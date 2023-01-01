大方等大集經卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第二十七

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

無盡意菩薩品第十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩品第十二之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛遊王舍城如來行處寶莊嚴堂，是大功德之所修成，佛一切法本行果報，苞容無量諸菩薩眾。其所講宣悉是無量甚深之義，皆是如來神力護持，入無礙行微妙智門。其心歡喜得念進意，分別智慧無輕毀者。若有稱讚歎其功德，盡未來世不可窮盡。如來、正覺覺平等法，善轉法輪度無量眾，於一切法而得自在，知眾生意盡其根源，善為眾生斷諸習氣，雖為佛事心無所作。與大比丘六百萬人，悉是如來法王之子，善得解脫斷煩惱習，曉了甚深無生法忍，成就威儀其行端嚴，堪受供養為眾福田，善持諸佛所說教戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊王舍城如來行處寶莊嚴堂，是大功德之所修成，佛一切法本行果報，苞容無量諸菩薩眾。其所講宣悉是無量甚深之義，皆是如來神力護持，入無礙行微妙智門。其心歡喜得念進意，分別智慧無輕毀者。若有稱讚歎其功德，盡未來世不可窮盡。如來、正覺覺平等法，善轉法輪度無量眾，於一切法而得自在，知眾生意盡其根源，善為眾生斷諸習氣，雖為佛事心無所作。與大比丘六百萬人，悉是如來法王之子，善得解脫斷煩惱習，曉了甚深無生法忍，成就威儀其行端嚴，堪受供養為眾福田，善持諸佛所說教戒。

復有菩薩摩訶薩眾，其數無量、不可稱計、不可思議、不可宣說。是諸菩薩於一念頃，能過無量無邊佛剎，已曾供養過去諸佛，諮受妙法無有厭足，常勤教化無量眾生，善解方便智慧具足。其心安住無礙解脫，善除憶想取相戲論，近一切智悉是補處，其名曰：電天菩薩、勝諍菩薩、日藏菩薩、勇健菩薩、離惡意菩薩、遊行菩薩、觀眼菩薩、離闇菩薩，如是無量菩薩大士，德皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩眾，其數無量、不可稱計、不可思議、不可宣說。是諸菩薩於一念頃，能過無量無邊佛剎，已曾供養過去諸佛，諮受妙法無有厭足，常勤教化無量眾生，善解方便智慧具足。其心安住無礙解脫，善除憶想取相戲論，近一切智悉是補處，其名曰：電天菩薩、勝諍菩薩、日藏菩薩、勇健菩薩、離惡意菩薩、遊行菩薩、觀眼菩薩、離闇菩薩，如是無量菩薩大士，德皆如是。

爾時，世尊入諸菩薩所行無礙諸法門經，所謂莊嚴諸菩薩道甚深佛法，十力無畏、智慧成就，獲得自在總持印門，分別諸辯大神通門，轉不退轉無生法輪，通達諸法同於一相，於一相法不生分別。知諸眾生根性無礙，善能觀察諸法實相，破壞一切諸魔境界，入於通達善思惟門，能除一切煩惱諸見，無礙智慧善權方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入諸菩薩所行無礙諸法門經，所謂莊嚴諸菩薩道甚深佛法，十力無畏、智慧成就，獲得自在總持印門，分別諸辯大神通門，轉不退轉無生法輪，通達諸法同於一相，於一相法不生分別。知諸眾生根性無礙，善能觀察諸法實相，破壞一切諸魔境界，入於通達善思惟門，能除一切煩惱諸見，無礙智慧善權方便。

一切佛法平等無二，受持諸佛智慧之門，演說諸法如真實相，憶想取相入平等門，成就功德入深因緣，莊嚴佛身身口意業。念意進持顯示四諦，分別妙慧化聲聞故，身心寂靜化緣覺故，得一切智化大乘故，入一切法得自在智，讚歎如來諸功德故，如是等門宣說開示教導分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛法平等無二，受持諸佛智慧之門，演說諸法如真實相，憶想取相入平等門，成就功德入深因緣，莊嚴佛身身口意業。念意進持顯示四諦，分別妙慧化聲聞故，身心寂靜化緣覺故，得一切智化大乘故，入一切法得自在智，讚歎如來諸功德故，如是等門宣說開示教導分別。

時佛說是大集經時，於此東方自然出現大金色光，照此三千大千世界靡不周遍。除佛光明，其中所有日月、釋、梵、護世天王、諸龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，所有光明悉不復現。諸牆壁等樹木叢林、小山大山、目真鄰陀山、鐵圍山、大鐵圍山，及國土中間其光徹照。若此世界所有地獄皆蒙其光，其中眾生光觸身時，除一切苦受微妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛說是大集經時，於此東方自然出現大金色光，照此三千大千世界靡不周遍。除佛光明，其中所有日月、釋、梵、護世天王、諸龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，所有光明悉不復現。諸牆壁等樹木叢林、小山大山、目真鄰陀山、鐵圍山、大鐵圍山，及國土中間其光徹照。若此世界所有地獄皆蒙其光，其中眾生光觸身時，除一切苦受微妙樂。

爾時，佛前大眾之中，其地自然出六十億淨妙蓮華，好香流布種種莊嚴，諸華雜色悅可眾心。其華各有億百千葉，以寶羅網彌覆其上，華質柔軟猶如天衣，其有觸者受妙快樂。是一一華所出諸香，遍滿三千大千世界。是世界中，若天、若人所有諸香悉滅不熏。諸龍八部聞其香者，皆得妙喜漸離煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛前大眾之中，其地自然出六十億淨妙蓮華，好香流布種種莊嚴，諸華雜色悅可眾心。其華各有億百千葉，以寶羅網彌覆其上，華質柔軟猶如天衣，其有觸者受妙快樂。是一一華所出諸香，遍滿三千大千世界。是世界中，若天、若人所有諸香悉滅不熏。諸龍八部聞其香者，皆得妙喜漸離煩惱。

爾時，尊者阿難見是金色光明及諸蓮華，白佛言：「世尊！今此瑞應誰之所為，有是光明及諸蓮華？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難見是金色光明及諸蓮華，白佛言：「世尊！今此瑞應誰之所為，有是光明及諸蓮華？」

佛告阿難：「有菩薩摩訶薩名無盡意，在此東方，與六十億諸菩薩俱眷屬圍繞，欲來至此，故先現瑞。」未久之間，時無盡意即以神力，感動此地令大震動，放無量光、雨種種華，億那由他諸天人等，作百千伎樂，與六十億諸菩薩眾周匝圍繞來至佛所。至佛所已，尋於佛前住虛空中高七多羅樹，合掌向佛出微妙音，其聲遍聞大千世界，即以偈頌而讚歎佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有菩薩摩訶薩名無盡意，在此東方，與六十億諸菩薩俱眷屬圍繞，欲來至此，故先現瑞。」未久之間，時無盡意即以神力，感動此地令大震動，放無量光、雨種種華，億那由他諸天人等，作百千伎樂，與六十億諸菩薩眾周匝圍繞來至佛所。至佛所已，尋於佛前住虛空中高七多羅樹，合掌向佛出微妙音，其聲遍聞大千世界，即以偈頌而讚歎佛：

「清淨永離垢， 勇健除諸欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨永離垢， 勇健除諸欲，

能滅眾塵勞， 而得淨妙眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅眾塵勞， 而得淨妙眼。

三垢荒穢等， 善斷吐洗滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三垢荒穢等， 善斷吐洗滅，

一切皆無餘， 稽首大慈覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆無餘， 稽首大慈覺。

除去諸怖畏， 善滅無明網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去諸怖畏， 善滅無明網，

十力聖主王， 邪論不能伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力聖主王， 邪論不能伏。

外道異見人， 皆悉懷怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道異見人， 皆悉懷怖畏，

猶如師子王， 獨步無所懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如師子王， 獨步無所懼。

正覺淨光明， 無垢普照曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺淨光明， 無垢普照曜，

天人世間中， 能離一切闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人世間中， 能離一切闇。

除盡眾闇冥， 無有無明網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除盡眾闇冥， 無有無明網，

其光常明淨， 如日出雲霧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光常明淨， 如日出雲霧。

眾生老死苦， 無有救護者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生老死苦， 無有救護者，

為調是等故， 而受無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為調是等故， 而受無量苦。

能生堅慈悲， 唯有等正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生堅慈悲， 唯有等正覺，

猶如大醫王， 勤行療眾疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大醫王， 勤行療眾疾。

一切諸法本， 其性無有我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法本， 其性無有我，

譬如山谷響， 皆從眾緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如山谷響， 皆從眾緣生。

眾生本無性， 無作無受者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生本無性， 無作無受者，

而能為此故， 生於大慈悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能為此故， 生於大慈悲。

諸有之淵海， 無明闇甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有之淵海， 無明闇甚深，

其中多覺觀， 勇溢而波浪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中多覺觀， 勇溢而波浪。

不從他聞法， 自然到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不從他聞法， 自然到彼岸，

如蓮華在水， 行世不染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮華在水， 行世不染污。

秋月草木零， 盛熱河池竭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋月草木零， 盛熱河池竭，

比智知世法， 遷動不常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比智知世法， 遷動不常住。

愚人所親近， 聖智所呵棄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人所親近， 聖智所呵棄，

解法不牢固， 獨拔渡有流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解法不牢固， 獨拔渡有流。

其面目開明， 譬如優鉢羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其面目開明， 譬如優鉢羅，

微妙甚清淨， 過百千日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙甚清淨， 過百千日月。

所有過去世， 及現在眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有過去世， 及現在眾生，

一切所讚歎， 如來悉堪受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所讚歎， 如來悉堪受。

調不調伏故， 除熱得清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調不調伏故， 除熱得清涼，

是故我今日， 稽首無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今日， 稽首無上尊。

度世增上福， 功德無有極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世增上福， 功德無有極，

如人中牛王， 頂禮佛福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人中牛王， 頂禮佛福田。」

爾時，無盡意菩薩以如實讚讚歎佛已，從空中下，及六十億諸菩薩眾頂禮佛足，禮佛足已右遶三匝，於華臺上結加趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無盡意菩薩以如實讚讚歎佛已，從空中下，及六十億諸菩薩眾頂禮佛足，禮佛足已右遶三匝，於華臺上結加趺坐。

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！是無盡意菩薩摩訶薩，從何處來？佛號何等？世界何名？去此遠近？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！是無盡意菩薩摩訶薩，從何處來？佛號何等？世界何名？去此遠近？」

佛告舍利弗：「汝可自問，無盡意當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝可自問，無盡意當為汝說。」

時舍利弗敬順佛教，問無盡意：「唯，善男子！從何處來？佛號何等？世界何名？去此遠近？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗敬順佛教，問無盡意：「唯，善男子！從何處來？佛號何等？世界何名？去此遠近？」

無盡意言：「唯，舍利弗！有來想耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！有來想耶？」

舍利弗言：「唯，善男子！我知想已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯，善男子！我知想已。」

無盡意言：「若知想者應無二相，何緣問言從何處來？唯，舍利弗！有來去者為和合義。如和合相是無合無不合，無合無不合即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者即是業相，如業相無作無非作，無作無非作即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者是國土相，如國土相無國土無非國土，無國土無非國土即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者即是緣想，如緣想無緣無非緣，無緣無非緣即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者即因等生相。如因相無因無非因，無因無非因即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者即是文字語言，如文字相無文字無非文字，無文字無非文字即不去不來，不去不來者是聖行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「若知想者應無二相，何緣問言從何處來？唯，舍利弗！有來去者為和合義。如和合相是無合無不合，無合無不合即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者即是業相，如業相無作無非作，無作無非作即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者是國土相，如國土相無國土無非國土，無國土無非國土即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者即是緣想，如緣想無緣無非緣，無緣無非緣即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者即因等生相。如因相無因無非因，無因無非因即不去不來，不去不來者是聖行處。唯，舍利弗！有來去者即是文字語言，如文字相無文字無非文字，無文字無非文字即不去不來，不去不來者是聖行處。」

舍利弗言：「唯，善男子！汝今所說微妙事相，吾從昔來所未曾聞，向之所疑當還啟請。如主關人，若見空行、若見擔者，即應詰問。汝所齎持悉是何物？若知種稷應收其稅。唯，善男子！我等如是從他聞法，隨音聲解以自照心，是故我今應當諮稟。汝等大士！為護大乘出生無量聲聞緣覺。唯，善男子！願為分別說其來處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯，善男子！汝今所說微妙事相，吾從昔來所未曾聞，向之所疑當還啟請。如主關人，若見空行、若見擔者，即應詰問。汝所齎持悉是何物？若知種稷應收其稅。唯，善男子！我等如是從他聞法，隨音聲解以自照心，是故我今應當諮稟。汝等大士！為護大乘出生無量聲聞緣覺。唯，善男子！願為分別說其來處。」

無盡意言：「唯，舍利弗！汝今自可諮請如來，如來當說，斷汝疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！汝今自可諮請如來，如來當說，斷汝疑網。」

時舍利弗即白佛言：「唯願，世尊！說是菩薩從何處來？佛號何等？世界何名？去是遠近？若聞彼佛及世界名，則令無量無邊菩薩莊嚴菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗即白佛言：「唯願，世尊！說是菩薩從何處來？佛號何等？世界何名？去是遠近？若聞彼佛及世界名，則令無量無邊菩薩莊嚴菩提。」

佛告舍利弗：「諦聽，諦聽！善思念之。吾今當說彼土功德及佛名號，汝聞是時勿懷疑懼，應當一心信受奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「諦聽，諦聽！善思念之。吾今當說彼土功德及佛名號，汝聞是時勿懷疑懼，應當一心信受奉持。」

時舍利弗聞是語已，讚言：「善哉，善哉！世尊！願時宣說，我當一心頂戴受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗聞是語已，讚言：「善哉，善哉！世尊！願時宣說，我當一心頂戴受持。」

佛告舍利弗：「東方去此度十恒河沙國土微塵等世界，彼有世界名曰不眴。是中有佛，號曰普賢如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「東方去此度十恒河沙國土微塵等世界，彼有世界名曰不眴。是中有佛，號曰普賢如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在。

「舍利弗！其土無有聲聞緣覺，乃至不聞二乘之聲，一切聖眾純是菩薩，已於過去久修德本，善業成備布施調伏。自守防護戒忍多聞，心不放逸安住功德，威儀成就忍力無礙，於無上道堅固精進。所修善根一切成就，諸禪解脫三摩婆提，遊戲神通大智照明，善分別知一切諸法。所懷慈心等如虛空，大悲堅固拯濟眾生，常行喜心令彼同歡。所有捨心善滅憎愛，魔網諍訟悉使無餘。善解眾生諸根所趣，隨其根量授與法財。其心平等如地水火風，能壞一切外道異論，摧伏敵陣建立勝幡，入深佛法十力無畏，於諸大眾心無所懼。常觀甚深十二因緣，離有無見行於中道，我及我所、眾生壽命、養育士夫、作者受者、斷常有無一切諸見，結縛因緣皆滅不起。總持王印而以印之，所有辭辯分別敷演，那由他劫說不可盡。得大神力感動無量無邊佛土，於諸佛土善能往來，斷除瞋怖憍慢放逸，其所演說如師子吼。一切眾生怨親中人，悉皆安止究竟涅槃。法雲垂布以興雷震，三明解脫以為電光，無上法雨以為甘露，能惠法財三寶不斷。內外清淨譬如寶珠，相好殊勝最上無比，以諸善根瓔珞其身。佛法灌頂得補處位，善能分別諸眾生行，隨而調伏令得解脫。能淨道場坐師子座，於諸法中得無所畏，能自變形猶如佛身，一切佛事悉能示現，心得自在轉於法輪。舍利弗！彼土純有如是菩薩摩訶薩等以為眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！其土無有聲聞緣覺，乃至不聞二乘之聲，一切聖眾純是菩薩，已於過去久修德本，善業成備布施調伏。自守防護戒忍多聞，心不放逸安住功德，威儀成就忍力無礙，於無上道堅固精進。所修善根一切成就，諸禪解脫三摩婆提，遊戲神通大智照明，善分別知一切諸法。所懷慈心等如虛空，大悲堅固拯濟眾生，常行喜心令彼同歡。所有捨心善滅憎愛，魔網諍訟悉使無餘。善解眾生諸根所趣，隨其根量授與法財。其心平等如地水火風，能壞一切外道異論，摧伏敵陣建立勝幡，入深佛法十力無畏，於諸大眾心無所懼。常觀甚深十二因緣，離有無見行於中道，我及我所、眾生壽命、養育士夫、作者受者、斷常有無一切諸見，結縛因緣皆滅不起。總持王印而以印之，所有辭辯分別敷演，那由他劫說不可盡。得大神力感動無量無邊佛土，於諸佛土善能往來，斷除瞋怖憍慢放逸，其所演說如師子吼。一切眾生怨親中人，悉皆安止究竟涅槃。法雲垂布以興雷震，三明解脫以為電光，無上法雨以為甘露，能惠法財三寶不斷。內外清淨譬如寶珠，相好殊勝最上無比，以諸善根瓔珞其身。佛法灌頂得補處位，善能分別諸眾生行，隨而調伏令得解脫。能淨道場坐師子座，於諸法中得無所畏，能自變形猶如佛身，一切佛事悉能示現，心得自在轉於法輪。舍利弗！彼土純有如是菩薩摩訶薩等以為眷屬。」

爾時，大會聞佛稱讚彼菩薩眾功德智慧，踊躍歡喜，以天優鉢羅華、拘物頭華、波頭摩華、分陀利華、曼陀羅華，散無盡意及諸菩薩，異口同音作如是言：「我等今日快得善利，得見如是諸正士等，禮拜供養恭敬圍遶。若有眾生聞其名者，亦得如是無量善利。若聞讚歎稱其功德，悉皆當發無上道心。」說是語時，大會中有三百六十萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大會聞佛稱讚彼菩薩眾功德智慧，踊躍歡喜，以天優鉢羅華、拘物頭華、波頭摩華、分陀利華、曼陀羅華，散無盡意及諸菩薩，異口同音作如是言：「我等今日快得善利，得見如是諸正士等，禮拜供養恭敬圍遶。若有眾生聞其名者，亦得如是無量善利。若聞讚歎稱其功德，悉皆當發無上道心。」說是語時，大會中有三百六十萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛告舍利弗：「彼佛世界無三惡道及其名字，亦無邪行越戒之名。又無女人慳貪、嫉妬、破戒、瞋恚、懈怠、亂心、愚癡之名，及以障礙蔭蓋集名。眾生根等無上中下，純是一乘無大小名。佛土無有淨穢之名，亦無三寶差別之稱。不聞飢渴飲食之聲，及我我所遮護之名，無諸魔網妄見集名。彼佛世界平坦廣大，一日月照周匝六十億百千那由他由延，是希有事是彼菩薩本願所致。其土平正猶如手掌，琉璃眾寶雜廁共成，其地柔軟猶如天衣，若有觸者受微妙樂。寶樹莊嚴行伍相當，寶繩連綿以界八道。所有諸華常自開敷，亦無石沙荊棘穢惡，所有諸山純以眾寶而挍飾之，人天無別法喜禪味以為飲食。其土無有王者之名，唯除普賢如來法王。彼佛世尊及諸菩薩，不以文字而有所說。彼諸菩薩唯修觀佛，諦視無厭，目不曾眴，即便能得念佛三昧悟無生忍，是故彼土名曰不眴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「彼佛世界無三惡道及其名字，亦無邪行越戒之名。又無女人慳貪、嫉妬、破戒、瞋恚、懈怠、亂心、愚癡之名，及以障礙蔭蓋集名。眾生根等無上中下，純是一乘無大小名。佛土無有淨穢之名，亦無三寶差別之稱。不聞飢渴飲食之聲，及我我所遮護之名，無諸魔網妄見集名。彼佛世界平坦廣大，一日月照周匝六十億百千那由他由延，是希有事是彼菩薩本願所致。其土平正猶如手掌，琉璃眾寶雜廁共成，其地柔軟猶如天衣，若有觸者受微妙樂。寶樹莊嚴行伍相當，寶繩連綿以界八道。所有諸華常自開敷，亦無石沙荊棘穢惡，所有諸山純以眾寶而挍飾之，人天無別法喜禪味以為飲食。其土無有王者之名，唯除普賢如來法王。彼佛世尊及諸菩薩，不以文字而有所說。彼諸菩薩唯修觀佛，諦視無厭，目不曾眴，即便能得念佛三昧悟無生忍，是故彼土名曰不眴。

「云何念佛？謂不觀色相、出生種性、過去淨業，是時心中不生自高。不觀現在陰界諸入、見聞覺知心意識等，無有戲論生住滅相，不取不捨不念不思。不觀思想及非思想，不分別想法想己想無一異想。境界功德內外中間，不起覺觀始終之念。不觀形貌威儀法式，不觀戒定智慧解脫解脫知見、十力無畏、不共之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何念佛？謂不觀色相、出生種性、過去淨業，是時心中不生自高。不觀現在陰界諸入、見聞覺知心意識等，無有戲論生住滅相，不取不捨不念不思。不觀思想及非思想，不分別想法想己想無一異想。境界功德內外中間，不起覺觀始終之念。不觀形貌威儀法式，不觀戒定智慧解脫解脫知見、十力無畏、不共之法。

「正念佛者，不可思議，不造行不作想，無等等離思惟，無所念無思處，無陰入界、生住滅相，無有處所非無處所。非動非住，非色非識非想非受非行，於識不生識知，於地水火風不生識知。眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法亦復如是。如是不緣一切境界，不生諸相我及我所，不起見聞覺知之想，究竟能到一切解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正念佛者，不可思議，不造行不作想，無等等離思惟，無所念無思處，無陰入界、生住滅相，無有處所非無處所。非動非住，非色非識非想非受非行，於識不生識知，於地水火風不生識知。眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法亦復如是。如是不緣一切境界，不生諸相我及我所，不起見聞覺知之想，究竟能到一切解脫。

「心心數法滅不相續，淨諸憶想非憶想等，善除愛恚滅因緣相，此彼中間悉斷無餘。是法清淨無文字故，法無歡喜不動轉故，法無有苦不味著故，法無燋熱本寂滅故，法無解脫性捨離故，法無有身離色相故，法無受相無有我故，法無結縛寂無相故，法相無為無所作故，法無言教無識知故，法無始終無取捨故，法無安止無處所故，法無有作離受者故，法無有滅本無生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心心數法滅不相續，淨諸憶想非憶想等，善除愛恚滅因緣相，此彼中間悉斷無餘。是法清淨無文字故，法無歡喜不動轉故，法無有苦不味著故，法無燋熱本寂滅故，法無解脫性捨離故，法無有身離色相故，法無受相無有我故，法無結縛寂無相故，法相無為無所作故，法無言教無識知故，法無始終無取捨故，法無安止無處所故，法無有作離受者故，法無有滅本無生故。

「心數思惟所緣住法，不取其相不生分別，不受不著不然不滅不生不出。法性平等猶如虛空，過於眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法，是名菩薩念佛三昧。菩薩得是念佛三昧，一切法中得自在智陀羅尼門，聞佛所說悉能受持終不忘失，亦得曉了一切眾生言辭音聲無礙辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心數思惟所緣住法，不取其相不生分別，不受不著不然不滅不生不出。法性平等猶如虛空，過於眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法，是名菩薩念佛三昧。菩薩得是念佛三昧，一切法中得自在智陀羅尼門，聞佛所說悉能受持終不忘失，亦得曉了一切眾生言辭音聲無礙辯才。

「舍利弗！彼普賢如來，不如此土以二因緣演說正見，所謂從他聞聲內正憶念。彼諸菩薩當見佛時，尋能分別諸深妙義，具足成就六波羅蜜。何以故？若不取色相即是具足檀波羅蜜，若除色相即是具足尸波羅蜜，若觀色盡即是具足羼提波羅蜜，若見色寂滅即是具足毘梨耶波羅蜜，若不行色相即是具足禪波羅蜜，若不戲論色相即是具足般若波羅蜜，是諸菩薩即觀佛時，尋具如是六波羅蜜得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼普賢如來，不如此土以二因緣演說正見，所謂從他聞聲內正憶念。彼諸菩薩當見佛時，尋能分別諸深妙義，具足成就六波羅蜜。何以故？若不取色相即是具足檀波羅蜜，若除色相即是具足尸波羅蜜，若觀色盡即是具足羼提波羅蜜，若見色寂滅即是具足毘梨耶波羅蜜，若不行色相即是具足禪波羅蜜，若不戲論色相即是具足般若波羅蜜，是諸菩薩即觀佛時，尋具如是六波羅蜜得無生忍。

「舍利弗！諸佛世界嚴淨微妙，少有如彼普賢如來不眴世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！諸佛世界嚴淨微妙，少有如彼普賢如來不眴世界。」

時舍利弗語無盡意：「唯，善男子！快哉仁者！汝等大士得在彼土見普賢佛，獲無量利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗語無盡意：「唯，善男子！快哉仁者！汝等大士得在彼土見普賢佛，獲無量利。」

時無盡意語舍利弗：「大德今者頗欲得見不眴世界普賢世尊及大眾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無盡意語舍利弗：「大德今者頗欲得見不眴世界普賢世尊及大眾不？」

舍利弗言：「唯然欲見，令此大眾增長善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯然欲見，令此大眾增長善根。」

時，無盡意即入菩薩示現一切佛土三昧，入三昧已令此大眾及舍利弗，尋見彼土普賢如來及其大會。見是事已即從座起，合掌遙禮彼佛大眾。此會大眾以佛、世尊及無盡意神通道力，得微妙華世所希有，其華色香未曾見聞，自然滿掬遙散東方，以用供養普賢如來；華尋遍至彼佛世界普賢如來及其大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，無盡意即入菩薩示現一切佛土三昧，入三昧已令此大眾及舍利弗，尋見彼土普賢如來及其大會。見是事已即從座起，合掌遙禮彼佛大眾。此會大眾以佛、世尊及無盡意神通道力，得微妙華世所希有，其華色香未曾見聞，自然滿掬遙散東方，以用供養普賢如來；華尋遍至彼佛世界普賢如來及其大眾。

彼諸菩薩見是華已，白佛言：「世尊！是華嚴麗世所希有，為從何處而來至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩見是華已，白佛言：「世尊！是華嚴麗世所希有，為從何處而來至此？」

彼佛答言：「是無盡意在娑婆世界，是中亦有十方世界諸來菩薩，而共聚集能仁佛所，供養恭敬尊重讚歎，聽佛世尊說大集經，是其大眾所散之華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「是無盡意在娑婆世界，是中亦有十方世界諸來菩薩，而共聚集能仁佛所，供養恭敬尊重讚歎，聽佛世尊說大集經，是其大眾所散之華。」

彼諸菩薩復白佛言：「其佛世界在何方面，去是遠近？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩復白佛言：「其佛世界在何方面，去是遠近？」

彼佛答言：「諸善男子！在此西方去是佛土十恒河沙世界微塵等國，彼有世界名曰娑婆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「諸善男子！在此西方去是佛土十恒河沙世界微塵等國，彼有世界名曰娑婆。」

諸菩薩言：「願樂欲見釋迦文佛及其大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「願樂欲見釋迦文佛及其大眾。」

爾時，普賢如來尋放大光，其明徹照此佛世界。彼諸大眾因佛光明，悉得遙見娑婆世界釋迦文佛及諸大眾。見已，歡喜合掌恭敬作如是言：「希有世尊！其土菩薩一切大眾，從何所來而作此集，遍滿其界間無空處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢如來尋放大光，其明徹照此佛世界。彼諸大眾因佛光明，悉得遙見娑婆世界釋迦文佛及諸大眾。見已，歡喜合掌恭敬作如是言：「希有世尊！其土菩薩一切大眾，從何所來而作此集，遍滿其界間無空處？」

彼佛答言：「諸善男子！其諸大眾悉從十方無量世界而來集會，諮啟聽受甚深妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「諸善男子！其諸大眾悉從十方無量世界而來集會，諮啟聽受甚深妙法。」

時舍利弗問無盡意：「誰字仁者為無盡意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗問無盡意：「誰字仁者為無盡意？」

無盡意言：「唯，舍利弗！一切諸法因緣果報名無盡意。所以者何？一切諸法不可盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！一切諸法因緣果報名無盡意。所以者何？一切諸法不可盡故。」

舍利弗言：「唯，善男子！願仁當說無盡法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯，善男子！願仁當說無盡法門。」

無盡意言：「唯，舍利弗！初發無上菩提心時已不可盡。所以者何？發菩提心不離煩惱故，發心相續不悕餘乘故，發心堅固不參外論故，發心不壞魔不沮故，發心恒順善根增長故，發心至常有為法無常故，發心不動一切諸佛安慰護助故，發心勝妙離衰損故，發心安止不戲論故，發心無喻無相似故，發心金剛壞諸法故，發心無盡無量功德悉成就故，發心平等利眾生故，發心普覆無別異故，發心鮮明性常淨故，發心無垢智慧明了故，發心善解不離畢竟故，發心廣快慈如虛空故，發心曠大悉能容受諸眾生故，發心無礙智慧通達故，發心遍至大悲不斷故，發心不斷善解立願故，發心為歸諸佛所讚故，發心殊勝二乘宗仰故，發心深遠一切眾生所不知故，發心不敗不破佛法故，發心安隱善與眾生諸快樂故，發心莊嚴一切功德悉成就故，發心善察智慧成就故。發心增長隨意施與故，發心如願戒清淨故，發菩提心普及怨親具忍辱故，發心難壞具精進故，發心寂滅具禪定故，發心無毀具智慧故，發心無願增長大慈故，發菩提心住根堅牢增長大悲故，發心和悅增長大喜故，發心不動增長大捨故，發心任重諸佛所受故，發心不絕三寶不斷故。唯，舍利弗！菩薩如是為一切智發菩提心，豈可盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！初發無上菩提心時已不可盡。所以者何？發菩提心不離煩惱故，發心相續不悕餘乘故，發心堅固不參外論故，發心不壞魔不沮故，發心恒順善根增長故，發心至常有為法無常故，發心不動一切諸佛安慰護助故，發心勝妙離衰損故，發心安止不戲論故，發心無喻無相似故，發心金剛壞諸法故，發心無盡無量功德悉成就故，發心平等利眾生故，發心普覆無別異故，發心鮮明性常淨故，發心無垢智慧明了故，發心善解不離畢竟故，發心廣快慈如虛空故，發心曠大悉能容受諸眾生故，發心無礙智慧通達故，發心遍至大悲不斷故，發心不斷善解立願故，發心為歸諸佛所讚故，發心殊勝二乘宗仰故，發心深遠一切眾生所不知故，發心不敗不破佛法故，發心安隱善與眾生諸快樂故，發心莊嚴一切功德悉成就故，發心善察智慧成就故。發心增長隨意施與故，發心如願戒清淨故，發菩提心普及怨親具忍辱故，發心難壞具精進故，發心寂滅具禪定故，發心無毀具智慧故，發心無願增長大慈故，發菩提心住根堅牢增長大悲故，發心和悅增長大喜故，發心不動增長大捨故，發心任重諸佛所受故，發心不絕三寶不斷故。唯，舍利弗！菩薩如是為一切智發菩提心，豈可盡耶？」

舍利弗言：「唯，善男子！譬如虛空不可窮盡，為一切智發菩提心，不可得盡亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯，善男子！譬如虛空不可窮盡，為一切智發菩提心，不可得盡亦復如是。」

無盡意言：「唯，舍利弗！佛戒無盡，因戒發心故不可盡。佛定無盡，因定發心故不可盡。佛慧無盡，因慧發心故不可盡。佛解脫無盡，因解脫發心故不可盡。佛解脫知見無盡，因解脫知見發心故不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！佛戒無盡，因戒發心故不可盡。佛定無盡，因定發心故不可盡。佛慧無盡，因慧發心故不可盡。佛解脫無盡，因解脫發心故不可盡。佛解脫知見無盡，因解脫知見發心故不可盡。

「唯，舍利弗！如來戒、定、智慧、解脫，解脫知見其性無盡，因是五眾發菩提心，豈可盡耶？如來十力、四無所畏、十八不共法無盡，因如是等故發菩提心，是故無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！如來戒、定、智慧、解脫，解脫知見其性無盡，因是五眾發菩提心，豈可盡耶？如來十力、四無所畏、十八不共法無盡，因如是等故發菩提心，是故無盡。

「唯，舍利弗！舉要言之，一切如來悉皆無盡，因是發心故不可盡，三寶不斷故無有盡，眾生性無盡故無盡，如實智無盡故無盡，隨諸眾生無量心行智無盡故無盡，迴向無上無盡故無盡，教化眾生無盡故無盡，無盡智無生故無盡，離性無生故無盡，知一切法本性無盡故無盡。唯，舍利弗！是名菩薩發菩提心不可盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！舉要言之，一切如來悉皆無盡，因是發心故不可盡，三寶不斷故無有盡，眾生性無盡故無盡，如實智無盡故無盡，隨諸眾生無量心行智無盡故無盡，迴向無上無盡故無盡，教化眾生無盡故無盡，無盡智無生故無盡，離性無生故無盡，知一切法本性無盡故無盡。唯，舍利弗！是名菩薩發菩提心不可盡也。

「復次，舍利弗！是菩薩心清淨無盡。心清淨者不作諂故，不作諂者無姦詐故，無姦詐者善分別故，善分別者無邪命故，無邪命者心清白故，心清白者常正一故，常正一者性殊勝故，性殊勝者無輕毀故，無輕毀者滅諸曲故，滅諸曲者心質直故，心質直者入平正故，入平正者心堅實故，心堅實者不可壞故，不可壞者性牢固故，性牢固者不可動故，不可動者無所依故，無所依者除我心故，除我心者無伴等故，無伴等者息呰蔑故，息呰蔑者作善業故，作善業者無呵責故，無呵責者消過失故，消過失者不熱惱故，不熱惱者性真實故，性真實者無虛誑故，無虛誑者如說行故，如說行者能善作故，能善作者無瑕疵故，無瑕疵者不錯謬故，不錯謬者無所滯故，無所滯者不退轉故，不退轉者觀眾生故，觀眾生者大悲根深故，大悲根深者善化眾生不疲惓故，善化眾生不疲惓者不求己樂故，不求己樂者不貪利養故，不貪利養者不染愛故，不染愛者緣諸法故，緣諸法者觀羸劣故，觀羸劣者見眾生故，見眾生者常擁護故，常擁護者為歸依故，為歸依者無垢累故，無垢累者善觀察故，善觀察者無譏論故，無譏論者心純善故，心純善者不動搖故，不動搖者善清淨故，善清淨者常精進故，常精進者內清淨故，內清淨者常鮮明故，常鮮明者無垢染故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！是菩薩心清淨無盡。心清淨者不作諂故，不作諂者無姦詐故，無姦詐者善分別故，善分別者無邪命故，無邪命者心清白故，心清白者常正一故，常正一者性殊勝故，性殊勝者無輕毀故，無輕毀者滅諸曲故，滅諸曲者心質直故，心質直者入平正故，入平正者心堅實故，心堅實者不可壞故，不可壞者性牢固故，性牢固者不可動故，不可動者無所依故，無所依者除我心故，除我心者無伴等故，無伴等者息呰蔑故，息呰蔑者作善業故，作善業者無呵責故，無呵責者消過失故，消過失者不熱惱故，不熱惱者性真實故，性真實者無虛誑故，無虛誑者如說行故，如說行者能善作故，能善作者無瑕疵故，無瑕疵者不錯謬故，不錯謬者無所滯故，無所滯者不退轉故，不退轉者觀眾生故，觀眾生者大悲根深故，大悲根深者善化眾生不疲惓故，善化眾生不疲惓者不求己樂故，不求己樂者不貪利養故，不貪利養者不染愛故，不染愛者緣諸法故，緣諸法者觀羸劣故，觀羸劣者見眾生故，見眾生者常擁護故，常擁護者為歸依故，為歸依者無垢累故，無垢累者善觀察故，善觀察者無譏論故，無譏論者心純善故，心純善者不動搖故，不動搖者善清淨故，善清淨者常精進故，常精進者內清淨故，內清淨者常鮮明故，常鮮明者無垢染故。

「唯，舍利弗！其淨心者能斷慳惜，亦化他人令斷慳惜。其淨心者能斷破戒，亦化他人令斷破戒。其淨心者能斷瞋恚，亦化他人令斷瞋恚。其淨心者能斷懈怠，亦化他人令斷懈怠。其淨心者能斷亂心，亦化他人令斷亂心。其淨心者能斷愚癡，亦化他人令斷愚癡。舍利弗！淨心如是能斷一切諸不善法，安諸眾生於善法中，是故名曰菩薩淨心不可得盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！其淨心者能斷慳惜，亦化他人令斷慳惜。其淨心者能斷破戒，亦化他人令斷破戒。其淨心者能斷瞋恚，亦化他人令斷瞋恚。其淨心者能斷懈怠，亦化他人令斷懈怠。其淨心者能斷亂心，亦化他人令斷亂心。其淨心者能斷愚癡，亦化他人令斷愚癡。舍利弗！淨心如是能斷一切諸不善法，安諸眾生於善法中，是故名曰菩薩淨心不可得盡。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩心行清淨亦不可盡。何以故？菩薩行施時，一切皆見捨諸所有。菩薩行戒亦不可盡，一切皆見持諸禁戒頭陀正行威儀無犯。菩薩行忍亦不可盡，一切皆見於諸眾生心無恚礙。菩薩行進亦不可盡，一切皆見於諸善法精勤修集。菩薩行禪亦不可盡，一切皆見於諸禪定無有錯亂。菩薩行慧亦不可盡，一切皆見修習多聞。是名菩薩行施、行戒、行忍、行進、行禪、行慧。菩薩修行慈悲喜捨亦不可盡，一切皆見利益拔苦、歡喜踊躍、善斷愛恚，是名菩薩慈悲喜捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩心行清淨亦不可盡。何以故？菩薩行施時，一切皆見捨諸所有。菩薩行戒亦不可盡，一切皆見持諸禁戒頭陀正行威儀無犯。菩薩行忍亦不可盡，一切皆見於諸眾生心無恚礙。菩薩行進亦不可盡，一切皆見於諸善法精勤修集。菩薩行禪亦不可盡，一切皆見於諸禪定無有錯亂。菩薩行慧亦不可盡，一切皆見修習多聞。是名菩薩行施、行戒、行忍、行進、行禪、行慧。菩薩修行慈悲喜捨亦不可盡，一切皆見利益拔苦、歡喜踊躍、善斷愛恚，是名菩薩慈悲喜捨。

「菩薩所行三業清淨，離身三惡及口四過，心離三惡，所謂貪欲、瞋恚、邪見。菩薩修學多聞無盡，不悋惜故；菩薩修行無悋惜者，集一切智故；菩薩修集一切智者，勸餘菩薩發道心故；勸餘菩薩發道心者，修行安止於善根故；修行安止於善根者，願向無上菩提道故；願於無上菩提道者，攝取一切諸佛法故；攝取一切諸佛法者，四事攝取故；菩薩修行四事攝者，懺悔諸罪故；菩薩修行悔過法者，發露諸惡故；菩薩修行發露諸惡者，迴向一切諸功德故；菩薩迴向諸功德者，積聚無量諸珍寶故；積聚無量諸珍寶者，勸請諸佛故；勸請諸佛者，攝取諸法故；攝取諸法者，行大士法故；行大士法者，能為眾生作重任故；為諸眾生作重任者，不捨堅牢諸莊嚴故；不捨堅牢諸莊嚴者，成就眾生一切善事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩所行三業清淨，離身三惡及口四過，心離三惡，所謂貪欲、瞋恚、邪見。菩薩修學多聞無盡，不悋惜故；菩薩修行無悋惜者，集一切智故；菩薩修集一切智者，勸餘菩薩發道心故；勸餘菩薩發道心者，修行安止於善根故；修行安止於善根者，願向無上菩提道故；願於無上菩提道者，攝取一切諸佛法故；攝取一切諸佛法者，四事攝取故；菩薩修行四事攝者，懺悔諸罪故；菩薩修行悔過法者，發露諸惡故；菩薩修行發露諸惡者，迴向一切諸功德故；菩薩迴向諸功德者，積聚無量諸珍寶故；積聚無量諸珍寶者，勸請諸佛故；勸請諸佛者，攝取諸法故；攝取諸法者，行大士法故；行大士法者，能為眾生作重任故；為諸眾生作重任者，不捨堅牢諸莊嚴故；不捨堅牢諸莊嚴者，成就眾生一切善事故。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩有四行無盡。何等為四？菩薩心行無盡、法施無盡、教化無盡、善根無盡，是為菩薩四行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩有四行無盡。何等為四？菩薩心行無盡、法施無盡、教化無盡、善根無盡，是為菩薩四行無盡。

「菩薩復有四行無盡。何等為四？樂在空閑攝持威儀無有厭足、常樂聚集無量功德而無厭足、多求學問廣知諸義而無厭足、常願無上菩提智慧而無厭足，是名菩薩四行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四行無盡。何等為四？樂在空閑攝持威儀無有厭足、常樂聚集無量功德而無厭足、多求學問廣知諸義而無厭足、常願無上菩提智慧而無厭足，是名菩薩四行無盡。

「菩薩復有四行無盡。何等為四？覺校計無盡、覺稱量無盡、覺思惟無盡、覺觀法無盡，是為菩薩四行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四行無盡。何等為四？覺校計無盡、覺稱量無盡、覺思惟無盡、覺觀法無盡，是為菩薩四行無盡。

「菩薩復有四行無盡。何等為四？覺垢因無盡、覺白法無盡、呵諸煩惱無盡、讚歎白法無盡，是名菩薩四行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四行無盡。何等為四？覺垢因無盡、覺白法無盡、呵諸煩惱無盡、讚歎白法無盡，是名菩薩四行無盡。

「菩薩復有四行無盡。何等為四？觀諸陰盡無盡、觀諸界盡無盡、觀諸入盡無盡、觀因緣盡無盡，是名菩薩四行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四行無盡。何等為四？觀諸陰盡無盡、觀諸界盡無盡、觀諸入盡無盡、觀因緣盡無盡，是名菩薩四行無盡。

「菩薩復有四行無盡。何等為四？說無常行無盡、說苦行無盡、說無我行無盡、說寂滅涅槃無盡，是名菩薩四行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四行無盡。何等為四？說無常行無盡、說苦行無盡、說無我行無盡、說寂滅涅槃無盡，是名菩薩四行無盡。

「舉要言之，菩薩所行一切無盡，向一切智、尊一切智、仰一切智，一切智無盡，以是因緣菩薩所行悉皆無盡，是名菩薩心行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舉要言之，菩薩所行一切無盡，向一切智、尊一切智、仰一切智，一切智無盡，以是因緣菩薩所行悉皆無盡，是名菩薩心行無盡。

「復次，舍利弗！是菩薩心畢竟無盡。何以故？其所思惟乃至一念，常緣菩提心不疲惓，專趣諸地過生死故；畢竟增長，到彼岸故；畢竟本行，轉勝增上故；畢竟離負，攝勝法故；畢竟無等，具足一切諸佛法故；畢竟所緣，增長善法故；畢竟能到，過心行處故；畢竟莊嚴，無疲厭故；畢竟修行，吉祥菩提種種苦行悉成就故；畢竟不望，不求己樂故；畢竟隨順，無諸惡故；畢竟調伏，住聖法故；畢竟不雜，離煩惱故；畢竟難施，不悋頭目故；畢竟難戒，擁護犯禁故；畢竟難忍，忍無力勢諸過惡故；畢竟難進，專修苦行捨二乘故；畢竟難定，心不味著諸禪定故；畢竟難慧，不著一切諸善根故；發行能到，一切善事悉成就故；畢竟遠離慢慢、增上慢、勝慢、我慢、下慢、憍慢、邪慢，善分別故；畢竟能捨，施諸眾生不求報故；畢竟不驚，觀深佛法故；畢竟增進，不停滯故；畢竟無盡，常精進故；畢竟不誑，必為眾生作重擔故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！是菩薩心畢竟無盡。何以故？其所思惟乃至一念，常緣菩提心不疲惓，專趣諸地過生死故；畢竟增長，到彼岸故；畢竟本行，轉勝增上故；畢竟離負，攝勝法故；畢竟無等，具足一切諸佛法故；畢竟所緣，增長善法故；畢竟能到，過心行處故；畢竟莊嚴，無疲厭故；畢竟修行，吉祥菩提種種苦行悉成就故；畢竟不望，不求己樂故；畢竟隨順，無諸惡故；畢竟調伏，住聖法故；畢竟不雜，離煩惱故；畢竟難施，不悋頭目故；畢竟難戒，擁護犯禁故；畢竟難忍，忍無力勢諸過惡故；畢竟難進，專修苦行捨二乘故；畢竟難定，心不味著諸禪定故；畢竟難慧，不著一切諸善根故；發行能到，一切善事悉成就故；畢竟遠離慢慢、增上慢、勝慢、我慢、下慢、憍慢、邪慢，善分別故；畢竟能捨，施諸眾生不求報故；畢竟不驚，觀深佛法故；畢竟增進，不停滯故；畢竟無盡，常精進故；畢竟不誑，必為眾生作重擔故。

「又畢竟者，調柔眾生，慈覆利益諸賢善人。悲心救拔諸行惡者，恭敬尊長，護無護者，歸無歸者，照無照者，依無依者，伴無伴者，直諸曲者，善不善者，無姦姦者，淨邪命者，恩於恩者及無恩者、不知恩者，利不利者，實虛謗者，不憍憍者，不毀作者，軟語教呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又畢竟者，調柔眾生，慈覆利益諸賢善人。悲心救拔諸行惡者，恭敬尊長，護無護者，歸無歸者，照無照者，依無依者，伴無伴者，直諸曲者，善不善者，無姦姦者，淨邪命者，恩於恩者及無恩者、不知恩者，利不利者，實虛謗者，不憍憍者，不毀作者，軟語教呵。

「諸作惡者、護邪行者，見行方便不以為過。於諸受者等心恭敬，於餘菩薩常行誘導，以柔軟語而演教誨。樂在空處修行善法，離諸利養不惜身命。無有邪念，心寂滅故；言無邪諂，攝口過故；不以邪業而求利益，其心少欲常知足故；心調柔和，無垢穢故；迴在生死，具善根故；能忍諸苦，為眾生故。是為大士一切畢竟而不可盡。是菩薩心，生死煩惱永不能壞。何以故？是心增長諸功德故，含受一切諸眾生故，成就無盡妙智慧故。大德！是名菩薩摩訶薩畢竟無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸作惡者、護邪行者，見行方便不以為過。於諸受者等心恭敬，於餘菩薩常行誘導，以柔軟語而演教誨。樂在空處修行善法，離諸利養不惜身命。無有邪念，心寂滅故；言無邪諂，攝口過故；不以邪業而求利益，其心少欲常知足故；心調柔和，無垢穢故；迴在生死，具善根故；能忍諸苦，為眾生故。是為大士一切畢竟而不可盡。是菩薩心，生死煩惱永不能壞。何以故？是心增長諸功德故，含受一切諸眾生故，成就無盡妙智慧故。大德！是名菩薩摩訶薩畢竟無盡。」

爾時，舍利弗語無盡意菩薩摩訶薩言：「唯，善男子！頗復更有無盡法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語無盡意菩薩摩訶薩言：「唯，善男子！頗復更有無盡法不？」

無盡意言：「有。菩薩修行檀波羅蜜不可窮盡。何以故？菩薩摩訶薩行施無量，所謂須食與食，具足命辯色力樂故；須飲與飲，離渴愛故；須衣與衣，具清淨色除無慚愧故；須乘與乘，得一切樂具神通故；須燈與燈，具足佛眼清淨故；須音樂者施與音樂，具足天耳清徹故；須香與香，身出具足微妙香故；須鬘與鬘，具陀羅尼七覺華故；須塗香末香悉施與之，具戒定慧熏塗身故；須種種味隨意與之，味相成就故；無依止者施與依止，能為眾生具足救護為歸依故；須敷具者悉施與之，具足究竟斷除陰蓋，成就梵天賢聖諸佛妙床座故；須座與座，具足三千大千世界以為道場，金剛座處悉成就故；隨其所須悉能與之，成就菩提諸所須故；隨病施藥得無老死，甘露法藥悉成就故；須僕使者皆給與之，自在智慧得具足故；若以金銀、琉璃、頗梨、真珠、珂貝、璧玉、珊瑚種種諸珍用惠施者，具足大人三十二相故；能以種種瓔珞施者，具足八十隨形好故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「有。菩薩修行檀波羅蜜不可窮盡。何以故？菩薩摩訶薩行施無量，所謂須食與食，具足命辯色力樂故；須飲與飲，離渴愛故；須衣與衣，具清淨色除無慚愧故；須乘與乘，得一切樂具神通故；須燈與燈，具足佛眼清淨故；須音樂者施與音樂，具足天耳清徹故；須香與香，身出具足微妙香故；須鬘與鬘，具陀羅尼七覺華故；須塗香末香悉施與之，具戒定慧熏塗身故；須種種味隨意與之，味相成就故；無依止者施與依止，能為眾生具足救護為歸依故；須敷具者悉施與之，具足究竟斷除陰蓋，成就梵天賢聖諸佛妙床座故；須座與座，具足三千大千世界以為道場，金剛座處悉成就故；隨其所須悉能與之，成就菩提諸所須故；隨病施藥得無老死，甘露法藥悉成就故；須僕使者皆給與之，自在智慧得具足故；若以金銀、琉璃、頗梨、真珠、珂貝、璧玉、珊瑚種種諸珍用惠施者，具足大人三十二相故；能以種種瓔珞施者，具足八十隨形好故。

「若以象馬車乘施者，具足大乘故；若持園林以布施者，具諸禪支故；若持妻子以布施者，具足無上道法愛故；若以倉庫穀財施者，具足諸善法寶藏故；以閻浮提若四天下隨意施者，具足法王得自在故；以諸樂具持用施者，具足無量法樂樂故；若持脚足以布施者，法足具成進至道場故；若以手施，具足法手安撫眾生令得樂故；若以耳鼻用施與者，具足諸根悉通利故；若以眼目持用施者，為欲具足無礙法眼故；若以頭施，於三界中具足殊勝一切智慧故；若以血肉持用施者，諸不堅牢具堅牢故；若以髓腦持用施者，具金剛身得不壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以象馬車乘施者，具足大乘故；若持園林以布施者，具諸禪支故；若持妻子以布施者，具足無上道法愛故；若以倉庫穀財施者，具足諸善法寶藏故；以閻浮提若四天下隨意施者，具足法王得自在故；以諸樂具持用施者，具足無量法樂樂故；若持脚足以布施者，法足具成進至道場故；若以手施，具足法手安撫眾生令得樂故；若以耳鼻用施與者，具足諸根悉通利故；若以眼目持用施者，為欲具足無礙法眼故；若以頭施，於三界中具足殊勝一切智慧故；若以血肉持用施者，諸不堅牢具堅牢故；若以髓腦持用施者，具金剛身得不壞故。

「菩薩不以邪命求財而行布施，不逼眾生強求他物轉以施人，無恐怖施，無羞恥施，無慳惜施。如其所許無損減施，無不愛施，畢竟常施，無不畢竟施，無諛諂施，無姦詐施，不疑業報施，無邪命施，無愚癡施，無不信施，無不解施，無疲難施，無依著施，無選擇施，無異相施，不求受者施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不以邪命求財而行布施，不逼眾生強求他物轉以施人，無恐怖施，無羞恥施，無慳惜施。如其所許無損減施，無不愛施，畢竟常施，無不畢竟施，無諛諂施，無姦詐施，不疑業報施，無邪命施，無愚癡施，無不信施，無不解施，無疲難施，無依著施，無選擇施，無異相施，不求受者施。

「無有眾生不堪受者，持戒犯戒無增減施。於受者所不望報施，不求名施，不毀譽施，無慢非慢施，無熱惱施，不悔心施，不自讚施，無雜穢施，不望業報施，無定處施，無有瞋怒垢愛等施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有眾生不堪受者，持戒犯戒無增減施。於受者所不望報施，不求名施，不毀譽施，無慢非慢施，無熱惱施，不悔心施，不自讚施，無雜穢施，不望業報施，無定處施，無有瞋怒垢愛等施。

「有來乞者不惱害施，無輕易施，不䫌面施，不撩擲施，無不故施，無手不與施，無不常施，無斷絕施，無嫉慢施，無齊限施，如其所許不貿易施，無有堪任不堪任施，無非福田施，不輕少施，不讚多施，無衰耗施，不求後生施，不求自在得財寶施，不求釋梵護世天王轉輪聖王諸果報施，不願聲聞緣覺乘施，不求王子得自在施，不為一世故施，無厭足施，無不迴向一切智施，無不淨施，無不時施，無刀毒施，無惱眾生施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有來乞者不惱害施，無輕易施，不䫌面施，不撩擲施，無不故施，無手不與施，無不常施，無斷絕施，無嫉慢施，無齊限施，如其所許不貿易施，無有堪任不堪任施，無非福田施，不輕少施，不讚多施，無衰耗施，不求後生施，不求自在得財寶施，不求釋梵護世天王轉輪聖王諸果報施，不願聲聞緣覺乘施，不求王子得自在施，不為一世故施，無厭足施，無不迴向一切智施，無不淨施，無不時施，無刀毒施，無惱眾生施。

「菩薩行施，不為智者之所輕笑。何以故？觀空寂行施，是故無盡。無作所熏施，是故無盡。出三有相施，是故無盡。不取處施，是故無盡。為解脫果，是施無盡。為伏眾魔，是施無盡。為斷結愛，是施無盡。為增上施，是故無盡。善分別施，是故無盡。助菩提施，是故無盡。正迴向施，是故無盡。莊嚴道場解脫果施，是故無盡。是施無邊，是故無盡。是施無壞，是故無盡。是施不斷，是故無盡。是施廣大，是故無盡。是施無住，是故無盡。是施無伏，是故無盡。無等等施，是故無盡。是施進趣一切種智，是故無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行施，不為智者之所輕笑。何以故？觀空寂行施，是故無盡。無作所熏施，是故無盡。出三有相施，是故無盡。不取處施，是故無盡。為解脫果，是施無盡。為伏眾魔，是施無盡。為斷結愛，是施無盡。為增上施，是故無盡。善分別施，是故無盡。助菩提施，是故無盡。正迴向施，是故無盡。莊嚴道場解脫果施，是故無盡。是施無邊，是故無盡。是施無壞，是故無盡。是施不斷，是故無盡。是施廣大，是故無盡。是施無住，是故無盡。是施無伏，是故無盡。無等等施，是故無盡。是施進趣一切種智，是故無盡。

「唯，舍利弗！是名菩薩修行布施而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！是名菩薩修行布施而不可盡。」

爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！唯，善男子！仁已快說菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜而不可盡，唯願仁者當說菩薩尸波羅蜜，如諸菩薩所得無盡尸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！唯，善男子！仁已快說菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜而不可盡，唯願仁者當說菩薩尸波羅蜜，如諸菩薩所得無盡尸波羅蜜。」

無盡意言：「唯，舍利弗！菩薩戒眾六十七事清淨修治亦不可盡。何等六十七？於諸眾生不起惱害，於他財物不生竊盜，於他婦女中不生邪視，於諸眾生無有欺誑。初不兩舌於自眷屬，知止足故；無有惡口，忍麁獷故；無有綺語，常善說故；於他樂事，不貪嫉故；初無瞋恚，忍惡言故；正見不邪，賤餘道故；深信於佛，心不濁故；信順於法，善觀法故；信敬於僧，尊重聖眾故；五體投地，志念佛故；五體投地，思惟法故；五體投地，宗敬僧故；堅持禁戒一切無犯乃至小禁，不放捨故；持不缺戒，不依餘乘故；持不穿戒，離惡處生故；持不荒戒，不雜諸結故；持不污戒，專長白法故；持甚深戒，隨意迴向得自在故；持讚歎戒，智者不呵故；持純善戒，正念知故；持不呵戒，一切戒不散故；持善堅戒，防護諸根故；持名聞戒，諸佛所念故；持知足戒，無不厭故。持少欲戒，斷貪惜故；持性淨戒，身心寂滅故；持阿蘭若戒，離憒閙故；持聖種戒，不求他意故；持威儀戒一切善根，得自在故；持如說戒，人天歡喜故。持慈心戒，護眾生故；持悲心戒，能忍諸苦故；持喜心戒，心不懈怠故；持捨心戒，離愛恚故。持自省戒，心善分別故；持不求短缺戒，護他心故；持善攝戒，善守護故。持惠施戒，教化眾生故；持忍辱戒，心無恚礙故；持精進戒，不退還故；持禪定戒，長諸禪支故；持智慧戒，多聞善根無厭足故。持多聞戒，博學堅牢故；持親近善知識戒，助成菩提故；持遠離惡知識戒，遠離惡道故。持不惜身戒，觀無常想故；持不惜命戒，勤行善根故；持不悔戒，心清淨故；持不邪命戒，心行清淨故；持不焦戒，畢竟清淨故；持不燒戒，修善行業故；持無慢戒，心下不憍故；持不掉戒，遠離諸欲故；持不高戒，心平直故；持柔和戒，心無抵突故；持調伏戒，無惱害故；持寂滅戒，心無垢穢故；持順語戒，如說行故；持化眾生戒，不離攝法故；持護正法戒，不違如實故。持如願成就戒，於諸眾生心平等故；持親近佛戒，願求如來無上戒故；持入佛三昧戒，具足一切諸佛法故。舍利弗！是名菩薩六十七事淨治戒眾而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！菩薩戒眾六十七事清淨修治亦不可盡。何等六十七？於諸眾生不起惱害，於他財物不生竊盜，於他婦女中不生邪視，於諸眾生無有欺誑。初不兩舌於自眷屬，知止足故；無有惡口，忍麁獷故；無有綺語，常善說故；於他樂事，不貪嫉故；初無瞋恚，忍惡言故；正見不邪，賤餘道故；深信於佛，心不濁故；信順於法，善觀法故；信敬於僧，尊重聖眾故；五體投地，志念佛故；五體投地，思惟法故；五體投地，宗敬僧故；堅持禁戒一切無犯乃至小禁，不放捨故；持不缺戒，不依餘乘故；持不穿戒，離惡處生故；持不荒戒，不雜諸結故；持不污戒，專長白法故；持甚深戒，隨意迴向得自在故；持讚歎戒，智者不呵故；持純善戒，正念知故；持不呵戒，一切戒不散故；持善堅戒，防護諸根故；持名聞戒，諸佛所念故；持知足戒，無不厭故。持少欲戒，斷貪惜故；持性淨戒，身心寂滅故；持阿蘭若戒，離憒閙故；持聖種戒，不求他意故；持威儀戒一切善根，得自在故；持如說戒，人天歡喜故。持慈心戒，護眾生故；持悲心戒，能忍諸苦故；持喜心戒，心不懈怠故；持捨心戒，離愛恚故。持自省戒，心善分別故；持不求短缺戒，護他心故；持善攝戒，善守護故。持惠施戒，教化眾生故；持忍辱戒，心無恚礙故；持精進戒，不退還故；持禪定戒，長諸禪支故；持智慧戒，多聞善根無厭足故。持多聞戒，博學堅牢故；持親近善知識戒，助成菩提故；持遠離惡知識戒，遠離惡道故。持不惜身戒，觀無常想故；持不惜命戒，勤行善根故；持不悔戒，心清淨故；持不邪命戒，心行清淨故；持不焦戒，畢竟清淨故；持不燒戒，修善行業故；持無慢戒，心下不憍故；持不掉戒，遠離諸欲故；持不高戒，心平直故；持柔和戒，心無抵突故；持調伏戒，無惱害故；持寂滅戒，心無垢穢故；持順語戒，如說行故；持化眾生戒，不離攝法故；持護正法戒，不違如實故。持如願成就戒，於諸眾生心平等故；持親近佛戒，願求如來無上戒故；持入佛三昧戒，具足一切諸佛法故。舍利弗！是名菩薩六十七事淨治戒眾而不可盡。

「又，舍利弗！菩薩無盡清淨戒中無有倚著，所謂破我人、眾生、壽命、養育、士夫、色、受、想、行識、地、水、火、風。是淨戒中無眼色相、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法等相，亦無身心。是戒定相，一向不共故；是戒分別相，方便緣一切法故；是戒空相，得無相際不雜三界故，是戒不作，無生忍故。是淨戒中無有已作今作當作，是清淨戒過去不滅、未來不來、現在不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！菩薩無盡清淨戒中無有倚著，所謂破我人、眾生、壽命、養育、士夫、色、受、想、行識、地、水、火、風。是淨戒中無眼色相、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法等相，亦無身心。是戒定相，一向不共故；是戒分別相，方便緣一切法故；是戒空相，得無相際不雜三界故，是戒不作，無生忍故。是淨戒中無有已作今作當作，是清淨戒過去不滅、未來不來、現在不住。

「又，舍利弗！是淨戒中心淨無垢，識不止住、思不親近，是清淨戒，不依欲界、不近色界、不住無色界；是清淨戒，捨離欲塵、除瞋恚礙、滅無明障；是清淨戒，不斷不常、不逆因緣；是清淨戒無有我相，捨我所相不住身見；是清淨戒不取假名，不住色相不雜名色；是清淨戒不繫於因，不起諸見不住疑悔；是清淨戒，不住貪瞋癡、不著善根；是清淨戒不惱不熱，寂滅離相。是清淨戒不斷佛種，求正法故；不斷法種，不分別法性故；不斷僧種，修無為故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！是淨戒中心淨無垢，識不止住、思不親近，是清淨戒，不依欲界、不近色界、不住無色界；是清淨戒，捨離欲塵、除瞋恚礙、滅無明障；是清淨戒，不斷不常、不逆因緣；是清淨戒無有我相，捨我所相不住身見；是清淨戒不取假名，不住色相不雜名色；是清淨戒不繫於因，不起諸見不住疑悔；是清淨戒，不住貪瞋癡、不著善根；是清淨戒不惱不熱，寂滅離相。是清淨戒不斷佛種，求正法故；不斷法種，不分別法性故；不斷僧種，修無為故。

「舍利弗！持淨戒者相續不斷故不盡。所以者何？凡夫戒者在所受生是故有盡，人中十善盡故有盡，欲界諸天福報功德盡故有盡，色界諸天禪無量心盡故有盡，無色界天所入諸定盡故有盡，外道仙人所有諸戒退失神通盡故有盡，一切聲聞學無學戒入涅槃際盡故有盡，辟支佛戒無大悲心盡故有盡。舍利弗！菩薩淨戒皆無有盡。何以故？於是戒中出一切戒，如種無盡果亦無盡；是菩提種不可盡故，如來戒禁亦無有盡。以是故諸大士等所持諸戒，皆不可盡。舍利弗！是名菩薩修持淨戒而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！持淨戒者相續不斷故不盡。所以者何？凡夫戒者在所受生是故有盡，人中十善盡故有盡，欲界諸天福報功德盡故有盡，色界諸天禪無量心盡故有盡，無色界天所入諸定盡故有盡，外道仙人所有諸戒退失神通盡故有盡，一切聲聞學無學戒入涅槃際盡故有盡，辟支佛戒無大悲心盡故有盡。舍利弗！菩薩淨戒皆無有盡。何以故？於是戒中出一切戒，如種無盡果亦無盡；是菩提種不可盡故，如來戒禁亦無有盡。以是故諸大士等所持諸戒，皆不可盡。舍利弗！是名菩薩修持淨戒而不可盡。」

爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！善男子！仁已快說菩薩尸波羅蜜而不可盡。唯願仁者，當說菩薩羼提波羅蜜，如諸菩薩所得無盡羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語無盡意言：「善哉，善哉！善男子！仁已快說菩薩尸波羅蜜而不可盡。唯願仁者，當說菩薩羼提波羅蜜，如諸菩薩所得無盡羼提波羅蜜。」

無盡意言：「唯，舍利弗！菩薩具三十二事，修行忍辱亦不可盡。何等三十二？斷諸結故當知是忍，不生害故當知是忍，無有纏故當知是忍，無有惱故當知是忍，無覆蔽故當知是忍，無有瞋故當知是忍，無忿諍故當知是忍，無鬪訟故當知是忍，於諸塵界心不異故當知是忍，護自他故當知是忍，順菩提心故當知是忍，善思惟故當知是忍，無二想故當知是忍，識業報故當知是忍，莊嚴身故當知是忍，口演淨言故當知是忍，心清淨故當知是忍，心堅牢故當知是忍，言語自在故當知是忍，不憶想故當知是忍，善分別心故當知是忍，護他心故當知是忍，修梵世行故當知是忍，受人天報故當知是忍，身相勝故當知是忍，具妙梵音故當知是忍，除諸過患故當知是忍，斷諸荒穢故當知是忍，斷一切不善根故當知是忍，殺諸結賊故當知是忍，於惱害眾生得超越故當知是忍，具足一切佛法故當知是忍。舍利弗！是名菩薩三十二事修行忍辱而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯，舍利弗！菩薩具三十二事，修行忍辱亦不可盡。何等三十二？斷諸結故當知是忍，不生害故當知是忍，無有纏故當知是忍，無有惱故當知是忍，無覆蔽故當知是忍，無有瞋故當知是忍，無忿諍故當知是忍，無鬪訟故當知是忍，於諸塵界心不異故當知是忍，護自他故當知是忍，順菩提心故當知是忍，善思惟故當知是忍，無二想故當知是忍，識業報故當知是忍，莊嚴身故當知是忍，口演淨言故當知是忍，心清淨故當知是忍，心堅牢故當知是忍，言語自在故當知是忍，不憶想故當知是忍，善分別心故當知是忍，護他心故當知是忍，修梵世行故當知是忍，受人天報故當知是忍，身相勝故當知是忍，具妙梵音故當知是忍，除諸過患故當知是忍，斷諸荒穢故當知是忍，斷一切不善根故當知是忍，殺諸結賊故當知是忍，於惱害眾生得超越故當知是忍，具足一切佛法故當知是忍。舍利弗！是名菩薩三十二事修行忍辱而不可盡。

「舍利弗！云何為忍？若見罵者默受不報，善知音聲如響相故；見有呵責默而受之，善知身相如影像相故；見有瞋者心不懷恨，善知心法如幻相故。忿不報忿，心清淨故；聞有稱名，心不生愛不自高故；聞不稱名，心不生礙功德具足故；若遇榮利不生喜悅，善自調故；若遇衰耗不生罣礙，心寂滅故；見有稱者心不驚動，善知分別故；見有毀者心不縮沒，其心廣大故；見有譏者其心不下，善安住故；見有譽者其心不高，不傾動故；若遇樂事心不歡逸，觀有為法無常相故；若遇苦事心不疲惱，為眾生故；世法不染，不依止故；忍受諸苦，見危逼者以身代故；忍節節支解，具足覺支故；眾苦加身悉能堪受，具佛身相故；忍他過患，善作業力故；示現燒熱修諸苦行，伏外道故；現入諸道，出過釋梵護世諸天故。是名菩薩之忍辱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何為忍？若見罵者默受不報，善知音聲如響相故；見有呵責默而受之，善知身相如影像相故；見有瞋者心不懷恨，善知心法如幻相故。忿不報忿，心清淨故；聞有稱名，心不生愛不自高故；聞不稱名，心不生礙功德具足故；若遇榮利不生喜悅，善自調故；若遇衰耗不生罣礙，心寂滅故；見有稱者心不驚動，善知分別故；見有毀者心不縮沒，其心廣大故；見有譏者其心不下，善安住故；見有譽者其心不高，不傾動故；若遇樂事心不歡逸，觀有為法無常相故；若遇苦事心不疲惱，為眾生故；世法不染，不依止故；忍受諸苦，見危逼者以身代故；忍節節支解，具足覺支故；眾苦加身悉能堪受，具佛身相故；忍他過患，善作業力故；示現燒熱修諸苦行，伏外道故；現入諸道，出過釋梵護世諸天故。是名菩薩之忍辱也。

「又，畢竟忍者無有諍訟。何以故？若見他罵我能忍者，如是忍者是觀二相非畢竟忍。若言誰罵我者，如是忍辱是法功德非畢竟忍。若罵眼耶，如是忍者是觀入相非畢竟忍。耳鼻舌身若罵意耶，如是忍者是觀諸入非畢竟忍。若無罵者，如是忍辱是觀無我非畢竟忍。若知假名，如是忍者是觀響相非畢竟忍。彼之與我二俱無常，如是忍者是觀無常非畢竟忍。彼是顛倒我無顛倒，如是忍者是觀高下非畢竟忍。彼不勤行我是勤行，如是忍者是觀勤懈非畢竟忍。彼住惡道我住善道，如是忍者是觀善惡非畢竟忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，畢竟忍者無有諍訟。何以故？若見他罵我能忍者，如是忍者是觀二相非畢竟忍。若言誰罵我者，如是忍辱是法功德非畢竟忍。若罵眼耶，如是忍者是觀入相非畢竟忍。耳鼻舌身若罵意耶，如是忍者是觀諸入非畢竟忍。若無罵者，如是忍辱是觀無我非畢竟忍。若知假名，如是忍者是觀響相非畢竟忍。彼之與我二俱無常，如是忍者是觀無常非畢竟忍。彼是顛倒我無顛倒，如是忍者是觀高下非畢竟忍。彼不勤行我是勤行，如是忍者是觀勤懈非畢竟忍。彼住惡道我住善道，如是忍者是觀善惡非畢竟忍。

「我忍無常不忍有常，我能忍苦不受諸樂，我忍無我不忍有我，我忍不淨不忍於淨。如是忍者，是觀有對非畢竟忍。我忍於空不忍諸見，我忍無相不忍諸覺，我忍無願不忍於願，我忍無作，不忍於作。我忍結盡不忍結在，我忍於善不忍不善，我忍出世不忍在世，我忍無諍不忍於諍，我忍無漏不忍於漏，我忍白法不忍黑法，我忍寂滅不忍生死。如是忍者，是觀相對非畢竟忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我忍無常不忍有常，我能忍苦不受諸樂，我忍無我不忍有我，我忍不淨不忍於淨。如是忍者，是觀有對非畢竟忍。我忍於空不忍諸見，我忍無相不忍諸覺，我忍無願不忍於願，我忍無作，不忍於作。我忍結盡不忍結在，我忍於善不忍不善，我忍出世不忍在世，我忍無諍不忍於諍，我忍無漏不忍於漏，我忍白法不忍黑法，我忍寂滅不忍生死。如是忍者，是觀相對非畢竟忍。

「云何名為畢竟忍耶？若入空寂，不與諸見和合、不倚著空，是諸見等亦復皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無相不與諸覺和合，不倚無相，是覺皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無願不與願合，不倚無願，是願皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無作不與作合，不倚無作，是作皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入盡結不與結合，不倚盡結，諸結皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為畢竟忍耶？若入空寂，不與諸見和合、不倚著空，是諸見等亦復皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無相不與諸覺和合，不倚無相，是覺皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無願不與願合，不倚無願，是願皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無作不與作合，不倚無作，是作皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入盡結不與結合，不倚盡結，諸結皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。

「若入於善不與不善和合，不倚於善，不善皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入出世不與世合，不倚出世，在世皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無諍不與諍合，不倚無諍，是諍皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無漏不與漏合，不倚無漏，諸漏皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入白法不與黑合，不倚白法，黑法皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若入於善不與不善和合，不倚於善，不善皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入出世不與世合，不倚出世，在世皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無諍不與諍合，不倚無諍，是諍皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無漏不與漏合，不倚無漏，諸漏皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若入白法不與黑合，不倚白法，黑法皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。

「若入寂滅不與生死和合，不倚寂滅，生死皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若性不自生、不從他生、不和合生，亦無有出不可破壞，不可壞者是不可盡，如是忍者是畢竟忍。無作非作、無所倚著、無分別、無莊嚴、無修治、無發進、終不造生，若無生者是不可盡，如是忍者是無生忍。無生忍者是不出忍，不出忍者是畢竟忍，如是菩薩修行是忍得受記忍。舍利弗！是名菩薩行忍無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若入寂滅不與生死和合，不倚寂滅，生死皆空，如是忍者是無二相是畢竟忍。若性不自生、不從他生、不和合生，亦無有出不可破壞，不可壞者是不可盡，如是忍者是畢竟忍。無作非作、無所倚著、無分別、無莊嚴、無修治、無發進、終不造生，若無生者是不可盡，如是忍者是無生忍。無生忍者是不出忍，不出忍者是畢竟忍，如是菩薩修行是忍得受記忍。舍利弗！是名菩薩行忍無盡。」

說是忍時，一切大眾讚無盡意言：「善男子！善哉，善哉！快說此忍。」言已，即雨種種希有諸華、末香、塗香，無數雜衣、幢幡、寶蓋，以用供養於無盡意。百千伎樂於上空中，自然出聲作如是言：「若有眾生欲得如來甚深忍者，聞作是說不應驚怖。」時諸華香雜衣幡蓋普遍充溢，滿此三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是忍時，一切大眾讚無盡意言：「善男子！善哉，善哉！快說此忍。」言已，即雨種種希有諸華、末香、塗香，無數雜衣、幢幡、寶蓋，以用供養於無盡意。百千伎樂於上空中，自然出聲作如是言：「若有眾生欲得如來甚深忍者，聞作是說不應驚怖。」時諸華香雜衣幡蓋普遍充溢，滿此三千大千世界。

爾時，佛告無盡意言：「善男子！汝所供養華香等物，可自求器除去摒擋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告無盡意言：「善男子！汝所供養華香等物，可自求器除去摒擋。」

無盡意言：「唯然，世尊！我今當以神通之力即身為器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「唯然，世尊！我今當以神通之力即身為器。」

時無盡意，即入菩薩色身三昧，入三昧已一切所有供養之具悉入䐡中，身界如故不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無盡意，即入菩薩色身三昧，入三昧已一切所有供養之具悉入䐡中，身界如故不增不減。

爾時，眾中有一菩薩名大莊嚴，問無盡意：「善男子！所入三昧名為何等，而仁入已諸供養具悉入身中，身界如故而不增減？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名大莊嚴，問無盡意：「善男子！所入三昧名為何等，而仁入已諸供養具悉入身中，身界如故而不增減？」

無盡意言：「善男子！其三昧者名為一切色身三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「善男子！其三昧者名為一切色身三昧。」

大莊嚴言：「是三昧定，頗復更有餘力勢不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大莊嚴言：「是三昧定，頗復更有餘力勢不？」

無盡意言：「是三昧力，能令身界悉受三千大千世界所有色相，身界如故亦無增減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「是三昧力，能令身界悉受三千大千世界所有色相，身界如故亦無增減。」

爾時，眾中或有人天作是思惟：「寧可得見是定力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中或有人天作是思惟：「寧可得見是定力不？」

爾時，佛知一切大眾人天所念，告無盡意：「善男子！汝可示現是定神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛知一切大眾人天所念，告無盡意：「善男子！汝可示現是定神力。」

時無盡意菩薩摩訶薩於是三昧久已通達，是故能以一切大眾十方諸來大菩薩等、佛及聖僧悉內身中。爾時，其身猶如大寶莊嚴世界，受諸菩薩摩訶薩等所有種種莊嚴之事，是時大眾悉自見形在無盡意菩薩身內。時無盡意示現如是大神通已，是時大眾各還如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無盡意菩薩摩訶薩於是三昧久已通達，是故能以一切大眾十方諸來大菩薩等、佛及聖僧悉內身中。爾時，其身猶如大寶莊嚴世界，受諸菩薩摩訶薩等所有種種莊嚴之事，是時大眾悉自見形在無盡意菩薩身內。時無盡意示現如是大神通已，是時大眾各還如本。

時大莊嚴菩薩摩訶薩問無盡意：「善男子！我從昔來未曾見聞如是三昧神通變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大莊嚴菩薩摩訶薩問無盡意：「善男子！我從昔來未曾見聞如是三昧神通變化。」

無盡意言：「善男子！假使三千大千世界一切所有悉入我身，猶無增減，況於此耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「善男子！假使三千大千世界一切所有悉入我身，猶無增減，況於此耶？」

說是無盡忍辱現大神變時，七十六那由他天及人發阿耨多羅三藐三菩提心，萬二千菩薩摩訶薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是無盡忍辱現大神變時，七十六那由他天及人發阿耨多羅三藐三菩提心，萬二千菩薩摩訶薩得無生法忍。

「舍利弗！是名菩薩修行忍辱而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是名菩薩修行忍辱而不可盡。」