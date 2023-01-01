大方等大集經卷第二十六北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第二十六北涼天竺三藏曇無讖譯

寶髻菩薩品第十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻菩薩品第十一之二

「云何菩薩淨五根行？菩薩信心不可動轉，名為信根。不由他教而行精進，名精進根。常念菩提，名為念根。常修大悲，名為定根。攝取善法，名為慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨五根行？菩薩信心不可動轉，名為信根。不由他教而行精進，名精進根。常念菩提，名為念根。常修大悲，名為定根。攝取善法，名為慧根。

「復次，信諸佛法，名為信根。求諸佛法，名精進根。念諸佛法，名為念根。得佛三昧，名為定根。斷諸疑網，名為慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，信諸佛法，名為信根。求諸佛法，名精進根。念諸佛法，名為念根。得佛三昧，名為定根。斷諸疑網，名為慧根。

「復次，心向菩提無有疑網，名為信根。增長善法，名精進根。求善方便，名為念根。視諸眾生其心平等，名為定根。觀諸眾生上中下根，名為慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心向菩提無有疑網，名為信根。增長善法，名精進根。求善方便，名為念根。視諸眾生其心平等，名為定根。觀諸眾生上中下根，名為慧根。

「復次，心淨無濁名為信根。壞眾濁心，名精進根。念清淨法，名為念根。觀心性淨，名為定根。能令眾生住清淨法，名為慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心淨無濁名為信根。壞眾濁心，名精進根。念清淨法，名為念根。觀心性淨，名為定根。能令眾生住清淨法，名為慧根。

「復次，遠離一切弊惡之法，名為信根。求諸善法，名精進根。得已不失，名為念根。既得善法如法而住，名為定根。思惟善法不善無記，名為慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，遠離一切弊惡之法，名為信根。求諸善法，名精進根。得已不失，名為念根。既得善法如法而住，名為定根。思惟善法不善無記，名為慧根。

「復次，信根者即是施心。精進根者，即是樂施無有休息。念根者，既施之後不求果報。定根者，即平等施心無分別。慧根者，不觀福田及非福田。復有信根，即是初入善法之心。精進根者，能壞憍慢。念根者，離我我所。定根者，遠離一切六十二見。慧根者，遠離一切諸惡煩惱。是名菩薩淨五根行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，信根者即是施心。精進根者，即是樂施無有休息。念根者，既施之後不求果報。定根者，即平等施心無分別。慧根者，不觀福田及非福田。復有信根，即是初入善法之心。精進根者，能壞憍慢。念根者，離我我所。定根者，遠離一切六十二見。慧根者，遠離一切諸惡煩惱。是名菩薩淨五根行。

「云何菩薩淨五力行？善男子！菩薩摩訶薩具足五根，不為諸魔之所破壞，故名為力。一切聲聞辟支佛乘所不能及，一切眾生不能令其退大乘心，一切煩惱不能破壞，能令其心知足少欲，身得大力善覆諸根得金剛身，是名為力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨五力行？善男子！菩薩摩訶薩具足五根，不為諸魔之所破壞，故名為力。一切聲聞辟支佛乘所不能及，一切眾生不能令其退大乘心，一切煩惱不能破壞，能令其心知足少欲，身得大力善覆諸根得金剛身，是名為力。

「善男子！菩薩摩訶薩住信力時，終不造作一切諸惡；住進力時造一切善；住念力時不失善法；住定力時不為五欲樂之所壞；住慧力時遠離一切諸結煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩住信力時，終不造作一切諸惡；住進力時造一切善；住念力時不失善法；住定力時不為五欲樂之所壞；住慧力時遠離一切諸結煩惱。

「復次，住信力時不隨他語；住進力時求善不息；住念力時得陀羅尼；住定力時說法平等；住慧力時能壞一切眾生疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時不隨他語；住進力時求善不息；住念力時得陀羅尼；住定力時說法平等；住慧力時能壞一切眾生疑心。

「復次，住信力時，具得解力；住進力時，具精進力；住念力時，具解脫力；住定力時，具足願力；住慧力時，具諸行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時，具得解力；住進力時，具精進力；住念力時，具解脫力；住定力時，具足願力；住慧力時，具諸行力。

「復次，住信力時，見慳罪過；住進力時，遠離慳貪；住念力時，以所修善願向菩提；住定力時，其心平等；住慧力時，心終不求施戒定報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時，見慳罪過；住進力時，遠離慳貪；住念力時，以所修善願向菩提；住定力時，其心平等；住慧力時，心終不求施戒定報。

「復次，住信力時，能離一切破戒之垢；住進力時，至心具戒；住念力時，以所持戒願向菩提；住定力時，具清淨地；住慧力時，遠離作戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時，能離一切破戒之垢；住進力時，至心具戒；住念力時，以所持戒願向菩提；住定力時，具清淨地；住慧力時，遠離作戒。

「復次，住信力時，遠離瞋心；住精進力，修習忍辱；住念力時，以所修忍願向菩提；住定力時，護諸眾生；住慧力時，不觀眾生士夫壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時，遠離瞋心；住精進力，修習忍辱；住念力時，以所修忍願向菩提；住定力時，護諸眾生；住慧力時，不觀眾生士夫壽命。

「復次，住信力時，遠離懈怠；住進力時，所修諸行到畢竟岸；住念力時，所修精進願向菩提；住定力時，身心寂靜；住慧力時，不住善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時，遠離懈怠；住進力時，所修諸行到畢竟岸；住念力時，所修精進願向菩提；住定力時，身心寂靜；住慧力時，不住善惡。

「復次，住信力時，遠離一切怱務之事；住進力時，勤求禪支；住念力時，以所修定願向菩提；住定力時，其心常定；住慧力時，不著諸定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時，遠離一切怱務之事；住進力時，勤求禪支；住念力時，以所修定願向菩提；住定力時，其心常定；住慧力時，不著諸定。

「復次，住信力時，遠離無明；住進力時，勤求諸善；住念力時，以所修智願向菩提；住定力時，修善思惟；住慧力時，如法而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時，遠離無明；住進力時，勤求諸善；住念力時，以所修智願向菩提；住定力時，修善思惟；住慧力時，如法而住。

「復次，住信力時，具足七力；住進力時，得住七覺；住念力時，得八念處；住定力時，離七識處；住慧力時，離八邪支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，住信力時，具足七力；住進力時，得住七覺；住念力時，得八念處；住定力時，離七識處；住慧力時，離八邪支。

「復次，心於菩提無有退轉，是名信力淨信力行；不取不捨，是名進力淨進力行；修四念處，是名念力淨念力行；調伏於心，是名定力淨定力行；遠離諸見知善方便，是名慧力淨慧力行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心於菩提無有退轉，是名信力淨信力行；不取不捨，是名進力淨進力行；修四念處，是名念力淨念力行；調伏於心，是名定力淨定力行；遠離諸見知善方便，是名慧力淨慧力行。

「善男子！云何菩薩淨七覺行？終不失於助菩提法，名念覺分。不取不捨奢摩他，名擇覺分。離一切惡，名進覺分。離諸愁惱，名喜覺分。身心寂靜，名除覺分。得解脫味，名定覺分。所作已辦，名捨覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨七覺行？終不失於助菩提法，名念覺分。不取不捨奢摩他，名擇覺分。離一切惡，名進覺分。離諸愁惱，名喜覺分。身心寂靜，名除覺分。得解脫味，名定覺分。所作已辦，名捨覺分。

「復次，不捨菩提心，名念覺分。至心護法，名擇覺分。調諸眾生無有休息，名進覺分。具足善法，名喜覺分。離諸煩惱，名除覺分。能令眾生住三昧中，名定覺分。令諸眾生悉知法界，名捨覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不捨菩提心，名念覺分。至心護法，名擇覺分。調諸眾生無有休息，名進覺分。具足善法，名喜覺分。離諸煩惱，名除覺分。能令眾生住三昧中，名定覺分。令諸眾生悉知法界，名捨覺分。

「復次，不念聲聞辟支佛乘，名念覺分。分別一切法字句義，名擇覺分。求善法時三業不息，名精進覺分。離怨親心，名喜覺分。如法而住，名除覺分。隨諸世間而能調伏，名定覺分。不觀二法，名捨覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不念聲聞辟支佛乘，名念覺分。分別一切法字句義，名擇覺分。求善法時三業不息，名精進覺分。離怨親心，名喜覺分。如法而住，名除覺分。隨諸世間而能調伏，名定覺分。不觀二法，名捨覺分。

「善男子！助菩提者，覺一切法知一切法，分別諸法籌量諸法，知諸眾生心性心行，是名菩提分，亦名聖行。如是聖行，非是一切凡夫魔眾邪見所行，非是色聲香味觸行，非一切相一切受、諸心意識見聞覺知、有想無想一切法行，故名聖行。夫聖行者，非覺非非覺亦非大覺，而能對治一切諸法，然復不與諸法諍訟，是名聖行。聖行者，即是佐助菩提之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！助菩提者，覺一切法知一切法，分別諸法籌量諸法，知諸眾生心性心行，是名菩提分，亦名聖行。如是聖行，非是一切凡夫魔眾邪見所行，非是色聲香味觸行，非一切相一切受、諸心意識見聞覺知、有想無想一切法行，故名聖行。夫聖行者，非覺非非覺亦非大覺，而能對治一切諸法，然復不與諸法諍訟，是名聖行。聖行者，即是佐助菩提之法。

「善男子！云何菩薩淨八道行？八道者，所謂正見。云何正見？正見者，見一切法皆悉平等。如是正見，不名空見。何以故？自有正見非是空見。如是二見，亦名同見。復有我見、眾生見、空見，不名正見，如是三見亦復同見。又眾生見、命見、空見，不名正見，如是三見亦復同見。又有我見、斷見、空見，不名正見，如是三見亦復同見。又有有見、無見、空見，不名正見，如是三見亦復同見。復有四見：佛見、法見、僧見、空見，是名正見，如是四見不名空見。善男子！若有人著如是見者，不名正見。若不著者，乃名正見。何以故？夫正見者，見無分別、平等無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨八道行？八道者，所謂正見。云何正見？正見者，見一切法皆悉平等。如是正見，不名空見。何以故？自有正見非是空見。如是二見，亦名同見。復有我見、眾生見、空見，不名正見，如是三見亦復同見。又眾生見、命見、空見，不名正見，如是三見亦復同見。又有我見、斷見、空見，不名正見，如是三見亦復同見。又有有見、無見、空見，不名正見，如是三見亦復同見。復有四見：佛見、法見、僧見、空見，是名正見，如是四見不名空見。善男子！若有人著如是見者，不名正見。若不著者，乃名正見。何以故？夫正見者，見無分別、平等無二。

「云何名為平等見耶？若作是念，凡夫法下、學法為上，如是名為非平等見。凡夫法漏、學法無漏，凡夫法食、緣覺無食，凡夫法垢、菩薩法淨，凡夫有為、佛是無為，如是見者非平等見。若能觀察凡夫之法，乃至佛法無有差別，乃名平等。若能觀見凡夫法空，至佛法空，是名正見。觀凡夫法從因緣生，辟支佛法亦從緣生，乃名正見。若觀凡夫法寂靜、菩薩法寂靜，是名正見。若觀凡夫法不具足，乃至佛法亦不具足，是名正見。若觀我與無我無有差別，無差別見，乃名正見。若如是見，則不見於上中下法，於一切法亦無覺觀，是名正見。正見者，名無所見；無所見者即是正見。若如是見，是人乃至不見一法、一法相貌、一法光明。善男子！若如是見，是名佛法之正見也。」說是法時，五百比丘得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為平等見耶？若作是念，凡夫法下、學法為上，如是名為非平等見。凡夫法漏、學法無漏，凡夫法食、緣覺無食，凡夫法垢、菩薩法淨，凡夫有為、佛是無為，如是見者非平等見。若能觀察凡夫之法，乃至佛法無有差別，乃名平等。若能觀見凡夫法空，至佛法空，是名正見。觀凡夫法從因緣生，辟支佛法亦從緣生，乃名正見。若觀凡夫法寂靜、菩薩法寂靜，是名正見。若觀凡夫法不具足，乃至佛法亦不具足，是名正見。若觀我與無我無有差別，無差別見，乃名正見。若如是見，則不見於上中下法，於一切法亦無覺觀，是名正見。正見者，名無所見；無所見者即是正見。若如是見，是人乃至不見一法、一法相貌、一法光明。善男子！若如是見，是名佛法之正見也。」說是法時，五百比丘得阿羅漢果。

「善男子！云何正覺？正覺者離一切覺，覺者名為智慧方便。觀法知法，是名正覺。觀察諸法何者是垢？何者是淨？如是觀已，都不覺知等與不等，離一切覺，是名正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何正覺？正覺者離一切覺，覺者名為智慧方便。觀法知法，是名正覺。觀察諸法何者是垢？何者是淨？如是觀已，都不覺知等與不等，離一切覺，是名正覺。

「云何正語？口所出言不自焦惱亦不焦他，不自污辱亦不污他，不自生慢不生他慢，不自誑惑不誑惑他，是名正語。復次正語，凡有所說，說一切法皆悉平等，善能分別有為之相，是名正語。復次正語，說一切法空無相願，無生無滅無出無沒，是名正語。復次正語，說有為苦無常無我、涅槃寂靜，是名正語。若有眾生說言眾生，一切無有壽命士夫，一切諸法從因緣生、從因緣滅，猶如子果，是名正語。淨正語者即是佛語，是名淨正語行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正語？口所出言不自焦惱亦不焦他，不自污辱亦不污他，不自生慢不生他慢，不自誑惑不誑惑他，是名正語。復次正語，凡有所說，說一切法皆悉平等，善能分別有為之相，是名正語。復次正語，說一切法空無相願，無生無滅無出無沒，是名正語。復次正語，說有為苦無常無我、涅槃寂靜，是名正語。若有眾生說言眾生，一切無有壽命士夫，一切諸法從因緣生、從因緣滅，猶如子果，是名正語。淨正語者即是佛語，是名淨正語行。

「云何正業？正業者，若業雖能壞一切業，亦不名業。若業能作寂靜之因，不垢不淨，能壞煩惱不令增長，是名正業。知業如是猶作善業，亦觀諸業皆悉空寂，無有堅實是苦無樂，是名正業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正業？正業者，若業雖能壞一切業，亦不名業。若業能作寂靜之因，不垢不淨，能壞煩惱不令增長，是名正業。知業如是猶作善業，亦觀諸業皆悉空寂，無有堅實是苦無樂，是名正業。

「云何正命？正命者，若命不妨自身他身，不增一切諸惡煩惱，非惡業活，是名正命。菩薩摩訶薩於諸眾生淨於正命，以是正命願向菩提，是名正命，如是正命能利自他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正命？正命者，若命不妨自身他身，不增一切諸惡煩惱，非惡業活，是名正命。菩薩摩訶薩於諸眾生淨於正命，以是正命願向菩提，是名正命，如是正命能利自他。

「正精進者，勤作方便求諸善法，欲心不息無有厭悔，是名精進。推求諸法平等之性，亦不觀法等與不等，不作非不作，了知於如法性實性，名正精進。宣說正法令諸眾生離邪精進，亦知眾生所修行行，是名正精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正精進者，勤作方便求諸善法，欲心不息無有厭悔，是名精進。推求諸法平等之性，亦不觀法等與不等，不作非不作，了知於如法性實性，名正精進。宣說正法令諸眾生離邪精進，亦知眾生所修行行，是名正精進。

「云何正念？若念施、戒、忍辱、精進、禪定、智慧、四無量心，是名正念。復有正念，攝諸煩惱不令妄起，不近一切惡魔諸業，不墮惡道不起惡心，常修一切正善之法，遠離一切邪惡之法，是名正念。菩薩住是正念之中，獲得正聚沙門正果，是名正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正念？若念施、戒、忍辱、精進、禪定、智慧、四無量心，是名正念。復有正念，攝諸煩惱不令妄起，不近一切惡魔諸業，不墮惡道不起惡心，常修一切正善之法，遠離一切邪惡之法，是名正念。菩薩住是正念之中，獲得正聚沙門正果，是名正念。

「云何正定？修行聖行，知苦離集證滅修道，是名正定。復有正定，觀一切法皆悉平等。若觀我淨一切亦淨，若觀我空一切亦空，雖作是觀不入正位，是名菩薩之正定也。菩薩摩訶薩住是定中，於一念頃得一切智，是名正定。」說是法時，萬六千天與人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正定？修行聖行，知苦離集證滅修道，是名正定。復有正定，觀一切法皆悉平等。若觀我淨一切亦淨，若觀我空一切亦空，雖作是觀不入正位，是名菩薩之正定也。菩薩摩訶薩住是定中，於一念頃得一切智，是名正定。」說是法時，萬六千天與人發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！云何菩薩淨神通行？善男子！天眼五種：悉能覩見十方世界，及見十方世界諸佛，亦見眾生出生退沒，所見十方無有罣礙，勝於一切聲聞、緣覺及諸天人。菩薩具足如是五事，則能了了見一切法，是名菩薩淨天眼行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨神通行？善男子！天眼五種：悉能覩見十方世界，及見十方世界諸佛，亦見眾生出生退沒，所見十方無有罣礙，勝於一切聲聞、緣覺及諸天人。菩薩具足如是五事，則能了了見一切法，是名菩薩淨天眼行。

「菩薩摩訶薩得天耳通，聞五種聲：人聲、非人聲、地獄聲、十方諸佛說法之聲、一切眾生語言音聲，是名菩薩淨天耳行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩得天耳通，聞五種聲：人聲、非人聲、地獄聲、十方諸佛說法之聲、一切眾生語言音聲，是名菩薩淨天耳行。

「云何菩薩淨他心智行？知他心智亦有五種：悉知一切人天之心、地獄餓鬼畜生等心、知過去心、知未來心、知現在心，是名菩薩淨他心智行。復有他心智，知是眾生是正定聚、是邪定聚、是不定聚，知是眾生有貪瞋癡，既了知已隨應說法，眾生聞已得壞煩惱，是名菩薩淨他心智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨他心智行？知他心智亦有五種：悉知一切人天之心、地獄餓鬼畜生等心、知過去心、知未來心、知現在心，是名菩薩淨他心智行。復有他心智，知是眾生是正定聚、是邪定聚、是不定聚，知是眾生有貪瞋癡，既了知已隨應說法，眾生聞已得壞煩惱，是名菩薩淨他心智行。

「云何菩薩淨宿命智行？了知是身從貪恚癡因緣而生，了知是身從施戒忍精進定慧慈悲喜捨因緣而生，了知是身具足不具足，了知是身因無明愛及四倒生，了知是身施因緣故具足財物及以眷屬，如是等智，是名菩薩淨宿命智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨宿命智行？了知是身從貪恚癡因緣而生，了知是身從施戒忍精進定慧慈悲喜捨因緣而生，了知是身具足不具足，了知是身因無明愛及四倒生，了知是身施因緣故具足財物及以眷屬，如是等智，是名菩薩淨宿命智行。

「云何菩薩淨神通行？神通行者亦有五種：一者、示色；二者、解種種語而為說法；三者、善能了知心意識等；四者、能覺諸法說一切法，是名菩薩淨神通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨神通行？神通行者亦有五種：一者、示色；二者、解種種語而為說法；三者、善能了知心意識等；四者、能覺諸法說一切法，是名菩薩淨神通行。

「善男子！如是五通為漏盡故，菩薩修習而不盡漏，為欲了知一切諸漏。何以故？調眾生故。善男子！譬如一城縱廣一由旬，多有諸門，路嶮黑闇甚可怖畏，有入城者多受安樂。復有一人，唯有一子愛念甚重，遙聞彼城如是快樂，即便捨子欲往入城。是人方便得過嶮道，到彼城門一足已入，未舉一足，即念其子。尋作是念：『我唯一子，來時云何竟不與俱，誰能養護令離眾苦？』即捨樂城還向子所。善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，為憐愍故修習五通，既修習已，垂得盡漏而不取證。何以故？愍眾生故捨漏盡通，乃至行於凡夫地中。善男子！城者喻於大般涅槃，多諸門者喻於八萬諸三昧門，路嶮難者喻諸魔業，到城門者喻於五通，一足入者喻於智慧，一足未入者喻於菩薩未證解脫。言一子者喻於五道一切眾生，顧念子者喻大悲心。還子所者喻調眾生，能得解脫而不證者即是方便。善男子！菩薩摩訶薩，大慈大悲不可思議！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是五通為漏盡故，菩薩修習而不盡漏，為欲了知一切諸漏。何以故？調眾生故。善男子！譬如一城縱廣一由旬，多有諸門，路嶮黑闇甚可怖畏，有入城者多受安樂。復有一人，唯有一子愛念甚重，遙聞彼城如是快樂，即便捨子欲往入城。是人方便得過嶮道，到彼城門一足已入，未舉一足，即念其子。尋作是念：『我唯一子，來時云何竟不與俱，誰能養護令離眾苦？』即捨樂城還向子所。善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，為憐愍故修習五通，既修習已，垂得盡漏而不取證。何以故？愍眾生故捨漏盡通，乃至行於凡夫地中。善男子！城者喻於大般涅槃，多諸門者喻於八萬諸三昧門，路嶮難者喻諸魔業，到城門者喻於五通，一足入者喻於智慧，一足未入者喻於菩薩未證解脫。言一子者喻於五道一切眾生，顧念子者喻大悲心。還子所者喻調眾生，能得解脫而不證者即是方便。善男子！菩薩摩訶薩，大慈大悲不可思議！」

寶髻菩薩白佛言：「世尊！如佛所說大慈大悲不可思議。實如聖教，不但慈悲不可思議，善方便力亦不可思議。菩薩了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提而不證之，為眾生故行於生死，不為生死之所污染。世尊！菩薩摩訶薩具何等法，在生死中心不厭悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻菩薩白佛言：「世尊！如佛所說大慈大悲不可思議。實如聖教，不但慈悲不可思議，善方便力亦不可思議。菩薩了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提而不證之，為眾生故行於生死，不為生死之所污染。世尊！菩薩摩訶薩具何等法，在生死中心不厭悔？」

「善男子！菩薩摩訶薩具二十一法，在生死中而不生悔：一者、所修善法共大慈行；二者、所修慈心共大悲行；三者、所修大悲共調眾生行；四者、調伏眾生共精進行；五者、所修精進共善心行；六者、所修善心共方便行；七者、所修方便與慧共行；八者、所修習慧共禪定行；九者、所修四禪共神通行；十者、所修神通與智共行；十一者、所修習智與欲共行；十二者、所修習欲與念共行；十三者、所修習念共菩提心行；十四者、所修菩提共四攝行；十五者、所修四攝與戒共行；十六者、所修戒禁共多聞行；十七者、所修多聞共如法住行；十八者、如法共住陀羅尼行；十九者、陀羅尼共無礙智行；二十者、無礙智共功德莊嚴行；二十一者、功德莊嚴共智慧莊嚴行。是名菩薩二十一法，在生死中不生厭悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具二十一法，在生死中而不生悔：一者、所修善法共大慈行；二者、所修慈心共大悲行；三者、所修大悲共調眾生行；四者、調伏眾生共精進行；五者、所修精進共善心行；六者、所修善心共方便行；七者、所修方便與慧共行；八者、所修習慧共禪定行；九者、所修四禪共神通行；十者、所修神通與智共行；十一者、所修習智與欲共行；十二者、所修習欲與念共行；十三者、所修習念共菩提心行；十四者、所修菩提共四攝行；十五者、所修四攝與戒共行；十六者、所修戒禁共多聞行；十七者、所修多聞共如法住行；十八者、如法共住陀羅尼行；十九者、陀羅尼共無礙智行；二十者、無礙智共功德莊嚴行；二十一者、功德莊嚴共智慧莊嚴行。是名菩薩二十一法，在生死中不生厭悔。」

寶髻菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩莊嚴自身，亦令眾生得大利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩莊嚴自身，亦令眾生得大利益？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩若具多聞則名莊嚴，為他演說名大利益。復次，得大總持名為莊嚴，為他演說名大利益。復次，無有放逸名為莊嚴，調伏眾生名大利益。復次，三十二相名為莊嚴，具大智慧名大利益。復次，口言柔軟名為莊嚴，說如說行名大利益。復次，能一切施名為莊嚴，不求果報名大利益。善男子！是名菩薩莊嚴自身，亦令眾生得大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩若具多聞則名莊嚴，為他演說名大利益。復次，得大總持名為莊嚴，為他演說名大利益。復次，無有放逸名為莊嚴，調伏眾生名大利益。復次，三十二相名為莊嚴，具大智慧名大利益。復次，口言柔軟名為莊嚴，說如說行名大利益。復次，能一切施名為莊嚴，不求果報名大利益。善男子！是名菩薩莊嚴自身，亦令眾生得大利益。

「善男子！過去無量阿僧祇劫，劫名樂喜，彼中有佛，號一切眾生樂念如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，其佛世界名曰天觀。善男子！何故彼劫名曰樂喜？彼大劫中具有六萬諸佛出世。彼劫之初，首陀婆天唱如是言：『是劫當有六萬佛出。』眾生聞已心皆樂喜，是故彼劫名曰樂喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過去無量阿僧祇劫，劫名樂喜，彼中有佛，號一切眾生樂念如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，其佛世界名曰天觀。善男子！何故彼劫名曰樂喜？彼大劫中具有六萬諸佛出世。彼劫之初，首陀婆天唱如是言：『是劫當有六萬佛出。』眾生聞已心皆樂喜，是故彼劫名曰樂喜。

「善男子！其佛世界莊嚴微妙無有限量，快樂好妙如天無別，是故世界名曰天觀。其土皆悉栴檀為地，一切無有土沙塵霧，其香遍薰無量佛土。其地周遍出諸蓮華，一一諸華有大光明遍照其土。其土眾生悉得神通足不蹈地，乃至無有一人處胎皆悉化生，一切不聞女人之名，亦無受苦三惡道名。一切眾生禪喜為食，其土無有三乘之名。一切皆以真金、瓔珞、天冠、寶飾而自莊嚴。雖無剃髮染衣袈裟，而亦得名出家之人。何以故？於一切物捨無貪故。彼土如來色如梵天，現梵天身，為諸菩薩演說法要。若他世界有諸菩薩，見彼佛已受大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其佛世界莊嚴微妙無有限量，快樂好妙如天無別，是故世界名曰天觀。其土皆悉栴檀為地，一切無有土沙塵霧，其香遍薰無量佛土。其地周遍出諸蓮華，一一諸華有大光明遍照其土。其土眾生悉得神通足不蹈地，乃至無有一人處胎皆悉化生，一切不聞女人之名，亦無受苦三惡道名。一切眾生禪喜為食，其土無有三乘之名。一切皆以真金、瓔珞、天冠、寶飾而自莊嚴。雖無剃髮染衣袈裟，而亦得名出家之人。何以故？於一切物捨無貪故。彼土如來色如梵天，現梵天身，為諸菩薩演說法要。若他世界有諸菩薩，見彼佛已受大歡喜。

「善男子！彼佛若欲宣說法化，昇大法座在大眾上七多羅樹，常略說法。何以故？一切眾生根猛利故。如來所說唯是一句，而諸眾生解百千句。如來常說四淨之法。何等為四？一者、波羅蜜淨；二者、助菩提淨；三者、神通淨；四者、調眾生淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼佛若欲宣說法化，昇大法座在大眾上七多羅樹，常略說法。何以故？一切眾生根猛利故。如來所說唯是一句，而諸眾生解百千句。如來常說四淨之法。何等為四？一者、波羅蜜淨；二者、助菩提淨；三者、神通淨；四者、調眾生淨。

「時有菩薩，名曰寶聚，白佛言：『世尊！云何菩薩莊嚴自身，亦令眾生得大利益？』彼佛答言：『善男子！菩薩若具無礙智者名為莊嚴，能作智明名大利益。』爾時，彼佛說是法時，六千菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有菩薩，名曰寶聚，白佛言：『世尊！云何菩薩莊嚴自身，亦令眾生得大利益？』彼佛答言：『善男子！菩薩若具無礙智者名為莊嚴，能作智明名大利益。』爾時，彼佛說是法時，六千菩薩得無生忍。

「時彼菩薩復白佛言：『世尊！云何菩薩莊嚴菩提樹？』佛言：『善男子！菩薩若能修不放逸，是名莊嚴菩提之樹。云何名為不放逸？不放逸者名如法住，如法住者如說而住。復次，不放逸者，名無量莊嚴、無量布施、無量持戒、無量忍辱、無量精進、無量禪定、無量智慧、無量佛法、無量調伏、無量功德智慧莊嚴、供養無量諸佛世尊，具智慧故無量多聞，為增智慧故無量修奢摩他、毘婆舍那。成就如是無量等法，名為莊嚴菩提之樹，亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！一切佐助菩提之法，以不放逸而為根本，具大莊嚴一切智慧，不失一切善法，遠離一切煩惱，攝取一切諸法。於一切法無有罣礙，調伏諸根護諸善法不令退失，知時非時，具足十力、四無所畏佛法頂法，名不放逸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼菩薩復白佛言：『世尊！云何菩薩莊嚴菩提樹？』佛言：『善男子！菩薩若能修不放逸，是名莊嚴菩提之樹。云何名為不放逸？不放逸者名如法住，如法住者如說而住。復次，不放逸者，名無量莊嚴、無量布施、無量持戒、無量忍辱、無量精進、無量禪定、無量智慧、無量佛法、無量調伏、無量功德智慧莊嚴、供養無量諸佛世尊，具智慧故無量多聞，為增智慧故無量修奢摩他、毘婆舍那。成就如是無量等法，名為莊嚴菩提之樹，亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！一切佐助菩提之法，以不放逸而為根本，具大莊嚴一切智慧，不失一切善法，遠離一切煩惱，攝取一切諸法。於一切法無有罣礙，調伏諸根護諸善法不令退失，知時非時，具足十力、四無所畏佛法頂法，名不放逸。』

「善男子！說是法時，萬二千菩薩得無生忍。爾時寶聚菩薩，即汝身是。善男子！汝今當知具不放逸菩薩摩訶薩，則能莊嚴菩提之樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！說是法時，萬二千菩薩得無生忍。爾時寶聚菩薩，即汝身是。善男子！汝今當知具不放逸菩薩摩訶薩，則能莊嚴菩提之樹。

「善男子！云何菩薩淨於調伏？善男子！眾生之行無量無邊不可思議，調伏亦爾，無量無邊不可思議，菩薩行亦無量無邊不可思議。菩薩摩訶薩一心至心，調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨於調伏？善男子！眾生之行無量無邊不可思議，調伏亦爾，無量無邊不可思議，菩薩行亦無量無邊不可思議。菩薩摩訶薩一心至心，調伏眾生。

「善男子！有諸眾生聞說惠施則得調伏，或有眾生聞說持戒而得調伏，復有眾生聞說施戒而得調伏，復有眾生軟語調伏，復有眾生瞋語調伏，復有眾生具二種語而得調伏，復有眾生聞說身業而得調伏，復有眾生聞說捨身而得調伏，復有眾生勝能調伏，復有眾生強可調伏，復有眾生聞說呵責而得調伏，復有眾生施時調伏，復有眾生初時調伏。復有眾生見妙色已而得調伏，聲香味觸亦復如是。復有眾生常親近故而得調伏，復有眾生常遠住故而得調伏，復有眾生見佛調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生聞說惠施則得調伏，或有眾生聞說持戒而得調伏，復有眾生聞說施戒而得調伏，復有眾生軟語調伏，復有眾生瞋語調伏，復有眾生具二種語而得調伏，復有眾生聞說身業而得調伏，復有眾生聞說捨身而得調伏，復有眾生勝能調伏，復有眾生強可調伏，復有眾生聞說呵責而得調伏，復有眾生施時調伏，復有眾生初時調伏。復有眾生見妙色已而得調伏，聲香味觸亦復如是。復有眾生常親近故而得調伏，復有眾生常遠住故而得調伏，復有眾生見佛調伏。

「或有眾生聞法調伏，或有眾生聞無常法而得調伏，苦空無我亦復如是。或有眾生聞說施聲而得調伏，戒忍精進禪定智聲亦復如是。或有眾生聞說一切有為無常而得調伏，或有眾生聞讚人天而得調伏。或有眾生聞聲聞乘而得調伏，辟支佛乘、佛乘亦復如是。或以四攝而得調伏，或以三攝、二攝、一攝而得調伏，或復不以四攝之法而得調伏。或因內施而得調伏，外施內外施亦復如是。或聞宣說地獄中苦而得調伏，餓鬼、畜生、人天亦爾。或說純樂而得調伏，或聞純苦而得調伏，或聞苦樂而得調伏。或有覩見比丘形像而得調伏，比丘尼、優婆塞、優婆夷像而得調伏。或因種種作倡伎樂而得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有眾生聞法調伏，或有眾生聞無常法而得調伏，苦空無我亦復如是。或有眾生聞說施聲而得調伏，戒忍精進禪定智聲亦復如是。或有眾生聞說一切有為無常而得調伏，或有眾生聞讚人天而得調伏。或有眾生聞聲聞乘而得調伏，辟支佛乘、佛乘亦復如是。或以四攝而得調伏，或以三攝、二攝、一攝而得調伏，或復不以四攝之法而得調伏。或因內施而得調伏，外施內外施亦復如是。或聞宣說地獄中苦而得調伏，餓鬼、畜生、人天亦爾。或說純樂而得調伏，或聞純苦而得調伏，或聞苦樂而得調伏。或有覩見比丘形像而得調伏，比丘尼、優婆塞、優婆夷像而得調伏。或因種種作倡伎樂而得調伏。

「善男子！菩薩如是能知種種調伏眾生行，是名菩薩能行六波羅蜜，具足佐助菩提之法，具足神通調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩如是能知種種調伏眾生行，是名菩薩能行六波羅蜜，具足佐助菩提之法，具足神通調伏眾生。

「善男子！若有菩薩具足四法，則能調伏一切眾生：一者、心不悔厭；二者、不貪諸樂；三者、知時非時；四者、了知諸心。復有四法。何等為四？一者、正語；二者、愛語；三者、淨語；四者、如法語。復有四法：一者、於諸眾生心無罣礙；二者、悲心；三者、利益心；四者、自調諸根。復有四法：一者、淨於自心；二者、憐愍他心；三者、勤行精進；四者、遠離受樂。善男子！是故菩薩摩訶薩調伏之行，無量無邊不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩具足四法，則能調伏一切眾生：一者、心不悔厭；二者、不貪諸樂；三者、知時非時；四者、了知諸心。復有四法。何等為四？一者、正語；二者、愛語；三者、淨語；四者、如法語。復有四法：一者、於諸眾生心無罣礙；二者、悲心；三者、利益心；四者、自調諸根。復有四法：一者、淨於自心；二者、憐愍他心；三者、勤行精進；四者、遠離受樂。善男子！是故菩薩摩訶薩調伏之行，無量無邊不可思議。

「善男子！過去無量阿僧祇劫，有劫名愛，是中有佛，號廣光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名寂靜。彼佛具有九萬六千億聲聞眾，八萬四千諸菩薩眾，其土人民壽命十七萬二千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過去無量阿僧祇劫，有劫名愛，是中有佛，號廣光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界名寂靜。彼佛具有九萬六千億聲聞眾，八萬四千諸菩薩眾，其土人民壽命十七萬二千歲。

「爾時，有一大王之子，名財功德，婆羅門種，顏貌端正眾生樂見。年十六時，自恃端正而生憍慢，初不向佛恭敬禮拜。爾時，如來即作是念：『如是王子，今將退失阿耨多羅三藐三菩提，善根不熟；若得善友，則得詣佛聞法受持。』爾時，如來即於八萬四千菩薩大眾之中行籌而言：『誰能調伏是婆羅門子？誰能於是八萬四千年中，經常往返是王子家若受眾苦？所謂罵打心不生悔。』八萬四千諸菩薩等，乃至無有一人取籌；第二、第三亦復如是。第三唱已，有一菩薩名淨精進，即從座起偏袒右肩，右膝著地合掌而言：『世尊！我今能詣彼王子家甘心受苦。』說是語時，三千大千世界為大震動。一切人天咸共同聲唱言：『善哉，善哉！大士！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有一大王之子，名財功德，婆羅門種，顏貌端正眾生樂見。年十六時，自恃端正而生憍慢，初不向佛恭敬禮拜。爾時，如來即作是念：『如是王子，今將退失阿耨多羅三藐三菩提，善根不熟；若得善友，則得詣佛聞法受持。』爾時，如來即於八萬四千菩薩大眾之中行籌而言：『誰能調伏是婆羅門子？誰能於是八萬四千年中，經常往返是王子家若受眾苦？所謂罵打心不生悔。』八萬四千諸菩薩等，乃至無有一人取籌；第二、第三亦復如是。第三唱已，有一菩薩名淨精進，即從座起偏袒右肩，右膝著地合掌而言：『世尊！我今能詣彼王子家甘心受苦。』說是語時，三千大千世界為大震動。一切人天咸共同聲唱言：『善哉，善哉！大士！』

「時淨精進菩薩即便往彼王子門立。王子見之，惡言呰毀以土坌面，刀杖瓦石而加其身。菩薩爾時不瞋、不去、心不疲厭，經一千年受如是苦。過二萬歲，乃得至彼第二門下。八萬四千年七日未滿，方得至其第七門下。爾時，王子見是菩薩，便作是言：『道士今來何所求索？』即於菩薩生不思議心。『云何是人經爾所時，多受眾苦而心不厭？』第二、第三亦如是言：『道士今來欲何所求？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時淨精進菩薩即便往彼王子門立。王子見之，惡言呰毀以土坌面，刀杖瓦石而加其身。菩薩爾時不瞋、不去、心不疲厭，經一千年受如是苦。過二萬歲，乃得至彼第二門下。八萬四千年七日未滿，方得至其第七門下。爾時，王子見是菩薩，便作是言：『道士今來何所求索？』即於菩薩生不思議心。『云何是人經爾所時，多受眾苦而心不厭？』第二、第三亦如是言：『道士今來欲何所求？』

「爾時，菩薩知彼王子心已調伏，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩知彼王子心已調伏，即說偈言：

「『世間所有一切財， 金銀琉璃及頗梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世間所有一切財， 金銀琉璃及頗梨，

及四供養我不須， 唯為法故來至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及四供養我不須， 唯為法故來至此。

此世有佛名廣光， 為眾生說無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世有佛名廣光， 為眾生說無上法，

眾生聞已離煩惱， 亦受無量甘露味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞已離煩惱， 亦受無量甘露味。

諸佛世尊出於世， 甚難於彼靈瑞華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊出於世， 甚難於彼靈瑞華，

今此世出無上尊， 汝乃放逸沈欲海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此世出無上尊， 汝乃放逸沈欲海。

一切眾生常闇行， 無上如來施慧炬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生常闇行， 無上如來施慧炬，

自恃財色生憍慢， 而不往詣如來尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自恃財色生憍慢， 而不往詣如來尊。

一切財寶眾生命， 佛說是二悉無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切財寶眾生命， 佛說是二悉無常，

眾生若聞是甘露， 不詣佛者名放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若聞是甘露， 不詣佛者名放逸。

汝本往昔行菩提， 請諸眾生許法味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝本往昔行菩提， 請諸眾生許法味，

汝今猶屬諸煩惱， 云何能調諸放逸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今猶屬諸煩惱， 云何能調諸放逸？

我今求汝共詣佛， 破壞憍慢離煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今求汝共詣佛， 破壞憍慢離煩惱，

勤修精進捨國事， 令汝終時心不悔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修精進捨國事， 令汝終時心不悔。』

是時王子聞是已， 遠離憍慢即生信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時王子聞是已， 遠離憍慢即生信，

讚歎恭敬淨精進， 懺悔先來所加苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎恭敬淨精進， 懺悔先來所加苦。

『我今捨離國土事， 及以上妙五欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我今捨離國土事， 及以上妙五欲樂，

壞破憍慢至佛所， 聽甘露法調眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞破憍慢至佛所， 聽甘露法調眾生。』

八萬四千眾圍遶， 持妙香華往供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千眾圍遶， 持妙香華往供養，

到已即便奉獻佛， 破慢至心而聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到已即便奉獻佛， 破慢至心而聽法。

禮拜合掌心歡喜， 向佛世尊發是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮拜合掌心歡喜， 向佛世尊發是言：

『我今歸依淨精進， 受苦不悔調伏我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我今歸依淨精進， 受苦不悔調伏我；

雖設多供不能報， 今於佛前至心悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖設多供不能報， 今於佛前至心悔。

我所修行菩提道， 以慈悲心調眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所修行菩提道， 以慈悲心調眾生，

我更不造放逸心， 乃至獲得菩提道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我更不造放逸心， 乃至獲得菩提道。』

「善男子！爾時，王子即捨王位，在佛法中出家聽法，如法而住得無生忍。善男子！汝知爾時淨精進者豈異人乎？莫作斯觀，即我身是；財功德者，即彌勒是。善男子！是故菩薩調眾生行，無量無邊不可思議。若有菩薩能調眾生，是真菩薩所修之業。善男子！菩薩摩訶薩有四種業：一者、淨佛國土菩薩業；二者、淨身菩薩業；三者、淨口菩薩業；四者、求一切佛法菩薩業。復有四業：一者、知心；二者、知根；三者、知病；四者、能治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，王子即捨王位，在佛法中出家聽法，如法而住得無生忍。善男子！汝知爾時淨精進者豈異人乎？莫作斯觀，即我身是；財功德者，即彌勒是。善男子！是故菩薩調眾生行，無量無邊不可思議。若有菩薩能調眾生，是真菩薩所修之業。善男子！菩薩摩訶薩有四種業：一者、淨佛國土菩薩業；二者、淨身菩薩業；三者、淨口菩薩業；四者、求一切佛法菩薩業。復有四業：一者、知心；二者、知根；三者、知病；四者、能治。」

爾時，寶髻菩薩聞是法已，即以髻上真寶之珠價直無量，從無量業之所出生，奉獻如來。作是誓願：「我今以是頂寶施佛，願此功德為眾生首，因是因緣得無上智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶髻菩薩聞是法已，即以髻上真寶之珠價直無量，從無量業之所出生，奉獻如來。作是誓願：「我今以是頂寶施佛，願此功德為眾生首，因是因緣得無上智。」

爾時，世尊即便微笑。是時，口中出大光明，種種雜色，悉能隱蔽一切光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑。是時，口中出大光明，種種雜色，悉能隱蔽一切光明。

爾時，疾辯菩薩即起合掌，白佛言：「世尊！何因緣故如來微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，疾辯菩薩即起合掌，白佛言：「世尊！何因緣故如來微笑？」

佛言：「善男子！汝見寶髻施我頂寶不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝見寶髻施我頂寶不？」

「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已見。世尊！」

「善男子！如是菩薩已於無量無邊佛所，發阿耨多羅三藐三菩提心，持戒精進求於菩提，供養無量恒河沙等諸佛、世尊，亦已調伏恒河沙等無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是菩薩已於無量無邊佛所，發阿耨多羅三藐三菩提心，持戒精進求於菩提，供養無量恒河沙等諸佛、世尊，亦已調伏恒河沙等無量眾生。

「善男子！如是菩薩於未來世，過十阿僧祇劫，當得阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶出，世界名淨光，劫名無垢。其佛世界七寶所成，光明遍照十方世界，一切人民無有飢渴，一切皆是清淨菩薩，耳初不聞二乘之名，常聞純一大乘之法，是故如來名曰寶出。一切菩薩具足神通，其土無主唯除法王，一切眾生悉得化生，亦復無有三惡之名，及男女根愛欲之名。無有眾生不具諸根，亦無邊地，眾生壽命四萬中劫。是佛、世尊不說餘事，唯除六度菩薩慈悲一切利根，聞說一句悟解千句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是菩薩於未來世，過十阿僧祇劫，當得阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶出，世界名淨光，劫名無垢。其佛世界七寶所成，光明遍照十方世界，一切人民無有飢渴，一切皆是清淨菩薩，耳初不聞二乘之名，常聞純一大乘之法，是故如來名曰寶出。一切菩薩具足神通，其土無主唯除法王，一切眾生悉得化生，亦復無有三惡之名，及男女根愛欲之名。無有眾生不具諸根，亦無邊地，眾生壽命四萬中劫。是佛、世尊不說餘事，唯除六度菩薩慈悲一切利根，聞說一句悟解千句。

「是佛常為一切菩薩說陀羅尼金剛句。云何名為陀羅尼金剛句？陀羅尼金剛句者即是一句。如是一句，即攝一切法句無盡法句；無盡法句一切諸佛所不能盡，是故名為無盡法句行。無盡法句攝一切字，一切字者攝一切法句。一時不得說於二字，一字亦復不合二字，是故名一句，名為作句，名為字句。若不分別字句法句作句，是名陀羅尼金剛句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是佛常為一切菩薩說陀羅尼金剛句。云何名為陀羅尼金剛句？陀羅尼金剛句者即是一句。如是一句，即攝一切法句無盡法句；無盡法句一切諸佛所不能盡，是故名為無盡法句行。無盡法句攝一切字，一切字者攝一切法句。一時不得說於二字，一字亦復不合二字，是故名一句，名為作句，名為字句。若不分別字句法句作句，是名陀羅尼金剛句。

「善男子！如是陀羅尼金剛句，彼佛常為諸菩薩說。善男子！若我一劫、若減一劫，說彼如來所有功德不能具盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是陀羅尼金剛句，彼佛常為諸菩薩說。善男子！若我一劫、若減一劫，說彼如來所有功德不能具盡。」

爾時，寶髻聞授記已，心大歡喜，說偈讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶髻聞授記已，心大歡喜，說偈讚歎：

「一切知見一切事， 得到一切法彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切知見一切事， 得到一切法彼岸，

遠離一切諸煩惱， 是故名佛無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸煩惱， 是故名佛無上尊。

我所供養無量佛， 如來善了如一佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所供養無量佛， 如來善了如一佛，

如來獲得無礙智， 故知三世無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來獲得無礙智， 故知三世無障礙。

如來今為我授記， 令我遠離疑網心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來今為我授記， 令我遠離疑網心，

我亦當得真實道， 如今釋迦牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦當得真實道， 如今釋迦牟尼尊。

一切大地能令散， 虛空日月可令落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大地能令散， 虛空日月可令落，

如來之言無有二， 是故我定得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來之言無有二， 是故我定得菩提。

正語實語微妙語， 授我無上菩提記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正語實語微妙語， 授我無上菩提記，

若我真實得菩提， 當善調伏無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我真實得菩提， 當善調伏無量眾。

我之所得淨妙國， 及其大眾佛已說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我之所得淨妙國， 及其大眾佛已說，

我今聞此無上法， 壞疑趣向於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今聞此無上法， 壞疑趣向於菩提。

我今精進修菩提， 調伏眾生心不悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今精進修菩提， 調伏眾生心不悔，

今佛口施我信力， 無上智慧及佛力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛口施我信力， 無上智慧及佛力。」

說是偈時，萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，各作是言：「願我皆得生彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈時，萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，各作是言：「願我皆得生彼世界。」

爾時，世尊告阿難言：「汝當受持如是正法，讀誦廣說，為大利益諸天世人。阿難！若有眾生信受是經，定當為我之所授記。善男子！若以三千大千世界滿中七寶給施眾生，滿一千年，不如有人受持讀寫如是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝當受持如是正法，讀誦廣說，為大利益諸天世人。阿難！若有眾生信受是經，定當為我之所授記。善男子！若以三千大千世界滿中七寶給施眾生，滿一千年，不如有人受持讀寫如是經典。」

阿難白佛言：「世尊！是經何名？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是經何名？云何奉持？」

「阿難！是經名曰『方等大集大陀羅尼大行菩薩入處』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是經名曰『方等大集大陀羅尼大行菩薩入處』。」

爾時，阿難聞佛說已，諸天、世人皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難聞佛說已，諸天、世人皆大歡喜，信受奉行。