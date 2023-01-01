大方等大集經卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第二十四

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分第十之三中聖目品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空目分第十之三中聖目品第六

爾時，明星菩薩白佛言：「世尊！聲聞之人行聲聞乘，辟支佛人行辟支佛乘，如是二人云何修悲？思作何法？離何煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，明星菩薩白佛言：「世尊！聲聞之人行聲聞乘，辟支佛人行辟支佛乘，如是二人云何修悲？思作何法？離何煩惱？」

佛言：「善男子！若有善男子、善女人行聲聞乘辟支佛乘，不觀眾生所有樂相，不作怨親父母等相，憐愍眾生修起悲心，乃至十方亦復如是。若我不能於惡眾生修集悲者，當觀是人八種苦相，生苦乃至死苦，是人具足如是八苦，我當云何於是人所不生悲心？是人復有三種大苦，亦復未得脫三惡道，我當云何不生憐愍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有善男子、善女人行聲聞乘辟支佛乘，不觀眾生所有樂相，不作怨親父母等相，憐愍眾生修起悲心，乃至十方亦復如是。若我不能於惡眾生修集悲者，當觀是人八種苦相，生苦乃至死苦，是人具足如是八苦，我當云何於是人所不生悲心？是人復有三種大苦，亦復未得脫三惡道，我當云何不生憐愍？

「云何名為觀於生苦？從業因緣父母和合，初受意識歌羅羅時，其身猶如葶歷子許，是時未有入出氣息，亦不覺知苦之與樂、不苦不樂。離先色相，未具後色，無力無欲，無有精進，無有憍慢上色上性上自在相，無五欲相，諸根不具。如是眾生，我當云何不生憐愍？如是眾生過去愛取名為無明，過去業有名之為行，初入胎心名之為識，歌羅羅中初色四陰名為名色。是時未具十二有支，以生因緣故，可說有十二因緣。眾生如是，何有智者不生憐愍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為觀於生苦？從業因緣父母和合，初受意識歌羅羅時，其身猶如葶歷子許，是時未有入出氣息，亦不覺知苦之與樂、不苦不樂。離先色相，未具後色，無力無欲，無有精進，無有憍慢上色上性上自在相，無五欲相，諸根不具。如是眾生，我當云何不生憐愍？如是眾生過去愛取名為無明，過去業有名之為行，初入胎心名之為識，歌羅羅中初色四陰名為名色。是時未具十二有支，以生因緣故，可說有十二因緣。眾生如是，何有智者不生憐愍？

「歌羅羅時住六七日，六七日轉名頞浮陀，是時形色猶如小棗。住七七日轉名伽那，是時形色如胡桃殼。住八七日轉名閉尸，形色猶如頻婆羅果，是時身邊有五胞出，謂頭手脚。十二七日始有腸相，二十七日男女根別，二十一七日始生骨節，乃至三十六七日中，其身具足血肉毛根，三十八七日具足身肢。四日四夜住在腹中臭穢之處。是人如是，我當云何不憐愍耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歌羅羅時住六七日，六七日轉名頞浮陀，是時形色猶如小棗。住七七日轉名伽那，是時形色如胡桃殼。住八七日轉名閉尸，形色猶如頻婆羅果，是時身邊有五胞出，謂頭手脚。十二七日始有腸相，二十七日男女根別，二十一七日始生骨節，乃至三十六七日中，其身具足血肉毛根，三十八七日具足身肢。四日四夜住在腹中臭穢之處。是人如是，我當云何不憐愍耶？

「爾時，還憶本生之事，憶已愁苦，作是念言：『若我出胎當修善法，願後更莫生如是處，修不放逸遠離受生。』初出母胎，爾時舉身受迫迮苦，入風觸身亦復受苦。身初至地，以水摩洗復受大苦猶如地獄，爾時還失憶宿命事。生已復有老病死苦隨逐不捨，復有風病，白水、黃水和合等病。如是四病數各百一常隨逐之，是故名為生是大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，還憶本生之事，憶已愁苦，作是念言：『若我出胎當修善法，願後更莫生如是處，修不放逸遠離受生。』初出母胎，爾時舉身受迫迮苦，入風觸身亦復受苦。身初至地，以水摩洗復受大苦猶如地獄，爾時還失憶宿命事。生已復有老病死苦隨逐不捨，復有風病，白水、黃水和合等病。如是四病數各百一常隨逐之，是故名為生是大苦。

「既受生已，老復隨逐，髮白面皺，失智慚愧，髮毛稀疎。諸行陳故諸根衰熟，易破易壞，爛朽危脆，唯貪二味，所謂鹹酢。能壞安樂身根遍惱，是大苦河，能破眾生三世壯色，妄如嬰兒，狂如鬼著。眾生具足如是惡事，我當云何不生憐愍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既受生已，老復隨逐，髮白面皺，失智慚愧，髮毛稀疎。諸行陳故諸根衰熟，易破易壞，爛朽危脆，唯貪二味，所謂鹹酢。能壞安樂身根遍惱，是大苦河，能破眾生三世壯色，妄如嬰兒，狂如鬼著。眾生具足如是惡事，我當云何不生憐愍？

「爾時復為死所侵逼，失於智慧壽命諸有，捨棄諸陰，身壞命壞四大離散。三世眾生壽命之怨，一切眾生成就死法，我當云何不生憐愍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時復為死所侵逼，失於智慧壽命諸有，捨棄諸陰，身壞命壞四大離散。三世眾生壽命之怨，一切眾生成就死法，我當云何不生憐愍？

「爾時復有所不愛物而來親近，所謂寒熱、飢渴、惡人、惡獸。眾生如是，我當云何不生憐愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時復有所不愛物而來親近，所謂寒熱、飢渴、惡人、惡獸。眾生如是，我當云何不生憐愍。

「復有所愛別離，所謂盛年、財寶、康強、壽命、父母、妻子、親戚眷屬、上妙六塵。眾生既受如是等苦，我當云何不生憐愍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有所愛別離，所謂盛年、財寶、康強、壽命、父母、妻子、親戚眷屬、上妙六塵。眾生既受如是等苦，我當云何不生憐愍？

「或有眾生於三世中，求上六塵而不能得，以是因緣具受眾苦。若我於此惡類眾生不生憐愍，我當云何得阿耨多羅三藐三菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有眾生於三世中，求上六塵而不能得，以是因緣具受眾苦。若我於此惡類眾生不生憐愍，我當云何得阿耨多羅三藐三菩提？

「一切眾生受五陰擔，我亦如是。若我不修大悲之心，云何得捨如是重擔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生受五陰擔，我亦如是。若我不修大悲之心，云何得捨如是重擔？

「一切聖人已得遠離五陰重擔，若不修行三種淨戒，不善思惟，其心放逸不行正道，不得解脫如是之人受百種苦。眾生既受如是百苦，我當云何不修悲心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切聖人已得遠離五陰重擔，若不修行三種淨戒，不善思惟，其心放逸不行正道，不得解脫如是之人受百種苦。眾生既受如是百苦，我當云何不修悲心？

「若有眾生於一日夜，能如是觀，是人得心猶如虛空，是人能於一切眾生修集大悲，是人能得身心寂靜。是人不遠正真法界及以法性。如是方便，能得聲聞緣覺眾生緣悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生於一日夜，能如是觀，是人得心猶如虛空，是人能於一切眾生修集大悲，是人能得身心寂靜。是人不遠正真法界及以法性。如是方便，能得聲聞緣覺眾生緣悲。

「若有菩薩初修道時，作是思惟：『設令我有恒河沙等如須彌身，當以是身為於一人，於無量世受大劇苦，令彼一人得受樂者，我終不悔，亦不退轉於菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩初修道時，作是思惟：『設令我有恒河沙等如須彌身，當以是身為於一人，於無量世受大劇苦，令彼一人得受樂者，我終不悔，亦不退轉於菩提心。』

「復作是念：『假令一切所有眾生，各各執椎如須彌山，來打我身經無量歲。我當忍受不生惡心，乃至一念。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『假令一切所有眾生，各各執椎如須彌山，來打我身經無量歲。我當忍受不生惡心，乃至一念。』

「復作是念：『是人所受百種之苦，一切眾生亦受是苦，而不知念阿耨多羅三藐三菩提。我今是學阿耨多羅三藐三菩提，云何不受？刀劍火石，亦復如是。若我當於一切眾生生惡心者，諸佛、賢聖當見呵責而作是語：「是人欲得阿耨多羅三藐三菩提，云何如是而不忍辱？」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『是人所受百種之苦，一切眾生亦受是苦，而不知念阿耨多羅三藐三菩提。我今是學阿耨多羅三藐三菩提，云何不受？刀劍火石，亦復如是。若我當於一切眾生生惡心者，諸佛、賢聖當見呵責而作是語：「是人欲得阿耨多羅三藐三菩提，云何如是而不忍辱？」』

「菩薩摩訶薩修淨意者，即是忍辱。忍辱者即是瓔珞精進道性器四財寶，菩薩修集如是忍辱，能淨身心，能淨莊嚴堅固莊嚴，得大智慧，不與聲聞辟支佛共。於諸眾生最為殊勝，一切四魔不得其便，邪不能動，煩惱折減，一切怨讎不能為惡，言辭所說不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修淨意者，即是忍辱。忍辱者即是瓔珞精進道性器四財寶，菩薩修集如是忍辱，能淨身心，能淨莊嚴堅固莊嚴，得大智慧，不與聲聞辟支佛共。於諸眾生最為殊勝，一切四魔不得其便，邪不能動，煩惱折減，一切怨讎不能為惡，言辭所說不可窮盡。

「其智甚深猶如大海，精進堅牢如須彌山，等諸眾生如海一味，能大利益猶如大地，淨眾垢污猶如清水，能作光明猶如朗日。於眾無礙猶如猛風，世法不污猶如蓮華，下視眾生如金翅鳥，眾生樂見如夏日雲，眾生樂受如夏時雨。見無餘求猶病遇醫，壞諸貧窮如如意珠，施眾禪定猶如梵天，生死無礙猶如虛空，示平不平猶如明燈，人天恭敬猶如帝釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其智甚深猶如大海，精進堅牢如須彌山，等諸眾生如海一味，能大利益猶如大地，淨眾垢污猶如清水，能作光明猶如朗日。於眾無礙猶如猛風，世法不污猶如蓮華，下視眾生如金翅鳥，眾生樂見如夏日雲，眾生樂受如夏時雨。見無餘求猶病遇醫，壞諸貧窮如如意珠，施眾禪定猶如梵天，生死無礙猶如虛空，示平不平猶如明燈，人天恭敬猶如帝釋。

「若有菩薩起瞋恚心，一切怨賊悉得其便，喪失一切善根財寶，一切眾魔獲得其過，為諸煩惱之所污染，入大闇處失一切善根，為諸聖人之所呵責。若有菩薩起瞋恚心乃至一念，則為喪失一切善法，設我悉受一切眾生無量億數打罵毀辱，乃至不應起一念瞋。何以故？如是眾生不學慈悲。若彼眾生心無瞋打，我當云何修集慈悲？以是義故，眾生瞋時我應生喜。何以故？即是我之悲因緣故。若有善男子、善女人能作是觀，即得不共聲聞緣覺眾生緣悲，亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩起瞋恚心，一切怨賊悉得其便，喪失一切善根財寶，一切眾魔獲得其過，為諸煩惱之所污染，入大闇處失一切善根，為諸聖人之所呵責。若有菩薩起瞋恚心乃至一念，則為喪失一切善法，設我悉受一切眾生無量億數打罵毀辱，乃至不應起一念瞋。何以故？如是眾生不學慈悲。若彼眾生心無瞋打，我當云何修集慈悲？以是義故，眾生瞋時我應生喜。何以故？即是我之悲因緣故。若有善男子、善女人能作是觀，即得不共聲聞緣覺眾生緣悲，亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！復有眾生觀三惡道苦眾生已，修集悲心。復有觀察三界所有諸苦眾生，而修悲心。復有觀察五陰眾生，而修悲心；入界亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有眾生觀三惡道苦眾生已，修集悲心。復有觀察三界所有諸苦眾生，而修悲心。復有觀察五陰眾生，而修悲心；入界亦爾。

「善男子！以是義故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當修慈悲。何以故？夫慈悲者，即是一切善法種子。若有眾生得色界身，亦是修集慈悲因緣。若無色身，若聲聞道、若緣覺道、若諸菩薩莊嚴堅固行六波羅蜜，調伏眾生得無生忍，成阿耨多羅三藐三菩提，皆因慈悲種子因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以是義故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當修慈悲。何以故？夫慈悲者，即是一切善法種子。若有眾生得色界身，亦是修集慈悲因緣。若無色身，若聲聞道、若緣覺道、若諸菩薩莊嚴堅固行六波羅蜜，調伏眾生得無生忍，成阿耨多羅三藐三菩提，皆因慈悲種子因緣。」

說是慈悲因緣法時，明星菩薩得無生法忍，是忍不與緣覺聲聞共之；八萬四千眾生得如法忍；五萬五千那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；十萬八千眾生得不退心；二萬眾生成就慈悲；五千比丘得阿羅漢果；五百比丘尼盡一切漏；十萬億眾生破大邪見得正見心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是慈悲因緣法時，明星菩薩得無生法忍，是忍不與緣覺聲聞共之；八萬四千眾生得如法忍；五萬五千那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；十萬八千眾生得不退心；二萬眾生成就慈悲；五千比丘得阿羅漢果；五百比丘尼盡一切漏；十萬億眾生破大邪見得正見心。

爾時，世尊告無勝意童子：「善男子！過去有佛名發功德意，亦說如是大慈大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告無勝意童子：「善男子！過去有佛名發功德意，亦說如是大慈大悲。」

無勝意童子言：「世尊！所言如者云何名如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無勝意童子言：「世尊！所言如者云何名如？」

佛言：「善男子！遠離身相名之為如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！遠離身相名之為如。」

無勝意童子言：「所言身者即是實性，即是寂靜，即是法界，即是無漏，即是無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無勝意童子言：「所言身者即是實性，即是寂靜，即是法界，即是無漏，即是無盡。」

佛言：「善男子！如身者即是一切眾生之身，即是過去未來邊際，即是寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如身者即是一切眾生之身，即是過去未來邊際，即是寂靜。」

無勝意童子言：「世尊！若一切佛如即是身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無勝意童子言：「世尊！若一切佛如即是身。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如是法界，無有增減，三世平等，不生不出不滅，猶如虛空，如身亦如是。」說是法時，三萬眾生得如法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如是法界，無有增減，三世平等，不生不出不滅，猶如虛空，如身亦如是。」說是法時，三萬眾生得如法忍。

爾時，世尊告明星菩薩言：「善男子！云何修集緣眾生喜？善男子！若有菩薩不修慈悲，不念眾生所有樂相，乃至不觀三趣三界所有諸苦，而亦觀於五陰出滅。如是觀已生於喜心，但樂觀法，觀已生喜，如是喜心願及眾生，是名為喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告明星菩薩言：「善男子！云何修集緣眾生喜？善男子！若有菩薩不修慈悲，不念眾生所有樂相，乃至不觀三趣三界所有諸苦，而亦觀於五陰出滅。如是觀已生於喜心，但樂觀法，觀已生喜，如是喜心願及眾生，是名為喜。」

「世尊！云何修捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何修捨？」

「善男子！若有菩薩不修慈悲及以喜心，修捨念捨父母，乃至聲聞、緣覺、菩薩、諸佛修是捨時，遠離一切愛瞋法心，是人修集空無相願。既修集已，不久定當得入涅槃。若人修集如是等四無量心，是人則為十方諸佛、菩薩、天、龍、夜叉、剎利、婆羅門、毘舍、首陀、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之所供養。隨有國土，若四部眾修集如是四無量心，其土則已遠離一切衰禍之相，其中眾生樂離惡法、受持善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩不修慈悲及以喜心，修捨念捨父母，乃至聲聞、緣覺、菩薩、諸佛修是捨時，遠離一切愛瞋法心，是人修集空無相願。既修集已，不久定當得入涅槃。若人修集如是等四無量心，是人則為十方諸佛、菩薩、天、龍、夜叉、剎利、婆羅門、毘舍、首陀、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之所供養。隨有國土，若四部眾修集如是四無量心，其土則已遠離一切衰禍之相，其中眾生樂離惡法、受持善法。

「善男子！四無量心，具足如是無量福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！四無量心，具足如是無量福德。」

大方等大集經虛空目分中辟支佛乘品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經虛空目分中辟支佛乘品第七

無勝意童子復白佛言：「世尊！修緣覺乘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，云何修集慈悲喜捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無勝意童子復白佛言：「世尊！修緣覺乘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，云何修集慈悲喜捨？」

佛言：「善男子！若有修集辟支佛乘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，觀眾生樂，解眾生樂，念法緣慈，終不憶念緣眾生慈，如自心中所受樂事，亦願眾生同共得之。觀法平等，觀樂平等，觀心平等，觀如平等。如是觀已，乃至不於一人生惡。設有因緣生惡心者，應作是念：『若我於彼生惡心者，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？菩薩摩訶薩成就無量純善功德，若於一人生瞋惡心，尚不能得阿耨多羅三藐三菩提，況我未成諸善功德？』以是因緣，修眾生慈及法緣慈，悲喜捨心亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有修集辟支佛乘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，觀眾生樂，解眾生樂，念法緣慈，終不憶念緣眾生慈，如自心中所受樂事，亦願眾生同共得之。觀法平等，觀樂平等，觀心平等，觀如平等。如是觀已，乃至不於一人生惡。設有因緣生惡心者，應作是念：『若我於彼生惡心者，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？菩薩摩訶薩成就無量純善功德，若於一人生瞋惡心，尚不能得阿耨多羅三藐三菩提，況我未成諸善功德？』以是因緣，修眾生慈及法緣慈，悲喜捨心亦復如是。

「善男子！若有欲學緣覺乘者，應如是修慈悲喜捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有欲學緣覺乘者，應如是修慈悲喜捨。」

說是法時，六萬億眾生得住初地，或得二地三地四地五地；或有眾生得無生忍；或有獲得辟支佛道及聲聞道；無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，六萬億眾生得住初地，或得二地三地四地五地；或有眾生得無生忍；或有獲得辟支佛道及聲聞道；無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

大方等大集經虛空目分中聖無礙智品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經虛空目分中聖無礙智品第八

爾時，眾中有一童子名虛空聲，白佛言：「世尊！云何菩薩莊嚴無上菩提之道？修一切智目方便無緣梵行，一切法目方便無緣梵行，一切陰入界方便，解脫方便，三昧方便，陀羅尼方便，得忍方便，諸地方便？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一童子名虛空聲，白佛言：「世尊！云何菩薩莊嚴無上菩提之道？修一切智目方便無緣梵行，一切法目方便無緣梵行，一切陰入界方便，解脫方便，三昧方便，陀羅尼方便，得忍方便，諸地方便？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修一切智目門，同虛空慧度於彼岸無緣梵行，越度四流斷四魔繫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修一切智目門，同虛空慧度於彼岸無緣梵行，越度四流斷四魔繫？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今能入四無量海，欲度眾生於生死河，是故今者發如是問，復欲不斷佛大智海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今能入四無量海，欲度眾生於生死河，是故今者發如是問，復欲不斷佛大智海。

「善男子！十方佛土，若有菩薩，同共汝行三昧智慧，我說法時，如是等輩悉為明證。若無如是菩薩證者，我則不說無緣梵行。何以故？我若說者，多於是中而生疑心，若有未得無緣梵行亦復生疑。以是義故，不應宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！十方佛土，若有菩薩，同共汝行三昧智慧，我說法時，如是等輩悉為明證。若無如是菩薩證者，我則不說無緣梵行。何以故？我若說者，多於是中而生疑心，若有未得無緣梵行亦復生疑。以是義故，不應宣說。」

爾時，世尊即入三昧，其三昧名虛空幢，入已面門出大光明，其明種種遍照十方諸佛世界，蔽於日月令不復現。其光明中出大聲言：「娑婆世界釋迦牟尼，為諸眾生宣說梵行壞諸煩惱，說聲聞乘辟支佛乘無緣梵行。無量眾生及諸菩薩，次第而坐聽受正法，亦說清淨菩提之行。為欲利益無量眾生，故作大集說種種行，無量眾生獲得一生及以後生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入三昧，其三昧名虛空幢，入已面門出大光明，其明種種遍照十方諸佛世界，蔽於日月令不復現。其光明中出大聲言：「娑婆世界釋迦牟尼，為諸眾生宣說梵行壞諸煩惱，說聲聞乘辟支佛乘無緣梵行。無量眾生及諸菩薩，次第而坐聽受正法，亦說清淨菩提之行。為欲利益無量眾生，故作大集說種種行，無量眾生獲得一生及以後生。」

十方眾生聞是語已，一切悉集娑婆世界。或有菩薩現真金身雨於金沙，或現銀身雨於銀沙，或琉璃身雨琉璃沙，或頗梨身雨頗梨沙，或沈水身雨沈水沙，或栴檀身雨栴檀沙，或多摩羅跋身雨多摩羅跋沙，供養於佛。供養已畢，頭面敬禮，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方眾生聞是語已，一切悉集娑婆世界。或有菩薩現真金身雨於金沙，或現銀身雨於銀沙，或琉璃身雨琉璃沙，或頗梨身雨頗梨沙，或沈水身雨沈水沙，或栴檀身雨栴檀沙，或多摩羅跋身雨多摩羅跋沙，供養於佛。供養已畢，頭面敬禮，却坐一面。

爾時，世尊告虛空聲童子：「善男子！今日十方諸大菩薩，其中或有得法忍者，得無生忍一生後生，悉為我證如是菩薩修集慈悲喜捨之心，了了通達諸法之性，亦能遠離身相業相。其心不著有為無為，亦不貪著眼乃至意色乃至法，至心修集無緣梵行。無諸覺觀不生憍慢，無所貪著知真實性，觀一切法皆悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告虛空聲童子：「善男子！今日十方諸大菩薩，其中或有得法忍者，得無生忍一生後生，悉為我證如是菩薩修集慈悲喜捨之心，了了通達諸法之性，亦能遠離身相業相。其心不著有為無為，亦不貪著眼乃至意色乃至法，至心修集無緣梵行。無諸覺觀不生憍慢，無所貪著知真實性，觀一切法皆悉平等。

「所謂三世、三界、三戒，亦得增長大慈大悲大喜大捨。一切眾生，遠離三界陰入界等，離一切字聚名聚句聚有為之法。作是觀時，即得具足大慈大悲大喜大捨，修集同空三昧梵行六波羅蜜，諸佛護念。具善方便住第三忍，過於聲聞辟支佛道，遠離一切眼色因緣乃至一切意法因緣。觀法界如隨順不倒，獲得大慈大悲等力。於諸法中得大自在，而於生死不生厭悔，有大力勢調伏眾生，於三乘中得智方便，能雨法雨得無礙智，解諸眾生異語方便。善男子！是名聖目陀羅尼，具無礙智修集梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂三世、三界、三戒，亦得增長大慈大悲大喜大捨。一切眾生，遠離三界陰入界等，離一切字聚名聚句聚有為之法。作是觀時，即得具足大慈大悲大喜大捨，修集同空三昧梵行六波羅蜜，諸佛護念。具善方便住第三忍，過於聲聞辟支佛道，遠離一切眼色因緣乃至一切意法因緣。觀法界如隨順不倒，獲得大慈大悲等力。於諸法中得大自在，而於生死不生厭悔，有大力勢調伏眾生，於三乘中得智方便，能雨法雨得無礙智，解諸眾生異語方便。善男子！是名聖目陀羅尼，具無礙智修集梵行。

「善男子！若有菩薩修是梵行，如是菩薩常得見佛，能具佛法淨佛世界，性淨、眾淨、行淨、智淨、意淨，供養亦淨，能具十地，次第當坐如來法座，如是名為清淨法行，是名如來，是名世尊，名過四潮，名菩提道，能得菩提轉大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩修是梵行，如是菩薩常得見佛，能具佛法淨佛世界，性淨、眾淨、行淨、智淨、意淨，供養亦淨，能具十地，次第當坐如來法座，如是名為清淨法行，是名如來，是名世尊，名過四潮，名菩提道，能得菩提轉大法輪。

「云何名為一切智耶？若智能觀一切平等，眾生平等、三世平等、不倒平等，如是等一切法見虛空目，見法虛空目，見無行虛空目，見性虛空目，見如空虛空目，見如內空虛空目，見如外空虛空目，見如內外空虛空目，見如大空虛空目，見如第一義空虛空目，見如有為空虛空目，見如無為空虛空目，見如畢竟空虛空目，見如無始空虛空目，見如性空虛空目，見如散空虛空目，見如自性空虛空目，見如一切法空虛空目，見如無所覺空虛空目，見如無法空虛空目，見如無性空虛空目，見如無法有法空虛空目，見如實性空虛空目，見如無相無願虛空目，見如一切法無邊無處虛空目，見如大慈大悲虛空目，見一切知見虛空目，見一切智。如是見已轉正法輪，是名不共眾生法界，是名一切智，名佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一切智耶？若智能觀一切平等，眾生平等、三世平等、不倒平等，如是等一切法見虛空目，見法虛空目，見無行虛空目，見性虛空目，見如空虛空目，見如內空虛空目，見如外空虛空目，見如內外空虛空目，見如大空虛空目，見如第一義空虛空目，見如有為空虛空目，見如無為空虛空目，見如畢竟空虛空目，見如無始空虛空目，見如性空虛空目，見如散空虛空目，見如自性空虛空目，見如一切法空虛空目，見如無所覺空虛空目，見如無法空虛空目，見如無性空虛空目，見如無法有法空虛空目，見如實性空虛空目，見如無相無願虛空目，見如一切法無邊無處虛空目，見如大慈大悲虛空目，見一切知見虛空目，見一切智。如是見已轉正法輪，是名不共眾生法界，是名一切智，名佛境界。」

說是無緣梵行時，九萬二千眾生成就是法，恒河沙等眾生得如法忍，恒沙眾生遠離垢穢得法眼淨，一千比丘得阿羅漢果，無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是無緣梵行時，九萬二千眾生成就是法，恒河沙等眾生得如法忍，恒沙眾生遠離垢穢得法眼淨，一千比丘得阿羅漢果，無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心。

大方等大集經虛空目分中護法品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經虛空目分中護法品第九

爾時，一切欲色界天，以妙香華幢蓋伎樂供養於佛，白佛言：「世尊！如來先已於閻浮提轉正法輪，今復於此大寶坊中轉大法輪，為菩提行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切欲色界天，以妙香華幢蓋伎樂供養於佛，白佛言：「世尊！如來先已於閻浮提轉正法輪，今復於此大寶坊中轉大法輪，為菩提行故。」

一切大眾復作是言：「如來境界不可思議。何以故？如來在此大寶坊中轉法輪時，十方無量佛世界中所有菩薩悉來集此，為聽如是虛空目法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾復作是言：「如來境界不可思議。何以故？如來在此大寶坊中轉法輪時，十方無量佛世界中所有菩薩悉來集此，為聽如是虛空目法行。」

爾時，文殊師利童子、金剛山童子、無勝幢童子、無勝意童子、虛空聲童子，如是等童子其數九萬二千億，白佛言：「世尊！唯願如來以願力故，令是虛空目法行久住於此娑婆世界及十方土無有滅沒。何以故？如是法中說三梵行。菩薩若行如是三行，即得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子、金剛山童子、無勝幢童子、無勝意童子、虛空聲童子，如是等童子其數九萬二千億，白佛言：「世尊！唯願如來以願力故，令是虛空目法行久住於此娑婆世界及十方土無有滅沒。何以故？如是法中說三梵行。菩薩若行如是三行，即得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「善男子！南方世界金剛光明功德如來、西方世界智幢如來、北方世界發光功德如來、東方世界寶蓋光明功德如來，是四如來以先有願，以是願故，是經後當流布十方，令諸菩薩悉得修行如是三行。我今以此正法，付囑四大天王、功德天女、四大龍王、誠實語天、四阿須羅王、具天、大自在天、八臂天、地神女等。何以故？善男子！或有眾生，其性弊惡，有大勢力，多造重業不受是經，是人死已受惡鬼身、惡龍之身，是惡鬼龍欲壞佛法，降注惡雨惡風塵坌，為諸修行三業比丘而作重病。以手探腹取其心肝，吹吐惡氣置飲食中故，令食者得大重病，良醫拱手不能療治。如是修行三業比丘盡捨命已，是名法滅。如是惡鬼，復令如來所有弟子，剎利、婆羅門、毘舍、首陀、大臣、長者悉生惡心，惡心既生互相殘賊。當爾之時，閻浮提內國土城邑，空荒無人，人民既無，誰當流布如是經典？是故我今不以是經付囑菩薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷及諸國主，以付四王乃至地神。如是天神至心護持，若有國王，剎利、婆羅門、毘舍、首陀、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦如是經者，是諸天神當至心護，勸諸檀越令致供養，所謂衣服、飲食、臥具、病藥、房舍、燈燭，是諸檀越若有惡相、諸惡病瘦，諸天力故悉令消滅，以是因緣法得增長無有滅沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！南方世界金剛光明功德如來、西方世界智幢如來、北方世界發光功德如來、東方世界寶蓋光明功德如來，是四如來以先有願，以是願故，是經後當流布十方，令諸菩薩悉得修行如是三行。我今以此正法，付囑四大天王、功德天女、四大龍王、誠實語天、四阿須羅王、具天、大自在天、八臂天、地神女等。何以故？善男子！或有眾生，其性弊惡，有大勢力，多造重業不受是經，是人死已受惡鬼身、惡龍之身，是惡鬼龍欲壞佛法，降注惡雨惡風塵坌，為諸修行三業比丘而作重病。以手探腹取其心肝，吹吐惡氣置飲食中故，令食者得大重病，良醫拱手不能療治。如是修行三業比丘盡捨命已，是名法滅。如是惡鬼，復令如來所有弟子，剎利、婆羅門、毘舍、首陀、大臣、長者悉生惡心，惡心既生互相殘賊。當爾之時，閻浮提內國土城邑，空荒無人，人民既無，誰當流布如是經典？是故我今不以是經付囑菩薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷及諸國主，以付四王乃至地神。如是天神至心護持，若有國王，剎利、婆羅門、毘舍、首陀、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦如是經者，是諸天神當至心護，勸諸檀越令致供養，所謂衣服、飲食、臥具、病藥、房舍、燈燭，是諸檀越若有惡相、諸惡病瘦，諸天力故悉令消滅，以是因緣法得增長無有滅沒。」

爾時，一切諸天神等白佛言：「世尊！若今現在、若佛滅後，我等要當捨離自事守護是法。若佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，有能受持如是等經勤行精進，雖復受畜八不淨物，畜養妻息、金銀、琉璃、頗梨、田宅、奴婢、僕使，我為法故，亦當守護遮諸惡鬼不令嬈近。隨是經典所在之處，令其土地日月五星不越常度，怨讎兵革皆悉消伏。所有眾生，若男、若女、若大、若小，悉樂受誦如是經典，持戒清淨勤行精進。世尊！以是因緣，一切諸天樂處人間。是人捨身即得生天，諸天增長色力壽命，所有惡相滅無遺餘，其無信者我能令信。若佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，不能受持如是經典，讀誦書寫，不樂寂靜，不善思惟，樂求供養不持淨戒，嬾惰懈慢，心無慚愧，親近白衣。如是比丘，以財俗力毀佛弟子，若打、若殺、若縛、若罵，向王大臣說其過惡。佛諸弟子聞是事已生大惡心，生惡心已，諸善鬼神捨至他土，是故惡鬼即得其便。既得便已，諸國興兵互相討伐，降惡風雨令穀不登，人民飢饉共相茹食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸天神等白佛言：「世尊！若今現在、若佛滅後，我等要當捨離自事守護是法。若佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，有能受持如是等經勤行精進，雖復受畜八不淨物，畜養妻息、金銀、琉璃、頗梨、田宅、奴婢、僕使，我為法故，亦當守護遮諸惡鬼不令嬈近。隨是經典所在之處，令其土地日月五星不越常度，怨讎兵革皆悉消伏。所有眾生，若男、若女、若大、若小，悉樂受誦如是經典，持戒清淨勤行精進。世尊！以是因緣，一切諸天樂處人間。是人捨身即得生天，諸天增長色力壽命，所有惡相滅無遺餘，其無信者我能令信。若佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，不能受持如是經典，讀誦書寫，不樂寂靜，不善思惟，樂求供養不持淨戒，嬾惰懈慢，心無慚愧，親近白衣。如是比丘，以財俗力毀佛弟子，若打、若殺、若縛、若罵，向王大臣說其過惡。佛諸弟子聞是事已生大惡心，生惡心已，諸善鬼神捨至他土，是故惡鬼即得其便。既得便已，諸國興兵互相討伐，降惡風雨令穀不登，人民飢饉共相茹食。」

爾時，十方世界菩薩白佛言：「世尊！諸佛如來為如是等五滓眾生制於禁戒，唯願如來為法久住復制禁戒。所謂身戒口戒意戒，不得受畜一切惡物，惡心鬪諍，親近國王大臣長者，受畜一切俗人之物，如餘佛土所制淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方世界菩薩白佛言：「世尊！諸佛如來為如是等五滓眾生制於禁戒，唯願如來為法久住復制禁戒。所謂身戒口戒意戒，不得受畜一切惡物，惡心鬪諍，親近國王大臣長者，受畜一切俗人之物，如餘佛土所制淨戒。」

佛言：「善男子！止，止！佛自知時。善男子！因緣未出，如來則不豫制禁戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！止，止！佛自知時。善男子！因緣未出，如來則不豫制禁戒。」

爾時，世尊告頻婆娑羅王：「大王！汝之國法何名大罪？何名小罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告頻婆娑羅王：「大王！汝之國法何名大罪？何名小罪？」

頻婆娑羅言：「世尊！我之國法，有四重罪：一者、斷他命根；二者、偷至五錢；三者、婬他婦女；四者、為五錢故大眾王邊故作妄語。如是四罪，犯者不活。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻婆娑羅言：「世尊！我之國法，有四重罪：一者、斷他命根；二者、偷至五錢；三者、婬他婦女；四者、為五錢故大眾王邊故作妄語。如是四罪，犯者不活。」

佛言：「我今亦為未來弟子制是四重。復次，大王！王子幾歲不聽入宮？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今亦為未來弟子制是四重。復次，大王！王子幾歲不聽入宮？」

「世尊！過二十年則不聽入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！過二十年則不聽入。」

佛言：「我亦如是，沙彌二十，乃至得道不聽入眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我亦如是，沙彌二十，乃至得道不聽入眾。」

王言：「世尊！如我國法，有作罪者必死不疑，或打或罵閉繫輸物，擯出界外，如來法中其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊！如我國法，有作罪者必死不疑，或打或罵閉繫輸物，擯出界外，如來法中其義云何？」

「大王！我之法中亦復如是，有犯罪者，或令苦作一月、二月，或不與語共坐共食，或不共住，或擯令出，或出一國，或出四國。有佛法處，治如是等惡比丘已，諸善比丘安樂受法，故使佛法久住不滅。大王！若未來世有我弟子，饒財多寶有大力勢，王所親愛，一切大眾不能擯治，如是等人汝等當治。剎利、婆羅門、毘舍、首陀，不能治者，如是四姓，則為斷我三寶種性，能滅法炬，破壞法船，燋涸法味，奪眾生眼，我法壞時，心則放捨。大王！譬如一人奪一切眼，於意云何？是罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我之法中亦復如是，有犯罪者，或令苦作一月、二月，或不與語共坐共食，或不共住，或擯令出，或出一國，或出四國。有佛法處，治如是等惡比丘已，諸善比丘安樂受法，故使佛法久住不滅。大王！若未來世有我弟子，饒財多寶有大力勢，王所親愛，一切大眾不能擯治，如是等人汝等當治。剎利、婆羅門、毘舍、首陀，不能治者，如是四姓，則為斷我三寶種性，能滅法炬，破壞法船，燋涸法味，奪眾生眼，我法壞時，心則放捨。大王！譬如一人奪一切眼，於意云何？是罪多不？」

「甚多，世尊！不可稱量、不可計數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多，世尊！不可稱量、不可計數。」

「大王！若有剎利、婆羅門、毘舍、首陀，有大力勢，見我法滅捨不守護，其所得罪亦復如是。大王！若有國主，於無量世修施戒慧，見我法滅捨不擁護，如是所種無量善根悉皆滅失。其國當有三不祥事：一者、穀貴；二者、兵革；三者、疫病。一切善神悉捨離之，其王教令人不隨從，常為隣國之所侵嬈，暴火橫起多惡風雨，暴水增長吹漂人民，內外親信咸共謀叛。其王不久當遇重病，壽終之後生地獄中。若宿善追及還得人身，無量世中常盲無目，貧窮跉跰行乞自活。常生惡心，因是惡心，復當還墮於地獄中。如王，夫人、太子、大臣、城主、村主、將帥、郡守、宰臣，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若有剎利、婆羅門、毘舍、首陀，有大力勢，見我法滅捨不守護，其所得罪亦復如是。大王！若有國主，於無量世修施戒慧，見我法滅捨不擁護，如是所種無量善根悉皆滅失。其國當有三不祥事：一者、穀貴；二者、兵革；三者、疫病。一切善神悉捨離之，其王教令人不隨從，常為隣國之所侵嬈，暴火橫起多惡風雨，暴水增長吹漂人民，內外親信咸共謀叛。其王不久當遇重病，壽終之後生地獄中。若宿善追及還得人身，無量世中常盲無目，貧窮跉跰行乞自活。常生惡心，因是惡心，復當還墮於地獄中。如王，夫人、太子、大臣、城主、村主、將帥、郡守、宰臣，亦復如是。」

頻婆娑羅耳聞是語，悲泣哽咽收淚而言：「世尊！我值如來猶故不能如法治國，況未來世放逸諸王，不能持戒修行精進，治惡比丘護持佛法，不能紹繼三寶種性？如是諸王，長夜常行於三惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻婆娑羅耳聞是語，悲泣哽咽收淚而言：「世尊！我值如來猶故不能如法治國，況未來世放逸諸王，不能持戒修行精進，治惡比丘護持佛法，不能紹繼三寶種性？如是諸王，長夜常行於三惡道。」

爾時，諸王、夫人、太子、大臣、城主、村主、將帥、郡守、宰官，皆白佛言：「我等於今現在之世，要當勤心守護佛法，亦當供養受持法者，衣服、飲食、臥具、醫藥，治惡比丘紹三寶性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸王、夫人、太子、大臣、城主、村主、將帥、郡守、宰官，皆白佛言：「我等於今現在之世，要當勤心守護佛法，亦當供養受持法者，衣服、飲食、臥具、醫藥，治惡比丘紹三寶性。」

佛言：「善男子！汝等若能建立此事，則為供養三世諸佛，亦得無量不可思議諸善功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝等若能建立此事，則為供養三世諸佛，亦得無量不可思議諸善功德。」

大方等大集經虛空目分中大眾還品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經虛空目分中大眾還品第十

爾時，世尊復告諸天：「善男子！汝等今者勿懷憂慮，我今當與未來弟子，為護法故，立嚴峻制，為不斷絕三寶性故，為欲增長諸善法故，為增長多聞滿寶藏故，為離一切苦煩惱故，為成無上菩提道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告諸天：「善男子！汝等今者勿懷憂慮，我今當與未來弟子，為護法故，立嚴峻制，為不斷絕三寶性故，為欲增長諸善法故，為增長多聞滿寶藏故，為離一切苦煩惱故，為成無上菩提道故。

「善男子！我今所說，一切聲聞具足成就得聲聞乘，一切緣覺具足獲得辟支佛乘，一切菩薩具足成滿三種梵行得無上智。善男子！是經能離諸惡眾生，能壞眾生惡不善法，能滅身口意不善業，能破一切諸惡果報。若有善男子、善女人供養是經，則為供養十方諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今所說，一切聲聞具足成就得聲聞乘，一切緣覺具足獲得辟支佛乘，一切菩薩具足成滿三種梵行得無上智。善男子！是經能離諸惡眾生，能壞眾生惡不善法，能滅身口意不善業，能破一切諸惡果報。若有善男子、善女人供養是經，則為供養十方諸佛。」

爾時，娑婆世界一切眾生，異口同音而作是言：「善哉，善哉！世尊！我初未聞是大法聚，今得聞之。世尊！我能受持守護是法，為護法故不惜身命。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受是經者我當供養，隨其所須一切給與。若復有能供養如是受持經者，我等亦當勤守護之，內外財寶令無損秏，隨是經法所流布處，亦護其土令無諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界一切眾生，異口同音而作是言：「善哉，善哉！世尊！我初未聞是大法聚，今得聞之。世尊！我能受持守護是法，為護法故不惜身命。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受是經者我當供養，隨其所須一切給與。若復有能供養如是受持經者，我等亦當勤守護之，內外財寶令無損秏，隨是經法所流布處，亦護其土令無諸惡。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝能如是守護法者，則為供養三世諸佛。善男子！若諸眾生有護法心，若生人天得大自在，乃至畜生亦有大力，為人所重不經寒苦。善男子！是護法者惡不能加，心無所畏無能破壞。諸魔煩惱不得其便，多饒眷屬智慧具足。凡有所說無所罣礙，樂行十善修集正定，父母、諸王見則恭敬，能昇法座、轉正法輪，凡有所聞，終不忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝能如是守護法者，則為供養三世諸佛。善男子！若諸眾生有護法心，若生人天得大自在，乃至畜生亦有大力，為人所重不經寒苦。善男子！是護法者惡不能加，心無所畏無能破壞。諸魔煩惱不得其便，多饒眷屬智慧具足。凡有所說無所罣礙，樂行十善修集正定，父母、諸王見則恭敬，能昇法座、轉正法輪，凡有所聞，終不忘失。」