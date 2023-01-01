大方等大集經卷第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第三十五

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分陀羅尼品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏分陀羅尼品第二之一

爾時，世尊共頻婆娑羅王說是法時，東方過無量無邊恒河沙等諸佛國土，有佛世界名無盡德，佛號瞻波迦華色如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於今現在，常說妙法教化眾生。彼有菩薩名日行藏，仰觀虛空見有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩眾從東方來往趣西方，復見西方有大光明，是等菩薩尋光而去。爾時，日行藏菩薩見此事已，即從坐起頂禮佛足，恭敬合掌白佛言：「世尊！我見空中無量無邊恒河沙等諸菩薩眾，從東方來往向西方；復見西方有大光明。以何因緣有此大光，諸菩薩等尋光而去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊共頻婆娑羅王說是法時，東方過無量無邊恒河沙等諸佛國土，有佛世界名無盡德，佛號瞻波迦華色如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於今現在，常說妙法教化眾生。彼有菩薩名日行藏，仰觀虛空見有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩眾從東方來往趣西方，復見西方有大光明，是等菩薩尋光而去。爾時，日行藏菩薩見此事已，即從坐起頂禮佛足，恭敬合掌白佛言：「世尊！我見空中無量無邊恒河沙等諸菩薩眾，從東方來往向西方；復見西方有大光明。以何因緣有此大光，諸菩薩等尋光而去？」

爾時，瞻波迦花色佛告日行藏菩薩言：「善男子！西方過無量無邊恒河沙等諸佛世界，彼有世界名娑婆，具足五濁。其國有佛，名釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於彼世界召集大眾，以方便力廣說三乘，論議法門教化眾生，為令法母久住故，為令三寶不斷絕故，為令法行常住故，為令魔王失勢力故，為建立法幢故，為令正法久住故，以是因緣諸菩薩等集彼世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞻波迦花色佛告日行藏菩薩言：「善男子！西方過無量無邊恒河沙等諸佛世界，彼有世界名娑婆，具足五濁。其國有佛，名釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於彼世界召集大眾，以方便力廣說三乘，論議法門教化眾生，為令法母久住故，為令三寶不斷絕故，為令法行常住故，為令魔王失勢力故，為建立法幢故，為令正法久住故，以是因緣諸菩薩等集彼世界。

「十方諸佛已於彼處說寶幢陀羅尼竟，各還本土。今釋迦牟尼佛復於彼界為諸菩薩摩訶薩大阿羅漢一切大眾，演說三乘、四無礙智、四梵天行及四攝法。娑婆世界地及虛空大眾充滿，咸皆渴仰樂聞佛說。何以故？彼佛如來所說妙法猶如甘露，一切聽者心無厭足；又以彼佛本願因緣，十方佛剎諸菩薩眾皆集其土。彼諸菩薩或有百劫修行者，乃至一生補處者，有於十八不共法中自能修習不由他悟者，有得自在無礙智慧方便具足者，是諸菩薩既集彼已一切皆坐，以自善根方便力故入於三昧，入三昧已身放光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方諸佛已於彼處說寶幢陀羅尼竟，各還本土。今釋迦牟尼佛復於彼界為諸菩薩摩訶薩大阿羅漢一切大眾，演說三乘、四無礙智、四梵天行及四攝法。娑婆世界地及虛空大眾充滿，咸皆渴仰樂聞佛說。何以故？彼佛如來所說妙法猶如甘露，一切聽者心無厭足；又以彼佛本願因緣，十方佛剎諸菩薩眾皆集其土。彼諸菩薩或有百劫修行者，乃至一生補處者，有於十八不共法中自能修習不由他悟者，有得自在無礙智慧方便具足者，是諸菩薩既集彼已一切皆坐，以自善根方便力故入於三昧，入三昧已身放光明。

「有菩薩光如一燈者，有如山上烽火者，有如一日十日百日千日光者，有如無量千萬日光明者，以彼菩薩力故，於大集所遍覆三千大千世界，為欲令彼娑婆世界福德莊嚴，四大滋味地轉增勝，眾生受用增益身力，得四念處得大精進，遠離慳貪能行布施，如淨佛剎諸眾生等。以是因緣諸菩薩眾各各端坐，以自善根力入諸三昧放大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有菩薩光如一燈者，有如山上烽火者，有如一日十日百日千日光者，有如無量千萬日光明者，以彼菩薩力故，於大集所遍覆三千大千世界，為欲令彼娑婆世界福德莊嚴，四大滋味地轉增勝，眾生受用增益身力，得四念處得大精進，遠離慳貪能行布施，如淨佛剎諸眾生等。以是因緣諸菩薩眾各各端坐，以自善根力入諸三昧放大光明。

「復有十方諸佛剎中菩薩摩訶薩未來集者，從禪定起見大光明，亦欲往詣娑婆世界，見釋迦牟尼佛及大集眾，恭敬禮拜聽受妙法。欲聞日藏法行、壞龍境界焰品、一切眾生惡業盡陀羅尼故。諸菩薩等欲集彼處，以自善根力入種種三昧，汝今亦可從禪定起詣彼世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十方諸佛剎中菩薩摩訶薩未來集者，從禪定起見大光明，亦欲往詣娑婆世界，見釋迦牟尼佛及大集眾，恭敬禮拜聽受妙法。欲聞日藏法行、壞龍境界焰品、一切眾生惡業盡陀羅尼故。諸菩薩等欲集彼處，以自善根力入種種三昧，汝今亦可從禪定起詣彼世界。

「善男子！彼佛世界諸眾生等，有種種惡多諸渴愛，為諸煩惱之所繫縛，猶如廁猪樂處不淨。諸女人等身體醜陋自謂端正，猶如醉人不自覺知，種種臭穢自言清淨，兩舌惡口遠離實語，常樂婬欲行非梵行，實大愚癡現智慧相。心大慳貪現能施相，心懷諂曲虛幻不實現質直相，於他善事心生妬忌，口言讚美心懷瞋嫉現慈忍相，常樂破壞現和合相，邪見偏多現正見相。彼土眾生有得禪定獲身通者，或有具足得五通者，或有久修四禪定者，如是智慧丈夫為諸女人之所惑亂，心隨染著為欲所使猶如僮僕，於一念頃退失是等諸妙功德，當墮惡道，以諸女人惡因緣故得如是罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼佛世界諸眾生等，有種種惡多諸渴愛，為諸煩惱之所繫縛，猶如廁猪樂處不淨。諸女人等身體醜陋自謂端正，猶如醉人不自覺知，種種臭穢自言清淨，兩舌惡口遠離實語，常樂婬欲行非梵行，實大愚癡現智慧相。心大慳貪現能施相，心懷諂曲虛幻不實現質直相，於他善事心生妬忌，口言讚美心懷瞋嫉現慈忍相，常樂破壞現和合相，邪見偏多現正見相。彼土眾生有得禪定獲身通者，或有具足得五通者，或有久修四禪定者，如是智慧丈夫為諸女人之所惑亂，心隨染著為欲所使猶如僮僕，於一念頃退失是等諸妙功德，當墮惡道，以諸女人惡因緣故得如是罪。

「善男子！彼佛世界有如是等種種諸惡，汝今頗能往彼國不？我欲與欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼佛世界有如是等種種諸惡，汝今頗能往彼國不？我欲與欲。

「善男子！彼釋迦牟尼佛說日藏法行、壞龍境界焰品、盡一切眾生惡業陀羅尼，我今說欲，所謂四諦順忍陀羅尼，汝可持去。此陀羅尼有大勢力有大利益，能除一切欲貪色無色貪，能除我慢大慢增上慢，能除一切不淨資生，能除一切惡貪種種戲笑及諸歌舞無利益事，能盡一切我見、一切邊見、一切疑、一切戒取、一切常見、一切斷見、一切眾生見、一切障礙見、一切逋沙見、一切富伽羅見、一切作者見、一切受者見、一切色見、一切聲見、一切香味觸見、一切四大見、一切生見、一切滅見、一切法見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼釋迦牟尼佛說日藏法行、壞龍境界焰品、盡一切眾生惡業陀羅尼，我今說欲，所謂四諦順忍陀羅尼，汝可持去。此陀羅尼有大勢力有大利益，能除一切欲貪色無色貪，能除我慢大慢增上慢，能除一切不淨資生，能除一切惡貪種種戲笑及諸歌舞無利益事，能盡一切我見、一切邊見、一切疑、一切戒取、一切常見、一切斷見、一切眾生見、一切障礙見、一切逋沙見、一切富伽羅見、一切作者見、一切受者見、一切色見、一切聲見、一切香味觸見、一切四大見、一切生見、一切滅見、一切法見。

「此四諦順忍，能如實知色陰乃至識陰，能知十二入十八界，知已能捨。此陀羅尼能照諸法，悉能現見諸涅槃道。何以故？彼界眾生甚大愚癡如生盲人。此四諦順忍一切法常住藏不可思議法門，能斷一切惡見，能得一切自在，能破魔王境界及魔伴黨，能破魔事及他境界，悉能降伏一切外道，能怖一切諸惡毒龍，能令一切諸天歡喜，能令善夜叉皆得安隱，能怖諸惡阿修羅迦樓羅，能令緊那羅心生歡喜，能令摩睺羅伽生大怖畏，能令剎利生大信心，能攝婆羅門令住佛法，能令毘舍生大信心，能令首陀羅生歡喜心，能斷一切婦人貪欲。令多聞人生大歡喜，令坐禪人心得安隱，能却一切種種惡事及諸鬪諍，能除飢饉及夭橫死，能除外賊惡風惡雨惡獸瀑水非時寒熱枯澁苦辛惡草等物，能令法母常住不斷，能建三寶。佛法欲滅生大怖畏能令不滅，怖畏眾生能施無畏，能生盡智覺無生智，能破一切無明闇障，能除一切生死苦擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此四諦順忍，能如實知色陰乃至識陰，能知十二入十八界，知已能捨。此陀羅尼能照諸法，悉能現見諸涅槃道。何以故？彼界眾生甚大愚癡如生盲人。此四諦順忍一切法常住藏不可思議法門，能斷一切惡見，能得一切自在，能破魔王境界及魔伴黨，能破魔事及他境界，悉能降伏一切外道，能怖一切諸惡毒龍，能令一切諸天歡喜，能令善夜叉皆得安隱，能怖諸惡阿修羅迦樓羅，能令緊那羅心生歡喜，能令摩睺羅伽生大怖畏，能令剎利生大信心，能攝婆羅門令住佛法，能令毘舍生大信心，能令首陀羅生歡喜心，能斷一切婦人貪欲。令多聞人生大歡喜，令坐禪人心得安隱，能却一切種種惡事及諸鬪諍，能除飢饉及夭橫死，能除外賊惡風惡雨惡獸瀑水非時寒熱枯澁苦辛惡草等物，能令法母常住不斷，能建三寶。佛法欲滅生大怖畏能令不滅，怖畏眾生能施無畏，能生盡智覺無生智，能破一切無明闇障，能除一切生死苦擔。」

爾時，世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說呪曰：

「𡃂絰咃(一) 婆裔婆野波履婆隷(二) 婆醯婆訶波履婆隷(三) 必利洟(他地反)仳必利洟(他地反)鼻波履婆隷(四) 阿捭阿跛波履婆隷(五) 低誓低𥝟波履波隷(六) 末隷末邏波履婆隸(七) 却偈(其隸反)却伽(其箇反)波履婆隷(八) 阿盧翅阿盧迦(其可反)波履波隷(九) 薩他迷(芒閉反)薩他麼波履婆隷(十) 曷羅誓曷羅(釐可反)𥝟波履婆隷(十一) 徙隷徙邏波履婆隷(十二) 伽迷伽麼波履婆隷(十三) 阿蒱婆阿蒱婆波履波隷(十四) 羅麼羅羅麼(十五) 羅謎(芒閉反)羅麼(十六) 曷羅剆(勒可反)曷羅邏(十七) 何囉羅何囉羅麼(十八) 䏶踏𭒂(蒱麼反)攘娜復䫂(登我反)(十九) 伽邏彌復䫂(登我反)(二十) 揭邏磨波履婆隷(二十一) 斫蒭揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆隷(二十二) 輸嚧呾囉揭邏醯輸嚧呾囉揭邏訶波履婆隷(二十三) 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隷(二十四) 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隷(二十五) 迦(居佉反)耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隷(二十六) 麼娜揭羅醯麼那揭邏訶波履婆隷(二十七) 馺跛曷利捨揭邏醯馺跛曷利捨揭邏訶波履婆隷(二十八) 鞞䫂娜揭邏醯鞞䫂娜揭邏訶波履婆隷(二十九) 怛履瑟那揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆隷(三十) 憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆隷(三十一) 婆𭒂揭邏醯婆𭒂揭邏訶波履婆隷(三十二) 闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隷(三十三) 𥝟囉摩囉娜揭邏醯𥝟囉摩囉娜揭邏訶波履婆隷(三十四) 獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆隷(三十五) 阿囉波邏蹹陛𥝟揭邏醯阿囉波囉蹹陛𥝟揭邏訶波履婆隷(三十六) 阿跋䫂鞞婆䫂寫(三十七) 阿跋囉摸跛麼娑卸(思夜反)鞞也(三十八) 毘尼跋阿利(三十九) 彌也曷囉捨(四十) 薩鞞伽羯帝莎波訶(四十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𡃂絰咃(一) 婆裔婆野波履婆隷(二) 婆醯婆訶波履婆隷(三) 必利洟(他地反)仳必利洟(他地反)鼻波履婆隷(四) 阿捭阿跛波履婆隷(五) 低誓低𥝟波履波隷(六) 末隷末邏波履婆隸(七) 却偈(其隸反)却伽(其箇反)波履婆隷(八) 阿盧翅阿盧迦(其可反)波履波隷(九) 薩他迷(芒閉反)薩他麼波履婆隷(十) 曷羅誓曷羅(釐可反)𥝟波履婆隷(十一) 徙隷徙邏波履婆隷(十二) 伽迷伽麼波履婆隷(十三) 阿蒱婆阿蒱婆波履波隷(十四) 羅麼羅羅麼(十五) 羅謎(芒閉反)羅麼(十六) 曷羅剆(勒可反)曷羅邏(十七) 何囉羅何囉羅麼(十八) 䏶踏𭒂(蒱麼反)攘娜復䫂(登我反)(十九) 伽邏彌復䫂(登我反)(二十) 揭邏磨波履婆隷(二十一) 斫蒭揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆隷(二十二) 輸嚧呾囉揭邏醯輸嚧呾囉揭邏訶波履婆隷(二十三) 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隷(二十四) 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隷(二十五) 迦(居佉反)耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隷(二十六) 麼娜揭羅醯麼那揭邏訶波履婆隷(二十七) 馺跛曷利捨揭邏醯馺跛曷利捨揭邏訶波履婆隷(二十八) 鞞䫂娜揭邏醯鞞䫂娜揭邏訶波履婆隷(二十九) 怛履瑟那揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆隷(三十) 憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆隷(三十一) 婆𭒂揭邏醯婆𭒂揭邏訶波履婆隷(三十二) 闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隷(三十三) 𥝟囉摩囉娜揭邏醯𥝟囉摩囉娜揭邏訶波履婆隷(三十四) 獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆隷(三十五) 阿囉波邏蹹陛𥝟揭邏醯阿囉波囉蹹陛𥝟揭邏訶波履婆隷(三十六) 阿跋䫂鞞婆䫂寫(三十七) 阿跋囉摸跛麼娑卸(思夜反)鞞也(三十八) 毘尼跋阿利(三十九) 彌也曷囉捨(四十) 薩鞞伽羯帝莎波訶(四十一)

「善男子！此日藏法行、壞龍境界焰品、盡一切眾生惡業陀羅尼欲四諦順忍，汝可持往娑婆世界，問訊釋迦牟尼佛，作如是言：『東方過無量恒河沙佛剎，彼有世界名無盡德，佛號瞻波迦華色多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，今現在說法。彼佛如來令我送欲并問訊釋迦牟尼佛，少病、少惱、氣力安樂，及諸弟子悉安隱不？聞佛說法如教行不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此日藏法行、壞龍境界焰品、盡一切眾生惡業陀羅尼欲四諦順忍，汝可持往娑婆世界，問訊釋迦牟尼佛，作如是言：『東方過無量恒河沙佛剎，彼有世界名無盡德，佛號瞻波迦華色多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，今現在說法。彼佛如來令我送欲并問訊釋迦牟尼佛，少病、少惱、氣力安樂，及諸弟子悉安隱不？聞佛說法如教行不？』

「彼釋迦牟尼佛已能破壞一切魔王境界、一切龍王境界，獨超眾聖轉妙法輪。但彼五濁諸惡眾生障礙未盡，為是等故，我今說此日藏法行、壞龍境界焰品、一切眾生惡業盡陀羅尼欲，此四諦順忍陀羅尼有大威德，若有人能受持讀誦，得大勢力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼釋迦牟尼佛已能破壞一切魔王境界、一切龍王境界，獨超眾聖轉妙法輪。但彼五濁諸惡眾生障礙未盡，為是等故，我今說此日藏法行、壞龍境界焰品、一切眾生惡業盡陀羅尼欲，此四諦順忍陀羅尼有大威德，若有人能受持讀誦，得大勢力。」

爾時，日行藏菩薩摩訶薩作如是言：「我已受持此陀羅尼得大勢力，能向彼國具足宣說，但彼世界有諸惡事我甚怖畏。何以故？我向親聞佛口所說。彼土眾生多諸貪欲如生盲人，諸女人等多諸姦諂誑惑於人，實不端正自言端正，實大愚痴現智慧相，能令眾生迷沒貪著，乃至久修禪定得五神通，諸智慧人於一念頃，為諸女人之所惑亂，退失是等神通智慧一切善根，墮大地獄。彼諸眾生有如是事故我怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，日行藏菩薩摩訶薩作如是言：「我已受持此陀羅尼得大勢力，能向彼國具足宣說，但彼世界有諸惡事我甚怖畏。何以故？我向親聞佛口所說。彼土眾生多諸貪欲如生盲人，諸女人等多諸姦諂誑惑於人，實不端正自言端正，實大愚痴現智慧相，能令眾生迷沒貪著，乃至久修禪定得五神通，諸智慧人於一念頃，為諸女人之所惑亂，退失是等神通智慧一切善根，墮大地獄。彼諸眾生有如是事故我怖畏。」

時瞻波迦花色佛聞此語已，告日行藏菩薩言：「善男子！汝今不為自身得力自身安樂，當為利益一切眾生故往彼宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時瞻波迦花色佛聞此語已，告日行藏菩薩言：「善男子！汝今不為自身得力自身安樂，當為利益一切眾生故往彼宣說。」

爾時，瞻波迦花色佛告日行藏菩薩言：「善男子！彼娑婆世界釋迦牟尼佛大集眾中，有一優婆塞名毘摩羅詰，是汝身不？」時日行藏菩薩默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞻波迦花色佛告日行藏菩薩言：「善男子！彼娑婆世界釋迦牟尼佛大集眾中，有一優婆塞名毘摩羅詰，是汝身不？」時日行藏菩薩默然不答。

爾時，世尊復更問言：「善男子！何故默然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復更問言：「善男子！何故默然？」

如是三問，然後乃答，作如是言：「如是，如是。我於彼剎為欲教化諸眾生，故名毘摩羅詰；彼諸眾生皆謂：我是優婆塞毘摩羅詰。世尊！我於無量阿僧祇諸佛剎中，為化眾生作種種身，或於餘剎作梵王身，或作帝釋，或作炎摩、兜率、化樂、他化自在天王等身。復於餘剎，或作龍王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅王如是等身。復於餘剎，或作聲聞辟支佛身，或作人王、剎利等身、婆羅門身、長者身、女人身、童男身、童女身。復於餘剎，或作畜生身、餓鬼身、地獄身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三問，然後乃答，作如是言：「如是，如是。我於彼剎為欲教化諸眾生，故名毘摩羅詰；彼諸眾生皆謂：我是優婆塞毘摩羅詰。世尊！我於無量阿僧祇諸佛剎中，為化眾生作種種身，或於餘剎作梵王身，或作帝釋，或作炎摩、兜率、化樂、他化自在天王等身。復於餘剎，或作龍王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅王如是等身。復於餘剎，或作聲聞辟支佛身，或作人王、剎利等身、婆羅門身、長者身、女人身、童男身、童女身。復於餘剎，或作畜生身、餓鬼身、地獄身。

「世尊！於此剎中有八十百千諸菩薩等，同修禪定行住坐臥未曾捨離，是等菩薩見我欲往娑婆世界皆樂隨從，欲見釋迦牟尼佛及大集眾，禮拜供養并欲聽法。而諸菩薩有初行者其心未定，而彼世界多諸惡事，是等菩薩或生貪染，恐於彼處近惡知識心生顛倒，我甚怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！於此剎中有八十百千諸菩薩等，同修禪定行住坐臥未曾捨離，是等菩薩見我欲往娑婆世界皆樂隨從，欲見釋迦牟尼佛及大集眾，禮拜供養并欲聽法。而諸菩薩有初行者其心未定，而彼世界多諸惡事，是等菩薩或生貪染，恐於彼處近惡知識心生顛倒，我甚怖畏。」

爾時，瞻波迦華色佛告日行藏菩薩言：「善男子！勿怖勿畏，今為汝等一切菩薩說離受不共行，法無相處行，調伏地行，解脫之行，到有海岸行，三寶性久住不盡行，大慈大悲行，一切智解脫行，壞四種魔降外道行，盡智無生智行，盡一切作業一切壽命陰行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞻波迦華色佛告日行藏菩薩言：「善男子！勿怖勿畏，今為汝等一切菩薩說離受不共行，法無相處行，調伏地行，解脫之行，到有海岸行，三寶性久住不盡行，大慈大悲行，一切智解脫行，壞四種魔降外道行，盡智無生智行，盡一切作業一切壽命陰行。

「善男子！今為汝說日眼蓮華陀羅尼，此陀羅尼能令眾生厭離生死三有牢獄，得無相三昧解脫門蘇息處，得無相三摩跋提，捨最後一念身智而入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！今為汝說日眼蓮華陀羅尼，此陀羅尼能令眾生厭離生死三有牢獄，得無相三昧解脫門蘇息處，得無相三摩跋提，捨最後一念身智而入涅槃。

「善男子！若有人能一心聽受此日眼蓮華陀羅尼，是人所有一切貪欲及諸煩惱皆悉微薄，捨身之後七返生天得宿命智，不為欲染而得聖道，一切諸天皆樂供養，天上壽盡復得七返生於人中，雖處欲界不為欲染，即於人中得成聖果，常為一切禮拜供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有人能一心聽受此日眼蓮華陀羅尼，是人所有一切貪欲及諸煩惱皆悉微薄，捨身之後七返生天得宿命智，不為欲染而得聖道，一切諸天皆樂供養，天上壽盡復得七返生於人中，雖處欲界不為欲染，即於人中得成聖果，常為一切禮拜供養。

「善男子！若有得聞此陀羅尼，乃至七遍一心善聽者，此人命終七返生天，獲得五通為諸天師，一切諸天皆悉禮拜恭敬供養，天上壽盡七返生人，得五神通為人中聖師，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等皆悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有得聞此陀羅尼，乃至七遍一心善聽者，此人命終七返生天，獲得五通為諸天師，一切諸天皆悉禮拜恭敬供養，天上壽盡七返生人，得五神通為人中聖師，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等皆悉供養。

「善男子！若有人能於天眾中，七遍宣說此蓮華陀羅尼，一切諸天及天女等能一心聽，皆離五欲樂修禪定。若有人能於國王所，或剎利、婆羅門、毘舍、首陀等眾中，七遍宣說此陀羅尼，如是等眾能善聽者即得出家。若有女人得聞此呪一心善聽，七日七夜不念餘事專心誦持，捨此身已得轉女身，隨所生處能薄貪等一切煩惱，於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉，乃至得證大般涅槃，終不更受女人之身，除化眾生自願受身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有人能於天眾中，七遍宣說此蓮華陀羅尼，一切諸天及天女等能一心聽，皆離五欲樂修禪定。若有人能於國王所，或剎利、婆羅門、毘舍、首陀等眾中，七遍宣說此陀羅尼，如是等眾能善聽者即得出家。若有女人得聞此呪一心善聽，七日七夜不念餘事專心誦持，捨此身已得轉女身，隨所生處能薄貪等一切煩惱，於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉，乃至得證大般涅槃，終不更受女人之身，除化眾生自願受身。

「善男子！若有誦此蓮華陀羅尼七遍，呪諸藥草用塗鼓貝，若打、若吹，隨其音聲所至之處，一切呪咀、一切厭蠱、一切毒藥、一切符書、一切諂縛婬欲煩惱不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有誦此蓮華陀羅尼七遍，呪諸藥草用塗鼓貝，若打、若吹，隨其音聲所至之處，一切呪咀、一切厭蠱、一切毒藥、一切符書、一切諂縛婬欲煩惱不能為害。

「善男子！我今說此大力日眼蓮華陀羅尼。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今說此大力日眼蓮華陀羅尼。」即說呪曰：

「多絰他(一) 徙陀麼帝(二) 毘盧迦(基我反)麼帝(三) 㖶隸(四) 羈(居離反)䫂(丁可反)矣利師(五) 漚制(六) 蘇樓漚制(七) 佛地(徒紙反)毘佛地(徒紙反)(八) 摩訶佛地(九) 欝奴摩提(十) 欝奴摩爹(徒娜反)(十一) 鉢剆底篩(踈皆反)達膩(十二) 阿羅伽摩蘆婆(十三) 阿囉伽度蘆婆(十四) 鉢剆底篩達膩(十五) 頻豆頻豆麼底(十六) 質吒質吒鉢剆底篩達膩(十七) 頞勒羈(居離反)(十八) 旃陀羅提(十九) 呵呵(虎我反)質𢰗(竹几反)(二十) 訶䫂膩弭(二十一) 訶䫂迦(基我反)麼鞞祇(基犁反)(二十二) 訶䫂富娜曷囉婆𭒂(二十三) 曷囉栘(社奚反)(二十四) 訶䫂斫三芻(二十五) 摩帝(二十六) 訶䫂毘麼䫂佛地(徒紙反)(二十七) 訶䫂夜奇離(二十八) 訶䫂毘三麼揭離(二十九) 訶䫂三姥爹囉社裨(三十) 訶䫂鞞麼䫂曷囉誓(三十一) 訶䫂咥(呼旨反)㖑(呼計反)(三十二) 訶䫂者者帝(嘲隸反)(三十三) 訶䫂達麼曷囉誓(三十四) 訶䫂蒱呼曷囉誓(三十五) 訶䫂跛社麼帝(三十六) 訶䫂嚧伽曷囉捨彌(三十七) 訶䫂達麼徙蜜帝(三十八) 訶䫂薩婆優波陀娜(三十九) 若(如者反)茹若(如者反)(四十) 毘社樹竪(四十一) 毘者社若若(如者反)(四十二) 娑羅末伽(其我反)若若(如者反)(四十三) 㖶沙案䫂(四十四) 娑囉伽(其我反)(四十五) 獨𭣿莎波訶(四十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他(一) 徙陀麼帝(二) 毘盧迦(基我反)麼帝(三) 㖶隸(四) 羈(居離反)䫂(丁可反)矣利師(五) 漚制(六) 蘇樓漚制(七) 佛地(徒紙反)毘佛地(徒紙反)(八) 摩訶佛地(九) 欝奴摩提(十) 欝奴摩爹(徒娜反)(十一) 鉢剆底篩(踈皆反)達膩(十二) 阿羅伽摩蘆婆(十三) 阿囉伽度蘆婆(十四) 鉢剆底篩達膩(十五) 頻豆頻豆麼底(十六) 質吒質吒鉢剆底篩達膩(十七) 頞勒羈(居離反)(十八) 旃陀羅提(十九) 呵呵(虎我反)質𢰗(竹几反)(二十) 訶䫂膩弭(二十一) 訶䫂迦(基我反)麼鞞祇(基犁反)(二十二) 訶䫂富娜曷囉婆𭒂(二十三) 曷囉栘(社奚反)(二十四) 訶䫂斫三芻(二十五) 摩帝(二十六) 訶䫂毘麼䫂佛地(徒紙反)(二十七) 訶䫂夜奇離(二十八) 訶䫂毘三麼揭離(二十九) 訶䫂三姥爹囉社裨(三十) 訶䫂鞞麼䫂曷囉誓(三十一) 訶䫂咥(呼旨反)㖑(呼計反)(三十二) 訶䫂者者帝(嘲隸反)(三十三) 訶䫂達麼曷囉誓(三十四) 訶䫂蒱呼曷囉誓(三十五) 訶䫂跛社麼帝(三十六) 訶䫂嚧伽曷囉捨彌(三十七) 訶䫂達麼徙蜜帝(三十八) 訶䫂薩婆優波陀娜(三十九) 若(如者反)茹若(如者反)(四十) 毘社樹竪(四十一) 毘者社若若(如者反)(四十二) 娑羅末伽(其我反)若若(如者反)(四十三) 㖶沙案䫂(四十四) 娑囉伽(其我反)(四十五) 獨𭣿莎波訶(四十六)

「善男子！此日眼蓮華陀羅尼能乾一切欲河，能出一切苦海到於彼岸，汝當至心持此陀羅尼往彼世界，如從我聞至彼說之。何以故？彼佛世界有百千萬種種魔事呪藥蠱道，能壞眾生所有善法。汝等若誦此陀羅尼，一切魔王內外眷屬所作種種無量惡事，及上妙五欲不能侵惱，何況餘人鄙陋穢欲而能為害！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此日眼蓮華陀羅尼能乾一切欲河，能出一切苦海到於彼岸，汝當至心持此陀羅尼往彼世界，如從我聞至彼說之。何以故？彼佛世界有百千萬種種魔事呪藥蠱道，能壞眾生所有善法。汝等若誦此陀羅尼，一切魔王內外眷屬所作種種無量惡事，及上妙五欲不能侵惱，何況餘人鄙陋穢欲而能為害！」

爾時，日行藏菩薩與無量千萬億那由他諸菩薩等，及無量百千那由他諸天，及人，白佛言：「世尊！如來功德智慧辯才不可思議，大不可思議，最大不可思議。我等昔來未曾得聞如是壞欲大陀羅尼。」說此語時眾中八萬四千天女，至心聽受生大信心恭敬供養，即轉女身得男子身，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，日行藏菩薩與無量千萬億那由他諸菩薩等，及無量百千那由他諸天，及人，白佛言：「世尊！如來功德智慧辯才不可思議，大不可思議，最大不可思議。我等昔來未曾得聞如是壞欲大陀羅尼。」說此語時眾中八萬四千天女，至心聽受生大信心恭敬供養，即轉女身得男子身，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

爾時，瞻波迦華色佛捉瞻波迦花鬘，告日行藏菩薩摩訶薩言：「善男子！持此華鬘并日眼陀羅尼、四諦順忍陀羅尼，往彼世界供養釋迦牟尼佛。此陀羅尼有大勢力猶如電光，速能破壞一切欲事，能大利益能盡一切欲貪，乃至能除一切苦擔，汝可持去問訊釋迦牟尼佛。」時日行藏菩薩於彼佛所，默然受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞻波迦華色佛捉瞻波迦花鬘，告日行藏菩薩摩訶薩言：「善男子！持此華鬘并日眼陀羅尼、四諦順忍陀羅尼，往彼世界供養釋迦牟尼佛。此陀羅尼有大勢力猶如電光，速能破壞一切欲事，能大利益能盡一切欲貪，乃至能除一切苦擔，汝可持去問訊釋迦牟尼佛。」時日行藏菩薩於彼佛所，默然受之。

爾時，眾中八萬菩薩俱白佛言：「世尊！我等皆往彼娑婆世界，見釋迦牟尼佛及大集眾，禮拜供養聽受妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中八萬菩薩俱白佛言：「世尊！我等皆往彼娑婆世界，見釋迦牟尼佛及大集眾，禮拜供養聽受妙法。」

佛言：「善男子！隨汝意去，咸可一心作梵天像，形色長短威儀服飾，往彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！隨汝意去，咸可一心作梵天像，形色長短威儀服飾，往彼世界。」

爾時，日行藏菩薩及無量百千那由他諸菩薩等，皆作大梵天像，形色長短威儀服飾等無有異。作此化已，頂禮佛足，右遶三匝遶已復禮。禮已，於彼界沒，如一念頃即至娑婆世界。初入娑婆世界，即以瞻波迦華散釋迦牟尼佛積至于膝，如是漸行往詣佛所。到佛所已，頂禮佛足却一面立。當爾之時，釋迦如來猶為頻婆娑羅王宣說法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，日行藏菩薩及無量百千那由他諸菩薩等，皆作大梵天像，形色長短威儀服飾等無有異。作此化已，頂禮佛足，右遶三匝遶已復禮。禮已，於彼界沒，如一念頃即至娑婆世界。初入娑婆世界，即以瞻波迦華散釋迦牟尼佛積至于膝，如是漸行往詣佛所。到佛所已，頂禮佛足却一面立。當爾之時，釋迦如來猶為頻婆娑羅王宣說法行。

爾時，南方去此娑婆世界，譬如有城方一由旬沙滿其中。復有一人具大神力，擔負而行，盡一世界乃下一沙。過是數已有佛世界，名袈裟幢，具足五濁，佛號山帝釋王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。於彼眾中有菩薩摩訶薩名曰香象，仰觀虛空見無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩眾從南方來往詣北方；又見北方有大光明。見此事已，問山帝釋王佛言：「以何因緣諸菩薩等從南方來往詣北方？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方去此娑婆世界，譬如有城方一由旬沙滿其中。復有一人具大神力，擔負而行，盡一世界乃下一沙。過是數已有佛世界，名袈裟幢，具足五濁，佛號山帝釋王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。於彼眾中有菩薩摩訶薩名曰香象，仰觀虛空見無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩眾從南方來往詣北方；又見北方有大光明。見此事已，問山帝釋王佛言：「以何因緣諸菩薩等從南方來往詣北方？」

爾時，山帝釋王佛告香象菩薩言：「善男子！北方過一由旬城沙滿其中，從是北行，一沙為一世界。過是數已，有佛剎土名曰娑婆，具足五濁，有佛號釋迦牟尼，於今現在為無量大眾，以方便力廣說三乘論議法門，為教化眾生故，為令法母常住故，三寶性不斷絕故，增長法行故，壞魔境界故，建立法幢故。十方諸佛已於彼剎說寶幢陀羅尼竟，各還本土，今釋迦牟尼佛復為諸菩薩摩訶薩、大聲聞眾宣說妙法，娑婆世界地及虛空，大眾充滿間無空處樂聞佛說。何以故？彼佛如來所說法要，言辭美妙猶如甘露，一切聽者心無疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，山帝釋王佛告香象菩薩言：「善男子！北方過一由旬城沙滿其中，從是北行，一沙為一世界。過是數已，有佛剎土名曰娑婆，具足五濁，有佛號釋迦牟尼，於今現在為無量大眾，以方便力廣說三乘論議法門，為教化眾生故，為令法母常住故，三寶性不斷絕故，增長法行故，壞魔境界故，建立法幢故。十方諸佛已於彼剎說寶幢陀羅尼竟，各還本土，今釋迦牟尼佛復為諸菩薩摩訶薩、大聲聞眾宣說妙法，娑婆世界地及虛空，大眾充滿間無空處樂聞佛說。何以故？彼佛如來所說法要，言辭美妙猶如甘露，一切聽者心無疲厭。

「善男子！汝能往彼娑婆世界聽受法不？我今亦欲與彼佛欲，并說隨順空忍陀羅尼。此陀羅尼有大勢力能大利益，能盡一切欲貪、一切色貪、一切無色貪，能盡一切我慢大慢增上慢，能生盡智能覺無生智，能裂一切無明闇障，能捨一切苦擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝能往彼娑婆世界聽受法不？我今亦欲與彼佛欲，并說隨順空忍陀羅尼。此陀羅尼有大勢力能大利益，能盡一切欲貪、一切色貪、一切無色貪，能盡一切我慢大慢增上慢，能生盡智能覺無生智，能裂一切無明闇障，能捨一切苦擔。」

爾時，世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說呪曰：

「哆絰他(一) 頭摩帝頭摩帝(二) 惡踦(𨈬宜反)頭摩帝(三) 鉢囉娑婆頭摩帝(四) 薩婆迦頭摩帝(五) 阿鞞却伽(其我反)(六) 培鞞娜却伽(七) 碎(蘇骨反)朱却伽(八) 阿𭒂摸訶却伽(九) 阿娜涅也却伽(十) 毘耶佛履帝却伽(十一) 僧迃嘍者却伽(十二) 阿泥麼却佉(十三) 盧者那却伽(十四) 尸棄却伽(十五) 毘底(都履反)寐囉却伽(十六) 郁芻麼却伽(十七) 塢囉却伽(十八) 惡攲却伽(十九) 耶婆麼那却伽(二十) 尤嘍跛却伽(二十一) 耶婆毘娘那却伽(二十二) 斫芻陀妬却伽(二十三) 耶婆麼娜毘娘那陀妬却伽(二十四) 必利洟陛(蒱比反)陀妬却伽(二十五) 耶婆毘娘娜陀妬却伽(二十六) 靼埵(都和反)履悉蜜駐跛薩他娜却伽(二十七) 耶婆阿虱吒達奢阿鞞尼迦佛陀達摩却伽(二十八) 獨佉却伽(二十九) 耶婆磨勒伽却伽(三十) 毘婆哪毘踦𭒂(三十一) 阿那娜娜(三十二) 阿陛(蒱比反)娜娜(三十三) 三姥陀剆娜娜(三十四) 薩婆迦囉娜娜囉(三十五) 薩婆僧薩他娜毘瞿跛娜娜(三十六) 阿緊(吉因反)若(女我反)柘娜娜(三十七) 叉(初詐反)婆叉(初詐反)𭒂(三十八) 伊犁伊儸(三十九) 伊犁伊羅(四十) 寐利莎波訶(四十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆絰他(一) 頭摩帝頭摩帝(二) 惡踦(𨈬宜反)頭摩帝(三) 鉢囉娑婆頭摩帝(四) 薩婆迦頭摩帝(五) 阿鞞却伽(其我反)(六) 培鞞娜却伽(七) 碎(蘇骨反)朱却伽(八) 阿𭒂摸訶却伽(九) 阿娜涅也却伽(十) 毘耶佛履帝却伽(十一) 僧迃嘍者却伽(十二) 阿泥麼却佉(十三) 盧者那却伽(十四) 尸棄却伽(十五) 毘底(都履反)寐囉却伽(十六) 郁芻麼却伽(十七) 塢囉却伽(十八) 惡攲却伽(十九) 耶婆麼那却伽(二十) 尤嘍跛却伽(二十一) 耶婆毘娘那却伽(二十二) 斫芻陀妬却伽(二十三) 耶婆麼娜毘娘那陀妬却伽(二十四) 必利洟陛(蒱比反)陀妬却伽(二十五) 耶婆毘娘娜陀妬却伽(二十六) 靼埵(都和反)履悉蜜駐跛薩他娜却伽(二十七) 耶婆阿虱吒達奢阿鞞尼迦佛陀達摩却伽(二十八) 獨佉却伽(二十九) 耶婆磨勒伽却伽(三十) 毘婆哪毘踦𭒂(三十一) 阿那娜娜(三十二) 阿陛(蒱比反)娜娜(三十三) 三姥陀剆娜娜(三十四) 薩婆迦囉娜娜囉(三十五) 薩婆僧薩他娜毘瞿跛娜娜(三十六) 阿緊(吉因反)若(女我反)柘娜娜(三十七) 叉(初詐反)婆叉(初詐反)𭒂(三十八) 伊犁伊儸(三十九) 伊犁伊羅(四十) 寐利莎波訶(四十一)

「善男子！是名順空陀羅尼，汝可持往娑婆世界教化眾生，問訊釋迦牟尼佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名順空陀羅尼，汝可持往娑婆世界教化眾生，問訊釋迦牟尼佛。」

爾時，香象菩薩作如是言：「我已受持此陀羅尼，得大勢力得大利益，今欲往彼唯有一事心生怖畏。何以故？我親從佛聞彼土眾生多諸惡貪，乃至女人諂詐弊惡，令久修禪得五神通智慧之人於一念頃退失神通及諸功德，墮大地獄，故我今生怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，香象菩薩作如是言：「我已受持此陀羅尼，得大勢力得大利益，今欲往彼唯有一事心生怖畏。何以故？我親從佛聞彼土眾生多諸惡貪，乃至女人諂詐弊惡，令久修禪得五神通智慧之人於一念頃退失神通及諸功德，墮大地獄，故我今生怖。」

爾時，山帝釋王佛告香象菩薩言：「善男子！譬如雪山以十三因緣，令虛空中有清涼風，以冷風故熱惱皆除，一切河水悉皆清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，山帝釋王佛告香象菩薩言：「善男子！譬如雪山以十三因緣，令虛空中有清涼風，以冷風故熱惱皆除，一切河水悉皆清涼。

「善男子！如是久學無生忍智慧菩薩，以十三因緣防護身心，不生煩惱六根無熱，不為無明河之所漂流，智慧之人能為愚人說無眾生等法，令離癡縛除五陰重擔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是久學無生忍智慧菩薩，以十三因緣防護身心，不生煩惱六根無熱，不為無明河之所漂流，智慧之人能為愚人說無眾生等法，令離癡縛除五陰重擔。

「善男子！汝以十三種因緣，久學無生忍，何故而言我今怖畏？汝於餘界或作梵天身教化眾生，復於餘剎或作摩醯首羅身教化眾生，復於餘剎或作帝釋身教化眾生，復於餘剎或作那羅延身教化眾生，復於餘剎或作天身教化眾生，復於餘剎作夜叉身教化眾生，復於餘剎或作龍王身教化眾生，復於餘剎或作阿修羅王身教化眾生，復於餘剎或作轉輪聖王身教化眾生，復於餘剎或作大醫王身教化眾生，復於餘剎或作剎利身教化眾生，復於餘剎或作婆羅門身教化眾生，復於餘剎或現聲聞身教化眾生，復於餘剎作大臣身教化眾生，復於餘剎作辟支佛身教化眾生。如是無量剎中以種種色身，現化眾生而作佛事，云何方言：『我今怖畏？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝以十三種因緣，久學無生忍，何故而言我今怖畏？汝於餘界或作梵天身教化眾生，復於餘剎或作摩醯首羅身教化眾生，復於餘剎或作帝釋身教化眾生，復於餘剎或作那羅延身教化眾生，復於餘剎或作天身教化眾生，復於餘剎作夜叉身教化眾生，復於餘剎或作龍王身教化眾生，復於餘剎或作阿修羅王身教化眾生，復於餘剎或作轉輪聖王身教化眾生，復於餘剎或作大醫王身教化眾生，復於餘剎或作剎利身教化眾生，復於餘剎或作婆羅門身教化眾生，復於餘剎或現聲聞身教化眾生，復於餘剎作大臣身教化眾生，復於餘剎作辟支佛身教化眾生。如是無量剎中以種種色身，現化眾生而作佛事，云何方言：『我今怖畏？』

「善男子！勿生怖畏，今為汝說無盡根大受記持心法行，一切智智壞四魔行，三寶久住行，壞一切毒龍境界行，盡一切眾生惡業行，大慈教化眾生行，大悲淳至入三惡道救拔眾生行，於一切眾生作歡喜心行，斷一切眾生惡見惡愛惡願惡乘行，解脫一切眾生地獄行，斷一切女身得丈夫身行，說一切法陰無有盡行，斷一切眾生慳嫉行，得一切三昧神通無盡行，攝一切眾生安置菩提道行，捨聲聞辟支佛乘行，乃至說得無上最勝涅槃行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！勿生怖畏，今為汝說無盡根大受記持心法行，一切智智壞四魔行，三寶久住行，壞一切毒龍境界行，盡一切眾生惡業行，大慈教化眾生行，大悲淳至入三惡道救拔眾生行，於一切眾生作歡喜心行，斷一切眾生惡見惡愛惡願惡乘行，解脫一切眾生地獄行，斷一切女身得丈夫身行，說一切法陰無有盡行，斷一切眾生慳嫉行，得一切三昧神通無盡行，攝一切眾生安置菩提道行，捨聲聞辟支佛乘行，乃至說得無上最勝涅槃行。

「善男子！若有眾生聞此無盡根授記法行生信樂者，彼人所有無量生死，恒沙業障、眾生障、法障、煩惱障，能障一切善根，未受未盡未吐者，如是等業皆悉滅盡，不受罪報、不生惡處。唯除三事。何者為三？一、五無間；二、謗正法；三、謗聖人；此三種罪必定受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生聞此無盡根授記法行生信樂者，彼人所有無量生死，恒沙業障、眾生障、法障、煩惱障，能障一切善根，未受未盡未吐者，如是等業皆悉滅盡，不受罪報、不生惡處。唯除三事。何者為三？一、五無間；二、謗正法；三、謗聖人；此三種罪必定受報。

「善男子！若有眾生乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼，能至心聽信受憶念生尊重者，彼人所有恒沙罪業不受果報，常樂修行一切善根。若行檀波羅蜜時，十方諸佛、一切菩薩辟支佛大阿羅漢，皆以神力加護。是人得聖加故多饒財寶，以用布施不可窮盡，乃至能捨頭目髓腦，遠離嫉妬得平等心，於一切田心無優劣，亦復不見我能行施、彼為受者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼，能至心聽信受憶念生尊重者，彼人所有恒沙罪業不受果報，常樂修行一切善根。若行檀波羅蜜時，十方諸佛、一切菩薩辟支佛大阿羅漢，皆以神力加護。是人得聖加故多饒財寶，以用布施不可窮盡，乃至能捨頭目髓腦，遠離嫉妬得平等心，於一切田心無優劣，亦復不見我能行施、彼為受者。

「作是施時，一切天、龍、鬼神、阿修羅、夜叉、乾闥婆等不能為障。唯除三種，所謂五逆、誹謗正法、毀呰聖人。此三種罪，一切聖人神力不加，故有障礙。若行尸波羅蜜時，常勤精進住忍辱中，得歡喜心得隨順心，憐愍眾生猶如一子亦如己身。常為一切聖人之所讚歎，常為諸天、釋梵、四王、龍神、夜叉、人非人等，剎利、婆羅門、毘舍、首陀，禮拜供養，得聖力加，心不自高亦不毀他，亦復不樂多積衣食，趣得支身心無憂惱，於一日夜六時自省，臥覺安隱無多惱患衣食豐饒。於一切眾生慈悲不捨，隨心所念皆悉不空，臨命終時得見諸佛，一切諸佛皆讚歎言：『善哉，善哉！大丈夫！善能持戒清淨不破，善來將汝往詣清淨佛剎，令汝得住十地位中。』彼人見佛得清淨心、得歡喜心，心歡喜故，捨身則得往生淨國速得十地，不久即得阿耨多羅三藐三菩提，乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼得如是利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是施時，一切天、龍、鬼神、阿修羅、夜叉、乾闥婆等不能為障。唯除三種，所謂五逆、誹謗正法、毀呰聖人。此三種罪，一切聖人神力不加，故有障礙。若行尸波羅蜜時，常勤精進住忍辱中，得歡喜心得隨順心，憐愍眾生猶如一子亦如己身。常為一切聖人之所讚歎，常為諸天、釋梵、四王、龍神、夜叉、人非人等，剎利、婆羅門、毘舍、首陀，禮拜供養，得聖力加，心不自高亦不毀他，亦復不樂多積衣食，趣得支身心無憂惱，於一日夜六時自省，臥覺安隱無多惱患衣食豐饒。於一切眾生慈悲不捨，隨心所念皆悉不空，臨命終時得見諸佛，一切諸佛皆讚歎言：『善哉，善哉！大丈夫！善能持戒清淨不破，善來將汝往詣清淨佛剎，令汝得住十地位中。』彼人見佛得清淨心、得歡喜心，心歡喜故，捨身則得往生淨國速得十地，不久即得阿耨多羅三藐三菩提，乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼得如是利。

「是菩薩若學行羼提波羅蜜時，一切聖人神通力加令得法忍，不見眾生、不見彼不見此。若有人來截其手足割其耳鼻，乃至不起一念瞋心。離瞋心已，一切天王、一切人王，禮拜供養，乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩若學行羼提波羅蜜時，一切聖人神通力加令得法忍，不見眾生、不見彼不見此。若有人來截其手足割其耳鼻，乃至不起一念瞋心。離瞋心已，一切天王、一切人王，禮拜供養，乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。

「是菩薩若學行毘梨耶波羅蜜時，得無患身成就大力，壯健智慧精進勇猛，能行四攝——布施、愛語、利益、同事——教化眾生。具四攝已，一切天王、龍王、夜叉王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王，合掌燒香恭敬禮拜，是人名聞流布，常為一切人天之所愛念，樂欲見之常欲擁護，乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩若學行毘梨耶波羅蜜時，得無患身成就大力，壯健智慧精進勇猛，能行四攝——布施、愛語、利益、同事——教化眾生。具四攝已，一切天王、龍王、夜叉王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王，合掌燒香恭敬禮拜，是人名聞流布，常為一切人天之所愛念，樂欲見之常欲擁護，乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。

「是菩薩若學禪波羅蜜時，聖人加故，得四禪四空三摩跋提，乃至千萬三摩提門、陀羅尼門忍門。常為一切諸佛所念，常為一切天王人王，擁護愛念恭敬禮拜，乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩若學禪波羅蜜時，聖人加故，得四禪四空三摩跋提，乃至千萬三摩提門、陀羅尼門忍門。常為一切諸佛所念，常為一切天王人王，擁護愛念恭敬禮拜，乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。

「彼菩薩若學般若波羅蜜時，常為諸佛菩薩阿羅漢辟支佛之所擁護，心得安隱遠離憒閙，得勝法念心心數成就，得聖人智慧根具足。入一切法中，所作已辦度疑網河，於一切法不生疑礙，一切天人阿修羅所不能壞，常為天人八部供養恭敬愛念守護，聞名見形皆生歡喜樂欲親近，若自供養若教人供養。此人臨終見十方佛，一切諸佛皆悉授手，讚言：『善哉，善哉！大丈夫！善來。將汝往向我清淨佛剎，令汝得住十地位中。』是人聞已得歡喜心，心歡喜故命終即得生佛淨土，生已速得住於十地，不久即證阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼菩薩若學般若波羅蜜時，常為諸佛菩薩阿羅漢辟支佛之所擁護，心得安隱遠離憒閙，得勝法念心心數成就，得聖人智慧根具足。入一切法中，所作已辦度疑網河，於一切法不生疑礙，一切天人阿修羅所不能壞，常為天人八部供養恭敬愛念守護，聞名見形皆生歡喜樂欲親近，若自供養若教人供養。此人臨終見十方佛，一切諸佛皆悉授手，讚言：『善哉，善哉！大丈夫！善來。將汝往向我清淨佛剎，令汝得住十地位中。』是人聞已得歡喜心，心歡喜故命終即得生佛淨土，生已速得住於十地，不久即證阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！此無盡根大授記陀羅尼，有如是大力如是大利益，汝當受行，往彼世界不應怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此無盡根大授記陀羅尼，有如是大力如是大利益，汝當受行，往彼世界不應怖畏。

「善男子！釋迦牟尼佛本所誓願，若有眾生造作五逆、謗方等經、毀呰聖人、犯波羅夷，如是之人清淨佛剎所不容者，皆生我國我當教化。以是因緣諸惡眾生悉集其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！釋迦牟尼佛本所誓願，若有眾生造作五逆、謗方等經、毀呰聖人、犯波羅夷，如是之人清淨佛剎所不容者，皆生我國我當教化。以是因緣諸惡眾生悉集其國。

「善男子！若彼世界諸惡眾生，聞此無盡根大授記陀羅尼，能於七年常行慈心、不動心、憐愍心、平等心，遠離兩舌，不惡口、不妄語、不綺語，如是晝夜常念諸佛，當淨洗浴晝三夜三，整衣服右膝著地，合十指掌對十方佛前，念無盡根大授記陀羅尼，一心誦者彼人經七年已，所有諸難極重罪業皆滅無餘。若有女人欲求自在，能於七月晝三夜三，如前念此無盡根大受記陀羅尼，一心誦者如是女人隨所生處得大自在，於流轉中更不復受女人之身，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，唯除自願。若有女人求好夫主，求好種姓，求大自在求不用男女，或願多有男女者，應當澡浴清淨著淨潔衣，獨處閑靜晝三夜三，右膝著地合掌向佛，一心誦念此無盡根大授記陀羅尼者，隨心願樂皆得稱意，所求男女多少皆得，端正聰明無有疑難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若彼世界諸惡眾生，聞此無盡根大授記陀羅尼，能於七年常行慈心、不動心、憐愍心、平等心，遠離兩舌，不惡口、不妄語、不綺語，如是晝夜常念諸佛，當淨洗浴晝三夜三，整衣服右膝著地，合十指掌對十方佛前，念無盡根大授記陀羅尼，一心誦者彼人經七年已，所有諸難極重罪業皆滅無餘。若有女人欲求自在，能於七月晝三夜三，如前念此無盡根大受記陀羅尼，一心誦者如是女人隨所生處得大自在，於流轉中更不復受女人之身，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，唯除自願。若有女人求好夫主，求好種姓，求大自在求不用男女，或願多有男女者，應當澡浴清淨著淨潔衣，獨處閑靜晝三夜三，右膝著地合掌向佛，一心誦念此無盡根大授記陀羅尼者，隨心願樂皆得稱意，所求男女多少皆得，端正聰明無有疑難。

「善男子！此無盡根大授記陀羅尼，如是大力如是大利益，汝從生死已來未曾得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此無盡根大授記陀羅尼，如是大力如是大利益，汝從生死已來未曾得聞。」

爾時，世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說呪曰：

「哆姪他(一) 捨囉娜毘夜也(二) 式叉毘夜也(三) 徙寐履帝毘夜也(四) 鉢囉河娜(奴下反)毘夜也(五) 矣履地毘夜也(六) 因地利夜毘夜也(七) 𭒂剆毘夜也(八) 蒱滕伽毘夜也(九) 三摩地毘夜也(十) 陀羅尼毘夜也(十一) 羼帝(都利反)毘夜也(十二) 毘梨耶毘夜也(十三) 闍娜毘夜也(十四) 鉢邏若(女我反)阿霤(驢㖃反)必也毘夜也(十五) 阿紉(奴隣反)社毘夜也(十六) 摩伽毘摩也(十七) 遏鼻娘毘夜也(十八) 鉢囉帝(都利反)三陛(蒲履反)爹毘夜也(十九) 步寐(莫履反)毘夜也(二十) 坒(父一反)絰㖿(余歌反)毘夜也(二十一) 摩訶梅怛利毘夜也(二十二) 摩訶迦霤(驢㖃反)那毘夜也(二十三) 摩訶牟帝多毘夜也(二十四) 摩呼卑叉毘夜也(二十五) 必利洟鼻毘夜也(二十六) 薩埵毘夜也(二十七) 達摩毘夜也(二十八) 答摸毘夜也(二十九) 阿盧迦毘夜也(三十) 鉢囉帝(都利反)婆娜毘夜也(三十一) 鉢囉帝(都利反)輸盧得迦毘夜也(三十二) 伽伽那毘夜也(三十三) 摩霤䫂毘夜也(三十四) 鉢囉帝(都利反)多三姥波爹毘夜也(三十五) 輸娜(奴下反)多毘夜也(三十六) 阿尼蜜多毘夜也(三十七) 揜(烏合反)鉢囉尼系毘夜也(三十八) 侯嘍䫂毘夜也(三十九) 瞿沙毘夜也(四十) 緊(吉因反)柘那毘夜也(四十一) 阿鼻三摩夜毘夜也(四十二) 阿怒娜(四十三) 阿怒娜(四十四) 揜𭒂呵者者(四十五) 者遮囉(四十六) 者遮囉毘姥(四十七) 柘陛(蒱履反)斫芻者遮囉毘姥(四十八) 毘夜也毘姥(四十九) 察夜毘姥(五十) 阿麼毘夜也毘姥(五十一) 阿三姥陀遮囉毘姥(五十二) 摀眵陀毘姥(五十三) 阿迦舍毘姥(五十四) 驃鉢舍麼毘姥(五十五) 阿那婆娑毘姥(五十六) 呵呵呵毘姥(五十七) 阿囉波囉毘姥(五十八) 優波舍麼毘姥(五十九) 薩利羅毘姥(六十) 莎波呵(六十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆姪他(一) 捨囉娜毘夜也(二) 式叉毘夜也(三) 徙寐履帝毘夜也(四) 鉢囉河娜(奴下反)毘夜也(五) 矣履地毘夜也(六) 因地利夜毘夜也(七) 𭒂剆毘夜也(八) 蒱滕伽毘夜也(九) 三摩地毘夜也(十) 陀羅尼毘夜也(十一) 羼帝(都利反)毘夜也(十二) 毘梨耶毘夜也(十三) 闍娜毘夜也(十四) 鉢邏若(女我反)阿霤(驢㖃反)必也毘夜也(十五) 阿紉(奴隣反)社毘夜也(十六) 摩伽毘摩也(十七) 遏鼻娘毘夜也(十八) 鉢囉帝(都利反)三陛(蒲履反)爹毘夜也(十九) 步寐(莫履反)毘夜也(二十) 坒(父一反)絰㖿(余歌反)毘夜也(二十一) 摩訶梅怛利毘夜也(二十二) 摩訶迦霤(驢㖃反)那毘夜也(二十三) 摩訶牟帝多毘夜也(二十四) 摩呼卑叉毘夜也(二十五) 必利洟鼻毘夜也(二十六) 薩埵毘夜也(二十七) 達摩毘夜也(二十八) 答摸毘夜也(二十九) 阿盧迦毘夜也(三十) 鉢囉帝(都利反)婆娜毘夜也(三十一) 鉢囉帝(都利反)輸盧得迦毘夜也(三十二) 伽伽那毘夜也(三十三) 摩霤䫂毘夜也(三十四) 鉢囉帝(都利反)多三姥波爹毘夜也(三十五) 輸娜(奴下反)多毘夜也(三十六) 阿尼蜜多毘夜也(三十七) 揜(烏合反)鉢囉尼系毘夜也(三十八) 侯嘍䫂毘夜也(三十九) 瞿沙毘夜也(四十) 緊(吉因反)柘那毘夜也(四十一) 阿鼻三摩夜毘夜也(四十二) 阿怒娜(四十三) 阿怒娜(四十四) 揜𭒂呵者者(四十五) 者遮囉(四十六) 者遮囉毘姥(四十七) 柘陛(蒱履反)斫芻者遮囉毘姥(四十八) 毘夜也毘姥(四十九) 察夜毘姥(五十) 阿麼毘夜也毘姥(五十一) 阿三姥陀遮囉毘姥(五十二) 摀眵陀毘姥(五十三) 阿迦舍毘姥(五十四) 驃鉢舍麼毘姥(五十五) 阿那婆娑毘姥(五十六) 呵呵呵毘姥(五十七) 阿囉波囉毘姥(五十八) 優波舍麼毘姥(五十九) 薩利羅毘姥(六十) 莎波呵(六十一)

「善男子！此無盡根大授記陀羅尼，有大威德有大勢力，能大利益一切眾生，攝護眾生憐愍眾生，洗除眾生令得寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此無盡根大授記陀羅尼，有大威德有大勢力，能大利益一切眾生，攝護眾生憐愍眾生，洗除眾生令得寂滅。

「善男子！持此陀羅尼往詣娑婆世界，如我所言問訊釋迦牟尼佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！持此陀羅尼往詣娑婆世界，如我所言問訊釋迦牟尼佛。」

爾時，山帝釋王佛說此陀羅尼已，一切大眾皆大歡喜，讚言：「不可思議，大不可思議！得見離障第一智慧，說此大授記陀羅尼，一切眾生所有小罪、中罪、大罪、最大罪，輕重業障牢固難捨，能與善根作障礙者，此陀羅尼速能除盡得無漏道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，山帝釋王佛說此陀羅尼已，一切大眾皆大歡喜，讚言：「不可思議，大不可思議！得見離障第一智慧，說此大授記陀羅尼，一切眾生所有小罪、中罪、大罪、最大罪，輕重業障牢固難捨，能與善根作障礙者，此陀羅尼速能除盡得無漏道。」

爾時，香象菩薩生大歡喜，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，香象菩薩生大歡喜，而說偈言：

「此無盡根陀羅尼， 最勝第一無過者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此無盡根陀羅尼， 最勝第一無過者，

能盡眾生諸惡業， 亦斷一切罪駃河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能盡眾生諸惡業， 亦斷一切罪駃河。

生死流轉自所作， 悉能遠離無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死流轉自所作， 悉能遠離無有餘，

以福德力因緣故， 於一切苦得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以福德力因緣故， 於一切苦得解脫。

能竭生死三有海， 速生清淨有佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能竭生死三有海， 速生清淨有佛國，

於流轉中大怖畏， 現見無量大障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於流轉中大怖畏， 現見無量大障礙。

悉能傾動諸煩惱， 疾證無上勝菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能傾動諸煩惱， 疾證無上勝菩提，

一切眾生不能壞。 若有聞此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生不能壞。 若有聞此陀羅尼，

速能受持常憶念， 具足如是諸功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速能受持常憶念， 具足如是諸功德。」

爾時，香象菩薩白山帝釋王佛言：「我已持此無盡根授記陀羅尼竟，今欲往彼娑婆世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，香象菩薩白山帝釋王佛言：「我已持此無盡根授記陀羅尼竟，今欲往彼娑婆世界。」

是時，眾中有無量阿僧祇菩薩摩訶薩，從無垢三昧起，異口同音白佛言：「世尊！我等今者渴仰欲見釋迦牟尼佛，及大集眾禮拜供養。我從昔來，未曾得聞日藏法門，惟願聽我往彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有無量阿僧祇菩薩摩訶薩，從無垢三昧起，異口同音白佛言：「世尊！我等今者渴仰欲見釋迦牟尼佛，及大集眾禮拜供養。我從昔來，未曾得聞日藏法門，惟願聽我往彼世界。」

爾時，世尊告諸菩薩言：「善男子！隨汝意去，咸可一心作帝釋像，身色形貌長短威儀勢力自在，往彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸菩薩言：「善男子！隨汝意去，咸可一心作帝釋像，身色形貌長短威儀勢力自在，往彼世界。」

爾時，香象菩薩及無量阿僧祇菩薩，咸共一心悉皆化作帝釋王身，形貌色像長短威儀勢力自在皆無有異。作此化已，三禮山帝釋王佛，右遶三匝遶已從彼界沒，如一念頃即到娑婆世界。入此剎已，放諸香雲雨種種末香，所謂牛頭栴檀香、龍身牢固香、多摩羅葉香、沈水香、多伽羅香、隨六時變異香，為供養釋迦牟尼佛故。放香雲已，次第漸向釋迦牟尼佛所。到佛所已，以帝釋身頂禮佛足，右遶三匝却一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，香象菩薩及無量阿僧祇菩薩，咸共一心悉皆化作帝釋王身，形貌色像長短威儀勢力自在皆無有異。作此化已，三禮山帝釋王佛，右遶三匝遶已從彼界沒，如一念頃即到娑婆世界。入此剎已，放諸香雲雨種種末香，所謂牛頭栴檀香、龍身牢固香、多摩羅葉香、沈水香、多伽羅香、隨六時變異香，為供養釋迦牟尼佛故。放香雲已，次第漸向釋迦牟尼佛所。到佛所已，以帝釋身頂禮佛足，右遶三匝却一面立。

當爾之時，釋迦如來猶共頻婆娑羅王，宣說法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，釋迦如來猶共頻婆娑羅王，宣說法行。