佛說海意菩薩所問淨印法門經

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佛言：「海意！譬如有人欲與虛空而共戰敵，時彼虛空乃被甲冑。菩薩亦復如是，欲得自說淨印三摩地者，應當被於諸法平等甲冑莊嚴。何以故？海意！隨有所滅即有所起。又復，海意！識種子是有為，無表種子是無為，此三摩地非眼識所知，非耳、鼻、舌、身、意識所知，此三摩地不可表了，應知無知亦非無知，此三摩地無表了相，於一切法平等覺了故，此名三藐三佛陀。又復，海意！我不見有法是染相故，成等正覺；亦不見有法是淨相故，成等正覺。若有相是染，即彼相是淨，所謂自性清淨相故。若彼自性清淨相者，即是無相。若其無相即無行相，若無行相，即無少法而可表了，由無表故即一切法無所了知。若法無能表及無所表故，是中即無文字集現。若無文字可集現者，即所說如。此復何名即所說如？謂後如於前，中亦復然，此即是名一切諸法三世皆空。復何名空？所謂無作，即此無作，亦復無作，亦非無作，是故此說名之為空。所言無作，義復云何？無作者，謂無現前諸行造作，以無少法可造作故，是故此說名為無作。復何名為無現前行？謂無身現前行、語現前行、心現前行故，此說名無現前行。若無現前行，彼即無為；若其無為，即無生無滅，亦無處所，即此無生、無滅、無處所法，亦復無處。何名無處？所謂現前諸行無處，是故此說名為無處。所以者何？所謂識不住色中，不住受、想、行中。若識無所住即是正智，而彼正智即智無領納。若智無領納即無增上意樂，若無增上意樂即無諍論，若無諍論即無動亂，若無動亂即無逼惱，若無逼惱即無燒然，若無燒然即得止息，若得止息即住遍寂，若住遍寂即住近寂，若住近寂，此即名為得大寂默，是故前言智無領納，是佛所說。