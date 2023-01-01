大方等大集經卷第四十二隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第四十二隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分中星宿品第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏分中星宿品第八之二

爾時，殊致阿羅娑仙人告諸天曰：「是佉盧虱吒仙人，於過去世亦造惡業，罪因緣故雖得人身半為驢狀，以有慈力其罪除滅，更得最好端正之身猶如帝釋。」告諸龍等：「我以福德諸因緣故如彼仙人，為一切天而作導師。今亦如是，能教汝等深實語言。諸龍當知！佉盧虱吒似釋身已，是天人眾皆悉歡悅，一心合掌作如是言：『今大聖人為我等說往昔之事，何者星宿行最在前？食何等食？作何事業？行於虛空復幾許時？』如是問已，仙人答言：『汝等一切至心聽受，我以慈力還得端正，今復憐愍安隱眾生，說一年內事之終始，令於汝曹如盲得目。初日星宿乃至月滿，諸星所在皆悉具說，為欲利益諸眾生故，安置昴星在眾星前，汝等諸天以為是不？』一切天言：『善哉，善哉！我等經歷星宿，知昴最尊大威德天之外甥也，其有六子運行虛空，是故昴星可為先首。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，殊致阿羅娑仙人告諸天曰：「是佉盧虱吒仙人，於過去世亦造惡業，罪因緣故雖得人身半為驢狀，以有慈力其罪除滅，更得最好端正之身猶如帝釋。」告諸龍等：「我以福德諸因緣故如彼仙人，為一切天而作導師。今亦如是，能教汝等深實語言。諸龍當知！佉盧虱吒似釋身已，是天人眾皆悉歡悅，一心合掌作如是言：『今大聖人為我等說往昔之事，何者星宿行最在前？食何等食？作何事業？行於虛空復幾許時？』如是問已，仙人答言：『汝等一切至心聽受，我以慈力還得端正，今復憐愍安隱眾生，說一年內事之終始，令於汝曹如盲得目。初日星宿乃至月滿，諸星所在皆悉具說，為欲利益諸眾生故，安置昴星在眾星前，汝等諸天以為是不？』一切天言：『善哉，善哉！我等經歷星宿，知昴最尊大威德天之外甥也，其有六子運行虛空，是故昴星可為先首。』

「佉盧虱吒仙人言：『月合諸星起昴終胃，月行宿訖一月將滿，八月黑初月合在胃，如是次第輪轉不息。我今復說剎那之數，一千六百剎那名一迦羅，六十迦羅名摸呼律多，三十摸呼律多為一日夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佉盧虱吒仙人言：『月合諸星起昴終胃，月行宿訖一月將滿，八月黑初月合在胃，如是次第輪轉不息。我今復說剎那之數，一千六百剎那名一迦羅，六十迦羅名摸呼律多，三十摸呼律多為一日夜。

「『胃宿縱惡自在如首羅天，能護四方皆得安隱，汝等天人見彼為惡勿生嫌怪，嚴治刑法乃護眾生。』一切天言：『如是，如是，如聖人教。嚴於法令乃濟眾生。』『月與胃合，其日病者或輕或重難可療治，其日生者性多瞋憤，獷惡剛毅難可親昵，有大官位能勝眾生。亢虛參胃，此四宿日不得入陣鬪戰，不可遠行，不得剃頭及以治鬢。畢牛軫星，此三宿日，乃宜鬪戰，及以遠行、剃頭、洗頭。柳張宿日，可得造作一切諸事。昴宿、翼宿、斗宿，此三宿日求財可得，宜服醫藥持戒布施，宜作新衣及造瓔珞。觜宿、角宿、女宿、七星之宿，此四宿日宜於行來道路安隱。氐宿、井宿、危宿，此三宿日作惡得成。房宿、柳宿、心宿、婁宿、七星之宿、張宿，此六宿日得造輿車、床及繩床，并諸衣服，要結知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『胃宿縱惡自在如首羅天，能護四方皆得安隱，汝等天人見彼為惡勿生嫌怪，嚴治刑法乃護眾生。』一切天言：『如是，如是，如聖人教。嚴於法令乃濟眾生。』『月與胃合，其日病者或輕或重難可療治，其日生者性多瞋憤，獷惡剛毅難可親昵，有大官位能勝眾生。亢虛參胃，此四宿日不得入陣鬪戰，不可遠行，不得剃頭及以治鬢。畢牛軫星，此三宿日，乃宜鬪戰，及以遠行、剃頭、洗頭。柳張宿日，可得造作一切諸事。昴宿、翼宿、斗宿，此三宿日求財可得，宜服醫藥持戒布施，宜作新衣及造瓔珞。觜宿、角宿、女宿、七星之宿，此四宿日宜於行來道路安隱。氐宿、井宿、危宿，此三宿日作惡得成。房宿、柳宿、心宿、婁宿、七星之宿、張宿，此六宿日得造輿車、床及繩床，并諸衣服，要結知識。

「『昴宿速疾作種種業，其速如火，其日得病酪飯祭之四日除愈，其日生者常得大富，其日入胎。斗宿、房宿、虛宿、柳宿、室宿，此五宿日不宜造作一切諸事，唯得共於大敵鬪戰。井氐翼宿，此三宿日善惡之事皆悉得作。畢宿之日亦得自在。井氐危宿，此三宿日，昴宿生者於此日內，不得作事遠行鬪擊，假令急事亦不得作。女角觜宿此三宿日亦為最惡，翼宿之日與怨家鬪獲得其勝，或剛或柔還致和合。軫宿、牛宿，此二宿日求伴不得，服藥合藥出家布施，造新衣服瓔珞床鋪，臥具等物皆得成就。參宿、虛宿、亢宿，此三宿日行來安隱。鬼尾室宿，此三宿日，共他造惡離於慈心種種得作。七星宿、日心宿、房宿、柳宿、辟宿，此五宿日宜結婚姻，宜造輿車及以床縟，參宿之日作事亦吉，然於一切須生怜愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『昴宿速疾作種種業，其速如火，其日得病酪飯祭之四日除愈，其日生者常得大富，其日入胎。斗宿、房宿、虛宿、柳宿、室宿，此五宿日不宜造作一切諸事，唯得共於大敵鬪戰。井氐翼宿，此三宿日善惡之事皆悉得作。畢宿之日亦得自在。井氐危宿，此三宿日，昴宿生者於此日內，不得作事遠行鬪擊，假令急事亦不得作。女角觜宿此三宿日亦為最惡，翼宿之日與怨家鬪獲得其勝，或剛或柔還致和合。軫宿、牛宿，此二宿日求伴不得，服藥合藥出家布施，造新衣服瓔珞床鋪，臥具等物皆得成就。參宿、虛宿、亢宿，此三宿日行來安隱。鬼尾室宿，此三宿日，共他造惡離於慈心種種得作。七星宿、日心宿、房宿、柳宿、辟宿，此五宿日宜結婚姻，宜造輿車及以床縟，參宿之日作事亦吉，然於一切須生怜愍。

「『畢星水性，汝等於此第二宿日，造柔軟事悉得和合，其日病者以香祭火五日後愈，其日生者其人大富福德樂法。牛宿、奎宿、七星宿日，及心宿日而受胎者，其人薄德常作下事。鬼尾室宿，此三宿日，一切事業皆不得作，不得鬪戰不得遠行不得詣官，賣買交易工巧作務皆不得作。亢宿、虛宿此二宿日，若作好事不得和合，唯宜鬪戰剋獲勝捷。軫宿之日為事有利，利作柔軟無有障礙。觜宿、角宿、女宿等日眾事和合，所作成辦服藥得力。若欲捨施，若造衣服及以瓔珞皆悉得作。井宿、氐宿、危宿等日，遠行安隱。房宿、柳宿、辟宿等日，欲離慈心造惡得成。斗宿、箕宿、婁宿、胃宿、室宿、翼宿此六宿日，宜結親友婚聚知識，床鋪輦輿皆悉得造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『畢星水性，汝等於此第二宿日，造柔軟事悉得和合，其日病者以香祭火五日後愈，其日生者其人大富福德樂法。牛宿、奎宿、七星宿日，及心宿日而受胎者，其人薄德常作下事。鬼尾室宿，此三宿日，一切事業皆不得作，不得鬪戰不得遠行不得詣官，賣買交易工巧作務皆不得作。亢宿、虛宿此二宿日，若作好事不得和合，唯宜鬪戰剋獲勝捷。軫宿之日為事有利，利作柔軟無有障礙。觜宿、角宿、女宿等日眾事和合，所作成辦服藥得力。若欲捨施，若造衣服及以瓔珞皆悉得作。井宿、氐宿、危宿等日，遠行安隱。房宿、柳宿、辟宿等日，欲離慈心造惡得成。斗宿、箕宿、婁宿、胃宿、室宿、翼宿此六宿日，宜結親友婚聚知識，床鋪輦輿皆悉得造。

「『觜宿四日用事，於此世間作諸事業疾速自成，其日病者豆糜祭月八日除愈。其日生者為人猛健大富饒財，當為婦女見諸惡事宜自防護，我說不虛。觜宿生人，若以女宿、婁宿、斗宿、張宿等日而入胎者為惡不善。昴宿、房宿、柳宿此三宿日，不得鬪戰不得遠行及向官府，有須行者應止勿去。井宿、氐宿、危宿等日，造作眾惡不相和順，妄言諂曲欲殺怨家皆得成就。角宿之日欲作事者剛柔並得，參宿之日作事利益能致自在。亢虛二宿不相和合，參宿之日乃得利益，其日服藥出家布施，瓔珞衣服並皆得作。鬼宿、尾宿、室宿等日遠行安隱。心宿、奎宿、七星宿日，此三宿日欲作惡者惡事得成。軫宿、胃宿、畢宿、牛宿、箕宿等日，宜結親友得好知識婚嫁吉事，輿車床縟皆悉得造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觜宿四日用事，於此世間作諸事業疾速自成，其日病者豆糜祭月八日除愈。其日生者為人猛健大富饒財，當為婦女見諸惡事宜自防護，我說不虛。觜宿生人，若以女宿、婁宿、斗宿、張宿等日而入胎者為惡不善。昴宿、房宿、柳宿此三宿日，不得鬪戰不得遠行及向官府，有須行者應止勿去。井宿、氐宿、危宿等日，造作眾惡不相和順，妄言諂曲欲殺怨家皆得成就。角宿之日欲作事者剛柔並得，參宿之日作事利益能致自在。亢虛二宿不相和合，參宿之日乃得利益，其日服藥出家布施，瓔珞衣服並皆得作。鬼宿、尾宿、室宿等日遠行安隱。心宿、奎宿、七星宿日，此三宿日欲作惡者惡事得成。軫宿、胃宿、畢宿、牛宿、箕宿等日，宜結親友得好知識婚嫁吉事，輿車床縟皆悉得造。

「『參宿五日用事能成諸惡，欲為業者少於利益，其日病者以生蘇糜祭於四道十日得愈；其日生人性雖聰明而心懷惡，求於錢財遂至於死，亦主作賊致失身命；其日生人及入胎者，虛宿、心宿、奎宿、翼宿、斗宿、胃宿，此六宿日多為障礙，乃至鬼尾室宿等日，亦不和合，一切諸事皆不得作。亢宿之日欲造作者，宜為輕事。氐宿、危宿、井宿、奎宿，此四宿日乃得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『參宿五日用事能成諸惡，欲為業者少於利益，其日病者以生蘇糜祭於四道十日得愈；其日生人性雖聰明而心懷惡，求於錢財遂至於死，亦主作賊致失身命；其日生人及入胎者，虛宿、心宿、奎宿、翼宿、斗宿、胃宿，此六宿日多為障礙，乃至鬼尾室宿等日，亦不和合，一切諸事皆不得作。亢宿之日欲造作者，宜為輕事。氐宿、危宿、井宿、奎宿，此四宿日乃得自在。

「『井宿六日用事，其為惡業分判果決，其日得病炒粳穀華祭於日天，八日得愈。其日生人及受胎者，宜為田作當得大富，又饒畜生象馬羊等，於辟宿日百事不宜。柳宿、房宿，此二宿日造作百事多有耗散。氐宿之日宜作眾事，如意自在。鬼宿、參宿、尾宿等日，宜造百事所求稱意。心宿、星宿、奎宿等日，宜出遠行，道路安隱所向和合。斗宿、翼宿、奎宿等日，宜結朋友求善知識。亢宿、畢宿、觜宿、虛宿，此四宿日為井生人作諸障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『井宿六日用事，其為惡業分判果決，其日得病炒粳穀華祭於日天，八日得愈。其日生人及受胎者，宜為田作當得大富，又饒畜生象馬羊等，於辟宿日百事不宜。柳宿、房宿，此二宿日造作百事多有耗散。氐宿之日宜作眾事，如意自在。鬼宿、參宿、尾宿等日，宜造百事所求稱意。心宿、星宿、奎宿等日，宜出遠行，道路安隱所向和合。斗宿、翼宿、奎宿等日，宜結朋友求善知識。亢宿、畢宿、觜宿、虛宿，此四宿日為井生人作諸障礙。

「『鬼宿七日用事，能為柔軟不破善法，其日得病以黃石蜜祭於歲星五日除愈。其日生者此人持戒好樂善事，得大官位國師宰輔，常教國王善法治世，至於娶妻特難和合，慇懃因人然後成就。其日生人，欲在室宿、鬼宿、翼宿、婁宿、斗宿等日受胎者吉。畢角女宿，此三宿日為其障礙。七星心宿奎宿之日，作事不成當失財物。尾宿之日作事得成，房宿之日亦多利益。辟宿柳宿，此二宿日為事不稱。張宿之日，遠行安隱。婁宿箕宿，為其障礙。軫牛昴宿，此三宿日作事和合必得良伴。亢宿、觜宿、參宿、虛宿，宜結朋友及善知識。亢宿、危宿，此二宿日所求者得多有利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『鬼宿七日用事，能為柔軟不破善法，其日得病以黃石蜜祭於歲星五日除愈。其日生者此人持戒好樂善事，得大官位國師宰輔，常教國王善法治世，至於娶妻特難和合，慇懃因人然後成就。其日生人，欲在室宿、鬼宿、翼宿、婁宿、斗宿等日受胎者吉。畢角女宿，此三宿日為其障礙。七星心宿奎宿之日，作事不成當失財物。尾宿之日作事得成，房宿之日亦多利益。辟宿柳宿，此二宿日為事不稱。張宿之日，遠行安隱。婁宿箕宿，為其障礙。軫牛昴宿，此三宿日作事和合必得良伴。亢宿、觜宿、參宿、虛宿，宜結朋友及善知識。亢宿、危宿，此二宿日所求者得多有利益。

「『柳宿八日用事，一切惡業皆悉能作，於世間中如閻羅王，其日病者不可療治；其日生者性多瞋怒無有慈悲，多造𠎝過人所憎嫉，能破善法常好獵射。辟宿、牛宿，此二宿日入胎者吉。軫宿、昴宿，入胎者凶。觜宿、虛宿、亢宿、張宿，此四宿日不宜作事多有耗散。箕宿、婁宿房宿等日，宜作眾事得好成就。心宿之日，七星宿日，胃宿之日，遠行安隱。翼宿、斗宿、女宿等日，宜修讀學伎藝成就。角宿、斗宿、危宿、尾宿、畢宿，此五宿日宜結知識。氐宿、參宿、井宿、室宿，此四日，亦復宜結諸知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『柳宿八日用事，一切惡業皆悉能作，於世間中如閻羅王，其日病者不可療治；其日生者性多瞋怒無有慈悲，多造𠎝過人所憎嫉，能破善法常好獵射。辟宿、牛宿，此二宿日入胎者吉。軫宿、昴宿，入胎者凶。觜宿、虛宿、亢宿、張宿，此四宿日不宜作事多有耗散。箕宿、婁宿房宿等日，宜作眾事得好成就。心宿之日，七星宿日，胃宿之日，遠行安隱。翼宿、斗宿、女宿等日，宜修讀學伎藝成就。角宿、斗宿、危宿、尾宿、畢宿，此五宿日宜結知識。氐宿、參宿、井宿、室宿，此四日，亦復宜結諸知識。

「『七星九日用事，於諸眾生溫和柔軟，其日病者以胡麻油和粳米飯祭其先人，八日除愈；其日生者聰明福德常為善事，然彼人性微好妄言，若護其身宜慎妄語，其人作事利。心宿、日奎宿、氐宿，此三宿日受胎者貧乏少財物。參宿、危宿、畢宿等，日受胎者凶常作惡事。角宿、女宿，此二宿日受胎亦貧，好為惡事。翼胃斗宿，此三宿日而受胎者，作事自在得他人物。婁宿、張宿、箕宿等日，欲作事者多饒障礙。軫宿、牛宿、昴宿、氐宿，此四宿日行來安隱作事和合。虛宿、觜宿，此二宿日為其障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『七星九日用事，於諸眾生溫和柔軟，其日病者以胡麻油和粳米飯祭其先人，八日除愈；其日生者聰明福德常為善事，然彼人性微好妄言，若護其身宜慎妄語，其人作事利。心宿、日奎宿、氐宿，此三宿日受胎者貧乏少財物。參宿、危宿、畢宿等，日受胎者凶常作惡事。角宿、女宿，此二宿日受胎亦貧，好為惡事。翼胃斗宿，此三宿日而受胎者，作事自在得他人物。婁宿、張宿、箕宿等日，欲作事者多饒障礙。軫宿、牛宿、昴宿、氐宿，此四宿日行來安隱作事和合。虛宿、觜宿，此二宿日為其障礙。

「『張宿十日用事，作柔軟事安隱世間，其日病者以頻婆果生蘇祭神，七日得差。其日生者性樂芳香衣裳瓔珞，貪於欲事而復嗜酒，若在眾中須自慎儆。婁宿、井宿，此二宿日受胎最惡。虛、亢、觜宿，是三宿日受胎亦惡不宜作事。昴、軫、牛宿，此三宿日亦多障礙。張宿之日乃得自在。胃宿斗宿，此二宿日有所求者不得如意。氐宿之日，其受胎者能除障礙。亢宿、參宿、畢宿、女宿，此四宿日遠行安隱。柳宿、奎宿、鬼宿、心宿、房宿、辟宿，此六宿日欲結知識障礙不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『張宿十日用事，作柔軟事安隱世間，其日病者以頻婆果生蘇祭神，七日得差。其日生者性樂芳香衣裳瓔珞，貪於欲事而復嗜酒，若在眾中須自慎儆。婁宿、井宿，此二宿日受胎最惡。虛、亢、觜宿，是三宿日受胎亦惡不宜作事。昴、軫、牛宿，此三宿日亦多障礙。張宿之日乃得自在。胃宿斗宿，此二宿日有所求者不得如意。氐宿之日，其受胎者能除障礙。亢宿、參宿、畢宿、女宿，此四宿日遠行安隱。柳宿、奎宿、鬼宿、心宿、房宿、辟宿，此六宿日欲結知識障礙不成。

「『翼宿十一日用事，行四天下作兩種業，所謂諂曲及柔軟事，其日得病煮黑青豆，以用祭神十日除愈；其日生者宜於種種，然性愚癡，慳貪鄙悋不能喜捨，亦能不食，五日六日乃至七日，不為世人之所愛樂，善須謹慎防護怨家不宜鬪諍。胃宿之日而入胎者，多造諸惡。危宿、參宿、氐宿、房宿，此四宿日善惡二事並皆得作。房宿之日，無有善惡。辟宿、鬼宿，此二宿日有受胎者好失財物。胃宿、婁宿、斗宿，此三宿日受胎之者，軫、牛、昴宿，此三宿日作事和合。若於虛宿、觜宿、亢宿，此三宿日作事者成，得三宿力遠行安隱。井、室、尾宿，此三宿日無善無惡。婁宿、七星奎宿、柳宿、心宿等日，結善知識嫁娶之事皆得和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『翼宿十一日用事，行四天下作兩種業，所謂諂曲及柔軟事，其日得病煮黑青豆，以用祭神十日除愈；其日生者宜於種種，然性愚癡，慳貪鄙悋不能喜捨，亦能不食，五日六日乃至七日，不為世人之所愛樂，善須謹慎防護怨家不宜鬪諍。胃宿之日而入胎者，多造諸惡。危宿、參宿、氐宿、房宿，此四宿日善惡二事並皆得作。房宿之日，無有善惡。辟宿、鬼宿，此二宿日有受胎者好失財物。胃宿、婁宿、斗宿，此三宿日受胎之者，軫、牛、昴宿，此三宿日作事和合。若於虛宿、觜宿、亢宿，此三宿日作事者成，得三宿力遠行安隱。井、室、尾宿，此三宿日無善無惡。婁宿、七星奎宿、柳宿、心宿等日，結善知識嫁娶之事皆得和合。

「『軫宿十二日用事，為惡自在速疾如風，其日得病以酪祭神五日除愈；其日生者大富饒財，能用五兵、刀槊、弓箭、鬪輪、鞙索，能作大賊殺害眾生。若修善者亦能持戒喜捨布施，種種功德皆悉能作，其人行處，七步之內蛇不敢前。其日入胎於諸賊眾而得為主，又能持戒喜捨布施。尾宿之日其受胎者所在之處無有障礙，入陣鬪戰能勝怨敵。井宿、室宿，二宿之日，其受胎者從生至死常宜作事。牛亢虛宿，此三宿日其受胎者，唯除牛宿不宜作事。其餘亢虛及女觜宿，此四宿日作事利益得於自在。亢畢危等，此三宿日遠行安隱。氐宿、參宿、房宿、辟宿，此四宿日作種種事得人氣力，又宜娶婦要結親友及善知識。箕宿、七星、婁宿、斗宿、張宿、胃宿，此六宿日有造作者如上利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『軫宿十二日用事，為惡自在速疾如風，其日得病以酪祭神五日除愈；其日生者大富饒財，能用五兵、刀槊、弓箭、鬪輪、鞙索，能作大賊殺害眾生。若修善者亦能持戒喜捨布施，種種功德皆悉能作，其人行處，七步之內蛇不敢前。其日入胎於諸賊眾而得為主，又能持戒喜捨布施。尾宿之日其受胎者所在之處無有障礙，入陣鬪戰能勝怨敵。井宿、室宿，二宿之日，其受胎者從生至死常宜作事。牛亢虛宿，此三宿日其受胎者，唯除牛宿不宜作事。其餘亢虛及女觜宿，此四宿日作事利益得於自在。亢畢危等，此三宿日遠行安隱。氐宿、參宿、房宿、辟宿，此四宿日作種種事得人氣力，又宜娶婦要結親友及善知識。箕宿、七星、婁宿、斗宿、張宿、胃宿，此六宿日有造作者如上利益。

「『角宿十三日用事，為惡速疾。其日病者去菉豆皮生擣祭神六日除愈，其日生人嘲戲音樂歌舞作倡，皆悉能解，復能捨施。又多色欲，亦復愛樂有知之人，其人入胎宜畢宿日。婁宿、七星箕宿等日，其人入胎多造作惡事。辟宿、房宿、鬼宿等日，其人作事種種皆吉無有障礙。危宿、氐宿、參宿等日，若作事業亦得自在。觜宿、亢宿、虛宿、尾宿，此四宿日遠行安隱。觜宿、柳宿，營事業者得知識力。心宿、奎宿、斗宿、昴宿、翼宿、牛宿、張宿，此七宿日宜結親友婚姻等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『角宿十三日用事，為惡速疾。其日病者去菉豆皮生擣祭神六日除愈，其日生人嘲戲音樂歌舞作倡，皆悉能解，復能捨施。又多色欲，亦復愛樂有知之人，其人入胎宜畢宿日。婁宿、七星箕宿等日，其人入胎多造作惡事。辟宿、房宿、鬼宿等日，其人作事種種皆吉無有障礙。危宿、氐宿、參宿等日，若作事業亦得自在。觜宿、亢宿、虛宿、尾宿，此四宿日遠行安隱。觜宿、柳宿，營事業者得知識力。心宿、奎宿、斗宿、昴宿、翼宿、牛宿、張宿，此七宿日宜結親友婚姻等事。

「『亢宿十四日用事，能於世間作諸惡業，其性疾速為業快利，其日得病極惡難治，華蜜祭神，二十五日乃可得愈。其日生者善能算計大富饒財，其性慳貪不能喜捨，又多瞋恚心意難得。若見特牛及黃腰者，須自防護。其人若在觜宿、箕宿此二宿日而入胎者，為惡不善。張宿、胃宿、柳宿、心宿，此四宿日欲作事者無有善惡。室宿、尾宿、井宿等日，欲為事者多有障礙。參、氐、危宿，此三宿日有所營者得他人力。婁宿、箕宿、七星之宿，此三宿日遠行安隱。房、鬼、辟宿，此三宿日宜結親友娶婦之事。軫宿、女宿、畢宿、昴宿、牛宿、翼宿、亢宿，此七宿日，但宜行來餘不可作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『亢宿十四日用事，能於世間作諸惡業，其性疾速為業快利，其日得病極惡難治，華蜜祭神，二十五日乃可得愈。其日生者善能算計大富饒財，其性慳貪不能喜捨，又多瞋恚心意難得。若見特牛及黃腰者，須自防護。其人若在觜宿、箕宿此二宿日而入胎者，為惡不善。張宿、胃宿、柳宿、心宿，此四宿日欲作事者無有善惡。室宿、尾宿、井宿等日，欲為事者多有障礙。參、氐、危宿，此三宿日有所營者得他人力。婁宿、箕宿、七星之宿，此三宿日遠行安隱。房、鬼、辟宿，此三宿日宜結親友娶婦之事。軫宿、女宿、畢宿、昴宿、牛宿、翼宿、亢宿，此七宿日，但宜行來餘不可作。

「『氐宿十五日用事，能作諸惡人所畏敬，其日得病以華祭神，滿十五日乃得除愈。其日生者威德肅然大富饒財，其性慳貪婬他婦女，須自治身勿行此事。其人入胎宜在參宿，欲作諸事宜在危宿。若七星宿、婁宿、箕宿日，作事者成無有善惡。若昴宿日、牛宿、翼宿，營事則惡多有障礙。辟宿、房宿、尾宿，此三日則有利益。室宿之日遠行安隱。心奎柳宿，此三宿日欲為事者得他人力。張宿、斗宿、胃宿，此三宿日宜結親友娶婦之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『氐宿十五日用事，能作諸惡人所畏敬，其日得病以華祭神，滿十五日乃得除愈。其日生者威德肅然大富饒財，其性慳貪婬他婦女，須自治身勿行此事。其人入胎宜在參宿，欲作諸事宜在危宿。若七星宿、婁宿、箕宿日，作事者成無有善惡。若昴宿日、牛宿、翼宿，營事則惡多有障礙。辟宿、房宿、尾宿，此三日則有利益。室宿之日遠行安隱。心奎柳宿，此三宿日欲為事者得他人力。張宿、斗宿、胃宿，此三宿日宜結親友娶婦之事。

「『房宿白月一日用事，能於世間作速疾事，其日病者作青豆飯以用祭神十日除愈，其日生者有墮崖岸刀兵之厄，於此二事須自護身，宜於治生販賣之業，軟弱儒雅樂法信福。其人入胎，宜井宿日。張宿、斗宿、胃宿等日，欲作諸事無有善惡。軫、畢、女宿，此三宿日作事者凶。心宿、柳宿、奎宿，此三宿日作事者吉。室宿、房宿、鬼宿、辟宿，此四日作事安隱而得自在。箕宿、婁宿，此二日遠行安隱得知識力。虛宿、昴宿、張宿、翼宿，作事有利得他人物。箕宿、觜宿、角宿、虛宿、亢宿、參宿，此六宿日要結親友大小知識娶婦皆吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『房宿白月一日用事，能於世間作速疾事，其日病者作青豆飯以用祭神十日除愈，其日生者有墮崖岸刀兵之厄，於此二事須自護身，宜於治生販賣之業，軟弱儒雅樂法信福。其人入胎，宜井宿日。張宿、斗宿、胃宿等日，欲作諸事無有善惡。軫、畢、女宿，此三宿日作事者凶。心宿、柳宿、奎宿，此三宿日作事者吉。室宿、房宿、鬼宿、辟宿，此四日作事安隱而得自在。箕宿、婁宿，此二日遠行安隱得知識力。虛宿、昴宿、張宿、翼宿，作事有利得他人物。箕宿、觜宿、角宿、虛宿、亢宿、參宿，此六宿日要結親友大小知識娶婦皆吉。

「『心宿二日用事，好作惡事，其日得病以粳米飯并大麥飯、黃石蜜等祭帝釋天，經十三日然後除愈。其日生者性多瞋恚無有慈心，縱持戒者亦復破戒。若見於他行淨行法，宜於此處須自慎儆，生產之所亦須護身，此心宿日入胎者吉。角虛觜宿，此三宿日入胎不吉。昴牛翼宿，此三宿日宜作諸事。辟宿之日，若作事者多有障礙。七星、箕、婁，此三宿日乃得自在多有利益。尾宿、柳宿、奎宿、危宿、軫宿、畢宿，此六星宿得他人力。胃、張、斗宿，此三宿日宜遠行來道路安隱。室宿、亢宿、危宿、井宿、氐宿、參宿，此六宿日宜結親友及以娶婦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『心宿二日用事，好作惡事，其日得病以粳米飯并大麥飯、黃石蜜等祭帝釋天，經十三日然後除愈。其日生者性多瞋恚無有慈心，縱持戒者亦復破戒。若見於他行淨行法，宜於此處須自慎儆，生產之所亦須護身，此心宿日入胎者吉。角虛觜宿，此三宿日入胎不吉。昴牛翼宿，此三宿日宜作諸事。辟宿之日，若作事者多有障礙。七星、箕、婁，此三宿日乃得自在多有利益。尾宿、柳宿、奎宿、危宿、軫宿、畢宿，此六星宿得他人力。胃、張、斗宿，此三宿日宜遠行來道路安隱。室宿、亢宿、危宿、井宿、氐宿、參宿，此六宿日宜結親友及以娶婦。

「『尾宿三日用事，剛柔二事皆悉能作，其日得病取諸果根及果華氣，以用祭神三十日愈。其日生者大富饒財多有穀麥，其人有相神德之人，唯生產處須自防慎，亦復好為草馬所蹋，至草馬所又須自備。尾宿之日而入胎者，柳宿、角宿、危宿、參宿，此四宿日宜作惡事。軫宿、房宿、畢宿、奎宿，此四宿日不可造作諸種事業。危宿之日，惡事得作。斗宿、翼宿、胃宿，此三宿日欲作惡事，無有利益多諸煩惱。箕宿、七星、婁宿，此三宿日乃得自在為有利益。角宿、虛宿、觜宿，此三宿日得他人力而獲自在。昴宿、牛宿、張宿，此三宿日行來安隱。室宿、辟宿、井宿、鬼宿、房宿、氐宿，此六宿日宜結知識，大小親友婚姻嫁娶其事皆吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『尾宿三日用事，剛柔二事皆悉能作，其日得病取諸果根及果華氣，以用祭神三十日愈。其日生者大富饒財多有穀麥，其人有相神德之人，唯生產處須自防慎，亦復好為草馬所蹋，至草馬所又須自備。尾宿之日而入胎者，柳宿、角宿、危宿、參宿，此四宿日宜作惡事。軫宿、房宿、畢宿、奎宿，此四宿日不可造作諸種事業。危宿之日，惡事得作。斗宿、翼宿、胃宿，此三宿日欲作惡事，無有利益多諸煩惱。箕宿、七星、婁宿，此三宿日乃得自在為有利益。角宿、虛宿、觜宿，此三宿日得他人力而獲自在。昴宿、牛宿、張宿，此三宿日行來安隱。室宿、辟宿、井宿、鬼宿、房宿、氐宿，此六宿日宜結知識，大小親友婚姻嫁娶其事皆吉。

「『箕宿四日用事，其日得病應以麻糜尼俱陀子，祭於水神八日(丹本云日)乃愈。其日生人善能耕田行船之業，其性精進行十善業，多聞智慧有大名譽大富饒財，常與智人共相隨逐。七星宿日及婁宿日，宜作諸業。角觜虛宿，此三宿日，造作諸事無善無惡。氐宿、室宿，此二宿日為事不吉。井宿之日，經營事者失於舊業。翼宿、昴宿、牛宿等日欲為事者，自在如意能有利益。張宿、胃宿、斗宿等日造作事者，得他人力亦為有利。參宿、亢宿、危宿等日，欲作事者亦得他力。軫宿、畢宿、女宿等日，若欲遠行道路安隱。奎宿、鬼宿、柳宿、房宿、辟宿，此五宿日宜結親友娶婦之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『箕宿四日用事，其日得病應以麻糜尼俱陀子，祭於水神八日(丹本云日)乃愈。其日生人善能耕田行船之業，其性精進行十善業，多聞智慧有大名譽大富饒財，常與智人共相隨逐。七星宿日及婁宿日，宜作諸業。角觜虛宿，此三宿日，造作諸事無善無惡。氐宿、室宿，此二宿日為事不吉。井宿之日，經營事者失於舊業。翼宿、昴宿、牛宿等日欲為事者，自在如意能有利益。張宿、胃宿、斗宿等日造作事者，得他人力亦為有利。參宿、亢宿、危宿等日，欲作事者亦得他力。軫宿、畢宿、女宿等日，若欲遠行道路安隱。奎宿、鬼宿、柳宿、房宿、辟宿，此五宿日宜結親友娶婦之事。

「『斗宿五日用事，作柔軟業。其日得病炒粳穀華以蜜和之，用祭諸神七日除愈。其日生者是智慧人，少病大富多有知識，其人入胎宜在張宿。若在危參亢宿等日，平無善惡，欲營眾事皆悉成就。辟宿、房宿、鬼宿、胃宿，此四宿日作事不吉。畢女軫宿，此三宿日欲求自在多有障礙。昴宿、牛宿、翼宿等日，欲營事者自在如意。氐宿、井宿、室宿等日，亦宜作事有其福力。角宿、觜宿、虛宿等日，若遠行者道路安隱。奎宿、柳宿、房宿、婁宿、七星、心宿，此六宿日宜結親友嫁娶之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『斗宿五日用事，作柔軟業。其日得病炒粳穀華以蜜和之，用祭諸神七日除愈。其日生者是智慧人，少病大富多有知識，其人入胎宜在張宿。若在危參亢宿等日，平無善惡，欲營眾事皆悉成就。辟宿、房宿、鬼宿、胃宿，此四宿日作事不吉。畢女軫宿，此三宿日欲求自在多有障礙。昴宿、牛宿、翼宿等日，欲營事者自在如意。氐宿、井宿、室宿等日，亦宜作事有其福力。角宿、觜宿、虛宿等日，若遠行者道路安隱。奎宿、柳宿、房宿、婁宿、七星、心宿，此六宿日宜結親友嫁娶之事。

「『牛宿六日用事，其日生者為性剛毅心無怖畏，猛健勝人能破國土，前無強敵大富饒財。若入胎者宜在翼宿，一切眾星不為障礙皆作善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『牛宿六日用事，其日生者為性剛毅心無怖畏，猛健勝人能破國土，前無強敵大富饒財。若入胎者宜在翼宿，一切眾星不為障礙皆作善友。

「『女宿七日用事，其日得病經十二月，石蜜及華祭於山神乃得除愈。其日生者遠行遇伴，宜以治生作柔軟事，其人有智少於病疾，常得世間國王供養。軫宿之日入胎者，平無有善惡。鬼宿、房宿，此二宿日為作障礙。七星宿、心宿、女宿、畢宿，此四宿日宜造眾事。亢宿、危宿、參宿等日，作事不合。虛宿、觜宿，乃得和合如意自在。室宿、井宿、氐宿等日，遠行安隱亦得自在。奎宿、房宿、柳宿等日欲營事者，得他人力亦遇良友。昴宿、張宿、翼宿等日，宜結親友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『女宿七日用事，其日得病經十二月，石蜜及華祭於山神乃得除愈。其日生者遠行遇伴，宜以治生作柔軟事，其人有智少於病疾，常得世間國王供養。軫宿之日入胎者，平無有善惡。鬼宿、房宿，此二宿日為作障礙。七星宿、心宿、女宿、畢宿，此四宿日宜造眾事。亢宿、危宿、參宿等日，作事不合。虛宿、觜宿，乃得和合如意自在。室宿、井宿、氐宿等日，遠行安隱亦得自在。奎宿、房宿、柳宿等日欲營事者，得他人力亦遇良友。昴宿、張宿、翼宿等日，宜結親友。

「『虛宿八日用事，其日得病一年乃愈，應以菉豆、烏豆、小豆、江豆作四種臛，香華祭神。其日生者性多瞋貪貧無衣食，於色欲間亦復乏少，依約親屬常多怖畏。若角宿日受胎者，吉。張宿、胃宿、箕宿之日，受胎者惡多有障礙。房宿、柳宿、奎宿等日，入胎者平無有善惡。氐宿、井宿、室宿等日，受胎亦惡離散不合。亢危參宿，此三宿日作事利益得有和合。觜宿之日，欲作事者一切得作。鬼宿、尾宿、辟宿，此三日宜以遠行道路安隱。婁宿、七星心宿等日，若為事者得善知識及於良伴。翼宿、箕宿、昴宿等日，亦宜要結諸親友等。畢宿、牛宿，此二宿日亦復宜於結大善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『虛宿八日用事，其日得病一年乃愈，應以菉豆、烏豆、小豆、江豆作四種臛，香華祭神。其日生者性多瞋貪貧無衣食，於色欲間亦復乏少，依約親屬常多怖畏。若角宿日受胎者，吉。張宿、胃宿、箕宿之日，受胎者惡多有障礙。房宿、柳宿、奎宿等日，入胎者平無有善惡。氐宿、井宿、室宿等日，受胎亦惡離散不合。亢危參宿，此三宿日作事利益得有和合。觜宿之日，欲作事者一切得作。鬼宿、尾宿、辟宿，此三日宜以遠行道路安隱。婁宿、七星心宿等日，若為事者得善知識及於良伴。翼宿、箕宿、昴宿等日，亦宜要結諸親友等。畢宿、牛宿，此二宿日亦復宜於結大善友。

「『危宿九日用事，其性柔軟，其日得病蘇乳酪糜以祭水神七日除愈。其日生者性多瞋忿，猛健勇銳而有水厄，若至水所須自防慎。亢宿之日入胎者，吉。婁宿、七星心宿等日，若作事者平無善惡。斗宿、昴宿、翼宿，此三宿日作事者惡。辟宿、鬼宿、尾宿、參宿，此四宿日作事亦惡不得如意。室宿、井宿、氐宿之日，作事和合而得安隱。七星之宿、房宿、柳宿、奎宿等日，遠行安吉。張宿、箕宿、胃宿等日，欲作事者得良伴力。角宿、女宿、觜宿、軫宿、畢宿、牛宿，此六宿日宜結善友及以納妻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『危宿九日用事，其性柔軟，其日得病蘇乳酪糜以祭水神七日除愈。其日生者性多瞋忿，猛健勇銳而有水厄，若至水所須自防慎。亢宿之日入胎者，吉。婁宿、七星心宿等日，若作事者平無善惡。斗宿、昴宿、翼宿，此三宿日作事者惡。辟宿、鬼宿、尾宿、參宿，此四宿日作事亦惡不得如意。室宿、井宿、氐宿之日，作事和合而得安隱。七星之宿、房宿、柳宿、奎宿等日，遠行安吉。張宿、箕宿、胃宿等日，欲作事者得良伴力。角宿、女宿、觜宿、軫宿、畢宿、牛宿，此六宿日宜結善友及以納妻。

「『室宿十日用事其性速疾，其日得病以種種華用祭於神三十日愈。其日生者姦偽作賊，愚癡妄語殺害眾生，心常作惡不畏父母，若鬪諍盜賊如是等處橫羅其殃，其人入胎必在氐宿。若作事者，箕宿、胃宿、張宿之日，無有障礙處處可為。畢宿、軫宿、牛宿，此三宿日若作事業一切皆惡。井宿之日，作事乃吉。房宿、柳宿、奎宿之日造作事者，多有障礙不得利益。鬼宿、尾宿、辟宿之日，宜作事業為得利益。婁宿、七星心宿等日，遠行安隱。昴宿、斗宿、箕宿等日，若作事者得良伴力。虛宿、觜宿、角宿等日，宜以要結小知識者。虛宿、參亢宿等日，宜以要結大知識者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『室宿十日用事其性速疾，其日得病以種種華用祭於神三十日愈。其日生者姦偽作賊，愚癡妄語殺害眾生，心常作惡不畏父母，若鬪諍盜賊如是等處橫羅其殃，其人入胎必在氐宿。若作事者，箕宿、胃宿、張宿之日，無有障礙處處可為。畢宿、軫宿、牛宿，此三宿日若作事業一切皆惡。井宿之日，作事乃吉。房宿、柳宿、奎宿之日造作事者，多有障礙不得利益。鬼宿、尾宿、辟宿之日，宜作事業為得利益。婁宿、七星心宿等日，遠行安隱。昴宿、斗宿、箕宿等日，若作事者得良伴力。虛宿、觜宿、角宿等日，宜以要結小知識者。虛宿、參亢宿等日，宜以要結大知識者。

「『辟宿十一日用事，其日得病華及鹿脯以祭火神滿七日愈。其日生者其人智慧樂聖人法，學於眾藝種種皆能，歌舞伎倡亦復悉解，又主大富多有金銀及饒穀帛，若入胎者宜尾宿日。昴宿、斗宿，此二宿日造作眾事平無善惡。觜女鬼宿，此三宿日為事成就。心婁七星，此三宿日為事多障。柳宿、房宿，此二宿日欲作事者和合如意。軫宿、牛宿、畢宿之日，作事自如逢遇良伴。張宿、胃宿、箕宿之日，行來安隱。亢宿、虛宿、參宿，宜可要結小知識者。井宿、氐宿、危宿等日，宜可要結親友大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『辟宿十一日用事，其日得病華及鹿脯以祭火神滿七日愈。其日生者其人智慧樂聖人法，學於眾藝種種皆能，歌舞伎倡亦復悉解，又主大富多有金銀及饒穀帛，若入胎者宜尾宿日。昴宿、斗宿，此二宿日造作眾事平無善惡。觜女鬼宿，此三宿日為事成就。心婁七星，此三宿日為事多障。柳宿、房宿，此二宿日欲作事者和合如意。軫宿、牛宿、畢宿之日，作事自如逢遇良伴。張宿、胃宿、箕宿之日，行來安隱。亢宿、虛宿、參宿，宜可要結小知識者。井宿、氐宿、危宿等日，宜可要結親友大吉。

「『奎宿十二日用事，其日得病宜以香華祭於神祇，經二十日乃得除愈。其日生者作柔軟事有大勢力，人所尊重，唯於闇裏須自護身，大富饒財金銀穀帛無有限量，治生有利得他人物。彼人入胎宜在心宿、軫宿、畢宿、牛宿等日，亦多蓄積。亢宿、虛宿，此二宿日，作事者平無有善惡。參宿之日，不可作事。柳宿、翼宿、斗宿、昴宿，此四宿日行來安隱。女宿、畢宿、角宿之日，若作事者為得良伴。箕宿、張宿、胃宿等日欲作事者，無有障礙為得人力。婁宿、心宿、尾宿，此三宿日欲結知識為有利益。井宿、氐宿、危宿，此三宿日宜可要結知識小者。鬼宿、尾宿、室宿，此三宿日宜可要結知識大者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『奎宿十二日用事，其日得病宜以香華祭於神祇，經二十日乃得除愈。其日生者作柔軟事有大勢力，人所尊重，唯於闇裏須自護身，大富饒財金銀穀帛無有限量，治生有利得他人物。彼人入胎宜在心宿、軫宿、畢宿、牛宿等日，亦多蓄積。亢宿、虛宿，此二宿日，作事者平無有善惡。參宿之日，不可作事。柳宿、翼宿、斗宿、昴宿，此四宿日行來安隱。女宿、畢宿、角宿之日，若作事者為得良伴。箕宿、張宿、胃宿等日欲作事者，無有障礙為得人力。婁宿、心宿、尾宿，此三宿日欲結知識為有利益。井宿、氐宿、危宿，此三宿日宜可要結知識小者。鬼宿、尾宿、室宿，此三宿日宜可要結知識大者。

「『婁宿十三日用事，其日得病，麥粥祭神二十五日然後除愈。其日生者為性躁疾，常護眾生不害物命，若至關津須自防慎，當作醫師善解方藥能療眾病，亦復善能歌舞之事。心宿之日有入胎者，無有障礙。角宿、觜宿、女宿、虛宿、井宿、亢宿、危宿，此七宿日若作事者平無善惡。此星宿日，唯莫賣買，不宜行來及以剃頭，亦不得至相鬪處所。昴宿、斗宿、張宿，此三宿日宜報怨仇鬪諍得勝，宜作輕利濡事得成。七星宿日作事牢固，亦有利益。張宿、箕宿、胃宿，此三宿日欲遠行安隱。辟、軫、畢宿，此三宿日作事利益亦宜密語。參宿、虛宿、亢宿之日，宜作惡事。鬼宿、尾宿、室宿等日，宜可要結諸小知識。柳宿、房宿、辟宿等日，宜可要結諸大知識，為得眾人愛護於己，宜造床輿及買牛馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『婁宿十三日用事，其日得病，麥粥祭神二十五日然後除愈。其日生者為性躁疾，常護眾生不害物命，若至關津須自防慎，當作醫師善解方藥能療眾病，亦復善能歌舞之事。心宿之日有入胎者，無有障礙。角宿、觜宿、女宿、虛宿、井宿、亢宿、危宿，此七宿日若作事者平無善惡。此星宿日，唯莫賣買，不宜行來及以剃頭，亦不得至相鬪處所。昴宿、斗宿、張宿，此三宿日宜報怨仇鬪諍得勝，宜作輕利濡事得成。七星宿日作事牢固，亦有利益。張宿、箕宿、胃宿，此三宿日欲遠行安隱。辟、軫、畢宿，此三宿日作事利益亦宜密語。參宿、虛宿、亢宿之日，宜作惡事。鬼宿、尾宿、室宿等日，宜可要結諸小知識。柳宿、房宿、辟宿等日，宜可要結諸大知識，為得眾人愛護於己，宜造床輿及買牛馬。

「『胃宿十四日用事，人生吉凶造作善惡疾病等事如上說了。月行虛空周匝宿訖還更起昴，是故言日。虛空月滿三十晝夜，亦名月滿。八月滿者起胃終昴，其月如是。夜十五時晝十五時，日午之影長六脚跡。婁宿夜行、房在日前，熒惑日子是時隨日。是八月時蝎神主當，昴宿為業，前已說竟。是白月內，次十五日昴又用事，月合昴星是八月滿，昴與月合一日夜訖；其次復轉合於畢宿，九月初日畢用事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『胃宿十四日用事，人生吉凶造作善惡疾病等事如上說了。月行虛空周匝宿訖還更起昴，是故言日。虛空月滿三十晝夜，亦名月滿。八月滿者起胃終昴，其月如是。夜十五時晝十五時，日午之影長六脚跡。婁宿夜行、房在日前，熒惑日子是時隨日。是八月時蝎神主當，昴宿為業，前已說竟。是白月內，次十五日昴又用事，月合昴星是八月滿，昴與月合一日夜訖；其次復轉合於畢宿，九月初日畢用事也。

「『九月黑月，一日合畢、二日合觜、三日合參、四日合井、五日合鬼、六日合柳、七日合星、八日合張、九日合翼、十日合軫、十一日合角、十二日合亢、十三日合氐、十四日合房、十五日合心，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『九月黑月，一日合畢、二日合觜、三日合參、四日合井、五日合鬼、六日合柳、七日合星、八日合張、九日合翼、十日合軫、十一日合角、十二日合亢、十三日合氐、十四日合房、十五日合心，是黑月滿。

「『白月，一日合尾、二日合箕、三日合斗、四日合牛、五日合女、六日合虛、七日合危、八日合室、九日合辟、十日合奎、十一日合婁、十二日合胃、十三日合昴、十四日合畢、十五日合觜是白月滿。九月合觜宿滿，晝十四時、夜十六時，日午之影長八脚跡，日行南陸，昴宿夜行、尾在日前。其九月時歲星用事，為一切天之所尊敬，得失諸事皆悉由之。是九月時，射神主當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合尾、二日合箕、三日合斗、四日合牛、五日合女、六日合虛、七日合危、八日合室、九日合辟、十日合奎、十一日合婁、十二日合胃、十三日合昴、十四日合畢、十五日合觜是白月滿。九月合觜宿滿，晝十四時、夜十六時，日午之影長八脚跡，日行南陸，昴宿夜行、尾在日前。其九月時歲星用事，為一切天之所尊敬，得失諸事皆悉由之。是九月時，射神主當。

「『十月黑月，一日合參、二日合井、三日合鬼、四日合柳、五日合星、六日合張、七日合翼、八日合軫、九日合角、十日合亢、十一日合氐、十二日合房、十三日合心、十四日合尾、十五日合箕，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十月黑月，一日合參、二日合井、三日合鬼、四日合柳、五日合星、六日合張、七日合翼、八日合軫、九日合角、十日合亢、十一日合氐、十二日合房、十三日合心、十四日合尾、十五日合箕，是黑月滿。

「『白月，一日合斗、二日合牛、三日合女虛、四日合危、五日合室、六日合辟、七日合奎、八日合婁、九日合胃、十日合昴、十一日合畢、十二日合觜、十三日合參、十四日合井、十五日合鬼，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合斗、二日合牛、三日合女虛、四日合危、五日合室、六日合辟、七日合奎、八日合婁、九日合胃、十日合昴、十一日合畢、十二日合觜、十三日合參、十四日合井、十五日合鬼，是白月滿。

「『十月合鬼宿滿，晝十三時、夜十七時，日午之影長十脚跡，觜宿夜行、女在日前。當此之時辰星用事。是十月時，摩竭之神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十月合鬼宿滿，晝十三時、夜十七時，日午之影長十脚跡，觜宿夜行、女在日前。當此之時辰星用事。是十月時，摩竭之神主當其月。

「『十一月黑月之內，一日合柳、二日合七星、三日合張、四日合翼、五日合軫、六日合角、七日合亢、八日合氐、九日合房、十日合心、十一日合尾、十二日合箕、十三日合斗、十四日合牛、十五日合女，是為黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十一月黑月之內，一日合柳、二日合七星、三日合張、四日合翼、五日合軫、六日合角、七日合亢、八日合氐、九日合房、十日合心、十一日合尾、十二日合箕、十三日合斗、十四日合牛、十五日合女，是為黑月滿。

「『白月，一日合虛、二日合危、三日合室、四日合辟、五日合奎、六日合婁、七日合胃、八日合昴、九日合畢、十日合觜、十一日合參、十二日合井、十三日合鬼、十四日合柳、十五日合七星，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合虛、二日合危、三日合室、四日合辟、五日合奎、六日合婁、七日合胃、八日合昴、九日合畢、十日合觜、十一日合參、十二日合井、十三日合鬼、十四日合柳、十五日合七星，是白月滿。

「『十一月合七星滿，晝十二時、夜十八時，日午之影十二脚跡，鬼宿夜行、危在日前，近南轉，辰星用事。是十一月，水器之神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十一月合七星滿，晝十二時、夜十八時，日午之影十二脚跡，鬼宿夜行、危在日前，近南轉，辰星用事。是十一月，水器之神主當其月。

「『十二月黑月，一日合張、二日合翼、三日合軫、四日合角、五日合亢、六日合氐、七日合房、八日合心、九日合尾、十日合箕、十一日合斗、十二日合牛、十三日合女、十四日合虛、十五日合危，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十二月黑月，一日合張、二日合翼、三日合軫、四日合角、五日合亢、六日合氐、七日合房、八日合心、九日合尾、十日合箕、十一日合斗、十二日合牛、十三日合女、十四日合虛、十五日合危，是黑月滿。

「『白月，一日合室、二日合辟、三日合奎、四日合婁、五日合胃、六日合昴、七日合畢、八日合觜、九日合參、十日合井、十一日合鬼、十二日合柳、十三日合七星、十四日合張、十五日合翼，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合室、二日合辟、三日合奎、四日合婁、五日合胃、六日合昴、七日合畢、八日合觜、九日合參、十日合井、十一日合鬼、十二日合柳、十三日合七星、十四日合張、十五日合翼，是白月滿。

「『十二月合翼宿滿，晝行十三時、夜行十七時，日轉近北，日午之影十二脚跡，七星夜行天師歲星用事之時，是十二月，天魚之神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十二月合翼宿滿，晝行十三時、夜行十七時，日轉近北，日午之影十二脚跡，七星夜行天師歲星用事之時，是十二月，天魚之神主當其月。

「『正月黑月，一日合軫、二日合角、三日合亢、四日合氐、五日合房、六日合心、七日合尾、八日合箕、九日合斗、十日合牛、十一日合女、十二日合虛、十三日合危、十四日合室、十五日合辟，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『正月黑月，一日合軫、二日合角、三日合亢、四日合氐、五日合房、六日合心、七日合尾、八日合箕、九日合斗、十日合牛、十一日合女、十二日合虛、十三日合危、十四日合室、十五日合辟，是黑月滿。

「『白月，一日合奎、二日合婁、三日合胃、四日合昴、五日合畢、六日合觜、七日合參、八日合井、九日合鬼、十日合柳、十一日合七星、十二日合張、十三日合翼、十四日合軫、十五日合角，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合奎、二日合婁、三日合胃、四日合昴、五日合畢、六日合觜、七日合參、八日合井、九日合鬼、十日合柳、十一日合七星、十二日合張、十三日合翼、十四日合軫、十五日合角，是白月滿。

「『正月合角宿滿，晝行十四時、夜行十六時，日轉近北，日午之影長八脚跡，張宿夜行、婁在日前，日子熒惑嚴惡速疾此時用事，是正月時，特羊之神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『正月合角宿滿，晝行十四時、夜行十六時，日轉近北，日午之影長八脚跡，張宿夜行、婁在日前，日子熒惑嚴惡速疾此時用事，是正月時，特羊之神主當其月。

「『二月黑月，一日合亢、二日合氐、三日合房、四日合心、五日合尾、六日合箕、七日合斗、八日合牛、九日合女、十日合虛、十一日合危、十二日合室、十三日合辟、十四日合奎、十五日合婁，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『二月黑月，一日合亢、二日合氐、三日合房、四日合心、五日合尾、六日合箕、七日合斗、八日合牛、九日合女、十日合虛、十一日合危、十二日合室、十三日合辟、十四日合奎、十五日合婁，是黑月滿。

「『白月，一日合胃、二日合昴、三日合畢、四日合觜、五日合參、六日合井、七日合鬼、八日合柳、九日合星、十日合張、十一日合翼、十二日合軫、十三日合角、十四日合亢、十五日合氐，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合胃、二日合昴、三日合畢、四日合觜、五日合參、六日合井、七日合鬼、八日合柳、九日合星、十日合張、十一日合翼、十二日合軫、十三日合角、十四日合亢、十五日合氐，是白月滿。

「『二月合氐宿滿，晝行十五時、夜行十五時，日近北行，日午之影長六脚跡，角宿夜行、昴在日前，阿修羅師名曰太白此時用事，是二月時，特牛之神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『二月合氐宿滿，晝行十五時、夜行十五時，日近北行，日午之影長六脚跡，角宿夜行、昴在日前，阿修羅師名曰太白此時用事，是二月時，特牛之神主當其月。

「『三月黑月，一日合房、二日合心、三日合尾、四日合箕、五日合斗、六日合牛、七日合女、八日合虛、九日合危、十日合室、十一日合辟、十二日合奎、十三日合婁、十四日合胃、十五日合昴，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『三月黑月，一日合房、二日合心、三日合尾、四日合箕、五日合斗、六日合牛、七日合女、八日合虛、九日合危、十日合室、十一日合辟、十二日合奎、十三日合婁、十四日合胃、十五日合昴，是黑月滿。

「『白月，一日合畢、二日合觜、三日合參、四日合井、五日合鬼、六日合柳、七日合星、八日合張、九日合翼、十日合軫、十一日合角、十二日合亢、十三日合氐、十四日合房、十五日合心，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合畢、二日合觜、三日合參、四日合井、五日合鬼、六日合柳、七日合星、八日合張、九日合翼、十日合軫、十一日合角、十二日合亢、十三日合氐、十四日合房、十五日合心，是白月滿。

「『三月合心宿滿，晝行十六時、夜行十四時，日行近北，日午之影長四脚跡，氐宿夜行、觜在日前，日子名曰佛陀懸多此時用事作柔軟業，是三月時，雙鳥之神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『三月合心宿滿，晝行十六時、夜行十四時，日行近北，日午之影長四脚跡，氐宿夜行、觜在日前，日子名曰佛陀懸多此時用事作柔軟業，是三月時，雙鳥之神主當其月。

「『四月黑月，一日合尾、二日合箕、三日合斗、四日合牛、五日合女、六日合虛、七日合危、八日合室、九日合辟、十日合奎、十一日合婁、十二日合胃、十三日合昴、十四日合畢、十五日合觜，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『四月黑月，一日合尾、二日合箕、三日合斗、四日合牛、五日合女、六日合虛、七日合危、八日合室、九日合辟、十日合奎、十一日合婁、十二日合胃、十三日合昴、十四日合畢、十五日合觜，是黑月滿。

「『白月，一日合參、二日合井、三日合鬼、四日合柳、五日合七星、六日合張、七日合翼、八日合軫、九日合角、十日合亢、十一日合氐、十二日合房、十三日合心、十四日合尾、十五日合箕，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合參、二日合井、三日合鬼、四日合柳、五日合七星、六日合張、七日合翼、八日合軫、九日合角、十日合亢、十一日合氐、十二日合房、十三日合心、十四日合尾、十五日合箕，是白月滿。

「『四月合箕宿滿，晝行十七時、夜行十三時，日近北行，日午之影長兩脚跡，房宿夜行、日隨井星，是四月時，蟹神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『四月合箕宿滿，晝行十七時、夜行十三時，日近北行，日午之影長兩脚跡，房宿夜行、日隨井星，是四月時，蟹神主當其月。

「『五月黑月，一日合斗、二日合牛女、三日合虛、四日合危、五日合室、六日合辟、七日合奎、八日合婁、九日合胃、十日合昴、十一日合畢、十二日合觜、十三日合參、十四日合井、十五日合鬼，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『五月黑月，一日合斗、二日合牛女、三日合虛、四日合危、五日合室、六日合辟、七日合奎、八日合婁、九日合胃、十日合昴、十一日合畢、十二日合觜、十三日合參、十四日合井、十五日合鬼，是黑月滿。

「『白月，一日合柳、二日合七星、三日合張、四日合翼、五日合軫、六日合角、七日合亢、八日合氐、九日合房、十日合心、十一日合尾、十二日合箕、十三日合斗、十四日合牛、十五日合女，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合柳、二日合七星、三日合張、四日合翼、五日合軫、六日合角、七日合亢、八日合氐、九日合房、十日合心、十一日合尾、十二日合箕、十三日合斗、十四日合牛、十五日合女，是白月滿。

「『五月合女宿滿，晝行十八時、夜行十二時，日極行北，日午之影長半脚跡，箕宿夜行、心在日前，是時日光焰熾大盛。此五月時，師子之神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『五月合女宿滿，晝行十八時、夜行十二時，日極行北，日午之影長半脚跡，箕宿夜行、心在日前，是時日光焰熾大盛。此五月時，師子之神主當其月。

「『六月黑月，一日合虛、二日合危、三日合室、四日合辟、五日合奎、六日合婁、七日合胃、八日合昴、九日合畢、十日合觜、十一日合參、十二日合井、十三日合鬼、十四日合柳、十五日合七星，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『六月黑月，一日合虛、二日合危、三日合室、四日合辟、五日合奎、六日合婁、七日合胃、八日合昴、九日合畢、十日合觜、十一日合參、十二日合井、十三日合鬼、十四日合柳、十五日合七星，是黑月滿。

「『白月，一日合張、二日合翼、三日合軫、四日合角、五日合亢、六日合氐、七日合房、八日合心、九日合尾、十日合箕、十一日合斗、十二日合牛女、十三日合虛、十四日合危、十五日合室，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合張、二日合翼、三日合軫、四日合角、五日合亢、六日合氐、七日合房、八日合心、九日合尾、十日合箕、十一日合斗、十二日合牛女、十三日合虛、十四日合危、十五日合室，是白月滿。

「『六月合室宿滿，晝行十七時、夜行十三時，強日近南行，日午之影長二脚跡，女宿夜行、張在日前，月子名覺此時用事。此六月時，天女之神主當其月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『六月合室宿滿，晝行十七時、夜行十三時，強日近南行，日午之影長二脚跡，女宿夜行、張在日前，月子名覺此時用事。此六月時，天女之神主當其月。

「『七月黑月，一日合辟、二日合奎、三日合婁、四日合胃、五日合昴、六日合畢、七日合觜、八日合參、九日合井、十日合鬼、十一日合柳、十二日合七星、十三日合張、十四日合翼、十五日合軫，是黑月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『七月黑月，一日合辟、二日合奎、三日合婁、四日合胃、五日合昴、六日合畢、七日合觜、八日合參、九日合井、十日合鬼、十一日合柳、十二日合七星、十三日合張、十四日合翼、十五日合軫，是黑月滿。

「『白月，一日合角、二日合亢、三日合氐、四日合房、五日合心、六日合尾、七日合箕、八日合斗、九日合牛女、十日合虛、十一日合危、十二日合室、十三日合辟、十四日合奎、十五日合婁，是白月滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『白月，一日合角、二日合亢、三日合氐、四日合房、五日合心、六日合尾、七日合箕、八日合斗、九日合牛女、十日合虛、十一日合危、十二日合室、十三日合辟、十四日合奎、十五日合婁，是白月滿。

「『七月合婁宿滿，晝行十六時、夜行十四時，日轉近南，日午之影長四脚跡，室宿夜行、角在日前，阿修羅師名曰太白此時用事。是七月時，秤量之神主當其月。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『七月合婁宿滿，晝行十六時、夜行十四時，日轉近南，日午之影長四脚跡，室宿夜行、角在日前，阿修羅師名曰太白此時用事。是七月時，秤量之神主當其月。』

「爾時，佉盧虱吒告天眾言：『是諸月等各有主當，汝可救濟四種眾生。何者為四？救地上人、諸龍、夜叉，乃至蝎等，如斯之類皆悉救之。我以安樂諸眾生故，布置星宿各有分部，乃至摸呼羅時等亦皆具說，隨其國土方面之處，所作事業隨順增長。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，佉盧虱吒告天眾言：『是諸月等各有主當，汝可救濟四種眾生。何者為四？救地上人、諸龍、夜叉，乃至蝎等，如斯之類皆悉救之。我以安樂諸眾生故，布置星宿各有分部，乃至摸呼羅時等亦皆具說，隨其國土方面之處，所作事業隨順增長。』

「佉盧虱吒於大眾前合掌說言：『如是安置日月年時大小星宿。何者名為有六時也？正月二月名暄暖時，三月四月名種作時，五月六月求降雨時，七月八月物欲熟時，九月十月寒凍之時，十有一月合十二月大雪之時，是十二月分為六時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佉盧虱吒於大眾前合掌說言：『如是安置日月年時大小星宿。何者名為有六時也？正月二月名暄暖時，三月四月名種作時，五月六月求降雨時，七月八月物欲熟時，九月十月寒凍之時，十有一月合十二月大雪之時，是十二月分為六時。

「『又大星宿其數有八，所謂歲星、熒惑、鎮星、太白、辰星、日、月、荷羅睺星。又小星宿有二十八，所謂從昴至胃諸宿是也。我作如是次第安置，說其法已，汝等皆須亦見亦聞。一切大眾於意云何？我所置法其事是不？二十八宿及八大星，所行諸業汝喜樂不？為是為非宜各宣說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又大星宿其數有八，所謂歲星、熒惑、鎮星、太白、辰星、日、月、荷羅睺星。又小星宿有二十八，所謂從昴至胃諸宿是也。我作如是次第安置，說其法已，汝等皆須亦見亦聞。一切大眾於意云何？我所置法其事是不？二十八宿及八大星，所行諸業汝喜樂不？為是為非宜各宣說。』

「爾時，一切天人、仙人、阿修羅龍及緊那羅等，皆悉合掌，咸作是言：『如今大仙，於天人間最為尊重，乃至諸龍及阿修羅無能勝者，智慧慈悲最為第一。於無量劫不忘憐愍一切眾生故獲福報，誓願滿已功德如海，能知過去現在當來一切諸事。天人之間無有如是智慧之者，如是法用。日夜剎那及迦羅時，大小星宿，月半月滿年滿法用，更無眾生能作是法，皆悉隨喜安樂我等。善哉大德！安隱眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，一切天人、仙人、阿修羅龍及緊那羅等，皆悉合掌，咸作是言：『如今大仙，於天人間最為尊重，乃至諸龍及阿修羅無能勝者，智慧慈悲最為第一。於無量劫不忘憐愍一切眾生故獲福報，誓願滿已功德如海，能知過去現在當來一切諸事。天人之間無有如是智慧之者，如是法用。日夜剎那及迦羅時，大小星宿，月半月滿年滿法用，更無眾生能作是法，皆悉隨喜安樂我等。善哉大德！安隱眾生。』

「是時，佉盧虱吒仙人復作是言：『此十二月一年始終，如此方便大小星等剎那時法皆已說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，佉盧虱吒仙人復作是言：『此十二月一年始終，如此方便大小星等剎那時法皆已說竟。

「『又復，安置四天大王，於須彌山四方面所各置一王，是諸方所各領眾生。北方天王名毘沙門，是其界內多有夜叉；南方天王名毘留茶俱，是其界內多鳩槃茶；西方天王名毘留博叉，是其界內多有諸龍；東方天王名題頭隸吒，是其界內多乾闥婆，於四方維皆悉擁護，一切洲渚及諸城邑，亦置鬼神而守護之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又復，安置四天大王，於須彌山四方面所各置一王，是諸方所各領眾生。北方天王名毘沙門，是其界內多有夜叉；南方天王名毘留茶俱，是其界內多鳩槃茶；西方天王名毘留博叉，是其界內多有諸龍；東方天王名題頭隸吒，是其界內多乾闥婆，於四方維皆悉擁護，一切洲渚及諸城邑，亦置鬼神而守護之。』

「爾時，佉盧虱吒仙人說法已。諸天、龍、夜叉、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，一切大眾皆稱善哉歡喜無量。是時，天、龍、夜叉、阿修羅等，日夜供養佉盧虱吒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，佉盧虱吒仙人說法已。諸天、龍、夜叉、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，一切大眾皆稱善哉歡喜無量。是時，天、龍、夜叉、阿修羅等，日夜供養佉盧虱吒。

「次復於後過無量世，更有仙人名伽力伽出現於世，復更別說置諸星宿，小大月法時節要略。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復於後過無量世，更有仙人名伽力伽出現於世，復更別說置諸星宿，小大月法時節要略。」

爾時，諸龍在佉羅氐山聖人住處，尊重恭敬光味仙人，盡其龍力而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸龍在佉羅氐山聖人住處，尊重恭敬光味仙人，盡其龍力而供養之。