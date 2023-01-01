大方等大集經卷第三十宋涼州沙門智嚴共寶雲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第三十宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

無盡意菩薩品第十二之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩品第十二之四

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩修集助道功德、智慧亦不可盡。云何修集功德無盡？若布施持戒心所修集發行慈悲，自所有罪發露懺悔，亦代眾生發露懺悔，已行懺悔次當隨喜。一切眾生、學無學人，及辟支佛發心、菩薩已習行者，堅住不退一生補處，如是諸人於三世中所集功德，當以一心隨其歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩修集助道功德、智慧亦不可盡。云何修集功德無盡？若布施持戒心所修集發行慈悲，自所有罪發露懺悔，亦代眾生發露懺悔，已行懺悔次當隨喜。一切眾生、學無學人，及辟支佛發心、菩薩已習行者，堅住不退一生補處，如是諸人於三世中所集功德，當以一心隨其歡喜。

「復於過去、未來、現在諸佛世尊所有善根生隨喜心，是隨喜菩薩悉當成就如是功德。隨喜已訖，次當勸請十方世界一切諸佛，始成道者請轉法輪，示涅槃者常住於世，及請一切菩薩聖人，常為眾生住世說法。如是善根如菩提相，悉以迴向無上菩提。是菩薩，未發心者勸令發心，已發心者為說諸度；有貧窮者救攝以財，病施醫藥隨時瞻療；無勢力者勸行忍辱；有犯禁者令不覆藏；已覆藏者勸令發露；現在諸佛及涅槃者，悉皆發心供養恭敬，敬重師長如佛世尊。若求法時沒命不懈，於此法寶生無價想，於說法者生諸佛想。為聽法故過百由旬，心力勇銳無疲勞想。凡所講說不為利養。於父母所知恩報恩，供養給事心初無悔，所作功德常無厭足，護身口意令無諂曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於過去、未來、現在諸佛世尊所有善根生隨喜心，是隨喜菩薩悉當成就如是功德。隨喜已訖，次當勸請十方世界一切諸佛，始成道者請轉法輪，示涅槃者常住於世，及請一切菩薩聖人，常為眾生住世說法。如是善根如菩提相，悉以迴向無上菩提。是菩薩，未發心者勸令發心，已發心者為說諸度；有貧窮者救攝以財，病施醫藥隨時瞻療；無勢力者勸行忍辱；有犯禁者令不覆藏；已覆藏者勸令發露；現在諸佛及涅槃者，悉皆發心供養恭敬，敬重師長如佛世尊。若求法時沒命不懈，於此法寶生無價想，於說法者生諸佛想。為聽法故過百由旬，心力勇銳無疲勞想。凡所講說不為利養。於父母所知恩報恩，供養給事心初無悔，所作功德常無厭足，護身口意令無諂曲。

「建立佛塔所得功德，等於梵天勸請之福。具足諸相，開門大施故；得隨形好，修諸善根故；莊嚴身者，無憍慢故；莊嚴口者，離口過故；莊嚴意者，不住法故；莊嚴佛土者，神通教化故；莊嚴法者，離諸欲故；莊嚴大眾者，不兩舌惡口破壞他故；於受法者如實說故；說法歡喜稱讚善哉，所作功業不唐捐故；離覆蓋者，故往聽法故；莊嚴菩提樹者，以妙園林奉施佛故；莊嚴道場者，成就一切諸善根故；出生清淨者，不為煩惱所染污故；得寶手者，能捨一切所重物故；得無盡者，無量寶藏以布施故；見者歡喜，常和悅故；體得法性者，心慧光明等照眾生故；莊嚴光明者，不輕未學善誘導故；生生清淨者，持戒功德悉成就故；處胎清淨者，不見他罪故；生人天者，淨行十善故；慧明獨步者，所可教化不生分別故；於法自在者，所愛重法無悋惜故；世中獨勝者，畢竟清淨故；微妙解脫者，不求少分行故；行一切功德者，不捨一切智心故；七財滿具者，信為根本故；攝取正法者，不惜身命故；不誑世間者，具本誓願故；具足一切佛法者，諸善根本本已行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「建立佛塔所得功德，等於梵天勸請之福。具足諸相，開門大施故；得隨形好，修諸善根故；莊嚴身者，無憍慢故；莊嚴口者，離口過故；莊嚴意者，不住法故；莊嚴佛土者，神通教化故；莊嚴法者，離諸欲故；莊嚴大眾者，不兩舌惡口破壞他故；於受法者如實說故；說法歡喜稱讚善哉，所作功業不唐捐故；離覆蓋者，故往聽法故；莊嚴菩提樹者，以妙園林奉施佛故；莊嚴道場者，成就一切諸善根故；出生清淨者，不為煩惱所染污故；得寶手者，能捨一切所重物故；得無盡者，無量寶藏以布施故；見者歡喜，常和悅故；體得法性者，心慧光明等照眾生故；莊嚴光明者，不輕未學善誘導故；生生清淨者，持戒功德悉成就故；處胎清淨者，不見他罪故；生人天者，淨行十善故；慧明獨步者，所可教化不生分別故；於法自在者，所愛重法無悋惜故；世中獨勝者，畢竟清淨故；微妙解脫者，不求少分行故；行一切功德者，不捨一切智心故；七財滿具者，信為根本故；攝取正法者，不惜身命故；不誑世間者，具本誓願故；具足一切佛法者，諸善根本本已行故。

「舍利弗！是名略說菩薩功德，若廣說者，若經一劫、若過一劫不可得盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是名略說菩薩功德，若廣說者，若經一劫、若過一劫不可得盡。

「云何菩薩智慧無盡？若一一因聞說智慧，若一一緣得於智慧。云何為因？內增上欲。云何為緣？外勤求法。如是因緣依佛智慧，非依聲聞緣覺智慧，親近智者心無憍慢，常於其人起世尊想。是諸智者知受法人心已柔和，為說智慧教令依止，隨其正器說無染法。聽法之人於是法中，勤修聚集，助法精進是為智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩智慧無盡？若一一因聞說智慧，若一一緣得於智慧。云何為因？內增上欲。云何為緣？外勤求法。如是因緣依佛智慧，非依聲聞緣覺智慧，親近智者心無憍慢，常於其人起世尊想。是諸智者知受法人心已柔和，為說智慧教令依止，隨其正器說無染法。聽法之人於是法中，勤修聚集，助法精進是為智慧。

「云何菩薩助法精進？若無悕求簡絕事務省少語言，於諸所欲心常知足。初夜後夜減損睡眠，凡所聞義能善思惟籌量分別，數求善法心無愛濁，除諸陰蓋無有障蔽。所犯過失尋能除滅。正行堅固趣向傾仰，尊敬法行具精進行，求法不懈如救頭然，無有我行不遲緩行，不捨本行心增上行，呵眾閙行愛樂獨行，向阿蘭若處思惟行，聖種知足行，不動頭陀行，欣樂法行。不思惟世間言語行，求出世間法行，不失正念行，發諸法義行，真正道行，知緣總持行，慚愧莊嚴行，智慧堅牢行，除無明網纏結繫縛淨慧眼行，善覺了行，廣覺了行，不滅覺行，分析覺行，現在知行，不從他功德行，不自恃功德行，讚歎他人諸功德行，善修作業行，因果不動行，知清淨業行。舍利弗！是名助法精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩助法精進？若無悕求簡絕事務省少語言，於諸所欲心常知足。初夜後夜減損睡眠，凡所聞義能善思惟籌量分別，數求善法心無愛濁，除諸陰蓋無有障蔽。所犯過失尋能除滅。正行堅固趣向傾仰，尊敬法行具精進行，求法不懈如救頭然，無有我行不遲緩行，不捨本行心增上行，呵眾閙行愛樂獨行，向阿蘭若處思惟行，聖種知足行，不動頭陀行，欣樂法行。不思惟世間言語行，求出世間法行，不失正念行，發諸法義行，真正道行，知緣總持行，慚愧莊嚴行，智慧堅牢行，除無明網纏結繫縛淨慧眼行，善覺了行，廣覺了行，不滅覺行，分析覺行，現在知行，不從他功德行，不自恃功德行，讚歎他人諸功德行，善修作業行，因果不動行，知清淨業行。舍利弗！是名助法精進。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩有四種施，具足智慧。何等為四？一者、以紙筆墨施與法師令書寫經；二者、種種校飾莊嚴妙座以施法師；三者、以諸所須供養之具奉上法師；四者、無諂曲心讚歎法師。舍利弗！是名菩薩四種布施具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩有四種施，具足智慧。何等為四？一者、以紙筆墨施與法師令書寫經；二者、種種校飾莊嚴妙座以施法師；三者、以諸所須供養之具奉上法師；四者、無諂曲心讚歎法師。舍利弗！是名菩薩四種布施具足智慧。

「菩薩復有四持禁戒具足智慧。何等為四？一者、持戒常演說法；二者、持戒常勤求法；三者、持戒正分別法；四者、持戒迴向菩提。是名菩薩四種持戒具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四持禁戒具足智慧。何等為四？一者、持戒常演說法；二者、持戒常勤求法；三者、持戒正分別法；四者、持戒迴向菩提。是名菩薩四種持戒具足智慧。

「菩薩復有四種忍辱具足智慧。何等為四？一者、於求法時忍他惡罵；二者、於求法時不避飢渴寒熱風雨；三者、於求法時隨順和上阿闍梨行；四者、於求法時能忍空無相無願。舍利弗！是名菩薩四種忍辱具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四種忍辱具足智慧。何等為四？一者、於求法時忍他惡罵；二者、於求法時不避飢渴寒熱風雨；三者、於求法時隨順和上阿闍梨行；四者、於求法時能忍空無相無願。舍利弗！是名菩薩四種忍辱具足智慧。

「菩薩復有四種精進具足智慧。何等為四？一者、勤於多聞；二者、勤於總持；三者、勤於樂說；四者、勤於正行。舍利弗！是名菩薩四種精進具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四種精進具足智慧。何等為四？一者、勤於多聞；二者、勤於總持；三者、勤於樂說；四者、勤於正行。舍利弗！是名菩薩四種精進具足智慧。

「菩薩復有四種禪定具足智慧。何等為四？一者、常樂獨處；二者、常樂一心；三者、求禪及通；四者、求無礙解智。舍利弗！是名菩薩四種禪定具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四種禪定具足智慧。何等為四？一者、常樂獨處；二者、常樂一心；三者、求禪及通；四者、求無礙解智。舍利弗！是名菩薩四種禪定具足智慧。

「菩薩復有四種智慧具足智慧。何等為四？一者、不住斷見；二者、不入常見；三者、了十二緣；四者、忍無我行。舍利弗！是名菩薩修行四慧具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四種智慧具足智慧。何等為四？一者、不住斷見；二者、不入常見；三者、了十二緣；四者、忍無我行。舍利弗！是名菩薩修行四慧具足智慧。

「菩薩復有四擁護法具足智慧。何等為四？一者、擁護法師如己君主；二者、護諸善根；三者、將護世間；四者、護利益他。舍利弗！是名菩薩四擁護法具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四擁護法具足智慧。何等為四？一者、擁護法師如己君主；二者、護諸善根；三者、將護世間；四者、護利益他。舍利弗！是名菩薩四擁護法具足智慧。

「菩薩復有四滿足法具足智慧。何等為四？一者、說法滿足；二者、智慧滿足；三者、利益滿足；四者、諸法滿足。舍利弗！是名菩薩四滿足法具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四滿足法具足智慧。何等為四？一者、說法滿足；二者、智慧滿足；三者、利益滿足；四者、諸法滿足。舍利弗！是名菩薩四滿足法具足智慧。

「菩薩復有四力具足智慧。何等為四？一者、精進力求於多聞得解脫故；二者、念力菩提之心不忘失故；三、者定力等無分別故；四者、慧力修多聞故。是名四力具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四力具足智慧。何等為四？一者、精進力求於多聞得解脫故；二者、念力菩提之心不忘失故；三、者定力等無分別故；四者、慧力修多聞故。是名四力具足智慧。

「復有四方便具足智慧。何等為四？一者、隨世所行；二者、隨眾生行；三者、隨諸法行；四者、隨智慧行。是名四方便具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四方便具足智慧。何等為四？一者、隨世所行；二者、隨眾生行；三者、隨諸法行；四者、隨智慧行。是名四方便具足智慧。

「菩薩復有四道具足智慧。何等為四？一者、諸波羅蜜道；二者、助菩提道；三者、行八聖道；四者、求一切智慧道。是名四道具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四道具足智慧。何等為四？一者、諸波羅蜜道；二者、助菩提道；三者、行八聖道；四者、求一切智慧道。是名四道具足智慧。

「菩薩復有四無厭足行具足智慧。何等為四？一者、樂於多聞無有厭足；二者、樂於說法無有厭足；三者、行慧無厭；四者、行智無厭。是名菩薩四無厭足具足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四無厭足行具足智慧。何等為四？一者、樂於多聞無有厭足；二者、樂於說法無有厭足；三者、行慧無厭；四者、行智無厭。是名菩薩四無厭足具足智慧。

「復次，助智慧者，隨一切眾生心行，隨一切法行，隨布施行，隨持戒忍辱精進禪定智慧行，隨慈悲喜捨行，得具足智慧。何以故？如諸菩薩所發起行，皆以智慧而為根本，智慧成已還依止智。是菩薩安住於智依一切智，諸魔眷屬不能留難，是故能得具一切智。舍利弗！是名菩薩助智無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，助智慧者，隨一切眾生心行，隨一切法行，隨布施行，隨持戒忍辱精進禪定智慧行，隨慈悲喜捨行，得具足智慧。何以故？如諸菩薩所發起行，皆以智慧而為根本，智慧成已還依止智。是菩薩安住於智依一切智，諸魔眷屬不能留難，是故能得具一切智。舍利弗！是名菩薩助智無盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩四念處亦不可盡。是菩薩觀身修身行，見過去未來現在諸身顛倒和合，如外草木墻壁瓦石從因緣有，不可長養無所繫屬。此身如是從因緣生，不可長養無所繫屬，是陰界入中我我所空常無常空，是身無我無有我所，是身不堅不可依怙，當求菩提正覺之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩四念處亦不可盡。是菩薩觀身修身行，見過去未來現在諸身顛倒和合，如外草木墻壁瓦石從因緣有，不可長養無所繫屬。此身如是從因緣生，不可長養無所繫屬，是陰界入中我我所空常無常空，是身無我無有我所，是身不堅不可依怙，當求菩提正覺之身。

「云何菩提正覺之身？所謂法身、金剛之身、不可壞身、堅牢身、出三界身。我身雖有無量過患，願當除滅成如來身，是菩薩所以堪忍久處四大諸結焦然，皆為利益諸眾生故。如外四大地水火風，種種門，種種所作，種種形貌，種種器物，種種所用，皆為利益一切眾生，我今此身為利眾生亦復如是。菩薩摩訶薩見如是利益已，觀身眾苦不生厭離，觀身無常不厭生死，觀身無我不捨教化，觀身寂滅不隨於捨。是菩薩觀內身時不生煩惱，觀於外身亦復如是。是菩薩離黑污身成白淨身業，具足妙相以自莊嚴，於天人中多所利益，是名菩薩觀身修身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩提正覺之身？所謂法身、金剛之身、不可壞身、堅牢身、出三界身。我身雖有無量過患，願當除滅成如來身，是菩薩所以堪忍久處四大諸結焦然，皆為利益諸眾生故。如外四大地水火風，種種門，種種所作，種種形貌，種種器物，種種所用，皆為利益一切眾生，我今此身為利眾生亦復如是。菩薩摩訶薩見如是利益已，觀身眾苦不生厭離，觀身無常不厭生死，觀身無我不捨教化，觀身寂滅不隨於捨。是菩薩觀內身時不生煩惱，觀於外身亦復如是。是菩薩離黑污身成白淨身業，具足妙相以自莊嚴，於天人中多所利益，是名菩薩觀身修身行。

「云何菩薩觀受修受行？菩薩如是思惟諸受一切皆苦，善分別受，智慧籌量知受寂滅。若受樂時不貪所欲；若受苦時觀三惡道，起大悲心不生瞋恚；若受不苦不樂時，不起愚癡。是菩薩正念受處，如其所受，若苦、若樂、不苦不樂，於是諸受知出知修，觀諸眾生受寂滅莊嚴，是諸眾生於諸受中不知出修。若受樂時生於貪著，若受苦時便生瞋恚，若受不苦不樂時便生愚癡。我今要當進修智慧，除一切受發諸善根，起大悲心攝取智慧，亦為眾生除斷諸受而為說法，未解受者受苦，解受者受樂。云何解受者？所謂無受者，無我人、眾生、壽命、養育、士夫。除攝取受者，攝者、受取者、受受者、受有者、受顛倒者、受分別者、受諸見者、受眼相者、受耳鼻舌身意相者、受色相者、受聲香味觸法相者，受眼緣色生觸。受苦受樂受不苦不樂，受耳聲鼻香舌味身觸心緣法生觸，受苦受樂受不苦不樂，是名為受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀受修受行？菩薩如是思惟諸受一切皆苦，善分別受，智慧籌量知受寂滅。若受樂時不貪所欲；若受苦時觀三惡道，起大悲心不生瞋恚；若受不苦不樂時，不起愚癡。是菩薩正念受處，如其所受，若苦、若樂、不苦不樂，於是諸受知出知修，觀諸眾生受寂滅莊嚴，是諸眾生於諸受中不知出修。若受樂時生於貪著，若受苦時便生瞋恚，若受不苦不樂時便生愚癡。我今要當進修智慧，除一切受發諸善根，起大悲心攝取智慧，亦為眾生除斷諸受而為說法，未解受者受苦，解受者受樂。云何解受者？所謂無受者，無我人、眾生、壽命、養育、士夫。除攝取受者，攝者、受取者、受受者、受有者、受顛倒者、受分別者、受諸見者、受眼相者、受耳鼻舌身意相者、受色相者、受聲香味觸法相者，受眼緣色生觸。受苦受樂受不苦不樂，受耳聲鼻香舌味身觸心緣法生觸，受苦受樂受不苦不樂，是名為受。

「復有一受，心意覺了。復有二受，內受外受。復有三受，過去、未來、現在受。復有四受，覺了四大。復有五受，思惟五陰。復有六受，分別六入。復有七受，七識住處。復有八受，八邪法也。復有九受，九眾生居處。復有十受，十不善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一受，心意覺了。復有二受，內受外受。復有三受，過去、未來、現在受。復有四受，覺了四大。復有五受，思惟五陰。復有六受，分別六入。復有七受，七識住處。復有八受，八邪法也。復有九受，九眾生居處。復有十受，十不善法。

「舍利弗！舉要言之，無量眾生諸受思惟所緣境界一切名受。菩薩於中修受觀行起大智慧，知諸眾生善不善受生住滅相。舍利弗！是名菩薩正受念處，而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！舉要言之，無量眾生諸受思惟所緣境界一切名受。菩薩於中修受觀行起大智慧，知諸眾生善不善受生住滅相。舍利弗！是名菩薩正受念處，而不可盡。

「云何菩薩觀心念處？菩提之心不忘不失，正念不亂如是觀心，心生已滅無有住相，不於內住不從外來。我初所發菩提心者，是心已盡過去變異，不至方所不可宣說無有住處。若心所集諸善根等，亦是過去盡滅變異，不至方所不可宣說無有住處。若心善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是亦滅盡變異之法，不至方所不可宣說無有住處。心不知心、心不見心、心不生心，我以何心成阿耨多羅三藐三菩提？是菩提心不與善根心合，善根心不與迴向心合，迴向心不與菩提心合。若菩薩作是觀時不驚不怖，是名菩薩勤精進也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀心念處？菩提之心不忘不失，正念不亂如是觀心，心生已滅無有住相，不於內住不從外來。我初所發菩提心者，是心已盡過去變異，不至方所不可宣說無有住處。若心所集諸善根等，亦是過去盡滅變異，不至方所不可宣說無有住處。若心善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是亦滅盡變異之法，不至方所不可宣說無有住處。心不知心、心不見心、心不生心，我以何心成阿耨多羅三藐三菩提？是菩提心不與善根心合，善根心不與迴向心合，迴向心不與菩提心合。若菩薩作是觀時不驚不怖，是名菩薩勤精進也。

「又復思惟觀察甚深十二因緣不失因果，知是心性屬眾因緣，不可長養無作無繫。一切諸法亦復如是，如法修行如所莊嚴。我今當勤修集莊嚴不離心性。云何心性？云何莊嚴？心性者，猶如幻化無主無作無有施設；莊嚴者，所作布施悉以迴向嚴淨佛土。心性者，如夢所見心相寂滅；莊嚴者，具足持戒修集諸通。心性者，如鏡中像其相清淨；莊嚴者，所修諸忍悉以迴向無生法忍。心性者，如熱時焰究竟寂滅；莊嚴者，於一切善深發精進迴向具足無上佛法。心性者，無色無對無所為作；莊嚴者，一切所修禪定解脫三摩跋提迴向具足佛之禪定。心性者，不可得見亦不可取；莊嚴者，於一切問難善能分別迴向具足佛之智慧。心性者，無緣不生；莊嚴者，常觀善根。心性者，無因不生；莊嚴者，因助菩提而發起心。心性者，捨離六塵心則無起；莊嚴者，入佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復思惟觀察甚深十二因緣不失因果，知是心性屬眾因緣，不可長養無作無繫。一切諸法亦復如是，如法修行如所莊嚴。我今當勤修集莊嚴不離心性。云何心性？云何莊嚴？心性者，猶如幻化無主無作無有施設；莊嚴者，所作布施悉以迴向嚴淨佛土。心性者，如夢所見心相寂滅；莊嚴者，具足持戒修集諸通。心性者，如鏡中像其相清淨；莊嚴者，所修諸忍悉以迴向無生法忍。心性者，如熱時焰究竟寂滅；莊嚴者，於一切善深發精進迴向具足無上佛法。心性者，無色無對無所為作；莊嚴者，一切所修禪定解脫三摩跋提迴向具足佛之禪定。心性者，不可得見亦不可取；莊嚴者，於一切問難善能分別迴向具足佛之智慧。心性者，無緣不生；莊嚴者，常觀善根。心性者，無因不生；莊嚴者，因助菩提而發起心。心性者，捨離六塵心則無起；莊嚴者，入佛境界。

「如是菩薩觀是心行繫念神通，得神通已能知一切眾生諸心，既知心已如其心量而為說法。又觀心行繫念大悲，教化眾生無有厭倦；又觀心行，不起盡滅變異之相，不捨生死相續煩惱。正念是心，知無生起，成正決定。如是行者不墮聲聞辟支佛地，極是心勢，以一念智成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是名菩薩正心念處而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩觀是心行繫念神通，得神通已能知一切眾生諸心，既知心已如其心量而為說法。又觀心行繫念大悲，教化眾生無有厭倦；又觀心行，不起盡滅變異之相，不捨生死相續煩惱。正念是心，知無生起，成正決定。如是行者不墮聲聞辟支佛地，極是心勢，以一念智成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是名菩薩正心念處而不可盡。

「舍利弗！云何菩薩觀法念處？常以慧眼見一切法，至坐道場未曾中失。是菩薩當觀法時，不見一法乃至微相，離空無相無願無作無生無滅無物，亦不見一法，乃至微相不入十二緣者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何菩薩觀法念處？常以慧眼見一切法，至坐道場未曾中失。是菩薩當觀法時，不見一法乃至微相，離空無相無願無作無生無滅無物，亦不見一法，乃至微相不入十二緣者。

「菩薩觀法，見諸非法無不是法。云何為法？謂無我義、無眾生義、無壽命義、無人義，是名為法。云何非法？謂我見、眾生見、壽命見、人見、斷見常見、有見無見，是名非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩觀法，見諸非法無不是法。云何為法？謂無我義、無眾生義、無壽命義、無人義，是名為法。云何非法？謂我見、眾生見、壽命見、人見、斷見常見、有見無見，是名非法。

「復次，一切法是法，一切法是非法。何以故？觀空無相無願，是名一切法是法。我慢憍慢、我及我所攝取諸見，是名一切法非法。是菩薩觀法時，不見有法非菩提因、出世道因，是菩薩知一切法悉是出世，得無礙大悲，觀一切法煩惱結縛如幻化相，知是諸法非有煩惱非無煩惱。何以故？了諸法義無有二性，是諸煩惱無隱藏處無有聚集。若解煩惱即解菩提，如煩惱性即菩提性。是菩薩安住正念，無有一法可作分別，無諸障礙善能解了正住法性。如住法性即住眾生性，如住眾生性即住虛空性，如住虛空性即住一切法性。菩薩觀法時，依於佛法解一切法即是佛法，其心爾時不生盡智無為。雖盡而亦不盡入無生智，亦觀眾生不捨假名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，一切法是法，一切法是非法。何以故？觀空無相無願，是名一切法是法。我慢憍慢、我及我所攝取諸見，是名一切法非法。是菩薩觀法時，不見有法非菩提因、出世道因，是菩薩知一切法悉是出世，得無礙大悲，觀一切法煩惱結縛如幻化相，知是諸法非有煩惱非無煩惱。何以故？了諸法義無有二性，是諸煩惱無隱藏處無有聚集。若解煩惱即解菩提，如煩惱性即菩提性。是菩薩安住正念，無有一法可作分別，無諸障礙善能解了正住法性。如住法性即住眾生性，如住眾生性即住虛空性，如住虛空性即住一切法性。菩薩觀法時，依於佛法解一切法即是佛法，其心爾時不生盡智無為。雖盡而亦不盡入無生智，亦觀眾生不捨假名。

「法念處者，安住正念一切諸法，所謂聲聞緣覺菩薩正覺所知一切假名諸法，盡未來際終不忘失。又法念處者，說無量行親近佛法，壞諸魔眾得自然智。舍利弗！是名菩薩正法念處，而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法念處者，安住正念一切諸法，所謂聲聞緣覺菩薩正覺所知一切假名諸法，盡未來際終不忘失。又法念處者，說無量行親近佛法，壞諸魔眾得自然智。舍利弗！是名菩薩正法念處，而不可盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩四正勤亦不可盡。何等為四？若未生惡不善法為不生故，生欲勤進攝心正除。已生惡不善法為斷故，生欲勤進攝心正除。未生善法為生故，生欲勤進攝心正除。已生善法安住修集為增廣不失故，生欲勤進攝心正除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩四正勤亦不可盡。何等為四？若未生惡不善法為不生故，生欲勤進攝心正除。已生惡不善法為斷故，生欲勤進攝心正除。未生善法為生故，生欲勤進攝心正除。已生善法安住修集為增廣不失故，生欲勤進攝心正除。

「未生惡不善法為不生故，生欲勤進。所謂欲者，善思惟也。勤精進者，不捨善思惟也。攝心正除者，觀善思惟也。何以故？善思惟時，惡不善法不令入心。云何惡不善法？惡不善法，非戒聚伴，非禪定伴，非智慧伴。云何非戒聚伴？若破重戒及毀餘戒，是名非戒聚伴。云何非定聚伴？若毀威儀及餘亂心法，是非定聚伴。云何非智慧伴？若攝取諸見及餘見障礙，是非智慧伴，是名惡不善法。善思惟時，如是等惡法不令入心，是名初正勤，已生惡不善法為斷故，生欲勤進攝心正除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未生惡不善法為不生故，生欲勤進。所謂欲者，善思惟也。勤精進者，不捨善思惟也。攝心正除者，觀善思惟也。何以故？善思惟時，惡不善法不令入心。云何惡不善法？惡不善法，非戒聚伴，非禪定伴，非智慧伴。云何非戒聚伴？若破重戒及毀餘戒，是名非戒聚伴。云何非定聚伴？若毀威儀及餘亂心法，是非定聚伴。云何非智慧伴？若攝取諸見及餘見障礙，是非智慧伴，是名惡不善法。善思惟時，如是等惡法不令入心，是名初正勤，已生惡不善法為斷故，生欲勤進攝心正除。

「如上所說，惡不善法心不聚集，無有方所無有住處。是不善法心行斷故，已覺了故，從緣生故，淨故生欲、礙故生恚、無明緣故生於愚癡。是善思惟觀不淨時滅於欲心，修集慈心滅於瞋恚，觀十二因緣滅於愚癡，如是煩惱永寂滅者，即是除斷一切假名，亦復不見有可斷者，是名第二正勤未生善法為生故生欲勤進攝心正除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說，惡不善法心不聚集，無有方所無有住處。是不善法心行斷故，已覺了故，從緣生故，淨故生欲、礙故生恚、無明緣故生於愚癡。是善思惟觀不淨時滅於欲心，修集慈心滅於瞋恚，觀十二因緣滅於愚癡，如是煩惱永寂滅者，即是除斷一切假名，亦復不見有可斷者，是名第二正勤未生善法為生故生欲勤進攝心正除。

「是諸善法說有無量。何以故？無量善法菩薩修集，於是法中欲為根本，勤進修集攝心者出過善法，正除者在在處處常在善法，是名第三正勤，已生善法安住修集，為增廣不失故攝心正住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸善法說有無量。何以故？無量善法菩薩修集，於是法中欲為根本，勤進修集攝心者出過善法，正除者在在處處常在善法，是名第三正勤，已生善法安住修集，為增廣不失故攝心正住。

「是諸善根悉已迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？善根迴向無上菩提者，則不可盡。所以者何？如是善根不依三界，若依三界是則損耗，是故迴向一切種智諸善根等不可得盡，是名第四正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸善根悉已迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？善根迴向無上菩提者，則不可盡。所以者何？如是善根不依三界，若依三界是則損耗，是故迴向一切種智諸善根等不可得盡，是名第四正勤。

「舍利弗！是名菩薩修四正勤不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是名菩薩修四正勤不可窮盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩四如意分，亦不可盡。何等為四？欲、進、心、思惟。如是四法以慈悲喜捨而為根本；是四無量心常親近，常親近故心得調柔；心調柔故得入初禪、第二禪、第三禪、第四禪；入諸禪故身得輕軟；成就如是身輕心柔，入如意分；善入如意分已即生神通：若欲、若進、若心、若思惟。欲者專向彼法，精進者成就彼法，心者觀察彼法，思惟者彼法方便，是如意分已具足故能得神通。欲者莊嚴，進者成就，心者正住，思惟者能善分別，是菩薩得如意分隨其所解，如其所作心得自在，隨意所往善作諸業，畢竟成就一切本行，如風行空無所罣礙。舍利弗！是名菩薩四如意分不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩四如意分，亦不可盡。何等為四？欲、進、心、思惟。如是四法以慈悲喜捨而為根本；是四無量心常親近，常親近故心得調柔；心調柔故得入初禪、第二禪、第三禪、第四禪；入諸禪故身得輕軟；成就如是身輕心柔，入如意分；善入如意分已即生神通：若欲、若進、若心、若思惟。欲者專向彼法，精進者成就彼法，心者觀察彼法，思惟者彼法方便，是如意分已具足故能得神通。欲者莊嚴，進者成就，心者正住，思惟者能善分別，是菩薩得如意分隨其所解，如其所作心得自在，隨意所往善作諸業，畢竟成就一切本行，如風行空無所罣礙。舍利弗！是名菩薩四如意分不可窮盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩五根亦不可盡。何等為五？信根、進根、念根、定根、慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩五根亦不可盡。何等為五？信根、進根、念根、定根、慧根。

「云何信根？信於四法。何等四？於生死中行世正見信於業報，乃至失命終不作惡；信菩薩行不隨諸見，專求菩提不求餘乘，信解諸法同空無相無願之法；同第一義同於了義，甚深因緣無我眾生無有分別；信一切佛十力四無所畏十八不共法。如是信已。消除疑網修集佛法。是名信根。何等進根？若法信根所攝，是法即為進根所修，是名進根。云何念根？若法進根所修，是法終不忘失，是名念根。云何定根？若法念根所攝，是法不忘不失一心不亂，是名定根。云何慧根？若法定根所攝，是慧所觀是慧體性，內自照了不從他知自住正行，是名慧根。是五根者共相續生，具一切法得授記別。譬如外道五通神仙，不能定知胎中差別，男女相現然後乃知。多有菩薩無信等根，諸佛、世尊不為授記，若成就者便與授記。舍利弗！是名菩薩五根無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何信根？信於四法。何等四？於生死中行世正見信於業報，乃至失命終不作惡；信菩薩行不隨諸見，專求菩提不求餘乘，信解諸法同空無相無願之法；同第一義同於了義，甚深因緣無我眾生無有分別；信一切佛十力四無所畏十八不共法。如是信已。消除疑網修集佛法。是名信根。何等進根？若法信根所攝，是法即為進根所修，是名進根。云何念根？若法進根所修，是法終不忘失，是名念根。云何定根？若法念根所攝，是法不忘不失一心不亂，是名定根。云何慧根？若法定根所攝，是慧所觀是慧體性，內自照了不從他知自住正行，是名慧根。是五根者共相續生，具一切法得授記別。譬如外道五通神仙，不能定知胎中差別，男女相現然後乃知。多有菩薩無信等根，諸佛、世尊不為授記，若成就者便與授記。舍利弗！是名菩薩五根無盡。

「復次，舍利弗！菩薩五力亦不可盡。何等為五？信力、進力、念力、定力、慧力。云何信力？是信一向不可沮壞，乃至天魔變為佛身，示現出入禪定解脫，不能傾動菩薩信力，是名信力。云何進力？菩薩精進於諸善法得堅固力，如所得力修諸禪定，諸天及人所不能壞，如本所願皆悉成就，是名進力。云何念力？菩薩住諸善法不為煩惱之所破壞。何以故？是菩薩正念之力能摧伏故，如是念力無能壞者，是名念力。云何定力？遠離憒閙常樂獨行，是菩薩雖有所說，言語音聲不礙初禪；善住覺觀不礙二禪；心生歡喜不礙三禪；是菩薩雖樂化眾生，不捨佛法而亦不礙於第四禪。是菩薩行四禪時，諸妨定法無能為也。菩薩爾時不捨於定亦不隨定，而能自在處處往生，是名定力。云何慧力？是菩薩知世間法出世間法，無有一法能壞是智。菩薩在在所生之處，一切伎藝不從師受悉自然知，世間外道苦行難行，是菩薩為教化故，亦悉現受同其所行。是出世法能過世者，慧力成就故，諸天及人所不能伏，是名慧力。舍利弗！是名菩薩五力無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩五力亦不可盡。何等為五？信力、進力、念力、定力、慧力。云何信力？是信一向不可沮壞，乃至天魔變為佛身，示現出入禪定解脫，不能傾動菩薩信力，是名信力。云何進力？菩薩精進於諸善法得堅固力，如所得力修諸禪定，諸天及人所不能壞，如本所願皆悉成就，是名進力。云何念力？菩薩住諸善法不為煩惱之所破壞。何以故？是菩薩正念之力能摧伏故，如是念力無能壞者，是名念力。云何定力？遠離憒閙常樂獨行，是菩薩雖有所說，言語音聲不礙初禪；善住覺觀不礙二禪；心生歡喜不礙三禪；是菩薩雖樂化眾生，不捨佛法而亦不礙於第四禪。是菩薩行四禪時，諸妨定法無能為也。菩薩爾時不捨於定亦不隨定，而能自在處處往生，是名定力。云何慧力？是菩薩知世間法出世間法，無有一法能壞是智。菩薩在在所生之處，一切伎藝不從師受悉自然知，世間外道苦行難行，是菩薩為教化故，亦悉現受同其所行。是出世法能過世者，慧力成就故，諸天及人所不能伏，是名慧力。舍利弗！是名菩薩五力無盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩七覺分亦不可盡。何等為七？念覺分、擇法覺分、進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、捨覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩七覺分亦不可盡。何等為七？念覺分、擇法覺分、進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、捨覺分。

「云何念覺分？若念覺分能觀於法，能分別法撰集思智，亦能觀察諸法自相。何等為自相？觀一切法自性皆空，念如是等令其覺了，是名念覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何念覺分？若念覺分能觀於法，能分別法撰集思智，亦能觀察諸法自相。何等為自相？觀一切法自性皆空，念如是等令其覺了，是名念覺分。

「云何擇法覺分？若能分別曉了八萬四千法聚，如所了法，了義是了義，不了義是不了義，世諦是世諦，第一義諦是第一義諦，假名是假名，正了無疑是正了無疑，如是等法分別選擇，是名擇法覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何擇法覺分？若能分別曉了八萬四千法聚，如所了法，了義是了義，不了義是不了義，世諦是世諦，第一義諦是第一義諦，假名是假名，正了無疑是正了無疑，如是等法分別選擇，是名擇法覺分。

「云何進覺分？若念法、擇法、喜法、除法、定法、捨法，以智攝取精進勇猛，欲不退轉勤修力勵，不捨本意行於正道，是名進覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何進覺分？若念法、擇法、喜法、除法、定法、捨法，以智攝取精進勇猛，欲不退轉勤修力勵，不捨本意行於正道，是名進覺分。

「云何喜覺分？所修法喜，於無量法心生悅豫無有懈怠，清淨樂法是喜踊躍，能除身心捨諸煩惱，是名喜覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何喜覺分？所修法喜，於無量法心生悅豫無有懈怠，清淨樂法是喜踊躍，能除身心捨諸煩惱，是名喜覺分。

「云何除覺分？若除身心及諸煩惱，離於覆葢入定境界令心正住，是名除覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何除覺分？若除身心及諸煩惱，離於覆葢入定境界令心正住，是名除覺分。

「云何定覺分？如所入定悉能覺了，非不入定是覺了法。又了諸見煩惱結縛，無始無終其心平等，一切諸法無別異相，能覺如是諸法等者，是名定覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何定覺分？如所入定悉能覺了，非不入定是覺了法。又了諸見煩惱結縛，無始無終其心平等，一切諸法無別異相，能覺如是諸法等者，是名定覺分。

「云何捨覺分？若法憂喜其心不沒，亦復不為世法所牽，無高無下正住不動，無有諸漏、無喜無著、無諸障礙，正直隨順真諦正道，是名捨覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何捨覺分？若法憂喜其心不沒，亦復不為世法所牽，無高無下正住不動，無有諸漏、無喜無著、無諸障礙，正直隨順真諦正道，是名捨覺分。

「舍利弗！是名菩薩七覺分亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是名菩薩七覺分亦不可盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩八聖道分亦不可盡。何等為八？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩八聖道分亦不可盡。何等為八？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

「云何正見？若見出世，不起我見、眾生壽命養育士夫，斷見常見，有見無見，亦復不起善與不善無記等見，乃至不起生死涅槃二相之見，是名正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正見？若見出世，不起我見、眾生壽命養育士夫，斷見常見，有見無見，亦復不起善與不善無記等見，乃至不起生死涅槃二相之見，是名正見。

「云何正思惟？若思能起貪欲、瞋癡、諸煩惱等，是不名正。是正思惟不思不起如是等事，唯思戒、定、智慧、解脫、解脫知見，是正思惟。能思如是住戒等聚，如是思惟名正思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正思惟？若思能起貪欲、瞋癡、諸煩惱等，是不名正。是正思惟不思不起如是等事，唯思戒、定、智慧、解脫、解脫知見，是正思惟。能思如是住戒等聚，如是思惟名正思惟。

「云何正語？凡所演說不令其身而有燋惱，亦不損他，成就如是善妙好語趣於正道，是名正語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正語？凡所演說不令其身而有燋惱，亦不損他，成就如是善妙好語趣於正道，是名正語。

「云何正業？若業黑有黑報，白有白報，黑白有黑白報，終不敢作。若業非黑非白有非黑非白報，若業能盡業，是業必作，是菩薩所依止業。勤修如是諸正業等，是名正業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正業？若業黑有黑報，白有白報，黑白有黑白報，終不敢作。若業非黑非白有非黑非白報，若業能盡業，是業必作，是菩薩所依止業。勤修如是諸正業等，是名正業。

「云何正命？若不捨聖種頭陀威儀，不動不轉無諸姦諂，不為世間利養所牽，易養易滿，常自堅持威儀禮節，見他得利心不生熱，於己利養常知止足，如是正行聖人所讚，是名正命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正命？若不捨聖種頭陀威儀，不動不轉無諸姦諂，不為世間利養所牽，易養易滿，常自堅持威儀禮節，見他得利心不生熱，於己利養常知止足，如是正行聖人所讚，是名正命。

「云何正進？若進向邪非聖所讚，所謂貪婬瞋恚愚癡煩惱，是不正精進終不為之。若法能入正諦聖道寂滅涅槃攀緣正路，是正精進修集勤行，是名正進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正進？若進向邪非聖所讚，所謂貪婬瞋恚愚癡煩惱，是不正精進終不為之。若法能入正諦聖道寂滅涅槃攀緣正路，是正精進修集勤行，是名正進。

「云何正念？若念不失不動於法，正直不曲，見生死過進向涅槃，繫心不忘不失正道，是名正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正念？若念不失不動於法，正直不曲，見生死過進向涅槃，繫心不忘不失正道，是名正念。

「云何正定？若定不亂於一切法，是菩薩如是住時成正決定，是名正定。菩薩住是三昧為一切眾生得解脫故，成正決定，是名正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正定？若定不亂於一切法，是菩薩如是住時成正決定，是名正定。菩薩住是三昧為一切眾生得解脫故，成正決定，是名正定。

「是八聖道悉是過去、未來、現在諸佛之道，是菩薩覺了已演說開示，分別顯現成就佛道。舍利弗！是名菩薩八聖道分亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是八聖道悉是過去、未來、現在諸佛之道，是菩薩覺了已演說開示，分別顯現成就佛道。舍利弗！是名菩薩八聖道分亦不可盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩修行定慧亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩修行定慧亦不可盡。

「云何為定？若心寂靜正寂靜寂滅不然，心常不亂守護諸根，不動不轉無有卒暴，安詳靜默堅持不失，善調柔軟獨處閑靜，其身遠離心不迴轉，思樂空寂阿練若處。無有惡求亦無所求非有多求，正命正行威儀堅固，知時隨時，常知止足易養易滿，堪忍力故心無高下能忍惡罵。發心專向善法思惟，樂思惟處及諸禪支，發起慈心、入於悲心、安住喜心、善修捨心，正入初禪、二禪、三禪、四禪、空處、識處、無所有處、非有想非無想處，善能思惟九次第定，是名為定。舉要言之，菩薩助定無量無邊勤行修集，是名菩薩定不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為定？若心寂靜正寂靜寂滅不然，心常不亂守護諸根，不動不轉無有卒暴，安詳靜默堅持不失，善調柔軟獨處閑靜，其身遠離心不迴轉，思樂空寂阿練若處。無有惡求亦無所求非有多求，正命正行威儀堅固，知時隨時，常知止足易養易滿，堪忍力故心無高下能忍惡罵。發心專向善法思惟，樂思惟處及諸禪支，發起慈心、入於悲心、安住喜心、善修捨心，正入初禪、二禪、三禪、四禪、空處、識處、無所有處、非有想非無想處，善能思惟九次第定，是名為定。舉要言之，菩薩助定無量無邊勤行修集，是名菩薩定不可盡。

「云何為慧？是慧修道入於諸法無我、無人、眾生、壽命，如是智慧分別諸陰如幻如化，諸界平等入如空聚，分別諸諦皆悉明了，隨順觀知十二因緣，分別諸見因果果證。所謂分別者，於一切法能得正見，如實而見真見空見無相願見。又分別者，無分別故分別。所謂見者，亦無所見無所別知。如是見者為真實見，見真實者即得方便。是菩薩如是慧見不隨無為，修行諸善心無所住，是名為慧。舍利弗！是名菩薩修行定慧而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為慧？是慧修道入於諸法無我、無人、眾生、壽命，如是智慧分別諸陰如幻如化，諸界平等入如空聚，分別諸諦皆悉明了，隨順觀知十二因緣，分別諸見因果果證。所謂分別者，於一切法能得正見，如實而見真見空見無相願見。又分別者，無分別故分別。所謂見者，亦無所見無所別知。如是見者為真實見，見真實者即得方便。是菩薩如是慧見不隨無為，修行諸善心無所住，是名為慧。舍利弗！是名菩薩修行定慧而不可盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩總持辯才，亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩總持辯才，亦不可盡。

「云何總持？所修善根正念積集，所有八萬四千法聚能正受持不忘不失，是名總持。又復，總持，若一切佛所說妙法，一切菩薩緣覺聲聞凡夫眾生音聲善語，悉能受持，是名總持。設劫災起捨命餘生，菩薩爾時正念總持不忘不失，如觀掌中阿摩勒果，菩薩觀見一切諸法亦復如是，是名總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何總持？所修善根正念積集，所有八萬四千法聚能正受持不忘不失，是名總持。又復，總持，若一切佛所說妙法，一切菩薩緣覺聲聞凡夫眾生音聲善語，悉能受持，是名總持。設劫災起捨命餘生，菩薩爾時正念總持不忘不失，如觀掌中阿摩勒果，菩薩觀見一切諸法亦復如是，是名總持。

「云何辯才？菩薩所說無有滯礙，所說無住、所說無斷、所說通利、所說喜豫、所說捷疾，如是所說皆是先業清淨果報，諸佛護念諸天攝受，說無錯謬功不唐捐進向涅槃。菩薩成就如是辯才，所有色像及眾生類，辯才應機不豫思惟、不豫分別，善能讚說契經偈頌。若至大眾、剎利眾、婆羅門眾、長者眾、沙門眾、四天王眾、三十三天眾、魔眾、梵眾，在在處處自然能知眾生根量，以無礙辯而為說法，是菩薩如本喜樂講宣法要終身不斷，是名辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何辯才？菩薩所說無有滯礙，所說無住、所說無斷、所說通利、所說喜豫、所說捷疾，如是所說皆是先業清淨果報，諸佛護念諸天攝受，說無錯謬功不唐捐進向涅槃。菩薩成就如是辯才，所有色像及眾生類，辯才應機不豫思惟、不豫分別，善能讚說契經偈頌。若至大眾、剎利眾、婆羅門眾、長者眾、沙門眾、四天王眾、三十三天眾、魔眾、梵眾，在在處處自然能知眾生根量，以無礙辯而為說法，是菩薩如本喜樂講宣法要終身不斷，是名辯才。

「舍利弗！是名菩薩總持辯才，亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是名菩薩總持辯才，亦不可盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩撰集四法亦不可盡。何等四？是菩薩知一切行無常、一切行苦、一切法無我、一切法寂滅涅槃。云何無常義？無所有是無常義，無所破壞是無常義。是無常義者即無我義，若法無我無能壞者。性寂滅故，是名無常義。云何苦義？無所求故是苦義，愛染盡故是苦義，無所願故是苦義，空無有故是苦義，是名苦義。云何無我義？畢竟無我是無我義，如無我義即是空義、無所有義、虛誑不實義，是名無我義。云何寂滅涅槃義？是寂滅義非念念滅，如非念念滅即是寂滅。菩薩得是無盡智慧，知一切法相同於寂滅，寂滅者即是涅槃，是名寂滅涅槃義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩撰集四法亦不可盡。何等四？是菩薩知一切行無常、一切行苦、一切法無我、一切法寂滅涅槃。云何無常義？無所有是無常義，無所破壞是無常義。是無常義者即無我義，若法無我無能壞者。性寂滅故，是名無常義。云何苦義？無所求故是苦義，愛染盡故是苦義，無所願故是苦義，空無有故是苦義，是名苦義。云何無我義？畢竟無我是無我義，如無我義即是空義、無所有義、虛誑不實義，是名無我義。云何寂滅涅槃義？是寂滅義非念念滅，如非念念滅即是寂滅。菩薩得是無盡智慧，知一切法相同於寂滅，寂滅者即是涅槃，是名寂滅涅槃義。

「舍利弗！是名菩薩撰集四法而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是名菩薩撰集四法而不可盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩一道亦不可盡。云何一道？菩薩所得真實智慧不從他聞。又一道者，菩薩獨一無有伴侶，已於阿耨多羅三藐三菩提能大莊嚴。以自力勢精進攝取，畢竟自修不假他作，自以因緣勇猛之力，建立如是堅固莊嚴，如諸眾生所作善業，我亦如是悉當作之，及諸聖人從初發心所作諸行，我亦當作。施非我伴我是施伴，戒忍精進禪定智慧非是我伴我是彼伴，諸波羅蜜不能使我，而我能使諸波羅蜜，一切善根皆亦如是。如是等法雖非我伴，我要當行。不恃於他，勇猛自力獨行無伴，坐於道場金剛座處壞諸魔眾，以一念慧成阿耨多羅三藐三菩提，我當如是覺了分別。舍利弗！是名菩薩一道無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩一道亦不可盡。云何一道？菩薩所得真實智慧不從他聞。又一道者，菩薩獨一無有伴侶，已於阿耨多羅三藐三菩提能大莊嚴。以自力勢精進攝取，畢竟自修不假他作，自以因緣勇猛之力，建立如是堅固莊嚴，如諸眾生所作善業，我亦如是悉當作之，及諸聖人從初發心所作諸行，我亦當作。施非我伴我是施伴，戒忍精進禪定智慧非是我伴我是彼伴，諸波羅蜜不能使我，而我能使諸波羅蜜，一切善根皆亦如是。如是等法雖非我伴，我要當行。不恃於他，勇猛自力獨行無伴，坐於道場金剛座處壞諸魔眾，以一念慧成阿耨多羅三藐三菩提，我當如是覺了分別。舍利弗！是名菩薩一道無盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩所修方便亦不可盡。云何方便？見一切法是方便，發起諸法是方便，為菩薩使是方便，畢竟分別是方便，無有齊限是方便，志意常求出世之法是方便，於布施時即能具足諸波羅蜜是方便，持禁戒時在在處處自在往生是方便，行忍辱時莊嚴自身及菩提道是方便，行精進時心無所住是方便，修禪定時無有退失是方便，修行慧時不證無為是方便，修慈心時愍無力勢是方便，修悲心時不厭生死是方便，修喜心時無樂處樂是方便，修捨心時發心修集一切善根是方便，能修天眼為欲成就諸佛眼故是方便，修集天耳為欲成就諸佛耳故是方便，修他心智為得佛智知諸眾生根量深淺故是方便，修宿命智為得佛智知於三世無罣礙故是方便，修集神通為得諸佛神通力故是方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩所修方便亦不可盡。云何方便？見一切法是方便，發起諸法是方便，為菩薩使是方便，畢竟分別是方便，無有齊限是方便，志意常求出世之法是方便，於布施時即能具足諸波羅蜜是方便，持禁戒時在在處處自在往生是方便，行忍辱時莊嚴自身及菩提道是方便，行精進時心無所住是方便，修禪定時無有退失是方便，修行慧時不證無為是方便，修慈心時愍無力勢是方便，修悲心時不厭生死是方便，修喜心時無樂處樂是方便，修捨心時發心修集一切善根是方便，能修天眼為欲成就諸佛眼故是方便，修集天耳為欲成就諸佛耳故是方便，修他心智為得佛智知諸眾生根量深淺故是方便，修宿命智為得佛智知於三世無罣礙故是方便，修集神通為得諸佛神通力故是方便。

「隨眾生心是方便，既自曉了復了眾生是方便。能自度已示現未度，而方勤修求於度世是方便。已離煩惱示有煩惱是方便，已捨重擔示有重擔是方便。能知根量隨量說法是方便，善能誘進鈍根眾生是方便，知時非時是方便，知可行道墮邪眾生安置正道是方便，能令量作無量無量作量是方便，令損壞者還復如本是方便，示現勝地是方便，示說涅槃有五欲樂是方便，已得解脫示有繫縛是方便，處在生死不墮生死是方便，於諸威儀無所專當亦不退失是方便，唯觀眾生不觀持戒及以毀戒是方便，攝諸見緣不生諍競是方便，悉是音聲假名無實是方便，常行三界是方便，得解脫相行是方便，親近凡夫如親近聖人是方便，不證涅槃常處生死是方便，於魔行處顯大光明無有煩惱是方便，一切是一切非是方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨眾生心是方便，既自曉了復了眾生是方便。能自度已示現未度，而方勤修求於度世是方便。已離煩惱示有煩惱是方便，已捨重擔示有重擔是方便。能知根量隨量說法是方便，善能誘進鈍根眾生是方便，知時非時是方便，知可行道墮邪眾生安置正道是方便，能令量作無量無量作量是方便，令損壞者還復如本是方便，示現勝地是方便，示說涅槃有五欲樂是方便，已得解脫示有繫縛是方便，處在生死不墮生死是方便，於諸威儀無所專當亦不退失是方便，唯觀眾生不觀持戒及以毀戒是方便，攝諸見緣不生諍競是方便，悉是音聲假名無實是方便，常行三界是方便，得解脫相行是方便，親近凡夫如親近聖人是方便，不證涅槃常處生死是方便，於魔行處顯大光明無有煩惱是方便，一切是一切非是方便。

「舍利弗！是名菩薩修行方便亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是名菩薩修行方便亦不可盡。

「舍利弗！是名菩薩摩訶薩八十無盡。是八十無盡悉能含受一切佛法。」無盡意菩薩摩訶薩說是法門品時，六十七百千眾生未發心者即發阿耨多羅三藐三菩提心，五百二千菩薩摩訶薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是名菩薩摩訶薩八十無盡。是八十無盡悉能含受一切佛法。」無盡意菩薩摩訶薩說是法門品時，六十七百千眾生未發心者即發阿耨多羅三藐三菩提心，五百二千菩薩摩訶薩得無生法忍。

爾時，大眾以種種華香、種種華鬘、種種華蓋，供養如來及無盡意并是經典，於上空中有無量天樂，自然出聲作如是言：「諸佛、世尊於無量劫所集阿耨多羅三藐三菩提，無盡意菩薩今於是大集經中已說其義。若有聞是無盡法門，信解受持讀誦解說，當知是人則為具足是無盡法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾以種種華香、種種華鬘、種種華蓋，供養如來及無盡意并是經典，於上空中有無量天樂，自然出聲作如是言：「諸佛、世尊於無量劫所集阿耨多羅三藐三菩提，無盡意菩薩今於是大集經中已說其義。若有聞是無盡法門，信解受持讀誦解說，當知是人則為具足是無盡法。」

爾時，世尊以覆肩衣與無盡意讚言：「善哉，善哉！大士快說是義，非但我許，十方諸佛亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以覆肩衣與無盡意讚言：「善哉，善哉！大士快說是義，非但我許，十方諸佛亦復如是。」

爾時，無盡意菩薩摩訶薩兩手捧衣置自頂上，而白佛言：「世尊！諸天世人當視是衣過於塔想，以是如來所受用故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無盡意菩薩摩訶薩兩手捧衣置自頂上，而白佛言：「世尊！諸天世人當視是衣過於塔想，以是如來所受用故。」

爾時，多有種種寶衣、種種寶蓋、種種寶幡、種種寶樹、種種寶鬘，從十方世界自然而來，覆無盡意而為供養。是時，寶衣、幡蓋、樹鬘自然演出如是之言：「善哉，善哉！善男子！善能說是無盡法門，如汝所說我等所許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，多有種種寶衣、種種寶蓋、種種寶幡、種種寶樹、種種寶鬘，從十方世界自然而來，覆無盡意而為供養。是時，寶衣、幡蓋、樹鬘自然演出如是之言：「善哉，善哉！善男子！善能說是無盡法門，如汝所說我等所許。」

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！如是寶衣供養之具，從何處來。乃出是言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！如是寶衣供養之具，從何處來。乃出是言？」

佛告舍利弗：「是無盡意菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心時所化眾生，皆於十方已成阿耨多羅三藐三菩提。是彼諸佛正遍知等，知恩報恩，故遣是來，稱揚讚歎是無盡意真實功德，并復供養所說經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「是無盡意菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心時所化眾生，皆於十方已成阿耨多羅三藐三菩提。是彼諸佛正遍知等，知恩報恩，故遣是來，稱揚讚歎是無盡意真實功德，并復供養所說經典。」

爾時，大眾於無盡意菩薩摩訶薩倍生恭敬尊重讚歎，作如是言：「我等今者快得大利，得見無盡意菩薩，恭敬供養尊重讚歎，并得聞是無盡法門。若有耳得聞無盡意菩薩名字，亦得善利，何況眼見兼聞是典！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾於無盡意菩薩摩訶薩倍生恭敬尊重讚歎，作如是言：「我等今者快得大利，得見無盡意菩薩，恭敬供養尊重讚歎，并得聞是無盡法門。若有耳得聞無盡意菩薩名字，亦得善利，何況眼見兼聞是典！」

爾時，世尊於大眾中聞是語已，告舍利弗：「若有善男子、善女人學菩薩道，於一劫中供養諸佛，學戒威儀，以堪忍力盡諸眾生生死苦際，精勤修集如救頭然，於諸禪定一心成就智慧方便，若離此經，我說是人未能具足六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中聞是語已，告舍利弗：「若有善男子、善女人學菩薩道，於一劫中供養諸佛，學戒威儀，以堪忍力盡諸眾生生死苦際，精勤修集如救頭然，於諸禪定一心成就智慧方便，若離此經，我說是人未能具足六波羅蜜。

「舍利弗！若有善男子、善女人，聞是經典信解受持、讀誦、解義如說修行，我說是人已為具足諸波羅蜜，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？舍利弗！若有菩薩受持此經為他演說，即為具足檀那波羅蜜。何以故？於諸施中法施為勝，初不忘失菩薩之心。若持此經即是持戒，故能具足尸羅波羅蜜。何以故？一切菩薩所學禁戒是經所攝。若於此經能堪忍樂，一切眾生所不能壞。能於是中進修忍辱，即為具足羼提波羅蜜。若是經典勤行轉說，身口意業精勤修集，即為具足毘梨耶波羅蜜。若於是經其心寂滅無有散亂，一心定意分別法相，即為具足禪那波羅蜜。若於是經自得現智，不從他聞得正行智，即為具足般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有善男子、善女人，聞是經典信解受持、讀誦、解義如說修行，我說是人已為具足諸波羅蜜，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？舍利弗！若有菩薩受持此經為他演說，即為具足檀那波羅蜜。何以故？於諸施中法施為勝，初不忘失菩薩之心。若持此經即是持戒，故能具足尸羅波羅蜜。何以故？一切菩薩所學禁戒是經所攝。若於此經能堪忍樂，一切眾生所不能壞。能於是中進修忍辱，即為具足羼提波羅蜜。若是經典勤行轉說，身口意業精勤修集，即為具足毘梨耶波羅蜜。若於是經其心寂滅無有散亂，一心定意分別法相，即為具足禪那波羅蜜。若於是經自得現智，不從他聞得正行智，即為具足般若波羅蜜。

「舍利弗！若有菩薩勤學是經，若欲具足諸波羅蜜則為不難。舍利弗！若有菩薩學習此經，受持讀誦如說修行書寫經卷，當知是人一切佛法已為在手，四大之性可變令異，是菩薩心於阿耨多羅三藐三菩提不可復轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有菩薩勤學是經，若欲具足諸波羅蜜則為不難。舍利弗！若有菩薩學習此經，受持讀誦如說修行書寫經卷，當知是人一切佛法已為在手，四大之性可變令異，是菩薩心於阿耨多羅三藐三菩提不可復轉。

「舍利弗！此經典者即是菩薩不退轉印，是故菩薩當求是印。若有善男子、善女人，親近是印者則為親近一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此經典者即是菩薩不退轉印，是故菩薩當求是印。若有善男子、善女人，親近是印者則為親近一切佛法。」

爾時，四天王及其眷屬即從座起，合掌向佛白佛言：「世尊！我等四王是佛弟子已得道迹。若有善男子、善女人受持是經，我等堪任為作衛護供給侍使，當於是人起如來想。何以故？是經典中出諸乘故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王及其眷屬即從座起，合掌向佛白佛言：「世尊！我等四王是佛弟子已得道迹。若有善男子、善女人受持是經，我等堪任為作衛護供給侍使，當於是人起如來想。何以故？是經典中出諸乘故。」

爾時，釋提桓因即從座起，合掌向佛白佛言：「世尊！我數從佛聞無量無邊百千經典，未曾得聞如是經典分別深義。世尊！在在處處國土郡縣城邑村落有說此經者，我躬當與三十三天故往聽受，并護法師益其氣力，勇猛精進正念辯才，令是法師於諸大眾得無所畏廣能宣說如是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因即從座起，合掌向佛白佛言：「世尊！我數從佛聞無量無邊百千經典，未曾得聞如是經典分別深義。世尊！在在處處國土郡縣城邑村落有說此經者，我躬當與三十三天故往聽受，并護法師益其氣力，勇猛精進正念辯才，令是法師於諸大眾得無所畏廣能宣說如是經典。」

佛言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝欲擁護是說法者，令得勇進正念辯才。憍尸迦！若欲擁護是說法人，即為擁護諸佛正法，護正法者則為擁護一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝欲擁護是說法者，令得勇進正念辯才。憍尸迦！若欲擁護是說法人，即為擁護諸佛正法，護正法者則為擁護一切眾生。」

爾時，梵自在天王合掌長跪，前白佛言：「世尊！若是經典流布之處，我躬當與其餘梵眾并諸眷屬，捨禪喜樂往詣彼所聽受諮請。我往彼時當現四瑞令其覺知。云何為四？一者、令見微妙光明；二者、得聞殊異之香；三者、令說法者得無礙辯及正憶念，所說吉祥不失章句；四者、令其大眾發善欲心，喜樂聽法無有厭足。以是四瑞，應知梵天王與其眷屬躬來聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵自在天王合掌長跪，前白佛言：「世尊！若是經典流布之處，我躬當與其餘梵眾并諸眷屬，捨禪喜樂往詣彼所聽受諮請。我往彼時當現四瑞令其覺知。云何為四？一者、令見微妙光明；二者、得聞殊異之香；三者、令說法者得無礙辯及正憶念，所說吉祥不失章句；四者、令其大眾發善欲心，喜樂聽法無有厭足。以是四瑞，應知梵天王與其眷屬躬來聽法。」

爾時，第六魔王波旬合掌白佛言：「世尊！如是經典，令我勢力一切羸劣。何以故？若有菩薩聞是經典受持讀誦為他廣說，當知其人即為受記。世尊！如是菩薩所往之處至諸佛界，當知如佛、世尊。我今所有憍慢嫉妬貢高之心，以無盡意威德力故皆已摧伏。我今當護如是經典及說法者，是經所在流布之處，乃至不起一念之心而作留難，何況身往故作因緣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，第六魔王波旬合掌白佛言：「世尊！如是經典，令我勢力一切羸劣。何以故？若有菩薩聞是經典受持讀誦為他廣說，當知其人即為受記。世尊！如是菩薩所往之處至諸佛界，當知如佛、世尊。我今所有憍慢嫉妬貢高之心，以無盡意威德力故皆已摧伏。我今當護如是經典及說法者，是經所在流布之處，乃至不起一念之心而作留難，何況身往故作因緣！」

爾時，佛告尊者阿難：「汝從今日當為正法久住世故，受是經典持讀誦說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者阿難：「汝從今日當為正法久住世故，受是經典持讀誦說。」

爾時，阿難正服而起，偏露右肩右膝著地，前白佛言：「世尊！我今敬奉佛教受持是經，但恨不能廣宣流布如諸菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難正服而起，偏露右肩右膝著地，前白佛言：「世尊！我今敬奉佛教受持是經，但恨不能廣宣流布如諸菩薩。」

佛告阿難：「汝且自安，今此會中有諸菩薩摩訶薩等自能護持，令此經典廣宣流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝且自安，今此會中有諸菩薩摩訶薩等自能護持，令此經典廣宣流布。」

爾時，會中有六十億諸菩薩摩訶薩應護法者，即從座起合掌白佛言：「世尊！我等要當宣傳此經令至十方；娑婆世界彌勒大士，自當於中護持是典及說法者。世尊！若佛滅後後五百歲，若有菩薩聞是經典受持讀誦，當知皆是彌勒神力之所建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有六十億諸菩薩摩訶薩應護法者，即從座起合掌白佛言：「世尊！我等要當宣傳此經令至十方；娑婆世界彌勒大士，自當於中護持是典及說法者。世尊！若佛滅後後五百歲，若有菩薩聞是經典受持讀誦，當知皆是彌勒神力之所建立。」

爾時，佛讚護法菩薩摩訶薩眾：「善哉，善哉！諸善男子！汝等不但今於我前護持正法，亦曾護持過去恒沙諸佛正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚護法菩薩摩訶薩眾：「善哉，善哉！諸善男子！汝等不但今於我前護持正法，亦曾護持過去恒沙諸佛正法。」

爾時，無盡意菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我今自以少智慧分說是經典，文字句義必不具足，今於佛前及無盡法所可成就諸菩薩等懺悔過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無盡意菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我今自以少智慧分說是經典，文字句義必不具足，今於佛前及無盡法所可成就諸菩薩等懺悔過失。」

佛告無盡意菩薩：「善男子！若有菩薩得四無礙智，凡所講說無有錯謬，如是菩薩得真空義分別法門，乃能宣說如是經典。善男子！汝今已到第一之處，成就四辯自在無礙，是大乘經不從他聞而能分別。善男子！汝今成就如是住位，身口意業無有錯謬。何以故？菩薩所修三業成就，常以智慧為根本故。善男子！已有無量百千萬億諸佛世尊，皆共稱揚聽汝所說。無盡意！汝本已於我所及諸佛所，畢竟懺悔無有漏失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意菩薩：「善男子！若有菩薩得四無礙智，凡所講說無有錯謬，如是菩薩得真空義分別法門，乃能宣說如是經典。善男子！汝今已到第一之處，成就四辯自在無礙，是大乘經不從他聞而能分別。善男子！汝今成就如是住位，身口意業無有錯謬。何以故？菩薩所修三業成就，常以智慧為根本故。善男子！已有無量百千萬億諸佛世尊，皆共稱揚聽汝所說。無盡意！汝本已於我所及諸佛所，畢竟懺悔無有漏失。」

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！此經何名？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！此經何名？云何奉持？」

佛告阿難：「此經名『無盡意所說不可盡義章句之門』，又名『大集』，當如是奉持。阿難！汝應信受如是經典。何以故？汝受是已，所得持念倍前千數，若為他說則立佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名『無盡意所說不可盡義章句之門』，又名『大集』，當如是奉持。阿難！汝應信受如是經典。何以故？汝受是已，所得持念倍前千數，若為他說則立佛事。」

佛說是已，無盡意菩薩摩訶薩、尊者阿難舍利弗、諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅等，一切大眾莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，無盡意菩薩摩訶薩、尊者阿難舍利弗、諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅等，一切大眾莫不歡喜，作禮而去。

大方等大集經卷第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第三十

按此經宋、鄉藏中皆六十卷凡十七品，丹藏中三十卷十一品。又經初首，宋、鄉則有「瓔珞品」名，丹藏所無。其〈虛空藏品〉宋、鄉在〈不可說〉後，丹藏在〈無言品〉前。又於〈寶髻品〉後，宋、鄉有〈無盡意品〉四卷，丹藏即無，而有〈日密分〉三卷。如是不同者何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 按此經宋、鄉藏中皆六十卷凡十七品，丹藏中三十卷十一品。又經初首，宋、鄉則有「瓔珞品」名，丹藏所無。其〈虛空藏品〉宋、鄉在〈不可說〉後，丹藏在〈無言品〉前。又於〈寶髻品〉後，宋、鄉有〈無盡意品〉四卷，丹藏即無，而有〈日密分〉三卷。如是不同者何耶？

今撿《開元錄》，此經凡有六本。《錄》云：「按梁沙門僧祐大集記云：『有十二段說共成一經：第一〈瓔珞品〉、二〈陀羅尼自在王品〉、三〈寶女品〉、四〈不眴品〉、五〈海慧品〉、六〈無言品〉、七〈不可說品〉、八〈虛空藏品〉、九〈寶幢品〉、十〈虛空目品〉、十一〈寶髻品〉、十二〈無盡意品〉。』」按云，此則第一本也，今撿品次，是宋、鄉本六十卷中前分三十卷矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今撿《開元錄》，此經凡有六本。《錄》云：「按梁沙門僧祐大集記云：『有十二段說共成一經：第一〈瓔珞品〉、二〈陀羅尼自在王品〉、三〈寶女品〉、四〈不眴品〉、五〈海慧品〉、六〈無言品〉、七〈不可說品〉、八〈虛空藏品〉、九〈寶幢品〉、十〈虛空目品〉、十一〈寶髻品〉、十二〈無盡意品〉。』」按云，此則第一本也，今撿品次，是宋、鄉本六十卷中前分三十卷矣。

又云：「今撿經本與祐記不同：第一〈陀羅尼自在王菩薩品〉、二〈寶女〉品、三〈不眴品〉、四〈海慧品〉、五〈虛空藏品〉、六〈無言品〉、七〈不可說品〉、八〈寶幢分〉、九〈虛空目分〉、十〈寶髻品〉、十一〈日密分〉。」按云，此則第二本也，今撿品次，則今丹藏後三十卷者是矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「今撿經本與祐記不同：第一〈陀羅尼自在王菩薩品〉、二〈寶女〉品、三〈不眴品〉、四〈海慧品〉、五〈虛空藏品〉、六〈無言品〉、七〈不可說品〉、八〈寶幢分〉、九〈虛空目分〉、十〈寶髻品〉、十一〈日密分〉。」按云，此則第二本也，今撿品次，則今丹藏後三十卷者是矣。

編又云：「隋朝僧就合《大集經》，乃以《明度五十校計經》，題為『十方菩薩品』編〈月藏〉後，及〈無意盡〉成五十八卷者非也，既無憑准故不依彼。」按云，此則第四本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 編又云：「隋朝僧就合《大集經》，乃以《明度五十校計經》，題為『十方菩薩品』編〈月藏〉後，及〈無意盡〉成五十八卷者非也，既無憑准故不依彼。」按云，此則第四本也。

又云：「其合《大集經》亦有六十卷成者，三十一二兩卷重有〈寶髻品〉，足成六十卷。其〈寶髻品〉在〈日密〉前二十六七卷是，此復重編未詳何意。又〈日密〉、〈日藏〉梵本不殊，重重編載誤之甚矣。」按云，此則第五本也，今撿品次，則今宋、鄉藏經六十卷者是矣。但不重載〈寶髻品〉，斯為小異耳，則似於前第四本五十八卷經中分彼〈日藏分〉中卷為十二卷，足成六十耳。其第三第六兩本，今以諸藏所無故不煩敘，經本如是不同，藏中致斯有異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「其合《大集經》亦有六十卷成者，三十一二兩卷重有〈寶髻品〉，足成六十卷。其〈寶髻品〉在〈日密〉前二十六七卷是，此復重編未詳何意。又〈日密〉、〈日藏〉梵本不殊，重重編載誤之甚矣。」按云，此則第五本也，今撿品次，則今宋、鄉藏經六十卷者是矣。但不重載〈寶髻品〉，斯為小異耳，則似於前第四本五十八卷經中分彼〈日藏分〉中卷為十二卷，足成六十耳。其第三第六兩本，今以諸藏所無故不煩敘，經本如是不同，藏中致斯有異耳。