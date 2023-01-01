大方等大集經卷第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第三十八

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分定品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏分定品第四

爾時，世尊告四使菩薩及其眷屬諸菩薩等：「善男子！汝若樂住此娑婆界者，各各隨意入所修學自福德善根三昧陀羅尼、三摩提、三摩跋提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告四使菩薩及其眷屬諸菩薩等：「善男子！汝若樂住此娑婆界者，各各隨意入所修學自福德善根三昧陀羅尼、三摩提、三摩跋提。」

時四菩薩及其眷屬，即便各各隨意入定，入禪定已身出光明，有菩薩光如大炬火，有菩薩光乃至如百千萬日月光者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四菩薩及其眷屬，即便各各隨意入定，入禪定已身出光明，有菩薩光如大炬火，有菩薩光乃至如百千萬日月光者。

爾時，大德憍陳如，承佛神力作如是念：「我今欲問如來一義，如來因是，或當分別廣說如來四陀羅尼文字及義。如來若說，此娑婆界十方之眾若得聞者，壞疑網心，於一切法得大光明速得四果，未得須陀洹速得須陀洹，未得斯陀含得斯陀含，未得阿那含得阿那含，未得阿羅漢得阿羅漢。過三惡道得人天身，一切悉得純善之法。」作是念已，即從座起，合掌向佛，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德憍陳如，承佛神力作如是念：「我今欲問如來一義，如來因是，或當分別廣說如來四陀羅尼文字及義。如來若說，此娑婆界十方之眾若得聞者，壞疑網心，於一切法得大光明速得四果，未得須陀洹速得須陀洹，未得斯陀含得斯陀含，未得阿那含得阿那含，未得阿羅漢得阿羅漢。過三惡道得人天身，一切悉得純善之法。」作是念已，即從座起，合掌向佛，默然而住。

爾時，佛告阿若憍陳如：「汝將不欲問我義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿若憍陳如：「汝將不欲問我義耶？」

憍陳如白佛言：「如是。世尊！我實欲問，願佛聽許如我意說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳如白佛言：「如是。世尊！我實欲問，願佛聽許如我意說。」

佛告憍陳如：「隨汝意問，我當廣說令汝心喜。」一切天人聞此語已，皆生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍陳如：「隨汝意問，我當廣說令汝心喜。」一切天人聞此語已，皆生歡喜。

爾時，憍陳如白佛言：「世尊！如佛經中說有二種，所謂愛及富伽羅，行於生死。云何名愛？云何名富伽羅？何故如來說此二種行於生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憍陳如白佛言：「世尊！如佛經中說有二種，所謂愛及富伽羅，行於生死。云何名愛？云何名富伽羅？何故如來說此二種行於生死？」

佛告憍陳如：「善哉，善哉！快發斯問。憍陳如！汝為憐愍一切眾生故作是問，欲與一切眾生樂故作如是問，如是問者是知時問。憍陳如！至心諦聽，我今當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍陳如：「善哉，善哉！快發斯問。憍陳如！汝為憐愍一切眾生故作是問，欲與一切眾生樂故作如是問，如是問者是知時問。憍陳如！至心諦聽，我今當說。」

憍陳如言：「如是，如是。如佛所說，我當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳如言：「如是，如是。如佛所說，我當受持。」

爾時，世尊告憍陳如：「愛有三種，所謂欲愛、色愛、無色愛；復有三種，所謂有愛、離有愛、法愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告憍陳如：「愛有三種，所謂欲愛、色愛、無色愛；復有三種，所謂有愛、離有愛、法愛。

「憍陳如！何者欲愛？欲名放逸，放逸因緣則生貪觸，以觸因緣，則生樂想。如是等法眾生樂著，欲心發動如火所燒，欲因緣故，樂造十惡捨離十善。以是因緣，墮於地獄、畜生、餓鬼，生貧窮夜叉中。欲因緣故於生死中受五陰身具種種苦，雖受是苦不生怖畏。心無慚愧不樂修善，於流轉中難得人身。設得人身，以欲因緣身口不淨，造作無量諸重惡業乃至五無間業。以是因緣，復於生死三惡道中受大重苦。一切受苦皆因欲心，欲集因緣猶如糞猪被於繫縛，趣三惡道受諸苦惱。是故如來為斷貪欲，宣說正法呵責欲法。若有眾生得聞如是呵責欲已，能如實觀諸欲不淨，如毒生果，如大火聚，如滿𤬪毒藥，如滿瓶糞，如利刀如賊，如旃陀羅加絺那，如熱鐵丸，如大雹雨，如惡毘嵐婆風，如惡毒蛇，如惡野澤，如羅剎洲，如跋陀伽都，如種種糞掃聚，如尸陀林，是人如是知欲過患，於欲事中生大怖畏身大戰動。愛法、樂法、學法，欲剃除鬚髮身被法服，求於正法求法自在，於正法中生清淨心，於法道中行法救濟。如是樂者，彼人臨終獲得正念。以念法故，樂法氣味故，念法果報故，見十方佛在大眾中宣說法要教化眾生，既聞法已得歡喜心，心歡喜故數數得見諸佛色身。是人死已離三惡道生有佛剎，常與善人遊止共俱，能行布施忍辱精進樂於禪定，修習五通樂涅槃道，大慈悲心教化眾生，能得諸佛瓔珞莊嚴功德之身，過去所有煩惱及習悉皆盡滅。彼諸眾生得如是莊嚴身心，譬如香篋盛種種衣衣服皆香，而彼香華不失稱兩、不損其色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！何者欲愛？欲名放逸，放逸因緣則生貪觸，以觸因緣，則生樂想。如是等法眾生樂著，欲心發動如火所燒，欲因緣故，樂造十惡捨離十善。以是因緣，墮於地獄、畜生、餓鬼，生貧窮夜叉中。欲因緣故於生死中受五陰身具種種苦，雖受是苦不生怖畏。心無慚愧不樂修善，於流轉中難得人身。設得人身，以欲因緣身口不淨，造作無量諸重惡業乃至五無間業。以是因緣，復於生死三惡道中受大重苦。一切受苦皆因欲心，欲集因緣猶如糞猪被於繫縛，趣三惡道受諸苦惱。是故如來為斷貪欲，宣說正法呵責欲法。若有眾生得聞如是呵責欲已，能如實觀諸欲不淨，如毒生果，如大火聚，如滿𤬪毒藥，如滿瓶糞，如利刀如賊，如旃陀羅加絺那，如熱鐵丸，如大雹雨，如惡毘嵐婆風，如惡毒蛇，如惡野澤，如羅剎洲，如跋陀伽都，如種種糞掃聚，如尸陀林，是人如是知欲過患，於欲事中生大怖畏身大戰動。愛法、樂法、學法，欲剃除鬚髮身被法服，求於正法求法自在，於正法中生清淨心，於法道中行法救濟。如是樂者，彼人臨終獲得正念。以念法故，樂法氣味故，念法果報故，見十方佛在大眾中宣說法要教化眾生，既聞法已得歡喜心，心歡喜故數數得見諸佛色身。是人死已離三惡道生有佛剎，常與善人遊止共俱，能行布施忍辱精進樂於禪定，修習五通樂涅槃道，大慈悲心教化眾生，能得諸佛瓔珞莊嚴功德之身，過去所有煩惱及習悉皆盡滅。彼諸眾生得如是莊嚴身心，譬如香篋盛種種衣衣服皆香，而彼香華不失稱兩、不損其色。

「如是，憍陳如！若有眾生樂法因緣，臨命終時得見諸佛，因見佛緣得歡喜心，心歡喜故生有佛剎，共善眾生同其事業，亦復如是自增善根，得種種瓔珞莊嚴身心，不久得阿耨多羅三藐三菩提覺，而彼善不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，憍陳如！若有眾生樂法因緣，臨命終時得見諸佛，因見佛緣得歡喜心，心歡喜故生有佛剎，共善眾生同其事業，亦復如是自增善根，得種種瓔珞莊嚴身心，不久得阿耨多羅三藐三菩提覺，而彼善不減。

「是故，憍陳如！若有善男子、善女人，見自利益見他利益，見彼此利益，常應親近善友學善友法，常聞善友呵責欲法種種過患。如是聞已，乃至得阿耨多羅三藐三菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，憍陳如！若有善男子、善女人，見自利益見他利益，見彼此利益，常應親近善友學善友法，常聞善友呵責欲法種種過患。如是聞已，乃至得阿耨多羅三藐三菩提道。

「憍陳如！所言善友者，謂諸佛菩薩、辟支佛、阿羅漢。又善友者，即我身是。何以故？我今出世憐愍眾生，欲為斷除一切苦惱，能說諸欲一切過患，是故大眾應受我語。我不妄語常真實語，非無義語、非麁惡語，慈悲心語。我今當說諸欲罪過，汝等應當一心受持，既受持已，於三惡道速得解脫，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！所言善友者，謂諸佛菩薩、辟支佛、阿羅漢。又善友者，即我身是。何以故？我今出世憐愍眾生，欲為斷除一切苦惱，能說諸欲一切過患，是故大眾應受我語。我不妄語常真實語，非無義語、非麁惡語，慈悲心語。我今當說諸欲罪過，汝等應當一心受持，既受持已，於三惡道速得解脫，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，一切娑婆世界三千大千一切大集諸來眾等同發聲言：「唯願如來宣說欲過，我等聞已，如佛所說至心受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切娑婆世界三千大千一切大集諸來眾等同發聲言：「唯願如來宣說欲過，我等聞已，如佛所說至心受持。」

佛言：「憍陳如！諦聽，諦聽！四種因緣眾生生欲。何者為四？色貪──長短赤白等貪；觸貪；樂貪──樂歌舞；種種莊嚴瓔珞服飾等貪。何者色貪？色名四大和合，生滅不住，無我無眾生。如是四大，無我無眾生，一切凡夫無明顛倒，橫於色中而生覺觀，此是男此是女，此好此惡，此可樂此不可樂，欲火入心猶如鬼著，男見女身，執相取著長短黑白。以是因緣，未生欲能令生，已生欲能令增長。是人如是念欲轉多常不捨離，一切善根悉皆減少，不復愛樂諸善知識，不能善護身口意業，與一切罪而共和合，不見一切諸欲過患。以不見故，命終即入三惡道中，或在地獄，或在畜生，或在餓鬼。於彼惡道，無量世中受諸大苦，皆由貪欲，貪欲因緣令欲增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍陳如！諦聽，諦聽！四種因緣眾生生欲。何者為四？色貪──長短赤白等貪；觸貪；樂貪──樂歌舞；種種莊嚴瓔珞服飾等貪。何者色貪？色名四大和合，生滅不住，無我無眾生。如是四大，無我無眾生，一切凡夫無明顛倒，橫於色中而生覺觀，此是男此是女，此好此惡，此可樂此不可樂，欲火入心猶如鬼著，男見女身，執相取著長短黑白。以是因緣，未生欲能令生，已生欲能令增長。是人如是念欲轉多常不捨離，一切善根悉皆減少，不復愛樂諸善知識，不能善護身口意業，與一切罪而共和合，不見一切諸欲過患。以不見故，命終即入三惡道中，或在地獄，或在畜生，或在餓鬼。於彼惡道，無量世中受諸大苦，皆由貪欲，貪欲因緣令欲增長。

「諸有智者觀察女色念不淨想，不念女身所有髮毛皮肉筋血，但念白骨專心不捨，如女人身男子身亦如是；如見近身遠身亦如是；如他身自身亦如是；但念白骨不念髮毛皮肉筋血。如是念已數數思惟，心常信念不忘失者，此名心順行道初斷欲法門。是人復念彼骨中心三摩跋帝，住於眉間如棗許處，如是念已數數思惟心住不失。彼人爾時心得寂靜，氣息不出不入，不見惡相不見惡事，不樂不念乃至不緣一法，是則名為奢摩他、名心寂靜。此名煩惱順行道第二斷欲法門。云何身寂靜？是人如是念故，能令身中出入息定，不入不出。彼智慧人波囉娑佛陀，身心樂寂滅，如是念故心速順奢摩他，此名第三寂滅攀緣斷煩惱道法門。是人復念頭骨頂中如一小棗處，如是數數念已見彼中空，如是數數念空，見彼頂骨如一沙塵，如是第二第三見骨末。依此法用一切頭骨皆如塵末，見彼骨末為風所吹，如是見一切身骨皆悉如末為風所吹。如是不見身骨乃至見虛空，彼中身心波囉娑三跋帝，此名第四順奢摩他寂滅攀緣斷煩惱道法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有智者觀察女色念不淨想，不念女身所有髮毛皮肉筋血，但念白骨專心不捨，如女人身男子身亦如是；如見近身遠身亦如是；如他身自身亦如是；但念白骨不念髮毛皮肉筋血。如是念已數數思惟，心常信念不忘失者，此名心順行道初斷欲法門。是人復念彼骨中心三摩跋帝，住於眉間如棗許處，如是念已數數思惟心住不失。彼人爾時心得寂靜，氣息不出不入，不見惡相不見惡事，不樂不念乃至不緣一法，是則名為奢摩他、名心寂靜。此名煩惱順行道第二斷欲法門。云何身寂靜？是人如是念故，能令身中出入息定，不入不出。彼智慧人波囉娑佛陀，身心樂寂滅，如是念故心速順奢摩他，此名第三寂滅攀緣斷煩惱道法門。是人復念頭骨頂中如一小棗處，如是數數念已見彼中空，如是數數念空，見彼頂骨如一沙塵，如是第二第三見骨末。依此法用一切頭骨皆如塵末，見彼骨末為風所吹，如是見一切身骨皆悉如末為風所吹。如是不見身骨乃至見虛空，彼中身心波囉娑三跋帝，此名第四順奢摩他寂滅攀緣斷煩惱道法門。」

爾時，長老阿若憍陳如白佛言：「世尊！虛空相者，是有為相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿若憍陳如白佛言：「世尊！虛空相者，是有為相不？」

佛言：「如是。善男子！虛空之相是有為相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。善男子！虛空之相是有為相。」

時憍陳如復白佛言：「世尊！若虛空相是有為者，為是自相為他相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時憍陳如復白佛言：「世尊！若虛空相是有為者，為是自相為他相耶？」

佛言：「憍陳如！若能觀察一切法界及有為界，是名自相。何以故？若能觀察色寂靜者，當知彼人能見如來。所以者何？若人觀骨，見骨如末為風所吹，見是事已，能深觀察色之實性，是人爾時見一切色悉皆空寂，乃至不見一切諸相，唯見虛空但念虛空，於彼虛空數數修習。見十方色一切皆空如淨琉璃。於中復見無量諸佛，乃至十方亦復如是。見佛身已，又見如來三十二相八十種好，乃至十方悉見諸佛色身具足，光照團圓如尼俱陀樹。彼人過去若曾習學涅槃之道，有善根者，即作是念：『我當問佛，如是虛空誰之所造？久近當滅？』作是念已，即便問佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍陳如！若能觀察一切法界及有為界，是名自相。何以故？若能觀察色寂靜者，當知彼人能見如來。所以者何？若人觀骨，見骨如末為風所吹，見是事已，能深觀察色之實性，是人爾時見一切色悉皆空寂，乃至不見一切諸相，唯見虛空但念虛空，於彼虛空數數修習。見十方色一切皆空如淨琉璃。於中復見無量諸佛，乃至十方亦復如是。見佛身已，又見如來三十二相八十種好，乃至十方悉見諸佛色身具足，光照團圓如尼俱陀樹。彼人過去若曾習學涅槃之道，有善根者，即作是念：『我當問佛，如是虛空誰之所造？久近當滅？』作是念已，即便問佛。

「爾時，如來即為宣說：『夫虛空者，但有名字無有作者，當何所滅？言虛空者，無有覺觀無物無數、無有相貌無出無滅，一切法相亦不可得，能想所想亦皆是無。』了知是已，於諸想縛悉皆解脫，即便獲得阿那含果，能斷一切貪欲之心。唯有色愛無色愛結，及於掉慢諸無明在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來即為宣說：『夫虛空者，但有名字無有作者，當何所滅？言虛空者，無有覺觀無物無數、無有相貌無出無滅，一切法相亦不可得，能想所想亦皆是無。』了知是已，於諸想縛悉皆解脫，即便獲得阿那含果，能斷一切貪欲之心。唯有色愛無色愛結，及於掉慢諸無明在。

「彼人爾時見佛身已，作如是念：『我今當知如來身相長短廣狹。』作是念已，見所在處十方空中悉有如來。彼人爾時欲得觀少即便見少，欲得觀多隨意見多，無量無邊亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人爾時見佛身已，作如是念：『我今當知如來身相長短廣狹。』作是念已，見所在處十方空中悉有如來。彼人爾時欲得觀少即便見少，欲得觀多隨意見多，無量無邊亦復如是。

「復次，彼人更作是念：『如是諸佛從何而來？』復作是念：『如是如來無所從來，去無所至。』彼人爾時不見諸佛有去來已，又作是念：『三界受身心但虛假，以是因緣我隨覺觀，欲多見多欲少見少，諸佛如來即是我心。何以故？自心作佛自心見故，心即我身身即虛空，我因覺觀故見無量無邊諸佛，我以覺心見佛知佛，非心心知非心心見，見心相者則不可斷。我觀法界性無牢實，隨念生故，是故一切所有性相，及心覺觀即是虛空，虛空之性亦復非有。』若能如是見彼空者，已於過去發菩提心。彼人修習三昧因緣，即得諸佛現其前住。是人若發求聲聞心，即得一切無相三昧。既修習已，復得無著清淨智心遠離無明，亦復獲得隨順空忍，不久得於四果真證。彼人若見空即是空，爾時即得身心寂靜，得寂靜已，是則名為空解脫門。入是門已，欲得取於阿羅漢果則為不難，是名第五修習空寂滅諸攀緣斷煩惱道真實法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彼人更作是念：『如是諸佛從何而來？』復作是念：『如是如來無所從來，去無所至。』彼人爾時不見諸佛有去來已，又作是念：『三界受身心但虛假，以是因緣我隨覺觀，欲多見多欲少見少，諸佛如來即是我心。何以故？自心作佛自心見故，心即我身身即虛空，我因覺觀故見無量無邊諸佛，我以覺心見佛知佛，非心心知非心心見，見心相者則不可斷。我觀法界性無牢實，隨念生故，是故一切所有性相，及心覺觀即是虛空，虛空之性亦復非有。』若能如是見彼空者，已於過去發菩提心。彼人修習三昧因緣，即得諸佛現其前住。是人若發求聲聞心，即得一切無相三昧。既修習已，復得無著清淨智心遠離無明，亦復獲得隨順空忍，不久得於四果真證。彼人若見空即是空，爾時即得身心寂靜，得寂靜已，是則名為空解脫門。入是門已，欲得取於阿羅漢果則為不難，是名第五修習空寂滅諸攀緣斷煩惱道真實法門。」

爾時，世尊說此法已，彼大眾中有九十九百千萬億諸天及人得奢摩他順忍，八萬四千人得空順忍，如是六萬天人得空三摩提解脫法門，二萬眾生皆得諸佛現在三昧，無量眾生得須陀洹果，八十四百千比丘得無漏道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此法已，彼大眾中有九十九百千萬億諸天及人得奢摩他順忍，八萬四千人得空順忍，如是六萬天人得空三摩提解脫法門，二萬眾生皆得諸佛現在三昧，無量眾生得須陀洹果，八十四百千比丘得無漏道。

爾時，佛告憍陳如言：「若復有人自觀頭骨，心若不停及不樂者，是未調伏；既未調伏，亦復不能得於解脫。彼人爾時應當更詣屍陀林所觀察死人，或見青瘀膖脹血塗，或見膿流處處淹漬，皮肉爛潰筋脈相交，禽獸往來爭共唼食。或見白骨其色如珂，髏頷差移手足分散。見是相已，當熟察心樂住何處。知已即觀常念不捨，一切外色敗壞若斯，自揆我身亦應如是，始從青瘀臭處腥臊，終至白骨支離消散。心常專念勿使他緣，若住、若行、若坐、若臥，勤修觀行滑利流通，晝夜相續不令馳散，閉目開目恒使分明，從少至多內外洞徹，如是展轉乃至山河草木叢林人畜等物，皆作骨相亦復如是。於四威儀常見自身骨具等事，未曾捨離，如是心住不動如山，於一緣中常定無亂，不淨念等悉具足滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告憍陳如言：「若復有人自觀頭骨，心若不停及不樂者，是未調伏；既未調伏，亦復不能得於解脫。彼人爾時應當更詣屍陀林所觀察死人，或見青瘀膖脹血塗，或見膿流處處淹漬，皮肉爛潰筋脈相交，禽獸往來爭共唼食。或見白骨其色如珂，髏頷差移手足分散。見是相已，當熟察心樂住何處。知已即觀常念不捨，一切外色敗壞若斯，自揆我身亦應如是，始從青瘀臭處腥臊，終至白骨支離消散。心常專念勿使他緣，若住、若行、若坐、若臥，勤修觀行滑利流通，晝夜相續不令馳散，閉目開目恒使分明，從少至多內外洞徹，如是展轉乃至山河草木叢林人畜等物，皆作骨相亦復如是。於四威儀常見自身骨具等事，未曾捨離，如是心住不動如山，於一緣中常定無亂，不淨念等悉具足滿。

「彼人爾時於此身中作是觀已，乃至命終不起染心，於現在時能離貪欲、他世未能。『此人若得順虛空陀羅尼，即能觀骨作離散相。』如是念已，四方俱時皆令風起吹此骨身，皆悉磨散使如微塵。如是自身風因緣故皆作塵已，一切諸色一切大地，亦各以風因緣力故散如微塵。如是作已，身及萬物悉皆隨風，塵飛消散都無所見，猶如虛空離諸言說。如是觀已得虛空相，見一切物如青琉璃，數數修習，如是等念令不馳散。如是觀已，復觀虛空作於黃色係心憶想，亦令成就無分散意。如是觀已，復觀赤色想念赤色。觀赤色已，復作白色想念白色。觀白色已，復觀紫色。紫色成已，觀頗梨色。於虛空中作如是念：『如是萬法色及地等一切諸物，皆見青色及頗梨色令不馳散。』作是觀已，次作水想，亦見青色及頗梨等一切諸色，皆見於水更無餘想，唯見大地如四指許，餘皆為水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人爾時於此身中作是觀已，乃至命終不起染心，於現在時能離貪欲、他世未能。『此人若得順虛空陀羅尼，即能觀骨作離散相。』如是念已，四方俱時皆令風起吹此骨身，皆悉磨散使如微塵。如是自身風因緣故皆作塵已，一切諸色一切大地，亦各以風因緣力故散如微塵。如是作已，身及萬物悉皆隨風，塵飛消散都無所見，猶如虛空離諸言說。如是觀已得虛空相，見一切物如青琉璃，數數修習，如是等念令不馳散。如是觀已，復觀虛空作於黃色係心憶想，亦令成就無分散意。如是觀已，復觀赤色想念赤色。觀赤色已，復作白色想念白色。觀白色已，復觀紫色。紫色成已，觀頗梨色。於虛空中作如是念：『如是萬法色及地等一切諸物，皆見青色及頗梨色令不馳散。』作是觀已，次作水想，亦見青色及頗梨等一切諸色，皆見於水更無餘想，唯見大地如四指許，餘皆為水。

「彼人見是四指地已便無增減，復作是念：『我於今者當以足指動此大地，使令動轉隨意久近。』若欲令於少分動者，即隨所念如是動已，乃至能令諸山大地大海江河，一切隨動出大音聲，其聲遠徹聞於餘方。復觀諸水有種種色，或優鉢羅華、拘物頭華、鉢頭摩華、分陀利華，如是種種一切諸華皆隨念見。復觀虛空皆作地想，於其地上行住坐臥俯仰屈伸。復觀一切土石諸山作種種色，其形細軟如兜羅綿，於其山上迴轉去來經行宴坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人見是四指地已便無增減，復作是念：『我於今者當以足指動此大地，使令動轉隨意久近。』若欲令於少分動者，即隨所念如是動已，乃至能令諸山大地大海江河，一切隨動出大音聲，其聲遠徹聞於餘方。復觀諸水有種種色，或優鉢羅華、拘物頭華、鉢頭摩華、分陀利華，如是種種一切諸華皆隨念見。復觀虛空皆作地想，於其地上行住坐臥俯仰屈伸。復觀一切土石諸山作種種色，其形細軟如兜羅綿，於其山上迴轉去來經行宴坐。

「彼人爾時作如是等諸外觀已，悉皆放捨還更攝念，復自觀身作輕微想，更增修習令其成就，如兜羅綿隨風飄散。作是觀已，於虛空中行住坐臥，是人復入火光三昧，身現種種妙色光明，青黃赤白及頗梨色。又復遊入炎摩迦定，於身上下互出水火，乃至地中現於出沒，如鳥處空無諸障礙，日月威力有大光明，能以手摩不生驚畏。又復身上到於梵天，作如是等現神變已，復隨所樂作如是念：『於其身內或青或黃或赤或白，或復見紫及以頗梨。』復作是念：『我當云何得見諸佛，隨其方所皆悉覩見？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人爾時作如是等諸外觀已，悉皆放捨還更攝念，復自觀身作輕微想，更增修習令其成就，如兜羅綿隨風飄散。作是觀已，於虛空中行住坐臥，是人復入火光三昧，身現種種妙色光明，青黃赤白及頗梨色。又復遊入炎摩迦定，於身上下互出水火，乃至地中現於出沒，如鳥處空無諸障礙，日月威力有大光明，能以手摩不生驚畏。又復身上到於梵天，作如是等現神變已，復隨所樂作如是念：『於其身內或青或黃或赤或白，或復見紫及以頗梨。』復作是念：『我當云何得見諸佛，隨其方所皆悉覩見？』

「彼人爾時若欲見小隨念即見，若欲見大亦隨念見，乃至充塞遍滿虛空。復作是念：『是等諸佛，無所從來去無所至，唯我心作，於三界中，是身因緣唯是心作。我隨覺觀，欲多見多欲少見少。諸佛如來即是我心。何以故？隨心見故。心即我身，即是虛空，我因覺觀見無量佛，我以覺心見佛知佛，心不見心心不知心，我觀法界性無牢固，一切諸法皆從覺觀因緣而生。是故法性即是虛空，虛空之性亦復是空，我因是心見種種色青黃赤白，一切雜色及以虛空，種種示現作神變已，所見如風無有真實，但妄想心依止於色。』是則名為共凡夫人順四諦陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人爾時若欲見小隨念即見，若欲見大亦隨念見，乃至充塞遍滿虛空。復作是念：『是等諸佛，無所從來去無所至，唯我心作，於三界中，是身因緣唯是心作。我隨覺觀，欲多見多欲少見少。諸佛如來即是我心。何以故？隨心見故。心即我身，即是虛空，我因覺觀見無量佛，我以覺心見佛知佛，心不見心心不知心，我觀法界性無牢固，一切諸法皆從覺觀因緣而生。是故法性即是虛空，虛空之性亦復是空，我因是心見種種色青黃赤白，一切雜色及以虛空，種種示現作神變已，所見如風無有真實，但妄想心依止於色。』是則名為共凡夫人順四諦陀羅尼。」

佛言：「憍陳如！何者名為不共凡夫四諦順陀羅尼？若有人能作如是念：『此虛空者不可捉持，無有覺觀不可宣說，心亦如是猶如虛空，不可捉持不可宣說。如是二種，皆悉虛妄憂愁惱亂，猶如火燒虛誑鬪諍，我今捨離是空色等一切諸念亂想覺觀。』如是捨諸虛空色等虛妄覺觀一切心已，心不復生，離諸念故心得寂滅，得寂滅已更不復生。何以故？心緣滅故是心便滅，身心釋悅悉皆捨離，以捨離故身得安隱，捨覺觀故口離語言，心安一緣修習滅定。是人爾時一日一夜，入於如是寂滅三昧，如意自在經無量億百千萬歲，於是三昧堪忍不散。從滅定起，捨有漏法及其壽命，入於涅槃。此名無漏不共凡夫四諦順陀羅尼第一解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍陳如！何者名為不共凡夫四諦順陀羅尼？若有人能作如是念：『此虛空者不可捉持，無有覺觀不可宣說，心亦如是猶如虛空，不可捉持不可宣說。如是二種，皆悉虛妄憂愁惱亂，猶如火燒虛誑鬪諍，我今捨離是空色等一切諸念亂想覺觀。』如是捨諸虛空色等虛妄覺觀一切心已，心不復生，離諸念故心得寂滅，得寂滅已更不復生。何以故？心緣滅故是心便滅，身心釋悅悉皆捨離，以捨離故身得安隱，捨覺觀故口離語言，心安一緣修習滅定。是人爾時一日一夜，入於如是寂滅三昧，如意自在經無量億百千萬歲，於是三昧堪忍不散。從滅定起，捨有漏法及其壽命，入於涅槃。此名無漏不共凡夫四諦順陀羅尼第一解脫門。」

佛復告憍陳如：「云何名為共凡夫人四諦順陀羅尼？若有人能作如是念：『我隨覺觀觀如是色、觀如是我，我心即色、色即我心，若我遠離一切色相觀虛空相。』是人爾時修虛空相，即入無量空處三昧。此則名為共凡夫人順四諦陀羅尼義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告憍陳如：「云何名為共凡夫人四諦順陀羅尼？若有人能作如是念：『我隨覺觀觀如是色、觀如是我，我心即色、色即我心，若我遠離一切色相觀虛空相。』是人爾時修虛空相，即入無量空處三昧。此則名為共凡夫人順四諦陀羅尼義。

「若有人能作如是念：『色即是空，我以此色因緣空故，得見虛空。何者境界是虛空相？虛空之性名無障礙，是風住處；如是風者是四大相，我色亦爾是四大攝，此二法者無有差別，心亦如是猶如虛空。』復作是念：『此四大者以何為體？一切諸法性自空寂，自他等性亦皆空寂。夫虛空者即無所有，不生不滅無處無家。』作是觀時係念諸佛。既係念已，見虛空中有無量佛，一心念已得阿那含果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人能作如是念：『色即是空，我以此色因緣空故，得見虛空。何者境界是虛空相？虛空之性名無障礙，是風住處；如是風者是四大相，我色亦爾是四大攝，此二法者無有差別，心亦如是猶如虛空。』復作是念：『此四大者以何為體？一切諸法性自空寂，自他等性亦皆空寂。夫虛空者即無所有，不生不滅無處無家。』作是觀時係念諸佛。既係念已，見虛空中有無量佛，一心念已得阿那含果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門。

「復次，行者作如是念：『何者境界是虛空相？復何因緣名為我相？』行者自念：『言虛空者即是我也，即是淨我即是我心。我者無色如虛空無邊，我亦如是。』此則名為共凡夫人如實陀羅尼。若有能觀一切法空無我我所；言空處者，即是無我色亦無我。若觀如來即是我也，我見佛已，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，乃至一切有漏法盡得阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第三解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者作如是念：『何者境界是虛空相？復何因緣名為我相？』行者自念：『言虛空者即是我也，即是淨我即是我心。我者無色如虛空無邊，我亦如是。』此則名為共凡夫人如實陀羅尼。若有能觀一切法空無我我所；言空處者，即是無我色亦無我。若觀如來即是我也，我見佛已，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，乃至一切有漏法盡得阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第三解脫門。

「復次，行者若觀於我清淨不濁，即是空處空即我心。若能永斷一切煩惱即是淨心，若能修習八直正道是名淨心。作如是學，即能獲得須陀洹果乃至證得阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第四解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者若觀於我清淨不濁，即是空處空即我心。若能永斷一切煩惱即是淨心，若能修習八直正道是名淨心。作如是學，即能獲得須陀洹果乃至證得阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第四解脫門。

「復次，行者若有欲觀於色相者即分別相，分別相者即是瞋相，瞋恚相者即生死相。『我今為斷生死相故觀心相空。』此則名為共凡夫人四諦順陀羅尼。行者若觀於我即是寂靜，我今亦未斷於覺觀。若觀於我及我我所如觀虛空，我我所者即是苦也。苦所從生即名為集，如是苦集是可斷法是名為滅，觀苦集滅是名為道，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，乃至獲得阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第五解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者若有欲觀於色相者即分別相，分別相者即是瞋相，瞋恚相者即生死相。『我今為斷生死相故觀心相空。』此則名為共凡夫人四諦順陀羅尼。行者若觀於我即是寂靜，我今亦未斷於覺觀。若觀於我及我我所如觀虛空，我我所者即是苦也。苦所從生即名為集，如是苦集是可斷法是名為滅，觀苦集滅是名為道，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，乃至獲得阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第五解脫門。

「復次，行者作如是念：『何以故？我今已觀此虛空相，夫虛空者即是於我。我若遠離虛空觀者，次觀識處。如虛空觀識觀亦爾，如虛空處無量無邊，識亦如是無量無邊。』此則名為共凡夫人四諦順陀羅尼。行者若念識名為想，亦名覺觀，識即是苦，知苦所從名之為集，苦集可斷是名為滅，觀苦集滅是名為道，得須陀洹果、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第六解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者作如是念：『何以故？我今已觀此虛空相，夫虛空者即是於我。我若遠離虛空觀者，次觀識處。如虛空觀識觀亦爾，如虛空處無量無邊，識亦如是無量無邊。』此則名為共凡夫人四諦順陀羅尼。行者若念識名為想，亦名覺觀，識即是苦，知苦所從名之為集，苦集可斷是名為滅，觀苦集滅是名為道，得須陀洹果、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第六解脫門。

「復次，行者若觀識處即是覺觀，如刺入身如瘡如病，如我前時遠離空處，離空處已亦離識處，離識處已修無想處。是人爾時得無想已不緣一法，即得住於無想三摩跋提。此則名為共凡夫人三摩跋提。若觀識處即是瘡痍苦惱之法，如病如癰，如我遠離觀於識相。次觀無想，言無想者即是無我，無我我所想。觀念清淨大般涅槃。作是觀時，即得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，乃至得於阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第七解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者若觀識處即是覺觀，如刺入身如瘡如病，如我前時遠離空處，離空處已亦離識處，離識處已修無想處。是人爾時得無想已不緣一法，即得住於無想三摩跋提。此則名為共凡夫人三摩跋提。若觀識處即是瘡痍苦惱之法，如病如癰，如我遠離觀於識相。次觀無想，言無想者即是無我，無我我所想。觀念清淨大般涅槃。作是觀時，即得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，乃至得於阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第七解脫門。

「復次，行者若有能觀無想處者即是細想，如我遠離是無想處，觀非有想非無想處亦復如是。此則名為共凡夫人如實陀羅尼。若觀非想非非想處即是大苦，是處可斷可得解脫。作是觀時，彼人即得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，乃至得於阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第八解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者若有能觀無想處者即是細想，如我遠離是無想處，觀非有想非無想處亦復如是。此則名為共凡夫人如實陀羅尼。若觀非想非非想處即是大苦，是處可斷可得解脫。作是觀時，彼人即得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，乃至得於阿羅漢果。此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第八解脫門。

「憍陳如！此陀羅尼有如是等不可思議種種利益，又能除斷一切欲貪、一切色貪、一切非色貪，離凡夫位得聖人法，永斷一切三惡道因，於當來世不更受於地獄、畜生及以餓鬼，是名四諦順陀羅尼。汝今當知，此即是彼瞻波迦華色如來所遣，日行藏菩薩所齎持欲。我今在此說大集經，是故彼佛送此欲來。此陀羅尼能斷一切諸結煩惱，又能永盡一切結恨、諸增上慢及我慢等、一切嫉妬，能却世間一切家業一切戲笑，能斷一切我見一切疑見及婆羅多觸，能斷一切常見、斷見、壽命見、逋沙見、富伽羅見、作見、知見、一切色見，乃至觸見、一切生見、一切四大見，能斷如是一切諸見。能知一切五陰、十二入、十八界等，能令受者得涅槃樂，能壞眾魔調伏惡龍，能令一切諸天及諸夜叉皆生歡喜，能怖阿修羅及迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，能壞一切惡邪外道，能悅一切剎利、婆羅門、毘舍、首陀羅，能令一切多貪婦女念於少欲，能令多聞人心生歡喜，能令坐禪人樂阿蘭若，能療一切諸惡重病，能却一切鬪諍飢饉疾疫凶衰及諸橫死，能除外賊惡風惡雨惡水瀑河非時寒熱、種種苦辛麁澁惡味。能光法母建立法幢，紹三寶種使不斷絕，又能安慰生死流轉恐怖眾生令其快樂，能生盡智證無生智，能裂無明破諸闇聚，能捨苦擔入於涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！此陀羅尼有如是等不可思議種種利益，又能除斷一切欲貪、一切色貪、一切非色貪，離凡夫位得聖人法，永斷一切三惡道因，於當來世不更受於地獄、畜生及以餓鬼，是名四諦順陀羅尼。汝今當知，此即是彼瞻波迦華色如來所遣，日行藏菩薩所齎持欲。我今在此說大集經，是故彼佛送此欲來。此陀羅尼能斷一切諸結煩惱，又能永盡一切結恨、諸增上慢及我慢等、一切嫉妬，能却世間一切家業一切戲笑，能斷一切我見一切疑見及婆羅多觸，能斷一切常見、斷見、壽命見、逋沙見、富伽羅見、作見、知見、一切色見，乃至觸見、一切生見、一切四大見，能斷如是一切諸見。能知一切五陰、十二入、十八界等，能令受者得涅槃樂，能壞眾魔調伏惡龍，能令一切諸天及諸夜叉皆生歡喜，能怖阿修羅及迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，能壞一切惡邪外道，能悅一切剎利、婆羅門、毘舍、首陀羅，能令一切多貪婦女念於少欲，能令多聞人心生歡喜，能令坐禪人樂阿蘭若，能療一切諸惡重病，能却一切鬪諍飢饉疾疫凶衰及諸橫死，能除外賊惡風惡雨惡水瀑河非時寒熱、種種苦辛麁澁惡味。能光法母建立法幢，紹三寶種使不斷絕，又能安慰生死流轉恐怖眾生令其快樂，能生盡智證無生智，能裂無明破諸闇聚，能捨苦擔入於涅槃。」

佛說此四諦順陀羅尼忍時，無量無邊阿僧祇眾諸天及人，遠塵離垢於諸法中得法眼淨；九十六億那由他眾生，捨諸煩惱心得解脫；八十億百千那由他眾生，得此四諦順陀羅尼；無量無數阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，亦復得於不退轉道；四萬二千眾生得無生法忍。一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽、薜荔多、鳩槃茶、毘舍遮、人、非人等皆悉讚言：「善哉，善哉！無上世尊！言音微妙不可思議，最勝難量不可稱說，無慧眼者為出智光，苦擔眾生能為除却，於流轉海作大船筏。如是善巧無礙智說，誰有聞者不樂發於阿耨多羅三藐三菩提心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此四諦順陀羅尼忍時，無量無邊阿僧祇眾諸天及人，遠塵離垢於諸法中得法眼淨；九十六億那由他眾生，捨諸煩惱心得解脫；八十億百千那由他眾生，得此四諦順陀羅尼；無量無數阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，亦復得於不退轉道；四萬二千眾生得無生法忍。一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽、薜荔多、鳩槃茶、毘舍遮、人、非人等皆悉讚言：「善哉，善哉！無上世尊！言音微妙不可思議，最勝難量不可稱說，無慧眼者為出智光，苦擔眾生能為除却，於流轉海作大船筏。如是善巧無礙智說，誰有聞者不樂發於阿耨多羅三藐三菩提心！」

爾時，長老阿若憍陳如白佛言：「世尊！云何名為日眼蓮華陀羅尼？如日行藏菩薩摩訶薩之所宣說，智者受持讀誦書寫得大利益，於三界獄不生樂想，得無相三摩提解脫門，得無所有處三昧，得雙頭滅結。若有聞者能薄煩惱，七返常受人天之身，於人天中能得聖道，不為貪欲之所染污，諸天世人常所恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿若憍陳如白佛言：「世尊！云何名為日眼蓮華陀羅尼？如日行藏菩薩摩訶薩之所宣說，智者受持讀誦書寫得大利益，於三界獄不生樂想，得無相三摩提解脫門，得無所有處三昧，得雙頭滅結。若有聞者能薄煩惱，七返常受人天之身，於人天中能得聖道，不為貪欲之所染污，諸天世人常所恭敬。」

佛告憍陳如：「諦聽，諦受！精勤用心莫生疲懈。汝所問此日眼蓮華陀羅尼者，非是一切聲聞辟支佛心行境界。何以故？此陀羅尼乃至清淨十八不共佛法力生。憍陳如！若我今於百千萬劫說此日眼蓮華陀羅尼終不可盡，亦令聞者一切天人心生迷悶。此陀羅尼唯佛能說唯佛能聽。何以故？此陀羅尼有無量義難知難覺，如日眼蓮華陀羅尼，自餘三方無盡根陀羅尼、智依止陀羅尼、惡睡眠眾生陀羅尼，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍陳如：「諦聽，諦受！精勤用心莫生疲懈。汝所問此日眼蓮華陀羅尼者，非是一切聲聞辟支佛心行境界。何以故？此陀羅尼乃至清淨十八不共佛法力生。憍陳如！若我今於百千萬劫說此日眼蓮華陀羅尼終不可盡，亦令聞者一切天人心生迷悶。此陀羅尼唯佛能說唯佛能聽。何以故？此陀羅尼有無量義難知難覺，如日眼蓮華陀羅尼，自餘三方無盡根陀羅尼、智依止陀羅尼、惡睡眠眾生陀羅尼，亦復如是。」

憍陳如白佛言：「世尊，唯願說彼南方山王如來香象菩薩所送空順陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳如白佛言：「世尊，唯願說彼南方山王如來香象菩薩所送空順陀羅尼。」

佛言：「如是，如是！至心諦聽當為汝說。憍陳如！若有眾生觸欲因緣惛醉迷亂，不知解脫醒覺之處，流轉生死於無量劫在三惡道，受諸苦惱不可堪忍。菩薩摩訶薩大慈悲心，見諸眾生受如是等無量苦惱，起大精進修行諸道，修行道已得阿耨多羅三藐三菩提，得阿耨多羅三藐三菩提已說出苦道。若有眾生能至心聽如說順行即得脫苦，得須陀洹果乃至阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！至心諦聽當為汝說。憍陳如！若有眾生觸欲因緣惛醉迷亂，不知解脫醒覺之處，流轉生死於無量劫在三惡道，受諸苦惱不可堪忍。菩薩摩訶薩大慈悲心，見諸眾生受如是等無量苦惱，起大精進修行諸道，修行道已得阿耨多羅三藐三菩提，得阿耨多羅三藐三菩提已說出苦道。若有眾生能至心聽如說順行即得脫苦，得須陀洹果乃至阿羅漢果。」

佛告阿若憍陳如：「云何觸欲？若有眾生和合欲事，因和合故則生於觸，因觸生樂，因樂生苦。苦因緣故，生死苦惱從是而生。憍陳如！如四毒蛇，以四因緣能害眾生，所謂見毒、噓毒、嚙毒、觸毒。如是一切念欲眾生亦復如是，有見因緣、有聞因緣、有念因緣、有觸因緣，以是四緣令諸眾生遠離一切諸善根本，於生死中受大苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿若憍陳如：「云何觸欲？若有眾生和合欲事，因和合故則生於觸，因觸生樂，因樂生苦。苦因緣故，生死苦惱從是而生。憍陳如！如四毒蛇，以四因緣能害眾生，所謂見毒、噓毒、嚙毒、觸毒。如是一切念欲眾生亦復如是，有見因緣、有聞因緣、有念因緣、有觸因緣，以是四緣令諸眾生遠離一切諸善根本，於生死中受大苦惱。」

佛告憍陳如：「云何名為觸欲解脫？若彼行者作如是念：『以何方便得離觸欲？』復作是念：『若我能觀骨瑣遠離貪欲，是則名為最勝方便。』作是思惟：『色者即是四大所造，四大所造即是無常，性無牢固破壞離散，皮肉髮抓膿血筋骨，智者終不於是身中生淨好相。』作是觀已，若晝若夜悉見一切十方清淨猶如珂貝，見是事已，即時獲得一切世間不可樂想。如是行者復作是念：『我此生死煩惱鼓作，我於此想若樂修者，則能斷除一切煩惱生老病死。』如是行者於一切骨正覺觀已，一心正念不失不動，此名奢摩他。如是次第正觀頭骨乃至足骨，一心正念不失不動，此名毘婆舍那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍陳如：「云何名為觸欲解脫？若彼行者作如是念：『以何方便得離觸欲？』復作是念：『若我能觀骨瑣遠離貪欲，是則名為最勝方便。』作是思惟：『色者即是四大所造，四大所造即是無常，性無牢固破壞離散，皮肉髮抓膿血筋骨，智者終不於是身中生淨好相。』作是觀已，若晝若夜悉見一切十方清淨猶如珂貝，見是事已，即時獲得一切世間不可樂想。如是行者復作是念：『我此生死煩惱鼓作，我於此想若樂修者，則能斷除一切煩惱生老病死。』如是行者於一切骨正覺觀已，一心正念不失不動，此名奢摩他。如是次第正觀頭骨乃至足骨，一心正念不失不動，此名毘婆舍那。

「復作是念：『以何方便得破生死？』作是思惟，觀於口鼻和合入出，風方便故破生死鼓。如是行者自觀身骨猶如碎末為風所吹，於自身中骨想皆盡不見身相。如是觀時遠離身相，生於空相不見內法，此則名為第一空門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『以何方便得破生死？』作是思惟，觀於口鼻和合入出，風方便故破生死鼓。如是行者自觀身骨猶如碎末為風所吹，於自身中骨想皆盡不見身相。如是觀時遠離身相，生於空相不見內法，此則名為第一空門。

「復次，行者於自身中復更思惟：『一切外色風力所壞。』作是觀已，於此內外一切諸色不念不見，此則名為第二空門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者於自身中復更思惟：『一切外色風力所壞。』作是觀已，於此內外一切諸色不念不見，此則名為第二空門。

「復次，行者作如是念：『我今不見一切內外諸色相貌，皆是空力，我今定知一切諸法無有去相無有來相。』作是觀時，一切覺觀悉皆永斷，此則名為第三空門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者作如是念：『我今不見一切內外諸色相貌，皆是空力，我今定知一切諸法無有去相無有來相。』作是觀時，一切覺觀悉皆永斷，此則名為第三空門。

「復次，行者作如是念：『識為大罪，復觀是識知是一切覺觀因緣，我當速離心意識行。何以故？若有集法當知定滅，一切有法體非真實，一切有法性是寂滅。』此則名為第四空門。作是觀時，得須陀洹果乃至阿羅漢果，或有獲得法順忍者，或有獲得菩提證者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者作如是念：『識為大罪，復觀是識知是一切覺觀因緣，我當速離心意識行。何以故？若有集法當知定滅，一切有法體非真實，一切有法性是寂滅。』此則名為第四空門。作是觀時，得須陀洹果乃至阿羅漢果，或有獲得法順忍者，或有獲得菩提證者。

「復次，行者若觀覺觀是滅相者，即得滅定，此則名為不共凡夫空順陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者若觀覺觀是滅相者，即得滅定，此則名為不共凡夫空順陀羅尼。

「是陀羅尼成就無量一切功德，有大力勢能大利益，永斷無量諸大苦惱，善能除斷一切欲貪、一切色貪，乃至一切想非想貪，能捨一切煩惱苦擔，此即是彼山王如來香象菩薩摩訶薩所送。以我說此大集經故，彼佛送此陀羅尼欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是陀羅尼成就無量一切功德，有大力勢能大利益，永斷無量諸大苦惱，善能除斷一切欲貪、一切色貪，乃至一切想非想貪，能捨一切煩惱苦擔，此即是彼山王如來香象菩薩摩訶薩所送。以我說此大集經故，彼佛送此陀羅尼欲。」

說此法時九十二萬百千眾生得須陀洹果，六百萬諸眾生等不生煩惱，得無漏道慧心解脫；九十那由他百千眾生，於初學中得此空順陀羅尼；八百萬諸眾生等，得辟支佛證智定心；六十六頻婆羅眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無量眾生亦得住於不退轉道。一切大眾皆讚：「善哉！」天雨雜華并散香末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時九十二萬百千眾生得須陀洹果，六百萬諸眾生等不生煩惱，得無漏道慧心解脫；九十那由他百千眾生，於初學中得此空順陀羅尼；八百萬諸眾生等，得辟支佛證智定心；六十六頻婆羅眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無量眾生亦得住於不退轉道。一切大眾皆讚：「善哉！」天雨雜華并散香末。

爾時，憍陳如復白佛言：「世尊！唯願如來，為我說彼智德峯王佛遣炎德藏菩薩摩訶薩所送無願順陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憍陳如復白佛言：「世尊！唯願如來，為我說彼智德峯王佛遣炎德藏菩薩摩訶薩所送無願順陀羅尼。」

佛言：「如是，如是。憍陳如！至心諦聽當為汝說。有諸眾生處在世間愛樂於欲，晝夜貪味不知出道，不知出故，於流轉身受大苦惱。是人應當觀於無願解脫法門，作如是念：『欲欲、色欲及無色欲、觸欲、解欲，如是等欲因覺觀生，諸行因緣和合故有。』復次，行者更如是念：『如是諸行無有作者、無有受者，因風造作故有。於我身口意行亦復如是因風而生，因是風故身得增長，因是風故口得增長。』復作是念：『若身口意因風造者，我當碎身令如微塵。』如是念已，諦自觀察：『我此身中入出氣息即同彼風，諦觀一切身諸毛孔從風因緣故有生死。』復觀一切不淨之物，肉血髮抓因風故成；復觀是身命終之時，是屍更無風息入出。復作是念：『我身口行因緣於風，若無風者無身口行。』是故，爾時得空三昧修集增長，因修集故一切有本葉薄華萎，乃至漸漸能斷欲貪及以解欲。作是觀已，得須陀洹果乃至阿羅漢果，或有發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。憍陳如！至心諦聽當為汝說。有諸眾生處在世間愛樂於欲，晝夜貪味不知出道，不知出故，於流轉身受大苦惱。是人應當觀於無願解脫法門，作如是念：『欲欲、色欲及無色欲、觸欲、解欲，如是等欲因覺觀生，諸行因緣和合故有。』復次，行者更如是念：『如是諸行無有作者、無有受者，因風造作故有。於我身口意行亦復如是因風而生，因是風故身得增長，因是風故口得增長。』復作是念：『若身口意因風造者，我當碎身令如微塵。』如是念已，諦自觀察：『我此身中入出氣息即同彼風，諦觀一切身諸毛孔從風因緣故有生死。』復觀一切不淨之物，肉血髮抓因風故成；復觀是身命終之時，是屍更無風息入出。復作是念：『我身口行因緣於風，若無風者無身口行。』是故，爾時得空三昧修集增長，因修集故一切有本葉薄華萎，乃至漸漸能斷欲貪及以解欲。作是觀已，得須陀洹果乃至阿羅漢果，或有發阿耨多羅三藐三菩提心。

「復次，行者若心亂時，應如是觀：『彼欲因緣，念種種色乃至念天，以是心散。』時彼行者更如是念：『若我一切諸生處中，欲未斷故此心更生。譬如伐樹不去於根唯却枝檊，不除根故其樹更生。愛亦如是，愛入未斷能生諸苦。』復次，行者不念於取一心專修，乃至我身，骨瑣雪白色如珂貝悉皆筋連。見骨瑣已，是時若眼中見內外色，或復見彼一切皆空，但骨瑣連色白如貝不增不減。時彼行者如是念已不失於心，此名奢摩他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者若心亂時，應如是觀：『彼欲因緣，念種種色乃至念天，以是心散。』時彼行者更如是念：『若我一切諸生處中，欲未斷故此心更生。譬如伐樹不去於根唯却枝檊，不除根故其樹更生。愛亦如是，愛入未斷能生諸苦。』復次，行者不念於取一心專修，乃至我身，骨瑣雪白色如珂貝悉皆筋連。見骨瑣已，是時若眼中見內外色，或復見彼一切皆空，但骨瑣連色白如貝不增不減。時彼行者如是念已不失於心，此名奢摩他。

「復次，行者若如是學：『此我頭骨齒骨項骨，乃至此是我脚指骨。』如是念者坐不得禪。何以故？以有奢摩他、毘婆舍那兩種念故，心不得禪。時彼行者，攝念緣中心住不動，歡喜快樂速疾得修。若獨念一毘婆舍那心正住者，應當速疾念彼骨瑣專係思惟。此行若明，更好觀察骨相成塵，磨滅分散隨逐因緣。作是觀者，此名毘婆舍那順忍覺。若一切骨離垢色白，碎末為塵與心和合，如是思惟，此名生順忍覺。若彼行者觀一切色，離垢潔白及骨成塵，離我和合心識去來。如是觀者，此名無我盡順忍覺。若一切色為識境界眼中來者，離垢淨白及以骨塵，作如是念：『彼不可說、不可捉持，亦不停住。』如是念者，此名奢摩他順忍覺。如是行人，得此順忍覺因緣故，於三世中現在未來，一切貪欲悉皆除滅及盡三有。於三界中脫三垢縛，即得入於三解脫門。如是念已得須陀洹果，乃至如是一相念者得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者若如是學：『此我頭骨齒骨項骨，乃至此是我脚指骨。』如是念者坐不得禪。何以故？以有奢摩他、毘婆舍那兩種念故，心不得禪。時彼行者，攝念緣中心住不動，歡喜快樂速疾得修。若獨念一毘婆舍那心正住者，應當速疾念彼骨瑣專係思惟。此行若明，更好觀察骨相成塵，磨滅分散隨逐因緣。作是觀者，此名毘婆舍那順忍覺。若一切骨離垢色白，碎末為塵與心和合，如是思惟，此名生順忍覺。若彼行者觀一切色，離垢潔白及骨成塵，離我和合心識去來。如是觀者，此名無我盡順忍覺。若一切色為識境界眼中來者，離垢淨白及以骨塵，作如是念：『彼不可說、不可捉持，亦不停住。』如是念者，此名奢摩他順忍覺。如是行人，得此順忍覺因緣故，於三世中現在未來，一切貪欲悉皆除滅及盡三有。於三界中脫三垢縛，即得入於三解脫門。如是念已得須陀洹果，乃至如是一相念者得阿羅漢果。

「復次，行者觀一切色及以骨瑣猶如珂貝，離垢筋連見骨瑣已，時彼行人心定不動。若心不動，行住坐臥常係一緣。如是念者，名奢摩他調柔修習。時彼行人，復更內外觀察於空，念內外空得入三昧，觀一切色悉皆青相，念此骨瑣亦作青色，見諸骨瑣作青色已，時彼行人復作是念：『誰作此色及骨瑣青？誰造誰安？』乃至琉璃及頗梨色。作此思惟分別想已，更如是念：『此青色者心因緣見，是虛妄見非是實見。』如是念已，知法從緣精勤修習，於諸世間常為眾生禮拜供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者觀一切色及以骨瑣猶如珂貝，離垢筋連見骨瑣已，時彼行人心定不動。若心不動，行住坐臥常係一緣。如是念者，名奢摩他調柔修習。時彼行人，復更內外觀察於空，念內外空得入三昧，觀一切色悉皆青相，念此骨瑣亦作青色，見諸骨瑣作青色已，時彼行人復作是念：『誰作此色及骨瑣青？誰造誰安？』乃至琉璃及頗梨色。作此思惟分別想已，更如是念：『此青色者心因緣見，是虛妄見非是實見。』如是念已，知法從緣精勤修習，於諸世間常為眾生禮拜供養。」

佛告憍陳如：「此無願順陀羅尼義，除不樂想，及除食中諸顛倒想，是彼智德峯王如來遣炎德藏菩薩摩訶薩所送來欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍陳如：「此無願順陀羅尼義，除不樂想，及除食中諸顛倒想，是彼智德峯王如來遣炎德藏菩薩摩訶薩所送來欲。」

爾時，座中有菩薩摩訶薩，名正念智白佛言：「世尊！若諸聲聞修不淨相及奢摩他，得成相已有何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩摩訶薩，名正念智白佛言：「世尊！若諸聲聞修不淨相及奢摩他，得成相已有何等相？」

佛言：「善男子！若為破壞貪欲之結，修不淨念係心眉間，自觀己身三百碎骨，如是相出及不淨念。於是時中彼行人身亦熱亦動，此名初相。得是相已，乃至常觀彼如是相，見自己身澁觸等相及以他身亦復如是，名第二相。又彼行者修不亂心，一切悉觀亦皆不淨，名第三相。是人能觀苦集盡淨，名奢摩他。行者身中如是相出得於煖法，如溫乳汁灌澍身心，此則名為不動心相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若為破壞貪欲之結，修不淨念係心眉間，自觀己身三百碎骨，如是相出及不淨念。於是時中彼行人身亦熱亦動，此名初相。得是相已，乃至常觀彼如是相，見自己身澁觸等相及以他身亦復如是，名第二相。又彼行者修不亂心，一切悉觀亦皆不淨，名第三相。是人能觀苦集盡淨，名奢摩他。行者身中如是相出得於煖法，如溫乳汁灌澍身心，此則名為不動心相。

「時彼行者若有心中樂如是相，當捨念心，此相清淨貪染自除，無明污心智慧斷故。行者如是觀白骨時，念此骨相乃至寂滅因緣，故有如是觀察，即見一切身中煖出，此如是相若奢摩他得具足滿，此則名為煖相善根。行者爾時緣於過去福德善根，今作此修心行清淨，見智如燈內心自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼行者若有心中樂如是相，當捨念心，此相清淨貪染自除，無明污心智慧斷故。行者如是觀白骨時，念此骨相乃至寂滅因緣，故有如是觀察，即見一切身中煖出，此如是相若奢摩他得具足滿，此則名為煖相善根。行者爾時緣於過去福德善根，今作此修心行清淨，見智如燈內心自知。

「復次，行者觀身四行，從於瑣骨乃至微塵洞徹明了，如自額中覩於燈炎，見一切色及以自心并心數法，盡分別知。譬如窓中日光明照，微塵迴轉無暫時停，一切有為譬如塵性，作如是念：『乃至世間一切有法見無我見寂滅實智。』行者爾時得頂善根，是名頂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者觀身四行，從於瑣骨乃至微塵洞徹明了，如自額中覩於燈炎，見一切色及以自心并心數法，盡分別知。譬如窓中日光明照，微塵迴轉無暫時停，一切有為譬如塵性，作如是念：『乃至世間一切有法見無我見寂滅實智。』行者爾時得頂善根，是名頂法。

「復次，行者得頂法已，更自觀身。或見火出、或見火然、或見大光滿十方面。從初禪地乃至四禪善根所生，如是色陰微妙四大，彼行者身亦如是得所見身色，滿足禪樂不異於天。時彼行人更從心裏復出日光，見於十方處處日輪皆悉遍滿。見是相已，不生心念，是時得入空三昧中，復見頂上種種色出猶如傘蓋，此名頂相功德善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者得頂法已，更自觀身。或見火出、或見火然、或見大光滿十方面。從初禪地乃至四禪善根所生，如是色陰微妙四大，彼行者身亦如是得所見身色，滿足禪樂不異於天。時彼行人更從心裏復出日光，見於十方處處日輪皆悉遍滿。見是相已，不生心念，是時得入空三昧中，復見頂上種種色出猶如傘蓋，此名頂相功德善根。

「復次，行者不取緣相四諦順忍，爾時彼中得四諦證。善男子！此名聲聞修習不淨正念、因緣不淨正念，因緣成已得奢摩他，是名白骨燈光觀相。復於彼中如是相生，亦見是相，見是相已得歡喜心，歡喜因緣得八正道，因八正道能斷一切煩惱愛結，得須陀洹乃至阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者不取緣相四諦順忍，爾時彼中得四諦證。善男子！此名聲聞修習不淨正念、因緣不淨正念，因緣成已得奢摩他，是名白骨燈光觀相。復於彼中如是相生，亦見是相，見是相已得歡喜心，歡喜因緣得八正道，因八正道能斷一切煩惱愛結，得須陀洹乃至阿羅漢果。

「善男子！汝自剎中勝炎佛土，聲聞之人若富伽羅樂阿羅漢，觀如是法不淨因緣即得道果。」說此不淨解脫法時，無量無數無邊眾生證得四諦如法順忍，乃至無量無邊眾生得如實果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝自剎中勝炎佛土，聲聞之人若富伽羅樂阿羅漢，觀如是法不淨因緣即得道果。」說此不淨解脫法時，無量無數無邊眾生證得四諦如法順忍，乃至無量無邊眾生得如實果。

爾時，世尊復告阿若憍陳如言：「善男子！若一切眾生共同一心，其四真諦可以一念而證得者，如來應為一切眾生演說一行一法一事，亦不應有八萬法聚，隨逐因緣差別之異。若一人證時，一切眾生亦應同證。若一人斷時，一切眾生亦應同斷，不應別有聲聞三乘，不應別有菩薩十地。何以故？煩惱同故，斷時證處處所是同。憍陳如！是故眾生應以種種因緣調伏，不以一緣及以一事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿若憍陳如言：「善男子！若一切眾生共同一心，其四真諦可以一念而證得者，如來應為一切眾生演說一行一法一事，亦不應有八萬法聚，隨逐因緣差別之異。若一人證時，一切眾生亦應同證。若一人斷時，一切眾生亦應同斷，不應別有聲聞三乘，不應別有菩薩十地。何以故？煩惱同故，斷時證處處所是同。憍陳如！是故眾生應以種種因緣調伏，不以一緣及以一事。

「憍陳如！若一切眾生覺觀未盡，如是時中一切有法大瘡大莿種種有生，種種生中有法增長種種相、種種色、種種心。時彼行者如是思念：『若欲自心樂心取相，觀此骨瑣心和合生，彼念因緣，作此初心次第思惟，如是必定得涅槃道果證不難，又見此身得樂因緣不退轉故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！若一切眾生覺觀未盡，如是時中一切有法大瘡大莿種種有生，種種生中有法增長種種相、種種色、種種心。時彼行者如是思念：『若欲自心樂心取相，觀此骨瑣心和合生，彼念因緣，作此初心次第思惟，如是必定得涅槃道果證不難，又見此身得樂因緣不退轉故。』

「復次，行者作如是念：『何因緣故心和合生？彼因緣故樂說方便。』能知是者，此則名為第二勝心。現見法樂，住必定心得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者作如是念：『何因緣故心和合生？彼因緣故樂說方便。』能知是者，此則名為第二勝心。現見法樂，住必定心得不退轉。

「復次，行者如是思念：『我今此心幾許因緣和合共生，處處覺觀攀緣取捨，如是身心有樂受故，或妄想住，我於彼身心樂寂滅。』又如是念：『若我因緣和合故生，緣骨瑣故，身心安樂樂已還滅。若彼行人生於眼識乃至意識，生及住滅方便因緣亦皆寂滅。』作如是念，此則名為第三勝心現見法樂，必定不退得涅槃道，以是因緣及得四果不久不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者如是思念：『我今此心幾許因緣和合共生，處處覺觀攀緣取捨，如是身心有樂受故，或妄想住，我於彼身心樂寂滅。』又如是念：『若我因緣和合故生，緣骨瑣故，身心安樂樂已還滅。若彼行人生於眼識乃至意識，生及住滅方便因緣亦皆寂滅。』作如是念，此則名為第三勝心現見法樂，必定不退得涅槃道，以是因緣及得四果不久不難。

「復次，行者作如是念：『若我此身一切法界，通達方便清淨體性，亦非體性寂滅方便住。』復如是念：『我一切心相寂滅方便住，又一切心相覺觀想滅寂靜心住。』此則名為第四勝心。現見法樂，如是必定得涅槃道，身雖未證欲證不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者作如是念：『若我此身一切法界，通達方便清淨體性，亦非體性寂滅方便住。』復如是念：『我一切心相寂滅方便住，又一切心相覺觀想滅寂靜心住。』此則名為第四勝心。現見法樂，如是必定得涅槃道，身雖未證欲證不難。

「憍陳如！如是四種最勝尚心和合現時，即得明見八十四百千三摩提行門。見是行己得阿那含果，乃至得阿羅漢果。爾時又得二種解脫，有大勢力具大神通，為諸天人禮拜供養。憍陳如！一切眾生非實一乘一行一貪一念一欲一解一信，是故如來宣說種種句偈名字種種法門。以是義故，如來具足十種神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！如是四種最勝尚心和合現時，即得明見八十四百千三摩提行門。見是行己得阿那含果，乃至得阿羅漢果。爾時又得二種解脫，有大勢力具大神通，為諸天人禮拜供養。憍陳如！一切眾生非實一乘一行一貪一念一欲一解一信，是故如來宣說種種句偈名字種種法門。以是義故，如來具足十種神力。

「憍陳如！一切眾生具有種種顛倒之想，是故如來為淨眾生顛倒想故，說無常想，或樂苦想，或無我想，或樂死想，或膖脹想，或樂爛想，或樂膿想，或青瘀想，或樂種種蟲噉食想，或樂臭想，或樂骸骨離散等想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！一切眾生具有種種顛倒之想，是故如來為淨眾生顛倒想故，說無常想，或樂苦想，或無我想，或樂死想，或膖脹想，或樂爛想，或樂膿想，或青瘀想，或樂種種蟲噉食想，或樂臭想，或樂骸骨離散等想。」

爾時，阿若憍陳如重白佛言：「世尊！云何名為一切世間不可樂想？云何復名一切世間食不淨想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿若憍陳如重白佛言：「世尊！云何名為一切世間不可樂想？云何復名一切世間食不淨想？

「憍陳如！汝今不應問如是事。何以故？我此剎中別有方便得涅槃道及四果法，彼剎眾生根性不同、信心行別、方便力別得涅槃道。國界既殊，其相各異。憍陳如！若我具說如是之法，唯除得無生忍菩薩摩訶薩能信受此，其餘眾生聞即迷沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！汝今不應問如是事。何以故？我此剎中別有方便得涅槃道及四果法，彼剎眾生根性不同、信心行別、方便力別得涅槃道。國界既殊，其相各異。憍陳如！若我具說如是之法，唯除得無生忍菩薩摩訶薩能信受此，其餘眾生聞即迷沒。」

時憍陳如復白佛言：「世尊！唯願憐愍為諸菩薩能信解者分別宣說。世尊！是諸眾生，若聞宣說一切世間不可樂想及以食中不淨想等，聽聞如是二種相已，能生種種上妙善根，能破無明種種障礙，一切眾生愛入和合，癡見纏縛如揭頭羅，於流轉中處處受生，於流轉中處處造行。又過去際諸流轉中不可見知，以是因緣樂於生死，是故生死無有始終。何以故？一切眾生在流轉中，不聞如是食不樂想，以食因緣增長貪欲。又不聞於此法門故，是故五處流轉受生困苦疲極。如來世尊大慈大悲，無量世中常念眾生。唯願如來憐愍故，說此具足滿無願順陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時憍陳如復白佛言：「世尊！唯願憐愍為諸菩薩能信解者分別宣說。世尊！是諸眾生，若聞宣說一切世間不可樂想及以食中不淨想等，聽聞如是二種相已，能生種種上妙善根，能破無明種種障礙，一切眾生愛入和合，癡見纏縛如揭頭羅，於流轉中處處受生，於流轉中處處造行。又過去際諸流轉中不可見知，以是因緣樂於生死，是故生死無有始終。何以故？一切眾生在流轉中，不聞如是食不樂想，以食因緣增長貪欲。又不聞於此法門故，是故五處流轉受生困苦疲極。如來世尊大慈大悲，無量世中常念眾生。唯願如來憐愍故，說此具足滿無願順陀羅尼。」