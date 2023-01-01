大方等大集經卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第二十

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分第九三昧神足品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶幢分第九三昧神足品第四

是時，如來四大弟子與諸魔子，遊王舍城歌舞頌偈。爾時，大地六返震動，無量天人悲感啼泣：「苦哉！苦哉！今者如來猶在於世，而四弟子為諸魔眾之所戲弄。」即共和集往至佛所，而作是言：「世尊！唯願如來放捨捨心。何以故？一切諸魔欲壞佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，如來四大弟子與諸魔子，遊王舍城歌舞頌偈。爾時，大地六返震動，無量天人悲感啼泣：「苦哉！苦哉！今者如來猶在於世，而四弟子為諸魔眾之所戲弄。」即共和集往至佛所，而作是言：「世尊！唯願如來放捨捨心。何以故？一切諸魔欲壞佛法。」

佛言：「我今當入王舍大城，教化眾生欲破壞魔業，示大神通施作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今當入王舍大城，教化眾生欲破壞魔業，示大神通施作佛事。」

爾時，佛欲入王舍城。時諸天眾悲㘁向佛而作是言：「今佛入城實非時也。何以故？無量惡鬼彌滿虛空，無量魔眾持刀大石，若佛入城，如來法燈將滅不久。」爾時如來默然不許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛欲入王舍城。時諸天眾悲㘁向佛而作是言：「今佛入城實非時也。何以故？無量惡鬼彌滿虛空，無量魔眾持刀大石，若佛入城，如來法燈將滅不久。」爾時如來默然不許。

復有天言：「世尊！王舍城中，五百魔子執持刀戟欲害如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天言：「世尊！王舍城中，五百魔子執持刀戟欲害如來。」

復有一天啼泣而言：「今者釋種，不久當壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一天啼泣而言：「今者釋種，不久當壞。」

復有天言：「無上法船今當散滅，三界眾生誰當濟渡令至彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天言：「無上法船今當散滅，三界眾生誰當濟渡令至彼岸。」

復有天言：「一切眾生常為煩惱之所纏遶，無上大師如其滅者，誰當令彼得解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天言：「一切眾生常為煩惱之所纏遶，無上大師如其滅者，誰當令彼得解脫耶？」

復有天言：「世尊！不見空中無量魔眾，欲雨刀劍、大石、猛火。唯願如來，愍眾生故且莫入城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天言：「世尊！不見空中無量魔眾，欲雨刀劍、大石、猛火。唯願如來，愍眾生故且莫入城。」

復有天言：「世尊！王舍城中有二萬魔，各各示作婆羅門像，執持刀劍欲害如來。復有二萬持矟待佛，復有二萬執持弓箭，復有二萬持大炬火。唯願如來，受我等語勿復入城。」如來爾時默然不許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天言：「世尊！王舍城中有二萬魔，各各示作婆羅門像，執持刀劍欲害如來。復有二萬持矟待佛，復有二萬執持弓箭，復有二萬持大炬火。唯願如來，受我等語勿復入城。」如來爾時默然不許。

爾時，世尊入王舍城門，其守城天啼泣向佛，作如是言：「唯願如來勿復入城。何以故？今此城中惡眾彌滿。若使如來於此滅者，我當云何見諸天眾？魔眾今者欲雨刀劍、猛火、大石，如來若滅，眾生闇行，滅大法炬、壞大法山，生老病死歡喜受樂。」佛於爾時，雖聞是語亦不許可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入王舍城門，其守城天啼泣向佛，作如是言：「唯願如來勿復入城。何以故？今此城中惡眾彌滿。若使如來於此滅者，我當云何見諸天眾？魔眾今者欲雨刀劍、猛火、大石，如來若滅，眾生闇行，滅大法炬、壞大法山，生老病死歡喜受樂。」佛於爾時，雖聞是語亦不許可。

時天復言：「世尊！若不惜身命必欲放捨，有六大城何必於此？如來若於此間滅者，則令我於無量世中得大惡名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天復言：「世尊！若不惜身命必欲放捨，有六大城何必於此？如來若於此間滅者，則令我於無量世中得大惡名。」

爾時，復有無量諸天俱至佛所，作如是言：「世尊！我已曾見無量諸佛說法教化無量眾生，實未曾見如是魔眾，世間眾生常為無量諸惡煩惱之所圍遶，值遇良醫通達無量醫方方便。如來何故，放捨大慈大悲之心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有無量諸天俱至佛所，作如是言：「世尊！我已曾見無量諸佛說法教化無量眾生，實未曾見如是魔眾，世間眾生常為無量諸惡煩惱之所圍遶，值遇良醫通達無量醫方方便。如來何故，放捨大慈大悲之心？」

復有天言：「如來往昔無量劫中為諸眾生修集苦行，今者云何欲捨眾生放棄身命？唯願憐愍演說正法，調伏一切闇昧眾生。願施眾生光明，迷行之人示以正路，永斷一切三惡道苦，唯願久住，莫捨身命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天言：「如來往昔無量劫中為諸眾生修集苦行，今者云何欲捨眾生放棄身命？唯願憐愍演說正法，調伏一切闇昧眾生。願施眾生光明，迷行之人示以正路，永斷一切三惡道苦，唯願久住，莫捨身命。」

爾時，復有淨居諸天，告諸天言：「且勿㘁哭放捨愁惱，如來具足十力無畏，今欲摧滅一切魔眾。假使無量無邊魔眾，乃至不能動佛一毛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有淨居諸天，告諸天言：「且勿㘁哭放捨愁惱，如來具足十力無畏，今欲摧滅一切魔眾。假使無量無邊魔眾，乃至不能動佛一毛。」

爾時，梵王釋提桓因，往至佛所白佛言：「世尊！一切魔眾今者定欲毀害如來，唯願勿往。如來當滅一切眾生無明闇行。世尊往昔請諸眾生許以甘露，斯事未果，云何便欲放捨身命？莫猗往昔菩提樹下壞一魔已輕蔑餘者。如來若入王舍城中，即便滅沒無復疑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵王釋提桓因，往至佛所白佛言：「世尊！一切魔眾今者定欲毀害如來，唯願勿往。如來當滅一切眾生無明闇行。世尊往昔請諸眾生許以甘露，斯事未果，云何便欲放捨身命？莫猗往昔菩提樹下壞一魔已輕蔑餘者。如來若入王舍城中，即便滅沒無復疑也。」

爾時，世尊出大梵音聲，遍三千大千世界已，而作是言：「諦聽！諦聽！假使諸魔悉皆遍滿十方世界，盡其力勢乃至不能動我一毛。我昔已請無量眾生許以甘露，今當演說第一義諦增長善法，說於正道以稱我願。我於往昔無量世中，為諸眾生多受苦惱，放捨一切金銀、琉璃、頗梨、寶貨、國城、妻子、衣服、飲食及以身命，以妙香華幡蓋燈明供養諸佛，受持淨戒修行忍辱。誰能以惡加於我身？我於眾生常修慈悲，誰能令我而滅沒耶？如我先已摧魔眷屬，當知今者亦能破壞。汝等於此勿懷怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊出大梵音聲，遍三千大千世界已，而作是言：「諦聽！諦聽！假使諸魔悉皆遍滿十方世界，盡其力勢乃至不能動我一毛。我昔已請無量眾生許以甘露，今當演說第一義諦增長善法，說於正道以稱我願。我於往昔無量世中，為諸眾生多受苦惱，放捨一切金銀、琉璃、頗梨、寶貨、國城、妻子、衣服、飲食及以身命，以妙香華幡蓋燈明供養諸佛，受持淨戒修行忍辱。誰能以惡加於我身？我於眾生常修慈悲，誰能令我而滅沒耶？如我先已摧魔眷屬，當知今者亦能破壞。汝等於此勿懷怖畏。」

時無量天聞是語已，心生喜樂各各而言：「南無大士如來、世尊，壞大魔眾破諸煩惱，永斷習氣摧憍慢山，拔生死樹，滅死日月除無明闇，勸化一切邪見眾生，焦涸四流然大法炬，示菩提道擊大法鼓。施諸眾生善法之樂，復令覺悟四真諦相，度生死海入無畏處。」說是語已，以妙香華幡蓋伎樂供養於佛。復以種種微妙好華散王舍城，所謂曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波樓沙華、摩訶波樓沙華、迦迦羅華、摩訶迦迦羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、瞻婆羅華、摩訶瞻婆羅華、歡喜華、大歡喜華、愛樂華、大愛樂華、波利質多華、俱毘遮羅華、憂婆鉢羅華、俱物頭華、波頭摩華、分陀利華，如是等華，莊嚴遍覆如來行處，於路二邊七寶行樹高一多羅樹，間有八味清泉。上虛空中多有諸天，手持上妙七寶幡蓋，雨諸雜華金銀、頗梨、琉璃等寶。牛頭栴檀及白栴檀，堅䩕沈水種種華香，遍雨如來所行之處。復有種種微妙伎樂，一切人民悉共嚴治王舍城外如來行處，諸魔眷屬莊嚴城內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無量天聞是語已，心生喜樂各各而言：「南無大士如來、世尊，壞大魔眾破諸煩惱，永斷習氣摧憍慢山，拔生死樹，滅死日月除無明闇，勸化一切邪見眾生，焦涸四流然大法炬，示菩提道擊大法鼓。施諸眾生善法之樂，復令覺悟四真諦相，度生死海入無畏處。」說是語已，以妙香華幡蓋伎樂供養於佛。復以種種微妙好華散王舍城，所謂曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波樓沙華、摩訶波樓沙華、迦迦羅華、摩訶迦迦羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、瞻婆羅華、摩訶瞻婆羅華、歡喜華、大歡喜華、愛樂華、大愛樂華、波利質多華、俱毘遮羅華、憂婆鉢羅華、俱物頭華、波頭摩華、分陀利華，如是等華，莊嚴遍覆如來行處，於路二邊七寶行樹高一多羅樹，間有八味清泉。上虛空中多有諸天，手持上妙七寶幡蓋，雨諸雜華金銀、頗梨、琉璃等寶。牛頭栴檀及白栴檀，堅䩕沈水種種華香，遍雨如來所行之處。復有種種微妙伎樂，一切人民悉共嚴治王舍城外如來行處，諸魔眷屬莊嚴城內。

時，佛、世尊入王舍城。爾時心遊首楞嚴定，示現微妙八十種好。若事象者即現象像，事師子者現師子像，有事牛者即現牛像，事命命鳥現命命像，有事兔者即現兔像，有事魚龍龜鼈、梵天自在建陀八臂，帝釋、阿修羅、迦樓羅、虎狼猪鹿、水火風神、日月星宿、國王大臣男女大小、沙門婆羅門、四王夜叉、菩薩如來，各隨所事而得見之，見已皆稱南無、南無無上世尊，合掌恭敬禮拜供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛、世尊入王舍城。爾時心遊首楞嚴定，示現微妙八十種好。若事象者即現象像，事師子者現師子像，有事牛者即現牛像，事命命鳥現命命像，有事兔者即現兔像，有事魚龍龜鼈、梵天自在建陀八臂，帝釋、阿修羅、迦樓羅、虎狼猪鹿、水火風神、日月星宿、國王大臣男女大小、沙門婆羅門、四王夜叉、菩薩如來，各隨所事而得見之，見已皆稱南無、南無無上世尊，合掌恭敬禮拜供養。

爾時，雪山光味仙人，與其弟子在西門下，側立待佛。光味仙人覩見佛身，是仙人像，為無量眾生之所供養，即作是言：「如是人者真是大仙，堪受世間人天供養。何以故？福德相故。我云何知彼大、我大？我今當問生姓經書、出家久近？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，雪山光味仙人，與其弟子在西門下，側立待佛。光味仙人覩見佛身，是仙人像，為無量眾生之所供養，即作是言：「如是人者真是大仙，堪受世間人天供養。何以故？福德相故。我云何知彼大、我大？我今當問生姓經書、出家久近？」

光味仙人即趣佛所，告其弟子摩納：「彼仙人者德相成就了了可知，聰明叡哲能解深義，汝等應當至心生信，如我所見相書所載，是人必能說無上道，彼定能令我度生死。」五百弟子同聲歎言：「善哉！善哉！如和上言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光味仙人即趣佛所，告其弟子摩納：「彼仙人者德相成就了了可知，聰明叡哲能解深義，汝等應當至心生信，如我所見相書所載，是人必能說無上道，彼定能令我度生死。」五百弟子同聲歎言：「善哉！善哉！如和上言。」

爾時，光味與五百弟子前後圍遶即至佛所，作如是言：「汝是誰耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光味與五百弟子前後圍遶即至佛所，作如是言：「汝是誰耶？」

佛言：「是婆羅門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是婆羅門。」

光味復言：「姓何等耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光味復言：「姓何等耶？」

答言：「我姓瞿曇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「我姓瞿曇。」

又問：「受何戒耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「受何戒耶？」

答言：「吾受三戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「吾受三戒。」

又問：「修集何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「修集何行？」

答言：「吾修三空行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「吾修三空行。」

又問：「出家已來為久近乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「出家已來為久近乎？」

答言：「具大智時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「具大智時。」

又問：「汝頗讀誦星宿書不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝頗讀誦星宿書不？」

答言：「汝今讀誦得何利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「汝今讀誦得何利益？」

光味復言：「我以此法教諸眾生，受我語者多獻供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光味復言：「我以此法教諸眾生，受我語者多獻供養。」

佛言：「汝知此書，頗能得過生老死不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝知此書，頗能得過生老死不？」

光味復問：「瞿曇！生老病死云何可斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光味復問：「瞿曇！生老病死云何可斷？」

佛言：「汝若不能斷生老死，何用讀誦如是星書？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝若不能斷生老死，何用讀誦如是星書？」

光味復言：「瞿曇！汝若不知星宿書者，身上何故有星行處？如我知者，定謂瞿曇通達如是星宿彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光味復言：「瞿曇！汝若不知星宿書者，身上何故有星行處？如我知者，定謂瞿曇通達如是星宿彼岸。」

佛言：「云何名星宿道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何名星宿道？」

光味答言：「謂二十八宿日月隨行，一切眾生日月年歲皆悉繫屬。瞿曇！一切星宿跡有四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光味答言：「謂二十八宿日月隨行，一切眾生日月年歲皆悉繫屬。瞿曇！一切星宿跡有四分。

「瞿曇！東方七宿，謂角、亢、氐、房、心、尾、箕。若人生日，屬角星者，口闊四指額廣亦爾。其身右邊多生黑子，上皆有毛，當知是人多財富貴。廣額似像，聰明多智眷屬熾盛，其項短促，脚兩指長，左有刀創，多有妻子，惡性輕躁，壽命八十。四十年時一受衰苦，長子不壽，心樂法事，衰患在火。瞿曇！屬角星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞿曇！東方七宿，謂角、亢、氐、房、心、尾、箕。若人生日，屬角星者，口闊四指額廣亦爾。其身右邊多生黑子，上皆有毛，當知是人多財富貴。廣額似像，聰明多智眷屬熾盛，其項短促，脚兩指長，左有刀創，多有妻子，惡性輕躁，壽命八十。四十年時一受衰苦，長子不壽，心樂法事，衰患在火。瞿曇！屬角星者有如是相。

「屬亢星者，心樂法事，受性多巧，聰明富貴。多懷慚愧，怨不能害，樂欲出家，受性柔軟，輕躁确盡無所隱藏，壽六十年。三十五時身遇篤病，遶頸四指當有瘡𤻧，不宜子息。瞿曇！屬亢星者，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬亢星者，心樂法事，受性多巧，聰明富貴。多懷慚愧，怨不能害，樂欲出家，受性柔軟，輕躁确盡無所隱藏，壽六十年。三十五時身遇篤病，遶頸四指當有瘡𤻧，不宜子息。瞿曇！屬亢星者，有如是相。

「屬氐星者，生人受身勇健，巨富豪貴，壽二十五。左有黑子，於父母所悔(丹本云恒)生惡心。敬出家人，於己眷屬不能增長。瞿曇！屬氐星者，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬氐星者，生人受身勇健，巨富豪貴，壽二十五。左有黑子，於父母所悔(丹本云恒)生惡心。敬出家人，於己眷屬不能增長。瞿曇！屬氐星者，有如是相。

「屬房星人受性弊惡，愚騃無智，巨富豪貴。右有黑子，壽三十五當被兵死，宜於兄弟。瞿曇！屬房星人有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬房星人受性弊惡，愚騃無智，巨富豪貴。右有黑子，壽三十五當被兵死，宜於兄弟。瞿曇！屬房星人有如是相。

「屬心星人富貴多財，愚癡風病，壽三十五。頭有瘡𤻧，有大名聲，毒不能中，妻子不樂。瞿曇！屬心星人，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬心星人富貴多財，愚癡風病，壽三十五。頭有瘡𤻧，有大名聲，毒不能中，妻子不樂。瞿曇！屬心星人，有如是相。

「屬尾星人具諸相好，雄壯富貴得大自在，兩乳輪相，有大名聲，身諸光明勝於日月。聰明大智無能勝者，貪樂出家能調煩惱，增長眷屬多有慚愧，壽命百年。四十五時，暫一受苦，胸有德相眾生樂見，不宜父母。瞿曇！屬尾星人，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬尾星人具諸相好，雄壯富貴得大自在，兩乳輪相，有大名聲，身諸光明勝於日月。聰明大智無能勝者，貪樂出家能調煩惱，增長眷屬多有慚愧，壽命百年。四十五時，暫一受苦，胸有德相眾生樂見，不宜父母。瞿曇！屬尾星人，有如是相。

「屬箕星人樂喜諍訟，多犯禁戒，受性弊惡人不喜見，貪欲熾盛，壽六十年。貧窮困苦，常樂遊行，牙齒疏小，胸臆确瘦。瞿曇！屬東方宿有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬箕星人樂喜諍訟，多犯禁戒，受性弊惡人不喜見，貪欲熾盛，壽六十年。貧窮困苦，常樂遊行，牙齒疏小，胸臆确瘦。瞿曇！屬東方宿有如是相。

「屬井星人多饒財寶人所恭敬，心樂於法，䐡有瘡𤻧，壽八十年。慈孝供養父母師長，先父母喪，心無慳悋多有慚愧，衰禍在水。瞿曇！屬井星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬井星人多饒財寶人所恭敬，心樂於法，䐡有瘡𤻧，壽八十年。慈孝供養父母師長，先父母喪，心無慳悋多有慚愧，衰禍在水。瞿曇！屬井星者有如是相。

「屬鬼星人慳悋短壽，䐡下四指當有黑子，不宜父母，喜樂諍訟。瞿曇！屬鬼星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬鬼星人慳悋短壽，䐡下四指當有黑子，不宜父母，喜樂諍訟。瞿曇！屬鬼星者有如是相。

「屬柳星者富貴持戒，慕樂法事，壽七十五。增長眷屬，死已生天，腰有赤子，敬受法者人所信伏。瞿曇！屬柳星者，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬柳星者富貴持戒，慕樂法事，壽七十五。增長眷屬，死已生天，腰有赤子，敬受法者人所信伏。瞿曇！屬柳星者，有如是相。

「屬七星者樂為劫賊，盜物為業，姦偽諂曲，薄福短壽，舉動麁獷，愚癡狂騃必被兵死。瞿曇！七星生者，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬七星者樂為劫賊，盜物為業，姦偽諂曲，薄福短壽，舉動麁獷，愚癡狂騃必被兵死。瞿曇！七星生者，有如是相。

「屬張星者，壽命八十，善於音樂，首髮稀少，衰二十七及三十三。富貴勇健有大名稱，聰明無悋，樂法慚愧，不宜父母及以兄弟，頂(丹本云項)有瘡𤻧，過三十五乃有子息，陰有黑子，髀有黃子。瞿曇！屬張星者，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬張星者，壽命八十，善於音樂，首髮稀少，衰二十七及三十三。富貴勇健有大名稱，聰明無悋，樂法慚愧，不宜父母及以兄弟，頂(丹本云項)有瘡𤻧，過三十五乃有子息，陰有黑子，髀有黃子。瞿曇！屬張星者，有如是相。

「屬翼星人善知算數，慳悋惡性鈍根邪見，右有黑子，壽命三十三，絕無子息。瞿曇！屬翼星者，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬翼星人善知算數，慳悋惡性鈍根邪見，右有黑子，壽命三十三，絕無子息。瞿曇！屬翼星者，有如是相。

「屬軫星人巨富豪貴，多饒眷屬奴婢僕使，聰明勇健，樂法愛法。敬受法者，壽命百年，死已生天。瞿曇！屬南方星者，有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬軫星人巨富豪貴，多饒眷屬奴婢僕使，聰明勇健，樂法愛法。敬受法者，壽命百年，死已生天。瞿曇！屬南方星者，有如是相。

「屬奎星者，其人兩頰當有黑子，持戒樂法。敬受法者，富貴樂施，身有火瘡，壽五十年。瞿曇！屬奎星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬奎星者，其人兩頰當有黑子，持戒樂法。敬受法者，富貴樂施，身有火瘡，壽五十年。瞿曇！屬奎星者有如是相。

「屬婁星者壽命短促，貧窮困苦，樂見毀戒，其心慳悋，膝下瘡𤻧，壽三十年，不宜於兄。瞿曇！屬婁星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬婁星者壽命短促，貧窮困苦，樂見毀戒，其心慳悋，膝下瘡𤻧，壽三十年，不宜於兄。瞿曇！屬婁星者有如是相。

「屬胃星者不宜父母，多失財寶、田業舍宅，膝有黑子，過二十二得大富貴，不慳樂施。瞿曇！屬胃星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬胃星者不宜父母，多失財寶、田業舍宅，膝有黑子，過二十二得大富貴，不慳樂施。瞿曇！屬胃星者有如是相。

「屬昴星者樂於正法，辯口利辭，聰明富貴，多有名稱，護持禁戒。人所敬信，死已生天，膝有青子，壽五十年。瞿曇！屬昴星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬昴星者樂於正法，辯口利辭，聰明富貴，多有名稱，護持禁戒。人所敬信，死已生天，膝有青子，壽五十年。瞿曇！屬昴星者有如是相。

「屬畢星者人所信伏，惡性喜鬪，於己姊妹生於貪心，富貴多怨，常患胸痛，不宜錢財，左有黑子，壽七十年。瞿曇！屬畢星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬畢星者人所信伏，惡性喜鬪，於己姊妹生於貪心，富貴多怨，常患胸痛，不宜錢財，左有黑子，壽七十年。瞿曇！屬畢星者有如是相。

「屬觜星者富貴樂施，慚愧無貪，無有病苦，眾生樂見，死已生天，衰在七十，壽滿八十。瞿曇！屬觜星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬觜星者富貴樂施，慚愧無貪，無有病苦，眾生樂見，死已生天，衰在七十，壽滿八十。瞿曇！屬觜星者有如是相。

「屬參星者受性弊惡，多造惡業，作守獄卒，貪欲偏多，聰明貧苦，壽六十五，多有黑子。瞿曇！屬西方星有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬參星者受性弊惡，多造惡業，作守獄卒，貪欲偏多，聰明貧苦，壽六十五，多有黑子。瞿曇！屬西方星有如是相。

「屬斗星者受性愚癡，貪不知足，貧窮惡性，壽命短促，當病食死，黑色羸瘦。瞿曇！屬斗星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬斗星者受性愚癡，貪不知足，貧窮惡性，壽命短促，當病食死，黑色羸瘦。瞿曇！屬斗星者有如是相。

「屬牛星者性癡貧窮，樂為偷竊，心多嫉妬，壽七十年，無有妻子。瞿曇！屬牛星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬牛星者性癡貧窮，樂為偷竊，心多嫉妬，壽七十年，無有妻子。瞿曇！屬牛星者有如是相。

「屬女星者持戒樂施，其人足下多有黑子，增長眷屬，壽八十年。有大名聲，無有病痛，宜於父母及以兄弟。瞿曇！屬女星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬女星者持戒樂施，其人足下多有黑子，增長眷屬，壽八十年。有大名聲，無有病痛，宜於父母及以兄弟。瞿曇！屬女星者有如是相。

「屬虛星者福德富貴，眷屬愛樂，慳悋不施，壽六十五，其人足下當有黑子。瞿曇！屬虛星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬虛星者福德富貴，眷屬愛樂，慳悋不施，壽六十五，其人足下當有黑子。瞿曇！屬虛星者有如是相。

「屬危星者身無病苦，聰明持戒，通達世事，富貴多財，壽八十年，宜諸眷屬。瞿曇！屬危星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬危星者身無病苦，聰明持戒，通達世事，富貴多財，壽八十年，宜諸眷屬。瞿曇！屬危星者有如是相。

「屬室星者受性弊惡，多犯禁戒，為人富貴，壽命百年，死墮惡道，不宜父母及以兄弟。瞿曇！屬室星者有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬室星者受性弊惡，多犯禁戒，為人富貴，壽命百年，死墮惡道，不宜父母及以兄弟。瞿曇！屬室星者有如是相。

「屬壁星者雄猛多力，尊榮富貴，有大名稱，眷屬增長，不宜父母，壽命千年，名聞無量，樂法出家。敬受法者，聰明多智，善解世事。瞿曇！屬北方星有如是相，若有通達如是相者，到於彼岸得大智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屬壁星者雄猛多力，尊榮富貴，有大名稱，眷屬增長，不宜父母，壽命千年，名聞無量，樂法出家。敬受法者，聰明多智，善解世事。瞿曇！屬北方星有如是相，若有通達如是相者，到於彼岸得大智慧。」

佛言：「眾生闇行，著於顛倒煩惱繫縛，隨逐如是星宿書籍。仙人！星宿雖好，亦復生於牛馬狗猪，亦有同屬一星生者，而有貧賤富貴參差。是故我知是不定法。仙人！汝雖得禪，我是一切大智之人。何故不問解脫因緣乃問是事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眾生闇行，著於顛倒煩惱繫縛，隨逐如是星宿書籍。仙人！星宿雖好，亦復生於牛馬狗猪，亦有同屬一星生者，而有貧賤富貴參差。是故我知是不定法。仙人！汝雖得禪，我是一切大智之人。何故不問解脫因緣乃問是事？」

光味又言：「汝今現身如世無異，而尊其事與仙無別，我今真實不知汝是天耶？仙耶？龍耶？鬼耶？聲如梵音、色如古仙，我從昔來未曾見聞如是色相如是事業，是故今問：汝為是誰繫？屬於誰？姓氏何等？宣說何事？唯願廣說，我當聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光味又言：「汝今現身如世無異，而尊其事與仙無別，我今真實不知汝是天耶？仙耶？龍耶？鬼耶？聲如梵音、色如古仙，我從昔來未曾見聞如是色相如是事業，是故今問：汝為是誰繫？屬於誰？姓氏何等？宣說何事？唯願廣說，我當聽受。」

爾時，世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說偈言：

「若有學習著相書， 是人不能知此彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有學習著相書， 是人不能知此彼，

若有煩惱所縛者， 不得解脫常受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有煩惱所縛者， 不得解脫常受苦。

我今具足六神通， 是故名大婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今具足六神通， 是故名大婆羅門，

六波羅蜜是我姓， 以六和敬調諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜是我姓， 以六和敬調諸根，

我以受持三種戒， 行空無相三脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以受持三種戒， 行空無相三脫門，

我往初發菩提心， 爾時得名大出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我往初發菩提心， 爾時得名大出家。

我都不覺一法相， 是故不說星宿書； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我都不覺一法相， 是故不說星宿書；

法無眾生無壽命， 是故演說無我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無眾生無壽命， 是故演說無我淨。

已度三受三行岸， 斷諸根故無有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已度三受三行岸， 斷諸根故無有相，

我已真實知諸法， 是故獲得大寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已真實知諸法， 是故獲得大寂靜。

若無罣礙如虛空， 雖行菩提不覺法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無罣礙如虛空， 雖行菩提不覺法，

修集禁戒大忍辱， 即得無想大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集禁戒大忍辱， 即得無想大智慧。

若不覺業求果報， 如法不轉得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不覺業求果報， 如法不轉得菩提，

心不貪著一切陰， 亦復不觀於此彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不貪著一切陰， 亦復不觀於此彼，

又不覺知菩提道， 是能速得菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不覺知菩提道， 是能速得菩提道。

無有相貌無想念， 於一切法無覺觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有相貌無想念， 於一切法無覺觀，

亦不貪著於諸法， 即能獲得一切覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不貪著於諸法， 即能獲得一切覺。

若有修集淨梵行， 是人得名婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有修集淨梵行， 是人得名婆羅門，

觀察諸法如虛空， 是人即得名大覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸法如虛空， 是人即得名大覺。」

於是世尊說是偈已，光味仙人及諸眷屬，一切皆見如來本身。見本身已，往善所追，即各獲得寶幢三昧。得是三昧，能遍觀察一切三昧，故名為幢。於諸三昧而得自在，遊入一切三昧境界，是故名為寶幢三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊說是偈已，光味仙人及諸眷屬，一切皆見如來本身。見本身已，往善所追，即各獲得寶幢三昧。得是三昧，能遍觀察一切三昧，故名為幢。於諸三昧而得自在，遊入一切三昧境界，是故名為寶幢三昧。

爾時，光味合掌恭敬，持微妙華滿其手掬，說偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光味合掌恭敬，持微妙華滿其手掬，說偈讚佛：

「如來成就無量德， 猶如大海水彌滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來成就無量德， 猶如大海水彌滿，

功德光明甚微妙， 悉照三千大千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德光明甚微妙， 悉照三千大千界。

勇猛精進大智慧， 出勝一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進大智慧， 出勝一切諸眾生，

具足大慈大悲心， 是故我禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足大慈大悲心， 是故我禮無上尊。

如來永斷諸煩惱， 故我稽首大仙師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來永斷諸煩惱， 故我稽首大仙師，

清淨金色戒光明， 我今禮敬於佛日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨金色戒光明， 我今禮敬於佛日。

能乾眾生諸煩惱， 能說真實菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能乾眾生諸煩惱， 能說真實菩提行，

能壞一切煩惱山， 轉於無上正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞一切煩惱山， 轉於無上正法輪。

今我修於菩提道， 為得無上大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我修於菩提道， 為得無上大智慧，

如來具足一切相， 願記我等菩提時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來具足一切相， 願記我等菩提時。

我當云何斷煩惱， 度脫一切苦眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當云何斷煩惱， 度脫一切苦眾生，

演於真實正真道， 平等猶如十方佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演於真實正真道， 平等猶如十方佛？

眾生三世造惡業， 我當云何令其斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生三世造惡業， 我當云何令其斷？

若我身口意善業， 願此因緣斷彼結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我身口意善業， 願此因緣斷彼結。

永斷一切煩惱病， 身受妙樂如先佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷一切煩惱病， 身受妙樂如先佛，

令眾妙色諸根具， 遠離諸惡修善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾妙色諸根具， 遠離諸惡修善法。

斷除眾生諸邪見， 修習具足於正見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除眾生諸邪見， 修習具足於正見，

得識宿命樂善行， 度生死河至彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得識宿命樂善行， 度生死河至彼岸。

六波羅蜜得具足， 知佛深法常住世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜得具足， 知佛深法常住世，

樂降無上大法雨， 令諸眾生離貧渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂降無上大法雨， 令諸眾生離貧渴。

若我身口意惡業， 今於佛前悉懺悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我身口意惡業， 今於佛前悉懺悔，

我今所有福德力， 施與眾生早成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所有福德力， 施與眾生早成佛。

我請一切諸眾生， 勸之令種菩提子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我請一切諸眾生， 勸之令種菩提子，

我為眾生受苦時， 願不生悔及退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為眾生受苦時， 願不生悔及退轉。

淨於世界及眾生， 得無礙智淨法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨於世界及眾生， 得無礙智淨法界，

若我真實得佛道， 願此所散成華蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我真實得佛道， 願此所散成華蓋。」

爾時，光味即以華散。是時，三千大千世界六種震動，無量眾生生敬喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光味即以華散。是時，三千大千世界六種震動，無量眾生生敬喜心。

有諸眾生奉事象者，見佛是象，作如是言：「云何此象有大福德，令是仙人敬意供養？」乃至若有敬事佛者，見彼仙人敬心供養，見已生信禮拜讚歎。爾時，世尊出首楞嚴定，從定起已一切眾生悉見佛身。見已心生供養歡喜，各任己力而作供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸眾生奉事象者，見佛是象，作如是言：「云何此象有大福德，令是仙人敬意供養？」乃至若有敬事佛者，見彼仙人敬心供養，見已生信禮拜讚歎。爾時，世尊出首楞嚴定，從定起已一切眾生悉見佛身。見已心生供養歡喜，各任己力而作供養。

爾時，世尊告光味言：「善男子！一切諸天見汝決定發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍故，令是地六種震動。善男子！汝當成就無量智慧，然後獲得無上佛道，乃當復於無量世界然大法炬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告光味言：「善男子！一切諸天見汝決定發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍故，令是地六種震動。善男子！汝當成就無量智慧，然後獲得無上佛道，乃當復於無量世界然大法炬。

「善男子！汝於來世過三阿僧祇劫，當於此土北方世界名曰香華，其界莊嚴如阿彌陀，當於彼中得成為佛名光功德如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於無量世宣說大乘，終不說於聲聞緣覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝於來世過三阿僧祇劫，當於此土北方世界名曰香華，其界莊嚴如阿彌陀，當於彼中得成為佛名光功德如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於無量世宣說大乘，終不說於聲聞緣覺。」

爾時，大眾耳聞目見光味仙人得受記莂，悉共歡喜供養恭敬。五百弟子、無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，其意堅固無有退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾耳聞目見光味仙人得受記莂，悉共歡喜供養恭敬。五百弟子、無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，其意堅固無有退轉。

大方等大集經寶幢分中相品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經寶幢分中相品第五

爾時，佛知諸魔心已即入三昧，三昧力故令王舍城有十二門，一一門中有一如來。爾時諸魔見十二佛，自現其身為五通像，乃至示現梵天王像，以妙香華幡蓋伎樂供養於佛。佛入城時足指案地，令此三千大千世界六種震動。其中天人、阿修羅等，帝釋、梵天，及四天王、一切眾生，悉皆得見十方世界十方眾生，皆悉來集王舍大城，齎持香華供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛知諸魔心已即入三昧，三昧力故令王舍城有十二門，一一門中有一如來。爾時諸魔見十二佛，自現其身為五通像，乃至示現梵天王像，以妙香華幡蓋伎樂供養於佛。佛入城時足指案地，令此三千大千世界六種震動。其中天人、阿修羅等，帝釋、梵天，及四天王、一切眾生，悉皆得見十方世界十方眾生，皆悉來集王舍大城，齎持香華供養於佛。

佛神力故，令香華中說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故，令香華中說如是偈：

「若欲永斷三惡道， 應當發起菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲永斷三惡道， 應當發起菩提心；

若於生死獨覺者， 是能度脫諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於生死獨覺者， 是能度脫諸眾生；

若欲離於惡怱務， 應當修集於正道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲離於惡怱務， 應當修集於正道；

若有值遇諸如來， 是人即得受道記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有值遇諸如來， 是人即得受道記。

如來大士利眾生， 今來入此王舍城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大士利眾生， 今來入此王舍城，

欲摧一切諸魔眾， 欲轉無上正法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲摧一切諸魔眾， 欲轉無上正法輪，

佛為五滓諸眾生， 宣說三乘首楞嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為五滓諸眾生， 宣說三乘首楞嚴，

如來今欲大授記， 欲聽實義應往彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來今欲大授記， 欲聽實義應往彼。」

是偈音聲周遍而聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是偈音聲周遍而聞。

迦蘭陀竹林精舍有諸菩薩阿羅漢等，悉往集會王舍大城中，乃至十方無量世界、淨土、穢土有佛之處，及無佛處，一切眾生悉來聚集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦蘭陀竹林精舍有諸菩薩阿羅漢等，悉往集會王舍大城中，乃至十方無量世界、淨土、穢土有佛之處，及無佛處，一切眾生悉來聚集。

爾時，世尊入佛莊嚴瓔珞三昧，入三昧已，令此娑婆世界清淨莊嚴，猶如未來遍見如來所有國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入佛莊嚴瓔珞三昧，入三昧已，令此娑婆世界清淨莊嚴，猶如未來遍見如來所有國土。

爾時，世尊光明淨妙，眾生樂見，十方無量微塵世界淨穢等土、有無佛處，一切眾生亦復如是，樂見如來淨妙光明，亦復樂聞如來音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊光明淨妙，眾生樂見，十方無量微塵世界淨穢等土、有無佛處，一切眾生亦復如是，樂見如來淨妙光明，亦復樂聞如來音聲。

爾時十方一一方面，無量佛土無量菩薩，悉來至此娑婆世界王舍大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方一一方面，無量佛土無量菩薩，悉來至此娑婆世界王舍大城。

爾時，此界具足多有無量菩薩，如是菩薩悉共供養如來世尊。或有菩薩於娑婆世界雨諸雜香以供養佛，或有菩薩於此世界雨真珠寶以供養佛，或有菩薩於此世界雨妙瓔珞，或雨金、銀、琉璃、頗梨、車𤦲、馬瑙，或雨栴檀沈水諸香，或復有雨牛頭栴檀，或雨諸華須曼那華以供養佛。或有菩薩以真實法讚歎於佛，或有現作天帝釋像、梵天王像、四天王像、魔王形像、自在天像、違陀天像、八臂天像、轉輪王像、寶像山像、樹林等像，大臣、長者、男女、師宗、牛羊、象馬、水牛等像，作如是像，趣王舍城大蓮華所，以手觸華華即為動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此界具足多有無量菩薩，如是菩薩悉共供養如來世尊。或有菩薩於娑婆世界雨諸雜香以供養佛，或有菩薩於此世界雨真珠寶以供養佛，或有菩薩於此世界雨妙瓔珞，或雨金、銀、琉璃、頗梨、車𤦲、馬瑙，或雨栴檀沈水諸香，或復有雨牛頭栴檀，或雨諸華須曼那華以供養佛。或有菩薩以真實法讚歎於佛，或有現作天帝釋像、梵天王像、四天王像、魔王形像、自在天像、違陀天像、八臂天像、轉輪王像、寶像山像、樹林等像，大臣、長者、男女、師宗、牛羊、象馬、水牛等像，作如是像，趣王舍城大蓮華所，以手觸華華即為動。

是時，一切魔眾男女大小及諸眷屬，皆悉動搖生大恐怖，即作是言：「何因緣故我之宮殿如是傾動？我等所尊將不退沒，失我天耶？我等復不欲滅墮乎？我往常見如是世界有五滓濁，今者何緣寂然清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，一切魔眾男女大小及諸眷屬，皆悉動搖生大恐怖，即作是言：「何因緣故我之宮殿如是傾動？我等所尊將不退沒，失我天耶？我等復不欲滅墮乎？我往常見如是世界有五滓濁，今者何緣寂然清淨？」

爾時，諸魔悉見十方清淨菩薩皆來集會娑婆世界，見是事已復作是言：「以佛、世尊光明嚴麗，眾生樂見之因緣故，乃至不見己之眷屬有一人在。」復作是念：「我今何故不往佛所親近供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸魔悉見十方清淨菩薩皆來集會娑婆世界，見是事已復作是言：「以佛、世尊光明嚴麗，眾生樂見之因緣故，乃至不見己之眷屬有一人在。」復作是念：「我今何故不往佛所親近供養？」

時魔波旬即至佛所，合掌恭敬而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬即至佛所，合掌恭敬而說偈言：

「我今歸依於如來， 已得歡喜至心樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今歸依於如來， 已得歡喜至心樂，

願見放捨還本處， 還已乃當聽正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願見放捨還本處， 還已乃當聽正法。」

爾時世尊說偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說偈答言：

「我不勸汝以去來， 諸法性相亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不勸汝以去來， 諸法性相亦如是，

汝今若有大神通， 隨意自在無遮者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今若有大神通， 隨意自在無遮者。」

是時，波旬復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，波旬復說偈言：

「如佛世尊真實語， 今者實無遮我者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛世尊真實語， 今者實無遮我者，

我適欲還本處時， 尋即見身被五縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我適欲還本處時， 尋即見身被五縛。」

佛言：「我已永斷一切繫縛，欲解一切眾生繫縛，我亦不念眾生諸惡，是故得名解脫繫縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我已永斷一切繫縛，欲解一切眾生繫縛，我亦不念眾生諸惡，是故得名解脫繫縛。」

爾時，世尊見十方眾生悉來集會，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見十方眾生悉來集會，即說偈言：

「一切大眾至心聽， 遠離一切疑網心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切大眾至心聽， 遠離一切疑網心，

我今所說不思議， 應當諦觀業因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所說不思議， 應當諦觀業因緣。

無上世尊甚難有， 法僧二寶亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上世尊甚難有， 法僧二寶亦復然，

人身難得信亦爾， 施心福田亦復難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身難得信亦爾， 施心福田亦復難；

無上世尊難得見， 見已聞法亦復難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上世尊難得見， 見已聞法亦復難；

難得遠離於八難， 得如法忍亦復難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難得遠離於八難， 得如法忍亦復難；

其心難得而調伏， 修空三昧亦復難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心難得而調伏， 修空三昧亦復難；

修善思惟如法住， 如是二事亦復難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修善思惟如法住， 如是二事亦復難；

一切煩惱難遠離， 獲得菩提亦復難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱難遠離， 獲得菩提亦復難。

我今說趣菩提事， 猶如世人說變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說趣菩提事， 猶如世人說變化。

我之所說遠離愛， 能壞闇冥修善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我之所說遠離愛， 能壞闇冥修善法，

所示無上正真道， 應當至心勤修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所示無上正真道， 應當至心勤修行。

若欲遠離三惡垢， 及餘一切諸魔業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲遠離三惡垢， 及餘一切諸魔業，

不為煩惱之所害， 應當從佛聽正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為煩惱之所害， 應當從佛聽正法。

若欲具足三種戒， 應學具足三脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲具足三種戒， 應學具足三脫門，

即能破壞三界結， 亦能過於三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能破壞三界結， 亦能過於三惡道。

若不斷絕三寶性， 為於正法喪身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不斷絕三寶性， 為於正法喪身命，

即能具足無量通， 是人名為如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能具足無量通， 是人名為如法住。

若於三世無覺觀， 亦復不著三世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於三世無覺觀， 亦復不著三世法，

是人能過於三界， 亦復獲得如法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人能過於三界， 亦復獲得如法忍。

一切凡夫無明覆， 常為四倒所圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切凡夫無明覆， 常為四倒所圍繞，

於無法中作法想， 於無物中作物想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無法中作法想， 於無物中作物想，

以是因緣名顛倒， 如是之人行邪道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣名顛倒， 如是之人行邪道。

若有說言眼見色， 乃至意能知諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有說言眼見色， 乃至意能知諸法，

如是之人行顛倒， 流轉生死無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人行顛倒， 流轉生死無量劫。

若有修集四禪定， 是則名為世間慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有修集四禪定， 是則名為世間慧，

能度一切諸顛倒， 亦於生死得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度一切諸顛倒， 亦於生死得解脫。

若能調伏諸眾生， 亦復遠離於四流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能調伏諸眾生， 亦復遠離於四流，

如是之人乾生死， 亦復能到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人乾生死， 亦復能到於彼岸。

若能具足四如意， 是名菩薩無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能具足四如意， 是名菩薩無所畏，

亦能永斷於生死， 令諸眾生脫恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能永斷於生死， 令諸眾生脫恐怖。

若能了了知五陰， 是人能到無漏邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能了了知五陰， 是人能到無漏邊，

了知不生亦不滅， 能令眾生到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知不生亦不滅， 能令眾生到彼岸。

若能於佛世尊前， 懺悔發露一切罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能於佛世尊前， 懺悔發露一切罪，

是人遠離於邪見， 能到生死之彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人遠離於邪見， 能到生死之彼岸。

若觀生死多受苦， 行業因緣逕三惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若觀生死多受苦， 行業因緣逕三惡，

以近惡友因緣故， 造作無量之惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以近惡友因緣故， 造作無量之惡業。

若能遠離惡知識， 亦能遠離諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能遠離惡知識， 亦能遠離諸邪見，

是人能觀生死過， 亦能諮問第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人能觀生死過， 亦能諮問第一義。

若有能觀第一空， 是人能服甘露味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能觀第一空， 是人能服甘露味，

我常說於第一義， 至心聽者無有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常說於第一義， 至心聽者無有相。

我說六入真實空， 無有造作無受者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說六入真實空， 無有造作無受者，

眾生顛倒謂有相， 法性真實無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生顛倒謂有相， 法性真實無所有。

若有眾生六受愛， 是能生於六觸因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生六受愛， 是能生於六觸因，

如是六觸真實空， 一切諸法亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是六觸真實空， 一切諸法亦復然。

如一法性諸法爾， 如一切法一法然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一法性諸法爾， 如一切法一法然，

一切諸法無生滅， 亦無相貌無有物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法無生滅， 亦無相貌無有物。

我所宣說無勝道， 一切諸法如一法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所宣說無勝道， 一切諸法如一法，

若見諸法無性相， 是人獲得真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見諸法無性相， 是人獲得真實義。

若有修行十三忍， 即能度於生死岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有修行十三忍， 即能度於生死岸，

真知法性眾生性， 得無上道如先佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真知法性眾生性， 得無上道如先佛。」

於是，世尊說是偈時，十方如恒河沙等五滓世界一切眾生悉得聞之。一一世界無量眾生聞已即得不退轉心，或有獲得陀羅尼者，或復有得三昧定者，或有成就得諸忍者。此佛世界無量眾生聞已亦得不退轉心，教化眾生於三乘中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊說是偈時，十方如恒河沙等五滓世界一切眾生悉得聞之。一一世界無量眾生聞已即得不退轉心，或有獲得陀羅尼者，或復有得三昧定者，或有成就得諸忍者。此佛世界無量眾生聞已亦得不退轉心，教化眾生於三乘中。

爾時，光味菩薩於蓮華邊造七寶梯具種種華，合掌恭敬而白佛言：「如來佛日大慈悲光，無量眾生多受苦惱，唯願降注無上法雨，除滅眾生煩惱疾病。有諸眾生任為法器，堪受如來無上法味，願說八道淨於法眼，上昇蓮華摧伏眾魔。十方世界無量菩薩悉為證人，了了能見諸法空寂，無有相貌猶如虛空，知法無我，唯願如來憶念往昔初發菩提心時所立誓願。如來爾時自言：『我若具足十力四無所畏，當施眾生甘露法味，悉令得度生死大海。』今已果之。唯願演說清淨之法，度諸眾生於生死海，化無量人於菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光味菩薩於蓮華邊造七寶梯具種種華，合掌恭敬而白佛言：「如來佛日大慈悲光，無量眾生多受苦惱，唯願降注無上法雨，除滅眾生煩惱疾病。有諸眾生任為法器，堪受如來無上法味，願說八道淨於法眼，上昇蓮華摧伏眾魔。十方世界無量菩薩悉為證人，了了能見諸法空寂，無有相貌猶如虛空，知法無我，唯願如來憶念往昔初發菩提心時所立誓願。如來爾時自言：『我若具足十力四無所畏，當施眾生甘露法味，悉令得度生死大海。』今已果之。唯願演說清淨之法，度諸眾生於生死海，化無量人於菩提道。」

爾時，世尊即蹬寶梯坐蓮華上，遍觀十方告波旬言：「波旬！汝亦當生歡樂之心。何以故？以汝因緣有是大集，亦因於汝令我說法，說法因緣斷諸生死度於四流，令諸眾生獲得正道得虛空相。如是等事皆因於汝，汝當請我，我當說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即蹬寶梯坐蓮華上，遍觀十方告波旬言：「波旬！汝亦當生歡樂之心。何以故？以汝因緣有是大集，亦因於汝令我說法，說法因緣斷諸生死度於四流，令諸眾生獲得正道得虛空相。如是等事皆因於汝，汝當請我，我當說法。」

魔波旬言：「瞿曇！若無瞋心憍慢嫉妬，何故惱我而宣說法？若有瞋恚憍慢嫉妬，云何自言我得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔波旬言：「瞿曇！若無瞋心憍慢嫉妬，何故惱我而宣說法？若有瞋恚憍慢嫉妬，云何自言我得解脫？」

佛言：「波旬！我住母胎經歷十月，汝於爾時欲來殺我，我心於汝亦無瞋恚。我初生時地六種動，汝於爾時復降石雨。我飲乳時，汝持毒藥置之乳中。我昔初乘香象之時，汝動此地令六種震欲令我墮。我在林野修世禪時，汝將婇女欲來亂我。我乞食時，汝以臭豆持來施我，我時雖受竟不食之。我初出城，汝自變身為黑毒蛇，又作惡賊圍城四邊。我行虛空復放風雨，我下馬時雨大猛火，我苦行時復作惡聲，故令五人恐怖捨我，我身羸瘦復放冷風，及其洗浴放大暴水。我度河已復欲危害，化作無量師子惡獸。受牧牛女所奉乳糜，汝復持毒置之而去。我趣菩提道樹之時，復於中路降金剛雨。我坐樹下金剛座上，復遣四女來嬈亂我。汝雖如是欲來害我，然我於汝都無惡心，如是等事終不能令我心擾亂。復將無量百千萬眾，造作種種無量惡事，欲令我身不得菩提，我既獲得阿耨多羅三藐三菩提已，復來請我令捨壽命。因於汝欲令我於彼娑羅大村乞食不得，又因汝故令阿闍世放大醉象欲令害我，又因汝故提婆達多放下大石，又因汝故令我受彼婆羅門請，三月之中食噉馬麥。又因汝故令我為彼孫陀利女之所詐謗，又因汝故尸利毱多火坑毒食以請於我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「波旬！我住母胎經歷十月，汝於爾時欲來殺我，我心於汝亦無瞋恚。我初生時地六種動，汝於爾時復降石雨。我飲乳時，汝持毒藥置之乳中。我昔初乘香象之時，汝動此地令六種震欲令我墮。我在林野修世禪時，汝將婇女欲來亂我。我乞食時，汝以臭豆持來施我，我時雖受竟不食之。我初出城，汝自變身為黑毒蛇，又作惡賊圍城四邊。我行虛空復放風雨，我下馬時雨大猛火，我苦行時復作惡聲，故令五人恐怖捨我，我身羸瘦復放冷風，及其洗浴放大暴水。我度河已復欲危害，化作無量師子惡獸。受牧牛女所奉乳糜，汝復持毒置之而去。我趣菩提道樹之時，復於中路降金剛雨。我坐樹下金剛座上，復遣四女來嬈亂我。汝雖如是欲來害我，然我於汝都無惡心，如是等事終不能令我心擾亂。復將無量百千萬眾，造作種種無量惡事，欲令我身不得菩提，我既獲得阿耨多羅三藐三菩提已，復來請我令捨壽命。因於汝欲令我於彼娑羅大村乞食不得，又因汝故令阿闍世放大醉象欲令害我，又因汝故提婆達多放下大石，又因汝故令我受彼婆羅門請，三月之中食噉馬麥。又因汝故令我為彼孫陀利女之所詐謗，又因汝故尸利毱多火坑毒食以請於我。

「汝於爾時作如是等無量惡事不能害我，今復聚合如是魔眾欲來害我，然我於汝都無瞋心，我今當度無量億魔，我為眾生常勤修集慈悲喜捨。汝若不信，十方諸佛諸大菩薩可為明證，唯為汝故使我於此惡世之中施作佛事。汝雖於我作無量惡，然我猶故隨逐於汝。我今實無瞋妬憍慢，我於汝所修集慈心，汝於我所生大惡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝於爾時作如是等無量惡事不能害我，今復聚合如是魔眾欲來害我，然我於汝都無瞋心，我今當度無量億魔，我為眾生常勤修集慈悲喜捨。汝若不信，十方諸佛諸大菩薩可為明證，唯為汝故使我於此惡世之中施作佛事。汝雖於我作無量惡，然我猶故隨逐於汝。我今實無瞋妬憍慢，我於汝所修集慈心，汝於我所生大惡心。

「善哉！波旬！應離惡心啟請於我說無上法，我欲與汝受菩提記，既受記已當廣為汝宣說法要。汝聞法已，當得遠離一切惡業。我常思念種種方便令汝解脫，而汝於我常生惡心。我常於汝生憐愍想，汝今當捨惡見惡意，我當授汝阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！波旬！應離惡心啟請於我說無上法，我欲與汝受菩提記，既受記已當廣為汝宣說法要。汝聞法已，當得遠離一切惡業。我常思念種種方便令汝解脫，而汝於我常生惡心。我常於汝生憐愍想，汝今當捨惡見惡意，我當授汝阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時，波旬聞是語已，生瞋惡心欲還所止，復還見身被五繫縛，欲出大聲而不能出，即吐惡氣欲歔殺佛。爾時，如來變其惡氣成須曼華，佛神力故，令是化華遍至十方恒河沙等諸如來所而以供養，於諸佛上一一化作須曼華蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬聞是語已，生瞋惡心欲還所止，復還見身被五繫縛，欲出大聲而不能出，即吐惡氣欲歔殺佛。爾時，如來變其惡氣成須曼華，佛神力故，令是化華遍至十方恒河沙等諸如來所而以供養，於諸佛上一一化作須曼華蓋。

爾時，無量諸佛世尊無量菩薩，各各自問其土如來：「如是變化誰之神力？」無量諸佛各各說言：「娑婆世界釋迦如來，欲為具足五滓眾生演說法要，所謂法印句門入陀羅尼能壞一切魔境界力，開顯一切佛功德力，竪大法幢不斷佛種。能令一切善法增長，能壞一切邪見眾生，能壞一切惡夢不祥，能斷疾病刀兵飢饉鬪訟等事，復能調伏一切天龍乾闥婆人，熾然慧炬示導一切平等之道。能令一切遠離惡見，能斷一切諸惡種性，能令一切同於一性，能護一切城邑聚落沙門婆羅門，能知一切星宿運度，能學一切世間諸事，能令一切遠離惡口獲無礙辯，觀一切法通達其性如法而住。能說大乘安慰菩薩，悉令能得不退轉心，能施無上甘露法味，能令獲得無生法忍，轉正法輪利益調伏無量眾生，悉令得住六波羅蜜。能令眾生見無上道，能降法雨示諸佛事過四魔界，入大涅槃金剛法心因緣自在陀羅尼。持欲演說如是等法，如過去佛未來諸佛之所宣說，現在十方諸佛世尊住世說法教化眾生，皆是金剛法心因緣自在陀羅尼也；過去未來諸佛、世尊亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量諸佛世尊無量菩薩，各各自問其土如來：「如是變化誰之神力？」無量諸佛各各說言：「娑婆世界釋迦如來，欲為具足五滓眾生演說法要，所謂法印句門入陀羅尼能壞一切魔境界力，開顯一切佛功德力，竪大法幢不斷佛種。能令一切善法增長，能壞一切邪見眾生，能壞一切惡夢不祥，能斷疾病刀兵飢饉鬪訟等事，復能調伏一切天龍乾闥婆人，熾然慧炬示導一切平等之道。能令一切遠離惡見，能斷一切諸惡種性，能令一切同於一性，能護一切城邑聚落沙門婆羅門，能知一切星宿運度，能學一切世間諸事，能令一切遠離惡口獲無礙辯，觀一切法通達其性如法而住。能說大乘安慰菩薩，悉令能得不退轉心，能施無上甘露法味，能令獲得無生法忍，轉正法輪利益調伏無量眾生，悉令得住六波羅蜜。能令眾生見無上道，能降法雨示諸佛事過四魔界，入大涅槃金剛法心因緣自在陀羅尼。持欲演說如是等法，如過去佛未來諸佛之所宣說，現在十方諸佛世尊住世說法教化眾生，皆是金剛法心因緣自在陀羅尼也；過去未來諸佛、世尊亦復如是。」

爾時，諸方無量菩薩各白佛言：「世尊！我初未曾聞金剛法心因緣自在陀羅尼，云何名為金剛法心因緣自在陀羅尼？唯願如來分別解說，乃至為令入大涅槃，利益無量人天雜類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸方無量菩薩各白佛言：「世尊！我初未曾聞金剛法心因緣自在陀羅尼，云何名為金剛法心因緣自在陀羅尼？唯願如來分別解說，乃至為令入大涅槃，利益無量人天雜類。」

爾時，十方諸佛、世尊各各告其諸菩薩言：「善男子！我亦欲見釋迦如來聽受是法，為欲利益一切眾生，為壞一切眾生惡業，乃至為欲入大涅槃。」爾時，十方諸佛世尊告諸菩薩言：「善男子！若欲供養一佛世界無量諸佛，各欲聽受無上正法所未聞法，見大集會，宜當往詣娑婆世界釋迦如來所住之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸佛、世尊各各告其諸菩薩言：「善男子！我亦欲見釋迦如來聽受是法，為欲利益一切眾生，為壞一切眾生惡業，乃至為欲入大涅槃。」爾時，十方諸佛世尊告諸菩薩言：「善男子！若欲供養一佛世界無量諸佛，各欲聽受無上正法所未聞法，見大集會，宜當往詣娑婆世界釋迦如來所住之處。」

爾時，無量諸菩薩等，默然而受佛之教勅，各作是言：「我欲於彼一佛世界供養恭敬無量諸佛，亦欲於彼無量佛所聽受種種無量法義，亦欲覩見無量神通及以無量不思議事，不知彼土有座處不？若有座處則得供養聽受正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量諸菩薩等，默然而受佛之教勅，各作是言：「我欲於彼一佛世界供養恭敬無量諸佛，亦欲於彼無量佛所聽受種種無量法義，亦欲覩見無量神通及以無量不思議事，不知彼土有座處不？若有座處則得供養聽受正法。」

爾時，諸佛告諸菩薩言：「善男子！汝等不應於如來所生疑慮心。何以故？諸佛境界不可思議，智慧方便不可思議。為欲調伏一切眾生，善男子！娑婆世界釋迦如來智慧方便不可限量。善男子！釋迦如來，一切眾生陰所攝身，一一皆如須彌山王，能令葶藶容其座處，是名如來智慧方便。亦令眾見葶藶不寬所座不迮，而葶藶子其質如本無增減相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛告諸菩薩言：「善男子！汝等不應於如來所生疑慮心。何以故？諸佛境界不可思議，智慧方便不可思議。為欲調伏一切眾生，善男子！娑婆世界釋迦如來智慧方便不可限量。善男子！釋迦如來，一切眾生陰所攝身，一一皆如須彌山王，能令葶藶容其座處，是名如來智慧方便。亦令眾見葶藶不寬所座不迮，而葶藶子其質如本無增減相。

「復次，善男子！一切世界所有大地，悉令入於一微塵中，亦令微塵無增減相，是名如來智慧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切世界所有大地，悉令入於一微塵中，亦令微塵無增減相，是名如來智慧方便。

「復次，善男子！一切世界所有諸水，悉能令入一微塵中，亦令微塵無增減相，是名如來智慧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切世界所有諸水，悉能令入一微塵中，亦令微塵無增減相，是名如來智慧方便。

「復次，善男子！一切世界所有諸風，悉能令入一毛孔中，亦令毛孔無增減相，是名如來智慧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切世界所有諸風，悉能令入一毛孔中，亦令毛孔無增減相，是名如來智慧方便。

「復次，善男子！一切世界所有諸火，悉令入於一毛孔中，亦令毛孔無增減相，是名如來智慧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切世界所有諸火，悉令入於一毛孔中，亦令毛孔無增減相，是名如來智慧方便。

「復次，善男子！十方所有一切眾生，悉能令入一微塵中，亦令微塵無增減相，是名如來智慧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！十方所有一切眾生，悉能令入一微塵中，亦令微塵無增減相，是名如來智慧方便。

「復次，善男子！一切眾生三世所有身口意業，三世所受苦受樂受無苦樂受，三世眾生身口意業所受果報，三世所有地水火風，至一切法界。釋迦如來於一念中了了通達，亦不稱言我知我覺，又不役慮然後而知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切眾生三世所有身口意業，三世所受苦受樂受無苦樂受，三世眾生身口意業所受果報，三世所有地水火風，至一切法界。釋迦如來於一念中了了通達，亦不稱言我知我覺，又不役慮然後而知。

「善男子！釋迦如來具足如是智慧方便住娑婆世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！釋迦如來具足如是智慧方便住娑婆世界。」

爾時，十方無量佛土無量菩薩，既得聞佛無量功德，即各具足無量神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方無量佛土無量菩薩，既得聞佛無量功德，即各具足無量神通。