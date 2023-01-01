大方等大集經卷第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第三十七

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分菩薩使品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏分菩薩使品第三

爾時，頻婆娑羅王見未曾見無量阿僧祇梵天、帝釋天、那羅延天、四天下轉輪聖王。見已，心大歡喜，從坐而起在一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王見未曾見無量阿僧祇梵天、帝釋天、那羅延天、四天下轉輪聖王。見已，心大歡喜，從坐而起在一面立。

爾時，四使菩薩摩訶薩及其眷屬，合掌向釋迦牟尼佛。時日行藏菩薩以瞻波迦華鬘散釋迦牟尼佛上，而讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四使菩薩摩訶薩及其眷屬，合掌向釋迦牟尼佛。時日行藏菩薩以瞻波迦華鬘散釋迦牟尼佛上，而讚歎曰：

「於諸足中最殊勝， 施諸惡見大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸足中最殊勝， 施諸惡見大光明，

能說出世平等行， 行正道者施法印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說出世平等行， 行正道者施法印，

摧滅毒龍及四魔， 解世煩惱佛為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧滅毒龍及四魔， 解世煩惱佛為勝。

竪堅法幢施解脫， 以大法炬滅眾闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪堅法幢施解脫， 以大法炬滅眾闇，

親近善友修集定， 愍眾生故說福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善友修集定， 愍眾生故說福田，

佛法僧寶甚難得， 人身信心亦復難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法僧寶甚難得， 人身信心亦復難。

雖得人身善友難， 得善友者壞煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖得人身善友難， 得善友者壞煩惱，

眾生惡智煩惱覆， 速能為滅煩惱網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生惡智煩惱覆， 速能為滅煩惱網。

眾生沒於煩惱河， 佛如大船能拔濟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒於煩惱河， 佛如大船能拔濟，

我等諸佛使說欲， 隨喜如來佛法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等諸佛使說欲， 隨喜如來佛法藏。」

爾時，日行藏菩薩白釋迦牟尼佛言：「世尊！東方過無量恒河沙佛剎，彼有世界名無盡德，佛號瞻波迦華色如來、應供、正遍知，現在說法。彼佛如來使我送欲，并問訊釋迦牟尼佛：『少病、少惱、無多患不？弟子眷屬身力樂不？常安隱不？樂聽法不？聞佛所說如教行不？樂阿蘭若不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，日行藏菩薩白釋迦牟尼佛言：「世尊！東方過無量恒河沙佛剎，彼有世界名無盡德，佛號瞻波迦華色如來、應供、正遍知，現在說法。彼佛如來使我送欲，并問訊釋迦牟尼佛：『少病、少惱、無多患不？弟子眷屬身力樂不？常安隱不？樂聽法不？聞佛所說如教行不？樂阿蘭若不？』

「世尊於此破壞眾魔，獨超眾聖轉於無礙微妙法輪。但此五濁諸惡眾生障礙未盡，於佛法輪不信受者。為是等故，彼瞻波迦華色佛說此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲，名四諦順忍陀羅尼，此陀羅尼有大勢力有大利益，能盡一切欲貪色無色貪，一切慢、增上慢、我慢等。如上所說，此四諦順忍陀羅尼，能壞一切魔王勢力，能令諸天心生歡喜，能令阿修羅迦樓羅生大怖畏，能令緊陀羅心生歡喜，能令摩睺羅伽生怖畏心，能壞外道，於剎利所能與知足。能攝婆羅門令入佛法，能令毘舍生大信心，能令首陀羅生歡喜心，能令女人離諸貪欲，能令智人生歡喜心，令坐禪人樂阿蘭若。能却一切種種惡事，及諸鬪諍、飢饉、疫病、夭橫死者；能除外賊、非時寒熱、惡風雨、惡獸、瀑水、苦辛枯澁諸惡觸等；能建立法幢光顯佛法，令法母久住佛種不滅。能安慰生死流轉眾生，能生盡智，能覺無生智，能裂一切無明暗聚，能捨一切苦擔能乾一切苦海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊於此破壞眾魔，獨超眾聖轉於無礙微妙法輪。但此五濁諸惡眾生障礙未盡，於佛法輪不信受者。為是等故，彼瞻波迦華色佛說此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲，名四諦順忍陀羅尼，此陀羅尼有大勢力有大利益，能盡一切欲貪色無色貪，一切慢、增上慢、我慢等。如上所說，此四諦順忍陀羅尼，能壞一切魔王勢力，能令諸天心生歡喜，能令阿修羅迦樓羅生大怖畏，能令緊陀羅心生歡喜，能令摩睺羅伽生怖畏心，能壞外道，於剎利所能與知足。能攝婆羅門令入佛法，能令毘舍生大信心，能令首陀羅生歡喜心，能令女人離諸貪欲，能令智人生歡喜心，令坐禪人樂阿蘭若。能却一切種種惡事，及諸鬪諍、飢饉、疫病、夭橫死者；能除外賊、非時寒熱、惡風雨、惡獸、瀑水、苦辛枯澁諸惡觸等；能建立法幢光顯佛法，令法母久住佛種不滅。能安慰生死流轉眾生，能生盡智，能覺無生智，能裂一切無明暗聚，能捨一切苦擔能乾一切苦海。」

爾時，日行藏菩薩，即說如上四諦順忍陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，日行藏菩薩，即說如上四諦順忍陀羅尼：

「𡃂絰咃(一) 婆裔婆野波履婆隷(二) 婆醯婆訶波履婆隷(三) 必利洟(他地反)仳必利洟(他地反)鼻波履婆隷(四) 阿捭阿跛波履婆隷(五) 低誓低社波履波隷(六) 末隷末邏波履波隷(七) 却偈(其隸反)却伽(其箇反)波履婆隷(八) 阿盧翅阿盧迦(其可反)波履婆隷(九) 薩他迷(芒閉反)薩他麼波履波隷(十) 曷羅(釐可反)誓曷羅(釐可反)社波履婆隷(十一) 徙隷徙邏波履婆隷(十二) 伽迷伽麼波履婆隷(十三) 阿蒱婆波履婆隷(十四) 羅麼羅麼(十五) 羅謎(芒閉反)羅麼(十六) 曷囉剆(勒可反)曷羅邏(十七) 阿囉羅阿囉羅麼(十八) 䏶蹋婆(蒱麼反)攘娜復䫂(登我反)(十九) 伽邏彌復䫂(登我反)(二十) 揭邏磨波履婆隸(二十一) 斫芻揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆隸(二十二) 輸嚧怛囉揭邏醯輸嚧怛囉揭邏訶波履婆隸(二十三) 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隸(二十四) 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隸(二十五) 迦耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隸(二十六) 麼那揭邏醯麼娜揭邏訶波履婆隸(二十七) 馺跛曷利捨揭邏醯馺跛曷利捨揭邏訶波履婆隸(二十八) 鞞䫂娜揭邏醯鞞䫂娜揭邏訶波履婆隸(二十九) 怛履瑟那揭羅醯怛履瑟那揭羅訶波履婆隸(三十) 憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆隸(三十一) 婆𭒂揭邏醯婆𭒂揭邏訶波履婆隸(三十二) 闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隸(三十三) 社囉摩囉娜揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆隸(三十四) 獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆隸(三十五) 阿囉波囉蹋陛社揭邏醯阿囉波囉蹋陛社揭邏訶波履婆隸(三十六) 阿跋䫂鞞婆䫂寫(三十七) 阿跋囉摸跛麼婆卸(思夜反)鞞也(三十八) 毘尼跋䫂(三十九) 阿利耶曷囉捨彌(四十) 薩鞞伽羶帝莎波訶(四十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𡃂絰咃(一) 婆裔婆野波履婆隷(二) 婆醯婆訶波履婆隷(三) 必利洟(他地反)仳必利洟(他地反)鼻波履婆隷(四) 阿捭阿跛波履婆隷(五) 低誓低社波履波隷(六) 末隷末邏波履波隷(七) 却偈(其隸反)却伽(其箇反)波履婆隷(八) 阿盧翅阿盧迦(其可反)波履婆隷(九) 薩他迷(芒閉反)薩他麼波履波隷(十) 曷羅(釐可反)誓曷羅(釐可反)社波履婆隷(十一) 徙隷徙邏波履婆隷(十二) 伽迷伽麼波履婆隷(十三) 阿蒱婆波履婆隷(十四) 羅麼羅麼(十五) 羅謎(芒閉反)羅麼(十六) 曷囉剆(勒可反)曷羅邏(十七) 阿囉羅阿囉羅麼(十八) 䏶蹋婆(蒱麼反)攘娜復䫂(登我反)(十九) 伽邏彌復䫂(登我反)(二十) 揭邏磨波履婆隸(二十一) 斫芻揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆隸(二十二) 輸嚧怛囉揭邏醯輸嚧怛囉揭邏訶波履婆隸(二十三) 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隸(二十四) 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隸(二十五) 迦耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隸(二十六) 麼那揭邏醯麼娜揭邏訶波履婆隸(二十七) 馺跛曷利捨揭邏醯馺跛曷利捨揭邏訶波履婆隸(二十八) 鞞䫂娜揭邏醯鞞䫂娜揭邏訶波履婆隸(二十九) 怛履瑟那揭羅醯怛履瑟那揭羅訶波履婆隸(三十) 憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆隸(三十一) 婆𭒂揭邏醯婆𭒂揭邏訶波履婆隸(三十二) 闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隸(三十三) 社囉摩囉娜揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆隸(三十四) 獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆隸(三十五) 阿囉波囉蹋陛社揭邏醯阿囉波囉蹋陛社揭邏訶波履婆隸(三十六) 阿跋䫂鞞婆䫂寫(三十七) 阿跋囉摸跛麼婆卸(思夜反)鞞也(三十八) 毘尼跋䫂(三十九) 阿利耶曷囉捨彌(四十) 薩鞞伽羶帝莎波訶(四十一)」

說此呪已，白佛言：「世尊！此四諦順忍陀羅尼，是彼瞻波迦華色佛所送。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，白佛言：「世尊！此四諦順忍陀羅尼，是彼瞻波迦華色佛所送。」

爾時，釋迦牟尼佛聞此呪已，讚言：「善哉，善哉！乃至一切娑婆世界諸佛剎中十方來眾及此剎眾，亦稱善哉，除入定者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛聞此呪已，讚言：「善哉，善哉！乃至一切娑婆世界諸佛剎中十方來眾及此剎眾，亦稱善哉，除入定者。」

爾時，釋迦牟尼佛告日行藏菩薩言：「善男子！我今不起此座，於大眾中廣為眾生說此四諦順忍陀羅尼，文字及義不增不減。善男子！汝欲來此，彼瞻波迦華色佛為護汝身不怖畏故，說身受行陀羅尼，乃至說涅槃道日眼蓮華陀羅尼，汝今當為一切眾生於此宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛告日行藏菩薩言：「善男子！我今不起此座，於大眾中廣為眾生說此四諦順忍陀羅尼，文字及義不增不減。善男子！汝欲來此，彼瞻波迦華色佛為護汝身不怖畏故，說身受行陀羅尼，乃至說涅槃道日眼蓮華陀羅尼，汝今當為一切眾生於此宣說。」

爾時，日行藏菩薩即於佛前說所持來日眼蓮華陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，日行藏菩薩即於佛前說所持來日眼蓮華陀羅尼：

「怛絰他(一) 徙阿摩帝(二) 毘盧迦(基我反)麼帝(三) 㖶隸(四) 羇(基離反)䫂矣利師(五) 漚制(六) 蘇樓漚制(七) 佛地(徒紙反)毘佛地(徒紙反)(八) 摩訶佛地(九) 欝奴摩提(十) 欝奴摩爹(十一) 鉢剆底篩(踈皆反)達膩(十二) 阿羅伽度蘆婆(十三) 阿囉伽度蘆婆(十四) 鉢剆底篩達膩(十五) 頻豆頻豆麼底(十六) 質吒質吒鉢剆底蒒達膩(十七) 頞勒羇(居離反)(十八) 栴陀羅提(十九) 呵呵(虎我反)質𢰗(竹机反)(二十) 訶䫂膩弭(二十一) 訶䫂迦(基我反)麼鞞祇(其利反)(二十二) 訶䫂富娜曷囉婆(二十三) 曷囉栘(二十四) 訶䫂斫芻(二十五) 三摩帝(二十六) 訶䫂毘麼地(徒祇反)(二十七) 訶䫂夜奇離(二十八) 訶䫂毘三麼揭離(二十九) 訶䫂三姥爹囉社裨(三十) 訶䫂鞞麼䫂曷囉誓(三十一) 訶䫂咥(呼旨反)㖑(呼戒反)(三十二) 訶䫂者帝(嘲隸反)(三十三) 訶䫂達麼曷囉誓(三十四) 訶䫂蒱呼曷囉誓(三十五) 訶䫂跋社麼帝(三十六) 訶䫂噓伽曷囉捨彌(三十七) 訶䫂達麼徙蜜帝(三十八) 訶䫂婆憂波陀娜(三十九) 若(如者反)茹若(如者反)(四十) 毘社樹堅(四十一) 毘者社若若(四十二) 娑羅末伽(其我反)若若(四十三) 㖶娑案䫂(四十四) 婆囉伽(其我反)(四十五) 獨敧莎呵(四十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 徙阿摩帝(二) 毘盧迦(基我反)麼帝(三) 㖶隸(四) 羇(基離反)䫂矣利師(五) 漚制(六) 蘇樓漚制(七) 佛地(徒紙反)毘佛地(徒紙反)(八) 摩訶佛地(九) 欝奴摩提(十) 欝奴摩爹(十一) 鉢剆底篩(踈皆反)達膩(十二) 阿羅伽度蘆婆(十三) 阿囉伽度蘆婆(十四) 鉢剆底篩達膩(十五) 頻豆頻豆麼底(十六) 質吒質吒鉢剆底蒒達膩(十七) 頞勒羇(居離反)(十八) 栴陀羅提(十九) 呵呵(虎我反)質𢰗(竹机反)(二十) 訶䫂膩弭(二十一) 訶䫂迦(基我反)麼鞞祇(其利反)(二十二) 訶䫂富娜曷囉婆(二十三) 曷囉栘(二十四) 訶䫂斫芻(二十五) 三摩帝(二十六) 訶䫂毘麼地(徒祇反)(二十七) 訶䫂夜奇離(二十八) 訶䫂毘三麼揭離(二十九) 訶䫂三姥爹囉社裨(三十) 訶䫂鞞麼䫂曷囉誓(三十一) 訶䫂咥(呼旨反)㖑(呼戒反)(三十二) 訶䫂者帝(嘲隸反)(三十三) 訶䫂達麼曷囉誓(三十四) 訶䫂蒱呼曷囉誓(三十五) 訶䫂跋社麼帝(三十六) 訶䫂噓伽曷囉捨彌(三十七) 訶䫂達麼徙蜜帝(三十八) 訶䫂婆憂波陀娜(三十九) 若(如者反)茹若(如者反)(四十) 毘社樹堅(四十一) 毘者社若若(四十二) 娑羅末伽(其我反)若若(四十三) 㖶娑案䫂(四十四) 婆囉伽(其我反)(四十五) 獨敧莎呵(四十六)」

說此呪已，白佛言：「世尊！彼瞻波迦華色佛為護我故，說此陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，白佛言：「世尊！彼瞻波迦華色佛為護我故，說此陀羅尼。」

爾時，釋迦牟尼佛告長老耶舍：「汝可持此日眼蓮華陀羅尼。何以故？佛出世難，聞此陀羅尼亦復甚難。若佛如來及弟子眾或阿羅漢，須彌山王及於大海其德可說，此日眼蓮華陀羅尼非於一劫若百千劫可說其德。此陀羅尼如是甚深，汝當一心受持讀誦，於四眾中廣宣說之。彼娑婆界一切眾生聞此呪已，一切欲貪色無色貪悉皆除滅，乃至能得漏盡智證得涅槃樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛告長老耶舍：「汝可持此日眼蓮華陀羅尼。何以故？佛出世難，聞此陀羅尼亦復甚難。若佛如來及弟子眾或阿羅漢，須彌山王及於大海其德可說，此日眼蓮華陀羅尼非於一劫若百千劫可說其德。此陀羅尼如是甚深，汝當一心受持讀誦，於四眾中廣宣說之。彼娑婆界一切眾生聞此呪已，一切欲貪色無色貪悉皆除滅，乃至能得漏盡智證得涅槃樂。」

爾時，香象菩薩復以偈讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，香象菩薩復以偈讚：

「唯佛坐於菩提樹， 能壞眾魔及眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯佛坐於菩提樹， 能壞眾魔及眷屬，

獨得無上勝菩提， 證知一切眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨得無上勝菩提， 證知一切眾生類。

佛放勝光蔽外道， 如日能映諸熒火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放勝光蔽外道， 如日能映諸熒火，

法母三寶種常住， 聖集為度諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法母三寶種常住， 聖集為度諸眾生。

為求善法及菩提， 供養佛故同集此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求善法及菩提， 供養佛故同集此，

唯佛甘露洗眾生。 演說菩提勝行故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛甘露洗眾生。 演說菩提勝行故，

能度眾生更不生， 盡漏盡思盡煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度眾生更不生， 盡漏盡思盡煩惱。

安置眾生寂滅城， 唯佛於世如妙藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安置眾生寂滅城， 唯佛於世如妙藥，

能除眾生諸憂愁。 彼佛使送陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除眾生諸憂愁。 彼佛使送陀羅尼，

并復問訊牟尼月， 多聞智海慈悲行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并復問訊牟尼月， 多聞智海慈悲行。」

說此偈已，白佛言：「世尊！譬如有城方一由旬沙滿其中，如是一沙為一佛剎。過是數已，南方有佛世界名袈裟幢，具足五濁，佛號山帝釋王如來，十號具足，今現在說法。彼佛如來使我送欲，并問訊釋迦牟尼佛：『少病、少惱、常安樂不？弟子眾等無多患不？樂聽法不？既聞法已如說行不？樂阿蘭若不？樂坐禪不。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，白佛言：「世尊！譬如有城方一由旬沙滿其中，如是一沙為一佛剎。過是數已，南方有佛世界名袈裟幢，具足五濁，佛號山帝釋王如來，十號具足，今現在說法。彼佛如來使我送欲，并問訊釋迦牟尼佛：『少病、少惱、常安樂不？弟子眾等無多患不？樂聽法不？既聞法已如說行不？樂阿蘭若不？樂坐禪不。』

「佛於此剎破壞魔王及諸惡龍，光顯正法轉無障礙清淨法輪。但此佛剎諸惡眾生障礙未盡不受法輪者，為是等故，彼山王如來令我送此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲，名空順忍陀羅尼。此陀羅尼有大勢力有大利益，能却一切欲貪，能盡一切色非色貪，能盡一切慢增上慢，如上所說乃至能捨苦擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於此剎破壞魔王及諸惡龍，光顯正法轉無障礙清淨法輪。但此佛剎諸惡眾生障礙未盡不受法輪者，為是等故，彼山王如來令我送此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲，名空順忍陀羅尼。此陀羅尼有大勢力有大利益，能却一切欲貪，能盡一切色非色貪，能盡一切慢增上慢，如上所說乃至能捨苦擔。」

爾時，香象菩薩即說所送空順忍陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，香象菩薩即說所送空順忍陀羅尼：

「怛絰他(一) 頭摩帝頭摩帝(二) 惡踦(驅置反)頭摩帝(三) 鉢囉娑婆頭摩帝(四) 薩婆迦舍頭摩帝(五) 阿鞞却伽(其我反)(六) 培鞞娜却伽(七) 碎(蘇骨反)朱叉却伽(八) 阿𭒂摸訶却伽(九) 阿那涅也却伽(十) 毘耶佛履帝却伽(十一) 僧迃嘍者却伽(十二) 阿泥麼却伽(十三) 盧者那却伽(十四) 尸棄却伽(十五) 毘底寐却伽(十六) 郁芻麼却伽(十七) 嗚囉却伽(十八) 惡敧却伽(十九) 耶婆麼娜却伽(二十) 尤嘍跛却伽(二十一) 耶婆毘娘那却伽(二十二) 斫芻陀妬却伽(二十三) 耶婆麼娜毘娘那陀妬却伽(二十四) 必利洟陛陀妬却伽(二十五) 耶婆毘娘娜陀妬却伽(二十六) 靼(之結反)埵(都和反)履悉蜜駐跛薩他娜却伽(二十七) 耶婆阿瑟吒達奢阿鞞尼迦佛陀達摩却伽(二十八) 獨佉却伽(二十九) 耶婆磨勒却伽(三十) 毘婆𭒂娜毘敧𭒂(三十一) 阿那娜娜(三十二) 阿陛娜娜(三十三) 三姥陀剆娜娜(三十四) 薩婆迦囉囉娜娜(三十五) 薩婆僧薩他娜毘瞿跛娜娜(三十六) 阿緊(吉因反)柘若(女我反)娜娜(三十七) 叉(初詐反)婆叉婆(三十八) 伊犁伊儸(三十九) 伊犁伊羅(四十) 寐利蘇波呵(四十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 頭摩帝頭摩帝(二) 惡踦(驅置反)頭摩帝(三) 鉢囉娑婆頭摩帝(四) 薩婆迦舍頭摩帝(五) 阿鞞却伽(其我反)(六) 培鞞娜却伽(七) 碎(蘇骨反)朱叉却伽(八) 阿𭒂摸訶却伽(九) 阿那涅也却伽(十) 毘耶佛履帝却伽(十一) 僧迃嘍者却伽(十二) 阿泥麼却伽(十三) 盧者那却伽(十四) 尸棄却伽(十五) 毘底寐却伽(十六) 郁芻麼却伽(十七) 嗚囉却伽(十八) 惡敧却伽(十九) 耶婆麼娜却伽(二十) 尤嘍跛却伽(二十一) 耶婆毘娘那却伽(二十二) 斫芻陀妬却伽(二十三) 耶婆麼娜毘娘那陀妬却伽(二十四) 必利洟陛陀妬却伽(二十五) 耶婆毘娘娜陀妬却伽(二十六) 靼(之結反)埵(都和反)履悉蜜駐跛薩他娜却伽(二十七) 耶婆阿瑟吒達奢阿鞞尼迦佛陀達摩却伽(二十八) 獨佉却伽(二十九) 耶婆磨勒却伽(三十) 毘婆𭒂娜毘敧𭒂(三十一) 阿那娜娜(三十二) 阿陛娜娜(三十三) 三姥陀剆娜娜(三十四) 薩婆迦囉囉娜娜(三十五) 薩婆僧薩他娜毘瞿跛娜娜(三十六) 阿緊(吉因反)柘若(女我反)娜娜(三十七) 叉(初詐反)婆叉婆(三十八) 伊犁伊儸(三十九) 伊犁伊羅(四十) 寐利蘇波呵(四十一)」

說此呪已，白佛言：「世尊！此陀羅尼是彼山王如來所送。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，白佛言：「世尊！此陀羅尼是彼山王如來所送。」

爾時，釋迦牟尼佛心大歡喜讚言：「善哉，善哉！并及一切娑婆世界諸大集眾，皆大歡喜同讚善哉，除空靜處入禪定者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛心大歡喜讚言：「善哉，善哉！并及一切娑婆世界諸大集眾，皆大歡喜同讚善哉，除空靜處入禪定者。」

爾時，釋迦牟尼佛語香象菩薩言：「善男子！我今不起此座，於大眾中廣為眾生說此空順忍陀羅尼，文字及義不增不減。善男子！汝欲來此，彼山王佛為護汝故，說無盡根陀羅尼，汝可說之。何以故？能却一切心受行故，得平等一切智智故，四魔境界壞故，法母三寶性不斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛語香象菩薩言：「善男子！我今不起此座，於大眾中廣為眾生說此空順忍陀羅尼，文字及義不增不減。善男子！汝欲來此，彼山王佛為護汝故，說無盡根陀羅尼，汝可說之。何以故？能却一切心受行故，得平等一切智智故，四魔境界壞故，法母三寶性不斷故。」

爾時，香象菩薩白佛言：「世尊，我今當說。」即於佛前，說所持來無盡根大授記陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，香象菩薩白佛言：「世尊，我今當說。」即於佛前，說所持來無盡根大授記陀羅尼：

「怛絰他(一) 捨囉娜毘夜也(二) 式叉毘夜也(三) 徙寐履帝毘夜也(四) 鉢囉河拏(奴下反)毘夜也(五) 矣履地毘夜也(六) 因地利毘夜也(七) 囉剆毘夜也(八) 蒲騰伽毘夜也(九) 三摩地毘夜也(十) 陀羅尼毘夜也(十一) 羼帝(都利反)毘夜也(十二) 毘梨耶毘夜也(十三) 闍娜毘夜也(十四) 鉢邏若(女我反)阿霤(驢㖃反)必也毘夜也(十五) 阿紉(奴隣反)社毘夜也(十六) 摩伽毘夜也(十七) 遏鼻娘毘夜也(十八) 鉢囉帝(都履反)三陛(蒲履反)爹毘夜也(十九) 步寐(莫履反)毘夜也(二十) 坒(父一反)絰耶(余歌反)毘夜也(二十一) 摩訶梅怛梨毘夜也(二十二) 摩訶迦霤(驢㖃反)那毘夜也(二十三) 摩訶牟帝多毘夜也(二十四) 摩呼卑叉毘夜也(二十五) 必利洟鼻毘夜也(二十六) 薩埵毘夜也(二十七) 達摩毘夜也(二十八) 答摸毘夜也(二十九) 阿盧迦毘夜也(三十) 鉢囉帝婆娜毘夜也(三十一) 鉢囉帝輸盧得迦毘夜也(三十二) 伽伽那毘夜也(三十三) 摩霤䫂毘夜也(三十四) 鉢囉帝多三姥波爹毘夜也(三十五) 輸娜(奴下反)多毘夜也(三十六) 阿尼蜜多毘夜也(三十七) 揜鉢囉尼系多毘夜也(三十八) 侯嘍䫂毘夜也(三十九) 瞿沙毘夜也(四十) 緊(吉因反)柘那毘夜也(四十一) 阿鼻三麼夜毘夜也(四十二) 阿怒娜(四十三) 阿奴娜(四十四) 阿𭒂呵者者(四十五) 者遮囉(四十六) 者遮囉毘姥(四十七) 柘陛(蒱履反)斫芻者遮囉毘姥(四十八) 毘夜也毘姥(四十九) 察夜毘姥(五十) 阿磨毘夜也毘姥(五十一) 阿三姥阿遮囉毘姥(五十二) 塢眵陀毘姥(五十三) 阿迦舍毘姥(五十四) 驃鉢舍麼毘姥(五十五) 阿那婆婆毘姥(五十六) 阿呵呵毘姥(五十七) 阿囉婆囉毘姥(五十八) 優波舍麼毘姥(五十九) 薩利羅毘姥(六十) 娑波呵(六十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 捨囉娜毘夜也(二) 式叉毘夜也(三) 徙寐履帝毘夜也(四) 鉢囉河拏(奴下反)毘夜也(五) 矣履地毘夜也(六) 因地利毘夜也(七) 囉剆毘夜也(八) 蒲騰伽毘夜也(九) 三摩地毘夜也(十) 陀羅尼毘夜也(十一) 羼帝(都利反)毘夜也(十二) 毘梨耶毘夜也(十三) 闍娜毘夜也(十四) 鉢邏若(女我反)阿霤(驢㖃反)必也毘夜也(十五) 阿紉(奴隣反)社毘夜也(十六) 摩伽毘夜也(十七) 遏鼻娘毘夜也(十八) 鉢囉帝(都履反)三陛(蒲履反)爹毘夜也(十九) 步寐(莫履反)毘夜也(二十) 坒(父一反)絰耶(余歌反)毘夜也(二十一) 摩訶梅怛梨毘夜也(二十二) 摩訶迦霤(驢㖃反)那毘夜也(二十三) 摩訶牟帝多毘夜也(二十四) 摩呼卑叉毘夜也(二十五) 必利洟鼻毘夜也(二十六) 薩埵毘夜也(二十七) 達摩毘夜也(二十八) 答摸毘夜也(二十九) 阿盧迦毘夜也(三十) 鉢囉帝婆娜毘夜也(三十一) 鉢囉帝輸盧得迦毘夜也(三十二) 伽伽那毘夜也(三十三) 摩霤䫂毘夜也(三十四) 鉢囉帝多三姥波爹毘夜也(三十五) 輸娜(奴下反)多毘夜也(三十六) 阿尼蜜多毘夜也(三十七) 揜鉢囉尼系多毘夜也(三十八) 侯嘍䫂毘夜也(三十九) 瞿沙毘夜也(四十) 緊(吉因反)柘那毘夜也(四十一) 阿鼻三麼夜毘夜也(四十二) 阿怒娜(四十三) 阿奴娜(四十四) 阿𭒂呵者者(四十五) 者遮囉(四十六) 者遮囉毘姥(四十七) 柘陛(蒱履反)斫芻者遮囉毘姥(四十八) 毘夜也毘姥(四十九) 察夜毘姥(五十) 阿磨毘夜也毘姥(五十一) 阿三姥阿遮囉毘姥(五十二) 塢眵陀毘姥(五十三) 阿迦舍毘姥(五十四) 驃鉢舍麼毘姥(五十五) 阿那婆婆毘姥(五十六) 阿呵呵毘姥(五十七) 阿囉婆囉毘姥(五十八) 優波舍麼毘姥(五十九) 薩利羅毘姥(六十) 娑波呵(六十一)」

說此呪已，白佛言：「世尊！此是山王如來所說無盡根授記陀羅尼，護我身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，白佛言：「世尊！此是山王如來所說無盡根授記陀羅尼，護我身故。」

爾時，釋迦牟尼佛告長老憍陳如：「汝可受持讀誦此無盡根陀羅尼。憍陳如！佛出世難，聞此陀羅尼者亦復倍難。善男子！若佛如來或佛弟子大阿羅漢等，於百千劫可得數知一切眾生三世心心數法，此陀羅尼德非百千劫說能盡其邊。以是故，憍陳如！當受持此無盡根陀羅尼，於四眾中如聞廣說。若有眾生得聞此法，能盡惡業乃至得四無礙不壞辯才，能常樂說於三界中得最勝身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛告長老憍陳如：「汝可受持讀誦此無盡根陀羅尼。憍陳如！佛出世難，聞此陀羅尼者亦復倍難。善男子！若佛如來或佛弟子大阿羅漢等，於百千劫可得數知一切眾生三世心心數法，此陀羅尼德非百千劫說能盡其邊。以是故，憍陳如！當受持此無盡根陀羅尼，於四眾中如聞廣說。若有眾生得聞此法，能盡惡業乃至得四無礙不壞辯才，能常樂說於三界中得最勝身。」

爾時，炎德藏菩薩摩訶薩合掌向釋迦牟尼佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，炎德藏菩薩摩訶薩合掌向釋迦牟尼佛，以偈讚曰：

「六道煩惱苦所㵱， 佛智如船自他度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六道煩惱苦所㵱， 佛智如船自他度，

六根所迷魔羂縛， 佛出世難說實道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根所迷魔羂縛， 佛出世難說實道。

智人能捨六種家， 佛為世親除儉法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人能捨六種家， 佛為世親除儉法，

得六神通諸三昧， 諸佛大聖實語者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得六神通諸三昧， 諸佛大聖實語者，

能解眾生流轉縛， 我等信心聞佛讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解眾生流轉縛， 我等信心聞佛讚，

世親使我來此剎， 唯願世尊聽我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世親使我來此剎， 唯願世尊聽我說。」

爾時，炎德藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！西方過四十二恒河沙等佛剎，有佛世界名堅固幢，佛號智德峯王如來，十號具足，今現在說法。彼佛如來使我說欲，并問訊釋迦牟尼佛：『安隱住不？起居輕利不？弟子眾等無多患不？樂聽法不？若聽法已能如說行堅固住不？樂阿蘭若行不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，炎德藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！西方過四十二恒河沙等佛剎，有佛世界名堅固幢，佛號智德峯王如來，十號具足，今現在說法。彼佛如來使我說欲，并問訊釋迦牟尼佛：『安隱住不？起居輕利不？弟子眾等無多患不？樂聽法不？若聽法已能如說行堅固住不？樂阿蘭若行不？』

「如來於此破壞眾魔及龍眷屬，光顯正法最勝無礙轉妙法輪。但此世界諸惡眾生障礙未盡，於佛法輪不順行者，是故彼佛說此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲，所謂無願順陀羅尼。此陀羅尼有大勢力有大利益，能盡一切欲貪色無色貪，一切慢增上慢我慢等，如前所說能裂一切無明暗聚，能捨一切苦擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來於此破壞眾魔及龍眷屬，光顯正法最勝無礙轉妙法輪。但此世界諸惡眾生障礙未盡，於佛法輪不順行者，是故彼佛說此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲，所謂無願順陀羅尼。此陀羅尼有大勢力有大利益，能盡一切欲貪色無色貪，一切慢增上慢我慢等，如前所說能裂一切無明暗聚，能捨一切苦擔。」

爾時，炎德藏菩薩，即說所送無願順陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，炎德藏菩薩，即說所送無願順陀羅尼：

「怛絰他(一) 舍摩那舍婆(二) 阿婆叉舍婆(三) 斫芻舍婆(四) 輸嚧哆囉舍婆(五) 伽拏舍婆(六) 視婆舍婆(七) 迦耶舍婆(八) 摩那舍婆(九) 叉婆毘陀(十) 斫芻畢利洟鼻叉婆(十一) 輸盧哆囉阿婆叉婆(十二) 伽羅拏帝闍叉婆(十三) 什婆婆喻叉婆(十四) 迦耶 羯羅摩叉婆(十五) 摩那烏闍叉婆(十六) 阿盧迦若那叉婆(十七) 毘闍僧羯摩叉婆(十八) 唵句囉呿伽叉婆(十九) 婆摩嘍畢也鼻耶叉婆(二十) 舍摩迦闍叉婆(二十一) 叉耶囉娑叉婆(二十二) 羯哆鼻耶婆叉婆(二十三) 耶耶那(二十四) 泥那都那(二十五) 阿婆泥那都那(二十六) 那耶波那夷那都那(二十七) 伊沙伊婆都度呿𡃂莎呵(二十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 舍摩那舍婆(二) 阿婆叉舍婆(三) 斫芻舍婆(四) 輸嚧哆囉舍婆(五) 伽拏舍婆(六) 視婆舍婆(七) 迦耶舍婆(八) 摩那舍婆(九) 叉婆毘陀(十) 斫芻畢利洟鼻叉婆(十一) 輸盧哆囉阿婆叉婆(十二) 伽羅拏帝闍叉婆(十三) 什婆婆喻叉婆(十四) 迦耶 羯羅摩叉婆(十五) 摩那烏闍叉婆(十六) 阿盧迦若那叉婆(十七) 毘闍僧羯摩叉婆(十八) 唵句囉呿伽叉婆(十九) 婆摩嘍畢也鼻耶叉婆(二十) 舍摩迦闍叉婆(二十一) 叉耶囉娑叉婆(二十二) 羯哆鼻耶婆叉婆(二十三) 耶耶那(二十四) 泥那都那(二十五) 阿婆泥那都那(二十六) 那耶波那夷那都那(二十七) 伊沙伊婆都度呿𡃂莎呵(二十八)」

說此呪已，白佛言：「世尊！此無願順陀羅尼，是彼智德峯王如來所送。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，白佛言：「世尊！此無願順陀羅尼，是彼智德峯王如來所送。」

爾時，釋迦牟尼佛及一切娑婆世界諸大集眾，皆讚：「善哉，善哉！」唯除在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛及一切娑婆世界諸大集眾，皆讚：「善哉，善哉！」唯除在定。

爾時，釋迦牟尼佛告炎德藏菩薩摩訶薩言：「善男子！我今不起此座，於大眾中廣為一切眾生說此無願順陀羅尼，文字句義不增不減。善男子！汝從彼來，智德峯王佛為護汝故，說智慧依止陀羅尼，汝今當為一切眾生於此宣說。若有眾生聞此法已，所有上中下結，欲有因緣所生煩惱悉皆微薄，復能除却恒河沙劫生死之苦，一切惡業亦皆除滅，一切善根具足圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛告炎德藏菩薩摩訶薩言：「善男子！我今不起此座，於大眾中廣為一切眾生說此無願順陀羅尼，文字句義不增不減。善男子！汝從彼來，智德峯王佛為護汝故，說智慧依止陀羅尼，汝今當為一切眾生於此宣說。若有眾生聞此法已，所有上中下結，欲有因緣所生煩惱悉皆微薄，復能除却恒河沙劫生死之苦，一切惡業亦皆除滅，一切善根具足圓滿。」

爾時，炎德藏菩薩白佛言：「世尊！如是，如是！我今當說。」即於佛前說智慧依止陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，炎德藏菩薩白佛言：「世尊！如是，如是！我今當說。」即於佛前說智慧依止陀羅尼：

「怛絰他(一) 佉伽波利眵(尺之反)提(二) 伽唎婆叉(惻檀反)(三) 西伽跋梨(四) 鼻也鉢囉婆伽叉(惻檀反)(五) 叉婆踰岐(強子反)鉢底呵梨(六) 奢磨那四迦涕(七) 三摩迷伽闍師(踈齊反)(八) 阿叉夜那低(九) 叉婆跋栘(常兮反)(十) 禰䭾那闍師(十一) 婆摩娜闍師(十二) 娑摩伽邏闍師(十三) 阿地呵奢夜闍師(十四) 鼻鉢囉婆闍師(十五) 西叉闍師(十六) 西禰夜闍婆闍師娑利囉瞿咥(馨之反)夜闍師(十七) 娑利羅瞿咥夜阿鞞綺婆那鳩世(十八) 薩檀拘帝(十九) 私婆檀那梯(二十) 毘哆鉢囉鼻利低(二十一) 嘔波羯囉磨那梯(二十二) 阿那比地夜跋羅仚(羌兮反)(二十三) 鉢羅帝羯迷那(二十四) 三迦太夜世(二十五) 薩盧遮那婆迷拘嚧太梨(二十六) 迦摩薩世(二十七) 阿世奢佉岐(𨈬予反)(二十八) 那夜軍闍(二十九) 鼻地夜跋泥(三十) 羯羅那跋泥(三十一) 欝遮跋泥(三十二) 三迷摩迦梨(三十三) 奢利夜跋泥(三十四) 摸伽闍師(三十五) 呵利拘那婆(三十六) 那夜那目仚(三十七) 娑囉叉拘梨(三十八) 那羅延拏樹梨(三十九) 因陀羅婆薩泥(四十) 烏阿(四十一) 阿婆阿(四十二) 阿阿(烏可反)何羅婆阿婆囉(四十三) 阿婆囉(四十四) 阿羅薩彌伽(其我反)(四十五) 豆佉禰提(都夷反)囉(四十六) 涅槃醯(四十七) 莎和呵(四十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 佉伽波利眵(尺之反)提(二) 伽唎婆叉(惻檀反)(三) 西伽跋梨(四) 鼻也鉢囉婆伽叉(惻檀反)(五) 叉婆踰岐(強子反)鉢底呵梨(六) 奢磨那四迦涕(七) 三摩迷伽闍師(踈齊反)(八) 阿叉夜那低(九) 叉婆跋栘(常兮反)(十) 禰䭾那闍師(十一) 婆摩娜闍師(十二) 娑摩伽邏闍師(十三) 阿地呵奢夜闍師(十四) 鼻鉢囉婆闍師(十五) 西叉闍師(十六) 西禰夜闍婆闍師娑利囉瞿咥(馨之反)夜闍師(十七) 娑利羅瞿咥夜阿鞞綺婆那鳩世(十八) 薩檀拘帝(十九) 私婆檀那梯(二十) 毘哆鉢囉鼻利低(二十一) 嘔波羯囉磨那梯(二十二) 阿那比地夜跋羅仚(羌兮反)(二十三) 鉢羅帝羯迷那(二十四) 三迦太夜世(二十五) 薩盧遮那婆迷拘嚧太梨(二十六) 迦摩薩世(二十七) 阿世奢佉岐(𨈬予反)(二十八) 那夜軍闍(二十九) 鼻地夜跋泥(三十) 羯羅那跋泥(三十一) 欝遮跋泥(三十二) 三迷摩迦梨(三十三) 奢利夜跋泥(三十四) 摸伽闍師(三十五) 呵利拘那婆(三十六) 那夜那目仚(三十七) 娑囉叉拘梨(三十八) 那羅延拏樹梨(三十九) 因陀羅婆薩泥(四十) 烏阿(四十一) 阿婆阿(四十二) 阿阿(烏可反)何羅婆阿婆囉(四十三) 阿婆囉(四十四) 阿羅薩彌伽(其我反)(四十五) 豆佉禰提(都夷反)囉(四十六) 涅槃醯(四十七) 莎和呵(四十八)」

說此呪已，作如是言：「此是智德峯王佛所說陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，作如是言：「此是智德峯王佛所說陀羅尼。」

爾時，釋迦牟尼佛告長老舍利弗言：「汝可受持此智慧依止陀羅尼。所以者何？佛出世難，聞此陀羅尼亦復倍難。舍利弗！若佛如來及佛弟子大阿羅漢，於百劫中可得知此四天下微塵等數，此智依止陀羅尼德於百千劫說不能盡，此陀羅尼如是甚深，是故應受持讀誦，於此眾中廣為人說。若有眾生能聽受者，彼人所有下中上欲有因緣所生煩惱，及色無色有因緣所生煩惱皆悉微薄，復能除却恒河沙劫生死之苦五無間業，及於女人舊所造業皆悉除滅，乃至漏盡得涅槃道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛告長老舍利弗言：「汝可受持此智慧依止陀羅尼。所以者何？佛出世難，聞此陀羅尼亦復倍難。舍利弗！若佛如來及佛弟子大阿羅漢，於百劫中可得知此四天下微塵等數，此智依止陀羅尼德於百千劫說不能盡，此陀羅尼如是甚深，是故應受持讀誦，於此眾中廣為人說。若有眾生能聽受者，彼人所有下中上欲有因緣所生煩惱，及色無色有因緣所生煩惱皆悉微薄，復能除却恒河沙劫生死之苦五無間業，及於女人舊所造業皆悉除滅，乃至漏盡得涅槃道。」

爾時，虛空藏菩薩摩訶薩合掌向佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩摩訶薩合掌向佛，而說偈言：

「如來真實知法界， 示魔眾生正真道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來真實知法界， 示魔眾生正真道；

若有真實生信心， 是則能破三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有真實生信心， 是則能破三惡道。

供養如來一香華， 無量世受無上樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養如來一香華， 無量世受無上樂，

無量世中身具足， 亦得無上真智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世中身具足， 亦得無上真智慧。

若能一聞是總持， 即能摧滅諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能一聞是總持， 即能摧滅諸煩惱，

一切人天所供養， 獲得無生及盡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人天所供養， 獲得無生及盡智。

華德藏佛功德具， 彼佛使我來問訊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華德藏佛功德具， 彼佛使我來問訊。」

爾時，虛空藏菩薩白釋迦牟尼佛言：「北方去此八十恒河沙世界，彼有佛剎名一切香上，具足五濁，佛號德華藏如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。彼佛使我送欲，并問訊釋迦牟尼佛。如來於此降伏眾魔及龍眷屬，最勝無礙轉妙法輪。但此剎中諸惡眾生，於佛法輪不順行者，是故彼德華藏佛，說此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲，所謂奢摩裴多悉致那利陀羅尼。此陀羅尼能令眾生得大勢力得大利益得大安隱，能除一切病苦，能壞一切煩惱一切陰入界，能差別知一切法，能示一切方便，能清淨涅槃道，能令一切眾生心生歡喜，能入一切法門無有障礙。能以正法降伏外道令住佛法，能壞一切魔王境界。此陀羅尼有大力用，善攝一切諸魔外道令失勢力，能令諸天生大歡喜，能令夜叉心生知足，能怖阿修羅，能壞金翅鳥，能令緊陀羅生大歡喜，能令摩睺羅伽不敢迴顧，能令外道默然無對，能令剎利心生歡喜，能令婆羅門信入佛法，能令毘舍首陀羅等皆大歡喜，能令女人不樂多欲，能令懷孕女人產生安隱，能令多聞人心不失念，能令坐禪人樂阿蘭若，能除一切患難一切鬪諍飢饉疾疫，能除內外姦宄，能除非時寒熱風雨暴水、苦辛枯澁惡觸等事。能光顯法母建立佛法，紹三寶種令不斷絕，於生死中作大安慰。能生盡智，能證無生智，能壞無明暗聚一切苦擔。此名奢摩裴鞞多悉致陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩白釋迦牟尼佛言：「北方去此八十恒河沙世界，彼有佛剎名一切香上，具足五濁，佛號德華藏如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。彼佛使我送欲，并問訊釋迦牟尼佛。如來於此降伏眾魔及龍眷屬，最勝無礙轉妙法輪。但此剎中諸惡眾生，於佛法輪不順行者，是故彼德華藏佛，說此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲，所謂奢摩裴多悉致那利陀羅尼。此陀羅尼能令眾生得大勢力得大利益得大安隱，能除一切病苦，能壞一切煩惱一切陰入界，能差別知一切法，能示一切方便，能清淨涅槃道，能令一切眾生心生歡喜，能入一切法門無有障礙。能以正法降伏外道令住佛法，能壞一切魔王境界。此陀羅尼有大力用，善攝一切諸魔外道令失勢力，能令諸天生大歡喜，能令夜叉心生知足，能怖阿修羅，能壞金翅鳥，能令緊陀羅生大歡喜，能令摩睺羅伽不敢迴顧，能令外道默然無對，能令剎利心生歡喜，能令婆羅門信入佛法，能令毘舍首陀羅等皆大歡喜，能令女人不樂多欲，能令懷孕女人產生安隱，能令多聞人心不失念，能令坐禪人樂阿蘭若，能除一切患難一切鬪諍飢饉疾疫，能除內外姦宄，能除非時寒熱風雨暴水、苦辛枯澁惡觸等事。能光顯法母建立佛法，紹三寶種令不斷絕，於生死中作大安慰。能生盡智，能證無生智，能壞無明暗聚一切苦擔。此名奢摩裴鞞多悉致陀羅尼。」

爾時，虛空藏菩薩即於佛前說奢摩裴多悉致那利大授記陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩即於佛前說奢摩裴多悉致那利大授記陀羅尼：

「怛絰他(一) 摩那叉(惻我反)(二) 阿婆叉(三) 羅伽婆叉(四) 閻羅叉(五) 末摩那叉(六) 阿婆叉(七) 曼陀叉(八) 那荼叉(九) 那荼囉休(十) 鼻薩那吒(十一) 佉伽那吒(十二) 阿吒那吒(十三) 拘那吒(十四) 鉢利鳩薩那吒(十五) 那荼那吒(十六) 富利迦那吒(十七) 欝怛羅那吒(十八) 迦毘那吒(十九) 軍闍那吒(二十) 蘇目伽那吒(二十一) 遮婆茂囉那吒(二十二) 佉伽凡鉗婆囉那吒(二十三) 富沙迦囉那吒(二十四) 系娑(蘇我反)欝盧達囉那吒(二十五) 三摩羅耶那吒(二十六) 失囉鳩三(二十七) 憍怛吒(二十八) 怛羅(二十九) 摩妬佉囉婆(三十) 提畜叉(三十一) 婆帝囉竪(三十二) 豆婆那摩羅竪(三十三) 婆呵呵那否智(三十四) 僧低(當梨反)囉闍婆(三十五) 阿摩囉闍竪(三十六) 摩呼囉伽闍羅(三十七) 阿禰拏婆囉(三十八) 阿禰拏叉(三十九) 阿婆阿唎伽禰拏叉(四十) 㖶沙㖶婆都豆佉寫(四十一) 莎波呵(四十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 摩那叉(惻我反)(二) 阿婆叉(三) 羅伽婆叉(四) 閻羅叉(五) 末摩那叉(六) 阿婆叉(七) 曼陀叉(八) 那荼叉(九) 那荼囉休(十) 鼻薩那吒(十一) 佉伽那吒(十二) 阿吒那吒(十三) 拘那吒(十四) 鉢利鳩薩那吒(十五) 那荼那吒(十六) 富利迦那吒(十七) 欝怛羅那吒(十八) 迦毘那吒(十九) 軍闍那吒(二十) 蘇目伽那吒(二十一) 遮婆茂囉那吒(二十二) 佉伽凡鉗婆囉那吒(二十三) 富沙迦囉那吒(二十四) 系娑(蘇我反)欝盧達囉那吒(二十五) 三摩羅耶那吒(二十六) 失囉鳩三(二十七) 憍怛吒(二十八) 怛羅(二十九) 摩妬佉囉婆(三十) 提畜叉(三十一) 婆帝囉竪(三十二) 豆婆那摩羅竪(三十三) 婆呵呵那否智(三十四) 僧低(當梨反)囉闍婆(三十五) 阿摩囉闍竪(三十六) 摩呼囉伽闍羅(三十七) 阿禰拏婆囉(三十八) 阿禰拏叉(三十九) 阿婆阿唎伽禰拏叉(四十) 㖶沙㖶婆都豆佉寫(四十一) 莎波呵(四十二)」

說此呪已，白佛言：「世尊！此陀羅尼有大勢力，有大利益，彼德華藏佛令我送來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，白佛言：「世尊！此陀羅尼有大勢力，有大利益，彼德華藏佛令我送來。」

爾時，釋迦牟尼佛讚言：「善哉！」及一切大眾皆讚：「善哉！」除坐禪者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛讚言：「善哉！」及一切大眾皆讚：「善哉！」除坐禪者。

爾時，佛告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！我今不起此坐，廣為大眾說此陀羅尼，文句及義不增不減。善男子！汝從彼來，德華藏佛為護汝故說陀羅尼，令惡心者生歡喜心，諸不信者悉皆惛睡。此陀羅尼從德華藏佛所久修四無量行生，汝今當為一切眾生於此宣說，若有聞此陀羅尼，一切惡人皆生歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！我今不起此坐，廣為大眾說此陀羅尼，文句及義不增不減。善男子！汝從彼來，德華藏佛為護汝故說陀羅尼，令惡心者生歡喜心，諸不信者悉皆惛睡。此陀羅尼從德華藏佛所久修四無量行生，汝今當為一切眾生於此宣說，若有聞此陀羅尼，一切惡人皆生歡喜。」

爾時，虛空藏菩薩即說一切惡心眾生生歡喜心不信眾生悉皆惛睡陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩即說一切惡心眾生生歡喜心不信眾生悉皆惛睡陀羅尼：

「怛絰他(一) 浮呼鼻利呵(二) 浮浮羅(三) 㖶邏囉浮(四) 一邏(五) 娑呵(六) 呵籌(七) 伽籌(八) 伽伽那叉(九) 奢摩奢摩(十) 蜜多囉蜜多羅(十一) 斫迦羅(十二) 跋帝帝隸(十三) 娑伽囉帝隸(十四) 豆利哆吲(香指反)寐(十五) 吲利呼跋醯(十六) 那羅闍齋(吒戒反)(十七) 夜婆那蜜低黎(十八) 綺底蜜低梨(十九) 婆利蜜低梨(二十) 始佉蜜低黎(二十一) 摩都囉蜜低黎(二十二) 佉伽蜜低黎(二十三) 薩都闍蜜低黎(二十四) 薩婆羯摩蜜低黎(二十五) 摩那跋利哆蜜低黎(二十六) 陀胝(張夷反)漯婆囉蜜低黎(二十七) 莎和呵(二十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 浮呼鼻利呵(二) 浮浮羅(三) 㖶邏囉浮(四) 一邏(五) 娑呵(六) 呵籌(七) 伽籌(八) 伽伽那叉(九) 奢摩奢摩(十) 蜜多囉蜜多羅(十一) 斫迦羅(十二) 跋帝帝隸(十三) 娑伽囉帝隸(十四) 豆利哆吲(香指反)寐(十五) 吲利呼跋醯(十六) 那羅闍齋(吒戒反)(十七) 夜婆那蜜低黎(十八) 綺底蜜低梨(十九) 婆利蜜低梨(二十) 始佉蜜低黎(二十一) 摩都囉蜜低黎(二十二) 佉伽蜜低黎(二十三) 薩都闍蜜低黎(二十四) 薩婆羯摩蜜低黎(二十五) 摩那跋利哆蜜低黎(二十六) 陀胝(張夷反)漯婆囉蜜低黎(二十七) 莎和呵(二十八)」

說此持已，一切惡龍各還所住悉皆睡眠，唯除得忍不退轉者；乃至惡夜叉、惡阿修羅、惡迦樓羅、惡緊那羅、惡卑離多、惡毘舍闍、惡富單那、惡迦吒富單那，彼一切眾各還所住皆悉睡眠，唯除得忍不退轉者。若復有人惡心麁獷無有慈悲，彼此懷恨常不捨離，不畏當來墮於惡道，造五無間誹謗正法，毀呰聖人樂行不善，彼惡眾生聞此呪已悉皆惛睡；有信心者得慈悲心、不鬪諍心，得不濁心，得念法緣心，畏當來世墮三惡道，得恭敬三寶心，得念法心、念寂滅心。一切眾生聞此陀羅尼已，即得住於如是等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此持已，一切惡龍各還所住悉皆睡眠，唯除得忍不退轉者；乃至惡夜叉、惡阿修羅、惡迦樓羅、惡緊那羅、惡卑離多、惡毘舍闍、惡富單那、惡迦吒富單那，彼一切眾各還所住皆悉睡眠，唯除得忍不退轉者。若復有人惡心麁獷無有慈悲，彼此懷恨常不捨離，不畏當來墮於惡道，造五無間誹謗正法，毀呰聖人樂行不善，彼惡眾生聞此呪已悉皆惛睡；有信心者得慈悲心、不鬪諍心，得不濁心，得念法緣心，畏當來世墮三惡道，得恭敬三寶心，得念法心、念寂滅心。一切眾生聞此陀羅尼已，即得住於如是等心。

爾時，虛空藏菩薩白佛言：「世尊！我欲來此，彼德華藏佛為護我故，說此陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩白佛言：「世尊！我欲來此，彼德華藏佛為護我故，說此陀羅尼。」

爾時，釋迦牟尼佛告長老目乾連言：「汝可受持此陀羅尼。目連！如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀出世甚難，聞此陀羅尼亦復倍難。所以者何？此陀羅尼從無限齊四梵行生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛告長老目乾連言：「汝可受持此陀羅尼。目連！如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀出世甚難，聞此陀羅尼亦復倍難。所以者何？此陀羅尼從無限齊四梵行生。

「目乾連！如來百千劫不行餘業，說此陀羅尼義，一切天人無有能知者，乃至十地菩薩亦不能知，唯除諸佛。此陀羅尼如是甚深如是大力，能與大利益，能速滿足阿耨多羅三藐三菩提，又能滿足大慈大悲教化眾生。是故，目連！汝當受持讀誦此陀羅尼，於大眾中廣為人說。若有聞此陀羅尼者得大利益，多瞋眾生於未來世應受惡者，皆悉盡滅不受果報，能知生死多諸過惡，修大善根取大福德，親近大善知識供給供養，是故速得不退阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目乾連！如來百千劫不行餘業，說此陀羅尼義，一切天人無有能知者，乃至十地菩薩亦不能知，唯除諸佛。此陀羅尼如是甚深如是大力，能與大利益，能速滿足阿耨多羅三藐三菩提，又能滿足大慈大悲教化眾生。是故，目連！汝當受持讀誦此陀羅尼，於大眾中廣為人說。若有聞此陀羅尼者得大利益，多瞋眾生於未來世應受惡者，皆悉盡滅不受果報，能知生死多諸過惡，修大善根取大福德，親近大善知識供給供養，是故速得不退阿耨多羅三藐三菩提。

「目連！此陀羅尼能然法燈，紹三寶種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！此陀羅尼能然法燈，紹三寶種。」