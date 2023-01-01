大哀經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

大哀品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀品第六

佛復告總𠢕王菩薩：「菩薩有十六事，常以大哀加於眾生。何謂十六？於是菩薩除見貪身，眾生處在若干邪見，則為斷去迷惑疑業，為說經法，是為菩薩興發大哀愍於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告總𠢕王菩薩：「菩薩有十六事，常以大哀加於眾生。何謂十六？於是菩薩除見貪身，眾生處在若干邪見，則為斷去迷惑疑業，為說經法，是為菩薩興發大哀愍於眾生。

「眾生處在虛偽顛倒——非常想常、苦想為樂、無身想身、空有淨想——當為蠲除此顛倒行，菩薩於彼興發大哀為說經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在虛偽顛倒——非常想常、苦想為樂、無身想身、空有淨想——當為蠲除此顛倒行，菩薩於彼興發大哀為說經典。

「眾生處在計有吾我——一切無形而想有形——當為除去吾我之事，菩薩于彼興發大哀頒宣經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在計有吾我——一切無形而想有形——當為除去吾我之事，菩薩于彼興發大哀頒宣經道。

「於此眾生處在五蓋而自覆蔽，墮在欲瘡多所危害，睡寐無明、虛偽狐疑，因緣所覆不了深法；吾當為彼除諸陰蓋，菩薩于彼興發大哀為說經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此眾生處在五蓋而自覆蔽，墮在欲瘡多所危害，睡寐無明、虛偽狐疑，因緣所覆不了深法；吾當為彼除諸陰蓋，菩薩于彼興發大哀為說經法。

「眾生處在六情罣礙——眼見色而想著為文飾，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法而懷想著猗受文飾——當為此等滅除六情，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在六情罣礙——眼見色而想著為文飾，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法而懷想著猗受文飾——當為此等滅除六情，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在貢高、自大、憍慢求敬，是我自由咄吾志邪，懷害虛偽，餘人卑賤我為尊貴，自說我所行正於尊，復尊經道又勝加復𠢕，乃強綺於容色，自計有識而自放恣，永無所獲自謂成就，不賢嫉賢、不聖嫉聖，處於邪見想住正道；吾當為此說除憍慢、貢高、自大，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在貢高、自大、憍慢求敬，是我自由咄吾志邪，懷害虛偽，餘人卑賤我為尊貴，自說我所行正於尊，復尊經道又勝加復𠢕，乃強綺於容色，自計有識而自放恣，永無所獲自謂成就，不賢嫉賢、不聖嫉聖，處於邪見想住正道；吾當為此說除憍慢、貢高、自大，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在迷惑邪逕，離於聖路；當為除邪顯示聖道，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在迷惑邪逕，離於聖路；當為除邪顯示聖道，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在虛偽恩愛之著，貪於妻息、男女、家居、產業，夙夜汲汲無有懈廢；當為除此令脫恩愛，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在虛偽恩愛之著，貪於妻息、男女、家居、產業，夙夜汲汲無有懈廢；當為除此令脫恩愛，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在各共諍訟、恚恨不和，懷結瞋怒多所訟理；當為除此鬪諍、瞋恚，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在各共諍訟、恚恨不和，懷結瞋怒多所訟理；當為除此鬪諍、瞋恚，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在惡友所攝、離於善友、興造惡業；當為除此諸惡知識使從善友，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在惡友所攝、離於善友、興造惡業；當為除此諸惡知識使從善友，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「諸天處於慳惜貪餮，不知懈倦，離於聖慧；當為除此慳惜貪餮，興隆聖慧，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天處於慳惜貪餮，不知懈倦，離於聖慧；當為除此慳惜貪餮，興隆聖慧，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在非誼之業，存有常計斷滅之見；當令入於深奧緣起之業，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在非誼之業，存有常計斷滅之見；當令入於深奧緣起之業，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在無明愚冥，猗著我人壽命；當為除去一切邪見，令逮賢聖清淨之眼，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在無明愚冥，猗著我人壽命；當為除去一切邪見，令逮賢聖清淨之眼，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在娛樂生死，設受五陰、五體之賊；當為除去一切三界之所猗著，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在娛樂生死，設受五陰、五體之賊；當為除去一切三界之所猗著，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處於魔見繫縛，處於思想計是我所、應與不應；當令解脫魔網繫縛依猗所著，菩薩于彼興發大哀為說經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於魔見繫縛，處於思想計是我所、應與不應；當令解脫魔網繫縛依猗所著，菩薩于彼興發大哀為說經道。

「眾生處在塞無為門、開惡趣戶，故當為闡泥洹之門，菩薩于彼興發大哀為說經道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處在塞無為門、開惡趣戶，故當為闡泥洹之門，菩薩于彼興發大哀為說經道。」

佛言總𠢕王菩薩：「是為十六事，菩薩大士興發大哀愍加眾生也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言總𠢕王菩薩：「是為十六事，菩薩大士興發大哀愍加眾生也。」

大哀經開化品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經開化品第七

爾時，佛告總𠢕王菩薩：「復有三十二事，所修善業除不順教罪惡之業。何謂三十二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告總𠢕王菩薩：「復有三十二事，所修善業除不順教罪惡之業。何謂三十二？

「眾生在於自大睡寐立見己身，則以智慧而化導之使入道義，是為菩薩第一之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生在於自大睡寐立見己身，則以智慧而化導之使入道義，是為菩薩第一之業。

「志樂於小卑劣之乘、計吾我人，則開化之入於微妙無極大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「志樂於小卑劣之乘、計吾我人，則開化之入於微妙無極大乘。

「眾生若處非法、邪見、計有身者，則開化之，以己所樂正法之義勸助誘之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生若處非法、邪見、計有身者，則開化之，以己所樂正法之義勸助誘之。

「覩於眾生戒不清淨；身業鮮潔，本性和調，則以此業開化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覩於眾生戒不清淨；身業鮮潔，本性和調，則以此業開化眾生。

「見諸眾生墮于邪見、六十二疑，則以正見、賢聖之業化導羣黎而建立之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸眾生墮于邪見、六十二疑，則以正見、賢聖之業化導羣黎而建立之。

「見於眾生存在無明、所念顛倒，則開化之顯示道明，思惟柔順亦復自立於清和義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生存在無明、所念顛倒，則開化之顯示道明，思惟柔順亦復自立於清和義。

「見於眾生遠離法行；身自修法，亦開化人住於正法，而復隨時為演經義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生遠離法行；身自修法，亦開化人住於正法，而復隨時為演經義。

「見於眾生慳悋所蓋；身心不貪，一切所有皆能惠施，亦能化人惠諸所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生慳悋所蓋；身心不貪，一切所有皆能惠施，亦能化人惠諸所有。

「見諸眾生犯於諸惡住不謹慎；身奉淨戒，亦化於人立於淨業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸眾生犯於諸惡住不謹慎；身奉淨戒，亦化於人立於淨業。

「見於眾生多所諍訟、瞋恚茂盛；身修忍辱、行慈心力，亦復化人奉于慈愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生多所諍訟、瞋恚茂盛；身修忍辱、行慈心力，亦復化人奉于慈愍。

「見於眾生處在懈怠多所廢落；身不厭倦，勤行精進，亦復化人夙夜勤力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生處在懈怠多所廢落；身不厭倦，勤行精進，亦復化人夙夜勤力。

「見於眾生其心憒亂而志放逸；身自攝意一心禪思，令不馳逸其意安詳，亦開化人立於庠序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生其心憒亂而志放逸；身自攝意一心禪思，令不馳逸其意安詳，亦開化人立於庠序。

「見於眾生處於邪黠憍慢自大；身修智慧離乎愚冥，則以大智而開化之令除闇昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生處於邪黠憍慢自大；身修智慧離乎愚冥，則以大智而開化之令除闇昧。

「眾生處於非時之行，身則自壞；善權方便修平等行，亦化於人，權謀隨時，奉平等業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於非時之行，身則自壞；善權方便修平等行，亦化於人，權謀隨時，奉平等業。

「眾生處於塵欲，所危思想多不淨行；應在不應身已永除恩愛之源，亦以化人除諸瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於塵欲，所危思想多不淨行；應在不應身已永除恩愛之源，亦以化人除諸瑕穢。

「見於眾生而處貪身來致刑獄繫縛之患；身除貪己眾結之難，亦化眾人捨於貪身一切顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生而處貪身來致刑獄繫縛之患；身除貪己眾結之難，亦化眾人捨於貪身一切顛倒。

「見於眾生不調無寂、不順律教，亦未得解；身寂調定、解隨律教，亦化眾人調定順律。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生不調無寂、不順律教，亦未得解；身寂調定、解隨律教，亦化眾人調定順律。

「見於眾生不奉孝順而無反復，壞諸德本；身承孝道，亦修恩義將護善原，勸立眾人使修孝事，常念反復不失德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生不奉孝順而無反復，壞諸德本；身承孝道，亦修恩義將護善原，勸立眾人使修孝事，常念反復不失德本。

「眾生處於罣礙諸蔽，順從惡教；身度蔽礙，亦化眾人使離罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於罣礙諸蔽，順從惡教；身度蔽礙，亦化眾人使離罣礙。

「眾生處於非惡之教，不歸先聖、不順眾祐；身奉善命從明智教，亦化眾人順從舊德、咨受先達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於非惡之教，不歸先聖、不順眾祐；身奉善命從明智教，亦化眾人順從舊德、咨受先達。

「眾生處於多為無義虛偽之行，汲汲怱怱；身順義理務眾德本，亦復化人令勤修行，立諸善源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於多為無義虛偽之行，汲汲怱怱；身順義理務眾德本，亦復化人令勤修行，立諸善源。

「眾人處於貧匱之行離賢聖財；身修無窮遵於七財，信戒慚愧聞施智慧，亦勸立人賢聖七業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾人處於貧匱之行離賢聖財；身修無窮遵於七財，信戒慚愧聞施智慧，亦勸立人賢聖七業。

「眾生處於常遭疹疾，攝載四蚖；身修無患安隱無欲，亦化眾人使除諸病永令無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於常遭疹疾，攝載四蚖；身修無患安隱無欲，亦化眾人使除諸病永令無難。

「眾生處於若干闇冥離慧光明；身修明曜，化立眾人無極大光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於若干闇冥離慧光明；身修明曜，化立眾人無極大光。

「眾生處於三界罣礙、生死五趣輪轉無際；身自斷除三界之著，而化眾人隨時拔去三界之結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於三界罣礙、生死五趣輪轉無際；身自斷除三界之著，而化眾人隨時拔去三界之結。

「眾人處於左道之業離於右路；身修正道，亦立眾人住于右路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾人處於左道之業離於右路；身修正道，亦立眾人住于右路。

「眾生處於貪身壽命，不覩患難；身不惜命，見患所由，亦化眾人不猗身命，察知眾難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於貪身壽命，不覩患難；身不惜命，見患所由，亦化眾人不猗身命，察知眾難。

「眾生處於離佛法眾；身自修德不斷三寶，化立眾人隨三寶教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生處於離佛法眾；身自修德不斷三寶，化立眾人隨三寶教。

「見於眾生捨乎正法；身護經典，亦化眾人將護大典，宣傳佛教立乎正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生捨乎正法；身護經典，亦化眾人將護大典，宣傳佛教立乎正法。

「見於眾生住遠世尊；六思念教，身隨六念，亦化眾人奉六思念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生住遠世尊；六思念教，身隨六念，亦化眾人奉六思念。

「見於眾生從於塵勞罪福之業；身離罪塵，亦化眾人使捨殃穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生從於塵勞罪福之業；身離罪塵，亦化眾人使捨殃穢。

「見於眾生而從一切不善之法，普離眾善；身修善法、捨於非法，亦化眾人住於正真柔順之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見於眾生而從一切不善之法，普離眾善；身修善法、捨於非法，亦化眾人住於正真柔順之法。

「是，族姓子！菩薩所行平等之業當可所立，能順如此則奉正真無上大業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是，族姓子！菩薩所行平等之業當可所立，能順如此則奉正真無上大業。」

大哀經道慧品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經道慧品第八

佛告總𠢕王菩薩言：「又，族姓子！菩薩之業不可稱載。所以者何？計如眾生貪欲諍門，菩薩修業積功累德，合集眾行至初法門。正使，族姓子！江河沙等諸佛世界滿中眾生，皆令成立聲聞、緣覺，悉令此等一切眾生所立善業，不如發意菩薩功勳，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，不任為喻。所以者何？自斷本性所習塵欲，聲聞、緣覺住於緣合，菩薩大士蠲除一切眾生塵勞所住緣合故。族姓子！一切眾生所可造業，聲聞、緣覺所立德本，比菩薩業為尊、為最、無有儔匹。所以者何？凡夫愚人習從顛倒不順之業，聲聞、緣覺亦隨緣習，菩薩業者有顛倒功勳無量。以是之故，菩薩大士過於眾生，越於聲聞、緣覺之上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告總𠢕王菩薩言：「又，族姓子！菩薩之業不可稱載。所以者何？計如眾生貪欲諍門，菩薩修業積功累德，合集眾行至初法門。正使，族姓子！江河沙等諸佛世界滿中眾生，皆令成立聲聞、緣覺，悉令此等一切眾生所立善業，不如發意菩薩功勳，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，不任為喻。所以者何？自斷本性所習塵欲，聲聞、緣覺住於緣合，菩薩大士蠲除一切眾生塵勞所住緣合故。族姓子！一切眾生所可造業，聲聞、緣覺所立德本，比菩薩業為尊、為最、無有儔匹。所以者何？凡夫愚人習從顛倒不順之業，聲聞、緣覺亦隨緣習，菩薩業者有顛倒功勳無量。以是之故，菩薩大士過於眾生，越於聲聞、緣覺之上。」

於時，總𠢕王菩薩聞佛所說，歡喜踊躍，善心生焉，勸助讚善：「世尊所演至未曾有，難及難及。如來乃宣菩薩莊嚴、菩薩光明、菩薩大哀、菩薩化業。唯願世尊、如來、至真垂恩廣覆，重復解說，何因諸佛而於眾生興立大哀？大哀何所比像？其事云何以比之？瑞應云何住在何所？諸佛世尊造業云何？善哉，世尊！如來皆知亦能普見，於諸所造業而覩悉達，惟為我等而分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，總𠢕王菩薩聞佛所說，歡喜踊躍，善心生焉，勸助讚善：「世尊所演至未曾有，難及難及。如來乃宣菩薩莊嚴、菩薩光明、菩薩大哀、菩薩化業。唯願世尊、如來、至真垂恩廣覆，重復解說，何因諸佛而於眾生興立大哀？大哀何所比像？其事云何以比之？瑞應云何住在何所？諸佛世尊造業云何？善哉，世尊！如來皆知亦能普見，於諸所造業而覩悉達，惟為我等而分別說。」

佛告總𠢕王菩薩：「諦聽善思，如來當說如來大哀、如來造業，所可斑宣。族姓子知！諸佛世尊不興大哀亦不奉行也。所以者何？諸佛世尊常加大哀不捨眾生，從無數功積累已成。猶是之故，不行退轉、不捨眾生，是則名曰如來大哀。其哀無量，不可稱計、難不可當、無可容處、從始至終無能稱載。所以者何？如來得道，常懷大哀愍於眾生，如其佛道，大哀亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告總𠢕王菩薩：「諦聽善思，如來當說如來大哀、如來造業，所可斑宣。族姓子知！諸佛世尊不興大哀亦不奉行也。所以者何？諸佛世尊常加大哀不捨眾生，從無數功積累已成。猶是之故，不行退轉、不捨眾生，是則名曰如來大哀。其哀無量，不可稱計、難不可當、無可容處、從始至終無能稱載。所以者何？如來得道，常懷大哀愍於眾生，如其佛道，大哀亦如是。

「何謂如來得至佛道？無本、無住乃致大道。於彼何謂而住於本？已計身本，立在不誠思想之源。以是之故，如來隨時合成於道，名曰無本，亦無所住。以是，如來成最正覺，因此達知一切眾生無住、無本。解其所處，當為宣傳如此之誼，令其曉了，以故如來於諸眾生常懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂如來得至佛道？無本、無住乃致大道。於彼何謂而住於本？已計身本，立在不誠思想之源。以是之故，如來隨時合成於道，名曰無本，亦無所住。以是，如來成最正覺，因此達知一切眾生無住、無本。解其所處，當為宣傳如此之誼，令其曉了，以故如來於諸眾生常懷大哀。

「又，族姓子！道者寂然，亦復澹泊。何謂寂然？云何澹泊？於內寂然，於外澹泊。所以者何？其眼者空，察無吾我，亦無所受；眼、耳、鼻、口、身、心亦復空耳，亦無吾我、亦無所受，是為眼空，識別除此不為色逸，是謂寂然；耳、鼻、口、身、意亦復空耳，識別除此不為諸法所見驅使，是謂憺怕。眾生之類不能曉了此寂憺怕，使明識斯，以故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者寂然，亦復澹泊。何謂寂然？云何澹泊？於內寂然，於外澹泊。所以者何？其眼者空，察無吾我，亦無所受；眼、耳、鼻、口、身、心亦復空耳，亦無吾我、亦無所受，是為眼空，識別除此不為色逸，是謂寂然；耳、鼻、口、身、意亦復空耳，識別除此不為諸法所見驅使，是謂憺怕。眾生之類不能曉了此寂憺怕，使明識斯，以故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者本淨亦復顯曜。所謂淨者，心本清淨。何謂言曰其本清淨亦復顯曜？所謂淨者，無所著故亦無所犯，等如虛空。空本淨故與空合同，等如虛空故曰空等聚；究竟本淨又極顯曜，以故名曰本淨顯曜。愚癡凡夫不覺其實，反為客塵而見染污，吾當解彼本淨顯曜。是故，如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者本淨亦復顯曜。所謂淨者，心本清淨。何謂言曰其本清淨亦復顯曜？所謂淨者，無所著故亦無所犯，等如虛空。空本淨故與空合同，等如虛空故曰空等聚；究竟本淨又極顯曜，以故名曰本淨顯曜。愚癡凡夫不覺其實，反為客塵而見染污，吾當解彼本淨顯曜。是故，如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道無精進亦無不精進。何謂無精進亦無不精進？攝一切法是則名曰為無精進；已能受習一切法者，如來于彼亦無精進、亦無不進，則度諸瀆。又，如來者，於流諸彼不見此跡彼岸，以故名曰離此彼中。如來至真皆解諸法故成正覺，由是名曰為如來也。是無精進亦無不精進，愚戇凡夫亦不曉了，吾當斑宣令解其意，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道無精進亦無不精進。何謂無精進亦無不精進？攝一切法是則名曰為無精進；已能受習一切法者，如來于彼亦無精進、亦無不進，則度諸瀆。又，如來者，於流諸彼不見此跡彼岸，以故名曰離此彼中。如來至真皆解諸法故成正覺，由是名曰為如來也。是無精進亦無不精進，愚戇凡夫亦不曉了，吾當斑宣令解其意，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者無想亦無因緣。何謂無想亦無因緣？其眼於識而無所得。其無想者，不見諸色則無因緣；耳、鼻、口、身、意亦復如是，亦無所得、亦無思想。不見諸法則無因緣，是無想無緣為賢聖行。何謂聖行？其於三界而無所行是賢聖行，其此無行為賢聖行。愚戇凡夫不能曉了此賢聖行，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者無想亦無因緣。何謂無想亦無因緣？其眼於識而無所得。其無想者，不見諸色則無因緣；耳、鼻、口、身、意亦復如是，亦無所得、亦無思想。不見諸法則無因緣，是無想無緣為賢聖行。何謂聖行？其於三界而無所行是賢聖行，其此無行為賢聖行。愚戇凡夫不能曉了此賢聖行，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者無往、無來、現在，等於三世斷於三場。何謂三場？其心不退遊於過去、亦不馳騁於當來慧、亦不退念於現在事，於心意識而無所住。不想過去、不念當來、不戲現在，等於此三則淨三場。愚癡凡夫不能曉了此賢聖行，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者無往、無來、現在，等於三世斷於三場。何謂三場？其心不退遊於過去、亦不馳騁於當來慧、亦不退念於現在事，於心意識而無所住。不想過去、不念當來、不戲現在，等於此三則淨三場。愚癡凡夫不能曉了此賢聖行，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者無身亦復無數、亦無明識、亦無耳、鼻、口、身、意、識；所識者，無為、無數。所謂無為，不起、不壞、亦無處所，是則名曰離於三相。是以無為如其無為，解了有為亦復俱然。所以者何？一切所有皆為自然、悉無所有，其無所有彼則無二。以故，無身亦復無為。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者無身亦復無數、亦無明識、亦無耳、鼻、口、身、意、識；所識者，無為、無數。所謂無為，不起、不壞、亦無處所，是則名曰離於三相。是以無為如其無為，解了有為亦復俱然。所以者何？一切所有皆為自然、悉無所有，其無所有彼則無二。以故，無身亦復無為。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者無所壞跡。何謂為跡？何謂無壞？無本為跡，其無所住曰無所壞；界則為跡，無我無壞；本際為跡，無動無壞；空則為跡，無獲無壞；無想為跡，無念無壞；無願為跡，無處無壞；泥洹為跡，無毀無壞。是無壞跡，愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者無所壞跡。何謂為跡？何謂無壞？無本為跡，其無所住曰無所壞；界則為跡，無我無壞；本際為跡，無動無壞；空則為跡，無獲無壞；無想為跡，無念無壞；無願為跡，無處無壞；泥洹為跡，無毀無壞。是無壞跡，愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道不從身而成正覺，亦不從心。所以者何？身者愚騃，如草木、牆壁、瓦石、影譬；心者如幻。其以身、心覺了如此，是名曰道。假有言辭而言興盛，又其道者無有言辭，亦無身、心。法與非法，無道、不道，無誠、無欺。所以者何？道者無言。於一切法而無有道，何所是處？其於言辭而無所說，猶如虛空無有處所，亦無所住、無有言辭；道亦如茲，則無所住亦無文辭。如是，其於諸法審實求道則無文辭，法亦無言。若能曉了諸法無言，是為諸法之所生也。愚戇凡夫未能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道不從身而成正覺，亦不從心。所以者何？身者愚騃，如草木、牆壁、瓦石、影譬；心者如幻。其以身、心覺了如此，是名曰道。假有言辭而言興盛，又其道者無有言辭，亦無身、心。法與非法，無道、不道，無誠、無欺。所以者何？道者無言。於一切法而無有道，何所是處？其於言辭而無所說，猶如虛空無有處所，亦無所住、無有言辭；道亦如茲，則無所住亦無文辭。如是，其於諸法審實求道則無文辭，法亦無言。若能曉了諸法無言，是為諸法之所生也。愚戇凡夫未能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者無取亦無所依。何謂無取而無所依？斷於眼識而不受色，亦無所得；不依耳、鼻、身、口、意，斷無識者亦無所受、亦無所得。諸法無獲是謂無依，如來以此無受、無依懷來於道致最正覺。眼於受色不以為依，識不退從；耳聲、鼻香、口味、身更、意法亦無所依，識不退從。已不住識，則能分別此一切眾生心之所處。何謂眾生心之所處？眾生心處則有四事。何謂為四？一曰、色心之處，二曰、痛痒，三曰、思想，四曰、生死之處所。彼於處所而無所住，如來明此於無住際。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者無取亦無所依。何謂無取而無所依？斷於眼識而不受色，亦無所得；不依耳、鼻、身、口、意，斷無識者亦無所受、亦無所得。諸法無獲是謂無依，如來以此無受、無依懷來於道致最正覺。眼於受色不以為依，識不退從；耳聲、鼻香、口味、身更、意法亦無所依，識不退從。已不住識，則能分別此一切眾生心之所處。何謂眾生心之所處？眾生心處則有四事。何謂為四？一曰、色心之處，二曰、痛痒，三曰、思想，四曰、生死之處所。彼於處所而無所住，如來明此於無住際。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者則空。謂空者，道則為空；所以空者，諸法皆空。如來於彼達無本空，解一切法而致正覺，空亦復空故成正覺。以此一慧則別空事，彼則無二；其無二者，空與道慧則無有二。已無有二，法則無二；已無有二，則無有名、無想，無底、無行，無所流布、所可謂言。所依受者是為歸趣，非真諦誼。何所有法而逮色者？空者曰空，猶如虛空。所言虛空，虛空無言故曰空空，無言亦空。諸法處所為若此也，至於無名，不言有名。如是，無慢無言，處所亦無所處，已無慢說、無處所已名亦若茲。所說法者，又計彼法無有言教，亦無不教；一切諸法亦復如斯。生亦復然，無正、無邪。如來無生，曉了無本。如來所知、所解脫者，不解、不縛是謂平等。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而起大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者則空。謂空者，道則為空；所以空者，諸法皆空。如來於彼達無本空，解一切法而致正覺，空亦復空故成正覺。以此一慧則別空事，彼則無二；其無二者，空與道慧則無有二。已無有二，法則無二；已無有二，則無有名、無想，無底、無行，無所流布、所可謂言。所依受者是為歸趣，非真諦誼。何所有法而逮色者？空者曰空，猶如虛空。所言虛空，虛空無言故曰空空，無言亦空。諸法處所為若此也，至於無名，不言有名。如是，無慢無言，處所亦無所處，已無慢說、無處所已名亦若茲。所說法者，又計彼法無有言教，亦無不教；一切諸法亦復如斯。生亦復然，無正、無邪。如來無生，曉了無本。如來所知、所解脫者，不解、不縛是謂平等。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而起大哀。

「又，族姓子！道等如空。其虛空者，無等、無邪；道亦如茲，無等、無邪。計於諸等無成道者，彼無有等、亦無有邪。如來以此無等、無邪解一切法而悉無本，成最正覺，又於諸法而不受正、亦不受邪，如其法數、慧數，亦如承佛聖旨。何謂佛聖法？有所受者故曰為有，是則歸趣無所受者。斯無所有則無有主，以是自然而得逮成。離於自然，後無遊行，亦無有進、亦復無退，是謂進行。有所除斷，如來說法斷如是行。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道等如空。其虛空者，無等、無邪；道亦如茲，無等、無邪。計於諸等無成道者，彼無有等、亦無有邪。如來以此無等、無邪解一切法而悉無本，成最正覺，又於諸法而不受正、亦不受邪，如其法數、慧數，亦如承佛聖旨。何謂佛聖法？有所受者故曰為有，是則歸趣無所受者。斯無所有則無有主，以是自然而得逮成。離於自然，後無遊行，亦無有進、亦復無退，是謂進行。有所除斷，如來說法斷如是行。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道如真跡。何謂真跡？計如道者，色復亦如，無本不退；又如道者，痛、想、行、識亦復無本而不退轉；又如道者，地、水、火、風其種亦如而不退轉；又如道者，眼種、色種及眼識種，耳、鼻、身、口、意法雜種亦復無本而不退轉。諸法所絕使了三際種諸入，如來于彼覺了真諦而成正覺，所曉了者不從顛倒。又如去本，中後亦如，其無本者而不退轉，其本種者則無所生。其他種者亦復無為。中種澹泊，是則名曰如真諦跡。又如一事一切亦如，如一切事一事亦如，如一事者眾多亦然而不可得，是為真諦。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道如真跡。何謂真跡？計如道者，色復亦如，無本不退；又如道者，痛、想、行、識亦復無本而不退轉；又如道者，地、水、火、風其種亦如而不退轉；又如道者，眼種、色種及眼識種，耳、鼻、身、口、意法雜種亦復無本而不退轉。諸法所絕使了三際種諸入，如來于彼覺了真諦而成正覺，所曉了者不從顛倒。又如去本，中後亦如，其無本者而不退轉，其本種者則無所生。其他種者亦復無為。中種澹泊，是則名曰如真諦跡。又如一事一切亦如，如一切事一事亦如，如一事者眾多亦然而不可得，是為真諦。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者入室則入無室。何謂為室？何謂無室？修行一切諸德善法是曰為室，於一切法而無所獲是曰無室。所以無室，心無所住、無有處所，故曰無室。無想三昧至解脫門，故曰無室；觀察想念稱量、計校越度稱量，故曰有室。其無識業是曰無室，觀察有為故曰有室，觀察無為此則無室。察於無為是則無室，得入無室則為道矣。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者入室則入無室。何謂為室？何謂無室？修行一切諸德善法是曰為室，於一切法而無所獲是曰無室。所以無室，心無所住、無有處所，故曰無室。無想三昧至解脫門，故曰無室；觀察想念稱量、計校越度稱量，故曰有室。其無識業是曰無室，觀察有為故曰有室，觀察無為此則無室。察於無為是則無室，得入無室則為道矣。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道無穿漏亦無所受。何謂無漏？何謂無受？離於四漏名曰無漏：一曰、欲漏，二曰、有漏，三曰、癡漏，四曰、見漏；離此四漏。所謂無受，離四事受：一曰、受欲，二曰、受有，三曰、受見，四曰、猗戒；離此四受。彼此四受悉歸無明，恩愛所纏，依猗於內，從內發起。如來至真除于內受所生根本，於內清淨，歸趣一切眾生清淨。其內淨者彼無想念，已無想念除於顛倒，唯念柔順不住無明，已不住無明則不復住十二有數，已能不住十二有數則無所生，其無所生彼則寂然，其寂然者彼則無誼，其無誼者乃第一誼，其第一誼乃為究盡，其究盡者彼無人誼，其無人誼無所獲誼，其無獲誼則如來道，是十二緣已了。十二則曰法誼，其法誼者是則名曰覩見緣起，其覩緣起則見於法，其見法者則見如來。如是觀者則無有本。性極本末，有見想乎？何曰所有？於諸所想不興因緣，此謂於想而無因緣；如是察者，乃為正覺如來所解。如是像法普行平等，其所等者亦無偏邪；如是平等無有諸漏，亦無所受。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道無穿漏亦無所受。何謂無漏？何謂無受？離於四漏名曰無漏：一曰、欲漏，二曰、有漏，三曰、癡漏，四曰、見漏；離此四漏。所謂無受，離四事受：一曰、受欲，二曰、受有，三曰、受見，四曰、猗戒；離此四受。彼此四受悉歸無明，恩愛所纏，依猗於內，從內發起。如來至真除于內受所生根本，於內清淨，歸趣一切眾生清淨。其內淨者彼無想念，已無想念除於顛倒，唯念柔順不住無明，已不住無明則不復住十二有數，已能不住十二有數則無所生，其無所生彼則寂然，其寂然者彼則無誼，其無誼者乃第一誼，其第一誼乃為究盡，其究盡者彼無人誼，其無人誼無所獲誼，其無獲誼則如來道，是十二緣已了。十二則曰法誼，其法誼者是則名曰覩見緣起，其覩緣起則見於法，其見法者則見如來。如是觀者則無有本。性極本末，有見想乎？何曰所有？於諸所想不興因緣，此謂於想而無因緣；如是察者，乃為正覺如來所解。如是像法普行平等，其所等者亦無偏邪；如是平等無有諸漏，亦無所受。愚戇凡夫不能曉了，吾當開悟使分別此，是故如來於諸眾生而懷大哀。

「又，族姓子！道者清淨，無垢、無染。何謂清淨、無垢、無染？空則清淨，無想離垢，無願無染；無生清淨，無污離垢，無起無染。本性清淨，解脫無染；無遊逸則清淨，亦無輕戲為離垢，寂調則無染。無本為淨，法界顯曜；本際無染，虛空清淨；虛無無垢，慌惚不染。除內為淨，於外無逸，則曰無垢。無內外行則曰無垢，不習諸入則曰無染。慧盡過淨，了淨於當來不起無垢，分別現在住於法界則無所染，是謂清淨、無垢、無染，而平等御於一法矣。至寂然跡，其寂然者則為憺怕，寂然憺怕是謂仁和。是，族姓子！猶如虛空，道亦如之；如其道者，法亦如之；如一切法，眾生亦如；又如眾生，國土亦如；如其國土，泥洹亦如；如泥洹等見於諸法。究盡寂然此已辯矣，於諸部黨而無部黨，是為清淨、無垢、無染。如來於彼於諸色像，了一切法而無色像遂成正覺，觀於一切眾生之界無淨、無垢，於此諸數是則名曰悟寐眾生而懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！道者清淨，無垢、無染。何謂清淨、無垢、無染？空則清淨，無想離垢，無願無染；無生清淨，無污離垢，無起無染。本性清淨，解脫無染；無遊逸則清淨，亦無輕戲為離垢，寂調則無染。無本為淨，法界顯曜；本際無染，虛空清淨；虛無無垢，慌惚不染。除內為淨，於外無逸，則曰無垢。無內外行則曰無垢，不習諸入則曰無染。慧盡過淨，了淨於當來不起無垢，分別現在住於法界則無所染，是謂清淨、無垢、無染，而平等御於一法矣。至寂然跡，其寂然者則為憺怕，寂然憺怕是謂仁和。是，族姓子！猶如虛空，道亦如之；如其道者，法亦如之；如一切法，眾生亦如；又如眾生，國土亦如；如其國土，泥洹亦如；如泥洹等見於諸法。究盡寂然此已辯矣，於諸部黨而無部黨，是為清淨、無垢、無染。如來於彼於諸色像，了一切法而無色像遂成正覺，觀於一切眾生之界無淨、無垢，於此諸數是則名曰悟寐眾生而懷大哀。

「如來則以善權方便感致梵天，不以無請而轉法輪。於彼應時六萬八千梵天之眾自於天宮忽然不現，在波羅奈鹿苑之中住世尊前，稽首足下勸請世尊令轉法輪：『唯願大聖班宣經道，若說法者多所救濟。』梵天爾時歎此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來則以善權方便感致梵天，不以無請而轉法輪。於彼應時六萬八千梵天之眾自於天宮忽然不現，在波羅奈鹿苑之中住世尊前，稽首足下勸請世尊令轉法輪：『唯願大聖班宣經道，若說法者多所救濟。』梵天爾時歎此頌曰：

「『正使諸法， 寂然、憺怕， 清淨、鮮潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『正使諸法， 寂然、憺怕， 清淨、鮮潔，

無垢、無染。 既不可獲， 無音、無作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢、無染。 既不可獲， 無音、無作，

則以道慧， 最勝悉了。 於無數劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則以道慧， 最勝悉了。 於無數劫，

造立愍哀， 勤行難量， 精修長久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造立愍哀， 勤行難量， 精修長久。

欲得開化， 眾生迷惑， 睡眠來久， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得開化， 眾生迷惑， 睡眠來久，

大愚所蔽。 眾生多有， 曉了積德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大愚所蔽。 眾生多有， 曉了積德，

本以曾修， 故詣最勝。 必當識別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本以曾修， 故詣最勝。 必當識別，

殊異尊法， 唯願如來， 時轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊異尊法， 唯願如來， 時轉法輪。

已得攝伏， 魔所處場， 尋時開闡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得攝伏， 魔所處場， 尋時開闡，

於甘露門。 為眾廣演， 賢聖句跡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於甘露門。 為眾廣演， 賢聖句跡，

唯願導師， 顯示道逕。 假使正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願導師， 顯示道逕。 假使正覺，

矜哀無盡， 垂愍眾人， 轉無思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 矜哀無盡， 垂愍眾人， 轉無思議。

我身今日， 勸請至尊， 唯聞最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身今日， 勸請至尊， 唯聞最上，

道法之輪。 設使大聖， 懷乎恩慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道法之輪。 設使大聖， 懷乎恩慈，

猶拘那鋡， 佛講說教。 亦如迦葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶拘那鋡， 佛講說教。 亦如迦葉，

轉其法輪， 唯願世尊， 頒宣經道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉其法輪， 唯願世尊， 頒宣經道。

譬如天雨， 多所潤澤， 生於藥草， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如天雨， 多所潤澤， 生於藥草，

及茂五穀； 以大哀雲， 普周世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及茂五穀； 以大哀雲， 普周世間，

如來為雨， 正法之水。 從始生時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為雨， 正法之水。 從始生時，

口宣妙言， 聖自發生， 當度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口宣妙言， 聖自發生， 當度眾生。

群庶悉集， 渴仰飢虛， 唯以法味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 群庶悉集， 渴仰飢虛， 唯以法味，

除其痟渴。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除其痟渴。』」

佛言：「如是，族姓子！其梵天王勸請如來慇懃若茲。又佛正覺不捨大哀，在波羅㮈仙人所止苑園之中，尋時即轉無上法輪。沙門、梵志、諸大魔神、梵天王、世人所不能制，所講經道出非常音，告於三千大千世界比丘拘輪(晉言本際)第一解法。於時世尊宣乎讚頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，族姓子！其梵天王勸請如來慇懃若茲。又佛正覺不捨大哀，在波羅㮈仙人所止苑園之中，尋時即轉無上法輪。沙門、梵志、諸大魔神、梵天王、世人所不能制，所講經道出非常音，告於三千大千世界比丘拘輪(晉言本際)第一解法。於時世尊宣乎讚頌：

「『深妙不可獲， 第一無所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『深妙不可獲， 第一無所作，

拘輪解本際， 不懷於結恨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘輪解本際， 不懷於結恨。』

「如來說此法輪之經，不可稱計無央數人、眾生之類受教隨律，見於如來興闡大哀；無量無限難不可計會群黎之黨，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說此法輪之經，不可稱計無央數人、眾生之類受教隨律，見於如來興闡大哀；無量無限難不可計會群黎之黨，皆發無上正真道意。

「是，族姓子！諸佛世尊以十六事愍念眾生而懷大哀，常以慈愍未曾忽忘；彼亦無業不懷恐怖。如來所修無極之哀不可稱載，為一一人而造立行，江河沙劫忍在地獄初不退還，以是方便使諸眾生隨律受教賢聖之法。以此比像如來至真為諸眾生——各各一一受形命者——為一一人各各恒河沙劫忍於地獄勤苦之患，欲使眾人隨律受教入賢聖法。如來不以懈倦而厭，不違大哀。族姓子知！諸佛世尊愍哀眾生巍巍如是，常懷大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是，族姓子！諸佛世尊以十六事愍念眾生而懷大哀，常以慈愍未曾忽忘；彼亦無業不懷恐怖。如來所修無極之哀不可稱載，為一一人而造立行，江河沙劫忍在地獄初不退還，以是方便使諸眾生隨律受教賢聖之法。以此比像如來至真為諸眾生——各各一一受形命者——為一一人各各恒河沙劫忍於地獄勤苦之患，欲使眾人隨律受教入賢聖法。如來不以懈倦而厭，不違大哀。族姓子知！諸佛世尊愍哀眾生巍巍如是，常懷大哀。

「又，族姓子！諸弟子、眾聲聞種類志懷恐懼，其所愍哀畏怖如魚，慈猶肌膚；菩薩之慈猶如骨髓；諸佛世尊懷無極哀，常當勸助求於佛慧——化聲聞哀令入道心、奉菩薩哀——諸佛世尊決於道慧故懷大哀。聲聞哀者察於慈心，瞻察開化為菩薩哀，究盡啟導為佛大哀；厭造立行為聲聞哀，精勤轉上為菩薩哀，超越諸行為佛大哀。是，族姓子！諸佛世尊而於眾生常懷大哀，一劫、百劫、千億萬劫為一人故住在世間，劫數難計不可稱載，而於泥洹不永滅度也，必當濟之故。族姓子！當解知此，其佛大聖如來至真在於眾生而懷大哀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！諸弟子、眾聲聞種類志懷恐懼，其所愍哀畏怖如魚，慈猶肌膚；菩薩之慈猶如骨髓；諸佛世尊懷無極哀，常當勸助求於佛慧——化聲聞哀令入道心、奉菩薩哀——諸佛世尊決於道慧故懷大哀。聲聞哀者察於慈心，瞻察開化為菩薩哀，究盡啟導為佛大哀；厭造立行為聲聞哀，精勤轉上為菩薩哀，超越諸行為佛大哀。是，族姓子！諸佛世尊而於眾生常懷大哀，一劫、百劫、千億萬劫為一人故住在世間，劫數難計不可稱載，而於泥洹不永滅度也，必當濟之故。族姓子！當解知此，其佛大聖如來至真在於眾生而懷大哀。」

大哀經宣劫世品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經宣劫世品第九

佛言：「族姓子！乃往過去久遠之世，不可計會、無能稱載、長遠懸曠不可議劫，爾乃有佛名栴檀香如來、至真、等正覺而出乎世。世界曰香土，劫號上香，其佛壽命千二百六十八萬六千歲，其聲聞眾亦八百六十八萬六千人，諸菩薩眾不可稱限。其如來至真有一毛孔所演妙香熏周三千大千世界，其熏巍巍，資美難量。彼佛世界曾無穢氣，其土所有牆壁、樹木、山陵、谿谷、所有形色，以如來香皆被蒙熏，香氣芬馥不可為喻。以故，世界名曰香土。其有人、眾生，彼佛土皆悉被荷如來聖香，使身、口、意不被殃舋；若有出家在其佛所作沙門者，聞此妙香皆得四禪。其土已更曾與千佛悉同一字，號曰栴檀香。以故，其劫名曰上香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！乃往過去久遠之世，不可計會、無能稱載、長遠懸曠不可議劫，爾乃有佛名栴檀香如來、至真、等正覺而出乎世。世界曰香土，劫號上香，其佛壽命千二百六十八萬六千歲，其聲聞眾亦八百六十八萬六千人，諸菩薩眾不可稱限。其如來至真有一毛孔所演妙香熏周三千大千世界，其熏巍巍，資美難量。彼佛世界曾無穢氣，其土所有牆壁、樹木、山陵、谿谷、所有形色，以如來香皆被蒙熏，香氣芬馥不可為喻。以故，世界名曰香土。其有人、眾生，彼佛土皆悉被荷如來聖香，使身、口、意不被殃舋；若有出家在其佛所作沙門者，聞此妙香皆得四禪。其土已更曾與千佛悉同一字，號曰栴檀香。以故，其劫名曰上香。

「栴檀香作佛事竟，然後乃當取般涅槃。臨滅度時察眾生界，何許是人，吾應當化，令隨律教？則道眼見有想無想天而有所化異人——宿世曾以殖眾德本，志在微妙，佛應所化——在彼天上八萬四千劫，在於彼竟乃生人間，無有欲塵，聞大乘德，當發無上正真道意志不退轉。時栴檀香如來至真以權方便、懷抱大哀故示因緣，告諸比丘：『今是吾時，當般泥洹，欲取滅度。』於時，其佛興隆大哀，有三昧名曰無厭定意正受，現大滅度，然後廣布舍利，靡不周接。其正法住千八百四十八萬四千歲，斯法開化多所救濟。當爾之世無有像法，彼佛世尊以三昧力等以神足，建立神聖八萬四千劫，在彼沒形而不自現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「栴檀香作佛事竟，然後乃當取般涅槃。臨滅度時察眾生界，何許是人，吾應當化，令隨律教？則道眼見有想無想天而有所化異人——宿世曾以殖眾德本，志在微妙，佛應所化——在彼天上八萬四千劫，在於彼竟乃生人間，無有欲塵，聞大乘德，當發無上正真道意志不退轉。時栴檀香如來至真以權方便、懷抱大哀故示因緣，告諸比丘：『今是吾時，當般泥洹，欲取滅度。』於時，其佛興隆大哀，有三昧名曰無厭定意正受，現大滅度，然後廣布舍利，靡不周接。其正法住千八百四十八萬四千歲，斯法開化多所救濟。當爾之世無有像法，彼佛世尊以三昧力等以神足，建立神聖八萬四千劫，在彼沒形而不自現。

「如是，族姓子！於八萬四千劫多所開化。其彼天人在有想無想天竟八萬四千劫壽已，還生人間，生尊者家，年適八歲。是栴檀香如來至真乃從三昧起，在尊者家顯佛身形住諸子前——又其家中餘人不覩——八歲童子獨見之耳。其童子者曾志大乘，如應說法演家患難，咨嗟大道不可稱載。于時童子至心淳和，發於無上正真道意，尋時得成不退轉法。佛見彼心則授其決：過七萬二千阿僧祇劫，當成無上正真之道為最正覺，名曰寶上如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐。其餘人者不聞授決，獨此童子一身知耳，本應器故。時萬二千天子聞所授決，淑淳一心發無上正真道意，各自興願：『寶上如來成正覺時，吾等當生於彼佛土，其佛所說必當如願，生乎彼土寶上佛所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，族姓子！於八萬四千劫多所開化。其彼天人在有想無想天竟八萬四千劫壽已，還生人間，生尊者家，年適八歲。是栴檀香如來至真乃從三昧起，在尊者家顯佛身形住諸子前——又其家中餘人不覩——八歲童子獨見之耳。其童子者曾志大乘，如應說法演家患難，咨嗟大道不可稱載。于時童子至心淳和，發於無上正真道意，尋時得成不退轉法。佛見彼心則授其決：過七萬二千阿僧祇劫，當成無上正真之道為最正覺，名曰寶上如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐。其餘人者不聞授決，獨此童子一身知耳，本應器故。時萬二千天子聞所授決，淑淳一心發無上正真道意，各自興願：『寶上如來成正覺時，吾等當生於彼佛土，其佛所說必當如願，生乎彼土寶上佛所。』

「時栴檀香佛授諸菩薩莂已乃就泥洹而取滅度，諸天、人民供養舍利。故，族姓子！諸佛世尊大哀具足，巍巍若斯，非聲聞、緣覺地所能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時栴檀香佛授諸菩薩莂已乃就泥洹而取滅度，諸天、人民供養舍利。故，族姓子！諸佛世尊大哀具足，巍巍若斯，非聲聞、緣覺地所能及。

「又，族姓子！諸佛聖教若斷絕時，故尋復續立，諸天中天所發眾祐其等功德益加熾盛，所化轉茂至不滅度，思報功祚終不相違而亡失也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！諸佛聖教若斷絕時，故尋復續立，諸天中天所發眾祐其等功德益加熾盛，所化轉茂至不滅度，思報功祚終不相違而亡失也。」

如來講此大哀誼時，於大會中三分江河沙等眾生之類皆發無上正真道意，減半江河沙等諸菩薩眾逮柔順法忍，江河沙等諸菩薩眾成立大哀，逮得總持如佛世尊，又其法忍名阿惟顏，逮成此忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來講此大哀誼時，於大會中三分江河沙等眾生之類皆發無上正真道意，減半江河沙等諸菩薩眾逮柔順法忍，江河沙等諸菩薩眾成立大哀，逮得總持如佛世尊，又其法忍名阿惟顏，逮成此忍。

于時眾會聞說此言，歡喜踊躍善心生焉，俱共咨嗟世尊之德，便雨天華供養世尊，樂器自鳴，當是之時莫不亘然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時眾會聞說此言，歡喜踊躍善心生焉，俱共咨嗟世尊之德，便雨天華供養世尊，樂器自鳴，當是之時莫不亘然。

大哀經處處品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經處處品第十

佛告族姓子：「何謂如來所作事業？如來事業有三十二。何謂三十二？則以佛無上之慧，處處如有知、非處如有知，有限、無限，有為、無為，靡不通達。彼何謂處？何謂無處？所言非處，無家救濟——身行惡、口言惡、心念惡——欲得可意、所欲必獲、歡悅之報、生於善處，未之有也。所謂處處如有，所望得護——身行善、口言善、心念善——欲得可意、歡悅安隱、恩德之報歸於善處，此事必果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂如來所作事業？如來事業有三十二。何謂三十二？則以佛無上之慧，處處如有知、非處如有知，有限、無限，有為、無為，靡不通達。彼何謂處？何謂無處？所言非處，無家救濟——身行惡、口言惡、心念惡——欲得可意、所欲必獲、歡悅之報、生於善處，未之有也。所謂處處如有，所望得護——身行善、口言善、心念善——欲得可意、歡悅安隱、恩德之報歸於善處，此事必果。

「其慳貪者欲得財富、犯於禁戒而作眾惡望生天人、懷毒瞋恚欲求端正、懈怠得道、其志迷亂眩惑放逸欲入寂滅、其懷邪智馳騁不正欲得壞除罣礙正處懷來真正，此不可果。施望大富、持戒生人、忍辱端正、精進得度、禪定入寂、正慧聖達，蠲除罣礙所止之處，此事必果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其慳貪者欲得財富、犯於禁戒而作眾惡望生天人、懷毒瞋恚欲求端正、懈怠得道、其志迷亂眩惑放逸欲入寂滅、其懷邪智馳騁不正欲得壞除罣礙正處懷來真正，此不可果。施望大富、持戒生人、忍辱端正、精進得度、禪定入寂、正慧聖達，蠲除罣礙所止之處，此事必果。

「又復豫知其犯逆者心不存定、禁戒清淨心常寂然；如行顛倒不能逮得柔順法忍、如篤信空逮得法忍；如狐疑者心不休息、如除結網心得止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復豫知其犯逆者心不存定、禁戒清淨心常寂然；如行顛倒不能逮得柔順法忍、如篤信空逮得法忍；如狐疑者心不休息、如除結網心得止息。

「知於女人不以此身成轉輪王、天帝、梵天、魔王之主；在世尊前，佛知於女人轉女形已成轉輪王、釋梵、魔天、在世為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知於女人不以此身成轉輪王、天帝、梵天、魔王之主；在世尊前，佛知於女人轉女形已成轉輪王、釋梵、魔天、在世為佛。

「如轉輪王以正治國，慈愍萬民，不行邪惡；民知轉輪王不行抂橫、以邪治邦、侵怨萬民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如轉輪王以正治國，慈愍萬民，不行邪惡；民知轉輪王不行抂橫、以邪治邦、侵怨萬民。

「知欝單越人終不犯惡墮苦地獄，知其域人必生天上快樂之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知欝單越人終不犯惡墮苦地獄，知其域人必生天上快樂之處。

「知殺生者欲得長壽、盜竊不失、婬妷化生、妄言求辯、醉酒不亂、兩舌求和、惡口咨嗟、綺語求名、瞋求好顏、諍頌求安、邪見望度，此事未果。慈人不殺欲望長壽、清廉不盜、欲望不失、貞潔不婬、忠信不欺、聖慧不醉、不鬪彼此、言和不麁、辭質不飾、忍辱不瞋、放捨不貪、正見不邪，必得長壽、財安不失、妻息貞良、口氣香好、黠慧講誼、眷屬和穆、眾人讚揚、聽採其言、財寶豐饒、莫不瞻顏、世世識道，此事悉果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知殺生者欲得長壽、盜竊不失、婬妷化生、妄言求辯、醉酒不亂、兩舌求和、惡口咨嗟、綺語求名、瞋求好顏、諍頌求安、邪見望度，此事未果。慈人不殺欲望長壽、清廉不盜、欲望不失、貞潔不婬、忠信不欺、聖慧不醉、不鬪彼此、言和不麁、辭質不飾、忍辱不瞋、放捨不貪、正見不邪，必得長壽、財安不失、妻息貞良、口氣香好、黠慧講誼、眷屬和穆、眾人讚揚、聽採其言、財寶豐饒、莫不瞻顏、世世識道，此事悉果。

「豫知八等不得不至於果證也，知得果證得入於時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豫知八等不得不至於果證也，知得果證得入於時。

「知於道跡不復往來八反生死，又知往還不復三反而周旋；知於往來二反周旋，棄於五陰而取滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知於道跡不復往來八反生死，又知往還不復三反而周旋；知於往來二反周旋，棄於五陰而取滅度。

「知於不還不復還反歸於此世，知所在處而取滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知於不還不復還反歸於此世，知所在處而取滅度。

「知無所著不復牽連而有處所，知無所著無餘終始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知無所著不復牽連而有處所，知無所著無餘終始。

「知賢聖士不捨佛道歸於異學，知賢聖士當歸命佛不信外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知賢聖士不捨佛道歸於異學，知賢聖士當歸命佛不信外道。

「又豫覩知菩薩逮得不起法忍，終不退轉還就小乘無所從生法忍，菩薩必成其道不復迴還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又豫覩知菩薩逮得不起法忍，終不退轉還就小乘無所從生法忍，菩薩必成其道不復迴還。

「豫知菩薩坐佛樹下不成正覺終不起也，坐於樹下成於無上正真之道必果不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豫知菩薩坐佛樹下不成正覺終不起也，坐於樹下成於無上正真之道必果不疑。

「豫知如來道慧廣遠而無罣礙，欲求如來慧不通達而有蔽礙未之有也，欲令如來聖慧損耗而不周普未之有也，世尊道慧懸曠周接靡不通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豫知如來道慧廣遠而無罣礙，欲求如來慧不通達而有蔽礙未之有也，欲令如來聖慧損耗而不周普未之有也，世尊道慧懸曠周接靡不通達。

「豫知假使有人欲見佛心未曾有也，如來心者，天上、天下無能見者，知天上、天下欲見佛頂無能堪任覩佛頂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豫知假使有人欲見佛心未曾有也，如來心者，天上、天下無能見者，知天上、天下欲見佛頂無能堪任覩佛頂者。

「豫知如來常定心未曾忘，普見一切眾生所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豫知如來常定心未曾忘，普見一切眾生所念。

「豫知佛心未曾罣礙，心常一定見於本際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豫知佛心未曾罣礙，心常一定見於本際。

「豫知世尊從本已來而無有失，所說至誠、言滿十方、常無口過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豫知世尊從本已來而無有失，所說至誠、言滿十方、常無口過。

「豫知欲求世尊使有闕漏，諸佛大聖身行清淨超明月珠、日、月、釋梵，虛空清淨無能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豫知欲求世尊使有闕漏，諸佛大聖身行清淨超明月珠、日、月、釋梵，虛空清淨無能及者。

「佛——天中之天——道慧超殊，巍巍無侶，不可為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛——天中之天——道慧超殊，巍巍無侶，不可為喻。

「是，族姓子！如來處處力無限量，所說無際，所暢文字真諦無欺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是，族姓子！如來處處力無限量，所說無際，所暢文字真諦無欺。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「地尚可擘裂， 空無動使動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地尚可擘裂， 空無動使動，

欲使佛所說， 無能令有處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲使佛所說， 無能令有處；

丈夫尚能化， 令空為五色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈夫尚能化， 令空為五色，

世尊所說處， 無能令有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊所說處， 無能令有處。

佛之所宣暢， 上、下并中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之所宣暢， 上、下并中間，

一切悉至誠， 莫能令不及； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉至誠， 莫能令不及；

若說非處處， 上、下及中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說非處處， 上、下及中間，

此事悉真正， 終無有變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此事悉真正， 終無有變異。

曉了其處處， 而為講經法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了其處處， 而為講經法，

是故實無虛， 悉見心志性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故實無虛， 悉見心志性。

異學外道士， 所在皆馳逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異學外道士， 所在皆馳逸，

用不達處處， 佛正覺無此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用不達處處， 佛正覺無此。

其知處非處， 隨時度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其知處非處， 隨時度眾生，

諸佛名稱廣， 尋為說其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛名稱廣， 尋為說其處。

眾生無應器， 佛亦觀於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無應器， 佛亦觀於彼，

隨時而觀察， 以何能將養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時而觀察， 以何能將養？

是為第一業， 諸佛殊勝道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為第一業， 諸佛殊勝道，

所作無殃舋， 則以度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作無殃舋， 則以度眾生。

無量不可計， 說處及非處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量不可計， 說處及非處，

是為大仙力， 外道無能逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為大仙力， 外道無能逮。」