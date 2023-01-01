大方等大集經卷第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第五十二

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二諸魔得敬信品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月藏分第十二諸魔得敬信品第十

爾時會中，有一魔王名曰歲星，即起合掌，向諸魔眾而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，有一魔王名曰歲星，即起合掌，向諸魔眾而說偈言：

「今此瞿曇仙， 大欲欺𣣋我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此瞿曇仙， 大欲欺𣣋我，

分布四天下， 一切諸鬼神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分布四天下， 一切諸鬼神，

與諸四天王， 皆悉令護持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與諸四天王， 皆悉令護持；

唯除於我等， 而不見與分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除於我等， 而不見與分。」

爾時會中，復有魔王名那羅延月，舉手指示魔王波旬而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，復有魔王名那羅延月，舉手指示魔王波旬而說偈言：

「由此波旬故， 而不分與我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此波旬故， 而不分與我，

如是一惡人， 毀滅我等眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一惡人， 毀滅我等眾。」

爾時會中，復有魔王名盧陀弗師吒而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，復有魔王名盧陀弗師吒而說偈言：

「我等今當共， 遠棄魔波旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等今當共， 遠棄魔波旬，

如是弊波旬， 鄙賤極惡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是弊波旬， 鄙賤極惡法。

我等從昔來， 未曾見聞此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等從昔來， 未曾見聞此，

我今咸勸請， 大師瞿曇仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今咸勸請， 大師瞿曇仙，

真正法寶聚， 熾然令久住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真正法寶聚， 熾然令久住，

我等當護持， 養育令增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等當護持， 養育令增長。」

爾時，魔王波旬見聞諸魔作一朋黨共平論已，羞慚恥愧，從座而起，合掌向佛而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王波旬見聞諸魔作一朋黨共平論已，羞慚恥愧，從座而起，合掌向佛而說偈言：

「一切佛世尊， 於諸世間中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切佛世尊， 於諸世間中，

永離於妄語， 最尊獨第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離於妄語， 最尊獨第一。

我今已懺謝， 一切尊導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已懺謝， 一切尊導師，

深得生敬信， 一向定歸依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深得生敬信， 一向定歸依，

世尊今何故， 猶見生厭賤？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊今何故， 猶見生厭賤？」

爾時，世尊告彼月藏菩薩摩訶薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彼月藏菩薩摩訶薩而說偈言：

「了知清淨士， 如是魔波旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「了知清淨士， 如是魔波旬，

今實於我所， 種種作留難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今實於我所， 種種作留難，

無能盡說過。 今於大眾中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能盡說過。 今於大眾中，

誠心懺謝我， 非是諂曲意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誠心懺謝我， 非是諂曲意，

深敬信三寶， 尊重未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深敬信三寶， 尊重未曾有。

是故我今與， 如是魔波旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今與， 如是魔波旬，

當授於無上， 正智菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當授於無上， 正智菩提記。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！凡夫心輕猶豫不定，於三乘中未住究竟，於善於惡不能決定，願亦不定，以不定故遇善知識得生淨信。以信因緣，身口意業所作諸善能發勝願，以彼善心勝願因緣，隨所悕求得彼最勝妙善報果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！凡夫心輕猶豫不定，於三乘中未住究竟，於善於惡不能決定，願亦不定，以不定故遇善知識得生淨信。以信因緣，身口意業所作諸善能發勝願，以彼善心勝願因緣，隨所悕求得彼最勝妙善報果。

「大德婆伽婆！譬如群牛食種種草若生若枯，亦飲種種清濁等水，及搆捋時出純淨乳，從彼淨乳出香味酪，從香味酪出生熟酥，從生熟酥出上醍醐勝果成熟。大德婆伽婆！如是凡夫，善心相續能生淨信，以信因緣，次發勝願；如是次第，得大妙果。如是世尊！發大乘者亦復如是，乃至未得柔順忍來，心常猶豫動轉不定。得順忍已，於大乘中修六波羅蜜，心不疲惓次第增進，乃至得作自然法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！譬如群牛食種種草若生若枯，亦飲種種清濁等水，及搆捋時出純淨乳，從彼淨乳出香味酪，從香味酪出生熟酥，從生熟酥出上醍醐勝果成熟。大德婆伽婆！如是凡夫，善心相續能生淨信，以信因緣，次發勝願；如是次第，得大妙果。如是世尊！發大乘者亦復如是，乃至未得柔順忍來，心常猶豫動轉不定。得順忍已，於大乘中修六波羅蜜，心不疲惓次第增進，乃至得作自然法王。

「大德婆伽婆！譬如糞穢散置野田，下諸種子以水溉灌，人功助成因緣具足，於諸種子花葉果實具足成熟。大德婆伽婆！如是凡夫以猶豫心於大乘中行六波羅蜜，次第修學得柔順忍，不久能滿六波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是波旬，雖復昔有種種諸惡，煩惱熾然，種種心行，身口意業作諸不善，應受苦報。今於佛所深得敬信至誠懺悔，發於無上菩提之心。既發心已，即得受於阿耨多羅三藐三菩提記，次第得成無上法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！譬如糞穢散置野田，下諸種子以水溉灌，人功助成因緣具足，於諸種子花葉果實具足成熟。大德婆伽婆！如是凡夫以猶豫心於大乘中行六波羅蜜，次第修學得柔順忍，不久能滿六波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是波旬，雖復昔有種種諸惡，煩惱熾然，種種心行，身口意業作諸不善，應受苦報。今於佛所深得敬信至誠懺悔，發於無上菩提之心。既發心已，即得受於阿耨多羅三藐三菩提記，次第得成無上法王。

「大德婆伽婆！譬如商主昔雖未見大海寶洲，辦具資糧道路不錯，共諸商人勤用功力，次第得度大海彼岸，到彼種種摩尼寶洲。大德婆伽婆！如是波旬，若能誠心發露懺悔一切惡業，以諸善根至誠迴向無上菩提，發大勇猛，則能速滿六波羅蜜，能度三有生死大海，無邊功德皆悉圓滿，得到一切智慧寶洲，非是二乘之所能到。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！譬如商主昔雖未見大海寶洲，辦具資糧道路不錯，共諸商人勤用功力，次第得度大海彼岸，到彼種種摩尼寶洲。大德婆伽婆！如是波旬，若能誠心發露懺悔一切惡業，以諸善根至誠迴向無上菩提，發大勇猛，則能速滿六波羅蜜，能度三有生死大海，無邊功德皆悉圓滿，得到一切智慧寶洲，非是二乘之所能到。」

爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨士！如是，如是。如汝所說，此魔波旬，今於我前發露懺悔昔所造作一切惡業，已得清淨發於無上菩提之心。是故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三菩提記，於未來世當得成於無上法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨士！如是，如是。如汝所說，此魔波旬，今於我前發露懺悔昔所造作一切惡業，已得清淨發於無上菩提之心。是故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三菩提記，於未來世當得成於無上法王。」

爾時，復有百億諸魔，俱共同時從座而起，合掌向佛頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等亦當發大勇猛護持養育佛之正法，熾然三寶種久住於世間，令地精氣、眾生精氣、法精氣皆悉增長。若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者，我等皆悉護持養育，一切所須令無所乏。復有世尊聲聞弟子，無所積聚，離諸煩惱濁亂鬪諍，不相言訟，不求名利，於諸惡法羞慚恥愧，不與四眾親友交通，棄捨聚落獨住閑林，堅固勇猛如救頭然，於諸善法相應住者，我等當共護持養育，一切所須令無所乏，所有一切諸惡眾生我悉遮障，於一切處所有鬪諍、飢饉、疾疫、他方怨敵、非時風雨、氷寒、毒熱、蚊虻、蛇蠍、諸雜蟲獸，我皆遮護，令得敬信；剎利、婆羅門、毘舍、首陀乃至畜生，亦令敬信於佛正法；一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、迦樓羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，亦令敬信佛之正法。復令一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、迦樓羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，精氣具足色力豐盛，好香美味充足無乏。所有依地一切草木，根莖枝葉華果繁茂，五穀苗稼增長光澤，及諸衣服亦悉豐饒，土地肥良皆悉可樂，寺舍園林河泉池井宮殿屋宅山藪林野悉令具足，令諸眾生於彼住處心得悅樂身不疲惓。若復世尊聲聞弟子，有所積聚煩惱散亂懈怠嬾惰不應法者，我當棄捨不復護持，安置養育自修而住，我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有百億諸魔，俱共同時從座而起，合掌向佛頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等亦當發大勇猛護持養育佛之正法，熾然三寶種久住於世間，令地精氣、眾生精氣、法精氣皆悉增長。若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者，我等皆悉護持養育，一切所須令無所乏。復有世尊聲聞弟子，無所積聚，離諸煩惱濁亂鬪諍，不相言訟，不求名利，於諸惡法羞慚恥愧，不與四眾親友交通，棄捨聚落獨住閑林，堅固勇猛如救頭然，於諸善法相應住者，我等當共護持養育，一切所須令無所乏，所有一切諸惡眾生我悉遮障，於一切處所有鬪諍、飢饉、疾疫、他方怨敵、非時風雨、氷寒、毒熱、蚊虻、蛇蠍、諸雜蟲獸，我皆遮護，令得敬信；剎利、婆羅門、毘舍、首陀乃至畜生，亦令敬信於佛正法；一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、迦樓羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，亦令敬信佛之正法。復令一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、迦樓羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，精氣具足色力豐盛，好香美味充足無乏。所有依地一切草木，根莖枝葉華果繁茂，五穀苗稼增長光澤，及諸衣服亦悉豐饒，土地肥良皆悉可樂，寺舍園林河泉池井宮殿屋宅山藪林野悉令具足，令諸眾生於彼住處心得悅樂身不疲惓。若復世尊聲聞弟子，有所積聚煩惱散亂懈怠嬾惰不應法者，我當棄捨不復護持，安置養育自修而住，我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」

佛言：「善哉，善哉！諸欲自在士！汝應如是熾然我法，乃至能與一切眾生安隱快樂。諸仁者！我以法眼復寄閻浮提一切人王。若我弟子於我法中，貪愛積聚煩惱鬪諍，與俗相染親友交通貪求名利，於身口意不應正法，令諸天人不得敬信，樂作諸惡住不善道；令閻浮提諸國王等當如法治，為令佛法得久住故，諸天人等得敬信故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！諸欲自在士！汝應如是熾然我法，乃至能與一切眾生安隱快樂。諸仁者！我以法眼復寄閻浮提一切人王。若我弟子於我法中，貪愛積聚煩惱鬪諍，與俗相染親友交通貪求名利，於身口意不應正法，令諸天人不得敬信，樂作諸惡住不善道；令閻浮提諸國王等當如法治，為令佛法得久住故，諸天人等得敬信故。」

爾時，世尊復告百億他化自在天、百億化樂天、百億兜率陀天、百億須夜摩天、百億釋提桓因言：「諸仁者！如我所說法律毘尼，付囑汝等，汝當護持，如上所說安置養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告百億他化自在天、百億化樂天、百億兜率陀天、百億須夜摩天、百億釋提桓因言：「諸仁者！如我所說法律毘尼，付囑汝等，汝當護持，如上所說安置養育。」

作是語已，彼五天王即白佛言：「世尊！若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者，我等皆共護持養育，供給所須令無所乏。若復世尊聲聞弟子無所積聚，護持養育亦如上說；若復世尊聲聞弟子住於積聚乃至三業與法不相應者，亦當棄捨不復養育自修而住。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，彼五天王即白佛言：「世尊！若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者，我等皆共護持養育，供給所須令無所乏。若復世尊聲聞弟子無所積聚，護持養育亦如上說；若復世尊聲聞弟子住於積聚乃至三業與法不相應者，亦當棄捨不復養育自修而住。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是令我佛法熾然久住，與諸眾生安隱快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是令我佛法熾然久住，與諸眾生安隱快樂。」

爾時，一切諸來大眾、天人乾闥婆等，亦復讚彼五天王言：「善哉，善哉！妙丈夫！我等昔來未聞如是護持養育，諸佛正法久住世間，天人熾盛惡道減少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸來大眾、天人乾闥婆等，亦復讚彼五天王言：「善哉，善哉！妙丈夫！我等昔來未聞如是護持養育，諸佛正法久住世間，天人熾盛惡道減少。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「於此娑婆界， 初入賢劫時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此娑婆界， 初入賢劫時，

拘樓孫如來， 已囑於四天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘樓孫如來， 已囑於四天，

帝釋梵天王， 護持令養育， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋梵天王， 護持令養育，

熾然三寶種， 增長三精氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然三寶種， 增長三精氣。

拘那含牟尼， 亦囑四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘那含牟尼， 亦囑四天下，

梵釋諸天王， 護持令養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵釋諸天王， 護持令養育。

迦葉亦如是， 已囑四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉亦如是， 已囑四天下，

梵釋護世王， 護持行法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵釋護世王， 護持行法者，

過去諸仙眾， 及以諸天仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸仙眾， 及以諸天仙，

星辰諸宿曜， 亦囑令分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星辰諸宿曜， 亦囑令分布。

我出五濁世， 降伏諸魔怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我出五濁世， 降伏諸魔怨，

而作大集會， 顯現佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而作大集會， 顯現佛正法。

諸天咸勸請， 分布四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天咸勸請， 分布四天下，

我時問梵天， 誰昔受付囑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時問梵天， 誰昔受付囑？

梵天不自稱， 及以天帝釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天不自稱， 及以天帝釋，

遍觀諸天已， 然後懺謝佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍觀諸天已， 然後懺謝佛。

一切諸天眾， 咸共白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天眾， 咸共白佛言：

我等所王處， 皆護持正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等所王處， 皆護持正法，

熾然三寶種， 增長三精氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然三寶種， 增長三精氣，

令息諸病疫， 飢饉及鬪諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令息諸病疫， 飢饉及鬪諍。

過去諸如來， 教我令安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸如來， 教我令安置，

如今尊導師， 亦勅令護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今尊導師， 亦勅令護持。

世尊復告語， 百億諸梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告語， 百億諸梵天，

百億天帝釋， 百億四天王： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百億天帝釋， 百億四天王：

汝等各皆悉， 於己四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等各皆悉， 於己四天下，

隨其所王處， 遮障惡眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所王處， 遮障惡眾生，

不令心擾濁， 安住於善處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令心擾濁， 安住於善處，

修行正法者， 當與不忘念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行正法者， 當與不忘念。

若有諸聲聞， 勤求涅槃者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸聲聞， 勤求涅槃者，

一切有所須， 悉皆供給之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有所須， 悉皆供給之，

亦與彼施主， 增益五功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦與彼施主， 增益五功德，

壽命報安樂， 精進及智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命報安樂， 精進及智慧，

能速滿六度， 證於大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能速滿六度， 證於大菩提。

如是百千億， 諸天大梵王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是百千億， 諸天大梵王，

咸共白佛言： 我各於己土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸共白佛言： 我各於己土，

護持諸聲聞， 遮障惡眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持諸聲聞， 遮障惡眾生，

安住佛正法， 熾然三寶種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住佛正法， 熾然三寶種，

三種味精氣， 皆悉令增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種味精氣， 皆悉令增長。

百億諸魔眾， 皆共生慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百億諸魔眾， 皆共生慚愧，

亦悉從座起， 合掌白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦悉從座起， 合掌白佛言：

我等皆發心， 護持佛正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等皆發心， 護持佛正法，

熾然三寶種， 增長三精氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然三寶種， 增長三精氣，

安置諸眾生， 令住於善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安置諸眾生， 令住於善道。

為諸眾生故， 休息一切惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 休息一切惡，

護持於世尊， 行法諸聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持於世尊， 行法諸聲聞，

持佛真妙法， 三業常相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持佛真妙法， 三業常相應，

以諸所須物， 養育令無乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸所須物， 養育令無乏。

若有諸聲聞， 無所積聚者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸聲聞， 無所積聚者，

遠離鬪諍訟， 羞慚於名利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離鬪諍訟， 羞慚於名利，

堅固勤精進， 猶如救頭然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固勤精進， 猶如救頭然，

能令無量眾， 安住於正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令無量眾， 安住於正法。

一切諸惡處， 皆令可愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸惡處， 皆令可愛樂，

依地所生種， 果藥諸苗稼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依地所生種， 果藥諸苗稼，

悉皆令滋茂， 膏澤香味具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆令滋茂， 膏澤香味具。

若有諸聲聞， 貪求積聚者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸聲聞， 貪求積聚者，

瞋妬多諍訟， 求利無羞恥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋妬多諍訟， 求利無羞恥，

若有如是輩， 我等當捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如是輩， 我等當捨離。

我於三世佛， 終不犯妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於三世佛， 終不犯妄語。

導師復告語： 汝等諸魔眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師復告語： 汝等諸魔眾，

護國諸人王， 遮障惡眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國諸人王， 遮障惡眾生。」

大集經月藏分第十二提頭賴吒天王護持品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經月藏分第十二提頭賴吒天王護持品第十一

爾時，於此世界四天下中，有日天子、月天子，告彼疾行堅固天子言：「世尊今在佉羅帝山牟尼諸仙所依住處作大集會，佛及弟子為令佛法得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣不損減故，令惡眾生得敬信故，使三惡道得休息故，令三善道得增長故，汝等速往彼大集所說欲隨喜，我及眷屬於佛正法護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此世界四天下中，有日天子、月天子，告彼疾行堅固天子言：「世尊今在佉羅帝山牟尼諸仙所依住處作大集會，佛及弟子為令佛法得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣不損減故，令惡眾生得敬信故，使三惡道得休息故，令三善道得增長故，汝等速往彼大集所說欲隨喜，我及眷屬於佛正法護持養育。」

時彼疾行堅固天子往詣佛所。到已，頭面禮足，而白佛言：「世尊！彼日天子、月天子，遙禮佛足，作如是言：『我等既是乘車疾行，不得往詣彼大集所。我及眷屬說欲隨喜，於佛正法我當護持，安置養育令三寶種而得熾然，亦令五星二十八宿皆得正行，三種精氣悉令增長，遮障一切不善眾生，令善法朋皆得充盛，人天善道具足盈滿。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼疾行堅固天子往詣佛所。到已，頭面禮足，而白佛言：「世尊！彼日天子、月天子，遙禮佛足，作如是言：『我等既是乘車疾行，不得往詣彼大集所。我及眷屬說欲隨喜，於佛正法我當護持，安置養育令三寶種而得熾然，亦令五星二十八宿皆得正行，三種精氣悉令增長，遮障一切不善眾生，令善法朋皆得充盛，人天善道具足盈滿。』」

佛言：「日天子、月天子！汝於我法護持養育，令汝長壽無諸衰患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「日天子、月天子！汝於我法護持養育，令汝長壽無諸衰患。」

爾時，復有百億提頭賴吒天王、百億毘樓勒叉天王、百億毘樓博叉天王、百億毘沙門天王，彼等同時及與眷屬從座而起，整理衣服合掌敬禮，作如是言：「大德婆伽婆！我等各各於己天下，勤作護持養育佛法，令三寶種熾然久住，三種精氣皆悉增長，乃至世尊聲聞弟子三種善業相應住者，我等於彼勤加護持攝受養育，令心不濁離諸散亂趣涅槃門。隨幾時中，我等常當遮障一切惡心眾生，令善法朋久住增長，一切鬪諍、疫病、飢饉、非時風雨、氷寒、毒熱、苦辛、澁觸、無味枯燥、臭穢眾惡不可樂事悉令休息。何以故？世尊弟子不作積聚常修慈心，與善相應離諸散亂而安住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有百億提頭賴吒天王、百億毘樓勒叉天王、百億毘樓博叉天王、百億毘沙門天王，彼等同時及與眷屬從座而起，整理衣服合掌敬禮，作如是言：「大德婆伽婆！我等各各於己天下，勤作護持養育佛法，令三寶種熾然久住，三種精氣皆悉增長，乃至世尊聲聞弟子三種善業相應住者，我等於彼勤加護持攝受養育，令心不濁離諸散亂趣涅槃門。隨幾時中，我等常當遮障一切惡心眾生，令善法朋久住增長，一切鬪諍、疫病、飢饉、非時風雨、氷寒、毒熱、苦辛、澁觸、無味枯燥、臭穢眾惡不可樂事悉令休息。何以故？世尊弟子不作積聚常修慈心，與善相應離諸散亂而安住故。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝當如是勤加護持攝受養育我所修習諸佛法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝當如是勤加護持攝受養育我所修習諸佛法眼。」

諸來大眾亦皆讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來大眾亦皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，佛告樂勝提頭賴吒天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提中東方第四分汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子、乾闥婆眾、諸夜叉等一切眷屬，應令敬信護持養育。汝有九十一子樂種種行，彼或乘象遊行十方，或復乘馬，或復乘駝，或乘特牛，或乘羖羊，或乘白羊，或復乘龍，或復乘鳥，或乘男夫，或乘婦女，或乘童男，或乘童女遊行十方，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告樂勝提頭賴吒天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提中東方第四分汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子、乾闥婆眾、諸夜叉等一切眷屬，應令敬信護持養育。汝有九十一子樂種種行，彼或乘象遊行十方，或復乘馬，或復乘駝，或乘特牛，或乘羖羊，或乘白羊，或復乘龍，或復乘鳥，或乘男夫，或乘婦女，或乘童男，或乘童女遊行十方，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。

「復有乾闥婆大臣大力軍將，初名般支迦、次名般遮羅，次名郎伽羅，次名扇陀，次名奚摩跋多，次名質多斯那，次名那荼王，次名禪那離沙婆，次名尸婆迦，次名牟真隣陀，次名毘濕婆蜜多羅，次名除珍達羅斯等，皆是汝之大臣、大力軍將，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有乾闥婆大臣大力軍將，初名般支迦、次名般遮羅，次名郎伽羅，次名扇陀，次名奚摩跋多，次名質多斯那，次名那荼王，次名禪那離沙婆，次名尸婆迦，次名牟真隣陀，次名毘濕婆蜜多羅，次名除珍達羅斯等，皆是汝之大臣、大力軍將，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。

「復有四大剎多羅大力軍將，有多兵眾：一名、好長耳；二名、好長鼻；三名、善充滿；四名、佉陀梨鉢帝。斯等剎多羅皆是汝之大力軍將，汝亦應令得生敬信，當共彼等護閻浮提東方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四大剎多羅大力軍將，有多兵眾：一名、好長耳；二名、好長鼻；三名、善充滿；四名、佉陀梨鉢帝。斯等剎多羅皆是汝之大力軍將，汝亦應令得生敬信，當共彼等護閻浮提東方第四分。

「復有乾闥婆大力軍將兄弟三人，常將兵眾有大勢力，彼等皆悉受汝教令，一名、樂欲；二名、著欲；三名、憙歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有乾闥婆大力軍將兄弟三人，常將兵眾有大勢力，彼等皆悉受汝教令，一名、樂欲；二名、著欲；三名、憙歌。

「復有乾闥婆兄弟十一人初名鞞利迦、次名槃梯、次名藍菩尸仛、次名迦羅荼、次名拘抧羅聲、次名耶舍失利、次名耶舍槃多、次名耶輸達羅、次名摩羅槃妬、次名摩羅縵都、次名摩頭曼多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有乾闥婆兄弟十一人初名鞞利迦、次名槃梯、次名藍菩尸仛、次名迦羅荼、次名拘抧羅聲、次名耶舍失利、次名耶舍槃多、次名耶輸達羅、次名摩羅槃妬、次名摩羅縵都、次名摩頭曼多。

「復有乾闥婆兄弟三人：一名、尸利曼都；二名、頭坻曼多；三名、富師波曼多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有乾闥婆兄弟三人：一名、尸利曼都；二名、頭坻曼多；三名、富師波曼多。

「復有乾闥婆三十三人，初名薩陀曼都、次名耶闍曼多、次名檀那曼多、次名難提迦、次名憂波羅、次名波頭摩、次名栴檀、次名栴檀那、次名度盧摩羅娑、次名般遮羅、次名拘抧羅蘇婆羅、次名霑浮羅、次名般遮尸佉、次名搔跋尼、次名蘇羅斯、次名摩羅毘、次名跋達那、次名迦摩尸利吒、次名尼乾吒、次名尼乾吒迦、次名婆提浮羅、次名耶輸陀羅、次名毘首婆蜜多羅、次名尸騫陀、次名天鼓、次名摩兜羅、次名質多羅斯那、次名那荼王、次名禪那梨沙婆、次名尸婆迦、次名牟真隣陀、次名毘首婆蜜哆廬、次名除珍達羅。如是乾闥婆有多軍眾大有勢力，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有乾闥婆三十三人，初名薩陀曼都、次名耶闍曼多、次名檀那曼多、次名難提迦、次名憂波羅、次名波頭摩、次名栴檀、次名栴檀那、次名度盧摩羅娑、次名般遮羅、次名拘抧羅蘇婆羅、次名霑浮羅、次名般遮尸佉、次名搔跋尼、次名蘇羅斯、次名摩羅毘、次名跋達那、次名迦摩尸利吒、次名尼乾吒、次名尼乾吒迦、次名婆提浮羅、次名耶輸陀羅、次名毘首婆蜜多羅、次名尸騫陀、次名天鼓、次名摩兜羅、次名質多羅斯那、次名那荼王、次名禪那梨沙婆、次名尸婆迦、次名牟真隣陀、次名毘首婆蜜哆廬、次名除珍達羅。如是乾闥婆有多軍眾大有勢力，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。

「復有十六天神有大勢力具足神通，初名最勝、次名上勝、次名成就義、次名他不勝、次名上喜、次名喜軍、次名樂喜、次名增長喜、次名饒財、次名多饒財、次名具毛、次名十毛、次名饒毛、次名憂波羅、次名鉢摩迦、次名賒摩，如是十六諸天神王大有威力，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十六天神有大勢力具足神通，初名最勝、次名上勝、次名成就義、次名他不勝、次名上喜、次名喜軍、次名樂喜、次名增長喜、次名饒財、次名多饒財、次名具毛、次名十毛、次名饒毛、次名憂波羅、次名鉢摩迦、次名賒摩，如是十六諸天神王大有威力，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。

「東方有處名遮波羅，過去諸佛曾依彼住，亦是羅漢諸賢聖眾得證果處，諸天人等發心修行所依住處，汝等應以大精進力護持閻浮提東方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方有處名遮波羅，過去諸佛曾依彼住，亦是羅漢諸賢聖眾得證果處，諸天人等發心修行所依住處，汝等應以大精進力護持閻浮提東方第四分。

「東方有山名阿跋多，次名梨師三婆婆，亦是過去諸佛賢聖本修行處，諸天人等依於此處得見聖諦，是故汝等當以大精進力護持閻浮提東方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方有山名阿跋多，次名梨師三婆婆，亦是過去諸佛賢聖本修行處，諸天人等依於此處得見聖諦，是故汝等當以大精進力護持閻浮提東方第四分。

「東方復有三曜七宿三天童女，應令彼等於其晝夜正行世間，汝共彼等護持閻浮提東方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方復有三曜七宿三天童女，應令彼等於其晝夜正行世間，汝共彼等護持閻浮提東方第四分。

「東方復有天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，住汝東方無所屬者，我當於後分布彼等安置諸國令汝護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方復有天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，住汝東方無所屬者，我當於後分布彼等安置諸國令汝護持。」

爾時，樂勝提頭賴吒天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆，過去諸佛付囑安置護持養育，亦教我等護持東方弗婆提界，如今世尊教我安置一等無異。我當深心頂戴敬受於佛正法，護持閻浮提東方第四分，并我諸宮眷屬大小亦令護持，於三惡趣皆令休息，於三善道皆悉熾然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樂勝提頭賴吒天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆，過去諸佛付囑安置護持養育，亦教我等護持東方弗婆提界，如今世尊教我安置一等無異。我當深心頂戴敬受於佛正法，護持閻浮提東方第四分，并我諸宮眷屬大小亦令護持，於三惡趣皆令休息，於三善道皆悉熾然。」

爾時，樂勝提頭賴吒天王，復有剎多羅輔佐大臣、男夫婦女、童男童女，一切皆共從座而起，合掌向佛頭面禮足，而白佛言：「世尊！我等今於導師世尊得生深信，尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信，尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我等從今精勤護持閻浮提界東方第四分，世尊所有聲聞弟子，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若餘眾生，於三善業相應住者，敬信三寶供養奉施聽受法者，於佛正法發心修行受持禁戒相應住者，并勤供養諸眾僧者，我等常當護持養育。若復有餘諸眾生等住阿蘭若，及佛弟子住法順法，發心堅固如犀牛角，獨而無侶住於閑林，我等當以一切所須供養奉施護持養育。若復有餘一切眾生見彼閑林相應住者，能以所須勤供養者，我等亦當護持養育，令其所須悉得稱意，亦令長壽無諸衰病，財富自在安隱快樂善名流布。大德婆伽婆！我等當作如是等事護持養育於佛正法，亦令一切鬪諍、疫病、飢饉、儉短、非時風雨悉令休息，復令一切花果、藥草、五穀等物滋茂成熟肥膩軟澤善香美味妙色增盛。又令地味眾生味法醍醐味滋茂增長，如是精味得增長故，息三惡道善道盈滿，佛法久住熾然世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樂勝提頭賴吒天王，復有剎多羅輔佐大臣、男夫婦女、童男童女，一切皆共從座而起，合掌向佛頭面禮足，而白佛言：「世尊！我等今於導師世尊得生深信，尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信，尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我等從今精勤護持閻浮提界東方第四分，世尊所有聲聞弟子，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若餘眾生，於三善業相應住者，敬信三寶供養奉施聽受法者，於佛正法發心修行受持禁戒相應住者，并勤供養諸眾僧者，我等常當護持養育。若復有餘諸眾生等住阿蘭若，及佛弟子住法順法，發心堅固如犀牛角，獨而無侶住於閑林，我等當以一切所須供養奉施護持養育。若復有餘一切眾生見彼閑林相應住者，能以所須勤供養者，我等亦當護持養育，令其所須悉得稱意，亦令長壽無諸衰病，財富自在安隱快樂善名流布。大德婆伽婆！我等當作如是等事護持養育於佛正法，亦令一切鬪諍、疫病、飢饉、儉短、非時風雨悉令休息，復令一切花果、藥草、五穀等物滋茂成熟肥膩軟澤善香美味妙色增盛。又令地味眾生味法醍醐味滋茂增長，如是精味得增長故，息三惡道善道盈滿，佛法久住熾然世間。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝等精勤作如是事護持養育，令我法眼久住熾然，善說法律能生信解，則為具足供養三世一切諸佛。汝等便得壽命增長、法增長、眷屬增長、名稱增長、色力增長、善朋增長、舍宅增長、信增長、戒增長、聞增長、精進增長、念增長、慧增長，如是等事得增長故，便能速滿六波羅蜜，得成無上自然法王如我今也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝等精勤作如是事護持養育，令我法眼久住熾然，善說法律能生信解，則為具足供養三世一切諸佛。汝等便得壽命增長、法增長、眷屬增長、名稱增長、色力增長、善朋增長、舍宅增長、信增長、戒增長、聞增長、精進增長、念增長、慧增長，如是等事得增長故，便能速滿六波羅蜜，得成無上自然法王如我今也。」

爾時，一切諸來大眾、天人乾闥婆等咸皆讚言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是精勤護持諸佛正法，令得久住熾然在世使不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸來大眾、天人乾闥婆等咸皆讚言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是精勤護持諸佛正法，令得久住熾然在世使不斷絕。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「世間二神通， 日月遣使來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間二神通， 日月遣使來，

疾行堅天子， 今與大眾欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾行堅天子， 今與大眾欲。

如是佛正法， 我等當守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛正法， 我等當守護，

熾然三寶種， 星辰得正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然三寶種， 星辰得正行，

增長三精氣， 遮障惡眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長三精氣， 遮障惡眾生，

法朋得增長， 善道皆盈滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法朋得增長， 善道皆盈滿。

百億提頭賴， 勒叉毘樓博， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百億提頭賴， 勒叉毘樓博，

百億毘沙門， 咸共白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百億毘沙門， 咸共白佛言：

我於己天下， 各皆勤護持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於己天下， 各皆勤護持，

乃至諸比丘， 少欲離積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至諸比丘， 少欲離積聚。

我等遮諸惡， 法朋得增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等遮諸惡， 法朋得增長，

鬪諍病飢饉， 諸惡令休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬪諍病飢饉， 諸惡令休息。

導師佛告言： 樂勝提頭賴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師佛告言： 樂勝提頭賴，

過去諸如來， 已教汝安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸如來， 已教汝安置，

護持閻浮提， 東方第四分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持閻浮提， 東方第四分，

汝軍及眷屬， 亦令法眼增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝軍及眷屬， 亦令法眼增。

提頭白佛言： 唯然大雄猛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提頭白佛言： 唯然大雄猛，

我軍大力眾， 法眼令熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我軍大力眾， 法眼令熾然，

除諸不善法， 遮障惡眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸不善法， 遮障惡眾生，

常護諸聲聞， 無所積聚者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常護諸聲聞， 無所積聚者。

乾闥婆悉起， 亦復白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥婆悉起， 亦復白佛言：

聲聞無積聚， 飲食令無乏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞無積聚， 飲食令無乏，

我等護持法， 住法境界者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等護持法， 住法境界者。

養育彼施主， 我等亦護持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養育彼施主， 我等亦護持，

遮障惡眾生， 法朋令熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮障惡眾生， 法朋令熾然，

三種精氣增， 善道皆充滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種精氣增， 善道皆充滿。」

大集經月藏分第十二毘樓勒叉天王品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經月藏分第十二毘樓勒叉天王品第十二

爾時，佛告火花毘樓勒叉天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界南方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子一切眷屬大臣軍將夜叉羅剎，皆令護持。汝有九十一子，樂種種行，或復乘象遊行十方，乃至或乘童男童女遊行十方，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提南方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告火花毘樓勒叉天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界南方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子一切眷屬大臣軍將夜叉羅剎，皆令護持。汝有九十一子，樂種種行，或復乘象遊行十方，乃至或乘童男童女遊行十方，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提南方第四分。

「復有鳩槃茶大臣，有多兵眾大有勢力，初名跋那拘、次名阿吒薄拘、次名婆吒迦、次名藪支盧摩、次名阿斯目佉、次名跌荼尸帝、次名摩兜羅、次名跌荼泥彌、次名帝利揵吒迦、次名栴檀那、次名伽羅竭陀、次名藪目佉、次名陀提目佉。乃至復有四剎多羅：一名、金剛輪；二名、金剛焰；三名、箭毛；四名、風王。彼等皆有大力兵眾。乃至復有鳩槃荼大力軍將兄弟九人：一名、檀提；二名、憂波檀提；三名、葛迦賒；四名、鉢濕；五名、摩訶鉢濕婆；六名、大肚；七名、象手；八名、十手；九名、火手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有鳩槃茶大臣，有多兵眾大有勢力，初名跋那拘、次名阿吒薄拘、次名婆吒迦、次名藪支盧摩、次名阿斯目佉、次名跌荼尸帝、次名摩兜羅、次名跌荼泥彌、次名帝利揵吒迦、次名栴檀那、次名伽羅竭陀、次名藪目佉、次名陀提目佉。乃至復有四剎多羅：一名、金剛輪；二名、金剛焰；三名、箭毛；四名、風王。彼等皆有大力兵眾。乃至復有鳩槃荼大力軍將兄弟九人：一名、檀提；二名、憂波檀提；三名、葛迦賒；四名、鉢濕；五名、摩訶鉢濕婆；六名、大肚；七名、象手；八名、十手；九名、火手。

「復有鳩槃茶兄弟三人：一名、地行；二名、山行；三名、左行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有鳩槃茶兄弟三人：一名、地行；二名、山行；三名、左行。

「復有鳩槃茶兄弟三人：一名、黑色；二名、朱目；三名、雲色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有鳩槃茶兄弟三人：一名、黑色；二名、朱目；三名、雲色。

「復有鳩槃茶兄弟四人：一名、無垢；二名、無瘡疣；三名、雲天；四名、大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有鳩槃茶兄弟四人：一名、無垢；二名、無瘡疣；三名、雲天；四名、大力。

「復有鳩槃茶二十六人，初名長耳、次名長乳、次名獨象、次名編髮、次名十杵、次名十目、次名孤樹、次名樂欲、次名大欲、次名木師、次名愛子、次名三鳩槃荼子、次名一切巷、次名雜色、次名綵眼、次名滿瓶、次名瓶眼、次名無病、次名芻叉、次名黃髮、次名多茶叉、次名叉叉、次名縷綖、次名噉蠅、次名馬水、次名噉髓。斯等鳩槃茶大力軍將，有大勢力多有兵眾，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提南方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有鳩槃茶二十六人，初名長耳、次名長乳、次名獨象、次名編髮、次名十杵、次名十目、次名孤樹、次名樂欲、次名大欲、次名木師、次名愛子、次名三鳩槃荼子、次名一切巷、次名雜色、次名綵眼、次名滿瓶、次名瓶眼、次名無病、次名芻叉、次名黃髮、次名多茶叉、次名叉叉、次名縷綖、次名噉蠅、次名馬水、次名噉髓。斯等鳩槃茶大力軍將，有大勢力多有兵眾，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提南方第四分。

「復有十六諸天神王，初名雜止、次名雜髮、次名芬陀利、次名妙光、次名火光、次名獨闇、次名多闇、次名斑駮、次名月尊、次名眾雜、次名夜暮、次名欺𣣋、次名不欺𣣋、次名惡抧、次名婆蘇抧，次名他不勝。斯等十六諸天神王，有多兵眾大有勢力，汝亦應令得生敬信。共護閻浮提南方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十六諸天神王，初名雜止、次名雜髮、次名芬陀利、次名妙光、次名火光、次名獨闇、次名多闇、次名斑駮、次名月尊、次名眾雜、次名夜暮、次名欺𣣋、次名不欺𣣋、次名惡抧、次名婆蘇抧，次名他不勝。斯等十六諸天神王，有多兵眾大有勢力，汝亦應令得生敬信。共護閻浮提南方第四分。

「南方有塔名善安住，過去諸佛諸仙賢聖曾於彼住見四聖諦。南方有山名曰善現，過去諸佛諸賢聖眾亦於彼住見四聖諦。南方復有三曜七宿三天童女，汝亦應令正行於世，共護閻浮提南方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方有塔名善安住，過去諸佛諸仙賢聖曾於彼住見四聖諦。南方有山名曰善現，過去諸佛諸賢聖眾亦於彼住見四聖諦。南方復有三曜七宿三天童女，汝亦應令正行於世，共護閻浮提南方第四分。

「南方復有天、龍、夜叉、羅剎、乾闥婆、鳩槃茶、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那住汝南方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土，亦令汝等護持養育。」爾時，火華毘樓勒叉天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆！過去諸佛已曾囑我教令安置，亦為過去諸天神仙教我安置護持閻浮提南方第四分，如今世尊亦教安置。我當頂受護持養育，我及眷屬大臣軍將亦復護持養育佛法，乃至於三惡趣皆悉休息，於三善道增長盈滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方復有天、龍、夜叉、羅剎、乾闥婆、鳩槃茶、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那住汝南方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土，亦令汝等護持養育。」爾時，火華毘樓勒叉天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆！過去諸佛已曾囑我教令安置，亦為過去諸天神仙教我安置護持閻浮提南方第四分，如今世尊亦教安置。我當頂受護持養育，我及眷屬大臣軍將亦復護持養育佛法，乃至於三惡趣皆悉休息，於三善道增長盈滿。」

爾時，火花毘樓勒叉天王眷屬、剎多羅等，大臣、輔佐、鳩槃、大將、男夫婦女、童男童女，彼等皆悉從坐而起，向佛合掌頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等今於導師世尊得生深信尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我等從今精勤養育護持閻浮提南方第四分，乃至令佛正法久住熾然，惡道休息善道盈滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，火花毘樓勒叉天王眷屬、剎多羅等，大臣、輔佐、鳩槃、大將、男夫婦女、童男童女，彼等皆悉從坐而起，向佛合掌頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等今於導師世尊得生深信尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我等從今精勤養育護持閻浮提南方第四分，乃至令佛正法久住熾然，惡道休息善道盈滿。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！」乃至一切諸來大眾、天人、乾闥婆咸共讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！」乃至一切諸來大眾、天人、乾闥婆咸共讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「佛告毘樓勒， 大臣鳩槃茶： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告毘樓勒， 大臣鳩槃茶：

過去佛教汝， 護持於南方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去佛教汝， 護持於南方，

古昔諸天仙， 亦教汝安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古昔諸天仙， 亦教汝安置，

熾然正法朋， 遮障惡眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然正法朋， 遮障惡眾生。

導師今告汝， 令我法熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師今告汝， 令我法熾然，

當受我寄付， 如來正法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當受我寄付， 如來正法眼。

熾然三寶種， 三種精氣增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然三寶種， 三種精氣增，

飲食眾味藥， 膏澤豐可樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食眾味藥， 膏澤豐可樂。

住法諸比丘， 乃至無積聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住法諸比丘， 乃至無積聚，

應當護養育， 令無所乏少， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當護養育， 令無所乏少，

亦護彼施主， 財命樂富慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦護彼施主， 財命樂富慧，

五事常饒益， 悉令得增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五事常饒益， 悉令得增長。

正行諸宿曜， 星辰歲四時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正行諸宿曜， 星辰歲四時，

令竭三惡趣， 善道皆盈滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令竭三惡趣， 善道皆盈滿。」

大集經月藏分第十二毘樓博叉天王品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經月藏分第十二毘樓博叉天王品第十三

爾時，佛告栴檀華毘樓博叉天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界西方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子大臣眷屬亦令護持。汝有九十一子，樂種種行如上所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告栴檀華毘樓博叉天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界西方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子大臣眷屬亦令護持。汝有九十一子，樂種種行如上所說。

「復有諸龍、大臣、兵眾有大勢力：一名、師子；二名、師子髮；三名、自在；四名、黃頭；五名、黃鼬；六名、赤目；七名、瞿耽摩；八名、山水。乃至復有四剎多羅：一名、鴦瞿；二名、朚瞿；三名、儚(亡曾反)伽叉；四名、闍叉附。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有諸龍、大臣、兵眾有大勢力：一名、師子；二名、師子髮；三名、自在；四名、黃頭；五名、黃鼬；六名、赤目；七名、瞿耽摩；八名、山水。乃至復有四剎多羅：一名、鴦瞿；二名、朚瞿；三名、儚(亡曾反)伽叉；四名、闍叉附。

「乃至復有諸龍軍將，有大勢力常將兵眾，初名難陀、次名憂波難陀、次名善現、次名阿那婆達多、次名和修吉、次名善建立、次名天齒、次名得叉迦、次名婆樓那、次名婆娑婆、次名阿樓那、次名侯樓荼、次名氷伽羅、次名生伽羅、次名功德、次名妙德、次名功德滿、次名虛妄行、次名波賒、次名摩訶波賒、次名禪那、次名宅施、次名海施、次名閻浮施、次名睒婆羅、次名善臂、次名蘇摩那、次名日光、次名月光、次名月眼、次名栴檀、次名妙賢、次名妙耳、次名質多羅、次名施色、次名頞支、次名牟真隣陀、次名藍浮羅、次名迦那迦、次名象耳、次名般籌迦、次名聲佉、次名伊羅鉢、次名阿波羅邏、次名那羅達、次名憂波那羅、次名尸利迦、次名菴羅提他、次名婆稚子、次名提到羅吒、次名瞻波、次名瞿曇摩、次名般遮梨、次名項力、次名黚(九嚴反)婆利、次名毘摩、次名山臂、次名恒伽、次名辛頭、次名博叉、次名私陀斯，如是等六十一龍，皆是汝之大力軍將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至復有諸龍軍將，有大勢力常將兵眾，初名難陀、次名憂波難陀、次名善現、次名阿那婆達多、次名和修吉、次名善建立、次名天齒、次名得叉迦、次名婆樓那、次名婆娑婆、次名阿樓那、次名侯樓荼、次名氷伽羅、次名生伽羅、次名功德、次名妙德、次名功德滿、次名虛妄行、次名波賒、次名摩訶波賒、次名禪那、次名宅施、次名海施、次名閻浮施、次名睒婆羅、次名善臂、次名蘇摩那、次名日光、次名月光、次名月眼、次名栴檀、次名妙賢、次名妙耳、次名質多羅、次名施色、次名頞支、次名牟真隣陀、次名藍浮羅、次名迦那迦、次名象耳、次名般籌迦、次名聲佉、次名伊羅鉢、次名阿波羅邏、次名那羅達、次名憂波那羅、次名尸利迦、次名菴羅提他、次名婆稚子、次名提到羅吒、次名瞻波、次名瞿曇摩、次名般遮梨、次名項力、次名黚(九嚴反)婆利、次名毘摩、次名山臂、次名恒伽、次名辛頭、次名博叉、次名私陀斯，如是等六十一龍，皆是汝之大力軍將。

「乃至西方十六天神，亦有兵眾有大勢力，初名薩沙婆帝、次名西賒婆帝、次名耶輸陀羅、次名耶賒跋帝、次名欝伽摩、次名第一善、次名善覺、次名善起、次名闡陀、次名毘闡陀、次名離垢、次名毘樓茶、次名牛仙、次名瞻婆迦、次名優樓闍、次名迦迦吒誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至西方十六天神，亦有兵眾有大勢力，初名薩沙婆帝、次名西賒婆帝、次名耶輸陀羅、次名耶賒跋帝、次名欝伽摩、次名第一善、次名善覺、次名善起、次名闡陀、次名毘闡陀、次名離垢、次名毘樓茶、次名牛仙、次名瞻婆迦、次名優樓闍、次名迦迦吒誓。

「乃至西方有塔名曰極雨，乃至有山名曰香風，乃至有山名眾色重閣，乃至西方復有三曜七宿三天童女，皆令正行共護閻浮提西方第四分。西方所有諸天、龍鬼乃至迦吒富單那等住汝西方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至西方有塔名曰極雨，乃至有山名曰香風，乃至有山名眾色重閣，乃至西方復有三曜七宿三天童女，皆令正行共護閻浮提西方第四分。西方所有諸天、龍鬼乃至迦吒富單那等住汝西方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育。」

爾時，栴檀華毘樓博叉天王，作如是言：「大德婆伽婆！過去諸佛已曾如是教我安置護持養育此閻浮提西方第四分，如今世尊教我安置等無有異。我今佛前深受教勅護持西方諸佛正法，乃至善道皆令盈滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，栴檀華毘樓博叉天王，作如是言：「大德婆伽婆！過去諸佛已曾如是教我安置護持養育此閻浮提西方第四分，如今世尊教我安置等無有異。我今佛前深受教勅護持西方諸佛正法，乃至善道皆令盈滿。」

爾時，毘樓博叉復於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘樓博叉復於佛前而說偈言：

「毘樓博叉王， 共諸龍臣言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘樓博叉王， 共諸龍臣言：

過去佛天仙， 勅我護西方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去佛天仙， 勅我護西方，

并諸龍軍眾， 遮障惡眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并諸龍軍眾， 遮障惡眾生，

鬪亂諸病疫， 汝應令休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬪亂諸病疫， 汝應令休息，

增長三精氣， 及護我法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長三精氣， 及護我法眼。

住法諸比丘， 少欲無積聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住法諸比丘， 少欲無積聚，

護持增壽命， 及色力樂瞻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持增壽命， 及色力樂瞻。

如是天人師， 今悉向我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是天人師， 今悉向我說，

深信佛所勅， 我今頂戴受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深信佛所勅， 我今頂戴受，

護持三寶種， 熾然正法眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持三寶種， 熾然正法眼，

住法諸聲聞， 我等當護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住法諸聲聞， 我等當護持。

共諸龍軍眾， 除諸不善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共諸龍軍眾， 除諸不善法，

遮障惡眾生， 令彼悉休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮障惡眾生， 令彼悉休息。

華果藥豐饒， 膏澤眾味具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華果藥豐饒， 膏澤眾味具，

令諸剎利王， 敬信佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸剎利王， 敬信佛正法。

毘舍及首陀， 龍神夜叉眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍及首陀， 龍神夜叉眾，

我令彼得信， 深敬佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我令彼得信， 深敬佛所說。

護持在閑林， 少欲無積聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持在閑林， 少欲無積聚，

正行諸宿曜， 星辰歲四時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正行諸宿曜， 星辰歲四時，

令竭三惡趣， 善道皆盈滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令竭三惡趣， 善道皆盈滿。」

大集經月藏分第十二毘沙門天王品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經月藏分第十二毘沙門天王品第十四

爾時，佛告拘鞞羅毘沙門天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界北方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子、大臣、眷屬、夜叉、毘舍遮皆令護持。汝有九十一子，樂種種行，彼或乘象遊行十方，或復乘馬，或復乘駝，或乘特牛，或乘羖羊，或乘白羊，或復乘龍，或復乘鳥，或乘男夫，或乘婦女，或乘童男，或乘童女，遊行十方，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告拘鞞羅毘沙門天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界北方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子、大臣、眷屬、夜叉、毘舍遮皆令護持。汝有九十一子，樂種種行，彼或乘象遊行十方，或復乘馬，或復乘駝，或乘特牛，或乘羖羊，或乘白羊，或復乘龍，或復乘鳥，或乘男夫，或乘婦女，或乘童男，或乘童女，遊行十方，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「復有夜叉大臣大力軍將，初名無病、次名吉祥、次名安隱、次名成利、次名他不勝、次名滿願、次名豐饒、次名歡喜、次名水盡(丹蓋)、次名南浮沙度、次名電光、次名火光、次名水眼、次名郁伽、次名好耳、次名攝受，斯等夜叉是汝大臣大力軍將，應令彼等得生敬信，共護閻浮提北方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有夜叉大臣大力軍將，初名無病、次名吉祥、次名安隱、次名成利、次名他不勝、次名滿願、次名豐饒、次名歡喜、次名水盡(丹蓋)、次名南浮沙度、次名電光、次名火光、次名水眼、次名郁伽、次名好耳、次名攝受，斯等夜叉是汝大臣大力軍將，應令彼等得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「復有四大剎多羅：一名、長目；二名、長面；三名、坐瓮；四名、花杖。斯等剎多羅皆是汝之大力軍將，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四大剎多羅：一名、長目；二名、長面；三名、坐瓮；四名、花杖。斯等剎多羅皆是汝之大力軍將，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「復有夜叉大力軍將，常將兵眾，初名因陀羅、次名蘇摩、次名婆樓那、次名婆闍波帝、次名婆羅波闍、次名伊奢那、次名勝欲、次名栴檀、次名尼乾吒、次名尼乾吒迦、次名婆稚、次名摩尼遮羅、次名波尼邏、次名憂般遮迦、次名娑陀祇利、次名奚摩跋多、次名薩他、次名波羅末檀那、次名乾竹迦、次名迦摩多卑、次名富樓那、次名佉陀利、次名瞿波利、次名祇呵知、次名阿吒迦、次名阿吒薄拘、次名那羅提、次名那羅邏擔、次名禪那梨沙婆、次名質多羅迦、次名質多斯那、次名施婆利、次名涅伽多、次名長牟、次名摩那吒、次名摩那婆、次名枲何度、次名毘盧遮那、次名伏龍、次名毘摩、次名護門、次名多摩那、次名能迷惑、次名取意、次名子男婆、次名迦吒僧叉、次名鉢乾沓婆、次名明月、次名阿婆娑婆、次名三牟達羅、次名牛仙，斯等五十夜叉軍將，皆是汝之大力軍眾受汝教勅，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有夜叉大力軍將，常將兵眾，初名因陀羅、次名蘇摩、次名婆樓那、次名婆闍波帝、次名婆羅波闍、次名伊奢那、次名勝欲、次名栴檀、次名尼乾吒、次名尼乾吒迦、次名婆稚、次名摩尼遮羅、次名波尼邏、次名憂般遮迦、次名娑陀祇利、次名奚摩跋多、次名薩他、次名波羅末檀那、次名乾竹迦、次名迦摩多卑、次名富樓那、次名佉陀利、次名瞿波利、次名祇呵知、次名阿吒迦、次名阿吒薄拘、次名那羅提、次名那羅邏擔、次名禪那梨沙婆、次名質多羅迦、次名質多斯那、次名施婆利、次名涅伽多、次名長牟、次名摩那吒、次名摩那婆、次名枲何度、次名毘盧遮那、次名伏龍、次名毘摩、次名護門、次名多摩那、次名能迷惑、次名取意、次名子男婆、次名迦吒僧叉、次名鉢乾沓婆、次名明月、次名阿婆娑婆、次名三牟達羅、次名牛仙，斯等五十夜叉軍將，皆是汝之大力軍眾受汝教勅，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「復有十六諸天神王，初名伊荼、次名鞞荼、次名那荼、次名天蓮花、次名鉢陀摩跋帝、次名黟(一兮反)乾絺多、次名摩訶軍闍、次名阿奚多、次名奚多奢耶、次名毘樓稚、次名憂波羅、次名月、次名如月、次名婆樓那、次名三波帝，斯等十六諸天神王亦有大力有多軍眾，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十六諸天神王，初名伊荼、次名鞞荼、次名那荼、次名天蓮花、次名鉢陀摩跋帝、次名黟(一兮反)乾絺多、次名摩訶軍闍、次名阿奚多、次名奚多奢耶、次名毘樓稚、次名憂波羅、次名月、次名如月、次名婆樓那、次名三波帝，斯等十六諸天神王亦有大力有多軍眾，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「北方有塔名尸佉利，過去諸佛諸仙賢聖依彼住處見四聖諦。北方有山名曰申渠，日月天子所居住處，及大神力名稱鬼神所依住處。汝以彼等大精進力，共護閻浮提北方第四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方有塔名尸佉利，過去諸佛諸仙賢聖依彼住處見四聖諦。北方有山名曰申渠，日月天子所居住處，及大神力名稱鬼神所依住處。汝以彼等大精進力，共護閻浮提北方第四分。

「北方復有三曜七宿三天童女，汝亦應令正行於世，共護閻浮提北方第四分。北方所有天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，住汝北方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方復有三曜七宿三天童女，汝亦應令正行於世，共護閻浮提北方第四分。北方所有天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，住汝北方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育。」

爾時，拘毘羅毘沙門天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆！過去諸佛已曾教我令作護持安置養育此閻浮提北方第四分，我今如是深受佛教護持閻浮提北方諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘毘羅毘沙門天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆！過去諸佛已曾教我令作護持安置養育此閻浮提北方第四分，我今如是深受佛教護持閻浮提北方諸佛法。」

爾時，拘毘羅毘沙門王兒及大臣剎多羅等，諸夜叉將、十六天神、一切眷屬、男夫婦女、童男童女，皆從座起，合掌向佛頂禮佛足，而白佛言：「大德婆伽婆！我及眷屬，今於佛所得生深信尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我等從今誠心慇懃攝伏惡心諸眾生故，勤加護持此閻浮提北方第四分，我今亦與上首毘沙門王，同心護持此閻浮提北方諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘毘羅毘沙門王兒及大臣剎多羅等，諸夜叉將、十六天神、一切眷屬、男夫婦女、童男童女，皆從座起，合掌向佛頂禮佛足，而白佛言：「大德婆伽婆！我及眷屬，今於佛所得生深信尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我等從今誠心慇懃攝伏惡心諸眾生故，勤加護持此閻浮提北方第四分，我今亦與上首毘沙門王，同心護持此閻浮提北方諸佛法。」

爾時，拘毘羅毘沙門王復白佛言：「世尊！若佛弟子、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於佛正法三業相應者，專心聽法如說修行學持戒者，若餘眾生於三寶所得敬信者，供佛施僧勤修福業者，我與眷屬皆共同心受佛寄付為作安置護持養育。若佛弟子依阿蘭若住法順法勤加修行，如犀牛角獨而無侶住於閑林，我當倍復護持養育。若有眾生，於彼閑林世尊所有修行聲聞勤修供養無所乏者，我當方便護持養育五事饒益。何謂為五？一者、壽命增長；二者、財增長；三者、無病增長；四者、樂增長；五者、稱譽增長。我以如是護持養育令具足故，三寶熾然佛種久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘毘羅毘沙門王復白佛言：「世尊！若佛弟子、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於佛正法三業相應者，專心聽法如說修行學持戒者，若餘眾生於三寶所得敬信者，供佛施僧勤修福業者，我與眷屬皆共同心受佛寄付為作安置護持養育。若佛弟子依阿蘭若住法順法勤加修行，如犀牛角獨而無侶住於閑林，我當倍復護持養育。若有眾生，於彼閑林世尊所有修行聲聞勤修供養無所乏者，我當方便護持養育五事饒益。何謂為五？一者、壽命增長；二者、財增長；三者、無病增長；四者、樂增長；五者、稱譽增長。我以如是護持養育令具足故，三寶熾然佛種久住。

「若有眾生，於己境界貪求聚積無有厭足，不觀後世可怖畏事，瞋惡躁急無有慈愍，觸惱剎利種種兵仗共相戰鬪，屠割斫刺捕獵殺害，牢獄繫閉讁罰擯黜，殺生偷盜乃至邪見，而與剎利作惡因緣，及婆羅門、毘舍、首陀、男夫婦女、童男童女，乃至畜生共相觸惱作惡因緣，令彼眾生迭相殺害種種劫奪，無量惡行因緣集會。我當遮障諸惡眾生，令住慈心悲心信心戒心捨心聞心慧心，令離不善安置善處，遮諸鬪諍、疫病、飢饉、非時風雨，及惡霜雹，亦復遮障一切惡象、師子、虎狼、惡牛、惡馬、熊羆、鷹鷂、蚊虻、蠅蚤，亦令一切花葉、果藥、五穀滋茂眾香美味好色膩澤，皆悉可樂常令豐足。地味精氣、眾生味精氣、法醍醐味精氣，如是精氣增長。世間所有枯燥、麁澁、惡色無味、臭穢花葉果藥、不可愛樂、不中用物，我令彼等皆悉隱沒，如是地味精氣、眾生味精氣、法醍醐味精氣增長久住；以地味精氣、眾生味精氣、法醍醐味精氣增長久住故，如是佛法增長久住；以是佛法增長久住故，一切眾生生死煩惱長夜休息，得入無畏大涅槃城。以是因緣，我共軍將大臣眷屬，護持閻浮提北方第四分，令佛法眼久住熾然，乃至亦令世尊弟子無所積聚住於閑林，如犀牛角獨而無侶，三業相應如救頭然，不相調弄欺𣣋鬪諍。於諸眾生生慈心、悲心、愍心、信心、戒心、捨心、精進心、念心、定心、慧心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，於己境界貪求聚積無有厭足，不觀後世可怖畏事，瞋惡躁急無有慈愍，觸惱剎利種種兵仗共相戰鬪，屠割斫刺捕獵殺害，牢獄繫閉讁罰擯黜，殺生偷盜乃至邪見，而與剎利作惡因緣，及婆羅門、毘舍、首陀、男夫婦女、童男童女，乃至畜生共相觸惱作惡因緣，令彼眾生迭相殺害種種劫奪，無量惡行因緣集會。我當遮障諸惡眾生，令住慈心悲心信心戒心捨心聞心慧心，令離不善安置善處，遮諸鬪諍、疫病、飢饉、非時風雨，及惡霜雹，亦復遮障一切惡象、師子、虎狼、惡牛、惡馬、熊羆、鷹鷂、蚊虻、蠅蚤，亦令一切花葉、果藥、五穀滋茂眾香美味好色膩澤，皆悉可樂常令豐足。地味精氣、眾生味精氣、法醍醐味精氣，如是精氣增長。世間所有枯燥、麁澁、惡色無味、臭穢花葉果藥、不可愛樂、不中用物，我令彼等皆悉隱沒，如是地味精氣、眾生味精氣、法醍醐味精氣增長久住；以地味精氣、眾生味精氣、法醍醐味精氣增長久住故，如是佛法增長久住；以是佛法增長久住故，一切眾生生死煩惱長夜休息，得入無畏大涅槃城。以是因緣，我共軍將大臣眷屬，護持閻浮提北方第四分，令佛法眼久住熾然，乃至亦令世尊弟子無所積聚住於閑林，如犀牛角獨而無侶，三業相應如救頭然，不相調弄欺𣣋鬪諍。於諸眾生生慈心、悲心、愍心、信心、戒心、捨心、精進心、念心、定心、慧心。

「大德婆伽婆！我等如是令佛法眼久住世間，於三寶種熾然久住，亦令世間一切眾生不可樂事苦觸等物悉令休息，遮惡眾生建立善法，息三惡趣增三善道。若復世尊聲聞弟子，棄捨正念、棄捨思惟、棄捨正觀、棄捨讀誦及為他說，棄捨正法所修行事，營綜家業種種生具商賈，種植園林果樹，畜養奴婢、象馬、駝驢、牛羊、鷄犬、猪豚、麞鹿、鷹鷂、孔雀，勤修王家所有事業，城邑事聚落事家業事，與俗交通驅使走役通致信命，貯積錢財飲食衣服稻粟繒帛。於他財物，亦復守護藏惜積聚，或復呪術，或以書畫教他自活。若如是者，我等不能護持養育。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！我等如是令佛法眼久住世間，於三寶種熾然久住，亦令世間一切眾生不可樂事苦觸等物悉令休息，遮惡眾生建立善法，息三惡趣增三善道。若復世尊聲聞弟子，棄捨正念、棄捨思惟、棄捨正觀、棄捨讀誦及為他說，棄捨正法所修行事，營綜家業種種生具商賈，種植園林果樹，畜養奴婢、象馬、駝驢、牛羊、鷄犬、猪豚、麞鹿、鷹鷂、孔雀，勤修王家所有事業，城邑事聚落事家業事，與俗交通驅使走役通致信命，貯積錢財飲食衣服稻粟繒帛。於他財物，亦復守護藏惜積聚，或復呪術，或以書畫教他自活。若如是者，我等不能護持養育。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！我於無量阿僧祇劫所修法眼善說正法毘尼正戒，如是勤加護持養育令久住者，則為供養三世諸佛。汝等如是，則得壽命增長、財增長、力增長、樂增長、朋黨增長、眷屬增長、宮殿增長、信增長、戒增長、聞增長、精進增長、捨增長、念增長、慧增長，以是增長因緣力故，便能速滿六波羅蜜成等正覺，猶如我今得成無上自然法王。我今復以佛之正法，付囑閻浮提諸大國王，於我滅後護持養育。若有比丘離諸慚愧污染我法，私立田業，畜養奴婢乃至畜生，而作種種家業生活。如是比丘，閻浮提界諸大國王，應當遮障呵責擯黜令離諸過，護持養育令行正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！我於無量阿僧祇劫所修法眼善說正法毘尼正戒，如是勤加護持養育令久住者，則為供養三世諸佛。汝等如是，則得壽命增長、財增長、力增長、樂增長、朋黨增長、眷屬增長、宮殿增長、信增長、戒增長、聞增長、精進增長、捨增長、念增長、慧增長，以是增長因緣力故，便能速滿六波羅蜜成等正覺，猶如我今得成無上自然法王。我今復以佛之正法，付囑閻浮提諸大國王，於我滅後護持養育。若有比丘離諸慚愧污染我法，私立田業，畜養奴婢乃至畜生，而作種種家業生活。如是比丘，閻浮提界諸大國王，應當遮障呵責擯黜令離諸過，護持養育令行正法。」

爾時，一切諸來大眾、天人、乾闥婆、阿修羅、人、非人等，咸皆讚言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝為佛法得久住故勤加護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸來大眾、天人、乾闥婆、阿修羅、人、非人等，咸皆讚言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝為佛法得久住故勤加護持。」

爾時，世尊欲重明此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義，而說偈言：

「佛告毘沙門， 及千夜叉眾： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告毘沙門， 及千夜叉眾：

汝等皆應共， 護持於北方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等皆應共， 護持於北方，

住法諸比丘， 慚愧聲聞等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住法諸比丘， 慚愧聲聞等，

汝受我寄付， 勤加護養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝受我寄付， 勤加護養育。

過去尊導師， 勅汝令安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去尊導師， 勅汝令安置，

護持佛正法， 遮障惡眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持佛正法， 遮障惡眾生，

增長三精氣， 息諸鬪諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長三精氣， 息諸鬪諍訟，

相應諸聲聞， 亦當勤護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應諸聲聞， 亦當勤護之。

毘沙門王言： 如是佛正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門王言： 如是佛正法，

寄付我頂受， 勤加護養育， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄付我頂受， 勤加護養育，

熾然正法眼， 增長三精氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然正法眼， 增長三精氣，

遮障惡眾生， 勤斷諸鬪訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮障惡眾生， 勤斷諸鬪訟，

無積聚聲聞， 少欲知足者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無積聚聲聞， 少欲知足者，

能離諸惡業， 我亦勤護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離諸惡業， 我亦勤護持。

若有能供養， 修行諸聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能供養， 修行諸聲聞，

當以五事增， 饒益於彼等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以五事增， 饒益於彼等。

膩澤香美味， 華果眾藥草， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 膩澤香美味， 華果眾藥草，

為令彼受用， 我悉令豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令彼受用， 我悉令豐饒。

三種味精氣， 彼得增長故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種味精氣， 彼得增長故，

我等勤護持， 佛法久熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等勤護持， 佛法久熾然。

我復令國王， 剃髮無慚者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我復令國王， 剃髮無慚者，

彼等王應遮， 大眾咸皆讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等王應遮， 大眾咸皆讚。」