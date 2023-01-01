大方等大集經卷第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第四十三

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分送使品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏分送使品第九

爾時，娑伽羅龍王白光味菩薩言：「大德！乃能憶念如是過去宿命劫中種種善業、無量往事，而不忘失，及說虛空星宿照明安施法用，悉皆了達一一無遺，於三界中最尊最勝，智慧第一更無能過。是故彼龍并及我等，如是方便得脫此獄離於苦惱，憐愍眾生慈悲一切，功德戒行及婆羅多，莊嚴於心一切滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑伽羅龍王白光味菩薩言：「大德！乃能憶念如是過去宿命劫中種種善業、無量往事，而不忘失，及說虛空星宿照明安施法用，悉皆了達一一無遺，於三界中最尊最勝，智慧第一更無能過。是故彼龍并及我等，如是方便得脫此獄離於苦惱，憐愍眾生慈悲一切，功德戒行及婆羅多，莊嚴於心一切滿足。」

是時，光味語諸龍言：「我今非是佉羅虱吒苦行仙人，亦復不能於虛空中置於星宿，今我說者神通力知。汝娑伽羅諸龍王等莫作是說，我實不能。然此佉羅虱吒仙人宿往因緣，說猶未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，光味語諸龍言：「我今非是佉羅虱吒苦行仙人，亦復不能於虛空中置於星宿，今我說者神通力知。汝娑伽羅諸龍王等莫作是說，我實不能。然此佉羅虱吒仙人宿往因緣，說猶未盡。

「爾時，帝釋及諸梵天各向佉羅虱吒仙人，齊共合掌作如是言：『我等樂聞，唯願更說。我等梵天諸天中尊，猶如大仙聖人中尊。我諸天中有梵行者，若放種種神祇呪術，我皆了知，亦能為他分別廣說。』時虱吒仙言：『若能如是，亦可教化一切眾生悉令知之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋及諸梵天各向佉羅虱吒仙人，齊共合掌作如是言：『我等樂聞，唯願更說。我等梵天諸天中尊，猶如大仙聖人中尊。我諸天中有梵行者，若放種種神祇呪術，我皆了知，亦能為他分別廣說。』時虱吒仙言：『若能如是，亦可教化一切眾生悉令知之。』

「是時，青眼帝釋天主在於眾中，虱吒仙人語帝釋言：『天主！一切善法必令具足住持於世常使照明，修善法人擁護勿捨。若有精進樂善眾生，持戒多聞修禪學慧，如是等眾，天主應當供給所須衣服、飲食、臥具、湯藥，種種施與令無有窮。我說虛空星宿法已，今此世界諸地分中，各有龍王停止守衛，如娑伽羅龍、婆婁那、德叉迦、寶護大行、瞿娑羅、婆蘇婆、呼嚧俱叉、婆私無俱叉等，此八龍王護於海中，能令大海無有增減。阿奴駄致、毘昌伽蘇致、婆婁那得、于問婁叉婆，此四龍王守護池中出一切河，是故諸河流注無竭。難陀、優波難陀，此二龍王守護山中，是故諸山叢林欝茂。婆須吉、娑羅囉、蓋輸盧、瞿摩祇利，亦為守護。毘梨沙、閻浮伽、赤眼娑羅婆帝，於小河水而為守護。悉陀摩奴、阿羅蘇摩、賀盧唱利，於聖人所及諸藥草而為作護，堅固緊輸迦歡喜，此於地中而為守護。最勝光、毘喻婆三婆、毘離耶尸棄，此於火中作護。動摩都劣三摸地、羈蘭那、羈賴車，此於風中作護。優羅婆、羅阿闍耶、帝羅娑羅，此於樹中作護。吁嚧呵張火、薄脚羅沙斯，此於花中作護。香常跋陀耶、邏婆遮、富婁那迦羅，此於果中作護。阿匙林婆、毘遮婆、多吁嚧脂、多末羅伽，彼中毘首羯磨蘇摩、𭣿師奇和沙月眼，此四種一切工巧為最守護。羈羅睺陀羅、僧伽那斯、阿蘭那、懼無迦，如此四種夜叉，於一切福德布施等中能為作護。金剛眼、師子眼、善見眼、三槊，如此四種一切龍護，如是等各各為護。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，青眼帝釋天主在於眾中，虱吒仙人語帝釋言：『天主！一切善法必令具足住持於世常使照明，修善法人擁護勿捨。若有精進樂善眾生，持戒多聞修禪學慧，如是等眾，天主應當供給所須衣服、飲食、臥具、湯藥，種種施與令無有窮。我說虛空星宿法已，今此世界諸地分中，各有龍王停止守衛，如娑伽羅龍、婆婁那、德叉迦、寶護大行、瞿娑羅、婆蘇婆、呼嚧俱叉、婆私無俱叉等，此八龍王護於海中，能令大海無有增減。阿奴駄致、毘昌伽蘇致、婆婁那得、于問婁叉婆，此四龍王守護池中出一切河，是故諸河流注無竭。難陀、優波難陀，此二龍王守護山中，是故諸山叢林欝茂。婆須吉、娑羅囉、蓋輸盧、瞿摩祇利，亦為守護。毘梨沙、閻浮伽、赤眼娑羅婆帝，於小河水而為守護。悉陀摩奴、阿羅蘇摩、賀盧唱利，於聖人所及諸藥草而為作護，堅固緊輸迦歡喜，此於地中而為守護。最勝光、毘喻婆三婆、毘離耶尸棄，此於火中作護。動摩都劣三摸地、羈蘭那、羈賴車，此於風中作護。優羅婆、羅阿闍耶、帝羅娑羅，此於樹中作護。吁嚧呵張火、薄脚羅沙斯，此於花中作護。香常跋陀耶、邏婆遮、富婁那迦羅，此於果中作護。阿匙林婆、毘遮婆、多吁嚧脂、多末羅伽，彼中毘首羯磨蘇摩、𭣿師奇和沙月眼，此四種一切工巧為最守護。羈羅睺陀羅、僧伽那斯、阿蘭那、懼無迦，如此四種夜叉，於一切福德布施等中能為作護。金剛眼、師子眼、善見眼、三槊，如此四種一切龍護，如是等各各為護。』」

爾時，光味菩薩，於諸仙聖天人龍中最上最勝，憐愍一切苦惱眾生，是故於此救諸龍厄令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光味菩薩，於諸仙聖天人龍中最上最勝，憐愍一切苦惱眾生，是故於此救諸龍厄令得解脫。

時光味菩薩作是思惟：「云何當令彼諸龍等，於三寶中迴心歸向？」即以方便善巧音辭，次第教言一切龍王：「信於我者，我實不能拔濟於汝。今有大聖一切智人，乃能施汝安隱無畏，我所讚歎佉羅虱吒仙人功德，如是說法非我小德辦於斯事。彼聖人者，過去無量阿僧祇劫，已曾修習種種福德，一切難事皆悉能捨。所謂象馬、種種寶車、妻子、國城、金銀、輦輿、奴婢、衣裳、床榻敷具，眾生須者稱意與之。或復手足耳鼻舌身，頭目筋骨皮肉肌膚求無悋惜，速能滿足六波羅蜜，具大慈悲於苦惱眾生能令解脫，為諸眾生得安隱故，乃至處於地獄之中，救濟眾生心無暫捨，亦不自為得成佛道，欲令一切惡趣眾生得脫種種老病死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光味菩薩作是思惟：「云何當令彼諸龍等，於三寶中迴心歸向？」即以方便善巧音辭，次第教言一切龍王：「信於我者，我實不能拔濟於汝。今有大聖一切智人，乃能施汝安隱無畏，我所讚歎佉羅虱吒仙人功德，如是說法非我小德辦於斯事。彼聖人者，過去無量阿僧祇劫，已曾修習種種福德，一切難事皆悉能捨。所謂象馬、種種寶車、妻子、國城、金銀、輦輿、奴婢、衣裳、床榻敷具，眾生須者稱意與之。或復手足耳鼻舌身，頭目筋骨皮肉肌膚求無悋惜，速能滿足六波羅蜜，具大慈悲於苦惱眾生能令解脫，為諸眾生得安隱故，乃至處於地獄之中，救濟眾生心無暫捨，亦不自為得成佛道，欲令一切惡趣眾生得脫種種老病死苦。

「是大仙人，乃往過去無邊劫中，經歷是等種種願行。而是仙人，生生世世堅固精進勇猛慈悲，引接眾生安涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是大仙人，乃往過去無邊劫中，經歷是等種種願行。而是仙人，生生世世堅固精進勇猛慈悲，引接眾生安涅槃道。

「又彼佉羅虱吒仙人，無量劫來種種福德具足圓滿，乃至生於淨飯王家，託在摩耶夫人腹內，既出生已舉手唱言：『我三界中最尊最勝。』放種種光能與一切眾生安樂，光因緣故感動無量天、龍、夜叉及阿修羅、人、非人等，一切悉來而共供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼佉羅虱吒仙人，無量劫來種種福德具足圓滿，乃至生於淨飯王家，託在摩耶夫人腹內，既出生已舉手唱言：『我三界中最尊最勝。』放種種光能與一切眾生安樂，光因緣故感動無量天、龍、夜叉及阿修羅、人、非人等，一切悉來而共供養。

「又於生時一一方面各行七步，脚所蹈處皆有蓮華承捧其足，以此脚踏行步因緣，一切山河地及大海悉皆濤動，如是變現出生功德。又，釋迦子能令我等一切眾生解脫生老病死，寂滅安隱，離諸怖畏到涅槃城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於生時一一方面各行七步，脚所蹈處皆有蓮華承捧其足，以此脚踏行步因緣，一切山河地及大海悉皆濤動，如是變現出生功德。又，釋迦子能令我等一切眾生解脫生老病死，寂滅安隱，離諸怖畏到涅槃城。」

說是語時，一切諸天、阿修羅眾、龍及夜叉、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽、人、非人等，各散種種眾寶雜華塗香末香，於虛空中猶如雨下，以用供養，種種讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，一切諸天、阿修羅眾、龍及夜叉、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽、人、非人等，各散種種眾寶雜華塗香末香，於虛空中猶如雨下，以用供養，種種讚歎。

爾時，光味菩薩為諸大眾而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光味菩薩為諸大眾而說偈言：

「過去無量僧祇劫， 種種布施習檀那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去無量僧祇劫， 種種布施習檀那，

清淨尸羅及羼提， 精進坐禪學般若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨尸羅及羼提， 精進坐禪學般若，

安樂一切眾生故， 備忍種種諸苦辛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂一切眾生故， 備忍種種諸苦辛。

宮中六萬后妃嬪， 棄捨出家如脫屣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮中六萬后妃嬪， 棄捨出家如脫屣，

獨處六年修苦行， 日食一麻一米麥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨處六年修苦行， 日食一麻一米麥，

精進晝夜不睡眠， 身形唯有皮骨在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進晝夜不睡眠， 身形唯有皮骨在。

菩提樹下思惟坐， 八十萬眾天魔來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提樹下思惟坐， 八十萬眾天魔來，

四方上下地及空， 八十由旬悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方上下地及空， 八十由旬悉充滿，

如是魔軍及眷屬， 皆能破壞使歸降， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是魔軍及眷屬， 皆能破壞使歸降，

成就無上勝菩提， 得證第一義諦果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無上勝菩提， 得證第一義諦果。

見聞種種無怖畏， 其心寂靜如涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞種種無怖畏， 其心寂靜如涅槃，

常於一切眾生中， 等心愍念無偏黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於一切眾生中， 等心愍念無偏黨。

真實智慧具足滿， 教導一切諸天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實智慧具足滿， 教導一切諸天人，

無一眾生起邪惡， 如是慈悲徹骨髓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無一眾生起邪惡， 如是慈悲徹骨髓。

又於一切眾生類， 乃至蟻子及蜎飛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一切眾生類， 乃至蟻子及蜎飛，

不生惱亂毒害心， 一切眾生流轉中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生惱亂毒害心， 一切眾生流轉中，

悉能令其得解脫。 又於繫縛諸有獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能令其得解脫。 又於繫縛諸有獄，

拔出眾生使獲安， 絓是小小如𣚰身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔出眾生使獲安， 絓是小小如𣚰身，

大聖悉皆往救濟。 彼諸龍等一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖悉皆往救濟。 彼諸龍等一切眾，

能却其惡及憂愁， 是故大聖哀愍來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能却其惡及憂愁， 是故大聖哀愍來，

慈心出汝此獄中。 廣說無邊深秘要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心出汝此獄中。 廣說無邊深秘要，

不自在者悉稱心， 一切歸家安隱住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自在者悉稱心， 一切歸家安隱住。

得彼聖人救濟者， 不畏金翅諸鳥王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得彼聖人救濟者， 不畏金翅諸鳥王，

各還所止恣意遊， 如本受樂心無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各還所止恣意遊， 如本受樂心無異。

大聖過去修萬行， 不許惱亂一眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖過去修萬行， 不許惱亂一眾生。

汝等所有諸災惡， 魔王所為非佛作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等所有諸災惡， 魔王所為非佛作，

莫起餘心謗毀佛， 受我教誨發菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫起餘心謗毀佛， 受我教誨發菩提，

勿生疑惡自迷沒， 一一皆如我前說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿生疑惡自迷沒， 一一皆如我前說。」

爾時，一切諸大龍王、所有眷屬、男女、大小，在於牟尼聖人處者，聞此說已各各一心齊共合掌，作如是言：「南無南無大聖！一切世間眾生中勝！具一切法到自在岸，能與一切眾生解脫，能與一切眾生安樂，能與一切眾生歡喜，能令一切到智慧彼岸。於諸眾生慈悲平等，令修善法悉具足滿，成就一切善業眾生，安立善道與實法眼，於天、龍中作上福田。於三界中最勝最尊，能受世間一切供養。我等諸龍同共辛苦，滿此獄中未能得出，如是至心禮拜歸命。」說此語已，一切龍等悉得本形，雖復舊身而猶不能於彼山中免離得出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸大龍王、所有眷屬、男女、大小，在於牟尼聖人處者，聞此說已各各一心齊共合掌，作如是言：「南無南無大聖！一切世間眾生中勝！具一切法到自在岸，能與一切眾生解脫，能與一切眾生安樂，能與一切眾生歡喜，能令一切到智慧彼岸。於諸眾生慈悲平等，令修善法悉具足滿，成就一切善業眾生，安立善道與實法眼，於天、龍中作上福田。於三界中最勝最尊，能受世間一切供養。我等諸龍同共辛苦，滿此獄中未能得出，如是至心禮拜歸命。」說此語已，一切龍等悉得本形，雖復舊身而猶不能於彼山中免離得出。

爾時，一切諸龍王等復白光味菩薩言：「惟願救濟。如大德說，彼聖人者於諸眾生不起惱亂常施安樂。此言誠實，我今信受無有疑心。若愍眾生慈悲救濟，惟願速來令我等輩出彼魔獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸龍王等復白光味菩薩言：「惟願救濟。如大德說，彼聖人者於諸眾生不起惱亂常施安樂。此言誠實，我今信受無有疑心。若愍眾生慈悲救濟，惟願速來令我等輩出彼魔獄。」

是時，光味告諸龍言：「彼大聖人具足智慧，牟尼如來心常憐愍一切眾生，修習諸善捨於諸惡大悲普覆，於流轉中精勤勇猛接引眾生，於菩提道令得安隱。現見因果成就佛眼，一切菩薩摩訶薩過去久遠不瞋因緣，悉皆具足慈悲喜捨四梵行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，光味告諸龍言：「彼大聖人具足智慧，牟尼如來心常憐愍一切眾生，修習諸善捨於諸惡大悲普覆，於流轉中精勤勇猛接引眾生，於菩提道令得安隱。現見因果成就佛眼，一切菩薩摩訶薩過去久遠不瞋因緣，悉皆具足慈悲喜捨四梵行法。

「復次，菩薩摩訶薩道行因緣中生，因緣生已，種種惡趣及慈等行，皆已說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩道行因緣中生，因緣生已，種種惡趣及慈等行，皆已說竟。

「復次，彼佛如來世尊住無量阿僧祇恒河沙等諸佛剎，微塵等無量無邊清淨阿耨多羅三藐三菩提行故，六波羅蜜悉具足滿，菩薩摩訶薩出於流轉生死海故，到大涅槃智慧彼岸，壞四魔故、紹三寶種不斷絕故，能以法水洗諸眾生，一切煩惱垢令清淨故，如來如是永離攀緣說四梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彼佛如來世尊住無量阿僧祇恒河沙等諸佛剎，微塵等無量無邊清淨阿耨多羅三藐三菩提行故，六波羅蜜悉具足滿，菩薩摩訶薩出於流轉生死海故，到大涅槃智慧彼岸，壞四魔故、紹三寶種不斷絕故，能以法水洗諸眾生，一切煩惱垢令清淨故，如來如是永離攀緣說四梵行。

「復說如性出相離相，及離我見，一切法等無盡方便。謂於五陰、十八界、十二入實諦觀故，四大差別生死等法皆得滅盡，方便離於貪瞋癡等，一切煩惱體性悉空。無眾生界離諸攀緣，無喜離喜無行離行，無物離物無想離想，無諸障礙無有處所，無塵無染無暗無明，不可捉持。無自無他不來不去，無異離行，乃至一切陰入界等。智眼體性非暗非明，不行不生，法界真實；不滅不壞，如如不生，法界真實皆空，過去一切諸法等中悉皆了達，是真攀緣如來從生。若有菩薩於是法中達到彼岸，具足充滿六波羅蜜，猶如虛空離色離觸，如是心得無障礙智，普斷一切，諸見及習悉皆除盡，如是得離一切煩惱，是名菩薩摩訶薩離觀四種梵行之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說如性出相離相，及離我見，一切法等無盡方便。謂於五陰、十八界、十二入實諦觀故，四大差別生死等法皆得滅盡，方便離於貪瞋癡等，一切煩惱體性悉空。無眾生界離諸攀緣，無喜離喜無行離行，無物離物無想離想，無諸障礙無有處所，無塵無染無暗無明，不可捉持。無自無他不來不去，無異離行，乃至一切陰入界等。智眼體性非暗非明，不行不生，法界真實；不滅不壞，如如不生，法界真實皆空，過去一切諸法等中悉皆了達，是真攀緣如來從生。若有菩薩於是法中達到彼岸，具足充滿六波羅蜜，猶如虛空離色離觸，如是心得無障礙智，普斷一切，諸見及習悉皆除盡，如是得離一切煩惱，是名菩薩摩訶薩離觀四種梵行之法。」

是時光味說此法已，時彼眾中娑伽羅龍王、毘昌伽蘇脂龍王、須摩呼嚧迦沙護寶龍王，如是等龍王，已於過去菩薩行中修習福德發弘誓願，念宿命已即得光明照耀陀羅尼。餘諸龍眾八十那由他，亦曾過去種種願行悉修習來，一切皆發三菩提心得於三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時光味說此法已，時彼眾中娑伽羅龍王、毘昌伽蘇脂龍王、須摩呼嚧迦沙護寶龍王，如是等龍王，已於過去菩薩行中修習福德發弘誓願，念宿命已即得光明照耀陀羅尼。餘諸龍眾八十那由他，亦曾過去種種願行悉修習來，一切皆發三菩提心得於三昧。

爾時，光味即自化作聖人之身如菩薩形，與諸仙等乘神通力，從虛空中往如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光味即自化作聖人之身如菩薩形，與諸仙等乘神通力，從虛空中往如來所。

大方等大集經日藏分念佛三昧品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經日藏分念佛三昧品第十

爾時，一切諸龍眾等信受光味菩薩之言，皆悉至心歸依於佛、歸依於法、歸依於僧。作是歸時，魔王波旬親見親聞，既見聞已大生驚怪怖畏不安，瞋恚憂愁遍身流汗，舉手摸頭而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸龍眾等信受光味菩薩之言，皆悉至心歸依於佛、歸依於法、歸依於僧。作是歸時，魔王波旬親見親聞，既見聞已大生驚怪怖畏不安，瞋恚憂愁遍身流汗，舉手摸頭而說偈言：

「呵呵看彼甚大笑， 姦偽幻惑釋沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呵呵看彼甚大笑， 姦偽幻惑釋沙門，

誘誑諸龍皆歸已， 迷忤一切諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誘誑諸龍皆歸已， 迷忤一切諸眾生。

惑亂道中妄安立， 實非言是我法真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑亂道中妄安立， 實非言是我法真，

如是實法若得時， 彼中始終應不失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是實法若得時， 彼中始終應不失。」

爾時，波旬說是偈已。彼眾之中有一魔女名為離暗，此魔女者曾於過去殖眾德本，作是說言：「沙門瞿曇名稱福德，若有眾生得聞佛名一心歸依，一切諸魔於彼眾生不能加惡，何況見佛親聞法人，種種方便慧解深廣！父王今者欲於如來及學佛道者邊興造惡心，終不能成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬說是偈已。彼眾之中有一魔女名為離暗，此魔女者曾於過去殖眾德本，作是說言：「沙門瞿曇名稱福德，若有眾生得聞佛名一心歸依，一切諸魔於彼眾生不能加惡，何況見佛親聞法人，種種方便慧解深廣！父王今者欲於如來及學佛道者邊興造惡心，終不能成。」

時魔王言：「沙門瞿曇解達真如智慧廣大，於空法中深入堅固，自既度脫生死大海，又教眾生亦皆出離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔王言：「沙門瞿曇解達真如智慧廣大，於空法中深入堅固，自既度脫生死大海，又教眾生亦皆出離。」

魔女答言：「如王所說，若於空法覺實際者，設千萬億一切魔軍，終不能得須臾為害。如來今者開涅槃道，女欲往彼歸依於佛。」即為其父而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔女答言：「如王所說，若於空法覺實際者，設千萬億一切魔軍，終不能得須臾為害。如來今者開涅槃道，女欲往彼歸依於佛。」即為其父而說偈言：

「離相不著人中勝， 如如常住天中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離相不著人中勝， 如如常住天中尊，

到於彼岸智慧城， 我今欲往歸依彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到於彼岸智慧城， 我今欲往歸依彼。

修學三世諸佛法， 度脫一切苦眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學三世諸佛法， 度脫一切苦眾生，

善於諸法得自在， 當來願我還如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善於諸法得自在， 當來願我還如佛。」

爾時，離暗說是偈已，父王宮中五百魔女姊妹眷屬，一切皆發菩提之心。是時，魔王見其宮中五百諸女，皆歸於佛發菩提心，益大瞋忿怖畏憂愁，即作是念：「我今當行大魔王力大魔王威，於自宮中魔王坐處極盡神化，當彼聖人牟尼住所，一切諸龍和合集處，作大火石從虛空中一時雹下碎彼諸龍及光味仙人使其遠散。若彼去者，我魔王宮乃可安樂。」作是念已，即於空中放大火雹如雨而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，離暗說是偈已，父王宮中五百魔女姊妹眷屬，一切皆發菩提之心。是時，魔王見其宮中五百諸女，皆歸於佛發菩提心，益大瞋忿怖畏憂愁，即作是念：「我今當行大魔王力大魔王威，於自宮中魔王坐處極盡神化，當彼聖人牟尼住所，一切諸龍和合集處，作大火石從虛空中一時雹下碎彼諸龍及光味仙人使其遠散。若彼去者，我魔王宮乃可安樂。」作是念已，即於空中放大火雹如雨而下。

是時，如來以神通力變彼火石悉為天華，繽紛亂墜墮佉羅坻滿山頂上，聖人住處悉皆充遍，一切龍王莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，如來以神通力變彼火石悉為天華，繽紛亂墜墮佉羅坻滿山頂上，聖人住處悉皆充遍，一切龍王莫不歡喜。

是時，魔王見雹下於聖人住所，即自指示五百女言：「諸女好看，今彼處所一切諸龍眷屬大眾，歸依沙門瞿曇邊者，我已破碎一切如塵，何況我宮而不能壞！若我宮中有欲歸向於瞿曇者，要當使其如彼不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，魔王見雹下於聖人住所，即自指示五百女言：「諸女好看，今彼處所一切諸龍眷屬大眾，歸依沙門瞿曇邊者，我已破碎一切如塵，何況我宮而不能壞！若我宮中有欲歸向於瞿曇者，要當使其如彼不異。」

是時，五百諸魔女等更為波旬而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，五百諸魔女等更為波旬而說偈言：

「若有眾生歸佛者， 彼人不畏千億魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生歸佛者， 彼人不畏千億魔，

何況欲度生死流， 到於無為涅槃岸！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況欲度生死流， 到於無為涅槃岸！

若有能以一香華， 持散三寶佛法僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能以一香華， 持散三寶佛法僧，

發於堅固勇猛心， 一切眾魔不能壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發於堅固勇猛心， 一切眾魔不能壞，

何況畢定求作佛！ 若有精誠持一戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況畢定求作佛！ 若有精誠持一戒，

或復至心來佛邊， 聽受一句微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復至心來佛邊， 聽受一句微妙法，

即發不退菩提道， 決定一切眾中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即發不退菩提道， 決定一切眾中尊，

得佛金剛不壞身， 能摧一切四魔眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛金剛不壞身， 能摧一切四魔眾。

父王但看諸龍等， 各散種種香華雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王但看諸龍等， 各散種種香華雲，

惟佛世尊能了知， 非是魔王之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟佛世尊能了知， 非是魔王之境界。

獨一導師處於世， 說於殊勝難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨一導師處於世， 說於殊勝難思議，

所作一切皆吉祥， 能令眾生罪業除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作一切皆吉祥， 能令眾生罪業除。

我等過去無量惡， 一切亦滅無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等過去無量惡， 一切亦滅無有餘，

至誠專心歸佛已， 決得阿耨菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠專心歸佛已， 決得阿耨菩提果。」

爾時，魔王聞是偈已，倍大瞋恚怖畏煎心，憔悴憂愁獨坐宮內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王聞是偈已，倍大瞋恚怖畏煎心，憔悴憂愁獨坐宮內。

是時，光味菩薩摩訶薩聞佛說法，一切眾生盡離攀緣得四梵行，當於佛前從空而下。到佛所已，光味菩薩與其大眾，為佛作禮右繞三匝，却住合掌而白佛言：「世尊！如來說彼四禪地依止心念陀羅尼，以是陀羅尼呪術力故，我憶過去有二婆羅門子，以欲事故罪應合死。為官所收殺時未到，王勅有司付於牢獄，半月半月時給一飡，五縛繫身，兩手兩足悉皆桁械，咽喉被鎖飢渴難堪，兼復畏於死時將逼，獄中一心歸依於佛。彼時有佛名曼陀羅華香，專意佛邊遙求救濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，光味菩薩摩訶薩聞佛說法，一切眾生盡離攀緣得四梵行，當於佛前從空而下。到佛所已，光味菩薩與其大眾，為佛作禮右繞三匝，却住合掌而白佛言：「世尊！如來說彼四禪地依止心念陀羅尼，以是陀羅尼呪術力故，我憶過去有二婆羅門子，以欲事故罪應合死。為官所收殺時未到，王勅有司付於牢獄，半月半月時給一飡，五縛繫身，兩手兩足悉皆桁械，咽喉被鎖飢渴難堪，兼復畏於死時將逼，獄中一心歸依於佛。彼時有佛名曼陀羅華香，專意佛邊遙求救濟。

「是時，彼佛憐愍眾生及我等故，於自座中現佛境界大神通力，說四禪地依止心念陀羅尼，作如是言：『我以佛力令彼獄中二婆羅門聞此四禪地依止心念陀羅尼。聞已歡喜至心憶念，以是因緣令其所有一切惡業一切障礙，若今生中惡業障礙，若多生中諸惡業障，若煩惱障、法障、眾生障、捨施障、智慧障、生活障、壽命未盡橫死障，意欲不生繫地所牽業力障礙，若有清淨佛剎之中，情願欲生而不得往違心障礙。如此一切惡業障礙，聞此四禪地依止心念陀羅尼因緣故，喉及手足五種枷鎖，自然一時脫落在地，即於獄中得陀羅尼力。』以神力故得出於獄，從虛空中到曼陀羅華香佛所，禮拜供養盡其壽命，即得往生山光佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，彼佛憐愍眾生及我等故，於自座中現佛境界大神通力，說四禪地依止心念陀羅尼，作如是言：『我以佛力令彼獄中二婆羅門聞此四禪地依止心念陀羅尼。聞已歡喜至心憶念，以是因緣令其所有一切惡業一切障礙，若今生中惡業障礙，若多生中諸惡業障，若煩惱障、法障、眾生障、捨施障、智慧障、生活障、壽命未盡橫死障，意欲不生繫地所牽業力障礙，若有清淨佛剎之中，情願欲生而不得往違心障礙。如此一切惡業障礙，聞此四禪地依止心念陀羅尼因緣故，喉及手足五種枷鎖，自然一時脫落在地，即於獄中得陀羅尼力。』以神力故得出於獄，從虛空中到曼陀羅華香佛所，禮拜供養盡其壽命，即得往生山光佛剎。

「彼佛世尊名曰雲色，從雲色佛求請出家。既出家已，生生世世無量劫中，常得不生於空佛剎，恒值佛世如今此剎，娑婆世界三千大千佛土，地及虛空乃至阿迦膩吒天，人、非人等皆悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛世尊名曰雲色，從雲色佛求請出家。既出家已，生生世世無量劫中，常得不生於空佛剎，恒值佛世如今此剎，娑婆世界三千大千佛土，地及虛空乃至阿迦膩吒天，人、非人等皆悉充滿。

「時彼佛剎一切眾生，地及空中乃至阿迦膩吒天，亦復如是，一切眾生具足惡業及諸障礙，以彼如來為眾生故，說此四禪地依止心念陀羅尼，身口意惡悉皆消除，若聽聞此陀羅尼力，一切三世諸罪惡業悉滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼佛剎一切眾生，地及空中乃至阿迦膩吒天，亦復如是，一切眾生具足惡業及諸障礙，以彼如來為眾生故，說此四禪地依止心念陀羅尼，身口意惡悉皆消除，若聽聞此陀羅尼力，一切三世諸罪惡業悉滅無餘。

「又彼眾生種種更得人忍三昧陀羅尼。乃至壽命欲盡之時，此間死已如願欲生他方清淨佛剎，應念即生，得於宿命，常勤精進行十善法，常不復墮三惡道中，常能修行六波羅蜜，常行四攝，常得見佛，常聞於法，常供養僧，常得四禪及五神通，常具足得四梵行念。生生世世，常與彼法和合共生，乃至涅槃未曾捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼眾生種種更得人忍三昧陀羅尼。乃至壽命欲盡之時，此間死已如願欲生他方清淨佛剎，應念即生，得於宿命，常勤精進行十善法，常不復墮三惡道中，常能修行六波羅蜜，常行四攝，常得見佛，常聞於法，常供養僧，常得四禪及五神通，常具足得四梵行念。生生世世，常與彼法和合共生，乃至涅槃未曾捨離。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝為大利益眾生故，作如是說過去宿命發心因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝為大利益眾生故，作如是說過去宿命發心因緣。」

爾時，世尊復告光味菩薩言：「善男子！諦聽，諦聽！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，或男、或女有信心者，欲於三乘及餘道中願得速證涅槃道、盡一切苦者，欲得一切聞持在心、一切身口意業清淨，欲護佛法，欲求種種利益，種種衣食一切豐饒，自在殊勝端正大力，眷屬強盛國土富安，職位高遷多人敬奉，聰明智慧最尊最勝，行住四儀常無所乏，及樂種種施戒坐禪，得諸三昧乃至無色一切有頂所有三昧，亦復樂於四梵天行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告光味菩薩言：「善男子！諦聽，諦聽！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，或男、或女有信心者，欲於三乘及餘道中願得速證涅槃道、盡一切苦者，欲得一切聞持在心、一切身口意業清淨，欲護佛法，欲求種種利益，種種衣食一切豐饒，自在殊勝端正大力，眷屬強盛國土富安，職位高遷多人敬奉，聰明智慧最尊最勝，行住四儀常無所乏，及樂種種施戒坐禪，得諸三昧乃至無色一切有頂所有三昧，亦復樂於四梵天行。

「若有樂於陀羅尼人，望得如是種種眾事，而彼惡業堅固厚重，諸業障礙，煩惱障礙，乃至欲生清淨佛剎不生障礙。以如是故，種種善願不得稱心。欲令如是種種惡業速滅盡者，而此眾生應淨洗浴著鮮潔衣，菜食長齋勿噉辛臭，於寂靜處莊嚴道場，正念結加或行或坐，念佛身相無使亂心，更莫他緣念其餘事。或一日夜、或七日夜，不作餘業至心念佛，乃至見佛小念見小大念見大，乃至無量念者見佛色身無量無邊，彼佛身形三十二相，於一一相亦念亦觀皆令明了，隨所見相見青光明，於彼光相專精繫意無令心亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有樂於陀羅尼人，望得如是種種眾事，而彼惡業堅固厚重，諸業障礙，煩惱障礙，乃至欲生清淨佛剎不生障礙。以如是故，種種善願不得稱心。欲令如是種種惡業速滅盡者，而此眾生應淨洗浴著鮮潔衣，菜食長齋勿噉辛臭，於寂靜處莊嚴道場，正念結加或行或坐，念佛身相無使亂心，更莫他緣念其餘事。或一日夜、或七日夜，不作餘業至心念佛，乃至見佛小念見小大念見大，乃至無量念者見佛色身無量無邊，彼佛身形三十二相，於一一相亦念亦觀皆令明了，隨所見相見青光明，於彼光相專精繫意無令心亂。

「作是念時，而誦是呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念時，而誦是呪：

「『哆絰咃 毘視林婆 毘視林婆 欝頭波駄避耶毘視林婆 斯那婆頗 羅斯那婆頭 羅阿㝹那多他 恀阿㝹那多他 恀復噓多俱致毘視林婆 毘視林婆 莎呵』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『哆絰咃 毘視林婆 毘視林婆 欝頭波駄避耶毘視林婆 斯那婆頗 羅斯那婆頭 羅阿㝹那多他 恀阿㝹那多他 恀復噓多俱致毘視林婆 毘視林婆 莎呵』

「如是一相在於前心，䯇䯇專念不起亂想，然後誦此陀羅尼呪，乃至念於佛身相中青色出光，彼光出已從行者頂入。爾時安心慎莫驚怖，於自身中見於此光，如彼青色念此青光，於自身中各各肢體處處遍行，乃至一切身中火然，見火然已乃至成灰，及四方風來吹散滅。如是念時，見於自身無有一相惟有空在，乃至十方皆悉是空不見一色。如是念佛青色力緣，誦持於呪成就此行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一相在於前心，䯇䯇專念不起亂想，然後誦此陀羅尼呪，乃至念於佛身相中青色出光，彼光出已從行者頂入。爾時安心慎莫驚怖，於自身中見於此光，如彼青色念此青光，於自身中各各肢體處處遍行，乃至一切身中火然，見火然已乃至成灰，及四方風來吹散滅。如是念時，見於自身無有一相惟有空在，乃至十方皆悉是空不見一色。如是念佛青色力緣，誦持於呪成就此行。

「善男子！若復有人如是繫念不散亂心，學四禪地依止心念陀羅尼，而彼眾生一切業障，煩惱障、法障，罪業皆盡，惟除五逆、破毀正法、誹謗聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若復有人如是繫念不散亂心，學四禪地依止心念陀羅尼，而彼眾生一切業障，煩惱障、法障，罪業皆盡，惟除五逆、破毀正法、誹謗聖人。

「若復有人如是樂者，能如上習念佛三昧，一日一夜口能誦持一切佛法，一切外道十八種論智慧勝處，如是種種句義文章悉皆憶持無有遺忘。又一日夜得於四禪，四種神通、四無量行、四種辯才，及四無色三摩跋提，如是等法一切成就具足得之。如是修者乃至能於一彈指頃到一佛剎及無量剎。又以一足能動如是無量剎土，過是等剎亦能動搖，能以一身結加趺坐遍滿諸剎。如是世界能令水滿，十方塵數皆能數知，能以七寶滿諸國界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人如是樂者，能如上習念佛三昧，一日一夜口能誦持一切佛法，一切外道十八種論智慧勝處，如是種種句義文章悉皆憶持無有遺忘。又一日夜得於四禪，四種神通、四無量行、四種辯才，及四無色三摩跋提，如是等法一切成就具足得之。如是修者乃至能於一彈指頃到一佛剎及無量剎。又以一足能動如是無量剎土，過是等剎亦能動搖，能以一身結加趺坐遍滿諸剎。如是世界能令水滿，十方塵數皆能數知，能以七寶滿諸國界。

「又復彼人於一念頃，悉能得知生死業報，過去現在及以當來，一切眾生所有心數。又彼行人能以一身，種種化作一切佛身、帝釋天身、梵天王身、那羅延身、摩醯首羅身、四天王身、轉輪聖王身，乃至水火遍虛空。又復彼人如是念者，能一念中一切十方地及虛空種種華滿七寶充遍，一切眾香傘蓋幢幡、種種衣裳、種種纓絡，一切虛空皆悉能滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復彼人於一念頃，悉能得知生死業報，過去現在及以當來，一切眾生所有心數。又彼行人能以一身，種種化作一切佛身、帝釋天身、梵天王身、那羅延身、摩醯首羅身、四天王身、轉輪聖王身，乃至水火遍虛空。又復彼人如是念者，能一念中一切十方地及虛空種種華滿七寶充遍，一切眾香傘蓋幢幡、種種衣裳、種種纓絡，一切虛空皆悉能滿。

「若復有人至心修習此四禪地依止念佛三昧，一一差別諦識了達。時彼眾生如是無量惡業悉盡，如是無量福德精進種種三昧、種種陀羅尼、種種忍及五神通，於餘乘中速得滿足，流轉海中畢定疾出，除五無間、謗法誹聖，不得是法。彼人應須經七七日，此四禪地依止念佛三昧心內熏修，於此法中常說修習不捨離者一切罪盡。若不專心罪兩分盡，平常用心罪一分盡，如是修習須精進心純信敬心，能如是者彼惡乃盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人至心修習此四禪地依止念佛三昧，一一差別諦識了達。時彼眾生如是無量惡業悉盡，如是無量福德精進種種三昧、種種陀羅尼、種種忍及五神通，於餘乘中速得滿足，流轉海中畢定疾出，除五無間、謗法誹聖，不得是法。彼人應須經七七日，此四禪地依止念佛三昧心內熏修，於此法中常說修習不捨離者一切罪盡。若不專心罪兩分盡，平常用心罪一分盡，如是修習須精進心純信敬心，能如是者彼惡乃盡。

「若復有人此四禪地依止念佛三昧，或天中說，或人中說，若彼天人信心聽受如此三昧，內自思惟生於歡喜。如是之人若在牢獄五鎖繫身，或復餘處受辛苦者悉得免脫。若失生活或復求財，或打或燒或臨河水，或被毒藥或為種種怨家來侵，或一切鬼或一切幻，或復國王種種怖畏，或自家中鬪諍口舌，或復他人橫來瞋怒，或死怖畏或惡道中欲墮怖畏，如是怖畏此業皆盡生人天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人此四禪地依止念佛三昧，或天中說，或人中說，若彼天人信心聽受如此三昧，內自思惟生於歡喜。如是之人若在牢獄五鎖繫身，或復餘處受辛苦者悉得免脫。若失生活或復求財，或打或燒或臨河水，或被毒藥或為種種怨家來侵，或一切鬼或一切幻，或復國王種種怖畏，或自家中鬪諍口舌，或復他人橫來瞋怒，或死怖畏或惡道中欲墮怖畏，如是怖畏此業皆盡生人天中。

「若復有人一聞如是四禪地依止念佛三昧，至心信受如是念佛三昧，有大勢力，有大利益，小小用心尚得如是，何況至心無有疑惑！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人一聞如是四禪地依止念佛三昧，至心信受如是念佛三昧，有大勢力，有大利益，小小用心尚得如是，何況至心無有疑惑！」

說此三昧法時，眾中八十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人等，過去已曾為此三昧所熏修者，皆悉獲得如上所說。復有八十四那由他眾生得苦智忍，無量眾生得此三昧，或須陀洹至羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此三昧法時，眾中八十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人等，過去已曾為此三昧所熏修者，皆悉獲得如上所說。復有八十四那由他眾生得苦智忍，無量眾生得此三昧，或須陀洹至羅漢果。

無量眾生發菩提心時，彼離暗五百魔女，承佛神力在魔王宮，悉皆得此念佛三昧，悉捨本形得男子身；曾於過去修學如是念佛三昧故。時此五百諸魔王女得三昧已及男子身，心生歡喜欲往佛所，一切化作大梵天身，一一梵王無量千億眷屬圍繞；或作無量帝釋天身，亦有千億眷屬圍繞。各以無量種種音樂種種莊嚴，如是化已從魔宮下，向如來所設於供養，種種華鬘、末香、塗香散於佛上，頂禮佛足右繞三匝。却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生發菩提心時，彼離暗五百魔女，承佛神力在魔王宮，悉皆得此念佛三昧，悉捨本形得男子身；曾於過去修學如是念佛三昧故。時此五百諸魔王女得三昧已及男子身，心生歡喜欲往佛所，一切化作大梵天身，一一梵王無量千億眷屬圍繞；或作無量帝釋天身，亦有千億眷屬圍繞。各以無量種種音樂種種莊嚴，如是化已從魔宮下，向如來所設於供養，種種華鬘、末香、塗香散於佛上，頂禮佛足右繞三匝。却住一面。

大方等大集經日藏分昇須彌山頂品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經日藏分昇須彌山頂品第十一

爾時，佛告光味菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今當知，彼一切龍惡道中生罪業悉盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告光味菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今當知，彼一切龍惡道中生罪業悉盡。」

復告光味：「空觀心念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告光味：「空觀心念故。」

時光味言：「如是，世尊！如來清淨戒行具足，如來當為一切諸龍作莊嚴故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光味言：「如是，世尊！如來清淨戒行具足，如來當為一切諸龍作莊嚴故。」

「復次，光味！我於是時實為諸龍，不可思議業報差別欲廣說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，光味！我於是時實為諸龍，不可思議業報差別欲廣說故。」

爾時，一切諸色欲天，乃至夜叉、鳩槃茶等，從虛空中雨種種華、散種種香、衣服、幢幡、七寶瓔珞、種種伎樂。無量百千億那由他，一時俱作歌詠讚歎出妙音聲，人與非人僉然恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸色欲天，乃至夜叉、鳩槃茶等，從虛空中雨種種華、散種種香、衣服、幢幡、七寶瓔珞、種種伎樂。無量百千億那由他，一時俱作歌詠讚歎出妙音聲，人與非人僉然恭敬。

爾時，世尊從座而起，四面顧視向北方看：「此何處山與須彌接，近彼欲界及於色天？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從座而起，四面顧視向北方看：「此何處山與須彌接，近彼欲界及於色天？」

爾時，如來與諸大眾，菩薩、聲聞、天、人、龍神、一切八部四面圍繞，前後導從趣須彌山。是時，如來欲以足步躡於山根，次第登上。大梵天等知佛欲昇須彌山頂，即為如來化作七寶階橋，持諸天衣及華香末種種校飾。如是作已，前白佛言：「惟願如來行我橋上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來與諸大眾，菩薩、聲聞、天、人、龍神、一切八部四面圍繞，前後導從趣須彌山。是時，如來欲以足步躡於山根，次第登上。大梵天等知佛欲昇須彌山頂，即為如來化作七寶階橋，持諸天衣及華香末種種校飾。如是作已，前白佛言：「惟願如來行我橋上。」

他化樂天亦為佛故，用閻浮金化作寶橋，以龍栴檀末而散橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化樂天亦為佛故，用閻浮金化作寶橋，以龍栴檀末而散橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

化自樂天亦為佛故，用諸天金化作寶橋，種種牛頭細栴檀末散於橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化自樂天亦為佛故，用諸天金化作寶橋，種種牛頭細栴檀末散於橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

兜率陀天亦為佛故，以諸天銀化作寶橋，以諸種種應時所出微妙之香名黑栴檀末而散橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率陀天亦為佛故，以諸天銀化作寶橋，以諸種種應時所出微妙之香名黑栴檀末而散橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

須夜摩天亦為如來，以天琉璃化作寶橋，散諸種種多摩羅葉細末香，作如是言：「惟願如來行我橋上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須夜摩天亦為如來，以天琉璃化作寶橋，散諸種種多摩羅葉細末香，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

天帝釋亦為佛故，以赤真珠化作寶橋，以天種種栴檀一切寶末用散橋上，又以天繒七寶妙網而羅覆之。覆已，作如是言：「惟願如來行我橋上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋亦為佛故，以赤真珠化作寶橋，以天種種栴檀一切寶末用散橋上，又以天繒七寶妙網而羅覆之。覆已，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

如是四鎮四大天王，亦以珍琦天石藏寶，為如來故化作寶橋，亦持細妙種種天衣覆於橋上。覆已，作如是言：「惟願如來，從我橋上上須彌山。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四鎮四大天王，亦以珍琦天石藏寶，為如來故化作寶橋，亦持細妙種種天衣覆於橋上。覆已，作如是言：「惟願如來，從我橋上上須彌山。」

是時，四大阿修羅王并其眷屬，為如來故，以其所出摩娑羅寶化作寶橋，持天金銀細末之屑散於橋上。散已，作如是言：「惟願如來行我橋上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，四大阿修羅王并其眷屬，為如來故，以其所出摩娑羅寶化作寶橋，持天金銀細末之屑散於橋上。散已，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

爾時，世尊為彼一切梵釋四鎮及阿修羅諸天王等，以憐愍故一時化作八佛如來，三十二相、八十種好無有殊異，八部、四眾菩薩聲聞圍繞導從。彼一切天阿修羅等，如是大設諸莊嚴已，時佛世尊即上寶橋昇須彌頂，或餘處起，或餘處去。彼八如來身大明耀，一一佛身皆放光明，如百千億日月之光一時照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為彼一切梵釋四鎮及阿修羅諸天王等，以憐愍故一時化作八佛如來，三十二相、八十種好無有殊異，八部、四眾菩薩聲聞圍繞導從。彼一切天阿修羅等，如是大設諸莊嚴已，時佛世尊即上寶橋昇須彌頂，或餘處起，或餘處去。彼八如來身大明耀，一一佛身皆放光明，如百千億日月之光一時照明。

如是八佛放身光已，時諸龍眾一切皆在此佉羅山聖人處所集聚而住，諸龍見已一切怪言：「此是何處八大護世，今來依止於須彌山？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是八佛放身光已，時諸龍眾一切皆在此佉羅山聖人處所集聚而住，諸龍見已一切怪言：「此是何處八大護世，今來依止於須彌山？」

爾時，難陀、優波難陀龍王作如是言：「此是梵天一切欲色圍繞而住，一切天中最為殊勝到智慧岸，憐愍我等故來至此。今一切龍若欲得出此苦獄者皆可禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難陀、優波難陀龍王作如是言：「此是梵天一切欲色圍繞而住，一切天中最為殊勝到智慧岸，憐愍我等故來至此。今一切龍若欲得出此苦獄者皆可禮敬。」

是時，阿那婆蹋多龍王作如是言：「此非梵天乃是魔王，於欲界中威力自在，愍我等故，妻子、眷屬皆悉圍繞，為欲界中一切眾生脫於怖畏，故來是中救我龍厄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿那婆蹋多龍王作如是言：「此非梵天乃是魔王，於欲界中威力自在，愍我等故，妻子、眷屬皆悉圍繞，為欲界中一切眾生脫於怖畏，故來是中救我龍厄。」

時地利致色龍王作如是言：「此非魔王。乃是欲界他化等天故來此中，欲令一切諸龍解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時地利致色龍王作如是言：「此非魔王。乃是欲界他化等天故來此中，欲令一切諸龍解脫。」

爾時，眾中一切龍王，皆發大聲作如是言：「願諸天等，與我解脫；與我解脫，施我安樂，令我早得出於此獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中一切龍王，皆發大聲作如是言：「願諸天等，與我解脫；與我解脫，施我安樂，令我早得出於此獄。」

時娑伽羅龍王復作是言：「彼非兜率化自樂等，此是天主釋提桓因所放光明，照於欲界及四天下。觀彼一切四域眾生樂於善法。汝等一切起慈悲心，更勿生瞋，於彼天所求乞解脫速離此苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時娑伽羅龍王復作是言：「彼非兜率化自樂等，此是天主釋提桓因所放光明，照於欲界及四天下。觀彼一切四域眾生樂於善法。汝等一切起慈悲心，更勿生瞋，於彼天所求乞解脫速離此苦。」

時善住龍王作如是言：「此非帝釋，乃是一切諸色界天，捨於禪樂從彼下來，欲雨法雨與眾生樂。汝諸龍等一切至心禮拜乞救。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善住龍王作如是言：「此非帝釋，乃是一切諸色界天，捨於禪樂從彼下來，欲雨法雨與眾生樂。汝諸龍等一切至心禮拜乞救。」

時毘昌伽蘇脂龍王復作是言：「此非色天神通力來，是四天王毘沙門等，為護四方各各自將眷屬而來，欲除罪惡諸眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時毘昌伽蘇脂龍王復作是言：「此非色天神通力來，是四天王毘沙門等，為護四方各各自將眷屬而來，欲除罪惡諸眾生故。」

爾時，寶護龍王復作是言：「此非四天王，我見染衣剃除鬚髮身服袈裟，相好端然盛德自在，為諸天人之所瞻仰，恭敬供養合掌圍繞，如日月天星宿遍繞。此八大聖皆悉顯赫，堅固照明身紫金光，三十二相慈悲一切，於三界中得受供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶護龍王復作是言：「此非四天王，我見染衣剃除鬚髮身服袈裟，相好端然盛德自在，為諸天人之所瞻仰，恭敬供養合掌圍繞，如日月天星宿遍繞。此八大聖皆悉顯赫，堅固照明身紫金光，三十二相慈悲一切，於三界中得受供養。」

爾時，毘昌伽蘇脂龍王更如是言：「真實導師我親見來，能救能護一切眾生能竭苦海，能於此獄與解脫樂，今近住此須彌山頂。如是世尊神通力故，此須彌頂忽更廣闊，八十四百千踰闍那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘昌伽蘇脂龍王更如是言：「真實導師我親見來，能救能護一切眾生能竭苦海，能於此獄與解脫樂，今近住此須彌山頂。如是世尊神通力故，此須彌頂忽更廣闊，八十四百千踰闍那。」

爾時，欲色一切諸天，各欲供養於如來故，為佛造作七寶階橋，樓閣梯橙次第節級，乃至上到阿迦膩吒天。各以種種不可思議天雜琉璃羅網校飾，猶如寶蓋巧妙少雙，一切眾生見無厭足，無量百千種種珍寶以用莊嚴，種種天衣、種種瓔珞、種種傘蓋、繒綵幢幡、䗍鼓鍾鈴、花香伎樂，如是供養遍滿虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲色一切諸天，各欲供養於如來故，為佛造作七寶階橋，樓閣梯橙次第節級，乃至上到阿迦膩吒天。各以種種不可思議天雜琉璃羅網校飾，猶如寶蓋巧妙少雙，一切眾生見無厭足，無量百千種種珍寶以用莊嚴，種種天衣、種種瓔珞、種種傘蓋、繒綵幢幡、䗍鼓鍾鈴、花香伎樂，如是供養遍滿虛空。

爾時，世尊告帝釋言：「天主！如是三千大千世界娑婆剎土，一切諸佛，并大菩薩摩訶薩、大阿羅漢、大仙聖人，及樂福德大力魔王，種種色欲天、龍、夜叉、人、非人等，於此三千大千剎住受用皆訖。如是帝釋！此須彌山，如來世尊、十方佛剎諸來菩薩、大阿羅漢一切聖人，樂福魔王、大德諸天，乃至於龍、夜叉、羅剎、人、及非人，此須彌山皆悉停住，汝諸天等當來世中多得勢力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告帝釋言：「天主！如是三千大千世界娑婆剎土，一切諸佛，并大菩薩摩訶薩、大阿羅漢、大仙聖人，及樂福德大力魔王，種種色欲天、龍、夜叉、人、非人等，於此三千大千剎住受用皆訖。如是帝釋！此須彌山，如來世尊、十方佛剎諸來菩薩、大阿羅漢一切聖人，樂福魔王、大德諸天，乃至於龍、夜叉、羅剎、人、及非人，此須彌山皆悉停住，汝諸天等當來世中多得勢力。」

時天帝釋白佛言：「若佛如來憐愍我者，如是受用神通力作，及此三千大千世界娑婆剎中所有菩薩、大阿羅漢、大梵魔王、他化樂天、諸帝釋天，乃至於此娑婆世界所有天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿修羅王、迦婁羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王；復有大力福德眾生、天中聖人、人中聖人，一切皆來供養佛故，見於佛故，禮拜佛故，聽於法故。如是等眾，此須彌山若受用者，我於當來增大勝樂得大安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋白佛言：「若佛如來憐愍我者，如是受用神通力作，及此三千大千世界娑婆剎中所有菩薩、大阿羅漢、大梵魔王、他化樂天、諸帝釋天，乃至於此娑婆世界所有天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿修羅王、迦婁羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王；復有大力福德眾生、天中聖人、人中聖人，一切皆來供養佛故，見於佛故，禮拜佛故，聽於法故。如是等眾，此須彌山若受用者，我於當來增大勝樂得大安隱。」

爾時，世尊受帝釋天於彼中住，端坐正念熙怡微笑。笑已，口中出種種光：青色、黃色、赤色、白色、紫頗梨色，照此三千大千佛剎之中。百億魔王宮、百億帝釋宮、百億梵天宮、百億一切諸天王宮、百億阿修羅王宮、百億聖人牟尼住處，是一切光如是照已，如上所說一切福德大力魔王，乃至聖人一切驚覺，各各尋光乘神通力，如一念頃來到於此須彌山頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊受帝釋天於彼中住，端坐正念熙怡微笑。笑已，口中出種種光：青色、黃色、赤色、白色、紫頗梨色，照此三千大千佛剎之中。百億魔王宮、百億帝釋宮、百億梵天宮、百億一切諸天王宮、百億阿修羅王宮、百億聖人牟尼住處，是一切光如是照已，如上所說一切福德大力魔王，乃至聖人一切驚覺，各各尋光乘神通力，如一念頃來到於此須彌山頂。

爾時，世尊現神光已告帝釋言：「天主！如是三千大千世界一佛剎中，則有百億須彌山王。是時一切諸須彌中，此須彌山最尊最勝。何以故？我及天人一切大集在此受用度諸龍故。」說此語時無量百億帝釋天等，一切梵王皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊現神光已告帝釋言：「天主！如是三千大千世界一佛剎中，則有百億須彌山王。是時一切諸須彌中，此須彌山最尊最勝。何以故？我及天人一切大集在此受用度諸龍故。」說此語時無量百億帝釋天等，一切梵王皆大歡喜。

如是如來神通力故，時四龍王皆得從彼聖人住處而出。既得出已各還自方，如是娑伽羅龍王還於南方大海岸中，復其本身大如須彌，乃至舉頭到帝釋宮自見於佛。如是西方護寶龍王，北方毘昌伽蘇脂龍王，東方蘇摩呼嚧叉龍王，各還大海於舊宮中悉復本形，乃至如前須彌山頭自來見佛。所餘無量那由他百千萬億，猶在彼處不能得出。時一切龍向大聖人如是稱說：「願救濟我，願救濟我，於此獄中令速解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如來神通力故，時四龍王皆得從彼聖人住處而出。既得出已各還自方，如是娑伽羅龍王還於南方大海岸中，復其本身大如須彌，乃至舉頭到帝釋宮自見於佛。如是西方護寶龍王，北方毘昌伽蘇脂龍王，東方蘇摩呼嚧叉龍王，各還大海於舊宮中悉復本形，乃至如前須彌山頭自來見佛。所餘無量那由他百千萬億，猶在彼處不能得出。時一切龍向大聖人如是稱說：「願救濟我，願救濟我，於此獄中令速解脫。」

爾時，難陀、優波難陀二龍王等，從佉羅山聖人住處，各以自身依須彌山，化作大橋拄帝釋宮，作如是言：「惟願如來踏此橋上，從須彌頂下佉羅坻聖人處坐，為一切龍歸依說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難陀、優波難陀二龍王等，從佉羅山聖人住處，各以自身依須彌山，化作大橋拄帝釋宮，作如是言：「惟願如來踏此橋上，從須彌頂下佉羅坻聖人處坐，為一切龍歸依說法。」

時帝釋天如是念言：「此龍身澁毒氣皮麁，或傷如來足不安隱。」作是念已，即以天服覆於龍身，又持天中牛頭栴檀、優羅伽娑羅栴檀、多摩跋香，此三種香及以天華種種屑末，散於橋上并蔽龍身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時帝釋天如是念言：「此龍身澁毒氣皮麁，或傷如來足不安隱。」作是念已，即以天服覆於龍身，又持天中牛頭栴檀、優羅伽娑羅栴檀、多摩跋香，此三種香及以天華種種屑末，散於橋上并蔽龍身。

時佉羅坻牟尼住處，以佛力故更增廣博，八十四億那由他百千踰闍。彼處廣已大梵天王以天金銀化作師子須彌寶座，種種莊嚴幡華帳蓋而安置之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佉羅坻牟尼住處，以佛力故更增廣博，八十四億那由他百千踰闍。彼處廣已大梵天王以天金銀化作師子須彌寶座，種種莊嚴幡華帳蓋而安置之。

爾時，一切諸龍王等聞是語已，各白佛言：「世尊！惟願憐愍救我等苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸龍王等聞是語已，各白佛言：「世尊！惟願憐愍救我等苦。」

佛言龍王：「汝等先應至心念佛，我當救之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言龍王：「汝等先應至心念佛，我當救之。」

爾時，世尊在須彌頂，告於長老憍陳如言：「憍陳如！諸佛境界奮迅神通加被之力如是說法，及此一切三千大千娑婆世界佛剎之中，所有一切無量眾生，彼諸眾生聞我說法能聽受者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在須彌頂，告於長老憍陳如言：「憍陳如！諸佛境界奮迅神通加被之力如是說法，及此一切三千大千娑婆世界佛剎之中，所有一切無量眾生，彼諸眾生聞我說法能聽受者。

「憍陳如！一切諸法悉皆無常，一切諸法生住無常。何以故？生因緣故。如眼識生，生已住，住已念，念更生，此即是苦。是生因緣，即是苦生，即是癰瘡，即是一切十二有支，即是生老病死因緣。如是念念生滅，如眼因緣，耳鼻舌身亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！一切諸法悉皆無常，一切諸法生住無常。何以故？生因緣故。如眼識生，生已住，住已念，念更生，此即是苦。是生因緣，即是苦生，即是癰瘡，即是一切十二有支，即是生老病死因緣。如是念念生滅，如眼因緣，耳鼻舌身亦復如是。

「憍陳如！住雖暫有滅更漸生，此譬如窓。此生住緣，此苦因緣，有此百種老病及死，如是展轉漸生因緣。眼見造業，隨見隨念隨念隨造，所造生死因緣無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！住雖暫有滅更漸生，此譬如窓。此生住緣，此苦因緣，有此百種老病及死，如是展轉漸生因緣。眼見造業，隨見隨念隨念隨造，所造生死因緣無窮。

「憍陳如！如眼寂滅，光滅沒故不見眾色，如彼日沒窓中不見。若因緣滅一切患滅，十二有支一切寂滅，生死寂滅如日沒緣，耳鼻舌身亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！如眼寂滅，光滅沒故不見眾色，如彼日沒窓中不見。若因緣滅一切患滅，十二有支一切寂滅，生死寂滅如日沒緣，耳鼻舌身亦復如是。

「憍陳如！如心寂滅所緣亦滅，此窓因緣如本不生，一切萬法亦復如是。此名苦滅一切患滅，十二有支一切寂滅，究竟生死盡諸有邊亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！如心寂滅所緣亦滅，此窓因緣如本不生，一切萬法亦復如是。此名苦滅一切患滅，十二有支一切寂滅，究竟生死盡諸有邊亦復如是。

「憍陳如！眾生不知眼之生滅，隨逐耳鼻舌身所染，是故流轉於五道中。我之聖法能離生死過於彼岸，是故如來為斷一切眼生滅故而演說法，亦為說苦斷苦行法，一切苦中得盡其底。是故如來得此法已，是一切天梵中大梵、天中大天、人中大人、沙門中大沙門、婆羅門中大婆羅門，大慈悲中大悲最勝，無上之尊為大丈夫，已度生死流轉彼岸，一切世中最勝檀那、曇摩、僧琰摩。何者檀那？所謂捨施，乃至頭目手足所須肢節皆悉能捨，況復餘物！此名檀那。何者曇摩？清淨持戒，乃至人來索頭與頭，心不瞋忿慈悲不失，是名曇摩。何者僧琰摩？不捨六根一心禪定，一切福德言語誦持憶念不忘，此二思量思念已修，此二種名僧琰摩一切眾生平等心法。若我捨法曇摩檀那，及僧琰摩，四梵行法聖八正道，如是之法慈心熏故，此一切法於無量劫慈心修故。如我所得一切諸法，於眾生中廣演宣說，亦作導師悲憐眾生開解其意，演說此事無所缺減。汝等今者應當一心信受奉持學習諸禪，種種蘭若，或林樹下，或復塚間，種種山巖崖岸中住，於彼坐禪，為盡生死故，勤大精進身心不倦，莫作下心，無所成故，死時悔惱。此我一切所教之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！眾生不知眼之生滅，隨逐耳鼻舌身所染，是故流轉於五道中。我之聖法能離生死過於彼岸，是故如來為斷一切眼生滅故而演說法，亦為說苦斷苦行法，一切苦中得盡其底。是故如來得此法已，是一切天梵中大梵、天中大天、人中大人、沙門中大沙門、婆羅門中大婆羅門，大慈悲中大悲最勝，無上之尊為大丈夫，已度生死流轉彼岸，一切世中最勝檀那、曇摩、僧琰摩。何者檀那？所謂捨施，乃至頭目手足所須肢節皆悉能捨，況復餘物！此名檀那。何者曇摩？清淨持戒，乃至人來索頭與頭，心不瞋忿慈悲不失，是名曇摩。何者僧琰摩？不捨六根一心禪定，一切福德言語誦持憶念不忘，此二思量思念已修，此二種名僧琰摩一切眾生平等心法。若我捨法曇摩檀那，及僧琰摩，四梵行法聖八正道，如是之法慈心熏故，此一切法於無量劫慈心修故。如我所得一切諸法，於眾生中廣演宣說，亦作導師悲憐眾生開解其意，演說此事無所缺減。汝等今者應當一心信受奉持學習諸禪，種種蘭若，或林樹下，或復塚間，種種山巖崖岸中住，於彼坐禪，為盡生死故，勤大精進身心不倦，莫作下心，無所成故，死時悔惱。此我一切所教之法。」

如是說已，此娑婆界三千大千佛剎之中百億四天下，一四天下則有無量億那由他百千眾生，彼諸眾生種種善根福德具足，或得陀羅尼，或得於忍，或得法眼，或得須陀洹乃至阿羅漢。或有眾生，地獄、畜生、餓鬼等中，餘報惡業悉得盡滅。如是夜叉，貧窮因緣一切皆盡而得大富；或有眾生人中貧窮惡業報盡，及諸惡病皆得除愈，獄禁眾生皆蒙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已，此娑婆界三千大千佛剎之中百億四天下，一四天下則有無量億那由他百千眾生，彼諸眾生種種善根福德具足，或得陀羅尼，或得於忍，或得法眼，或得須陀洹乃至阿羅漢。或有眾生，地獄、畜生、餓鬼等中，餘報惡業悉得盡滅。如是夜叉，貧窮因緣一切皆盡而得大富；或有眾生人中貧窮惡業報盡，及諸惡病皆得除愈，獄禁眾生皆蒙解脫。

爾時，娑伽羅龍王即於佛前說偈讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑伽羅龍王即於佛前說偈讚歎：

「真金離垢滿月面， 清淨行具最勝田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真金離垢滿月面， 清淨行具最勝田，

三界天人龍中尊， 能去眾生濁垢惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界天人龍中尊， 能去眾生濁垢惱。

施戒忍辱及精進， 成就真實平等心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍辱及精進， 成就真實平等心，

解脫諸龍施安樂， 憶念往昔誓願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸龍施安樂， 憶念往昔誓願力，

慈悲久修眾業行， 堅固勝彼諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲久修眾業行， 堅固勝彼諸眾生。

如是備受眾苦辛， 不忘彼龍諸所惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是備受眾苦辛， 不忘彼龍諸所惱，

種種流轉得越度， 出過生死海彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種流轉得越度， 出過生死海彼岸，

自身解脫濟群生， 智水洗龍使清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身解脫濟群生， 智水洗龍使清淨。」