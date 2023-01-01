大方等大集經卷第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第四十五

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分護塔品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏分護塔品第十三

爾時，長老阿若憍陳如白佛言：「世尊！此日藏修多羅長夜照明，說一切龍惡業果報不可思議，復說菩薩真實行法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿若憍陳如白佛言：「世尊！此日藏修多羅長夜照明，說一切龍惡業果報不可思議，復說菩薩真實行法。」

佛言：「如是，如是。憍陳如！此四天下有大支提聖人住處，若有眾生精勤方便坐禪正慧，當知此處則為不空，如是福地則為流布日藏法寶。何者名為大支提處？此閻浮提內王舍城中，聖人處所大支提者，乃是過去無量如來、無量菩薩、無量緣覺、無量聲聞，曾於其中修道滅度，今悉現有、當來亦然。過去諸佛菩薩聖人，皆以付授婆婁那龍，令使擁護住持安立。我今亦欲令此處所光明久住，還以付囑婆婁那龍。若有眾生能護我法，精勤方便坐禪正慧，諸富伽羅應常守護供給供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。憍陳如！此四天下有大支提聖人住處，若有眾生精勤方便坐禪正慧，當知此處則為不空，如是福地則為流布日藏法寶。何者名為大支提處？此閻浮提內王舍城中，聖人處所大支提者，乃是過去無量如來、無量菩薩、無量緣覺、無量聲聞，曾於其中修道滅度，今悉現有、當來亦然。過去諸佛菩薩聖人，皆以付授婆婁那龍，令使擁護住持安立。我今亦欲令此處所光明久住，還以付囑婆婁那龍。若有眾生能護我法，精勤方便坐禪正慧，諸富伽羅應常守護供給供養。」

爾時，婆婁那龍王作如是言：「如是，如是。如世尊教。往昔過去迦羅鳩村駄應、正遍知，亦以此處令我守護供給供養，精勤方便坐禪正慧，修善法者為作檀越，我於爾時供給守護乃至法滅。次復有佛，名拘那迦牟尼乃至迦葉，亦以此處付囑於我守護供養，我於爾時供給守護，乃至法盡亦復如是。彼佛法中或有弟子，不受奴婢僮僕田地，以清淨心精勤苦行，如是一切我皆守護，今日如來，復以此處付囑於我住持守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆婁那龍王作如是言：「如是，如是。如世尊教。往昔過去迦羅鳩村駄應、正遍知，亦以此處令我守護供給供養，精勤方便坐禪正慧，修善法者為作檀越，我於爾時供給守護乃至法滅。次復有佛，名拘那迦牟尼乃至迦葉，亦以此處付囑於我守護供養，我於爾時供給守護，乃至法盡亦復如是。彼佛法中或有弟子，不受奴婢僮僕田地，以清淨心精勤苦行，如是一切我皆守護，今日如來，復以此處付囑於我住持守護。」

爾時，世尊復以西瞿耶尼須彌山下何羅闍低羅山中聖人處所名曰雲盡，付寶護龍王。時寶護龍白佛言：「世尊！如是，如是。如世尊教。過去迦羅鳩村駄如來，亦以此雲盡聖人住處付囑於我，我於爾時守護此處，及佛弟子如法行者乃至法滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復以西瞿耶尼須彌山下何羅闍低羅山中聖人處所名曰雲盡，付寶護龍王。時寶護龍白佛言：「世尊！如是，如是。如世尊教。過去迦羅鳩村駄如來，亦以此雲盡聖人住處付囑於我，我於爾時守護此處，及佛弟子如法行者乃至法滅。」

爾時，世尊復以東弗婆提須彌山下青鴦伽那山中支提聖人住處名聖人生，付蘇摩呼嚧叉龍王。時彼龍王白佛言：「世尊！如是，如是，如世尊教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復以東弗婆提須彌山下青鴦伽那山中支提聖人住處名聖人生，付蘇摩呼嚧叉龍王。時彼龍王白佛言：「世尊！如是，如是，如世尊教。」

爾時，世尊復以須彌山下北脇之間華齒山中支提聖人住處名香峯牟尼，付毘昌伽蘇脂龍王，乃至清淨法行比丘亦皆付囑。時彼龍王作如是言：「如是，如是如世尊教。過去迦羅鳩村駄如來，亦以此香峯聖人住處付囑於我，及法行比丘守護供養。乃至迦葉如來，亦復如是。今日如來，又以香峯支提處所付囑於我，我當守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復以須彌山下北脇之間華齒山中支提聖人住處名香峯牟尼，付毘昌伽蘇脂龍王，乃至清淨法行比丘亦皆付囑。時彼龍王作如是言：「如是，如是如世尊教。過去迦羅鳩村駄如來，亦以此香峯聖人住處付囑於我，及法行比丘守護供養。乃至迦葉如來，亦復如是。今日如來，又以香峯支提處所付囑於我，我當守護。」

佛言：「善哉，善哉！汝大龍王！如是能護我法住持法母，汝是我伴大善知識如法檀越，一切眾生依於我法，國土久住利益照明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！汝大龍王！如是能護我法住持法母，汝是我伴大善知識如法檀越，一切眾生依於我法，國土久住利益照明。」

爾時，世尊復以西瞿耶尼洲中那焰牟尼聖人處所，付囑瞿娑嵐婆龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復以西瞿耶尼洲中那焰牟尼聖人處所，付囑瞿娑嵐婆龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。

「復以東弗婆提洲中昵迦羅陀蓮華牟尼聖人住處，付囑婆私摸極叉龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以東弗婆提洲中昵迦羅陀蓮華牟尼聖人住處，付囑婆私摸極叉龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。

「復以北欝多羅越洲中香峯炎聖人住處，付囑地行龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以北欝多羅越洲中香峯炎聖人住處，付囑地行龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。

「復以大海之中娑伽羅龍王宮摩尼藏炎牟尼聖人住處，付囑娑伽羅龍王，乃至供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以大海之中娑伽羅龍王宮摩尼藏炎牟尼聖人住處，付囑娑伽羅龍王，乃至供養亦復如是。

「復以須彌山頂帝釋住處開華藏殿牟尼聖人住處，付囑伊羅跋羅龍王，守護供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以須彌山頂帝釋住處開華藏殿牟尼聖人住處，付囑伊羅跋羅龍王，守護供養亦復如是。

「復以此閻浮中難陀婆陀那大德聖人牟尼住處，付囑閻浮迦龍王守護供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以此閻浮中難陀婆陀那大德聖人牟尼住處，付囑閻浮迦龍王守護供養亦復如是。

「復以此閻浮中鞞奢利善住牟尼聖人住處，付囑婆須吉龍王，守護供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以此閻浮中鞞奢利善住牟尼聖人住處，付囑婆須吉龍王，守護供養亦復如是。

「復以此閻浮中迦毘羅婆須都善香迦那迦燈牟尼聖人住處，付囑阿那婆達多龍王，守護供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以此閻浮中迦毘羅婆須都善香迦那迦燈牟尼聖人住處，付囑阿那婆達多龍王，守護供養亦復如是。

「復以閻浮提中摩伽陀國毘富羅朋迦牟尼聖人住處，付囑山德龍王，守護供養亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮提中摩伽陀國毘富羅朋迦牟尼聖人住處，付囑山德龍王，守護供養亦復如是。

「復以閻浮提中摩偷羅國名愛雲炎牟尼聖人住處，付囑閻婆迦質多羅龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮提中摩偷羅國名愛雲炎牟尼聖人住處，付囑閻婆迦質多羅龍王。

「復以閻浮提中憍薩羅國名闍耶首駄牟尼聖人住處，付囑吃利彌迦龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮提中憍薩羅國名闍耶首駄牟尼聖人住處，付囑吃利彌迦龍王。

「復以閻浮提中蘇波洛罽薩遮牟脂鄰陀羅名香牟尼聖人住處，付囑牟脂鄰陀羅龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮提中蘇波洛罽薩遮牟脂鄰陀羅名香牟尼聖人住處，付囑牟脂鄰陀羅龍王。

「復以閻浮地中乾陀羅國名大利舍那若摩羅牟尼聖人住處，付囑伊羅跋多羅龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮地中乾陀羅國名大利舍那若摩羅牟尼聖人住處，付囑伊羅跋多羅龍王。

「復以閻浮提內罽賓國中名宮宮摩尼佉牟尼聖人住處，付囑吁留邏龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮提內罽賓國中名宮宮摩尼佉牟尼聖人住處，付囑吁留邏龍王。

「復以閻浮提中菴浮利摩國名億藏炎牟尼聖人住處，付囑邏浮邏龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮提中菴浮利摩國名億藏炎牟尼聖人住處，付囑邏浮邏龍王。

「復以閻浮提中震旦漢國名那羅耶那弗羅婆娑牟尼聖人住處，付囑海德龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮提中震旦漢國名那羅耶那弗羅婆娑牟尼聖人住處，付囑海德龍王。

「復以閻浮提內于闐國中水河岸上牛頭山邊近河岸側，瞿摩婆羅香大聖人支提住處，付囑吃利呵婆達多龍王，守護供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以閻浮提內于闐國中水河岸上牛頭山邊近河岸側，瞿摩婆羅香大聖人支提住處，付囑吃利呵婆達多龍王，守護供養。

「此大支提皆是過去大聖菩薩、大辟支佛、大阿羅漢，得果沙門、五通神仙諸聖住處。是故過去一切諸佛次第付囑，欲令流轉怖畏眾生增長善根得菩提故。如是十方無量無數阿僧祇剎過去諸佛及諸菩薩，皆住於彼大支提處常加守護，令諸眾生惡業盡故。於未來世無量無邊阿僧祇剎諸佛菩薩摩訶薩聲聞緣覺，亦復住此二十大支提常加守護，令諸世間增福德故，一切眾生惡業盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大支提皆是過去大聖菩薩、大辟支佛、大阿羅漢，得果沙門、五通神仙諸聖住處。是故過去一切諸佛次第付囑，欲令流轉怖畏眾生增長善根得菩提故。如是十方無量無數阿僧祇剎過去諸佛及諸菩薩，皆住於彼大支提處常加守護，令諸眾生惡業盡故。於未來世無量無邊阿僧祇剎諸佛菩薩摩訶薩聲聞緣覺，亦復住此二十大支提常加守護，令諸世間增福德故，一切眾生惡業盡故。

「復次，一切菩薩摩訶薩、一切辟支佛、一切阿羅漢，得果沙門、一切五通神仙聖人，於此二十聖人住處大支提中常加護持，一切眾生福德增故，一切眾生惡業盡故。如是過去一切聖人，付囑如是二十支提。我今付囑亦如前佛，欲令一切流轉海中怖畏眾生得安樂故，堅固護持不散壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，一切菩薩摩訶薩、一切辟支佛、一切阿羅漢，得果沙門、一切五通神仙聖人，於此二十聖人住處大支提中常加護持，一切眾生福德增故，一切眾生惡業盡故。如是過去一切聖人，付囑如是二十支提。我今付囑亦如前佛，欲令一切流轉海中怖畏眾生得安樂故，堅固護持不散壞故。」

時一切龍受佛付囑二十支提聖人處已，作如是言：「大聖世尊！我等諸龍多於障礙，貪嗜睡眠如癡無異，一夜睡眠當於人中二十一年，如是我等睡猶不覺，或有惡人及非人等，或水或火毀壞支提。我等或睡或食飲時，或復喜歡為世欲事，如此因緣，此之惡事則不能却，是故我於一切過去、現在、當來佛法之中成諸不善。」爾時，世尊告二十八夜叉將言：「我今持此聖人住處付囑於汝，此二十支提福德住處，好加愛敬精心護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切龍受佛付囑二十支提聖人處已，作如是言：「大聖世尊！我等諸龍多於障礙，貪嗜睡眠如癡無異，一夜睡眠當於人中二十一年，如是我等睡猶不覺，或有惡人及非人等，或水或火毀壞支提。我等或睡或食飲時，或復喜歡為世欲事，如此因緣，此之惡事則不能却，是故我於一切過去、現在、當來佛法之中成諸不善。」爾時，世尊告二十八夜叉將言：「我今持此聖人住處付囑於汝，此二十支提福德住處，好加愛敬精心護持。」

時二十八夜叉將言：「敬順佛教，二十支提如來付囑豈敢不持，但瞿摩娑羅香山一處我難受取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二十八夜叉將言：「敬順佛教，二十支提如來付囑豈敢不持，但瞿摩娑羅香山一處我難受取。」

時祇利呵婆達多龍王即白佛言：「世尊！如來今者，以于闐國牛角峯山瞿摩娑羅乾陀牟尼大支提處付囑於我，然彼國土城邑村落悉皆空曠，所有人民悉從他方餘國土來，或餘天下或餘剎中菩薩摩訶薩、大辟支佛、大阿羅漢，得果沙門、五神通人坐禪力故，向彼供養，瞿摩娑羅舊無眾生，一切來者皆是他國。世尊！此二十八諸夜叉將不肯護持，我今怪此。所以者何？以彼不護我等諸龍得於惡名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇利呵婆達多龍王即白佛言：「世尊！如來今者，以于闐國牛角峯山瞿摩娑羅乾陀牟尼大支提處付囑於我，然彼國土城邑村落悉皆空曠，所有人民悉從他方餘國土來，或餘天下或餘剎中菩薩摩訶薩、大辟支佛、大阿羅漢，得果沙門、五神通人坐禪力故，向彼供養，瞿摩娑羅舊無眾生，一切來者皆是他國。世尊！此二十八諸夜叉將不肯護持，我今怪此。所以者何？以彼不護我等諸龍得於惡名。」

佛言：「龍王莫如是說。何以故？今有二萬大福德人見於四諦，從沙勒國而往彼住。以彼二萬福德眾生有大力故，於此瞿摩娑羅香山大支提處，日夜常來一切供養。龍王當知，如是之時恒不饑乏。又迦葉佛時，彼于闐國名迦邏沙摩，國土廣大安隱豐樂，種種華果眾生受用，彼國多有百千五通聖人世間福田，依止其中係念坐禪，樂阿耨多羅三藐三菩提。以其國土安隱豐樂，彼土眾生多行放逸貪著五欲，謗毀聖人為作惡名，以灰塵土坌彼聖人。時諸行者受斯辱已，各離彼國散向餘方。時彼眾生見聖人去心大歡喜，是因緣故，彼國土中水天火天皆生瞋忿，所有諸水河池泉井一切枯竭，時彼眾生無水火故饑渴皆死，是時國土自然丘荒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「龍王莫如是說。何以故？今有二萬大福德人見於四諦，從沙勒國而往彼住。以彼二萬福德眾生有大力故，於此瞿摩娑羅香山大支提處，日夜常來一切供養。龍王當知，如是之時恒不饑乏。又迦葉佛時，彼于闐國名迦邏沙摩，國土廣大安隱豐樂，種種華果眾生受用，彼國多有百千五通聖人世間福田，依止其中係念坐禪，樂阿耨多羅三藐三菩提。以其國土安隱豐樂，彼土眾生多行放逸貪著五欲，謗毀聖人為作惡名，以灰塵土坌彼聖人。時諸行者受斯辱已，各離彼國散向餘方。時彼眾生見聖人去心大歡喜，是因緣故，彼國土中水天火天皆生瞋忿，所有諸水河池泉井一切枯竭，時彼眾生無水火故饑渴皆死，是時國土自然丘荒。」

佛告龍王：「我今不久往瞿摩娑羅牟尼住處，結加七日受解脫樂，令于闐國於我滅度後一百年，是時彼國還復興立，多饒城邑郡縣村落，人民熾盛皆樂大乘安隱快樂，種種飲食及諸果華無所乏少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「我今不久往瞿摩娑羅牟尼住處，結加七日受解脫樂，令于闐國於我滅度後一百年，是時彼國還復興立，多饒城邑郡縣村落，人民熾盛皆樂大乘安隱快樂，種種飲食及諸果華無所乏少。」

時僧兒耶大夜叉將白佛言：「世尊！如是，如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時僧兒耶大夜叉將白佛言：「世尊！如是，如是。」

佛言：「大夜叉將！汝憶過去久遠事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大夜叉將！汝憶過去久遠事不？」

僧兒耶言：「我念往昔迦葉佛時，此牛角山聖人住處，迦葉如來亦於彼處七日結加受解脫樂，過七日已從禪定起。我時到彼瞿摩娑羅香牟尼住處，禮拜供養。彼迦葉佛，亦以平等法行比丘，精勤方便坐禪正慧，修善法者付囑於我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧兒耶言：「我念往昔迦葉佛時，此牛角山聖人住處，迦葉如來亦於彼處七日結加受解脫樂，過七日已從禪定起。我時到彼瞿摩娑羅香牟尼住處，禮拜供養。彼迦葉佛，亦以平等法行比丘，精勤方便坐禪正慧，修善法者付囑於我。」

時祇利呵婆達多龍王白佛言：「世尊！我誓於此瞿摩娑羅香大支提所常護不捨，乃至佛諸弟子法行比丘，精勤修善不受畜者我等守護，乃至法盡，或水或火，或龍、夜叉，或鳩槃茶，彌勒佛時瞋忿作惡，如是時中非我所護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇利呵婆達多龍王白佛言：「世尊！我誓於此瞿摩娑羅香大支提所常護不捨，乃至佛諸弟子法行比丘，精勤修善不受畜者我等守護，乃至法盡，或水或火，或龍、夜叉，或鳩槃茶，彌勒佛時瞋忿作惡，如是時中非我所護。」

佛言：「善哉，善哉！龍王！若能如是發至誠心，加護我法住持法母令法久住，是我真伴是好檀越。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！龍王！若能如是發至誠心，加護我法住持法母令法久住，是我真伴是好檀越。」

是時，座中有六十億菩薩摩訶薩并及十方餘佛剎中一切菩薩，皆悉來集娑婆世界，聽於日藏大授記經。聞已一切同白佛言：「如是，世尊！我等從今常來於此四天下中牟尼住處禮拜供養，持種種華種種幡蓋種種金銀而以奉散，亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼，如佛所說廣為一切眾生而宣說之。我今為利自身他身惡業盡故，行菩提道滿足六度，今此眾中有多億魔，及於無量阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽，悉在此會圍繞世尊。惟願如來，以此二十牟尼聖人住處普皆付囑，莫遣當來魔天、龍王、夜叉、羅剎，及緊陀羅、阿修羅等生於異心，於此二十大支提處空無守護，令彼惡人及非人等欲興破毀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，座中有六十億菩薩摩訶薩并及十方餘佛剎中一切菩薩，皆悉來集娑婆世界，聽於日藏大授記經。聞已一切同白佛言：「如是，世尊！我等從今常來於此四天下中牟尼住處禮拜供養，持種種華種種幡蓋種種金銀而以奉散，亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼，如佛所說廣為一切眾生而宣說之。我今為利自身他身惡業盡故，行菩提道滿足六度，今此眾中有多億魔，及於無量阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽，悉在此會圍繞世尊。惟願如來，以此二十牟尼聖人住處普皆付囑，莫遣當來魔天、龍王、夜叉、羅剎，及緊陀羅、阿修羅等生於異心，於此二十大支提處空無守護，令彼惡人及非人等欲興破毀。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝莫怖畏。何以故？過去諸佛亦以此處付囑一切龍王、夜叉。我亦如是，以此二十大支提處，付囑諸龍及夜叉眾。所以者何？未來眾生多在八難，欲令彼等惡業盡故，薄慢心故，樂涅槃故，乃至資生所須飲食湯藥無所乏故，風雨順時華果茂盛五穀熟成常安樂故，以是因緣，付囑諸龍及夜叉等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝莫怖畏。何以故？過去諸佛亦以此處付囑一切龍王、夜叉。我亦如是，以此二十大支提處，付囑諸龍及夜叉眾。所以者何？未來眾生多在八難，欲令彼等惡業盡故，薄慢心故，樂涅槃故，乃至資生所須飲食湯藥無所乏故，風雨順時華果茂盛五穀熟成常安樂故，以是因緣，付囑諸龍及夜叉等。

「於未來世一切諸佛，亦於二十大支提處林樹經行坐禪苦行，得阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪，乃至涅槃安置塔廟，及佛弟子法行比丘，四果聖人亦於彼住。一切天人皆於彼處禮拜供養，多生功德起涅槃道。彼佛世尊亦以二十大支提處及諸弟子，付囑龍王及夜叉等令加守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於未來世一切諸佛，亦於二十大支提處林樹經行坐禪苦行，得阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪，乃至涅槃安置塔廟，及佛弟子法行比丘，四果聖人亦於彼住。一切天人皆於彼處禮拜供養，多生功德起涅槃道。彼佛世尊亦以二十大支提處及諸弟子，付囑龍王及夜叉等令加守護。

「善男子！我今為汝說，一切惡心眾生悉得歡喜，亦得生於諸三昧力，亦除一切惡邪煩惱，大授記陀羅尼呪。此陀羅尼，過去未來一切諸佛加助隨喜，此呪能令惡心眾生得柔軟故，教修一切諸福德故，令習惡人心歡喜故，一切福德皆成就故，種種大願達彼岸故，大智慧中安隱住故，得大聞持陀羅尼故，大方便智得究竟故，一切怨家生歡喜故，能除一切諸災患故，出大難故，離怖畏故，辦大事故，大諦見故，得大忍故，大智海中深遠入故，得四神足三摩跋提能除一切諸惡見故，乃至能了阿耨多羅三藐三菩提故。」而說神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今為汝說，一切惡心眾生悉得歡喜，亦得生於諸三昧力，亦除一切惡邪煩惱，大授記陀羅尼呪。此陀羅尼，過去未來一切諸佛加助隨喜，此呪能令惡心眾生得柔軟故，教修一切諸福德故，令習惡人心歡喜故，一切福德皆成就故，種種大願達彼岸故，大智慧中安隱住故，得大聞持陀羅尼故，大方便智得究竟故，一切怨家生歡喜故，能除一切諸災患故，出大難故，離怖畏故，辦大事故，大諦見故，得大忍故，大智海中深遠入故，得四神足三摩跋提能除一切諸惡見故，乃至能了阿耨多羅三藐三菩提故。」而說神呪：

「多絰咃阿摩 阿摩婆婆 阿摩波利婆婆 三舍耶揭婆 波利婆婆 蜜多羅蜜多羅舍羅耶 蜜多羅波利婆婆 蜜多羅三𮄆若耶尼瞿盧陀三𮄆若耶 摸極叉三𮄆若耶 示利苦伽婆優婆矣羅闍 毘那舍耶 三摩舍羅耶帝羅阿那 薄迦嵐摩 婆婆迦嵐摩示利地毘迦羅婆那三摩若那阿波婆伽 那羅夜那跋伽摩 薩婆多 他阿伽多地悉他那跋伽 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰咃阿摩 阿摩婆婆 阿摩波利婆婆 三舍耶揭婆 波利婆婆 蜜多羅蜜多羅舍羅耶 蜜多羅波利婆婆 蜜多羅三𮄆若耶尼瞿盧陀三𮄆若耶 摸極叉三𮄆若耶 示利苦伽婆優婆矣羅闍 毘那舍耶 三摩舍羅耶帝羅阿那 薄迦嵐摩 婆婆迦嵐摩示利地毘迦羅婆那三摩若那阿波婆伽 那羅夜那跋伽摩 薩婆多 他阿伽多地悉他那跋伽 莎呵」

爾時，世尊說是呪已，告大眾言：「此陀羅尼亦名賢面，一切諸佛之所加護，能生禪定三摩提，能盡一切諸惡，乃至能了阿耨多羅三藐三菩提。若今現在及未來世，大支提處，若有餘眾，或魔或天，或龍、夜叉，或復羅剎，或阿修羅，或迦樓羅，或緊陀羅，或鳩槃茶、人及非人，或以水火種種惡事欲壞支提，汝等應念三世諸佛，念諸佛已於彼眾生起慈悲心，誦持如是大陀羅尼，令諸一切惡心眾生悉皆除滅。若諸魔王及人非人，於如來所心不樂者，悉生歡喜恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是呪已，告大眾言：「此陀羅尼亦名賢面，一切諸佛之所加護，能生禪定三摩提，能盡一切諸惡，乃至能了阿耨多羅三藐三菩提。若今現在及未來世，大支提處，若有餘眾，或魔或天，或龍、夜叉，或復羅剎，或阿修羅，或迦樓羅，或緊陀羅，或鳩槃茶、人及非人，或以水火種種惡事欲壞支提，汝等應念三世諸佛，念諸佛已於彼眾生起慈悲心，誦持如是大陀羅尼，令諸一切惡心眾生悉皆除滅。若諸魔王及人非人，於如來所心不樂者，悉生歡喜恭敬供養。」

時佛神力令魔波旬於自宮內即得安住，自然得聞此陀羅尼，聞此呪已，即於佛所生歡喜心得大信心。得信心已啼泣雨淚，集諸眷屬作如是言：「汝等一切諦聽諦聽。我今於此大牟尼處，得大忍心不動如山。彼牟尼尊慈悲滿足，放大光明照一切龍、一切天人、一切修羅，我亦在彼於牟尼所興造諸惡，今欲懺悔受三歸依。汝若曾於佛邊作惡，今可懺悔受三歸依，我今共汝俱往見佛，禮拜供養至心聽法，斷煩惱魔入清淨道，離於怖畏到涅槃城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛神力令魔波旬於自宮內即得安住，自然得聞此陀羅尼，聞此呪已，即於佛所生歡喜心得大信心。得信心已啼泣雨淚，集諸眷屬作如是言：「汝等一切諦聽諦聽。我今於此大牟尼處，得大忍心不動如山。彼牟尼尊慈悲滿足，放大光明照一切龍、一切天人、一切修羅，我亦在彼於牟尼所興造諸惡，今欲懺悔受三歸依。汝若曾於佛邊作惡，今可懺悔受三歸依，我今共汝俱往見佛，禮拜供養至心聽法，斷煩惱魔入清淨道，離於怖畏到涅槃城。」

時魔波旬，與其眷屬八十億眾，前後圍繞往至佛所。到已，接足頂禮世尊，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬，與其眷屬八十億眾，前後圍繞往至佛所。到已，接足頂禮世尊，說如是偈：

「佛兩足尊世中勝， 自得寂滅亦教他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛兩足尊世中勝， 自得寂滅亦教他，

忍辱精進愍眾生； 我等愚癡興惡意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱精進愍眾生； 我等愚癡興惡意，

不知過去諸業行， 惟佛世尊能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知過去諸業行， 惟佛世尊能了知。

苞藏國土內身中， 令我心遠種種惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苞藏國土內身中， 令我心遠種種惑，

三世諸佛大慈悲， 受我禮懺一切殃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛大慈悲， 受我禮懺一切殃，

法僧二寶亦復然， 至心歸依無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法僧二寶亦復然， 至心歸依無有異。

願我今日所供養， 恭敬尊重世導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我今日所供養， 恭敬尊重世導師，

諸惡永盡不復生， 盡壽歸依如來法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡永盡不復生， 盡壽歸依如來法。」

時魔波旬說是偈已，白佛言：「世尊！如來於我及諸眾生平等無二，心常歡喜慈悲含忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬說是偈已，白佛言：「世尊！如來於我及諸眾生平等無二，心常歡喜慈悲含忍。」

佛言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。」

時魔波旬生大歡喜發清淨心，重於佛前接足頂禮右繞三匝，恭敬合掌，却住一面，瞻仰世尊心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬生大歡喜發清淨心，重於佛前接足頂禮右繞三匝，恭敬合掌，却住一面，瞻仰世尊心無厭足。

時彼眾中有一魔子名加羅支，與其眷屬從座而起，到於佛前接足頂禮，長跪白佛，作如是言：「世尊！云何名眼？為眼是色因緣，為色是眼因緣？乃至意法因緣亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中有一魔子名加羅支，與其眷屬從座而起，到於佛前接足頂禮，長跪白佛，作如是言：「世尊！云何名眼？為眼是色因緣，為色是眼因緣？乃至意法因緣亦復如是。」

佛言：「善男子！非眼是色因緣，非色是眼因緣，乃至非意是法因緣，非法是意因緣。善男子！眼眼性空，眼識識性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！非眼是色因緣，非色是眼因緣，乃至非意是法因緣，非法是意因緣。善男子！眼眼性空，眼識識性空。

「善男子！眼因緣眼識生，彼因緣故色可見，乃至意因緣意識生，彼因緣故法可知，非眼識可得。何以故？非餘處來、非餘處去。眼非常住，於三世中一切皆空。如是眼者亦非滿見，亦非減見，非和合見，非相離見，亦非相觸，亦不依止。譬如日出光照一切，其有窓處明焰皆入照於壁上，而是壁光不作是念我暗我明。此光非但獨在一壁及眾多壁，以因緣故有是光生。此壁及光，非合非離，因壁見光，而此壁光不作是念日能生我，日亦不念我生此光。何以故？日滅沒已光亦隨滅，去處來處一切皆空無一可見，以日因緣故能照耀見此光色，以光顯赫照耀因緣故得可見，於彼生識亦復如是。是內六入生外六入，亦外六入生內六入，外六入亦非因緣，內六入亦非因緣。何以故？彼此性離亦非聚集，亦非和合亦非依止，乃至內入外入。彼和合識亦非聚集，亦非和合亦非依止。何以故？各不相待，境界離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！眼因緣眼識生，彼因緣故色可見，乃至意因緣意識生，彼因緣故法可知，非眼識可得。何以故？非餘處來、非餘處去。眼非常住，於三世中一切皆空。如是眼者亦非滿見，亦非減見，非和合見，非相離見，亦非相觸，亦不依止。譬如日出光照一切，其有窓處明焰皆入照於壁上，而是壁光不作是念我暗我明。此光非但獨在一壁及眾多壁，以因緣故有是光生。此壁及光，非合非離，因壁見光，而此壁光不作是念日能生我，日亦不念我生此光。何以故？日滅沒已光亦隨滅，去處來處一切皆空無一可見，以日因緣故能照耀見此光色，以光顯赫照耀因緣故得可見，於彼生識亦復如是。是內六入生外六入，亦外六入生內六入，外六入亦非因緣，內六入亦非因緣。何以故？彼此性離亦非聚集，亦非和合亦非依止，乃至內入外入。彼和合識亦非聚集，亦非和合亦非依止。何以故？各不相待，境界離故。

「此法及識，智慧知見諸行因緣，行因緣故有識，而此識生則三種行。云何三行？身行、口行及以意行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此法及識，智慧知見諸行因緣，行因緣故有識，而此識生則三種行。云何三行？身行、口行及以意行。

「云何身行？身行名為氣息入出，此名身行。彼息出入去來動作，彼此出入各不相識，新識若生舊識不住，體性爾故，非聚集故，亦非異故，於如如中各不相依。虛空平等風行空中，風亦非空空亦非風。何以故？彼此不觸各非境界。彼二皆空亦不可說。何以故？相離相故，無增減故，不依此岸及彼岸故，第一義諦如如住故，此名身行。是故身行非識依止，亦非伴侶，非是和合，非是聚集，常不依止，相離相故，是識亦復非依止身，離和合故，此名身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何身行？身行名為氣息入出，此名身行。彼息出入去來動作，彼此出入各不相識，新識若生舊識不住，體性爾故，非聚集故，亦非異故，於如如中各不相依。虛空平等風行空中，風亦非空空亦非風。何以故？彼此不觸各非境界。彼二皆空亦不可說。何以故？相離相故，無增減故，不依此岸及彼岸故，第一義諦如如住故，此名身行。是故身行非識依止，亦非伴侶，非是和合，非是聚集，常不依止，相離相故，是識亦復非依止身，離和合故，此名身行。

「云何口行？口行二種，名為覺、觀。云何是覺？何者是觀？於出入息生二種心，思惟憶念是名為覺，乃至細心次生，如是漸除得清淨心亦名為覺。是覺依止出入故生，生已即滅，根塵亦復不覺此彼，境界相相離故，性相無故，乃至不可說其長短此名為覺。何者是觀？若有人觀冷相觸身於是中行，或復熱相一切氣息皆猶於風。彼風因緣觀觸知者此名為觀，各離境界彼此離相，乃至不可說其長短是名覺觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何口行？口行二種，名為覺、觀。云何是覺？何者是觀？於出入息生二種心，思惟憶念是名為覺，乃至細心次生，如是漸除得清淨心亦名為覺。是覺依止出入故生，生已即滅，根塵亦復不覺此彼，境界相相離故，性相無故，乃至不可說其長短此名為覺。何者是觀？若有人觀冷相觸身於是中行，或復熱相一切氣息皆猶於風。彼風因緣觀觸知者此名為觀，各離境界彼此離相，乃至不可說其長短是名覺觀。

「云何意行？意行名思。云何名思？知一切法，乃至能知時出入氣息、非時出入氣息，知此出息非彼入息，知彼入息非彼出息，差別悉知。如是思量，知行順相非行順相，此則名為彼風依止，如是二種不可得說。云何是思？云何心相？乃至知行差別，作已入涅槃道，過凡夫地，名出生死，於禪定中心能除却此則名思。如是風者不去不來，彼思識中如是依止，眼如眼乃至意如意各不相觸，三受盡已名為聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何意行？意行名思。云何名思？知一切法，乃至能知時出入氣息、非時出入氣息，知此出息非彼入息，知彼入息非彼出息，差別悉知。如是思量，知行順相非行順相，此則名為彼風依止，如是二種不可得說。云何是思？云何心相？乃至知行差別，作已入涅槃道，過凡夫地，名出生死，於禪定中心能除却此則名思。如是風者不去不來，彼思識中如是依止，眼如眼乃至意如意各不相觸，三受盡已名為聖人。

「如是，善男子！非眼是色因緣，非色是眼因緣，乃至非意是法因緣，非法是意因緣。何以故？此二境界非遠非近，亦非聚集，亦非思量，亦非和合。何以故？不可說故，此岸彼岸中不依止故，依實際故。」佛說此已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！非眼是色因緣，非色是眼因緣，乃至非意是法因緣，非法是意因緣。何以故？此二境界非遠非近，亦非聚集，亦非思量，亦非和合。何以故？不可說故，此岸彼岸中不依止故，依實際故。」佛說此已。

是時，魔子伽羅支二萬眷屬，曾於過去佛法之中，修行福德皆得順忍。復有無量無邊眾生，亦於過去殖眾德本，或得初禪乃至四禪，或有得於須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，或有當來於小乘中為福種子，乃至當來辟支佛中得為種子，或復有發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼眾中有六十頻婆羅龍，過去已來未曾值佛，今聞此法皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，魔子伽羅支二萬眷屬，曾於過去佛法之中，修行福德皆得順忍。復有無量無邊眾生，亦於過去殖眾德本，或得初禪乃至四禪，或有得於須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，或有當來於小乘中為福種子，乃至當來辟支佛中得為種子，或復有發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼眾中有六十頻婆羅龍，過去已來未曾值佛，今聞此法皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

時此一切三千大千佛剎大地，六種震動大動遍動，一切十方諸來菩薩摩訶薩各得種種菩薩三昧，得三昧已各以種種寶、種種衣、種種香、種種花，散於佛上供養如來，作如是言：「如是，世尊！不可思議。我從昔來未曾見聞如是大集說此三昧力陀羅尼，此即釋迦牟尼如來第二利益轉妙法輪，我等今者於此日藏大授記鞞富略修多羅一心奉持，為諸眾生廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此一切三千大千佛剎大地，六種震動大動遍動，一切十方諸來菩薩摩訶薩各得種種菩薩三昧，得三昧已各以種種寶、種種衣、種種香、種種花，散於佛上供養如來，作如是言：「如是，世尊！不可思議。我從昔來未曾見聞如是大集說此三昧力陀羅尼，此即釋迦牟尼如來第二利益轉妙法輪，我等今者於此日藏大授記鞞富略修多羅一心奉持，為諸眾生廣分別說。」

是時，眾會魔天、龍王、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、薜荔多、毘舍遮，現在集者悉如是說：「不可思議。釋迦如來能作如是利益眾生。」各大歡喜，以種種音樂、種種寶、種種衣、種種瓔珞、花鬘、燒香、塗香，從空而散供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾會魔天、龍王、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、薜荔多、毘舍遮，現在集者悉如是說：「不可思議。釋迦如來能作如是利益眾生。」各大歡喜，以種種音樂、種種寶、種種衣、種種瓔珞、花鬘、燒香、塗香，從空而散供養如來。

是時，娑伽羅龍王白佛言：「世尊！惟願如來暫入海中，往我家內受我微供，憐愍我故。若佛如來至我宮者，我之眷屬一切皆得聞此日藏授記大陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，娑伽羅龍王白佛言：「世尊！惟願如來暫入海中，往我家內受我微供，憐愍我故。若佛如來至我宮者，我之眷屬一切皆得聞此日藏授記大陀羅尼。」

時娑伽羅龍王復白佛言：「世尊！彼大海中一切男女，若得聞此大乘日藏大授記經，專心聽者得幾許福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時娑伽羅龍王復白佛言：「世尊！彼大海中一切男女，若得聞此大乘日藏大授記經，專心聽者得幾許福？」

佛言：「龍王！若善男子，以四天下滿中七寶布施如來，復有眾生，具足聞此大乘日藏大授記經一心聽者，於前福德百倍不及，百千億倍不及，乃至算數所不能及。大王！若有聽是甚深經典，其福難量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「龍王！若善男子，以四天下滿中七寶布施如來，復有眾生，具足聞此大乘日藏大授記經一心聽者，於前福德百倍不及，百千億倍不及，乃至算數所不能及。大王！若有聽是甚深經典，其福難量。」

爾時，娑伽羅龍王復作是言：「若佛世尊不入大海，我當抄此日藏授記大集經典置我宮中，以是因緣，於彼海中幾許諸龍福德增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑伽羅龍王復作是言：「若佛世尊不入大海，我當抄此日藏授記大集經典置我宮中，以是因緣，於彼海中幾許諸龍福德增長。」

佛言：「龍王！隨所有處抄此日藏大授記經，如法安置恭敬供養，則能獲得十種利益。何等為十？若有人能如法抄寫此經一心供養，令其家內一切吉祥；若在眾中得大自在，五穀豐饒種種資生錢財寶物悉皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「龍王！隨所有處抄此日藏大授記經，如法安置恭敬供養，則能獲得十種利益。何等為十？若有人能如法抄寫此經一心供養，令其家內一切吉祥；若在眾中得大自在，五穀豐饒種種資生錢財寶物悉皆具足。

「復次，龍王！若有宅內，或復眾中抄此日藏大授記經抄已供養，於其處所，則有六十億菩薩摩訶薩，數來禮拜供養此經。以是因緣，種種惡事、鬪諍、疾疫、種種惡病，穀米貴儉、國土饑荒、他方賊盜、非時風雨一切皆滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有宅內，或復眾中抄此日藏大授記經抄已供養，於其處所，則有六十億菩薩摩訶薩，數來禮拜供養此經。以是因緣，種種惡事、鬪諍、疾疫、種種惡病，穀米貴儉、國土饑荒、他方賊盜、非時風雨一切皆滅。」

彼六十億菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我當種種擁護供給令得稱心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼六十億菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我當種種擁護供給令得稱心。」

「復次，龍王！若有家內或大眾中，抄此日藏大授記經如法安置，彼帝釋天及諸梵天四天王天，二十八大夜叉將并其眷屬，乃至大德天并其男女、娑羅娑陀天、牢固地天、善住樂天等，一切眷屬皆至其國，日夜至心常加守護與其安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有家內或大眾中，抄此日藏大授記經如法安置，彼帝釋天及諸梵天四天王天，二十八大夜叉將并其眷屬，乃至大德天并其男女、娑羅娑陀天、牢固地天、善住樂天等，一切眷屬皆至其國，日夜至心常加守護與其安樂。」

時帝釋天乃至善住樂天等，聞是語已，作如是言：「如是，如來！我及眷屬常當至心往護彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時帝釋天乃至善住樂天等，聞是語已，作如是言：「如是，如來！我及眷屬常當至心往護彼國。」

「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，福德天人，於過去世供養多佛、布施、持戒，如是之人往彼受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，福德天人，於過去世供養多佛、布施、持戒，如是之人往彼受生。

「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，其中眾生精進勇猛，不樂五欲，常行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，其中眾生精進勇猛，不樂五欲，常行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。

「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，福田眾生常樂安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，福田眾生常樂安住。

「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其國常有種種善法如雨而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其國常有種種善法如雨而下。

「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其中眾生於十善業常行不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其中眾生於十善業常行不捨。

「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其中眾生常生慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其中眾生常生慈心。

「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，其中眾生常人天生不入惡道。大王！如是日藏大授記經，隨何國土如法抄寫，安置供養數數讀誦，具足得此十種利益。何以故？若有讀誦此日藏經如說行者，彼福德聚於百劫中說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，其中眾生常人天生不入惡道。大王！如是日藏大授記經，隨何國土如法抄寫，安置供養數數讀誦，具足得此十種利益。何以故？若有讀誦此日藏經如說行者，彼福德聚於百劫中說不可盡。

「龍王！此日藏大集大授記經，如是甚深能滿大願能大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍王！此日藏大集大授記經，如是甚深能滿大願能大利益。」

說是經已，十方佛剎諸來菩薩到此三千大千世界娑婆國土大集聚會，并此菩薩摩訶薩眾，乃至魔王、天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、人、非人等，隨分悟解滿足於心，皆大歡喜各設供養，僉然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經已，十方佛剎諸來菩薩到此三千大千世界娑婆國土大集聚會，并此菩薩摩訶薩眾，乃至魔王、天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、人、非人等，隨分悟解滿足於心，皆大歡喜各設供養，僉然而住。