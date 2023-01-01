大方等大集經卷第六十高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第六十高齊天竺三藏那連提耶舍譯

十方菩薩品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方菩薩品之二

佛言：「菩薩坐禪數息不得定意、得定意不久，但坐不斷本罪故使禪不安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩坐禪數息不得定意、得定意不久，但坐不斷本罪故使禪不安。」

菩薩自言：「我何因緣本罪不斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩自言：「我何因緣本罪不斷？」

佛言：「用菩薩坐不校計斷生死，故令本罪不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「用菩薩坐不校計斷生死，故令本罪不斷。」

佛言：「欲斷本罪者，當斷當來生死意，當滅本罪生死意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲斷本罪者，當斷當來生死意，當滅本罪生死意。」

諸菩薩問佛言：「何等當斷當來生死意、當滅本罪生死意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩問佛言：「何等當斷當來生死意、當滅本罪生死意？」

佛言：「心所動為本罪轉得因緣，為當來生死罪。要當斷當來生死乃應菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心所動為本罪轉得因緣，為當來生死罪。要當斷當來生死乃應菩薩。」

諸菩薩皆稽首言：「願佛當復為我解當來生死罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩皆稽首言：「願佛當復為我解當來生死罪。」

佛告諸菩薩：「心所動得因緣合，中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死；菩薩意所動得因緣，不能遠意，中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸菩薩：「心所動得因緣合，中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死；菩薩意所動得因緣，不能遠意，中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「菩薩為本識動，復欲識中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩為本識動，復欲識中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入眼，菩薩眼所見好色為本，好色動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；眼所見中色為本，中色動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；眼所見惡色為本，惡色動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，菩薩眼所見好色為本，好色動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；眼所見中色為本，中色動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；眼所見惡色為本，惡色動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入耳，菩薩耳所聞好聲為本，好聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；耳所聞中聲為本，中聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；耳所聞惡聲為本，惡聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，菩薩耳所聞好聲為本，好聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；耳所聞中聲為本，中聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；耳所聞惡聲為本，惡聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入鼻，菩薩鼻所聞好香為本，好香動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；鼻所聞中香為本，中香動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；鼻所聞惡臭為本，惡臭動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，菩薩鼻所聞好香為本，好香動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；鼻所聞中香為本，中香動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；鼻所聞惡臭為本，惡臭動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入口，菩薩口所得美味好語言為本，美味好語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；口所得中味中語言為本，中味中語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；口所得惡味惡語言為本，惡味惡語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，菩薩口所得美味好語言為本，美味好語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；口所得中味中語言為本，中味中語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；口所得惡味惡語言為本，惡味惡語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入身，身所得好細軟可身為本，細軟動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；身所得中細軟為本，中細軟動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；身所得惡麁堅苦痛不可身為本，惡麁堅苦痛不可身動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身為本，細軟動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；身所得中細軟為本，中細軟動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；身所得惡麁堅苦痛不可身為本，惡麁堅苦痛不可身動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。」

佛言：「菩薩要當斷是乃應菩薩，不斷者不應為菩薩，如是尚未解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩要當斷是乃應菩薩，不斷者不應為菩薩，如是尚未解。」

諸菩薩報佛言：「我已解因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報佛言：「我已解因緣。」

諸菩薩言：「我聞佛所說，我一切不墮罪中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「我聞佛所說，我一切不墮罪中。」

佛問諸菩薩：「汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩：「汝寧見菩薩髠頭剔鬚作沙門者不？」

諸菩薩言：「然見作沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「然見作沙門。」

佛問諸菩薩：「沙門當髠頭剔鬚時，沙門頭鬚了盡𣩠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩：「沙門當髠頭剔鬚時，沙門頭鬚了盡𣩠不？」

諸菩薩言：「盡𣩠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「盡𣩠。」

佛言：「當盡𣩠時，沙門寧願復欲使頭鬚生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當盡𣩠時，沙門寧願復欲使頭鬚生不？」

諸菩薩言：「沙門不願使生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「沙門不願使生。」

佛問諸菩薩：「頭鬚髮何以故復生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩：「頭鬚髮何以故復生？」

諸菩薩言：「自然生，沙門亦不使生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「自然生，沙門亦不使生。」

佛言：「沙門頭鬚髮生，寧能自知日長幾分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「沙門頭鬚髮生，寧能自知日長幾分？」

諸菩薩報佛言：「沙門頭鬚髮生，不能自知日長幾分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報佛言：「沙門頭鬚髮生，不能自知日長幾分？」

佛言：「菩薩不能自覺微微盛百八罪行，譬如沙門自有頭髮生不知日長幾分；如是菩薩罪坐不能自知，言我無罪者云何？」佛問諸菩薩：「寧有是不？」諸菩薩即稽首慚受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩不能自覺微微盛百八罪行，譬如沙門自有頭髮生不知日長幾分；如是菩薩罪坐不能自知，言我無罪者云何？」佛問諸菩薩：「寧有是不？」諸菩薩即稽首慚受行。

諸菩薩報佛言：「願佛當復為我解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報佛言：「願佛當復為我解。」

佛言：「菩薩不可自怙言我無罪、罪滅。」佛言：「要校計百八本罪滅不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩不可自怙言我無罪、罪滅。」佛言：「要校計百八本罪滅不滅。」

菩薩問佛：「何等為百八本罪滅不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩問佛：「何等為百八本罪滅不滅？」

佛言：「菩薩心生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩心生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入意，意生轉復滅，滅中有百八後世當復生受不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入意，意生轉復滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入識，識生轉復滅，滅中有百八後世當復生受不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入識，識生轉復滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入眼，眼所見好色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；眼所見中色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；眼所見惡色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；眼所見中色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；眼所見惡色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入耳，耳所聞好聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；耳所聞中聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；耳所聞惡聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；耳所聞中聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；耳所聞惡聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入鼻，鼻所聞好香生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；鼻所聞中香生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；鼻所聞惡臭生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；鼻所聞中香生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；鼻所聞惡臭生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入口，口所得美味好語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；口所得中味中語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；口所得惡味惡語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得美味好語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；口所得中味中語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；口所得惡味惡語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入身，身所得好細軟可身生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；身所得中細軟生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；身所得惡麁堅苦痛不可身生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；身所得中細軟生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；身所得惡麁堅苦痛不可身生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。」

菩薩言：「我何以故罪生復滅？何以故我了不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩言：「我何以故罪生復滅？何以故我了不見？」

佛問諸菩薩：「汝曹心寧轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩：「汝曹心寧轉不？」

諸菩薩報佛言：「我心轉生，設我心不轉生，亦不能與佛共語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報佛言：「我心轉生，設我心不轉生，亦不能與佛共語。」

佛問諸菩薩言：「若心生時寧還自覺心生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩言：「若心生時寧還自覺心生不？」

諸菩薩言：「我但識見因緣時，不覺初起生時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「我但識見因緣時，不覺初起生時。」

佛言：「如汝所說，尚不能知心初生時，何能無罪？」佛說如是，諸菩薩皆慚稽首受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如汝所說，尚不能知心初生時，何能無罪？」佛說如是，諸菩薩皆慚稽首受行。

諸菩薩報佛言：「為我解微太促，願佛更復為我解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報佛言：「為我解微太促，願佛更復為我解。」

佛問諸菩薩言：「汝曹生以來，寧能覺身中溫熱有幾所火？覺身中寒有幾所風？合身中有幾所水？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩言：「汝曹生以來，寧能覺身中溫熱有幾所火？覺身中寒有幾所風？合身中有幾所水？」

諸菩薩言：「我不能還自具分別知多少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「我不能還自具分別知多少？」

佛言：「若不知多少，寧知寒熱為水火不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若不知多少，寧知寒熱為水火不？」

諸菩薩報佛言：「我知寒熱有水火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報佛言：「我知寒熱有水火。」

佛言：「汝尚知寒熱水火，何以故不知多少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝尚知寒熱水火，何以故不知多少？」

諸菩薩言：「我但能覺寒熱，不能知多少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「我但能覺寒熱，不能知多少？」

佛言：「菩薩不自覺心生正受罪百八罪多少，譬如不覺寒熱水火不知火生以來多少。菩薩不自知心轉生以來多少。如是菩薩但能覺枝不能覺根，如是菩薩罪入空中尚未解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩不自覺心生正受罪百八罪多少，譬如不覺寒熱水火不知火生以來多少。菩薩不自知心轉生以來多少。如是菩薩但能覺枝不能覺根，如是菩薩罪入空中尚未解。」

諸菩薩皆稽首問佛：「願更為我解罪入空中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩皆稽首問佛：「願更為我解罪入空中。」

佛言：「菩薩有百八罪，入空中不可見。何等為百八罪？若菩薩心有所念，生空中復滅空中，中有百八罪不可見心生滅。譬如人語有聲不可見，要為有聲在空中但不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩有百八罪，入空中不可見。何等為百八罪？若菩薩心有所念，生空中復滅空中，中有百八罪不可見心生滅。譬如人語有聲不可見，要為有聲在空中但不可見。

「轉入意，意生空中復滅空中，中有百八罪不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入意，意生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入識，識生空中復滅空中，中有百八罪不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入識，識生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入眼，眼所見好色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；眼所見中色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；眼所見惡色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；眼所見中色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；眼所見惡色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入耳，耳所聞好聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；耳所聞中聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；耳所聞惡聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；耳所聞中聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；耳所聞惡聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入鼻，鼻所聞好香，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；鼻所聞中香，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；鼻所聞惡臭，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；鼻所聞中香，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；鼻所聞惡臭，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入口，口所得美味好語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；口所得中味中語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；口所得惡味惡語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得美味好語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；口所得中味中語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；口所得惡味惡語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入身，身所得好細軟可身，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；身所得中細軟，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；身所得惡麁堅苦痛不可身，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；身所得中細軟，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；身所得惡麁堅苦痛不可身，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。」

佛告諸菩薩：「若不見罪生空中，亦不見滅空中，如是諸菩薩尚未應解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸菩薩：「若不見罪生空中，亦不見滅空中，如是諸菩薩尚未應解。」

諸菩薩言：「如是我為覺知解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「如是我為覺知解。」

佛問諸菩薩：「若何因緣覺，諸菩薩何以故不常坐禪？何以故復飛行到十方佛所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩：「若何因緣覺，諸菩薩何以故不常坐禪？何以故復飛行到十方佛所？」

菩薩言：「用我有本願故，不得不行耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩言：「用我有本願故，不得不行耳。」

佛言：「如若有本願到十方佛所，何因緣坐禪棄罪？設令汝坐禪棄罪，本願當滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如若有本願到十方佛所，何因緣坐禪棄罪？設令汝坐禪棄罪，本願當滅。」

諸菩薩言：「我坐禪但滅當來罪耳，我未滅本願罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「我坐禪但滅當來罪耳，我未滅本願罪。」

佛問諸菩薩：「若曹從無數劫以來所作過去生死罪當滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩：「若曹從無數劫以來所作過去生死罪當滅不？」

諸菩薩言：「我當滅過去無數劫本罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「我當滅過去無數劫本罪。」

佛言：「若尚能滅無數劫本罪，何以故獨不滅本願罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若尚能滅無數劫本罪，何以故獨不滅本願罪？」

諸菩薩言：「佛問我是，我不能卒解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「佛問我是，我不能卒解。」

佛言：「如是若曹為未解，何以故言我解？」諸菩薩皆稽首慚受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是若曹為未解，何以故言我解？」諸菩薩皆稽首慚受行。

諸菩薩報佛言：「佛雖為我解，我尚未解。願佛當復為我解，當復何等行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報佛言：「佛雖為我解，我尚未解。願佛當復為我解，當復何等行？」

佛言：「諸菩薩行道無數劫以來，意生死本意。譬如菓實種著土中生大樹，已成大樹，樹上生百種億億枝，枝生億億萬葉，枝枝生億億萬實，一實者當復轉生一樹。菩薩坐禪棄我本罪，譬如取樹葉一一滅之，取實一一滅之，便不復種生；取枝一一滅之，如是葉實枝滅盡了𣩠但有根。根者為譬，如本願一意所起本罪意，譬如樹根枝葉生當復滅之，不滅者當長養，實復生滅者不復生。菩薩守意，譬如守樹根，不得使樹枝葉實生，生為增當來罪，滅者為不增當來罪，為滅本罪。如是菩薩本罪未盡者，常當念百八不捨盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸菩薩行道無數劫以來，意生死本意。譬如菓實種著土中生大樹，已成大樹，樹上生百種億億枝，枝生億億萬葉，枝枝生億億萬實，一實者當復轉生一樹。菩薩坐禪棄我本罪，譬如取樹葉一一滅之，取實一一滅之，便不復種生；取枝一一滅之，如是葉實枝滅盡了𣩠但有根。根者為譬，如本願一意所起本罪意，譬如樹根枝葉生當復滅之，不滅者當長養，實復生滅者不復生。菩薩守意，譬如守樹根，不得使樹枝葉實生，生為增當來罪，滅者為不增當來罪，為滅本罪。如是菩薩本罪未盡者，常當念百八不捨盡。」

諸菩薩稽首言：「願佛為我解我不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩稽首言：「願佛為我解我不解。」

佛言：「不捨盡心有所念，生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不捨盡心有所念，生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入意，意生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入意，意生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入識，識生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入識，識生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入眼，眼所見好色念還盡，百八便盡，是為不捨盡；眼所見中色念還盡，百八便盡，是為不捨盡；眼所見惡色念還盡，百八便盡，是為不捨盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色念還盡，百八便盡，是為不捨盡；眼所見中色念還盡，百八便盡，是為不捨盡；眼所見惡色念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入耳，耳所聞好聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡；耳所聞中聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡；耳所聞惡聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡；耳所聞中聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡；耳所聞惡聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入鼻，鼻所聞好香念還盡，百八便盡，是為不捨盡；鼻所聞中香念還盡，百八便盡，是為不捨盡；鼻所聞惡臭念還盡，百八便盡，是為不捨盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香念還盡，百八便盡，是為不捨盡；鼻所聞中香念還盡，百八便盡，是為不捨盡；鼻所聞惡臭念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入口，口所得美味好語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡；口所得中味中語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡；口所得惡味惡語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得美味好語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡；口所得中味中語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡；口所得惡味惡語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入身，身所得好細軟可身念還盡，百八便盡，是為不捨盡；身所得中細軟念還盡，百八便盡，是為不捨盡；身所得惡麁堅苦痛不可身念還盡，百八便盡，是為不捨盡。如是菩薩不捨盡，便入百八淨。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜稽首受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身念還盡，百八便盡，是為不捨盡；身所得中細軟念還盡，百八便盡，是為不捨盡；身所得惡麁堅苦痛不可身念還盡，百八便盡，是為不捨盡。如是菩薩不捨盡，便入百八淨。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜稽首受行。

諸菩薩復稽首問佛言：「為何等為百八淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩復稽首問佛言：「為何等為百八淨？」

佛言：「若有菩薩心起生出念，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有菩薩心起生出念，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入意，意生出即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入意，意生出即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入識，識生出即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入識，識生出即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入眼，眼所見好色生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；眼所見中色生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；眼所見惡色生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；眼所見中色生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；眼所見惡色生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入耳，耳所聞好聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；耳所聞中聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；耳所聞惡聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；耳所聞中聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；耳所聞惡聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入鼻，鼻所聞好香生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；鼻所得中香生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；鼻所聞惡臭生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；鼻所得中香生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；鼻所聞惡臭生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入口，口所得美味好語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；口所得中味中語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；口所得惡味惡語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得美味好語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；口所得中味中語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；口所得惡味惡語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入身，身所得好細軟可身生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；身所得中細軟生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；身所得惡麁堅苦痛不可身生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。菩薩行如是不捨淨，便能精還百八應戒。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；身所得中細軟生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；身所得惡麁堅苦痛不可身生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。菩薩行如是不捨淨，便能精還百八應戒。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜受行。

諸菩薩復稽首問佛言：「何等精還百八應戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩復稽首問佛言：「何等精還百八應戒？」

佛言：「諸菩薩行道心起，即精還滅百八，為還應戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸菩薩行道心起，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入意，意生即精還滅百八，為還應戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入意，意生即精還滅百八，為還應戒。

「轉入識，識生即精還滅百八，為還應戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入識，識生即精還滅百八，為還應戒。

「轉入眼，眼所見好色生，即精還滅百八，為還應戒；眼所見中色生，即精還滅百八，為還應戒；眼所見惡色生，即精還滅百八，為還應戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色生，即精還滅百八，為還應戒；眼所見中色生，即精還滅百八，為還應戒；眼所見惡色生，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入耳，耳所聞好聲生，即精還滅百八，為還應戒；耳所聞中聲生，即精還滅百八，為還應戒；耳所聞惡聲生，即精還滅百八，為還應戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲生，即精還滅百八，為還應戒；耳所聞中聲生，即精還滅百八，為還應戒；耳所聞惡聲生，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入鼻，鼻所聞好香生，即精還滅百八，為還應戒；鼻所聞中香生，即精還滅百八，為還應戒；鼻所聞惡臭生，即精還滅百八，為還應戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香生，即精還滅百八，為還應戒；鼻所聞中香生，即精還滅百八，為還應戒；鼻所聞惡臭生，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入口，口所得美味好語言生，即精還滅百八，為還應戒；口所得中味中語言生，即精還滅百八，為還應戒；口所得惡味惡語言生，即精還滅百八，為還應戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得美味好語言生，即精還滅百八，為還應戒；口所得中味中語言生，即精還滅百八，為還應戒；口所得惡味惡語言生，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入身，身所得好細軟可身生，即精還滅百八，為還應戒；身所得中細軟生，即精還滅百八，為還應戒；身所得惡麁堅苦痛不可身生，即精還滅百八，為還應戒。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身生，即精還滅百八，為還應戒；身所得中細軟生，即精還滅百八，為還應戒；身所得惡麁堅苦痛不可身生，即精還滅百八，為還應戒。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜受行。

佛言：「諸菩薩以精還應戒便進行入道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸菩薩以精還應戒便進行入道。」

諸菩薩問佛言：「何等為精還戒便進行入道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩問佛言：「何等為精還戒便進行入道？」

佛言：「菩薩心有所念從心盡力，盡所念滅百八，是為進行入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩心有所念從心盡力，盡所念滅百八，是為進行入道。

「轉入意，意有所念從意盡力，盡所念滅百八，是為進行入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入意，意有所念從意盡力，盡所念滅百八，是為進行入道。

「轉入識，識有所識從識盡力，盡所識滅百八，是為進行入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入識，識有所識從識盡力，盡所識滅百八，是為進行入道。

「轉入眼，眼所見好色，從好色盡力，盡好色滅百八，是為進行入道；眼所見中色，從中色盡力，盡中色滅百八，是為進行入道；眼所見惡色，從惡色盡力，盡惡色滅百八，是為進行入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色，從好色盡力，盡好色滅百八，是為進行入道；眼所見中色，從中色盡力，盡中色滅百八，是為進行入道；眼所見惡色，從惡色盡力，盡惡色滅百八，是為進行入道。

「轉入耳，耳所聞好聲，從好聲盡力，盡好聲滅百八，是為進行入道；耳所聞中聲，從中聲盡力，盡中聲滅百八，是為進行入道；耳所聞惡聲，從惡聲盡力，盡惡聲滅百八，是為進行入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲，從好聲盡力，盡好聲滅百八，是為進行入道；耳所聞中聲，從中聲盡力，盡中聲滅百八，是為進行入道；耳所聞惡聲，從惡聲盡力，盡惡聲滅百八，是為進行入道。

「轉入鼻，鼻所聞好香，從好香盡力，盡好香滅百八，是為進行入道；鼻所聞中香，從中香盡力，盡中香滅百八，是為進行入道；鼻所聞惡臭，從惡臭盡力，盡惡臭滅百八，是為進行入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香，從好香盡力，盡好香滅百八，是為進行入道；鼻所聞中香，從中香盡力，盡中香滅百八，是為進行入道；鼻所聞惡臭，從惡臭盡力，盡惡臭滅百八，是為進行入道。

「轉入口，口所得美味好語言，從美味好語言盡力，盡美味好語言滅百八，是為進行入道；口所得中味中語言，從中味中語言盡力，盡中味中語言滅百八，是為進行入道；口所得惡味惡語言，從惡味惡語言盡力，盡惡味惡語言滅百八，是為進行入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得美味好語言，從美味好語言盡力，盡美味好語言滅百八，是為進行入道；口所得中味中語言，從中味中語言盡力，盡中味中語言滅百八，是為進行入道；口所得惡味惡語言，從惡味惡語言盡力，盡惡味惡語言滅百八，是為進行入道。

「轉入身，身所得好細軟可身，從好細濡可身盡力，盡好細軟可身滅百八，是為進行入道；身所得中細軟，從中細軟盡力，盡中細軟滅百八，是為進行入道；身所得惡麁堅苦痛不可身，從惡麁堅苦痛不可身盡力，盡惡麁堅苦痛不可身滅百八，是為進行入道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身，從好細濡可身盡力，盡好細軟可身滅百八，是為進行入道；身所得中細軟，從中細軟盡力，盡中細軟滅百八，是為進行入道；身所得惡麁堅苦痛不可身，從惡麁堅苦痛不可身盡力，盡惡麁堅苦痛不可身滅百八，是為進行入道。」

佛言：「進行入道便能忍持行戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「進行入道便能忍持行戒。」

諸菩薩問佛言：「何等為忍持行戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩問佛言：「何等為忍持行戒？」

佛言：「菩薩已能當能忍持戒不離戒，如是乃應菩薩行。菩薩心動當忍百八不得令轉，是為忍心忍行戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩已能當能忍持戒不離戒，如是乃應菩薩行。菩薩心動當忍百八不得令轉，是為忍心忍行戒。

「轉入意，意有所念，當從意忍不得令轉，百八便不得行，是為忍行戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入意，意有所念，當從意忍不得令轉，百八便不得行，是為忍行戒。

「轉入識，識有所識，當從識忍不得令轉，百八便不得行，是為忍識忍行戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入識，識有所識，當從識忍不得令轉，百八便不得行，是為忍識忍行戒。

「轉入眼，眼所見好色，從好色當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好色忍行戒；眼所見中色，從中色當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中色忍行戒；眼所見惡色，從惡色當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡色忍行戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色，從好色當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好色忍行戒；眼所見中色，從中色當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中色忍行戒；眼所見惡色，從惡色當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡色忍行戒。

「轉入耳，耳所聞好聲，從好聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好聲忍行戒；耳所聞中聲，從中聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中聲忍行戒；耳所聞惡聲，從惡聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡聲忍行戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲，從好聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好聲忍行戒；耳所聞中聲，從中聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中聲忍行戒；耳所聞惡聲，從惡聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡聲忍行戒。

「轉入鼻，鼻所聞好香，從好香當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好香忍行戒；鼻所聞中香，從中香當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中香忍行戒；鼻所聞惡臭，從惡臭當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡臭忍行戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香，從好香當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好香忍行戒；鼻所聞中香，從中香當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中香忍行戒；鼻所聞惡臭，從惡臭當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡臭忍行戒。

「轉入口，口所得美味好語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為美味好語言忍行戒；口所得中味中語言，從中味中語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中味中語言忍行戒；口所得惡味惡語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡味惡語言忍行戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得美味好語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為美味好語言忍行戒；口所得中味中語言，從中味中語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中味中語言忍行戒；口所得惡味惡語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡味惡語言忍行戒。

「轉入身，身所得好細軟可身，從好細軟可身當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好細軟可身忍行戒；身所得中細軟，從中細軟當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中細軟忍行戒；身所得惡麁堅苦痛不可身，從惡麁堅苦痛不可身當忍不得令轉，百八便不得行，是為惡麁堅苦痛不可身忍行戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身，從好細軟可身當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好細軟可身忍行戒；身所得中細軟，從中細軟當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中細軟忍行戒；身所得惡麁堅苦痛不可身，從惡麁堅苦痛不可身當忍不得令轉，百八便不得行，是為惡麁堅苦痛不可身忍行戒。」

佛言：「是為菩薩十校計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是為菩薩十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩復有十校計。」

諸菩薩稽首問佛：「何等為十校計？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩稽首問佛：「何等為十校計？」

佛言：「菩薩當能耐辱，能耐辱便入道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩當能耐辱，能耐辱便入道。」

諸菩薩問佛：「何等為耐辱入道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩問佛：「何等為耐辱入道？」

佛言：「菩薩心有所念，當辱心不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱心入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩心有所念，當辱心不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱心入道。

「轉入意，意有所念，當辱意不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱意入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入意，意有所念，當辱意不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱意入道。

「轉入識，識有所念，當辱識不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱識入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入識，識有所念，當辱識不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱識入道。

「轉入眼，眼所見好色，當辱好色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好色入道；眼所見中色，當辱中色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中色入道；眼所見惡色，當辱惡色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡色入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色，當辱好色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好色入道；眼所見中色，當辱中色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中色入道；眼所見惡色，當辱惡色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡色入道。

「轉入耳，耳所聞好聲，當辱好聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好聲入道；耳所聞中聲，當辱中聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中聲入道；耳所聞惡聲，當辱惡聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡聲入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲，當辱好聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好聲入道；耳所聞中聲，當辱中聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中聲入道；耳所聞惡聲，當辱惡聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡聲入道。

「轉入鼻，鼻所聞好香，當辱好香不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好香入道；鼻所聞中香，當辱中香不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中香入道；鼻所聞惡臭，當辱惡臭不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡臭入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香，當辱好香不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好香入道；鼻所聞中香，當辱中香不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中香入道；鼻所聞惡臭，當辱惡臭不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡臭入道。

「轉入口，口所得美味好語言，當辱美味好語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱美味好語言入道；口所得中味中語言，當辱中味中語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中味中語言入道；口所得惡味惡語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡味惡語言入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得美味好語言，當辱美味好語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱美味好語言入道；口所得中味中語言，當辱中味中語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中味中語言入道；口所得惡味惡語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡味惡語言入道。

「轉入身，身所得好細軟可身，當辱好細軟可身不得令念，便辱百八不得勝，是為辱細軟可身入道；身所得中細軟，當辱中細軟不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中細軟入道；身所得惡麁堅苦痛不可身，當辱惡麁堅苦痛不可身不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡麁堅苦痛不可身入道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身，當辱好細軟可身不得令念，便辱百八不得勝，是為辱細軟可身入道；身所得中細軟，當辱中細軟不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中細軟入道；身所得惡麁堅苦痛不可身，當辱惡麁堅苦痛不可身不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡麁堅苦痛不可身入道。」

佛言：「菩薩行如是，為應菩薩忍戒行，菩薩以忍辱便得百八合道願，便得百八本信入道，便得百八出癡入慧，便得百八歡喜還滅，便得百八佛悲心，便得百八未得佛道愁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行如是，為應菩薩忍戒行，菩薩以忍辱便得百八合道願，便得百八本信入道，便得百八出癡入慧，便得百八歡喜還滅，便得百八佛悲心，便得百八未得佛道愁。

「何等為佛百八悲心？何等為百八未得佛道愁？謂菩薩得佛悲心，念十方泥犁中人難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念禽獸蜎飛蠕動難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念薜荔中餓鬼難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間帝王豪貴難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間癡人不解難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間人多癡難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念十方五道一切五道一切同法難得度脫。如是菩薩為得佛悲心，便得佛愁。謂菩薩念十方五道勤苦難得度脫愁，菩薩已悲已愁百八愛復增多，如是菩薩不可用百八愛增多故不悲愁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為佛百八悲心？何等為百八未得佛道愁？謂菩薩得佛悲心，念十方泥犁中人難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念禽獸蜎飛蠕動難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念薜荔中餓鬼難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦習難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間帝王豪貴難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間癡人不解難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間人多癡難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念十方五道一切五道一切同法難得度脫。如是菩薩為得佛悲心，便得佛愁。謂菩薩念十方五道勤苦難得度脫愁，菩薩已悲已愁百八愛復增多，如是菩薩不可用百八愛增多故不悲愁。」

佛言：「我但用十方五道勤苦悲愁故得佛，是為菩薩未得佛百八悲，是為菩薩未得佛百八愁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我但用十方五道勤苦悲愁故得佛，是為菩薩未得佛百八悲，是為菩薩未得佛百八愁。」

佛言：「復有菩薩未得佛百八惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復有菩薩未得佛百八惱。」

諸菩薩問佛言：「何等為菩薩百八惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩問佛言：「何等為菩薩百八惱？」

佛言：「謂菩薩未得佛，見十方泥犁中人拷掠毒痛，欲往度脫不能度脫便生惱。謂菩薩未得佛，見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺，菩薩欲度不能度便生惱。謂菩薩未得佛，見薜荔餓鬼無所食，欲度脫不能度便生惱。謂菩薩未得作佛，見世間人所作惡貪婬瞋恚烹殺祠祀貪利強盜快心恣意，見是曹人死生五道苦痛無有斷絕。雖上為諸天無有別異，要五道死生苦痛，便不時得佛便生惱，便增盛百八愛行，是為菩薩未得佛百八惱。謂菩薩未得佛經要百八黠，未得佛泥洹要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「謂菩薩未得佛，見十方泥犁中人拷掠毒痛，欲往度脫不能度脫便生惱。謂菩薩未得佛，見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺，菩薩欲度不能度便生惱。謂菩薩未得佛，見薜荔餓鬼無所食，欲度脫不能度便生惱。謂菩薩未得作佛，見世間人所作惡貪婬瞋恚烹殺祠祀貪利強盜快心恣意，見是曹人死生五道苦痛無有斷絕。雖上為諸天無有別異，要五道死生苦痛，便不時得佛便生惱，便增盛百八愛行，是為菩薩未得佛百八惱。謂菩薩未得佛經要百八黠，未得佛泥洹要。」

諸菩薩復問佛：「何等為百八得佛經黠？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩復問佛：「何等為百八得佛經黠？」

佛言：「謂菩薩能自護六情百八不行，為得佛經黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「謂菩薩能自護六情百八不行，為得佛經黠。」

「何等為未得佛泥洹要？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為未得佛泥洹要？」

佛言：「謂菩薩未得佛，未得泥洹要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「謂菩薩未得佛，未得泥洹要。」

佛言：「諸菩薩當校計百八出罪要，便得入泥洹要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸菩薩當校計百八出罪要，便得入泥洹要。」

菩薩復問佛言：「何等為出罪要便得入泥洹要？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩復問佛言：「何等為出罪要便得入泥洹要？」

佛言：「謂菩薩所念為罪出要當滅，滅者為得入泥洹要，一切六情百八滅，亦為入泥洹要，是為菩薩出百八罪入泥洹要，是為菩薩十校計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「謂菩薩所念為罪出要當滅，滅者為得入泥洹要，一切六情百八滅，亦為入泥洹要，是為菩薩出百八罪入泥洹要，是為菩薩十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計：第一、菩薩相聚會，但當校計百八當令盡，當求入慧出罪，便應菩薩法；二者、當校計菩薩百八求入空法，便出罪空法，是為菩薩百八校計出罪入道空；三者、菩薩當校計百八罪法初起空生時，當知校計滅歸空時，是為菩薩校計百八生滅，為合空以知生滅，是為菩薩諦校計；四者、菩薩當校計百八持空法解盡法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩復有十校計：第一、菩薩相聚會，但當校計百八當令盡，當求入慧出罪，便應菩薩法；二者、當校計菩薩百八求入空法，便出罪空法，是為菩薩百八校計出罪入道空；三者、菩薩當校計百八罪法初起空生時，當知校計滅歸空時，是為菩薩校計百八生滅，為合空以知生滅，是為菩薩諦校計；四者、菩薩當校計百八持空法解盡法。」

諸菩薩復問佛：「何等為持空法解盡法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩復問佛：「何等為持空法解盡法？」

佛言：「菩薩一切知十方所有本末皆空已，知空知所有當復滅盡。菩薩知盡以為諦，即不復貪百八。不復行著欲，菩薩能自解當知盡，是為菩薩校計持空法解盡法，是為菩薩校計百八解盡應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩一切知十方所有本末皆空已，知空知所有當復滅盡。菩薩知盡以為諦，即不復貪百八。不復行著欲，菩薩能自解當知盡，是為菩薩校計持空法解盡法，是為菩薩校計百八解盡應法。

「五者、菩薩當校計百八盡法不復生，已知不復生，是為菩薩校計盡法不復生已知不復生法；六者、菩薩當校計百八盡，當得泥洹長生不復滅不死，菩薩得是校計自知苦，是為菩薩法知泥洹樂校計法；七者、菩薩當校計知百八盡泥洹念，是為菩薩知泥洹校計相念；八者、菩薩當校計百八滅盡捨相念不復念，是為菩薩百八捨相念不復念校計；九者、菩薩當校計所念不盡便生雜相念，以知雜相念，當校計泥洹無所有，何以故復有雜相念當復滅，是為菩薩知雜相念校計；十者、菩薩當校計自知滅無所有，長受泥洹相，泥洹長生不復滅，是為菩薩校計受泥洹相。是為菩薩十校計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、菩薩當校計百八盡法不復生，已知不復生，是為菩薩校計盡法不復生已知不復生法；六者、菩薩當校計百八盡，當得泥洹長生不復滅不死，菩薩得是校計自知苦，是為菩薩法知泥洹樂校計法；七者、菩薩當校計知百八盡泥洹念，是為菩薩知泥洹校計相念；八者、菩薩當校計百八滅盡捨相念不復念，是為菩薩百八捨相念不復念校計；九者、菩薩當校計所念不盡便生雜相念，以知雜相念，當校計泥洹無所有，何以故復有雜相念當復滅，是為菩薩知雜相念校計；十者、菩薩當校計自知滅無所有，長受泥洹相，泥洹長生不復滅，是為菩薩校計受泥洹相。是為菩薩十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩復有十校計。」

諸菩薩問佛：「何等為菩薩十校計？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩問佛：「何等為菩薩十校計？」

佛言：「一者、菩薩自知百八罪，亦當為十方人說百八罪，亦當為人說十方生死五道苦痛，常當為十方人說萬物成敗本末生死無所有，是為菩薩一校計；二者、菩薩當校計十方成敗牽證用示人，是為菩薩牽證校計解人法；三者、菩薩當校計十方人所有皆坐貪故著，以貪著皆為癡，菩薩常當為人解貪著解人癡，菩薩亦當持貪癡還自況，我未知菩薩道時貪癡亦劇，是菩薩得是校計；常當慈心解人貪癡，是為菩薩校計；四者、菩薩常當校計百八牽十方癡人作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一者、菩薩自知百八罪，亦當為十方人說百八罪，亦當為人說十方生死五道苦痛，常當為十方人說萬物成敗本末生死無所有，是為菩薩一校計；二者、菩薩當校計十方成敗牽證用示人，是為菩薩牽證校計解人法；三者、菩薩當校計十方人所有皆坐貪故著，以貪著皆為癡，菩薩常當為人解貪著解人癡，菩薩亦當持貪癡還自況，我未知菩薩道時貪癡亦劇，是菩薩得是校計；常當慈心解人貪癡，是為菩薩校計；四者、菩薩常當校計百八牽十方癡人作證。」

諸菩薩復問佛：「何等為牽十方癡人作證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩復問佛：「何等為牽十方癡人作證？」

佛言：「十方人所念皆坐百八癡，故菩薩去百八乃為不癡。菩薩失行百八行便為癡，常當牽十方癡人作證不得失行，是為菩薩校計法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「十方人所念皆坐百八癡，故菩薩去百八乃為不癡。菩薩失行百八行便為癡，常當牽十方癡人作證不得失行，是為菩薩校計法。

「五者、菩薩當復校計百八牽十方阿羅漢作證者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、菩薩當復校計百八牽十方阿羅漢作證者。」

諸菩薩言：「復校計百八牽阿羅漢作證云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「復校計百八牽阿羅漢作證云何？」

佛言：「菩薩失行但坐貪著，故當牽阿羅漢泥洹去無所有。我何為所念失行？何為當坐是苦所念？牽阿羅漢泥洹常作證，是為菩薩校計法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩失行但坐貪著，故當牽阿羅漢泥洹去無所有。我何為所念失行？何為當坐是苦所念？牽阿羅漢泥洹常作證，是為菩薩校計法。

「六者、若復失行，當校計百八牽辟支佛泥洹無所有作證，是為菩薩校計法；七者、菩薩若失行，當復校計百八無所有，當牽十方過去佛泥洹無所有，十方過去佛皆我師，皆取泥洹去，我何為失行行在世間？菩薩已牽證便還攝行，是為菩薩牽證校計法；八者、菩薩復失行，當復牽現在十方佛亦當泥洹去，常當牽自證，已自證當即還行，是為菩薩百八牽證還行校計法；九者、菩薩當校計百八復失行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、若復失行，當校計百八牽辟支佛泥洹無所有作證，是為菩薩校計法；七者、菩薩若失行，當復校計百八無所有，當牽十方過去佛泥洹無所有，十方過去佛皆我師，皆取泥洹去，我何為失行行在世間？菩薩已牽證便還攝行，是為菩薩牽證校計法；八者、菩薩復失行，當復牽現在十方佛亦當泥洹去，常當牽自證，已自證當即還行，是為菩薩百八牽證還行校計法；九者、菩薩當校計百八復失行。」

佛言：「我今作釋迦文佛，我所主天地帝王人民皆屬我，自在飛行大威神，我要般泥洹去歸無所有，常當牽我作證，常當堅意求佛，持我作證意不轉，轉者為失行，便墮盛百八愛行中，是為菩薩校計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今作釋迦文佛，我所主天地帝王人民皆屬我，自在飛行大威神，我要般泥洹去歸無所有，常當牽我作證，常當堅意求佛，持我作證意不轉，轉者為失行，便墮盛百八愛行中，是為菩薩校計。

「十者、菩薩常當盡力却貪，令不得受求，受求者為不應菩薩，菩薩諦求分別思惟我所校計，是為菩薩五十校計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、菩薩常當盡力却貪，令不得受求，受求者為不應菩薩，菩薩諦求分別思惟我所校計，是為菩薩五十校計。」

佛言：「諸菩薩行安般守意常苦失行，無有不失行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸菩薩行安般守意常苦失行，無有不失行。」

時諸菩薩問佛：「何以故？我曹作菩薩常苦失行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩問佛：「何以故？我曹作菩薩常苦失行。」

佛言：「菩薩不厭生死苦習故，不自覺生死習故，不諦知生死盡無所有，不諦知有佛泥洹道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩不厭生死苦習故，不自覺生死習故，不諦知生死盡無所有，不諦知有佛泥洹道故。」

佛言：「諸菩薩不可自用作菩薩道故貢高勝十方人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸菩薩不可自用作菩薩道故貢高勝十方人。」

佛言：「未得佛生死苦習未與盡合未與道合，常有身體苦痛，亦有寒熱苦，亦有飢渴苦惱不能斷，如是菩薩未可自怙其善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「未得佛生死苦習未與盡合未與道合，常有身體苦痛，亦有寒熱苦，亦有飢渴苦惱不能斷，如是菩薩未可自怙其善。」

佛言：「我未得佛時，自謂智慧無能及者，自謂知禪無能及者，自謂知細微滅心無有及者。」佛言：「我已立身作釋迦文佛，還自校計作菩薩時所知。譬如一菩薩智，今已作佛有所知；譬如十方佛國中，所有萬物菩薩。」佛言：「十方佛所有菩薩智慧，未能得一方佛一小塵智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我未得佛時，自謂智慧無能及者，自謂知禪無能及者，自謂知細微滅心無有及者。」佛言：「我已立身作釋迦文佛，還自校計作菩薩時所知。譬如一菩薩智，今已作佛有所知；譬如十方佛國中，所有萬物菩薩。」佛言：「十方佛所有菩薩智慧，未能得一方佛一小塵智。」

菩薩即稽首問佛言：「我曹癡，何以多不能及佛一塵智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩即稽首問佛言：「我曹癡，何以多不能及佛一塵智？」

佛言：「用汝不厭生死苦習故，不早取佛故，不知細微意故，不知滅本斷根故。汝曹盡力精進行，亦當知十方佛智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「用汝不厭生死苦習故，不早取佛故，不知細微意故，不知滅本斷根故。汝曹盡力精進行，亦當知十方佛智慧。」

諸菩薩問佛：「我何因緣生死多如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩問佛：「我何因緣生死多如是？」

佛言：「汝曹不諦行安般守意三十七品經十二門三向中微意，不知分別校計生死百八中細微意，故使生死多、難得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝曹不諦行安般守意三十七品經十二門三向中微意，不知分別校計生死百八中細微意，故使生死多、難得佛。」

佛言：「汝心未起時，中有五百四十百八愛行。心轉作意，中有五百四十百八愛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝心未起時，中有五百四十百八愛行。心轉作意，中有五百四十百八愛行。

「意轉作識，中有五百四十百八愛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意轉作識，中有五百四十百八愛行。

「轉入眼，眼所見好色，中有五百四十百八愛行；眼所見中色，中有五百四十百八愛行；眼所見惡色，中有五百四十百八愛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入眼，眼所見好色，中有五百四十百八愛行；眼所見中色，中有五百四十百八愛行；眼所見惡色，中有五百四十百八愛行。

「轉入耳，耳所聞好聲，中有五百四十百八愛行；耳所聞中聲，中有五百四十百八愛行；耳所聞惡聲，中有五百四十百八愛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入耳，耳所聞好聲，中有五百四十百八愛行；耳所聞中聲，中有五百四十百八愛行；耳所聞惡聲，中有五百四十百八愛行。

「轉入鼻，鼻所聞好香，中有五百四十百八愛行；鼻所聞中香，中有五百四十百八愛行；鼻所聞惡臭，中有五百四十百八愛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入鼻，鼻所聞好香，中有五百四十百八愛行；鼻所聞中香，中有五百四十百八愛行；鼻所聞惡臭，中有五百四十百八愛行。

「轉入口，口所得好味好語言，中有五百四十百八愛行；口所得中味中語言，中有五百四十百八愛行；口所得惡味惡語言，中有五百四十百八愛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入口，口所得好味好語言，中有五百四十百八愛行；口所得中味中語言，中有五百四十百八愛行；口所得惡味惡語言，中有五百四十百八愛行。

「轉入身，身所得好細軟可身，中有五百四十百八愛行；身所得中細軟，中有五百四十百八愛行；身所得惡麁堅苦痛不可身，中有五百四十百八愛行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉入身，身所得好細軟可身，中有五百四十百八愛行；身所得中細軟，中有五百四十百八愛行；身所得惡麁堅苦痛不可身，中有五百四十百八愛行。」

佛言：「一心中有五百四十百八愛行，五百四十百八愛行中，一愛者當受一生死，一愛者當受一身，如是不盡五百四十為受五百四十生死身。意亦爾、識亦爾，好色亦爾、中色亦爾、惡色亦爾，好聲亦爾、中聲亦爾、惡聲亦爾，好香亦爾、中香亦爾、惡臭亦爾，美味好語言亦爾、中味中語言亦爾、惡味惡語言亦爾，好細軟可身亦爾、中細軟亦爾、惡麁堅苦痛不可身亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一心中有五百四十百八愛行，五百四十百八愛行中，一愛者當受一生死，一愛者當受一身，如是不盡五百四十為受五百四十生死身。意亦爾、識亦爾，好色亦爾、中色亦爾、惡色亦爾，好聲亦爾、中聲亦爾、惡聲亦爾，好香亦爾、中香亦爾、惡臭亦爾，美味好語言亦爾、中味中語言亦爾、惡味惡語言亦爾，好細軟可身亦爾、中細軟亦爾、惡麁堅苦痛不可身亦爾。」

佛問諸菩薩：「寧知是不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩：「寧知是不？」

諸菩薩言：「聞佛說皆知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「聞佛說皆知。」

佛言諸菩薩：「汝曹寧信有是無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言諸菩薩：「汝曹寧信有是無？」

諸菩薩言：「信有是。眾不疑，但不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「信有是。眾不疑，但不解。」

佛問諸菩薩；「汝曹發起來至我所，寧知汝意中幾轉？汝聞我造說經以來，知汝意幾轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩；「汝曹發起來至我所，寧知汝意中幾轉？汝聞我造說經以來，知汝意幾轉？」

諸菩薩報佛言：「不知幾轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報佛言：「不知幾轉。」

佛問諸菩薩：「何以故不知幾轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸菩薩：「何以故不知幾轉？」

諸菩薩言：「我聞佛說經，歡喜不知覺幾轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「我聞佛說經，歡喜不知覺幾轉。」

佛言：「汝曹來至今不覺意轉墮生死，譬如是摩竭國中塵不知多少。菩薩但坐失行，不自知覺生死多少，是故不即時得佛。」諸菩薩各各稽首歡喜受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝曹來至今不覺意轉墮生死，譬如是摩竭國中塵不知多少。菩薩但坐失行，不自知覺生死多少，是故不即時得佛。」諸菩薩各各稽首歡喜受行。

諸菩薩各各稽首言：「未聞佛五十校計時，自用不失行，聞佛解五十校計，自知失行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩各各稽首言：「未聞佛五十校計時，自用不失行，聞佛解五十校計，自知失行。」

佛言：「汝亦失行，亦不失行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝亦失行，亦不失行。」

菩薩復問：「何以失行，亦不失行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩復問：「何以失行，亦不失行？」

佛言：「汝至十方佛前自貢高自譽言，我解無有是五十校計罪，便墮罪失行，是為亦失行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝至十方佛前自貢高自譽言，我解無有是五十校計罪，便墮罪失行，是為亦失行。」

佛言：「不失行者，菩薩至十方佛前，常當自慚，身體自慚、生死自慚，生墮罪不能校計知，常持五十校計還自慚，是為菩薩不失行，不自慚者常失行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不失行者，菩薩至十方佛前，常當自慚，身體自慚、生死自慚，生墮罪不能校計知，常持五十校計還自慚，是為菩薩不失行，不自慚者常失行。」

佛說如是。諸菩薩各各自慚，各各自悔，各各自念：「滅盡非常苦空非身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。諸菩薩各各自慚，各各自悔，各各自念：「滅盡非常苦空非身。」

諸菩薩聞經皆大歡喜，前為佛作禮，頭面著佛足，受行而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩聞經皆大歡喜，前為佛作禮，頭面著佛足，受行而去。