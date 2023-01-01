大方等大集經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第十九

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分第九魔苦品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶幢分第九魔苦品第一

爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，與諸眷屬圍繞說法，告大眾言：「我昔初得阿耨多羅三藐三菩提時，住王舍城迦蘭陀長者竹林。爾時城中有二智人：一名、優波提舍；二名、拘律陀；具足成就十八種術，五百弟子常相隨逐。是時，二人各相謂言：『若有先得甘露味者，要當相惠。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，與諸眷屬圍繞說法，告大眾言：「我昔初得阿耨多羅三藐三菩提時，住王舍城迦蘭陀長者竹林。爾時城中有二智人：一名、優波提舍；二名、拘律陀；具足成就十八種術，五百弟子常相隨逐。是時，二人各相謂言：『若有先得甘露味者，要當相惠。』

「時有比丘名曰馬星，於其晨朝從禪定起，入王舍城次第乞食。憂波提舍中路遙見馬星比丘，即作是念：『我久住是王舍城中，初未曾見若人沙門、婆羅門等威儀庠序如此人者。我當往問所事何師？從誰受法？』時憂波提舍即往趣彼馬星比丘，作如是言：『比丘！汝師是誰？從誰受法？』馬星答言：『善男子！有釋迦牟尼如來大士，勝諸出家、無上之尊、已度生死獲得解脫、能度一切無量眾生，名之為佛。能悟眾生，善作諸行能乾苦河，具足成就如是等法，即是我師，我從受法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有比丘名曰馬星，於其晨朝從禪定起，入王舍城次第乞食。憂波提舍中路遙見馬星比丘，即作是念：『我久住是王舍城中，初未曾見若人沙門、婆羅門等威儀庠序如此人者。我當往問所事何師？從誰受法？』時憂波提舍即往趣彼馬星比丘，作如是言：『比丘！汝師是誰？從誰受法？』馬星答言：『善男子！有釋迦牟尼如來大士，勝諸出家、無上之尊、已度生死獲得解脫、能度一切無量眾生，名之為佛。能悟眾生，善作諸行能乾苦河，具足成就如是等法，即是我師，我從受法。』

「憂波提舍言：『汝師常說何等法義？』『善男子！汝今諦聽。我當為汝分別解說。法從緣生，通達是因，因緣滅故，即是寂靜。世間即苦，苦因名集，若修八正，世間集滅。若無苦集，我師說言，名為涅槃。善男子！我師唯說如是等法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憂波提舍言：『汝師常說何等法義？』『善男子！汝今諦聽。我當為汝分別解說。法從緣生，通達是因，因緣滅故，即是寂靜。世間即苦，苦因名集，若修八正，世間集滅。若無苦集，我師說言，名為涅槃。善男子！我師唯說如是等法。』

「憂波提舍聞是語已，得法眼淨，名須陀洹，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憂波提舍聞是語已，得法眼淨，名須陀洹，即說偈言：

「『我聞比丘說四諦， 即得過於三惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我聞比丘說四諦， 即得過於三惡道，

昔來未聞今得聞， 昔所未得今已得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔來未聞今得聞， 昔所未得今已得。

我今已過三惡趣， 真實了知道非道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已過三惡趣， 真實了知道非道，

我今誠心歸依佛， 以能宣說是法故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今誠心歸依佛， 以能宣說是法故。』

「說是偈已，復語比丘：『如是世尊，今住何處？』馬星答言：『世尊今在王舍大城迦蘭陀長者竹林之中，與迦葉等千比丘俱，菩薩十千。汝可往彼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，復語比丘：『如是世尊，今住何處？』馬星答言：『世尊今在王舍大城迦蘭陀長者竹林之中，與迦葉等千比丘俱，菩薩十千。汝可往彼。』

「憂波提舍言：『比丘！我今先當還問同學及我徒眾。』時憂波提舍，敬意禮拜馬星比丘，右遶三匝還所住處。拘律陀梵志遙見憂波提舍，即便問言：『憂波提舍！汝今諸根清淨悅豫顏色光澤，將非獲得甘露味耶？』『善男子！我已得矣。諦聽，諦聽！當為汝說。法從緣生，通達是因，因緣滅故，即是寂靜。世間即苦，苦因名集，若修八正，世間集滅。若無苦集，我師說言，名為涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憂波提舍言：『比丘！我今先當還問同學及我徒眾。』時憂波提舍，敬意禮拜馬星比丘，右遶三匝還所住處。拘律陀梵志遙見憂波提舍，即便問言：『憂波提舍！汝今諸根清淨悅豫顏色光澤，將非獲得甘露味耶？』『善男子！我已得矣。諦聽，諦聽！當為汝說。法從緣生，通達是因，因緣滅故，即是寂靜。世間即苦，苦因名集，若修八正，世間集滅。若無苦集，我師說言，名為涅槃。』

「拘律陀言：『善男子！如是之言能盡諸苦，即是梵行，能斷邪見一切因緣，亦說一切有為皆空。善男子！唯願更說。』憂波提舍復如本說，說已即得須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拘律陀言：『善男子！如是之言能盡諸苦，即是梵行，能斷邪見一切因緣，亦說一切有為皆空。善男子！唯願更說。』憂波提舍復如本說，說已即得須陀洹果。

「拘律陀言：『如是之言，能過四流度於生死，通達五陰永滅煩惱，是甘露味我今已得，不宜住此。善男子！如是師者住在何處？』憂波提舍言：『我聞住在王舍大城迦蘭陀竹林。』爾時，憂波提舍及拘律陀告諸弟子：『此間今有釋迦如來，我已諮受其所說法，汝等今者欲何所趣？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拘律陀言：『如是之言，能過四流度於生死，通達五陰永滅煩惱，是甘露味我今已得，不宜住此。善男子！如是師者住在何處？』憂波提舍言：『我聞住在王舍大城迦蘭陀竹林。』爾時，憂波提舍及拘律陀告諸弟子：『此間今有釋迦如來，我已諮受其所說法，汝等今者欲何所趣？』」

「爾時，魔王告諸天眾：『鴦伽摩伽陀國有二大人智慧最勝：一名、憂波提舍；二名、拘律陀，今欲為彼瞿曇弟子。若此二人從彼瞿曇沙門受法，我境則空，我今欲往轉彼二人出家之心。』爾時，魔王即化其身作馬星像，至憂波提舍拘律陀所，而作是言：『善男子！我先所說試汝智耳，汝既無答，釋迦如來真實不作如是之言。如來常說：「無善業果、無惡業果，若能親近五欲樂者，是人即得甘露法味。」又言：「無有今世後世，是故無業。若無業者誰作誰受？既無種子云何得果？」釋迦如來唯作是說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔王告諸天眾：『鴦伽摩伽陀國有二大人智慧最勝：一名、憂波提舍；二名、拘律陀，今欲為彼瞿曇弟子。若此二人從彼瞿曇沙門受法，我境則空，我今欲往轉彼二人出家之心。』爾時，魔王即化其身作馬星像，至憂波提舍拘律陀所，而作是言：『善男子！我先所說試汝智耳，汝既無答，釋迦如來真實不作如是之言。如來常說：「無善業果、無惡業果，若能親近五欲樂者，是人即得甘露法味。」又言：「無有今世後世，是故無業。若無業者誰作誰受？既無種子云何得果？」釋迦如來唯作是說。』

「爾時憂波提舍與拘律陀，各相謂言：『如是語者，即是魔說，非如來語；又非馬星比丘所說。』魔知是已，即便滅去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時憂波提舍與拘律陀，各相謂言：『如是語者，即是魔說，非如來語；又非馬星比丘所說。』魔知是已，即便滅去。

「爾時，二人復告弟子摩納：『汝常諦觀生老病死世無免者，我今已能永滅諸苦，汝等今日欲何志求？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，二人復告弟子摩納：『汝常諦觀生老病死世無免者，我今已能永滅諸苦，汝等今日欲何志求？』

「爾時，魔王復更化作馬星形像，而作是言：『誰能破壞生老病死？譬如有人說言，我能壞彼虛空，無有是處。若言能壞生老病死，亦復如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔王復更化作馬星形像，而作是言：『誰能破壞生老病死？譬如有人說言，我能壞彼虛空，無有是處。若言能壞生老病死，亦復如是。』

「時，拘律陀語魔王言：『我欲通達清淨之法遠離諸苦，一切出家皆悉無有解脫如是煩惱苦者，是故我今欲詣如來。魔王如野狐鳴，而云師子吼？色雖相似，實非師子。魔王！汝今雖作比丘形像，汝之所說非比丘說。夫比丘者破諸煩惱，破煩惱語即是清淨，言無善惡非比丘語。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，拘律陀語魔王言：『我欲通達清淨之法遠離諸苦，一切出家皆悉無有解脫如是煩惱苦者，是故我今欲詣如來。魔王如野狐鳴，而云師子吼？色雖相似，實非師子。魔王！汝今雖作比丘形像，汝之所說非比丘說。夫比丘者破諸煩惱，破煩惱語即是清淨，言無善惡非比丘語。』」

「時虛空中一切諸天，各各讚言：『善哉，善哉！善男子！一切出家佛道最勝，夫佛道者即是涅槃，汝今不受魔之所說。善哉，善哉！』爾時，魔王受大苦惱即便隱滅。時諸弟子白二師言：『如師今受瞿曇沙門無上正法，我等亦爾當往啟受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時虛空中一切諸天，各各讚言：『善哉，善哉！善男子！一切出家佛道最勝，夫佛道者即是涅槃，汝今不受魔之所說。善哉，善哉！』爾時，魔王受大苦惱即便隱滅。時諸弟子白二師言：『如師今受瞿曇沙門無上正法，我等亦爾當往啟受。』

「時二大師與五百弟子前後圍遶，往迦蘭陀長者竹林。爾時，魔王復於其路化作大坑深百由旬，欲令諸人不得詣佛。如來知已即以神通，令彼二人所見平坦無有坑嶮。魔復於前化作大山高廣千里，如來神力令其不見。時魔復遣百千師子遮其道路；時諸師子見憂波提舍及拘律陀五百弟子，善心即生默然潛伏。諸人即得前至佛所，到已頭面禮敬佛足，却住一面而白佛言：『世尊！唯願如來聽我出家，我欲修佛清淨梵行。』佛言：『善來，諸善男子！恣意修集清淨梵行。』作是言已具比丘戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時二大師與五百弟子前後圍遶，往迦蘭陀長者竹林。爾時，魔王復於其路化作大坑深百由旬，欲令諸人不得詣佛。如來知已即以神通，令彼二人所見平坦無有坑嶮。魔復於前化作大山高廣千里，如來神力令其不見。時魔復遣百千師子遮其道路；時諸師子見憂波提舍及拘律陀五百弟子，善心即生默然潛伏。諸人即得前至佛所，到已頭面禮敬佛足，却住一面而白佛言：『世尊！唯願如來聽我出家，我欲修佛清淨梵行。』佛言：『善來，諸善男子！恣意修集清淨梵行。』作是言已具比丘戒。

「爾時，魔王見是二人得出家已，即便化作自在天像，向於佛所而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔王見是二人得出家已，即便化作自在天像，向於佛所而說偈言：

「『世間若有智慧人， 具足成就世方術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世間若有智慧人， 具足成就世方術，

悉來禮敬供養我， 我亦為彼說淨道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉來禮敬供養我， 我亦為彼說淨道。

瞿曇若欲度生死， 今當誠心見歸依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇若欲度生死， 今當誠心見歸依，

我今所說清淨道， 如先佛說無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所說清淨道， 如先佛說無有異。』

「我時以偈答魔王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我時以偈答魔王言：

「『我真實知八正道， 能永遠離破諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我真實知八正道， 能永遠離破諸苦，

汝等真實不能知， 無以狐身師子吼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等真實不能知， 無以狐身師子吼。』

「爾時，魔王隱自在天像，復現梵像而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔王隱自在天像，復現梵像而說偈言：

「『真實遠離諸煩惱， 能過三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『真實遠離諸煩惱， 能過三千大千界，

莫為眾生受諸苦， 應當默然受禪樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫為眾生受諸苦， 應當默然受禪樂。

世間乃至無一人， 堪任盛受甘露味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間乃至無一人， 堪任盛受甘露味，

我今憐愍故告汝， 應當速入於涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今憐愍故告汝， 應當速入於涅槃。』

「我時以偈復答魔言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我時以偈復答魔言：

「『我見世間多眾生， 能度生死大嶮河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我見世間多眾生， 能度生死大嶮河，

如是上中下品類， 先得度已我乃滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是上中下品類， 先得度已我乃滅。』

「爾時，魔王受大憂惱，入於苦宅還其所止。其諸眷屬各作是言：『我王何故受是大苦？』雖作是語無能知者。時魔婇女其數五百，身佩瓔珞莊嚴飾好，為魔波旬作諸伎樂，歌舞嬉戲以相娛樂。波旬以手而遮止之，婇女於是默然而住，從二至七，魔亦如是遮止至七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔王受大憂惱，入於苦宅還其所止。其諸眷屬各作是言：『我王何故受是大苦？』雖作是語無能知者。時魔婇女其數五百，身佩瓔珞莊嚴飾好，為魔波旬作諸伎樂，歌舞嬉戲以相娛樂。波旬以手而遮止之，婇女於是默然而住，從二至七，魔亦如是遮止至七。

「時有一女名曰電光，語波旬言：『大王何故如是愁惱如失天位，火災起耶？將無有怨不能壞乎？』波旬答言：『我有大怨謂釋種子，是大惡人成就幻術，若不治者我界則空。』諸婇女言：『彼釋種子，以何莊嚴？有何道力？誰為伴黨，能空王界？』魔王答言：『彼人以戒施忍莊嚴，無常苦空以為器甲。若壞眾生諸有受生，我莫能知其所住處，具足無上大神通力，大慈大悲而為伴黨，能度一切三有眾生，是故能令我界空虛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有一女名曰電光，語波旬言：『大王何故如是愁惱如失天位，火災起耶？將無有怨不能壞乎？』波旬答言：『我有大怨謂釋種子，是大惡人成就幻術，若不治者我界則空。』諸婇女言：『彼釋種子，以何莊嚴？有何道力？誰為伴黨，能空王界？』魔王答言：『彼人以戒施忍莊嚴，無常苦空以為器甲。若壞眾生諸有受生，我莫能知其所住處，具足無上大神通力，大慈大悲而為伴黨，能度一切三有眾生，是故能令我界空虛。』

「時諸婇女聞佛功德，齎持香華及諸伎樂，來至佛所盡心供養。是大眾中唯佛見之，其餘眾生悉無覩者。爾時，大眾咸有疑心，即白佛言：『世尊！如是香華伎樂供養，將非舍利弗、目揵連等力所作耶？』佛言：『不也。此是波旬五百婇女供養之具，魔王不久當來至此。』時諸婇女聞佛語已，心生歡喜，即得不失菩提心定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸婇女聞佛功德，齎持香華及諸伎樂，來至佛所盡心供養。是大眾中唯佛見之，其餘眾生悉無覩者。爾時，大眾咸有疑心，即白佛言：『世尊！如是香華伎樂供養，將非舍利弗、目揵連等力所作耶？』佛言：『不也。此是波旬五百婇女供養之具，魔王不久當來至此。』時諸婇女聞佛語已，心生歡喜，即得不失菩提心定。

「爾時，婇女長跪合掌，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，婇女長跪合掌，而說偈言：

「『如來永斷諸煩惱， 能施眾生淨法眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來永斷諸煩惱， 能施眾生淨法眼，

令眾生度生死河， 是故至心讚歎禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾生度生死河， 是故至心讚歎禮。

一切人天讚供養， 具足無量無邊智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人天讚供養， 具足無量無邊智，

願佛為我開方便， 令我得解於女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛為我開方便， 令我得解於女身。

世尊修大空三昧， 了了通達第一諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊修大空三昧， 了了通達第一諦，

具足法寶大商主， 願壞魔力調我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足法寶大商主， 願壞魔力調我等。』

「爾時，婇女說偈讚已，即還魔所而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，婇女說偈讚已，即還魔所而說偈言：

「『王之自在非常我， 亦未離生老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『王之自在非常我， 亦未離生老病死，

眾苦煩惱繞王身， 常行癡闇處惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾苦煩惱繞王身， 常行癡闇處惡道。

若欲度生老死河， 當生信心詣如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲度生老死河， 當生信心詣如來，

我今欲還至佛所， 諮受甘露斷諸味。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今欲還至佛所， 諮受甘露斷諸味。』

「爾時，波旬生大惡心，欲以五繫繫諸婇女；佛神力故而不能繫，時諸婇女即還佛所。波旬眼見不能遮止，復於空中作毘嵐風，欲令諸女處處散滅不見於佛，以佛力故不能令壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，波旬生大惡心，欲以五繫繫諸婇女；佛神力故而不能繫，時諸婇女即還佛所。波旬眼見不能遮止，復於空中作毘嵐風，欲令諸女處處散滅不見於佛，以佛力故不能令壞。

「爾時，魔王啼哭懊惱，以大音聲告其妻子：『我今喪失大神通力，有一毒樹今出於世，為諸眾生說於斷滅，成就大幻有巧方便。』魔諸眷屬聞是語已，悉來聚集至魔王所：『大王何故生大愁苦，既無退相又無火災，欲界之中亦無怨敵？』魔王言：『子！汝今不見，世有一人坐菩提樹，壞四兵眾，猶如猛火焚燒乾草。世間所有一切智人，今已歸屬如此，即是我之怨敵。汝今不見五百婇女，捨我而去歸依彼耶？汝等若不治彼釋子，如此三千大千世界不久當空。汝等各當牢自莊嚴，咸共盡力除彼釋子。』魔子言曰：『善哉，大王！我當莊嚴盡其神力。若我能除，善哉，快矣！如其不能，復當歸依。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔王啼哭懊惱，以大音聲告其妻子：『我今喪失大神通力，有一毒樹今出於世，為諸眾生說於斷滅，成就大幻有巧方便。』魔諸眷屬聞是語已，悉來聚集至魔王所：『大王何故生大愁苦，既無退相又無火災，欲界之中亦無怨敵？』魔王言：『子！汝今不見，世有一人坐菩提樹，壞四兵眾，猶如猛火焚燒乾草。世間所有一切智人，今已歸屬如此，即是我之怨敵。汝今不見五百婇女，捨我而去歸依彼耶？汝等若不治彼釋子，如此三千大千世界不久當空。汝等各當牢自莊嚴，咸共盡力除彼釋子。』魔子言曰：『善哉，大王！我當莊嚴盡其神力。若我能除，善哉，快矣！如其不能，復當歸依。』

「魔王復曰：『惡人！汝今云何發如是言？』『大王！瞿曇沙門往獨一己坐菩提樹猶難沮壞，況今眷屬無量殷多而可除滅！』魔王言：『愛子！若能殺彼瞿曇沙門，甚善，甚善！如其不能，自守土境。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔王復曰：『惡人！汝今云何發如是言？』『大王！瞿曇沙門往獨一己坐菩提樹猶難沮壞，況今眷屬無量殷多而可除滅！』魔王言：『愛子！若能殺彼瞿曇沙門，甚善，甚善！如其不能，自守土境。』

「爾時，四兵其數無量，滿閻浮提高八十由延，放大惡風降注大雨，手拍須彌動四天下。出大惡聲如大龍王、夜叉、諸鬼，振動一切河池泉源，一切龍、鬼、人、天之等，咸皆怖畏心驚毛竪。時彼魔眾於須彌山取一大石，欲令覆蓋王舍大城迦蘭陀林。『諸善男子！我於爾時，即入破魔力勢三昧。魔子爾時所雨刀矟箭石火毒，以我力故，皆悉變為憂鉢羅華、鉢頭摩華、拘勿頭華、分陀利華，墮王舍城，復雨種種微妙好香；變是惡聲作如來聲、法聲、僧聲、神通之聲、波羅蜜聲、不退轉聲、菩薩之聲、破四魔聲、涅槃音聲，壞其惡風令無遺餘；其土所有一切草木，悉皆變為微妙七寶。我身爾時高至初禪，三十二相、八十種好，放大光明悉照三千大千世界。其中所有一切天人、諸龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，地獄、畜生、餓鬼等類，皆見我身。』無量諸天大設供養，華香幡蓋伎樂之屬，三惡眾生稱南無佛。即得解脫受人天身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，四兵其數無量，滿閻浮提高八十由延，放大惡風降注大雨，手拍須彌動四天下。出大惡聲如大龍王、夜叉、諸鬼，振動一切河池泉源，一切龍、鬼、人、天之等，咸皆怖畏心驚毛竪。時彼魔眾於須彌山取一大石，欲令覆蓋王舍大城迦蘭陀林。『諸善男子！我於爾時，即入破魔力勢三昧。魔子爾時所雨刀矟箭石火毒，以我力故，皆悉變為憂鉢羅華、鉢頭摩華、拘勿頭華、分陀利華，墮王舍城，復雨種種微妙好香；變是惡聲作如來聲、法聲、僧聲、神通之聲、波羅蜜聲、不退轉聲、菩薩之聲、破四魔聲、涅槃音聲，壞其惡風令無遺餘；其土所有一切草木，悉皆變為微妙七寶。我身爾時高至初禪，三十二相、八十種好，放大光明悉照三千大千世界。其中所有一切天人、諸龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，地獄、畜生、餓鬼等類，皆見我身。』無量諸天大設供養，華香幡蓋伎樂之屬，三惡眾生稱南無佛。即得解脫受人天身。

「爾時，魔眾見佛示現如是神力皆生信心，生信心已即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔眾見佛示現如是神力皆生信心，生信心已即說偈言：

「『我今歸依於如來， 淨身口意無上智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今歸依於如來， 淨身口意無上智，

能示魔界八正道， 施闇眾生大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能示魔界八正道， 施闇眾生大光明，

具足大力無能勝， 等視一切如子想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足大力無能勝， 等視一切如子想，

其心平等如虛空， 故我稽首大商主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心平等如虛空， 故我稽首大商主。

煩惱不污修慈悲， 獲得吉祥示因果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱不污修慈悲， 獲得吉祥示因果，

能施眾生真解脫， 是故我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施眾生真解脫， 是故我今稽首禮。

大慈大悲天中天， 最勝無上之世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈大悲天中天， 最勝無上之世尊，

說一切法如水月， 我今敬禮大幻師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說一切法如水月， 我今敬禮大幻師。

眾生遇重煩惱病， 是故歸依大醫王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生遇重煩惱病， 是故歸依大醫王，

三惡眾生貧七財， 今當歸依離諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡眾生貧七財， 今當歸依離諸漏。

唯願哀愍聽我懺， 於佛所生諸惡心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願哀愍聽我懺， 於佛所生諸惡心，

佛是眾生慈父母， 我今棄捨諸魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是眾生慈父母， 我今棄捨諸魔業。

我能請召諸眾生， 為其發起菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能請召諸眾生， 為其發起菩提心，

願為我說無上道， 具足何等得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為我說無上道， 具足何等得菩提？

我今獻奉妙香華， 為眾生故供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今獻奉妙香華， 為眾生故供養佛，

親近善友善思惟， 至心聽受如法住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善友善思惟， 至心聽受如法住。』

「爾時，五百婇女及魔眷屬，以妙香華幡蓋伎樂供養於我。此供養具，遍至無量恒河沙等諸佛世界，一時供養無量諸佛。一切魔眾悉皆覩見一切諸佛形色修短方圓之相，等無有異，唯師子座、世界樹林、所居舍宅差別不同。魔眾見已，各心歡喜，坐於佛邊至心聽法。聽受法己還波旬所，啟白魔言：『我等往至彼瞿曇所，盡其神力乃至不能令一毛動。大王當知，我今已屬瞿曇沙門。』爾時，波旬心惡生瞋，即作是念：『我當云何殺彼釋子除滅此怨？』爾時波旬及其眷屬，心生憂惱，入於苦宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，五百婇女及魔眷屬，以妙香華幡蓋伎樂供養於我。此供養具，遍至無量恒河沙等諸佛世界，一時供養無量諸佛。一切魔眾悉皆覩見一切諸佛形色修短方圓之相，等無有異，唯師子座、世界樹林、所居舍宅差別不同。魔眾見已，各心歡喜，坐於佛邊至心聽法。聽受法己還波旬所，啟白魔言：『我等往至彼瞿曇所，盡其神力乃至不能令一毛動。大王當知，我今已屬瞿曇沙門。』爾時，波旬心惡生瞋，即作是念：『我當云何殺彼釋子除滅此怨？』爾時波旬及其眷屬，心生憂惱，入於苦宅。

大方等大集經寶幢分中往古品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經寶幢分中往古品第二

「爾時，魔眾復還我所，而白我言：『世尊！我欲大乘念於大乘，欲具神通大慈大悲。世尊！菩薩摩訶薩具足幾法，不近惡友，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔眾復還我所，而白我言：『世尊！我欲大乘念於大乘，欲具神通大慈大悲。世尊！菩薩摩訶薩具足幾法，不近惡友，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。』

「『善男子！菩薩摩訶薩具足四法不近惡友，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為四？一者、若有菩薩不貪諸法不捨諸法，不受諸法不覺諸法，亦無有我及以我所想，行於布施不求果報，不生貪著不捨不取，亦無覺知我我所想，乃至般若亦復如是；二者、若有菩薩不見眾生壽命士夫，亦復不捨於眾生界，不貪不取，亦無覺知我我所想；三者、若有菩薩不見色聲香味觸法，不捨色聲香味觸法，不捨不取，亦無覺知我我所想；四者、若有菩薩能深觀察如是等法，於佛正智不生覺觀。何以故？斷一切行斷一切智，名為佛智。無有無乘，無聲無想無字，無有無量，無生無出無滅，無想無礙無障，無見寂靜，無我無命無名，無明無闇無處無界，無根無翅無有思惟，無食無貪無淨無垢，無塵無節無邊無數，無行無受無業無宅，無取無作無可顯示，無念念滅即是佛智。猶如虛空，如空無覺不可宣說，無有染著無有覺知。善男子！菩薩具足如是等法，不親惡友，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！菩薩摩訶薩具足四法不近惡友，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為四？一者、若有菩薩不貪諸法不捨諸法，不受諸法不覺諸法，亦無有我及以我所想，行於布施不求果報，不生貪著不捨不取，亦無覺知我我所想，乃至般若亦復如是；二者、若有菩薩不見眾生壽命士夫，亦復不捨於眾生界，不貪不取，亦無覺知我我所想；三者、若有菩薩不見色聲香味觸法，不捨色聲香味觸法，不捨不取，亦無覺知我我所想；四者、若有菩薩能深觀察如是等法，於佛正智不生覺觀。何以故？斷一切行斷一切智，名為佛智。無有無乘，無聲無想無字，無有無量，無生無出無滅，無想無礙無障，無見寂靜，無我無命無名，無明無闇無處無界，無根無翅無有思惟，無食無貪無淨無垢，無塵無節無邊無數，無行無受無業無宅，無取無作無可顯示，無念念滅即是佛智。猶如虛空，如空無覺不可宣說，無有染著無有覺知。善男子！菩薩具足如是等法，不親惡友，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『善男子！若有能求如是智慧，當知是人能觀二法；所謂眼色，乃至意法。復有二法：生死、涅槃。復有二法：一生、二有。復有二法：一常、二斷。復有二法：眾生、壽命。復有二法：一此、二彼。復有二法：一內、二外。諸善男子！若有欲求如是佛智，離是二法觀異法者，當知是人則不能得。善男子！譬如有人求火取水，求水取火，求食取石，求華取鐵，求香取屍，求衣取木，求於塗香而取虛空，求佛智者若離是二更觀異法，亦復如是。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！若有能求如是智慧，當知是人能觀二法；所謂眼色，乃至意法。復有二法：生死、涅槃。復有二法：一生、二有。復有二法：一常、二斷。復有二法：眾生、壽命。復有二法：一此、二彼。復有二法：一內、二外。諸善男子！若有欲求如是佛智，離是二法觀異法者，當知是人則不能得。善男子！譬如有人求火取水，求水取火，求食取石，求華取鐵，求香取屍，求衣取木，求於塗香而取虛空，求佛智者若離是二更觀異法，亦復如是。』」

是時，寶坊大會之中，有一菩薩名曰地意，聞是語已，白佛言：「世尊！不可說義可覺知不？若不可覺，云何得名一切智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，寶坊大會之中，有一菩薩名曰地意，聞是語已，白佛言：「世尊！不可說義可覺知不？若不可覺，云何得名一切智耶？」

「善男子！不可說智即一切智。善男子！我今問汝，隨汝意答。於意云何？我得如來一切智時，有所得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！不可說智即一切智。善男子！我今問汝，隨汝意答。於意云何？我得如來一切智時，有所得不？」

地意菩薩即便思惟：「我若說有，即是常見；如其說無，即是斷見。我等當遠離如是二邊，說於中道。」思惟是已，白佛言：「世尊！如是義者，亦有亦無。世尊！若不出滅、無數無量、非明非闇，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地意菩薩即便思惟：「我若說有，即是常見；如其說無，即是斷見。我等當遠離如是二邊，說於中道。」思惟是已，白佛言：「世尊！如是義者，亦有亦無。世尊！若不出滅、無數無量、非明非闇，即是佛智。」

電意菩薩言：「世尊！若無去來即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電意菩薩言：「世尊！若無去來即是佛智。」

善見菩薩言：「世尊！無得無離、無證無修，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善見菩薩言：「世尊！無得無離、無證無修，即是佛智。」

無盡意菩薩言：「世尊！若法不為三世所攝，不墮三界，非是三結、三智三乘、陰入界等，無有增減即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩言：「世尊！若法不為三世所攝，不墮三界，非是三結、三智三乘、陰入界等，無有增減即是佛智。」

金剛意菩薩言：「世尊！若不分別凡法聖法、學無學法，聲聞緣覺及以佛法，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛意菩薩言：「世尊！若不分別凡法聖法、學無學法，聲聞緣覺及以佛法，即是佛智。」

堅意菩薩言：「世尊！如法無轉即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩言：「世尊！如法無轉即是佛智。」

寶手菩薩言：「世尊！若觀諸法生壞之相，觀已通達知無得失，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手菩薩言：「世尊！若觀諸法生壞之相，觀已通達知無得失，即是佛智。」

善覺意菩薩言：「世尊！三界眾生，從意觀意亦不覺意，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善覺意菩薩言：「世尊！三界眾生，從意觀意亦不覺意，即是佛智。」

分別怨親菩薩言：「世尊！若有人能不樂煩惱、不厭煩惱，不愛不瞋、不捨不求、不施不念，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別怨親菩薩言：「世尊！若有人能不樂煩惱、不厭煩惱，不愛不瞋、不捨不求、不施不念，即是佛智。」

蓮華子菩薩言：「世尊！不樂罪福得深法忍，不覺不知我及我所。若不覺知我我所者，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華子菩薩言：「世尊！不樂罪福得深法忍，不覺不知我及我所。若不覺知我我所者，即是佛智。」

月光童子菩薩言：「世尊！若能觀察一切諸法猶如水月，亦不見法有增有減，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光童子菩薩言：「世尊！若能觀察一切諸法猶如水月，亦不見法有增有減，即是佛智。」

無邊意童子菩薩言：「世尊！若於諸法不見明闇，於一切心不見生滅，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊意童子菩薩言：「世尊！若於諸法不見明闇，於一切心不見生滅，即是佛智。」

彌勒菩薩言：「世尊！若能觀察四種梵行及不善行平等無二，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！若能觀察四種梵行及不善行平等無二，即是佛智。」

無盡意菩薩言：「世尊！若觀三世六波羅蜜二相無差，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩言：「世尊！若觀三世六波羅蜜二相無差，即是佛智。」

文殊師利童子菩薩言：「世尊！若於諸法心無貪瞋，亦觀諸法甚深境界，亦不了知非不了知，亦不觀法有增有減，不觀智慧及以無明，即是佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利童子菩薩言：「世尊！若於諸法心無貪瞋，亦觀諸法甚深境界，亦不了知非不了知，亦不觀法有增有減，不觀智慧及以無明，即是佛智。」

爾時眾中有一菩薩名曰樂欲，語文殊師利言：「善男子！如來世尊以何因緣，說如是等甚深之義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一菩薩名曰樂欲，語文殊師利言：「善男子！如來世尊以何因緣，說如是等甚深之義？」

文殊師利言：「善男子！為令眾生遠離邪見得正見故，得正見已不生染著無有慳悋，不近惡友正命自活，不著三結憐愍眾生，不著三寶不誑一切，於諸眾生不捨不著，不著財物不著三界，眾生怖畏能為救護，能壞惡道開示正路，不著忍辱離一切想，滅一切垢除一切闇，不求果報。善男子！以是因緣求一切智，得是智已，於聲字句不生覺觀。佛語邪語、佛行餘行、佛法餘法、陰界諸入、功德莊嚴、智慧莊嚴、十波羅蜜、三解脫門、業之與果、世智佛智，於如是法不生分別，是故如來說如是等甚深之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！為令眾生遠離邪見得正見故，得正見已不生染著無有慳悋，不近惡友正命自活，不著三結憐愍眾生，不著三寶不誑一切，於諸眾生不捨不著，不著財物不著三界，眾生怖畏能為救護，能壞惡道開示正路，不著忍辱離一切想，滅一切垢除一切闇，不求果報。善男子！以是因緣求一切智，得是智已，於聲字句不生覺觀。佛語邪語、佛行餘行、佛法餘法、陰界諸入、功德莊嚴、智慧莊嚴、十波羅蜜、三解脫門、業之與果、世智佛智，於如是法不生分別，是故如來說如是等甚深之義。」

樂欲菩薩言：「善哉，善哉！文殊師利！實如所言，甚深義者即是佛智。何以故？無所覺故。若無所覺故不可說，不可說者即是佛智。若有能知是不可說，當知是人即得佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂欲菩薩言：「善哉，善哉！文殊師利！實如所言，甚深義者即是佛智。何以故？無所覺故。若無所覺故不可說，不可說者即是佛智。若有能知是不可說，當知是人即得佛智。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！善能分別宣說佛智。何以故？不著諸法不生不滅，即是佛智。善男子！不著諸法，即不出邊不破壞邊，無明涅槃真無出邊，虛空涅槃、一切諸法一切眾生不可說邊，是虛空邊、無罣礙邊、無有物邊、無有陰邊、三行空邊，法陰業陰、果非果陰，聚陰無物，無物邊虛空邊，一切諸法不可說邊。菩薩摩訶薩若能具足如是等邊，即得佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！善能分別宣說佛智。何以故？不著諸法不生不滅，即是佛智。善男子！不著諸法，即不出邊不破壞邊，無明涅槃真無出邊，虛空涅槃、一切諸法一切眾生不可說邊，是虛空邊、無罣礙邊、無有物邊、無有陰邊、三行空邊，法陰業陰、果非果陰，聚陰無物，無物邊虛空邊，一切諸法不可說邊。菩薩摩訶薩若能具足如是等邊，即得佛智。」

說是佛智不可說時，一切魔眾得無生法忍，捨於麁身獲得細身，隨心意身法化之身。復有二萬八千眾生，於諸法中得無生忍。九萬二千菩薩得無量陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是佛智不可說時，一切魔眾得無生法忍，捨於麁身獲得細身，隨心意身法化之身。復有二萬八千眾生，於諸法中得無生忍。九萬二千菩薩得無量陀羅尼。

一切眾魔以妙香、華、伎樂供養，讚誦如來，作如是言：「世尊！善知識者，即是一切善法根本，我今遇佛善知識故，得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾魔以妙香、華、伎樂供養，讚誦如來，作如是言：「世尊！善知識者，即是一切善法根本，我今遇佛善知識故，得大利益。」

佛告善男子：「汝當至心觀於諸業。」爾時世尊，即為眾會說過去業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善男子：「汝當至心觀於諸業。」爾時世尊，即為眾會說過去業。

「善男子！過去無量阿僧祇劫，劫名電持。時世眾生壽命滿足六萬八千，世界名曰妙香光明。是中有佛，號香功德如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時彼世具足五滓。有轉輪王名曰華目，王四天下，與諸眷屬大臣人民至於佛所，以妙香華幡蓋伎樂，供養於佛及比丘僧，敬意禮拜右遶三匝，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過去無量阿僧祇劫，劫名電持。時世眾生壽命滿足六萬八千，世界名曰妙香光明。是中有佛，號香功德如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時彼世具足五滓。有轉輪王名曰華目，王四天下，與諸眷屬大臣人民至於佛所，以妙香華幡蓋伎樂，供養於佛及比丘僧，敬意禮拜右遶三匝，以偈讚佛：

「『佛為人天所讚歎， 遠離諸惡樂寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛為人天所讚歎， 遠離諸惡樂寂靜，

具足七財破貧窮， 云何令眾得深智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足七財破貧窮， 云何令眾得深智？

修集三種解脫門， 已得離生老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集三種解脫門， 已得離生老病死，

能度三惡道眾生， 云何令眾過魔業？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度三惡道眾生， 云何令眾過魔業？』

「佛言：『大王！具足三法得甚深智。何等為三？一者、至心緣念一切眾生；二者、修集大悲破眾生苦；三者、見一切法無有眾生壽命士夫，不生分別。又有三法能過魔業：一者、於諸眾生不生惡心；二者、修行施時不觀福田及非福田；三者、觀一切法平等無二猶如虛空，不生不滅無行無物，無有相貌不可宣說。菩薩具足如是等法，得甚深智能過魔業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『大王！具足三法得甚深智。何等為三？一者、至心緣念一切眾生；二者、修集大悲破眾生苦；三者、見一切法無有眾生壽命士夫，不生分別。又有三法能過魔業：一者、於諸眾生不生惡心；二者、修行施時不觀福田及非福田；三者、觀一切法平等無二猶如虛空，不生不滅無行無物，無有相貌不可宣說。菩薩具足如是等法，得甚深智能過魔業。』

「爾時，聖王有一夫人，名曰善見，與八萬四千諸婇女俱共供養佛。既供養已，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，聖王有一夫人，名曰善見，與八萬四千諸婇女俱共供養佛。既供養已，即說偈言：

「『大千世界無勝者， 常樂寂靜修子想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大千世界無勝者， 常樂寂靜修子想，

善行遠離諸塵垢， 云何令我離女身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善行遠離諸塵垢， 云何令我離女身？

已得遠離一切怨， 真實見生老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得遠離一切怨， 真實見生老病死，

唯願為我演說道， 令我具足男子身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願為我演說道， 令我具足男子身？

離諸有得無上有， 能施歡喜增善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸有得無上有， 能施歡喜增善法，

具足十力四無畏， 云何令我離女身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足十力四無畏， 云何令我離女身？

摧滅四魔修四梵， 實語具足巧方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧滅四魔修四梵， 實語具足巧方便，

三十二相八十好， 云何令我離女身？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相八十好， 云何令我離女身？』

「佛言：『善女人！有巧方便，得離女身、能壞女業，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，終不復受女人之身，除其誓願巧方便者，所謂寶幢陀羅尼門。若有能修是陀羅尼，得離女身，淨身口意，遠離三障。若有聞是陀羅尼名，即離女身受男子身，得具足身微妙智慧，淨身口意，樂於善行，具足多聞，遠離惡業及受苦報，能滅五逆無間重罪。何以故？如是寶幢陀羅尼者，即是過去無量諸佛之所演說，為破惡業增長善法故；十方現在無量諸佛亦共說之，為破惡業增善法故；未來之世十方諸佛亦共說之，為破惡業增善法故。我今現在亦復宣說，如是寶幢陀羅尼門，十方現在無量諸佛，悉共讚歎是陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善女人！有巧方便，得離女身、能壞女業，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，終不復受女人之身，除其誓願巧方便者，所謂寶幢陀羅尼門。若有能修是陀羅尼，得離女身，淨身口意，遠離三障。若有聞是陀羅尼名，即離女身受男子身，得具足身微妙智慧，淨身口意，樂於善行，具足多聞，遠離惡業及受苦報，能滅五逆無間重罪。何以故？如是寶幢陀羅尼者，即是過去無量諸佛之所演說，為破惡業增長善法故；十方現在無量諸佛亦共說之，為破惡業增善法故；未來之世十方諸佛亦共說之，為破惡業增善法故。我今現在亦復宣說，如是寶幢陀羅尼門，十方現在無量諸佛，悉共讚歎是陀羅尼。

「『善女人！若剎利王所領國土，若有如是陀羅尼名，讚歎受持讀誦書寫，其王則為十方現在諸佛世尊護念讚歎，乃至阿迦尼吒諸天，亦復護念而讚歎之。是王行住坐臥之處，亦有無量天龍夜叉悉共護念，令其國土和安無諍，無有疫病，兵革不起，無惡風雨，不寒不熱，穀米豐熟，諸惡鬼神及惡禽獸，悉懷喜心不生惡想。隨是經典所住國土，其土若有惡星不祥惡想惡病，皆悉除滅。若剎利王興兵攻伐，專念是經能伏強敵，令已得勝二王俱念，則二兵和同不相侵害。若有國土城邑村落，人若畜生有疫病者，當寫是持安著幢頭，其土不祥疾疫悉皆除滅。若有法師持戒精進，月十五日淨自洗浴，以妙香華供養三寶，昇師子座讚陀羅尼，是人能護所住國土，所有惡相尋即消滅，亦能調伏教化眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。善女人！若有人能讀誦此經乃至一偈，如是之人終不復更受女人身，亦得不退菩提之心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善女人！若剎利王所領國土，若有如是陀羅尼名，讚歎受持讀誦書寫，其王則為十方現在諸佛世尊護念讚歎，乃至阿迦尼吒諸天，亦復護念而讚歎之。是王行住坐臥之處，亦有無量天龍夜叉悉共護念，令其國土和安無諍，無有疫病，兵革不起，無惡風雨，不寒不熱，穀米豐熟，諸惡鬼神及惡禽獸，悉懷喜心不生惡想。隨是經典所住國土，其土若有惡星不祥惡想惡病，皆悉除滅。若剎利王興兵攻伐，專念是經能伏強敵，令已得勝二王俱念，則二兵和同不相侵害。若有國土城邑村落，人若畜生有疫病者，當寫是持安著幢頭，其土不祥疾疫悉皆除滅。若有法師持戒精進，月十五日淨自洗浴，以妙香華供養三寶，昇師子座讚陀羅尼，是人能護所住國土，所有惡相尋即消滅，亦能調伏教化眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。善女人！若有人能讀誦此經乃至一偈，如是之人終不復更受女人身，亦得不退菩提之心。』

「爾時，香功德佛說是陀羅尼已，足指按地，即時大地六種震動，乃至十方亦復如是。其中所有天、龍、夜叉，以佛如來功德力故心生歡喜，亦見亦聞說陀羅尼。爾時，如來說寶幢陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，香功德佛說是陀羅尼已，足指按地，即時大地六種震動，乃至十方亦復如是。其中所有天、龍、夜叉，以佛如來功德力故心生歡喜，亦見亦聞說陀羅尼。爾時，如來說寶幢陀羅尼曰：

「『闍落翅 闍落翅目翅闍隷 闍羅闍憐泥闍羅跋賴帝 闍醯隷波羅 富婁沙 三摩奢阿摩彌沈 摩彌摩訶彌闍摩彌 婆羅彌婆婆毘 婆婆毘 婆婆毘 婆闍毘 婆羅訶 婆隷蓰 闍訶彌 婆羅訶 婆隷蓰 阿羅闍醯 闍鬪目呿 婆沛羅 婆沛羅 私陀 跋賴坻 檀帝隷 檀帝羅 檀帝隷 修隷毘訶伽 旃陀毘 訶伽旃陀毘訶伽斫啾 樹提沙毘呵伽 薩婆叉裔帝多凡 修羅毘訶迦 闍羅闍羅迦奢彌隸呵 奢彌隷呵 奢彌隷呵 奢彌隷呵 奢彌隷呵 奢彌隷呵 毘婆車陀羯摩 豆寧 豆寧 豆寧 溫摩 渥毘婆車提 闍那吃栗多 阿訥婆陀隷 奴鴦崛隷 多崛隷 毘婆崛隷 究羅呵 因陀婆隷 婆訶那毘婆車陀羯婆 遮婆坻 遮婆坻 遮婆坻 呵暮阿陀舍尼 婆隷跋坻 婆師久摩羯 摩樹坻 羯闍醯闍醯樹坻膩迦毘羅娑毘羅娑毘羅娑毘羅娑 毘賴闍 毘賴闍 劫婆摩訶劫婆醯 利嘻隷嘻隷阿 那婆坻那婆坻曇摩檀那闍那阿婆羅彌隷絁阿羅軍陀羅 波食毘婆坻那 帝隷婆凡羯摩叉裔婆羅咄頗婆 富婁沙多凡阿三摩 三摩三摩 毘坻 若多陀 阿竭陀莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『闍落翅 闍落翅目翅闍隷 闍羅闍憐泥闍羅跋賴帝 闍醯隷波羅 富婁沙 三摩奢阿摩彌沈 摩彌摩訶彌闍摩彌 婆羅彌婆婆毘 婆婆毘 婆婆毘 婆闍毘 婆羅訶 婆隷蓰 闍訶彌 婆羅訶 婆隷蓰 阿羅闍醯 闍鬪目呿 婆沛羅 婆沛羅 私陀 跋賴坻 檀帝隷 檀帝羅 檀帝隷 修隷毘訶伽 旃陀毘 訶伽旃陀毘訶伽斫啾 樹提沙毘呵伽 薩婆叉裔帝多凡 修羅毘訶迦 闍羅闍羅迦奢彌隸呵 奢彌隷呵 奢彌隷呵 奢彌隷呵 奢彌隷呵 奢彌隷呵 毘婆車陀羯摩 豆寧 豆寧 豆寧 溫摩 渥毘婆車提 闍那吃栗多 阿訥婆陀隷 奴鴦崛隷 多崛隷 毘婆崛隷 究羅呵 因陀婆隷 婆訶那毘婆車陀羯婆 遮婆坻 遮婆坻 遮婆坻 呵暮阿陀舍尼 婆隷跋坻 婆師久摩羯 摩樹坻 羯闍醯闍醯樹坻膩迦毘羅娑毘羅娑毘羅娑毘羅娑 毘賴闍 毘賴闍 劫婆摩訶劫婆醯 利嘻隷嘻隷阿 那婆坻那婆坻曇摩檀那闍那阿婆羅彌隷絁阿羅軍陀羅 波食毘婆坻那 帝隷婆凡羯摩叉裔婆羅咄頗婆 富婁沙多凡阿三摩 三摩三摩 毘坻 若多陀 阿竭陀莎訶』

「爾時，世尊即為大眾說陀羅尼，五百婇女聞已即得男子之身。復有無量人天諸女，亦受男子身，及得不退菩提之心，永斷一切決定女業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊即為大眾說陀羅尼，五百婇女聞已即得男子之身。復有無量人天諸女，亦受男子身，及得不退菩提之心，永斷一切決定女業。

「善男子！爾時夫人聞是持已，所將八萬四千女人亦轉女身得男子身。復有無量人天婦女，亦轉女身得男子身。爾時，聖王以四天下委付千子，與無量人出家修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時夫人聞是持已，所將八萬四千女人亦轉女身得男子身。復有無量人天婦女，亦轉女身得男子身。爾時，聖王以四天下委付千子，與無量人出家修道。

「爾時，復有無量諸天，各作是念：『轉輪聖王以何因緣捨國出家？』復相謂言：『此界如來演說妙法，以法力故女轉為男。有人出家能施袈裟，為諸白衣說人天樂，壞三惡苦滅一切有，摧諸魔業令魔受苦，魔既受苦不樂聽法。大幻師者，謂香功德沙門是也。』復有說言：『當知沙門即是魔也。何以故？能轉女身得男子身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，復有無量諸天，各作是念：『轉輪聖王以何因緣捨國出家？』復相謂言：『此界如來演說妙法，以法力故女轉為男。有人出家能施袈裟，為諸白衣說人天樂，壞三惡苦滅一切有，摧諸魔業令魔受苦，魔既受苦不樂聽法。大幻師者，謂香功德沙門是也。』復有說言：『當知沙門即是魔也。何以故？能轉女身得男子身。』

「時有大臣名曰善行，作如是言：『我諸婦女悉為男子，汝等無量妻妾諸女，亦捨本形受男子身，剃除鬚髮被著袈裟，咸皆歸向屬彼沙門，唯我一己獨住不往。我等當捨是國土去，永不見聞是大惡人。』爾時，諸人聞是語已，唱言：『善哉！我今若欲不見不聞，遠離惡沙門者，當入深山。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有大臣名曰善行，作如是言：『我諸婦女悉為男子，汝等無量妻妾諸女，亦捨本形受男子身，剃除鬚髮被著袈裟，咸皆歸向屬彼沙門，唯我一己獨住不往。我等當捨是國土去，永不見聞是大惡人。』爾時，諸人聞是語已，唱言：『善哉！我今若欲不見不聞，遠離惡沙門者，當入深山。』

「爾時，諸人既入山已，捨家修集婆羅門法，作如是言：『無有解脫、無善惡果。此世今有一沙門出，宣說斷見。說於魔業欺誑眾生，是大幻師。若人往見聽其所說，親近禮拜供養恭敬，心即狂亂無所曉知，剔除鬚髮被著袈裟，捨家所有受乞食制，住於塚間受一食法。於生死中生厭離想，不樂受於五欲之樂，及諸香華瓔珞伎樂，不樂宣說世間之事，具足如是諸不善法，說斯斷見行於魔業，是諸眾生之大怨讎，教化無量無邊眾生，令生斷見，若不見聞得大利益。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，諸人既入山已，捨家修集婆羅門法，作如是言：『無有解脫、無善惡果。此世今有一沙門出，宣說斷見。說於魔業欺誑眾生，是大幻師。若人往見聽其所說，親近禮拜供養恭敬，心即狂亂無所曉知，剔除鬚髮被著袈裟，捨家所有受乞食制，住於塚間受一食法。於生死中生厭離想，不樂受於五欲之樂，及諸香華瓔珞伎樂，不樂宣說世間之事，具足如是諸不善法，說斯斷見行於魔業，是諸眾生之大怨讎，教化無量無邊眾生，令生斷見，若不見聞得大利益。』

「時，華目比丘聞無量人生大邪見，即作是念：『我若不能調伏如是邪見眾生，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？』時華目比丘，即便往請香功德佛，與無量比丘僧，周遍國土城邑聚落處處說法。所謂遠離惡法，修進善法，或說大乘，或緣覺乘及聲聞乘，或沙門果，或比丘戒，或優婆塞戒，或說三歸，或復演說轉女身法，或說寶幢陀羅尼門，或說十善。說是法時破除無量眾生疑網生於善心，發於阿耨多羅三藐三菩提心，令無量眾生來至佛所。唯除一人善行大臣，向彼華目發惡誓願：『汝若未來成無上道，我當於汝成佛國土而作惡魔，詣菩提樹作大恐怖。若成佛已，當壞汝法。若我於汝生信心者，汝便當與我受記莂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，華目比丘聞無量人生大邪見，即作是念：『我若不能調伏如是邪見眾生，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？』時華目比丘，即便往請香功德佛，與無量比丘僧，周遍國土城邑聚落處處說法。所謂遠離惡法，修進善法，或說大乘，或緣覺乘及聲聞乘，或沙門果，或比丘戒，或優婆塞戒，或說三歸，或復演說轉女身法，或說寶幢陀羅尼門，或說十善。說是法時破除無量眾生疑網生於善心，發於阿耨多羅三藐三菩提心，令無量眾生來至佛所。唯除一人善行大臣，向彼華目發惡誓願：『汝若未來成無上道，我當於汝成佛國土而作惡魔，詣菩提樹作大恐怖。若成佛已，當壞汝法。若我於汝生信心者，汝便當與我受記莂。』

「諸善男子！爾時比丘，即我身是；夫人善見，即彌勒是；善行大臣，魔波旬是。波旬！汝於爾時發是誓願：『若於我所生信心者，當與受記。』是故我今稱汝本願，與受阿耨多羅三藐三菩提記。波旬！汝於往昔香功德所禮拜供養，以是善根，我今與汝授菩提記。」說是法時，五百婇女得男子身，無量眾生，以三乘法，而得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！爾時比丘，即我身是；夫人善見，即彌勒是；善行大臣，魔波旬是。波旬！汝於爾時發是誓願：『若於我所生信心者，當與受記。』是故我今稱汝本願，與受阿耨多羅三藐三菩提記。波旬！汝於往昔香功德所禮拜供養，以是善根，我今與汝授菩提記。」說是法時，五百婇女得男子身，無量眾生，以三乘法，而得調伏。

大方等大集經寶幢分中魔調伏品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經寶幢分中魔調伏品第三

爾時，世界百億魔王悉來集聚，至波旬所。波旬語諸魔王言：「諸善男子！汝等知不？有釋種子出現於世作大幻術，六年苦行趣菩提樹。我於爾時，將領三萬六千億眾，至於彼所，然我盡力，乃至不能動金剛座。爾時瞿曇，於菩提樹成就幻術，以幻力故，令此三千大千世界六種震動，使我眷屬顛倒墮落如樹拔根。當爾之時，釋子成就無相幻術，以幻力故，十方智人悉皆歸屬，推求瞿曇所度眾生，心相所在莫知其處。若有人能至心歸依，盡力不能動其一毛，不可誑惑不可怖畏。我今婇女五百之眾，及諸眷屬悉復歸向，而我不能遮止動轉。汝等今者福德弘大，多有幻力，若能有心見助佐者，然後我能壞彼釋子斷絕其命，亦能摧破諸歸依者，滅沙門法增長魔業。爾時，我當受無上樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世界百億魔王悉來集聚，至波旬所。波旬語諸魔王言：「諸善男子！汝等知不？有釋種子出現於世作大幻術，六年苦行趣菩提樹。我於爾時，將領三萬六千億眾，至於彼所，然我盡力，乃至不能動金剛座。爾時瞿曇，於菩提樹成就幻術，以幻力故，令此三千大千世界六種震動，使我眷屬顛倒墮落如樹拔根。當爾之時，釋子成就無相幻術，以幻力故，十方智人悉皆歸屬，推求瞿曇所度眾生，心相所在莫知其處。若有人能至心歸依，盡力不能動其一毛，不可誑惑不可怖畏。我今婇女五百之眾，及諸眷屬悉復歸向，而我不能遮止動轉。汝等今者福德弘大，多有幻力，若能有心見助佐者，然後我能壞彼釋子斷絕其命，亦能摧破諸歸依者，滅沙門法增長魔業。爾時，我當受無上樂。」

爾時，有魔名曰親近，即作是言：「彼釋子者，悉已成就無量功德，功德莊嚴智慧莊嚴，不住諸有悉能調伏一切眾生，能壞種種眾苦煩惱身淨心淨，汝等不能起惡加害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有魔名曰親近，即作是言：「彼釋子者，悉已成就無量功德，功德莊嚴智慧莊嚴，不住諸有悉能調伏一切眾生，能壞種種眾苦煩惱身淨心淨，汝等不能起惡加害。」

波旬言：「我諸眷屬為彼釋子之所誑惑，汝等若不作方便者，如是世界不久當空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬言：「我諸眷屬為彼釋子之所誑惑，汝等若不作方便者，如是世界不久當空。」

復有魔言：「如來不住一切諸有心淨身淨，遠離一切諸惡煩惱，於三界中而得解脫。一切有為不能繫縛，是故名為無上寂靜。如是寂靜誰能毀害？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「如來不住一切諸有心淨身淨，遠離一切諸惡煩惱，於三界中而得解脫。一切有為不能繫縛，是故名為無上寂靜。如是寂靜誰能毀害？」

波旬言：「若欲界中所有眾生，貪著五欲歸釋子者，是人則能破壞四魔。是等惡人若不治者，汝等云何能治欲界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬言：「若欲界中所有眾生，貪著五欲歸釋子者，是人則能破壞四魔。是等惡人若不治者，汝等云何能治欲界？」

復有魔言：「彼釋子者如幻如炎，不可宣說無有處所、無諸障礙，如是之人云何可害？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「彼釋子者如幻如炎，不可宣說無有處所、無諸障礙，如是之人云何可害？」

波旬言：「釋子於此欲界之中，受食供養誑惑眾生，我當云何而不治耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬言：「釋子於此欲界之中，受食供養誑惑眾生，我當云何而不治耶？」

復有魔言：「我今所有神通之力，及我眷屬神通之力，不及釋子神通之力十六分中一。我當云何而能加害？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「我今所有神通之力，及我眷屬神通之力，不及釋子神通之力十六分中一。我當云何而能加害？」

波旬言：「若彼瞿曇入城乞食，我當方便令其終日不得一粒，當放大石罵辱使瞋，我唯一己猶望能辦，況於汝等多諸眷屬！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬言：「若彼瞿曇入城乞食，我當方便令其終日不得一粒，當放大石罵辱使瞋，我唯一己猶望能辦，況於汝等多諸眷屬！」

復有魔言：「設使造作如是等事加彼釋子，不能令彼生瞋喜心。若不瞋喜云何可害？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「設使造作如是等事加彼釋子，不能令彼生瞋喜心。若不瞋喜云何可害？」

波旬言：「彼釋子者有大智慧，以智力故瞋處不瞋喜處不喜，修集大慈大悲之心，於諸眾生平等無二，是故於我不生瞋喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬言：「彼釋子者有大智慧，以智力故瞋處不瞋喜處不喜，修集大慈大悲之心，於諸眾生平等無二，是故於我不生瞋喜。」

復有魔言：「若為三界所繫縛者，我則能害。彼釋子者，不為三界之所繫縛，我何能害？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「若為三界所繫縛者，我則能害。彼釋子者，不為三界之所繫縛，我何能害？」

波旬復言：「汝等若能隨我計者，害彼不難，汝等悉作比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷像，至諸國土城邑聚落，向諸國王大臣長者，作如是言：『我等已屬沙門瞿曇，沙門瞿曇實非沙門空言沙門，非婆羅門虛自稱言是婆羅門。實非持戒現持戒相，真實破戒不異凡夫。汝等若信。善哉，善哉！如其不信，七日之後當雨大石、猛火、利刀。』作是言已，便當於空而降雨之。若作如是種種方便，瞿曇眷屬將壞不久。」時諸魔王咸言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬復言：「汝等若能隨我計者，害彼不難，汝等悉作比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷像，至諸國土城邑聚落，向諸國王大臣長者，作如是言：『我等已屬沙門瞿曇，沙門瞿曇實非沙門空言沙門，非婆羅門虛自稱言是婆羅門。實非持戒現持戒相，真實破戒不異凡夫。汝等若信。善哉，善哉！如其不信，七日之後當雨大石、猛火、利刀。』作是言已，便當於空而降雨之。若作如是種種方便，瞿曇眷屬將壞不久。」時諸魔王咸言：「善哉！」

爾時，諸魔各自莊嚴，莊嚴畢已，趣向鴦伽摩伽陀國。爾時，波旬所有一切弊惡眷屬，悉莊嚴已趣向雪山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸魔各自莊嚴，莊嚴畢已，趣向鴦伽摩伽陀國。爾時，波旬所有一切弊惡眷屬，悉莊嚴已趣向雪山。

時雪山中有一仙人，名曰光味，眷屬五百悉具五通。波旬到已頭面禮敬，作如是言：「沙門瞿曇悉壞一切異見外道，處在大眾宣說是言：『一切眾生中實無沙門及婆羅門。』大德！若能與我俱至摩伽陀國，我則能壞沙門瞿曇。沙門瞿曇殊不能與大德論議捔試神力。沙門瞿曇若摧滅已，一切眾生悉當恭敬供養於汝。」爾時，波旬作是語已，還來向於無量魔眾廣說上事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時雪山中有一仙人，名曰光味，眷屬五百悉具五通。波旬到已頭面禮敬，作如是言：「沙門瞿曇悉壞一切異見外道，處在大眾宣說是言：『一切眾生中實無沙門及婆羅門。』大德！若能與我俱至摩伽陀國，我則能壞沙門瞿曇。沙門瞿曇殊不能與大德論議捔試神力。沙門瞿曇若摧滅已，一切眾生悉當恭敬供養於汝。」爾時，波旬作是語已，還來向於無量魔眾廣說上事。

時有一魔復作是言：「瞿曇沙門入王舍城乞食之時，我當於其中路而作師子虎狼羅剎惡鬼等像，令彼見已生怖畏心，既生怖畏不能論議現神通力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一魔復作是言：「瞿曇沙門入王舍城乞食之時，我當於其中路而作師子虎狼羅剎惡鬼等像，令彼見已生怖畏心，既生怖畏不能論議現神通力。」

復有魔言：「我當於彼虛空之中，降雨大石壞破瞿曇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「我當於彼虛空之中，降雨大石壞破瞿曇。」

復有魔言：「我當詐作瞿曇弟子，既為弟子當得親近，得親近已當斷其命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「我當詐作瞿曇弟子，既為弟子當得親近，得親近已當斷其命。」

復有魔言：「我當現作長者之像設食請之，彼若受請我當害之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「我當現作長者之像設食請之，彼若受請我當害之。」

復有魔言：「我當現作婬女之像，至諸王所云彼瞿曇與我交通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「我當現作婬女之像，至諸王所云彼瞿曇與我交通。」

復有魔言：「我當至彼瞿曇沙門，現壞其身而為七分，汝等當言：『如此屍者瞿曇所殺。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「我當至彼瞿曇沙門，現壞其身而為七分，汝等當言：『如此屍者瞿曇所殺。』」

復有魔言：「我當於彼虛空之中，大聲唱言沙門瞿曇是大惡人。若有男女供養之者，命終當生阿鼻地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有魔言：「我當於彼虛空之中，大聲唱言沙門瞿曇是大惡人。若有男女供養之者，命終當生阿鼻地獄。」

爾時世尊知魔心已，變此三千大千世界悉為金剛，以遮石雨、火雨、刀雨，悉令眾生眼不覩見如是魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知魔心已，變此三千大千世界悉為金剛，以遮石雨、火雨、刀雨，悉令眾生眼不覩見如是魔業。

爾時世尊四大弟子，入王舍城次第乞食。時舍利弗從東門入，中路值遇五百魔子執持刀杖，語舍利弗：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊四大弟子，入王舍城次第乞食。時舍利弗從東門入，中路值遇五百魔子執持刀杖，語舍利弗：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。」

舍利弗言：「善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。」

諸魔子言：「善哉！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸魔子言：「善哉！大德！」

時舍利弗，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗，即說偈言：

「我今不求陰界入， 無量世中誑惑故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今不求陰界入， 無量世中誑惑故，

若有求於如是法， 是人終不得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有求於如是法， 是人終不得解脫。」

時舍利弗說是偈已，復說陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗說是偈已，復說陀羅尼句：

「婆呵羅(一) 婆呵羅(二) 婆羅婆呵囉(三) 摩利至嘙羅呵(四) 薩陀婆囉呵(五) 阿摩𭒂呵囉(六) 莎呵(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆呵羅(一) 婆呵羅(二) 婆羅婆呵囉(三) 摩利至嘙羅呵(四) 薩陀婆囉呵(五) 阿摩𭒂呵囉(六) 莎呵(七)」

時舍利弗說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：「大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切魔之惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：「大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切魔之惡業。」

爾時，大德大目犍連從南門入，中路亦值五百魔子手執刀杖，語目連言：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德大目犍連從南門入，中路亦值五百魔子手執刀杖，語目連言：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。」

目連答言：「善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。」

諸魔子言：「善哉！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸魔子言：「善哉！大德！」

爾時，目連即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，目連即說偈言：

「我今不求陰界入， 無量世中誑惑故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今不求陰界入， 無量世中誑惑故，

若有求於如是法， 是人終不得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有求於如是法， 是人終不得解脫。」

時目犍連說是偈已，復說此陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時目犍連說是偈已，復說此陀羅尼句：

「阿𭒂摩(一) 阿𭒂摩(二) 摩囉拏(三) 囉闍(四) 闍呵奢(五) 摩咃(六) 奢摩咃(七) 奢摩咃(八) 伽伽那𭒂摩(九) 莎呵(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿𭒂摩(一) 阿𭒂摩(二) 摩囉拏(三) 囉闍(四) 闍呵奢(五) 摩咃(六) 奢摩咃(七) 奢摩咃(八) 伽伽那𭒂摩(九) 莎呵(十)」

時目犍連說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：「大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切惡魔事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時目犍連說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：「大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切惡魔事業。」

爾時，彌多羅尼子從西門入，中路亦值五百魔子執持刀杖，語富樓那：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌多羅尼子從西門入，中路亦值五百魔子執持刀杖，語富樓那：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。」

富樓那言：「善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那言：「善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。」

諸魔子言：「善哉！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸魔子言：「善哉！大德！」

時，富樓那即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，富樓那即說偈言：

「我今不求陰入界， 無量世中誑惑故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今不求陰入界， 無量世中誑惑故，

若有求於如是法， 是人終不得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有求於如是法， 是人終不得解脫。」

時富樓那說是偈已，復說此陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時富樓那說是偈已，復說此陀羅尼句：

「呿竭𭒂(一) 呿竭𭒂(二) 呿竭𭒂(三) 茂遮濘(四) 茂遮濘(五) 阿跋多尼(六) 比跋多尼(七) 莎呵(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呿竭𭒂(一) 呿竭𭒂(二) 呿竭𭒂(三) 茂遮濘(四) 茂遮濘(五) 阿跋多尼(六) 比跋多尼(七) 莎呵(八)」

時富樓那說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：「大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切惡魔事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時富樓那說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：「大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切惡魔事業。」

時須菩提從北門入，中路亦值五百魔子執持刀杖，語須菩提：「大德！汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提從北門入，中路亦值五百魔子執持刀杖，語須菩提：「大德！汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。」

須菩提言：「善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。」

諸魔子言：「善哉！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸魔子言：「善哉！大德！」

時，須菩提即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，須菩提即說偈言：

「我今不求陰入界， 無量世中誑惑故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今不求陰入界， 無量世中誑惑故，

若有求於如是法， 是人終不得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有求於如是法， 是人終不得解脫。」

時須菩提說是偈已，復說此陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提說是偈已，復說此陀羅尼句：

「娑茂提(一) 比茂睼(二) 茂利蛇闍醯(三) 思隷(四) 思隷(五) 思隸(六) 婆思隸(七) 婆思隸(八) 啊𭒂思隷(九) 復多拘置思隷(十) 莎呵(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娑茂提(一) 比茂睼(二) 茂利蛇闍醯(三) 思隷(四) 思隷(五) 思隸(六) 婆思隸(七) 婆思隸(八) 啊𭒂思隷(九) 復多拘置思隷(十) 莎呵(十一)」

時須菩提說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：「大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切惡魔事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：「大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切惡魔事業。」

爾時，世尊神通力故，令王舍城所有眾生一切皆見百由旬地。城四門中各各皆有一大弟子，其城中出一大蓮花，縱廣滿足二十五丈，琉璃為莖黃金為葉，金剛為鬚有無量葉，光明遠照，眾生皆見高出三丈。四天王處乃至阿迦膩吒天處，亦如是見高出三丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊神通力故，令王舍城所有眾生一切皆見百由旬地。城四門中各各皆有一大弟子，其城中出一大蓮花，縱廣滿足二十五丈，琉璃為莖黃金為葉，金剛為鬚有無量葉，光明遠照，眾生皆見高出三丈。四天王處乃至阿迦膩吒天處，亦如是見高出三丈。

時蓮華中說如是偈，諸天世人隨處皆聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時蓮華中說如是偈，諸天世人隨處皆聞：

「此世界中一佛出， 悉能摧伏一切魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此世界中一佛出， 悉能摧伏一切魔，

能轉無上妙法輪， 調伏此間諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉無上妙法輪， 調伏此間諸眾生。

二足中尊能成就， 憂婆提舍、拘律陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二足中尊能成就， 憂婆提舍、拘律陀，

能破二種煩惱根， 佛欲來此調眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破二種煩惱根， 佛欲來此調眾生。

了知三世如掌果， 具足三戒所說淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知三世如掌果， 具足三戒所說淨，

遠離三垢愍一切， 佛欲來此調眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離三垢愍一切， 佛欲來此調眾生。

具足如意無所畏， 調伏四眾說四果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足如意無所畏， 調伏四眾說四果，

常樂說法真實義， 聖師子王為我來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂說法真實義， 聖師子王為我來。

具足五力及五根， 成就功德無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足五力及五根， 成就功德無礙智，

無上世尊為眾生， 修悲拔出三惡眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上世尊為眾生， 修悲拔出三惡眾，

調伏六根得上信， 遠離六入修六念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏六根得上信， 遠離六入修六念，

具足六通真實語， 世尊欲來調眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足六通真實語， 世尊欲來調眾生。

一切眾生煩惱縛， 處闇不知解脫道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生煩惱縛， 處闇不知解脫道，

常行魔路不知實， 貪著顛倒失智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行魔路不知實， 貪著顛倒失智慧，

不知此彼及生死， 貪五欲故遠離禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知此彼及生死， 貪五欲故遠離禪，

是故不能得解脫， 不能修道報昔善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不能得解脫， 不能修道報昔善。

眾生不知生老死， 是故不修三解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不知生老死， 是故不修三解脫；

遠離一切施戒慧， 是故不出三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切施戒慧， 是故不出三惡道。

眾生若離五欲樂， 親近如來聽正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若離五欲樂， 親近如來聽正法，

至心受持一偈義， 是人解脫如先佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心受持一偈義， 是人解脫如先佛。」

又復，偈音聞於色界十六住處： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，偈音聞於色界十六住處：

「若有修集清淨法， 遠離諍訟修禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有修集清淨法， 遠離諍訟修禪定，

至心專念諸解脫， 無有散亂壞煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心專念諸解脫， 無有散亂壞煩惱。

獲得十三忍辱法， 遠離惡觸及亂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得十三忍辱法， 遠離惡觸及亂心，

出過一切生老死， 修四無量諸禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過一切生老死， 修四無量諸禪定。

永斷常見及斷見， 過三惡道得正定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷常見及斷見， 過三惡道得正定，

深觀無常無我樂， 獲隨法忍如先佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深觀無常無我樂， 獲隨法忍如先佛。

若欲捨樂如涕唾， 觀一切空行無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲捨樂如涕唾， 觀一切空行無異，

淨於法界及菩提， 於法無礙如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨於法界及菩提， 於法無礙如虛空。

能壞四魔滅煩惱， 修集正道諸方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞四魔滅煩惱， 修集正道諸方便，

不畏邪見如師子， 當親如來則獲之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不畏邪見如師子， 當親如來則獲之。」

出如是等偈音聲時，無量眾生趣蓮華所。爾時波旬耳聞是偈，又見王舍城中蓮華，無量眾生悉坐其下，次第乃至阿迦膩吒，亦復如是。受大苦惱，告諸魔言：「諦聽！諦聽！瞿曇沙門作大幻術，汝等不能造作魔業，不久當失所居之處，汝等當雨刀、石、猛火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出如是等偈音聲時，無量眾生趣蓮華所。爾時波旬耳聞是偈，又見王舍城中蓮華，無量眾生悉坐其下，次第乃至阿迦膩吒，亦復如是。受大苦惱，告諸魔言：「諦聽！諦聽！瞿曇沙門作大幻術，汝等不能造作魔業，不久當失所居之處，汝等當雨刀、石、猛火。」

時有一魔，語波旬言：「瞿曇沙門悉已成就無量功德具二莊嚴，所謂功德、智慧。彼神力故，令我狂亂不能造作魔之事業，我今於彼實懷恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一魔，語波旬言：「瞿曇沙門悉已成就無量功德具二莊嚴，所謂功德、智慧。彼神力故，令我狂亂不能造作魔之事業，我今於彼實懷恐懼。」

復有一魔語波旬言：「汝今愚癡行於邪道，無心之人若見瞿曇尚生信敬，況有心者。汝今若欲得大利益，應當至心歸依宗敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一魔語波旬言：「汝今愚癡行於邪道，無心之人若見瞿曇尚生信敬，況有心者。汝今若欲得大利益，應當至心歸依宗敬。」

復有一魔語波旬言：「波旬！汝今云何常樂惡行造作惡業？汝當遠離惡魔之業。汝今不見如來、世尊趣王舍城，欲施眾生甘露味耶？汝來當共歸依瞿曇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一魔語波旬言：「波旬！汝今云何常樂惡行造作惡業？汝當遠離惡魔之業。汝今不見如來、世尊趣王舍城，欲施眾生甘露味耶？汝來當共歸依瞿曇。」

爾時，無量魔眾乘空而下至王舍城，或作王像，或轉輪王像成就七寶，或復示作自在天像，或作沙門，梵志，尼乾，或作四天王像、日月等像、帝釋梵像。或有坐立及以禮拜而讚歎者，或有周遍繞王舍城，或有示現上其城上。或有青色，白衣，白瓔珞，白幡，白蓋，或有黃色、赤衣、赤瓔、赤幡、赤蓋，或有白色、種種色衣、種種瓔珞、黃幡、黃蓋，或有赤色、青衣、青瓔、青幡、青蓋，或七寶色、七寶衣服、七寶瓔珞、七寶幡蓋，或琉璃色，或頗梨色，種種色衣、種種瓔珞、種種幡蓋。或有向佛散種種華燒香禮拜，或有歌頌讚歎起舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量魔眾乘空而下至王舍城，或作王像，或轉輪王像成就七寶，或復示作自在天像，或作沙門，梵志，尼乾，或作四天王像、日月等像、帝釋梵像。或有坐立及以禮拜而讚歎者，或有周遍繞王舍城，或有示現上其城上。或有青色，白衣，白瓔珞，白幡，白蓋，或有黃色、赤衣、赤瓔、赤幡、赤蓋，或有白色、種種色衣、種種瓔珞、黃幡、黃蓋，或有赤色、青衣、青瓔、青幡、青蓋，或七寶色、七寶衣服、七寶瓔珞、七寶幡蓋，或琉璃色，或頗梨色，種種色衣、種種瓔珞、種種幡蓋。或有向佛散種種華燒香禮拜，或有歌頌讚歎起舞。

波旬見已舉聲啼哭，即作是念：「我今喪失所有福報，一切魔眾悉皆歸屬瞿曇沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬見已舉聲啼哭，即作是念：「我今喪失所有福報，一切魔眾悉皆歸屬瞿曇沙門。」

爾時，波旬語梵天言：「我雖失福無有伴黨，猶故能壞瞿曇沙門，我今當示最後勢力，我今能拔如是蓮華。」爾時，波旬即趣蓮華，雖復目覩捉不能得。如世人言：「我能捉電。」電雖可見而不能捉，蓮華亦爾，魔雖得見而不能捉。是時，波旬心生懊惱：「如是蓮華捉之尚難，云何可拔？」復作是念：「我今當出無量惡聲，令諸四眾聞已怖畏，當捨瞿曇迸散而去。」波旬爾時即出大聲，一切四眾都無聞者，唯魔自聞。聞已，復生大怖畏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬語梵天言：「我雖失福無有伴黨，猶故能壞瞿曇沙門，我今當示最後勢力，我今能拔如是蓮華。」爾時，波旬即趣蓮華，雖復目覩捉不能得。如世人言：「我能捉電。」電雖可見而不能捉，蓮華亦爾，魔雖得見而不能捉。是時，波旬心生懊惱：「如是蓮華捉之尚難，云何可拔？」復作是念：「我今當出無量惡聲，令諸四眾聞已怖畏，當捨瞿曇迸散而去。」波旬爾時即出大聲，一切四眾都無聞者，唯魔自聞。聞已，復生大怖畏心。

爾時，波旬怖畏戰慄，兩手拍地而不能著，猶如拍空。復欲取杖以打四眾，亦不能見，倍生怖畏舉身戰慄，猶如猛風吹動樹葉，復作是念：「我今永失一切功德、一切神力，不如速還本所住處。若不還者必死不疑，於是欲去莫知道徑。」復作是念：「我今住此，瞿曇沙門多將眷屬今至不久，如其到者必見屠戮，我今正欲沈身此地，復恐此界眾生見之。」是時，波旬不能上下四方遁走，即見己身被五繫縛，見已涕泣愁憂苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬怖畏戰慄，兩手拍地而不能著，猶如拍空。復欲取杖以打四眾，亦不能見，倍生怖畏舉身戰慄，猶如猛風吹動樹葉，復作是念：「我今永失一切功德、一切神力，不如速還本所住處。若不還者必死不疑，於是欲去莫知道徑。」復作是念：「我今住此，瞿曇沙門多將眷屬今至不久，如其到者必見屠戮，我今正欲沈身此地，復恐此界眾生見之。」是時，波旬不能上下四方遁走，即見己身被五繫縛，見已涕泣愁憂苦惱。

時有一魔，名曰聖道，作轉輪王像，向彼波旬而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一魔，名曰聖道，作轉輪王像，向彼波旬而說偈言：

「汝以何緣出惡聲， 啼哭愁憂受苦惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝以何緣出惡聲， 啼哭愁憂受苦惱？

如來今將趣蓮華， 能壞眾生種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來今將趣蓮華， 能壞眾生種種苦。

汝等若欲受安樂， 當至心依無上尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等若欲受安樂， 當至心依無上尊；

汝若不樂五繫縛， 應受我語歸世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝若不樂五繫縛， 應受我語歸世尊。」

爾時，波旬聞是偈已，即作是念：「為我得脫當詐歸依，非實心也。」即向如來所住方面，合掌說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬聞是偈已，即作是念：「為我得脫當詐歸依，非實心也。」即向如來所住方面，合掌說偈：

「我今歸依世中尊， 能壞眾生諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今歸依世中尊， 能壞眾生諸苦惱，

亦復懺悔一切惡， 於佛眷屬更不造。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復懺悔一切惡， 於佛眷屬更不造。」

時魔波旬說是偈時，於五繫縛尋時解脫。得解脫已，欲趣己界，復還被縛；第二、第三乃至第七。爾時，波旬既不得去，至心聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬說是偈時，於五繫縛尋時解脫。得解脫已，欲趣己界，復還被縛；第二、第三乃至第七。爾時，波旬既不得去，至心聽法。

大方等大集經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第十九