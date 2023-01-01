大方等大集經卷第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第五十一

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十四諸惡鬼神得敬信品第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月藏分第十四諸惡鬼神得敬信品第八之二

「諸仁者！於彼何者是禪清淨平等？有禪聲聞緣覺如來共，有禪緣覺如來共、不共聲聞，有如來禪、不共聲聞緣覺，有如來禪共聲聞緣覺一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者是禪清淨平等？有禪聲聞緣覺如來共，有禪緣覺如來共、不共聲聞，有如來禪、不共聲聞緣覺，有如來禪共聲聞緣覺一切眾生。

「諸仁者！於彼何禪聲聞緣覺如來共？若有眾生求樂離苦，觀後世畏，是人修行布施清淨平等時，若有正趣正發心者，應到其所起卑下心隨順供養，從彼人邊得聞正法。聞已知義如法修行，心樂離欲流注相續，是人得離諸欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂入初禪；無覺無觀定生喜樂入第二禪；離喜行捨念增上正知入第三禪；捨苦捨樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪。度一切想滅有對想不念別異想入無邊虛空處，度無邊虛空處入無邊識處，度無邊識處入無所有處，度無所有處入非想非非想處，度非想非非想處入滅受想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何禪聲聞緣覺如來共？若有眾生求樂離苦，觀後世畏，是人修行布施清淨平等時，若有正趣正發心者，應到其所起卑下心隨順供養，從彼人邊得聞正法。聞已知義如法修行，心樂離欲流注相續，是人得離諸欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂入初禪；無覺無觀定生喜樂入第二禪；離喜行捨念增上正知入第三禪；捨苦捨樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪。度一切想滅有對想不念別異想入無邊虛空處，度無邊虛空處入無邊識處，度無邊識處入無所有處，度無所有處入非想非非想處，度非想非非想處入滅受想定。

「諸仁者！住初禪者滅音聲刺，住第二禪者滅覺觀刺，住第三禪者滅喜刺，住第四禪者滅出入息刺。住無邊虛空處者滅色刺，住無邊識處者滅虛空刺，住無所有處者滅識刺，住非想非非想處者滅無所有刺，住滅受想者滅受想刺，是名身行得倚、口行得倚、意行得倚八解脫禪士。得滅盡定到彼岸阿羅漢，依此處得四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門、四無礙辯，依此處得奢摩他、毘婆舍那。此非菩薩行清淨平等，不得四攝事、四梵住、三不護、四無所畏、十力、十八不共法一切智智，是名禪波羅蜜平等聲聞緣覺如來共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！住初禪者滅音聲刺，住第二禪者滅覺觀刺，住第三禪者滅喜刺，住第四禪者滅出入息刺。住無邊虛空處者滅色刺，住無邊識處者滅虛空刺，住無所有處者滅識刺，住非想非非想處者滅無所有刺，住滅受想者滅受想刺，是名身行得倚、口行得倚、意行得倚八解脫禪士。得滅盡定到彼岸阿羅漢，依此處得四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門、四無礙辯，依此處得奢摩他、毘婆舍那。此非菩薩行清淨平等，不得四攝事、四梵住、三不護、四無所畏、十力、十八不共法一切智智，是名禪波羅蜜平等聲聞緣覺如來共。

「諸仁者！若復有人，先修緣覺乘退入聲聞乘行聲聞行，是人入初禪乃至入滅盡定，依此定得三解脫門、四無礙辯，不得四攝事、四梵住、三不護，乃至不得一切智智，是名禪平等聲聞緣覺如來共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！若復有人，先修緣覺乘退入聲聞乘行聲聞行，是人入初禪乃至入滅盡定，依此定得三解脫門、四無礙辯，不得四攝事、四梵住、三不護，乃至不得一切智智，是名禪平等聲聞緣覺如來共。

「諸仁者！若復有人，先修大乘退入聲聞乘，是人入初禪乃至入滅盡定，得三解脫門、四攝事、四梵住，不得三不護，乃至不得一切智智，是名禪平等聲聞緣覺如來共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！若復有人，先修大乘退入聲聞乘，是人入初禪乃至入滅盡定，得三解脫門、四攝事、四梵住，不得三不護，乃至不得一切智智，是名禪平等聲聞緣覺如來共。

「諸仁者！於彼何禪緣覺如來共、不共聲聞？若有眾生，久修聲聞乘後入緣覺乘，是人昔來未得初禪，得已思惟求因緣法，乃至得第四禪已思惟求因緣法，入空無願無相三昧，以彼三昧思惟捨離證無色定，以彼三解脫門入滅盡定，於一切處思惟求緣覺法，是人求於因緣第一義三行滅無餘，非想受滅，是名禪平等緣覺如來共、不共聲聞。若復有人，未學聲聞乘、善學緣覺乘，是人入初禪思惟求因緣法，是人依初禪超彼餘禪及無色定，入三行滅無餘第一義滅定，是名禪平等緣覺如來共、不共聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何禪緣覺如來共、不共聲聞？若有眾生，久修聲聞乘後入緣覺乘，是人昔來未得初禪，得已思惟求因緣法，乃至得第四禪已思惟求因緣法，入空無願無相三昧，以彼三昧思惟捨離證無色定，以彼三解脫門入滅盡定，於一切處思惟求緣覺法，是人求於因緣第一義三行滅無餘，非想受滅，是名禪平等緣覺如來共、不共聲聞。若復有人，未學聲聞乘、善學緣覺乘，是人入初禪思惟求因緣法，是人依初禪超彼餘禪及無色定，入三行滅無餘第一義滅定，是名禪平等緣覺如來共、不共聲聞。

「諸仁者！若復有人，未學聲聞緣覺乘，先學大乘退入緣覺乘，是人入初禪，於彼禪中思惟求因緣法，如是乃至第四禪中思惟求因緣法，如是四無色定一切處思惟求因緣法，如是三行滅無餘第一義滅定，以三解脫門得不可說三昧，其處無生無滅，非證非修非有非無，非此岸非彼岸，非闇非明，非可測非分別非不分別，是名佉伽毘沙拏劫(佉伽齊云犀牛，毘沙拏云角)辟支佛，世間獨福田，是名禪清淨平等第一義緣覺如來共、不共聲聞。其處一切生死有海斷，行苦苦苦壞苦斷，於不可說義能自覺知，是名第一義禪清淨平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！若復有人，未學聲聞緣覺乘，先學大乘退入緣覺乘，是人入初禪，於彼禪中思惟求因緣法，如是乃至第四禪中思惟求因緣法，如是四無色定一切處思惟求因緣法，如是三行滅無餘第一義滅定，以三解脫門得不可說三昧，其處無生無滅，非證非修非有非無，非此岸非彼岸，非闇非明，非可測非分別非不分別，是名佉伽毘沙拏劫(佉伽齊云犀牛，毘沙拏云角)辟支佛，世間獨福田，是名禪清淨平等第一義緣覺如來共、不共聲聞。其處一切生死有海斷，行苦苦苦壞苦斷，於不可說義能自覺知，是名第一義禪清淨平等。

「諸仁者！於彼何者如來第一義禪清淨平等，不共聲聞緣覺？若如來入初禪，不依陰入定，不依界入定，不依入入定，不依地界水火風界入定，不依虛空處界、識處界、無所有處界、非想非非想處界入定，不依滅界入定，不依現在及未來世入定，不依生不依滅入定，不依有不依無入定，無所依不依所依，如如來入初禪，如是第二第三第四禪，虛空處界、識處界、無所有處界、非想非非想處界如是。如來入滅界定，不依陰入定，乃至不依所依，如來入滅界定，是名如來第一義禪清淨平等，不共聲聞緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者如來第一義禪清淨平等，不共聲聞緣覺？若如來入初禪，不依陰入定，不依界入定，不依入入定，不依地界水火風界入定，不依虛空處界、識處界、無所有處界、非想非非想處界入定，不依滅界入定，不依現在及未來世入定，不依生不依滅入定，不依有不依無入定，無所依不依所依，如如來入初禪，如是第二第三第四禪，虛空處界、識處界、無所有處界、非想非非想處界如是。如來入滅界定，不依陰入定，乃至不依所依，如來入滅界定，是名如來第一義禪清淨平等，不共聲聞緣覺。

「諸仁者！於彼何者是如來禪清淨平等，共聲聞緣覺一切眾生？如來入世間初禪乃至入世間第四禪，緣覺聲聞亦能入世間初禪乃至第四禪，一切眾生劫欲盡時亦曾能入世間初禪乃至第四禪。於後惡心因緣退失修禪，瞋惡麁獷不觀後世畏，於諸眾生無有慈愍，食其血肉趣三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者是如來禪清淨平等，共聲聞緣覺一切眾生？如來入世間初禪乃至入世間第四禪，緣覺聲聞亦能入世間初禪乃至第四禪，一切眾生劫欲盡時亦曾能入世間初禪乃至第四禪。於後惡心因緣退失修禪，瞋惡麁獷不觀後世畏，於諸眾生無有慈愍，食其血肉趣三惡道。

「復次，如如來入世間初禪乃至入世間第四禪。彼一切眾生，若天若人畜生餓鬼地獄眾生，作是念：『如來心心數法行在何處、住在何住？』彼一切眾生乃至蟲蟻，佛力加故，亦如實知佛心心數法住於初禪，乃至知住第四禪。此亦是如來禪平等共一切眾生。此禪平等，非一切聲聞辟支佛地，是名禪清淨平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如如來入世間初禪乃至入世間第四禪。彼一切眾生，若天若人畜生餓鬼地獄眾生，作是念：『如來心心數法行在何處、住在何住？』彼一切眾生乃至蟲蟻，佛力加故，亦如實知佛心心數法住於初禪，乃至知住第四禪。此亦是如來禪平等共一切眾生。此禪平等，非一切聲聞辟支佛地，是名禪清淨平等。

「諸仁者！於彼何者智器清淨平等？智有二種：一者、世間智；二者、出世間智。諸仁者！何者世間智？其世俗書典，口所言說結集解釋，言語之道音聲演說，文字顯示聞諸論說。若書字句義，若算若數若印，若種種苦行法，若學工巧事，如是所說種種作業，隨其所求皆得成就。諸餘三世俗念作事，若觸、若受、若想、若思、若念，如是一切非涅槃器，是名世間智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者智器清淨平等？智有二種：一者、世間智；二者、出世間智。諸仁者！何者世間智？其世俗書典，口所言說結集解釋，言語之道音聲演說，文字顯示聞諸論說。若書字句義，若算若數若印，若種種苦行法，若學工巧事，如是所說種種作業，隨其所求皆得成就。諸餘三世俗念作事，若觸、若受、若想、若思、若念，如是一切非涅槃器，是名世間智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間智器平等？諸仁者！世間智器平等者，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、聞慧智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者世間智器平等？諸仁者！世間智器平等者，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、聞慧智器平等。

「何者世間布施智器平等？諸仁者！若有人乃至盡形休息殺生、偷盜、邪婬、妄語、飲酒諸放逸處，於一切眾生安住慈心、憐愍心、救濟心，是涅槃器。諸仁者！是名世間布施智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者世間布施智器平等？諸仁者！若有人乃至盡形休息殺生、偷盜、邪婬、妄語、飲酒諸放逸處，於一切眾生安住慈心、憐愍心、救濟心，是涅槃器。諸仁者！是名世間布施智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間戒智器平等？諸仁者！若於一切眾生具哀愍心觀後世畏，常住慈心、柔軟心、利益心、無怨讎心、無嫉妬心、無麁獷心、無兩舌心、無憍逸心、安住慈心。諸仁者！是名世間戒智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者世間戒智器平等？諸仁者！若於一切眾生具哀愍心觀後世畏，常住慈心、柔軟心、利益心、無怨讎心、無嫉妬心、無麁獷心、無兩舌心、無憍逸心、安住慈心。諸仁者！是名世間戒智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間忍智器平等？諸仁者！若聞眾生種種惡口、純麁獷言。聞已不取，不起卒暴不生變濁不現瞋相，於諸眾生亦復能忍，不順言辭音聲所出。諸仁者！是名世間忍智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者世間忍智器平等？諸仁者！若聞眾生種種惡口、純麁獷言。聞已不取，不起卒暴不生變濁不現瞋相，於諸眾生亦復能忍，不順言辭音聲所出。諸仁者！是名世間忍智器平等。

「諸仁者！若見眾生於其我所作惡作、過作、罪作、無利益，若壞色若壞聲香味觸、若壞身若壞命，於此眾生常能修忍，應如是學：是諸眾生，從無始流轉習貪恚癡，離善知識未曾修學；我近善知識、我能修學、我求一切樂。若於一切眾生不起瞋嫌，是人得一切樂。是故於彼一切眾生見已不取，不起卒暴不生變濁不現瞋相，是名世間忍智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！若見眾生於其我所作惡作、過作、罪作、無利益，若壞色若壞聲香味觸、若壞身若壞命，於此眾生常能修忍，應如是學：是諸眾生，從無始流轉習貪恚癡，離善知識未曾修學；我近善知識、我能修學、我求一切樂。若於一切眾生不起瞋嫌，是人得一切樂。是故於彼一切眾生見已不取，不起卒暴不生變濁不現瞋相，是名世間忍智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間精進智器平等？諸仁者！若於眾生勤施不斷，及修戒忍精進禪智不斷。諸仁者！是名世間精進智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者世間精進智器平等？諸仁者！若於眾生勤施不斷，及修戒忍精進禪智不斷。諸仁者！是名世間精進智器平等。

「諸仁者。於彼何者世間禪智器平等？諸仁者！若入世間初禪乃至第四禪，入無邊虛空處乃至非想非非想處。諸仁者！是名世間禪智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者。於彼何者世間禪智器平等？諸仁者！若入世間初禪乃至第四禪，入無邊虛空處乃至非想非非想處。諸仁者！是名世間禪智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間聞慧智器平等？諸仁者！若與如是空法相應大乘言教，有所堪能讀誦受持，言辭清淨為人演說不諂不幻，一切煩惱惡業障盡，知法知義，是人於彼言教知法知義，晝夜精勤求無上智。諸仁者！是名世間聞慧智器平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者世間聞慧智器平等？諸仁者！若與如是空法相應大乘言教，有所堪能讀誦受持，言辭清淨為人演說不諂不幻，一切煩惱惡業障盡，知法知義，是人於彼言教知法知義，晝夜精勤求無上智。諸仁者！是名世間聞慧智器平等。

「諸仁者！於彼何者出世間智器平等？諸仁者！若善男子，不取色受想行識，不取眼色、不取眼識、不取眼觸、不取眼觸因緣生若苦若樂不苦不樂，如是乃至不取意法、不取意識、不取意觸、不取意觸因緣生若苦若樂不苦不樂。如是不取地界水火風界，不取虛空界，乃至不取非想非非想界，不取現在及未來世，不取善不善，不取有漏無漏，不取聲聞乘、不取緣覺乘、不取無上大乘，不取三界不取三乘，不取有不取無，不取無所有無有言說，得無緣慈三昧，非諸聲聞辟支佛地。是人以此三昧故，能見入首楞嚴三昧門，次第當得首楞嚴三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者出世間智器平等？諸仁者！若善男子，不取色受想行識，不取眼色、不取眼識、不取眼觸、不取眼觸因緣生若苦若樂不苦不樂，如是乃至不取意法、不取意識、不取意觸、不取意觸因緣生若苦若樂不苦不樂。如是不取地界水火風界，不取虛空界，乃至不取非想非非想界，不取現在及未來世，不取善不善，不取有漏無漏，不取聲聞乘、不取緣覺乘、不取無上大乘，不取三界不取三乘，不取有不取無，不取無所有無有言說，得無緣慈三昧，非諸聲聞辟支佛地。是人以此三昧故，能見入首楞嚴三昧門，次第當得首楞嚴三昧。

「諸仁者！是名出世間智器清淨平等，非決定清淨平等，是方便力求智平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！是名出世間智器清淨平等，非決定清淨平等，是方便力求智平等。

「諸仁者！於彼何者安住出世間一切法器般若一切法界清淨平等？諸仁者！一切法界，非肉眼見非天眼見，是聖法慧眼相應。以聖慧眼觀諸法界不增不減，不見諸法有盛有衰，不見近遠方所無所至去，不見有生有滅。是人如是見諸法清淨平等時，更不見眾生有實可得。若入眾生不可得，是人則得入一切法不可得。何以故？不離眾生有一切法，不離一切法有眾生，其眾生體性是一切法體性，其一切法體性是眾生體性，其一切法體性是我體性，其我體性是一切法體性，其一切法體性是佛法體性，其佛法體性是無我界體性，其無我界體性是實際體性，其實際體性是如如體性。如是知一切法。諸仁者！是名安住出世間一切法器般若一切法界出世間智器清淨平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者安住出世間一切法器般若一切法界清淨平等？諸仁者！一切法界，非肉眼見非天眼見，是聖法慧眼相應。以聖慧眼觀諸法界不增不減，不見諸法有盛有衰，不見近遠方所無所至去，不見有生有滅。是人如是見諸法清淨平等時，更不見眾生有實可得。若入眾生不可得，是人則得入一切法不可得。何以故？不離眾生有一切法，不離一切法有眾生，其眾生體性是一切法體性，其一切法體性是眾生體性，其一切法體性是我體性，其我體性是一切法體性，其一切法體性是佛法體性，其佛法體性是無我界體性，其無我界體性是實際體性，其實際體性是如如體性。如是知一切法。諸仁者！是名安住出世間一切法器般若一切法界出世間智器清淨平等。

「諸仁者！於彼何者出世間一切法器清淨平等？若菩薩摩訶薩如是安住般若入禪定時，不見有法可得，住於禪定而不捨離，於一切法境界無住無滅無所覺知住於禪定。是人不以身禪住於禪定，不以心禪住於禪定。是人住如是禪時，入於如如實際法界，能入諸法無所取著，超過一切聲聞辟支佛上，是人於如是禪住於禪定，是未決定菩薩，能斷一切諸煩惱見及上煩惱纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於彼何者出世間一切法器清淨平等？若菩薩摩訶薩如是安住般若入禪定時，不見有法可得，住於禪定而不捨離，於一切法境界無住無滅無所覺知住於禪定。是人不以身禪住於禪定，不以心禪住於禪定。是人住如是禪時，入於如如實際法界，能入諸法無所取著，超過一切聲聞辟支佛上，是人於如是禪住於禪定，是未決定菩薩，能斷一切諸煩惱見及上煩惱纏。

「若復菩薩能住如是禪者，則能入於一切諸法，入此法時能知眾生善惡諸欲而成熟之。是人不見眾生，不見我人、壽、命、眾數、生者、養育、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者。是人若復入於如如法界時，見諸眾生顛倒煩惱，以顛倒故受種種苦。是人如是入於微細如如實際法界，是菩薩於眾生不見眾生而成熟之。眾生非實故，眾生無眾生故，眾生無我故，眾生離故，眾生無自性故，眾生不可說故，眾生空故，眾生無相故，眾生無願故，眾生無作故，眾生如性故，眾生無生故，眾生不滅故，眾生清淨故，而成熟眾生如是亦不見我，乃至不見受者，亦不壞事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復菩薩能住如是禪者，則能入於一切諸法，入此法時能知眾生善惡諸欲而成熟之。是人不見眾生，不見我人、壽、命、眾數、生者、養育、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者。是人若復入於如如法界時，見諸眾生顛倒煩惱，以顛倒故受種種苦。是人如是入於微細如如實際法界，是菩薩於眾生不見眾生而成熟之。眾生非實故，眾生無眾生故，眾生無我故，眾生離故，眾生無自性故，眾生不可說故，眾生空故，眾生無相故，眾生無願故，眾生無作故，眾生如性故，眾生無生故，眾生不滅故，眾生清淨故，而成熟眾生如是亦不見我，乃至不見受者，亦不壞事。

「是諸法自性相不可說不可說法界，一切語言文字不能說不可顯示無所有，是菩薩以大悲故，於不可說法而說諸法。此有漏此無漏，此世間此出世間，此有罪此無罪，此有為此無為，此有煩惱此無煩惱，此應修行此應捨離，此凡夫法、此學法、此無學法，此緣覺法、此菩薩法、此佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸法自性相不可說不可說法界，一切語言文字不能說不可顯示無所有，是菩薩以大悲故，於不可說法而說諸法。此有漏此無漏，此世間此出世間，此有罪此無罪，此有為此無為，此有煩惱此無煩惱，此應修行此應捨離，此凡夫法、此學法、此無學法，此緣覺法、此菩薩法、此佛法。

「諸仁者！是未決定菩薩，如是安住出世間一切法器般若，入一切法界清淨平等分別說法，菩薩於所說法不見其相。諸仁者！譬如幻者，遍虛空界化作種種色種種花，未曾作事而能現作。佛不出世，於彼花中能出如是妙義句味，入於法門演法音聲。作如是事，是為難不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！是未決定菩薩，如是安住出世間一切法器般若，入一切法界清淨平等分別說法，菩薩於所說法不見其相。諸仁者！譬如幻者，遍虛空界化作種種色種種花，未曾作事而能現作。佛不出世，於彼花中能出如是妙義句味，入於法門演法音聲。作如是事，是為難不？」

時，一切天人及鬼神眾作如是言：「大德婆伽婆！此事為難。大德修伽陀！此第一難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，一切天人及鬼神眾作如是言：「大德婆伽婆！此事為難。大德修伽陀！此第一難。」

佛言：「諸仁者！此轉難此第一轉難，其未決定菩薩，於無所屬法——如是法無色不可見非文字非言說——自未知未證未善修未自在未到彼岸，而能於他眾生除諸煩惱而成熟之，此為轉難。彼諸眾生，於如是甚深無言說法未作證，聞已不謗，此為第一轉難。彼諸眾生，能碎一切諸煩惱樹，住柔軟心作業心，於一切眾生慈心、愍心、不害心、悲心、共心、同心。彼諸眾生以柔軟心故，枯竭有海渡煩惱海速入無畏城，於如是無言說未作證，聞已不謗，彼亦轉難第一轉難。何故汝等惡心鬼神不自制心？於諸眾生不作柔軟心，不觀後世畏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸仁者！此轉難此第一轉難，其未決定菩薩，於無所屬法——如是法無色不可見非文字非言說——自未知未證未善修未自在未到彼岸，而能於他眾生除諸煩惱而成熟之，此為轉難。彼諸眾生，於如是甚深無言說法未作證，聞已不謗，此為第一轉難。彼諸眾生，能碎一切諸煩惱樹，住柔軟心作業心，於一切眾生慈心、愍心、不害心、悲心、共心、同心。彼諸眾生以柔軟心故，枯竭有海渡煩惱海速入無畏城，於如是無言說未作證，聞已不謗，彼亦轉難第一轉難。何故汝等惡心鬼神不自制心？於諸眾生不作柔軟心，不觀後世畏？

「諸仁者！若有住出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩，能使一切眾生守護六根各住自境，豈況不能遮障汝等惡心鬼神！是善丈夫皆得是法，住大慈大悲心不惱於他。何以故？以修大慈大悲方便力故不惱於他。是諸菩薩入如是甚深法已，能擲眾生虛空界中，多億那由他劫各不相見，豈況不能制於汝等諸惡鬼神！亦復能擲一切眾生世界中間大黑闇處，乃至能令一切眾生唯食風食水食土食石。是諸菩薩以住如是甚深出世間法器清淨平等三昧故，能令一切眾生於多億劫不食，豈況不能制於汝等食他眾生精氣、血肉諸惡鬼神！何故縱捨汝等？是諸菩薩以大慈大悲方便力故縱捨汝等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！若有住出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩，能使一切眾生守護六根各住自境，豈況不能遮障汝等惡心鬼神！是善丈夫皆得是法，住大慈大悲心不惱於他。何以故？以修大慈大悲方便力故不惱於他。是諸菩薩入如是甚深法已，能擲眾生虛空界中，多億那由他劫各不相見，豈況不能制於汝等諸惡鬼神！亦復能擲一切眾生世界中間大黑闇處，乃至能令一切眾生唯食風食水食土食石。是諸菩薩以住如是甚深出世間法器清淨平等三昧故，能令一切眾生於多億劫不食，豈況不能制於汝等食他眾生精氣、血肉諸惡鬼神！何故縱捨汝等？是諸菩薩以大慈大悲方便力故縱捨汝等。

「於此四天下所有菩薩摩訶薩，安住如是甚深出世間法器清淨平等三昧，其名曰眾自在菩薩、慈自在菩薩、文殊音菩薩、電自在菩薩、日自在菩薩、月自在菩薩、地自在菩薩、想自在菩薩、觀世自在菩薩、水自在菩薩，如是等萬八千菩薩摩訶薩居此四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此四天下所有菩薩摩訶薩，安住如是甚深出世間法器清淨平等三昧，其名曰眾自在菩薩、慈自在菩薩、文殊音菩薩、電自在菩薩、日自在菩薩、月自在菩薩、地自在菩薩、想自在菩薩、觀世自在菩薩、水自在菩薩，如是等萬八千菩薩摩訶薩居此四天下。

「彼諸菩薩摩訶薩住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等。何等為十？所謂眾生平等、法平等、清淨平等、布施平等、戒平等、忍平等、精進平等、禪平等、般若平等、一切法清淨平等。住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩，一一皆能制於汝等諸惡鬼神，如上所說。何故縱捨汝等？是諸菩薩以修大慈大悲方便力故縱捨汝等；何況如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸菩薩摩訶薩住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等。何等為十？所謂眾生平等、法平等、清淨平等、布施平等、戒平等、忍平等、精進平等、禪平等、般若平等、一切法清淨平等。住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩，一一皆能制於汝等諸惡鬼神，如上所說。何故縱捨汝等？是諸菩薩以修大慈大悲方便力故縱捨汝等；何況如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「諸仁者！假使一切眾生住如是十種出世間甚深一切法器清淨平等，如前所說菩薩摩訶薩，以一如來一念之智勝於彼等。何況如來於一切時，以大悲心覆護汝等，不生瞋恚亦不棄捨。如來於一切時憐愍汝等，欲令得於利益安樂。汝等如是無有慚愧，不觀後世畏，於一切眾生作不愍心、不柔軟心、惡心、怨心、不慈心、不悲心，汝等不應作是非法。」欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！假使一切眾生住如是十種出世間甚深一切法器清淨平等，如前所說菩薩摩訶薩，以一如來一念之智勝於彼等。何況如來於一切時，以大悲心覆護汝等，不生瞋恚亦不棄捨。如來於一切時憐愍汝等，欲令得於利益安樂。汝等如是無有慚愧，不觀後世畏，於一切眾生作不愍心、不柔軟心、惡心、怨心、不慈心、不悲心，汝等不應作是非法。」欲重明此義而說偈言：

「大雄見如是， 無餘鬼神集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大雄見如是， 無餘鬼神集，

即時舉右臂， 宣說如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時舉右臂， 宣說如是言：

佛出世甚難， 法僧亦復難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛出世甚難， 法僧亦復難，

眾生淨信難， 離諸難亦難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生淨信難， 離諸難亦難，

哀愍眾生難， 知足第一難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍眾生難， 知足第一難。

得聞正法難， 能修第一難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞正法難， 能修第一難，

得知難平等， 於世常受樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得知難平等， 於世常受樂，

此十平等處， 智者當速知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十平等處， 智者當速知。

初眾生平等， 捨離諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初眾生平等， 捨離諸惡業，

造作諸善業， 久受於勝樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作諸善業， 久受於勝樂。

修行法平等， 一切法等等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行法平等， 一切法等等，

佛聲聞緣覺， 凡夫等如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聲聞緣覺， 凡夫等如如。

此清淨平等， 於彼人中得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此清淨平等， 於彼人中得，

遠離取境界， 亦復不壞我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離取境界， 亦復不壞我。

布施平等喜， 不害他眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施平等喜， 不害他眾生，

不奪活命具， 不壞諸花果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不奪活命具， 不壞諸花果。

無有一眾生， 非我父母者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有一眾生， 非我父母者，

一切諸眾生， 曾與我親知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 曾與我親知，

我更不觸惱， 乃至一眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我更不觸惱， 乃至一眾生。

休息於非時， 一切惡風雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休息於非時， 一切惡風雨，

豐盛可樂事， 養育諸親知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐盛可樂事， 養育諸親知。

眾生精氣增， 常得不損減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生精氣增， 常得不損減，

不氣噓他身， 不瞋惡眼視， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不氣噓他身， 不瞋惡眼視，

不奪他精氣， 充滿一切樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不奪他精氣， 充滿一切樂。

我心利一切， 不瞋有失者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心利一切， 不瞋有失者，

為斷諸煩惱， 求於諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷諸煩惱， 求於諸佛法。

十種善業道， 智者常守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種善業道， 智者常守護，

於世常歡喜， 後得見涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世常歡喜， 後得見涅槃。

不依陰持戒， 亦不依界入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依陰持戒， 亦不依界入，

滅諸有支戒， 滅諸有渴愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸有支戒， 滅諸有渴愛，

捨離種種想， 能息於瞋怒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離種種想， 能息於瞋怒。

如是字言合， 智者離分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是字言合， 智者離分別，

如虛空空故， 離一切分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空空故， 離一切分別，

如是修忍者， 智者離分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修忍者， 智者離分別。

譬如空中月， 眾星共圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中月， 眾星共圍遶，

如是修忍者， 安隱眾中顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修忍者， 安隱眾中顯。

月光照摩尼， 海水得盈滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光照摩尼， 海水得盈滿，

忍照惡心鬼， 令得清淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍照惡心鬼， 令得清淨信。

一切離諸惡， 修於菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切離諸惡， 修於菩提行，

彼眾生次第， 能滿諸佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾生次第， 能滿諸佛海。

我昔作仙人， 林中修忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔作仙人， 林中修忍辱，

節節支解身， 不起瞋怒心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 節節支解身， 不起瞋怒心。

作兔為仙人， 自投身入火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作兔為仙人， 自投身入火，

我以修忍故， 火變為蓮池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以修忍故， 火變為蓮池。

我以彼忍力， 成熟多眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以彼忍力， 成熟多眾生，

今諸阿羅漢， 無有如是忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今諸阿羅漢， 無有如是忍。

智者常精進， 修行為福慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者常精進， 修行為福慧，

智海得增滿， 得成諸佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智海得增滿， 得成諸佛海。

修禪及般若， 得離諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修禪及般若， 得離諸煩惱，

不分別三界， 得住於如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別三界， 得住於如如。

智者修禪智， 出世住實際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者修禪智， 出世住實際，

不染於諸法， 離一切分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染於諸法， 離一切分別。

不分別諸法， 不見有眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別諸法， 不見有眾生，

諸法唯一相， 得見佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法唯一相， 得見佛境界。

無量菩薩眾， 安住此法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量菩薩眾， 安住此法性，

不惱於汝等， 以住聖般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惱於汝等， 以住聖般若。

如來於汝等， 容恕不為惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於汝等， 容恕不為惱，

汝等無羞恥， 遠離於慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等無羞恥， 遠離於慚愧。

作惡諸眾生， 弊性多剛強， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡諸眾生， 弊性多剛強，

見佛大勇猛， 皆得柔軟心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛大勇猛， 皆得柔軟心。

汝等各應當， 自遮己惡心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等各應當， 自遮己惡心，

汝等當次第， 速證大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等當次第， 速證大涅槃。

汝等若柔軟， 得離諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等若柔軟， 得離諸惡業，

為護此法故， 付囑於汝等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為護此法故， 付囑於汝等。

我所說聲聞， 具智大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所說聲聞， 具智大名稱，

彼憐愍汝等， 令得福智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼憐愍汝等， 令得福智慧，

當得飲食利， 諸天所供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得飲食利， 諸天所供養，

得於勝住處， 及得增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於勝住處， 及得增壽命。

若聞導師語， 如說能修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞導師語， 如說能修行，

人天世間中， 常受勝樂報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天世間中， 常受勝樂報。」

爾時，世尊於彼諸惡鬼神眾中說法訖時，於彼諸惡鬼神眾中，彼惡鬼神昔於佛法作決定信，彼於後時近惡知識心見他過，以是因緣生惡鬼神，彼九十二那由他百千諸惡鬼神得住須陀洹果；億那由他頻婆羅百千諸惡鬼神昔行大乘者得隨順忍；無量阿僧祇諸惡鬼神得柔軟心，得已復發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於彼諸惡鬼神眾中說法訖時，於彼諸惡鬼神眾中，彼惡鬼神昔於佛法作決定信，彼於後時近惡知識心見他過，以是因緣生惡鬼神，彼九十二那由他百千諸惡鬼神得住須陀洹果；億那由他頻婆羅百千諸惡鬼神昔行大乘者得隨順忍；無量阿僧祇諸惡鬼神得柔軟心，得已復發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，於彼鬼神眾中，有羅剎王名牛王目，與萬羅剎王合掌向佛，一心敬禮，而作是言：「大德婆伽婆！我等為瞋使故，久於世間受不愛果。我等今者承佛神力，得自憶念此賢劫中宿命之事。我等於鳩留孫如來法中曾得出家，誦持八萬大乘法聚，復誦八萬聲聞法聚，發阿耨多羅三藐三菩提願。我等彼時於阿蘭若住法比丘所起瞋怒心，以是業障於彼命終生於地獄，久被燒煮失念無餘，於彼命終生此食他血肉惡羅剎中。正由我等昔出家時共作惡業，今受於此惡羅剎身，為飲食故斷無量億那由他百千眾生命。以是我等今於佛所悔諸惡業更不復作。如是至三，至到堅固修行律儀。惟願世尊，授於我等阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於彼鬼神眾中，有羅剎王名牛王目，與萬羅剎王合掌向佛，一心敬禮，而作是言：「大德婆伽婆！我等為瞋使故，久於世間受不愛果。我等今者承佛神力，得自憶念此賢劫中宿命之事。我等於鳩留孫如來法中曾得出家，誦持八萬大乘法聚，復誦八萬聲聞法聚，發阿耨多羅三藐三菩提願。我等彼時於阿蘭若住法比丘所起瞋怒心，以是業障於彼命終生於地獄，久被燒煮失念無餘，於彼命終生此食他血肉惡羅剎中。正由我等昔出家時共作惡業，今受於此惡羅剎身，為飲食故斷無量億那由他百千眾生命。以是我等今於佛所悔諸惡業更不復作。如是至三，至到堅固修行律儀。惟願世尊，授於我等阿耨多羅三藐三菩提記。」

佛言：「諸仁者！我不見更有一法遠離菩提心，如於阿蘭若比丘所而起惡心者。諸仁者！於未來世，此賢劫最後如來名曰盧遮，彼佛當授汝等勝菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸仁者！我不見更有一法遠離菩提心，如於阿蘭若比丘所而起惡心者。諸仁者！於未來世，此賢劫最後如來名曰盧遮，彼佛當授汝等勝菩提記。」

彼萬羅剎王垂淚而言：「寧處地獄，不作人身於阿蘭若比丘所一念之頃而起惡心，以彼能斷一切善故，何況數數而起惡心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼萬羅剎王垂淚而言：「寧處地獄，不作人身於阿蘭若比丘所一念之頃而起惡心，以彼能斷一切善故，何況數數而起惡心！」

爾時，復有諸惡鬼神敬信三寶，住柔軟心觀後世畏，一切同音而作是言：「大德婆伽婆！我等從今休息諸惡，懺悔過去一切惡業。我等今當食花、食香、食果、食水、食風、食法、食喜，更不惱他，護持佛法受佛付囑為久住故，及受世尊聲聞弟子住阿蘭若者增上護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有諸惡鬼神敬信三寶，住柔軟心觀後世畏，一切同音而作是言：「大德婆伽婆！我等從今休息諸惡，懺悔過去一切惡業。我等今當食花、食香、食果、食水、食風、食法、食喜，更不惱他，護持佛法受佛付囑為久住故，及受世尊聲聞弟子住阿蘭若者增上護持。」

佛言：「善哉，善哉！善丈夫！汝等應當如是善受我之付囑，我今復以汝等付囑賢劫一切菩薩一切聲聞。彼憐愍汝等，於其晝夜作善助道，與汝善分稱名勸請，以是汝等增長精氣大力威德及大功能親知眷屬。彼彼如是護持我法故，亦復善護阿蘭若住法比丘、若大乘小乘，如是如是精氣增長乃至眷屬。如是如是汝等作勝供養三世諸佛，以此善根能捨惡趣，得世間樂及涅槃樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善丈夫！汝等應當如是善受我之付囑，我今復以汝等付囑賢劫一切菩薩一切聲聞。彼憐愍汝等，於其晝夜作善助道，與汝善分稱名勸請，以是汝等增長精氣大力威德及大功能親知眷屬。彼彼如是護持我法故，亦復善護阿蘭若住法比丘、若大乘小乘，如是如是精氣增長乃至眷屬。如是如是汝等作勝供養三世諸佛，以此善根能捨惡趣，得世間樂及涅槃樂。」

大集經月藏分第十二諸天王護持品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經月藏分第十二諸天王護持品第九

爾時，世尊示世間故，問娑婆世界主大梵天王言：「此四天下是誰能作護持養育？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊示世間故，問娑婆世界主大梵天王言：「此四天下是誰能作護持養育？」

時娑婆世界主大梵天王作如是言：「大德婆伽婆！兜率陀天王共無量百千兜率陀天子，護持養育北欝單越。他化自在天王共無量百千他化自在天子，護持養育東弗婆提。化樂天王共無量百千化樂天子，護持養育南閻浮提。須夜摩天王共無量百千須夜摩天子，護持養育西瞿陀尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時娑婆世界主大梵天王作如是言：「大德婆伽婆！兜率陀天王共無量百千兜率陀天子，護持養育北欝單越。他化自在天王共無量百千他化自在天子，護持養育東弗婆提。化樂天王共無量百千化樂天子，護持養育南閻浮提。須夜摩天王共無量百千須夜摩天子，護持養育西瞿陀尼。

「大德婆伽婆！毘沙門天王共無量百千諸夜叉眾，護持養育北欝單越。提頭賴吒天王共無量百千乾闥婆眾，護持養育東弗婆提。毘樓勒叉天王共無量百千鳩槃茶眾，護持養育南閻浮提。毘樓博叉天王共無量百千龍眾，護持養育西瞿陀尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！毘沙門天王共無量百千諸夜叉眾，護持養育北欝單越。提頭賴吒天王共無量百千乾闥婆眾，護持養育東弗婆提。毘樓勒叉天王共無量百千鳩槃茶眾，護持養育南閻浮提。毘樓博叉天王共無量百千龍眾，護持養育西瞿陀尼。

「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女，護持養育北欝單越。彼天仙七宿者，虛、危、室、辟、奎、婁、胃。三曜者，鎮星、歲星、熒惑星。三天童女者，鳩槃、彌那、迷沙。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，虛危室三宿是鎮星土境，鳩槃是辰。辟、奎二宿是歲星土境，彌那是辰。婁、胃二宿是熒惑土境，迷沙是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育北欝單越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女，護持養育北欝單越。彼天仙七宿者，虛、危、室、辟、奎、婁、胃。三曜者，鎮星、歲星、熒惑星。三天童女者，鳩槃、彌那、迷沙。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，虛危室三宿是鎮星土境，鳩槃是辰。辟、奎二宿是歲星土境，彌那是辰。婁、胃二宿是熒惑土境，迷沙是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育北欝單越。

「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女護持養育東弗婆提。彼天仙七宿者，昴、畢、觜、參、井、鬼、柳。三曜者，太白星、歲星、月。三天童女者，毘利沙、彌偷那、羯迦吒迦。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，昴、畢二宿是太白土境，毘利沙是辰。觜、參、井三宿是歲星土境，彌偷那是辰。鬼、柳二宿是月土境，羯迦吒迦是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育東弗婆提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女護持養育東弗婆提。彼天仙七宿者，昴、畢、觜、參、井、鬼、柳。三曜者，太白星、歲星、月。三天童女者，毘利沙、彌偷那、羯迦吒迦。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，昴、畢二宿是太白土境，毘利沙是辰。觜、參、井三宿是歲星土境，彌偷那是辰。鬼、柳二宿是月土境，羯迦吒迦是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育東弗婆提。

「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女護持養育南閻浮提。彼天仙七宿者，星、張、翼、軫、角、亢、氐。三曜者，日、辰星、太白星。三天童女者，𦂅呵、迦若、兜羅。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，星、張、翼是日土境，𦂅呵是辰。軫、角二宿是辰星土境，迦若是辰。亢、氐二宿是太白土境，兜羅是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育南閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女護持養育南閻浮提。彼天仙七宿者，星、張、翼、軫、角、亢、氐。三曜者，日、辰星、太白星。三天童女者，𦂅呵、迦若、兜羅。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，星、張、翼是日土境，𦂅呵是辰。軫、角二宿是辰星土境，迦若是辰。亢、氐二宿是太白土境，兜羅是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育南閻浮提。

「大德婆伽婆！彼天仙七宿、三曜、三天童女護持養育西瞿陀尼。彼天仙七宿者，房、心、尾、箕、斗、牛、女。三曜者，熒惑星、歲星、鎮星。三天童女者，毘離支迦、檀㝹婆、摩伽羅。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，房、心二宿是熒惑土境，毘利支迦是辰。尾、箕、斗三宿是歲星土境，檀㝹婆是辰。牛、女二宿是鎮星土境，摩伽羅是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育西瞿陀尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！彼天仙七宿、三曜、三天童女護持養育西瞿陀尼。彼天仙七宿者，房、心、尾、箕、斗、牛、女。三曜者，熒惑星、歲星、鎮星。三天童女者，毘離支迦、檀㝹婆、摩伽羅。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，房、心二宿是熒惑土境，毘利支迦是辰。尾、箕、斗三宿是歲星土境，檀㝹婆是辰。牛、女二宿是鎮星土境，摩伽羅是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育西瞿陀尼。

「大德婆伽婆！此四天下南閻浮提最為殊勝。何以故？閻浮提人勇健聰慧梵行相應，佛婆伽婆於中出世，是故四大天王於此倍增護持養育。此閻浮提有十六大國：謂鴦伽摩伽陀國、傍伽摩伽陀國、阿槃多國、支提國，此四大國，毘沙門天王與夜叉眾圍遶護持養育。迦尸國、都薩羅國、婆蹉國、摩羅國，此四大國，提頭賴吒天王與乾闥婆眾圍遶護持養育。鳩羅婆國、毘時國、般遮羅國、疎那國，此四大國，毘樓勒叉天王與鳩槃茶眾圍遶護持養育。阿濕婆國、蘇摩國、蘇羅吒國、甘滿闍國，此四大國，毘樓博叉天王與諸龍眾圍遶護持養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！此四天下南閻浮提最為殊勝。何以故？閻浮提人勇健聰慧梵行相應，佛婆伽婆於中出世，是故四大天王於此倍增護持養育。此閻浮提有十六大國：謂鴦伽摩伽陀國、傍伽摩伽陀國、阿槃多國、支提國，此四大國，毘沙門天王與夜叉眾圍遶護持養育。迦尸國、都薩羅國、婆蹉國、摩羅國，此四大國，提頭賴吒天王與乾闥婆眾圍遶護持養育。鳩羅婆國、毘時國、般遮羅國、疎那國，此四大國，毘樓勒叉天王與鳩槃茶眾圍遶護持養育。阿濕婆國、蘇摩國、蘇羅吒國、甘滿闍國，此四大國，毘樓博叉天王與諸龍眾圍遶護持養育。

「大德婆伽婆！過去天仙護持養育此四天下故，皆亦如是分布安置。於後隨其國土、城邑、村落、塔寺、園林、樹下、塚間、山谷、曠野、河泉、陂濼乃至海中寶洲天祠，於彼卵生、胎生、濕生、化生諸龍、夜叉、羅剎、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，生於彼中還住彼處，無所繫屬不受他教。是故願佛於此閻浮提一切國土，彼諸鬼神分布安置為護持故，為護一切諸眾生故，我等於此說欲隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德婆伽婆！過去天仙護持養育此四天下故，皆亦如是分布安置。於後隨其國土、城邑、村落、塔寺、園林、樹下、塚間、山谷、曠野、河泉、陂濼乃至海中寶洲天祠，於彼卵生、胎生、濕生、化生諸龍、夜叉、羅剎、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，生於彼中還住彼處，無所繫屬不受他教。是故願佛於此閻浮提一切國土，彼諸鬼神分布安置為護持故，為護一切諸眾生故，我等於此說欲隨喜。」

佛言：「如是，大梵！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，大梵！如汝所說。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「示現世間故， 導師問梵王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現世間故， 導師問梵王，

於此四天下， 誰護持養育？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此四天下， 誰護持養育？

如是天師梵， 諸天王為首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是天師梵， 諸天王為首，

兜率他化天， 化樂須夜摩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率他化天， 化樂須夜摩，

能護持養育。 如此四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能護持養育。 如此四天下，

四王及眷屬， 亦復能護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四王及眷屬， 亦復能護持。

二十八宿等， 及以十二辰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八宿等， 及以十二辰，

十二天童女， 護持四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二天童女， 護持四天下。

隨其所生處， 龍鬼羅剎等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所生處， 龍鬼羅剎等，

不受他教者， 還於彼作護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受他教者， 還於彼作護。

天神等差別， 願佛令分布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天神等差別， 願佛令分布，

憐愍眾生故， 熾然正法燈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍眾生故， 熾然正法燈。」

爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨士！此賢劫初人壽四萬歲時，鳩留孫佛出興於世。彼佛為無量阿僧祇億那由他百千眾生，迴生死輪轉正法輪，追迴惡道安置善道及解脫果。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王等，護持故，養育故，憐愍眾生故，令三寶種不斷絕故，熾然故，地精氣眾生精氣正法精氣久住增長故，令諸眾生休息三惡道故，趣向三善道故，以四天下付囑大梵及諸天王。如是漸次劫盡，諸天人盡，一切善業白法盡滅，增長大惡諸煩惱溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨士！此賢劫初人壽四萬歲時，鳩留孫佛出興於世。彼佛為無量阿僧祇億那由他百千眾生，迴生死輪轉正法輪，追迴惡道安置善道及解脫果。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王等，護持故，養育故，憐愍眾生故，令三寶種不斷絕故，熾然故，地精氣眾生精氣正法精氣久住增長故，令諸眾生休息三惡道故，趣向三善道故，以四天下付囑大梵及諸天王。如是漸次劫盡，諸天人盡，一切善業白法盡滅，增長大惡諸煩惱溺。

「人壽三萬歲時，拘那含牟尼佛出興於世。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王，乃至四大天王及諸眷屬，護持養育故，乃至令一切眾生休息三惡道趣向三善道故，以此四天下付囑大梵及諸天王。如是次第劫盡，諸天人盡，白法亦盡，增長大惡諸煩惱溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人壽三萬歲時，拘那含牟尼佛出興於世。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王，乃至四大天王及諸眷屬，護持養育故，乃至令一切眾生休息三惡道趣向三善道故，以此四天下付囑大梵及諸天王。如是次第劫盡，諸天人盡，白法亦盡，增長大惡諸煩惱溺。

「人壽二萬歲時，迦葉如來出興於世。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、憍尸迦帝釋、四天王等及諸眷屬，護持養育故，乃至令一切眾生休息三惡道趣向三善道故。彼迦葉佛以此四天下，付囑大梵四天王等，及付諸天仙眾七曜十二天童女二十八宿等，護持故，養育故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人壽二萬歲時，迦葉如來出興於世。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、憍尸迦帝釋、四天王等及諸眷屬，護持養育故，乃至令一切眾生休息三惡道趣向三善道故。彼迦葉佛以此四天下，付囑大梵四天王等，及付諸天仙眾七曜十二天童女二十八宿等，護持故，養育故。

「了知清淨士！如是次第，至今劫濁、煩惱濁、眾生濁、大惡煩惱濁鬪諍惡世，時人壽百歲，一切白法盡，一切諸惡闇翳世間。譬如海水一味大鹹，大煩惱味遍滿於世，集會惡黨手執髑髏血塗其掌共相殺害。如是惡眾生中，我今出世菩提樹下初成正覺，受提胃、波利諸商人食。為彼等故，以此閻浮提分布天、龍、乾闥婆、鳩槃茶、夜叉等，護持養育故，以是大集十方所有佛土一切無餘菩薩摩訶薩等悉來集此。乃至於此娑婆佛土，其處百億日月，百億四天下，百億四大海，百億鐵圍山、大鐵圍山，百億須彌山，百億四阿修羅城，百億四大天王，百億三十三天，乃至百億非想非非想處。如是略數娑婆佛土，我於是處而作佛事。乃至於娑婆佛土所有諸梵天王及諸眷屬、魔天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、帝釋天王、四大天王、阿修羅王、龍王、夜叉王、羅剎王、乾闥婆王、緊那羅王、迦樓羅王、摩睺羅伽王、鳩槃茶王、餓鬼王、毘舍遮王、富單那王、迦吒富單那王等，悉將眷屬於此大集，為聞法故。乃至於此娑婆佛土，所有諸菩薩摩訶薩等，及諸聲聞一切無餘，悉來集此，為聞法故。我今為此所集大眾，顯示甚深佛法。復為護世間故，以此閻浮提所集鬼神，分布安置護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「了知清淨士！如是次第，至今劫濁、煩惱濁、眾生濁、大惡煩惱濁鬪諍惡世，時人壽百歲，一切白法盡，一切諸惡闇翳世間。譬如海水一味大鹹，大煩惱味遍滿於世，集會惡黨手執髑髏血塗其掌共相殺害。如是惡眾生中，我今出世菩提樹下初成正覺，受提胃、波利諸商人食。為彼等故，以此閻浮提分布天、龍、乾闥婆、鳩槃茶、夜叉等，護持養育故，以是大集十方所有佛土一切無餘菩薩摩訶薩等悉來集此。乃至於此娑婆佛土，其處百億日月，百億四天下，百億四大海，百億鐵圍山、大鐵圍山，百億須彌山，百億四阿修羅城，百億四大天王，百億三十三天，乃至百億非想非非想處。如是略數娑婆佛土，我於是處而作佛事。乃至於娑婆佛土所有諸梵天王及諸眷屬、魔天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、帝釋天王、四大天王、阿修羅王、龍王、夜叉王、羅剎王、乾闥婆王、緊那羅王、迦樓羅王、摩睺羅伽王、鳩槃茶王、餓鬼王、毘舍遮王、富單那王、迦吒富單那王等，悉將眷屬於此大集，為聞法故。乃至於此娑婆佛土，所有諸菩薩摩訶薩等，及諸聲聞一切無餘，悉來集此，為聞法故。我今為此所集大眾，顯示甚深佛法。復為護世間故，以此閻浮提所集鬼神，分布安置護持養育。」

爾時，世尊復問娑婆世界主大梵天王言：「過去諸佛，以此四大天下曾付囑誰令作護持養育？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復問娑婆世界主大梵天王言：「過去諸佛，以此四大天下曾付囑誰令作護持養育？」

時娑婆世界主大梵天王言：「過去諸佛，以此四天曾付囑我及憍尸迦令作護持，而我有失不彰己名及帝釋名，但稱諸餘天王及宿曜辰護持養育。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時娑婆世界主大梵天王言：「過去諸佛，以此四天曾付囑我及憍尸迦令作護持，而我有失不彰己名及帝釋名，但稱諸餘天王及宿曜辰護持養育。」

爾時，娑婆世界主大梵天王及憍尸迦帝釋，頂禮佛足，而作是言：「大德婆伽婆！大德修伽陀！我今謝過，我如小兒愚癡無智，於如來前不自稱名。大德婆伽婆！唯願容恕。大德修伽陀！唯願容恕。諸來大眾亦願容恕。我於境界言說教令得自在處護持養育，乃至令諸眾生趣善道故。我等曾於鳩留孫佛已受教勅，乃至令三寶種已作熾然。拘那含牟尼佛迦葉佛所，我受教勅亦如是，於三寶種已勤熾然，地精氣、眾生精氣、正法味醍醐精氣久住增長故，亦如我今於世尊所頂受教勅。於己境界言說教令得自在處，休息一切鬪諍飢饉，乃至令三寶種不斷絕故，三種精氣久住增長故，遮障惡行眾生、護養行法眾生故，休息眾生三惡道趣向三善道故，為令佛法得久住故，勤作護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主大梵天王及憍尸迦帝釋，頂禮佛足，而作是言：「大德婆伽婆！大德修伽陀！我今謝過，我如小兒愚癡無智，於如來前不自稱名。大德婆伽婆！唯願容恕。大德修伽陀！唯願容恕。諸來大眾亦願容恕。我於境界言說教令得自在處護持養育，乃至令諸眾生趣善道故。我等曾於鳩留孫佛已受教勅，乃至令三寶種已作熾然。拘那含牟尼佛迦葉佛所，我受教勅亦如是，於三寶種已勤熾然，地精氣、眾生精氣、正法味醍醐精氣久住增長故，亦如我今於世尊所頂受教勅。於己境界言說教令得自在處，休息一切鬪諍飢饉，乃至令三寶種不斷絕故，三種精氣久住增長故，遮障惡行眾生、護養行法眾生故，休息眾生三惡道趣向三善道故，為令佛法得久住故，勤作護持。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是。」

爾時，佛告百億大梵天王言：「所有行法住法順法厭捨惡者，今悉付囑汝等手中。汝等賢首！於百億四天下，各各境界言說教令得自在處，所有眾生，弊惡麁獷惱害於他、無有慈愍不觀後世畏，觸惱剎利心及婆羅門、毘舍、首陀心，乃至觸惱畜生心。如是作殺生因緣，乃至作邪見因緣，隨其所作非時風雨，乃至令地精氣、眾生精氣、正法精氣作損減因緣者，汝應遮止令住善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告百億大梵天王言：「所有行法住法順法厭捨惡者，今悉付囑汝等手中。汝等賢首！於百億四天下，各各境界言說教令得自在處，所有眾生，弊惡麁獷惱害於他、無有慈愍不觀後世畏，觸惱剎利心及婆羅門、毘舍、首陀心，乃至觸惱畜生心。如是作殺生因緣，乃至作邪見因緣，隨其所作非時風雨，乃至令地精氣、眾生精氣、正法精氣作損減因緣者，汝應遮止令住善法。

「若有眾生，欲得善者，欲得法者，欲度生死彼岸者，所有修行檀波羅蜜者，乃至修行般若波羅蜜者，所有行法住法眾生，及為行法營事者，彼諸眾生，汝等應當護持養育。若有眾生，受持讀誦為他演說種種解脫經論，汝等當與彼諸眾生念持方便得堅固力，入所聞不忘智信諸法相，令離生死修八聖道三昧根相應。若有眾生，於汝境界，住法奢摩他、毘婆舍那次第方便與諸三昧相應，勤求修習三種菩提者，汝等應當遮護攝受，勤作捨施勿令乏少。若有眾生，施其飲食、衣服、臥具病患因緣施湯藥者，汝等應當令彼施主五利增長。何等為五？一者、壽增長；二者、才增長；三者、樂增長；四者、善行增長；五者、慧增長。汝等長夜得利益安樂。以是因緣，汝等能滿六波羅蜜，不久得成一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，欲得善者，欲得法者，欲度生死彼岸者，所有修行檀波羅蜜者，乃至修行般若波羅蜜者，所有行法住法眾生，及為行法營事者，彼諸眾生，汝等應當護持養育。若有眾生，受持讀誦為他演說種種解脫經論，汝等當與彼諸眾生念持方便得堅固力，入所聞不忘智信諸法相，令離生死修八聖道三昧根相應。若有眾生，於汝境界，住法奢摩他、毘婆舍那次第方便與諸三昧相應，勤求修習三種菩提者，汝等應當遮護攝受，勤作捨施勿令乏少。若有眾生，施其飲食、衣服、臥具病患因緣施湯藥者，汝等應當令彼施主五利增長。何等為五？一者、壽增長；二者、才增長；三者、樂增長；四者、善行增長；五者、慧增長。汝等長夜得利益安樂。以是因緣，汝等能滿六波羅蜜，不久得成一切種智。」

時娑婆世界主大梵天王為首，共百億諸梵天王，咸作是言：「如是，如是。大德婆伽婆！我等各各於己境界，弊惡麁獷惱害於他、無慈愍心不觀後世畏，乃至我當遮障，與彼施主增長五事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時娑婆世界主大梵天王為首，共百億諸梵天王，咸作是言：「如是，如是。大德婆伽婆！我等各各於己境界，弊惡麁獷惱害於他、無慈愍心不觀後世畏，乃至我當遮障，與彼施主增長五事。」

佛言：「善哉，善哉！汝應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！汝應如是。」

爾時，復有一切菩薩摩訶薩、一切諸大聲聞、一切天龍，乃至一切人非人等讚言：「善哉，善哉！大雄猛士！汝等如是，法得久住，令諸眾生得離惡道速趣善道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有一切菩薩摩訶薩、一切諸大聲聞、一切天龍，乃至一切人非人等讚言：「善哉，善哉！大雄猛士！汝等如是，法得久住，令諸眾生得離惡道速趣善道。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「我告月藏言： 入此賢劫初， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我告月藏言： 入此賢劫初，

鳩留佛付囑， 梵等四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳩留佛付囑， 梵等四天下，

遮障諸惡故， 熾然正法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮障諸惡故， 熾然正法眼。

捨離諸惡事， 護持行法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離諸惡事， 護持行法者，

不斷三寶種， 增長三精氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷三寶種， 增長三精氣，

休息諸惡趣， 令向諸善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休息諸惡趣， 令向諸善道。

拘那含牟尼， 復囑大梵王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘那含牟尼， 復囑大梵王，

他化化樂天， 乃至四天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化化樂天， 乃至四天王。

次後迦葉佛， 復囑梵天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次後迦葉佛， 復囑梵天王，

化樂等四天， 帝釋護世王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化樂等四天， 帝釋護世王。

過去諸天仙， 為諸世間故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸天仙， 為諸世間故，

安置諸宿曜， 令護持養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安置諸宿曜， 令護持養育。

至於濁惡世， 白法盡滅時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於濁惡世， 白法盡滅時，

我獨覺無上， 安置護人民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我獨覺無上， 安置護人民。

今於大眾前， 數數惱亂我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於大眾前， 數數惱亂我，

應當捨說法， 置我令護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當捨說法， 置我令護持。

十方諸菩薩， 一切悉來集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸菩薩， 一切悉來集，

天王亦來此， 娑婆佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王亦來此， 娑婆佛國土。

我問大梵王， 誰昔護持者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問大梵王， 誰昔護持者？

帝釋大梵天， 指示餘天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋大梵天， 指示餘天王。

於時釋梵王， 謝過導師言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時釋梵王， 謝過導師言：

我等所王處， 遮障一切惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等所王處， 遮障一切惡，

熾然三寶種， 增長三精氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然三寶種， 增長三精氣，

遮障諸惡朋， 護持善朋黨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮障諸惡朋， 護持善朋黨。」