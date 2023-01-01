大方等大集經卷第二十八宋涼州沙門智嚴共寶雲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第二十八宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

無盡意菩薩品第十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩品第十二之二

爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！唯，善男子！汝已快說菩薩羼提波羅蜜而不可盡。唯願仁者，當說菩薩毘梨耶波羅蜜，如諸菩薩所得無盡毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！唯，善男子！汝已快說菩薩羼提波羅蜜而不可盡。唯願仁者，當說菩薩毘梨耶波羅蜜，如諸菩薩所得無盡毘梨耶波羅蜜。」

無盡意言：「唯，舍利弗！菩薩具足八事，修行精進而不可盡。何等為八？發大莊嚴而無有盡，積集勇進而不可盡，修行諸善而不可盡，教化眾生而不可盡，助道功德而不可盡，助無上智而不可盡，助無上慧而不可盡，集助佛法而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！菩薩具足八事，修行精進而不可盡。何等為八？發大莊嚴而無有盡，積集勇進而不可盡，修行諸善而不可盡，教化眾生而不可盡，助道功德而不可盡，助無上智而不可盡，助無上慧而不可盡，集助佛法而不可盡。

「云何菩薩莊嚴無盡？於諸生死，心不疲倦，不計劫數：當成佛道，若干劫在而作莊嚴，若干劫在不作莊嚴。菩薩莊嚴所經劫數不可稱計。如從今日至生死，本為一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，於是百千萬歲，一發道心，一見如來，如是發心、所見諸佛如恒沙數，於爾所佛邊方得知一眾生心行。如是遍知一切眾生心之所行猶不退沒，是則名曰不懈莊嚴無盡莊嚴。經於如是見佛、發心，知他眾生心所行時，常修具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，修集一切助菩提法，具修相好、十力、無畏、不共之法，具修一切諸佛法故，是名不懈莊嚴無盡莊嚴。若有菩薩聞作是說，不驚不怖不畏，當知是菩薩不懈精進，是名菩薩莊嚴無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩莊嚴無盡？於諸生死，心不疲倦，不計劫數：當成佛道，若干劫在而作莊嚴，若干劫在不作莊嚴。菩薩莊嚴所經劫數不可稱計。如從今日至生死，本為一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，於是百千萬歲，一發道心，一見如來，如是發心、所見諸佛如恒沙數，於爾所佛邊方得知一眾生心行。如是遍知一切眾生心之所行猶不退沒，是則名曰不懈莊嚴無盡莊嚴。經於如是見佛、發心，知他眾生心所行時，常修具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，修集一切助菩提法，具修相好、十力、無畏、不共之法，具修一切諸佛法故，是名不懈莊嚴無盡莊嚴。若有菩薩聞作是說，不驚不怖不畏，當知是菩薩不懈精進，是名菩薩莊嚴無盡。

「云何菩薩勇進無盡？若三千大千世界滿中盛火，為見佛故，要當從是火中而過。若為聞法、教化眾生、安止眾生於善法故，亦應如是從火中過，是名菩薩勇進無盡。何因緣故，名曰勇進？常為他故，為靜他故，為調伏他故，為滅盡他故，常不懈慢堅牢不退，心善安止於大悲中，常勤精進而為眾生，故名勇進。菩薩行時，步步御心悉向菩提，常觀眾生為化度故，雖作是觀不起煩惱，是名菩薩勇進無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩勇進無盡？若三千大千世界滿中盛火，為見佛故，要當從是火中而過。若為聞法、教化眾生、安止眾生於善法故，亦應如是從火中過，是名菩薩勇進無盡。何因緣故，名曰勇進？常為他故，為靜他故，為調伏他故，為滅盡他故，常不懈慢堅牢不退，心善安止於大悲中，常勤精進而為眾生，故名勇進。菩薩行時，步步御心悉向菩提，常觀眾生為化度故，雖作是觀不起煩惱，是名菩薩勇進無盡。

「云何菩薩修習無盡？如所發起一切善心，常願菩提，是名菩薩修集無盡。何以故？以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，初無盡故。舍利弗！譬如天雨，一渧之水墮大海中，其渧雖微終無滅盡。菩薩善根願向菩提，亦復如是無有滅盡。修集善根者，所謂正迴向修集善根，為護眾生修集善根，為隨眾生諸所須故修集善根，為欲成就一切智故修集善根，是名菩薩修集無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩修習無盡？如所發起一切善心，常願菩提，是名菩薩修集無盡。何以故？以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，初無盡故。舍利弗！譬如天雨，一渧之水墮大海中，其渧雖微終無滅盡。菩薩善根願向菩提，亦復如是無有滅盡。修集善根者，所謂正迴向修集善根，為護眾生修集善根，為隨眾生諸所須故修集善根，為欲成就一切智故修集善根，是名菩薩修集無盡。

「云何菩薩教化無盡？眾生之性不可稱計，菩薩於中不應稱計。若言一日教化三千大千世界滿中眾生，如是計數乃至無量不可思議不可稱劫教化眾生者，雖作如是教化眾生，不可稱計不可思議，於眾生分猶未是教化百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所知眾生。何以故？是眾生性無量無邊，不可稱計、不可思議。若菩薩聞作是說，不驚不怖不畏，當知是菩薩勤修精進，是名菩薩教化無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩教化無盡？眾生之性不可稱計，菩薩於中不應稱計。若言一日教化三千大千世界滿中眾生，如是計數乃至無量不可思議不可稱劫教化眾生者，雖作如是教化眾生，不可稱計不可思議，於眾生分猶未是教化百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所知眾生。何以故？是眾生性無量無邊，不可稱計、不可思議。若菩薩聞作是說，不驚不怖不畏，當知是菩薩勤修精進，是名菩薩教化無盡。

「云何菩薩助道無盡？菩薩所修助道功德無量無邊，菩薩於中不應限量。何以故？一切眾生所有功德，若去來、現在，及聲聞緣覺所有功德，於佛世尊始是成就一毛孔功德。如是一一毛孔所有功德，乃至一切毛孔功德，聚集成就始成如來一隨形好。如是一一隨形好等，乃至一切隨形好功德，聚集成就如是成就如來一相。如是一一相至三十相，聚集如是三十相百倍功德，始成如來眉間毫相。乃至修集倍是毫相百千功德，始成如來無見頂相。是名菩薩助道功德無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩助道無盡？菩薩所修助道功德無量無邊，菩薩於中不應限量。何以故？一切眾生所有功德，若去來、現在，及聲聞緣覺所有功德，於佛世尊始是成就一毛孔功德。如是一一毛孔所有功德，乃至一切毛孔功德，聚集成就始成如來一隨形好。如是一一隨形好等，乃至一切隨形好功德，聚集成就如是成就如來一相。如是一一相至三十相，聚集如是三十相百倍功德，始成如來眉間毫相。乃至修集倍是毫相百千功德，始成如來無見頂相。是名菩薩助道功德無盡。

「云何菩薩助智無盡？菩薩所修助智無量無邊，菩薩於中不應限數。若三千大千世界所有眾生，如一信行所成就智，如是信行，比一法行所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界眾生悉為法行，比一八人所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為八人智，比一須陀洹所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為須陀洹智，比一斯陀含所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為斯陀含智，比一阿那含所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為阿那含智，比一阿羅漢所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生，悉為阿羅漢智，比一緣覺所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生，悉成緣覺智，比一百劫菩薩所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為百劫菩薩所成就智，比一得忍菩薩所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為得忍菩薩所成就智，比一不退菩薩所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉得不退菩薩智，比一補處菩薩所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若無量無邊世界眾生悉如補處所成就智，比一如來是處非處智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。總說如來諸力、無畏、不共之法，亦復如是。若菩薩聞作是說，不驚不怖不畏，當知是菩薩勤行精進。是名菩薩助智無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩助智無盡？菩薩所修助智無量無邊，菩薩於中不應限數。若三千大千世界所有眾生，如一信行所成就智，如是信行，比一法行所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界眾生悉為法行，比一八人所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為八人智，比一須陀洹所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為須陀洹智，比一斯陀含所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為斯陀含智，比一阿那含所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為阿那含智，比一阿羅漢所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生，悉為阿羅漢智，比一緣覺所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生，悉成緣覺智，比一百劫菩薩所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為百劫菩薩所成就智，比一得忍菩薩所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉為得忍菩薩所成就智，比一不退菩薩所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有眾生悉得不退菩薩智，比一補處菩薩所成就智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。若無量無邊世界眾生悉如補處所成就智，比一如來是處非處智，百分千分百千分百千萬分，乃至算數譬喻所不能及。總說如來諸力、無畏、不共之法，亦復如是。若菩薩聞作是說，不驚不怖不畏，當知是菩薩勤行精進。是名菩薩助智無盡。

「云何菩薩助慧無盡？一切眾生所有心行不可窮盡，菩薩於中不應計數。若過去未來現在眾生所有心行，若有人於一念中具如是等三世眾生所有心行，如是念念皆亦如是具諸心行。如一人心中所具心行，一切無量無邊眾生皆亦如是。若過去未來現在眾生，所有貪婬瞋恚愚癡及諸煩惱，若有一人於一念中具如是等三世眾生所有煩惱，如是念念皆亦如是具諸煩惱無量無邊。如一人心中所具諸結，一切無量無邊眾生皆亦如是。菩薩於中生慧光明，一念慧光無諸塵翳，悉照過去未來現在眾生煩惱諸心所緣境界生住滅相無有遺餘，是菩薩於諸眾生三世相應諸煩惱等無不盡知。舍利弗！譬如虛空無所不覆，菩薩慧光亦復如是無所不照。若菩薩聞作是說，不驚不怖不畏，當知是菩薩勤行精進。是名菩薩助慧無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩助慧無盡？一切眾生所有心行不可窮盡，菩薩於中不應計數。若過去未來現在眾生所有心行，若有人於一念中具如是等三世眾生所有心行，如是念念皆亦如是具諸心行。如一人心中所具心行，一切無量無邊眾生皆亦如是。若過去未來現在眾生，所有貪婬瞋恚愚癡及諸煩惱，若有一人於一念中具如是等三世眾生所有煩惱，如是念念皆亦如是具諸煩惱無量無邊。如一人心中所具諸結，一切無量無邊眾生皆亦如是。菩薩於中生慧光明，一念慧光無諸塵翳，悉照過去未來現在眾生煩惱諸心所緣境界生住滅相無有遺餘，是菩薩於諸眾生三世相應諸煩惱等無不盡知。舍利弗！譬如虛空無所不覆，菩薩慧光亦復如是無所不照。若菩薩聞作是說，不驚不怖不畏，當知是菩薩勤行精進。是名菩薩助慧無盡。

「云何菩薩修集助佛法無盡？菩薩所行修助佛法無量無邊。若菩薩於中不應限量，從初發心至坐道場，於其中間，修行具足六波羅蜜，修行具足諸助道法。如是一切發心修行一切善根，不可稱計悉助佛法，是名菩薩修助佛法而無有盡。是名菩薩八事修行精進無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩修集助佛法無盡？菩薩所行修助佛法無量無邊。若菩薩於中不應限量，從初發心至坐道場，於其中間，修行具足六波羅蜜，修行具足諸助道法。如是一切發心修行一切善根，不可稱計悉助佛法，是名菩薩修助佛法而無有盡。是名菩薩八事修行精進無盡。

「復次，舍利弗！菩薩精進亦不可盡。若身善業、若口善業、若意善業常勤不住。何以故？菩薩所作精進，常與身口意相應。雖身口精進皆由於心，心為增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩精進亦不可盡。若身善業、若口善業、若意善業常勤不住。何以故？菩薩所作精進，常與身口意相應。雖身口精進皆由於心，心為增上。

「云何菩薩心精進耶？所謂心始心終。云何心始？初發心故；云何心終？菩提心寂滅故。云何心始？於諸眾生起大悲故；云何心終？無我人故。云何心始？攝眾生故；云何心終？不取諸法故。云何心始？不厭生死故；云何心終？無三界故。云何心始？捨所有故；云何心終？無所輕故。云何心始？受持戒故；云何心終？不持戒故。云何心始？修行忍故；云何心終？無忿諍故。云何心始？發行諸善故；云何心終？獨不雜故。云何心始？修集定故；云何心終？心清淨故。云何心始？多聞無厭故；云何心終？善思惟故。云何心始？習問義故；云何心終？法無言說故。云何心始？求智慧故；云何心終？斷戲論故。云何心始？修四梵行故；云何心終？捨真智故。云何心始？具五通故；云何心終？具漏盡故。云何心始？發念處故；云何心終？念無思惟故。云何心始？發正勤故；云何心終？脫善不善故。云何心始？發如意分故；云何心終？具報得故。云何心始？發諸根方便故；云何心終？觀諸根法故。云何心始？集諸力故；云何心終？智不壞故。云何心始？發助菩提分故；云何心終？善知分別諸學方便故。云何心始？求助道法故；云何心終？無進趣故。云何心始？求寂滅故；云何心終？心永寂滅故。云何心始？發起慧故；云何心終？善知法故。云何心始？覺知因故；云何心終？善知因故。云何心始？從他聞故；云何心終？於諸法中無放逸故。云何心始？發嚴飾故；云何心終？知身性故。云何心始？莊嚴口故；云何心終？聖默然故。云何心始？行三脫故；云何心終？無所作故。云何心始？降四魔故；云何心終？捨結習故。云何心始？知方便故；云何心終？了於慧故。云何心始？善知發故；云何心終？善知度故。云何心始？知世俗故；云何心終？善知真諦故。是名菩薩心精進也。是心具足精進無盡故說始終。菩薩具足如是作相，而心未常住於作業，是菩薩於諸業相知而故作。云何菩薩知而故作？為諸善根故。為諸眾生修大悲故不離有為，為一切佛真妙智故不隨生死，是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜而不可盡。」說是法時，七十那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩摩訶薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩心精進耶？所謂心始心終。云何心始？初發心故；云何心終？菩提心寂滅故。云何心始？於諸眾生起大悲故；云何心終？無我人故。云何心始？攝眾生故；云何心終？不取諸法故。云何心始？不厭生死故；云何心終？無三界故。云何心始？捨所有故；云何心終？無所輕故。云何心始？受持戒故；云何心終？不持戒故。云何心始？修行忍故；云何心終？無忿諍故。云何心始？發行諸善故；云何心終？獨不雜故。云何心始？修集定故；云何心終？心清淨故。云何心始？多聞無厭故；云何心終？善思惟故。云何心始？習問義故；云何心終？法無言說故。云何心始？求智慧故；云何心終？斷戲論故。云何心始？修四梵行故；云何心終？捨真智故。云何心始？具五通故；云何心終？具漏盡故。云何心始？發念處故；云何心終？念無思惟故。云何心始？發正勤故；云何心終？脫善不善故。云何心始？發如意分故；云何心終？具報得故。云何心始？發諸根方便故；云何心終？觀諸根法故。云何心始？集諸力故；云何心終？智不壞故。云何心始？發助菩提分故；云何心終？善知分別諸學方便故。云何心始？求助道法故；云何心終？無進趣故。云何心始？求寂滅故；云何心終？心永寂滅故。云何心始？發起慧故；云何心終？善知法故。云何心始？覺知因故；云何心終？善知因故。云何心始？從他聞故；云何心終？於諸法中無放逸故。云何心始？發嚴飾故；云何心終？知身性故。云何心始？莊嚴口故；云何心終？聖默然故。云何心始？行三脫故；云何心終？無所作故。云何心始？降四魔故；云何心終？捨結習故。云何心始？知方便故；云何心終？了於慧故。云何心始？善知發故；云何心終？善知度故。云何心始？知世俗故；云何心終？善知真諦故。是名菩薩心精進也。是心具足精進無盡故說始終。菩薩具足如是作相，而心未常住於作業，是菩薩於諸業相知而故作。云何菩薩知而故作？為諸善根故。為諸眾生修大悲故不離有為，為一切佛真妙智故不隨生死，是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜而不可盡。」說是法時，七十那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩摩訶薩得無生法忍。

爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！唯，善男子！仁已快說菩薩毘梨耶波羅蜜而不可盡。唯願仁者，當說菩薩禪波羅蜜，如諸菩薩所得無盡禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！唯，善男子！仁已快說菩薩毘梨耶波羅蜜而不可盡。唯願仁者，當說菩薩禪波羅蜜，如諸菩薩所得無盡禪波羅蜜。」

無盡意言：「若菩薩摩訶薩以十六事修行禪定而無有盡，不與聲聞辟支佛共。何等十六？菩薩修定無有吾我，具足如來諸禪定故；菩薩修定不味不著，不求己樂故；菩薩修定行於大悲，斷諸眾生煩惱結故；菩薩修定增益諸禪，觀見欲界諸過患故；菩薩修定具諸通業，為知眾生諸心行故；菩薩修定其心柔軟，於眾生中得自在故；菩薩修定諸禪三昧善知入出，過於色界無色界故；菩薩修定其心寂滅，勝於二乘諸禪三昧故；菩薩修定更無有發，畢竟已作故；菩薩修定無諸衰耗，善斷除滅諸習氣故；菩薩修定常入智慧，過諸世間到彼岸故；菩薩修定為知眾生心，度脫一切諸眾生故；菩薩修定不斷三寶種，具足無盡諸禪定故；菩薩修定無有退失，其心常定無諸錯謬故；菩薩修定而得自在，具足一切諸善法故；菩薩修定內善思惟，斷入出息得勝智故。舍利弗！是名菩薩以十六事修行禪定而無有盡，不與聲聞辟支佛共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「若菩薩摩訶薩以十六事修行禪定而無有盡，不與聲聞辟支佛共。何等十六？菩薩修定無有吾我，具足如來諸禪定故；菩薩修定不味不著，不求己樂故；菩薩修定行於大悲，斷諸眾生煩惱結故；菩薩修定增益諸禪，觀見欲界諸過患故；菩薩修定具諸通業，為知眾生諸心行故；菩薩修定其心柔軟，於眾生中得自在故；菩薩修定諸禪三昧善知入出，過於色界無色界故；菩薩修定其心寂滅，勝於二乘諸禪三昧故；菩薩修定更無有發，畢竟已作故；菩薩修定無諸衰耗，善斷除滅諸習氣故；菩薩修定常入智慧，過諸世間到彼岸故；菩薩修定為知眾生心，度脫一切諸眾生故；菩薩修定不斷三寶種，具足無盡諸禪定故；菩薩修定無有退失，其心常定無諸錯謬故；菩薩修定而得自在，具足一切諸善法故；菩薩修定內善思惟，斷入出息得勝智故。舍利弗！是名菩薩以十六事修行禪定而無有盡，不與聲聞辟支佛共。

「云何名為菩薩修定，具諸通智故？云何為通？云何為智？若見諸色相是名為通，若知一切色盡法性而不證盡是名為智。若聞音聲是名為通，解了三世一切音聲無言辭相是名為智。若知一切眾生心行是名為通，若知心行悉皆滅盡不證於滅是名為智。若念過去是名為通，若知三世無有罣礙是名為智。若能遍至諸佛世界是名為通，若知佛界同虛空相是名為智。若求諸法無破壞相是名為通，若不見法是名為智。若不壞世間是名為通，若不雜行是名為智。若過梵釋護世天王是名為通，過於二乘學無學智，是名為智。是名菩薩修行禪定通智差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為菩薩修定，具諸通智故？云何為通？云何為智？若見諸色相是名為通，若知一切色盡法性而不證盡是名為智。若聞音聲是名為通，解了三世一切音聲無言辭相是名為智。若知一切眾生心行是名為通，若知心行悉皆滅盡不證於滅是名為智。若念過去是名為通，若知三世無有罣礙是名為智。若能遍至諸佛世界是名為通，若知佛界同虛空相是名為智。若求諸法無破壞相是名為通，若不見法是名為智。若不壞世間是名為通，若不雜行是名為智。若過梵釋護世天王是名為通，過於二乘學無學智，是名為智。是名菩薩修行禪定通智差別。

「唯，舍利弗！菩薩若知一切眾生煩惱亂心，是故修集諸禪定法，助成住心。舍利弗！如是眾生煩惱心亂，菩薩於中善修聚集助成禪定，令此禪定住平等心，是名菩薩修行禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！菩薩若知一切眾生煩惱亂心，是故修集諸禪定法，助成住心。舍利弗！如是眾生煩惱心亂，菩薩於中善修聚集助成禪定，令此禪定住平等心，是名菩薩修行禪定。

「若住眾生平等智中，是名為定。心行平等，性相平等、畢竟平等、發行平等，是名為定。住於施戒忍辱精進禪定智慧及諸法等，是名為定。如定等者則眾生等，眾生等者則諸法等，入如是等是名為定。如是等定則等於空，等於空者則眾生等，眾生等者則諸法等，入如是等是名為定。如空等者則無相等，無相等者則無願等，無願等者則無作等，無作等者則眾生等，眾生等者則諸法等，入如是等是名為定。自心等故他心亦等，是名為定。一切等者，所謂利衰如地水火風，得是等心心如虛空，無有高下常住不動，所行威儀常定不轉，本性自爾不恌不高，自在無畏寂默無言，知義知法知時非時，隨世所行不雜於世，捨世八法滅一切結，遠離憒閙樂於獨處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若住眾生平等智中，是名為定。心行平等，性相平等、畢竟平等、發行平等，是名為定。住於施戒忍辱精進禪定智慧及諸法等，是名為定。如定等者則眾生等，眾生等者則諸法等，入如是等是名為定。如是等定則等於空，等於空者則眾生等，眾生等者則諸法等，入如是等是名為定。如空等者則無相等，無相等者則無願等，無願等者則無作等，無作等者則眾生等，眾生等者則諸法等，入如是等是名為定。自心等故他心亦等，是名為定。一切等者，所謂利衰如地水火風，得是等心心如虛空，無有高下常住不動，所行威儀常定不轉，本性自爾不恌不高，自在無畏寂默無言，知義知法知時非時，隨世所行不雜於世，捨世八法滅一切結，遠離憒閙樂於獨處。

「菩薩如是修行諸法，於諸禪定心安止住離世所作，是菩薩以方便慧入禪波羅蜜，入禪定時生大悲心為諸眾生，是名方便；其心永寂，是名為慧。入時念佛，是名方便；不依止禪，是名為慧。入時攝取一切善法，是名方便；不分別法性，是名為慧。入時趣向莊嚴佛身，是名方便；於佛法身不生分別，是名為慧。入時念佛聲如梵音，是名方便；於法性中無言說相，是名為慧。入時受持心如金剛，是名方便；思惟諸法本性不亂，是名為慧。入時不捨本所誓願教化眾生，是名方便；於一切法思惟無我，是名為慧。入時思惟一切善根，是名方便；思惟善根性無所住，是名為慧。入時遍觀諸佛世界，是名方便；見諸佛界同於虛空，是名為慧。入時莊嚴菩提道場，是名方便；觀所莊嚴同於寂滅，是名為慧。入時欲轉無上法輪，是名方便；思惟法輪無轉不轉，是名為慧。入時一向修助覺分，是名方便；為知眾生諸熱惱心，是故修集如來禪定，知一切法相應不相應有相無相一切相續，隨順菩薩決定思惟，是名為慧。是名菩薩入於禪定方便慧也。如是菩薩，禪波羅蜜方便智慧，二事俱行得佛法器，一切諸魔不能破壞。」說是法時，三萬二千菩薩得日燈三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是修行諸法，於諸禪定心安止住離世所作，是菩薩以方便慧入禪波羅蜜，入禪定時生大悲心為諸眾生，是名方便；其心永寂，是名為慧。入時念佛，是名方便；不依止禪，是名為慧。入時攝取一切善法，是名方便；不分別法性，是名為慧。入時趣向莊嚴佛身，是名方便；於佛法身不生分別，是名為慧。入時念佛聲如梵音，是名方便；於法性中無言說相，是名為慧。入時受持心如金剛，是名方便；思惟諸法本性不亂，是名為慧。入時不捨本所誓願教化眾生，是名方便；於一切法思惟無我，是名為慧。入時思惟一切善根，是名方便；思惟善根性無所住，是名為慧。入時遍觀諸佛世界，是名方便；見諸佛界同於虛空，是名為慧。入時莊嚴菩提道場，是名方便；觀所莊嚴同於寂滅，是名為慧。入時欲轉無上法輪，是名方便；思惟法輪無轉不轉，是名為慧。入時一向修助覺分，是名方便；為知眾生諸熱惱心，是故修集如來禪定，知一切法相應不相應有相無相一切相續，隨順菩薩決定思惟，是名為慧。是名菩薩入於禪定方便慧也。如是菩薩，禪波羅蜜方便智慧，二事俱行得佛法器，一切諸魔不能破壞。」說是法時，三萬二千菩薩得日燈三昧。

「何因緣故名日燈三昧？譬如日出，燈火月光星宿諸明悉不復現。菩薩大士得是定已，先所修智一切二乘學與無學，及餘眾生所得諸智，皆亦如是悉不復現，是名日燈三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因緣故名日燈三昧？譬如日出，燈火月光星宿諸明悉不復現。菩薩大士得是定已，先所修智一切二乘學與無學，及餘眾生所得諸智，皆亦如是悉不復現，是名日燈三昧。

「菩薩住於禪波羅蜜，即於無量百千種種諸禪三昧而得自在，今於此中當說少分，其名曰：電燈三昧、淨三昧、月光三昧、淨莊嚴三昧、日光三昧、不可思議三昧、勇出三昧、照明三昧、無垢光明三昧、功德光明三昧、一切法中得自在三昧、吉道三昧、無憂三昧、堅稱三昧、勇出如須彌山等三昧、法炬三昧、法健三昧、法尊三昧、自在知一切法三昧、住法聚三昧、總持法淨三昧、隨知他心行三昧、法幢瓔珞三昧、燒一切煩惱三昧、破四魔力三昧、十力聲勇健三昧、無礙斷礙三昧、手燈三昧、施得名聞三昧、持地三昧、住無我如須彌山三昧、勝諸明智三昧、智焰三昧、生慧三昧、修禪三昧、無量自在三昧、心調伏無我無我所成就三昧、水月三昧、日聲三昧、無有高下如佛三昧、離相三昧、如善調象師子遊戲三昧、念佛三昧、念法得智自在無礙三昧、無退不退三昧、不眴三昧、勝淨光無我三昧、空三昧、無相三昧、無願三昧、住心平等三昧、金剛三昧、增上三昧、無能勝三昧、旋三昧、淨聲三昧、善分別三昧、離煩惱三昧、廣大如空三昧、入諸功德三昧、念意進覺三昧、勇慧三昧、辯無盡三昧、語無盡三昧、總持三昧、不忘三昧、善作三昧、觀一切世三昧、善知所樂三昧、生踊躍三昧、勇慈心淨三昧、大悲根本三昧、入喜三昧、捨離三纏三昧、法義三昧、法作三昧、智炬三昧、智海三昧、不波蕩三昧、一切心喜三昧、調伏三昧、解脫智三昧、已自在三昧、法場金剛幢三昧、蓮華三昧、蓮華增上三昧、離世法三昧、不動三昧、慧增上三昧、諸佛所念首楞嚴三昧、無諍三昧、火三昧、火明三昧、解脫勝智三昧、莊嚴佛身三昧、遍照三昧、入眾生心歡喜三昧、順助道三昧、莊嚴諸波羅蜜三昧、寶鬘三昧、與諸覺華三昧、與解脫果三昧、甘露三昧、速疾如風三昧、實際三昧、遮海濤三昧、山相搏三昧、廣大神足三昧、見無量諸佛三昧、聞持三昧、不亂三昧、一念智無量功德海淨三昧，如是等不可計那由他諸三昧，入禪波羅蜜時悉得清淨。舍利弗！是名菩薩修行禪定而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住於禪波羅蜜，即於無量百千種種諸禪三昧而得自在，今於此中當說少分，其名曰：電燈三昧、淨三昧、月光三昧、淨莊嚴三昧、日光三昧、不可思議三昧、勇出三昧、照明三昧、無垢光明三昧、功德光明三昧、一切法中得自在三昧、吉道三昧、無憂三昧、堅稱三昧、勇出如須彌山等三昧、法炬三昧、法健三昧、法尊三昧、自在知一切法三昧、住法聚三昧、總持法淨三昧、隨知他心行三昧、法幢瓔珞三昧、燒一切煩惱三昧、破四魔力三昧、十力聲勇健三昧、無礙斷礙三昧、手燈三昧、施得名聞三昧、持地三昧、住無我如須彌山三昧、勝諸明智三昧、智焰三昧、生慧三昧、修禪三昧、無量自在三昧、心調伏無我無我所成就三昧、水月三昧、日聲三昧、無有高下如佛三昧、離相三昧、如善調象師子遊戲三昧、念佛三昧、念法得智自在無礙三昧、無退不退三昧、不眴三昧、勝淨光無我三昧、空三昧、無相三昧、無願三昧、住心平等三昧、金剛三昧、增上三昧、無能勝三昧、旋三昧、淨聲三昧、善分別三昧、離煩惱三昧、廣大如空三昧、入諸功德三昧、念意進覺三昧、勇慧三昧、辯無盡三昧、語無盡三昧、總持三昧、不忘三昧、善作三昧、觀一切世三昧、善知所樂三昧、生踊躍三昧、勇慈心淨三昧、大悲根本三昧、入喜三昧、捨離三纏三昧、法義三昧、法作三昧、智炬三昧、智海三昧、不波蕩三昧、一切心喜三昧、調伏三昧、解脫智三昧、已自在三昧、法場金剛幢三昧、蓮華三昧、蓮華增上三昧、離世法三昧、不動三昧、慧增上三昧、諸佛所念首楞嚴三昧、無諍三昧、火三昧、火明三昧、解脫勝智三昧、莊嚴佛身三昧、遍照三昧、入眾生心歡喜三昧、順助道三昧、莊嚴諸波羅蜜三昧、寶鬘三昧、與諸覺華三昧、與解脫果三昧、甘露三昧、速疾如風三昧、實際三昧、遮海濤三昧、山相搏三昧、廣大神足三昧、見無量諸佛三昧、聞持三昧、不亂三昧、一念智無量功德海淨三昧，如是等不可計那由他諸三昧，入禪波羅蜜時悉得清淨。舍利弗！是名菩薩修行禪定而不可盡。」

爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！善男子！仁已快說菩薩禪波羅蜜。唯願仁者，當說菩薩般若波羅蜜，如諸菩薩所得無盡般若波羅蜜。善男子！般若波羅蜜，云何行？云何入？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！善男子！仁已快說菩薩禪波羅蜜。唯願仁者，當說菩薩般若波羅蜜，如諸菩薩所得無盡般若波羅蜜。善男子！般若波羅蜜，云何行？云何入？」

無盡意言：「唯，舍利弗！般若波羅蜜，如聞修行善入思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！般若波羅蜜，如聞修行善入思惟。」

舍利弗言：「唯，善男子！云何如聞修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯，善男子！云何如聞修行？」

無盡意言：「聞者具八十行。何等八十？欲修行順心行、畢竟心行、常發起行、親近善友行、無憍慢行、不放逸行、恭敬行、隨順教行、從善語行、數往法師所行、至心聽法行、善思惟行、不亂心行、勤進心行、生寶想行、起藥想行、除諸病行、念器行、進覺行、意喜行、入覺行、聞無厭行、增長捨行、調智行、親近多聞行、發歡喜行、身輕悅行、心柔和行、聞無疲倦行、聞義行、聞法行、聞威儀行、聞他說行、聞所未聞行、聞諸通行、不求餘乘行、聞諸波羅蜜行、聞菩薩藏行、聞諸攝法行、聞方便行、聞四梵行、聞念正智行、聞生方便行、聞無生方便行、觀不淨行、思惟慈行、觀因緣行、觀無常行、觀苦行、觀無我行、觀寂滅行、觀空行、觀無相行、觀無願行、觀無作行、作善行、持真實行、不失行、好惡住處防護心行、勤進無懈行、善分別諸法行、知諸煩惱非伴侶行、護諸善法自伴侶行、降伏煩惱非伴侶行、親近正法財行、斷諸貧窮行、智者所讚行、欣樂利根行、眾聖所勸行、令非聖者生歡喜行、觀諸諦行、觀陰過患行、思量有為多過患行、思義行、不作一切惡行、自利利他行、隨順增進諸善業行、進增上行、得一切佛法行。舍利弗！是名菩薩如其所聞具八十行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「聞者具八十行。何等八十？欲修行順心行、畢竟心行、常發起行、親近善友行、無憍慢行、不放逸行、恭敬行、隨順教行、從善語行、數往法師所行、至心聽法行、善思惟行、不亂心行、勤進心行、生寶想行、起藥想行、除諸病行、念器行、進覺行、意喜行、入覺行、聞無厭行、增長捨行、調智行、親近多聞行、發歡喜行、身輕悅行、心柔和行、聞無疲倦行、聞義行、聞法行、聞威儀行、聞他說行、聞所未聞行、聞諸通行、不求餘乘行、聞諸波羅蜜行、聞菩薩藏行、聞諸攝法行、聞方便行、聞四梵行、聞念正智行、聞生方便行、聞無生方便行、觀不淨行、思惟慈行、觀因緣行、觀無常行、觀苦行、觀無我行、觀寂滅行、觀空行、觀無相行、觀無願行、觀無作行、作善行、持真實行、不失行、好惡住處防護心行、勤進無懈行、善分別諸法行、知諸煩惱非伴侶行、護諸善法自伴侶行、降伏煩惱非伴侶行、親近正法財行、斷諸貧窮行、智者所讚行、欣樂利根行、眾聖所勸行、令非聖者生歡喜行、觀諸諦行、觀陰過患行、思量有為多過患行、思義行、不作一切惡行、自利利他行、隨順增進諸善業行、進增上行、得一切佛法行。舍利弗！是名菩薩如其所聞具八十行。

「舍利弗！菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜，具三十二事善入思惟。何等三十二？善入受持定、善入分別慧、善入心柔和、善入身獨行、善入十二緣、善入不斷、善入不常、善入因緣生法、善入無眾生無命無人、善入無來去住處、善入無進不斷因果、善入空不懈、善入無相不廢、善入無願不捨、善入不證空無相無願、善入生諸禪三昧、善入不隨禪定生、善入生諸通智、善入不證無漏法、善入內觀法、善入不證決定、善入思量有為法過患、善入不著有為法、善入觀一切眾生無我而不捨大悲、善入一切趣諸怖畏處、善入雖生諸趣非業故生、善入離欲、善入不證離欲法、善入捨所樂欲、善入不捨法樂、善入捨一切戲論諸覺、善入不捨方便諸觀。舍利弗！是名菩薩行般若波羅蜜三十二事善入思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜，具三十二事善入思惟。何等三十二？善入受持定、善入分別慧、善入心柔和、善入身獨行、善入十二緣、善入不斷、善入不常、善入因緣生法、善入無眾生無命無人、善入無來去住處、善入無進不斷因果、善入空不懈、善入無相不廢、善入無願不捨、善入不證空無相無願、善入生諸禪三昧、善入不隨禪定生、善入生諸通智、善入不證無漏法、善入內觀法、善入不證決定、善入思量有為法過患、善入不著有為法、善入觀一切眾生無我而不捨大悲、善入一切趣諸怖畏處、善入雖生諸趣非業故生、善入離欲、善入不證離欲法、善入捨所樂欲、善入不捨法樂、善入捨一切戲論諸覺、善入不捨方便諸觀。舍利弗！是名菩薩行般若波羅蜜三十二事善入思惟。

「又復，善思惟者，所謂善順句。善順句者，是不始句，是不終句，是不住句，是無依句，是不動句，是不猗句，是平等句，是非等句，是真實句，是正真句，是不變句，是清淨句，是永寂句，是不然句，是不舉句，是不下句，是不滅句，是不增句，是不共句，是不戲論句，是如句，是不如句，是如非如句，是非如非不如句，是如實句，是三世平等句，是三際句，是不住色句，是不住受想行識句，是不住地大句，是不住水火風句，是不住眼界色界眼識界句，是不住耳界聲界耳識界句，是不住鼻界香界鼻識界句，是不住舌界味界舌識界句，是不住身界觸界身識界句，是不住意界法界意識界句，是念義句，是念智句，是了義經句，是念法句，是名菩薩善入思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，善思惟者，所謂善順句。善順句者，是不始句，是不終句，是不住句，是無依句，是不動句，是不猗句，是平等句，是非等句，是真實句，是正真句，是不變句，是清淨句，是永寂句，是不然句，是不舉句，是不下句，是不滅句，是不增句，是不共句，是不戲論句，是如句，是不如句，是如非如句，是非如非不如句，是如實句，是三世平等句，是三際句，是不住色句，是不住受想行識句，是不住地大句，是不住水火風句，是不住眼界色界眼識界句，是不住耳界聲界耳識界句，是不住鼻界香界鼻識界句，是不住舌界味界舌識界句，是不住身界觸界身識界句，是不住意界法界意識界句，是念義句，是念智句，是了義經句，是念法句，是名菩薩善入思惟。

「又復，善思惟者，所謂一切諸法若我、無我，如是諸法隨順觀察。若知眾生無有我者，即是隨順觀察諸法。如是觀察即是善入思惟。如善思惟，即是思惟生死涅槃同一法界，觀是二句無有差別，如是見者是名勤進善入思惟。若觀黑法及以白法二性平等無有差別，是名勤進善入思惟。若觀諸枙及以無枙不動不恃，是名勤進善入思惟。若菩薩起善思惟，為諸眾生而不捨離，於諸法相亦不分別，是名菩薩發善思惟。舍利弗！如聞行者，如是得入報善思惟，是名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，善思惟者，所謂一切諸法若我、無我，如是諸法隨順觀察。若知眾生無有我者，即是隨順觀察諸法。如是觀察即是善入思惟。如善思惟，即是思惟生死涅槃同一法界，觀是二句無有差別，如是見者是名勤進善入思惟。若觀黑法及以白法二性平等無有差別，是名勤進善入思惟。若觀諸枙及以無枙不動不恃，是名勤進善入思惟。若菩薩起善思惟，為諸眾生而不捨離，於諸法相亦不分別，是名菩薩發善思惟。舍利弗！如聞行者，如是得入報善思惟，是名為慧。

「舍利弗！菩薩慧者，有十六法不於中住。云何十六？不住無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死，乃至不住無明滅至生死滅；不住根本身見，乃至不住六十二見；不住高下，乃至不住世法──利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂；不住慢慢、增上慢、勝慢、我慢、下慢、憍慢、邪慢，乃至不住二十煩惱；不住因貪所起諸結，若麁、若細、若上中下，乃至不住貪欲所起一切諸結；不住癡闇覆蓋諸礙，乃至不住因癡所起一切諸結；不住婬欲、愛濁，不住陰死、煩惱、天魔，乃至不住因魔所起諸魔事等；不住我人、眾生、壽命、養育、士夫，乃至不住取眾生相；不住業障、報障、法障、煩惱障、諸見障，乃至不住一切習氣；不住思想、憶想、分別想、緣相想境界見聞覺知，乃至不住一切諸結；不住隨眾生心行智，乃至不住八萬四千法聚；不住慳貪、布施、破戒、持戒、瞋恚、忍辱、懈怠、精進、亂意、禪定、愚癡、智慧，乃至不住諸波羅蜜伴非伴等；不住定亂、邪正、善不善、世間、出世間、可作、不可作、有漏、無漏、有為、無為、黑法、白法、生死涅槃，乃至不住一切諸法伴非伴等；不住眾生異相、諸乘異相、佛界異相、諸佛異相、諸法異相、聖眾異相，乃至不住一切異相；不住知不知、識不識、世諦真諦，乃至不住一切諸相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩慧者，有十六法不於中住。云何十六？不住無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死，乃至不住無明滅至生死滅；不住根本身見，乃至不住六十二見；不住高下，乃至不住世法──利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂；不住慢慢、增上慢、勝慢、我慢、下慢、憍慢、邪慢，乃至不住二十煩惱；不住因貪所起諸結，若麁、若細、若上中下，乃至不住貪欲所起一切諸結；不住癡闇覆蓋諸礙，乃至不住因癡所起一切諸結；不住婬欲、愛濁，不住陰死、煩惱、天魔，乃至不住因魔所起諸魔事等；不住我人、眾生、壽命、養育、士夫，乃至不住取眾生相；不住業障、報障、法障、煩惱障、諸見障，乃至不住一切習氣；不住思想、憶想、分別想、緣相想境界見聞覺知，乃至不住一切諸結；不住隨眾生心行智，乃至不住八萬四千法聚；不住慳貪、布施、破戒、持戒、瞋恚、忍辱、懈怠、精進、亂意、禪定、愚癡、智慧，乃至不住諸波羅蜜伴非伴等；不住定亂、邪正、善不善、世間、出世間、可作、不可作、有漏、無漏、有為、無為、黑法、白法、生死涅槃，乃至不住一切諸法伴非伴等；不住眾生異相、諸乘異相、佛界異相、諸佛異相、諸法異相、聖眾異相，乃至不住一切異相；不住知不知、識不識、世諦真諦，乃至不住一切諸相。

「所謂菩薩思惟慧者，無聞、無行、無身、無相、無形、無為，如是真慧，不住一切憶想、思惟、心作、止住、名字異相。舍利弗！是名菩薩真智慧者不住如是十六法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂菩薩思惟慧者，無聞、無行、無身、無相、無形、無為，如是真慧，不住一切憶想、思惟、心作、止住、名字異相。舍利弗！是名菩薩真智慧者不住如是十六法中。

「舍利弗！云何菩薩慧者，處所具八方便？何等八？諸陰方便、諸界方便、諸入方便、諸諦方便、諸緣方便、三世方便、諸乘方便、諸法方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何菩薩慧者，處所具八方便？何等八？諸陰方便、諸界方便、諸入方便、諸諦方便、諸緣方便、三世方便、諸乘方便、諸法方便。

「云何諸陰方便？若說諸陰如沫如泡，如熱時焰，如芭蕉樹，如幻如夢，如呼聲響，如鏡中像，如影如化色，如水沫如水沫性，非我非眾生，非命非人，色亦如是，能如是知，是名菩薩觀色方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何諸陰方便？若說諸陰如沫如泡，如熱時焰，如芭蕉樹，如幻如夢，如呼聲響，如鏡中像，如影如化色，如水沫如水沫性，非我非眾生，非命非人，色亦如是，能如是知，是名菩薩觀色方便。

「受喻如泡，想喻如焰，行如芭蕉，識喻如幻，如泡如焰如芭蕉幻性，無我無眾生，無命無人，受想行識亦復如是，能如是知，是名菩薩觀受想行識方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受喻如泡，想喻如焰，行如芭蕉，識喻如幻，如泡如焰如芭蕉幻性，無我無眾生，無命無人，受想行識亦復如是，能如是知，是名菩薩觀受想行識方便。

「諸陰如夢如響，如像如影，如化如化等性，無我無眾生無命無人，是諸陰等亦復如是，能如是知，是名菩薩觀陰方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸陰如夢如響，如像如影，如化如化等性，無我無眾生無命無人，是諸陰等亦復如是，能如是知，是名菩薩觀陰方便。

「所謂陰者即世間相，世間相者是可壞相。如可壞相即無常性、苦性、無我性、寂滅性。能如是知，是名菩薩觀陰方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂陰者即世間相，世間相者是可壞相。如可壞相即無常性、苦性、無我性、寂滅性。能如是知，是名菩薩觀陰方便。

「云何菩薩知界方便？法界、地界、水火風界，是法界中無有堅相濕相熱相動相，法界眼界耳界鼻舌身意界，是法界中無有見相聞相嗅相別相覺相知相。法界色界聲香味觸法，是法界中，無眼可見相、耳可聞相、鼻可嗅相、舌可別相、身可覺相、意可知相。法界眼識界耳鼻舌身意識界，是法界中，無眼識知色，乃至無意識知法。法界色界法界非色作相，乃至法界亦復如是。法界我界無二無別。法界欲界色界無色界我界生死界涅槃界無二無別，法界虛空界，一切法界我界空界，無相無願無作不出不生無所有等如涅槃。虛空涅槃及一切法，等無有二。如是無量有為法界入無為界，能如是知如是說者，是名菩薩知界方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩知界方便？法界、地界、水火風界，是法界中無有堅相濕相熱相動相，法界眼界耳界鼻舌身意界，是法界中無有見相聞相嗅相別相覺相知相。法界色界聲香味觸法，是法界中，無眼可見相、耳可聞相、鼻可嗅相、舌可別相、身可覺相、意可知相。法界眼識界耳鼻舌身意識界，是法界中，無眼識知色，乃至無意識知法。法界色界法界非色作相，乃至法界亦復如是。法界我界無二無別。法界欲界色界無色界我界生死界涅槃界無二無別，法界虛空界，一切法界我界空界，無相無願無作不出不生無所有等如涅槃。虛空涅槃及一切法，等無有二。如是無量有為法界入無為界，能如是知如是說者，是名菩薩知界方便。

「云何菩薩觀入方便？如佛所說，眼空、我空、我所空。何以故？是眼性中無我無我所，耳鼻舌身意空亦復如是。觀是入者見一切法，若善不善，無有二相，是名菩薩觀入方便。若眼入色入，若見眼色離欲，不證離欲法，是名菩薩觀入方便。耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入，若見離欲，不證離欲法，是名菩薩觀入方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀入方便？如佛所說，眼空、我空、我所空。何以故？是眼性中無我無我所，耳鼻舌身意空亦復如是。觀是入者見一切法，若善不善，無有二相，是名菩薩觀入方便。若眼入色入，若見眼色離欲，不證離欲法，是名菩薩觀入方便。耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入，若見離欲，不證離欲法，是名菩薩觀入方便。

「所謂入者，若聖入、非聖入。云何聖入？若修集道。云何非聖入？不修集道？若菩薩住道，於不修道者生大悲心不捨入道，是名菩薩觀入方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂入者，若聖入、非聖入。云何聖入？若修集道。云何非聖入？不修集道？若菩薩住道，於不修道者生大悲心不捨入道，是名菩薩觀入方便。

「云何菩薩觀諦方便？所謂甚深難入。云何難入？若苦智、集智、滅智、道智。苦智者觀陰無生，集智者觀斷愛因，滅智者觀無明等諸煩惱無有和合，道智者得平等觀，於一切法無所倚著。菩薩若於四聖諦中作如是觀，而不取證，為化眾生，是名菩薩觀諦方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀諦方便？所謂甚深難入。云何難入？若苦智、集智、滅智、道智。苦智者觀陰無生，集智者觀斷愛因，滅智者觀無明等諸煩惱無有和合，道智者得平等觀，於一切法無所倚著。菩薩若於四聖諦中作如是觀，而不取證，為化眾生，是名菩薩觀諦方便。

「復有三諦。何等三？俗諦、第一義諦、相諦。云何俗諦？若世間所用語言、文字、假名法等。云何第一義諦？乃至無有心行，何況當有言語文字。云何相諦？觀一切相同於一相，一相者即是無相。菩薩隨順俗諦而不厭倦，觀第一義諦而不取證，觀諸相諦一相無相，是名菩薩觀諦方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三諦。何等三？俗諦、第一義諦、相諦。云何俗諦？若世間所用語言、文字、假名法等。云何第一義諦？乃至無有心行，何況當有言語文字。云何相諦？觀一切相同於一相，一相者即是無相。菩薩隨順俗諦而不厭倦，觀第一義諦而不取證，觀諸相諦一相無相，是名菩薩觀諦方便。

「復有二諦。何等二？俗諦、第一義諦。何等俗諦？若說苦集道諦。若世間語言、文字、假名法等。云何第一義諦？若於涅槃法終不忘失。何以故？如與法界其性常故，菩薩隨俗不生厭倦，觀第一義而不取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二諦。何等二？俗諦、第一義諦。何等俗諦？若說苦集道諦。若世間語言、文字、假名法等。云何第一義諦？若於涅槃法終不忘失。何以故？如與法界其性常故，菩薩隨俗不生厭倦，觀第一義而不取證。

「復有一諦。何等為一？於一切法無所倚著，為化眾生現有所著，是名菩薩觀諦方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一諦。何等為一？於一切法無所倚著，為化眾生現有所著，是名菩薩觀諦方便。

「復次，五陰苦。若見五陰苦相，是名為苦觀。苦即空，是名苦智觀苦聖諦。若觀五陰諸煩惱愛因見因，是名為集。若觀愛因見因，不取不著不希不求，是名集智觀集聖諦。若五陰畢竟盡相，過去已滅，未來未生，現在不住，是名為滅，能如是知，是名滅智觀滅聖諦。若得道者證集滅智比智知已，是名為道。若於是中悉見空性，是名道智觀道聖諦。若能如是觀四聖諦，是名菩薩觀諦方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五陰苦。若見五陰苦相，是名為苦觀。苦即空，是名苦智觀苦聖諦。若觀五陰諸煩惱愛因見因，是名為集。若觀愛因見因，不取不著不希不求，是名集智觀集聖諦。若五陰畢竟盡相，過去已滅，未來未生，現在不住，是名為滅，能如是知，是名滅智觀滅聖諦。若得道者證集滅智比智知已，是名為道。若於是中悉見空性，是名道智觀道聖諦。若能如是觀四聖諦，是名菩薩觀諦方便。

「若一切受，是名為苦。若於諸受思惟分別，是名苦智觀苦聖諦。受因和合是名為集。若於受因知如真實，是名集智觀集聖諦。若除諸受無受者受，觀受滅盡不證於滅，為化眾生，是名滅智觀滅聖諦。若有所受，是名為道。雖有和合猶如筏喻，不為所受不求於道，是名道智觀道聖諦。作如是知，見四聖諦清淨平等，是名菩薩觀諦方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一切受，是名為苦。若於諸受思惟分別，是名苦智觀苦聖諦。受因和合是名為集。若於受因知如真實，是名集智觀集聖諦。若除諸受無受者受，觀受滅盡不證於滅，為化眾生，是名滅智觀滅聖諦。若有所受，是名為道。雖有和合猶如筏喻，不為所受不求於道，是名道智觀道聖諦。作如是知，見四聖諦清淨平等，是名菩薩觀諦方便。

「復次，略說生苦是名為苦。若觀於生，是名苦智觀苦聖諦。生從因緣，是名為集。若觀有非有，是名集智觀集聖諦。一切生非生，是即非滅，若法不生即無有滅，是名為滅。若觀此滅即是滅智觀滅聖諦。若如是等，推求稱量思惟分別，是名為道。若滅如是求稱量等，入法門者，是名道智觀道聖諦。若住於智不證聖諦，是名菩薩觀諦方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，略說生苦是名為苦。若觀於生，是名苦智觀苦聖諦。生從因緣，是名為集。若觀有非有，是名集智觀集聖諦。一切生非生，是即非滅，若法不生即無有滅，是名為滅。若觀此滅即是滅智觀滅聖諦。若如是等，推求稱量思惟分別，是名為道。若滅如是求稱量等，入法門者，是名道智觀道聖諦。若住於智不證聖諦，是名菩薩觀諦方便。

「云何菩薩觀緣方便？集不善思惟故無明集，無明集故行集，行集故識集，識集故名色集，名色集故六入集，六入集故觸集，觸集故受集，受集故愛集，愛集故取集，取集故有集，有集故生集，生集故老死集，老死集故憂悲苦惱集。若知如是諸苦聚集，是名菩薩觀緣方便。若住如是諸法聚集，則不長養，無所作，無諍訟，無有主，無所屬，無繫縛。所謂若因善法、因不善法、因不動法、若因向涅槃法，如是等法如實分別。若諸眾生根量齊限，因是諸根所作諸業，若有受報及非受報，善知其因聚集方便，是名菩薩觀緣方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀緣方便？集不善思惟故無明集，無明集故行集，行集故識集，識集故名色集，名色集故六入集，六入集故觸集，觸集故受集，受集故愛集，愛集故取集，取集故有集，有集故生集，生集故老死集，老死集故憂悲苦惱集。若知如是諸苦聚集，是名菩薩觀緣方便。若住如是諸法聚集，則不長養，無所作，無諍訟，無有主，無所屬，無繫縛。所謂若因善法、因不善法、因不動法、若因向涅槃法，如是等法如實分別。若諸眾生根量齊限，因是諸根所作諸業，若有受報及非受報，善知其因聚集方便，是名菩薩觀緣方便。

「不善思惟滅則無明滅，無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六入滅，六入滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅，老死滅故憂悲苦惱諸苦聚滅。若知如是諸苦聚滅，是名菩薩觀緣方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不善思惟滅則無明滅，無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六入滅，六入滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅，老死滅故憂悲苦惱諸苦聚滅。若知如是諸苦聚滅，是名菩薩觀緣方便。

「一切諸法屬因屬緣屬和合；若法屬因緣和合，是法則不屬我人眾生壽命；若法不屬我人眾生壽命則不入法數，能如是知是名菩薩觀緣方便。若菩薩所修諸法，為助菩提安止菩提，如是諸緣悉見滅盡，而不取證為化眾生，是名菩薩觀緣方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法屬因屬緣屬和合；若法屬因緣和合，是法則不屬我人眾生壽命；若法不屬我人眾生壽命則不入法數，能如是知是名菩薩觀緣方便。若菩薩所修諸法，為助菩提安止菩提，如是諸緣悉見滅盡，而不取證為化眾生，是名菩薩觀緣方便。

「云何觀三世方便？若念過去己身他身，善不善心心數法，不善心法呵責毀呰，善心數法悉以迴向無上菩提，是名菩薩觀過去方便。若未來世心心數法，一向專念菩提之道，若起善心願悉迴向無上菩提，所有不善心心數法不令入心，發如是願，是名菩薩觀未來方便。若現在世心心數法，善思惟等所作諸業，悉以迴向無上菩提，是名菩薩觀現在方便。作如是方便，是名菩薩觀三世方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀三世方便？若念過去己身他身，善不善心心數法，不善心法呵責毀呰，善心數法悉以迴向無上菩提，是名菩薩觀過去方便。若未來世心心數法，一向專念菩提之道，若起善心願悉迴向無上菩提，所有不善心心數法不令入心，發如是願，是名菩薩觀未來方便。若現在世心心數法，善思惟等所作諸業，悉以迴向無上菩提，是名菩薩觀現在方便。作如是方便，是名菩薩觀三世方便。

「復次，善解三世空無所有。若作是觀觀三世空智慧力故，若於三世諸佛所種無量功德，悉以迴向無上菩提方便力故，如是方便，是名菩薩觀三世方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善解三世空無所有。若作是觀觀三世空智慧力故，若於三世諸佛所種無量功德，悉以迴向無上菩提方便力故，如是方便，是名菩薩觀三世方便。

「復次，雖見過去盡法不至未來，而常修善精勤不懈；觀未來法雖無生出，不捨精進願向菩提；觀現在法雖念念滅，其心不忘發趣菩提。如是方便，是名菩薩觀三世方便。過去已滅、未來未至、現在不住，雖如是觀心心數法生滅散壞，而常不捨聚集善根助菩提法，如是方便，是名菩薩觀三世方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，雖見過去盡法不至未來，而常修善精勤不懈；觀未來法雖無生出，不捨精進願向菩提；觀現在法雖念念滅，其心不忘發趣菩提。如是方便，是名菩薩觀三世方便。過去已滅、未來未至、現在不住，雖如是觀心心數法生滅散壞，而常不捨聚集善根助菩提法，如是方便，是名菩薩觀三世方便。

「復次，若諸神通，念過去世所作善根，念已迴向無上菩提，念未來世未生善根，願心所圖如意成就，現在世中常生善根，專念不懈迴向無上菩提之道。如是方便，是名菩薩觀三世方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若諸神通，念過去世所作善根，念已迴向無上菩提，念未來世未生善根，願心所圖如意成就，現在世中常生善根，專念不懈迴向無上菩提之道。如是方便，是名菩薩觀三世方便。

「復次，若化眾生，念過去世所作善根助道功德，所謂隨眾生心應可化者，如其所樂悉已化訖。若未來世所有眾生，或須見佛及諸聖人而得度者，隨形應適悉令得度。若現在世所有眾生，若應聞法應見神力，亦隨所應皆悉化之，隨所教化諸眾生已，則於三世成自他利，如是之利悉為菩提具無礙智。如是方便，是名菩薩觀三世方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若化眾生，念過去世所作善根助道功德，所謂隨眾生心應可化者，如其所樂悉已化訖。若未來世所有眾生，或須見佛及諸聖人而得度者，隨形應適悉令得度。若現在世所有眾生，若應聞法應見神力，亦隨所應皆悉化之，隨所教化諸眾生已，則於三世成自他利，如是之利悉為菩提具無礙智。如是方便，是名菩薩觀三世方便。

「舍利弗！云何菩薩觀諸乘方便？世有三乘。何等三？聲聞乘、緣覺乘、大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何菩薩觀諸乘方便？世有三乘。何等三？聲聞乘、緣覺乘、大乘。

「復有二乘。何等二？天乘、人乘。云何菩薩觀聲聞乘？佛未出世無聲聞乘。何以故？從他聞法生於正見。所謂聞者持戒威儀，戒威儀具故戒聚具足，戒聚具足已定聚具足，定聚具足已慧聚具足，慧聚具足已解脫聚具足，解脫聚具足已解脫知見聚具足。如是方便，是名菩薩觀聲聞乘方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二乘。何等二？天乘、人乘。云何菩薩觀聲聞乘？佛未出世無聲聞乘。何以故？從他聞法生於正見。所謂聞者持戒威儀，戒威儀具故戒聚具足，戒聚具足已定聚具足，定聚具足已慧聚具足，慧聚具足已解脫聚具足，解脫聚具足已解脫知見聚具足。如是方便，是名菩薩觀聲聞乘方便。

「復次，觀聲聞乘，若善不善及不動行，心常毀呰厭離三界，觀一切行無常苦無我寂滅涅槃，乃至一念不悕受生，常懷怖懼心不甘樂，觀陰如怨界如毒蛇，入如空聚，於一切趣不願受生。若能如是開示分別，是名菩薩觀聲聞乘方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀聲聞乘，若善不善及不動行，心常毀呰厭離三界，觀一切行無常苦無我寂滅涅槃，乃至一念不悕受生，常懷怖懼心不甘樂，觀陰如怨界如毒蛇，入如空聚，於一切趣不願受生。若能如是開示分別，是名菩薩觀聲聞乘方便。

「云何菩薩觀緣覺乘方便？若緣覺出世，觀其所行如實知之，緣覺所行出過聲聞所有功德，欲精進不放逸，持戒少聞不多供養諸佛世尊給侍使令，以中根故。常有厭心，所作眾事皆悉尠少，厭患憒閙常樂遠離，獨住空閑威儀庠序，出入凝重安心靜默簡於人事，能為眾生現世福田，其心翫樂觀十二緣，常念一法出世涅槃，數遊禪定不從他聞，自然覺了少分境界，因緣悟道故名緣覺。若能如是開示分別，是名菩薩觀緣覺乘方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀緣覺乘方便？若緣覺出世，觀其所行如實知之，緣覺所行出過聲聞所有功德，欲精進不放逸，持戒少聞不多供養諸佛世尊給侍使令，以中根故。常有厭心，所作眾事皆悉尠少，厭患憒閙常樂遠離，獨住空閑威儀庠序，出入凝重安心靜默簡於人事，能為眾生現世福田，其心翫樂觀十二緣，常念一法出世涅槃，數遊禪定不從他聞，自然覺了少分境界，因緣悟道故名緣覺。若能如是開示分別，是名菩薩觀緣覺乘方便。

「云何菩薩觀大乘方便？其乘無量，今於此中當說少分。是乘無量，悉能容受一切眾生，無罣礙故；是乘增長一切善根，令無量眾生得受用故；是乘具足諸波羅蜜，能隨眾生心行化故；是乘能過助道之法，進趣無礙至道場故；是乘平等無礙光明照於一切，無量眾生悉堪受故；是乘無畏過怯弱道，悉能示現諸佛法故；是乘能壞一切諸魔外道邪眾，了十二緣，建立佐助菩提幢故；是乘能除一切諸邊有無斷常因緣諸見所起煩惱障礙，覆蓋疑網調戲，得佛無礙真智慧故；是乘富足具諸珍寶，真實不虛能益眾生，大悲勇猛本願成就故；是乘具足十力無畏不共之法，相好嚴身身口意故。如是方便，是名菩薩觀大乘方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀大乘方便？其乘無量，今於此中當說少分。是乘無量，悉能容受一切眾生，無罣礙故；是乘增長一切善根，令無量眾生得受用故；是乘具足諸波羅蜜，能隨眾生心行化故；是乘能過助道之法，進趣無礙至道場故；是乘平等無礙光明照於一切，無量眾生悉堪受故；是乘無畏過怯弱道，悉能示現諸佛法故；是乘能壞一切諸魔外道邪眾，了十二緣，建立佐助菩提幢故；是乘能除一切諸邊有無斷常因緣諸見所起煩惱障礙，覆蓋疑網調戲，得佛無礙真智慧故；是乘富足具諸珍寶，真實不虛能益眾生，大悲勇猛本願成就故；是乘具足十力無畏不共之法，相好嚴身身口意故。如是方便，是名菩薩觀大乘方便。

「云何菩薩觀一切法方便？所謂若有為、若無為，菩薩於中善知方便。云何善觀有為方便？所有身善業、口善業、意善業，願以迴向無上菩提，是名有為方便。若觀身口意業同菩提相，迴向菩提，是名菩薩觀無為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀一切法方便？所謂若有為、若無為，菩薩於中善知方便。云何善觀有為方便？所有身善業、口善業、意善業，願以迴向無上菩提，是名有為方便。若觀身口意業同菩提相，迴向菩提，是名菩薩觀無為方便。

「復次，有為方便，若能聚集五波羅蜜，是名有為方便。雖知般若波羅蜜其性無為，於所聚集終無厭賤，要欲具足諸波羅蜜，深解善根同無漏菩提，而猶願成一切種智，是名菩薩無為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有為方便，若能聚集五波羅蜜，是名有為方便。雖知般若波羅蜜其性無為，於所聚集終無厭賤，要欲具足諸波羅蜜，深解善根同無漏菩提，而猶願成一切種智，是名菩薩無為方便。

「復次，有為方便，住於無礙平等心中，以四攝法攝取眾生，是名有為方便。云何無為方便？善解眾生無我無人無所悕求，知四攝法同無為解脫，而能迴向一切種智，是名無為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有為方便，住於無礙平等心中，以四攝法攝取眾生，是名有為方便。云何無為方便？善解眾生無我無人無所悕求，知四攝法同無為解脫，而能迴向一切種智，是名無為方便。

「復次，有為方便，若諸煩惱生死相續斷令不起，所有善根助菩提者令不斷絕，乃至不行少煩惱分，是名有為方便。云何無為方便？雖觀空無相無願，知此三空即助道方便故能不證，是名無為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有為方便，若諸煩惱生死相續斷令不起，所有善根助菩提者令不斷絕，乃至不行少煩惱分，是名有為方便。云何無為方便？雖觀空無相無願，知此三空即助道方便故能不證，是名無為方便。

「復次，有為方便，雖在三界不為三界煩惱所污，是名有為方便。云何無為方便？雖出三界不證於出，是名無為方便。如佛所說，知諸法方便則能具足一切種智。何以故，一切種智無量無邊，具足正念慧方便故，是故名為一切法方便。舍利弗！是名菩薩智慧所緣八方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有為方便，雖在三界不為三界煩惱所污，是名有為方便。云何無為方便？雖出三界不證於出，是名無為方便。如佛所說，知諸法方便則能具足一切種智。何以故，一切種智無量無邊，具足正念慧方便故，是故名為一切法方便。舍利弗！是名菩薩智慧所緣八方便也。

「舍利弗！是八方便能攝菩薩無盡智慧。舍利弗！是慧能解，觀了善法不善法故；是慧如箭，善射法故；是慧財行，聖法現在故；是慧真解，斷除諸見煩惱障礙諸覆蓋故；是慧定願，悉能滿足本所求故；是慧消融，能除煩惱諸焦熱故；是慧悅豫，不斷法樂故；是慧正念，了所緣義故；是慧安住，具三十七助道法故；是慧得相，如所行乘能具足故；是慧解相，性智照故；是慧能度，過諸流故；是慧能進，成正定決定故；是慧正見，具足一切諸善法故；是慧歡喜，墮煩惱者能拔濟故；是慧殊勝，得頂法故；是慧微妙，自然覺故；是慧不行，不近三世故；是慧攝取，具一切方便故；是慧能斷，過諸思想故；是慧不放逸，捨離闇曚故；是慧初始，發行一切諸善法故；是慧能發，具諸乘故；是慧照明，除無明網故；是慧與眼，一切眾生如其所解得明了故；是慧無依，過眼色故；是慧第一義，出真實故；是慧無諍，善分別故；是慧明了，向智門故；是慧無盡，能遍行故；是慧不逆，見十二緣故；是慧解脫，諸纏繫縛悉善斷故；是慧不雜，離於一切障礙法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是八方便能攝菩薩無盡智慧。舍利弗！是慧能解，觀了善法不善法故；是慧如箭，善射法故；是慧財行，聖法現在故；是慧真解，斷除諸見煩惱障礙諸覆蓋故；是慧定願，悉能滿足本所求故；是慧消融，能除煩惱諸焦熱故；是慧悅豫，不斷法樂故；是慧正念，了所緣義故；是慧安住，具三十七助道法故；是慧得相，如所行乘能具足故；是慧解相，性智照故；是慧能度，過諸流故；是慧能進，成正定決定故；是慧正見，具足一切諸善法故；是慧歡喜，墮煩惱者能拔濟故；是慧殊勝，得頂法故；是慧微妙，自然覺故；是慧不行，不近三世故；是慧攝取，具一切方便故；是慧能斷，過諸思想故；是慧不放逸，捨離闇曚故；是慧初始，發行一切諸善法故；是慧能發，具諸乘故；是慧照明，除無明網故；是慧與眼，一切眾生如其所解得明了故；是慧無依，過眼色故；是慧第一義，出真實故；是慧無諍，善分別故；是慧明了，向智門故；是慧無盡，能遍行故；是慧不逆，見十二緣故；是慧解脫，諸纏繫縛悉善斷故；是慧不雜，離於一切障礙法故。

「舍利弗！一切眾生所有心行，如是智慧悉能照達，如眾生心行慧思智、諸煩惱門，如是智慧皆悉觀了。若聲聞、緣覺、菩薩、如來所有智慧，是菩薩悉能遍學。舍利弗！是名菩薩無盡之慧，以是無盡慧具無盡智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！一切眾生所有心行，如是智慧悉能照達，如眾生心行慧思智、諸煩惱門，如是智慧皆悉觀了。若聲聞、緣覺、菩薩、如來所有智慧，是菩薩悉能遍學。舍利弗！是名菩薩無盡之慧，以是無盡慧具無盡智。」

說是法時，三萬二千菩薩善根熟者得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，三萬二千菩薩善根熟者得無生法忍。