大方等大集經卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第二十五

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

寶髻菩薩品第十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻菩薩品第十一之一

爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，坐師子座。放大光明猶如日月，得大自在猶如梵釋，功德高顯猶如須彌山，法界甚深猶如大海。於大眾中演說正法，初中後善字義真正，具足清淨班宣梵行，為諸菩薩淨於法印，令諸菩薩聞已修集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，坐師子座。放大光明猶如日月，得大自在猶如梵釋，功德高顯猶如須彌山，法界甚深猶如大海。於大眾中演說正法，初中後善字義真正，具足清淨班宣梵行，為諸菩薩淨於法印，令諸菩薩聞已修集。

爾時，東方過九萬二千諸佛世界，彼有世界名曰善華，其土有佛，號曰淨住如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為化眾生宣說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過九萬二千諸佛世界，彼有世界名曰善華，其土有佛，號曰淨住如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為化眾生宣說正法。

有一菩薩名曰寶髻，與諸菩薩其數八千，沒彼世界欲來此土，齎妙寶蓋欲奉如來，其蓋周覆一千世界，及諸香華欲供養佛。妙音說偈讚歎如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一菩薩名曰寶髻，與諸菩薩其數八千，沒彼世界欲來此土，齎妙寶蓋欲奉如來，其蓋周覆一千世界，及諸香華欲供養佛。妙音說偈讚歎如來：

「若諸人天得覩佛， 則為獲得大利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸人天得覩佛， 則為獲得大利益，

如來所受苦無量， 勤精進故得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所受苦無量， 勤精進故得菩提。

往昔精進修菩提， 超過一切諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔精進修菩提， 超過一切諸菩薩，

為令眾生得利益， 故轉無上正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令眾生得利益， 故轉無上正法輪。

如來如是難得見， 所說正法亦難聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來如是難得見， 所說正法亦難聞，

獲得人身亦復難， 諸根具足亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得人身亦復難， 諸根具足亦如是。

若諸眾生行不善， 亦不能作三善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸眾生行不善， 亦不能作三善業，

若人欲得大利益， 應當覲見釋中尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得大利益， 應當覲見釋中尊；

若欲聽受無上法， 并見十方諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲聽受無上法， 并見十方諸菩薩，

具足三十二妙相， 應當速詣大寶坊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足三十二妙相， 應當速詣大寶坊。

今若不種諸善根， 後必不得大涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今若不種諸善根， 後必不得大涅槃，

若欲具足人身者， 應當速詣娑婆界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲具足人身者， 應當速詣娑婆界；

若欲破壞三惡道， 欲受人天微妙樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲破壞三惡道， 欲受人天微妙樂；

獲得無上無比樂， 應當詣於娑婆界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得無上無比樂， 應當詣於娑婆界。

大醫今施甘露味， 除滅眾生諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大醫今施甘露味， 除滅眾生諸煩惱，

如來商主大法王， 今日演說無上界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來商主大法王， 今日演說無上界。」

寶髻菩薩說是偈時，其聲遍滿大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻菩薩說是偈時，其聲遍滿大千世界。

時舍利弗聞是偈已，即白佛言：「世尊！如是偈音何處演說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗聞是偈已，即白佛言：「世尊！如是偈音何處演說？」

佛言：「舍利弗！東方過於九萬二千諸佛世界，彼有世界名曰善華，其土有佛號曰淨住。彼有菩薩名曰寶髻，與八千菩薩俱來至此，是其所說，其聲聞乎大千世界，勸諸眾生令修善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！東方過於九萬二千諸佛世界，彼有世界名曰善華，其土有佛號曰淨住。彼有菩薩名曰寶髻，與八千菩薩俱來至此，是其所說，其聲聞乎大千世界，勸諸眾生令修善法。」

爾時，寶髻菩薩與八千菩薩及無量人天來至佛所，頭面禮拜，白佛言：「世尊！善華世界淨住如來，致敬問訊：起居輕利，氣力安不？眷屬大眾樂受法不？世尊！我從彼來至此世界，為聽菩薩淨行法印。唯願如來，普為一切，大慈憐愍分別解說，令諸菩薩聞已修集，破壞一切煩惱習氣修菩薩行，了知一切眾生之心，能修菩薩所有行相，能得解了智慧之行，能知一切煩惱等行，能修菩薩所修法行，能深觀察一切罪過，身得無礙見一切佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶髻菩薩與八千菩薩及無量人天來至佛所，頭面禮拜，白佛言：「世尊！善華世界淨住如來，致敬問訊：起居輕利，氣力安不？眷屬大眾樂受法不？世尊！我從彼來至此世界，為聽菩薩淨行法印。唯願如來，普為一切，大慈憐愍分別解說，令諸菩薩聞已修集，破壞一切煩惱習氣修菩薩行，了知一切眾生之心，能修菩薩所有行相，能得解了智慧之行，能知一切煩惱等行，能修菩薩所修法行，能深觀察一切罪過，身得無礙見一切佛。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！諦聽，諦聽！我今當說如是淨行十分之一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！諦聽，諦聽！我今當說如是淨行十分之一。

「善男子！菩薩摩訶薩有四行。何等為四？一者、波羅蜜行；二者、助菩提行；三者、神通行；四者、調眾生行。波羅蜜行者，是願方便。助菩提行者，是修道方便。神通行者，是調心方便。調心方便者，是菩提心堅固方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩有四行。何等為四？一者、波羅蜜行；二者、助菩提行；三者、神通行；四者、調眾生行。波羅蜜行者，是願方便。助菩提行者，是修道方便。神通行者，是調心方便。調心方便者，是菩提心堅固方便。

「善男子！云何名檀波羅蜜？檀波羅蜜即是淨行，能壞癡心能修捨心，修捨心已能一切施。若有菩薩能一切施，即得四種無分別心。何等為四？一者、不分別眾生；二者、不分別法；三者、不分別心；四者、不分別願，是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名檀波羅蜜？檀波羅蜜即是淨行，能壞癡心能修捨心，修捨心已能一切施。若有菩薩能一切施，即得四種無分別心。何等為四？一者、不分別眾生；二者、不分別法；三者、不分別心；四者、不分別願，是名為四。

「不分別眾生，是可與是不可與，此多與此少與，此上與此下與，此恭敬與此輕慢與，此全與此半與，此持戒此破戒，此福田此非福田，此得大報此不得大報，此是正見此是邪見。此行正聚此行邪聚。善男子！若菩薩摩訶薩得如是心，名不分別心，無憍慢心，無上下心，無罣礙心。是平等心，真正之心，平等施戒，平等慈悲，無有分別猶如虛空，是名不分別眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不分別眾生，是可與是不可與，此多與此少與，此上與此下與，此恭敬與此輕慢與，此全與此半與，此持戒此破戒，此福田此非福田，此得大報此不得大報，此是正見此是邪見。此行正聚此行邪聚。善男子！若菩薩摩訶薩得如是心，名不分別心，無憍慢心，無上下心，無罣礙心。是平等心，真正之心，平等施戒，平等慈悲，無有分別猶如虛空，是名不分別眾生。

「不分別法者，菩薩終不作是分別，受者為說，不受不說；受法者施其所須，不受法者則不供給；終不觀察凡夫之人不可惠施，賢聖之人則應布施，是名不分別法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不分別法者，菩薩終不作是分別，受者為說，不受不說；受法者施其所須，不受法者則不供給；終不觀察凡夫之人不可惠施，賢聖之人則應布施，是名不分別法。

「不分別心者，觀諸眾生心皆平等，不為報施；無內外貪，非為名施，不求果施。所愛之物施已不悔，為攝眾生故行惠施，是名不分別心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不分別心者，觀諸眾生心皆平等，不為報施；無內外貪，非為名施，不求果施。所愛之物施已不悔，為攝眾生故行惠施，是名不分別心。

「不分別願者，施時不為得帝釋身、梵王之身、轉輪王身、魔身、長者大臣之身，亦復不為大自在故，大眷屬故。不為上有，不為聲聞辟支佛乘，乃至不為阿耨多羅三藐三菩提故，而行布施，是名不分別願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不分別願者，施時不為得帝釋身、梵王之身、轉輪王身、魔身、長者大臣之身，亦復不為大自在故，大眷屬故。不為上有，不為聲聞辟支佛乘，乃至不為阿耨多羅三藐三菩提故，而行布施，是名不分別願。

「善男子！菩薩摩訶薩修惠施時，具足成就如是四事，則得遠離八不正見：一者、我見；二者、眾生見；三者、壽命見；四者、士夫見；五者、常見；六者、斷見；七者、有見；八者、無見，是名為八。復得遠離四種功德：一者、凡夫功德；二者、聲聞功德；三者、緣覺功德；四者、餘習功德。如是施已，不觀四相：一者、常相；二者、樂相；三者、我相；四者、淨相。能淨四法：一者、淨身；二者、淨口；三者、淨心；四者、淨願。遠離三礙：一、果報礙；二、聲聞礙；三、悔心礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩修惠施時，具足成就如是四事，則得遠離八不正見：一者、我見；二者、眾生見；三者、壽命見；四者、士夫見；五者、常見；六者、斷見；七者、有見；八者、無見，是名為八。復得遠離四種功德：一者、凡夫功德；二者、聲聞功德；三者、緣覺功德；四者、餘習功德。如是施已，不觀四相：一者、常相；二者、樂相；三者、我相；四者、淨相。能淨四法：一者、淨身；二者、淨口；三者、淨心；四者、淨願。遠離三礙：一、果報礙；二、聲聞礙；三、悔心礙。

「善男子！菩薩修行如是施時，遠離三畏：一者、憍慢畏；二者、上慢畏；三者、魔業畏。菩薩修行如是施時，具四種印：一者、內空印；二者、外空印；三者、眾生空印；四者、菩提空印。如是施時，具四精進：一者、滿眾生故具足精進；二者、護佛法故具足精進；三者、為具三十二相八十種好故具足精進；四者、淨佛土故具足精進。是時復得具足四念：一者、念菩提心；二者、念欲見佛；三者、心常念慈；四者、念離煩惱。如是施時，淨於三事：一者、自身；二者、他身；三者、菩提。如是施時，淨於四智：一者、界智；二者、眾生滿足智；三者、願智；四者、助菩提智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩修行如是施時，遠離三畏：一者、憍慢畏；二者、上慢畏；三者、魔業畏。菩薩修行如是施時，具四種印：一者、內空印；二者、外空印；三者、眾生空印；四者、菩提空印。如是施時，具四精進：一者、滿眾生故具足精進；二者、護佛法故具足精進；三者、為具三十二相八十種好故具足精進；四者、淨佛土故具足精進。是時復得具足四念：一者、念菩提心；二者、念欲見佛；三者、心常念慈；四者、念離煩惱。如是施時，淨於三事：一者、自身；二者、他身；三者、菩提。如是施時，淨於四智：一者、界智；二者、眾生滿足智；三者、願智；四者、助菩提智。

「善男子！菩薩若能行如是法，則能淨於檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩若能行如是法，則能淨於檀波羅蜜。

「善男子！云何菩薩淨於尸波羅蜜行？善男子！有一種淨，所謂菩薩憐愍一切世間眾生，勝於聲聞辟支佛慈，能壞魔業調諸眾生，具足無量功德寶聚，無有放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨於尸波羅蜜行？善男子！有一種淨，所謂菩薩憐愍一切世間眾生，勝於聲聞辟支佛慈，能壞魔業調諸眾生，具足無量功德寶聚，無有放逸。

「復有二種：一者、於諸眾生，不生惡心。二者、調諸眾生令向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種：一者、於諸眾生，不生惡心。二者、調諸眾生令向菩提。

「復有三種：一者、淨身，遠離一切身惡業故；二者、淨口，遠離一切口惡業故；三者淨意，遠離一切貪恚邪見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三種：一者、淨身，遠離一切身惡業故；二者、淨口，遠離一切口惡業故；三者淨意，遠離一切貪恚邪見故。

「復有四種：一者、勸諸眾生令持禁戒；二者、勸諸眾生具足淨戒；三者、能調諸毀戒者；四者、見持戒者，供養恭敬尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種：一者、勸諸眾生令持禁戒；二者、勸諸眾生具足淨戒；三者、能調諸毀戒者；四者、見持戒者，供養恭敬尊重讚歎。

「復有五種：一、持戒已不生憍慢；二、見毀戒不生輕慢；三、見持戒心無嫉妬；四、終不求聲聞之乘；五者、不念辟支佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五種：一、持戒已不生憍慢；二、見毀戒不生輕慢；三、見持戒心無嫉妬；四、終不求聲聞之乘；五者、不念辟支佛乘。

「復有六種：一者、念佛，為過戒故；二者、念法，為過戒已心不生悔；三者、念僧，為能具足如來戒故；四者、念戒，為不求諸有果報故；五者、念施，為能一切悉施與故；六者、念天，為欲具足諸善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六種：一者、念佛，為過戒故；二者、念法，為過戒已心不生悔；三者、念僧，為能具足如來戒故；四者、念戒，為不求諸有果報故；五者、念施，為能一切悉施與故；六者、念天，為欲具足諸善法故。

「復有七種：一者、深信一切佛法；二者、勤行精進，為得佛法故；三者、具智，為知一切諸佛法故；四者、聞已能說一切佛法故；五者、供養父母師長和上；六者、畏於現在未來惡業；七者、有慚愧心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七種：一者、深信一切佛法；二者、勤行精進，為得佛法故；三者、具智，為知一切諸佛法故；四者、聞已能說一切佛法故；五者、供養父母師長和上；六者、畏於現在未來惡業；七者、有慚愧心。

「復有八種：一者、不為利養顯異惑眾；二者、不說自事，離一切故；三者、不讚供養，心知足故；四者、行聖種性，樂善法故；五者、隨頭陀法，不惜身命故；六者、樂於寂靜，離說世事故；七者、深心樂法，厭三界故；八者、至心護法，不惜身命故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八種：一者、不為利養顯異惑眾；二者、不說自事，離一切故；三者、不讚供養，心知足故；四者、行聖種性，樂善法故；五者、隨頭陀法，不惜身命故；六者、樂於寂靜，離說世事故；七者、深心樂法，厭三界故；八者、至心護法，不惜身命故。

「復有九種：一者、離九惡心，過九眾生所居處故；二者、念淨；三者、念修；四者、增長善法；五者、心樂寂靜；六者、離煩惱熱；七者、莊嚴舍摩他；八者、勤行精進；九者、不欺眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九種：一者、離九惡心，過九眾生所居處故；二者、念淨；三者、念修；四者、增長善法；五者、心樂寂靜；六者、離煩惱熱；七者、莊嚴舍摩他；八者、勤行精進；九者、不欺眾生。

「復有十種：一者、淨身三業；二者、淨口四業；三者、淨意三業；四者、遠離嫉妬；五者、離諂曲心；六者、至心念戒；七者、為持戒故，勤行精進；八者、軟語，為調眾生；九者、受身為眾生使；十者、於諸福田不生輕慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種：一者、淨身三業；二者、淨口四業；三者、淨意三業；四者、遠離嫉妬；五者、離諂曲心；六者、至心念戒；七者、為持戒故，勤行精進；八者、軟語，為調眾生；九者、受身為眾生使；十者、於諸福田不生輕慢。

「善男子！菩薩修行尸波羅蜜，有二種淨行：一者、有心有相及以莊嚴，寧捨壽命終不毀戒；二者、無心無相及無莊嚴，於一切法心無所著。復有二種。一者淨於內入。二者不求一切外入。復有二種：一者、常願菩提之心；二者、不觀本向菩提戒相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩修行尸波羅蜜，有二種淨行：一者、有心有相及以莊嚴，寧捨壽命終不毀戒；二者、無心無相及無莊嚴，於一切法心無所著。復有二種。一者淨於內入。二者不求一切外入。復有二種：一者、常願菩提之心；二者、不觀本向菩提戒相。

「善男子！云何菩薩淨羼提波羅蜜行？善男子！菩薩摩訶薩受罵不報，口業淨故；受打不報，身業淨故；受瞋不報，意業淨故。善男子！菩薩摩訶薩雖受罵辱所以不酬，護眾生故；受諸楚毒所以不報，護後世故；被截手足慈心不瞋，護菩提故。見有求者，心不生瞋，為四攝故生慈心故，增菩提道故，壞慳貪心破魔業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨羼提波羅蜜行？善男子！菩薩摩訶薩受罵不報，口業淨故；受打不報，身業淨故；受瞋不報，意業淨故。善男子！菩薩摩訶薩雖受罵辱所以不酬，護眾生故；受諸楚毒所以不報，護後世故；被截手足慈心不瞋，護菩提故。見有求者，心不生瞋，為四攝故生慈心故，增菩提道故，壞慳貪心破魔業故。

「善男子！菩薩摩訶薩修念佛已，行於忍辱，受一切苦，為得佛身故。善男子！復有菩薩修於忍辱，為欲具足得十力故。復有菩薩修於忍辱，為欲成大師子吼故。復有修忍，為知三世無罣礙故。復有修忍，為得大慈大悲力故。復有修忍，為得具足一切智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩修念佛已，行於忍辱，受一切苦，為得佛身故。善男子！復有菩薩修於忍辱，為欲具足得十力故。復有菩薩修於忍辱，為欲成大師子吼故。復有修忍，為知三世無罣礙故。復有修忍，為得大慈大悲力故。復有修忍，為得具足一切智故。

「善男子！菩薩摩訶薩具足二力，能成就忍：一者、智力；二者、修力。以智力故觀於身心，是故為忍。以修力故不著諸法，是故為忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足二力，能成就忍：一者、智力；二者、修力。以智力故觀於身心，是故為忍。以修力故不著諸法，是故為忍。

「復次，善男子！淨忍菩薩則能觀察一切法中無有眾生，是故修忍。一切諸法其性解脫，是故菩薩觀一切法無忍無瞋。若於諸法心無所著，是名為忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！淨忍菩薩則能觀察一切法中無有眾生，是故修忍。一切諸法其性解脫，是故菩薩觀一切法無忍無瞋。若於諸法心無所著，是名為忍。

「善男子！菩薩有二忍：一者、觀如法身；二者、觀如法界。菩薩摩訶薩若能如是觀二法者，是名菩薩淨羼提波羅蜜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有二忍：一者、觀如法身；二者、觀如法界。菩薩摩訶薩若能如是觀二法者，是名菩薩淨羼提波羅蜜行。

「善男子！云何菩薩淨毘梨耶波羅蜜行？若菩薩摩訶薩於諸修行不息不悔，於諸善法心無厭足，亦樂修行五波羅蜜，常求莊嚴一切善法，擁護正法樂宣說之。調伏眾生心無休息，過於聲聞辟支佛乘，擁護一切諸佛正法，修諸苦行其心不悔，終不喪失本昔善根，廣修多聞心無厭惓，為眾走使不生愁悔，是名精進。如是精進，云何名淨？若能觀身猶如影像、口無言說、心畢竟淨，以盡智觀諸滅法，以無生智知諸有盡。如是觀時，則能莊嚴三種精進：一者、體莊嚴；二者、覺莊嚴；三者、分別莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨毘梨耶波羅蜜行？若菩薩摩訶薩於諸修行不息不悔，於諸善法心無厭足，亦樂修行五波羅蜜，常求莊嚴一切善法，擁護正法樂宣說之。調伏眾生心無休息，過於聲聞辟支佛乘，擁護一切諸佛正法，修諸苦行其心不悔，終不喪失本昔善根，廣修多聞心無厭惓，為眾走使不生愁悔，是名精進。如是精進，云何名淨？若能觀身猶如影像、口無言說、心畢竟淨，以盡智觀諸滅法，以無生智知諸有盡。如是觀時，則能莊嚴三種精進：一者、體莊嚴；二者、覺莊嚴；三者、分別莊嚴。

「復有三種不著精進：一、不著眼；二、不著色；三、不著識。乃至法，亦復如是，是名不取不捨精進。具足如是勤精進已，不取惠施不捨慳貪，不取持戒不捨毀戒，不取忍辱不捨瞋恚，不取精進不捨懈怠，不取禪定不捨亂心，不取智慧不捨愚癡，不取善法不捨惡法，不取佛道不捨二乘，是名二種勤精進也，是二精進能具佛法。復有二種：所謂內、外。若菩薩能修如是勤精進者，是名毘梨耶波羅蜜行淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三種不著精進：一、不著眼；二、不著色；三、不著識。乃至法，亦復如是，是名不取不捨精進。具足如是勤精進已，不取惠施不捨慳貪，不取持戒不捨毀戒，不取忍辱不捨瞋恚，不取精進不捨懈怠，不取禪定不捨亂心，不取智慧不捨愚癡，不取善法不捨惡法，不取佛道不捨二乘，是名二種勤精進也，是二精進能具佛法。復有二種：所謂內、外。若菩薩能修如是勤精進者，是名毘梨耶波羅蜜行淨。

「善男子！云何菩薩淨禪波羅蜜行？若菩薩摩訶薩，取諸禪支觀諸禪支，觀已入定。既入定已，不貪著色受想行識，是名為禪。非著眼禪乃至意禪，是名為禪。非著色禪乃至法禪，是名為禪。非著地水火風空禪，是名為禪。非著日月釋梵自在天禪，是名為禪。非著欲界色無色禪，是名為禪。非著此彼禪，是名為禪。非觀身心禪，是名為禪。非著上下禪，是名為禪。非著四取禪，是名為禪。非著眾生壽命士夫我人相禪，是名為禪。非著常見斷見有無見禪，是名為禪。非畢竟盡漏禪，是名為禪。非入定聚禪，是名為禪。非得沙門果禪，如是禪者非畢竟行禪，名空調伏禪，非真空禪；名無相調伏禪，非真無相禪；名無願調伏禪，非真無願禪。是菩薩具足成就大慈大悲一切空行禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨禪波羅蜜行？若菩薩摩訶薩，取諸禪支觀諸禪支，觀已入定。既入定已，不貪著色受想行識，是名為禪。非著眼禪乃至意禪，是名為禪。非著色禪乃至法禪，是名為禪。非著地水火風空禪，是名為禪。非著日月釋梵自在天禪，是名為禪。非著欲界色無色禪，是名為禪。非著此彼禪，是名為禪。非觀身心禪，是名為禪。非著上下禪，是名為禪。非著四取禪，是名為禪。非著眾生壽命士夫我人相禪，是名為禪。非著常見斷見有無見禪，是名為禪。非畢竟盡漏禪，是名為禪。非入定聚禪，是名為禪。非得沙門果禪，如是禪者非畢竟行禪，名空調伏禪，非真空禪；名無相調伏禪，非真無相禪；名無願調伏禪，非真無願禪。是菩薩具足成就大慈大悲一切空行禪。

「云何名為具一切空？若能不觀布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、慈悲喜捨、四諦、菩提智慧、誓願莊嚴、舍摩他、毘婆舍那、解脫慚愧，是名諸佛方便三昧神通無礙智。攝取十力、四無所畏、十八不共法，不為二乘之所染污，斷諸習氣，具足無量大神通智，為諸眾生之所歸依。莊嚴世法及出世法，能善調伏一切眾生，渡於四流生死大海，能斷一切所有繫縛，淨諸法性，是名性寂靜。非向法寂靜，亦取向法捨性，了了向法盲性，有聞向法聾性，勤調伏向法停住，涼滅寂靜，調伏熾然，是名一切行空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具一切空？若能不觀布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、慈悲喜捨、四諦、菩提智慧、誓願莊嚴、舍摩他、毘婆舍那、解脫慚愧，是名諸佛方便三昧神通無礙智。攝取十力、四無所畏、十八不共法，不為二乘之所染污，斷諸習氣，具足無量大神通智，為諸眾生之所歸依。莊嚴世法及出世法，能善調伏一切眾生，渡於四流生死大海，能斷一切所有繫縛，淨諸法性，是名性寂靜。非向法寂靜，亦取向法捨性，了了向法盲性，有聞向法聾性，勤調伏向法停住，涼滅寂靜，調伏熾然，是名一切行空。

「善男子！譬如三千大千世界，所有眾生悉善知畫，其中或有善能泥塗，或能磨彩，或曉畫身不曉手足，或曉手足不曉面目。時有國王，以一張㲲與是諸人，而告之言：『凡能畫者，悉來聚集於此㲲上，畫吾身像。』爾時，諸人悉來聚集，隨其所能而共作之。有一畫師，以緣事故竟不得來。諸人畫已持共上王。善男子！可言諸人悉集作不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如三千大千世界，所有眾生悉善知畫，其中或有善能泥塗，或能磨彩，或曉畫身不曉手足，或曉手足不曉面目。時有國王，以一張㲲與是諸人，而告之言：『凡能畫者，悉來聚集於此㲲上，畫吾身像。』爾時，諸人悉來聚集，隨其所能而共作之。有一畫師，以緣事故竟不得來。諸人畫已持共上王。善男子！可言諸人悉集作不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「善男子！我說此喻，其義未顯。善男子！一人不來，故不得言一切集作，亦不得言像已成就。佛法行者亦復如是，若有一行不成就者，不名具足如來正法，是故要當具足諸行，名為成就無上菩提。」說是法時，六萬菩薩於一切行，得具足空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我說此喻，其義未顯。善男子！一人不來，故不得言一切集作，亦不得言像已成就。佛法行者亦復如是，若有一行不成就者，不名具足如來正法，是故要當具足諸行，名為成就無上菩提。」說是法時，六萬菩薩於一切行，得具足空。

「善男子！云何菩薩摩訶薩淨般若波羅蜜？善男子！菩薩摩訶薩具十二慧：一者、知過去無礙；二者、知未來無礙；三者、知現在無礙；四者、知有為無礙；五者、知無為無礙；六者、知一切世作無礙；七者、知出世無礙；八者、知辯才無礙；九者、知實無礙；十者、知世諦無礙；十一者、知第一義諦無礙；十二者、知諸眾生利鈍無礙，是名為慧。難破能破，難觀能觀，難解能解，譬如金剛不可沮壞，是名出世之慧、畢竟慧、一切眾生真解心慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩淨般若波羅蜜？善男子！菩薩摩訶薩具十二慧：一者、知過去無礙；二者、知未來無礙；三者、知現在無礙；四者、知有為無礙；五者、知無為無礙；六者、知一切世作無礙；七者、知出世無礙；八者、知辯才無礙；九者、知實無礙；十者、知世諦無礙；十一者、知第一義諦無礙；十二者、知諸眾生利鈍無礙，是名為慧。難破能破，難觀能觀，難解能解，譬如金剛不可沮壞，是名出世之慧、畢竟慧、一切眾生真解心慧。

「難行難入難見，甚深難可習學，正見正聚，遠離諸見及以習氣，自知了了知見一切眾生之心，法智義智無所貪著，曠大光明無諍無迮。善知時節過於時節，護正法聚，畢竟覺正覺實覺，遠諸垢穢不為一切之所呵責。一行無行、一切眾生行、無足跡行，雖離一切世間之行，亦不遠離一切世行。雖離世界不離佛土，雖離一切諸行莊嚴，亦不遠離調伏眾生。雖離諸行不離善行，雖離眾生心行因緣，不離知於眾生心行。雖離世行不離世法，雖離諸身亦入眾生心，是名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難行難入難見，甚深難可習學，正見正聚，遠離諸見及以習氣，自知了了知見一切眾生之心，法智義智無所貪著，曠大光明無諍無迮。善知時節過於時節，護正法聚，畢竟覺正覺實覺，遠諸垢穢不為一切之所呵責。一行無行、一切眾生行、無足跡行，雖離一切世間之行，亦不遠離一切世行。雖離世界不離佛土，雖離一切諸行莊嚴，亦不遠離調伏眾生。雖離諸行不離善行，雖離眾生心行因緣，不離知於眾生心行。雖離世行不離世法，雖離諸身亦入眾生心，是名為慧。

「如是智慧甚為難得，非善根純熟終不能獲，不能常修行善法者，亦不能得如是智慧。菩提樹下乃能得之，真知法性諸佛所護，度至彼岸，知一切法施甘露味，是故名為般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是智慧甚為難得，非善根純熟終不能獲，不能常修行善法者，亦不能得如是智慧。菩提樹下乃能得之，真知法性諸佛所護，度至彼岸，知一切法施甘露味，是故名為般若波羅蜜。

「善男子！如是智慧，畢竟了知一切緣一切相，一切眾生心之所行，以是義故名為智慧。如是智慧有二寂靜：一者、知礙相寂靜；二者、知無礙相寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是智慧，畢竟了知一切緣一切相，一切眾生心之所行，以是義故名為智慧。如是智慧有二寂靜：一者、知礙相寂靜；二者、知無礙相寂靜。

「復有二種：一者、無覺淨；二者、離諸見淨。如是智慧菩薩摩訶薩常遊眾生利鈍根中、眾生心中、一切法中，觀諸煩惱即是智慧。菩薩雖住諸界，多住佛界，能善觀見十方世界，離一切蓋，悉是一切佛法根本，具足一切無上佛法，不學諸法不離諸法，不壞一法不成一法。菩薩成就如是智慧，能作功德，能讀誦說一切佛法，一切福德悉能得之，皆能修成一切善法，是名菩薩淨般若波羅蜜行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種：一者、無覺淨；二者、離諸見淨。如是智慧菩薩摩訶薩常遊眾生利鈍根中、眾生心中、一切法中，觀諸煩惱即是智慧。菩薩雖住諸界，多住佛界，能善觀見十方世界，離一切蓋，悉是一切佛法根本，具足一切無上佛法，不學諸法不離諸法，不壞一法不成一法。菩薩成就如是智慧，能作功德，能讀誦說一切佛法，一切福德悉能得之，皆能修成一切善法，是名菩薩淨般若波羅蜜行。」

說是法時，二萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，八千菩薩得無生忍，五百比丘漏盡意解，十千天人得須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，二萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，八千菩薩得無生忍，五百比丘漏盡意解，十千天人得須陀洹果。

爾時，一切天與人同聲而言：「世尊！若有人能信是經者，當知是人諸佛所護，何況有能受持讀誦書寫供養！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切天與人同聲而言：「世尊！若有人能信是經者，當知是人諸佛所護，何況有能受持讀誦書寫供養！」

「善男子！云何菩薩摩訶薩淨菩提行？善男子！菩薩摩訶薩觀身念處，有二種行：一者、不淨行；二者、淨行。不淨行者，觀身不淨臭穢充滿，無常無住誑諸凡夫。淨行者，菩薩摩訶薩作是思惟：『我今因是不淨之身，得淨佛身、得淨法身、淨功德身，一切眾生所樂見身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩淨菩提行？善男子！菩薩摩訶薩觀身念處，有二種行：一者、不淨行；二者、淨行。不淨行者，觀身不淨臭穢充滿，無常無住誑諸凡夫。淨行者，菩薩摩訶薩作是思惟：『我今因是不淨之身，得淨佛身、得淨法身、淨功德身，一切眾生所樂見身。』

「復次，善男子！菩薩摩訶薩觀身身已，能淨二行：一者、無常；二者、常。菩薩摩訶薩觀身無常畢定當死，如是觀已，不為身故造諸惡業邪命自活，修三堅法：一者、身堅；二者、命堅；三者、財堅。如是觀已，能為眾生而作給使，即得遠離身口意曲。菩薩如是觀身無常，得如是等無量功德。云何為常？菩薩摩訶薩觀無常已則得常身，因無常故得功德身，因無常故不斷佛種法種僧種。善男子！又復常者即是無盡，無盡者即是無為，無為者即是一切智所行處，一切智所行處者是空無相願。又復，常者即是虛空，菩薩摩訶薩觀一切法猶如虛空，是名菩薩摩訶薩常行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩觀身身已，能淨二行：一者、無常；二者、常。菩薩摩訶薩觀身無常畢定當死，如是觀已，不為身故造諸惡業邪命自活，修三堅法：一者、身堅；二者、命堅；三者、財堅。如是觀已，能為眾生而作給使，即得遠離身口意曲。菩薩如是觀身無常，得如是等無量功德。云何為常？菩薩摩訶薩觀無常已則得常身，因無常故得功德身，因無常故不斷佛種法種僧種。善男子！又復常者即是無盡，無盡者即是無為，無為者即是一切智所行處，一切智所行處者是空無相願。又復，常者即是虛空，菩薩摩訶薩觀一切法猶如虛空，是名菩薩摩訶薩常行。

「善男子！復有菩薩修身念處，觀察一切眾生之身，畢竟當是如來佛身，如如來身法身亦爾，如是二身我身亦爾，是名菩薩觀無漏身。菩薩爾時所得善法，隨其多少悉是無漏。以如是法，發願迴向一切種智，得無漏已終不起漏。所言漏者即是三漏，所謂欲漏、有漏、無明漏。菩薩了了知三漏已，為眾生故生於欲界，亦復不為欲漏所污，色無色界亦復如是。無明漏者已拔其根。何以故？拔無明故則無見漏。菩薩摩訶薩修身念已，於是身中，不見我及我所、不生憍慢，離我我所故，不求不取一切財物。不求取故於物無諍，以無諍故即是寂靜，夫寂靜者即是忍辱。住於忍辱不上不下，不上不下者即如法住。如法住者，不行善法不行惡法，不上下已即得善友。得善友已遇善知識，遇善知識故得聞正法。聞正法故不以漏心向有漏法，是名過於諸漏境界。過漏境已常入禪定，既入定已，乃至一法不生覺觀。無覺觀故，不作一法不變一法，是名如法，是名一切法平等。若得如是諸法平等，是名一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有菩薩修身念處，觀察一切眾生之身，畢竟當是如來佛身，如如來身法身亦爾，如是二身我身亦爾，是名菩薩觀無漏身。菩薩爾時所得善法，隨其多少悉是無漏。以如是法，發願迴向一切種智，得無漏已終不起漏。所言漏者即是三漏，所謂欲漏、有漏、無明漏。菩薩了了知三漏已，為眾生故生於欲界，亦復不為欲漏所污，色無色界亦復如是。無明漏者已拔其根。何以故？拔無明故則無見漏。菩薩摩訶薩修身念已，於是身中，不見我及我所、不生憍慢，離我我所故，不求不取一切財物。不求取故於物無諍，以無諍故即是寂靜，夫寂靜者即是忍辱。住於忍辱不上不下，不上不下者即如法住。如法住者，不行善法不行惡法，不上下已即得善友。得善友已遇善知識，遇善知識故得聞正法。聞正法故不以漏心向有漏法，是名過於諸漏境界。過漏境已常入禪定，既入定已，乃至一法不生覺觀。無覺觀故，不作一法不變一法，是名如法，是名一切法平等。若得如是諸法平等，是名一切智。

「善男子！菩薩摩訶薩若能如是觀身念處，是名觀身身念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩若能如是觀身念處，是名觀身身念。

「善男子！菩薩爾時次觀受念處，於有受者生慈悲心，向諸眾生作如是言：『畢竟樂者斷一切受。若人能斷一切受者，即是常樂。』菩薩爾時，隨所受者生慈悲心。若自若他受樂受時，遠離愛心生於慈心。若受苦時，遠離瞋心生於悲心。若受不苦不樂，離無明心生於捨心。是故菩薩受樂受時不生貪著，受苦受時不生瞋恚，受不苦不樂不生無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩爾時次觀受念處，於有受者生慈悲心，向諸眾生作如是言：『畢竟樂者斷一切受。若人能斷一切受者，即是常樂。』菩薩爾時，隨所受者生慈悲心。若自若他受樂受時，遠離愛心生於慈心。若受苦時，遠離瞋心生於悲心。若受不苦不樂，離無明心生於捨心。是故菩薩受樂受時不生貪著，受苦受時不生瞋恚，受不苦不樂不生無明。

「菩薩爾時，觀一切受無常苦無我，見受樂者即知是苦。見受苦者，如癰如瘡。見不苦不樂受是不寂靜。觀於樂受即是無常，觀於苦受即是空無，不苦不樂即是無我。菩薩爾時作是觀已，見是諸受即是無受，見一切受即是有為。若是有為，即是生滅散漏無住。如是觀已，不見於我不見受者，是名菩薩大智方便。因是方便，見一切受無常生滅，觀一切法悉是空無，無受無受者、無作無作者，從緣而生從緣而滅，無屬無取，於諸因緣不生覺觀。因無覺觀，作如是言：『諸因緣法皆悉是空。』菩薩摩訶薩如是觀時成受念處，能令身心皆悉寂靜，知一切行，是名一切智，是名受受念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時，觀一切受無常苦無我，見受樂者即知是苦。見受苦者，如癰如瘡。見不苦不樂受是不寂靜。觀於樂受即是無常，觀於苦受即是空無，不苦不樂即是無我。菩薩爾時作是觀已，見是諸受即是無受，見一切受即是有為。若是有為，即是生滅散漏無住。如是觀已，不見於我不見受者，是名菩薩大智方便。因是方便，見一切受無常生滅，觀一切法悉是空無，無受無受者、無作無作者，從緣而生從緣而滅，無屬無取，於諸因緣不生覺觀。因無覺觀，作如是言：『諸因緣法皆悉是空。』菩薩摩訶薩如是觀時成受念處，能令身心皆悉寂靜，知一切行，是名一切智，是名受受念處。

「云何菩薩修心念處？菩薩摩訶薩住菩提心，觀是心性，不見內入心，不見外入心，不見內外入心，不見陰中心，不見界中心。既不見已，作是思惟：『如是心緣為異不異？若心異緣，則一時中應有二心。若心即緣，不應復能觀於自心，猶如指端不能自觸，心亦如是。』作是觀已，見心無住無常變異，所緣處滅，即知是心非從緣生非不緣生，非常非斷非內非外非有非無。觀心如是，不妨如法知心寂靜，是名菩薩修心心念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩修心念處？菩薩摩訶薩住菩提心，觀是心性，不見內入心，不見外入心，不見內外入心，不見陰中心，不見界中心。既不見已，作是思惟：『如是心緣為異不異？若心異緣，則一時中應有二心。若心即緣，不應復能觀於自心，猶如指端不能自觸，心亦如是。』作是觀已，見心無住無常變異，所緣處滅，即知是心非從緣生非不緣生，非常非斷非內非外非有非無。觀心如是，不妨如法知心寂靜，是名菩薩修心心念。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩觀心非色不可覩見，非是覺觀，是名菩薩修心念處。如心，心數亦如是；如心數，心行亦如是；如心行，心所求法亦如是；如所求法，菩提亦如是；如菩提，一切善法亦如是。菩薩若觀心，如獼猴、畫水、朝露、蜂王、魚母，如河如焰，如想遠事獨行無身，常轉無停，貪著諸界次第生滅。能攝如是無量之心，令住一處不動不轉，不漏不錯不亂不散，是名舍摩他。菩薩若能作如是觀，是名成就觀心心念處，是名知心境界，是名知心法界，是名知心真實之相，是名知心真實之性。即是廣知即真淨知，了知真知實知如幻，是名知法。名知心性，名知心盡，名無取知無罣礙知。菩薩摩訶薩如是觀已，善知一切眾生心性，知已如應而為說法。如知自心性，知一切眾生心性亦復如是。如自知心相，知一切眾生心相亦復如是。如知自心空，知一切眾生心空亦復如是。如觀自心平等，觀一切眾生心平等亦復如是。作是觀已不動法界，是名菩薩修心心念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩觀心非色不可覩見，非是覺觀，是名菩薩修心念處。如心，心數亦如是；如心數，心行亦如是；如心行，心所求法亦如是；如所求法，菩提亦如是；如菩提，一切善法亦如是。菩薩若觀心，如獼猴、畫水、朝露、蜂王、魚母，如河如焰，如想遠事獨行無身，常轉無停，貪著諸界次第生滅。能攝如是無量之心，令住一處不動不轉，不漏不錯不亂不散，是名舍摩他。菩薩若能作如是觀，是名成就觀心心念處，是名知心境界，是名知心法界，是名知心真實之相，是名知心真實之性。即是廣知即真淨知，了知真知實知如幻，是名知法。名知心性，名知心盡，名無取知無罣礙知。菩薩摩訶薩如是觀已，善知一切眾生心性，知已如應而為說法。如知自心性，知一切眾生心性亦復如是。如自知心相，知一切眾生心相亦復如是。如知自心空，知一切眾生心空亦復如是。如觀自心平等，觀一切眾生心平等亦復如是。作是觀已不動法界，是名菩薩修心心念處。

「善男子！云何菩薩修法念處？菩薩摩訶薩作如是觀，法出法滅，無我眾生壽命士夫，無生無滅無沒無出，是名法性。若能求法，是名出法；若不求法，是名滅法；若善不善，出者從緣、滅者從緣。如是觀時觀於三行，所謂惡行、善行、不動行。是三行中，我當常行福善之行，為十善法。十善法者，為淨身業，欲求如來三十二相、八十種好，他不能害。淨口業者，凡有所說眾樂聽受。淨心業者，於諸眾生其心平等，常入禪定。淨四無礙智，淨慈心故施眾生常樂，淨悲心故無量世中為眾生受苦其心不悔；淨於十力，為知眾生諸根利鈍；淨四無畏，為知眾生障無障故；淨十八法，為知三世無障礙故；淨一切佛法，為一切眾生無能勝故。菩薩摩訶薩能如是觀，於諸善法及諸功德，不生厭足親近善行，遠離惡行及煩惱習，真實了知於不動行。雖知不貪，心得自在，隨願往生非結業生，生於欲界為眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩修法念處？菩薩摩訶薩作如是觀，法出法滅，無我眾生壽命士夫，無生無滅無沒無出，是名法性。若能求法，是名出法；若不求法，是名滅法；若善不善，出者從緣、滅者從緣。如是觀時觀於三行，所謂惡行、善行、不動行。是三行中，我當常行福善之行，為十善法。十善法者，為淨身業，欲求如來三十二相、八十種好，他不能害。淨口業者，凡有所說眾樂聽受。淨心業者，於諸眾生其心平等，常入禪定。淨四無礙智，淨慈心故施眾生常樂，淨悲心故無量世中為眾生受苦其心不悔；淨於十力，為知眾生諸根利鈍；淨四無畏，為知眾生障無障故；淨十八法，為知三世無障礙故；淨一切佛法，為一切眾生無能勝故。菩薩摩訶薩能如是觀，於諸善法及諸功德，不生厭足親近善行，遠離惡行及煩惱習，真實了知於不動行。雖知不貪，心得自在，隨願往生非結業生，生於欲界為眾生故。

「善男子！菩薩摩訶薩得善方便，觀法念處，修集莊嚴助菩提法，遠離一切障菩提垢。得是功德，不著常見不著斷見，離是二見行於中道。夫中道者有二種法：一者、不善念；二者、無明，是二法中心不放逸，是名中道。復有二法：一、行；二、識。復有二法：一者、名色；二者、六入。復有二法：一、觸；二、受。復有二法：一、愛；二、取。復有二法：一、有；二、生。復有二法：一、老；二、死。是二法中不放逸者，是名中道。如是中道，世間智慧所不能見，不可宣說不可顯示，無有相貌無色無處無取無捨，清淨寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩得善方便，觀法念處，修集莊嚴助菩提法，遠離一切障菩提垢。得是功德，不著常見不著斷見，離是二見行於中道。夫中道者有二種法：一者、不善念；二者、無明，是二法中心不放逸，是名中道。復有二法：一、行；二、識。復有二法：一者、名色；二者、六入。復有二法：一、觸；二、受。復有二法：一、愛；二、取。復有二法：一、有；二、生。復有二法：一、老；二、死。是二法中不放逸者，是名中道。如是中道，世間智慧所不能見，不可宣說不可顯示，無有相貌無色無處無取無捨，清淨寂靜。

「善男子！夫中道者，不可眼見，乃至不可觸觸，亦無至處亦世出世，不可宣說非多非少，故名中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫中道者，不可眼見，乃至不可觸觸，亦無至處亦世出世，不可宣說非多非少，故名中道。

「善男子！我與無我名為二邊。若有說言非常非斷，非命非士，非想非非想，非覺非非覺，非實非虛，非此非彼，非有非無，非有為非無為，非行非非行，非生死非涅槃；不作如是，是名中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我與無我名為二邊。若有說言非常非斷，非命非士，非想非非想，非覺非非覺，非實非虛，非此非彼，非有非無，非有為非無為，非行非非行，非生死非涅槃；不作如是，是名中道。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩觀法法念，不分別法界；如法界，眾生界亦如是。如是二界名虛空界，一切諸法悉入法界。夫法界者即眾生界，眾生界者即無分別，是名觀察一切法。等見一切界即是法界，雖明了見而心不著，以不著故則無分別。菩薩摩訶薩不以肉眼、天眼、慧眼觀法念處。何以故？如是三眼無相貌故。是故觀法則以法眼，雖了了知而心不著，雖復不著不失法界，是名佛智。能知如是甚深法界，亦不失於一切智念，是名菩薩修法法念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩觀法法念，不分別法界；如法界，眾生界亦如是。如是二界名虛空界，一切諸法悉入法界。夫法界者即眾生界，眾生界者即無分別，是名觀察一切法。等見一切界即是法界，雖明了見而心不著，以不著故則無分別。菩薩摩訶薩不以肉眼、天眼、慧眼觀法念處。何以故？如是三眼無相貌故。是故觀法則以法眼，雖了了知而心不著，雖復不著不失法界，是名佛智。能知如是甚深法界，亦不失於一切智念，是名菩薩修法法念處。

「善男子！菩薩摩訶薩何故修集是四念處？為欲遠離四顛倒故。修身念處為離淨倒，修受念處為離樂倒，修心念處為離常倒，修法念處為離我倒。又離四食，修身念處離於摶食，修受念處離於觸食，修心念處離於識食，修法念處離於思食。又復遠離識四住處，修身念處離住色處，修受念處離住受處，修心念處離住想處，修法念處離住行處。復離五陰，修身念處遠離色陰，修受念處遠離受陰，修心念處遠離識陰，修法念處離想行陰。是名菩薩淨四念行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩何故修集是四念處？為欲遠離四顛倒故。修身念處為離淨倒，修受念處為離樂倒，修心念處為離常倒，修法念處為離我倒。又離四食，修身念處離於摶食，修受念處離於觸食，修心念處離於識食，修法念處離於思食。又復遠離識四住處，修身念處離住色處，修受念處離住受處，修心念處離住想處，修法念處離住行處。復離五陰，修身念處遠離色陰，修受念處遠離受陰，修心念處遠離識陰，修法念處離想行陰。是名菩薩淨四念行。

「善男子！云何菩薩修四正勤行？菩薩摩訶薩常樂修集一切善法，未生惡法為不生故勤行精進，已生惡法為遠離故勤行精進，未生善法為令生故勤行精進，已生善法為住不失故勤行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩修四正勤行？菩薩摩訶薩常樂修集一切善法，未生惡法為不生故勤行精進，已生惡法為遠離故勤行精進，未生善法為令生故勤行精進，已生善法為住不失故勤行精進。

「善男子！菩薩摩訶薩於無量世修集善行，是故性善，不以方便令惡不生。若有菩薩修四正勤，心得自在四正勤者，菩薩爾時心及心數與大慈悲和合共行，故名正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩於無量世修集善行，是故性善，不以方便令惡不生。若有菩薩修四正勤，心得自在四正勤者，菩薩爾時心及心數與大慈悲和合共行，故名正勤。

「菩薩爾時次第修集四如意足：一者、欲；二者、心；三者、進；四者、慧。專念至心念於菩提，是名為欲；修大悲故覺心輕便，是名為心；遠離惡法，是名精進；得方便故，名之為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時次第修集四如意足：一者、欲；二者、心；三者、進；四者、慧。專念至心念於菩提，是名為欲；修大悲故覺心輕便，是名為心；遠離惡法，是名精進；得方便故，名之為慧。

「菩薩修四如意足已，得四自在：一者、壽命自在，以自在故，雖生短命自得長壽，為調眾生，與長壽者演說正法，於長壽中能現短壽，隨是菩薩所生之處，若天若人得命自在。二者、身得自在，以自在故，隨心作身隨心作色，示現威儀為眾生故。菩薩若欲與諸眾生其身同等，高大微小悉皆能作。三者、得法自在，以自在故，能知一切世出世法，示諸眾生一切世事，於出世行心亦不退，明知甚深十二因緣，得無礙智，能為眾生說種種法。無量眾生聞是法已，發阿耨多羅三藐三菩提心。四者、願得自在，以自在故，令四大海合作一海，不來不去無有動轉如本不異，亦令三千大千世界諸須彌山合為一山，不來不去無有動轉如本不異，於四天王、三十三天無所妨礙。欲令三千大千世界悉作金寶、七寶、栴檀、華香、瓔珞，虛空水火，皆隨意成，是名菩薩得四自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩修四如意足已，得四自在：一者、壽命自在，以自在故，雖生短命自得長壽，為調眾生，與長壽者演說正法，於長壽中能現短壽，隨是菩薩所生之處，若天若人得命自在。二者、身得自在，以自在故，隨心作身隨心作色，示現威儀為眾生故。菩薩若欲與諸眾生其身同等，高大微小悉皆能作。三者、得法自在，以自在故，能知一切世出世法，示諸眾生一切世事，於出世行心亦不退，明知甚深十二因緣，得無礙智，能為眾生說種種法。無量眾生聞是法已，發阿耨多羅三藐三菩提心。四者、願得自在，以自在故，令四大海合作一海，不來不去無有動轉如本不異，亦令三千大千世界諸須彌山合為一山，不來不去無有動轉如本不異，於四天王、三十三天無所妨礙。欲令三千大千世界悉作金寶、七寶、栴檀、華香、瓔珞，虛空水火，皆隨意成，是名菩薩得四自在。

「善男子！菩薩若得四如意足，則得面見十方諸佛，與共語言進止一處；一切梵天、帝釋、四王、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩若得四如意足，則得面見十方諸佛，與共語言進止一處；一切梵天、帝釋、四王、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，亦復如是。

「云何莊嚴四如意足？善男子！若能供養父母和上師長有德，見諸眾生先意問訊，柔軟與語如語而作，視諸眾生其心平等，善心正心恭敬心慚愧心。遠離貪欲瞋恚愚癡，無欺無貪無姤無慳，營他事業如己所作，無勢力者助其力勢，泥塗之處發治土石，河㵎溝渠造作橋梁，或以身負或施船濟，常施眾生所須之物，口不說他衰惱之事，亦不譏刺他所犯罪。有犯罪者能如法除，遮諸煩惱令不生起，所重之物能以施人，既施之後心不生悔，為諸眾生發願迴向。信心以善勸諸眾生，不惜身命少欲知足，於他利養心無悕望，常念出家亦勸眾生，念善知識無心捨離。於怨親中平等無二，以種種乘施行路者，羸乏之人施床臥具，有恐怖者能為救護，視諸眾生如父母想，不輕毀戒施貧財物。有病瘦者給其醫藥，施恩於他不自稱說。終不斷絕三寶種性，常念無為。遠離世事一切諸惡不善之法，不為世法之所污染，不失菩提至心之念。是名莊嚴淨四如意足行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何莊嚴四如意足？善男子！若能供養父母和上師長有德，見諸眾生先意問訊，柔軟與語如語而作，視諸眾生其心平等，善心正心恭敬心慚愧心。遠離貪欲瞋恚愚癡，無欺無貪無姤無慳，營他事業如己所作，無勢力者助其力勢，泥塗之處發治土石，河㵎溝渠造作橋梁，或以身負或施船濟，常施眾生所須之物，口不說他衰惱之事，亦不譏刺他所犯罪。有犯罪者能如法除，遮諸煩惱令不生起，所重之物能以施人，既施之後心不生悔，為諸眾生發願迴向。信心以善勸諸眾生，不惜身命少欲知足，於他利養心無悕望，常念出家亦勸眾生，念善知識無心捨離。於怨親中平等無二，以種種乘施行路者，羸乏之人施床臥具，有恐怖者能為救護，視諸眾生如父母想，不輕毀戒施貧財物。有病瘦者給其醫藥，施恩於他不自稱說。終不斷絕三寶種性，常念無為。遠離世事一切諸惡不善之法，不為世法之所污染，不失菩提至心之念。是名莊嚴淨四如意足行。