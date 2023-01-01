佛說海意菩薩所問淨印法門經
宋 惟淨等譯18卷CBETA T0400大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五
佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯
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爾時，世尊重說頌曰：
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「此法善淨復明亮， 本無和合與空等；
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無住、無滅、無起生， 是印隨攝於佛印。
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住彼根本得總持， 長時修習慈悲行；
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若敬若慢世所行， 平等慧中無喜恚。
若敬若慢世所行， 平等慧中無喜恚。
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等智隨住於法性， 不住癡暗及癡法；
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雖住智中無得心， 安止等智常清淨。
雖住智中無得心， 安止等智常清淨。
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智常覺了身所作， 以諸智行利世間；
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眾生若見清淨身， 皆得離塵勝佛智。
眾生若見清淨身， 皆得離塵勝佛智。
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威儀善戒無散亂， 有無分別中隨行；
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身諸過失雖無邊， 本來不生無所斷。
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彼獲莊嚴妙相身， 手足柔軟福嚴具；
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清淨圓滿諸根身， 不恃色相智所作。
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若見貧賤苦眾生， 謙下尊敬而不慢；
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尊奉知法持戒人， 從彼聞法得聖道。
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實知自他身法性， 知諸眾生實性身；
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獲得淨勝妙法身， 不受分叚身離染。
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常受定中禪悅食， 不以叚食益威光；
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順世受食非力資， 法命滋養成甘露。
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常獲聖行善寂靜， 解脫貪、瞋、癡染聚；
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密護戒學無順違， 寧捨己身不造罪。
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神力能往俱胝剎， 隨應現身而說法；
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世間瞻覩妙相身， 彼皆獲得身高勝。
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身放光明妙清淨， 廣照無邊諸剎土；
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光照福勝軟觸生， 眾生悉除煩惱害。
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地獄眾生常受苦， 蒙光照觸得快樂；
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身意調暢酸楚停， 由斯得離地獄苦。
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如是及餘諸身業， 隨智無邊善殊妙；
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能開佛事調伏門， 菩薩身業此清淨。
能開佛事調伏門， 菩薩身業此清淨。
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語言妙音淨悅意， 天、人世間聞皆喜；
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凡所說法果不虛， 此法能成甘露滅。
凡所說法果不虛， 此法能成甘露滅。
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語言隨墮語過失， 清淨福智善能斷；
語言隨墮語過失， 清淨福智善能斷；
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眾生語業及音聲， 普令同等皆歡喜。
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相續平等真實說， 言無濁亂皆如實；
相續平等真實說， 言無濁亂皆如實；
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凡所說言誠實行， 智隨諦轉善清淨。
凡所說言誠實行， 智隨諦轉善清淨。
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語言甘美貪止息， 攝功德語瞋解脫；
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甚深無底斷除癡， 於千剎中作善利。
甚深無底斷除癡， 於千剎中作善利。
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此所說言無分別， 不假勤力隨解脫；
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應眾生根歡喜生， 此智所作語清淨。
應眾生根歡喜生， 此智所作語清淨。
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善修意業常無障， 一剎那心世悉知；
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不起滅定現威儀， 魔不能知菩薩意。
不起滅定現威儀， 魔不能知菩薩意。
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聲聞、緣覺不能測， 菩薩甚深心意道；
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不生自他損害心， 無高、無礙智平等。
不生自他損害心， 無高、無礙智平等。
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菩薩隨世善覺知， 無受、無思無伺察；
菩薩隨世善覺知， 無受、無思無伺察；
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不入滅定證樂門， 無邊辯才總持具。
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聞法所行智常住， 念、定無亂住等引；
聞法所行智常住， 念、定無亂住等引；
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清淨諸障煩惱除， 極微瑕穢悉不見。
清淨諸障煩惱除， 極微瑕穢悉不見。
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菩提分法無邊量， 悉能普攝離放逸；
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智常隨住止觀中， 十地次第今成證。
智常隨住止觀中， 十地次第今成證。
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乃至道樹成智果， 若具十種法清淨；
乃至道樹成智果， 若具十種法清淨；
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菩薩得定名自說， 現修諸行淨圓滿。
菩薩得定名自說， 現修諸行淨圓滿。
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一切善道淨勝上， 隨諸地位淨諸度；
一切善道淨勝上， 隨諸地位淨諸度；
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一切善法超勝高， 相好殊妙圓福果。
一切善法超勝高， 相好殊妙圓福果。
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坐菩提場善畢竟， 染法勝怨悉能斷；
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積諸善法等須彌， 不思議光淨成就。
積諸善法等須彌， 不思議光淨成就。
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得是三摩地獲福， 具二十法名淨印；
得是三摩地獲福， 具二十法名淨印；
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如日光明照世間， 證大菩提佛勝智。
如日光明照世間， 證大菩提佛勝智。
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菩薩當坐道樹已， 得八不共神通相；
菩薩當坐道樹已， 得八不共神通相；
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能於百佛剎土中， 廣作利樂世間事。
能於百佛剎土中， 廣作利樂世間事。
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諸佛皆來施無畏， 讚言勇猛汝最勝；
諸佛皆來施無畏， 讚言勇猛汝最勝；
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悉能已伏諸魔軍， 證佛菩提勝無上。
悉能已伏諸魔軍， 證佛菩提勝無上。
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獲此身心勝功德， 決定能成此佛印；
獲此身心勝功德， 決定能成此佛印；
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此功德門若欲修， 當於菩提心堅勇。」
此功德門若欲修， 當於菩提心堅勇。」
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爾時，世尊復告海意菩薩摩訶薩言：「海意！以是緣故，若諸菩薩欲得如是自說淨印三摩地法門，及自說無垢慧者，當住二種之心：一者、無濁亂心；二者、無滓穢心。無濁亂心者，謂心自性清淨明亮，而不容受客塵煩惱；法性常住本自光明，一切作意無所積集，無塵故離貪，無分別故離瞋，無我故離癡；清淨遍淨，畢竟無垢。自在光明如所解脫，一切法亦然；隨住真如平等故，如所解脫，一切法亦然；隨住法界平等故，如所解脫，一切法亦然；隨住實際平等故，如所解脫，一切法亦然；隨住空平等，隨住無相、無願、無造、無作、無生、無起諸平等故，如所解脫，有為法亦然；隨住無為法平等故，即此隨住平等之法，無集、無散，非智所知，此說名為無濁亂心。即以此法為他眾生，及餘補特伽羅，顯明開示。於自他法不起動亂之想，此即是為無滓穢心。海意！具是無濁亂心、無滓穢心者，即能獲得自說淨印三摩地門。」
爾時，世尊復告海意菩薩摩訶薩言：「海意！以是緣故，若諸菩薩欲得如是自說淨印三摩地法門，及自說無垢慧者，當住二種之心：一者、無濁亂心；二者、無滓穢心。無濁亂心者，謂心自性清淨明亮，而不容受客塵煩惱；法性常住本自光明，一切作意無所積集，無塵故離貪，無分別故離瞋，無我故離癡；清淨遍淨，畢竟無垢。自在光明如所解脫，一切法亦然；隨住真如平等故，如所解脫，一切法亦然；隨住法界平等故，如所解脫，一切法亦然；隨住實際平等故，如所解脫，一切法亦然；隨住空平等，隨住無相、無願、無造、無作、無生、無起諸平等故，如所解脫，有為法亦然；隨住無為法平等故，即此隨住平等之法，無集、無散，非智所知，此說名為無濁亂心。即以此法為他眾生，及餘補特伽羅，顯明開示。於自他法不起動亂之想，此即是為無滓穢心。海意！具是無濁亂心、無滓穢心者，即能獲得自說淨印三摩地門。」
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爾時，海意菩薩白佛言：「世尊！此三摩地而極甚深。」
爾時，海意菩薩白佛言：「世尊！此三摩地而極甚深。」
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佛言：「不得涯底故。」
佛言：「不得涯底故。」
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海意又言：「世尊！此三摩地而極難見。」
海意又言：「世尊！此三摩地而極難見。」
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佛言：「離二法故。」
佛言：「離二法故。」
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又言：「世尊！此三摩地極難覺了。」
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佛言：「無我、我所故。」
佛言：「無我、我所故。」
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又言：「世尊！此三摩地而極難知。」
又言：「世尊！此三摩地而極難知。」
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佛言：「識、智二法平等知故。」
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又言：「世尊！此三摩地而無濁亂。」
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佛言：「得無礙解脫故。」
佛言：「得無礙解脫故。」
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又言：「世尊！此三摩地而極微妙。」
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佛言：「離諸譬喻故。」
佛言：「離諸譬喻故。」
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又言：「世尊！此三摩地而極精實。」
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佛言：「得金剛喻智故。」
佛言：「得金剛喻智故。」
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又言：「世尊！此三摩地而不破壞。」
又言：「世尊！此三摩地而不破壞。」
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佛言：「先後不破故。」
佛言：「先後不破故。」
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又言：「世尊！此三摩地悉無所著。」
又言：「世尊！此三摩地悉無所著。」
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佛言：「一切有著隨超越故。」
佛言：「一切有著隨超越故。」
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又言：「世尊！此三摩地得大光明。」
又言：「世尊！此三摩地得大光明。」
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佛言：「離諸癡瞑故。」
佛言：「離諸癡瞑故。」
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又言：「世尊！此三摩地而極清淨。」
又言：「世尊！此三摩地而極清淨。」
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佛言：「畢竟無染故。」
佛言：「畢竟無染故。」
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又言：「世尊！此三摩地本性無垢。」
又言：「世尊！此三摩地本性無垢。」
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佛言：「離貪塵故。」
佛言：「離貪塵故。」
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又言：「世尊！此三摩地而無所行。」
又言：「世尊！此三摩地而無所行。」
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佛言：「三界無行故。」
佛言：「三界無行故。」
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又言：「世尊！此三摩地而無戲論。」
又言：「世尊！此三摩地而無戲論。」
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佛言：「超越戲論故。」
佛言：「超越戲論故。」
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又言：「世尊！此三摩地無動。」
又言：「世尊！此三摩地無動。」
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佛言：「畢竟寂靜故。」
佛言：「畢竟寂靜故。」
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又言：「世尊！此三摩地隨入一切處。」
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佛言：「與虛空等故。」
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爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！若如是者，何能發起勝行？云何當獲自說淨印三摩地門？」
爾時，海意菩薩復白佛言：「世尊！若如是者，何能發起勝行？云何當獲自說淨印三摩地門？」
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佛言：「海意！譬如有人欲與虛空而共戰敵，時彼虛空乃被甲冑。菩薩亦復如是，欲得自說淨印三摩地者，應當被於諸法平等甲冑莊嚴。何以故？海意！隨有所滅即有所起。又復，海意！識種子是有為，無表種子是無為，此三摩地非眼識所知，非耳、鼻、舌、身、意識所知，此三摩地不可表了，應知無知亦非無知，此三摩地無表了相，於一切法平等覺了故，此名三藐三佛陀。又復，海意！我不見有法是染相故，成等正覺；亦不見有法是淨相故，成等正覺。若有相是染，即彼相是淨，所謂自性清淨相故。若彼自性清淨相者，即是無相。若其無相即無行相，若無行相，即無少法而可表了，由無表故即一切法無所了知。若法無能表及無所表故，是中即無文字集現。若無文字可集現者，即所說如。此復何名即所說如？謂後如於前，中亦復然，此即是名一切諸法三世皆空。復何名空？所謂無作，即此無作，亦復無作，亦非無作，是故此說名之為空。所言無作，義復云何？無作者，謂無現前諸行造作，以無少法可造作故，是故此說名為無作。復何名為無現前行？謂無身現前行、語現前行、心現前行故，此說名無現前行。若無現前行，彼即無為；若其無為，即無生無滅，亦無處所，即此無生、無滅、無處所法，亦復無處。何名無處？所謂現前諸行無處，是故此說名為無處。所以者何？所謂識不住色中，不住受、想、行中。若識無所住即是正智，而彼正智即智無領納。若智無領納即無增上意樂，若無增上意樂即無諍論，若無諍論即無動亂，若無動亂即無逼惱，若無逼惱即無燒然，若無燒然即得止息，若得止息即住遍寂，若住遍寂即住近寂，若住近寂，此即名為得大寂默，是故前言智無領納，是佛所說。
佛言：「海意！譬如有人欲與虛空而共戰敵，時彼虛空乃被甲冑。菩薩亦復如是，欲得自說淨印三摩地者，應當被於諸法平等甲冑莊嚴。何以故？海意！隨有所滅即有所起。又復，海意！識種子是有為，無表種子是無為，此三摩地非眼識所知，非耳、鼻、舌、身、意識所知，此三摩地不可表了，應知無知亦非無知，此三摩地無表了相，於一切法平等覺了故，此名三藐三佛陀。又復，海意！我不見有法是染相故，成等正覺；亦不見有法是淨相故，成等正覺。若有相是染，即彼相是淨，所謂自性清淨相故。若彼自性清淨相者，即是無相。若其無相即無行相，若無行相，即無少法而可表了，由無表故即一切法無所了知。若法無能表及無所表故，是中即無文字集現。若無文字可集現者，即所說如。此復何名即所說如？謂後如於前，中亦復然，此即是名一切諸法三世皆空。復何名空？所謂無作，即此無作，亦復無作，亦非無作，是故此說名之為空。所言無作，義復云何？無作者，謂無現前諸行造作，以無少法可造作故，是故此說名為無作。復何名為無現前行？謂無身現前行、語現前行、心現前行故，此說名無現前行。若無現前行，彼即無為；若其無為，即無生無滅，亦無處所，即此無生、無滅、無處所法，亦復無處。何名無處？所謂現前諸行無處，是故此說名為無處。所以者何？所謂識不住色中，不住受、想、行中。若識無所住即是正智，而彼正智即智無領納。若智無領納即無增上意樂，若無增上意樂即無諍論，若無諍論即無動亂，若無動亂即無逼惱，若無逼惱即無燒然，若無燒然即得止息，若得止息即住遍寂，若住遍寂即住近寂，若住近寂，此即名為得大寂默，是故前言智無領納，是佛所說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「海意！此法甚深難見難解，若有得聞如是之法生信解者，是人所有一切顛倒、煩惱、執著、纏縛等法，悉得解脫，即能任持過去、未來、現在諸佛世尊法藏；為大導師，開示一切眾生無量正道。為大醫王，善療眾生一切無相煩惱之病。是為能以廣大供養普供如來，不久當得自說淨印三摩地門。所作決定，於此大乘法中能善積集。為大法船，而能濟渡無量眾生出生死海。為大正士降伏諸魔，永不復隨魔境中語。」
「海意！此法甚深難見難解，若有得聞如是之法生信解者，是人所有一切顛倒、煩惱、執著、纏縛等法，悉得解脫，即能任持過去、未來、現在諸佛世尊法藏；為大導師，開示一切眾生無量正道。為大醫王，善療眾生一切無相煩惱之病。是為能以廣大供養普供如來，不久當得自說淨印三摩地門。所作決定，於此大乘法中能善積集。為大法船，而能濟渡無量眾生出生死海。為大正士降伏諸魔，永不復隨魔境中語。」
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爾時，海意菩薩白佛言：「世尊！菩薩云何而能降伏一切魔怨？」
爾時，海意菩薩白佛言：「世尊！菩薩云何而能降伏一切魔怨？」
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佛言：「海意！若菩薩以無所為心，能於一切普攝受者，而彼菩薩即能降伏一切魔怨。又若菩薩以無所為心，於彼一切所緣相中能發起者，而彼菩薩即能降伏一切魔怨。海意當知！魔有四種。何等為四？一者、蘊魔；二者、煩惱魔；三者、死魔；四者、天魔。若或伺察幻法即能降蘊魔；安住空法能降煩惱魔；伺察無生、無起之法能降死魔；俱時依止一切意法趣向滅道能降天魔。又復，知苦能降蘊魔；斷集能降煩惱之魔；證滅能降死魔；修道能降天魔。又復，伺察諸行是苦能降蘊魔；伺察諸行無常能降煩惱魔；伺察諸法無我能降死魔；伺察涅槃寂靜能降天魔。又復，菩薩內斷煩惱垢而不忘失大菩提心，行於布施，即能攝伏蘊魔；若菩薩不惜其身亦不繫著，行布施已，而能迴向於一切智，即能攝伏煩惱之魔；若菩薩能念財富無常，我當與彼一切共用，真實施與，如是施已，而能迴向於一切智，即能攝伏死魔；若菩薩於一切眾生所，而不越失大悲之心，以解脫慧普攝眾生，行布施已，而能迴向於一切智，如是即能攝伏天魔。
佛言：「海意！若菩薩以無所為心，能於一切普攝受者，而彼菩薩即能降伏一切魔怨。又若菩薩以無所為心，於彼一切所緣相中能發起者，而彼菩薩即能降伏一切魔怨。海意當知！魔有四種。何等為四？一者、蘊魔；二者、煩惱魔；三者、死魔；四者、天魔。若或伺察幻法即能降蘊魔；安住空法能降煩惱魔；伺察無生、無起之法能降死魔；俱時依止一切意法趣向滅道能降天魔。又復，知苦能降蘊魔；斷集能降煩惱之魔；證滅能降死魔；修道能降天魔。又復，伺察諸行是苦能降蘊魔；伺察諸行無常能降煩惱魔；伺察諸法無我能降死魔；伺察涅槃寂靜能降天魔。又復，菩薩內斷煩惱垢而不忘失大菩提心，行於布施，即能攝伏蘊魔；若菩薩不惜其身亦不繫著，行布施已，而能迴向於一切智，即能攝伏煩惱之魔；若菩薩能念財富無常，我當與彼一切共用，真實施與，如是施已，而能迴向於一切智，即能攝伏死魔；若菩薩於一切眾生所，而不越失大悲之心，以解脫慧普攝眾生，行布施已，而能迴向於一切智，如是即能攝伏天魔。
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佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五
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