大方等大集經卷第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第四十

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分護持品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏分護持品第六

爾時，一切諸天大王并其眷屬、一切龍王、一切夜叉王、阿修羅王、迦樓羅王、緊陀羅王、摩睺羅伽王、薜荔多王、毘舍遮王、富單那王，乃至迦吒富單那等一切諸王，各并眷屬禮拜於佛，同心合掌，作如是言：「世尊！我等從今在在處處，若有比丘或比丘尼、諸優婆塞及優婆夷，但有信心若男若女，能作如是念不淨觀寂滅三昧，如前佛說善根因緣得攝心住者，我等一切天諸眷屬，乃至清淨信心之人，或男或女，常當救濟猶如導師，令彼身心及其眷屬為作供養，衣食、床鋪、臥具、湯藥、種種資生所須皆與，如是具足令其安隱，更不愁於一十五種濁惡之事。設復有者，我等於中常共加護。何者名為十五濁心？所謂或以石撩，或以杖打，或以刀斫，或以槊貫，或毒藥中，或崖上擲，或復惡人，或復不信，或四大動，我為作護；或以惡心送彼人所好飲食湯藥者，我為作護；貪瞋、妬嫉、兩舌、惡口，如是惡事欲相加者，我為作護；或有惡人用濁惡心，以諸衣鉢、床臥、鋪具、病患湯藥常作檀越；或勸化他，或自親舊為供養者，彼諸惡事我為作護；或復怨家，或復惡鬼，如是等惡我為作護；或毒中護，或惡天子，或內國土，或外國土，如是賊起，我為作護。此十五種濁惡之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸天大王并其眷屬、一切龍王、一切夜叉王、阿修羅王、迦樓羅王、緊陀羅王、摩睺羅伽王、薜荔多王、毘舍遮王、富單那王，乃至迦吒富單那等一切諸王，各并眷屬禮拜於佛，同心合掌，作如是言：「世尊！我等從今在在處處，若有比丘或比丘尼、諸優婆塞及優婆夷，但有信心若男若女，能作如是念不淨觀寂滅三昧，如前佛說善根因緣得攝心住者，我等一切天諸眷屬，乃至清淨信心之人，或男或女，常當救濟猶如導師，令彼身心及其眷屬為作供養，衣食、床鋪、臥具、湯藥、種種資生所須皆與，如是具足令其安隱，更不愁於一十五種濁惡之事。設復有者，我等於中常共加護。何者名為十五濁心？所謂或以石撩，或以杖打，或以刀斫，或以槊貫，或毒藥中，或崖上擲，或復惡人，或復不信，或四大動，我為作護；或以惡心送彼人所好飲食湯藥者，我為作護；貪瞋、妬嫉、兩舌、惡口，如是惡事欲相加者，我為作護；或有惡人用濁惡心，以諸衣鉢、床臥、鋪具、病患湯藥常作檀越；或勸化他，或自親舊為供養者，彼諸惡事我為作護；或復怨家，或復惡鬼，如是等惡我為作護；或毒中護，或惡天子，或內國土，或外國土，如是賊起，我為作護。此十五種濁惡之事。

「或比丘，或比丘尼，或優婆塞，或優婆夷，或餘信心男子、女人，或今現在或復當來，乃至劫盡末法世時。何者名為末法世時？謂讀誦人無不依於波羅提木叉道中行。若不坐禪則不能得於三摩提，乃至不得第四之果，乃至不得寂滅三昧，是則名為末法世時。若如上說，初夜後夜不曾睡眠，讀誦是經或坐禪定，如是住者，彼諸眷屬、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至信心或男或女、一切眷屬乃至住處，或復聚落都邑國城，或阿蘭若處，或聚落主家，隨所在處有此十五濁者，我盡救濟為作擁護，令是諸惡一切悉除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或比丘，或比丘尼，或優婆塞，或優婆夷，或餘信心男子、女人，或今現在或復當來，乃至劫盡末法世時。何者名為末法世時？謂讀誦人無不依於波羅提木叉道中行。若不坐禪則不能得於三摩提，乃至不得第四之果，乃至不得寂滅三昧，是則名為末法世時。若如上說，初夜後夜不曾睡眠，讀誦是經或坐禪定，如是住者，彼諸眷屬、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至信心或男或女、一切眷屬乃至住處，或復聚落都邑國城，或阿蘭若處，或聚落主家，隨所在處有此十五濁者，我盡救濟為作擁護，令是諸惡一切悉除。

「於何聚落有福德人常住之處？或多人住或一人住，乃至復有一日一夜修福德者，乃至一日一夜所住處者，或復城邑或聚落家，我皆救濟為作護助，不令其人經於惡事，無問一切諸檀越家，或復剎利，或婆羅門、毘舍、首陀，或男，或女、小男、小女，一切救濟常為守護不令入惡。若有如是修福德者身心精進，若有人供養禮拜恭敬種種供給，或為造房或大寺舍，或林或苑或作衣裳，食飲所須坐臥處所，或復病患湯藥針灸種種醫療，如是檀越，我等如是十五濁中一切悉護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於何聚落有福德人常住之處？或多人住或一人住，乃至復有一日一夜修福德者，乃至一日一夜所住處者，或復城邑或聚落家，我皆救濟為作護助，不令其人經於惡事，無問一切諸檀越家，或復剎利，或婆羅門、毘舍、首陀，或男，或女、小男、小女，一切救濟常為守護不令入惡。若有如是修福德者身心精進，若有人供養禮拜恭敬種種供給，或為造房或大寺舍，或林或苑或作衣裳，食飲所須坐臥處所，或復病患湯藥針灸種種醫療，如是檀越，我等如是十五濁中一切悉護。

「若有胎藏妊娠女人，供養如是福德人時，我等護持無時暫捨。設諸惡人及以惡鬼欲加惡者，迴彼惡心悉令歡喜，如是兒女在在處處修福德者、念善根者為他愛敬，或餘眾生勸助讚美，或復家人稱說其名，或呪結索擁護眾生，或教福德或教捨惡，我等於彼如是眾生，十五濁中常親護持，諸惡鬼神不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有胎藏妊娠女人，供養如是福德人時，我等護持無時暫捨。設諸惡人及以惡鬼欲加惡者，迴彼惡心悉令歡喜，如是兒女在在處處修福德者、念善根者為他愛敬，或餘眾生勸助讚美，或復家人稱說其名，或呪結索擁護眾生，或教福德或教捨惡，我等於彼如是眾生，十五濁中常親護持，諸惡鬼神不得其便。

「若有如是修福德者，或人非人能信其語如教而行，如是一切我等亦護。若有惡人，於彼行者修福人中，或瞋，或罵，或欲加惡或生障礙者，如是等輩諸惡眾生，我等不護是惡眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有如是修福德者，或人非人能信其語如教而行，如是一切我等亦護。若有惡人，於彼行者修福人中，或瞋，或罵，或欲加惡或生障礙者，如是等輩諸惡眾生，我等不護是惡眾生。

「十五濁事不得護者名字云何？十五濁者：第一惡患；第二失於自在；第三散失種種資生；第四身中四肢種種割截，或眼或耳口鼻手足，或復斫頭；第五失於所愛妻子及諸眷屬；第六失於官位；第七失居家；第八為諸怨家所侵；第九心常憂愁；第十瞋於剎利心常行惡；第十一邦邑國城眾生濁惡；第十二諸偷盜來失種種物；第十三自家婦女恒相鬪諍；第十四國土賊盜他國賊來；第十五短命速死。若惡眾生有如是十五種事，我等不護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十五濁事不得護者名字云何？十五濁者：第一惡患；第二失於自在；第三散失種種資生；第四身中四肢種種割截，或眼或耳口鼻手足，或復斫頭；第五失於所愛妻子及諸眷屬；第六失於官位；第七失居家；第八為諸怨家所侵；第九心常憂愁；第十瞋於剎利心常行惡；第十一邦邑國城眾生濁惡；第十二諸偷盜來失種種物；第十三自家婦女恒相鬪諍；第十四國土賊盜他國賊來；第十五短命速死。若惡眾生有如是十五種事，我等不護。」

富伽羅等言：「若復有人雖修福業不受善語恒起惡瞋，欲為造福德者作諸惡事，種種福中為作障礙。若有如是諸惡眾生來歸於我，望呪術中得種種力，如是呪中種種法用雖具足有，我等於彼如是眾生不加不護不與其力亦不救濟。若彼眾生意欲規求望得如是如是之物，我亦不與。若有眾生於常修常念福德之人，生瞋作惡種種障礙者，如是我等亦如上說。或復今世及未來中，能依此法憶念修行；及法欲盡，常有諸天、龍神，乃至迦吒富單那等，惡心瞋忿無有慈悲，不樂當來妙好之身，不畏三塗惡道果報。若有如是造福德人，樂阿蘭若種諸善根，或住塜間，或復樹下，或在寺舍，或屍陀林行住處所，福德之人悉如上說，天、龍乃至迦吒富單那惡見惡心，此福德之人是處住止，或身心濁或奪精氣，或彼行人供養檀越，我諸天、龍乃至迦吒富單那等，離慈悲心不知恩報，於當來生不怖惡道，垢濁身心奪其精氣，唯除過去極重惡業，此惡業中非可得護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富伽羅等言：「若復有人雖修福業不受善語恒起惡瞋，欲為造福德者作諸惡事，種種福中為作障礙。若有如是諸惡眾生來歸於我，望呪術中得種種力，如是呪中種種法用雖具足有，我等於彼如是眾生不加不護不與其力亦不救濟。若彼眾生意欲規求望得如是如是之物，我亦不與。若有眾生於常修常念福德之人，生瞋作惡種種障礙者，如是我等亦如上說。或復今世及未來中，能依此法憶念修行；及法欲盡，常有諸天、龍神，乃至迦吒富單那等，惡心瞋忿無有慈悲，不樂當來妙好之身，不畏三塗惡道果報。若有如是造福德人，樂阿蘭若種諸善根，或住塜間，或復樹下，或在寺舍，或屍陀林行住處所，福德之人悉如上說，天、龍乃至迦吒富單那惡見惡心，此福德之人是處住止，或身心濁或奪精氣，或彼行人供養檀越，我諸天、龍乃至迦吒富單那等，離慈悲心不知恩報，於當來生不怖惡道，垢濁身心奪其精氣，唯除過去極重惡業，此惡業中非可得護。

「若我天、龍乃至迦吒富單那等應可得護而不護者，現世則為欺誑一切三世諸佛，於流轉中不見羅漢及辟支佛，常令我身不成福器不得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我天、龍乃至迦吒富單那等應可得護而不護者，現世則為欺誑一切三世諸佛，於流轉中不見羅漢及辟支佛，常令我身不成福器不得涅槃。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝能如是發於此心，亦如一切三世諸佛過去世時修行無異，紹三寶種竪立法幢光照法母，汝等如是則為供養一切三世十方諸佛。汝善男子！或男、或女能作如是勤精進心，於正法中好守護者，如是法行富伽羅故，常護常念常供給足。如是眾生於流轉中，常得尊貴和合眷屬，常受安樂不經辛苦，乃至速成阿耨多羅三藐三菩提道。善男子！汝等求樂不求於苦，是故應當常勤精進，作諸善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝能如是發於此心，亦如一切三世諸佛過去世時修行無異，紹三寶種竪立法幢光照法母，汝等如是則為供養一切三世十方諸佛。汝善男子！或男、或女能作如是勤精進心，於正法中好守護者，如是法行富伽羅故，常護常念常供給足。如是眾生於流轉中，常得尊貴和合眷屬，常受安樂不經辛苦，乃至速成阿耨多羅三藐三菩提道。善男子！汝等求樂不求於苦，是故應當常勤精進，作諸善根。」

諸天等言：「善哉，善哉！我從今日如是修習如是發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天等言：「善哉，善哉！我從今日如是修習如是發心。」

爾時此娑婆界，有於惡心諸餓鬼等，常仰食噉一切眾生精氣血肉以為生活。如是鬼等無量阿僧祇，同白佛言：「世尊！我等惡業罪報所招，常噉於人肉血精氣以活性命。今日發心入佛法住，為佛弟子，更不造惡不生惡念。若佛弟子如佛今說不淨觀法，常如是修如是習行一種無異，若我不如富伽羅心所在念者，令於我眼黑暗常盲，一切四肢不能動轉，又不具足身中五根。我等亦如富伽羅，護此福德人并其施主，造立寺舍房室樹林園菀浴池，衣鉢、飲食、臥具、倚床、湯藥一切所須，如是檀越我等亦護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此娑婆界，有於惡心諸餓鬼等，常仰食噉一切眾生精氣血肉以為生活。如是鬼等無量阿僧祇，同白佛言：「世尊！我等惡業罪報所招，常噉於人肉血精氣以活性命。今日發心入佛法住，為佛弟子，更不造惡不生惡念。若佛弟子如佛今說不淨觀法，常如是修如是習行一種無異，若我不如富伽羅心所在念者，令於我眼黑暗常盲，一切四肢不能動轉，又不具足身中五根。我等亦如富伽羅，護此福德人并其施主，造立寺舍房室樹林園菀浴池，衣鉢、飲食、臥具、倚床、湯藥一切所須，如是檀越我等亦護。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝好發心，常當如是莫令放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝好發心，常當如是莫令放逸。」

爾時，牢固地天從座而起作，如是言：「世尊！若佛弟子常攝五根，如佛今說不淨觀法，如是繫念至心行時，我等地天為此行者，常出地味，滋潤彼人，令其身中增益壽命，是地精氣充溢因緣，行者身中得色、得力、得念、得喜、得精進、得大智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，牢固地天從座而起作，如是言：「世尊！若佛弟子常攝五根，如佛今說不淨觀法，如是繫念至心行時，我等地天為此行者，常出地味，滋潤彼人，令其身中增益壽命，是地精氣充溢因緣，行者身中得色、得力、得念、得喜、得精進、得大智慧。」

佛言：「善哉，善哉！汝大檀越能發是心，真是佛子，從佛口生從法化生，與如是食益於彼身，此福因緣速於大乘成就滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！汝大檀越能發是心，真是佛子，從佛口生從法化生，與如是食益於彼身，此福因緣速於大乘成就滿足。」

爾時，眾中有大德天，復從座起前白佛言：「世尊！若有如是法行比丘佛弟子等，彼諸檀越或以種種金銀寶珠、種種資生、種種穀米具足供給。若諸弟子如佛所說不淨觀法，乃至寂滅三昧空門如是繫念，從於初夜至中後夜坐臥行立，如是念法心無外緣。彼諸檀越為營寺舍，或造一屋、或一樹林、或復衣食坐臥床鋪，病患湯藥種種資生常供給之。彼得如是無乏少已，身得安隱無有憂愁，心常歡喜得好福田成就法器。如是施已，當來之世得大果報，深心樂法不生惡道不造惡法。我如是護，彼人即得修慈悲心，如是種種勝妙善根增長不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有大德天，復從座起前白佛言：「世尊！若有如是法行比丘佛弟子等，彼諸檀越或以種種金銀寶珠、種種資生、種種穀米具足供給。若諸弟子如佛所說不淨觀法，乃至寂滅三昧空門如是繫念，從於初夜至中後夜坐臥行立，如是念法心無外緣。彼諸檀越為營寺舍，或造一屋、或一樹林、或復衣食坐臥床鋪，病患湯藥種種資生常供給之。彼得如是無乏少已，身得安隱無有憂愁，心常歡喜得好福田成就法器。如是施已，當來之世得大果報，深心樂法不生惡道不造惡法。我如是護，彼人即得修慈悲心，如是種種勝妙善根增長不減。」

佛言：「善哉，善哉！大檀越！此是汝等精進之心，於大乘中速能增長福德之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！大檀越！此是汝等精進之心，於大乘中速能增長福德之力。」

爾時，眾中金剛力士復白佛言：「世尊如來說此大集經已，諸大檀越并眷屬眾，各各發心護持佛法利益眾生。彼因緣故，此娑婆界佛剎之中，法母照曜增進光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中金剛力士復白佛言：「世尊如來說此大集經已，諸大檀越并眷屬眾，各各發心護持佛法利益眾生。彼因緣故，此娑婆界佛剎之中，法母照曜增進光明。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩為欲利益於未來故，即於眾中問金剛力士言：「善男子！何者為虛空之法？此可見不？若不可見此事云何？」又復問言：「何者名為諸法和合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩為欲利益於未來故，即於眾中問金剛力士言：「善男子！何者為虛空之法？此可見不？若不可見此事云何？」又復問言：「何者名為諸法和合？」

金剛力士報彌勒言：「實際之岸不可見故，此和合法亦不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛力士報彌勒言：「實際之岸不可見故，此和合法亦不可見。」

彌勒又問：「善男子！何者名為真實虛空不和合法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒又問：「善男子！何者名為真實虛空不和合法？」

金剛力士報彌勒言：「彼中無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛力士報彌勒言：「彼中無異。」

彌勒又問：「善男子！何者名為虛空之法？何者名為不和合法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒又問：「善男子！何者名為虛空之法？何者名為不和合法？」

金剛力士報彌勒言：「不動不生法界入事，是故不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛力士報彌勒言：「不動不生法界入事，是故不異。」

彌勒又問：「善男子！云何名為有為無為、漏無漏法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒又問：「善男子！云何名為有為無為、漏無漏法？」

金剛力士報彌勒言：「如本真實如是如如性無有異，漏無漏法虛空和合是故不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛力士報彌勒言：「如本真實如是如如性無有異，漏無漏法虛空和合是故不異。」

彌勒又問：「善男子！何者名為真實如如漏無漏法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒又問：「善男子！何者名為真實如如漏無漏法？」

金剛力士報彌勒言：「虛空合故真實如如，非是漏法非無漏法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛力士報彌勒言：「虛空合故真實如如，非是漏法非無漏法。」

彌勒又問：「善男子！何者名為虛空和合法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒又問：「善男子！何者名為虛空和合法？」

金剛力士報彌勒言：「一切諸法離於障礙，和合故空非集非散。何以故？體性不失故。而彼空中亦不可得物及空故，故名空法。善男子！一切法中此方便故，當知一切如如體性，體性本來是空故空，如是萬法和合故空，想離想故此空非想，非想亦空。何以故？如是一切和合法空不可說故，一切諸法體性爾故。此如是法，非沙門造，非羅漢造，非辟支佛造，非菩薩造，非如來造，如是如是真實如如，漏無漏法一切皆空，和合法故，非相離故，非異法故。彌勒菩薩！如是當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛力士報彌勒言：「一切諸法離於障礙，和合故空非集非散。何以故？體性不失故。而彼空中亦不可得物及空故，故名空法。善男子！一切法中此方便故，當知一切如如體性，體性本來是空故空，如是萬法和合故空，想離想故此空非想，非想亦空。何以故？如是一切和合法空不可說故，一切諸法體性爾故。此如是法，非沙門造，非羅漢造，非辟支佛造，非菩薩造，非如來造，如是如是真實如如，漏無漏法一切皆空，和合法故，非相離故，非異法故。彌勒菩薩！如是當知。」

爾時，金剛力士說是法已，無量眾生曾於過去學空來者，一切惡業悉皆除盡遠塵離垢，於諸法中得法眼淨；九十二那由他眾生，於此法中發阿耨多羅三藐三菩提心；無量眾生亦得住於不退轉道，究竟阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛力士說是法已，無量眾生曾於過去學空來者，一切惡業悉皆除盡遠塵離垢，於諸法中得法眼淨；九十二那由他眾生，於此法中發阿耨多羅三藐三菩提心；無量眾生亦得住於不退轉道，究竟阿耨多羅三藐三菩提。

大方等大集經日藏分佛現神通品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經日藏分佛現神通品第七

爾時，頻婆娑羅王聞佛說此不淨觀法，一切大眾各欲護持，踊躍歡喜，即從座起，前白佛言：「世尊！如是法門福德最勝不可思議，今此國土娑婆世界佛剎之中，無量諸大菩薩摩訶薩，所可成就光明妙色，我從本來初未曾見初未曾聞。世尊！是菩薩光悉能遍照大千世界，乃至有頂亦皆充滿。我今眼中不覩餘色，但見於此娑婆世界佛剎之中乃至大小諸鐵圍山悉滿光明。世尊！如是菩薩摩訶薩等，若得近於阿耨多羅三藐三菩提者，其光云何？如來入於三昧所放光明相復云何？如來光明我得見不？緣彼光明復得見於其餘佛剎種種妙好奇特事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王聞佛說此不淨觀法，一切大眾各欲護持，踊躍歡喜，即從座起，前白佛言：「世尊！如是法門福德最勝不可思議，今此國土娑婆世界佛剎之中，無量諸大菩薩摩訶薩，所可成就光明妙色，我從本來初未曾見初未曾聞。世尊！是菩薩光悉能遍照大千世界，乃至有頂亦皆充滿。我今眼中不覩餘色，但見於此娑婆世界佛剎之中乃至大小諸鐵圍山悉滿光明。世尊！如是菩薩摩訶薩等，若得近於阿耨多羅三藐三菩提者，其光云何？如來入於三昧所放光明相復云何？如來光明我得見不？緣彼光明復得見於其餘佛剎種種妙好奇特事不？」

佛言：「如是，如是。大王！若有菩薩成就無上菩提道者，其光能照十方世界。何以故？能於如來境界之中，行大福德莊嚴力故；於過去世菩薩行中，成就具足大福德力莊嚴法故；一切菩薩修行善根多增長故；具無量福生於佛家，親近無上菩提道故；畢竟無上菩提妙道，於不可宣說如來智力奮迅，遠離一切障礙，佛境界中勝疾智故；入佛智慧正法果故；分別過去無量劫來無邊佛法境界依故；此地最勝轉妙法輪，一切自在所可得身，如是福德無罣礙故；獲得清淨真實法故；所可修習到彼岸故；未來世業已得盡故；通達一切眾生善根，永斷一切煩惱習故；離於障礙住佛界中，是故光明悉能遍照十方世界。大王！如是隨佛功德光明力故，亦能覩見一切十方無量無數阿僧祇佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。大王！若有菩薩成就無上菩提道者，其光能照十方世界。何以故？能於如來境界之中，行大福德莊嚴力故；於過去世菩薩行中，成就具足大福德力莊嚴法故；一切菩薩修行善根多增長故；具無量福生於佛家，親近無上菩提道故；畢竟無上菩提妙道，於不可宣說如來智力奮迅，遠離一切障礙，佛境界中勝疾智故；入佛智慧正法果故；分別過去無量劫來無邊佛法境界依故；此地最勝轉妙法輪，一切自在所可得身，如是福德無罣礙故；獲得清淨真實法故；所可修習到彼岸故；未來世業已得盡故；通達一切眾生善根，永斷一切煩惱習故；離於障礙住佛界中，是故光明悉能遍照十方世界。大王！如是隨佛功德光明力故，亦能覩見一切十方無量無數阿僧祇佛。」

王言：「世尊！我今欲見如是十方無量無數阿僧祇佛，并諸菩薩摩訶薩及聲聞眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊！我今欲見如是十方無量無數阿僧祇佛，并諸菩薩摩訶薩及聲聞眾。」

時頻婆娑羅王隨從眷屬有無量億諸眾生等，異口同音復白佛言：「如是，世尊！亦願如來示現我等諸佛境界，過去所行福德莊嚴離障礙事，我等見已發歡喜心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時頻婆娑羅王隨從眷屬有無量億諸眾生等，異口同音復白佛言：「如是，世尊！亦願如來示現我等諸佛境界，過去所行福德莊嚴離障礙事，我等見已發歡喜心。」

爾時，世尊告阿若憍陳如：「汝等大眾、在家、出家、聲聞弟子，皆各繫念深心思惟，以自善根力入於禪定，我於今者亦欲入於如來三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿若憍陳如：「汝等大眾、在家、出家、聲聞弟子，皆各繫念深心思惟，以自善根力入於禪定，我於今者亦欲入於如來三昧。」

當于爾時，此佛剎中天、龍、夜叉，乃至一切人及非人，或有見四諦者，或有得順忍者，或於三乘得不退者，如是眾生皆結加坐亦入禪定。復有眾生於三寶中得信敬心，亦復如是入於禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當于爾時，此佛剎中天、龍、夜叉，乃至一切人及非人，或有見四諦者，或有得順忍者，或於三乘得不退者，如是眾生皆結加坐亦入禪定。復有眾生於三寶中得信敬心，亦復如是入於禪定。

爾時，世尊即入一切如來境界日月三昧，行智廣大悉能遍覆一切虛空，能令一切智慧眾生皆生歡喜。如是三昧不可計量不可覩見，非諸聲聞及辟支佛，乃至十方恒河沙等補處菩薩之所能知，唯佛如來乃能得之，是名如來境界三昧。如來如是入三昧已，此娑婆世界三千大千百億四天下，百億須彌山，百億日月乃至百億諸有頂天，皆悉影現入佛身中。如是娑婆世界一切佛剎入佛身已，其中所有一切眾生——地獄餓鬼及以畜生，或天、或人——彼諸眾生或身、或心，有苦受者皆得除滅，一切自在悉生歡喜，譬如比丘入第三禪得具足樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來境界日月三昧，行智廣大悉能遍覆一切虛空，能令一切智慧眾生皆生歡喜。如是三昧不可計量不可覩見，非諸聲聞及辟支佛，乃至十方恒河沙等補處菩薩之所能知，唯佛如來乃能得之，是名如來境界三昧。如來如是入三昧已，此娑婆世界三千大千百億四天下，百億須彌山，百億日月乃至百億諸有頂天，皆悉影現入佛身中。如是娑婆世界一切佛剎入佛身已，其中所有一切眾生——地獄餓鬼及以畜生，或天、或人——彼諸眾生或身、或心，有苦受者皆得除滅，一切自在悉生歡喜，譬如比丘入第三禪得具足樂。

爾時，一切諸大菩薩摩訶薩眾，先在座中入三昧者皆從定起，從定起已見佛光明，見光明已自所有光尋滅不現。如是聲聞及佛弟子，乃至一切諸天、人眾入禪定者各各皆起。彼諸大眾身心得樂，譬如比丘入第三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸大菩薩摩訶薩眾，先在座中入三昧者皆從定起，從定起已見佛光明，見光明已自所有光尋滅不現。如是聲聞及佛弟子，乃至一切諸天、人眾入禪定者各各皆起。彼諸大眾身心得樂，譬如比丘入第三禪。

爾時，一切無量眾生生大歡喜，踊躍無量不可思議未曾聞見。又其六根一切清淨現佛身中，或坐、或行、或住、或臥，復見如來一一毛孔出無量光。譬如十方恒河沙等日月光明，亦如一切恒河沙等大摩尼珠，亦如恒河沙等十地菩薩摩訶薩眾，一時普放大焰光明。如是光明悉能遍照十方佛土，如是如來一一毛孔所出光明，處處皆滿於十方剎最為殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切無量眾生生大歡喜，踊躍無量不可思議未曾聞見。又其六根一切清淨現佛身中，或坐、或行、或住、或臥，復見如來一一毛孔出無量光。譬如十方恒河沙等日月光明，亦如一切恒河沙等大摩尼珠，亦如恒河沙等十地菩薩摩訶薩眾，一時普放大焰光明。如是光明悉能遍照十方佛土，如是如來一一毛孔所出光明，處處皆滿於十方剎最為殊勝。

爾時，十方一切諸佛，於其剎中自在而住，各為大眾異口同音稱讚我名，說於此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方一切諸佛，於其剎中自在而住，各為大眾異口同音稱讚我名，說於此偈：

「汝觀具足功德滿， 憐彼一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀具足功德滿， 憐彼一切諸眾生，

智慧大力能拔除， 釋迦如來勝中最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧大力能拔除， 釋迦如來勝中最。

慈悲心故放此光， 一切佛剎皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲心故放此光， 一切佛剎皆充滿，

又愍是諸眾生故， 令其悉現於身中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又愍是諸眾生故， 令其悉現於身中。

一一佛剎滿光明， 眾生見者皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛剎滿光明， 眾生見者皆歡喜，

發心清淨悉牢固， 得勝無上實菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心清淨悉牢固， 得勝無上實菩提。

汝等若有得神通， 一切宜應急疾往， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等若有得神通， 一切宜應急疾往，

恭敬接足稽首禮， 釋迦師子最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬接足稽首禮， 釋迦師子最勝尊。

若有未得神通者， 向彼低頭遙禮拜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有未得神通者， 向彼低頭遙禮拜，

速起菩提真智念， 得見牟尼正覺身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速起菩提真智念， 得見牟尼正覺身。」

爾時，十方一切諸佛各於其國說如是偈，慈悲教化諸眾生故。又以如來過去修行願力莊嚴具足滿故，彼諸佛剎一一如來，亦有無量恒河沙等諸大菩薩摩訶薩眾，并大弟子、聲聞比丘，復有無量億恒河沙諸天，及龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽等，無量大眾圍遶彼佛，各乘神通俱來詣此娑婆世界。到此剎已向於如來，頭面接足右遶三匝。右遶畢已，各齎持來一切所有種種寶物、種種寶衣、種種袈裟、種種瓔珞、種種幡蓋、種種雜華、種種熏香、種種塗香、種種音樂、種種讚歎、種種歌舞供養如來。設供養已，與其眷屬各還所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方一切諸佛各於其國說如是偈，慈悲教化諸眾生故。又以如來過去修行願力莊嚴具足滿故，彼諸佛剎一一如來，亦有無量恒河沙等諸大菩薩摩訶薩眾，并大弟子、聲聞比丘，復有無量億恒河沙諸天，及龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽等，無量大眾圍遶彼佛，各乘神通俱來詣此娑婆世界。到此剎已向於如來，頭面接足右遶三匝。右遶畢已，各齎持來一切所有種種寶物、種種寶衣、種種袈裟、種種瓔珞、種種幡蓋、種種雜華、種種熏香、種種塗香、種種音樂、種種讚歎、種種歌舞供養如來。設供養已，與其眷屬各還所住。

時諸眾生在娑婆界佛身中者，皆悉見之。見已歡喜，復受無量無邊快樂。又諸眾生得見十方一切諸佛，於其剎土坐金剛座而演說法。又見諸佛各各剎中於自坐處，為諸眾生說此世界釋迦如來一切功德，有大名稱大智慧力，福德莊嚴，具大精進大慈悲力教化眾生。彼諸剎中無量阿僧祇恒河沙等眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，於自剎中得受記別，無量眾生於緣覺乘得受記別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸眾生在娑婆界佛身中者，皆悉見之。見已歡喜，復受無量無邊快樂。又諸眾生得見十方一切諸佛，於其剎土坐金剛座而演說法。又見諸佛各各剎中於自坐處，為諸眾生說此世界釋迦如來一切功德，有大名稱大智慧力，福德莊嚴，具大精進大慈悲力教化眾生。彼諸剎中無量阿僧祇恒河沙等眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，於自剎中得受記別，無量眾生於緣覺乘得受記別。

彼諸大眾亦見此土一切眾生入於佛身，亦得如是受於記別。其中眾生或有受樂或有受苦，一切皆現釋迦如來身內住止。若空五濁佛剎眾生得見如來，及見十方無量無數說法諸佛，一一如來各有無量無數眾生恭敬圍遶，見已起大愛敬生歡喜心。彼諸眾生一切身中，所有惡受悉得除捨安隱快樂。若不空五濁剎者，十地菩薩摩訶薩等，教化眾生故，隨何剎中得見於佛。見已生信，得信心已聽受妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸大眾亦見此土一切眾生入於佛身，亦得如是受於記別。其中眾生或有受樂或有受苦，一切皆現釋迦如來身內住止。若空五濁佛剎眾生得見如來，及見十方無量無數說法諸佛，一一如來各有無量無數眾生恭敬圍遶，見已起大愛敬生歡喜心。彼諸眾生一切身中，所有惡受悉得除捨安隱快樂。若不空五濁剎者，十地菩薩摩訶薩等，教化眾生故，隨何剎中得見於佛。見已生信，得信心已聽受妙法。

彼諸菩薩各於彼處化作佛身，以一音聲滿一切剎，各各異口同說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩各於彼處化作佛身，以一音聲滿一切剎，各各異口同說偈言：

「十方諸佛同一乘， 成就善根故來此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方諸佛同一乘， 成就善根故來此，

離佛及餘菩薩眾， 更無如是大德人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離佛及餘菩薩眾， 更無如是大德人。

汝等一一諸眾生， 速發菩提無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等一一諸眾生， 速發菩提無上道，

若不勇猛勤精進， 流轉苦海無出期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不勇猛勤精進， 流轉苦海無出期。

汝等宜應一切來， 速隨於我相逐往， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等宜應一切來， 速隨於我相逐往，

供養人中釋師子， 頂禮右遶彼世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養人中釋師子， 頂禮右遶彼世尊。」

時諸菩薩摩訶薩等化作佛身說此偈已，各與無量無邊恒河沙數得神通力一切眾生俱來詣此，見釋迦牟尼佛，見已右遶三匝。遶已各持齎來，種種寶物、種種寶衣、種種音聲、種種歌舞，以用供養釋迦如來。供養畢已，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩摩訶薩等化作佛身說此偈已，各與無量無邊恒河沙數得神通力一切眾生俱來詣此，見釋迦牟尼佛，見已右遶三匝。遶已各持齎來，種種寶物、種種寶衣、種種音聲、種種歌舞，以用供養釋迦如來。供養畢已，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

或有眾生於辟支佛乘而發願者，如是悉得不退轉道。彼諸眾生又皆各各得種種忍、種種陀羅尼、種種善根，得已各還本剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生於辟支佛乘而發願者，如是悉得不退轉道。彼諸眾生又皆各各得種種忍、種種陀羅尼、種種善根，得已各還本剎。

或有菩薩化作辟支佛身，或復化作阿羅漢身，或復化作梵天王身，或復化作帝釋天身，或復化作四天王身，或復化作那羅延身，或復化作摩醯首羅，或復化作自在天身，或復化作星宿天身，或復化作阿修羅身，或復化作轉輪聖王，如是種種龍身鬼身，隨所在處佛剎之中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有菩薩化作辟支佛身，或復化作阿羅漢身，或復化作梵天王身，或復化作帝釋天身，或復化作四天王身，或復化作那羅延身，或復化作摩醯首羅，或復化作自在天身，或復化作星宿天身，或復化作阿修羅身，或復化作轉輪聖王，如是種種龍身鬼身，隨所在處佛剎之中。

若有眾生樂見阿羅漢身，見羅漢已歡喜受法。彼諸菩薩摩訶薩等，為欲教化諸眾生故，即於彼中作羅漢身，為彼眾生說種種法。彼諸眾生見大光明及釋迦佛，得見佛已心中愛敬生大歡喜，具足六根滿一切願，惡業皆盡悉樂受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂見阿羅漢身，見羅漢已歡喜受法。彼諸菩薩摩訶薩等，為欲教化諸眾生故，即於彼中作羅漢身，為彼眾生說種種法。彼諸眾生見大光明及釋迦佛，得見佛已心中愛敬生大歡喜，具足六根滿一切願，惡業皆盡悉樂受生。

又彼菩薩摩訶薩等，於佛剎中化作如是阿羅漢身，說法教化大福德聚，具足成就善根力故，能以一音遍一切剎，作諸言辭說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼菩薩摩訶薩等，於佛剎中化作如是阿羅漢身，說法教化大福德聚，具足成就善根力故，能以一音遍一切剎，作諸言辭說如是偈：

「眾生久處流轉中， 愚癡不知出要道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生久處流轉中， 愚癡不知出要道，

以諸種種罪業故， 得此生死苦惱身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸種種罪業故， 得此生死苦惱身，

是故應速捨惡心， 邪見顛倒諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應速捨惡心， 邪見顛倒諸煩惱。

早度有流到彼岸， 云何汝等不覺知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 早度有流到彼岸， 云何汝等不覺知？

難見導師今已見， 難得人身今已得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難見導師今已見， 難得人身今已得，

難遇善友今逢值， 難聞正法今得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難遇善友今逢值， 難聞正法今得聞，

是故汝等應至心， 速發無上菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝等應至心， 速發無上菩提道，

出離一切生死獄， 證佛微妙功德身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離一切生死獄， 證佛微妙功德身。

若能永離兩種邪， 所謂斷常等二見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能永離兩種邪， 所謂斷常等二見，

知於一切行無我， 如是名入正觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於一切行無我， 如是名入正觀門。

愛行取入有於生， 智水洗除悉令淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛行取入有於生， 智水洗除悉令淨，

同共往詣娑婆國， 恭敬供養釋師子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同共往詣娑婆國， 恭敬供養釋師子。」

時諸菩薩摩訶薩等如是化作阿羅漢身說此偈已，與於無量恒河沙等得神通力一切眾生，俱共發引來到此剎。到已頭面頂禮釋迦牟尼如來并其眷屬，恭敬圍遶三匝佛已，出所齎來種種寶物、種種寶衣、種種袈裟、種種瓔珞、種種傘蓋、種種幢幡、種種寶華、種種寶香、種種音樂偈讚歌舞，以用供養釋迦如來。供養畢已各還自剎，到自剎已坐於自座，各為於己眾稱楊讚說釋迦如來，作如是言：「釋迦如來，憐愍教化一切眾生，能與眾生一切利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩摩訶薩等如是化作阿羅漢身說此偈已，與於無量恒河沙等得神通力一切眾生，俱共發引來到此剎。到已頭面頂禮釋迦牟尼如來并其眷屬，恭敬圍遶三匝佛已，出所齎來種種寶物、種種寶衣、種種袈裟、種種瓔珞、種種傘蓋、種種幢幡、種種寶華、種種寶香、種種音樂偈讚歌舞，以用供養釋迦如來。供養畢已各還自剎，到自剎已坐於自座，各為於己眾稱楊讚說釋迦如來，作如是言：「釋迦如來，憐愍教化一切眾生，能與眾生一切利益。」

是諸菩薩各自眾中如是稱說，彼眾聞已悉皆讚歎釋迦如來，既讚歎已無量無數阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。或復有於辟支佛乘而發心者，或復有於聲聞乘中而發心者，各各乘中得不退道。有得種種陀羅尼忍種種善根，亦見此土娑婆佛剎諸眾生等入釋迦如來身中。是諸眾生見此不可思議神德變已，無量阿僧祗恒河沙等眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。其中或有發聲聞辟支佛心者，各於自乘得不退轉；或有作於轉輪聖王微妙之身得受記別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩各自眾中如是稱說，彼眾聞已悉皆讚歎釋迦如來，既讚歎已無量無數阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。或復有於辟支佛乘而發心者，或復有於聲聞乘中而發心者，各各乘中得不退道。有得種種陀羅尼忍種種善根，亦見此土娑婆佛剎諸眾生等入釋迦如來身中。是諸眾生見此不可思議神德變已，無量阿僧祗恒河沙等眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。其中或有發聲聞辟支佛心者，各於自乘得不退轉；或有作於轉輪聖王微妙之身得受記別。