大方等大集經卷第三十六隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第三十六隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分陀羅尼品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏分陀羅尼品第二之二

爾時，西方去此佛剎四十二恒河沙等諸佛國土，過是數已有佛世界名堅固幢，其國有佛，號智德峯王如來、應供、正遍知，於五濁世與諸四眾眷屬圍遶而為說法。時彼眾中，有菩薩摩訶薩名炎德藏，在大眾中聽佛說法，仰觀虛空見無量無數阿僧祇菩薩摩訶薩眾，從西方來而往東方，復見東方有大光明。覩是事已，即白智德峯王佛言：「世尊！以何因緣有如是事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西方去此佛剎四十二恒河沙等諸佛國土，過是數已有佛世界名堅固幢，其國有佛，號智德峯王如來、應供、正遍知，於五濁世與諸四眾眷屬圍遶而為說法。時彼眾中，有菩薩摩訶薩名炎德藏，在大眾中聽佛說法，仰觀虛空見無量無數阿僧祇菩薩摩訶薩眾，從西方來而往東方，復見東方有大光明。覩是事已，即白智德峯王佛言：「世尊！以何因緣有如是事？」

爾時，智德峯王佛告炎德藏菩薩摩訶薩言：「善男子！東方去此四十二恒河沙等諸佛世界，有世界名曰娑婆。佛號釋迦牟尼如來、應供、正遍知，現處五濁為無量無邊眾生說三乘法，欲令法母三寶種久住故，法行不斷故，破魔界故，為欲建立佛法幢故。十方一切諸如來等，皆悉至彼娑婆世界，共說寶幢陀羅尼，說已各還本剎。今釋迦牟尼佛復為菩薩摩訶薩及聲聞眾更大集會，以四無礙智說三解脫門清淨梵行。娑婆世界地及虛空皆悉充滿，是諸大眾皆悉樂聞釋迦如來所說法門，心無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智德峯王佛告炎德藏菩薩摩訶薩言：「善男子！東方去此四十二恒河沙等諸佛世界，有世界名曰娑婆。佛號釋迦牟尼如來、應供、正遍知，現處五濁為無量無邊眾生說三乘法，欲令法母三寶種久住故，法行不斷故，破魔界故，為欲建立佛法幢故。十方一切諸如來等，皆悉至彼娑婆世界，共說寶幢陀羅尼，說已各還本剎。今釋迦牟尼佛復為菩薩摩訶薩及聲聞眾更大集會，以四無礙智說三解脫門清淨梵行。娑婆世界地及虛空皆悉充滿，是諸大眾皆悉樂聞釋迦如來所說法門，心無厭足。」

爾時，智德峯王佛告炎德藏菩薩摩訶薩言：「善男子！汝可持我語，往娑婆世界問訊釋迦牟尼佛。彼佛今說日藏法行壞龍境界名曰炎品，能盡一切眾生惡業。善男子！我有陀羅尼欲名無願順，汝可送往。此陀羅尼有大勢力有大利益，能盡一切欲貪色貪無色貪，能盡一切我慢慢慢增上慢，能破一切無明闇聚，能捨一切諸苦重擔，乃至能得盡智無生智，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智德峯王佛告炎德藏菩薩摩訶薩言：「善男子！汝可持我語，往娑婆世界問訊釋迦牟尼佛。彼佛今說日藏法行壞龍境界名曰炎品，能盡一切眾生惡業。善男子！我有陀羅尼欲名無願順，汝可送往。此陀羅尼有大勢力有大利益，能盡一切欲貪色貪無色貪，能盡一切我慢慢慢增上慢，能破一切無明闇聚，能捨一切諸苦重擔，乃至能得盡智無生智，得阿耨多羅三藐三菩提。」

時，彼世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼世尊而說呪曰：

「怛絰他(一) 舍那舍婆(二) 奢摩那舍婆(三) 阿婆叉舍婆(四) 斫芻舍婆(五) 輸嚧哆羅舍婆(六) 伽拏舍婆(七) 什婆舍婆(八) 迦耶舍婆(九) 摩那舍婆(十) 叉婆毘陀(十一) 斫芻畢利洟鼻叉婆(十二) 輸嚧哆囉阿婆叉婆(十三) 伽囉拏帝闍叉婆(十四) 視婆婆喻叉婆(十五) 迦耶羶囉摩叉婆(十六) 摩那烏闍叉婆(十七) 阿盧迦若那叉婆(十八) 毘闍僧羯摩叉婆(十九) 唵句囉呿伽叉婆(二十) 婆摩嘍畢也鼻耶叉婆(二十一) 舍摩迦闍叉婆(二十二) 叉耶囉娑叉婆(二十三) 羶哆鼻耶婆叉婆(二十四) 那都那(二十五) 泥那都那(二十六) 阿婆泥那都那(二十七) 那耶波那夷那都那(二十八) 伊沙伊婆都度呿𡃂(二十九) 莎呵(三十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 舍那舍婆(二) 奢摩那舍婆(三) 阿婆叉舍婆(四) 斫芻舍婆(五) 輸嚧哆羅舍婆(六) 伽拏舍婆(七) 什婆舍婆(八) 迦耶舍婆(九) 摩那舍婆(十) 叉婆毘陀(十一) 斫芻畢利洟鼻叉婆(十二) 輸嚧哆囉阿婆叉婆(十三) 伽囉拏帝闍叉婆(十四) 視婆婆喻叉婆(十五) 迦耶羶囉摩叉婆(十六) 摩那烏闍叉婆(十七) 阿盧迦若那叉婆(十八) 毘闍僧羯摩叉婆(十九) 唵句囉呿伽叉婆(二十) 婆摩嘍畢也鼻耶叉婆(二十一) 舍摩迦闍叉婆(二十二) 叉耶囉娑叉婆(二十三) 羶哆鼻耶婆叉婆(二十四) 那都那(二十五) 泥那都那(二十六) 阿婆泥那都那(二十七) 那耶波那夷那都那(二十八) 伊沙伊婆都度呿𡃂(二十九) 莎呵(三十)

「善男子！汝可持此無願順陀羅尼，往彼娑婆世界，如我辭曰：『智德峯王如來問訊釋迦牟尼佛，起居輕利、氣力安樂不？轉正法輪無障礙不？彼惡眾生樂聽所說日藏法行壞龍境界炎品不？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝可持此無願順陀羅尼，往彼娑婆世界，如我辭曰：『智德峯王如來問訊釋迦牟尼佛，起居輕利、氣力安樂不？轉正法輪無障礙不？彼惡眾生樂聽所說日藏法行壞龍境界炎品不？』」

爾時，炎德藏菩薩白智德峯王佛言：「世尊！我今已受持此陀羅尼，今雖欲往娑婆世界，而懷怖畏。何以故？我親從佛聞彼佛世界五濁熾盛，彼諸眾生眾苦逼迫，貪欲瞋恚愚癡邪見貪著女色，於須臾間能成阿鼻地獄惡業，以是義故我甚怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，炎德藏菩薩白智德峯王佛言：「世尊！我今已受持此陀羅尼，今雖欲往娑婆世界，而懷怖畏。何以故？我親從佛聞彼佛世界五濁熾盛，彼諸眾生眾苦逼迫，貪欲瞋恚愚癡邪見貪著女色，於須臾間能成阿鼻地獄惡業，以是義故我甚怖畏。」

爾時，智德峯王佛告炎德藏菩薩言：「善男子！汝飛於彼娑婆世界四天下中，二十一日化作金翅鳥王，令彼大海六十四萬億諸龍見汝形故皆生怖畏，以是因緣受三歸依，乃至發阿耨多羅三藐三菩提心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智德峯王佛告炎德藏菩薩言：「善男子！汝飛於彼娑婆世界四天下中，二十一日化作金翅鳥王，令彼大海六十四萬億諸龍見汝形故皆生怖畏，以是因緣受三歸依，乃至發阿耨多羅三藐三菩提心不？」

炎德藏菩薩言：「如是。世尊！實如聖說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎德藏菩薩言：「如是。世尊！實如聖說。」

爾時，智德峯王佛復告炎德藏菩薩言：「善男子！汝往於彼娑婆世界四天下中亢旱之處，於七日中化作象頭、馬頭大龍王身，令舊住龍心生怖畏，不安本處悉騰虛空，七日之中澍大甘雨耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智德峯王佛復告炎德藏菩薩言：「善男子！汝往於彼娑婆世界四天下中亢旱之處，於七日中化作象頭、馬頭大龍王身，令舊住龍心生怖畏，不安本處悉騰虛空，七日之中澍大甘雨耶？」

炎德藏菩薩言：「世尊！實如聖說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎德藏菩薩言：「世尊！實如聖說。」

佛言：「善男子！汝於如是諸惡龍中尚不怖畏，又汝過去發弘誓願，在在處處利益眾生。何故今者忽生恐畏？汝受我使莫生驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝於如是諸惡龍中尚不怖畏，又汝過去發弘誓願，在在處處利益眾生。何故今者忽生恐畏？汝受我使莫生驚怖。」

爾時，智德峯王佛告炎德藏菩薩言：「善男子！我復教汝智慧依止大授記陀羅尼，汝持往彼得無怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智德峯王佛告炎德藏菩薩言：「善男子！我復教汝智慧依止大授記陀羅尼，汝持往彼得無怖畏。」

爾時，炎德藏菩薩白佛言：「世尊！譬如智人坐伏藏上，以手把土忽得一寶。得已，歡喜復更重把，如是漸漸得寶轉多，我亦如是重問如來，望得如來無價法寶。得是寶已，為欲教化諸眾生故。若蒙如來開大法印，以法印力如來力故，則能教化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，炎德藏菩薩白佛言：「世尊！譬如智人坐伏藏上，以手把土忽得一寶。得已，歡喜復更重把，如是漸漸得寶轉多，我亦如是重問如來，望得如來無價法寶。得是寶已，為欲教化諸眾生故。若蒙如來開大法印，以法印力如來力故，則能教化一切眾生。」

爾時，智德峯王佛即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智德峯王佛即說呪曰：

「怛絰他(一) 珊提(多夷反)囉那奢摩(二) 三摸他那奢摩(三) 阿跋闍那奢摩(四) 莎凌楞伽奢摩(五) 僧逾伽奢摩(六) 拔䭾那奢摩(七) 三摩毘沙摩奢摩(八) 婆多那奢摩(九) 三摩羯嵐摩奢摩(十) 遏毘馱奢摩(十一) 耶婆闍羅摩羅拏奢摩(十二) 耶婆薩婆摩奴闍奢摩(十三) 耶婆薩婆怛利陀都(十四) 三斯羯利哆奢摩(十五) 阿邏波羅奢摩(十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 珊提(多夷反)囉那奢摩(二) 三摸他那奢摩(三) 阿跋闍那奢摩(四) 莎凌楞伽奢摩(五) 僧逾伽奢摩(六) 拔䭾那奢摩(七) 三摩毘沙摩奢摩(八) 婆多那奢摩(九) 三摩羯嵐摩奢摩(十) 遏毘馱奢摩(十一) 耶婆闍羅摩羅拏奢摩(十二) 耶婆薩婆摩奴闍奢摩(十三) 耶婆薩婆怛利陀都(十四) 三斯羯利哆奢摩(十五) 阿邏波羅奢摩(十六)」

佛言：「善男子！此智慧依止授記陀羅尼，彼土眾生若有聞者，皆能輕薄下中上結，色無色有亦復如是，恒河沙等劫生死過惡皆悉散滅。過去五有身口意業，生於有中受不愛果，所在生處障修善根、四大衰惡，所愛之財求不能得，舊所親愛悉皆離散；所不樂事而悉和合，身受諸苦心多濁亂，不樂修習一切善根，樂著一切諸不善法，如是等業悉滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此智慧依止授記陀羅尼，彼土眾生若有聞者，皆能輕薄下中上結，色無色有亦復如是，恒河沙等劫生死過惡皆悉散滅。過去五有身口意業，生於有中受不愛果，所在生處障修善根、四大衰惡，所愛之財求不能得，舊所親愛悉皆離散；所不樂事而悉和合，身受諸苦心多濁亂，不樂修習一切善根，樂著一切諸不善法，如是等業悉滅無餘。

「善男子！若有一聞此陀羅尼一心聽受，七日七夜專精修習，如上所說諸惡罪業皆得消滅，除五無間、誹謗正法、毀呰聖人、犯四重禁，此四種人失陀羅尼力畢定受罪。若復有人無是四罪樂修善根，修行檀波羅蜜種種布施，是人則為一切諸佛、諸菩薩眾、聲聞、緣覺之所加護，以聖加故得無盡物，亦樂持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。一切天人阿修羅等不能沮壞，常為一切天王人王，見者恭敬供養禮拜，聞者歡喜心常憶念讚歎守護。臨命終時得見十方曾所念佛，皆來授手作如是言：『善男子來，我今將汝向我世界，令汝安住十地位中。』彼人見佛心大歡喜，以歡喜故得生清淨有佛國中，速住十地，是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有一聞此陀羅尼一心聽受，七日七夜專精修習，如上所說諸惡罪業皆得消滅，除五無間、誹謗正法、毀呰聖人、犯四重禁，此四種人失陀羅尼力畢定受罪。若復有人無是四罪樂修善根，修行檀波羅蜜種種布施，是人則為一切諸佛、諸菩薩眾、聲聞、緣覺之所加護，以聖加故得無盡物，亦樂持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。一切天人阿修羅等不能沮壞，常為一切天王人王，見者恭敬供養禮拜，聞者歡喜心常憶念讚歎守護。臨命終時得見十方曾所念佛，皆來授手作如是言：『善男子來，我今將汝向我世界，令汝安住十地位中。』彼人見佛心大歡喜，以歡喜故得生清淨有佛國中，速住十地，是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！此智慧依止大授記陀羅尼，有如是大力有大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此智慧依止大授記陀羅尼，有如是大力有大利益。

「善男子！彼娑婆世界有諸眾生，不到涅槃道。何以故？造五無間、誹謗正法、毀呰聖人、犯四重禁，如是眾生十方淨土所不容者皆生彼國，是諸眾生於三惡道長夜受於種種諸苦。彼眾生等雖出三塗，已無清淨業因緣故，釋迦如來本願力故，還復生於彼娑婆界。若諸眾生過去所有信根乃至慧根，曾修布施乃至智慧，曾修願行不樂流轉，學涅槃道淨修梵行，如是人等生彼世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼娑婆世界有諸眾生，不到涅槃道。何以故？造五無間、誹謗正法、毀呰聖人、犯四重禁，如是眾生十方淨土所不容者皆生彼國，是諸眾生於三惡道長夜受於種種諸苦。彼眾生等雖出三塗，已無清淨業因緣故，釋迦如來本願力故，還復生於彼娑婆界。若諸眾生過去所有信根乃至慧根，曾修布施乃至智慧，曾修願行不樂流轉，學涅槃道淨修梵行，如是人等生彼世界。

「惡業眾生得醜陋身，諸根缺減其心暗鈍，衣服飲食臥具湯藥，資生乏少壽命短促，癡無智慧睡眠不安，薄善根少福德，諸適意事而不從心復無悲心。樂行惡行樂著惡見，樂習惡論樂起惡願，樂受惡法不信正法，多諸病苦多散亂心，多樂惡事造三惡業，虛妄憶想非吉為吉，心不樂忍其心麁獷，常樂修習十不善業，誹謗三寶趣三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡業眾生得醜陋身，諸根缺減其心暗鈍，衣服飲食臥具湯藥，資生乏少壽命短促，癡無智慧睡眠不安，薄善根少福德，諸適意事而不從心復無悲心。樂行惡行樂著惡見，樂習惡論樂起惡願，樂受惡法不信正法，多諸病苦多散亂心，多樂惡事造三惡業，虛妄憶想非吉為吉，心不樂忍其心麁獷，常樂修習十不善業，誹謗三寶趣三惡道。

「善男子！彼佛剎中如是眾生，聞此智慧依止授記陀羅尼，至心一聽者，彼諸眾生生厭離心度三惡道。復有眾生曾修信根乃至慧根，亦曾修習六波羅蜜，不樂流轉淨修梵行，若得聞此陀羅尼已，增益壽命身少病苦，智慧增益資財無損，長善根海增善知識，乃至增益一切善業皆悉成就，成就正見具足十善種三善根，樂三自歸樂起諸願，樂阿蘭若光顯三寶。復能於此智慧依止大授記陀羅尼，至心聽受專精修習，讀誦受持乃至七日七夜憶念不捨，成就如是無量功德，除五無間、誹謗正法、毀呰賢聖、犯四重禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼佛剎中如是眾生，聞此智慧依止授記陀羅尼，至心一聽者，彼諸眾生生厭離心度三惡道。復有眾生曾修信根乃至慧根，亦曾修習六波羅蜜，不樂流轉淨修梵行，若得聞此陀羅尼已，增益壽命身少病苦，智慧增益資財無損，長善根海增善知識，乃至增益一切善業皆悉成就，成就正見具足十善種三善根，樂三自歸樂起諸願，樂阿蘭若光顯三寶。復能於此智慧依止大授記陀羅尼，至心聽受專精修習，讀誦受持乃至七日七夜憶念不捨，成就如是無量功德，除五無間、誹謗正法、毀呰賢聖、犯四重禁。

「如是眾生墮於惡趣，於彼命終而來生此娑婆世界，以彼業氣習未盡故，於未來世應受惡報，由得聞此智慧依止大授記陀羅尼，於現在身雖不能得勝妙果報，以陀羅尼力故於當來世無量惡報悉滅無餘。彼諸眾生為滅如是諸惡業故，應當書寫此陀羅尼門，復應造作七佛形像。於釋迦牟尼佛法之中，建立寺舍供養供給法行比丘，亦當數數受八戒齋，勤行精進樂聽正法如說修行。此諸眾生於三寶中得決定信生歡喜心因緣故，能滅無量百千萬億那由他劫在在處處應受惡道種種諸苦。於現在世多諸病苦，受身形殘資生減失，眷屬離散為人奴僕，受諸撾打惡口麁獷，不得自在為人誹謗，已受如是種種苦故，過去惡業皆悉滅無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是眾生墮於惡趣，於彼命終而來生此娑婆世界，以彼業氣習未盡故，於未來世應受惡報，由得聞此智慧依止大授記陀羅尼，於現在身雖不能得勝妙果報，以陀羅尼力故於當來世無量惡報悉滅無餘。彼諸眾生為滅如是諸惡業故，應當書寫此陀羅尼門，復應造作七佛形像。於釋迦牟尼佛法之中，建立寺舍供養供給法行比丘，亦當數數受八戒齋，勤行精進樂聽正法如說修行。此諸眾生於三寶中得決定信生歡喜心因緣故，能滅無量百千萬億那由他劫在在處處應受惡道種種諸苦。於現在世多諸病苦，受身形殘資生減失，眷屬離散為人奴僕，受諸撾打惡口麁獷，不得自在為人誹謗，已受如是種種苦故，過去惡業皆悉滅無。

「如是，善男子！此智慧依止授記大陀羅尼，於諸眾生有大勢力我今更說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！此智慧依止授記大陀羅尼，於諸眾生有大勢力我今更說。」

爾時，世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說呪曰：

「怛絰他(一) 佉伽波利眵(尺之反)提(二) 伽唎婆叉(惻檀反)西(三) 伽跛利(四) 鼻陀鉢囉婆伽叉(惻檀反)(五) 叉婆踰岐(強予反)(六) 鉢底呵黎(七) 奢摩那四迦涕(八) 三摩迷伽闍師(踈齋反)(九) 阿叉夜那低(十) 叉婆跋栘(常兮反)(十一) 禰䭾那闍師(十二) 娑摩娜闍師(十三) 娑摩伽邏闍師(十四) 阿地呵奢夜闍師(十五) 鼻鉢囉婆闍師(十六) 西叉闍師(十七) 西禰夜闍婆闍師(十八) 娑利羅瞿咥(馨指反)夜闍師(十九) 娑利羅瞿咥夜阿阿鞞綺婆那鳩世(二十) 薩檀拘帝(二十一) 私婆檀那梯(二十二) 毘哆鉢囉鼻利低(二十三) 嘔波羶囉磨娜梯(二十四) 阿那叱地夜跋羅企(羌予反)(二十五) 鉢羅帝羯迷那(二十六) 三迦太夜世(二十七) 薩盧遮那婆迷(二十八) 拘嚧太黎(二十九) 迦摩薩世(三十) 阿世奢佉岐(𨈬予反)(三十一) 那夜軍闍(三十二) 鼻地夜跋泥(三十三) 羯羅那跋泥(三十四) 欝遮跋泥(三十五) 三迷摩迦黎(三十六) 奢利夜跋泥(三十七) 摸伽闍師(三十八) 呵利拘那婆(三十九) 那夜那目企(四十) 娑囉叉拘黎(四十一) 那邏延拏樹黎(四十二) 因陀羅婆薩泥(四十三) 烏阿(四十四) 阿婆阿(四十五) 阿阿(四十六) 何羅婆阿(四十七) 婆囉(四十八) 阿婆囉(四十九) 何羅薩彌伽(其我反)(五十) 豆佉禰提(都夷反)羅(五十一) 涅槃醯莎和呵(五十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 佉伽波利眵(尺之反)提(二) 伽唎婆叉(惻檀反)西(三) 伽跛利(四) 鼻陀鉢囉婆伽叉(惻檀反)(五) 叉婆踰岐(強予反)(六) 鉢底呵黎(七) 奢摩那四迦涕(八) 三摩迷伽闍師(踈齋反)(九) 阿叉夜那低(十) 叉婆跋栘(常兮反)(十一) 禰䭾那闍師(十二) 娑摩娜闍師(十三) 娑摩伽邏闍師(十四) 阿地呵奢夜闍師(十五) 鼻鉢囉婆闍師(十六) 西叉闍師(十七) 西禰夜闍婆闍師(十八) 娑利羅瞿咥(馨指反)夜闍師(十九) 娑利羅瞿咥夜阿阿鞞綺婆那鳩世(二十) 薩檀拘帝(二十一) 私婆檀那梯(二十二) 毘哆鉢囉鼻利低(二十三) 嘔波羶囉磨娜梯(二十四) 阿那叱地夜跋羅企(羌予反)(二十五) 鉢羅帝羯迷那(二十六) 三迦太夜世(二十七) 薩盧遮那婆迷(二十八) 拘嚧太黎(二十九) 迦摩薩世(三十) 阿世奢佉岐(𨈬予反)(三十一) 那夜軍闍(三十二) 鼻地夜跋泥(三十三) 羯羅那跋泥(三十四) 欝遮跋泥(三十五) 三迷摩迦黎(三十六) 奢利夜跋泥(三十七) 摸伽闍師(三十八) 呵利拘那婆(三十九) 那夜那目企(四十) 娑囉叉拘黎(四十一) 那邏延拏樹黎(四十二) 因陀羅婆薩泥(四十三) 烏阿(四十四) 阿婆阿(四十五) 阿阿(四十六) 何羅婆阿(四十七) 婆囉(四十八) 阿婆囉(四十九) 何羅薩彌伽(其我反)(五十) 豆佉禰提(都夷反)羅(五十一) 涅槃醯莎和呵(五十二)

「善男子！此大授記陀羅尼有大功德、有大勢力、有大利益，能盡一切惡業，憐愍救護一切眾生，悉能洗除諸罪垢穢，身心光潔能與念力與寂滅力。若有眾生一心聽受如說修行，一切如來、一切菩薩、一切辟支佛、一切阿羅漢悉皆加護，乃至天王人王亦常護念，敬愛禮拜供養供給。彼人臨終，得見過去曾所誦念十方諸佛，皆悉授手作如是言：『善男子來，我今將汝生淨佛土，汝生我國速住十地。』彼人見佛得大歡喜，大歡喜故命終得生淨佛國土，既生彼已得住十地，不久得成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此大授記陀羅尼有大功德、有大勢力、有大利益，能盡一切惡業，憐愍救護一切眾生，悉能洗除諸罪垢穢，身心光潔能與念力與寂滅力。若有眾生一心聽受如說修行，一切如來、一切菩薩、一切辟支佛、一切阿羅漢悉皆加護，乃至天王人王亦常護念，敬愛禮拜供養供給。彼人臨終，得見過去曾所誦念十方諸佛，皆悉授手作如是言：『善男子來，我今將汝生淨佛土，汝生我國速住十地。』彼人見佛得大歡喜，大歡喜故命終得生淨佛國土，既生彼已得住十地，不久得成阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！此智慧依止大陀羅尼，有如是力，能淨惡業成就淨心，證涅槃道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此智慧依止大陀羅尼，有如是力，能淨惡業成就淨心，證涅槃道。」

爾時，智德峯王佛告炎藏菩薩言：「善男子！持此陀羅尼，往詣娑婆世界至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『智德峯王佛問訊世尊。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智德峯王佛告炎藏菩薩言：「善男子！持此陀羅尼，往詣娑婆世界至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『智德峯王佛問訊世尊。』」

炎藏菩薩摩訶薩言：「唯然，受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎藏菩薩摩訶薩言：「唯然，受教。」

時彼眾中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩，異口同聲作如是言：「我等今者樂欲見彼娑婆世界釋迦牟尼佛，禮拜供養及見大眾，聽受日藏壞龍境界能盡諸惡業陀羅尼門。我等昔來初未曾往彼娑婆界，今從定起欲往彼土，惟願世尊聽我等往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩，異口同聲作如是言：「我等今者樂欲見彼娑婆世界釋迦牟尼佛，禮拜供養及見大眾，聽受日藏壞龍境界能盡諸惡業陀羅尼門。我等昔來初未曾往彼娑婆界，今從定起欲往彼土，惟願世尊聽我等往。」

爾時，智德峯王如來告眾菩薩摩訶薩言：「善男子！欲往隨意，應當攝心以遊彼國，汝等各自變身如那羅延具足莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智德峯王如來告眾菩薩摩訶薩言：「善男子！欲往隨意，應當攝心以遊彼國，汝等各自變身如那羅延具足莊嚴。」

時炎藏菩薩與諸菩薩摩訶薩眾，一切皆作那羅延身莊嚴示現，頂禮佛足右遶三匝，即從彼發如一念頃至娑婆界四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所。到已，以閻浮金末而散佛上。既供養已，頂禮白佛言：「世尊！智德峯王如來問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利、氣力安不？轉正法輪無障礙不？』」作是語已却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時炎藏菩薩與諸菩薩摩訶薩眾，一切皆作那羅延身莊嚴示現，頂禮佛足右遶三匝，即從彼發如一念頃至娑婆界四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所。到已，以閻浮金末而散佛上。既供養已，頂禮白佛言：「世尊！智德峯王如來問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利、氣力安不？轉正法輪無障礙不？』」作是語已却住一面。

爾時，北方去此娑婆世界八十恒河沙佛剎，過是數已有佛世界，名普上香，五濁充滿。彼國有佛，號德華藏如來、應供、正遍知，現在說法。彼佛眾中有菩薩摩訶薩名虛空藏，在會聽法。爾時，虛空藏菩薩摩訶薩仰觀虛空，見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩，從北方來往詣南方，復見南方有大光明。見是事已，即白佛言：「世尊！我始從定起在會聽法，見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩，從北方來往詣南方，復見南方有大光明。以何因緣有如是事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北方去此娑婆世界八十恒河沙佛剎，過是數已有佛世界，名普上香，五濁充滿。彼國有佛，號德華藏如來、應供、正遍知，現在說法。彼佛眾中有菩薩摩訶薩名虛空藏，在會聽法。爾時，虛空藏菩薩摩訶薩仰觀虛空，見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩，從北方來往詣南方，復見南方有大光明。見是事已，即白佛言：「世尊！我始從定起在會聽法，見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩，從北方來往詣南方，復見南方有大光明。以何因緣有如是事？」

爾時，德華藏佛告虛空藏菩薩言：「善男子！於此南方過八十恒河沙佛剎，有佛世界名曰娑婆，亦如我剎五濁充滿。彼中有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知，今現在世，為諸眾生說三乘法，欲令法母久住世故，令三寶種不斷絕故，建大法幢壞魔網故。十方諸佛皆集彼國說寶幢陀羅尼，說已各還本土。釋迦牟尼佛為諸菩薩摩訶薩、大聲聞眾作大集會，以四無礙智說三解脫門。彼佛土中地及虛空大眾充滿，如來處於師子之座，放大光明說深妙法，清淨梵行及以四攝，日藏法門壞龍境界炎品，除諸眾生不善惡業陀羅尼門，一切樂聞無有厭足常作是念。若有十方一切剎中菩薩摩訶薩，億百千劫行菩薩行，欲得逮於一生補處，乃至十八不共之法，自具足得無障礙智不隨他教者，彼諸菩薩悉應來集娑婆世界，以自善根入種種三昧，令此世界大地得大利益，令諸眾生不失念力，布施持戒忍辱精進得大智慧，亦如他方清淨佛土具諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德華藏佛告虛空藏菩薩言：「善男子！於此南方過八十恒河沙佛剎，有佛世界名曰娑婆，亦如我剎五濁充滿。彼中有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知，今現在世，為諸眾生說三乘法，欲令法母久住世故，令三寶種不斷絕故，建大法幢壞魔網故。十方諸佛皆集彼國說寶幢陀羅尼，說已各還本土。釋迦牟尼佛為諸菩薩摩訶薩、大聲聞眾作大集會，以四無礙智說三解脫門。彼佛土中地及虛空大眾充滿，如來處於師子之座，放大光明說深妙法，清淨梵行及以四攝，日藏法門壞龍境界炎品，除諸眾生不善惡業陀羅尼門，一切樂聞無有厭足常作是念。若有十方一切剎中菩薩摩訶薩，億百千劫行菩薩行，欲得逮於一生補處，乃至十八不共之法，自具足得無障礙智不隨他教者，彼諸菩薩悉應來集娑婆世界，以自善根入種種三昧，令此世界大地得大利益，令諸眾生不失念力，布施持戒忍辱精進得大智慧，亦如他方清淨佛土具諸功德。

「今此娑婆世界亦有十方諸大菩薩摩訶薩眾悉來集會。彼菩薩眾於娑婆世界，隨自分力各入三昧，從於身邊而放光明，或如大燈，或如百千萬億無量無邊日月光明。彼諸菩薩摩訶薩皆大集會彼娑婆界，以是因緣有大光明。彼十方佛剎諸菩薩眾未至彼者，從三昧起趣於南方，往娑婆世界欲見釋迦牟尼佛及諸大眾，欲聞破壞一切惡業陀羅尼門。結加趺坐，各各入於奮迅遊戲諸深禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此娑婆世界亦有十方諸大菩薩摩訶薩眾悉來集會。彼菩薩眾於娑婆世界，隨自分力各入三昧，從於身邊而放光明，或如大燈，或如百千萬億無量無邊日月光明。彼諸菩薩摩訶薩皆大集會彼娑婆界，以是因緣有大光明。彼十方佛剎諸菩薩眾未至彼者，從三昧起趣於南方，往娑婆世界欲見釋迦牟尼佛及諸大眾，欲聞破壞一切惡業陀羅尼門。結加趺坐，各各入於奮迅遊戲諸深禪定。

「善男子！汝今可往彼娑婆世界。善男子！彼中眾生短命多病、少智慧、少善根、少福德，於三惡道心無怖畏，乏少資生多貪愛欲，行不淨行無慚無愧樂行十惡，如是眾生捨此身已墮於惡道。復有生於惡夜叉中、迦吒富單那中，乃至阿迦富單那中，既生彼已，收地精氣及種種穀華果草木一切等味，其有食者身力減損。彼諸惡鬼增益勢力，常伺人便住胎出胎，隨其成長乃至奪命。是故彼諸眾生多病短命無念慧力，不畏未來三惡道苦，乃至樂行十不善業墮於惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝今可往彼娑婆世界。善男子！彼中眾生短命多病、少智慧、少善根、少福德，於三惡道心無怖畏，乏少資生多貪愛欲，行不淨行無慚無愧樂行十惡，如是眾生捨此身已墮於惡道。復有生於惡夜叉中、迦吒富單那中，乃至阿迦富單那中，既生彼已，收地精氣及種種穀華果草木一切等味，其有食者身力減損。彼諸惡鬼增益勢力，常伺人便住胎出胎，隨其成長乃至奪命。是故彼諸眾生多病短命無念慧力，不畏未來三惡道苦，乃至樂行十不善業墮於惡道。

「善男子！我於過去行菩薩時作如是願，牢固勇猛勤無休息，供養諸佛如說修行，諮問彼佛何等陀羅尼呪，能護胎藏及以母身，令得安隱？令諸惡龍、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、裨黎多、毘舍闍、富單那、迦吒富單那、烏摩羅、阿跋思摩羅，或一日瘧乃至四日，或毒藥惡呪，或行惡藥，能令身心逼迫苦者，令是諸惡悉不得便？或在母胎，乃至出胎、乳哺長養，種種飲食吸其精氣，身心濁亂悉不得便？令彼眾生安隱住胎，乃至乳哺長養身心不濁，無病長命增益智慧，乃至能行十善業道，樂行布施樂持禁戒，怖畏未來三惡道苦。何等陀羅尼能得如是？唯願大慈為我宣說，我得聞已，於當來世教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於過去行菩薩時作如是願，牢固勇猛勤無休息，供養諸佛如說修行，諮問彼佛何等陀羅尼呪，能護胎藏及以母身，令得安隱？令諸惡龍、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、裨黎多、毘舍闍、富單那、迦吒富單那、烏摩羅、阿跋思摩羅，或一日瘧乃至四日，或毒藥惡呪，或行惡藥，能令身心逼迫苦者，令是諸惡悉不得便？或在母胎，乃至出胎、乳哺長養，種種飲食吸其精氣，身心濁亂悉不得便？令彼眾生安隱住胎，乃至乳哺長養身心不濁，無病長命增益智慧，乃至能行十善業道，樂行布施樂持禁戒，怖畏未來三惡道苦。何等陀羅尼能得如是？唯願大慈為我宣說，我得聞已，於當來世教化眾生。

「爾時，彼佛即為我說奢摩裴多悉致蔓多羅，大授記陀羅尼。我聞此呪，受持流布無量億劫，常以此呪化導眾生，令得修行六波羅蜜牢固精進。復以此呪，護諸母人及護胎藏。若天，若烏摩羅、阿跋娑摩囉、人、非人等，於彼婦人及以胎藏，不能令彼四大不調身心濁亂，奪人精氣惡呪惡藥，乃至阿修羅，及餘世間壞胎藏者亦不得便，胎藏安隱產生無難，諸根滿足身體清淨顏貌端正，具足智慧不失念力，大力諸天百千萬億，及諸眷屬無量眾數常隨衛護。能令彼得宿命智慧，怖畏惡道生慈悲心，樂行布施持戒忍辱精進禪定，樂善知識易得聖智。能得盡苦具足智慧。樂空寂處滅諸煩惱，天、龍、夜叉、諸鬼神等供養供給，厭惡生死志求涅槃，乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心，在在生處終不忘失菩提之心，速得成就菩薩三昧。若生辟支佛心現得順忍，於未來世成辟支佛。若發聲聞心得四諦順忍，不墮三惡生天人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼佛即為我說奢摩裴多悉致蔓多羅，大授記陀羅尼。我聞此呪，受持流布無量億劫，常以此呪化導眾生，令得修行六波羅蜜牢固精進。復以此呪，護諸母人及護胎藏。若天，若烏摩羅、阿跋娑摩囉、人、非人等，於彼婦人及以胎藏，不能令彼四大不調身心濁亂，奪人精氣惡呪惡藥，乃至阿修羅，及餘世間壞胎藏者亦不得便，胎藏安隱產生無難，諸根滿足身體清淨顏貌端正，具足智慧不失念力，大力諸天百千萬億，及諸眷屬無量眾數常隨衛護。能令彼得宿命智慧，怖畏惡道生慈悲心，樂行布施持戒忍辱精進禪定，樂善知識易得聖智。能得盡苦具足智慧。樂空寂處滅諸煩惱，天、龍、夜叉、諸鬼神等供養供給，厭惡生死志求涅槃，乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心，在在生處終不忘失菩提之心，速得成就菩薩三昧。若生辟支佛心現得順忍，於未來世成辟支佛。若發聲聞心得四諦順忍，不墮三惡生天人中。

「善男子！我於過去行菩薩行時，以無量方便教化眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。善男子！此陀羅尼，如是大力有大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於過去行菩薩行時，以無量方便教化眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。善男子！此陀羅尼，如是大力有大利益。

「善男子！若諸眾生遇重癩病，應以此陀羅尼呪師子乳與病者服，一切諸病悉皆除愈。若不能得師子乳者，取祭死屍邊食，以此陀羅尼呪之與病者服，一切諸病亦悉除愈。若無此食應取塵棄藥，持此陀羅尼呪之與病者服，一切諸病亦得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生遇重癩病，應以此陀羅尼呪師子乳與病者服，一切諸病悉皆除愈。若不能得師子乳者，取祭死屍邊食，以此陀羅尼呪之與病者服，一切諸病亦悉除愈。若無此食應取塵棄藥，持此陀羅尼呪之與病者服，一切諸病亦得除愈。

「善男子！我於過去行菩薩行時，如是勤求方便教化眾生，乃至令住阿耨多羅三藐三菩提。若見諸樹無華果者，我時即以此呪用呪雨水澆灌樹根，彼樹華果即得滋茂，乃至蒱桃種種穀草皆令茂盛。若天無雨取溝瀆中諸不淨汁，安龜甲中以呪呪之，以瞻波迦樹葉裹此龜甲，置龍池中即時大雨。若天多雨損敗苗實，當取阿闍迦羅蛇頭中珠以呪呪之，置龍泉中雨即便止。若非時黑風大寒大熱，日月星宿失其常度，年節四時變異災怪，應愍眾生七日七夜淨修梵行澡浴身體，服食乳糜若但食菜，一心專念更無異想。七日七夜諷誦受持此陀羅尼，復以此陀羅尼呪呪淨葵菜，裹摩陀那果安天廟中，即除非時風雨寒熱種種災惡，日月星宿還依常度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於過去行菩薩行時，如是勤求方便教化眾生，乃至令住阿耨多羅三藐三菩提。若見諸樹無華果者，我時即以此呪用呪雨水澆灌樹根，彼樹華果即得滋茂，乃至蒱桃種種穀草皆令茂盛。若天無雨取溝瀆中諸不淨汁，安龜甲中以呪呪之，以瞻波迦樹葉裹此龜甲，置龍池中即時大雨。若天多雨損敗苗實，當取阿闍迦羅蛇頭中珠以呪呪之，置龍泉中雨即便止。若非時黑風大寒大熱，日月星宿失其常度，年節四時變異災怪，應愍眾生七日七夜淨修梵行澡浴身體，服食乳糜若但食菜，一心專念更無異想。七日七夜諷誦受持此陀羅尼，復以此陀羅尼呪呪淨葵菜，裹摩陀那果安天廟中，即除非時風雨寒熱種種災惡，日月星宿還依常度。

「善男子！我於過去修菩提時，欲令眾生所在安隱。若見虛妄憶想倒見眾生，我於爾時為彼說此陀羅尼呪。彼諸眾生聞此呪已，虛妄顛倒皆悉捨離，修十善業起於善願婬欲薄少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於過去修菩提時，欲令眾生所在安隱。若見虛妄憶想倒見眾生，我於爾時為彼說此陀羅尼呪。彼諸眾生聞此呪已，虛妄顛倒皆悉捨離，修十善業起於善願婬欲薄少。

「善男子！我於過去以方便力教化眾生令住六波羅蜜，亦自具行六波羅蜜，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於過去以方便力教化眾生令住六波羅蜜，亦自具行六波羅蜜，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！此陀羅尼能與眾生如是大力，與大利益，能除一切諸病苦惱，能護懷妊婦人及以胎藏，能壞一切煩惱諸結，能知四大五陰、十二入、十八界示方便道，能覺安隱快樂涅槃，能令眾生信心清淨，能入諸法差別法門，攝諸外道壞魔境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼能與眾生如是大力，與大利益，能除一切諸病苦惱，能護懷妊婦人及以胎藏，能壞一切煩惱諸結，能知四大五陰、十二入、十八界示方便道，能覺安隱快樂涅槃，能令眾生信心清淨，能入諸法差別法門，攝諸外道壞魔境界。

「善男子！此陀羅尼力能令一切諸天歡喜，夜叉惡鬼心生知足，諸阿修羅極大怖畏，迦樓羅、緊陀羅等亦皆歡喜，摩睺羅伽不能反顧。摧伏邪論，能令剎利、婆羅門、毘舍、首陀信心歡喜，能令女人薄少婬欲。於多聞者益其念力，修禪定者樂阿蘭若，能却一切盜賊鬪諍、飢饉、疫病、旱澇、寒熱麁澁、惡觸，如是等事皆悉除滅，法母增長佛法流布，三寶不斷除生死畏，破無明聚棄捨苦檐，能得盡智及無生智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼力能令一切諸天歡喜，夜叉惡鬼心生知足，諸阿修羅極大怖畏，迦樓羅、緊陀羅等亦皆歡喜，摩睺羅伽不能反顧。摧伏邪論，能令剎利、婆羅門、毘舍、首陀信心歡喜，能令女人薄少婬欲。於多聞者益其念力，修禪定者樂阿蘭若，能却一切盜賊鬪諍、飢饉、疫病、旱澇、寒熱麁澁、惡觸，如是等事皆悉除滅，法母增長佛法流布，三寶不斷除生死畏，破無明聚棄捨苦檐，能得盡智及無生智。」

爾時，世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說呪曰：

「怛絰他(一) 摩那叉(惻我反)(二) 阿婆叉(三) 羅伽娑叉(四) 闍羅叉(五) 末磨那叉(六) 阿婆叉(七) 曼陀叉(八) 那茶叉(九) 那茶羅休(十) 鼻薩那吒(十一) 佉伽那吒(十二) 阿吒那吒(十三) 拘那吒(十四) 鉢利鳩薩那吒(十五) 那茶那吒(十六) 富利迦那吒(十七) 欝怛羅那吒(十八) 迦毘那吒(十九) 軍闍那吒(二十) 蘇目伽那吒(二十一) 遮婆茂婆羅那吒(二十二) 佉伽凡鉗婆囉那吒(二十三) 富沙迦囉那吒(二十四) 系娑(蘇我反)欝盧達囉那吒(二十五) 三摩羅耶那吒(二十六) 失囉鳩三(二十七) 憍怛吒(二十八) 怛羅(二十九) 摩妬佉囉婆(三十) 提畜叉(三十一) 婆帝囉竪(三十二) 豆婆那摩囉竪(三十三) 婆呵那否智(三十四) 僧低囉闍婆(三十五) 阿摩囉闍婆(三十六) 摩呼囉伽闍羅(三十七) 阿禰拏婆囉(三十八) 阿禰拏叉(三十九) 阿婆呵摩唎伽禰拏叉(四十) 㖶沙㖶婆都豆佉寫(四十一) 娑和呵(四十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 摩那叉(惻我反)(二) 阿婆叉(三) 羅伽娑叉(四) 闍羅叉(五) 末磨那叉(六) 阿婆叉(七) 曼陀叉(八) 那茶叉(九) 那茶羅休(十) 鼻薩那吒(十一) 佉伽那吒(十二) 阿吒那吒(十三) 拘那吒(十四) 鉢利鳩薩那吒(十五) 那茶那吒(十六) 富利迦那吒(十七) 欝怛羅那吒(十八) 迦毘那吒(十九) 軍闍那吒(二十) 蘇目伽那吒(二十一) 遮婆茂婆羅那吒(二十二) 佉伽凡鉗婆囉那吒(二十三) 富沙迦囉那吒(二十四) 系娑(蘇我反)欝盧達囉那吒(二十五) 三摩羅耶那吒(二十六) 失囉鳩三(二十七) 憍怛吒(二十八) 怛羅(二十九) 摩妬佉囉婆(三十) 提畜叉(三十一) 婆帝囉竪(三十二) 豆婆那摩囉竪(三十三) 婆呵那否智(三十四) 僧低囉闍婆(三十五) 阿摩囉闍婆(三十六) 摩呼囉伽闍羅(三十七) 阿禰拏婆囉(三十八) 阿禰拏叉(三十九) 阿婆呵摩唎伽禰拏叉(四十) 㖶沙㖶婆都豆佉寫(四十一) 娑和呵(四十二)」

爾時，世尊說此陀羅尼時，彼大眾中六萬億人得柔順忍，復有六十頻婆羅人得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此陀羅尼時，彼大眾中六萬億人得柔順忍，復有六十頻婆羅人得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。

「善男子！汝可持我此陀羅尼往娑婆界如我辭曰：『北方去此八十恒河沙佛剎，過是數已有佛世界名普上香，亦具五濁。彼中有佛，號德花藏如來、應供、正遍知，現在說法。問訊釋迦牟尼佛：少病、少惱，氣力安不？諸弟子眾樂聽法如說行不？能摧四魔諸惡龍不？佛轉法輪無障礙不？』善男子！於彼釋迦牟尼佛所，說日藏法門，能壞魔王龍王境界，滅除惡業，說此奢摩裴多悉致大授記陀羅尼，欲令此陀羅尼有大勢力大利益，能令眾生安隱快樂滅諸煩惱，乃至棄捨苦擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝可持我此陀羅尼往娑婆界如我辭曰：『北方去此八十恒河沙佛剎，過是數已有佛世界名普上香，亦具五濁。彼中有佛，號德花藏如來、應供、正遍知，現在說法。問訊釋迦牟尼佛：少病、少惱，氣力安不？諸弟子眾樂聽法如說行不？能摧四魔諸惡龍不？佛轉法輪無障礙不？』善男子！於彼釋迦牟尼佛所，說日藏法門，能壞魔王龍王境界，滅除惡業，說此奢摩裴多悉致大授記陀羅尼，欲令此陀羅尼有大勢力大利益，能令眾生安隱快樂滅諸煩惱，乃至棄捨苦擔。」

爾時，德華藏佛諸弟子眾咸共讚言：「善哉，善哉！希有世尊！希有世尊！如來智慧一切法中無障無礙，我等從昔已來初未得聞如是甚深大陀羅尼，能與眾生安隱快樂，聽此陀羅尼已悉發勇猛讀誦受持。何以故？此陀羅尼有如是無量無邊大功德故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德華藏佛諸弟子眾咸共讚言：「善哉，善哉！希有世尊！希有世尊！如來智慧一切法中無障無礙，我等從昔已來初未得聞如是甚深大陀羅尼，能與眾生安隱快樂，聽此陀羅尼已悉發勇猛讀誦受持。何以故？此陀羅尼有如是無量無邊大功德故。」

爾時，虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有眾生怖畏生死欣樂涅槃，一心稱名禮拜供養德華藏佛，并誦此陀羅尼生希有心，彼諸眾生增長善根獲大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有眾生怖畏生死欣樂涅槃，一心稱名禮拜供養德華藏佛，并誦此陀羅尼生希有心，彼諸眾生增長善根獲大利益。」

爾時，德華藏佛告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！如是，如是！如汝所說。善男子！我於往昔修菩提時，勤求方便作如是願，我得阿耨多羅三藐三菩提時，若有十方諸佛國土，其中眾生樂行布施乃至智慧。若能至心稱我名號禮拜供養，令彼眾生無有天人阿修羅等能加惡者，亦無有能障礙修行六波羅蜜者。又能增益無量善根，唯除過去造極惡業者。若此願不成，我誓不取成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德華藏佛告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！如是，如是！如汝所說。善男子！我於往昔修菩提時，勤求方便作如是願，我得阿耨多羅三藐三菩提時，若有十方諸佛國土，其中眾生樂行布施乃至智慧。若能至心稱我名號禮拜供養，令彼眾生無有天人阿修羅等能加惡者，亦無有能障礙修行六波羅蜜者。又能增益無量善根，唯除過去造極惡業者。若此願不成，我誓不取成等正覺。

「善男子！若有婦人欲求子者，若復不願有多子者，若有懷妊怖畏產難，彼諸人等應當至心稱我名號禮拜供養。若人非人無能得便，亦無惡呪毒藥能令身心受逼迫苦，乃至一念能加惡者，我誓不取阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有婦人欲求子者，若復不願有多子者，若有懷妊怖畏產難，彼諸人等應當至心稱我名號禮拜供養。若人非人無能得便，亦無惡呪毒藥能令身心受逼迫苦，乃至一念能加惡者，我誓不取阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！我於往昔求菩提時作如是願，覆護利益一切眾生，是故眾生應當至心稱我名號禮拜供養，一切諸惡皆悉除滅決定無疑，唯除過去極重惡業現受報者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於往昔求菩提時作如是願，覆護利益一切眾生，是故眾生應當至心稱我名號禮拜供養，一切諸惡皆悉除滅決定無疑，唯除過去極重惡業現受報者。」

爾時，虛空藏菩薩白佛言：「希有世尊！不可思議，我今欲往娑婆世界見釋迦牟尼佛，但彼眾生弊惡嫉妬，無慈悲心不知報恩，言常麁獷多行邪見無惱我耶，我今往彼或無利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩白佛言：「希有世尊！不可思議，我今欲往娑婆世界見釋迦牟尼佛，但彼眾生弊惡嫉妬，無慈悲心不知報恩，言常麁獷多行邪見無惱我耶，我今往彼或無利益？」

佛言：「善男子！無如是事，誰是成就四無量心而能加惡，假使百千諸魔眷屬亦無障礙者。善男子！汝於往昔無量劫來，而常修行四無量心，汝莫怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！無如是事，誰是成就四無量心而能加惡，假使百千諸魔眷屬亦無障礙者。善男子！汝於往昔無量劫來，而常修行四無量心，汝莫怖畏。

「善男子！我有陀羅尼從四無量梵行中生，能滅諸惡乃至惡夢，汝可受持此陀羅尼。若有多瞋眾生聞此呪者皆生慈心，若不生者或便惛睡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我有陀羅尼從四無量梵行中生，能滅諸惡乃至惡夢，汝可受持此陀羅尼。若有多瞋眾生聞此呪者皆生慈心，若不生者或便惛睡。」

爾時，世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說呪曰：

「怛絰他(一) 浮呼鼻利呵(二) 浮浮囉(三) 㖶羅囉婆(四) 一邏(五) 娑呵(六) 呵籌(七) 伽籌(八) 伽伽那叉(九) 奢摩奢摩(十) 蜜多囉蜜多囉(十一) 斫迦囉(十二) 跋帝帝隸(十三) 娑伽囉帝隸(十四) 豆利哆吲(香指反)𮄆(十五) 吲黎呵跋醯(十六) 那邏闍嚌(十七) 夜婆那蜜低黎(十八) 綺底蜜低黎(十九) 婆利蜜低黎(二十) 始佉蜜低黎(二十一) 摩都囉蜜低黎(二十二) 佉伽蜜低黎(二十三) 薩都闍蜜低黎(二十四) 薩婆羯摩蜜低黎(二十五) 摩那跋利哆蜜低黎(二十六) 陀胝(張夷反)濕婆囉蜜低黎(二十七) 莎和呵(二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰他(一) 浮呼鼻利呵(二) 浮浮囉(三) 㖶羅囉婆(四) 一邏(五) 娑呵(六) 呵籌(七) 伽籌(八) 伽伽那叉(九) 奢摩奢摩(十) 蜜多囉蜜多囉(十一) 斫迦囉(十二) 跋帝帝隸(十三) 娑伽囉帝隸(十四) 豆利哆吲(香指反)𮄆(十五) 吲黎呵跋醯(十六) 那邏闍嚌(十七) 夜婆那蜜低黎(十八) 綺底蜜低黎(十九) 婆利蜜低黎(二十) 始佉蜜低黎(二十一) 摩都囉蜜低黎(二十二) 佉伽蜜低黎(二十三) 薩都闍蜜低黎(二十四) 薩婆羯摩蜜低黎(二十五) 摩那跋利哆蜜低黎(二十六) 陀胝(張夷反)濕婆囉蜜低黎(二十七) 莎和呵(二十八)

「善男子！此陀羅尼名滅一切惡及諸惡夢。其有誦持者，應以瞻蔔油呪之七遍，用塗兩手及用塗面。諸惡心人覩見之者，皆生歡喜，乃至惡龍、夜叉、迦吒富單那等，乃至千萬諸魔眷屬不起惡心，況加惡事！假使滿四天下諸惡眾生，呪一合水而以散之，令彼眾生皆生信心，乃至不起一念之惡。若有濁水滿四大海，取一合水以此呪呪之投彼大海，能令濁水悉變澄清。善男子！汝可持此陀羅尼往娑婆界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼名滅一切惡及諸惡夢。其有誦持者，應以瞻蔔油呪之七遍，用塗兩手及用塗面。諸惡心人覩見之者，皆生歡喜，乃至惡龍、夜叉、迦吒富單那等，乃至千萬諸魔眷屬不起惡心，況加惡事！假使滿四天下諸惡眾生，呪一合水而以散之，令彼眾生皆生信心，乃至不起一念之惡。若有濁水滿四大海，取一合水以此呪呪之投彼大海，能令濁水悉變澄清。善男子！汝可持此陀羅尼往娑婆界。」

爾時，無量阿僧祇菩薩摩訶薩，異口同聲作如是言：「我等今者渴仰欲見大德世尊釋迦牟尼佛，禮拜供養尊重讚歎，亦欲觀彼大眾集會，聽日藏法門壞龍境界炎品，為除一切眾生諸惡業故，惟願世尊聽我往彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量阿僧祇菩薩摩訶薩，異口同聲作如是言：「我等今者渴仰欲見大德世尊釋迦牟尼佛，禮拜供養尊重讚歎，亦欲觀彼大眾集會，聽日藏法門壞龍境界炎品，為除一切眾生諸惡業故，惟願世尊聽我往彼。」

佛言：「善男子！欲往隨意，應當一心以遊彼國，汝等皆可變作轉輪聖王，七寶成就千子具足，莊嚴其身如轉輪王法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！欲往隨意，應當一心以遊彼國，汝等皆可變作轉輪聖王，七寶成就千子具足，莊嚴其身如轉輪王法。」

即時八十千萬菩薩摩訶薩與虛空藏菩薩，恭敬圍遶德華藏佛，遶三匝已上昇虛空。是諸菩薩摩訶薩眾，各自化作轉輪王身，七寶成就千子具足，象兵、馬兵、車兵、步兵，如是種種莊嚴如輪王法，即從彼發，一念之頃至娑婆世界，以閻浮提金末散娑婆世界佛及菩薩聲聞大眾，如是金末皆悉遍滿娑婆世界。復以龍栴檀香末而以散之，復以真珠亦以散之，復以真珠、金瓔珞具亦以散之，復以頸珠而用散之，復以種種瓔珞種種衣服而以散之，復以種種幢幡寶蓋亦以散之。其諸菩薩摩訶薩眾，皆為供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時八十千萬菩薩摩訶薩與虛空藏菩薩，恭敬圍遶德華藏佛，遶三匝已上昇虛空。是諸菩薩摩訶薩眾，各自化作轉輪王身，七寶成就千子具足，象兵、馬兵、車兵、步兵，如是種種莊嚴如輪王法，即從彼發，一念之頃至娑婆世界，以閻浮提金末散娑婆世界佛及菩薩聲聞大眾，如是金末皆悉遍滿娑婆世界。復以龍栴檀香末而以散之，復以真珠亦以散之，復以真珠、金瓔珞具亦以散之，復以頸珠而用散之，復以種種瓔珞種種衣服而以散之，復以種種幢幡寶蓋亦以散之。其諸菩薩摩訶薩眾，皆為供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。

彼諸菩薩摩訶薩眾作是供養已，恭敬圍遶右遶娑婆世界。遶三匝已，而來至此四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所。到已，恭敬禮拜遶佛三匝，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩摩訶薩眾作是供養已，恭敬圍遶右遶娑婆世界。遶三匝已，而來至此四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所。到已，恭敬禮拜遶佛三匝，却住一面。