大哀經卷第六西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經卷第六西晉月氏三藏竺法護譯

十八不共法品第二十一之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法品第二十一之餘

佛復告族姓子：「如來至真無若干想，亦無眾念而令其心迷惑忘也。所以如來無若干想，如虛空土不可窮盡，不察眾生而各各異，用其本淨無若干故；察於諸佛無若干種，用其法界不可破壞，慧平等故；亦於諸法無差別想，用無欲故。如來不壞奉禁戒者偏愛順念、亦不毀呰於犯戒者、覩修道者不往肅敬、不尊道者不以棄忽，不計律教是我所也，永處邪見不輕忽之。如來至真所行平等於一切法，是故名曰如來至真無若干想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真無若干想，亦無眾念而令其心迷惑忘也。所以如來無若干想，如虛空土不可窮盡，不察眾生而各各異，用其本淨無若干故；察於諸佛無若干種，用其法界不可破壞，慧平等故；亦於諸法無差別想，用無欲故。如來不壞奉禁戒者偏愛順念、亦不毀呰於犯戒者、覩修道者不往肅敬、不尊道者不以棄忽，不計律教是我所也，永處邪見不輕忽之。如來至真所行平等於一切法，是故名曰如來至真無若干想。

「設無若干則便宣此無若干想，開化眾生令不各異，眾想消除而為說法，是為如來十九之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設無若干則便宣此無若干想，開化眾生令不各異，眾想消除而為說法，是為如來十九之業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「諸安住道， 無若干想， 一切最後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸安住道， 無若干想， 一切最後，

見諸佛土。 計於經典， 無各各異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸佛土。 計於經典， 無各各異；

諸大名稱， 所行普等。 設奉禁戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大名稱， 所行普等。 設奉禁戒，

若毀失者； 眾生易化， 若不可化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若毀失者； 眾生易化， 若不可化。

諸兩足尊， 彼心平等， 開度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸兩足尊， 彼心平等， 開度眾生，

各懷貪相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各懷貪相。」

佛復告族姓子：「如來至真無有猶豫，所觀察者悉見根源不復思惟。所以者何？如來大聖道德已成，莫觀不成，身行謹勅，心懷柔軟，戒禁鮮明，智慧殊絕不當瞻覲，如來聖明不有超異也。佛以智慮常察普護，不從愚冥則由度世，不墮方俗迷惑之行；如來所護因從賢聖、不從不聖賢；如來所護轉於清淨無上梵輪，愍哀眾生而得自在，獨步十方不從他人，而有所譽無有偏黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真無有猶豫，所觀察者悉見根源不復思惟。所以者何？如來大聖道德已成，莫觀不成，身行謹勅，心懷柔軟，戒禁鮮明，智慧殊絕不當瞻覲，如來聖明不有超異也。佛以智慮常察普護，不從愚冥則由度世，不墮方俗迷惑之行；如來所護因從賢聖、不從不聖賢；如來所護轉於清淨無上梵輪，愍哀眾生而得自在，獨步十方不從他人，而有所譽無有偏黨。

「又其如來所觀護者，無卒不暴，常順庠序而無錯謬。若有所往得無受、捨，已離於二諸所氾流、已度四瀆稱量一劫，思惟本末不能究盡，各各異所不念所不，知過去念無所嬈觸，不自現功，如是審實而無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其如來所觀護者，無卒不暴，常順庠序而無錯謬。若有所往得無受、捨，已離於二諸所氾流、已度四瀆稱量一劫，思惟本末不能究盡，各各異所不念所不，知過去念無所嬈觸，不自現功，如是審實而無有異。

「佛悉究暢靡所不達，是為如來觀察大哀巍巍若此，護諸眾生具足說法，是為如來二十之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛悉究暢靡所不達，是為如來觀察大哀巍巍若此，護諸眾生具足說法，是為如來二十之業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「如來所觀護， 未曾有懈惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來所觀護， 未曾有懈惓，

善修其道誼， 卓然殊特行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修其道誼， 卓然殊特行。

其心、身如是， 禁戒及智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心、身如是， 禁戒及智慧，

尊上為大人， 所行常至誠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊上為大人， 所行常至誠。

如來未曾懷， 猗著諸危害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來未曾懷， 猗著諸危害，

亦無想諸念， 不為虛偽事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無想諸念， 不為虛偽事。

其所觀護者， 真諦無華飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所觀護者， 真諦無華飾，

便則以此誼， 為眾生說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便則以此誼， 為眾生說法。」

佛復告族姓子：「如來至真無有貪損。何謂為貪？唯樂善法。其善法者為何謂乎？如來大哀未曾損秏，亦不猗貪；咸於大哀所說經典亦無誤失，不令眾生從律貪欲而致迷秏。開化眾生初不謬惑、不捨閑靜，亦無所啟而有違廢；勸諸菩薩未曾喜忘，而於三寶恒不斷絕。如來至真無所貪著，聖明至真道德為樂，是故名曰如來正真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真無有貪損。何謂為貪？唯樂善法。其善法者為何謂乎？如來大哀未曾損秏，亦不猗貪；咸於大哀所說經典亦無誤失，不令眾生從律貪欲而致迷秏。開化眾生初不謬惑、不捨閑靜，亦無所啟而有違廢；勸諸菩薩未曾喜忘，而於三寶恒不斷絕。如來至真無所貪著，聖明至真道德為樂，是故名曰如來正真。

「無有貪欲而致損秏，為諸眾生頒宣經典，令其慕樂無上正真、具諸通慧，是為如來二十一業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有貪欲而致損秏，為諸眾生頒宣經典，令其慕樂無上正真、具諸通慧，是為如來二十一業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「最勝常不貪， 慕樂善德業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝常不貪， 慕樂善德業，

慈哀施以法， 度脫於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈哀施以法， 度脫於眾生。

喜樂濟群萌， 隨時而開導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂濟群萌， 隨時而開導，

最勝不損道， 勸不斷三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝不損道， 勸不斷三寶。

無貪、嫉、瞋、恚， 不從愚禁忌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貪、嫉、瞋、恚， 不從愚禁忌，

由因諸通慧， 善慕經典教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由因諸通慧， 善慕經典教。

見眾生懈怠， 最勝化勤修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾生懈怠， 最勝化勤修，

積無量慧業， 以此度群黎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積無量慧業， 以此度群黎。」

佛復告族姓子：「如來至真於精進事而不損秏，所謂如來精進。云何謂開化眾生？觀察慇勤求之所在，因而度脫不遺一人。於聽經典常令清徹，是為精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真於精進事而不損秏，所謂如來精進。云何謂開化眾生？觀察慇勤求之所在，因而度脫不遺一人。於聽經典常令清徹，是為精進。

「如來至真如是比像得諸聽經，為諸應器一劫不倦，因而聽採甚深法者，大聖宣之一劫不廢，為說經典離於食饌將護眾生。如來至真以一人故，於恒河沙諸佛國土而獨遊步，從如開化令發道意，如來身、心及口所言不以懈倦，身心靜然無有閑據。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來至真如是比像得諸聽經，為諸應器一劫不倦，因而聽採甚深法者，大聖宣之一劫不廢，為說經典離於食饌將護眾生。如來至真以一人故，於恒河沙諸佛國土而獨遊步，從如開化令發道意，如來身、心及口所言不以懈倦，身心靜然無有閑據。

「如來方便精進勤修靡不諮嗟，因隨平等則以精進化乎眾生至聖解脫，其致道真乃至申暢如來功勳，是為如來二十二業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來方便精進勤修靡不諮嗟，因隨平等則以精進化乎眾生至聖解脫，其致道真乃至申暢如來功勳，是為如來二十二業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「其人中師子， 因精進之力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其人中師子， 因精進之力，

以此精進力， 常而諮嗟之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此精進力， 常而諮嗟之。

其精勤勢力， 未曾有損秏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其精勤勢力， 未曾有損秏，

所演說經法， 用應法器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所演說經法， 用應法器故。

安住所精進， 無能究暢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住所精進， 無能究暢者，

其身、口及心， 初未甞勞倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身、口及心， 初未甞勞倦。

已精進平等， 一切無罪舋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已精進平等， 一切無罪舋，

其意懷愍哀， 常為眾生說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意懷愍哀， 常為眾生說。」

佛復告族姓子：「如來至真意之所念，一切未曾而中忘也，亦不損秏，如來所念竟無中廢。所以者何？族姓子！從初得成至最正覺道，以普見一切眾生過去、當來、今現在心之所懷念，悉憶識之不中忽忘，永存普達眾生之行。如來未甞復重惟極遣慧往察，如來所念實無損秏。入於眾生三處諸性、入諸人根觀眾生行，如來所興不有觀察亦不思惟，而為眾生講說經典；豫知時節進退、遲疾，而為分別授其決矣。所以者何？其意永存不中忘故。如其心定因無所忘，識念眾生尋為說法，是為如來二十三業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真意之所念，一切未曾而中忘也，亦不損秏，如來所念竟無中廢。所以者何？族姓子！從初得成至最正覺道，以普見一切眾生過去、當來、今現在心之所懷念，悉憶識之不中忽忘，永存普達眾生之行。如來未甞復重惟極遣慧往察，如來所念實無損秏。入於眾生三處諸性、入諸人根觀眾生行，如來所興不有觀察亦不思惟，而為眾生講說經典；豫知時節進退、遲疾，而為分別授其決矣。所以者何？其意永存不中忘故。如其心定因無所忘，識念眾生尋為說法，是為如來二十三業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「世雄所念， 心未曾忘； 又最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世雄所念， 心未曾忘； 又最勝尊，

不憶重思。 其所遊步， 如成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不憶重思。 其所遊步， 如成正覺，

知眾生心， 無有遺漏。 亦復未嘗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生心， 無有遺漏。 亦復未嘗，

猗於識知， 見於眾生， 久長性行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猗於識知， 見於眾生， 久長性行。

令其建立， 無有事業， 人中之尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其建立， 無有事業， 人中之尊，

為眾法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾法王。」

佛復告族姓子：「如來至真無失定意三昧正受，一切諸法無有偏黨，諸法如審。何故如來不失定意？用修平等無卒之故，三昧亦等故。如來等於欲際，無欲之際亦復等矣；如生死際等，泥洹際亦復如是。以平等故，故能正受，此之謂也。讚於如來三昧不忘。所以者何？則於平等無忽、無忘，亦不退轉。如來定者不合於眼，亦復不合耳、鼻、身、口、意而同塵也。諸根不定，其三昧定不依地種，亦復不依水、火、風、空，亦復不怙欲界、色界、無色界，不慕今世、不恃後世。無所著故，故不損耗，是故名曰如來至真定意不忘，亦為眾生講說經典，令應法器致乎定意，是為如來二十四業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真無失定意三昧正受，一切諸法無有偏黨，諸法如審。何故如來不失定意？用修平等無卒之故，三昧亦等故。如來等於欲際，無欲之際亦復等矣；如生死際等，泥洹際亦復如是。以平等故，故能正受，此之謂也。讚於如來三昧不忘。所以者何？則於平等無忽、無忘，亦不退轉。如來定者不合於眼，亦復不合耳、鼻、身、口、意而同塵也。諸根不定，其三昧定不依地種，亦復不依水、火、風、空，亦復不怙欲界、色界、無色界，不慕今世、不恃後世。無所著故，故不損耗，是故名曰如來至真定意不忘，亦為眾生講說經典，令應法器致乎定意，是為如來二十四業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「最勝為常定， 定意不損耗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝為常定， 定意不損耗，

等順一切法， 正從佛定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等順一切法， 正從佛定意。

不猗地、水、火、 風，欲、色、無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不猗地、水、火、 風，欲、色、無色，

大聖不著此， 故不損三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖不著此， 故不損三昧。」

佛復告族姓子：「如來智慧未曾損耗。何謂為知？敬達諸法無所不通，慧不仰人。為他眾生班宣聖智，方便隨時所決無盡，明了一切章句顯跡，令入一品住所說經億百千劫。假使來問去來進退，為決疑網靡不坦然。其慧遍入宣暢三乘，剖判歸趣，以諸眾生八萬四千行，則為講說八萬四千諸經法藏，是為如來智慧無極、無量、無盡。所說無限慧不損耗，亦為眾生顯示如是無盡智慧而為說法，是為如來二十五業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來智慧未曾損耗。何謂為知？敬達諸法無所不通，慧不仰人。為他眾生班宣聖智，方便隨時所決無盡，明了一切章句顯跡，令入一品住所說經億百千劫。假使來問去來進退，為決疑網靡不坦然。其慧遍入宣暢三乘，剖判歸趣，以諸眾生八萬四千行，則為講說八萬四千諸經法藏，是為如來智慧無極、無量、無盡。所說無限慧不損耗，亦為眾生顯示如是無盡智慧而為說法，是為如來二十五業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「佛正覺智慧， 現在志慕乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛正覺智慧， 現在志慕乘，

善宣分別解， 自在度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善宣分別解， 自在度無極。

為眾生說法， 從本性所樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾生說法， 從本性所樂，

則以一文字， 入無底章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則以一文字， 入無底章句。

知於眾生行， 所察無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於眾生行， 所察無邊際，

則為此等班， 八萬四千藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為此等班， 八萬四千藏。

安住之所宣， 智慧無損耗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住之所宣， 智慧無損耗，

是為十力業， 故號人中尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為十力業， 故號人中尊。」

佛復告族姓子：「如來解脫無有損耗。何謂如來說諸聲聞因聲而脫、其緣覺者由了因緣而得解脫？諸佛世尊皆離一切罣礙諸二而得解脫。所以名曰解脫者何？無過去界，不與當來諸界合同，不住現界。其眼於色離於二受，名曰解脫；耳聲、鼻香、舌味、身更、心法離於二受而得解脫，心所依倚。心本清淨而悉了之，故曰發心之頃成無上正真道。如來隨時為諸眾生講說經典，使離猗受令無所著，是為如來二十六業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來解脫無有損耗。何謂如來說諸聲聞因聲而脫、其緣覺者由了因緣而得解脫？諸佛世尊皆離一切罣礙諸二而得解脫。所以名曰解脫者何？無過去界，不與當來諸界合同，不住現界。其眼於色離於二受，名曰解脫；耳聲、鼻香、舌味、身更、心法離於二受而得解脫，心所依倚。心本清淨而悉了之，故曰發心之頃成無上正真道。如來隨時為諸眾生講說經典，使離猗受令無所著，是為如來二十六業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「諸聲聞眾， 依音解脫； 諸緣覺學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸聲聞眾， 依音解脫； 諸緣覺學，

因緣為慧。 過諸罣礙， 無垢如空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣為慧。 過諸罣礙， 無垢如空，

是為諸佛， 無依所猗。 其心繫在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為諸佛， 無依所猗。 其心繫在，

於過去事， 清淨解脫， 是為執心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去事， 清淨解脫， 是為執心。

如應解脫， 察眾生根， 開度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應解脫， 察眾生根， 開度眾生，

不令損耗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令損耗。」

佛復告族姓子：「如來至真知於過去一切身行、所可造業，其本明識而不廢退。如來所覩諸勝所行，因其隨時而化眾生，有所講說而度群黎，默然亦度、飲食亦濟。威儀禮節顯示眾生令隨律教，或復現於三十二相因而得救、或以自示八十種好因而得度、或復欲觀如來頂相——威神巍巍不得諦視，光踰日、月，超絕無侶——因益喜悅而從得度、或有眾生趣來見佛輒隨律教、或演光明覩其曜暉而得濟度、或見經行舉足下足悅而得濟、或入城郭從其還出令受開化。諸佛世尊舉動進止、威儀禮節，皆以此事益於眾生，靡不受化，未曾唐舉，是故名曰如來至真一切身業、本慧𤳖黨靡不有益而不損耗，是為如來第二十七業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真知於過去一切身行、所可造業，其本明識而不廢退。如來所覩諸勝所行，因其隨時而化眾生，有所講說而度群黎，默然亦度、飲食亦濟。威儀禮節顯示眾生令隨律教，或復現於三十二相因而得救、或以自示八十種好因而得度、或復欲觀如來頂相——威神巍巍不得諦視，光踰日、月，超絕無侶——因益喜悅而從得度、或有眾生趣來見佛輒隨律教、或演光明覩其曜暉而得濟度、或見經行舉足下足悅而得濟、或入城郭從其還出令受開化。諸佛世尊舉動進止、威儀禮節，皆以此事益於眾生，靡不受化，未曾唐舉，是故名曰如來至真一切身業、本慧𤳖黨靡不有益而不損耗，是為如來第二十七業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「其目覩見， 威儀禮節， 行步所入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其目覩見， 威儀禮節， 行步所入，

若復還出， 諸相種好， 及頂威曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復還出， 諸相種好， 及頂威曜，

以此開化， 而度眾生。 導師假使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此開化， 而度眾生。 導師假使，

演其光明， 無數群萌， 億載安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演其光明， 無數群萌， 億載安隱。

見其威曜， 則隨往教， 諸兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見其威曜， 則隨往教， 諸兩足尊，

常修此業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修此業。」

佛復告族姓子：「如來至真口所演業皆為慧黨，曉了自在。所以者何？諸佛世尊所說經道悉為應時，所說無虛；善哉隨宜，所可宣言至誠無欺，無有罪舋。舉動安詳而不卒暴，離於麁踈未曾荒迷，常懷質直無有諛諂。初不惡口、不演麁辭，無所猗著、口言柔軟，進止應法不為羸弱，性不飄颻亦不狹劣。不為雜碎行步安諦，發言和雅其聲柔軟，音響香美。擇言徐語舒緩時出，辭章粲麗滋味具足，無有獷䩕。言無疾病，思而後語，自護己身。所為應節，心念隨時，滅其貪欲而除瞋恚、燒其愚癡、降伏諸魔、危害眾惡，療治諸疾、別其義理、悅智者意。音如哀鸞、聲如天帝，其響哀和，亦如江海；聲靖如地，如鵰鷲王命諸眷屬。其音安隱如須彌山，所發言辭殊赤觜鳥，其聲慈愍猶如鴛鴦相呼和時，亦如鴈王將導營從，亦如鹿王鳴呼官屬，又如箜篌、琴、箏、簫、瑟、皷吹，應節吹唄、吹笙發音，斯音相和各各悲快；佛之音響柔軟清和，過於彼節百千億倍。深奧微妙聲無穢濁，聞者入耳心中歡然，積累德本。所宣章句不可窮盡，隨時應宜前後相副，不失句義、合於法句，各從方便不違時節。見一切人諸根增減而為說法——布施莊嚴、將養戒禁常令嚴淨、合集忍辱、精進超殊究暢聖業、觀察智慧雲集慈心——不厭愍哀，其喜顯曜；不釋所護，建立三乘；不斷三寶、別三峻聚、淨三脫門。所修至誠斑宣智慧，為諸明者不見誹謗，諸賢聖所咨嗟，志玄曠如虛空，一切功勳悉為備足。告族姓子！如來言辭發教應節巍巍如是，復過於此無可為喻，是故言曰一切所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真口所演業皆為慧黨，曉了自在。所以者何？諸佛世尊所說經道悉為應時，所說無虛；善哉隨宜，所可宣言至誠無欺，無有罪舋。舉動安詳而不卒暴，離於麁踈未曾荒迷，常懷質直無有諛諂。初不惡口、不演麁辭，無所猗著、口言柔軟，進止應法不為羸弱，性不飄颻亦不狹劣。不為雜碎行步安諦，發言和雅其聲柔軟，音響香美。擇言徐語舒緩時出，辭章粲麗滋味具足，無有獷䩕。言無疾病，思而後語，自護己身。所為應節，心念隨時，滅其貪欲而除瞋恚、燒其愚癡、降伏諸魔、危害眾惡，療治諸疾、別其義理、悅智者意。音如哀鸞、聲如天帝，其響哀和，亦如江海；聲靖如地，如鵰鷲王命諸眷屬。其音安隱如須彌山，所發言辭殊赤觜鳥，其聲慈愍猶如鴛鴦相呼和時，亦如鴈王將導營從，亦如鹿王鳴呼官屬，又如箜篌、琴、箏、簫、瑟、皷吹，應節吹唄、吹笙發音，斯音相和各各悲快；佛之音響柔軟清和，過於彼節百千億倍。深奧微妙聲無穢濁，聞者入耳心中歡然，積累德本。所宣章句不可窮盡，隨時應宜前後相副，不失句義、合於法句，各從方便不違時節。見一切人諸根增減而為說法——布施莊嚴、將養戒禁常令嚴淨、合集忍辱、精進超殊究暢聖業、觀察智慧雲集慈心——不厭愍哀，其喜顯曜；不釋所護，建立三乘；不斷三寶、別三峻聚、淨三脫門。所修至誠斑宣智慧，為諸明者不見誹謗，諸賢聖所咨嗟，志玄曠如虛空，一切功勳悉為備足。告族姓子！如來言辭發教應節巍巍如是，復過於此無可為喻，是故言曰一切所說。

「如來言辭慧響超殊，越諸言聲，三界無逮最為慧上，靡不應命而順從者，是為如來二十八業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來言辭慧響超殊，越諸言聲，三界無逮最為慧上，靡不應命而順從者，是為如來二十八業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「無等倫言辭和， 以無垢超諸德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無等倫言辭和， 以無垢超諸德，

發一響入諸聲， 響周遍諸三千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發一響入諸聲， 響周遍諸三千。

令聲聞聽其教、 緣覺乘亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令聲聞聽其教、 緣覺乘亦如是，

或有聞廣其志， 發其心求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有聞廣其志， 發其心求佛道。

其聞慈如次第， 各暢辭不錯亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聞慈如次第， 各暢辭不錯亂，

若講說殊勝法， 又其心無退念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若講說殊勝法， 又其心無退念。

猶如山之呼響， 應其音而來報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如山之呼響， 應其音而來報，

人中上言如是， 所演說悅眾心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中上言如是， 所演說悅眾心。」

佛復告族姓子：「如來至真皆如一切眾意所念，取為慧黨，靡所不達。所以者何？察於如來無心意識，初無想念而有進退，以慧照曜消化眾冥。其如來慧，普至一切眾生心念，亦復遍入存一切意，超諸群生其識所念諸消化法。其三昧定無所依仰，越于陰蓋、離十二緣起之行、永捨三念、去於臭穢、降伏魔事、去虛偽列諛諂之穢。捨乎吾我，除去無明、愚冥根株；淨修道業心如虛空，而無想念不壞法界。告族姓子！如來至真其心意業慧黨若茲，是為如來二十九業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真皆如一切眾意所念，取為慧黨，靡所不達。所以者何？察於如來無心意識，初無想念而有進退，以慧照曜消化眾冥。其如來慧，普至一切眾生心念，亦復遍入存一切意，超諸群生其識所念諸消化法。其三昧定無所依仰，越于陰蓋、離十二緣起之行、永捨三念、去於臭穢、降伏魔事、去虛偽列諛諂之穢。捨乎吾我，除去無明、愚冥根株；淨修道業心如虛空，而無想念不壞法界。告族姓子！如來至真其心意業慧黨若茲，是為如來二十九業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「不當稱最勝， 兩足尊聖心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不當稱最勝， 兩足尊聖心，

積累眾聖明， 導師業清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積累眾聖明， 導師業清淨。

此安住之慧， 處在眾生性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此安住之慧， 處在眾生性，

普入靡不周， 在自然法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入靡不周， 在自然法界。

禪定意如是， 一切善備悉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定意如是， 一切善備悉；

其察心意識， 一切無想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其察心意識， 一切無想念。

已過諸魔界， 超於危害業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過諸魔界， 超於危害業，

自然如虛空， 離垢無所在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然如虛空， 離垢無所在。」

佛復告族姓子：「如來至真知於過去慧無罣礙，其所覩見智無損秏。所及云何？其諸過去諸佛國土，合者、成者皆知其數多少、進退；其土所有草木、山谷、諸藥、叢林悉分別之；其佛國土所有眾生、蚑行喘息身形種類悉識知之；人民言語、音聲、種類，蜎飛、蠕動悉曉了之；彼土前後諸佛興出多少之數悉亦演之；諸佛之所斑宣經典卷數多少、有所顯照亦悉暢之；化諸聲聞其限若干、開諸緣覺入其律乘悉亦識之；敢可勸導，為菩薩學，使發大乘無上正真亦悉具足；其佛國土所有好醜、言教、行迹轉相瞻侍亦悉恤之；其比丘眾言行舉動、上下相順、進退之宜亦悉別之。有覩壽命長短、久存、中夭亦復曉之；復知隨法建立年歲，亦識喘息長短、好醜、飲食、衣服、所止居業，如來悉知。過去眾生終始周旋所當往生，諸根若干、其行不同、志性各異、所懷心意境界殊特、其心悉暢而不中忽、心念多少、好醜善惡，如來悉知。其數之限則見目覩，不以二慧而復再思。如來至真亦不遣心追推過事而推知之，以慧心悉覩豫見，不復重念。其慧如是巍巍無量，見眾生性不中有廢而為說法，是為如來三十之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真知於過去慧無罣礙，其所覩見智無損秏。所及云何？其諸過去諸佛國土，合者、成者皆知其數多少、進退；其土所有草木、山谷、諸藥、叢林悉分別之；其佛國土所有眾生、蚑行喘息身形種類悉識知之；人民言語、音聲、種類，蜎飛、蠕動悉曉了之；彼土前後諸佛興出多少之數悉亦演之；諸佛之所斑宣經典卷數多少、有所顯照亦悉暢之；化諸聲聞其限若干、開諸緣覺入其律乘悉亦識之；敢可勸導，為菩薩學，使發大乘無上正真亦悉具足；其佛國土所有好醜、言教、行迹轉相瞻侍亦悉恤之；其比丘眾言行舉動、上下相順、進退之宜亦悉別之。有覩壽命長短、久存、中夭亦復曉之；復知隨法建立年歲，亦識喘息長短、好醜、飲食、衣服、所止居業，如來悉知。過去眾生終始周旋所當往生，諸根若干、其行不同、志性各異、所懷心意境界殊特、其心悉暢而不中忽、心念多少、好醜善惡，如來悉知。其數之限則見目覩，不以二慧而復再思。如來至真亦不遣心追推過事而推知之，以慧心悉覩豫見，不復重念。其慧如是巍巍無量，見眾生性不中有廢而為說法，是為如來三十之業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「佛之聖明慧， 無限、無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛之聖明慧， 無限、無罣礙，

在諸佛之土， 而斑宣經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在諸佛之土， 而斑宣經典，

勸諸眾生界， 令篤信佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸諸眾生界， 令篤信佛道。

諸佛國土中， 其所行進退、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛國土中， 其所行進退、

諸人民根原、 志性所歸趣、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人民根原、 志性所歸趣、

所有藥草木、 音響之好醜、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有藥草木、 音響之好醜、

過去心名何、 諸所可造行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去心名何、 諸所可造行，

平等覺悉達， 覩見如所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等覺悉達， 覩見如所有。」

佛復告族姓子：「如來至真知於當來而無損秏，慧無罣礙皆覩悉達。云何知之？於當來世所當興成、若復毀壞、其合若散，如來悉知。劫起所燒、其水色何等像類，其佛國土當還復者、其地廣長闊狹遠近、塵埃之數，一一佛土諸佛所興教化群黎、諸聲聞數、緣覺之眾、諸菩薩等，飲食、衣服、所止居澤、出入喘息、行步舉動、所可遊居、威儀禮節，一一如來所化眾生，立於聲聞、緣覺之乘、若學大乘，如來悉知。一一佛土諸眾生類當往生者，其心生念若干之數、諸念所滅，如來悉知；皆達此已，如來不復而重思念。心察懷抱觀於當來常覩悉見，而為眾生廣說經道，是為如來三十一業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真知於當來而無損秏，慧無罣礙皆覩悉達。云何知之？於當來世所當興成、若復毀壞、其合若散，如來悉知。劫起所燒、其水色何等像類，其佛國土當還復者、其地廣長闊狹遠近、塵埃之數，一一佛土諸佛所興教化群黎、諸聲聞數、緣覺之眾、諸菩薩等，飲食、衣服、所止居澤、出入喘息、行步舉動、所可遊居、威儀禮節，一一如來所化眾生，立於聲聞、緣覺之乘、若學大乘，如來悉知。一一佛土諸眾生類當往生者，其心生念若干之數、諸念所滅，如來悉知；皆達此已，如來不復而重思念。心察懷抱觀於當來常覩悉見，而為眾生廣說經道，是為如來三十一業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「於當來世， 世之所有、 當所合成、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於當來世， 世之所有、 當所合成、

若復毀散、 剎土眾生、 諸佛之數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復毀散、 剎土眾生、 諸佛之數，

其佛正覺， 皆成此數。 其心未曾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛正覺， 皆成此數。 其心未曾，

而有忽忘； 其意觀察， 普達當來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而有忽忘； 其意觀察， 普達當來。

而為眾生， 應時說法， 是兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為眾生， 應時說法， 是兩足尊，

之所行業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所行業。」

佛復告族姓子：「如來至真或見現在而不損耗，其慧所覩無所罣礙。所見云何？知於現在十方世界一切國土所有多少之數，諸現在諸佛所，現在一切菩薩、聲聞、緣覺之數多少，星宿形像進行運轉為有幾所，現在一切樹木、藥草、山林、谿谷，十方土地境界遠近、國中塵數悉明其限；十方諸水以執一毛搵取水知有幾渧；十方諸火境界興焰若復衰滅，存亡所在亦悉達之；十方諸風所由形色、所從因出、往來周旋、成敗增益亦悉知之。十方虛空逈遠悠邈，其里億數無邊無際，佛悉知之，無有不及如毛塵者。知於現在三品之行、眾生之界、進退難易、根本深淺、受教遲疾。佛知現在地獄眾生所犯殃舋、罪適歸此其所因由、從其中出當所生處，復知方便所用除殃。又知現在眾生之種、蚑行喘息蠕動之類所因行業而墮此難，了其所便可除殃罪當所生處。復知現在餓鬼之界所因慳貪而墮此患，所當因由方便除罪決所當生。知於一切現在眾生心所懷念、所為塵勞愛欲之病，復知離欲無塵穢者。又知現在一切眾生當以何律而受開化，或復有人不從往教，緣知諸天生天上意退沒所歸，佛悉知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來至真或見現在而不損耗，其慧所覩無所罣礙。所見云何？知於現在十方世界一切國土所有多少之數，諸現在諸佛所，現在一切菩薩、聲聞、緣覺之數多少，星宿形像進行運轉為有幾所，現在一切樹木、藥草、山林、谿谷，十方土地境界遠近、國中塵數悉明其限；十方諸水以執一毛搵取水知有幾渧；十方諸火境界興焰若復衰滅，存亡所在亦悉達之；十方諸風所由形色、所從因出、往來周旋、成敗增益亦悉知之。十方虛空逈遠悠邈，其里億數無邊無際，佛悉知之，無有不及如毛塵者。知於現在三品之行、眾生之界、進退難易、根本深淺、受教遲疾。佛知現在地獄眾生所犯殃舋、罪適歸此其所因由、從其中出當所生處，復知方便所用除殃。又知現在眾生之種、蚑行喘息蠕動之類所因行業而墮此難，了其所便可除殃罪當所生處。復知現在餓鬼之界所因慳貪而墮此患，所當因由方便除罪決所當生。知於一切現在眾生心所懷念、所為塵勞愛欲之病，復知離欲無塵穢者。又知現在一切眾生當以何律而受開化，或復有人不從往教，緣知諸天生天上意退沒所歸，佛悉知之。

「如是本末初未曾念，二慧重思入於無二，而為眾生廣說經法，是為如來三十二業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是本末初未曾念，二慧重思入於無二，而為眾生廣說經法，是為如來三十二業。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「諸最勝慧， 普靡不周， 無限、無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸最勝慧， 普靡不周， 無限、無量，

不可思議。 等如虛空， 虛無無喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議。 等如虛空， 虛無無喻，

一切世間， 所不能逮。 其於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間， 所不能逮。 其於十方，

一切眾生， 諸所現在， 當所造行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 諸所現在， 當所造行，

如來悉知， 覩其根原， 是諸佛業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來悉知， 覩其根原， 是諸佛業，

見悉究暢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見悉究暢。」

大哀經如來道品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經如來道品第二十二

佛復告族姓子：「是為如來所行道業；如來以此所行道業開化眾生，以無言辭而演文字，難當難成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「是為如來所行道業；如來以此所行道業開化眾生，以無言辭而演文字，難當難成。

「又，族姓子！如來至誠，無有䩭學能禁制者；其業無量不可思議，諸天、龍、神及世間人，無能計會稱載所知。初無所言而文字現，難是難及無能抑制，遍諸佛土定意周普。現諸正覺皆已超越，無諸邪業、無所想念，猶如虛空三昧平等，察諸法界而無差異。所以者何？諸佛世尊所可宣說無有若干，所因興出無有偏黨；等諸眾生國土亦然，所說悉同，道神不別，解脫無異，所至滅度亦無若干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！如來至誠，無有䩭學能禁制者；其業無量不可思議，諸天、龍、神及世間人，無能計會稱載所知。初無所言而文字現，難是難及無能抑制，遍諸佛土定意周普。現諸正覺皆已超越，無諸邪業、無所想念，猶如虛空三昧平等，察諸法界而無差異。所以者何？諸佛世尊所可宣說無有若干，所因興出無有偏黨；等諸眾生國土亦然，所說悉同，道神不別，解脫無異，所至滅度亦無若干。

「又，族姓子！如來至真於諸法界為一種味成最正覺，於眾生界無所蔽礙，善權方便以無礙法而悉明了，則為眾生轉其法輪令不退轉阿惟越致。譬如，族姓子！上工珠師修於清淨無垢寶珠重治令曜，手執此珠寶，舉著濁水令水凝然去濁就清。不復勤而勞其功，然後則出著於食味，上於瓶甕。若於鉢器，令其中水皆使清澄，所勞功夫不足言耳。然後服著大藥味中，以微細重而重洗之，所洗已淨去諸刺蕀，是則名曰夜光寶珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！如來至真於諸法界為一種味成最正覺，於眾生界無所蔽礙，善權方便以無礙法而悉明了，則為眾生轉其法輪令不退轉阿惟越致。譬如，族姓子！上工珠師修於清淨無垢寶珠重治令曜，手執此珠寶，舉著濁水令水凝然去濁就清。不復勤而勞其功，然後則出著於食味，上於瓶甕。若於鉢器，令其中水皆使清澄，所勞功夫不足言耳。然後服著大藥味中，以微細重而重洗之，所洗已淨去諸刺蕀，是則名曰夜光寶珠。

「如來至真亦復如是，察諸眾生瑕穢境界，為演無常、苦、空、非身，悲哀、辛酸苦毒之烖。眾生迷惑，愛樂生死、苦惱患厭，爾乃令入賢聖法律。如來精進於彼無難，然後乃達空無相願；如來以慈而開導之，所勤精進而無所著，便次得成於不退轉，斑宣經道三場清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來至真亦復如是，察諸眾生瑕穢境界，為演無常、苦、空、非身，悲哀、辛酸苦毒之烖。眾生迷惑，愛樂生死、苦惱患厭，爾乃令入賢聖法律。如來精進於彼無難，然後乃達空無相願；如來以慈而開導之，所勤精進而無所著，便次得成於不退轉，斑宣經道三場清淨。

「何謂佛界而令眾生來入其境？已得越度入如來法，故曰無上眾祐之要。是，族姓子！以此因緣當作此觀：如來至真所入三昧不可思議，修乎平等達於三世，不斷三寶。如來於彼不可思議住於道業猶如是空，其身自然無能逮者。現形一切諸佛國土，而於諸法永無所獲，不擇自在隨其音響而教化之。若為眾生宣經典時，皆離一切心諸所緣，而悉知見眾生心行、志性所趣、諸菩薩眾志操清淨。諸佛世尊以此等故興出世間。是，族姓子！是為如來至成之誼。由無本業謂無所住而不違遠，亦無懈息，授菩薩決不斷言教，是則名曰如來道業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂佛界而令眾生來入其境？已得越度入如來法，故曰無上眾祐之要。是，族姓子！以此因緣當作此觀：如來至真所入三昧不可思議，修乎平等達於三世，不斷三寶。如來於彼不可思議住於道業猶如是空，其身自然無能逮者。現形一切諸佛國土，而於諸法永無所獲，不擇自在隨其音響而教化之。若為眾生宣經典時，皆離一切心諸所緣，而悉知見眾生心行、志性所趣、諸菩薩眾志操清淨。諸佛世尊以此等故興出世間。是，族姓子！是為如來至成之誼。由無本業謂無所住而不違遠，亦無懈息，授菩薩決不斷言教，是則名曰如來道業。」

佛講說此如來業時，十方無量不可計會無數佛土六反震動，其大光明普照諸界，雨天華香其寶清淨佛師子座。諸來集會大聲聞眾，天、龍、鬼神、犍沓和等，阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，比丘、比丘尼、童士、童女，咸共聽聞如來宣此道業法典，歡喜踊躍不能自勝。善心生焉，各各齎持若干種華、名香、雜香、華鬘、塗香、衣服、幡蓋及大幢幡，鼓諸伎樂、琴、瑟、箜篌供養如來。取頭上寶而以散之。或齎麻油、或執雷音、或取其髮、或脫寶瓔——以珠挍飾，或明月珠、或懷月珠及解脫華——或持無瑕精潔之供、或獲印綬原赦之養、或有寶果、或以鷹鳥、或以綖縷、或寂然物不猗空物、或頭寶瓔、或頸著珠、或手或脚所有莊嚴而供養佛，悉遍散之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛講說此如來業時，十方無量不可計會無數佛土六反震動，其大光明普照諸界，雨天華香其寶清淨佛師子座。諸來集會大聲聞眾，天、龍、鬼神、犍沓和等，阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，比丘、比丘尼、童士、童女，咸共聽聞如來宣此道業法典，歡喜踊躍不能自勝。善心生焉，各各齎持若干種華、名香、雜香、華鬘、塗香、衣服、幡蓋及大幢幡，鼓諸伎樂、琴、瑟、箜篌供養如來。取頭上寶而以散之。或齎麻油、或執雷音、或取其髮、或脫寶瓔——以珠挍飾，或明月珠、或懷月珠及解脫華——或持無瑕精潔之供、或獲印綬原赦之養、或有寶果、或以鷹鳥、或以綖縷、或寂然物不猗空物、或頭寶瓔、或頸著珠、或手或脚所有莊嚴而供養佛，悉遍散之。

或復又取夜光寶珠、或復又取紫磨寶飾以散其上，或馬藏寶、天帝殊紺大青寶珠、火色寶珠、月光寶珠、若干種色璝異奇寶以供養散。紫磨粟金、雜碎白銀、本榓雜香、儋堂雜香、栴檀雜香、黑妙雜香、丹赤真珠、似人雜香而自退漏雨散。及諸天華、加雨意華、無極意華、月度月華、柔軟音大軟響華，其華曜目。大地陸地諸華，其輪離垢而有百葉、或有千葉、或百千葉，其光遠照香悉周遍，其香美妙洋溢所觀靡不欣樂，其光照曜執持其焰，其色無量文飾交露。青蓮芙蓉諸所雜華而自然墮，又復雨地須蔓那華、思怡無憂華瓶，梧桐捨著，徐詳平順而雨此華。箜篌、樂器、簫成、鼓吹，鼓舞諸伎自然而鳴。又復加雨諸天華香、雜香、眾寶、瓔珞、寶珠、衣服、臥具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復又取夜光寶珠、或復又取紫磨寶飾以散其上，或馬藏寶、天帝殊紺大青寶珠、火色寶珠、月光寶珠、若干種色璝異奇寶以供養散。紫磨粟金、雜碎白銀、本榓雜香、儋堂雜香、栴檀雜香、黑妙雜香、丹赤真珠、似人雜香而自退漏雨散。及諸天華、加雨意華、無極意華、月度月華、柔軟音大軟響華，其華曜目。大地陸地諸華，其輪離垢而有百葉、或有千葉、或百千葉，其光遠照香悉周遍，其香美妙洋溢所觀靡不欣樂，其光照曜執持其焰，其色無量文飾交露。青蓮芙蓉諸所雜華而自然墮，又復雨地須蔓那華、思怡無憂華瓶，梧桐捨著，徐詳平順而雨此華。箜篌、樂器、簫成、鼓吹，鼓舞諸伎自然而鳴。又復加雨諸天華香、雜香、眾寶、瓔珞、寶珠、衣服、臥具。

其諸十方來會菩薩踊住空中，自投其身用供養佛，適各投身不惜軀命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸十方來會菩薩踊住空中，自投其身用供養佛，適各投身不惜軀命。

應時空中周遍自然覆寶高座，有寶交露，垂無央數諸珠瓔珞，周遍挍飾紫金雜廁，其飾殊特誠非世有。出若干種諸寶蓮華——一切所有珍寶瓔珞、一一枚珠——各有無數不可稱載，化菩薩現咸悉共見。諸菩薩出適來出已，繞佛七匝則復還坐於寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時空中周遍自然覆寶高座，有寶交露，垂無央數諸珠瓔珞，周遍挍飾紫金雜廁，其飾殊特誠非世有。出若干種諸寶蓮華——一切所有珍寶瓔珞、一一枚珠——各有無數不可稱載，化菩薩現咸悉共見。諸菩薩出適來出已，繞佛七匝則復還坐於寶蓮華。

十方無量諸異國土，不可稱計諸佛世尊，一一諸佛各各一切共嗟嘆之。其供養以經典之要，以供養故致於清淨，各共嘆德窮劫不竟，供養法故。佛以威神遣諸弟子詣此忍土，所齎供養入此忍界，其寶莊嚴超踰於此，嚴飾寶座殊絕難及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸異國土，不可稱計諸佛世尊，一一諸佛各各一切共嗟嘆之。其供養以經典之要，以供養故致於清淨，各共嘆德窮劫不竟，供養法故。佛以威神遣諸弟子詣此忍土，所齎供養入此忍界，其寶莊嚴超踰於此，嚴飾寶座殊絕難及。

彼時大會無數眾生見是變化，皆發無上正真道意，不可稱載諸菩薩眾，逮得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時大會無數眾生見是變化，皆發無上正真道意，不可稱載諸菩薩眾，逮得無所從生法忍。

於時世尊周匝遍察諸菩薩眾。「汝等正士，誰能堪任如是比像清淨莊嚴——菩薩所住、所當建立？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊周匝遍察諸菩薩眾。「汝等正士，誰能堪任如是比像清淨莊嚴——菩薩所住、所當建立？」

如來至真意所遣使在遍止宿將護視之，無有思想，亦無音響。所敷氍㲣𣰅㲪之具，彌勒如來成佛已後十六年中，當坐於此淨寶高座，是為菩薩行願歸趣，名無蓋門大會法品經典之要，亦當廣布分別其誼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來至真意所遣使在遍止宿將護視之，無有思想，亦無音響。所敷氍㲣𣰅㲪之具，彌勒如來成佛已後十六年中，當坐於此淨寶高座，是為菩薩行願歸趣，名無蓋門大會法品經典之要，亦當廣布分別其誼。

彼時所會一切菩薩，亦當興發供養此法、彌勒如來及於賢劫諸菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時所會一切菩薩，亦當興發供養此法、彌勒如來及於賢劫諸菩薩眾。

於時會中有一菩薩，名變動諸法王，即從座起，於蓮華上右膝長跪，叉手白佛：「唯然，世尊！我能堪任將護於此清淨挍飾，止息其邊無有思想，精勤一心而不懈廢。侍於彌勒至成如來，常供養之，及於賢劫諸如來、眾至真等正覺等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時會中有一菩薩，名變動諸法王，即從座起，於蓮華上右膝長跪，叉手白佛：「唯然，世尊！我能堪任將護於此清淨挍飾，止息其邊無有思想，精勤一心而不懈廢。侍於彌勒至成如來，常供養之，及於賢劫諸如來、眾至真等正覺等。」

時有魔天，名曰所作所立堅強處，將四域來在彼會，謂變動諸法王菩薩：「族姓子！其器云何？為何等類而用其器，受此嚴淨令不毀散？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有魔天，名曰所作所立堅強處，將四域來在彼會，謂變動諸法王菩薩：「族姓子！其器云何？為何等類而用其器，受此嚴淨令不毀散？」

變動諸法王菩薩答所作魔：「族姓子知，一切諸器皆歸壞敗，無常存者、無所堪受；唯有空虛而可不毀，無所妨廢，於諸器中最為高尊。仁行當宜諦察我身目無得眴，必能覩見於無極器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變動諸法王菩薩答所作魔：「族姓子知，一切諸器皆歸壞敗，無常存者、無所堪受；唯有空虛而可不毀，無所妨廢，於諸器中最為高尊。仁行當宜諦察我身目無得眴，必能覩見於無極器。」

時所作魔觀察變動諸法王菩薩，諦視其身而目不眴，即見變動諸法王菩薩䐡中有水王光明世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時所作魔觀察變動諸法王菩薩，諦視其身而目不眴，即見變動諸法王菩薩䐡中有水王光明世界。

何故名曰水王光明？其佛世界悉滿眾水周遍國土，若有遙視如一大海。彼有如來，名曰樂蓮華首至真、等正覺，於今現在，淳諸菩薩為說大乘。其水界中又有蓮華名寶莊嚴，其彼如來及諸菩薩而坐於上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故名曰水王光明？其佛世界悉滿眾水周遍國土，若有遙視如一大海。彼有如來，名曰樂蓮華首至真、等正覺，於今現在，淳諸菩薩為說大乘。其水界中又有蓮華名寶莊嚴，其彼如來及諸菩薩而坐於上。

時所作魔叉手而立，稽首歸命變動諸法王菩薩。變動諸法王菩薩謂所作魔：「仁君！豈見諸菩薩器？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時所作魔叉手而立，稽首歸命變動諸法王菩薩。變動諸法王菩薩謂所作魔：「仁君！豈見諸菩薩器？」

答曰：「已見，其器無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「已見，其器無極。」

報曰：「是水，君能任受。如是像無極天器，億百千劫那術諸劫數之報壞，於此莊嚴挍飾終不枯竭，無能消化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「是水，君能任受。如是像無極天器，億百千劫那術諸劫數之報壞，於此莊嚴挍飾終不枯竭，無能消化。」

時所作魔稽首禮佛：「唯願，世尊！我本憶念志在雜碎，未見於此諸正士等、未得聞是經典要時，欲得成聲聞、緣覺而取滅度。今日又見變動諸法王菩薩威神巍巍、聞此經典，感動變化諸建立至意，當發無上正真道心。如今所作不敢違廢，於最正覺愍傷眾生、多所安隱、多所將護。假使吾身於江河沙劫地獄見煑，然後乃成無上正真，雖遭此厄不以為患、不捨佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時所作魔稽首禮佛：「唯願，世尊！我本憶念志在雜碎，未見於此諸正士等、未得聞是經典要時，欲得成聲聞、緣覺而取滅度。今日又見變動諸法王菩薩威神巍巍、聞此經典，感動變化諸建立至意，當發無上正真道心。如今所作不敢違廢，於最正覺愍傷眾生、多所安隱、多所將護。假使吾身於江河沙劫地獄見煑，然後乃成無上正真，雖遭此厄不以為患、不捨佛道。」

時佛咨嗟所作魔曰：「善哉善哉！汝身乃為大道之故，一心被服弘誓大鎧。今仁如此建立志願，所誓必果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛咨嗟所作魔曰：「善哉善哉！汝身乃為大道之故，一心被服弘誓大鎧。今仁如此建立志願，所誓必果。」