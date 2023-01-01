大方等大集經卷第五十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第五十五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二分布閻浮提品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月藏分第十二分布閻浮提品第十七

爾時，世尊既知一切諸來大眾於三寶所皆生深信、尊重、敬仰，得未曾有，更不信事諸餘天已，告他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、帝釋天王、四大天王及諸眷屬、娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王、羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、睒婆利阿修羅王、跋持毘盧遮那阿修羅王、大樹緊那羅王、樂欲乾闥婆軍將、檀提鳩槃茶軍將、因陀羅夜叉軍將、寒葉餓鬼王、垂脣毘舍遮王、阿那竭囉富單那王、巷路喚聲迦吒富單那王等，作如是言：「諸仁者！汝等一切如是勸我，分布安置此閻浮提一切國土、城邑、宮殿、王都、聚落、山巖、寺舍、園池、曠野、諸樹林間，付囑護持勿令有惡。又令大地精氣、眾生精氣、正法精氣增長熾然。佛正法眼久住於世，紹三寶種使不斷絕，損減惡趣增益善道，令此閻浮提一切安隱豐樂可樂。以是因緣，我今分布此四天下，囑汝一切諸大天王、一切龍王，乃至一切迦吒富單那王，汝等各應發心捨離眷屬，分布安置護持養育，并汝諸天一切眷屬，乃至迦吒富單那王、一切眷屬，亦令於此閻浮提中一切國土乃至樹林，分布安置護持養育。是故汝等諸大天王及諸眷屬，乃至迦吒富單那王及諸眷屬，於閻浮提皆應誠心隨喜讚歎，莫瞋莫恨亦莫生怒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊既知一切諸來大眾於三寶所皆生深信、尊重、敬仰，得未曾有，更不信事諸餘天已，告他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、帝釋天王、四大天王及諸眷屬、娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王、羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、睒婆利阿修羅王、跋持毘盧遮那阿修羅王、大樹緊那羅王、樂欲乾闥婆軍將、檀提鳩槃茶軍將、因陀羅夜叉軍將、寒葉餓鬼王、垂脣毘舍遮王、阿那竭囉富單那王、巷路喚聲迦吒富單那王等，作如是言：「諸仁者！汝等一切如是勸我，分布安置此閻浮提一切國土、城邑、宮殿、王都、聚落、山巖、寺舍、園池、曠野、諸樹林間，付囑護持勿令有惡。又令大地精氣、眾生精氣、正法精氣增長熾然。佛正法眼久住於世，紹三寶種使不斷絕，損減惡趣增益善道，令此閻浮提一切安隱豐樂可樂。以是因緣，我今分布此四天下，囑汝一切諸大天王、一切龍王，乃至一切迦吒富單那王，汝等各應發心捨離眷屬，分布安置護持養育，并汝諸天一切眷屬，乃至迦吒富單那王、一切眷屬，亦令於此閻浮提中一切國土乃至樹林，分布安置護持養育。是故汝等諸大天王及諸眷屬，乃至迦吒富單那王及諸眷屬，於閻浮提皆應誠心隨喜讚歎，莫瞋莫恨亦莫生怒。」

爾時，所有一切菩薩摩訶薩、色界諸天、欲界天人、一切龍眾、一切乾闥婆，乃至一切迦吒富單那等諸來大眾，皆悉合掌各作是言：「我等一切誠心隨喜敬受佛教，如佛世尊分布安置此閻浮提。我等發心受佛教勅護持養育，佛正法眼令得熾然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，所有一切菩薩摩訶薩、色界諸天、欲界天人、一切龍眾、一切乾闥婆，乃至一切迦吒富單那等諸來大眾，皆悉合掌各作是言：「我等一切誠心隨喜敬受佛教，如佛世尊分布安置此閻浮提。我等發心受佛教勅護持養育，佛正法眼令得熾然。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝等應當如是誠心說欲隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝等應當如是誠心說欲隨喜。」

爾時，世尊告彼法食喜食禪食諸天言：「此四天下大海水中八萬洲渚一切國土，汝等法食喜食禪食諸天，應當護持養育我法，住法比丘如法順法，發心修行三業相應，剃除鬚髮身著袈裟，汝等應當護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彼法食喜食禪食諸天言：「此四天下大海水中八萬洲渚一切國土，汝等法食喜食禪食諸天，應當護持養育我法，住法比丘如法順法，發心修行三業相應，剃除鬚髮身著袈裟，汝等應當護持養育。」

時，彼法食喜食禪食諸天各作是言：「我當護持大海水中八萬洲渚一切國土諸佛正法。若佛弟子，乃至不畜婦女、畜生、田宅、資產，我等皆當護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼法食喜食禪食諸天各作是言：「我當護持大海水中八萬洲渚一切國土諸佛正法。若佛弟子，乃至不畜婦女、畜生、田宅、資產，我等皆當護持養育。」

爾時，世尊讚彼天言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚彼天言：「善哉，善哉！」

一切大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨士！若我住世諸聲聞眾，戒具足、捨具足、聞具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足，我之正法熾然在世，乃至一切諸天人等，亦能顯現平等正法。於我滅後五百年中，諸比丘等猶於我法解脫堅固；次五百年，我之正法禪定三昧得住堅固；次五百年，讀誦多聞得住堅固；次五百年，於我法中多造塔寺得住堅固；次五百年，於我法中鬪諍言訟白法隱沒損減堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨士！若我住世諸聲聞眾，戒具足、捨具足、聞具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足，我之正法熾然在世，乃至一切諸天人等，亦能顯現平等正法。於我滅後五百年中，諸比丘等猶於我法解脫堅固；次五百年，我之正法禪定三昧得住堅固；次五百年，讀誦多聞得住堅固；次五百年，於我法中多造塔寺得住堅固；次五百年，於我法中鬪諍言訟白法隱沒損減堅固。

「了知清淨士！從是以後於我法中，雖復剃除鬚髮身著袈裟，毀破禁戒行不如法假名比丘。如是破戒名字比丘，若有檀越捨施供養護持養育，我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚。何以故？猶能饒益多眾生故，何況我今現在於世？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「了知清淨士！從是以後於我法中，雖復剃除鬚髮身著袈裟，毀破禁戒行不如法假名比丘。如是破戒名字比丘，若有檀越捨施供養護持養育，我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚。何以故？猶能饒益多眾生故，何況我今現在於世？

「譬如真金為無價寶，若無真金銀為無價，若無銀者鍮石無價，若無鍮石偽寶無價，若無偽寶赤白銅鐵白鑞鉛錫為無價寶。如是一切諸世間中佛寶無上，若無佛寶緣覺無上，若無緣覺羅漢無上，若無羅漢諸餘聖眾以為無上，若無聖眾得定凡夫以為無上，若無得定淨持戒者以為無上，若無淨戒污戒比丘以為無上，若無污戒剃除鬚髮身著袈裟名字比丘為無上寶，比餘九十五種異道最尊第一，應受世供為物福田。何以故？能示眾生可怖畏故。若有護持養育安置是人，不久得住忍地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如真金為無價寶，若無真金銀為無價，若無銀者鍮石無價，若無鍮石偽寶無價，若無偽寶赤白銅鐵白鑞鉛錫為無價寶。如是一切諸世間中佛寶無上，若無佛寶緣覺無上，若無緣覺羅漢無上，若無羅漢諸餘聖眾以為無上，若無聖眾得定凡夫以為無上，若無得定淨持戒者以為無上，若無淨戒污戒比丘以為無上，若無污戒剃除鬚髮身著袈裟名字比丘為無上寶，比餘九十五種異道最尊第一，應受世供為物福田。何以故？能示眾生可怖畏故。若有護持養育安置是人，不久得住忍地。」

爾時，世尊告六欲諸天言：「汝等應如過去佛時所分得分當勤護持，復於此四天下時時之中勤加思惟佛正法義，為令我法得久住故，紹三寶種不斷絕故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告六欲諸天言：「汝等應如過去佛時所分得分當勤護持，復於此四天下時時之中勤加思惟佛正法義，為令我法得久住故，紹三寶種不斷絕故。」

時彼諸天各作是言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸天各作是言：「唯然受教。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！」

一切大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告四天王言：「汝等及諸眷屬，應如過去佛時所分得分，還作護持安置養育我之正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告四天王言：「汝等及諸眷屬，應如過去佛時所分得分，還作護持安置養育我之正法。」

時四天王各作是言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四天王各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告乾闥婆等言：「諸仁者！汝等及諸天仙，於優曇林、菴羅林、閻浮林、呵𪏭勒林、阿摩羅林、蒱萄林，如是等林於中而住，復共四天王宮諸天子等，為我佛法得久住故，應當思惟佛正法義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告乾闥婆等言：「諸仁者！汝等及諸天仙，於優曇林、菴羅林、閻浮林、呵𪏭勒林、阿摩羅林、蒱萄林，如是等林於中而住，復共四天王宮諸天子等，為我佛法得久住故，應當思惟佛正法義。」

時乾闥婆等咸言：「如是。大德婆伽婆！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時乾闥婆等咸言：「如是。大德婆伽婆！唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告娑伽羅龍王、難陀龍王、婆難陀龍王、善現龍王、婆樓那龍王、婆修吉龍王、得叉迦龍王、阿難陀龍王、阿樓那龍王、歲星龍王言：「汝等各在大海之中住本宮殿，護持養育我之正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告娑伽羅龍王、難陀龍王、婆難陀龍王、善現龍王、婆樓那龍王、婆修吉龍王、得叉迦龍王、阿難陀龍王、阿樓那龍王、歲星龍王言：「汝等各在大海之中住本宮殿，護持養育我之正法。」

時龍王等各作是言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時龍王等各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告阿那婆達多龍王、善住龍王、清脇龍王、摩利尼龍王、優婆羅龍王、乾闥婆龍王、雲池龍王、主雹龍王、摩奚曼多龍王、美音龍王言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿那婆達多龍王、善住龍王、清脇龍王、摩利尼龍王、優婆羅龍王、乾闥婆龍王、雲池龍王、主雹龍王、摩奚曼多龍王、美音龍王言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」

時龍王等各作是言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時龍王等各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告鳩槃茶檀提大將、優婆檀提大將、迦羅迦大將、摩訶鉢賒大將、摩呼陀遮利大將、堀求尼大將、婆朱賒尼大將、鴦崛盧大將、鞞羅差大將、一眉大將言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告鳩槃茶檀提大將、優婆檀提大將、迦羅迦大將、摩訶鉢賒大將、摩呼陀遮利大將、堀求尼大將、婆朱賒尼大將、鴦崛盧大將、鞞羅差大將、一眉大將言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」

時鳩槃茶大將等，各作是言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鳩槃茶大將等，各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告因陀夜叉大將、蘇摩大將、婆樓那大將、波闍鉢帝大將、跋羅頭婆闍大將、伊奢那大將、旃檀那大將、月眼大將、婆多竭梨大將、奚摩跋多大將言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告因陀夜叉大將、蘇摩大將、婆樓那大將、波闍鉢帝大將、跋羅頭婆闍大將、伊奢那大將、旃檀那大將、月眼大將、婆多竭梨大將、奚摩跋多大將言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」

時夜叉大將等各作是言：「唯然受教。大德婆伽婆！我等護持養育安置世尊正法，及住法比丘供給所須，乃至剃髮不持戒者，亦復供給一切所須。為令佛法得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣得增長故，休息一切鬪諍、言訟、怨讐、疫病、飢饉短乏，非時亢旱、曜宿失度為斷除故，乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者，當勤養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時夜叉大將等各作是言：「唯然受教。大德婆伽婆！我等護持養育安置世尊正法，及住法比丘供給所須，乃至剃髮不持戒者，亦復供給一切所須。為令佛法得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣得增長故，休息一切鬪諍、言訟、怨讐、疫病、飢饉短乏，非時亢旱、曜宿失度為斷除故，乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者，當勤養育。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！善男子！汝等如是為利益安樂一切三界眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！善男子！汝等如是為利益安樂一切三界眾生故。」

及一切大眾，亦復讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及一切大眾，亦復讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告一切畢利多依曠野住者、一切毘舍遮依空舍住者、一切富單那依野田住者、一切迦吒富單那依於塜間及廁邊住者言：「汝等各於住處護持養育我之正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告一切畢利多依曠野住者、一切毘舍遮依空舍住者、一切富單那依野田住者、一切迦吒富單那依於塜間及廁邊住者言：「汝等各於住處護持養育我之正法。」

時畢利多等各作是言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時畢利多等各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊復作是言：「諸仁者！所有諸天、乾闥婆、緊那羅、夜叉、羅剎、龍王、阿修羅、鳩槃茶，如昔世尊所分得分國土城邑聚落舍宅，隨所得處為作護持安置養育，我當隨喜，一切大眾亦復隨喜。若復有諸天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，如昔世尊所分得分國土城邑，不正護持安置養育者，我當轉付諸餘天龍，令其安置護持養育，各隨國土善作護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復作是言：「諸仁者！所有諸天、乾闥婆、緊那羅、夜叉、羅剎、龍王、阿修羅、鳩槃茶，如昔世尊所分得分國土城邑聚落舍宅，隨所得處為作護持安置養育，我當隨喜，一切大眾亦復隨喜。若復有諸天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，如昔世尊所分得分國土城邑，不正護持安置養育者，我當轉付諸餘天龍，令其安置護持養育，各隨國土善作護持。

「我今以波羅奈國付囑善髮乾闥婆千眷屬，阿尼羅夜叉仙五百眷屬，須質多羅阿修羅無量眷屬，德叉迦龍王百眷屬，大黑天女五百眷屬，汝等護持養育波羅奈國，為令我法得久住故，紹三寶種不斷絕故，遮障一切惡眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今以波羅奈國付囑善髮乾闥婆千眷屬，阿尼羅夜叉仙五百眷屬，須質多羅阿修羅無量眷屬，德叉迦龍王百眷屬，大黑天女五百眷屬，汝等護持養育波羅奈國，為令我法得久住故，紹三寶種不斷絕故，遮障一切惡眾生故。」

時善髮乾闥婆、阿尼羅夜叉仙、須質多羅阿修羅、德叉迦龍王、大黑天女等，各與眷屬咸作是言：「大德婆伽婆！我等護持養育安置波羅奈國周遍土境，遮障不饒益、養育饒益者，乃至遮障一切不善諸惡眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善髮乾闥婆、阿尼羅夜叉仙、須質多羅阿修羅、德叉迦龍王、大黑天女等，各與眷屬咸作是言：「大德婆伽婆！我等護持養育安置波羅奈國周遍土境，遮障不饒益、養育饒益者，乃至遮障一切不善諸惡眾生。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！」

諸來大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以迦毘羅婆國付囑火護緊那羅仙千眷屬、拘翅羅聲乾闥婆萬眷屬、婆闥跋帝夜叉大將千眷屬、奢摩那遲阿修羅二萬眷屬、跋那牟支龍王一萬眷屬、摩訶鉢奢鳩槃茶大將五百眷屬、栴遲栴茶梨二大天女各一萬眷屬：「汝等共護迦毘羅婆國，乃至遮障諸惡眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以迦毘羅婆國付囑火護緊那羅仙千眷屬、拘翅羅聲乾闥婆萬眷屬、婆闥跋帝夜叉大將千眷屬、奢摩那遲阿修羅二萬眷屬、跋那牟支龍王一萬眷屬、摩訶鉢奢鳩槃茶大將五百眷屬、栴遲栴茶梨二大天女各一萬眷屬：「汝等共護迦毘羅婆國，乃至遮障諸惡眾生。」

彼等一切皆作是言：「我等及諸眷屬，護持養育迦毘羅婆國周遍土境，乃至遮障諸惡眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等一切皆作是言：「我等及諸眷屬，護持養育迦毘羅婆國周遍土境，乃至遮障諸惡眾生。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩伽陀國付囑善住炎光天子千眷屬、優波羅乾闥婆千眷屬、樂聲阿修羅千眷屬、善臂龍王善意龍王各萬眷屬、孔雀味阿修羅五百眷屬、拘那羅大夜叉三千眷屬、軍毘羅夜叉百千眷屬、十象鳩槃茶大將百千眷屬、懆惡天女奪意天女各十千眷屬：「汝等共護摩伽陀國，乃至遮障諸惡眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以摩伽陀國付囑善住炎光天子千眷屬、優波羅乾闥婆千眷屬、樂聲阿修羅千眷屬、善臂龍王善意龍王各萬眷屬、孔雀味阿修羅五百眷屬、拘那羅大夜叉三千眷屬、軍毘羅夜叉百千眷屬、十象鳩槃茶大將百千眷屬、懆惡天女奪意天女各十千眷屬：「汝等共護摩伽陀國，乃至遮障諸惡眾生。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以拘薩羅國付囑迷提羯那天子千眷屬、樂勝乾闥婆大將十千眷屬、烏麻緊那羅千眷屬、具德龍王千眷屬、弗沙鉢帝阿修羅五百眷屬、婆樓那夜叉大將婆樓那王夜叉大將各五萬眷屬、那荼迦鳩槃荼五百眷屬、摩尼毘梨天女千眷屬：「汝等共護拘薩羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以拘薩羅國付囑迷提羯那天子千眷屬、樂勝乾闥婆大將十千眷屬、烏麻緊那羅千眷屬、具德龍王千眷屬、弗沙鉢帝阿修羅五百眷屬、婆樓那夜叉大將婆樓那王夜叉大將各五萬眷屬、那荼迦鳩槃荼五百眷屬、摩尼毘梨天女千眷屬：「汝等共護拘薩羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以鴦伽國付囑月音天子萬眷屬、樂欲乾闥婆大將霑浮樓乾闥婆大將各十千眷屬、阿摩羅軍緊那羅五百眷屬、師子藏阿修羅五百眷屬、旃檀大夜叉力幢大夜叉各五千眷屬、奴羅車鳩槃荼二千五百眷屬、摩訶迦梨天女二千五百眷屬：「汝等共護鴦伽國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以鴦伽國付囑月音天子萬眷屬、樂欲乾闥婆大將霑浮樓乾闥婆大將各十千眷屬、阿摩羅軍緊那羅五百眷屬、師子藏阿修羅五百眷屬、旃檀大夜叉力幢大夜叉各五千眷屬、奴羅車鳩槃荼二千五百眷屬、摩訶迦梨天女二千五百眷屬：「汝等共護鴦伽國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以般遮羅國付囑羅拏時天子五百眷屬、樂歌乾闥婆七百眷屬、摩葉緊那羅千眷屬、般支迦夜叉將五千眷屬、安闍瞿波阿修羅千眷屬、樂法鳩槃茶五百眷屬、左黑天女王鬘天女各二千五百眷屬：「汝等共護般遮羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以般遮羅國付囑羅拏時天子五百眷屬、樂歌乾闥婆七百眷屬、摩葉緊那羅千眷屬、般支迦夜叉將五千眷屬、安闍瞿波阿修羅千眷屬、樂法鳩槃茶五百眷屬、左黑天女王鬘天女各二千五百眷屬：「汝等共護般遮羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以蘇摩國付囑寶髻天子五千眷屬、摩頭曼多乾闥婆千眷屬、勝縷緊那羅千眷屬、優波般遮迦夜叉將二千眷屬、黑龍王千眷屬、知欲阿修羅千眷屬、鳩羅婆鳩槃茶六百眷屬、斯多天女博叉天女各五百眷屬：「汝等共護蘇摩國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以蘇摩國付囑寶髻天子五千眷屬、摩頭曼多乾闥婆千眷屬、勝縷緊那羅千眷屬、優波般遮迦夜叉將二千眷屬、黑龍王千眷屬、知欲阿修羅千眷屬、鳩羅婆鳩槃茶六百眷屬、斯多天女博叉天女各五百眷屬：「汝等共護蘇摩國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以阿濕婆國付囑盧醯奴天子千二百眷屬、流水乾闥婆千眷屬、摩尼拓羅夜叉軍將五千眷屬、阿周羅阿修羅六百眷屬、日光龍王無量眷屬、摩尼拓利鳩槃茶五百眷屬、不可取天女馬勝天女各二千五百眷屬：「汝等共護阿濕婆國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以阿濕婆國付囑盧醯奴天子千二百眷屬、流水乾闥婆千眷屬、摩尼拓羅夜叉軍將五千眷屬、阿周羅阿修羅六百眷屬、日光龍王無量眷屬、摩尼拓利鳩槃茶五百眷屬、不可取天女馬勝天女各二千五百眷屬：「汝等共護阿濕婆國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩偷羅國付囑善擇天子十千眷屬、靜明乾闥婆千眷屬、遊梯迦緊那羅二百眷屬、勝欲夜叉乘人大夜叉各千五百眷屬、無垢龍王千眷屬、伽楞拓利阿修羅千眷屬、墨色鳩槃茶千眷屬、奪意天女二千眷屬：「汝等共護摩偷羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以摩偷羅國付囑善擇天子十千眷屬、靜明乾闥婆千眷屬、遊梯迦緊那羅二百眷屬、勝欲夜叉乘人大夜叉各千五百眷屬、無垢龍王千眷屬、伽楞拓利阿修羅千眷屬、墨色鳩槃茶千眷屬、奪意天女二千眷屬：「汝等共護摩偷羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以支提耶國付囑善賢天子五百眷屬、阿吒迦乾闥婆五百眷屬、無垢緊那羅千眷屬、除結夜叉無結夜叉各五百眷屬、妙賢龍千眷屬、普竹阿修羅五百眷屬、牛王鳩槃茶三百眷屬、勝優波羅天女千眷屬：「汝等共護支提耶國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以支提耶國付囑善賢天子五百眷屬、阿吒迦乾闥婆五百眷屬、無垢緊那羅千眷屬、除結夜叉無結夜叉各五百眷屬、妙賢龍千眷屬、普竹阿修羅五百眷屬、牛王鳩槃茶三百眷屬、勝優波羅天女千眷屬：「汝等共護支提耶國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以婆蹉國付囑月光天子十千眷屬、蓮華香乾闥婆千眷屬、摩陀那果緊那羅五千眷屬、大果夜叉五千眷屬、阿樓那龍千眷屬、惡樹阿修羅百眷屬、葉眼鳩槃茶五百眷屬、阿那迦華天女千眷屬：「汝等共護婆蹉國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以婆蹉國付囑月光天子十千眷屬、蓮華香乾闥婆千眷屬、摩陀那果緊那羅五千眷屬、大果夜叉五千眷屬、阿樓那龍千眷屬、惡樹阿修羅百眷屬、葉眼鳩槃茶五百眷屬、阿那迦華天女千眷屬：「汝等共護婆蹉國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以賒耶國付囑摩醯首羅天仙五千眷屬、不酒乾闥婆千眷屬、離垢緊那羅千眷屬、因陀羅夜叉蘇摩夜叉各二千五百眷屬、善現龍千眷屬、牟真隣陀阿修羅王五百眷屬、優波檀提鳩槃茶訖利迦賒鳩槃茶各二千五百眷屬、鬼子母天女善護天女各萬眷屬：「汝等共護賒耶國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以賒耶國付囑摩醯首羅天仙五千眷屬、不酒乾闥婆千眷屬、離垢緊那羅千眷屬、因陀羅夜叉蘇摩夜叉各二千五百眷屬、善現龍千眷屬、牟真隣陀阿修羅王五百眷屬、優波檀提鳩槃茶訖利迦賒鳩槃茶各二千五百眷屬、鬼子母天女善護天女各萬眷屬：「汝等共護賒耶國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以優禪尼國付囑月雲天子五百眷屬、門牟乾闥婆千眷屬、摩尼耳乾闥婆五百眷屬、五惡夜叉千眷屬、山臂龍王五百眷屬、木手阿修羅三百眷屬、善現鳩槃茶五百眷屬、毛齒天女千眷屬：「汝等共護優禪尼國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以優禪尼國付囑月雲天子五百眷屬、門牟乾闥婆千眷屬、摩尼耳乾闥婆五百眷屬、五惡夜叉千眷屬、山臂龍王五百眷屬、木手阿修羅三百眷屬、善現鳩槃茶五百眷屬、毛齒天女千眷屬：「汝等共護優禪尼國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以修羅吒國付囑法華天子百千眷屬、具欲乾闥婆將萬眷屬、山怖緊那羅仙一百眷屬、難陀龍王十千眷屬、驢眼阿修羅五百眷屬、善燈大夜叉千眷屬、大肚鳩槃茶將千眷屬、安隱天女千眷屬：「汝等共護修羅吒國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以修羅吒國付囑法華天子百千眷屬、具欲乾闥婆將萬眷屬、山怖緊那羅仙一百眷屬、難陀龍王十千眷屬、驢眼阿修羅五百眷屬、善燈大夜叉千眷屬、大肚鳩槃茶將千眷屬、安隱天女千眷屬：「汝等共護修羅吒國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩訶羅仛(丑加反)國付囑孔雀髮天子五百眷屬、樂欲乾闥婆虎就乾闥婆各五百眷屬、乳味緊那羅百眷屬、主水龍王千眷屬、樂寶阿修羅五百眷屬、羖羝脚大夜叉軍那羅大夜叉各千眷屬、鉢頭摩迦鳩槃茶大將五百眷屬、婆樓尼大天女五千眷屬：「汝等共護摩訶羅仛國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以摩訶羅仛(丑加反)國付囑孔雀髮天子五百眷屬、樂欲乾闥婆虎就乾闥婆各五百眷屬、乳味緊那羅百眷屬、主水龍王千眷屬、樂寶阿修羅五百眷屬、羖羝脚大夜叉軍那羅大夜叉各千眷屬、鉢頭摩迦鳩槃茶大將五百眷屬、婆樓尼大天女五千眷屬：「汝等共護摩訶羅仛國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以輸盧那國付囑千金天子千眷屬、善脇乾闥婆千眷屬、白色緊那羅五百眷屬、世辯夜叉千眷屬、大富鳩槃茶五百眷屬、極惡天女摩尼果天女各五百眷屬：「汝等共護輸盧那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以輸盧那國付囑千金天子千眷屬、善脇乾闥婆千眷屬、白色緊那羅五百眷屬、世辯夜叉千眷屬、大富鳩槃茶五百眷屬、極惡天女摩尼果天女各五百眷屬：「汝等共護輸盧那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩尼讇鞞國付囑華音天子五百眷屬、那羅延乾闥婆二百眷屬、摩醯首羅華緊那羅三百眷屬、團眼夜叉五百眷屬、波羅奈子阿修羅百眷屬、赤目鳩槃茶百眷屬、雪王天女百眷屬：「汝等共護摩尼讇(市瞻反)鞞國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以摩尼讇鞞國付囑華音天子五百眷屬、那羅延乾闥婆二百眷屬、摩醯首羅華緊那羅三百眷屬、團眼夜叉五百眷屬、波羅奈子阿修羅百眷屬、赤目鳩槃茶百眷屬、雪王天女百眷屬：「汝等共護摩尼讇(市瞻反)鞞國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以波吒羅弗國付囑娑羅流支天子千眷屬、人華乾闥婆五百眷屬、摩尼瞿沙緊那羅三百眷屬、聲佉流支夜叉五百眷屬、娑羅地阿修羅五百眷屬、尸利瞿沙龍八百眷屬、浮流尼鳩槃茶百眷屬、毘樓池天女五百眷屬：「汝等共護波吒羅弗國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」(次鴦伽國下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以波吒羅弗國付囑娑羅流支天子千眷屬、人華乾闥婆五百眷屬、摩尼瞿沙緊那羅三百眷屬、聲佉流支夜叉五百眷屬、娑羅地阿修羅五百眷屬、尸利瞿沙龍八百眷屬、浮流尼鳩槃茶百眷屬、毘樓池天女五百眷屬：「汝等共護波吒羅弗國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」(次鴦伽國下)

爾時，世尊以乾陀羅國付囑火布天子三千眷屬、喜歌乾闥婆千眷屬、大勝緊那羅五百眷屬、師子髮夜叉五百眷屬、伊羅鉢龍王千眷屬、賢力龍王千眷屬、精氣主阿修羅五百眷屬、猨猴聲鳩槃茶百眷屬、摩尼天女頻頭天女各千眷屬：「汝等共護乾陀羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以乾陀羅國付囑火布天子三千眷屬、喜歌乾闥婆千眷屬、大勝緊那羅五百眷屬、師子髮夜叉五百眷屬、伊羅鉢龍王千眷屬、賢力龍王千眷屬、精氣主阿修羅五百眷屬、猨猴聲鳩槃茶百眷屬、摩尼天女頻頭天女各千眷屬：「汝等共護乾陀羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以阿槃提國付囑師子愛天子五千眷屬、摩羅曼多乾闥婆二千眷屬、勝目緊那羅百眷屬、蘇摩夜叉地行夜叉各千眷屬、氷加羅阿修羅三千眷屬、婆私陀荼龍千眷屬、軍那羅叉鳩槃茶百眷屬、憂波羅天女流泉天女各二千眷屬：「汝等共護阿槃提國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以阿槃提國付囑師子愛天子五千眷屬、摩羅曼多乾闥婆二千眷屬、勝目緊那羅百眷屬、蘇摩夜叉地行夜叉各千眷屬、氷加羅阿修羅三千眷屬、婆私陀荼龍千眷屬、軍那羅叉鳩槃茶百眷屬、憂波羅天女流泉天女各二千眷屬：「汝等共護阿槃提國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以婆樓挐跋帝國付囑雞娑利天子千眷屬、眾綵乾闥婆五百眷屬、博叉流支緊那羅二百眷屬、迦茶龍王憂波迦荼龍王各二千眷屬、毘摩阿修羅百眷屬、月焱鳩槃茶三百眷屬、自護天女摩尼頻頭天女各千眷屬：「汝等共護婆樓挐跋帝國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以婆樓挐跋帝國付囑雞娑利天子千眷屬、眾綵乾闥婆五百眷屬、博叉流支緊那羅二百眷屬、迦茶龍王憂波迦荼龍王各二千眷屬、毘摩阿修羅百眷屬、月焱鳩槃茶三百眷屬、自護天女摩尼頻頭天女各千眷屬：「汝等共護婆樓挐跋帝國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以帝跋尼國付囑師子齒天子五千眷屬、薩陀曼多乾闥婆五百眷屬、牟尼薩羅緊那羅百眷屬、摩尼賢夜叉滿賢夜叉各二千五百眷屬、鐵耳阿修羅五百眷屬、阿槃多鳩槃茶百眷屬、薩市尼天女般支天女各千眷屬：「汝等共護帝跋尼國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以帝跋尼國付囑師子齒天子五千眷屬、薩陀曼多乾闥婆五百眷屬、牟尼薩羅緊那羅百眷屬、摩尼賢夜叉滿賢夜叉各二千五百眷屬、鐵耳阿修羅五百眷屬、阿槃多鳩槃茶百眷屬、薩市尼天女般支天女各千眷屬：「汝等共護帝跋尼國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以瞻波國付囑香雲天子并諸天仙一千眷屬、德鬘乾闥婆二百眷屬、求籌遮緊那羅百眷屬、堅毛夜叉五千眷屬、迦那迦阿修羅百眷屬、善現鳩槃茶近現鳩槃茶各五萬眷屬、什目天女五百眷屬：「汝等共護瞻波國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以瞻波國付囑香雲天子并諸天仙一千眷屬、德鬘乾闥婆二百眷屬、求籌遮緊那羅百眷屬、堅毛夜叉五千眷屬、迦那迦阿修羅百眷屬、善現鳩槃茶近現鳩槃茶各五萬眷屬、什目天女五百眷屬：「汝等共護瞻波國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以悉都那國付囑赤雲天子千眷屬、霑浮樓乾闥婆五百眷屬、摩尼遮婆緊那羅百眷屬、難勝夜叉千眷屬、泥荼鳩支阿修羅五百眷屬、鞞㝹迦鳩槃茶百眷屬、靜默天女善目天女各一千五百眷屬：「汝等共護悉都那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以悉都那國付囑赤雲天子千眷屬、霑浮樓乾闥婆五百眷屬、摩尼遮婆緊那羅百眷屬、難勝夜叉千眷屬、泥荼鳩支阿修羅五百眷屬、鞞㝹迦鳩槃茶百眷屬、靜默天女善目天女各一千五百眷屬：「汝等共護悉都那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以西地國付囑山眼天子二百眷屬、法喜乾闥婆百眷屬、藪支羅婆緊那羅百眷屬、大身夜叉千眷屬、執刀阿修羅百眷屬、止流鳩槃茶三百眷屬、金光天女黑光天女各二千五百眷屬：「汝等共護西地國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以西地國付囑山眼天子二百眷屬、法喜乾闥婆百眷屬、藪支羅婆緊那羅百眷屬、大身夜叉千眷屬、執刀阿修羅百眷屬、止流鳩槃茶三百眷屬、金光天女黑光天女各二千五百眷屬：「汝等共護西地國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以富樓沙富羅國付囑阿羅脯斯天子千眷屬、難提乾闥婆百眷屬、淨眾緊那羅百眷屬、摩尼華夜叉千眷屬、迦荼龍王阿婆羅羅龍王各二千五百眷屬、大怖伽樓羅百眷屬、訖多孫地阿修羅五百眷屬、燒竹鳩槃茶五百眷屬、多盧斯天女三目天女各五百眷屬：「汝等共護富樓沙富羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以富樓沙富羅國付囑阿羅脯斯天子千眷屬、難提乾闥婆百眷屬、淨眾緊那羅百眷屬、摩尼華夜叉千眷屬、迦荼龍王阿婆羅羅龍王各二千五百眷屬、大怖伽樓羅百眷屬、訖多孫地阿修羅五百眷屬、燒竹鳩槃茶五百眷屬、多盧斯天女三目天女各五百眷屬：「汝等共護富樓沙富羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以烏場國土付囑習音天子五百眷屬、華光乾闥婆三百眷屬、善怖緊那羅百眷屬、迦羅婆提夜叉五百眷屬、郎浮羅龍三百眷屬、遮曼池阿修羅百眷屬、曼陀果鳩槃荼百眷屬、呵梨帝天女染賢天女各五百眷屬：「汝等共護烏場國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以烏場國土付囑習音天子五百眷屬、華光乾闥婆三百眷屬、善怖緊那羅百眷屬、迦羅婆提夜叉五百眷屬、郎浮羅龍三百眷屬、遮曼池阿修羅百眷屬、曼陀果鳩槃荼百眷屬、呵梨帝天女染賢天女各五百眷屬：「汝等共護烏場國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以寄薩離國付囑黑色天子千眷屬、金色乾闥婆百眷屬、跋那牟至緊那羅八十眷屬、散髮夜叉五百眷屬、力天龍王百眷屬、那佉遮利阿修羅百眷屬、無垢聲鳩槃茶八十眷屬、勝鍼天女蠍天女各五百眷屬：「汝等共護寄薩離國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以寄薩離國付囑黑色天子千眷屬、金色乾闥婆百眷屬、跋那牟至緊那羅八十眷屬、散髮夜叉五百眷屬、力天龍王百眷屬、那佉遮利阿修羅百眷屬、無垢聲鳩槃茶八十眷屬、勝鍼天女蠍天女各五百眷屬：「汝等共護寄薩離國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以金性國付囑禪那離沙婆天子五百眷屬、摩那婆乾闥婆百眷屬、善稱緊那羅百眷屬、禪那離沙婆夜叉五百眷屬、寶冠阿修羅百眷屬、香意鳩槃茶八十眷屬：「汝等共護金性國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以金性國付囑禪那離沙婆天子五百眷屬、摩那婆乾闥婆百眷屬、善稱緊那羅百眷屬、禪那離沙婆夜叉五百眷屬、寶冠阿修羅百眷屬、香意鳩槃茶八十眷屬：「汝等共護金性國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩都羅國付囑歌讚天子百眷屬、五髻乾闥婆五百眷屬、威德緊那羅八十眷屬、堅鉾夜叉五百眷屬、氷伽羅阿修羅五百眷屬、賢目鳩槃茶百眷屬、霑浮樓天女五百眷屬：「汝等共護摩都羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以摩都羅國付囑歌讚天子百眷屬、五髻乾闥婆五百眷屬、威德緊那羅八十眷屬、堅鉾夜叉五百眷屬、氷伽羅阿修羅五百眷屬、賢目鳩槃茶百眷屬、霑浮樓天女五百眷屬：「汝等共護摩都羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以藪離迦國付囑財目天子千眷屬、善頂乾闥婆百眷屬、賒摩鳩斯緊那羅五百眷屬、堅固夜叉五百眷屬、耶婆那夜叉千眷屬、無畏緊那羅百眷屬、跋羅頭婆闍夜叉五百眷屬、嚪婆何利阿修羅八百眷屬、瞿伽叉鳩槃茶三百眷屬、嚪婆何利羅剎五百眷屬、釋迦羅剎五百眷屬：「汝等共護藪離迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以藪離迦國付囑財目天子千眷屬、善頂乾闥婆百眷屬、賒摩鳩斯緊那羅五百眷屬、堅固夜叉五百眷屬、耶婆那夜叉千眷屬、無畏緊那羅百眷屬、跋羅頭婆闍夜叉五百眷屬、嚪婆何利阿修羅八百眷屬、瞿伽叉鳩槃茶三百眷屬、嚪婆何利羅剎五百眷屬、釋迦羅剎五百眷屬：「汝等共護藪離迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以般遮囊伽羅國付囑婆婆叉天子千眷屬、月光乾闥婆百眷屬、圍目夜叉千眷屬、大雲阿修羅五百眷屬、訶奴闍鳩槃茶百眷屬、摩尼枳薩梨天女五百眷屬、多摩羅婆利天女千眷屬：「汝等共護般遮囊伽羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以般遮囊伽羅國付囑婆婆叉天子千眷屬、月光乾闥婆百眷屬、圍目夜叉千眷屬、大雲阿修羅五百眷屬、訶奴闍鳩槃茶百眷屬、摩尼枳薩梨天女五百眷屬、多摩羅婆利天女千眷屬：「汝等共護般遮囊伽羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以波斯國付囑檀㝹師天子五千眷屬、拘毘羅乾闥婆三千眷屬、梨鞞摩師緊那羅千眷屬、住勇夜叉五百眷屬、那摩羅王夜叉五百眷屬、菴羅提他乾闥婆千眷屬、伊沙那時緊那羅千眷屬、竭娑拘支鳩槃茶四千眷屬、那羅斯羅剎五千眷屬、呵梨達羅剎二千眷屬：「汝等共護波斯國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以波斯國付囑檀㝹師天子五千眷屬、拘毘羅乾闥婆三千眷屬、梨鞞摩師緊那羅千眷屬、住勇夜叉五百眷屬、那摩羅王夜叉五百眷屬、菴羅提他乾闥婆千眷屬、伊沙那時緊那羅千眷屬、竭娑拘支鳩槃茶四千眷屬、那羅斯羅剎五千眷屬、呵梨達羅剎二千眷屬：「汝等共護波斯國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以勅勤國土付囑佉樓那天子千眷屬、妙好乾闥婆五百眷屬、帝利迦緊那羅五百眷屬、三鉢夜叉二萬眷屬、怖畏夜叉十千眷屬、休流歇龍千眷屬、金耳阿修羅千眷屬、善林樹鳩槃茶千眷屬、金枳(金支反)薩羅羅剎五千眷屬：「汝等共護勅勤國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以勅勤國土付囑佉樓那天子千眷屬、妙好乾闥婆五百眷屬、帝利迦緊那羅五百眷屬、三鉢夜叉二萬眷屬、怖畏夜叉十千眷屬、休流歇龍千眷屬、金耳阿修羅千眷屬、善林樹鳩槃茶千眷屬、金枳(金支反)薩羅羅剎五千眷屬：「汝等共護勅勤國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以叵耶那國付囑海怖天子千眷屬、那茶浮乾闥婆百眷屬、馬目緊那羅百眷屬、華齒夜叉二千眷屬、大齒夜叉千眷屬、憂波羅耳龍五百眷屬、動手阿修羅百眷屬、解脫鳩槃茶百眷屬、質摩只薩梨羅剎女五百眷屬、黑闇羅剎護門羅剎各二千五百眷屬、月光羅剎千眷屬：「汝等共護叵耶那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以叵耶那國付囑海怖天子千眷屬、那茶浮乾闥婆百眷屬、馬目緊那羅百眷屬、華齒夜叉二千眷屬、大齒夜叉千眷屬、憂波羅耳龍五百眷屬、動手阿修羅百眷屬、解脫鳩槃茶百眷屬、質摩只薩梨羅剎女五百眷屬、黑闇羅剎護門羅剎各二千五百眷屬、月光羅剎千眷屬：「汝等共護叵耶那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時世尊以尸利耶摩國付囑黑髮天子百眷屬、金臂乾闥婆八十眷屬、風響緊那羅百眷屬、阿樓那夜叉千眷屬、八髮夜叉千眷屬、上踊龍王百眷屬、快作阿修羅百眷屬、香筒鳩槃荼五百眷屬、黑澤天女五百眷屬：「汝等共護尸利耶摩國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以尸利耶摩國付囑黑髮天子百眷屬、金臂乾闥婆八十眷屬、風響緊那羅百眷屬、阿樓那夜叉千眷屬、八髮夜叉千眷屬、上踊龍王百眷屬、快作阿修羅百眷屬、香筒鳩槃荼五百眷屬、黑澤天女五百眷屬：「汝等共護尸利耶摩國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以跋離迦國付囑赤銅色天子八百眷屬、媚眼乾闥婆百眷屬、鍼黑緊那羅百眷屬、牟耳夜叉五千眷屬、黟羅羯那龍百眷屬、息牛阿修羅百眷屬、阿毘拏薩利鳩槃茶五百眷屬、長苗天女妙勝天女各五百眷屬：「汝等共護跋離迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以跋離迦國付囑赤銅色天子八百眷屬、媚眼乾闥婆百眷屬、鍼黑緊那羅百眷屬、牟耳夜叉五千眷屬、黟羅羯那龍百眷屬、息牛阿修羅百眷屬、阿毘拏薩利鳩槃茶五百眷屬、長苗天女妙勝天女各五百眷屬：「汝等共護跋離迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以罽賓那國付囑怖黑天子五十眷屬、五音乾闥婆千眷屬、水性緊那羅五百眷屬、廣執夜叉三萬眷屬、長生夜叉流雲解脫夜叉各二千五百眷屬、睺羅荼龍十千眷屬、欝金阿修羅千眷屬、陀樓跋尼鳩槃茶五百眷屬、正辯天女千眷屬、園林羅剎女十千眷屬：「汝等共護罽賓那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以罽賓那國付囑怖黑天子五十眷屬、五音乾闥婆千眷屬、水性緊那羅五百眷屬、廣執夜叉三萬眷屬、長生夜叉流雲解脫夜叉各二千五百眷屬、睺羅荼龍十千眷屬、欝金阿修羅千眷屬、陀樓跋尼鳩槃茶五百眷屬、正辯天女千眷屬、園林羅剎女十千眷屬：「汝等共護罽賓那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以憂羅賒國付囑那羅摩乾闥婆百眷屬、五怖夜叉二千眷屬、尸利沙夜叉千眷屬：「汝等共護憂羅賒國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以憂羅賒國付囑那羅摩乾闥婆百眷屬、五怖夜叉二千眷屬、尸利沙夜叉千眷屬：「汝等共護憂羅賒國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以佉羅婆羅國付囑時蘭那乾闥婆百眷屬、華寶夜叉千眷屬、善樂目龍千眷屬、怖人鳩槃茶五百眷屬、順欲天女百眷屬；「汝等共護佉羅婆羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以佉羅婆羅國付囑時蘭那乾闥婆百眷屬、華寶夜叉千眷屬、善樂目龍千眷屬、怖人鳩槃茶五百眷屬、順欲天女百眷屬；「汝等共護佉羅婆羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以阿疎居迦國付囑牟尼佉利夜叉二千眷屬、好施羅剎千眷屬、婆稚龍五百眷屬、止雲鳩槃荼百眷屬、呵梨帝羅剎女千眷屬：「汝等共護阿疎居迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以阿疎居迦國付囑牟尼佉利夜叉二千眷屬、好施羅剎千眷屬、婆稚龍五百眷屬、止雲鳩槃荼百眷屬、呵梨帝羅剎女千眷屬：「汝等共護阿疎居迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以達羅陀國付囑鞞婆達利乾闥婆百眷屬、道路夜叉黃頭夜叉勇健夜叉各千眷屬、跋陀龍王二千眷屬、孔雀毛龍王百眷屬、生解天女毛羅闍利天女各二百五十眷屬：「汝等共護達羅陀國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以達羅陀國付囑鞞婆達利乾闥婆百眷屬、道路夜叉黃頭夜叉勇健夜叉各千眷屬、跋陀龍王二千眷屬、孔雀毛龍王百眷屬、生解天女毛羅闍利天女各二百五十眷屬：「汝等共護達羅陀國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以弗梨沙國付囑奪意夜叉戒賢夜叉各五百眷屬、雲腹龍王三百眷屬、離惡鳩槃茶八十眷屬、搔跋質羅天女百眷屬：「汝等共護弗梨沙國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以弗梨沙國付囑奪意夜叉戒賢夜叉各五百眷屬、雲腹龍王三百眷屬、離惡鳩槃茶八十眷屬、搔跋質羅天女百眷屬：「汝等共護弗梨沙國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以伽賒國付囑持華乾闥婆摩睺羅伽乾闥婆各千眷屬、金枳(金支反)持夜叉毘持夜叉各二百五十眷屬、光掌龍王勝奪龍王各五百眷屬、阿樓尼天女華目天女各二百五十眷屬：「汝等共護伽賒國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以伽賒國付囑持華乾闥婆摩睺羅伽乾闥婆各千眷屬、金枳(金支反)持夜叉毘持夜叉各二百五十眷屬、光掌龍王勝奪龍王各五百眷屬、阿樓尼天女華目天女各二百五十眷屬：「汝等共護伽賒國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以遮居迦國付囑劍婆羅龍王五百眷屬、極惡鳩槃茶百眷屬、那朱波毘舍遮百眷屬、星目羅剎女五百眷屬、天鎧餓鬼將二百眷屬、歇惡夜叉三百眷屬：「汝等共護遮居迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以遮居迦國付囑劍婆羅龍王五百眷屬、極惡鳩槃茶百眷屬、那朱波毘舍遮百眷屬、星目羅剎女五百眷屬、天鎧餓鬼將二百眷屬、歇惡夜叉三百眷屬：「汝等共護遮居迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以簁堤國付囑具足龍王善道龍王各百眷屬、堅目鳩槃茶百眷屬、八毘那耶迦天女一百眷屬、道神天女尸利天女各二百五十眷屬、珂貝天女安住天女各五十眷屬：「汝等共護簁堤國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以簁堤國付囑具足龍王善道龍王各百眷屬、堅目鳩槃茶百眷屬、八毘那耶迦天女一百眷屬、道神天女尸利天女各二百五十眷屬、珂貝天女安住天女各五十眷屬：「汝等共護簁堤國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以沙勒國付囑髮色天子百眷屬、護國乾闥婆百眷屬、佛護夜叉助雹夜叉各五百眷屬、孔雀項龍王百眷屬、山目龍女五百眷屬、訖利波賒鳩槃茶五百眷屬、持德天女龍護天女各二百五十眷屬：「汝等共護沙勒國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以沙勒國付囑髮色天子百眷屬、護國乾闥婆百眷屬、佛護夜叉助雹夜叉各五百眷屬、孔雀項龍王百眷屬、山目龍女五百眷屬、訖利波賒鳩槃茶五百眷屬、持德天女龍護天女各二百五十眷屬：「汝等共護沙勒國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以于填國土付囑難勝天子千眷屬、散脂夜叉大將十千眷屬、羖羊脚大夜叉八千眷屬、金華鬘夜叉五百眷屬、熱舍龍王千眷屬、阿那緊首天女十千眷屬、他難闍梨天女五千眷屬：「毘沙門王神力所加，共汝護持于填國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以于填國土付囑難勝天子千眷屬、散脂夜叉大將十千眷屬、羖羊脚大夜叉八千眷屬、金華鬘夜叉五百眷屬、熱舍龍王千眷屬、阿那緊首天女十千眷屬、他難闍梨天女五千眷屬：「毘沙門王神力所加，共汝護持于填國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以龜茲國土付囑牟鎧天子千眷屬、黃頭大夜叉千眷屬、厭財羅剎女千眷屬、睺護大夜叉千眷屬、踈齒鳩槃茶千眷屬、尸利遮吒羅剎鹿齒羅剎各五百眷屬：「汝等共護龜茲國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以龜茲國土付囑牟鎧天子千眷屬、黃頭大夜叉千眷屬、厭財羅剎女千眷屬、睺護大夜叉千眷屬、踈齒鳩槃茶千眷屬、尸利遮吒羅剎鹿齒羅剎各五百眷屬：「汝等共護龜茲國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉。」

爾時，世尊以婆樓迦國付囑騫茶夜叉千眷屬、阿婆迦利鳩槃茶百眷屬、垂乳羅剎千眷屬：「汝等共護婆樓迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以婆樓迦國付囑騫茶夜叉千眷屬、阿婆迦利鳩槃茶百眷屬、垂乳羅剎千眷屬：「汝等共護婆樓迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以奚周迦國付囑王活乾闥婆五百眷屬、奚卑羅龍百眷屬：「汝等共護奚周迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以奚周迦國付囑王活乾闥婆五百眷屬、奚卑羅龍百眷屬：「汝等共護奚周迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以億尼國付囑勇健執蠡大夜叉將千眷屬、象耳龍王三千眷屬、吉迦知羅剎女雪池羅剎女各二千五百眷屬：「汝等共護億尼國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以億尼國付囑勇健執蠡大夜叉將千眷屬、象耳龍王三千眷屬、吉迦知羅剎女雪池羅剎女各二千五百眷屬：「汝等共護億尼國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以鄯善國付囑阿羅知天子百眷屬、阿沙迦夜叉五千眷屬、無著羅剎女十千眷屬：「汝等共護鄯善國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以鄯善國付囑阿羅知天子百眷屬、阿沙迦夜叉五千眷屬、無著羅剎女十千眷屬：「汝等共護鄯善國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以緊那羅國付囑赤目大夜叉十千眷屬、不動鳩槃茶千眷屬：「汝等共護緊那羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以緊那羅國付囑赤目大夜叉十千眷屬、不動鳩槃茶千眷屬：「汝等共護緊那羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以震旦國付囑毘首羯磨天子五千眷屬、迦毘羅夜叉大將五千眷屬、法護夜叉大將五千眷屬、堅目夜叉大將五千眷屬、大目夜叉大將五千眷屬、勇健軍夜叉大將五千眷屬、摩尼跋陀夜叉大將五千眷屬、賢滿夜叉大將五千眷屬、持威德夜叉大將五千眷屬、阿荼薄拘夜叉大將五千眷屬、般支迦夜叉大將五千眷屬、婆修吉龍王五千眷屬、須摩那果龍王五千眷屬、弗沙毘摩龍王五千眷屬、呵梨帝鬼子母天五千眷屬、伊羅婆雌大天女五千眷屬、雙瞳目大天女五千眷屬：「汝等賢首！皆共護持震旦國土。於彼所有一切觸惱、鬪諍、怨讐、忿競、言訟、兩陣交戰、飢饉、疫病、非時風雨、氷寒毒熱悉令休息，遮障不善諸惡眾生瞋恚麁獷，苦辛澁觸無味等物悉令休息，令我法眼得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣得增長故，利益安樂諸天人故，勤加護持。以是因緣，汝等今世及以後世常得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以震旦國付囑毘首羯磨天子五千眷屬、迦毘羅夜叉大將五千眷屬、法護夜叉大將五千眷屬、堅目夜叉大將五千眷屬、大目夜叉大將五千眷屬、勇健軍夜叉大將五千眷屬、摩尼跋陀夜叉大將五千眷屬、賢滿夜叉大將五千眷屬、持威德夜叉大將五千眷屬、阿荼薄拘夜叉大將五千眷屬、般支迦夜叉大將五千眷屬、婆修吉龍王五千眷屬、須摩那果龍王五千眷屬、弗沙毘摩龍王五千眷屬、呵梨帝鬼子母天五千眷屬、伊羅婆雌大天女五千眷屬、雙瞳目大天女五千眷屬：「汝等賢首！皆共護持震旦國土。於彼所有一切觸惱、鬪諍、怨讐、忿競、言訟、兩陣交戰、飢饉、疫病、非時風雨、氷寒毒熱悉令休息，遮障不善諸惡眾生瞋恚麁獷，苦辛澁觸無味等物悉令休息，令我法眼得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣得增長故，利益安樂諸天人故，勤加護持。以是因緣，汝等今世及以後世常得安樂。」

毘首羯磨天子及與眷屬、迦毘羅大夜叉、法護夜叉、堅目夜叉、大目夜叉、勇健夜叉、摩尼跋陀夜叉、賢滿夜叉、持威德夜叉、阿荼薄拘夜叉、般支迦夜叉，及與眷屬，婆修吉龍王、須摩那果龍王、弗沙毘摩龍王及與眷屬，呵梨帝鬼子母天、伊羅婆雌天女、雙瞳目天女及與眷屬，各作是言：「大德婆伽婆！我等共護震旦國土，休息一切鬪諍乃至增長三種精氣。我等勤加護持養育，乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者，倍復安置護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘首羯磨天子及與眷屬、迦毘羅大夜叉、法護夜叉、堅目夜叉、大目夜叉、勇健夜叉、摩尼跋陀夜叉、賢滿夜叉、持威德夜叉、阿荼薄拘夜叉、般支迦夜叉，及與眷屬，婆修吉龍王、須摩那果龍王、弗沙毘摩龍王及與眷屬，呵梨帝鬼子母天、伊羅婆雌天女、雙瞳目天女及與眷屬，各作是言：「大德婆伽婆！我等共護震旦國土，休息一切鬪諍乃至增長三種精氣。我等勤加護持養育，乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者，倍復安置護持養育。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！善男子！汝應如是護持我法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！善男子！汝應如是護持我法。」

諸來大眾亦復隨喜讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來大眾亦復隨喜讚言：「善哉，善哉！」

「諸仁者！我以閻浮提一切國土，付囑諸天、乾闥婆、緊那羅、夜叉、龍王、阿修羅、鳩槃茶、諸天女等，各令安置護持養育一切眾生。是故汝等諸大龍王不得分者，應當容忍莫恨。所謂娑伽羅龍王、阿那婆沓多龍王、伊羅跋龍王、婆樓那龍王、善住龍王、德叉迦龍王、恒河龍王、辛頭龍王、博叉龍王、私陀龍王、提首尼龍王、摩醯謨遮利龍王、金脇龍王、跋致蘇多龍王、弗婆鉢賒龍王、眾色雲龍王、拘那跋帝龍王、阿斯多龍王、遮彌羅龍王、香山龍王、那羅延面龍王、婆婆牟支龍王、那陀叉龍王，如是等一百八十萬諸大龍王，住閻浮提不得分者，應當容忍莫恨。汝等各住本宮護持養育我之正法，當作利益一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃茶、天女、羅剎女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女，為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！我以閻浮提一切國土，付囑諸天、乾闥婆、緊那羅、夜叉、龍王、阿修羅、鳩槃茶、諸天女等，各令安置護持養育一切眾生。是故汝等諸大龍王不得分者，應當容忍莫恨。所謂娑伽羅龍王、阿那婆沓多龍王、伊羅跋龍王、婆樓那龍王、善住龍王、德叉迦龍王、恒河龍王、辛頭龍王、博叉龍王、私陀龍王、提首尼龍王、摩醯謨遮利龍王、金脇龍王、跋致蘇多龍王、弗婆鉢賒龍王、眾色雲龍王、拘那跋帝龍王、阿斯多龍王、遮彌羅龍王、香山龍王、那羅延面龍王、婆婆牟支龍王、那陀叉龍王，如是等一百八十萬諸大龍王，住閻浮提不得分者，應當容忍莫恨。汝等各住本宮護持養育我之正法，當作利益一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃茶、天女、羅剎女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女，為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。

「是故汝等大夜叉王不得分者，應當容忍莫恨。所謂箭毛夜叉、賒羅毘夜叉、迦吒首利夜叉、婆羅目企夜叉、婆羅稚夜叉、婆摩羅夜叉、其梨迦吒夜叉、由梯迦夜叉、其梨呵夜叉、滿面夜叉、迦賒毘提夜叉、護國夜叉、樓迦夜叉、箭爪夜叉、波那流支夜叉、狼爪夜叉、師子怖夜叉、阿樓尼夜叉、修羅闍毘夜叉、阿茶闍梨夜叉、得叉梨師夜叉、灰手夜叉、蘇摩那虎夜叉、羅摩那時夜叉、惡叉尼棄羅夜叉、質多羅夜叉、佛護夜叉，如是等八頻婆羅諸夜叉大將，依閻浮提種種寺舍、園林、泉池、山巖、林藪、樹下安住不得分者，應當容忍莫恨，隨所住處乃至山林樹下各住本處，護持養育我之正法，利益安樂一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃茶、天女、羅剎女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故汝等大夜叉王不得分者，應當容忍莫恨。所謂箭毛夜叉、賒羅毘夜叉、迦吒首利夜叉、婆羅目企夜叉、婆羅稚夜叉、婆摩羅夜叉、其梨迦吒夜叉、由梯迦夜叉、其梨呵夜叉、滿面夜叉、迦賒毘提夜叉、護國夜叉、樓迦夜叉、箭爪夜叉、波那流支夜叉、狼爪夜叉、師子怖夜叉、阿樓尼夜叉、修羅闍毘夜叉、阿茶闍梨夜叉、得叉梨師夜叉、灰手夜叉、蘇摩那虎夜叉、羅摩那時夜叉、惡叉尼棄羅夜叉、質多羅夜叉、佛護夜叉，如是等八頻婆羅諸夜叉大將，依閻浮提種種寺舍、園林、泉池、山巖、林藪、樹下安住不得分者，應當容忍莫恨，隨所住處乃至山林樹下各住本處，護持養育我之正法，利益安樂一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃茶、天女、羅剎女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。

「是故汝等諸阿修羅王不得分者，應當容忍莫恨。所謂羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、波羅陀阿修羅王、睒婆利阿修羅王、牟真隣陀阿修羅王、須質多羅阿修羅王、跋稚毘盧遮那阿修羅王、悉利羅耆阿修羅王、黟羅跋支阿修羅王、瞿摩闍毘阿修羅王、毘茶叉阿修羅王、那耶遮利阿修羅王、伽闍彌羅阿修羅王、初羅檀茶阿修羅王、阿斯末羅阿修羅王、迦摩跌知阿修羅王、婆羅乾荼阿修羅王、畢他摩尼阿修羅王、波羅那佉阿修羅王、薩婆鴦伽叉阿修羅王、訖賒婆睺阿修羅王，如是等六萬那由他阿修羅王住閻浮提不得分者，應當容忍莫恨，各住本宮護持養育我之正法，當作利益一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃茶、天女、羅剎女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故汝等諸阿修羅王不得分者，應當容忍莫恨。所謂羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、波羅陀阿修羅王、睒婆利阿修羅王、牟真隣陀阿修羅王、須質多羅阿修羅王、跋稚毘盧遮那阿修羅王、悉利羅耆阿修羅王、黟羅跋支阿修羅王、瞿摩闍毘阿修羅王、毘茶叉阿修羅王、那耶遮利阿修羅王、伽闍彌羅阿修羅王、初羅檀茶阿修羅王、阿斯末羅阿修羅王、迦摩跌知阿修羅王、婆羅乾荼阿修羅王、畢他摩尼阿修羅王、波羅那佉阿修羅王、薩婆鴦伽叉阿修羅王、訖賒婆睺阿修羅王，如是等六萬那由他阿修羅王住閻浮提不得分者，應當容忍莫恨，各住本宮護持養育我之正法，當作利益一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃茶、天女、羅剎女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。

「是故汝等諸大天女應當容忍莫恨。所謂歇大天女、造光天女、地解天女、增護天女、解脫天女、增水天女、少熱天女、淨目天女、饒財天女、寶藏天女、摩尼爪天女、黑繩天女、隨時天女、王頂天女、天水天女、眼目天女、蓮華天女、憂曇婆羅天女、賒尸天女、明炬目天女、善意天女、難勝天女、勝目天女，如是等六十二百千諸大天女，依閻浮提種種塔寺、城邑、聚落、園林、泉池、河邊、山谷、大海邊住不得分者，汝等隨所住處各各於彼護持養育我之正法，汝等於彼所有怖畏、鬪諍、怨讎、飢饉、疫病、他方怨敵、非時風雨、氷寒毒熱悉令休息，遮障不善諸惡眾生瞋恚麁獷，苦辛澁觸無味等物悉令休息，令我法眼久住世間，紹三寶種不令斷絕，三種精氣增長熾然，利益安樂諸天人故勤加護持。以是因緣，汝等今世及以後世常得利益安樂眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故汝等諸大天女應當容忍莫恨。所謂歇大天女、造光天女、地解天女、增護天女、解脫天女、增水天女、少熱天女、淨目天女、饒財天女、寶藏天女、摩尼爪天女、黑繩天女、隨時天女、王頂天女、天水天女、眼目天女、蓮華天女、憂曇婆羅天女、賒尸天女、明炬目天女、善意天女、難勝天女、勝目天女，如是等六十二百千諸大天女，依閻浮提種種塔寺、城邑、聚落、園林、泉池、河邊、山谷、大海邊住不得分者，汝等隨所住處各各於彼護持養育我之正法，汝等於彼所有怖畏、鬪諍、怨讎、飢饉、疫病、他方怨敵、非時風雨、氷寒毒熱悉令休息，遮障不善諸惡眾生瞋恚麁獷，苦辛澁觸無味等物悉令休息，令我法眼久住世間，紹三寶種不令斷絕，三種精氣增長熾然，利益安樂諸天人故勤加護持。以是因緣，汝等今世及以後世常得利益安樂眾生。」

時彼六十二百千天女白佛言：「大德婆伽婆！我等護持養育佛法，休息鬪諍，增長一切三種精氣，乃至世尊聲聞弟子三業相應無所積聚者，我等勤加護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼六十二百千天女白佛言：「大德婆伽婆！我等護持養育佛法，休息鬪諍，增長一切三種精氣，乃至世尊聲聞弟子三業相應無所積聚者，我等勤加護持養育。」

佛言：「善哉，善哉！善女人輩！汝等應當如是護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善女人輩！汝等應當如是護持。」

諸來大眾皆亦隨喜讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來大眾皆亦隨喜讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊復告一切諸天、乾闥婆乃至諸大天女言：「我今與汝息諸諍訟大陀羅尼心，汝等以此陀羅尼心故，各於己國若曜宿失度，攝諸眾生令得敬信，一切鬪諍悉得休息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告一切諸天、乾闥婆乃至諸大天女言：「我今與汝息諸諍訟大陀羅尼心，汝等以此陀羅尼心故，各於己國若曜宿失度，攝諸眾生令得敬信，一切鬪諍悉得休息。」

作是語已，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，即說呪曰：

「哆地夜他 摩陀那 摩陀那 瞿摩陀那阿婆摩多 阿兮摩多 摩陀那佉 阿差摩坻波羅 賒摩帝 阿唎婆三摩摩帝尼佉摩帝 波賒摩帝 蘇遮囉拏摩帝阿毘婆摩帝 阿囉毘婆摩帝 悉陀頞他摩帝 叉婆摩帝 蘇婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆地夜他 摩陀那 摩陀那 瞿摩陀那阿婆摩多 阿兮摩多 摩陀那佉 阿差摩坻波羅 賒摩帝 阿唎婆三摩摩帝尼佉摩帝 波賒摩帝 蘇遮囉拏摩帝阿毘婆摩帝 阿囉毘婆摩帝 悉陀頞他摩帝 叉婆摩帝 蘇婆呵」

爾時，娑婆世界主大梵天王，從坐而起向佛合掌頭面作禮而作是言：「大德婆伽婆！我今復以大陀羅尼，降諸惡龍及惡鬼神，護持國土，遮障一切諸惡眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主大梵天王，從坐而起向佛合掌頭面作禮而作是言：「大德婆伽婆！我今復以大陀羅尼，降諸惡龍及惡鬼神，護持國土，遮障一切諸惡眾生。」

作是語已，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，即說呪曰：

「哆地夜他 曇無囉牟嘍囉牟嘍 那伽牟嘍 那伽牟嘍 阿藪囉牟嘍 藥叉牟嘍鳩槃茶牟嘍 浮單那牟嘍 迦吒富單那牟嘍 阿耶婆牟嘍侯呵侯呵牟嘍 呵呵呵呵 牟厨帝藥叉牟嘍囉婆呵囉婆呵 囉婆呵 薩婆烏闍囉婆呵 蘇婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆地夜他 曇無囉牟嘍囉牟嘍 那伽牟嘍 那伽牟嘍 阿藪囉牟嘍 藥叉牟嘍鳩槃茶牟嘍 浮單那牟嘍 迦吒富單那牟嘍 阿耶婆牟嘍侯呵侯呵牟嘍 呵呵呵呵 牟厨帝藥叉牟嘍囉婆呵囉婆呵 囉婆呵 薩婆烏闍囉婆呵 蘇婆呵」

爾時，所有諸天、龍王、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那飲血食肉者，皆悉驚怖憂愁恐懼，向佛合掌頭面禮足，而作是言：「唯願世尊，大悲覆護，我等云何復得存活？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，所有諸天、龍王、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那飲血食肉者，皆悉驚怖憂愁恐懼，向佛合掌頭面禮足，而作是言：「唯願世尊，大悲覆護，我等云何復得存活？」

佛言：「汝等且莫憂愁，大地所有華果、五穀、藥草眾味清淨未食墮落地者，如是華果眾味精氣汝等食之足得活命。若復有人作食清淨遺落在地，汝等亦當食其精氣而自充濟。復有我諸聲聞弟子修禪定者，以己善根呪願，汝等亦得色力精氣豐盛，眷屬朋黨具足勢力。若有施主施我弟子寺舍、園林、田地舍宅稱名呪願，汝當於彼與欲隨喜護持養育，以是事故汝等宮殿當得增長。若有施主施我弟子飲食衣服臥具湯藥受取之時稱名呪願，汝亦隨喜，以彼呪願汝隨喜故，汝等便得壽命增長、顏容增長、安樂增長、朋黨增長、勢力增長，汝等晝夜應當精勤護持養育如是施主及以受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等且莫憂愁，大地所有華果、五穀、藥草眾味清淨未食墮落地者，如是華果眾味精氣汝等食之足得活命。若復有人作食清淨遺落在地，汝等亦當食其精氣而自充濟。復有我諸聲聞弟子修禪定者，以己善根呪願，汝等亦得色力精氣豐盛，眷屬朋黨具足勢力。若有施主施我弟子寺舍、園林、田地舍宅稱名呪願，汝當於彼與欲隨喜護持養育，以是事故汝等宮殿當得增長。若有施主施我弟子飲食衣服臥具湯藥受取之時稱名呪願，汝亦隨喜，以彼呪願汝隨喜故，汝等便得壽命增長、顏容增長、安樂增長、朋黨增長、勢力增長，汝等晝夜應當精勤護持養育如是施主及以受者。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「兩足大法王， 觀眾作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩足大法王， 觀眾作是言：

帝釋汝問我， 各隨與其分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋汝問我， 各隨與其分。

天龍鳩槃茶， 夜叉修羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍鳩槃茶， 夜叉修羅剎，

閻浮諸國土， 城邑眾聚落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮諸國土， 城邑眾聚落，

曠野諸樹林， 山巖井泉池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠野諸樹林， 山巖井泉池，

法眼得久住， 諸惡令休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼得久住， 諸惡令休息。

豐饒悉可樂， 為於閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐饒悉可樂， 為於閻浮提，

四天中鬼神， 付囑勤護持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天中鬼神， 付囑勤護持，

汝等捨眷屬， 我復更分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等捨眷屬， 我復更分布。

莫瞋怒嫉妬， 與欲當隨喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫瞋怒嫉妬， 與欲當隨喜，

法喜禪味食。 如是諸天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法喜禪味食。 如是諸天眾，

一切皆悉起， 咸作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆悉起， 咸作如是言：

我等為正法， 護持閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等為正法， 護持閻浮提，

聲聞具持戒， 不為積聚者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞具持戒， 不為積聚者，

剃頭不持戒， 欲令法眼增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃頭不持戒， 欲令法眼增，

我等皆至心， 勤加護養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等皆至心， 勤加護養育。

導師告彼言： 正法我滅後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師告彼言： 正法我滅後，

具滿五百年， 堅固住解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具滿五百年， 堅固住解脫。

五百年禪誦， 五百造塔寺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百年禪誦， 五百造塔寺，

至後五百年， 堅住於鬪諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至後五百年， 堅住於鬪諍。

後時有剃頭， 破戒無羞恥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後時有剃頭， 破戒無羞恥，

供養如是輩， 亦得無量福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養如是輩， 亦得無量福。

譬如金無價， 除金至銀寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如金無價， 除金至銀寶，

鍮石偽銅鐵， 白鑞及鉛錫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鍮石偽銅鐵， 白鑞及鉛錫，

世間若無寶， 錫鑞為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間若無寶， 錫鑞為最上。

佛寶亦如是， 最尊獨第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛寶亦如是， 最尊獨第一，

次寶辟支佛， 羅漢餘證果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次寶辟支佛， 羅漢餘證果，

得定淨持戒， 破戒名字僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得定淨持戒， 破戒名字僧，

深信求解脫， 若能供養彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深信求解脫， 若能供養彼，

不久住忍地， 必速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久住忍地， 必速證菩提。

六欲諸天子， 寶國諸鬼神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六欲諸天子， 寶國諸鬼神，

住林乾闥婆， 海中十大龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住林乾闥婆， 海中十大龍，

十大鳩槃茶， 夜叉十神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十大鳩槃茶， 夜叉十神通，

各住本宮殿， 護持我正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各住本宮殿， 護持我正法。

餓鬼住曠野， 毘舍遮空室， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餓鬼住曠野， 毘舍遮空室，

富單依野田， 迦吒塚間住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富單依野田， 迦吒塚間住，

如是各隨喜， 依分皆護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是各隨喜， 依分皆護持。

依分不正護， 復勤惱於他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依分不正護， 復勤惱於他，

我以如是等， 更轉付餘天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以如是等， 更轉付餘天。

諸龍夜叉眾， 乾闥緊那羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍夜叉眾， 乾闥緊那羅，

天女修羅等， 羅剎鳩槃荼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女修羅等， 羅剎鳩槃荼，

普遍諸國土， 安置護養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍諸國土， 安置護養育。

迦毘波羅奈， 摩伽拘薩羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦毘波羅奈， 摩伽拘薩羅，

般遮鴦伽國， 蘇摩阿濕婆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般遮鴦伽國， 蘇摩阿濕婆，

摩偷支提國， 婆蹉及賒耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩偷支提國， 婆蹉及賒耶，

羅吒憂禪尼， 羅仛輸盧那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅吒憂禪尼， 羅仛輸盧那，

摩尼讇鞞國， 乾陀波吒羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼讇鞞國， 乾陀波吒羅，

般提婆樓帝， 跋尼悉都那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般提婆樓帝， 跋尼悉都那，

瞻波鉢浮尼， 富樓沙富羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻波鉢浮尼， 富樓沙富羅，

烏場寄薩梨， 金性摩都羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏場寄薩梨， 金性摩都羅，

波斯勅勤土， 般遮囊伽羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波斯勅勤土， 般遮囊伽羅，

尸利耶摩國， 叵耶藪利迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸利耶摩國， 叵耶藪利迦，

罽賓跋利國， 佉羅憂羅賒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓跋利國， 佉羅憂羅賒，

伽賒遮居國， 達羅弗離沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽賒遮居國， 達羅弗離沙，

簁提沙勒國， 婆樓兮周迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簁提沙勒國， 婆樓兮周迦，

于填及鄯善， 龜茲緊那羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于填及鄯善， 龜茲緊那羅，

震旦等國土， 護持令安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震旦等國土， 護持令安置。

於此一切國， 諸龍無分者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此一切國， 諸龍無分者，

一百八十萬， 夜叉等無分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百八十萬， 夜叉等無分，

及八頻婆羅， 修羅不得分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及八頻婆羅， 修羅不得分，

六萬那由他， 天女等無分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六萬那由他， 天女等無分，

六十二百千。 我今悉謝汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十二百千。 我今悉謝汝，

各住本宮殿， 護持我正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各住本宮殿， 護持我正法。

當與汝神呪， 遮障惡眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當與汝神呪， 遮障惡眾生，

休息諸惱害， 一切鬪諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休息諸惱害， 一切鬪諍訟，

亢旱及水潦， 病儉諸賊寇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亢旱及水潦， 病儉諸賊寇，

增長三精氣， 諸惡令休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長三精氣， 諸惡令休息，

護持我正法， 熾然三寶種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持我正法， 熾然三寶種。

聲聞諸比丘， 三業常相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞諸比丘， 三業常相應，

剃頭不持戒， 一切皆護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃頭不持戒， 一切皆護持。

為諸聲聞故， 具捨諸田宅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸聲聞故， 具捨諸田宅，

飲食及湯藥， 一切有所須， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食及湯藥， 一切有所須，

如是諸施主， 汝等護養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸施主， 汝等護養育。」