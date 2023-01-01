大方等大集經卷第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第四十八

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十四本事品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月藏分第十四本事品第四

爾時，彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩整理衣服，合掌向佛而作是言：「世尊既是釋迦貴種剎利大姓，迦毘羅城淨飯王子，此四阿修羅畜生種類極成卑下，世尊何故言與我親？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩整理衣服，合掌向佛而作是言：「世尊既是釋迦貴種剎利大姓，迦毘羅城淨飯王子，此四阿修羅畜生種類極成卑下，世尊何故言與我親？」

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「於過去世第三十一劫有佛出興，號毘舍浮如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛常為四眾說法。爾時有一大婆羅門，名弗沙耶若，已於過去無量佛所種諸善根，於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，深信具足歸依三寶，受持五戒離諸放逸。時弗沙耶若有弟八人：一名、弗沙金剛；二名、弗沙那毘；三名、弗沙闍利；四名、弗沙跋摩；五名、弗沙車帝；六名、弗沙樹；七名、弗沙毘離；八名、弗沙那提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「於過去世第三十一劫有佛出興，號毘舍浮如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛常為四眾說法。爾時有一大婆羅門，名弗沙耶若，已於過去無量佛所種諸善根，於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，深信具足歸依三寶，受持五戒離諸放逸。時弗沙耶若有弟八人：一名、弗沙金剛；二名、弗沙那毘；三名、弗沙闍利；四名、弗沙跋摩；五名、弗沙車帝；六名、弗沙樹；七名、弗沙毘離；八名、弗沙那提。

「時弗沙耶若婆羅門勸諸弟言：『汝等賢首！今可歸依佛法僧寶，受持五戒離諸放逸，發阿耨多羅三藐三菩提心。』時彼諸弟皆悉不肯歸依三寶，乃至不肯發菩提心。時弗沙耶若數勸諸弟經於多年，復問諸弟：『汝等！何故皆悉不肯歸依三寶，乃至不肯發菩提心？竟有何意何所願求？』時彼八弟即作是言：『兄能千年修二威儀，惟行惟住不坐不臥，經七日夜限食一揣，修此難行足滿千年，然後我當歸依三寶，受持五戒，離諸放逸發於無上菩提之心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時弗沙耶若婆羅門勸諸弟言：『汝等賢首！今可歸依佛法僧寶，受持五戒離諸放逸，發阿耨多羅三藐三菩提心。』時彼諸弟皆悉不肯歸依三寶，乃至不肯發菩提心。時弗沙耶若數勸諸弟經於多年，復問諸弟：『汝等！何故皆悉不肯歸依三寶，乃至不肯發菩提心？竟有何意何所願求？』時彼八弟即作是言：『兄能千年修二威儀，惟行惟住不坐不臥，經七日夜限食一揣，修此難行足滿千年，然後我當歸依三寶，受持五戒，離諸放逸發於無上菩提之心。』

「彌勒！時弗沙耶若聞是語已，一心喜悅，即為八弟而立誓言：『汝等若能歸依三寶，乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心不退轉者，我今必當千年之中不坐不臥、七日七夜限食一揣。我立誓已，於千年中若晝若夜，乃至一剎那頃念於坐臥。乃至於七日夜過食一揣，永當使我違三世佛，違六波羅蜜，違十善業道，不成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！時弗沙耶若聞是語已，一心喜悅，即為八弟而立誓言：『汝等若能歸依三寶，乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心不退轉者，我今必當千年之中不坐不臥、七日七夜限食一揣。我立誓已，於千年中若晝若夜，乃至一剎那頃念於坐臥。乃至於七日夜過食一揣，永當使我違三世佛，違六波羅蜜，違十善業道，不成阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時，空中有百千億那由他無量諸天讚言：『大士！善哉！善哉！堅固勇猛大力決定，汝於來世盲冥眾中當得成佛、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，聲震於世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，空中有百千億那由他無量諸天讚言：『大士！善哉！善哉！堅固勇猛大力決定，汝於來世盲冥眾中當得成佛、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，聲震於世。』

「時毘舍浮佛，以弗沙耶若頭陀功德故，讚言：『善哉！善哉！大婆羅門！汝今以此苦行威儀，行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜故，於未來世第三十一大賢劫中人壽百歲於彼成佛，號釋迦牟尼如來、應、正遍知，聲震於世。汝當爾時，與此八弟授阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時毘舍浮佛，以弗沙耶若頭陀功德故，讚言：『善哉！善哉！大婆羅門！汝今以此苦行威儀，行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜故，於未來世第三十一大賢劫中人壽百歲於彼成佛，號釋迦牟尼如來、應、正遍知，聲震於世。汝當爾時，與此八弟授阿耨多羅三藐三菩提記。』

「彌勒！彼弗沙耶若婆羅門，足滿千年不坐不臥，經七日夜限食一揣，滿千年已，令彼八弟安住三歸受持五戒，及發無上菩提之心。善男子！是弗沙耶若化其八弟及餘無量百千萬億那由他等，諸婆羅門、長者、居士、男子、女人、童男、童女，皆成熟已，即於毘舍浮如來法中出家學道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！彼弗沙耶若婆羅門，足滿千年不坐不臥，經七日夜限食一揣，滿千年已，令彼八弟安住三歸受持五戒，及發無上菩提之心。善男子！是弗沙耶若化其八弟及餘無量百千萬億那由他等，諸婆羅門、長者、居士、男子、女人、童男、童女，皆成熟已，即於毘舍浮如來法中出家學道。

「爾時，所有解說經論及諸外典，誦持不忘為人解說，然後至閑林中，與第一義諦禪波羅蜜相應而住經五萬年。於彼時中，成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、畜生、餓鬼、毘舍遮、人、非人等，向於阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，所有解說經論及諸外典，誦持不忘為人解說，然後至閑林中，與第一義諦禪波羅蜜相應而住經五萬年。於彼時中，成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、畜生、餓鬼、毘舍遮、人、非人等，向於阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。

「彌勒！彼弗沙耶若婆羅門者豈異人乎？莫作異觀，我身是也。我於爾時為欲成熟彼八弟故，於千年中不坐不臥但行但立，經七日夜限食一揣；我為成熟彼諸弟故，乃至於閑林中住第一義諦經五萬年，成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、畜生、餓鬼、毘舍遮、人、非人等，向阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！彼弗沙耶若婆羅門者豈異人乎？莫作異觀，我身是也。我於爾時為欲成熟彼八弟故，於千年中不坐不臥但行但立，經七日夜限食一揣；我為成熟彼諸弟故，乃至於閑林中住第一義諦經五萬年，成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、畜生、餓鬼、毘舍遮、人、非人等，向阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。

「爾時，弗沙金剛者，今羅睺羅阿修羅王是；弗沙那毘者，今毘摩質多羅阿修羅王是；弗沙闍利者，今波羅陀阿修羅王是；弗沙跋摩者，今婆稚毘盧遮那阿修羅王是；弗沙車帝者，今魔王波旬是；弗沙樹者，今汝彌勒是，以是因緣得無礙智，一生補處安住大乘。弗沙毘離者，今毘摩羅詰是也；弗沙難提者，今提婆達多是也。當如是觀，我昔為求阿耨多羅三藐三菩提故，為欲成就魔波旬故，作如是等無量苦惱毛竪驚怖難行之事。是故今此魔王波旬，以福德智慧二種莊嚴故，有如是等神通威力，有大功能，於欲界中最勝自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，弗沙金剛者，今羅睺羅阿修羅王是；弗沙那毘者，今毘摩質多羅阿修羅王是；弗沙闍利者，今波羅陀阿修羅王是；弗沙跋摩者，今婆稚毘盧遮那阿修羅王是；弗沙車帝者，今魔王波旬是；弗沙樹者，今汝彌勒是，以是因緣得無礙智，一生補處安住大乘。弗沙毘離者，今毘摩羅詰是也；弗沙難提者，今提婆達多是也。當如是觀，我昔為求阿耨多羅三藐三菩提故，為欲成就魔波旬故，作如是等無量苦惱毛竪驚怖難行之事。是故今此魔王波旬，以福德智慧二種莊嚴故，有如是等神通威力，有大功能，於欲界中最勝自在。

「此魔波旬及餘眷屬，今於我所起殺害心，於正法幢起摧折心，於僧寶所起破壞心，於八聖道起斷除心，於正法燈起毀滅心，於諸眾生一切善法起隱沒心，致留難心，作恐怖心，不憐愍心，違反之心，令諸眾生退捨善道墮惡趣心。於諸龍眾起驚怖心，於阿修羅宮起破壞心，於此說法大眾會所欲障礙故而來至此，復起欲壞大眾集心，興此惡意顧視而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此魔波旬及餘眷屬，今於我所起殺害心，於正法幢起摧折心，於僧寶所起破壞心，於八聖道起斷除心，於正法燈起毀滅心，於諸眾生一切善法起隱沒心，致留難心，作恐怖心，不憐愍心，違反之心，令諸眾生退捨善道墮惡趣心。於諸龍眾起驚怖心，於阿修羅宮起破壞心，於此說法大眾會所欲障礙故而來至此，復起欲壞大眾集心，興此惡意顧視而坐。

「若有眾生為障礙他故，嬈亂他故，降伏他故，欺陵他故，求稱譽故，求名聞故，依於五欲戲笑樂故，求富貴故，修行施戒忍辱精進禪定智慧，不為解脫，不為信敬，不為離欲寂靜，唯為自身五欲樂故，修行施戒忍辱精進禪定智慧，為如是等諸結所縛雜於愚癡，於欲界中果報成熟，為魔波旬如是苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生為障礙他故，嬈亂他故，降伏他故，欺陵他故，求稱譽故，求名聞故，依於五欲戲笑樂故，求富貴故，修行施戒忍辱精進禪定智慧，不為解脫，不為信敬，不為離欲寂靜，唯為自身五欲樂故，修行施戒忍辱精進禪定智慧，為如是等諸結所縛雜於愚癡，於欲界中果報成熟，為魔波旬如是苦惱。

「此魔波旬以本障礙他故，嬈亂他故，降伏他故，欺陵他故，求稱譽故，求名聞故，依於五欲戲笑樂故，求富貴故，於毘舍浮如來法中，修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣，今於現在白法盡滅，五濁惡世得作魔王，於三寶所不生信敬無尊仰心。如是波旬常於眾生而作諸惡，不利益故，令苦惱故，令墮落故；提婆達多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此魔波旬以本障礙他故，嬈亂他故，降伏他故，欺陵他故，求稱譽故，求名聞故，依於五欲戲笑樂故，求富貴故，於毘舍浮如來法中，修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣，今於現在白法盡滅，五濁惡世得作魔王，於三寶所不生信敬無尊仰心。如是波旬常於眾生而作諸惡，不利益故，令苦惱故，令墮落故；提婆達多亦復如是。

「此羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、波羅陀阿修羅王、婆稚毘盧遮那阿修羅王、牟真隣陀阿修羅王，及餘阿修羅等，亦於毘舍浮如來法中，憍逸自舉不勤修習。復懷疑惑雜諸煩惱，貪欲瞋恚愚癡邪見，無明䏣佞斷常之心，修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣，今生下類苦惱畜生阿修羅道，為諸結所縛疑惑愚癡，是故彼等尚不能發世俗正見，何況能發無上善根！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、波羅陀阿修羅王、婆稚毘盧遮那阿修羅王、牟真隣陀阿修羅王，及餘阿修羅等，亦於毘舍浮如來法中，憍逸自舉不勤修習。復懷疑惑雜諸煩惱，貪欲瞋恚愚癡邪見，無明䏣佞斷常之心，修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣，今生下類苦惱畜生阿修羅道，為諸結所縛疑惑愚癡，是故彼等尚不能發世俗正見，何況能發無上善根！

「唯有彌勒菩薩摩訶薩、毘摩羅詰及菩提鬘阿修羅仙等，於毘舍浮如來法中，不為障礙他故，乃至不求富貴故，但樂離欲化眾生故，修六波羅蜜。以是因緣，此大丈夫彌勒菩薩、毘摩羅詰，及菩提鬘阿修羅仙等，得無礙智，以諸菩薩功德莊嚴，巧成一切眾生智藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯有彌勒菩薩摩訶薩、毘摩羅詰及菩提鬘阿修羅仙等，於毘舍浮如來法中，不為障礙他故，乃至不求富貴故，但樂離欲化眾生故，修六波羅蜜。以是因緣，此大丈夫彌勒菩薩、毘摩羅詰，及菩提鬘阿修羅仙等，得無礙智，以諸菩薩功德莊嚴，巧成一切眾生智藥。

「是故我今告於汝等，若有欲求無上智者，是人應當深信清淨，以第一義諦而求菩提，莫以世諦。譬如五大河水能滿大海，不以小河。如是以依第一義故，速能充滿一切智海，不以世諦。又如須彌山王依於大地久住不動，不以依水。如是以依第一義諦，一切善根而得堅固，不以世諦。又如一切草木依於大地而得生長，不以草葉。如是四念處乃至十八不共法大慈大悲等，依第一義諦而得生長，不以世諦。又如猛風依於虛空而能吹盪烟雲塵霧，不依於地。如是為求菩提諸善男子、善女人等，依第一義諦，能吹諸惡見雲煩惱烟霧十惡道塵，不以世諦。又如依日大光明故，得見高下及諸色像種種作業，不以依彼油燈小光。如是以依第一義諦菩提之心，無有迷惑作諸善業，不以世諦。是故應捨一切愛取攝受之事，住閑林中，不作放逸修第一義，不以世諦。汝等如是便能速滿六波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故我今告於汝等，若有欲求無上智者，是人應當深信清淨，以第一義諦而求菩提，莫以世諦。譬如五大河水能滿大海，不以小河。如是以依第一義故，速能充滿一切智海，不以世諦。又如須彌山王依於大地久住不動，不以依水。如是以依第一義諦，一切善根而得堅固，不以世諦。又如一切草木依於大地而得生長，不以草葉。如是四念處乃至十八不共法大慈大悲等，依第一義諦而得生長，不以世諦。又如猛風依於虛空而能吹盪烟雲塵霧，不依於地。如是為求菩提諸善男子、善女人等，依第一義諦，能吹諸惡見雲煩惱烟霧十惡道塵，不以世諦。又如依日大光明故，得見高下及諸色像種種作業，不以依彼油燈小光。如是以依第一義諦菩提之心，無有迷惑作諸善業，不以世諦。是故應捨一切愛取攝受之事，住閑林中，不作放逸修第一義，不以世諦。汝等如是便能速滿六波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「一生處彌勒， 問於尊導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一生處彌勒， 問於尊導師，

云何畜生類， 言與人為親？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何畜生類， 言與人為親？

世尊見久遠， 告於彌勒言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊見久遠， 告於彌勒言：

修羅等往昔， 皆是我兄弟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修羅等往昔， 皆是我兄弟。

第三十一劫， 毘舍浮佛時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十一劫， 毘舍浮佛時，

我作婆羅門， 聰慧字耶若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作婆羅門， 聰慧字耶若，

六度常相應， 菩提不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度常相應， 菩提不退轉。

時我有八弟， 邪見婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我有八弟， 邪見婆羅門，

勸令信三寶， 及發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸令信三寶， 及發菩提心，

彼皆不肯行， 愚癡邪見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼皆不肯行， 愚癡邪見故。

既歷多年已， 鈍根作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既歷多年已， 鈍根作是言：

兄能千年中， 常離於坐臥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兄能千年中， 常離於坐臥，

復經七日夜， 限食飯一揣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復經七日夜， 限食飯一揣。

如是千年滿， 我當住菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是千年滿， 我當住菩提。

我時一心喜， 誓住二威儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時一心喜， 誓住二威儀，

既滿千年已， 方得成熟彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既滿千年已， 方得成熟彼。

又化多眾生， 出家離俗已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又化多眾生， 出家離俗已，

復與第一義， 相應五萬年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與第一義， 相應五萬年。

如是第一義， 我時本安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是第一義， 我時本安住，

轉化無量眾， 堅住無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉化無量眾， 堅住無上道。

羅睺毘摩質， 婆稚波羅陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺毘摩質， 婆稚波羅陀，

波旬毘摩詰， 彌勒及提婆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬毘摩詰， 彌勒及提婆。

如是八人等， 先是我兄弟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是八人等， 先是我兄弟，

為彼修苦行， 成熟於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼修苦行， 成熟於菩提。

我為無上道， 行諸苦難事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為無上道， 行諸苦難事，

波旬提婆達， 常欲危害我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬提婆達， 常欲危害我。

魔於過去時， 所作諸善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔於過去時， 所作諸善業，

初無有信敬， 恒欲惱眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初無有信敬， 恒欲惱眾生。

但為富貴欲， 求名不尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為富貴欲， 求名不尊重，

毘舍浮法中， 而行於六度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍浮法中， 而行於六度。

白法盡滅已， 惡法增長時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白法盡滅已， 惡法增長時，

得為魔波旬， 欲界中自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得為魔波旬， 欲界中自在。

又於三寶所， 不肯生信敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於三寶所， 不肯生信敬，

波旬提婆達， 常欲惱眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬提婆達， 常欲惱眾生。

如是修羅王， 增上憍逸士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修羅王， 增上憍逸士，

疑惑有欲垢， 及諸嫉妬行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑惑有欲垢， 及諸嫉妬行。

今在畜生類， 而作修羅王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今在畜生類， 而作修羅王，

於諸最勝法， 無智不能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸最勝法， 無智不能了，

彌勒毘摩詰， 道鬘修羅仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒毘摩詰， 道鬘修羅仙，

於毘舍得信， 修行無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於毘舍得信， 修行無上道。

彼與六度合， 常化諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼與六度合， 常化諸眾生，

是故今殊勝， 成熟無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故今殊勝， 成熟無礙智。

故我今示汝， 宜捨諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我今示汝， 宜捨諸疑惑，

勤修第一義， 證菩提不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修第一義， 證菩提不難。

如海常充滿， 種種眾寶物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海常充滿， 種種眾寶物，

如是修真諦， 能令智滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修真諦， 能令智滿足。

又如依大地， 生長諸苗稼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如依大地， 生長諸苗稼，

如是真諦合， 能生勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真諦合， 能生勝菩提。

又如風依空， 吹盪諸塵曀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如風依空， 吹盪諸塵曀，

如是修真諦， 能滅諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修真諦， 能滅諸煩惱。

又如依日光， 明見諸色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如依日光， 明見諸色像。

若住第一義， 能覩諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住第一義， 能覩諸佛法。

是故若欲求， 於世速成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故若欲求， 於世速成佛，

宜捨諸見著， 安住第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宜捨諸見著， 安住第一義。

往詣閑林中， 端坐修禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣閑林中， 端坐修禪定，

勇決獨無侶， 求無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇決獨無侶， 求無上菩提。

精勤自調伏， 防護於己心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤自調伏， 防護於己心，

棄捨諸邪見， 遠離於斷常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨諸邪見， 遠離於斷常。

怒心龍夜叉， 并及諸鬼神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怒心龍夜叉， 并及諸鬼神，

無量百千億， 化之以真諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量百千億， 化之以真諦。」

大方等大集經月藏分第十四第一義諦品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經月藏分第十四第一義諦品第五

爾時，月藏菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我今欲有所問，惟願如來，隨時聽許為我解釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月藏菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我今欲有所問，惟願如來，隨時聽許為我解釋。」

爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「善男子！如來、應、正遍知，恣汝所問，當隨意答令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「善男子！如來、應、正遍知，恣汝所問，當隨意答令汝心喜。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩聞佛語已，即白佛言：「唯然受教。大德婆伽婆！云何菩薩摩訶薩住阿蘭若修第一義諦得如月，以四無礙成熟眾生能滿六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月藏菩薩摩訶薩聞佛語已，即白佛言：「唯然受教。大德婆伽婆！云何菩薩摩訶薩住阿蘭若修第一義諦得如月，以四無礙成熟眾生能滿六波羅蜜？」

佛言：「善哉！善哉！善男子！快問是義。汝於過去無量佛所殖諸善根，修諸功德圓滿之行，已曾問此甚深之義。汝今直欲為彼未曾修習求阿耨多羅三藐三菩提諸善男子、善女人，故問如是義。善男子！諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！善男子！快問是義。汝於過去無量佛所殖諸善根，修諸功德圓滿之行，已曾問此甚深之義。汝今直欲為彼未曾修習求阿耨多羅三藐三菩提諸善男子、善女人，故問如是義。善男子！諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。

「善男子！若有清信善男子、善女人，求阿耨多羅三藐三菩提者，當作是觀，三界所有一切眾生，皆為貪欲、瞋恚、愚癡三毒猛火焚燒熾然，生老病死憂悲苦惱皆亦熾然不得解脫。作是觀時，菩薩於彼諸眾生所起大悲心，復作是念：『一切眾生莫不厭苦求樂，彼等如是為苦所轉如五節輪。』復作是念：『何因緣故，此諸眾生眾苦增長無有休息？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有清信善男子、善女人，求阿耨多羅三藐三菩提者，當作是觀，三界所有一切眾生，皆為貪欲、瞋恚、愚癡三毒猛火焚燒熾然，生老病死憂悲苦惱皆亦熾然不得解脫。作是觀時，菩薩於彼諸眾生所起大悲心，復作是念：『一切眾生莫不厭苦求樂，彼等如是為苦所轉如五節輪。』復作是念：『何因緣故，此諸眾生眾苦增長無有休息？』

「作是念時，知諸眾生皆為愛取因緣所攝，故受是苦增長不息。是故我當棄捨愛取所攝因緣，出向閑林獨而無侶，於第一義諦思惟而住，如是先自除苦，然後乃能除眾生苦。如是菩薩以真實心欲令眾生離苦得樂，當知此心從大悲起。菩薩摩訶薩棄捨一切愛取因緣，出向閑林獨而無侶如犀牛角，於四聖種喜悅而住，不念地、不念我地、不念地我，水火風大亦如是。不念色、不念我色、不念色我，受想行識亦如是。不念眼、不念我眼、不念眼我，如是不念眼識、不念我眼識、不念眼識我。如是不念眼觸、不念我眼觸、不念眼觸我。如是眼觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，不念樂、不念我樂、不念樂我，乃至不苦不樂亦如是，耳鼻舌身亦如是。不念意、不念我意、不念意我，乃至意觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，不念樂、不念我樂、不念樂我，乃至不念不苦不樂亦如是。不念四大、不念我四大、不念四大我，乃至不念三受，不念六想，不念三行，不念六識，不念色聲香味觸亦如是。不念虛空處，不念識處，不念無所有處，不念非想非非想處。不念見、不念聞、不念覺、不念知，不念代謝，不念覺觀，不念心，不念此世間、不念彼世間。不念過去、不念未來、不念現在，不念斷、不念常，不念三昧、不念禪，不念捨、不念盡、不念用，不念生、不念滅，不念我、不念數，不念黑、不念白，不念勝、不念劣，不念行、不念住、不念坐、不念臥，不念闇、不念明。不念作、不念三界，不念剎那亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念時，知諸眾生皆為愛取因緣所攝，故受是苦增長不息。是故我當棄捨愛取所攝因緣，出向閑林獨而無侶，於第一義諦思惟而住，如是先自除苦，然後乃能除眾生苦。如是菩薩以真實心欲令眾生離苦得樂，當知此心從大悲起。菩薩摩訶薩棄捨一切愛取因緣，出向閑林獨而無侶如犀牛角，於四聖種喜悅而住，不念地、不念我地、不念地我，水火風大亦如是。不念色、不念我色、不念色我，受想行識亦如是。不念眼、不念我眼、不念眼我，如是不念眼識、不念我眼識、不念眼識我。如是不念眼觸、不念我眼觸、不念眼觸我。如是眼觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，不念樂、不念我樂、不念樂我，乃至不苦不樂亦如是，耳鼻舌身亦如是。不念意、不念我意、不念意我，乃至意觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，不念樂、不念我樂、不念樂我，乃至不念不苦不樂亦如是。不念四大、不念我四大、不念四大我，乃至不念三受，不念六想，不念三行，不念六識，不念色聲香味觸亦如是。不念虛空處，不念識處，不念無所有處，不念非想非非想處。不念見、不念聞、不念覺、不念知，不念代謝，不念覺觀，不念心，不念此世間、不念彼世間。不念過去、不念未來、不念現在，不念斷、不念常，不念三昧、不念禪，不念捨、不念盡、不念用，不念生、不念滅，不念我、不念數，不念黑、不念白，不念勝、不念劣，不念行、不念住、不念坐、不念臥，不念闇、不念明。不念作、不念三界，不念剎那亦如是。

「呵呵呵呵呵呵 噠囉咩 達囉膩移 沓婆差 沓婆揭勒叉移 陀婆木叉移 蘇婆賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呵呵呵呵呵呵 噠囉咩 達囉膩移 沓婆差 沓婆揭勒叉移 陀婆木叉移 蘇婆賀

「善男子！是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦。」

佛說如是阿蘭若第一義諦時，有八十億百千頻婆羅諸天及人，於第一義諦曾修習者皆得無生法忍。復有恒河沙等天人，得柔順忍。復有過虛空量諸眾生等，得不忘菩提心三昧。復有八萬四千比丘，得無漏心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是阿蘭若第一義諦時，有八十億百千頻婆羅諸天及人，於第一義諦曾修習者皆得無生法忍。復有恒河沙等天人，得柔順忍。復有過虛空量諸眾生等，得不忘菩提心三昧。復有八萬四千比丘，得無漏心解脫。

爾時，世尊復作是言：「善男子！若有菩薩摩訶薩，如上所說棄諸愛取所攝因緣，乃至如我所說修第一義諦時，云何菩薩摩訶薩得如月，以四無礙成熟眾生，能滿六波羅蜜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復作是言：「善男子！若有菩薩摩訶薩，如上所說棄諸愛取所攝因緣，乃至如我所說修第一義諦時，云何菩薩摩訶薩得如月，以四無礙成熟眾生，能滿六波羅蜜？

「善男子！如菩薩摩訶薩觀諸眾生皆為三毒猛火熾然，生老病死憂悲苦惱皆亦熾然，不得解脫。作是觀時，菩薩於彼諸眾生所起大悲心，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，如初日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如菩薩摩訶薩觀諸眾生皆為三毒猛火熾然，生老病死憂悲苦惱皆亦熾然，不得解脫。作是觀時，菩薩於彼諸眾生所起大悲心，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，如初日月。

「如菩薩摩訶薩為除眾生諸苦惱故，捨諸愛取所攝因緣，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與義無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如二日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩為除眾生諸苦惱故，捨諸愛取所攝因緣，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與義無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如二日月。

「如菩薩摩訶薩出向閑林，獨而無侶如犀牛角，於四聖種喜悅而住，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與法無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如三日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩出向閑林，獨而無侶如犀牛角，於四聖種喜悅而住，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與法無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如三日月。

「如菩薩摩訶薩修第一義諦，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與詞無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如四日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩修第一義諦，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與詞無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如四日月。

「如菩薩摩訶薩於三界境界及一切樂，皆悉棄捨，修第一義諦，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生一切渴愛，與樂說無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如五日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩於三界境界及一切樂，皆悉棄捨，修第一義諦，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生一切渴愛，與樂說無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如五日月。

「如菩薩摩訶薩棄捨現在人中樂，亦不悕望於五欲樂而修第一義，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生一切瞋闇，成熟眾生能滿檀波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如六日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩棄捨現在人中樂，亦不悕望於五欲樂而修第一義，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生一切瞋闇，成熟眾生能滿檀波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如六日月。

「如菩薩摩訶薩於諸境界得奢摩他定，此是菩薩摩訶薩得如月，成熟眾生能滿尸羅波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如七日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩於諸境界得奢摩他定，此是菩薩摩訶薩得如月，成熟眾生能滿尸羅波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如七日月。

「如菩薩摩訶薩三界境界休息相應，不分別瞋、不分別慈，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿羼提波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如八日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩三界境界休息相應，不分別瞋、不分別慈，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿羼提波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如八日月。

「如菩薩摩訶薩一切三界休息相應，不分別極不分別，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿毘梨耶波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如九日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩一切三界休息相應，不分別極不分別，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿毘梨耶波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如九日月。

「如菩薩摩訶薩為悲愍眾生故而修第一義，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿禪波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩為悲愍眾生故而修第一義，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿禪波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十日月。

「如菩薩摩訶薩為眾生故，於諸三界陰界諸入三受等事，不分別極不分別，住如實際而修第一義，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿般若波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十一日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩為眾生故，於諸三界陰界諸入三受等事，不分別極不分別，住如實際而修第一義，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿般若波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十一日月。

「如是，善男子！此是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時得如月，以四無礙成熟眾生，能滿六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！此是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時得如月，以四無礙成熟眾生，能滿六波羅蜜。

「復次，善男子！云何菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生復得如月？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生復得如月？

「善男子！如菩薩摩訶薩住於閑林，若行若住若坐若臥，捨離分別一切三界陰界入等，住不分別修第一義。時諸地行天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，飢渴寒熱更相怖畏，逼迫身心常懷瞋惡，於諸眾生而無慈愍，不觀後世畏。彼諸天、龍乃至迦吒富單那，往菩薩所見已大笑，而欲奪於菩薩精氣，又以惡氣而欲噓之，及欲打害散亂其心。彼諸鬼神雖起此惡，去一由旬不能往到彼菩薩所，何能以氣噓之奪其精氣，及以打害散亂其心？彼諸鬼神心極生怪，復示第一最惡形色，欲令菩薩畏之心裂。然此菩薩若行若住乃至不能動其一毛，何況能作諸餘惱亂！彼諸天、龍乃至迦吒富單那，以一切方便不能少分惱亂於彼修第一義諦菩薩摩訶薩。彼等便於修第一義諦菩薩摩訶薩所，心得敬信尊重敬仰心生希有，以於菩薩生敬信故，身心苦盡得樂充滿。彼等復數詣菩薩所接足禮敬，還其本處遊行止住，復於眾生更相敬重，常生慈心、不怖畏心、不䏣佞心、不惱害心、無怨讎心、不鬪諍心、作平等心、休息殺生心，乃至休息諸邪見心。彼等數數向於菩薩極作敬重，頭面禮足發願懺悔一切罪業，而作是言：『我等從今乃至久遠，生死流轉隨幾時中，亦常恭敬供養仁者，以為左右親友知識兄弟眷屬及作檀越，乃至菩薩於阿耨多羅三藐三菩提得成正覺。是時仁者，於三乘中與我授記。以仁者力故，我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。』此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩，於諸眾生如十二日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如菩薩摩訶薩住於閑林，若行若住若坐若臥，捨離分別一切三界陰界入等，住不分別修第一義。時諸地行天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，飢渴寒熱更相怖畏，逼迫身心常懷瞋惡，於諸眾生而無慈愍，不觀後世畏。彼諸天、龍乃至迦吒富單那，往菩薩所見已大笑，而欲奪於菩薩精氣，又以惡氣而欲噓之，及欲打害散亂其心。彼諸鬼神雖起此惡，去一由旬不能往到彼菩薩所，何能以氣噓之奪其精氣，及以打害散亂其心？彼諸鬼神心極生怪，復示第一最惡形色，欲令菩薩畏之心裂。然此菩薩若行若住乃至不能動其一毛，何況能作諸餘惱亂！彼諸天、龍乃至迦吒富單那，以一切方便不能少分惱亂於彼修第一義諦菩薩摩訶薩。彼等便於修第一義諦菩薩摩訶薩所，心得敬信尊重敬仰心生希有，以於菩薩生敬信故，身心苦盡得樂充滿。彼等復數詣菩薩所接足禮敬，還其本處遊行止住，復於眾生更相敬重，常生慈心、不怖畏心、不䏣佞心、不惱害心、無怨讎心、不鬪諍心、作平等心、休息殺生心，乃至休息諸邪見心。彼等數數向於菩薩極作敬重，頭面禮足發願懺悔一切罪業，而作是言：『我等從今乃至久遠，生死流轉隨幾時中，亦常恭敬供養仁者，以為左右親友知識兄弟眷屬及作檀越，乃至菩薩於阿耨多羅三藐三菩提得成正覺。是時仁者，於三乘中與我授記。以仁者力故，我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。』此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩，於諸眾生如十二日月。

「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，所有空行天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，於諸眾生獷惡瞋恚無有慈愍不觀後世畏，作如是等諸惡形色非威儀事，乃至不能惱彼住於閑林修第一義諦菩薩摩訶薩一毛，何況能作諸餘惱亂！彼等天、龍便於菩薩摩訶薩所心得敬信，乃至休息十不善道。彼等數數向菩薩所發願懺悔一切罪業，乃至『仁者於三乘中與我授記，我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。』此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十三日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，所有空行天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，於諸眾生獷惡瞋恚無有慈愍不觀後世畏，作如是等諸惡形色非威儀事，乃至不能惱彼住於閑林修第一義諦菩薩摩訶薩一毛，何況能作諸餘惱亂！彼等天、龍便於菩薩摩訶薩所心得敬信，乃至休息十不善道。彼等數數向菩薩所發願懺悔一切罪業，乃至『仁者於三乘中與我授記，我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。』此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十三日月。

「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，彼諸天、龍乃至迦吒富單那，向彼菩薩摩訶薩邊，懺悔業障眾生障法障煩惱障，乃至是諸眾生得成熟故能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十四日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，彼諸天、龍乃至迦吒富單那，向彼菩薩摩訶薩邊，懺悔業障眾生障法障煩惱障，乃至是諸眾生得成熟故能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十四日月。

「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，彼諸天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，獷惡瞋恚。於諸眾生無有慈愍，不深敬信不觀後世畏，乃至於彼修第一義諦菩薩摩訶薩所，深得敬信尊重敬仰生希有心，一切皆悉棄捨惡業及捨舍宅，晝夜詣彼修第一義諦菩薩摩訶薩所，修行如上。休息殺生，於諸眾生生悲心利益心憐愍心而住，休息偷盜邪婬妄語，此是修第一義菩薩摩訶薩能滿檀那波羅蜜。如彼休息兩舌，此是菩薩摩訶薩能滿尸羅波羅蜜。如彼休息惡口，此是菩薩摩訶薩能滿羼提波羅蜜。如彼休息綺語，此是菩薩摩訶薩能滿毘梨耶波羅蜜。如彼休息貪瞋，此是菩薩摩訶薩能滿禪波羅蜜。如彼休息邪見得正見，數數作如是願：『當令我等得無上智。』此是菩薩摩訶薩能滿般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，彼諸天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，獷惡瞋恚。於諸眾生無有慈愍，不深敬信不觀後世畏，乃至於彼修第一義諦菩薩摩訶薩所，深得敬信尊重敬仰生希有心，一切皆悉棄捨惡業及捨舍宅，晝夜詣彼修第一義諦菩薩摩訶薩所，修行如上。休息殺生，於諸眾生生悲心利益心憐愍心而住，休息偷盜邪婬妄語，此是修第一義菩薩摩訶薩能滿檀那波羅蜜。如彼休息兩舌，此是菩薩摩訶薩能滿尸羅波羅蜜。如彼休息惡口，此是菩薩摩訶薩能滿羼提波羅蜜。如彼休息綺語，此是菩薩摩訶薩能滿毘梨耶波羅蜜。如彼休息貪瞋，此是菩薩摩訶薩能滿禪波羅蜜。如彼休息邪見得正見，數數作如是願：『當令我等得無上智。』此是菩薩摩訶薩能滿般若波羅蜜。

「如彼天、龍乃至迦吒富單那，於彼修第一義菩薩摩訶薩所深得敬信，亦復不勤怖畏剎利、沙門、婆羅門、毘舍、首陀，亦不怖畏男夫婦女、童男童女，亦不怖畏象馬、師子、虎豹、豺狼、麞鹿、鳥獸，亦不怖畏國土、城邑、聚落、舍宅，亦不怖畏地、水、火、風，亦不怖畏藥草、林樹、花果等物。此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生乃至能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十五日月一切圓滿。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦，速能滿足六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼天、龍乃至迦吒富單那，於彼修第一義菩薩摩訶薩所深得敬信，亦復不勤怖畏剎利、沙門、婆羅門、毘舍、首陀，亦不怖畏男夫婦女、童男童女，亦不怖畏象馬、師子、虎豹、豺狼、麞鹿、鳥獸，亦不怖畏國土、城邑、聚落、舍宅，亦不怖畏地、水、火、風，亦不怖畏藥草、林樹、花果等物。此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生乃至能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十五日月一切圓滿。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦，速能滿足六波羅蜜。

「譬如十五日月眾星圍遶微妙可愛，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，為彼信心諸天、龍等乃至迦吒富單那，善行圍遶微妙可愛。譬如十五日月照除一切無明黑闇，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，照除天、龍乃至迦吒富單那等十不善曀。譬如月體性涼冷，能令熱惱諸眾生等身心得樂，如是修第一義菩薩摩訶薩，令彼天、龍乃至迦吒富單那等瞋怒所惱者，令住慈心身得安樂。譬如月令失道者見道，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，令諸失道天、龍夜叉乃至迦吒富單那等，於天人所皆生慈愍，乃至能見於三乘道。譬如十五日月一切圓滿照於月愛摩尼寶珠，如是寶珠以月光照故，能出多水滿於小河及諸大河又滿大海，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，以如是等威儀力故，乃至迦吒富單那得深敬信，不怖剎利乃至不怖童男童女，不怖城邑乃至不怖樹林花果。以此因緣，人非人等乃至迦吒富單那、麞鹿鳥獸，各於所須具足充滿，以彼所須得充滿故，不相惱害身心安樂。於十善業道堪能修行，乃至於天人中得受果報具足快樂，以是因緣於三乘中得不退轉，如是諸天人等多得饒益。如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義，能令諸天人等得安隱樂，以是等故速能滿足六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩當住閑林修第一義，於一切善根三昧陀羅尼，忍辱堅固得住成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如十五日月眾星圍遶微妙可愛，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，為彼信心諸天、龍等乃至迦吒富單那，善行圍遶微妙可愛。譬如十五日月照除一切無明黑闇，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，照除天、龍乃至迦吒富單那等十不善曀。譬如月體性涼冷，能令熱惱諸眾生等身心得樂，如是修第一義菩薩摩訶薩，令彼天、龍乃至迦吒富單那等瞋怒所惱者，令住慈心身得安樂。譬如月令失道者見道，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，令諸失道天、龍夜叉乃至迦吒富單那等，於天人所皆生慈愍，乃至能見於三乘道。譬如十五日月一切圓滿照於月愛摩尼寶珠，如是寶珠以月光照故，能出多水滿於小河及諸大河又滿大海，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，以如是等威儀力故，乃至迦吒富單那得深敬信，不怖剎利乃至不怖童男童女，不怖城邑乃至不怖樹林花果。以此因緣，人非人等乃至迦吒富單那、麞鹿鳥獸，各於所須具足充滿，以彼所須得充滿故，不相惱害身心安樂。於十善業道堪能修行，乃至於天人中得受果報具足快樂，以是因緣於三乘中得不退轉，如是諸天人等多得饒益。如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義，能令諸天人等得安隱樂，以是等故速能滿足六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩當住閑林修第一義，於一切善根三昧陀羅尼，忍辱堅固得住成熟。

「如須彌山王善得安住，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，於一切善根檀波羅蜜善得安住。如師子獸王，以尸羅波羅蜜降諸煩惱。如那羅延，以羼提波羅蜜伏諸三界一切惡見。如波利質多羅樹花始開敷，以毘梨耶波羅蜜種種善根花得開敷。如日輪焰光，以禪波羅蜜能除一切無明黑闇。如十五日月一切圓滿，以般若波羅蜜功德莊嚴所願圓滿。如如意寶能除貧窮，以方便力種種善根不可窮盡。智財無減法願充滿，猶如大雲能降大雨。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義，乃能降注諸法寶雨。如菩薩摩訶薩修第一義，善能安住於菩薩行，一切魔事終不能動，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，亦得圓滿種種功德寶花莊嚴，得到一切諸法智明。如幢上摩尼寶能成一切義，如毘沙門王賢瓶能到一切智炬，如得月愛摩尼寶珠在於手中，一切所知皆得圓滿猶如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如須彌山王善得安住，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，於一切善根檀波羅蜜善得安住。如師子獸王，以尸羅波羅蜜降諸煩惱。如那羅延，以羼提波羅蜜伏諸三界一切惡見。如波利質多羅樹花始開敷，以毘梨耶波羅蜜種種善根花得開敷。如日輪焰光，以禪波羅蜜能除一切無明黑闇。如十五日月一切圓滿，以般若波羅蜜功德莊嚴所願圓滿。如如意寶能除貧窮，以方便力種種善根不可窮盡。智財無減法願充滿，猶如大雲能降大雨。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義，乃能降注諸法寶雨。如菩薩摩訶薩修第一義，善能安住於菩薩行，一切魔事終不能動，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，亦得圓滿種種功德寶花莊嚴，得到一切諸法智明。如幢上摩尼寶能成一切義，如毘沙門王賢瓶能到一切智炬，如得月愛摩尼寶珠在於手中，一切所知皆得圓滿猶如大海。

「亦如冬時著慚愧衣，如勇健人巧用種種堅牢器杖，如善化伏藏養育一切眾生。如阿那婆達多池，緊那羅等均平受報。猶如蓮花，諸煩惱泥不能染污。如寶花聚，百千法門種種圍遶。猶如寶鬘，一切聲聞辟支佛等之所瞻仰。猶如泉池淨水盈滿，洗除眾生諸煩惱垢。如斯陀大河，盪除眾生一切煩惱諸惡見垢。如大河中船，能度眾生諸煩惱河。如枳薩利師子，降伏一切眾邪異道。如帝釋金剛杵，降伏一切煩惱阿修羅。猶如傘蓋，遮障眾生諸煩惱雨。如大梵王，令諸眾生度於流轉，生死曠野示涅槃道。是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，成熟如是無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦如冬時著慚愧衣，如勇健人巧用種種堅牢器杖，如善化伏藏養育一切眾生。如阿那婆達多池，緊那羅等均平受報。猶如蓮花，諸煩惱泥不能染污。如寶花聚，百千法門種種圍遶。猶如寶鬘，一切聲聞辟支佛等之所瞻仰。猶如泉池淨水盈滿，洗除眾生諸煩惱垢。如斯陀大河，盪除眾生一切煩惱諸惡見垢。如大河中船，能度眾生諸煩惱河。如枳薩利師子，降伏一切眾邪異道。如帝釋金剛杵，降伏一切煩惱阿修羅。猶如傘蓋，遮障眾生諸煩惱雨。如大梵王，令諸眾生度於流轉，生死曠野示涅槃道。是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，成熟如是無量功德。

「如是，善男子！第一義諦是何句義？第一義諦是五根句義，第一義諦是三昧根義，大慈大悲義，深信一切智義，以四攝法攝受一切眾生義，護持正法義，勤求一切佛法義，遠離諸難義，住佛功德義，超過聲聞辟支佛地義，能淨三業義，以諸三昧莊嚴心義，淨三惡趣令諸眾生捨邪道義，信解忍義，成熟眾生無生忍義，捨離憎愛義。於諸法決斷義，分別一切法義，勤求一切智義，得一切助菩提義，覺了十二因緣義，分別上首義，三不護義，四無畏義，十力義，大慈大悲成熟眾生義，方便勤求如來十力第一義諦義，十地義，登祚地義，降魔義，得一切種智義，轉法輪義，降法雨義，度一切眾生義，建立八聖道義。第一義諦有如是等無量大義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！第一義諦是何句義？第一義諦是五根句義，第一義諦是三昧根義，大慈大悲義，深信一切智義，以四攝法攝受一切眾生義，護持正法義，勤求一切佛法義，遠離諸難義，住佛功德義，超過聲聞辟支佛地義，能淨三業義，以諸三昧莊嚴心義，淨三惡趣令諸眾生捨邪道義，信解忍義，成熟眾生無生忍義，捨離憎愛義。於諸法決斷義，分別一切法義，勤求一切智義，得一切助菩提義，覺了十二因緣義，分別上首義，三不護義，四無畏義，十力義，大慈大悲成熟眾生義，方便勤求如來十力第一義諦義，十地義，登祚地義，降魔義，得一切種智義，轉法輪義，降法雨義，度一切眾生義，建立八聖道義。第一義諦有如是等無量大義。

「善男子！第一義諦盪諸結垢滅一切惡，能度眾生煩惱淤泥，枯竭愛河超過一切流轉曠野，破諸見網照除無明，降伏諸怨斷除憂慼，諸根適悅令入正道，覺悟諸法增長善根，捨諸凡愚入賢聖位到菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！第一義諦盪諸結垢滅一切惡，能度眾生煩惱淤泥，枯竭愛河超過一切流轉曠野，破諸見網照除無明，降伏諸怨斷除憂慼，諸根適悅令入正道，覺悟諸法增長善根，捨諸凡愚入賢聖位到菩提道。

「善男子！如是第一義諦一切功德皆悉圓滿，成熟無上最勝智慧，能令眾生到於一切生死彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是第一義諦一切功德皆悉圓滿，成熟無上最勝智慧，能令眾生到於一切生死彼岸。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！所謂三昧，三昧者是何身？是何攀緣？是何想？是何相？是何性？第一義諦是何身？是何攀緣？是何想？是何相？是何性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！所謂三昧，三昧者是何身？是何攀緣？是何想？是何相？是何性？第一義諦是何身？是何攀緣？是何想？是何相？是何性？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝於三昧久已修習善根圓滿，汝今為於諸眾生故問於如來如是等義。善男子！汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝於三昧久已修習善根圓滿，汝今為於諸眾生故問於如來如是等義。善男子！汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」

月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯然受教。」

佛言：「善男子！諸聲聞乘三昧者，名不善三昧，三界身，顛倒攀緣，不淨想，厭離相，不憙樂性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！諸聲聞乘三昧者，名不善三昧，三界身，顛倒攀緣，不淨想，厭離相，不憙樂性。

「地界三昧者，不分離身，取攀緣，重想，堅相，碎壞性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地界三昧者，不分離身，取攀緣，重想，堅相，碎壞性。

「水界三昧者，不分離身，滿攀緣，潤想，稀軟相，枯竭性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「水界三昧者，不分離身，滿攀緣，潤想，稀軟相，枯竭性。

「火界三昧者，不分離身，成熟攀緣，熱想，燒相，盡滅性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火界三昧者，不分離身，成熟攀緣，熱想，燒相，盡滅性。

「風界三昧者，不分離身，吹舉攀緣，無礙想，急疾相，輕舉性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「風界三昧者，不分離身，吹舉攀緣，無礙想，急疾相，輕舉性。

「分別陰三昧者，渴愛身，緣起攀緣，棄捨想，苦相，無我性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別陰三昧者，渴愛身，緣起攀緣，棄捨想，苦相，無我性。

「空三昧者，通利法身，諸法攀緣，無物想，開視相，畢竟空性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空三昧者，通利法身，諸法攀緣，無物想，開視相，畢竟空性。

「無相三昧者，捨三結身，涅槃攀緣，空想，休息相，究盡作性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無相三昧者，捨三結身，涅槃攀緣，空想，休息相，究盡作性。

「如是無願心心法三昧者，五識身，因緣攀緣，常修行想，速疾相，無所依性，此等是聲聞乘三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是無願心心法三昧者，五識身，因緣攀緣，常修行想，速疾相，無所依性，此等是聲聞乘三昧。

「修是緣起三昧，名緣覺乘三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修是緣起三昧，名緣覺乘三昧。

「安住大乘。善男子！慈三昧者，憶念身，眾生攀緣，無礙想，無瞋相，不濁性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安住大乘。善男子！慈三昧者，憶念身，眾生攀緣，無礙想，無瞋相，不濁性。

「悲三昧者，憶念身，眾生攀緣，不害想，救拔相，愍惻性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悲三昧者，憶念身，眾生攀緣，不害想，救拔相，愍惻性。

「喜三昧者，憶念身，眾生攀緣，樂著想，愛樂相，常慶喜性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜三昧者，憶念身，眾生攀緣，樂著想，愛樂相，常慶喜性。

「捨三昧者，憶念身，眾生攀緣，無瞋喜想，常捨相，無功用性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨三昧者，憶念身，眾生攀緣，無瞋喜想，常捨相，無功用性。

「念佛三昧者，法性身，形像攀緣，色處想，愛敬相，歡喜性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念佛三昧者，法性身，形像攀緣，色處想，愛敬相，歡喜性。

「念阿那波那三昧者，以身為身，念為攀緣，不住想，冷熱相，生滅性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念阿那波那三昧者，以身為身，念為攀緣，不住想，冷熱相，生滅性。

「善男子！如是第一義諦四禪滅空三昧三摩跋提，依阿那波那念。何謂阿那波那念？阿那言入息，波那言出息，念謂心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是第一義諦四禪滅空三昧三摩跋提，依阿那波那念。何謂阿那波那念？阿那言入息，波那言出息，念謂心法。

「善男子！彼入息出息當修，修已身猗心亦得猗。當云何修？一者、數；二者、隨順；三者、止住；四者、觀相；五者、轉還；六者、快淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼入息出息當修，修已身猗心亦得猗。當云何修？一者、數；二者、隨順；三者、止住；四者、觀相；五者、轉還；六者、快淨。

「數有二種作：一者、依彼除覺觀；二者、取出入息相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「數有二種作：一者、依彼除覺觀；二者、取出入息相。

「隨順亦二種作：一者、依出除覺觀；二者、取入息相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨順亦二種作：一者、依出除覺觀；二者、取入息相。

「止住亦二種作：一者、示現出入息漸漸減盡；二者、安住三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「止住亦二種作：一者、示現出入息漸漸減盡；二者、安住三昧。

「觀相亦二種作：一者、示現出入息漸漸減盡；二者、觀察心心諸法，種種別異處處止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀相亦二種作：一者、示現出入息漸漸減盡；二者、觀察心心諸法，種種別異處處止住。

「轉還亦二種作：一者、息三種受；二者、止三種行，以此得淨空三昧。何者為空三昧？見諸法無命，觀諸法無主，於彼得住七種空。何者為七？所謂陰空、界空、入空、諦空、因緣空、法空、性空，是名空三昧。住是空三昧則增長因緣息，增長因緣息則事休息，事休息故則道休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉還亦二種作：一者、息三種受；二者、止三種行，以此得淨空三昧。何者為空三昧？見諸法無命，觀諸法無主，於彼得住七種空。何者為七？所謂陰空、界空、入空、諦空、因緣空、法空、性空，是名空三昧。住是空三昧則增長因緣息，增長因緣息則事休息，事休息故則道休息。

「善男子！此是菩薩摩訶薩第四禪不可得無言說得第一義諦三昧，非聲聞辟支佛境界，菩薩摩訶薩得禪定處，畢竟不墮聲聞辟支佛地，能滿六波羅蜜，於七日夜成熟無量億那由他百千眾生，天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，何況能多日夜，隨其所有國土城邑，有如是等住第一義禪！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此是菩薩摩訶薩第四禪不可得無言說得第一義諦三昧，非聲聞辟支佛境界，菩薩摩訶薩得禪定處，畢竟不墮聲聞辟支佛地，能滿六波羅蜜，於七日夜成熟無量億那由他百千眾生，天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，何況能多日夜，隨其所有國土城邑，有如是等住第一義禪！

「菩薩摩訶薩於彼國土，有十二種功德利益。何等十二？一者、於彼世界國王不瞋惱，婆羅門不瞋惱，沙門不瞋惱，毘舍不瞋惱，首陀不瞋惱，男夫婦女、童男童女及畜生類禽獸等不瞋惱；二者、於彼國土他方怨敵不來侵國兵杖不起；三者、於彼國土無賊寇無欺詐無矯誑；四者、於彼國土惡人不入無諸疫病，唯除四大相違病者，終不橫死除自報盡；五者、於彼國土亦無非時風雨寒熱；六者、於彼國土一切眾生無有瞋惡急躁麁獷，顛倒見取為癡所覆，天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，師子、白象、虎豹、豺狼、毒蛇、蝮蝎；七者、於彼國土亦無蚊虻、惡蠅、虱蚤、鼨鼠、野狐、訓狐、兔梟及以鷹鷂，并餘傷害食苗稼蟲；八者、於彼國土花果美味皆悉甘脆，無苦辛澁無味等物，亦無飢饉，果藥豐饒；九者、於彼國土大地平正無有曠野高下嶮難，地無鹽鹵亦無坑㵎，花果樹林常得青翠扶踈蔚茂，是故眾生不乏衣食，所須常得饒益安樂；十者、於彼國土人無怨讎鬪諍毀訾亦無言訟，皆生慈心、利益心、同心、喜心、施心、戒心、忍心、精進心、禪定心、智慧心、求法心、不違反心，勤求三乘心，求解脫心、知足心，唯除過去諸不善業怨讐心等；十一者、於彼國土當得諸佛住世，若無諸佛有緣覺住，若無緣覺有聲聞住，若無聲聞有五通仙住，於彼國土常有如是應受供人；十二者、於彼國土無惡名稱不可樂聲，所謂謫罰聲、鬪訟聲、獄繫縛聲、殺害聲、著鎧甲聲、捕獵聲、偷盜聲、罵詈聲、期剋聲、儉聲、飢饉聲、少衣服聲、欺陵聲、病聲、邪婬聲、妄語聲、兩舌聲、麁獷語聲、綺語聲、貪聲、瞋聲、歸依惡天神聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩於彼國土，有十二種功德利益。何等十二？一者、於彼世界國王不瞋惱，婆羅門不瞋惱，沙門不瞋惱，毘舍不瞋惱，首陀不瞋惱，男夫婦女、童男童女及畜生類禽獸等不瞋惱；二者、於彼國土他方怨敵不來侵國兵杖不起；三者、於彼國土無賊寇無欺詐無矯誑；四者、於彼國土惡人不入無諸疫病，唯除四大相違病者，終不橫死除自報盡；五者、於彼國土亦無非時風雨寒熱；六者、於彼國土一切眾生無有瞋惡急躁麁獷，顛倒見取為癡所覆，天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，師子、白象、虎豹、豺狼、毒蛇、蝮蝎；七者、於彼國土亦無蚊虻、惡蠅、虱蚤、鼨鼠、野狐、訓狐、兔梟及以鷹鷂，并餘傷害食苗稼蟲；八者、於彼國土花果美味皆悉甘脆，無苦辛澁無味等物，亦無飢饉，果藥豐饒；九者、於彼國土大地平正無有曠野高下嶮難，地無鹽鹵亦無坑㵎，花果樹林常得青翠扶踈蔚茂，是故眾生不乏衣食，所須常得饒益安樂；十者、於彼國土人無怨讎鬪諍毀訾亦無言訟，皆生慈心、利益心、同心、喜心、施心、戒心、忍心、精進心、禪定心、智慧心、求法心、不違反心，勤求三乘心，求解脫心、知足心，唯除過去諸不善業怨讐心等；十一者、於彼國土當得諸佛住世，若無諸佛有緣覺住，若無緣覺有聲聞住，若無聲聞有五通仙住，於彼國土常有如是應受供人；十二者、於彼國土無惡名稱不可樂聲，所謂謫罰聲、鬪訟聲、獄繫縛聲、殺害聲、著鎧甲聲、捕獵聲、偷盜聲、罵詈聲、期剋聲、儉聲、飢饉聲、少衣服聲、欺陵聲、病聲、邪婬聲、妄語聲、兩舌聲、麁獷語聲、綺語聲、貪聲、瞋聲、歸依惡天神聲。

「於彼國土常無如是諸惡邪聲，常有如是好聲滿足。所謂三寶聲、三律儀聲、四梵住聲、四攝聲、六波羅蜜聲、無生法忍聲、登祚聲、不受後有聲、降魔聲、轉法輪聲、降法雨聲，於彼國土以此諸聲常得充滿。修第一義禪菩薩摩訶薩，隨所住處於彼國土諸眾生等，皆得趣向無上菩提，於三界中聲震於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼國土常無如是諸惡邪聲，常有如是好聲滿足。所謂三寶聲、三律儀聲、四梵住聲、四攝聲、六波羅蜜聲、無生法忍聲、登祚聲、不受後有聲、降魔聲、轉法輪聲、降法雨聲，於彼國土以此諸聲常得充滿。修第一義禪菩薩摩訶薩，隨所住處於彼國土諸眾生等，皆得趣向無上菩提，於三界中聲震於世。

「若有菩薩摩訶薩欲得速滿六波羅蜜，及欲成熟無量無數萬億眾生速成阿耨多羅三藐三菩提，當詣閑林於四聖種相應而住，如是菩薩摩訶薩以第一義諦得八地智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩摩訶薩欲得速滿六波羅蜜，及欲成熟無量無數萬億眾生速成阿耨多羅三藐三菩提，當詣閑林於四聖種相應而住，如是菩薩摩訶薩以第一義諦得八地智。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「月藏問尊天人師， 願為我說上月語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月藏問尊天人師， 願為我說上月語，

云何菩薩住蘭若？ 云何修習第一義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩住蘭若？ 云何修習第一義？

云何於彼得如月？ 與義相應無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於彼得如月？ 與義相應無礙智，

能成無數億眾生， 亦能速滿於六度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成無數億眾生， 亦能速滿於六度，

斷除煩惱及諸行。 佛說修習第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除煩惱及諸行。 佛說修習第一義，

見三界苦煩惱火， 老病憂悲死熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見三界苦煩惱火， 老病憂悲死熾然，

於諸眾生生憐愍， 速捨愛取攝因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生生憐愍， 速捨愛取攝因緣，

憙樂聖種住蘭若， 於第一義常相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憙樂聖種住蘭若， 於第一義常相應。

修諸禪者捨六根， 亦捨愛取陰界入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸禪者捨六根， 亦捨愛取陰界入，

三界境界愛盡除， 遠離三世及斷常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界境界愛盡除， 遠離三世及斷常，

於禪損減盡不念， 是人得離黑白塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於禪損減盡不念， 是人得離黑白塵，

亦離明闇諸分別， 亦常修習第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦離明闇諸分別， 亦常修習第一義。

捨離陰界住菩提， 於諸世間得如月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離陰界住菩提， 於諸世間得如月，

國土眾生息驚怖， 猶如滿月照世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土眾生息驚怖， 猶如滿月照世間。

如是眾生得安樂， 如月性冷焱光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生得安樂， 如月性冷焱光明，

於諸國土惡聲息， 如是功德亦如月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸國土惡聲息， 如是功德亦如月。

若人修習第一義， 微妙音聲滿世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人修習第一義， 微妙音聲滿世間，

儉病鬪諍悉休息， 令諸眾生向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儉病鬪諍悉休息， 令諸眾生向菩提。

信順忍成第一義， 悟無生忍亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信順忍成第一義， 悟無生忍亦復然，

亦以此成無礙智， 亦能速滿於六度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以此成無礙智， 亦能速滿於六度，

亦以此法成眾生， 亦以此法速成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以此法成眾生， 亦以此法速成佛。

聲聞不善處， 顛倒亦應離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞不善處， 顛倒亦應離，

地界不分離， 堅重碎壞性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地界不分離， 堅重碎壞性，

水界不分離， 希潤枯竭體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水界不分離， 希潤枯竭體，

火界燒煮熟， 熱想盡滅性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火界燒煮熟， 熱想盡滅性。

諸陰是愛性， 因緣得休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸陰是愛性， 因緣得休息。

空有於七種， 法物令開現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空有於七種， 法物令開現，

無相除渴愛， 休息於諸結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相除渴愛， 休息於諸結，

捨諸集因緣， 皆以無願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨諸集因緣， 皆以無願力，

修習因緣起， 唯是緣覺乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習因緣起， 唯是緣覺乘。

大乘諸眾生， 修行諸梵住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘諸眾生， 修行諸梵住，

安般念三昧， 開示於身心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安般念三昧， 開示於身心，

心能住無事， 休息三種取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心能住無事， 休息三種取，

不可得言說， 是名第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可得言說， 是名第一義，

非彼二乘地， 安住此實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非彼二乘地， 安住此實際。

若以此三昧， 成熟無數眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以此三昧， 成熟無數眾，

名稱滿於中， 是人速成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱滿於中， 是人速成佛。

是故若欲滿， 檀等波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故若欲滿， 檀等波羅蜜，

及欲成佛道， 常樂阿蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及欲成佛道， 常樂阿蘭若。

若常樂蘭若， 修諸聖德行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常樂蘭若， 修諸聖德行，

速捨諸緣礙， 得成佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速捨諸緣礙， 得成佛菩提。」

爾時，世尊說是第一義時，於彼眾中五百七十菩薩摩訶薩，曾於過去修此法者，一切皆得無生法忍。復有六十百千頻婆羅菩薩摩訶薩，曾修此法，彼等皆悉於十地行得自然智。復有六十百千那由他頻婆羅眾生，曾於過去修四梵住及四無礙，彼等皆得月藏三昧自然成熟得八地智。復有八萬四千比丘，得盡諸漏心得解脫。如恒河沙數諸眾生等未發無上菩提心者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是第一義時，於彼眾中五百七十菩薩摩訶薩，曾於過去修此法者，一切皆得無生法忍。復有六十百千頻婆羅菩薩摩訶薩，曾修此法，彼等皆悉於十地行得自然智。復有六十百千那由他頻婆羅眾生，曾於過去修四梵住及四無礙，彼等皆得月藏三昧自然成熟得八地智。復有八萬四千比丘，得盡諸漏心得解脫。如恒河沙數諸眾生等未發無上菩提心者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。