佛言：『稀有世尊，善說如是護持正法甚深法門。世尊！如我解佛所說義，如我所得，即一切法無法，若無法即有法。何以故？世尊！若一切法有所取著即無法，若無所取著即有法。以法與非法二想，於一切法中，無法非法二想可知。世尊！一切法與非法，若於勝義諦中，即無法可得，亦無非法可得。由無法想亦無非法想故，即無法可數。以無法可數故，即住實際，若住實際即是無際。何以故？虛空際即是諸法實際，以其虛空無所從來，是故無際。如虛空無所從來故無際，諸法亦然，無所從來故亦無際，乃說諸法即虛空際。世尊！若有菩薩，得聞如是實際法已，如實解者，彼即了達諸法無有二相。世尊！我不見有少法可得，若法無所有，是故我說護持正法。又復，世尊！我說此法時，契順如來所說語不？是法語不？法隨法說我為正說不？』佛言：『善男子！如汝所說，真實契順如來之語，是實法語，法隨法說是為正說。』

「復次，功德光王！彼法語菩薩說是法時，彼天子眾中，有十千天子得柔順法忍。功德光王！汝勿生疑念，彼時法語菩薩者豈異人乎？即汝功德光王是。汝今於此大眾會前，勸請於我，是故我今以彼阿僧祇俱胝劫中，積集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝，汝當受持，廣為他說宣演流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，功德光王！彼法語菩薩說是法時，彼天子眾中，有十千天子得柔順法忍。功德光王！汝勿生疑念，彼時法語菩薩者豈異人乎？即汝功德光王是。汝今於此大眾會前，勸請於我，是故我今以彼阿僧祇俱胝劫中，積集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝，汝當受持，廣為他說宣演流布。」

爾時，世尊說是法已，而此會中有六十俱胝大菩薩眾，悉住佛前，異口同音咸作是言：「世尊！我等願為護持如來菩提正法，廣演流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法已，而此會中有六十俱胝大菩薩眾，悉住佛前，異口同音咸作是言：「世尊！我等願為護持如來菩提正法，廣演流布。」

佛告諸菩薩言：「諸善男子！汝等修行住何法已，乃於如來阿僧祇俱胝劫，積集菩提之法而為護持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸菩薩言：「諸善男子！汝等修行住何法已，乃於如來阿僧祇俱胝劫，積集菩提之法而為護持？」

爾時，會中有菩薩，名山自在王，前白佛言：「世尊！若護惜身命，斯即不能護持正法；我不惜身命故，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩，名山自在王，前白佛言：「世尊！若護惜身命，斯即不能護持正法；我不惜身命故，如是乃能護持正法。」

吉祥峯王菩薩言：「世尊！若於利養有所希求，斯即不能護持正法；我於名聞利養等事而悉棄捨，非聖所許亦悉遠離，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥峯王菩薩言：「世尊！若於利養有所希求，斯即不能護持正法；我於名聞利養等事而悉棄捨，非聖所許亦悉遠離，如是乃能護持正法。」

大幢菩薩言：「世尊！若法非法有其二想，斯即不能護持正法；若離二想得法平等，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大幢菩薩言：「世尊！若法非法有其二想，斯即不能護持正法；若離二想得法平等，如是乃能護持正法。」

勝密菩薩言：「若煩惱病之所逼迫，斯即不能護持正法；我得諸聖智慧之力，勝伏煩惱，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝密菩薩言：「若煩惱病之所逼迫，斯即不能護持正法；我得諸聖智慧之力，勝伏煩惱，如是乃能護持正法。」

持炬菩薩言：「世尊！若處癡暗境界之中，斯即不能護持正法；我得無礙智光離諸癡暗，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持炬菩薩言：「世尊！若處癡暗境界之中，斯即不能護持正法；我得無礙智光離諸癡暗，如是乃能護持正法。」

電天菩薩言：「世尊！法中若起比量智者，斯即不能護持正法；我已證得現量之智，於諸法中不起他信，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電天菩薩言：「世尊！法中若起比量智者，斯即不能護持正法；我已證得現量之智，於諸法中不起他信，如是乃能護持正法。」

普密菩薩言：「世尊！若世俗根性及散亂心，斯即不能護持正法；我於諸根諸門諸處，善調深密，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普密菩薩言：「世尊！若世俗根性及散亂心，斯即不能護持正法；我於諸根諸門諸處，善調深密，如是乃能護持正法。」

淨光菩薩言：「世尊！若眾生法有種種性及種種想，斯即不能護持正法；我於一切眾生起平等心，及一切法亦得平等，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨光菩薩言：「世尊！若眾生法有種種性及種種想，斯即不能護持正法；我於一切眾生起平等心，及一切法亦得平等，如是乃能護持正法。」

最勝步菩薩言：「世尊！若起散亂非等引心，斯即不能護持正法；我住等引不散亂心，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝步菩薩言：「世尊！若起散亂非等引心，斯即不能護持正法；我住等引不散亂心，如是乃能護持正法。」

導師菩薩言：「世尊！若不了知正道之法，修行邪道，斯即不能護持正法；我已了知正道智法，邪道眾生置如實道，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師菩薩言：「世尊！若不了知正道之法，修行邪道，斯即不能護持正法；我已了知正道智法，邪道眾生置如實道，如是乃能護持正法。」

善慧菩薩言：「世尊！若猶豫心起於分別，斯即不能護持正法；我今已離猶豫之心，斷諸分別，復令一切眾生得除疑惑之病，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善慧菩薩言：「世尊！若猶豫心起於分別，斯即不能護持正法；我今已離猶豫之心，斷諸分別，復令一切眾生得除疑惑之病，如是乃能護持正法。」

遍照菩薩言：「世尊！若住非法壞修行道，斯即不能護持正法；我住正法真實修行，復置一切眾生皆住如實道中，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照菩薩言：「世尊！若住非法壞修行道，斯即不能護持正法；我住正法真實修行，復置一切眾生皆住如實道中，如是乃能護持正法。」

明觀菩薩言：「世尊！若具染慧離法光明，斯即不能護持正法；我得決定慧圓善巧智具法光明，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明觀菩薩言：「世尊！若具染慧離法光明，斯即不能護持正法；我得決定慧圓善巧智具法光明，如是乃能護持正法。」

無礙慧菩薩言：「世尊！若有礙心不能隨護眾生之慧，斯即不能護持正法；我以無障礙心隨護眾生令住勝慧，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙慧菩薩言：「世尊！若有礙心不能隨護眾生之慧，斯即不能護持正法；我以無障礙心隨護眾生令住勝慧，如是乃能護持正法。」

行淨慧菩薩言：「世尊！若不善解諸眾生根，又不能知諸眾生行，斯即不能護持正法；我於一切眾生根行智解入已，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行淨慧菩薩言：「世尊！若不善解諸眾生根，又不能知諸眾生行，斯即不能護持正法；我於一切眾生根行智解入已，如是乃能護持正法。」

莊嚴王菩薩言：「世尊！於法若有分別之想，依止我人及依止法，斯即不能護持正法；我於一切分別非分別，悉離遍計，三輪清淨，無我、無人、無法依止，亦無造作，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴王菩薩言：「世尊！於法若有分別之想，依止我人及依止法，斯即不能護持正法；我於一切分別非分別，悉離遍計，三輪清淨，無我、無人、無法依止，亦無造作，如是乃能護持正法。」

師子幢菩薩言：「世尊！世間眾生聞一切法無生無起，咸皆驚怖，斯即不能護持正法；我已了知一切法無生無起，無復驚怖，不見有法若近、若遠，如實住已，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子幢菩薩言：「世尊！世間眾生聞一切法無生無起，咸皆驚怖，斯即不能護持正法；我已了知一切法無生無起，無復驚怖，不見有法若近、若遠，如實住已，如是乃能護持正法。」

慈氏菩薩言：「世尊！若於菩提起懸遠想，斯即不能護持正法；若有菩薩作是思惟：『我雖得阿耨多羅三藐三菩提，而不見菩提，若身、若心有所和合、非不和合。』彼菩薩者如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩言：「世尊！若於菩提起懸遠想，斯即不能護持正法；若有菩薩作是思惟：『我雖得阿耨多羅三藐三菩提，而不見菩提，若身、若心有所和合、非不和合。』彼菩薩者如是乃能護持正法。」

功德光王菩薩言：「世尊！若住非功德離真實功德，不求如來勝功德者，斯即不能護持正法；我已遠離諸非功德，安住菩薩真實功德，勤求如來最勝功德，如是乃能護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德光王菩薩言：「世尊！若住非功德離真實功德，不求如來勝功德者，斯即不能護持正法；我已遠離諸非功德，安住菩薩真實功德，勤求如來最勝功德，如是乃能護持正法。」

妙吉祥菩薩言：「世尊！如世狂亂之人作如是言：『我能護持如來正法。』此非誠信。所以者何？如佛世尊坐道場時，無法可得亦無所證。是中云何有法可護？世尊！我於一切法都無所護，離諸執著，而以大悲持諸法性，然於諸法無所成辦，非不成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「世尊！如世狂亂之人作如是言：『我能護持如來正法。』此非誠信。所以者何？如佛世尊坐道場時，無法可得亦無所證。是中云何有法可護？世尊！我於一切法都無所護，離諸執著，而以大悲持諸法性，然於諸法無所成辦，非不成辦。」

爾時，世尊讚妙吉祥童真菩薩言：「善哉，善哉！妙吉祥！如是如是，如汝所說，我坐道場時無少法可得，無所得時乃作是言處于道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚妙吉祥童真菩薩言：「善哉，善哉！妙吉祥！如是如是，如汝所說，我坐道場時無少法可得，無所得時乃作是言處于道場。」

妙吉祥白佛言：「世尊！為於何時坐道場邪？若有所坐，即於菩提而有所得。斯乃有二，對礙有別、菩提有別。世尊謂以佛及菩提無二對礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥白佛言：「世尊！為於何時坐道場邪？若有所坐，即於菩提而有所得。斯乃有二，對礙有別、菩提有別。世尊謂以佛及菩提無二對礙故。」

佛言：「妙吉祥！菩提場自性我了達已，是故我乃坐菩提場。以我自性即是菩提場自性，而菩提自性即一切眾生自性，彼一切眾生自性即一切法自性。妙吉祥！同一自性等一味故。我於菩提場成正覺時，觀菩提場，無有少法而不解脫。謂以菩提平等故，現證諸法而亦平等。然平等法中不墮諸數，數與非數皆悉離故。彼平等法，是故如來說名無為。妙吉祥！如來得是無為，超越一切有為之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！菩提場自性我了達已，是故我乃坐菩提場。以我自性即是菩提場自性，而菩提自性即一切眾生自性，彼一切眾生自性即一切法自性。妙吉祥！同一自性等一味故。我於菩提場成正覺時，觀菩提場，無有少法而不解脫。謂以菩提平等故，現證諸法而亦平等。然平等法中不墮諸數，數與非數皆悉離故。彼平等法，是故如來說名無為。妙吉祥！如來得是無為，超越一切有為之法。」

如來說是法時，妙吉祥菩薩深生信解，及一切眾會信解如來解脫之法。由信解故，普遍皆於平等法中無所違越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說是法時，妙吉祥菩薩深生信解，及一切眾會信解如來解脫之法。由信解故，普遍皆於平等法中無所違越。

爾時，無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界，先同海意菩薩來此娑婆世界諸大菩薩摩訶薩眾，聞是法已，心意快然踊躍歡喜，咸皆忻樂俱發是言：「我等來此佛剎快得善利。見佛世尊，又見妙吉祥童真大士，得聞說此甚深正法，見佛出世，見此正法現住世間轉大法輪。世尊！若此正法所在之處廣流布者，彼諸眾生得大善利。又若有人於佛在世或涅槃後，而能聽受如是正法，聞已信解，受持、讀誦、廣為他說，當知是人得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界，先同海意菩薩來此娑婆世界諸大菩薩摩訶薩眾，聞是法已，心意快然踊躍歡喜，咸皆忻樂俱發是言：「我等來此佛剎快得善利。見佛世尊，又見妙吉祥童真大士，得聞說此甚深正法，見佛出世，見此正法現住世間轉大法輪。世尊！若此正法所在之處廣流布者，彼諸眾生得大善利。又若有人於佛在世或涅槃後，而能聽受如是正法，聞已信解，受持、讀誦、廣為他說，當知是人得大利益。」

佛言：「諸善男子！如汝所知，菩薩善得幾種大利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸善男子！如汝所知，菩薩善得幾種大利？」

彼菩薩白佛言：「世尊！菩薩善得十種大利，此即不思議善利所轉。何等為十？所謂：一者、值佛出世而能親近得此大利；二者、得見佛已深心清淨；三者、起清淨心聽受正法；四者、聞正法已離諸疑惑；五者、離疑惑已於中出家；六者、既出家已淨命自資；七者、淨命資故能善說法；八者、善說法已發菩提心；九者、由不忘失菩提心故，而能聽受菩薩藏法；十者、聞菩薩藏甚深法已，依法修行得此大利。世尊！如是等法，是為菩薩十種大利。此即不思議善利所轉，若諸菩薩如是住者，此即說名善得大利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩白佛言：「世尊！菩薩善得十種大利，此即不思議善利所轉。何等為十？所謂：一者、值佛出世而能親近得此大利；二者、得見佛已深心清淨；三者、起清淨心聽受正法；四者、聞正法已離諸疑惑；五者、離疑惑已於中出家；六者、既出家已淨命自資；七者、淨命資故能善說法；八者、善說法已發菩提心；九者、由不忘失菩提心故，而能聽受菩薩藏法；十者、聞菩薩藏甚深法已，依法修行得此大利。世尊！如是等法，是為菩薩十種大利。此即不思議善利所轉，若諸菩薩如是住者，此即說名善得大利。」

時佛讚言：「善哉，善哉！汝諸大士！善說菩薩所得大利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛讚言：「善哉，善哉！汝諸大士！善說菩薩所得大利。」

說是法時，會中有三萬六千人，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中有三萬六千人，發阿耨多羅三藐三菩提心。