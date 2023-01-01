大哀經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

無蓋法門品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無蓋法門品第三

於是，法𠢕王菩薩在於彼會而白佛言：「唯然，世尊！如來境界不可思議，示現建立大聖威光，令諸菩薩永無狐疑，各各修行。唯當宣說無蓋之門大會法品。所以者何？其大會者，今悉集此皆為菩薩，一、被大德鎧不可思議；二、以大神通聖慧娛樂；三、皆有功勳通於十方；四、所修清白心離垢穢；五、以明解脫多所照燿；六、皆為諸佛所見咨嗟宣揚功勳；七、於一切法得尊自在；八、諸度無極越終始岸；九、一切皆從權方便生；十、而悉消化魔業欲塵；十一、降伏一切諸外邪道；十二、皆能分別方便講說章句誼理；十三、慧無罣礙，智度無極，超於彼岸；十四、其意自由，勇步無難，逮聖總持；十五、建立無蓋，辯才無斷；十六、曉了眾生根原所趣——具足、缺漏，備、不備者；十七、察諸眾生從應所解而為說法；十八、所宣經道除眾罪殃而無遺漏；十九、其音隨時柔軟和雅，如哀鸞鳴、猶龍海吼、亦如梵聲；二十、慈愍眾生而示滅度，亦以慈愍令眾得濟；二十一、心常懷執無極之慈；二十二、志性抱念無蓋之哀；二十三、所住堅固而不可動，言行相應；二十四、修立法幢顯示十方；二十五、其志堅強猶如金剛，不可破壞如鐵圍山；二十六、盡建所願不失本誓；二十七、暢入深妙，分別玄奧十二緣起；二十八、蠲除兩際，斷滅常見一切諸見六十二疑所習連著；二十九、亦如大乘群庶法王誘進牽致使入於道；三十、眾庶大導將致無難；三十一、從無央數劫好樂法寶，合集智慧；三十二、為大醫王療眾人病，滅除眾生無色塵勞蓄滯之病(第三十三、法經本闕)；三十四、此諸菩薩大師子王所撫育子；三十五、一切諸行、若聽異音、聞說如來秘密之誼亦不恐懼；三十六、而以相好莊嚴其身；三十七、皆以大哀具足祠祀；三十八、其心勇猛不懷怯弱；三十九、降伏四魔愛欲境界；四十、善施橋梁，開寤眠寐；四十一、如是根力覺意禪思，解脫定意正受，以善修成所當為業；四十二、常以慇懃欲度眾生；四十三、逮得總持攬制一切；四十四、若利、無利，歎譽、誹謗，有譽、失名，若苦、若樂，於世八事而無所著；四十五、其心得入歡喜悅豫，樂愛經典；四十六、頒宣流布道法之寶；四十七、充滿智慧備悉道空；四十八、其行鮮明猶如蓮華；四十九、蠲除一切諸有為法；五十、其光清淨，覆蔽日、月、釋梵暉曜；五十一、悉已逮得海中三昧；五十二、道御一切諸法之寶；五十三、而於三寶由得自在無能斷截；五十四、明識解說一切諸界；五十五、執持諸佛經典之要；五十六、積累合集無量功德咨嗟之稱；五十七、造立無限功祚智業；五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，法𠢕王菩薩在於彼會而白佛言：「唯然，世尊！如來境界不可思議，示現建立大聖威光，令諸菩薩永無狐疑，各各修行。唯當宣說無蓋之門大會法品。所以者何？其大會者，今悉集此皆為菩薩，一、被大德鎧不可思議；二、以大神通聖慧娛樂；三、皆有功勳通於十方；四、所修清白心離垢穢；五、以明解脫多所照燿；六、皆為諸佛所見咨嗟宣揚功勳；七、於一切法得尊自在；八、諸度無極越終始岸；九、一切皆從權方便生；十、而悉消化魔業欲塵；十一、降伏一切諸外邪道；十二、皆能分別方便講說章句誼理；十三、慧無罣礙，智度無極，超於彼岸；十四、其意自由，勇步無難，逮聖總持；十五、建立無蓋，辯才無斷；十六、曉了眾生根原所趣——具足、缺漏，備、不備者；十七、察諸眾生從應所解而為說法；十八、所宣經道除眾罪殃而無遺漏；十九、其音隨時柔軟和雅，如哀鸞鳴、猶龍海吼、亦如梵聲；二十、慈愍眾生而示滅度，亦以慈愍令眾得濟；二十一、心常懷執無極之慈；二十二、志性抱念無蓋之哀；二十三、所住堅固而不可動，言行相應；二十四、修立法幢顯示十方；二十五、其志堅強猶如金剛，不可破壞如鐵圍山；二十六、盡建所願不失本誓；二十七、暢入深妙，分別玄奧十二緣起；二十八、蠲除兩際，斷滅常見一切諸見六十二疑所習連著；二十九、亦如大乘群庶法王誘進牽致使入於道；三十、眾庶大導將致無難；三十一、從無央數劫好樂法寶，合集智慧；三十二、為大醫王療眾人病，滅除眾生無色塵勞蓄滯之病(第三十三、法經本闕)；三十四、此諸菩薩大師子王所撫育子；三十五、一切諸行、若聽異音、聞說如來秘密之誼亦不恐懼；三十六、而以相好莊嚴其身；三十七、皆以大哀具足祠祀；三十八、其心勇猛不懷怯弱；三十九、降伏四魔愛欲境界；四十、善施橋梁，開寤眠寐；四十一、如是根力覺意禪思，解脫定意正受，以善修成所當為業；四十二、常以慇懃欲度眾生；四十三、逮得總持攬制一切；四十四、若利、無利，歎譽、誹謗，有譽、失名，若苦、若樂，於世八事而無所著；四十五、其心得入歡喜悅豫，樂愛經典；四十六、頒宣流布道法之寶；四十七、充滿智慧備悉道空；四十八、其行鮮明猶如蓮華；四十九、蠲除一切諸有為法；五十、其光清淨，覆蔽日、月、釋梵暉曜；五十一、悉已逮得海中三昧；五十二、道御一切諸法之寶；五十三、而於三寶由得自在無能斷截；五十四、明識解說一切諸界；五十五、執持諸佛經典之要；五十六、積累合集無量功德咨嗟之稱；五十七、造立無限功祚智業；五

十八、而得親近具足佛慧；五十九、達了當來無央數劫本末之際；六十(第六十法本內少)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八、而得親近具足佛慧；五十九、達了當來無央數劫本末之際；六十(第六十法本內少)。」

法𠢕王菩薩白佛言：「如是，世尊！此諸菩薩大士之會功勳若茲，我意大聖，心自念言：『當令世尊為諸菩薩宣無蓋門大會法品，諸菩薩眾所可由生，至未曾有天中之天。諸佛興出多所饒益，則能悅可菩薩大士使得成具。當來菩薩德本明哲，其初發意菩薩清淨行欲成者，令入一乘使不退轉。諸菩薩眾具足佛法，至阿惟顏一生補處，令其果報無所遺失。若有眾生所識分明、志存決定，懷來因緣化使入道；其不決定當令仰入於無極哀，其有眾生永在邪見，為說處所使決其網。樂三乘者因故佛興而自嚴飾，諸天、龍、神、犍沓和、人與非人、世人、阿須輪皆得蒙濟。所以者何？佛興出世實為善哉，如是比像至未曾有難及希有，經典之要現出於世得共覩知。』唯願，大聖！斯等正士發意之頃，建立化變此法高座，一切聲聞及諸緣覺於百千劫所不能逮。吾以是故，心自念言：『難及難及，至未曾有。此人之等乃能施設如是色像神足變化，誰以見此，當復興發聲聞之行、緣覺之心？所以者何？其有初發菩薩心者，過諸聲聞、緣覺之眾。』今欲引喻。譬如，世尊！愚癡之子從生騃冥，捨夜光大寶珠取水精珠，所見顛倒自以為是。眾人所行亦復如是，捨乎大乘，轉求聲聞、緣覺之乘。若復有人至性真實，發無上正真道意，若已發意、甫發意者，亦當不久具足成就如是法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法𠢕王菩薩白佛言：「如是，世尊！此諸菩薩大士之會功勳若茲，我意大聖，心自念言：『當令世尊為諸菩薩宣無蓋門大會法品，諸菩薩眾所可由生，至未曾有天中之天。諸佛興出多所饒益，則能悅可菩薩大士使得成具。當來菩薩德本明哲，其初發意菩薩清淨行欲成者，令入一乘使不退轉。諸菩薩眾具足佛法，至阿惟顏一生補處，令其果報無所遺失。若有眾生所識分明、志存決定，懷來因緣化使入道；其不決定當令仰入於無極哀，其有眾生永在邪見，為說處所使決其網。樂三乘者因故佛興而自嚴飾，諸天、龍、神、犍沓和、人與非人、世人、阿須輪皆得蒙濟。所以者何？佛興出世實為善哉，如是比像至未曾有難及希有，經典之要現出於世得共覩知。』唯願，大聖！斯等正士發意之頃，建立化變此法高座，一切聲聞及諸緣覺於百千劫所不能逮。吾以是故，心自念言：『難及難及，至未曾有。此人之等乃能施設如是色像神足變化，誰以見此，當復興發聲聞之行、緣覺之心？所以者何？其有初發菩薩心者，過諸聲聞、緣覺之眾。』今欲引喻。譬如，世尊！愚癡之子從生騃冥，捨夜光大寶珠取水精珠，所見顛倒自以為是。眾人所行亦復如是，捨乎大乘，轉求聲聞、緣覺之乘。若復有人至性真實，發無上正真道意，若已發意、甫發意者，亦當不久具足成就如是法要。」

法𠢕王菩薩說是語時，彼眾會中三億百千姟天人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法𠢕王菩薩說是語時，彼眾會中三億百千姟天人皆發無上正真道意。

大哀經莊嚴法本品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經莊嚴法本品第四

爾時，世尊覩諸菩薩皆來大會——此諸菩薩皆以法故而來集此，悉以執持如來妙藏、宣暢菩薩諸所行、住無蓋法門所由品奧、修御法典——復有光明名無畏辯，應時眉間大人之相放斯光曜，遶諸菩薩七匝已竟，因復遶於總𠢕王菩薩身百千匝，尋入總𠢕王菩薩之頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊覩諸菩薩皆來大會——此諸菩薩皆以法故而來集此，悉以執持如來妙藏、宣暢菩薩諸所行、住無蓋法門所由品奧、修御法典——復有光明名無畏辯，應時眉間大人之相放斯光曜，遶諸菩薩七匝已竟，因復遶於總𠢕王菩薩身百千匝，尋入總𠢕王菩薩之頂。

適蒙此光承佛威神遶諸菩薩百千匝，其光悉照師子之座，其身威儀轉復光曜，光明巍巍益甚加倍踰諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適蒙此光承佛威神遶諸菩薩百千匝，其光悉照師子之座，其身威儀轉復光曜，光明巍巍益甚加倍踰諸菩薩。

總𠢕王菩薩時見如來無極威變，即從座起，偏出右肩，右膝著地，叉手於世尊上虛空之中，化成如來莊嚴寶蓋——佛所建立，琉璃為幢，上至炎天，瑰異琦珍、帝青琉璃、寶藏殊妙而以嚴飾，垂貫真珠繒綵旗幡而為莊校，紫金交露周匝繚遶——覆諸菩薩大會之眾，其蓋廣長大如三千大千世界。如是比像建立寶蓋奉獻如來，雨於天華，威變伎樂而自然鳴。尋時以頌而讚世尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總𠢕王菩薩時見如來無極威變，即從座起，偏出右肩，右膝著地，叉手於世尊上虛空之中，化成如來莊嚴寶蓋——佛所建立，琉璃為幢，上至炎天，瑰異琦珍、帝青琉璃、寶藏殊妙而以嚴飾，垂貫真珠繒綵旗幡而為莊校，紫金交露周匝繚遶——覆諸菩薩大會之眾，其蓋廣長大如三千大千世界。如是比像建立寶蓋奉獻如來，雨於天華，威變伎樂而自然鳴。尋時以頌而讚世尊：

「光明普遍靡不見， 目所周悉為顯誼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光明普遍靡不見， 目所周悉為顯誼，

諸法自在權自由， 不可思議趣諸德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法自在權自由， 不可思議趣諸德。

大聖正士演光明， 其口清淨宣辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖正士演光明， 其口清淨宣辯才，

道光繞我百千匝， 在吾頂上沒不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道光繞我百千匝， 在吾頂上沒不現。

如本意志所懷念， 辯才照明持亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本意志所懷念， 辯才照明持亦然，

所知百千勝於前， 用蒙人雄道師恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所知百千勝於前， 用蒙人雄道師恩。

其身巍巍心清淨， 踊躍以時獲如願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身巍巍心清淨， 踊躍以時獲如願，

乃知正覺慧無量， 其大辯才入我身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃知正覺慧無量， 其大辯才入我身。

佛實難及威無極， 其羸劣者不所樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛實難及威無極， 其羸劣者不所樂，

承佛聖旨今悉見， 當復啟問愍眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承佛聖旨今悉見， 當復啟問愍眾生。

諸菩薩眾行所入， 等趣世間而御眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩眾行所入， 等趣世間而御眾，

所生光明所變處， 當復諮啟阿惟顏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生光明所變處， 當復諮啟阿惟顏。

魔眾無量悉來會， 而獨遊步上道乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔眾無量悉來會， 而獨遊步上道乘，

及餘志求微妙法， 為是等故問最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘志求微妙法， 為是等故問最勝。

當善執持此魔場， 而常諦受斯佛慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當善執持此魔場， 而常諦受斯佛慧，

今適是時世尊說， 為眾生故開法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今適是時世尊說， 為眾生故開法藏。

鄙身明智無不及， 人中之尊慧無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄙身明智無不及， 人中之尊慧無量，

能了最勝無限智， 今當啟問無極權。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能了最勝無限智， 今當啟問無極權。

世尊聖慧由自在， 本於長夜所修學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊聖慧由自在， 本於長夜所修學，

善遵𠢕尊為法王， 惟為頒宣道師行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善遵𠢕尊為法王， 惟為頒宣道師行。」

總𠢕王菩薩以頌讚佛已，白世尊曰：「如來境界不可思議，諸菩薩行莫能稱限，吾及眾會聽察如來、至真、等正覺所說經法未曾厭倦。覩於眾生，最勝世尊行乎大哀，故問此誼。何謂，世尊！菩薩莊嚴而自校飾，以菩薩行而為應誼？何謂菩薩不可思議逮法光明，離於闇冥蔽礙之患，以大法門而為清淨？何謂菩薩在眾生尊，第一大哀修行慈愍，成就所行不捨眾生？何謂菩薩逮佛菩薩所行諸業、所尊正法、不懷惱法？善哉，世尊！願分別說諸佛菩薩之所行住等趣法門。猶如菩薩降伏魔眾、蠲除疑網、入如來界、遊菩薩境，曉了一切眾生志操，心行清淨、攝取佛土、執持魔場、從如來教，而於諸法速得自在無所蔽礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總𠢕王菩薩以頌讚佛已，白世尊曰：「如來境界不可思議，諸菩薩行莫能稱限，吾及眾會聽察如來、至真、等正覺所說經法未曾厭倦。覩於眾生，最勝世尊行乎大哀，故問此誼。何謂，世尊！菩薩莊嚴而自校飾，以菩薩行而為應誼？何謂菩薩不可思議逮法光明，離於闇冥蔽礙之患，以大法門而為清淨？何謂菩薩在眾生尊，第一大哀修行慈愍，成就所行不捨眾生？何謂菩薩逮佛菩薩所行諸業、所尊正法、不懷惱法？善哉，世尊！願分別說諸佛菩薩之所行住等趣法門。猶如菩薩降伏魔眾、蠲除疑網、入如來界、遊菩薩境，曉了一切眾生志操，心行清淨、攝取佛土、執持魔場、從如來教，而於諸法速得自在無所蔽礙。」

佛告總𠢕王菩薩：「善哉，善哉！正士！乃能問於如來，欲善決了諸佛菩薩，仁能逮得無量如來所行了了。族姓子！諦聽善思念之，當為汝說。如諸菩薩行及餘菩薩功勳具足，疾逮一切諸法自在。」總𠢕王菩薩及諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告總𠢕王菩薩：「善哉，善哉！正士！乃能問於如來，欲善決了諸佛菩薩，仁能逮得無量如來所行了了。族姓子！諦聽善思念之，當為汝說。如諸菩薩行及餘菩薩功勳具足，疾逮一切諸法自在。」總𠢕王菩薩及諸大眾受教而聽。

佛言：「菩薩有四事莊嚴。何謂四？一曰、戒莊嚴，未曾毀禁；二曰、定意莊嚴，至未曾亂；三曰、智慧莊嚴，心無蔽礙；四曰、總持莊嚴，所聞不忘；是為菩薩四事莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩有四事莊嚴。何謂四？一曰、戒莊嚴，未曾毀禁；二曰、定意莊嚴，至未曾亂；三曰、智慧莊嚴，心無蔽礙；四曰、總持莊嚴，所聞不忘；是為菩薩四事莊嚴。

「於彼何謂以戒莊嚴？族姓子！知則用一事以戒莊嚴。何謂一？常愍眾生心不懷害，矜哀群黎一切有命，亦敬愛之莫不悅可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼何謂以戒莊嚴？族姓子！知則用一事以戒莊嚴。何謂一？常愍眾生心不懷害，矜哀群黎一切有命，亦敬愛之莫不悅可。

「復有二事以戒莊嚴。何謂為二？一曰、杜塞惡趣，二曰、開善趣門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二事以戒莊嚴。何謂為二？一曰、杜塞惡趣，二曰、開善趣門。

「復有三事以戒莊嚴。何謂為三？一曰、身行清淨而無沾污，二曰、口言清淨辭不麁獷，三曰、其心清淨未甞壞亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三事以戒莊嚴。何謂為三？一曰、身行清淨而無沾污，二曰、口言清淨辭不麁獷，三曰、其心清淨未甞壞亂。

「復有四事以戒莊嚴。何謂為四？一曰、如所志願必果無異，二曰、如所約誓則得成就，三曰、如所慕樂必成無違，四曰、如所圖畫則得超至；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事以戒莊嚴。何謂為四？一曰、如所志願必果無異，二曰、如所約誓則得成就，三曰、如所慕樂必成無違，四曰、如所圖畫則得超至；是為四。

「復有五事以戒莊嚴。何謂為五？一曰、與禁戒士俱共精修，二曰、習學智慧未曾懈廢，三曰、勤志解脫不懷慢恣，四曰、修度見品未甞休懈，五曰、益加精勤遵於無上無極滅度；是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事以戒莊嚴。何謂為五？一曰、與禁戒士俱共精修，二曰、習學智慧未曾懈廢，三曰、勤志解脫不懷慢恣，四曰、修度見品未甞休懈，五曰、益加精勤遵於無上無極滅度；是為五。

「復有六事以戒莊嚴。何謂為六？一曰、無所毀犯，亦不懷恨；二曰、無所缺漏，亦不捐棄；三曰、不有沾污，無所損落；四曰、不為瑕疵，修一清淨行；五曰、而博聽受，不從欲穢；六曰、若有所聽，不載仰人；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六事以戒莊嚴。何謂為六？一曰、無所毀犯，亦不懷恨；二曰、無所缺漏，亦不捐棄；三曰、不有沾污，無所損落；四曰、不為瑕疵，修一清淨行；五曰、而博聽受，不從欲穢；六曰、若有所聽，不載仰人；是為六。

「復有七事以戒莊嚴。何謂七？一曰、戒品清淨，二曰、布施清淨，三曰、忍辱清淨，四曰、精進清淨，五曰、禪思清淨，六曰、智慧清淨，七曰、善權清淨而無放逸；是為七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七事以戒莊嚴。何謂七？一曰、戒品清淨，二曰、布施清淨，三曰、忍辱清淨，四曰、精進清淨，五曰、禪思清淨，六曰、智慧清淨，七曰、善權清淨而無放逸；是為七。

「復有八事以戒莊嚴。何謂八？一曰、所處具足，二曰、其地究竟，三曰、所御備悉，四曰、性戒周密，五曰、不被燒害得至成就，六曰、佛興出世得無所著，七曰、無蓋普達，八曰、得從善師所問具足；是為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八事以戒莊嚴。何謂八？一曰、所處具足，二曰、其地究竟，三曰、所御備悉，四曰、性戒周密，五曰、不被燒害得至成就，六曰、佛興出世得無所著，七曰、無蓋普達，八曰、得從善師所問具足；是為八。

「復有九事以戒莊嚴。何謂九？一曰、而於聖慧無所恐懼，二曰、有所覩見而不怯弱，三曰、曉了空慧，四曰、分別善權，五曰、習於清涼而無惱熱，六曰、將護禁戒如蜂採華，七曰、修治其心令無情欲，八曰、其心調和不懷麁獷，九曰、逮得調定中和之地；是為九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九事以戒莊嚴。何謂九？一曰、而於聖慧無所恐懼，二曰、有所覩見而不怯弱，三曰、曉了空慧，四曰、分別善權，五曰、習於清涼而無惱熱，六曰、將護禁戒如蜂採華，七曰、修治其心令無情欲，八曰、其心調和不懷麁獷，九曰、逮得調定中和之地；是為九。

「復有十事以戒莊嚴。何謂十？一曰、莊嚴其身具足諸相；二曰、其口莊嚴，言行相副；三曰、其心莊嚴而無瑕疵；四曰、國土莊嚴具足所願；五曰、開化眾生莊嚴，志性清淨；六曰、所生莊嚴，一切眾惡而無所犯；七曰、菩薩行莊嚴學如來行；八曰、聖慧莊嚴，不懷自大；九曰、道場莊嚴，勸助眾德；十曰、力無所畏，不共法莊嚴，立戒為本，未曾捨禁；是為，總𠢕王菩薩！十事莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十事以戒莊嚴。何謂十？一曰、莊嚴其身具足諸相；二曰、其口莊嚴，言行相副；三曰、其心莊嚴而無瑕疵；四曰、國土莊嚴具足所願；五曰、開化眾生莊嚴，志性清淨；六曰、所生莊嚴，一切眾惡而無所犯；七曰、菩薩行莊嚴學如來行；八曰、聖慧莊嚴，不懷自大；九曰、道場莊嚴，勸助眾德；十曰、力無所畏，不共法莊嚴，立戒為本，未曾捨禁；是為，總𠢕王菩薩！十事莊嚴。」

佛告族姓子：「何謂菩薩定意莊嚴？定有一事。何謂一？常懷慈心愍哀眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩定意莊嚴？定有一事。何謂一？常懷慈心愍哀眾生。

「復有二事定意莊嚴。何謂二？一曰、修行威儀禮節，二曰、性行質直而無諂飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二事定意莊嚴。何謂二？一曰、修行威儀禮節，二曰、性行質直而無諂飾。

「復有三事定意莊嚴。何謂三？一曰、無有諛諂，二曰、志性清和，三曰、無有虛偽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三事定意莊嚴。何謂三？一曰、無有諛諂，二曰、志性清和，三曰、無有虛偽。

「復有四事定意莊嚴。何謂四？一曰、為人仁調而不佷戾，二曰、不懷毒害見他瑕疵，三曰、不犯禁忌致諸患難，四曰、不從愚戇以趣闇蔽；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事定意莊嚴。何謂四？一曰、為人仁調而不佷戾，二曰、不懷毒害見他瑕疵，三曰、不犯禁忌致諸患難，四曰、不從愚戇以趣闇蔽；是為四。

「復有五事定意莊嚴，謂去五蓋。何謂五？一曰、貪欲，二曰、瞋恚，三曰、睡眠，四曰、調戲，五曰、狐疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事定意莊嚴，謂去五蓋。何謂五？一曰、貪欲，二曰、瞋恚，三曰、睡眠，四曰、調戲，五曰、狐疑。

「復有六事定意莊嚴，謂六思念。何謂六？一曰、常念於佛，二曰、常念經法，三曰、常念聖眾，四曰、常念禁戒，五曰、常念布施，六曰、常念諸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六事定意莊嚴，謂六思念。何謂六？一曰、常念於佛，二曰、常念經法，三曰、常念聖眾，四曰、常念禁戒，五曰、常念布施，六曰、常念諸天。

「復有七事定意莊嚴，謂不捨道心修七覺意。何謂七？一曰、意念覺意，二曰、法覺意，三曰、歡悅覺意，四曰、精進覺意，五曰、信覺意，六曰、定覺意，七曰、護覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七事定意莊嚴，謂不捨道心修七覺意。何謂七？一曰、意念覺意，二曰、法覺意，三曰、歡悅覺意，四曰、精進覺意，五曰、信覺意，六曰、定覺意，七曰、護覺意。

「復有八事定意莊嚴，謂八正由路。何謂八？一曰、正見，二曰、正命，三曰、正語，四曰、正業，五曰、正念，六曰、正便，七曰、正意，八曰、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八事定意莊嚴，謂八正由路。何謂八？一曰、正見，二曰、正命，三曰、正語，四曰、正業，五曰、正念，六曰、正便，七曰、正意，八曰、正定。

「復有九事定意莊嚴，謂菩薩不捨道心，常立大哀，亦無所住，其心不捨一切眾生。何謂九？一曰、蠲除愛欲，寂滅眾惡不善之業，憺怕、悅安，此念俱行修第一禪；二曰、其人寂除思念所行，其內庠序而為專一，無思、無行，憺怕、悅安，修第二禪；三曰、永觀歡悅離欲之行而常安詳，其身適安猶如聖賢所說、所觀，其意行安修第三禪；四曰、斷除苦樂，究盡往古，憂慼、歡悅觀察於斯，無苦、無樂修第四禪；五曰、皆度一切諸色之想，究暢盡竟性之如地，不復思念若干諸想，遊於無量虛空之慧而為修行；六曰、過於一切虛空諸想，遊無量識，諸識之慧而為修行；七曰、皆越一切諸識智慧，不計有身、不用識慧而為修行；八曰、皆超一切，不用識慧於有想、無想之處而為修行；九曰、皆出一切有想、無想之處，悉入一切思想所愚，定意思惟以為正受，以權方便不於本際而取證也，住於本願開化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九事定意莊嚴，謂菩薩不捨道心，常立大哀，亦無所住，其心不捨一切眾生。何謂九？一曰、蠲除愛欲，寂滅眾惡不善之業，憺怕、悅安，此念俱行修第一禪；二曰、其人寂除思念所行，其內庠序而為專一，無思、無行，憺怕、悅安，修第二禪；三曰、永觀歡悅離欲之行而常安詳，其身適安猶如聖賢所說、所觀，其意行安修第三禪；四曰、斷除苦樂，究盡往古，憂慼、歡悅觀察於斯，無苦、無樂修第四禪；五曰、皆度一切諸色之想，究暢盡竟性之如地，不復思念若干諸想，遊於無量虛空之慧而為修行；六曰、過於一切虛空諸想，遊無量識，諸識之慧而為修行；七曰、皆越一切諸識智慧，不計有身、不用識慧而為修行；八曰、皆超一切，不用識慧於有想、無想之處而為修行；九曰、皆出一切有想、無想之處，悉入一切思想所愚，定意思惟以為正受，以權方便不於本際而取證也，住於本願開化眾生。

「復有十事定意莊嚴。何謂十？一曰、心無所生不懷瞋恚，二曰、具足寂然之行，三曰、不捨所願，四曰、寂在閑居，五曰、不失德本，六曰、其心憺怕，七曰、身心休息圖度計校，八曰、度安諸法，九曰、心得自在，十曰、得賢聖性；是為十事定意莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十事定意莊嚴。何謂十？一曰、心無所生不懷瞋恚，二曰、具足寂然之行，三曰、不捨所願，四曰、寂在閑居，五曰、不失德本，六曰、其心憺怕，七曰、身心休息圖度計校，八曰、度安諸法，九曰、心得自在，十曰、得賢聖性；是為十事定意莊嚴。」

佛告族姓子：「何謂菩薩智慧莊嚴？計有一事智慧莊嚴。何謂一？於一切法而不卒暴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩智慧莊嚴？計有一事智慧莊嚴。何謂一？於一切法而不卒暴。

「復有二事智慧莊嚴：一曰、捨於狐疑，二曰、離諸愛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二事智慧莊嚴：一曰、捨於狐疑，二曰、離諸愛處。

「復有三事智慧莊嚴：一曰、斷除愚戇；二曰、燒盡無明，壞諸陰界；三曰、永滅闇冥幽昧之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三事智慧莊嚴：一曰、斷除愚戇；二曰、燒盡無明，壞諸陰界；三曰、永滅闇冥幽昧之事。

「復有四事智慧莊嚴：一曰、曉斷諸苦，二曰、了絕諸習，三曰、明於造證，四曰、不住由路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事智慧莊嚴：一曰、曉斷諸苦，二曰、了絕諸習，三曰、明於造證，四曰、不住由路。

「復有五事智慧莊嚴：一曰、戒禁清淨而無所獲；二曰、定意清淨精度智慧；三曰、解品清淨遊於眾生；四曰、度知見品而為清淨，皆於三世無所罣礙；五曰、法品清淨以用成行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事智慧莊嚴：一曰、戒禁清淨而無所獲；二曰、定意清淨精度智慧；三曰、解品清淨遊於眾生；四曰、度知見品而為清淨，皆於三世無所罣礙；五曰、法品清淨以用成行。

「復有六事智慧莊嚴：謂淨三場施度無極，淨於己場身如野馬、人場清淨猶等如夢、道場清淨無望報故；戒度無極淨乎三場，身場清淨等如影故、言場清淨如浮響故、心場清淨等如幻故；忍度無極亦淨三場，棄捐麁辭所言清淨，除去冤結常喜諮嗟，若有段段支解其身，觀察法身清淨無穢；進度無極亦淨三場，清淨無厭、好遊生死，覩之如夢，堅強清淨志如金剛故，無應、不應，清淨行者度想著故；寂度無極淨乎三場，愚冥清淨退入慧故、棄捐清淨入於諸法無所著故、勤心清淨發神通故；智度無極亦淨三場，四思清淨化眾生故、總持清淨攝正法故、所願清淨嚴佛土故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六事智慧莊嚴：謂淨三場施度無極，淨於己場身如野馬、人場清淨猶等如夢、道場清淨無望報故；戒度無極淨乎三場，身場清淨等如影故、言場清淨如浮響故、心場清淨等如幻故；忍度無極亦淨三場，棄捐麁辭所言清淨，除去冤結常喜諮嗟，若有段段支解其身，觀察法身清淨無穢；進度無極亦淨三場，清淨無厭、好遊生死，覩之如夢，堅強清淨志如金剛故，無應、不應，清淨行者度想著故；寂度無極淨乎三場，愚冥清淨退入慧故、棄捐清淨入於諸法無所著故、勤心清淨發神通故；智度無極亦淨三場，四思清淨化眾生故、總持清淨攝正法故、所願清淨嚴佛土故。

「復有七事智慧莊嚴將護其意：一曰、於四意止，不起、不滅；二曰、於四意斷身意憺怕；三曰、其神足者曉了諸根；四曰、其五根者降棄一切諸魔塵勞；五曰、其五力者明曉諸法自然之故；六曰、其覺意者無所不達致未曾有；七曰、其由路者無往、無來，無往來故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七事智慧莊嚴將護其意：一曰、於四意止，不起、不滅；二曰、於四意斷身意憺怕；三曰、其神足者曉了諸根；四曰、其五根者降棄一切諸魔塵勞；五曰、其五力者明曉諸法自然之故；六曰、其覺意者無所不達致未曾有；七曰、其由路者無往、無來，無往來故。

「復有八事智慧莊嚴，謂不失聖慧行權方便：一曰、寂然觀慧而為憺怕，二曰、觀察見於諸法為憺然故，三曰、慧品曉法品故，四曰、界品其性本行等境之故，五曰、曉於諸入本無欲故，六曰、明十二緣曉無我故，七曰、達於誠信永無瞋故，八曰、一切諸法無所破壞如實觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八事智慧莊嚴，謂不失聖慧行權方便：一曰、寂然觀慧而為憺怕，二曰、觀察見於諸法為憺然故，三曰、慧品曉法品故，四曰、界品其性本行等境之故，五曰、曉於諸入本無欲故，六曰、明十二緣曉無我故，七曰、達於誠信永無瞋故，八曰、一切諸法無所破壞如實觀故。

「復有九事智慧莊嚴：一曰、知過去事，本清淨故；二曰、知於當來，未然清淨故；三曰、知於現在，究竟淨故；四曰、知定了了，報應之誼無所失故；五曰、知於未定，導因緣故；六曰、曉處於邪，為開化故；七曰、知佛平等，達法身故；八曰、等於諸法，法無欲故；九曰、諸聖平等，修無為故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九事智慧莊嚴：一曰、知過去事，本清淨故；二曰、知於當來，未然清淨故；三曰、知於現在，究竟淨故；四曰、知定了了，報應之誼無所失故；五曰、知於未定，導因緣故；六曰、曉處於邪，為開化故；七曰、知佛平等，達法身故；八曰、等於諸法，法無欲故；九曰、諸聖平等，修無為故。

「復有十事智慧莊嚴：一曰、所有如夢，為惑相故；二曰、了如所夢，思想相故；三曰、了如野馬，分別相故；四曰、了如實見，因緣相故；五曰、了如影見，形用事合故；六曰、了如呼響，用雜會故；七曰、了於法界，無壞相故；八曰、了於無本，不住相故；九曰、了於本際，無動相故；十曰、曉於無為，其無為者自然相故。是，族姓子！菩薩所行十事智慧莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十事智慧莊嚴：一曰、所有如夢，為惑相故；二曰、了如所夢，思想相故；三曰、了如野馬，分別相故；四曰、了如實見，因緣相故；五曰、了如影見，形用事合故；六曰、了如呼響，用雜會故；七曰、了於法界，無壞相故；八曰、了於無本，不住相故；九曰、了於本際，無動相故；十曰、曉於無為，其無為者自然相故。是，族姓子！菩薩所行十事智慧莊嚴。」

佛告族姓子：「何謂菩薩總持莊嚴？以有一事而為莊嚴：其意常達未曾忽忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「何謂菩薩總持莊嚴？以有一事而為莊嚴：其意常達未曾忽忘。

「復有二事總持莊嚴：一曰、懷來道誼，二曰、總攝無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二事總持莊嚴：一曰、懷來道誼，二曰、總攝無違。

「復有三事總持莊嚴：一曰、曉了諸誼，二曰、分別嚴飾美辭，三曰、明誡所歸隨其方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三事總持莊嚴：一曰、曉了諸誼，二曰、分別嚴飾美辭，三曰、明誡所歸隨其方便。

「復有四事總持莊嚴：一曰、言無所著，二曰、無剛䩕辭，三曰、所言柔和，四曰、無刺譏辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事總持莊嚴：一曰、言無所著，二曰、無剛䩕辭，三曰、所言柔和，四曰、無刺譏辭。

「復有五事總持莊嚴：一曰、諸所聞聲唯歸於誼，二曰、曉諸身識唯歸於慧，三曰、一切經典唯歸經理，四曰、了諸人響唯歸於法，五曰、在於方俗歸度世行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事總持莊嚴：一曰、諸所聞聲唯歸於誼，二曰、曉諸身識唯歸於慧，三曰、一切經典唯歸經理，四曰、了諸人響唯歸於法，五曰、在於方俗歸度世行。

「復有六事總持莊嚴：一曰、言行相應；二曰、順從至誠，所言清淨；三曰、不懷自大，行無所著；四曰、無有諛諂，言無所失；五曰、修於大哀，如應說法；六曰、方便隨品而為宣說等講俗智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六事總持莊嚴：一曰、言行相應；二曰、順從至誠，所言清淨；三曰、不懷自大，行無所著；四曰、無有諛諂，言無所失；五曰、修於大哀，如應說法；六曰、方便隨品而為宣說等講俗智。

「復有七事：一曰、其辯才智適發尋對，二曰、辯才應機，三曰、小辯才捷疾，四曰、辯才無礙，五曰、辯才無滯，六曰、辯才無缺，七曰、辯才應誼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七事：一曰、其辯才智適發尋對，二曰、辯才應機，三曰、小辯才捷疾，四曰、辯才無礙，五曰、辯才無滯，六曰、辯才無缺，七曰、辯才應誼。

「復有八事總持莊嚴：一曰、曉了諸天所言，二曰、解識諸龍音聲，三曰、明察鬼神言響，四曰、分別揵沓和語，五曰、解阿須倫所詠，六曰、達加留羅辭，七曰、暢真陀羅所言，八曰、識摩睺勒及諸眾生口之所宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八事總持莊嚴：一曰、曉了諸天所言，二曰、解識諸龍音聲，三曰、明察鬼神言響，四曰、分別揵沓和語，五曰、解阿須倫所詠，六曰、達加留羅辭，七曰、暢真陀羅所言，八曰、識摩睺勒及諸眾生口之所宣。

「復有九事總持莊嚴：一曰、不猗無為，二曰、諸所修行而不怯弱，三曰、勇猛說法，四曰、其智慧聖不為虛偽，五曰、曉了所說廣普具足，六曰、其貢高者順為說法，七曰、得平正者為說質直而開化之，八曰、見有處者為現劫燒，九曰、得境界者隨其學乘而為斑宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九事總持莊嚴：一曰、不猗無為，二曰、諸所修行而不怯弱，三曰、勇猛說法，四曰、其智慧聖不為虛偽，五曰、曉了所說廣普具足，六曰、其貢高者順為說法，七曰、得平正者為說質直而開化之，八曰、見有處者為現劫燒，九曰、得境界者隨其學乘而為斑宣。

「復有十事總持莊嚴：一曰、從其志操不為眾生宣麁獷辭；二曰、聞佛說法修習慧明，不復志慕世俗之智；三曰、言不可盡，假一文辭耳；四曰、其無所住為說無處；五曰、說於諸佛諮嗟無量；六曰、棄除惡趣、塵勞、麁辭；七曰、說於滅度不可稱限；八曰、忍於眾生無礙根本；九曰、從佛之教；十曰、忍於分別超異辯才。是，族姓子！菩薩十事總持莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十事總持莊嚴：一曰、從其志操不為眾生宣麁獷辭；二曰、聞佛說法修習慧明，不復志慕世俗之智；三曰、言不可盡，假一文辭耳；四曰、其無所住為說無處；五曰、說於諸佛諮嗟無量；六曰、棄除惡趣、塵勞、麁辭；七曰、說於滅度不可稱限；八曰、忍於眾生無礙根本；九曰、從佛之教；十曰、忍於分別超異辯才。是，族姓子！菩薩十事總持莊嚴。」

於是，世尊欲重宣此誼令人重解，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊欲重宣此誼令人重解，即說頌曰：

「諸大聖人， 有四莊嚴， 以此應誼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸大聖人， 有四莊嚴， 以此應誼，

尊之上乘。 戒禁、定意、 及最智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊之上乘。 戒禁、定意、 及最智慧，

總持如是， 明解分別。 為諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持如是， 明解分別。 為諸眾生，

所見欽敬， 其身、口、意， 常以清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所見欽敬， 其身、口、意， 常以清淨。

悉斷狐疑， 諸所句跡， 其奉戒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉斷狐疑， 諸所句跡， 其奉戒者，

以此莊嚴； 生天世間， 功勳流布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此莊嚴； 生天世間， 功勳流布，

其所志願， 輒得成就； 常修正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所志願， 輒得成就； 常修正行，

以行為上， 其奉淨戒， 以此莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以行為上， 其奉淨戒， 以此莊嚴。

其人得近， 速逮定意， 智慧解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人得近， 速逮定意， 智慧解脫，

聖慧若茲。 親近無為， 歸此行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖慧若茲。 親近無為， 歸此行者，

戒禁清淨， 斯為莊嚴。 戒無所犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒禁清淨， 斯為莊嚴。 戒無所犯，

禁不缺漏， 不弄戒法， 性無卒暴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁不缺漏， 不弄戒法， 性無卒暴，

名響暢溢， 靡不宣持， 戒清淨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名響暢溢， 靡不宣持， 戒清淨者，

斯為莊嚴。 其戒清淨、 布施鮮潔、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯為莊嚴。 其戒清淨、 布施鮮潔、

忍辱清淨、 精進亦然、 一心清淨、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱清淨、 精進亦然、 一心清淨、

智慧無異、 善權清淨， 亦無放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無異、 善權清淨， 亦無放逸。

所住堅固， 強不可動， 逮明諦地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所住堅固， 強不可動， 逮明諦地，

行不懷恨， 性不舒緩， 志常謹勅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行不懷恨， 性不舒緩， 志常謹勅，

戒清淨者， 斯為莊嚴。 其戒茂盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒清淨者， 斯為莊嚴。 其戒茂盛，

未常退轉， 其心不生， 眾惱煩熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未常退轉， 其心不生， 眾惱煩熱，

秉意興行， 未曾悔變， 戒清淨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秉意興行， 未曾悔變， 戒清淨者，

斯為莊嚴。 不恐、不懅， 未曾慷慨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯為莊嚴。 不恐、不懅， 未曾慷慨，

其意寂靜， 無能毀稱， 其犯禁者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意寂靜， 無能毀稱， 其犯禁者，

常被繫閉， 戒清淨者， 斯為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常被繫閉， 戒清淨者， 斯為莊嚴。

其心修禁， 功勳無極， 志性仁和， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心修禁， 功勳無極， 志性仁和，

斯意安調， 則為己身， 莊嚴相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯意安調， 則為己身， 莊嚴相好，

戒清淨者， 斯為莊嚴。 如口所言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒清淨者， 斯為莊嚴。 如口所言，

身行若茲， 莊嚴其口， 所護莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身行若茲， 莊嚴其口， 所護莊嚴，

不以欲塵， 嚴飾其心， 戒清淨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以欲塵， 嚴飾其心， 戒清淨者，

斯為莊嚴。 斯人則為， 莊嚴佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯為莊嚴。 斯人則為， 莊嚴佛土，

開化眾生， 使入大道。 此明哲者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化眾生， 使入大道。 此明哲者，

莊挍生處， 以是之故， 不犯眾惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊挍生處， 以是之故， 不犯眾惡。

所謂莊嚴， 常奉佛道， 修治最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂莊嚴， 常奉佛道， 修治最勝。

於佛道場， 莊嚴諸力， 四無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛道場， 莊嚴諸力， 四無所畏，

以為莊嚴。 聖慧無慢， 普加慈愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為莊嚴。 聖慧無慢， 普加慈愍，

一切眾生。 其明智者， 所見正真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生。 其明智者， 所見正真，

無有諛諂， 不懷細碎， 不隨貪欲、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諛諂， 不懷細碎， 不隨貪欲、

瞋恚、愚癡， 志性猛毅， 無有五蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚、愚癡， 志性猛毅， 無有五蓋，

修六思念， 而無放逸。 為七覺意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修六思念， 而無放逸。 為七覺意，

奉道若茲， 稍漸皆惟， 一切定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉道若茲， 稍漸皆惟， 一切定意。

親近所行， 修乎寂然， 善順隨時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近所行， 修乎寂然， 善順隨時，

不失眾德。 住樂靜思， 所察入亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失眾德。 住樂靜思， 所察入亂，

於道自在， 為賢聖種。 未曾猶豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於道自在， 為賢聖種。 未曾猶豫，

不達經典， 無有狐疑， 亦無沈吟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不達經典， 無有狐疑， 亦無沈吟。

除去無明， 無有愚冥， 常處至誠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去無明， 無有愚冥， 常處至誠，

明識聖慧。 戒清淨者， 無所逮得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明識聖慧。 戒清淨者， 無所逮得，

智慧最上， 定意清淨。 順從二事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧最上， 定意清淨。 順從二事，

解脫清淨， 不懷慢者， 聖慧清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫清淨， 不懷慢者， 聖慧清淨。

覩見三世， 度眾為慧， 曉了離欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見三世， 度眾為慧， 曉了離欲，

則法清淨。 斯清淨者， 不懷自大； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則法清淨。 斯清淨者， 不懷自大；

其智慧者， 此為莊嚴。 智慧行施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其智慧者， 此為莊嚴。 智慧行施，

以為莊嚴， 若能清淨， 於三品場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為莊嚴， 若能清淨， 於三品場，

己身、眾生、 及修道教， 如夢幻化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身、眾生、 及修道教， 如夢幻化，

而無所著。 以戒智慧， 而為莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無所著。 以戒智慧， 而為莊嚴，

又復淨治， 於三品行。 身行、口言、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復淨治， 於三品行。 身行、口言、

心念亦然， 影像幻化， 亦如浮響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念亦然， 影像幻化， 亦如浮響，

是為智慧， 而成莊嚴。 則能清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為智慧， 而成莊嚴。 則能清淨，

於三品事， 無能屈者， 亦不動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三品事， 無能屈者， 亦不動搖。

普觀一切， 常察法身， 智慧精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀一切， 常察法身， 智慧精進，

而自莊嚴， 亦復清淨， 於三品事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而自莊嚴， 亦復清淨， 於三品事。

未曾懈惓， 志性堅強， 未常懷應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾懈惓， 志性堅強， 未常懷應，

亦無不應。 所以智慧， 一心莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無不應。 所以智慧， 一心莊嚴，

亦以三事， 修行清淨。 其所觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以三事， 修行清淨。 其所觀察，

無有闇昧。 斯明哲者， 興立五通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有闇昧。 斯明哲者， 興立五通，

善權智慧， 以莊嚴者， 亦復清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權智慧， 以莊嚴者， 亦復清淨，

於三品事。 善受總持， 了平等誼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三品事。 善受總持， 了平等誼，

示眾生法， 亦淨佛土。 於四意止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾生法， 亦淨佛土。 於四意止，

志不退轉； 於四意斷， 不行二事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志不退轉； 於四意斷， 不行二事。

身心憺怕， 斯為神足， 曉了一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心憺怕， 斯為神足， 曉了一切，

眾生根原。 於魔、塵欲， 永無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生根原。 於魔、塵欲， 永無所有，

諸法自在， 隨順決了。 無所從來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法自在， 隨順決了。 無所從來，

及致來道， 是為威儀， 智慧莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及致來道， 是為威儀， 智慧莊嚴。

永致湛然， 為寂禪定， 所觀察者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永致湛然， 為寂禪定， 所觀察者，

行無崖底。 曉諸陰衰， 修乎法品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無崖底。 曉諸陰衰， 修乎法品，

明識諸界， 猶如虛空。 分別情入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明識諸界， 猶如虛空。 分別情入，

空無所有， 法無吾我， 從緣而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無所有， 法無吾我， 從緣而起。

曉了真諦， 慧無懷恨、 無恐懼慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了真諦， 慧無懷恨、 無恐懼慧，

因緣隨念。 於三世慧， 無所罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣隨念。 於三世慧， 無所罣礙，

明了三聚， 之所歸趣。 曉識三寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了三聚， 之所歸趣。 曉識三寶，

則為一相， 其智慧者， 以此莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為一相， 其智慧者， 以此莊嚴。

明曉幻化， 為悉惑相， 恨從惑相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明曉幻化， 為悉惑相， 恨從惑相，

譬如若夢； 等如芭蕉， 為悉惑相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如若夢； 等如芭蕉， 為悉惑相，

諸法無會， 猶如影相。 從緣合生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無會， 猶如影相。 從緣合生，

如水中月、 亦如呼響， 因對而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水中月、 亦如呼響， 因對而出。

其法界者， 慧常無壞； 明了無本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其法界者， 慧常無壞； 明了無本，

智無所住。 法動、無動， 本際常然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智無所住。 法動、無動， 本際常然；

有為、無為， 此無有二。 深要智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為、無為， 此無有二。 深要智慧，

清淨為道， 是為莊嚴， 諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨為道， 是為莊嚴， 諸佛之法。

其人未常， 意懷惑亂， 懷來遭遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人未常， 意懷惑亂， 懷來遭遇，

總持經典， 而常解說， 誼理微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持經典， 而常解說， 誼理微妙，

而恒遊步， 滅度之慧。 言不卒暴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而恒遊步， 滅度之慧。 言不卒暴，

亦無麁獷， 口所宣傳， 無有不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無麁獷， 口所宣傳， 無有不可。

諸所說音， 眾當察誼， 所仰聖慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所說音， 眾當察誼， 所仰聖慧，

常以了了。 識經誼理， 靡不聞達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以了了。 識經誼理， 靡不聞達，

以歸於法， 不計有人。 一切諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以歸於法， 不計有人。 一切諸法，

度世為要， 以此總持， 而自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世為要， 以此總持， 而自莊嚴。

口所頒宣， 常說至誠； 口之所言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口所頒宣， 常說至誠； 口之所言，

恒趣平等。 有所為者， 常講經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒趣平等。 有所為者， 常講經典，

隨時不虛， 無有為事。 斯人興此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時不虛， 無有為事。 斯人興此，

說其辯才， 速及正慧， 常無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說其辯才， 速及正慧， 常無罣礙。

而無所住， 隨順無失， 善自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無所住， 隨順無失， 善自莊嚴，

如好華鬘。 聞知天、龍 所說言辭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如好華鬘。 聞知天、龍 所說言辭，

鬼神、揵沓、 及阿修倫、 迦留、真陀、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼神、揵沓、 及阿修倫、 迦留、真陀、

及摩睺勒， 亦復曉了， 眾生所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及摩睺勒， 亦復曉了， 眾生所說。

此等不來， 在於眾會； 亦復不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等不來， 在於眾會； 亦復不住，

而就見之。 此勇猛者， 為頒宣法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而就見之。 此勇猛者， 為頒宣法，

則以智慧， 而達知之。 其自大者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則以智慧， 而達知之。 其自大者，

見懷亂意， 覩斯所說， 順從應時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見懷亂意， 覩斯所說， 順從應時；

自大貢高， 覩其所說， 其懷慢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自大貢高， 覩其所說， 其懷慢者，

無有瞋恚。 為分別說， 三乘之教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有瞋恚。 為分別說， 三乘之教，

斷諸狐疑， 令無結網， 則得親見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸狐疑， 令無結網， 則得親見，

佛法正真， 不依仰人， 智慧如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法正真， 不依仰人， 智慧如是。

於一切字， 常曉滅盡， 所分別曉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切字， 常曉滅盡， 所分別曉，

誼無質礙。 諮嗟諸佛， 無量功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誼無質礙。 諮嗟諸佛， 無量功德，

其逮總持， 以此莊嚴。 毀呰塵欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其逮總持， 以此莊嚴。 毀呰塵欲，

所知無限， 善權方便， 隨時開化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所知無限， 善權方便， 隨時開化，

曉了一切， 眾生根本， 諸佛所知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了一切， 眾生根本， 諸佛所知，

逮分別辯。 其以總持， 而莊嚴者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮分別辯。 其以總持， 而莊嚴者，

斯人用此， 稱名普聞。 吾住一劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人用此， 稱名普聞。 吾住一劫，

歌嘆其行， 不能究竟， 斯功德勳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌嘆其行， 不能究竟， 斯功德勳。」

大哀經八光品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀經八光品第五

世尊復告總𠢕王菩薩：「菩薩有八光明，以此光明離不可思議諸闇昧，修清淨行。何謂為八？一曰、念光明，二曰、志光明，三曰、遊光明，四曰、法光明，五曰、慧光明，六曰、至誠光明，七曰、神通光明，八曰、奉行光明；是為菩薩八大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告總𠢕王菩薩：「菩薩有八光明，以此光明離不可思議諸闇昧，修清淨行。何謂為八？一曰、念光明，二曰、志光明，三曰、遊光明，四曰、法光明，五曰、慧光明，六曰、至誠光明，七曰、神通光明，八曰、奉行光明；是為菩薩八大光明。

「於彼，何謂念光明？有八事為念光明。何謂八？往古所造眾德之本未曾忘失，所未立德日日積功，如所聞法未曾忘失、逮知誼理分別所趣，不從六界成就念門，斷諸非法具足善德，覩有強心諸佛、世尊所為建立，護持法城志懷于源，逮一切法德諸光明，是故菩薩八事光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼，何謂念光明？有八事為念光明。何謂八？往古所造眾德之本未曾忘失，所未立德日日積功，如所聞法未曾忘失、逮知誼理分別所趣，不從六界成就念門，斷諸非法具足善德，覩有強心諸佛、世尊所為建立，護持法城志懷于源，逮一切法德諸光明，是故菩薩八事光明。

「曰所志光明復有八事。何謂八？志解誼理不懷嚴飾，志在聖慧不懷識著，志在於法不懷塵欲，志在精進不懷諍訟，志在佛道不懷聲聞、緣覺，志在微妙不懷小乘，志在於佛不懷魔事，志在大慈大哀未曾懷害加於眾生；是為八事所志光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曰所志光明復有八事。何謂八？志解誼理不懷嚴飾，志在聖慧不懷識著，志在於法不懷塵欲，志在精進不懷諍訟，志在佛道不懷聲聞、緣覺，志在微妙不懷小乘，志在於佛不懷魔事，志在大慈大哀未曾懷害加於眾生；是為八事所志光明。

「遊光明復有八事。何謂為八？所可遊行常頒宣法，遊知眾生志操所念，所遊之處分別辯慧，所遊之處常解深妙十二緣起，所遊之處有所宣暢亘無不通，所遊之處曉了清淨前後增損，所遊之處普備一切諸佛之法；是為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遊光明復有八事。何謂為八？所可遊行常頒宣法，遊知眾生志操所念，所遊之處分別辯慧，所遊之處常解深妙十二緣起，所遊之處有所宣暢亘無不通，所遊之處曉了清淨前後增損，所遊之處普備一切諸佛之法；是為八。

「法光明復有八事。何謂八？其明照世而為解說入於善本，又為眾生演度世法為暢聖慧、詔使令除諸罪之法，無漏法光善宣道教，不住無明及於眾漏見於生死罪福所趣，覩已塵欲光明不墮滅盡而取證也，其光明法善察所趣客塵之源，無為法光心本清淨，自然鮮潔諸法永寂；是為八事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法光明復有八事。何謂八？其明照世而為解說入於善本，又為眾生演度世法為暢聖慧、詔使令除諸罪之法，無漏法光善宣道教，不住無明及於眾漏見於生死罪福所趣，覩已塵欲光明不墮滅盡而取證也，其光明法善察所趣客塵之源，無為法光心本清淨，自然鮮潔諸法永寂；是為八事。

「慧光明復有八事。何謂為八？一曰、八等光諸道，二曰、諸道跡光慧，三曰、往來光照，四曰、放不還明，五曰、演無著曜，六曰、緣覺威曜，七曰、菩薩慧明，八曰、如來、至真、正覺光明；是為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧光明復有八事。何謂為八？一曰、八等光諸道，二曰、諸道跡光慧，三曰、往來光照，四曰、放不還明，五曰、演無著曜，六曰、緣覺威曜，七曰、菩薩慧明，八曰、如來、至真、正覺光明；是為八。

「至誠光明復有八事。何謂為八？其墮滅盡以至誠行照曜於彼，其行誠諦第一道跡慧光照彼，其行誠諦致第二果則以照彼，其行誠諦得第三果亦復照彼，其行誠諦得第四果亦復照彼，其行誠諦得緣覺果亦復照彼，其行誠諦得菩薩忍亦復照彼，其行誠諦成佛、正覺亦復照彼；是為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至誠光明復有八事。何謂為八？其墮滅盡以至誠行照曜於彼，其行誠諦第一道跡慧光照彼，其行誠諦致第二果則以照彼，其行誠諦得第三果亦復照彼，其行誠諦得第四果亦復照彼，其行誠諦得緣覺果亦復照彼，其行誠諦得菩薩忍亦復照彼，其行誠諦成佛、正覺亦復照彼；是為八。

「神通光明復有八事。何謂為八？所謂光明靡所不曜，其天眼者覩諸色像，永寂諸響則以天耳普聞諸音，所念光明識念無央數劫往古行事，本淨光明察覩一切眾生心行如虛空，無礙光明又其神足遊步無限諸佛國土，慧光明者成無漏聖，積德光明開化眾生使修善業，慧業光明決斷一切眾生疑結；是為八事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神通光明復有八事。何謂為八？所謂光明靡所不曜，其天眼者覩諸色像，永寂諸響則以天耳普聞諸音，所念光明識念無央數劫往古行事，本淨光明察覩一切眾生心行如虛空，無礙光明又其神足遊步無限諸佛國土，慧光明者成無漏聖，積德光明開化眾生使修善業，慧業光明決斷一切眾生疑結；是為八事。

「奉行光明復有八事。所謂奉行：一曰、遵修聖慧，二曰、志智慧明，三曰、行正見明，四曰、奉觀察光，五曰、照眾生性曜，六曰、脩其脫心，七曰、無瞋恚心，八曰、遵修其明令永究竟；是為八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉行光明復有八事。所謂奉行：一曰、遵修聖慧，二曰、志智慧明，三曰、行正見明，四曰、奉觀察光，五曰、照眾生性曜，六曰、脩其脫心，七曰、無瞋恚心，八曰、遵修其明令永究竟；是為八。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「以往古淨業， 心初不忽忘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以往古淨業， 心初不忽忘，

意習無所習， 善勸無懈廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意習無所習， 善勸無懈廢。

所聞未曾忘， 速得解法誼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所聞未曾忘， 速得解法誼，

寂然界憺怕， 志強棄非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然界憺怕， 志強棄非法。

曉了於念門， 選擇所造業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了於念門， 選擇所造業，

懷勇者覩之， 建立勝自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷勇者覩之， 建立勝自在。

守護于法城， 等一眾生法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護于法城， 等一眾生法，

智者離諸冥， 利益於群萌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者離諸冥， 利益於群萌。

逮得光明曜， 無疑決猶豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得光明曜， 無疑決猶豫，

志強慧自在， 速成至佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志強慧自在， 速成至佛道。

志在於誼理， 不逸存嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志在於誼理， 不逸存嚴飾，

慧士不著想， 不猗於文字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧士不著想， 不猗於文字。

其志於法者， 善調欲、離癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其志於法者， 善調欲、離癡，

有志淨善權， 不諍安住道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有志淨善權， 不諍安住道。

意常存於道， 不念聲緣覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意常存於道， 不念聲緣覺；

常懷微妙業， 不念於小乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常懷微妙業， 不念於小乘；

思惟於佛道， 不從諸魔教； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟於佛道， 不從諸魔教；

常懷于大哀， 不嬈於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常懷于大哀， 不嬈於眾生。

假使所頒宣， 所遊無狐疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使所頒宣， 所遊無狐疑，

隨時化眾生， 所在群萌行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時化眾生， 所在群萌行。

所遊分別辯， 彼慧無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所遊分別辯， 彼慧無罣礙，

明於因緣法， 無有緣起事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明於因緣法， 無有緣起事。

曉了方便慧， 安住所步頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了方便慧， 安住所步頂，

一切能普入， 諸佛所興法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切能普入， 諸佛所興法。

世間法光明， 悉知人民業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間法光明， 悉知人民業，

及度世聖慧， 雄為智慧光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及度世聖慧， 雄為智慧光。

所生無罪舋， 大慧修本淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生無罪舋， 大慧修本淨，

善遵於道路， 常宣無罪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善遵於道路， 常宣無罪業。

於漏無有漏， 法光明照曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於漏無有漏， 法光明照曜，

斷一切諸漏， 利潤於眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷一切諸漏， 利潤於眾生；

於有數無數， 法常遊於慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有數無數， 法常遊於慧，

是無垢離冥， 遊入滅盡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無垢離冥， 遊入滅盡行。

塵勞諸諍訟， 其慧無蔽礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵勞諸諍訟， 其慧無蔽礙，

明識眾塵欲， 其心本清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明識眾塵欲， 其心本清淨。

其智得滅度， 曉不起寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其智得滅度， 曉不起寂然，

如是類無限， 大乘光明業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是類無限， 大乘光明業。

彼於八等慧， 遊達于道跡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於八等慧， 遊達于道跡，

亦曉了往來， 分別於不逮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦曉了往來， 分別於不逮。

無著及緣覺， 菩薩世吼護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著及緣覺， 菩薩世吼護，

慧皆能達此， 所遊解聖賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧皆能達此， 所遊解聖賢。

至誠明無量， 勇猛善修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠明無量， 勇猛善修行，

其逮得果證， 無恚議第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其逮得果證， 無恚議第一。

其行至誠者， 入寂第一果、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其行至誠者， 入寂第一果、

第二、三、第四， 逮緣覺之果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、三、第四， 逮緣覺之果，

設有能加精， 逮法忍平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有能加精， 逮法忍平等，

如最勝得道， 至誠皆照彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如最勝得道， 至誠皆照彼。

又其天眼者， 普見十方佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又其天眼者， 普見十方佛；

成就於天耳， 聞十方音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就於天耳， 聞十方音聲。

識念那術劫， 前世慧光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識念那術劫， 前世慧光明，

隨順知他心， 清淨慧悉照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順知他心， 清淨慧悉照。

遊億姟佛土， 神足照十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊億姟佛土， 神足照十方，

輕舉如虛空， 逮無為之慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕舉如虛空， 逮無為之慧。

功德光無底， 神通益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德光無底， 神通益眾生，

慧界無罣礙， 決群黎狐疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧界無罣礙， 決群黎狐疑。

奉行所應誼， 志彊法慧光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行所應誼， 志彊法慧光，

至成明無限， 則為神通光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至成明無限， 則為神通光。

修行聖智慧， 意廣辯無底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行聖智慧， 意廣辯無底，

等觀於正見， 究竟無結恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等觀於正見， 究竟無結恨。

其淨於此八， 斯光威無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其淨於此八， 斯光威無極，

雖未成佛道， 常行作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖未成佛道， 常行作佛事。」