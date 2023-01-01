佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

復次，佛告舍利子言：「譬如耆婆醫王，普觀大地一切草木無非是藥。修行般若波羅蜜多菩薩亦復如是，觀一切法無非菩提。又舍利子！譬如羅睺阿修羅王雖有勢力，不能於其日月道中而為障礙。一切魔眾亦復如是，雖有勢力，不能於其勤行精進菩薩所修菩提道中而為障礙。又舍利子！譬如色界諸天子眾所有宮殿依空而住；修甚深行諸菩薩眾亦復如是，猶如虛空平等無礙。諸法亦然，與虛空等，如是乃得阿耨多羅三藐三菩提果。又舍利子！譬如世間諸有器用，既成就已，隨彼大小，空量現中，然彼虛空不增不減。菩薩亦復如是，修諸善力得成熟已，隨其深淺能受佛法，然彼佛法不增不減。又舍利子！譬如力士，極盡其力舉箭射空，終不能至虛空邊際。菩薩亦復如是，盡其信力，於佛法中而生信解，然不能得佛法邊際。又舍利子！如世陶器未成熟時，即不能得器用之名。菩薩亦復如是，菩提善根未成熟時，即不能得波羅蜜名。又舍利子！如人得見轉輪聖王已，不復樂見諸小國王。菩薩亦復如是，得見如來大法王已，不復樂見諸聲聞、緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告舍利子言：「譬如耆婆醫王，普觀大地一切草木無非是藥。修行般若波羅蜜多菩薩亦復如是，觀一切法無非菩提。又舍利子！譬如羅睺阿修羅王雖有勢力，不能於其日月道中而為障礙。一切魔眾亦復如是，雖有勢力，不能於其勤行精進菩薩所修菩提道中而為障礙。又舍利子！譬如色界諸天子眾所有宮殿依空而住；修甚深行諸菩薩眾亦復如是，猶如虛空平等無礙。諸法亦然，與虛空等，如是乃得阿耨多羅三藐三菩提果。又舍利子！譬如世間諸有器用，既成就已，隨彼大小，空量現中，然彼虛空不增不減。菩薩亦復如是，修諸善力得成熟已，隨其深淺能受佛法，然彼佛法不增不減。又舍利子！譬如力士，極盡其力舉箭射空，終不能至虛空邊際。菩薩亦復如是，盡其信力，於佛法中而生信解，然不能得佛法邊際。又舍利子！如世陶器未成熟時，即不能得器用之名。菩薩亦復如是，菩提善根未成熟時，即不能得波羅蜜名。又舍利子！如人得見轉輪聖王已，不復樂見諸小國王。菩薩亦復如是，得見如來大法王已，不復樂見諸聲聞、緣覺。

「又舍利子！譬如牛跡水中而不能出一切珍寶。聲聞戒中亦復如是，不能出生佛、法、僧寶。又舍利子！譬如大海乃能出生諸妙珍寶。菩薩亦復如是，聞戒海中而能出生佛、法、僧寶。又舍利子！譬如新生太子，不名為王非不名王。初發心菩薩亦復如是，不名為佛非不名佛。又舍利子！譬如世間未經治瑩摩尼之寶，人不愛樂。初發心菩薩雖復說法，未得無畏亦復如是。又舍利子！如摩尼寶經治瑩者，清淨明亮人所愛樂。具修勝行菩薩亦復如是，獲得無畏而善說法，一切眾生皆生忻樂。又舍利子！如江湖中所出小寶亦不可輕。何以故？是寶雖小，若在房舍，或復闇中，能以光明普遍照耀。初發心菩薩亦復如是，勿生輕慢。何以故？而是菩薩得菩提已，能於一切佛剎土中，普放光明廣大照耀。又舍利子！譬如無價大摩尼寶，最極殊妙離諸塵垢。不退轉菩薩亦復如是，離諸慢心。又舍利子！譬如世間穀稼成熟實穗垂𥠄。菩薩亦復如是，所修善法得圓滿已，於諸眾生謙下無礙。又舍利子！譬如世間劫火歘起，而此大地一切草木燒爇無餘。菩薩亦復如是，智火若然，一切煩惱種子習氣悉爇無餘，既滅盡已，然後乃證阿耨多羅三藐三菩提果。又舍利子！譬如有火，若小若大燒三千界，而虛空性本自如是。菩薩亦復如是，若有菩薩成等正覺，若無菩薩成等正覺，而一切法自性如是。舍利子！如是等諸有譬喻如來所說，而能攝受諸菩薩眾。若有菩薩聞此說已生勝解者，而能於彼一切喻中悉得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！譬如牛跡水中而不能出一切珍寶。聲聞戒中亦復如是，不能出生佛、法、僧寶。又舍利子！譬如大海乃能出生諸妙珍寶。菩薩亦復如是，聞戒海中而能出生佛、法、僧寶。又舍利子！譬如新生太子，不名為王非不名王。初發心菩薩亦復如是，不名為佛非不名佛。又舍利子！譬如世間未經治瑩摩尼之寶，人不愛樂。初發心菩薩雖復說法，未得無畏亦復如是。又舍利子！如摩尼寶經治瑩者，清淨明亮人所愛樂。具修勝行菩薩亦復如是，獲得無畏而善說法，一切眾生皆生忻樂。又舍利子！如江湖中所出小寶亦不可輕。何以故？是寶雖小，若在房舍，或復闇中，能以光明普遍照耀。初發心菩薩亦復如是，勿生輕慢。何以故？而是菩薩得菩提已，能於一切佛剎土中，普放光明廣大照耀。又舍利子！譬如無價大摩尼寶，最極殊妙離諸塵垢。不退轉菩薩亦復如是，離諸慢心。又舍利子！譬如世間穀稼成熟實穗垂𥠄。菩薩亦復如是，所修善法得圓滿已，於諸眾生謙下無礙。又舍利子！譬如世間劫火歘起，而此大地一切草木燒爇無餘。菩薩亦復如是，智火若然，一切煩惱種子習氣悉爇無餘，既滅盡已，然後乃證阿耨多羅三藐三菩提果。又舍利子！譬如有火，若小若大燒三千界，而虛空性本自如是。菩薩亦復如是，若有菩薩成等正覺，若無菩薩成等正覺，而一切法自性如是。舍利子！如是等諸有譬喻如來所說，而能攝受諸菩薩眾。若有菩薩聞此說已生勝解者，而能於彼一切喻中悉得成就。」

當佛說是見邊法時，會中有二萬四千人，發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說是見邊法時，會中有二萬四千人，發菩提心。

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「難得最上佛菩提， 深妙無垢無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難得最上佛菩提， 深妙無垢無所有；

若人於此欲圓成， 是中勿當生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此欲圓成， 是中勿當生疑惑。

淨妙智慧無虛假， 真實光明普照耀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨妙智慧無虛假， 真實光明普照耀；

安住無垢妙印中， 此佛菩提能觀見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住無垢妙印中， 此佛菩提能觀見。

心自性淨而明亮， 前際後際亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心自性淨而明亮， 前際後際亦復然；

煩惱染污意中時， 應當勿離深固意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱染污意中時， 應當勿離深固意。

是中無作、無受者， 諸法自在無主宰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無作、無受者， 諸法自在無主宰；

無我、人故說無我， 如空、如夢無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我、人故說無我， 如空、如夢無自性。

當觀此法非身業， 非語、非心所分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀此法非身業， 非語、非心所分別；

無為實性異想無， 譬喻言詞不能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為實性異想無， 譬喻言詞不能說。

與虛空等自性淨， 非色相故不可觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與虛空等自性淨， 非色相故不可觀；

非眼、耳、鼻、識所知， 非舌、非身亦非意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非眼、耳、鼻、識所知， 非舌、非身亦非意。

遠離非相、非無相， 無依寂靜湛如月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離非相、非無相， 無依寂靜湛如月；

非意亦非心所行， 非識、非想、非思度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非意亦非心所行， 非識、非想、非思度。

此非智業可能知， 云何識心而曉了？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此非智業可能知， 云何識心而曉了？

由佛無上大悲心， 假以文字而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由佛無上大悲心， 假以文字而說法。

眾生先世勝行業， 為善知識所攝受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生先世勝行業， 為善知識所攝受；

如是相中聞法已， 獲無等喜無愛著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是相中聞法已， 獲無等喜無愛著。

非彼諸魔伺得便， 不能知心及境界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非彼諸魔伺得便， 不能知心及境界；

隨何所作何所行， 而彼魔業不能勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨何所作何所行， 而彼魔業不能勝？

菩薩超越四魔已， 如理如教修福、慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩超越四魔已， 如理如教修福、慧；

善住諸佛境界中， 此名修勝菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住諸佛境界中， 此名修勝菩提者。

眾生不能知所行， 修菩提者所行勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不能知所行， 修菩提者所行勝；

施設多種行門中， 隨彼彼相為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設多種行門中， 隨彼彼相為說法。

如是世間種種行， 互相所緣而和合； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世間種種行， 互相所緣而和合；

大智了知諸行中， 隨所宣說無間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智了知諸行中， 隨所宣說無間斷。

或有眾生多貪染， 或復多瞋悉了知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生多貪染， 或復多瞋悉了知；

見瞋煩惱逼迫時， 彼癡性中起諸害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見瞋煩惱逼迫時， 彼癡性中起諸害。

如是世間種種行， 菩薩隨了而能入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世間種種行， 菩薩隨了而能入；

行相所緣及緣成， 隨其相言為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行相所緣及緣成， 隨其相言為宣說。

譬如周遍置繩網， 大智持明者善知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如周遍置繩網， 大智持明者善知；

普遍能破諸網已， 隨意所觀出無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍能破諸網已， 隨意所觀出無礙。

菩薩勇智亦如是， 世間心意悉能入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勇智亦如是， 世間心意悉能入；

普使令諸煩惱除， 周遍所行無覆障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使令諸煩惱除， 周遍所行無覆障。

如日舒光無援助， 蛇毒亦無於等侶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日舒光無援助， 蛇毒亦無於等侶；

師子振吼亦復然， 菩薩所修無助伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子振吼亦復然， 菩薩所修無助伴。

菩薩單己而無二， 積集最上諸佛法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩單己而無二， 積集最上諸佛法；

精進勢力悉具圓， 摧滅世間諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進勢力悉具圓， 摧滅世間諸煩惱。

譬如有火得乾薪， 隨處增長其勢力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有火得乾薪， 隨處增長其勢力；

菩薩增長慧光明， 悉能照破諸煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩增長慧光明， 悉能照破諸煩惱。」

爾時，世尊復告海意菩薩摩訶薩言：「菩薩若能發起精進，常所堅固勤行樂欲，所起精進無有休息，而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不為難得。何以故？海意！由精進故乃得菩提。若懈怠者，於佛菩提遠中復遠。無懈怠者能行布施，無懈怠者而能持戒，無懈怠者能起精進，無懈怠者能修禪定，無懈怠者能集智慧，無懈怠者能行自利，無懈怠者而能利他。以是緣故，汝今當知！菩薩若能發起精進，彼諸菩薩乃於阿耨多羅三藐三菩提不為難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告海意菩薩摩訶薩言：「菩薩若能發起精進，常所堅固勤行樂欲，所起精進無有休息，而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不為難得。何以故？海意！由精進故乃得菩提。若懈怠者，於佛菩提遠中復遠。無懈怠者能行布施，無懈怠者而能持戒，無懈怠者能起精進，無懈怠者能修禪定，無懈怠者能集智慧，無懈怠者能行自利，無懈怠者而能利他。以是緣故，汝今當知！菩薩若能發起精進，彼諸菩薩乃於阿耨多羅三藐三菩提不為難得。

「海意！我念過去世中大阿僧祇劫前，彼時有佛出現世間，號勇猛精進如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名善見，劫名花積。以何緣故，劫名花積？海意！是時三千大千世界大水充滿，水中復出八萬四千廣大蓮花，花有無數俱胝那庾多百千葉，殊妙可愛，觀者悅意。爾時淨居天眾見是花已咸生歡喜，意樂適悅，俱發是言：『若此蓮花廣大出現，決定當有正等正覺出此劫中。此劫不空，有佛世尊出現於世，猶如花積。』是故此劫名為花積。又復何緣而彼世界名為善見？以其世界最勝清淨，十方一切諸佛剎中，無量無數諸菩薩眾，咸悉往詣於彼世界而共瞻仰。當瞻仰時，一切大眾，於彼世界皆得喜相三摩地，一切妙樂皆悉具足。於彼世界所觀善妙，故名善見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！我念過去世中大阿僧祇劫前，彼時有佛出現世間，號勇猛精進如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名善見，劫名花積。以何緣故，劫名花積？海意！是時三千大千世界大水充滿，水中復出八萬四千廣大蓮花，花有無數俱胝那庾多百千葉，殊妙可愛，觀者悅意。爾時淨居天眾見是花已咸生歡喜，意樂適悅，俱發是言：『若此蓮花廣大出現，決定當有正等正覺出此劫中。此劫不空，有佛世尊出現於世，猶如花積。』是故此劫名為花積。又復何緣而彼世界名為善見？以其世界最勝清淨，十方一切諸佛剎中，無量無數諸菩薩眾，咸悉往詣於彼世界而共瞻仰。當瞻仰時，一切大眾，於彼世界皆得喜相三摩地，一切妙樂皆悉具足。於彼世界所觀善妙，故名善見。

「海意！此善見世界七寶所成，有眾寶樹及寶樓閣，是寶光明普遍照耀。而彼世界無有女人，不受胎藏，於蓮花中自然化生，加趺而坐。又其世界無有餘乘，諸修行者唯住大乘。其土人民諸所受用如兜率天，須飲食者悉得如意，復得神通遊戲，能履虛空。彼勇猛精進如來法中，有二十六俱胝出家菩薩，具菩薩道入菩薩眾。復有無量在家之眾，修大乘行，是時彼佛為諸菩薩宣說勤行精進之法。彼佛告言：『汝諸大士，當勤精進，常所堅固，深極勤勞，深極樂欲，無令休息。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！此善見世界七寶所成，有眾寶樹及寶樓閣，是寶光明普遍照耀。而彼世界無有女人，不受胎藏，於蓮花中自然化生，加趺而坐。又其世界無有餘乘，諸修行者唯住大乘。其土人民諸所受用如兜率天，須飲食者悉得如意，復得神通遊戲，能履虛空。彼勇猛精進如來法中，有二十六俱胝出家菩薩，具菩薩道入菩薩眾。復有無量在家之眾，修大乘行，是時彼佛為諸菩薩宣說勤行精進之法。彼佛告言：『汝諸大士，當勤精進，常所堅固，深極勤勞，深極樂欲，無令休息。』

「海意！其佛會中有一菩薩名堅固鎧，從座而起白其佛言：『世尊！云何菩薩能發精進？復以何法如來教授諸菩薩眾？』時勇猛精進如來告堅固鎧菩薩言：『善男子！所謂精進有其四種，而能普攝一切善法。何等為四？一者、發起；二者、勤作；三者、伺察；四者、修行。如是四種而能普攝一切善法。又復云何名為發起？何名勤作？何名伺察？何名修行？善男子！發起者，所謂發起大菩提心。勤作者，廣大積集一切善根。伺察者，於諸眾生作利益事。修行者，隨何等法悉住於忍。又發起者，勤求多聞。勤作者，如聞能說。伺察者，深固作意。修行者，起聖正見。又發起者，攝止慳心。勤作者，捨諸所有。伺察者，所有善利與一切眾生共之，迴向菩提。修行者不求果報。又發起者，振大捨聲。勤作者，諸來求者起善知識想。伺察者，諸所受用觀無常分。修行者，施已無悔。又發起者，諸所受用依法而求。勤作者，淨命自資。伺察者，行真實施。修行者，施時不起意念。又發起者，滌破戒垢。勤作者，禁戒無缺。伺察者，破戒眾生而將護之。修行者，雖具戒德不起意念。又發起者，身業清淨。勤作者，語業清淨。伺察者，心業清淨。修行者，諸法清淨。又發起者，諸有瞋心而不容受。勤作者，忍力發現。伺察者，自他作護。修行者，雖住忍辱不起意念。又發起者，諸有忿恚，皆令歡喜，復得清淨。勤作者，令諸忿恚歡喜和合。伺察者，內心清涼而無熱惱。修行者，自他無所得。又發起者，遣除懈怠。勤作者，於精進力而善決擇。伺察者，懈怠眾生而救護之。修行者，隨何等法皆住於忍。又發起者，積集善法。勤作者，成辦善法。伺察者，不樂餘乘。修行者，不壞諸業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！其佛會中有一菩薩名堅固鎧，從座而起白其佛言：『世尊！云何菩薩能發精進？復以何法如來教授諸菩薩眾？』時勇猛精進如來告堅固鎧菩薩言：『善男子！所謂精進有其四種，而能普攝一切善法。何等為四？一者、發起；二者、勤作；三者、伺察；四者、修行。如是四種而能普攝一切善法。又復云何名為發起？何名勤作？何名伺察？何名修行？善男子！發起者，所謂發起大菩提心。勤作者，廣大積集一切善根。伺察者，於諸眾生作利益事。修行者，隨何等法悉住於忍。又發起者，勤求多聞。勤作者，如聞能說。伺察者，深固作意。修行者，起聖正見。又發起者，攝止慳心。勤作者，捨諸所有。伺察者，所有善利與一切眾生共之，迴向菩提。修行者不求果報。又發起者，振大捨聲。勤作者，諸來求者起善知識想。伺察者，諸所受用觀無常分。修行者，施已無悔。又發起者，諸所受用依法而求。勤作者，淨命自資。伺察者，行真實施。修行者，施時不起意念。又發起者，滌破戒垢。勤作者，禁戒無缺。伺察者，破戒眾生而將護之。修行者，雖具戒德不起意念。又發起者，身業清淨。勤作者，語業清淨。伺察者，心業清淨。修行者，諸法清淨。又發起者，諸有瞋心而不容受。勤作者，忍力發現。伺察者，自他作護。修行者，雖住忍辱不起意念。又發起者，諸有忿恚，皆令歡喜，復得清淨。勤作者，令諸忿恚歡喜和合。伺察者，內心清涼而無熱惱。修行者，自他無所得。又發起者，遣除懈怠。勤作者，於精進力而善決擇。伺察者，懈怠眾生而救護之。修行者，隨何等法皆住於忍。又發起者，積集善法。勤作者，成辦善法。伺察者，不樂餘乘。修行者，不壞諸業。

「『又發起者念；勤作者行；伺察者慧；修行者住。又發起者理；勤作者教；伺察者門；修行者出離道。又發起者，積集文字。勤作者，文義總持。伺察者，若聲若文皆悉不著。修行者，覺了諸法悉不可說。又發起者，親近善友。勤作者，遠離惡友。伺察者，於善惡友起心平等。修行者，如所說言隨能憶持。又發起者，起出家心。勤作者，於愛非愛所觀平等。伺察者，隨何等善悉樂希求。修行者，得現量智。又發起者，樂居曠野。勤作者，遠離憒閙。伺察者，樂處寂靜。修行者，修寂靜行。又發起者少欲。勤作者知足。伺察者，獲得妙樂。修行者，知所應量。又發起者，修增上戒學。勤作者，所修無雜。伺察者，修增上心學。修行者，修增上慧學。又發起者布施；勤作者愛語；伺察者利行；修行者同事。又發起者大慈；勤作者大悲；伺察者大喜；修行者大捨。又發起者，剎土清淨。勤作者，相好圓滿。伺察者，護持正法。修行者，救度眾生。又發起者，了知蘊魔。勤作者，越煩惱魔。伺察者，遠離死魔。修行者，摧伏天魔。又發起者知苦；勤作者斷集；伺察者修道；修行者證滅。又發起者，修身念處。勤作者，修受念處。伺察者，修心念處。修行者，修法念處。又發起者信；勤作者精進；伺察者念、定；修行者慧。又發起者，防斷不善之法。勤作者，圓滿生起一切善法。伺察者，若身、若心輕安調暢。修行者，獲得無加行神足。又發起者，修七覺分。勤作者，行八正道。伺察者，修習止觀。修行者，得明解脫。又發起者，發起諸行。勤作者，表示潔白之行。伺察者，心得輕安。修行者，不轉境界相智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又發起者念；勤作者行；伺察者慧；修行者住。又發起者理；勤作者教；伺察者門；修行者出離道。又發起者，積集文字。勤作者，文義總持。伺察者，若聲若文皆悉不著。修行者，覺了諸法悉不可說。又發起者，親近善友。勤作者，遠離惡友。伺察者，於善惡友起心平等。修行者，如所說言隨能憶持。又發起者，起出家心。勤作者，於愛非愛所觀平等。伺察者，隨何等善悉樂希求。修行者，得現量智。又發起者，樂居曠野。勤作者，遠離憒閙。伺察者，樂處寂靜。修行者，修寂靜行。又發起者少欲。勤作者知足。伺察者，獲得妙樂。修行者，知所應量。又發起者，修增上戒學。勤作者，所修無雜。伺察者，修增上心學。修行者，修增上慧學。又發起者布施；勤作者愛語；伺察者利行；修行者同事。又發起者大慈；勤作者大悲；伺察者大喜；修行者大捨。又發起者，剎土清淨。勤作者，相好圓滿。伺察者，護持正法。修行者，救度眾生。又發起者，了知蘊魔。勤作者，越煩惱魔。伺察者，遠離死魔。修行者，摧伏天魔。又發起者知苦；勤作者斷集；伺察者修道；修行者證滅。又發起者，修身念處。勤作者，修受念處。伺察者，修心念處。修行者，修法念處。又發起者信；勤作者精進；伺察者念、定；修行者慧。又發起者，防斷不善之法。勤作者，圓滿生起一切善法。伺察者，若身、若心輕安調暢。修行者，獲得無加行神足。又發起者，修七覺分。勤作者，行八正道。伺察者，修習止觀。修行者，得明解脫。又發起者，發起諸行。勤作者，表示潔白之行。伺察者，心得輕安。修行者，不轉境界相智。』

「復次，海意！彼勇猛精進如來復告堅固鎧菩薩言：『善男子！由精進故身心輕安；即此精進，若因若見悉當遠離。又此精進能知名、色；又此精進能滅我、我所見；又此精進能解所取之縛；又此精進能除五蓋及現所起一切煩惱；又此精進能斷惡作及彼疑惑；又此精進破諸結病；又此精進而能勤力除斷諸障；又此精進離慢、過慢；又此精進超越一切所依、所著；又此精進離諸喜、恚；又此精進於無明有愛悉不染著；又此精進於貪、瞋法而悉不行；又此精進於其癡法而常伺察；又此精進，知覺內外十二處法；又此精進，了知五蘊及十八界本來不生；又此精進，心住寂靜、遍寂、近寂；又此精進，決了諸法悉無所得；又此精進，於一切法不取二相；又此精進，了知法性本來常住；又此精進，知一切法不來不去；又此精進，知一切法無取、無捨；又此精進，知一切法無作、無止；又此精進，知一切法無高、無下；又此精進，知一切法不出、不入；又此精進，知一切法無縛、無解；又此精進，知一切法無勤、無墮；又此精進，知一切法無放逸、無不放逸；又此精進，知一切法無能作、無所作；又此精進，知一切法無觀、無不觀；又此精進，知一切法無止息、無熾然；又此精進，知一切法無所護、無不護；又此精進，知一切法無集、無散。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！彼勇猛精進如來復告堅固鎧菩薩言：『善男子！由精進故身心輕安；即此精進，若因若見悉當遠離。又此精進能知名、色；又此精進能滅我、我所見；又此精進能解所取之縛；又此精進能除五蓋及現所起一切煩惱；又此精進能斷惡作及彼疑惑；又此精進破諸結病；又此精進而能勤力除斷諸障；又此精進離慢、過慢；又此精進超越一切所依、所著；又此精進離諸喜、恚；又此精進於無明有愛悉不染著；又此精進於貪、瞋法而悉不行；又此精進於其癡法而常伺察；又此精進，知覺內外十二處法；又此精進，了知五蘊及十八界本來不生；又此精進，心住寂靜、遍寂、近寂；又此精進，決了諸法悉無所得；又此精進，於一切法不取二相；又此精進，了知法性本來常住；又此精進，知一切法不來不去；又此精進，知一切法無取、無捨；又此精進，知一切法無作、無止；又此精進，知一切法無高、無下；又此精進，知一切法不出、不入；又此精進，知一切法無縛、無解；又此精進，知一切法無勤、無墮；又此精進，知一切法無放逸、無不放逸；又此精進，知一切法無能作、無所作；又此精進，知一切法無觀、無不觀；又此精進，知一切法無止息、無熾然；又此精進，知一切法無所護、無不護；又此精進，知一切法無集、無散。』

「海意！彼勇猛精進如來，為諸菩薩說如是等勤行精進法時，會中有一萬人得無生法忍。堅固鎧菩薩，於彼佛所，得聞如是精進法已，轉復發起精進勤求善法。如是精進常無休息經俱胝歲，過是已後得柔順忍。如是精進勤求善法，經爾所時，即於彼滅，滅已還於彼如來前重復化生，聽受宣說大集會正法；又復精進勤求善法。海意！其堅固鎧菩薩，以是緣故，經爾許時，普遍親近八萬四千佛，於彼花積劫中，發起精進勤求善法，經如是時一切勤行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！彼勇猛精進如來，為諸菩薩說如是等勤行精進法時，會中有一萬人得無生法忍。堅固鎧菩薩，於彼佛所，得聞如是精進法已，轉復發起精進勤求善法。如是精進常無休息經俱胝歲，過是已後得柔順忍。如是精進勤求善法，經爾所時，即於彼滅，滅已還於彼如來前重復化生，聽受宣說大集會正法；又復精進勤求善法。海意！其堅固鎧菩薩，以是緣故，經爾許時，普遍親近八萬四千佛，於彼花積劫中，發起精進勤求善法，經如是時一切勤行。

「海意！汝今勿生疑念，是時堅固鎧菩薩者豈異人乎？即我身是。我昔曾歷多菩薩位，棄背生死勤求菩提，乃至我今得成正覺，廣行精進深歷艱苦。況復世間懈怠眾生，起下劣精進者，而能獲得菩提果邪？海意！若諸眾生能發精進者，於我法中即得清淨，非懈怠者而能成就。以是緣故，汝今當知諸有精進不放逸者，即得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！汝今勿生疑念，是時堅固鎧菩薩者豈異人乎？即我身是。我昔曾歷多菩薩位，棄背生死勤求菩提，乃至我今得成正覺，廣行精進深歷艱苦。況復世間懈怠眾生，起下劣精進者，而能獲得菩提果邪？海意！若諸眾生能發精進者，於我法中即得清淨，非懈怠者而能成就。以是緣故，汝今當知諸有精進不放逸者，即得菩提。」

當佛說是過去所行精進法時，會中有五千菩薩得無生法忍，七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說是過去所行精進法時，會中有五千菩薩得無生法忍，七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。