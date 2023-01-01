大方等大集經
北涼 曇無讖譯60卷CBETA T0397大于一万字 93 h
向佛经 GPT 提问
第 24 卷
大方等大集經卷第二十四
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北涼天竺三藏曇無讖譯
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虛空目分第十之三中聖目品第六
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爾時，明星菩薩白佛言：「世尊！聲聞之人行聲聞乘，辟支佛人行辟支佛乘，如是二人云何修悲？思作何法？離何煩惱？」
爾時，明星菩薩白佛言：「世尊！聲聞之人行聲聞乘，辟支佛人行辟支佛乘，如是二人云何修悲？思作何法？離何煩惱？」
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佛言：「善男子！若有善男子、善女人行聲聞乘辟支佛乘，不觀眾生所有樂相，不作怨親父母等相，憐愍眾生修起悲心，乃至十方亦復如是。若我不能於惡眾生修集悲者，當觀是人八種苦相，生苦乃至死苦，是人具足如是八苦，我當云何於是人所不生悲心？是人復有三種大苦，亦復未得脫三惡道，我當云何不生憐愍？
佛言：「善男子！若有善男子、善女人行聲聞乘辟支佛乘，不觀眾生所有樂相，不作怨親父母等相，憐愍眾生修起悲心，乃至十方亦復如是。若我不能於惡眾生修集悲者，當觀是人八種苦相，生苦乃至死苦，是人具足如是八苦，我當云何於是人所不生悲心？是人復有三種大苦，亦復未得脫三惡道，我當云何不生憐愍？
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「云何名為觀於生苦？從業因緣父母和合，初受意識歌羅羅時，其身猶如葶歷子許，是時未有入出氣息，亦不覺知苦之與樂、不苦不樂。離先色相，未具後色，無力無欲，無有精進，無有憍慢上色上性上自在相，無五欲相，諸根不具。如是眾生，我當云何不生憐愍？如是眾生過去愛取名為無明，過去業有名之為行，初入胎心名之為識，歌羅羅中初色四陰名為名色。是時未具十二有支，以生因緣故，可說有十二因緣。眾生如是，何有智者不生憐愍？
「云何名為觀於生苦？從業因緣父母和合，初受意識歌羅羅時，其身猶如葶歷子許，是時未有入出氣息，亦不覺知苦之與樂、不苦不樂。離先色相，未具後色，無力無欲，無有精進，無有憍慢上色上性上自在相，無五欲相，諸根不具。如是眾生，我當云何不生憐愍？如是眾生過去愛取名為無明，過去業有名之為行，初入胎心名之為識，歌羅羅中初色四陰名為名色。是時未具十二有支，以生因緣故，可說有十二因緣。眾生如是，何有智者不生憐愍？
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「歌羅羅時住六七日，六七日轉名頞浮陀，是時形色猶如小棗。住七七日轉名伽那，是時形色如胡桃殼。住八七日轉名閉尸，形色猶如頻婆羅果，是時身邊有五胞出，謂頭手脚。十二七日始有腸相，二十七日男女根別，二十一七日始生骨節，乃至三十六七日中，其身具足血肉毛根，三十八七日具足身肢。四日四夜住在腹中臭穢之處。是人如是，我當云何不憐愍耶？
「歌羅羅時住六七日，六七日轉名頞浮陀，是時形色猶如小棗。住七七日轉名伽那，是時形色如胡桃殼。住八七日轉名閉尸，形色猶如頻婆羅果，是時身邊有五胞出，謂頭手脚。十二七日始有腸相，二十七日男女根別，二十一七日始生骨節，乃至三十六七日中，其身具足血肉毛根，三十八七日具足身肢。四日四夜住在腹中臭穢之處。是人如是，我當云何不憐愍耶？
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「爾時，還憶本生之事，憶已愁苦，作是念言：『若我出胎當修善法，願後更莫生如是處，修不放逸遠離受生。』初出母胎，爾時舉身受迫迮苦，入風觸身亦復受苦。身初至地，以水摩洗復受大苦猶如地獄，爾時還失憶宿命事。生已復有老病死苦隨逐不捨，復有風病，白水、黃水和合等病。如是四病數各百一常隨逐之，是故名為生是大苦。
「爾時，還憶本生之事，憶已愁苦，作是念言：『若我出胎當修善法，願後更莫生如是處，修不放逸遠離受生。』初出母胎，爾時舉身受迫迮苦，入風觸身亦復受苦。身初至地，以水摩洗復受大苦猶如地獄，爾時還失憶宿命事。生已復有老病死苦隨逐不捨，復有風病，白水、黃水和合等病。如是四病數各百一常隨逐之，是故名為生是大苦。
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「既受生已，老復隨逐，髮白面皺，失智慚愧，髮毛稀疎。諸行陳故諸根衰熟，易破易壞，爛朽危脆，唯貪二味，所謂鹹酢。能壞安樂身根遍惱，是大苦河，能破眾生三世壯色，妄如嬰兒，狂如鬼著。眾生具足如是惡事，我當云何不生憐愍？
「既受生已，老復隨逐，髮白面皺，失智慚愧，髮毛稀疎。諸行陳故諸根衰熟，易破易壞，爛朽危脆，唯貪二味，所謂鹹酢。能壞安樂身根遍惱，是大苦河，能破眾生三世壯色，妄如嬰兒，狂如鬼著。眾生具足如是惡事，我當云何不生憐愍？
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「爾時復為死所侵逼，失於智慧壽命諸有，捨棄諸陰，身壞命壞四大離散。三世眾生壽命之怨，一切眾生成就死法，我當云何不生憐愍？
「爾時復為死所侵逼，失於智慧壽命諸有，捨棄諸陰，身壞命壞四大離散。三世眾生壽命之怨，一切眾生成就死法，我當云何不生憐愍？
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「爾時復有所不愛物而來親近，所謂寒熱、飢渴、惡人、惡獸。眾生如是，我當云何不生憐愍。
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「復有所愛別離，所謂盛年、財寶、康強、壽命、父母、妻子、親戚眷屬、上妙六塵。眾生既受如是等苦，我當云何不生憐愍？
「復有所愛別離，所謂盛年、財寶、康強、壽命、父母、妻子、親戚眷屬、上妙六塵。眾生既受如是等苦，我當云何不生憐愍？
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「或有眾生於三世中，求上六塵而不能得，以是因緣具受眾苦。若我於此惡類眾生不生憐愍，我當云何得阿耨多羅三藐三菩提？
「或有眾生於三世中，求上六塵而不能得，以是因緣具受眾苦。若我於此惡類眾生不生憐愍，我當云何得阿耨多羅三藐三菩提？
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「一切眾生受五陰擔，我亦如是。若我不修大悲之心，云何得捨如是重擔？
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「一切聖人已得遠離五陰重擔，若不修行三種淨戒，不善思惟，其心放逸不行正道，不得解脫如是之人受百種苦。眾生既受如是百苦，我當云何不修悲心？
「一切聖人已得遠離五陰重擔，若不修行三種淨戒，不善思惟，其心放逸不行正道，不得解脫如是之人受百種苦。眾生既受如是百苦，我當云何不修悲心？
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「若有眾生於一日夜，能如是觀，是人得心猶如虛空，是人能於一切眾生修集大悲，是人能得身心寂靜。是人不遠正真法界及以法性。如是方便，能得聲聞緣覺眾生緣悲。
「若有眾生於一日夜，能如是觀，是人得心猶如虛空，是人能於一切眾生修集大悲，是人能得身心寂靜。是人不遠正真法界及以法性。如是方便，能得聲聞緣覺眾生緣悲。
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「若有菩薩初修道時，作是思惟：『設令我有恒河沙等如須彌身，當以是身為於一人，於無量世受大劇苦，令彼一人得受樂者，我終不悔，亦不退轉於菩提心。』
「若有菩薩初修道時，作是思惟：『設令我有恒河沙等如須彌身，當以是身為於一人，於無量世受大劇苦，令彼一人得受樂者，我終不悔，亦不退轉於菩提心。』
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「復作是念：『假令一切所有眾生，各各執椎如須彌山，來打我身經無量歲。我當忍受不生惡心，乃至一念。』
「復作是念：『假令一切所有眾生，各各執椎如須彌山，來打我身經無量歲。我當忍受不生惡心，乃至一念。』
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「復作是念：『是人所受百種之苦，一切眾生亦受是苦，而不知念阿耨多羅三藐三菩提。我今是學阿耨多羅三藐三菩提，云何不受？刀劍火石，亦復如是。若我當於一切眾生生惡心者，諸佛、賢聖當見呵責而作是語：「是人欲得阿耨多羅三藐三菩提，云何如是而不忍辱？」』
「復作是念：『是人所受百種之苦，一切眾生亦受是苦，而不知念阿耨多羅三藐三菩提。我今是學阿耨多羅三藐三菩提，云何不受？刀劍火石，亦復如是。若我當於一切眾生生惡心者，諸佛、賢聖當見呵責而作是語：「是人欲得阿耨多羅三藐三菩提，云何如是而不忍辱？」』
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「菩薩摩訶薩修淨意者，即是忍辱。忍辱者即是瓔珞精進道性器四財寶，菩薩修集如是忍辱，能淨身心，能淨莊嚴堅固莊嚴，得大智慧，不與聲聞辟支佛共。於諸眾生最為殊勝，一切四魔不得其便，邪不能動，煩惱折減，一切怨讎不能為惡，言辭所說不可窮盡。
「菩薩摩訶薩修淨意者，即是忍辱。忍辱者即是瓔珞精進道性器四財寶，菩薩修集如是忍辱，能淨身心，能淨莊嚴堅固莊嚴，得大智慧，不與聲聞辟支佛共。於諸眾生最為殊勝，一切四魔不得其便，邪不能動，煩惱折減，一切怨讎不能為惡，言辭所說不可窮盡。
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「其智甚深猶如大海，精進堅牢如須彌山，等諸眾生如海一味，能大利益猶如大地，淨眾垢污猶如清水，能作光明猶如朗日。於眾無礙猶如猛風，世法不污猶如蓮華，下視眾生如金翅鳥，眾生樂見如夏日雲，眾生樂受如夏時雨。見無餘求猶病遇醫，壞諸貧窮如如意珠，施眾禪定猶如梵天，生死無礙猶如虛空，示平不平猶如明燈，人天恭敬猶如帝釋。
「其智甚深猶如大海，精進堅牢如須彌山，等諸眾生如海一味，能大利益猶如大地，淨眾垢污猶如清水，能作光明猶如朗日。於眾無礙猶如猛風，世法不污猶如蓮華，下視眾生如金翅鳥，眾生樂見如夏日雲，眾生樂受如夏時雨。見無餘求猶病遇醫，壞諸貧窮如如意珠，施眾禪定猶如梵天，生死無礙猶如虛空，示平不平猶如明燈，人天恭敬猶如帝釋。
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「若有菩薩起瞋恚心，一切怨賊悉得其便，喪失一切善根財寶，一切眾魔獲得其過，為諸煩惱之所污染，入大闇處失一切善根，為諸聖人之所呵責。若有菩薩起瞋恚心乃至一念，則為喪失一切善法，設我悉受一切眾生無量億數打罵毀辱，乃至不應起一念瞋。何以故？如是眾生不學慈悲。若彼眾生心無瞋打，我當云何修集慈悲？以是義故，眾生瞋時我應生喜。何以故？即是我之悲因緣故。若有善男子、善女人能作是觀，即得不共聲聞緣覺眾生緣悲，亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。
「若有菩薩起瞋恚心，一切怨賊悉得其便，喪失一切善根財寶，一切眾魔獲得其過，為諸煩惱之所污染，入大闇處失一切善根，為諸聖人之所呵責。若有菩薩起瞋恚心乃至一念，則為喪失一切善法，設我悉受一切眾生無量億數打罵毀辱，乃至不應起一念瞋。何以故？如是眾生不學慈悲。若彼眾生心無瞋打，我當云何修集慈悲？以是義故，眾生瞋時我應生喜。何以故？即是我之悲因緣故。若有善男子、善女人能作是觀，即得不共聲聞緣覺眾生緣悲，亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。
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「善男子！復有眾生觀三惡道苦眾生已，修集悲心。復有觀察三界所有諸苦眾生，而修悲心。復有觀察五陰眾生，而修悲心；入界亦爾。
「善男子！復有眾生觀三惡道苦眾生已，修集悲心。復有觀察三界所有諸苦眾生，而修悲心。復有觀察五陰眾生，而修悲心；入界亦爾。
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「善男子！以是義故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當修慈悲。何以故？夫慈悲者，即是一切善法種子。若有眾生得色界身，亦是修集慈悲因緣。若無色身，若聲聞道、若緣覺道、若諸菩薩莊嚴堅固行六波羅蜜，調伏眾生得無生忍，成阿耨多羅三藐三菩提，皆因慈悲種子因緣。」
「善男子！以是義故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當修慈悲。何以故？夫慈悲者，即是一切善法種子。若有眾生得色界身，亦是修集慈悲因緣。若無色身，若聲聞道、若緣覺道、若諸菩薩莊嚴堅固行六波羅蜜，調伏眾生得無生忍，成阿耨多羅三藐三菩提，皆因慈悲種子因緣。」
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說是慈悲因緣法時，明星菩薩得無生法忍，是忍不與緣覺聲聞共之；八萬四千眾生得如法忍；五萬五千那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；十萬八千眾生得不退心；二萬眾生成就慈悲；五千比丘得阿羅漢果；五百比丘尼盡一切漏；十萬億眾生破大邪見得正見心。
說是慈悲因緣法時，明星菩薩得無生法忍，是忍不與緣覺聲聞共之；八萬四千眾生得如法忍；五萬五千那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；十萬八千眾生得不退心；二萬眾生成就慈悲；五千比丘得阿羅漢果；五百比丘尼盡一切漏；十萬億眾生破大邪見得正見心。
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爾時，世尊告無勝意童子：「善男子！過去有佛名發功德意，亦說如是大慈大悲。」
爾時，世尊告無勝意童子：「善男子！過去有佛名發功德意，亦說如是大慈大悲。」
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無勝意童子言：「世尊！所言如者云何名如？」
無勝意童子言：「世尊！所言如者云何名如？」
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佛言：「善男子！遠離身相名之為如。」
佛言：「善男子！遠離身相名之為如。」
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無勝意童子言：「所言身者即是實性，即是寂靜，即是法界，即是無漏，即是無盡。」
無勝意童子言：「所言身者即是實性，即是寂靜，即是法界，即是無漏，即是無盡。」
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佛言：「善男子！如身者即是一切眾生之身，即是過去未來邊際，即是寂靜。」
佛言：「善男子！如身者即是一切眾生之身，即是過去未來邊際，即是寂靜。」
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無勝意童子言：「世尊！若一切佛如即是身。」
無勝意童子言：「世尊！若一切佛如即是身。」
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佛言：「善哉，善哉！善男子！如是法界，無有增減，三世平等，不生不出不滅，猶如虛空，如身亦如是。」說是法時，三萬眾生得如法忍。
佛言：「善哉，善哉！善男子！如是法界，無有增減，三世平等，不生不出不滅，猶如虛空，如身亦如是。」說是法時，三萬眾生得如法忍。
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爾時，世尊告明星菩薩言：「善男子！云何修集緣眾生喜？善男子！若有菩薩不修慈悲，不念眾生所有樂相，乃至不觀三趣三界所有諸苦，而亦觀於五陰出滅。如是觀已生於喜心，但樂觀法，觀已生喜，如是喜心願及眾生，是名為喜。」
爾時，世尊告明星菩薩言：「善男子！云何修集緣眾生喜？善男子！若有菩薩不修慈悲，不念眾生所有樂相，乃至不觀三趣三界所有諸苦，而亦觀於五陰出滅。如是觀已生於喜心，但樂觀法，觀已生喜，如是喜心願及眾生，是名為喜。」
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「世尊！云何修捨？」
「世尊！云何修捨？」
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「善男子！若有菩薩不修慈悲及以喜心，修捨念捨父母，乃至聲聞、緣覺、菩薩、諸佛修是捨時，遠離一切愛瞋法心，是人修集空無相願。既修集已，不久定當得入涅槃。若人修集如是等四無量心，是人則為十方諸佛、菩薩、天、龍、夜叉、剎利、婆羅門、毘舍、首陀、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之所供養。隨有國土，若四部眾修集如是四無量心，其土則已遠離一切衰禍之相，其中眾生樂離惡法、受持善法。
「善男子！若有菩薩不修慈悲及以喜心，修捨念捨父母，乃至聲聞、緣覺、菩薩、諸佛修是捨時，遠離一切愛瞋法心，是人修集空無相願。既修集已，不久定當得入涅槃。若人修集如是等四無量心，是人則為十方諸佛、菩薩、天、龍、夜叉、剎利、婆羅門、毘舍、首陀、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之所供養。隨有國土，若四部眾修集如是四無量心，其土則已遠離一切衰禍之相，其中眾生樂離惡法、受持善法。
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「善男子！四無量心，具足如是無量福德。」
「善男子！四無量心，具足如是無量福德。」
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大方等大集經虛空目分中辟支佛乘品第七
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無勝意童子復白佛言：「世尊！修緣覺乘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，云何修集慈悲喜捨？」
無勝意童子復白佛言：「世尊！修緣覺乘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，云何修集慈悲喜捨？」
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佛言：「善男子！若有修集辟支佛乘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，觀眾生樂，解眾生樂，念法緣慈，終不憶念緣眾生慈，如自心中所受樂事，亦願眾生同共得之。觀法平等，觀樂平等，觀心平等，觀如平等。如是觀已，乃至不於一人生惡。設有因緣生惡心者，應作是念：『若我於彼生惡心者，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？菩薩摩訶薩成就無量純善功德，若於一人生瞋惡心，尚不能得阿耨多羅三藐三菩提，況我未成諸善功德？』以是因緣，修眾生慈及法緣慈，悲喜捨心亦復如是。
佛言：「善男子！若有修集辟支佛乘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，觀眾生樂，解眾生樂，念法緣慈，終不憶念緣眾生慈，如自心中所受樂事，亦願眾生同共得之。觀法平等，觀樂平等，觀心平等，觀如平等。如是觀已，乃至不於一人生惡。設有因緣生惡心者，應作是念：『若我於彼生惡心者，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？菩薩摩訶薩成就無量純善功德，若於一人生瞋惡心，尚不能得阿耨多羅三藐三菩提，況我未成諸善功德？』以是因緣，修眾生慈及法緣慈，悲喜捨心亦復如是。
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「善男子！若有欲學緣覺乘者，應如是修慈悲喜捨。」
「善男子！若有欲學緣覺乘者，應如是修慈悲喜捨。」
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說是法時，六萬億眾生得住初地，或得二地三地四地五地；或有眾生得無生忍；或有獲得辟支佛道及聲聞道；無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。
說是法時，六萬億眾生得住初地，或得二地三地四地五地；或有眾生得無生忍；或有獲得辟支佛道及聲聞道；無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。
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大方等大集經虛空目分中聖無礙智品第八
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爾時，眾中有一童子名虛空聲，白佛言：「世尊！云何菩薩莊嚴無上菩提之道？修一切智目方便無緣梵行，一切法目方便無緣梵行，一切陰入界方便，解脫方便，三昧方便，陀羅尼方便，得忍方便，諸地方便？
爾時，眾中有一童子名虛空聲，白佛言：「世尊！云何菩薩莊嚴無上菩提之道？修一切智目方便無緣梵行，一切法目方便無緣梵行，一切陰入界方便，解脫方便，三昧方便，陀羅尼方便，得忍方便，諸地方便？
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「世尊！云何菩薩摩訶薩修一切智目門，同虛空慧度於彼岸無緣梵行，越度四流斷四魔繫？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩修一切智目門，同虛空慧度於彼岸無緣梵行，越度四流斷四魔繫？」
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佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今能入四無量海，欲度眾生於生死河，是故今者發如是問，復欲不斷佛大智海。
佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今能入四無量海，欲度眾生於生死河，是故今者發如是問，復欲不斷佛大智海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「善男子！十方佛土，若有菩薩，同共汝行三昧智慧，我說法時，如是等輩悉為明證。若無如是菩薩證者，我則不說無緣梵行。何以故？我若說者，多於是中而生疑心，若有未得無緣梵行亦復生疑。以是義故，不應宣說。」
「善男子！十方佛土，若有菩薩，同共汝行三昧智慧，我說法時，如是等輩悉為明證。若無如是菩薩證者，我則不說無緣梵行。何以故？我若說者，多於是中而生疑心，若有未得無緣梵行亦復生疑。以是義故，不應宣說。」
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爾時，世尊即入三昧，其三昧名虛空幢，入已面門出大光明，其明種種遍照十方諸佛世界，蔽於日月令不復現。其光明中出大聲言：「娑婆世界釋迦牟尼，為諸眾生宣說梵行壞諸煩惱，說聲聞乘辟支佛乘無緣梵行。無量眾生及諸菩薩，次第而坐聽受正法，亦說清淨菩提之行。為欲利益無量眾生，故作大集說種種行，無量眾生獲得一生及以後生。」
爾時，世尊即入三昧，其三昧名虛空幢，入已面門出大光明，其明種種遍照十方諸佛世界，蔽於日月令不復現。其光明中出大聲言：「娑婆世界釋迦牟尼，為諸眾生宣說梵行壞諸煩惱，說聲聞乘辟支佛乘無緣梵行。無量眾生及諸菩薩，次第而坐聽受正法，亦說清淨菩提之行。為欲利益無量眾生，故作大集說種種行，無量眾生獲得一生及以後生。」
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十方眾生聞是語已，一切悉集娑婆世界。或有菩薩現真金身雨於金沙，或現銀身雨於銀沙，或琉璃身雨琉璃沙，或頗梨身雨頗梨沙，或沈水身雨沈水沙，或栴檀身雨栴檀沙，或多摩羅跋身雨多摩羅跋沙，供養於佛。供養已畢，頭面敬禮，却坐一面。
十方眾生聞是語已，一切悉集娑婆世界。或有菩薩現真金身雨於金沙，或現銀身雨於銀沙，或琉璃身雨琉璃沙，或頗梨身雨頗梨沙，或沈水身雨沈水沙，或栴檀身雨栴檀沙，或多摩羅跋身雨多摩羅跋沙，供養於佛。供養已畢，頭面敬禮，却坐一面。
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爾時，世尊告虛空聲童子：「善男子！今日十方諸大菩薩，其中或有得法忍者，得無生忍一生後生，悉為我證如是菩薩修集慈悲喜捨之心，了了通達諸法之性，亦能遠離身相業相。其心不著有為無為，亦不貪著眼乃至意色乃至法，至心修集無緣梵行。無諸覺觀不生憍慢，無所貪著知真實性，觀一切法皆悉平等。
爾時，世尊告虛空聲童子：「善男子！今日十方諸大菩薩，其中或有得法忍者，得無生忍一生後生，悉為我證如是菩薩修集慈悲喜捨之心，了了通達諸法之性，亦能遠離身相業相。其心不著有為無為，亦不貪著眼乃至意色乃至法，至心修集無緣梵行。無諸覺觀不生憍慢，無所貪著知真實性，觀一切法皆悉平等。
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「所謂三世、三界、三戒，亦得增長大慈大悲大喜大捨。一切眾生，遠離三界陰入界等，離一切字聚名聚句聚有為之法。作是觀時，即得具足大慈大悲大喜大捨，修集同空三昧梵行六波羅蜜，諸佛護念。具善方便住第三忍，過於聲聞辟支佛道，遠離一切眼色因緣乃至一切意法因緣。觀法界如隨順不倒，獲得大慈大悲等力。於諸法中得大自在，而於生死不生厭悔，有大力勢調伏眾生，於三乘中得智方便，能雨法雨得無礙智，解諸眾生異語方便。善男子！是名聖目陀羅尼，具無礙智修集梵行。
「所謂三世、三界、三戒，亦得增長大慈大悲大喜大捨。一切眾生，遠離三界陰入界等，離一切字聚名聚句聚有為之法。作是觀時，即得具足大慈大悲大喜大捨，修集同空三昧梵行六波羅蜜，諸佛護念。具善方便住第三忍，過於聲聞辟支佛道，遠離一切眼色因緣乃至一切意法因緣。觀法界如隨順不倒，獲得大慈大悲等力。於諸法中得大自在，而於生死不生厭悔，有大力勢調伏眾生，於三乘中得智方便，能雨法雨得無礙智，解諸眾生異語方便。善男子！是名聖目陀羅尼，具無礙智修集梵行。
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「善男子！若有菩薩修是梵行，如是菩薩常得見佛，能具佛法淨佛世界，性淨、眾淨、行淨、智淨、意淨，供養亦淨，能具十地，次第當坐如來法座，如是名為清淨法行，是名如來，是名世尊，名過四潮，名菩提道，能得菩提轉大法輪。
「善男子！若有菩薩修是梵行，如是菩薩常得見佛，能具佛法淨佛世界，性淨、眾淨、行淨、智淨、意淨，供養亦淨，能具十地，次第當坐如來法座，如是名為清淨法行，是名如來，是名世尊，名過四潮，名菩提道，能得菩提轉大法輪。
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「云何名為一切智耶？若智能觀一切平等，眾生平等、三世平等、不倒平等，如是等一切法見虛空目，見法虛空目，見無行虛空目，見性虛空目，見如空虛空目，見如內空虛空目，見如外空虛空目，見如內外空虛空目，見如大空虛空目，見如第一義空虛空目，見如有為空虛空目，見如無為空虛空目，見如畢竟空虛空目，見如無始空虛空目，見如性空虛空目，見如散空虛空目，見如自性空虛空目，見如一切法空虛空目，見如無所覺空虛空目，見如無法空虛空目，見如無性空虛空目，見如無法有法空虛空目，見如實性空虛空目，見如無相無願虛空目，見如一切法無邊無處虛空目，見如大慈大悲虛空目，見一切知見虛空目，見一切智。如是見已轉正法輪，是名不共眾生法界，是名一切智，名佛境界。」
「云何名為一切智耶？若智能觀一切平等，眾生平等、三世平等、不倒平等，如是等一切法見虛空目，見法虛空目，見無行虛空目，見性虛空目，見如空虛空目，見如內空虛空目，見如外空虛空目，見如內外空虛空目，見如大空虛空目，見如第一義空虛空目，見如有為空虛空目，見如無為空虛空目，見如畢竟空虛空目，見如無始空虛空目，見如性空虛空目，見如散空虛空目，見如自性空虛空目，見如一切法空虛空目，見如無所覺空虛空目，見如無法空虛空目，見如無性空虛空目，見如無法有法空虛空目，見如實性空虛空目，見如無相無願虛空目，見如一切法無邊無處虛空目，見如大慈大悲虛空目，見一切知見虛空目，見一切智。如是見已轉正法輪，是名不共眾生法界，是名一切智，名佛境界。」
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說是無緣梵行時，九萬二千眾生成就是法，恒河沙等眾生得如法忍，恒沙眾生遠離垢穢得法眼淨，一千比丘得阿羅漢果，無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心。
說是無緣梵行時，九萬二千眾生成就是法，恒河沙等眾生得如法忍，恒沙眾生遠離垢穢得法眼淨，一千比丘得阿羅漢果，無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心。
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大方等大集經虛空目分中護法品第九
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爾時，一切欲色界天，以妙香華幢蓋伎樂供養於佛，白佛言：「世尊！如來先已於閻浮提轉正法輪，今復於此大寶坊中轉大法輪，為菩提行故。」
爾時，一切欲色界天，以妙香華幢蓋伎樂供養於佛，白佛言：「世尊！如來先已於閻浮提轉正法輪，今復於此大寶坊中轉大法輪，為菩提行故。」
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一切大眾復作是言：「如來境界不可思議。何以故？如來在此大寶坊中轉法輪時，十方無量佛世界中所有菩薩悉來集此，為聽如是虛空目法行。」
一切大眾復作是言：「如來境界不可思議。何以故？如來在此大寶坊中轉法輪時，十方無量佛世界中所有菩薩悉來集此，為聽如是虛空目法行。」
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爾時，文殊師利童子、金剛山童子、無勝幢童子、無勝意童子、虛空聲童子，如是等童子其數九萬二千億，白佛言：「世尊！唯願如來以願力故，令是虛空目法行久住於此娑婆世界及十方土無有滅沒。何以故？如是法中說三梵行。菩薩若行如是三行，即得阿耨多羅三藐三菩提。」
爾時，文殊師利童子、金剛山童子、無勝幢童子、無勝意童子、虛空聲童子，如是等童子其數九萬二千億，白佛言：「世尊！唯願如來以願力故，令是虛空目法行久住於此娑婆世界及十方土無有滅沒。何以故？如是法中說三梵行。菩薩若行如是三行，即得阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛言：「善男子！南方世界金剛光明功德如來、西方世界智幢如來、北方世界發光功德如來、東方世界寶蓋光明功德如來，是四如來以先有願，以是願故，是經後當流布十方，令諸菩薩悉得修行如是三行。我今以此正法，付囑四大天王、功德天女、四大龍王、誠實語天、四阿須羅王、具天、大自在天、八臂天、地神女等。何以故？善男子！或有眾生，其性弊惡，有大勢力，多造重業不受是經，是人死已受惡鬼身、惡龍之身，是惡鬼龍欲壞佛法，降注惡雨惡風塵坌，為諸修行三業比丘而作重病。以手探腹取其心肝，吹吐惡氣置飲食中故，令食者得大重病，良醫拱手不能療治。如是修行三業比丘盡捨命已，是名法滅。如是惡鬼，復令如來所有弟子，剎利、婆羅門、毘舍、首陀、大臣、長者悉生惡心，惡心既生互相殘賊。當爾之時，閻浮提內國土城邑，空荒無人，人民既無，誰當流布如是經典？是故我今不以是經付囑菩薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷及諸國主，以付四王乃至地神。如是天神至心護持，若有國王，剎利、婆羅門、毘舍、首陀、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦如是經者，是諸天神當至心護，勸諸檀越令致供養，所謂衣服、飲食、臥具、病藥、房舍、燈燭，是諸檀越若有惡相、諸惡病瘦，諸天力故悉令消滅，以是因緣法得增長無有滅沒。」
佛言：「善男子！南方世界金剛光明功德如來、西方世界智幢如來、北方世界發光功德如來、東方世界寶蓋光明功德如來，是四如來以先有願，以是願故，是經後當流布十方，令諸菩薩悉得修行如是三行。我今以此正法，付囑四大天王、功德天女、四大龍王、誠實語天、四阿須羅王、具天、大自在天、八臂天、地神女等。何以故？善男子！或有眾生，其性弊惡，有大勢力，多造重業不受是經，是人死已受惡鬼身、惡龍之身，是惡鬼龍欲壞佛法，降注惡雨惡風塵坌，為諸修行三業比丘而作重病。以手探腹取其心肝，吹吐惡氣置飲食中故，令食者得大重病，良醫拱手不能療治。如是修行三業比丘盡捨命已，是名法滅。如是惡鬼，復令如來所有弟子，剎利、婆羅門、毘舍、首陀、大臣、長者悉生惡心，惡心既生互相殘賊。當爾之時，閻浮提內國土城邑，空荒無人，人民既無，誰當流布如是經典？是故我今不以是經付囑菩薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷及諸國主，以付四王乃至地神。如是天神至心護持，若有國王，剎利、婆羅門、毘舍、首陀、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦如是經者，是諸天神當至心護，勸諸檀越令致供養，所謂衣服、飲食、臥具、病藥、房舍、燈燭，是諸檀越若有惡相、諸惡病瘦，諸天力故悉令消滅，以是因緣法得增長無有滅沒。」
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爾時，一切諸天神等白佛言：「世尊！若今現在、若佛滅後，我等要當捨離自事守護是法。若佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，有能受持如是等經勤行精進，雖復受畜八不淨物，畜養妻息、金銀、琉璃、頗梨、田宅、奴婢、僕使，我為法故，亦當守護遮諸惡鬼不令嬈近。隨是經典所在之處，令其土地日月五星不越常度，怨讎兵革皆悉消伏。所有眾生，若男、若女、若大、若小，悉樂受誦如是經典，持戒清淨勤行精進。世尊！以是因緣，一切諸天樂處人間。是人捨身即得生天，諸天增長色力壽命，所有惡相滅無遺餘，其無信者我能令信。若佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，不能受持如是經典，讀誦書寫，不樂寂靜，不善思惟，樂求供養不持淨戒，嬾惰懈慢，心無慚愧，親近白衣。如是比丘，以財俗力毀佛弟子，若打、若殺、若縛、若罵，向王大臣說其過惡。佛諸弟子聞是事已生大惡心，生惡心已，諸善鬼神捨至他土，是故惡鬼即得其便。既得便已，諸國興兵互相討伐，降惡風雨令穀不登，人民飢饉共相茹食。」
爾時，一切諸天神等白佛言：「世尊！若今現在、若佛滅後，我等要當捨離自事守護是法。若佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，有能受持如是等經勤行精進，雖復受畜八不淨物，畜養妻息、金銀、琉璃、頗梨、田宅、奴婢、僕使，我為法故，亦當守護遮諸惡鬼不令嬈近。隨是經典所在之處，令其土地日月五星不越常度，怨讎兵革皆悉消伏。所有眾生，若男、若女、若大、若小，悉樂受誦如是經典，持戒清淨勤行精進。世尊！以是因緣，一切諸天樂處人間。是人捨身即得生天，諸天增長色力壽命，所有惡相滅無遺餘，其無信者我能令信。若佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，不能受持如是經典，讀誦書寫，不樂寂靜，不善思惟，樂求供養不持淨戒，嬾惰懈慢，心無慚愧，親近白衣。如是比丘，以財俗力毀佛弟子，若打、若殺、若縛、若罵，向王大臣說其過惡。佛諸弟子聞是事已生大惡心，生惡心已，諸善鬼神捨至他土，是故惡鬼即得其便。既得便已，諸國興兵互相討伐，降惡風雨令穀不登，人民飢饉共相茹食。」
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爾時，十方世界菩薩白佛言：「世尊！諸佛如來為如是等五滓眾生制於禁戒，唯願如來為法久住復制禁戒。所謂身戒口戒意戒，不得受畜一切惡物，惡心鬪諍，親近國王大臣長者，受畜一切俗人之物，如餘佛土所制淨戒。」
爾時，十方世界菩薩白佛言：「世尊！諸佛如來為如是等五滓眾生制於禁戒，唯願如來為法久住復制禁戒。所謂身戒口戒意戒，不得受畜一切惡物，惡心鬪諍，親近國王大臣長者，受畜一切俗人之物，如餘佛土所制淨戒。」
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佛言：「善男子！止，止！佛自知時。善男子！因緣未出，如來則不豫制禁戒。」
佛言：「善男子！止，止！佛自知時。善男子！因緣未出，如來則不豫制禁戒。」
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爾時，世尊告頻婆娑羅王：「大王！汝之國法何名大罪？何名小罪？」
爾時，世尊告頻婆娑羅王：「大王！汝之國法何名大罪？何名小罪？」
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頻婆娑羅言：「世尊！我之國法，有四重罪：一者、斷他命根；二者、偷至五錢；三者、婬他婦女；四者、為五錢故大眾王邊故作妄語。如是四罪，犯者不活。」
頻婆娑羅言：「世尊！我之國法，有四重罪：一者、斷他命根；二者、偷至五錢；三者、婬他婦女；四者、為五錢故大眾王邊故作妄語。如是四罪，犯者不活。」
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佛言：「我今亦為未來弟子制是四重。復次，大王！王子幾歲不聽入宮？」
佛言：「我今亦為未來弟子制是四重。復次，大王！王子幾歲不聽入宮？」
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「世尊！過二十年則不聽入。」
「世尊！過二十年則不聽入。」
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佛言：「我亦如是，沙彌二十，乃至得道不聽入眾。」
佛言：「我亦如是，沙彌二十，乃至得道不聽入眾。」
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王言：「世尊！如我國法，有作罪者必死不疑，或打或罵閉繫輸物，擯出界外，如來法中其義云何？」
王言：「世尊！如我國法，有作罪者必死不疑，或打或罵閉繫輸物，擯出界外，如來法中其義云何？」
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「大王！我之法中亦復如是，有犯罪者，或令苦作一月、二月，或不與語共坐共食，或不共住，或擯令出，或出一國，或出四國。有佛法處，治如是等惡比丘已，諸善比丘安樂受法，故使佛法久住不滅。大王！若未來世有我弟子，饒財多寶有大力勢，王所親愛，一切大眾不能擯治，如是等人汝等當治。剎利、婆羅門、毘舍、首陀，不能治者，如是四姓，則為斷我三寶種性，能滅法炬，破壞法船，燋涸法味，奪眾生眼，我法壞時，心則放捨。大王！譬如一人奪一切眼，於意云何？是罪多不？」
「大王！我之法中亦復如是，有犯罪者，或令苦作一月、二月，或不與語共坐共食，或不共住，或擯令出，或出一國，或出四國。有佛法處，治如是等惡比丘已，諸善比丘安樂受法，故使佛法久住不滅。大王！若未來世有我弟子，饒財多寶有大力勢，王所親愛，一切大眾不能擯治，如是等人汝等當治。剎利、婆羅門、毘舍、首陀，不能治者，如是四姓，則為斷我三寶種性，能滅法炬，破壞法船，燋涸法味，奪眾生眼，我法壞時，心則放捨。大王！譬如一人奪一切眼，於意云何？是罪多不？」
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「甚多，世尊！不可稱量、不可計數。」
「甚多，世尊！不可稱量、不可計數。」
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「大王！若有剎利、婆羅門、毘舍、首陀，有大力勢，見我法滅捨不守護，其所得罪亦復如是。大王！若有國主，於無量世修施戒慧，見我法滅捨不擁護，如是所種無量善根悉皆滅失。其國當有三不祥事：一者、穀貴；二者、兵革；三者、疫病。一切善神悉捨離之，其王教令人不隨從，常為隣國之所侵嬈，暴火橫起多惡風雨，暴水增長吹漂人民，內外親信咸共謀叛。其王不久當遇重病，壽終之後生地獄中。若宿善追及還得人身，無量世中常盲無目，貧窮跉跰行乞自活。常生惡心，因是惡心，復當還墮於地獄中。如王，夫人、太子、大臣、城主、村主、將帥、郡守、宰臣，亦復如是。」
「大王！若有剎利、婆羅門、毘舍、首陀，有大力勢，見我法滅捨不守護，其所得罪亦復如是。大王！若有國主，於無量世修施戒慧，見我法滅捨不擁護，如是所種無量善根悉皆滅失。其國當有三不祥事：一者、穀貴；二者、兵革；三者、疫病。一切善神悉捨離之，其王教令人不隨從，常為隣國之所侵嬈，暴火橫起多惡風雨，暴水增長吹漂人民，內外親信咸共謀叛。其王不久當遇重病，壽終之後生地獄中。若宿善追及還得人身，無量世中常盲無目，貧窮跉跰行乞自活。常生惡心，因是惡心，復當還墮於地獄中。如王，夫人、太子、大臣、城主、村主、將帥、郡守、宰臣，亦復如是。」
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頻婆娑羅耳聞是語，悲泣哽咽收淚而言：「世尊！我值如來猶故不能如法治國，況未來世放逸諸王，不能持戒修行精進，治惡比丘護持佛法，不能紹繼三寶種性？如是諸王，長夜常行於三惡道。」
頻婆娑羅耳聞是語，悲泣哽咽收淚而言：「世尊！我值如來猶故不能如法治國，況未來世放逸諸王，不能持戒修行精進，治惡比丘護持佛法，不能紹繼三寶種性？如是諸王，長夜常行於三惡道。」
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爾時，諸王、夫人、太子、大臣、城主、村主、將帥、郡守、宰官，皆白佛言：「我等於今現在之世，要當勤心守護佛法，亦當供養受持法者，衣服、飲食、臥具、醫藥，治惡比丘紹三寶性。」
爾時，諸王、夫人、太子、大臣、城主、村主、將帥、郡守、宰官，皆白佛言：「我等於今現在之世，要當勤心守護佛法，亦當供養受持法者，衣服、飲食、臥具、醫藥，治惡比丘紹三寶性。」
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佛言：「善男子！汝等若能建立此事，則為供養三世諸佛，亦得無量不可思議諸善功德。」
佛言：「善男子！汝等若能建立此事，則為供養三世諸佛，亦得無量不可思議諸善功德。」
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大方等大集經虛空目分中大眾還品第十
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爾時，世尊復告諸天：「善男子！汝等今者勿懷憂慮，我今當與未來弟子，為護法故，立嚴峻制，為不斷絕三寶性故，為欲增長諸善法故，為增長多聞滿寶藏故，為離一切苦煩惱故，為成無上菩提道故。
爾時，世尊復告諸天：「善男子！汝等今者勿懷憂慮，我今當與未來弟子，為護法故，立嚴峻制，為不斷絕三寶性故，為欲增長諸善法故，為增長多聞滿寶藏故，為離一切苦煩惱故，為成無上菩提道故。
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「善男子！我今所說，一切聲聞具足成就得聲聞乘，一切緣覺具足獲得辟支佛乘，一切菩薩具足成滿三種梵行得無上智。善男子！是經能離諸惡眾生，能壞眾生惡不善法，能滅身口意不善業，能破一切諸惡果報。若有善男子、善女人供養是經，則為供養十方諸佛。」
「善男子！我今所說，一切聲聞具足成就得聲聞乘，一切緣覺具足獲得辟支佛乘，一切菩薩具足成滿三種梵行得無上智。善男子！是經能離諸惡眾生，能壞眾生惡不善法，能滅身口意不善業，能破一切諸惡果報。若有善男子、善女人供養是經，則為供養十方諸佛。」
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爾時，娑婆世界一切眾生，異口同音而作是言：「善哉，善哉！世尊！我初未聞是大法聚，今得聞之。世尊！我能受持守護是法，為護法故不惜身命。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受是經者我當供養，隨其所須一切給與。若復有能供養如是受持經者，我等亦當勤守護之，內外財寶令無損秏，隨是經法所流布處，亦護其土令無諸惡。」
爾時，娑婆世界一切眾生，異口同音而作是言：「善哉，善哉！世尊！我初未聞是大法聚，今得聞之。世尊！我能受持守護是法，為護法故不惜身命。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受是經者我當供養，隨其所須一切給與。若復有能供養如是受持經者，我等亦當勤守護之，內外財寶令無損秏，隨是經法所流布處，亦護其土令無諸惡。」
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佛言：「善哉，善哉！善男子！汝能如是守護法者，則為供養三世諸佛。善男子！若諸眾生有護法心，若生人天得大自在，乃至畜生亦有大力，為人所重不經寒苦。善男子！是護法者惡不能加，心無所畏無能破壞。諸魔煩惱不得其便，多饒眷屬智慧具足。凡有所說無所罣礙，樂行十善修集正定，父母、諸王見則恭敬，能昇法座、轉正法輪，凡有所聞，終不忘失。」
佛言：「善哉，善哉！善男子！汝能如是守護法者，則為供養三世諸佛。善男子！若諸眾生有護法心，若生人天得大自在，乃至畜生亦有大力，為人所重不經寒苦。善男子！是護法者惡不能加，心無所畏無能破壞。諸魔煩惱不得其便，多饒眷屬智慧具足。凡有所說無所罣礙，樂行十善修集正定，父母、諸王見則恭敬，能昇法座、轉正法輪，凡有所聞，終不忘失。」
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大方等大集經卷第二十四
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