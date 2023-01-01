佛說海意菩薩所問淨印法門經

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時，海意菩薩摩訶薩說是伽陀已，從空而下，向佛合掌恭敬頂禮，前白佛言：「世尊！我於如來、應供、正等正覺，今有所問。若佛世尊，聽許我者，我即當問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海意菩薩摩訶薩說是伽陀已，從空而下，向佛合掌恭敬頂禮，前白佛言：「世尊！我於如來、應供、正等正覺，今有所問。若佛世尊，聽許我者，我即當問。」

佛告海意菩薩言：「善男子！恣汝所問。如來、應供、正等正覺，隨有疑者，一一能為宣示演說，令心開曉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海意菩薩言：「善男子！恣汝所問。如來、應供、正等正覺，隨有疑者，一一能為宣示演說，令心開曉。」

海意菩薩乃白佛言：「世尊！我先聞有諸菩薩自說淨印三摩地法門，若有菩薩摩訶薩住是三摩地者，而能速證阿耨多羅三藐三菩提。菩薩應當云何獲得如是淨印三摩地門？又復以何行相名為自說？云何是淨印？何能得入彼境界門？又諸菩薩若得聞是三摩地已，云何速證阿耨多羅三藐三菩提？唯願世尊善為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩乃白佛言：「世尊！我先聞有諸菩薩自說淨印三摩地法門，若有菩薩摩訶薩住是三摩地者，而能速證阿耨多羅三藐三菩提。菩薩應當云何獲得如是淨印三摩地門？又復以何行相名為自說？云何是淨印？何能得入彼境界門？又諸菩薩若得聞是三摩地已，云何速證阿耨多羅三藐三菩提？唯願世尊善為宣說。」

爾時，佛告海意菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！菩薩大士！今汝所問極為賢善。善男子！汝應專一深固作意，諦聽、諦受，今為汝說。若諸菩薩得是自說淨印三摩地者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告海意菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！菩薩大士！今汝所問極為賢善。善男子！汝應專一深固作意，諦聽、諦受，今為汝說。若諸菩薩得是自說淨印三摩地者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提。」

海意菩薩白佛言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」於是海意菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩白佛言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」於是海意菩薩受教而聽。

佛言：「海意！若有菩薩於諸善根發勤精進，善心具足住正定聚，於生死中能以利根積集諸善，為善知識之所攝受，諸佛威神之所建立，因力具足，常當親近諸佛世尊，尊重恭敬，以妙香花、塗香、抹香、花鬘、衣服、繒蓋、幢幡，而供養之。若復得見諸佛如來具足相已，或聞正法美妙言已，或見圓滿清淨眾已；又復得聞無礙之智，或見如來神境智通；或見如來調伏眾生諸變化事，或教誡神變，或讚歎神變。如是見已，於眾生所，常以大悲發阿耨多羅三藐三菩提心，起大精進勤求善法，於一切智心而不忘失，以相應行清淨初心，初心淨已，即得清淨彼三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「海意！若有菩薩於諸善根發勤精進，善心具足住正定聚，於生死中能以利根積集諸善，為善知識之所攝受，諸佛威神之所建立，因力具足，常當親近諸佛世尊，尊重恭敬，以妙香花、塗香、抹香、花鬘、衣服、繒蓋、幢幡，而供養之。若復得見諸佛如來具足相已，或聞正法美妙言已，或見圓滿清淨眾已；又復得聞無礙之智，或見如來神境智通；或見如來調伏眾生諸變化事，或教誡神變，或讚歎神變。如是見已，於眾生所，常以大悲發阿耨多羅三藐三菩提心，起大精進勤求善法，於一切智心而不忘失，以相應行清淨初心，初心淨已，即得清淨彼三摩地。

「海意！譬如種性所出大摩尼寶，善治寶人授其掌中，妙巧修治復加磨瑩；乃至其寶得清淨已，彼治寶人即自說言：『此摩尼寶去除虛假，離諸瑕㙠，是為清淨大摩尼寶，諸有智者共所愛樂。』海意！從菩薩種性，發一切智心寶，亦復如是，畢竟能成阿耨多羅三藐三菩提故。由彼菩薩，初以宿世善根，及現聞善法，而用磨治彼一切智心寶，乃至是寶去除意中諸虛假法，遠離過失，十方三世諸佛世尊共所愛樂，而彼菩薩乃可自說，獲得淨印三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！譬如種性所出大摩尼寶，善治寶人授其掌中，妙巧修治復加磨瑩；乃至其寶得清淨已，彼治寶人即自說言：『此摩尼寶去除虛假，離諸瑕㙠，是為清淨大摩尼寶，諸有智者共所愛樂。』海意！從菩薩種性，發一切智心寶，亦復如是，畢竟能成阿耨多羅三藐三菩提故。由彼菩薩，初以宿世善根，及現聞善法，而用磨治彼一切智心寶，乃至是寶去除意中諸虛假法，遠離過失，十方三世諸佛世尊共所愛樂，而彼菩薩乃可自說，獲得淨印三摩地門。

「海意！又如清淨大摩尼寶，離九種寶性。何等為九？一者、金性；二者、銀性；三者、頗胝迦性；四者、吠瑠璃性；五者、馬瑙性；六者、珊瑚性；七者、赤珠性；八者、鷄薩梨寶性；九者、吉祥藏寶性。離如是等九種寶性已，乃名悅意清淨光明大摩尼寶，最勝無價，轉輪聖王之所受用，乃非餘王而受用之。又彼大摩尼寶光明殊妙，亦非餘寶光明等比。海意！諸菩薩一切智心寶，亦復如是，而能超越九種寶性。何等為九？一者、異生性善寶性；二者、隨信行人寶性；三者、隨法行人寶性；四者、無相行寶性；五者、須陀洹寶性；六者、斯陀含寶性；七者、阿那含寶性；八者、阿羅漢寶性；九者、緣覺寶性。超越如是九寶性已，第十乃名一切諸佛共所加持深心堅固大悲寶性。菩薩如是磨治，所發一切智心寶時，超勝一切聲聞、緣覺，而能照明一切眾生相續種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！又如清淨大摩尼寶，離九種寶性。何等為九？一者、金性；二者、銀性；三者、頗胝迦性；四者、吠瑠璃性；五者、馬瑙性；六者、珊瑚性；七者、赤珠性；八者、鷄薩梨寶性；九者、吉祥藏寶性。離如是等九種寶性已，乃名悅意清淨光明大摩尼寶，最勝無價，轉輪聖王之所受用，乃非餘王而受用之。又彼大摩尼寶光明殊妙，亦非餘寶光明等比。海意！諸菩薩一切智心寶，亦復如是，而能超越九種寶性。何等為九？一者、異生性善寶性；二者、隨信行人寶性；三者、隨法行人寶性；四者、無相行寶性；五者、須陀洹寶性；六者、斯陀含寶性；七者、阿那含寶性；八者、阿羅漢寶性；九者、緣覺寶性。超越如是九寶性已，第十乃名一切諸佛共所加持深心堅固大悲寶性。菩薩如是磨治，所發一切智心寶時，超勝一切聲聞、緣覺，而能照明一切眾生相續種子。

「海意！又如真實大摩尼寶，而能容受磨治，堪任摧壓，穿亦不壞。彼摩尼寶能於世間善所作用，為諸眾生施作福事。菩薩久植諸善根者，亦復如是。而彼所發一切智心寶，容受磨治，堪任摧壓，穿亦不壞。是寶真實，離諸過失，而彼一切智心寶，能為一切眾生作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！又如真實大摩尼寶，而能容受磨治，堪任摧壓，穿亦不壞。彼摩尼寶能於世間善所作用，為諸眾生施作福事。菩薩久植諸善根者，亦復如是。而彼所發一切智心寶，容受磨治，堪任摧壓，穿亦不壞。是寶真實，離諸過失，而彼一切智心寶，能為一切眾生作大饒益。

「復次，海意！云何是為能善磨治一切智心寶？所謂先當具修三戒、淨十善業，慈心隨轉故，以清淨心觀視一切眾生；悲心隨轉故，隨諸眾生何所作事皆往營助；喜心隨轉故，一切眾生諸有善法悉為成辦；捨心隨轉故，於一切眾生而無損害。無諂誑故其心正直，無怠墮故於利益事深心勤行，心自在故即能發起一切善根，得正念正知善伏心故其心調暢，常少欲故而能徧修頭陀功德，能善資養生喜足故即不斷聖種。於師尊聖賢之所不生侮慢故，即能謙下常起恭敬。心安定故能離我慢及增上慢，無濁亂故無不清淨心，不恃己故能知自行，不毀他故能護眾生，離增上慢故，能親近正法隨授法藥。於諸義中能領解故，是求法者於諸法中初淺次深漸增廣故，能具法欲。修無諍行故，即常得法樂。遠離非法故能勤求正法，於三寶中常慚愧故能不斷淨信，信業報故於一切善法中如理作意，修正行故於威儀道隱密寂靜。心不高故而常柔軟，勤行奢摩他故能離掉舉，慧善安住故無毀無譽，安然不動故心如山王。能離高下諸對礙故其心如地，內意清淨故其心如水，無異想故其心如火，無繫著故其心如風，妙無垢故心如虛空。勤求出家故能令佛眼永不喪失，身能離故樂修寂靜之行，心能離故常修正法之行。於諸所行不為塵境之所盜故，說真實語；誓願昭明故，如說能行。不為煩惱所摧伏故心常清淨，畢竟無破壞故能修集淨戒，乃至小罪猶懷懼故即能於戒無缺無壞，不為求生天故於戒不斷，純一潔白行故戒無濁染，常能親近善知識故而得開明大菩提道。眼清淨故得無礙光，耳清淨故得無礙聲，鼻清淨故得無礙香，舌清淨故得無礙味，身清淨故得無礙觸，意清淨故得無礙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！云何是為能善磨治一切智心寶？所謂先當具修三戒、淨十善業，慈心隨轉故，以清淨心觀視一切眾生；悲心隨轉故，隨諸眾生何所作事皆往營助；喜心隨轉故，一切眾生諸有善法悉為成辦；捨心隨轉故，於一切眾生而無損害。無諂誑故其心正直，無怠墮故於利益事深心勤行，心自在故即能發起一切善根，得正念正知善伏心故其心調暢，常少欲故而能徧修頭陀功德，能善資養生喜足故即不斷聖種。於師尊聖賢之所不生侮慢故，即能謙下常起恭敬。心安定故能離我慢及增上慢，無濁亂故無不清淨心，不恃己故能知自行，不毀他故能護眾生，離增上慢故，能親近正法隨授法藥。於諸義中能領解故，是求法者於諸法中初淺次深漸增廣故，能具法欲。修無諍行故，即常得法樂。遠離非法故能勤求正法，於三寶中常慚愧故能不斷淨信，信業報故於一切善法中如理作意，修正行故於威儀道隱密寂靜。心不高故而常柔軟，勤行奢摩他故能離掉舉，慧善安住故無毀無譽，安然不動故心如山王。能離高下諸對礙故其心如地，內意清淨故其心如水，無異想故其心如火，無繫著故其心如風，妙無垢故心如虛空。勤求出家故能令佛眼永不喪失，身能離故樂修寂靜之行，心能離故常修正法之行。於諸所行不為塵境之所盜故，說真實語；誓願昭明故，如說能行。不為煩惱所摧伏故心常清淨，畢竟無破壞故能修集淨戒，乃至小罪猶懷懼故即能於戒無缺無壞，不為求生天故於戒不斷，純一潔白行故戒無濁染，常能親近善知識故而得開明大菩提道。眼清淨故得無礙光，耳清淨故得無礙聲，鼻清淨故得無礙香，舌清淨故得無礙味，身清淨故得無礙觸，意清淨故得無礙法。

「復次，海意菩薩！若欲離貪結者，應當常修不淨之觀，欲離瞋結修慈心觀，欲離癡結修緣生觀，欲除五蓋善觀五根，欲拔諸障清淨五力，欲蠲現起諸煩惱故於出離道應常清淨；修正行故能離貪、瞋、癡、慢等怖，無慳心故能行法施，無悋攝故能行財施，大菩提心常堅固故不樂餘乘之法，內心寂靜故能隱密諸根，外境寂靜故善觀諸過失，於生死中常怖畏故不作諸罪，心無懈倦故積集善根而無厭足；為渡四流故常善修治大乘法船，為令眾生到彼岸故善作橋梁。菩薩常以不懈退心，拔諸眾生出生死泥到安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意菩薩！若欲離貪結者，應當常修不淨之觀，欲離瞋結修慈心觀，欲離癡結修緣生觀，欲除五蓋善觀五根，欲拔諸障清淨五力，欲蠲現起諸煩惱故於出離道應常清淨；修正行故能離貪、瞋、癡、慢等怖，無慳心故能行法施，無悋攝故能行財施，大菩提心常堅固故不樂餘乘之法，內心寂靜故能隱密諸根，外境寂靜故善觀諸過失，於生死中常怖畏故不作諸罪，心無懈倦故積集善根而無厭足；為渡四流故常善修治大乘法船，為令眾生到彼岸故善作橋梁。菩薩常以不懈退心，拔諸眾生出生死泥到安隱處。

「海意！菩薩若能具修如是諸行相者，即得圓滿布施之行，亦能清淨持戒之行，此為菩薩能善磨治所發一切智心寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！菩薩若能具修如是諸行相者，即得圓滿布施之行，亦能清淨持戒之行，此為菩薩能善磨治所發一切智心寶。」

爾時，世尊，重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊，重說頌曰：

「先當善戒身、語、心， 防護十種清淨業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先當善戒身、語、心， 防護十種清淨業；

慈心觀視諸眾生， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心觀視諸眾生， 一切智心此磨瑩。

悲心助營他所作， 喜心他法為成辦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心助營他所作， 喜心他法為成辦；

捨心不害諸眾生， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨心不害諸眾生， 一切智心此磨瑩。

無諂誑故心常正， 止罪能修利益事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諂誑故心常正， 止罪能修利益事；

深心增長諸善根， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心增長諸善根， 一切智心此磨瑩。

心自在故念正知， 善伏心故心調暢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心自在故念正知， 善伏心故心調暢；

少欲能修頭陀因， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少欲能修頭陀因， 一切智心此磨瑩。

喜足善行於聖種， 復常恭敬於師尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜足善行於聖種， 復常恭敬於師尊；

而能不生輕侮心， 我慢、邪慢皆遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能不生輕侮心， 我慢、邪慢皆遠離。

定心不起增上慢， 無濁亂故心清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定心不起增上慢， 無濁亂故心清淨；

不恃己故自了知， 不毀他故為他護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不恃己故自了知， 不毀他故為他護。

親近深固妙法藥， 離增上慢治諸病； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近深固妙法藥， 離增上慢治諸病；

希法名為求法人， 勤求法乃具法欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希法名為求法人， 勤求法乃具法欲。

修無諍行名樂法， 離非法故能求法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修無諍行名樂法， 離非法故能求法；

不壞三寶具信心， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞三寶具信心， 一切智心此磨瑩。

於不善中心懷愧， 於諸如來起慚心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不善中心懷愧， 於諸如來起慚心；

慚愧具足護諸根， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧具足護諸根， 一切智心此磨瑩。

明了業報勝所作， 信解不著邊執心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了業報勝所作， 信解不著邊執心；

於緣生法不相違， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於緣生法不相違， 一切智心此磨瑩。

善護威儀修正行， 心無高故常柔軟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護威儀修正行， 心無高故常柔軟；

掉舉不生止行修， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掉舉不生止行修， 一切智心此磨瑩。

慧善住故無毀譽， 安然眾覩如山王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧善住故無毀譽， 安然眾覩如山王；

堅固願中無退心， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固願中無退心， 一切智心此磨瑩。

苦樂無動心如地， 意淨如水滌塵勞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂無動心如地， 意淨如水滌塵勞；

心如火無異想生， 心如風行無繫著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如火無異想生， 心如風行無繫著。

心如虛空妙無垢， 勤求出家佛眼明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如虛空妙無垢， 勤求出家佛眼明；

身離能修寂靜心， 心離常依正法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身離能修寂靜心， 心離常依正法行。

所行常說真實語， 如說能行誓願明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行常說真實語， 如說能行誓願明；

清淨不為染所摧， 無破毀故修戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨不為染所摧， 無破毀故修戒行。

於戒無缺亦無壞， 小罪能懷大懼心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於戒無缺亦無壞， 小罪能懷大懼心；

護戒亦不求生天， 戒常潔白無濁染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護戒亦不求生天， 戒常潔白無濁染。

常能親近善知識， 悉為開明菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能親近善知識， 悉為開明菩提心；

無礙光明照世間， 斯由獲得清淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙光明照世間， 斯由獲得清淨眼。

智者隨聞種種聲， 不生欣樂、不生厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者隨聞種種聲， 不生欣樂、不生厭；

一切聲中表義無， 斯由獲得清淨耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聲中表義無， 斯由獲得清淨耳。

鼻香、舌味皆如是， 身觸、意法亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻香、舌味皆如是， 身觸、意法亦復然；

觸等高下想不生， 斯由獲得諸根淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸等高下想不生， 斯由獲得諸根淨。

欲離貪染及瞋、癡， 當修不淨慈心觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲離貪染及瞋、癡， 當修不淨慈心觀；

於緣生法復善修， 一切智心此磨瑩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於緣生法復善修， 一切智心此磨瑩。

若欲除去五種蓋， 應當善觀於五根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲除去五種蓋， 應當善觀於五根；

欲拔諸障之所纏， 善住清淨於五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲拔諸障之所纏， 善住清淨於五力。

知出離道除現障， 離不深固住深固； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知出離道除現障， 離不深固住深固；

於四念處常勤修， 正斷、神足亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四念處常勤修， 正斷、神足亦如是。

復常增進七覺分， 聖八正道亦增修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復常增進七覺分， 聖八正道亦增修；

無貪、無瞋怖不生， 善護諸根離癡結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貪、無瞋怖不生， 善護諸根離癡結。

無慳能行於法施， 不生鄙吝愛護心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慳能行於法施， 不生鄙吝愛護心；

於財無攝常施他， 彼菩提心此成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於財無攝常施他， 彼菩提心此成就。

於諸財寶無希取， 不捨菩提不求報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸財寶無希取， 不捨菩提不求報；

為攝眾生故常行， 布施、愛語、利、同事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為攝眾生故常行， 布施、愛語、利、同事。

於菩提心不捨離， 亦不愛樂於餘乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於菩提心不捨離， 亦不愛樂於餘乘；

隨觀如來功德門， 如須彌山心堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨觀如來功德門， 如須彌山心堅固。

內心寂靜省己過， 外護他非不譏毀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心寂靜省己過， 外護他非不譏毀；

諸所作中離瑕疵， 怖生死故不造罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所作中離瑕疵， 怖生死故不造罪。

勤行善法無懈倦， 嚴淨佛土不疲勞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤行善法無懈倦， 嚴淨佛土不疲勞；

護法不生減失心， 度脫眾生無退墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護法不生減失心， 度脫眾生無退墮。

常勤修治大法船， 濟渡四流生死海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常勤修治大法船， 濟渡四流生死海；

復為橋梁接眾生， 引到涅槃安隱地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復為橋梁接眾生， 引到涅槃安隱地。

拔眾生出深淤泥， 致於清潔無畏處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔眾生出深淤泥， 致於清潔無畏處；

怖畏眾生施慰安， 自渡渡他到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖畏眾生施慰安， 自渡渡他到彼岸。

若於此法善成就， 即諸菩薩大無畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此法善成就， 即諸菩薩大無畏；

彼能常淨菩提心， 諸煩惱垢不能染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能常淨菩提心， 諸煩惱垢不能染。

虛空無垢尚能染， 空中鳥跡尚可見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無垢尚能染， 空中鳥跡尚可見；

煩惱不染菩提心， 自性本來常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱不染菩提心， 自性本來常清淨。

「復次，海意！云何是為菩薩於其所發一切智心寶，堪任摧壓？又復何謂摧壓行相？海意！若此菩薩，於其一切智心寶中，或有破戒不可意人，或復諸魔或魔徒眾，或魔力所加魔宮賢聖，或魔使者固來嬈惱，振擊動搖期剋打擲，當於爾時，菩薩堅固大菩提心令無所壞，亦復不壞度脫一切眾生大悲精進，亦復不壞勤力護持令三寶種不斷不絕，亦復不壞諸佛法中勤行積集一切善根，亦復不壞為成辦相好故積修福行，亦復不壞為嚴淨佛土故勇力增進，亦復不壞為護正法故不惜身命，亦復不壞普為度脫諸眾生故不著己樂。菩薩若能如是深心具足，起如是意，乃能於彼諸眾生所，或遇瞋恚打擲罵辱譏毀之者，菩薩爾時悉能忍受。或為一切眾生之所摧壓，亦悉堪任，以其菩薩普為救度一切眾生，不疲不懈，不退不沒，增發勢力，勇起精進，捍勞忍苦，攝受心故。若有他人固來起瞋，菩薩爾時不以瞋對。他來打擲或復破毀，菩薩爾時皆不以對，作是思惟：『我今應被大乘忍鎧。何以故？此大乘法，與諸世間極相違故。世間眾生順生死流，我大乘法逆生死流。世間眾生互相違背，我大乘法，令諸眾生斷相違故。世間眾生瞋恚熾盛，我大乘法忍力增強。世間眾生互相欺誑，我大乘法令諸眾生慧心圓滿。』又復世間，或有眾生周行十方，執持器仗隨逐菩薩，於諸方處，若行、若住、若坐、若臥，或有一人發大菩提心者，或修布施心者，或修持戒、忍辱、精進、禪定、智慧心者，乃至或聞發一善根心者，我當隨於彼彼方處，斷割其身節節支解猶如棗葉。菩薩設遇如是等事，悉能堪忍。又若世間一切眾生，皆起瞋恚，巧出惡言罵辱譏毀。菩薩爾時，於諸眾生不起少分嬈動之心。所以者何？今我此身於無量無數生死之中，先際已來遍歷諸趣無所不作，或在地獄，或在餓鬼畜生等趣，乃至今在人趣之中，耽味飲食諸欲受用，聽受非法，艱苦追求，邪命資養多種逼迫，於己身命都無果利。雖復多所營作，不能自利亦不利他，是故我今乃至生死後際之中，設使一切眾生於我身分斷割支解，寧受眾苦我終不捨一切智心，亦復不捨一切眾生，亦復不捨諸善法欲。何以故？今我此身，多種逼惱苦切殘毀，比地獄中所受之苦，百分千分乃至優波尼殺曇分皆不及一。是故我於佛法之中，永不捨離，亦復不捨度脫眾生所緣大悲。何以故？如佛所說，一切善法多諸障難，世間眾生多於不善法中而能營助，少能營助於諸善法。是故我今於善法中發勤精進營助修習，非於不善法中而助其力。故我於彼一切眾生瞋恚等事，悉能堪忍。若諸眾生隨所起事，我即旋當施所對治。若有眾生於我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海意！云何是為菩薩於其所發一切智心寶，堪任摧壓？又復何謂摧壓行相？海意！若此菩薩，於其一切智心寶中，或有破戒不可意人，或復諸魔或魔徒眾，或魔力所加魔宮賢聖，或魔使者固來嬈惱，振擊動搖期剋打擲，當於爾時，菩薩堅固大菩提心令無所壞，亦復不壞度脫一切眾生大悲精進，亦復不壞勤力護持令三寶種不斷不絕，亦復不壞諸佛法中勤行積集一切善根，亦復不壞為成辦相好故積修福行，亦復不壞為嚴淨佛土故勇力增進，亦復不壞為護正法故不惜身命，亦復不壞普為度脫諸眾生故不著己樂。菩薩若能如是深心具足，起如是意，乃能於彼諸眾生所，或遇瞋恚打擲罵辱譏毀之者，菩薩爾時悉能忍受。或為一切眾生之所摧壓，亦悉堪任，以其菩薩普為救度一切眾生，不疲不懈，不退不沒，增發勢力，勇起精進，捍勞忍苦，攝受心故。若有他人固來起瞋，菩薩爾時不以瞋對。他來打擲或復破毀，菩薩爾時皆不以對，作是思惟：『我今應被大乘忍鎧。何以故？此大乘法，與諸世間極相違故。世間眾生順生死流，我大乘法逆生死流。世間眾生互相違背，我大乘法，令諸眾生斷相違故。世間眾生瞋恚熾盛，我大乘法忍力增強。世間眾生互相欺誑，我大乘法令諸眾生慧心圓滿。』又復世間，或有眾生周行十方，執持器仗隨逐菩薩，於諸方處，若行、若住、若坐、若臥，或有一人發大菩提心者，或修布施心者，或修持戒、忍辱、精進、禪定、智慧心者，乃至或聞發一善根心者，我當隨於彼彼方處，斷割其身節節支解猶如棗葉。菩薩設遇如是等事，悉能堪忍。又若世間一切眾生，皆起瞋恚，巧出惡言罵辱譏毀。菩薩爾時，於諸眾生不起少分嬈動之心。所以者何？今我此身於無量無數生死之中，先際已來遍歷諸趣無所不作，或在地獄，或在餓鬼畜生等趣，乃至今在人趣之中，耽味飲食諸欲受用，聽受非法，艱苦追求，邪命資養多種逼迫，於己身命都無果利。雖復多所營作，不能自利亦不利他，是故我今乃至生死後際之中，設使一切眾生於我身分斷割支解，寧受眾苦我終不捨一切智心，亦復不捨一切眾生，亦復不捨諸善法欲。何以故？今我此身，多種逼惱苦切殘毀，比地獄中所受之苦，百分千分乃至優波尼殺曇分皆不及一。是故我於佛法之中，永不捨離，亦復不捨度脫眾生所緣大悲。何以故？如佛所說，一切善法多諸障難，世間眾生多於不善法中而能營助，少能營助於諸善法。是故我今於善法中發勤精進營助修習，非於不善法中而助其力。故我於彼一切眾生瞋恚等事，悉能堪忍。若諸眾生隨所起事，我即旋當施所對治。若有眾生於我

起瞋加復嫌恨，我即施其辱忍之法。由我施彼忍辱法已，忍力現故，我於彼所寧捨身命終不起瞋。是故菩薩，若如是修，即不難得阿耨多羅三藐三菩提果。又復若時，或以因緣瞋恚起時，菩薩當念我起斷瞋之法。斷法云何？謂若愛樂於身，若繫屬身，若取著身，如是等法皆悉捨離，由能如是棄捨身故瞋恚不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起瞋加復嫌恨，我即施其辱忍之法。由我施彼忍辱法已，忍力現故，我於彼所寧捨身命終不起瞋。是故菩薩，若如是修，即不難得阿耨多羅三藐三菩提果。又復若時，或以因緣瞋恚起時，菩薩當念我起斷瞋之法。斷法云何？謂若愛樂於身，若繫屬身，若取著身，如是等法皆悉捨離，由能如是棄捨身故瞋恚不起。

「海意！菩薩若於如是等法，能善思惟勤修習者，即能堪任一切眾生之所摧壓，於一切智心，不壞不失。海意當知！堪任摧壓有其三種：一者、堪任摧壓於身，二者、堪任摧壓於語，三者、堪任摧壓於心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意！菩薩若於如是等法，能善思惟勤修習者，即能堪任一切眾生之所摧壓，於一切智心，不壞不失。海意當知！堪任摧壓有其三種：一者、堪任摧壓於身，二者、堪任摧壓於語，三者、堪任摧壓於心。