大方等大集經卷第五十四高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第五十四高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二忍辱品第十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月藏分第十二忍辱品第十六之二

爾時，世尊告諸龍眾、阿修羅言：「汝等莫鬪，應修忍辱。仁者！若能離於瞋怒成就忍辱，速得十處。何等為十？一者、得作王王四天下自在輪王；二者、毘樓博叉天王；三者、毘樓勒叉天王；四者、提頭賴吒天王；五者、毘沙門天王；六者、釋天王；七者、須夜摩天王；八者、兜率陀天王；九者、化樂天王；十者、他化自在天王。諸仁者！若具足忍，是人速得如是十處忍辱近果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸龍眾、阿修羅言：「汝等莫鬪，應修忍辱。仁者！若能離於瞋怒成就忍辱，速得十處。何等為十？一者、得作王王四天下自在輪王；二者、毘樓博叉天王；三者、毘樓勒叉天王；四者、提頭賴吒天王；五者、毘沙門天王；六者、釋天王；七者、須夜摩天王；八者、兜率陀天王；九者、化樂天王；十者、他化自在天王。諸仁者！若具足忍，是人速得如是十處忍辱近果。

「復次，諸仁者！若能深忍轉增具足，當知是人復得五處。何等為五？一者、梵眾；二者、大梵天王；三者、聲聞道果；四者、緣覺；五者、如來應正遍知。諸仁者！若能深忍轉增具足，是人速得如是五處。又若具足修行忍者，自然近得一切世間勝妙五欲，資生所須皆悉具足，是人若復至到修行忍功德者得聖安樂。若有非聖凡下之人，獷戾自高性常瞋怒，於多人所現大瞋恚，當知是人身壞命終墮於地獄。若復儻得出彼地獄，生於下劣畜生道中，作下劣龍身阿修羅身。若得生人極下卑賤諸根殘缺，或長諸根、或復無根、或復二根、或復大根，形容醜陋跛躃背僂身體臭穢，生旃陀羅妓作邪媚，如是等餘下賤之家，若生邊地，少衣乏食，下賤家生，及無福田喜作種種不善之處。以是因緣，是人展轉復趣地獄、畜生、餓鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸仁者！若能深忍轉增具足，當知是人復得五處。何等為五？一者、梵眾；二者、大梵天王；三者、聲聞道果；四者、緣覺；五者、如來應正遍知。諸仁者！若能深忍轉增具足，是人速得如是五處。又若具足修行忍者，自然近得一切世間勝妙五欲，資生所須皆悉具足，是人若復至到修行忍功德者得聖安樂。若有非聖凡下之人，獷戾自高性常瞋怒，於多人所現大瞋恚，當知是人身壞命終墮於地獄。若復儻得出彼地獄，生於下劣畜生道中，作下劣龍身阿修羅身。若得生人極下卑賤諸根殘缺，或長諸根、或復無根、或復二根、或復大根，形容醜陋跛躃背僂身體臭穢，生旃陀羅妓作邪媚，如是等餘下賤之家，若生邊地，少衣乏食，下賤家生，及無福田喜作種種不善之處。以是因緣，是人展轉復趣地獄、畜生、餓鬼。

「諸仁者！我今略說如是不忍瞋怒果報。諸仁者！以瞋恚故，於生死中增長無量惡不善法。以是因緣，是人轉復墮於地獄、畜生、餓鬼。諸仁者！是故我今如是告汝一切諸龍、阿修羅等，汝已長夜各各迭相違反而住，汝等一切今悉於我及與諸來大眾之前，各各迭相應生至到忍辱之心，當息久積心心瞋怒。若不能忍，必令汝得所不喜果，是故汝等各相容忍。若能不瞋鬪諍、譏調、言訟、嫉妬自守而住，汝等如是必定當得勝妙之事無諸過惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！我今略說如是不忍瞋怒果報。諸仁者！以瞋恚故，於生死中增長無量惡不善法。以是因緣，是人轉復墮於地獄、畜生、餓鬼。諸仁者！是故我今如是告汝一切諸龍、阿修羅等，汝已長夜各各迭相違反而住，汝等一切今悉於我及與諸來大眾之前，各各迭相應生至到忍辱之心，當息久積心心瞋怒。若不能忍，必令汝得所不喜果，是故汝等各相容忍。若能不瞋鬪諍、譏調、言訟、嫉妬自守而住，汝等如是必定當得勝妙之事無諸過惡。」

爾時，諸來一切大眾咸皆歎言：「善哉，善哉！汝能如是受佛教誡，各各如是迭相忍辱，便得於此四天下中常得勝報無諸惡事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸來一切大眾咸皆歎言：「善哉，善哉！汝能如是受佛教誡，各各如是迭相忍辱，便得於此四天下中常得勝報無諸惡事。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩復告娑伽羅龍王、羅睺羅阿修羅王、阿那婆沓多龍王、毘摩質多羅阿修羅王、婆樓那龍王、牟真隣陀阿修羅王、善住龍王、跋持毘盧遮那阿修羅王，以偈教言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月藏菩薩摩訶薩復告娑伽羅龍王、羅睺羅阿修羅王、阿那婆沓多龍王、毘摩質多羅阿修羅王、婆樓那龍王、牟真隣陀阿修羅王、善住龍王、跋持毘盧遮那阿修羅王，以偈教言：

「汝等得授記， 最勝非餘乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等得授記， 最勝非餘乘，

何故於導師， 而無羞慚恥？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故於導師， 而無羞慚恥？

執持栰而溺， 多眾隨駛流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持栰而溺， 多眾隨駛流，

如是棄最勝， 一切所厭賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是棄最勝， 一切所厭賤。

凡龍阿修羅， 瞋故被厭賤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡龍阿修羅， 瞋故被厭賤，

汝等妙丈夫， 悉應捨恚怒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等妙丈夫， 悉應捨恚怒。

慈能趣善道， 具受諸欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能趣善道， 具受諸欲樂，

慈能離諸難， 及作善知友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能離諸難， 及作善知友，

慈能得大智， 及依大明師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能得大智， 及依大明師，

慈能離諸惡， 亦令人樂觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能離諸惡， 亦令人樂觀。

慈得具大富， 常能施一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈得具大富， 常能施一切，

慈能樂戒定， 復得最勝慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能樂戒定， 復得最勝慧，

慈能得工巧， 善學一切事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能得工巧， 善學一切事，

慈於最勝處， 端坐化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈於最勝處， 端坐化眾生。

慈得勝妙身， 備相端正容， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈得勝妙身， 備相端正容，

慈能具妙音， 眾人悉樂聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能具妙音， 眾人悉樂聞，

慈得善眷屬， 梵行無嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈得善眷屬， 梵行無嫉妬，

樂法具慚愧， 明人常隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂法具慚愧， 明人常隨喜。

慈能得官位， 坐於勝座處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能得官位， 坐於勝座處，

能息眾生惡， 安置菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能息眾生惡， 安置菩提道。

慈能得十地， 及忍陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能得十地， 及忍陀羅尼，

慈能成就悲， 捨離於諸著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能成就悲， 捨離於諸著。

慈能得神足， 值遇明導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能得神足， 值遇明導師，

慈能得淨土， 清淨離煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能得淨土， 清淨離煩惱。

慈能降眾魔， 到大菩提岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能降眾魔， 到大菩提岸，

慈於天人中， 能轉正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈於天人中， 能轉正法輪。

慈能化眾生， 置於三乘處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能化眾生， 置於三乘處，

慈能善說法， 降伏諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能善說法， 降伏諸外道。

慈以八聖道， 度脫天人等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈以八聖道， 度脫天人等，

安置不死處， 汝等皆能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安置不死處， 汝等皆能入。

我今與汝等， 慈心陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今與汝等， 慈心陀羅尼，

我於億佛所， 專心得聽聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於億佛所， 專心得聽聞，

汝以己眷屬， 安置慈忍處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以己眷屬， 安置慈忍處，

相於起慈心， 長夜得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相於起慈心， 長夜得安樂。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩說此偈已，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月藏菩薩摩訶薩說此偈已，即說呪曰：

「多地夜他 迷帝𠼝 摩訶迷帝 𠼝迷哆囉㝹跋帝 迷哆囉囉匙 迷哆囉憩 迷哆羅侯系 迷哆囉隷 迷帝𠼝 迷帝𠼝 迷嘍娑鞞訖唎帝 娑呵囉匙 閉邏風伽蓰 藪囉耶呵泥 婆邏浮常耆 初羅叉鞞 那耶那嘍系 俱嚧他車掣 阿摸伽囉泥 囉闍頞寄 吉隷奢藪囉 三摩囉泥 浮闍伽 鞞𠼝系 奴膩多鞞𠼝系 阿囉尼企 剎哆囉豆嘍咩 阿求隸耆 唎哆囉匙阿囉悉那鞞 阿俱卑易鴦鳩匙摸叉毘鉢囉易 俱嚧他叉易(以世反)蘇婆呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多地夜他 迷帝𠼝 摩訶迷帝 𠼝迷哆囉㝹跋帝 迷哆囉囉匙 迷哆囉憩 迷哆羅侯系 迷哆囉隷 迷帝𠼝 迷帝𠼝 迷嘍娑鞞訖唎帝 娑呵囉匙 閉邏風伽蓰 藪囉耶呵泥 婆邏浮常耆 初羅叉鞞 那耶那嘍系 俱嚧他車掣 阿摸伽囉泥 囉闍頞寄 吉隷奢藪囉 三摩囉泥 浮闍伽 鞞𠼝系 奴膩多鞞𠼝系 阿囉尼企 剎哆囉豆嘍咩 阿求隸耆 唎哆囉匙阿囉悉那鞞 阿俱卑易鴦鳩匙摸叉毘鉢囉易 俱嚧他叉易(以世反)蘇婆呵

「諸仁者！此大慈心陀羅尼，我曾往昔於億佛所從彼得聞，汝等應當於己眷屬及他眷屬息怒惡心而教授之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！此大慈心陀羅尼，我曾往昔於億佛所從彼得聞，汝等應當於己眷屬及他眷屬息怒惡心而教授之。」

月藏菩薩摩訶薩說是慈心陀羅尼時，如來歎言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月藏菩薩摩訶薩說是慈心陀羅尼時，如來歎言：「善哉，善哉！」

一切所有諸來大眾、諸天、乾闥婆、阿修羅、人、非人等，亦皆歎言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所有諸來大眾、諸天、乾闥婆、阿修羅、人、非人等，亦皆歎言：「善哉，善哉！」

爾時，諸天各得住於慈心、忍心、無怨心、無言訟心，迭相謝過。天向諸龍、龍向諸天，慈心、忍心、無怨心、無鬪諍心、無言訟心迭相謝過。諸天向阿修羅、阿修羅向諸天，乃至謝過。諸龍向阿修羅、阿修羅向諸龍，乃至謝過。諸天向夜叉、夜叉向諸天，乃至謝過悉如上說。如是如是，天向羅剎、乾闥婆、緊那羅、伽樓羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，住於慈心、忍心、無怨心、無鬪諍心、無言訟心。乃至迦吒富單那向彼諸天，住於慈心乃至謝過亦如上說。龍向夜叉乃至迦吒富單那住於慈心，乃至謝過。夜叉乃至迦吒富單那向於諸龍，乃至謝過亦皆如是。乃至迦吒富單那向迦吒富單那，住於慈心，乃至謝過亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天各得住於慈心、忍心、無怨心、無言訟心，迭相謝過。天向諸龍、龍向諸天，慈心、忍心、無怨心、無鬪諍心、無言訟心迭相謝過。諸天向阿修羅、阿修羅向諸天，乃至謝過。諸龍向阿修羅、阿修羅向諸龍，乃至謝過。諸天向夜叉、夜叉向諸天，乃至謝過悉如上說。如是如是，天向羅剎、乾闥婆、緊那羅、伽樓羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，住於慈心、忍心、無怨心、無鬪諍心、無言訟心。乃至迦吒富單那向彼諸天，住於慈心乃至謝過亦如上說。龍向夜叉乃至迦吒富單那住於慈心，乃至謝過。夜叉乃至迦吒富單那向於諸龍，乃至謝過亦皆如是。乃至迦吒富單那向迦吒富單那，住於慈心，乃至謝過亦復如是。

彼等皆以大慈心陀羅尼力因緣故，一切天、龍、阿修羅、夜叉、羅剎、乾闥婆、緊那羅、伽樓羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，迭相住於慈心、忍心、無怨心、無言訟心、無鬪諍心、離瞋怒心、離嫉妬心。是大慈心陀羅尼力因緣故，一切人類迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無言訟心、無鬪諍心，一切畜生若禽、若獸乃至極下微小諸蟲，迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無鬪諍心、無違反心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等皆以大慈心陀羅尼力因緣故，一切天、龍、阿修羅、夜叉、羅剎、乾闥婆、緊那羅、伽樓羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，迭相住於慈心、忍心、無怨心、無言訟心、無鬪諍心、離瞋怒心、離嫉妬心。是大慈心陀羅尼力因緣故，一切人類迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無言訟心、無鬪諍心，一切畜生若禽、若獸乃至極下微小諸蟲，迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無鬪諍心、無違反心。

爾時，諸天乃至一切迦吒富單那、人、非人等所來大眾，合掌向佛恭敬禮拜，同時一音，作如是言：「我等皆已承佛威神，迭相謝過，迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無諍訟心，我等一切今當亦復謝過如來、應、正遍知。我等昔來於世尊所，若身口意所作罪過；及於法僧，若身口意所作罪過；乃至世尊一聲聞弟子所，若身口意所作罪過；乃至若有為佛剃髮著袈裟片作違反行非法器者，若身口意所作罪過，是等諸罪悉於佛前誠心懺悔，修戒威儀。願佛容恕受我等懺，當令我得住戒威儀。又復，我等從今以往，乃至剃髮著袈裟片作違反行者，及佛聲聞弟子所，悉當發心作導師想，護持養育具足供給一切所須不令乏少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天乃至一切迦吒富單那、人、非人等所來大眾，合掌向佛恭敬禮拜，同時一音，作如是言：「我等皆已承佛威神，迭相謝過，迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無諍訟心，我等一切今當亦復謝過如來、應、正遍知。我等昔來於世尊所，若身口意所作罪過；及於法僧，若身口意所作罪過；乃至世尊一聲聞弟子所，若身口意所作罪過；乃至若有為佛剃髮著袈裟片作違反行非法器者，若身口意所作罪過，是等諸罪悉於佛前誠心懺悔，修戒威儀。願佛容恕受我等懺，當令我得住戒威儀。又復，我等從今以往，乃至剃髮著袈裟片作違反行者，及佛聲聞弟子所，悉當發心作導師想，護持養育具足供給一切所須不令乏少。」

佛言：「善哉，善哉！諸妙丈夫成就忍辱，乃至汝等於我佛所若身口意所作罪過，若於法僧所作罪過，乃至於我一聲聞弟子若身口意所作罪過，乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者若身口意所作罪過，各自深觀如是罪業誠心懺悔，皆得除滅不受惡報。如是汝等皆當護持養育我法，乃至為我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者，汝等皆應護持養育。若能護持養育此者，深可讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！諸妙丈夫成就忍辱，乃至汝等於我佛所若身口意所作罪過，若於法僧所作罪過，乃至於我一聲聞弟子若身口意所作罪過，乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者若身口意所作罪過，各自深觀如是罪業誠心懺悔，皆得除滅不受惡報。如是汝等皆當護持養育我法，乃至為我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者，汝等皆應護持養育。若能護持養育此者，深可讚歎。

「若我所有聲聞弟子持戒具足，多聞捨慧解脫知見悉具足者，汝等皆應護持養育。彼等自以過去善根福德因緣善得供養。若有眾生於未來世無智慧福德，為我剃髮著袈裟片，不受禁戒或受毀犯，於諸善法不得相應，若復護持養育此者得無量福，我與彼等作善導師憐愍利益。何以故？當來之世有惡眾生，於三寶中少作善業。若行布施若復持戒修諸禪定，以其如是少許善根作諸國王，愚癡無智無羞慚愧憍慢熾盛，無有慈愍不觀後世可怖畏事。彼等惱亂我諸所有聲聞弟子，打縛罵辱，或復驅使令其供給，奪其飲食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田，繫閉牢獄擯徙讁罰，乃至剃髮著袈裟片者亦復如是。及以群臣諸斷事者，愚癡無智離諸羞慚，無有慈愍不觀後世可怖畏事，彼等惱亂我諸聲聞，乃至繫獄擯徙讁罰，乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者亦復如是。我今以此諸出家者悉付於汝，勿令彼等飢渴孤獨致於命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我所有聲聞弟子持戒具足，多聞捨慧解脫知見悉具足者，汝等皆應護持養育。彼等自以過去善根福德因緣善得供養。若有眾生於未來世無智慧福德，為我剃髮著袈裟片，不受禁戒或受毀犯，於諸善法不得相應，若復護持養育此者得無量福，我與彼等作善導師憐愍利益。何以故？當來之世有惡眾生，於三寶中少作善業。若行布施若復持戒修諸禪定，以其如是少許善根作諸國王，愚癡無智無羞慚愧憍慢熾盛，無有慈愍不觀後世可怖畏事。彼等惱亂我諸所有聲聞弟子，打縛罵辱，或復驅使令其供給，奪其飲食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田，繫閉牢獄擯徙讁罰，乃至剃髮著袈裟片者亦復如是。及以群臣諸斷事者，愚癡無智離諸羞慚，無有慈愍不觀後世可怖畏事，彼等惱亂我諸聲聞，乃至繫獄擯徙讁罰，乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者亦復如是。我今以此諸出家者悉付於汝，勿令彼等飢渴孤獨致於命終。」

爾時，上座阿若憍陳如，從座而起作如是言：「大德婆伽婆！彼等剎利，若婆羅門、毘舍、首陀，如是等人惱亂世尊聲聞弟子得幾許罪？且置持戒，若復為佛剃除鬚髮著袈裟片，不受禁戒受而毀犯，惱亂此者得幾許罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，上座阿若憍陳如，從座而起作如是言：「大德婆伽婆！彼等剎利，若婆羅門、毘舍、首陀，如是等人惱亂世尊聲聞弟子得幾許罪？且置持戒，若復為佛剃除鬚髮著袈裟片，不受禁戒受而毀犯，惱亂此者得幾許罪？」

佛言：「止止！憍陳如！莫問此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止止！憍陳如！莫問此事。」

爾時，娑婆世界主大梵天王，即從座起，而白佛言：「大德婆伽婆！唯願說之。大德修伽陀！唯願說之。若有為佛剃除鬚髮被服袈裟，不受禁戒受已毀犯，其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主大梵天王，即從座起，而白佛言：「大德婆伽婆！唯願說之。大德修伽陀！唯願說之。若有為佛剃除鬚髮被服袈裟，不受禁戒受已毀犯，其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪？」

佛言：「大梵！我今為汝且略說之。若有人於萬億佛所出其身血。於意云何？是人得罪寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大梵！我今為汝且略說之。若有人於萬億佛所出其身血。於意云何？是人得罪寧為多不？」

大梵王言：「若人但出一佛身血得無間罪，尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中，何況具出萬億諸佛身血者也！終無有能廣說彼人罪業果報，唯除如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵王言：「若人但出一佛身血得無間罪，尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中，何況具出萬億諸佛身血者也！終無有能廣說彼人罪業果報，唯除如來。」

佛言：「大梵！若有惱亂罵辱打縛為我剃髮著袈裟片、不受禁戒受而犯者，得罪多彼。何以故？如是為我出家剃髮著袈裟片，雖不受戒或受毀犯，是人猶能為諸天人示涅槃道，是人便已於三寶中心得敬信，勝於一切九十五道。其人必速能入涅槃，勝於一切在家俗人，唯除在家得忍辱者。是故天人應當供養，何況具能受持禁戒三業相應！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大梵！若有惱亂罵辱打縛為我剃髮著袈裟片、不受禁戒受而犯者，得罪多彼。何以故？如是為我出家剃髮著袈裟片，雖不受戒或受毀犯，是人猶能為諸天人示涅槃道，是人便已於三寶中心得敬信，勝於一切九十五道。其人必速能入涅槃，勝於一切在家俗人，唯除在家得忍辱者。是故天人應當供養，何況具能受持禁戒三業相應！

「諸仁者！其有一切剎利國王及以群臣諸斷事者，如其見有於我法中而出家者，作大罪業、大殺生、大偷盜、大非梵行、大妄語及餘不善，如是等類但當如法擯出國土、城邑、村落，不聽在寺，亦復不得同僧事業，利養之物悉不共同，不得鞭打，若鞭打者理所不應。又亦不應口業罵辱，一切不應加其身罪。若故違法而讁罰者，是人便於解脫退落受於下類，遠離一切人天善道，必定歸趣阿鼻地獄，何況鞭打為佛出家具持戒者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！其有一切剎利國王及以群臣諸斷事者，如其見有於我法中而出家者，作大罪業、大殺生、大偷盜、大非梵行、大妄語及餘不善，如是等類但當如法擯出國土、城邑、村落，不聽在寺，亦復不得同僧事業，利養之物悉不共同，不得鞭打，若鞭打者理所不應。又亦不應口業罵辱，一切不應加其身罪。若故違法而讁罰者，是人便於解脫退落受於下類，遠離一切人天善道，必定歸趣阿鼻地獄，何況鞭打為佛出家具持戒者！」

爾時，復有一切諸天、一切諸龍，乃至一切迦吒富單那、諸來大眾，於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心，復作是言：「我等一切從今以往，護持養育世尊正法，及與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至毀犯佛禁戒者，我等亦當攝受護持，乃至為佛剃除鬚髮、著袈裟片、不受禁戒無所積聚，我亦於彼作導師想，護持養育供給所須，皆令具足。若諸國王見有如是為佛出家受持禁戒，乃至為佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯無所積聚，如其事緣治其身罪鞭打之者，我等不復護持養育。如是國王捨離彼國，以捨離故令其國土而有種種諂詐、鬪諍、疫病、飢饉、刀兵俱起，非時風雨、亢旱、毒熱傷害苗稼。又若我等捨離彼國，當勤方便令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國，使其國土空無福田。若有世尊聲聞弟子，乃至但著袈裟片者，若有宰官鞭打彼等，其剎利王不遮護者，我等亦當出其國土。」復作是言：「我等今者一切相與隨所堪能，勤作種種供養世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有一切諸天、一切諸龍，乃至一切迦吒富單那、諸來大眾，於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心，復作是言：「我等一切從今以往，護持養育世尊正法，及與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至毀犯佛禁戒者，我等亦當攝受護持，乃至為佛剃除鬚髮、著袈裟片、不受禁戒無所積聚，我亦於彼作導師想，護持養育供給所須，皆令具足。若諸國王見有如是為佛出家受持禁戒，乃至為佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯無所積聚，如其事緣治其身罪鞭打之者，我等不復護持養育。如是國王捨離彼國，以捨離故令其國土而有種種諂詐、鬪諍、疫病、飢饉、刀兵俱起，非時風雨、亢旱、毒熱傷害苗稼。又若我等捨離彼國，當勤方便令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國，使其國土空無福田。若有世尊聲聞弟子，乃至但著袈裟片者，若有宰官鞭打彼等，其剎利王不遮護者，我等亦當出其國土。」復作是言：「我等今者一切相與隨所堪能，勤作種種供養世尊。」

爾時，諸天及與諸龍，乃至一切迦吒富單那等，俱時發心因緣力故，即時於此四天下中，所有諸山皆悉變成七寶之山，為欲供養世尊故耳。所有樹林枝葉花果，一切亦皆變成七寶，於其花果復出種種勝妙供具，及五音作樂而為供養。四天下中所有依地眾藥草苗，一切亦皆變成七寶而為供養，此四天下所有地界一切變成青琉璃地而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天及與諸龍，乃至一切迦吒富單那等，俱時發心因緣力故，即時於此四天下中，所有諸山皆悉變成七寶之山，為欲供養世尊故耳。所有樹林枝葉花果，一切亦皆變成七寶，於其花果復出種種勝妙供具，及五音作樂而為供養。四天下中所有依地眾藥草苗，一切亦皆變成七寶而為供養，此四天下所有地界一切變成青琉璃地而為供養。

彼諸天、龍，乃至迦吒富單那，四天下中上盡欲界一切所有，各隨力能而作供養。有雨種種寶、種種花、種種衣服、種種瓔珞、種種天妙花蓋、幢幡而為供養。有持種種天妙幢幡、寶蓋、金縷、真珠、瓔珞、摩尼、寶器而為供養。有以種種琴瑟箜篌簫笛齊鼓𣫢鼓雷鼓，以為音樂供養世尊。有以種種歌樂音聲而為供養，有雨種種音樂之器而為供養，復以種種莊嚴國土而為供養。諸四天下所依住者，人、非人等，乃至一切大小諸蟲皆悉見聞，彼等一切苦受休息皆生樂受，隨有種種身觸覺知得樂充足，及得希奇未曾有心，於三寶中深得敬信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天、龍，乃至迦吒富單那，四天下中上盡欲界一切所有，各隨力能而作供養。有雨種種寶、種種花、種種衣服、種種瓔珞、種種天妙花蓋、幢幡而為供養。有持種種天妙幢幡、寶蓋、金縷、真珠、瓔珞、摩尼、寶器而為供養。有以種種琴瑟箜篌簫笛齊鼓𣫢鼓雷鼓，以為音樂供養世尊。有以種種歌樂音聲而為供養，有雨種種音樂之器而為供養，復以種種莊嚴國土而為供養。諸四天下所依住者，人、非人等，乃至一切大小諸蟲皆悉見聞，彼等一切苦受休息皆生樂受，隨有種種身觸覺知得樂充足，及得希奇未曾有心，於三寶中深得敬信。

爾時，世尊大悲憐愍一切眾生，為成熟故。「彼等一切音聲語言，皆是賢聖之所加被。如是一切人、非人等所有語言，及從寶中所出音聲，枝葉花果琴瑟箜篌簫笛齊鼓𣫢鼓雷鼓所出音聲，一切皆是聖力所加。彼等一切皆得希奇未曾有聲建立所加，所謂色色空、受受空、想想空、行行空、識識空。如是眼入眼入空、耳鼻舌身入耳鼻舌身入空、意入意入空。如是色入色入空、聲香味觸入聲香味觸入空、法入法入空。如是眼界眼界空乃至意識界意識界空。如是知身離欲淨，知一切法離欲淨，知一切法界離欲相，知一切法如如。如是知者，是人則為於空不動，是人堪能拔濟一切眾生想，於一切行令得解脫。於眾生想、色想受想行識想，眼入想乃至意識界想，是人如是堪能安置一切眾生於三乘無為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大悲憐愍一切眾生，為成熟故。「彼等一切音聲語言，皆是賢聖之所加被。如是一切人、非人等所有語言，及從寶中所出音聲，枝葉花果琴瑟箜篌簫笛齊鼓𣫢鼓雷鼓所出音聲，一切皆是聖力所加。彼等一切皆得希奇未曾有聲建立所加，所謂色色空、受受空、想想空、行行空、識識空。如是眼入眼入空、耳鼻舌身入耳鼻舌身入空、意入意入空。如是色入色入空、聲香味觸入聲香味觸入空、法入法入空。如是眼界眼界空乃至意識界意識界空。如是知身離欲淨，知一切法離欲淨，知一切法界離欲相，知一切法如如。如是知者，是人則為於空不動，是人堪能拔濟一切眾生想，於一切行令得解脫。於眾生想、色想受想行識想，眼入想乃至意識界想，是人如是堪能安置一切眾生於三乘無為界。

「行者云何能開示簡擇彼等諸法？所謂修內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、一切法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。復有法法相空、無法無法相空、自法自法相空、他法他法相空。若能如是修習簡擇此諸法空，彼人堪能乃至安置一切眾生於三乘無為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者云何能開示簡擇彼等諸法？所謂修內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、一切法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。復有法法相空、無法無法相空、自法自法相空、他法他法相空。若能如是修習簡擇此諸法空，彼人堪能乃至安置一切眾生於三乘無為界。

「彼等行者以何法門得知內空乃至無法有法空？所謂還以空解脫門，能修簡擇內外等法。何者名為內外法？內法者，所謂眼耳鼻舌身意。行者如實知眼眼空，非積聚不可壞不可取。何以故？此諸法性爾。乃至知意意空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名內空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼等行者以何法門得知內空乃至無法有法空？所謂還以空解脫門，能修簡擇內外等法。何者名為內外法？內法者，所謂眼耳鼻舌身意。行者如實知眼眼空，非積聚不可壞不可取。何以故？此諸法性爾。乃至知意意空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名內空。

「如是行者應如實知外法者，所謂色聲香味觸法。行者如實知色色空，乃至法法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名外空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知外法者，所謂色聲香味觸法。行者如實知色色空，乃至法法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名外空。

「如是行者應如實知何者名為內外空？內外法者，謂內六入外六入。行者如實知內外入空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名內外空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為內外空？內外法者，謂內六入外六入。行者如實知內外入空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名內外空。

「如是行者應如實知何者名為空空？空者，一切諸法空。以彼空故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名空空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為空空？空者，一切諸法空。以彼空故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名空空。

「如是行者應如實知何者名為大空？東方東方空，乃至四維空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名大空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為大空？東方東方空，乃至四維空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名大空。

「如是行者應如實知何者名為第一義空？第一義者所謂涅槃，如是涅槃以涅槃故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名第一義空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為第一義空？第一義者所謂涅槃，如是涅槃以涅槃故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名第一義空。

「如是行者應如實知何者名為有為空？有為法名欲界色界無色界，欲界色界無色界空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名有為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為有為空？有為法名欲界色界無色界，欲界色界無色界空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名有為空。

「如是行者應如實知何者名為無為空？無生無滅不住不異是名無為，無為以無為故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為無為空？無生無滅不住不異是名無為，無為以無為故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無為空。

「如是行者應如實知何者名為畢竟空？畢竟名諸法至竟不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名畢竟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為畢竟空？畢竟名諸法至竟不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名畢竟空。

「如是行者應如實知何者名為無始空？來去不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無始空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為無始空？來去不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無始空。

「如是行者應如實知何者名為散空？無所取捨，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名散空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為散空？無所取捨，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名散空。

「如是行者應如實知何者名為性空？一切有為無為法性，非聲聞作非緣覺作非如來作，此法性空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為性空？一切有為無為法性，非聲聞作非緣覺作非如來作，此法性空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名性空。

「如是行者應如實知何者名為自相空？惱壞是色相，能受是受相，取相是想相，造作是行相，了知是識相，如是等有為無為一切法自相自相空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名自相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為自相空？惱壞是色相，能受是受相，取相是想相，造作是行相，了知是識相，如是等有為無為一切法自相自相空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名自相空。

「如是行者應如實知何者名為一切法空？一切法者，所謂色受想行識，眼乃至意，色乃至法，眼色因緣生識乃至意法因緣生識，此有為無為諸法是名一切法，彼諸法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名一切法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為一切法空？一切法者，所謂色受想行識，眼乃至意，色乃至法，眼色因緣生識乃至意法因緣生識，此有為無為諸法是名一切法，彼諸法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名一切法空。

「如是行者應如實知何者名為不可得空？一切法不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名不可得空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為不可得空？一切法不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名不可得空。

「如是行者應如實知何者名為無法空？一切無物不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為無法空？一切無物不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法空。

「如是行者應如實知何者名為有法空？於和合中無物，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名有法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為有法空？於和合中無物，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名有法空。

「如是行者應如實知何者名為無法有法空？無物無物空、有物有物空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法有法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為無法有法空？無物無物空、有物有物空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法有法空。

「如是行者應如實知何者名為法法相空？法名五陰，五陰空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名法法相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為法法相空？法名五陰，五陰空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名法法相空。

「如是行者應如實知何者名為無法無法相空？無法名無為法，是無為法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法無法相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為無法無法相空？無法名無為法，是無為法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法無法相空。

「如是行者應如實知何者名為自法自法相空？諸法自法空，是空非智作非見作，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名自法自法相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為自法自法相空？諸法自法空，是空非智作非見作，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名自法自法相空。

「如是行者應如實知何者名為他法他法相空？若佛出世若不出世，法住法相法位法界如實際，性相常住無有變異過，此諸法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名他法他法相空。如是行者應如實知，知已能令眾生離眾生想，離一切行想受想色想識想，離眼想乃至意想，離色想乃至法想，然後安置一切眾生於三乘無為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者應如實知何者名為他法他法相空？若佛出世若不出世，法住法相法位法界如實際，性相常住無有變異過，此諸法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名他法他法相空。如是行者應如實知，知已能令眾生離眾生想，離一切行想受想色想識想，離眼想乃至意想，離色想乃至法想，然後安置一切眾生於三乘無為界。

「若有行者，於此諸法如實現前知，得名善修。彼諸眾生昔於此法已修習者，如是第一甚深法聲入於耳根。或有眾生不種善根，如是法聲亦入於耳。或有見佛專心瞻仰，彼人一切無盡善根皆來現前，乃至逮得不退轉地，十力無畏成大法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有行者，於此諸法如實現前知，得名善修。彼諸眾生昔於此法已修習者，如是第一甚深法聲入於耳根。或有眾生不種善根，如是法聲亦入於耳。或有見佛專心瞻仰，彼人一切無盡善根皆來現前，乃至逮得不退轉地，十力無畏成大法器。

「或有眾生有無常聲入於耳根，或有苦聲、空聲、無我聲、三律儀聲、四念處聲、四正勤聲、四如意足聲、五根聲、五力聲、七覺分聲、八道分聲、實論聲、因緣法聲、梵住聲、四攝聲、無礙辯聲、禪聲、解脫聲、無色定聲、六波羅蜜聲、巧方便聲、三昧陀羅尼忍聲、聲聞乘聲、緣覺乘聲、大乘聲、不退轉地聲、業障盡聲、煩惱障盡聲、眾生障盡聲、法障盡聲、有為國土功德莊嚴聲、無為心清淨聲、大慈聲、大悲聲、三不護聲、四無畏聲、十力聲、十八不共法聲、一生補處聲、十地聲、最後身聲、降魔聲、無上智聲、轉法輪聲、隨應度者現神變聲、棄諸命行聲，於諸眾生示現無上大涅槃聲。如是諸聲各各差別入於耳根，是諸眾生乃至畜生、餓鬼趣等，如是無量百千法門入於耳根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有眾生有無常聲入於耳根，或有苦聲、空聲、無我聲、三律儀聲、四念處聲、四正勤聲、四如意足聲、五根聲、五力聲、七覺分聲、八道分聲、實論聲、因緣法聲、梵住聲、四攝聲、無礙辯聲、禪聲、解脫聲、無色定聲、六波羅蜜聲、巧方便聲、三昧陀羅尼忍聲、聲聞乘聲、緣覺乘聲、大乘聲、不退轉地聲、業障盡聲、煩惱障盡聲、眾生障盡聲、法障盡聲、有為國土功德莊嚴聲、無為心清淨聲、大慈聲、大悲聲、三不護聲、四無畏聲、十力聲、十八不共法聲、一生補處聲、十地聲、最後身聲、降魔聲、無上智聲、轉法輪聲、隨應度者現神變聲、棄諸命行聲，於諸眾生示現無上大涅槃聲。如是諸聲各各差別入於耳根，是諸眾生乃至畜生、餓鬼趣等，如是無量百千法門入於耳根。

「彼諸眾生得第一希有歡喜踊躍，於三寶中極得信敬。彼諸眾生煩惱障、業障、眾生障、法障，於三分中二分已盡。彼諸眾生聞是聲已，無量阿僧祇眾生昔有惡心者，彼等悉得柔軟之心、憐愍心、善業心，得觀後世可怖畏事，得種具足天人善根，以彼諸聲令於無量阿僧祇眾生歸依三寶。所有受持禁戒淨者，彼等有得須陀洹果，乃至有得阿羅漢果。復有無量阿僧祇眾生，於緣覺乘種諸善根。復有無量阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得住於不退轉地。復有無量阿僧祇眾生，得無生法忍。」爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸眾生得第一希有歡喜踊躍，於三寶中極得信敬。彼諸眾生煩惱障、業障、眾生障、法障，於三分中二分已盡。彼諸眾生聞是聲已，無量阿僧祇眾生昔有惡心者，彼等悉得柔軟之心、憐愍心、善業心，得觀後世可怖畏事，得種具足天人善根，以彼諸聲令於無量阿僧祇眾生歸依三寶。所有受持禁戒淨者，彼等有得須陀洹果，乃至有得阿羅漢果。復有無量阿僧祇眾生，於緣覺乘種諸善根。復有無量阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得住於不退轉地。復有無量阿僧祇眾生，得無生法忍。」爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「火味阿修羅， 指示羅睺羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火味阿修羅， 指示羅睺羅，

是我最勝師， 福慧莊嚴具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是我最勝師， 福慧莊嚴具。

佛告於彼等： 當息妬瞋怒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告於彼等： 當息妬瞋怒，

付囑是法眼， 護持故當受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 付囑是法眼， 護持故當受。

彼諸修羅喜， 敬答尊導師： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸修羅喜， 敬答尊導師：

我當護法眼， 乃至法久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當護法眼， 乃至法久住。

我等說最勝， 不隱法神呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等說最勝， 不隱法神呪，

令彼一切龍， 皆失憍慢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼一切龍， 皆失憍慢力。

爾時諸龍輩， 各各皆瞋怒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸龍輩， 各各皆瞋怒，

欲以憍慢力， 共諸修羅鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以憍慢力， 共諸修羅鬪。

佛告諸龍王， 及以修羅主： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸龍王， 及以修羅主：

汝等於長夜， 各各常獷戾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等於長夜， 各各常獷戾，

若不除瞋怒， 於諸樂非器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不除瞋怒， 於諸樂非器。

常為苦所觸， 下劣臭穢身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為苦所觸， 下劣臭穢身，

身分支不具， 恒乏於資生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身分支不具， 恒乏於資生。

聞說此諸苦， 皆以瞋為本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說此諸苦， 皆以瞋為本，

惡罰諸枷鎖， 牢獄飢渴等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡罰諸枷鎖， 牢獄飢渴等，

地獄鬼畜生， 由瞋受此苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄鬼畜生， 由瞋受此苦，

一切應忍辱， 能忍者則無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切應忍辱， 能忍者則無，

丈夫得最勝， 富貴具諸欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈夫得最勝， 富貴具諸欲。

汝等二朋眾， 諸龍阿修羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等二朋眾， 諸龍阿修羅，

各自修忍辱， 忍故無諸惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各自修忍辱， 忍故無諸惡。

大眾皆喜悅， 一切咸讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾皆喜悅， 一切咸讚歎，

汝今聞是語， 皆悉得於忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今聞是語， 皆悉得於忍。

天龍阿修羅， 夜叉及諸鬼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍阿修羅， 夜叉及諸鬼，

一切皆得忍， 慈心共相視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆得忍， 慈心共相視。

人與畜生等， 得忍皆和順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人與畜生等， 得忍皆和順，

禽獸及小蟲， 慈悲相憐愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禽獸及小蟲， 慈悲相憐愍。

大眾皆合掌， 瞻仰導師言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾皆合掌， 瞻仰導師言：

我等迭相蔭， 皆得慈心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等迭相蔭， 皆得慈心住。

又我諸大眾， 於佛尊導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又我諸大眾， 於佛尊導師，

所作諸罪業， 若身口意犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸罪業， 若身口意犯，

於法眾僧所， 一人邊有過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法眾僧所， 一人邊有過，

人中堅固士， 唯願見容恕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中堅固士， 唯願見容恕。

我於世尊法， 一切所作惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於世尊法， 一切所作惡，

今悉至到懺， 願佛慈納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今悉至到懺， 願佛慈納受。

于時兩足尊， 告彼大眾言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時兩足尊， 告彼大眾言：

汝懺惡業盡， 終無有苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝懺惡業盡， 終無有苦報。

剃髮不受戒， 被服袈裟片， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃髮不受戒， 被服袈裟片，

而作導師想， 於彼人中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而作導師想， 於彼人中上。

惡王障法眼， 貪癡打比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡王障法眼， 貪癡打比丘，

如出導師血， 當墮阿鼻獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如出導師血， 當墮阿鼻獄。

大眾作是言： 我等護比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾作是言： 我等護比丘，

若有諸惡王， 惱諸聲聞眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸惡王， 惱諸聲聞眾，

我等於諸事， 皆捨於彼國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等於諸事， 皆捨於彼國，

其土有沙門， 令向於餘處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其土有沙門， 令向於餘處，

毀壞彼諸國， 飢饉兵疫起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀壞彼諸國， 飢饉兵疫起。

沙門所詣國， 我等亦詣彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門所詣國， 我等亦詣彼，

悉令得勝樂， 具足衣飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令得勝樂， 具足衣飲食。

於彼熾法眼， 供養人中上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼熾法眼， 供養人中上，

無餘四天下， 悉變成七寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無餘四天下， 悉變成七寶，

復雨諸香華， 珍寶及衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復雨諸香華， 珍寶及衣服，

歌舞妓樂等， 供養於導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌舞妓樂等， 供養於導師。

眾生所見聞， 皆得充足樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所見聞， 皆得充足樂，

聖加令諸音， 盡變作佛聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖加令諸音， 盡變作佛聲。

說諸有為苦， 無常空無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸有為苦， 無常空無我，

三世一切法， 悉空無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切法， 悉空無所有。

集散二俱空， 眼識二亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集散二俱空， 眼識二亦然，

乃至心法界， 陰身等法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至心法界， 陰身等法空，

如是知諸法， 則能救眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知諸法， 則能救眾生。

若知三界空， 能解眾生縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知三界空， 能解眾生縛，

諸有十二支， 一切皆性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有十二支， 一切皆性空。

若昔於此法， 如是修習者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若昔於此法， 如是修習者，

彼等聞諸聲， 悉皆得於忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等聞諸聲， 悉皆得於忍，

智力無所畏， 得住菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力無所畏， 得住菩提道。

薄福諸眾生， 得聞有為聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄福諸眾生， 得聞有為聲，

無量眾精勤， 得入菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾精勤， 得入菩提行，

檀戒忍精進， 禪定及智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀戒忍精進， 禪定及智慧，

佛土福莊嚴， 精進故令淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛土福莊嚴， 精進故令淨。

汝等當作佛， 到彼諸法岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等當作佛， 到彼諸法岸，

降魔及軍眾， 而降正法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔及軍眾， 而降正法雨。

無量眾生界， 能與正法眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生界， 能與正法眼，

汝等一切眾， 速入安隱城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等一切眾， 速入安隱城。

無量眾聞聲， 得趣大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾聞聲， 得趣大菩提，

及得二乘道， 有得人天樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及得二乘道， 有得人天樂，

有得至於果， 羅漢三摩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得至於果， 羅漢三摩提。

如是惡眾生， 得於柔軟意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是惡眾生， 得於柔軟意，

怖畏諸惡業， 安住慈善心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖畏諸惡業， 安住慈善心。」