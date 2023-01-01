大方等大集經卷第十七北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第十七北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩品第八之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩品第八之四

爾時，虛空藏菩薩白佛言：「世尊！諸佛行處不可思議，菩薩所應行法亦復無量，是故此行不可以少誓莊嚴、不可以少言說、不可以小乘道而得成就。快哉！世尊！唯願說諸菩薩大誓莊嚴及道莊嚴，菩薩以大誓莊嚴及道莊嚴故，能乘大乘行真實最上出世間道，為當得出世無上大乘，成就一切自然大智。雖未成一切智，能作佛事利益一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩白佛言：「世尊！諸佛行處不可思議，菩薩所應行法亦復無量，是故此行不可以少誓莊嚴、不可以少言說、不可以小乘道而得成就。快哉！世尊！唯願說諸菩薩大誓莊嚴及道莊嚴，菩薩以大誓莊嚴及道莊嚴故，能乘大乘行真實最上出世間道，為當得出世無上大乘，成就一切自然大智。雖未成一切智，能作佛事利益一切。」

佛告虛空藏菩薩言：「善男子！諦聽，諦聽！善思念之。吾當為汝分別解說，諸菩薩大誓莊嚴、乘莊嚴、道莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告虛空藏菩薩言：「善男子！諦聽，諦聽！善思念之。吾當為汝分別解說，諸菩薩大誓莊嚴、乘莊嚴、道莊嚴。」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「善男子！菩薩有二十莊嚴法以自莊嚴，自莊嚴已能乘大乘。何等為二十？善男子！若有菩薩畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心，於一切眾生生最勝大悲，生利益眾生心，利益眾生心已，便能莊嚴無上大誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩有二十莊嚴法以自莊嚴，自莊嚴已能乘大乘。何等為二十？善男子！若有菩薩畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心，於一切眾生生最勝大悲，生利益眾生心，利益眾生心已，便能莊嚴無上大誓。

「何謂大誓莊嚴？為度未度者大誓莊嚴，乘大船舫故。為解未解者大誓莊嚴，脫虛妄顛倒故。為安未安者大誓莊嚴，安止無畏道故。為未得涅槃者令得涅槃大誓莊嚴，捨五陰重擔故。為常勤給足眾生大誓莊嚴，精進不懈怠故。為不捨無量生死大誓莊嚴，不疲厭故。為悅可一切諸佛大誓莊嚴，現前供養恭敬故。為受持一切佛法大誓莊嚴，不斷三寶種故。為受持一切所聞不忘大誓莊嚴，得陀羅尼故。為善說法悅可一切眾生大誓莊嚴，得辯才故。為集無量功德資糧大誓莊嚴，成就相好故。為悅可一切善知識大誓莊嚴，堅固所行故。為遮馳散心大誓莊嚴，生諸禪解脫三昧故。為在阿練若處捨離身命大誓莊嚴，得六通故。為欲大師子吼無所畏懼大誓莊嚴，現前得無我法故。為欲至一切世界大誓莊嚴，欲知一切諸法如幻如夢如影故。為普照嚴飾一切世界大誓莊嚴，淨戒眾受持成就力故。為成就如來十力大誓莊嚴，滿足諸波羅蜜故。為得四無所畏大誓莊嚴，如所說行故。為盡得十八不共法大誓莊嚴，如所聞菩薩地法不戲論故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂大誓莊嚴？為度未度者大誓莊嚴，乘大船舫故。為解未解者大誓莊嚴，脫虛妄顛倒故。為安未安者大誓莊嚴，安止無畏道故。為未得涅槃者令得涅槃大誓莊嚴，捨五陰重擔故。為常勤給足眾生大誓莊嚴，精進不懈怠故。為不捨無量生死大誓莊嚴，不疲厭故。為悅可一切諸佛大誓莊嚴，現前供養恭敬故。為受持一切佛法大誓莊嚴，不斷三寶種故。為受持一切所聞不忘大誓莊嚴，得陀羅尼故。為善說法悅可一切眾生大誓莊嚴，得辯才故。為集無量功德資糧大誓莊嚴，成就相好故。為悅可一切善知識大誓莊嚴，堅固所行故。為遮馳散心大誓莊嚴，生諸禪解脫三昧故。為在阿練若處捨離身命大誓莊嚴，得六通故。為欲大師子吼無所畏懼大誓莊嚴，現前得無我法故。為欲至一切世界大誓莊嚴，欲知一切諸法如幻如夢如影故。為普照嚴飾一切世界大誓莊嚴，淨戒眾受持成就力故。為成就如來十力大誓莊嚴，滿足諸波羅蜜故。為得四無所畏大誓莊嚴，如所說行故。為盡得十八不共法大誓莊嚴，如所聞菩薩地法不戲論故。

「善男子！是為諸菩薩二十大誓莊嚴，以此莊嚴力故能乘於大乘。菩薩以此自莊嚴力故，斷三惡趣因緣，是名莊嚴。具足善為諸佛所護持，是名莊嚴。隨所欲至便得往生，是名莊嚴。捨一切胞胎能化生諸佛前，是名莊嚴。能行無諍身口意業，是名莊嚴。住不放逸行為諸天世人之所恭敬，是名莊嚴。善通達三脫門而不證實際，是名莊嚴。一切無我法皆現在前而猶不捨大誓莊嚴，是名莊嚴。是為菩薩具足大誓莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為諸菩薩二十大誓莊嚴，以此莊嚴力故能乘於大乘。菩薩以此自莊嚴力故，斷三惡趣因緣，是名莊嚴。具足善為諸佛所護持，是名莊嚴。隨所欲至便得往生，是名莊嚴。捨一切胞胎能化生諸佛前，是名莊嚴。能行無諍身口意業，是名莊嚴。住不放逸行為諸天世人之所恭敬，是名莊嚴。善通達三脫門而不證實際，是名莊嚴。一切無我法皆現在前而猶不捨大誓莊嚴，是名莊嚴。是為菩薩具足大誓莊嚴。

「云何名為莊嚴菩薩乘？善男子！乘者謂無量也，無邊崖故，普遍一切喻如虛空，廣大容受一切眾生故，不與聲聞辟支佛共，是故名大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為莊嚴菩薩乘？善男子！乘者謂無量也，無邊崖故，普遍一切喻如虛空，廣大容受一切眾生故，不與聲聞辟支佛共，是故名大乘。

「復次，乘者以正住四攝法為輪，以真淨十善業為輻，以淨功德資糧為轂，以堅固淳至畢竟為輨轄釘鑷，以善成就諸禪解脫三昧為轅，以四無量心為善調，以善知識為御，以知時非時為發動，以無常苦空無我之音為驅策，以七覺寶繩為鞦紖，以淨五根為索帶，以弘普端直大悲為旒幢，以四正勤為網，以四念處為安詳，以四神足為速進，以勝五力為鑒陣，以八聖道為直進，於一切眾生無障礙慧明以為軒。以無住六波羅蜜迴向薩婆若，以無等四諦度到彼岸，是為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，乘者以正住四攝法為輪，以真淨十善業為輻，以淨功德資糧為轂，以堅固淳至畢竟為輨轄釘鑷，以善成就諸禪解脫三昧為轅，以四無量心為善調，以善知識為御，以知時非時為發動，以無常苦空無我之音為驅策，以七覺寶繩為鞦紖，以淨五根為索帶，以弘普端直大悲為旒幢，以四正勤為網，以四念處為安詳，以四神足為速進，以勝五力為鑒陣，以八聖道為直進，於一切眾生無障礙慧明以為軒。以無住六波羅蜜迴向薩婆若，以無等四諦度到彼岸，是為大乘。

「此乘諸佛所受，聲聞辟支佛所觀，一切菩薩所乘，釋梵護世所應敬禮，一切眾生所應供養，一切智者所應讚歎，一切世間所應歸趣，一切怨憎不能輕毀，一切諸魔不能破壞，一切外道不能測量，一切世智不能與競。此乘殊勝無能遏者，一切賢聖之所守護，此乘隨願能至一切佛界故。此乘普照，能放縵網光明故。此乘有大名稱，能出法門故。此乘強，志不退還故。此乘堅牢，不懈緩故。此乘正住，不傾動故。此乘眾事備具，能滿一切所願故。善男子！是名大乘諸大誓莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此乘諸佛所受，聲聞辟支佛所觀，一切菩薩所乘，釋梵護世所應敬禮，一切眾生所應供養，一切智者所應讚歎，一切世間所應歸趣，一切怨憎不能輕毀，一切諸魔不能破壞，一切外道不能測量，一切世智不能與競。此乘殊勝無能遏者，一切賢聖之所守護，此乘隨願能至一切佛界故。此乘普照，能放縵網光明故。此乘有大名稱，能出法門故。此乘強，志不退還故。此乘堅牢，不懈緩故。此乘正住，不傾動故。此乘眾事備具，能滿一切所願故。善男子！是名大乘諸大誓莊嚴。

「菩薩乘此乘，乘此乘已能從一地至於一地是其莊嚴，能捨諸地過患是其莊嚴，能捨諸魔業是其莊嚴，能化度眾生是其莊嚴，能淨佛世界是其莊嚴，能現菩薩神變是其莊嚴，能度生死大飢饉是其莊嚴，能入如來行處是其莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩乘此乘，乘此乘已能從一地至於一地是其莊嚴，能捨諸地過患是其莊嚴，能捨諸魔業是其莊嚴，能化度眾生是其莊嚴，能淨佛世界是其莊嚴，能現菩薩神變是其莊嚴，能度生死大飢饉是其莊嚴，能入如來行處是其莊嚴。

「善男子！云何菩薩莊嚴道？善男子！菩薩大誓莊嚴及乘大乘已捨一切邪道，捨一切邪道已趣於真實正道到薩婆若。何謂正道耶？所謂不捨善法故行於大欲，不退菩提道故勤修精進，善根不失故行不放逸，不動淳至不沒於所作，必能究竟仰攀上法，求功德資糧無有滿足，求智慧資糧終不廢捨，是為菩薩正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩莊嚴道？善男子！菩薩大誓莊嚴及乘大乘已捨一切邪道，捨一切邪道已趣於真實正道到薩婆若。何謂正道耶？所謂不捨善法故行於大欲，不退菩提道故勤修精進，善根不失故行不放逸，不動淳至不沒於所作，必能究竟仰攀上法，求功德資糧無有滿足，求智慧資糧終不廢捨，是為菩薩正道。

「復次，善男子！菩薩道者，所謂四禪、四無量心、四空定、五神通、三福業、三學、六應敬、六念、四攝法、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門、知陰方便、知界方便、知入方便、知諦方便、知因緣方便，是名為道。菩薩得成就此道方便，皆能隨順入六波羅蜜道。所以然者，以菩薩六波羅蜜道，不與一切聲聞辟支佛共故。此道一切諸佛皆所稱歎，從諸如來口出。成就方便菩薩能知一切法實性者，能住出世間六波羅蜜聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩道者，所謂四禪、四無量心、四空定、五神通、三福業、三學、六應敬、六念、四攝法、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門、知陰方便、知界方便、知入方便、知諦方便、知因緣方便，是名為道。菩薩得成就此道方便，皆能隨順入六波羅蜜道。所以然者，以菩薩六波羅蜜道，不與一切聲聞辟支佛共故。此道一切諸佛皆所稱歎，從諸如來口出。成就方便菩薩能知一切法實性者，能住出世間六波羅蜜聖道。

「云何為住？善男子！若有菩薩成就自然慧方便而求菩提，於此五受陰中為如實覺故求於菩提，是菩薩知色無常而行布施，知色苦、知色無我、知色鈍、知色無智，知色如幻、知色如水中月、知色如夢、知色如影、知色如響、知色如旋火輪，知色無我、知色無眾生、知色無命、知色無人、知色無主、知色無養，知色空、知色無相、知色無願、知色無作，知色無生、知色無起、知色無出、知色無形，知色寂靜、知色離，知色無終、知色無成，知色與虛空等、知色如涅槃性，而行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為住？善男子！若有菩薩成就自然慧方便而求菩提，於此五受陰中為如實覺故求於菩提，是菩薩知色無常而行布施，知色苦、知色無我、知色鈍、知色無智，知色如幻、知色如水中月、知色如夢、知色如影、知色如響、知色如旋火輪，知色無我、知色無眾生、知色無命、知色無人、知色無主、知色無養，知色空、知色無相、知色無願、知色無作，知色無生、知色無起、知色無出、知色無形，知色寂靜、知色離，知色無終、知色無成，知色與虛空等、知色如涅槃性，而行布施。

「菩薩如是行施時，以施離故知色亦離，以色離故知施亦離；以色、施離故知願亦離，以願離故知色、施亦離；以色、施、願離故知菩提亦離，以菩提離故知色、施、願離，而知一切法同菩提性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是行施時，以施離故知色亦離，以色離故知施亦離；以色、施離故知願亦離，以願離故知色、施亦離；以色、施、願離故知菩提亦離，以菩提離故知色、施、願離，而知一切法同菩提性。

「善男子！是為菩薩出世間檀波羅蜜，受想行亦如是，知識無常應行布施，知識苦、知識無我，知識鈍、知識無智，知識如幻、知識如野馬、知識如水中月、知識如夢、知識如影、知識如響、知識如旋火輪，知識無我、知識無眾生、知識無命、知識無人、知識無主、知識無養，知識如空、知識無相、知識無願、知識無作，知識無生、知識無起，知識無出、知識無形，知識寂靜、知識離，知識無終、知識無成，知識與虛空等、知識如涅槃性，而行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為菩薩出世間檀波羅蜜，受想行亦如是，知識無常應行布施，知識苦、知識無我，知識鈍、知識無智，知識如幻、知識如野馬、知識如水中月、知識如夢、知識如影、知識如響、知識如旋火輪，知識無我、知識無眾生、知識無命、知識無人、知識無主、知識無養，知識如空、知識無相、知識無願、知識無作，知識無生、知識無起，知識無出、知識無形，知識寂靜、知識離，知識無終、知識無成，知識與虛空等、知識如涅槃性，而行布施。

「菩薩如是行布施時，以施離故知識亦離，以識離故知施亦離；以識、施離故知願亦離，以願離故知識、施亦離；以識、施、願離故知菩提亦離，以菩提離故知識、施、願離，而知一切法同菩提性。善男子！是為菩薩出世間檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是行布施時，以施離故知識亦離，以識離故知施亦離；以識、施離故知願亦離，以願離故知識、施亦離；以識、施、願離故知菩提亦離，以菩提離故知識、施、願離，而知一切法同菩提性。善男子！是為菩薩出世間檀波羅蜜。

「復次，善男子！菩薩知色無常而護於戒，乃至知色如涅槃性而護於戒，知受想行亦如是，知識無常而護於戒，乃至知識如涅槃性而護於戒。以戒離故知色亦離，知戒離故乃至於識亦離，乃至知一切法同菩提性。善男子！是為菩薩出世間尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩知色無常而護於戒，乃至知色如涅槃性而護於戒，知受想行亦如是，知識無常而護於戒，乃至知識如涅槃性而護於戒。以戒離故知色亦離，知戒離故乃至於識亦離，乃至知一切法同菩提性。善男子！是為菩薩出世間尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜亦如是。

「知色無常而行於慧，乃至知色如涅槃性而行於慧。知受想行無常而行於慧，乃至知識如涅槃性而行於慧。以慧平等故知識平等，以識平等故知慧平等；以慧、識平等故知願平等，以願平等故知慧、識平等；知慧、識、願平等故知菩提平等，以菩提平等故知慧、識、願平等，即知一切法同菩提性。善男子！是為出世間般若波羅蜜，是為菩薩出世間波羅蜜道，悉能攝取一切諸道，當知一切諸道皆入在中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知色無常而行於慧，乃至知色如涅槃性而行於慧。知受想行無常而行於慧，乃至知識如涅槃性而行於慧。以慧平等故知識平等，以識平等故知慧平等；以慧、識平等故知願平等，以願平等故知慧、識平等；知慧、識、願平等故知菩提平等，以菩提平等故知慧、識、願平等，即知一切法同菩提性。善男子！是為出世間般若波羅蜜，是為菩薩出世間波羅蜜道，悉能攝取一切諸道，當知一切諸道皆入在中。

「何故名之為出世間耶？善男子！五受陰名為世間，菩薩善分別五陰，觀是無常乃至如涅槃性已，知此道中無有世間及世間法，知此道是無漏是出世間無所繫著，是名出世間。善男子！是名菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故名之為出世間耶？善男子！五受陰名為世間，菩薩善分別五陰，觀是無常乃至如涅槃性已，知此道中無有世間及世間法，知此道是無漏是出世間無所繫著，是名出世間。善男子！是名菩薩道。

「復次，道者，所謂如實求一切諸法，分別選擇不見一切諸法，相續積聚無二無別，是故名道。而此道者無有憎愛，無憎愛故名為平等。離思惟觀察餘乘故，名為廣大。去離諂故，名為端直。去離曲心故，名為無姦。斷除諸蓋故，名無繫滯。去離欲瞋恚害覺故，名無塵垢。不愛色聲香味觸故，名為安樂。去離諸魔事故，名為清涼。去離煩惱眾賊故，名為無畏。能到涅槃故，名為出要。成就靜定故，名清涼水。慧善解故，名為常明。善修慈故，名為涼樂。不捨大悲故，名進無厭。常行喜故，名為悅豫。成就捨故，名無過失。順攝法故，名為大富。成就施食波羅蜜力故，得薩婆若智辯，諸佛善護持故，名過四魔行法。不捨本願故，名進無滯礙。渡一切煩惱流故，名無有上。一切世間無能降伏故，名無詶對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道者，所謂如實求一切諸法，分別選擇不見一切諸法，相續積聚無二無別，是故名道。而此道者無有憎愛，無憎愛故名為平等。離思惟觀察餘乘故，名為廣大。去離諂故，名為端直。去離曲心故，名為無姦。斷除諸蓋故，名無繫滯。去離欲瞋恚害覺故，名無塵垢。不愛色聲香味觸故，名為安樂。去離諸魔事故，名為清涼。去離煩惱眾賊故，名為無畏。能到涅槃故，名為出要。成就靜定故，名清涼水。慧善解故，名為常明。善修慈故，名為涼樂。不捨大悲故，名進無厭。常行喜故，名為悅豫。成就捨故，名無過失。順攝法故，名為大富。成就施食波羅蜜力故，得薩婆若智辯，諸佛善護持故，名過四魔行法。不捨本願故，名進無滯礙。渡一切煩惱流故，名無有上。一切世間無能降伏故，名無詶對。

「善男子！此道成就如是等及諸餘無量功德，一切大士乘此道故能往來教化無量眾生，是為莊嚴。無諸煩惱現入煩惱，是其莊嚴。觀於生死而不證實際，到空無相無作門，而能教化行諸見諸相諸願眾生，是其莊嚴。現入聲聞辟支佛涅槃而不捨生死，是其莊嚴。現諸趣受生而不動於法性，現說一切言教而不動於無言，是其莊嚴。能現一切佛事而不捨菩薩行，是其莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此道成就如是等及諸餘無量功德，一切大士乘此道故能往來教化無量眾生，是為莊嚴。無諸煩惱現入煩惱，是其莊嚴。觀於生死而不證實際，到空無相無作門，而能教化行諸見諸相諸願眾生，是其莊嚴。現入聲聞辟支佛涅槃而不捨生死，是其莊嚴。現諸趣受生而不動於法性，現說一切言教而不動於無言，是其莊嚴。能現一切佛事而不捨菩薩行，是其莊嚴。

「善男子！是為菩薩大誓莊嚴、大乘莊嚴、道莊嚴。菩薩以大誓莊嚴自莊嚴故，能乘大乘順出世間聖道，未得薩婆若為眾生故能作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為菩薩大誓莊嚴、大乘莊嚴、道莊嚴。菩薩以大誓莊嚴自莊嚴故，能乘大乘順出世間聖道，未得薩婆若為眾生故能作佛事。」

爾時，眾中有菩薩名曰寶德，問虛空藏菩薩言：「善男子！汝已修此出世間聖道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有菩薩名曰寶德，問虛空藏菩薩言：「善男子！汝已修此出世間聖道耶？」

虛空藏答言：「已修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「已修。」

寶德言：「云何修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「云何修？」

虛空藏答言：「如得清淨道，如是修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「如得清淨道，如是修。」

寶德問言：「云何為清淨道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德問言：「云何為清淨道？」

虛空藏答言：「善男子！我淨故道淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「善男子！我淨故道淨。」

寶德問言：「云何為我淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德問言：「云何為我淨？」

虛空藏答言：「如世淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「如世淨。」

寶德問言：「云何世淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德問言：「云何世淨？」

虛空藏答言：「善男子！色過去際淨。所以然者，以色本際無來故。色未來際亦淨。所以然者，以色未來際無去故，色現在際亦淨。所以然者，以現在色無住故。善男子！是為世淨。受想行識過去際淨。所以然者，以識本際無來故。識未來際亦淨。所以然者，以識未來際無去故。識現在際亦淨。所以然者，以識現在際無住故。善男子！是為世淨。善男子！以世中世淨故則我淨，以我淨故是名道淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「善男子！色過去際淨。所以然者，以色本際無來故。色未來際亦淨。所以然者，以色未來際無去故，色現在際亦淨。所以然者，以現在色無住故。善男子！是為世淨。受想行識過去際淨。所以然者，以識本際無來故。識未來際亦淨。所以然者，以識未來際無去故。識現在際亦淨。所以然者，以識現在際無住故。善男子！是為世淨。善男子！以世中世淨故則我淨，以我淨故是名道淨。」

寶德言：「善男子！如是淨道能何所為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「善男子！如是淨道能何所為？」

虛空藏答言：「能作大智慧光明，以此慧明力故，能知一切法過去未來際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「能作大智慧光明，以此慧明力故，能知一切法過去未來際。」

寶德復問言：「何謂過去未來法際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德復問言：「何謂過去未來法際？」

虛空藏答言：「一切法於過去際無生，於未來際無滅，是名知過去未來際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「一切法於過去際無生，於未來際無滅，是名知過去未來際。」

寶德復問：「若見過去未來際者，為何所見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德復問：「若見過去未來際者，為何所見？」

虛空藏答言：「見二俱離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「見二俱離。」

寶德復問：「何謂二俱離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德復問：「何謂二俱離？」

虛空藏答言：「離斷常者。善男子！若有見法生及著法者，則是斷常見。所以然者，由有生故則有滅，有生滅故則有斷常之見。若不見有法從自性、他性生者則見因緣，若見因緣則見法，若見法者則見如來，若見如來者則見如，若見如者則不滯於斷亦不執於常，若不常不斷者即無生無滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「離斷常者。善男子！若有見法生及著法者，則是斷常見。所以然者，由有生故則有滅，有生滅故則有斷常之見。若不見有法從自性、他性生者則見因緣，若見因緣則見法，若見法者則見如來，若見如來者則見如，若見如者則不滯於斷亦不執於常，若不常不斷者即無生無滅。」

寶德復問：「善男子！若無生無滅，云何有名數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德復問：「善男子！若無生無滅，云何有名數？」

虛空藏答言：「假言說故名之法耳。善男子！猶如有空故，有色差別名，所謂青黃赤白色、紫色、頗梨色、琉璃色，麁色細色，長色短色，方色圓色，虛空不為如是等法所染。然一切色自性亦空，一切諸法亦復如是，同虛空性，但假言說有名數耳！所謂善法不善法，世間法出世間法，應作法不應作法，有漏法無漏法，有為法無為法，而菩薩亦不作一切非福行，所作福行皆見虛誑、非真、不堅固。是菩薩知一切行非行，平等捨離一切相，成就般若波羅蜜力故，迴向菩提而亦不見菩提有增有減，不於色中求菩提，亦不於受想行識中求菩提，菩薩以無求故，住於清淨戒眾，修無願解脫門，滿足一切諸願。知生死性同涅槃性，雖入究竟涅槃，為斷除眾生虛妄顛倒故行菩薩行，亦無行法可行。善男子！如是菩薩入於涅槃行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「假言說故名之法耳。善男子！猶如有空故，有色差別名，所謂青黃赤白色、紫色、頗梨色、琉璃色，麁色細色，長色短色，方色圓色，虛空不為如是等法所染。然一切色自性亦空，一切諸法亦復如是，同虛空性，但假言說有名數耳！所謂善法不善法，世間法出世間法，應作法不應作法，有漏法無漏法，有為法無為法，而菩薩亦不作一切非福行，所作福行皆見虛誑、非真、不堅固。是菩薩知一切行非行，平等捨離一切相，成就般若波羅蜜力故，迴向菩提而亦不見菩提有增有減，不於色中求菩提，亦不於受想行識中求菩提，菩薩以無求故，住於清淨戒眾，修無願解脫門，滿足一切諸願。知生死性同涅槃性，雖入究竟涅槃，為斷除眾生虛妄顛倒故行菩薩行，亦無行法可行。善男子！如是菩薩入於涅槃行菩薩行。

「善男子！凡有所作皆是生死，無有所作是名涅槃。菩薩所行是無所作，是故菩薩名入涅槃行菩薩行。善男子！凡有染著樔窟妄想戲論取相，是名生死。涅槃者無染著樔窟妄想戲論取相，是名涅槃。菩薩以修無樂著樔窟妄想戲論取相行菩薩行，是名菩薩入於涅槃行菩薩行。」當說此法時，有五百菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！凡有所作皆是生死，無有所作是名涅槃。菩薩所行是無所作，是故菩薩名入涅槃行菩薩行。善男子！凡有染著樔窟妄想戲論取相，是名生死。涅槃者無染著樔窟妄想戲論取相，是名涅槃。菩薩以修無樂著樔窟妄想戲論取相行菩薩行，是名菩薩入於涅槃行菩薩行。」當說此法時，有五百菩薩得無生法忍。

爾時，世尊讚虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！賢士！快說法性稱菩薩行真實不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！賢士！快說法性稱菩薩行真實不異。」

虛空藏白佛言：「世尊！此是如來快也。所以者何？由世尊慧明故，我等得斯辯分。世尊！喻如日光照閻浮提，由日威德力故，有眼之者得見色像作諸事業。由於如來大智力故，照一切眾生及諸世界亦復如是。諸法實性不可言說，諸言說性與虛空等，是故諸法不可得數。凡有數法則有限量，凡有限量則是有為，凡有有為則可知可斷可修，凡是可知可斷可修則有得有證有名數法。思惟籌量分別，不見有法可知可斷可修可證可得故，即無有得。所以然者，以一切法無生故。能如是正見諸法，於諸法中不生愛染，以無愛染故則無有著，以無著故則無近，以無近故則無受無取。何謂無受無取？謂色若常若無常，無受無取；受想行識若常若無常，無受無取。色若苦若樂，若有我若無我，若淨若不淨，無受無取；受想行識若苦若樂，若有我若無我，無受無取。色若空若非空，無受無取；受想行識若空若非空，無受無取。色若離若非離，無受無取；受想行識若離若非離，無受無取。菩薩以無受無取故，得諸法無受三昧。住是三昧已，諸佛世尊以無上心通授是菩薩記，是菩薩雖入涅槃，見一切眾生究竟同涅槃性，為教化眾生故，不捨大誓莊嚴及菩薩大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏白佛言：「世尊！此是如來快也。所以者何？由世尊慧明故，我等得斯辯分。世尊！喻如日光照閻浮提，由日威德力故，有眼之者得見色像作諸事業。由於如來大智力故，照一切眾生及諸世界亦復如是。諸法實性不可言說，諸言說性與虛空等，是故諸法不可得數。凡有數法則有限量，凡有限量則是有為，凡有有為則可知可斷可修，凡是可知可斷可修則有得有證有名數法。思惟籌量分別，不見有法可知可斷可修可證可得故，即無有得。所以然者，以一切法無生故。能如是正見諸法，於諸法中不生愛染，以無愛染故則無有著，以無著故則無近，以無近故則無受無取。何謂無受無取？謂色若常若無常，無受無取；受想行識若常若無常，無受無取。色若苦若樂，若有我若無我，若淨若不淨，無受無取；受想行識若苦若樂，若有我若無我，無受無取。色若空若非空，無受無取；受想行識若空若非空，無受無取。色若離若非離，無受無取；受想行識若離若非離，無受無取。菩薩以無受無取故，得諸法無受三昧。住是三昧已，諸佛世尊以無上心通授是菩薩記，是菩薩雖入涅槃，見一切眾生究竟同涅槃性，為教化眾生故，不捨大誓莊嚴及菩薩大悲。

「云何菩薩入於涅槃行菩薩行？善男子！凡有所作，名為生死。凡無所作，名為涅槃。菩薩以正智慧，見一切諸行離相，菩薩以法明眼明了見故，能說如來智明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩入於涅槃行菩薩行？善男子！凡有所作，名為生死。凡無所作，名為涅槃。菩薩以正智慧，見一切諸行離相，菩薩以法明眼明了見故，能說如來智明。」

爾時。寶德菩薩問虛空藏菩薩言：「善男子！汝何為自隱己智，言盡是如來力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時。寶德菩薩問虛空藏菩薩言：「善男子！汝何為自隱己智，言盡是如來力耶？」

虛空藏答寶德言：「善男子！如來豈不說隱善顯惡也。善男子！我還問汝，隨意答我。善男子！於汝意云何？若無阿那婆達多龍王時，阿耨大池能出四河，使諸眾生得受用不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答寶德言：「善男子！如來豈不說隱善顯惡也。善男子！我還問汝，隨意答我。善男子！於汝意云何？若無阿那婆達多龍王時，阿耨大池能出四河，使諸眾生得受用不？」

寶德答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德答言：「不也。」

虛空藏言：「善男子！若無如來則無法律，菩薩無由得成大智之海，亦不能利益一切眾生。以如來出世故則有法律，諸菩薩得成大智之海，亦能度化一切眾生。善男子！是故當知一切菩薩所得辯說，能以利益眾生，皆是如來神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！若無如來則無法律，菩薩無由得成大智之海，亦不能利益一切眾生。以如來出世故則有法律，諸菩薩得成大智之海，亦能度化一切眾生。善男子！是故當知一切菩薩所得辯說，能以利益眾生，皆是如來神力。」

寶德復問：「善男子！諸如來辯，可得轉至菩薩心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德復問：「善男子！諸如來辯，可得轉至菩薩心不？」

虛空藏答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「不也。」

寶德言：「云何由如來力故得辯說也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「云何由如來力故得辯說也？」

虛空藏答言：「善男子！喻如巧種果樹，因緣和合便得果實，然樹非即果，果不離樹。善男子！如來所說法，菩薩於此法中善順行故，便生大智明辯，因佛說得，亦無有轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「善男子！喻如巧種果樹，因緣和合便得果實，然樹非即果，果不離樹。善男子！如來所說法，菩薩於此法中善順行故，便生大智明辯，因佛說得，亦無有轉。」

寶德言：「希有，善男子！因緣生法如是甚深難測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「希有，善男子！因緣生法如是甚深難測。」

虛空藏言：「善男子！一切諸法究竟無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！一切諸法究竟無生。」

寶德言：「善男子！諸法謂從緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「善男子！諸法謂從緣生。」

虛空藏言：「善男子！生已生也？未生生也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！生已生也？未生生也？」

寶德言：「善男子！生已不生，未生亦不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「善男子！生已不生，未生亦不生。」

虛空藏言：「善男子！是故無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！是故無生。」

寶德言：「善男子！緣中有因耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「善男子！緣中有因耶？」

虛空藏答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「無也。」

寶德言：「因中有緣耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「因中有緣耶？」

虛空藏答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「無也。」

寶德言：「於汝意云何？若因若緣自實有性耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「於汝意云何？若因若緣自實有性耶？」

虛空藏言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「無也。」

寶德言：「善男子！於汝意云何？諸法無因緣生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「善男子！於汝意云何？諸法無因緣生耶？」

虛空藏答言：「不也。善男子！是故一切法無自性，無生無起無出，是以緣不生因，因不生緣，自性不生自性，他性亦不生他性，自性不生他性，他性不生自性。是故說一切法自性無生。所以者何？以如無生無滅，法性實際亦無生無滅，如如法性實際，如來所覺一切諸法亦復如是，無生無滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「不也。善男子！是故一切法無自性，無生無起無出，是以緣不生因，因不生緣，自性不生自性，他性亦不生他性，自性不生他性，他性不生自性。是故說一切法自性無生。所以者何？以如無生無滅，法性實際亦無生無滅，如如法性實際，如來所覺一切諸法亦復如是，無生無滅。」

寶德言：「善男子！如來亦不出世也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「善男子！如來亦不出世也？」

虛空藏答言：「此不應說也。所以者何？如來於一切法，盡不可說，不可言出、不得言不出。若有人問言：『如來出世耶？不出世耶？』智者為不謗如來故應置不答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「此不應說也。所以者何？如來於一切法，盡不可說，不可言出、不得言不出。若有人問言：『如來出世耶？不出世耶？』智者為不謗如來故應置不答。」

寶德問言：「云何應置？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德問言：「云何應置？」

虛空藏言：「如法性住，應如是置。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「如法性住，應如是置。」

寶德言：「云何法性住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「云何法性住？」

虛空藏答言：「如虛空性住，住無所住，法性亦如是住；如法性，眾生性亦爾。如眾生性，一切法亦爾。如一切法，如來亦如是住，住無所住，無住處故無住無不住，是故不得言生、不得言滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「如虛空性住，住無所住，法性亦如是住；如法性，眾生性亦爾。如眾生性，一切法亦爾。如一切法，如來亦如是住，住無所住，無住處故無住無不住，是故不得言生、不得言滅。」

寶德言：「善男子！如來出世事，甚深！甚深！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「善男子！如來出世事，甚深！甚深！」

虛空藏答言：「善男子！若能如實解了緣生法者，名為佛出世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「善男子！若能如實解了緣生法者，名為佛出世。」

寶德言：「善男子！誰當解此說也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德言：「善男子！誰當解此說也？」

虛空藏答言：「若於一切法中不得增減者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「若於一切法中不得增減者。」

寶德問言：「何謂為增？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶德問言：「何謂為增？」

虛空藏答言：「增者所謂增上句，謂於無中妄生增上。無增上句者是平等句，無等句、無文字句、無句、無教句。無教之中，無句無增上，亦無心意識，以是故非句。喻如空中鳥跡，究竟已無當無而言鳥跡。於一切法中無有字句亦復如是，無句而假名為句，如無跡假名為跡。如來出世亦無有出，假名為出亦復如是。是故智者不應取著，以無取著故假名為出，而常依無出。所以者何？以無生是一切諸法實性故。無生者則無所有，是故名一切法無所有性。無所有性無有住處，無住處故是無住際，一切諸法及無住際即是實際，實際即是一切法際，是故言一切法與實際等。言實際者，是三場分斷際、不可壞際、不斷不常際、如實際、三世等際，以如是等際等一切法際。所以者何？實際及我際無二無別，實際及眾生壽命養育人際，無二無別，實際及我見際無二無別，於我見中無有實際，能如是如實知者則無有二十種我見。所以者何？以實際中無一無多故，實際與平等等，無來無去、無盡無減，實際究竟空故，是故言一切法是無盡門無盡際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「增者所謂增上句，謂於無中妄生增上。無增上句者是平等句，無等句、無文字句、無句、無教句。無教之中，無句無增上，亦無心意識，以是故非句。喻如空中鳥跡，究竟已無當無而言鳥跡。於一切法中無有字句亦復如是，無句而假名為句，如無跡假名為跡。如來出世亦無有出，假名為出亦復如是。是故智者不應取著，以無取著故假名為出，而常依無出。所以者何？以無生是一切諸法實性故。無生者則無所有，是故名一切法無所有性。無所有性無有住處，無住處故是無住際，一切諸法及無住際即是實際，實際即是一切法際，是故言一切法與實際等。言實際者，是三場分斷際、不可壞際、不斷不常際、如實際、三世等際，以如是等際等一切法際。所以者何？實際及我際無二無別，實際及眾生壽命養育人際，無二無別，實際及我見際無二無別，於我見中無有實際，能如是如實知者則無有二十種我見。所以者何？以實際中無一無多故，實際與平等等，無來無去、無盡無減，實際究竟空故，是故言一切法是無盡門無盡際。

「涅槃者無盡，所謂空故、無性故。如涅槃無盡無不盡，一切法亦復如是，以是故言一切法與涅槃等。諸法無等、無不等，無儔匹故。喻如虛空無有儔匹，一切諸法亦復如是。若見有詶匹，言有涅槃者，已言有涅槃，便求涅槃，則與賢聖相違。已言有涅槃故，便言此應知、此應斷、此應證、此應修，此應生、此應滅，如是行不具者，不能如實知、不能如實見，則不識不解、不知不見。不識不解一切法故，則著於文字，於諸法中妄生諍競。生諍競者於佛法中則為可愍。所以然者，如來說言：沙門之法不應諍競。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「涅槃者無盡，所謂空故、無性故。如涅槃無盡無不盡，一切法亦復如是，以是故言一切法與涅槃等。諸法無等、無不等，無儔匹故。喻如虛空無有儔匹，一切諸法亦復如是。若見有詶匹，言有涅槃者，已言有涅槃，便求涅槃，則與賢聖相違。已言有涅槃故，便言此應知、此應斷、此應證、此應修，此應生、此應滅，如是行不具者，不能如實知、不能如實見，則不識不解、不知不見。不識不解一切法故，則著於文字，於諸法中妄生諍競。生諍競者於佛法中則為可愍。所以然者，如來說言：沙門之法不應諍競。」

爾時，大德阿難白佛言：「希有，世尊！此賢士才辯乃能如是甚深明了難解難測也，於一切法不從他受，如身自證能如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德阿難白佛言：「希有，世尊！此賢士才辯乃能如是甚深明了難解難測也，於一切法不從他受，如身自證能如是說。」

虛空藏菩薩即謂阿難言：「大德！我已自身證知，是故如所證知能如是說。何以故？我身即是虛空，以虛空證知一切法，為虛空印所印。大德阿難！凡諸菩薩修身善解身相者，能以此身作諸佛事，現種種色像，而亦不退於真法身，亦復不離結業生身，又復不過於平等性，現變化身悉得自在，於一切佛國普能示現，終已不隱應化之身，如是行者皆可名之為身證行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩即謂阿難言：「大德！我已自身證知，是故如所證知能如是說。何以故？我身即是虛空，以虛空證知一切法，為虛空印所印。大德阿難！凡諸菩薩修身善解身相者，能以此身作諸佛事，現種種色像，而亦不退於真法身，亦復不離結業生身，又復不過於平等性，現變化身悉得自在，於一切佛國普能示現，終已不隱應化之身，如是行者皆可名之為身證行。」

阿難問言：「善男子！汝於法頗有證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問言：「善男子！汝於法頗有證耶？」

虛空藏答言：「大德阿難！我不見法離於身、身離於法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「大德阿難！我不見法離於身、身離於法。」

阿難言：「善男子！汝若身證者，汝得阿羅漢果耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「善男子！汝若身證者，汝得阿羅漢果耶？」

虛空藏言：「大德！無得不得。無所得故，於一切法無惱行故，離貪欲瞋恚愚癡故，是謂阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「大德！無得不得。無所得故，於一切法無惱行故，離貪欲瞋恚愚癡故，是謂阿羅漢。」

阿難言：「善男子！汝何時當般涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「善男子！汝何時當般涅槃耶？」

虛空藏言：「大德！阿羅漢者無般涅槃，知一切法究竟是涅槃亦無涅槃相。凡愚之人有如是分別戲論行，言此是生死、此是涅槃；阿羅漢者無是戲論也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「大德！阿羅漢者無般涅槃，知一切法究竟是涅槃亦無涅槃相。凡愚之人有如是分別戲論行，言此是生死、此是涅槃；阿羅漢者無是戲論也。」

大德阿難言：「善男子！如我解汝所說義，夫菩薩者，不應言是凡夫，亦不應言是學，不應言是無學，去離二相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德阿難言：「善男子！如我解汝所說義，夫菩薩者，不應言是凡夫，亦不應言是學，不應言是無學，去離二相故。」

虛空藏言：「大德阿難！善哉，善哉！以非凡夫非學非無學故，在在處處皆能示現，於一切處亦不取著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「大德阿難！善哉，善哉！以非凡夫非學非無學故，在在處處皆能示現，於一切處亦不取著。」

爾時，五百大聲聞各以己身所著憂多羅僧奉上虛空藏，奉上衣已，一時同聲說如是言：「其有眾生深心發阿耨多羅三藐三菩提者，快得善利。於如是大智法藏中不墮其外。」所上之衣即便不現，彼諸聲聞問虛空藏言：「衣何所至也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百大聲聞各以己身所著憂多羅僧奉上虛空藏，奉上衣已，一時同聲說如是言：「其有眾生深心發阿耨多羅三藐三菩提者，快得善利。於如是大智法藏中不墮其外。」所上之衣即便不現，彼諸聲聞問虛空藏言：「衣何所至也？」

虛空藏答言：「入我藏中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「入我藏中。」

又言：「如來知之，汝等可問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「如來知之，汝等可問。」

爾時，諸聲聞即白佛言：「世尊！衣何所至也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸聲聞即白佛言：「世尊！衣何所至也？」

佛告諸比丘：「東方去此過無量阿僧祇諸佛剎土，有世界名曰袈裟幢，其界有佛，號曰山王如來；虛空藏已遣此衣至彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「東方去此過無量阿僧祇諸佛剎土，有世界名曰袈裟幢，其界有佛，號曰山王如來；虛空藏已遣此衣至彼世界。」

諸聲聞即白佛言：「世尊！以何因緣遣衣至彼耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聲聞即白佛言：「世尊！以何因緣遣衣至彼耶？」

佛言：「欲以此衣於彼世界施作佛事。虛空藏菩薩於此所說，如虛空藏等三昧印法門，此三昧於彼衣中當演其義音。彼世界無量阿僧祇諸菩薩，聞此法故當得無生法忍。諸比丘當知，菩薩作如是種種方便利益眾生。」說此法時，於上虛空中雨無量金色華，以此諸花遍覆妙寶莊嚴堂，於諸花中出如是法音。其有眾生信此虛空藏所說法，善順思惟分別其義者，皆當為不退轉印所印，畢定得至無上道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲以此衣於彼世界施作佛事。虛空藏菩薩於此所說，如虛空藏等三昧印法門，此三昧於彼衣中當演其義音。彼世界無量阿僧祇諸菩薩，聞此法故當得無生法忍。諸比丘當知，菩薩作如是種種方便利益眾生。」說此法時，於上虛空中雨無量金色華，以此諸花遍覆妙寶莊嚴堂，於諸花中出如是法音。其有眾生信此虛空藏所說法，善順思惟分別其義者，皆當為不退轉印所印，畢定得至無上道場。

爾時，阿難白佛言：「世尊！是何瑞應乃雨此花，出如是妙音安慰眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難白佛言：「世尊！是何瑞應乃雨此花，出如是妙音安慰眾生？」

佛告阿難：「有梵天名曰光明莊嚴，從梵天上與六十八百千梵眾俱欲來詣此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有梵天名曰光明莊嚴，從梵天上與六十八百千梵眾俱欲來詣此。」

如來說此語已，時諸梵眾忽然來至妙寶莊嚴堂上，頂禮佛足，右遶七匝。遶七匝已，在一面立，合掌向佛而白佛言：「希有，世尊！虛空藏菩薩不可思議，戒眾清淨，善修諸定，善分別大智慧，善能遊戲諸大神通，善能滿足大弘誓願，善能成就大權方便，善能莊嚴身口及意，善能於諸法中成就大自在力，是虛空藏菩薩身口及意都無所作，無有分別憶想，而能現此不可思議莊嚴神變；又能顯現無量百千法門，亦能出入百千諸三昧門，從昔以來常樂修習成就諸善法故。世尊！諸菩薩不應於往昔所修善根不知其因，集諸善根亦應無厭。所以者何？是因往昔所種善根果報故，能現如是不可思議神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說此語已，時諸梵眾忽然來至妙寶莊嚴堂上，頂禮佛足，右遶七匝。遶七匝已，在一面立，合掌向佛而白佛言：「希有，世尊！虛空藏菩薩不可思議，戒眾清淨，善修諸定，善分別大智慧，善能遊戲諸大神通，善能滿足大弘誓願，善能成就大權方便，善能莊嚴身口及意，善能於諸法中成就大自在力，是虛空藏菩薩身口及意都無所作，無有分別憶想，而能現此不可思議莊嚴神變；又能顯現無量百千法門，亦能出入百千諸三昧門，從昔以來常樂修習成就諸善法故。世尊！諸菩薩不應於往昔所修善根不知其因，集諸善根亦應無厭。所以者何？是因往昔所種善根果報故，能現如是不可思議神變。」

佛告梵天：「如是，如是！如汝所言，諸菩薩已成就善根資糧及出要智方便故，能現如是不可思議功德莊嚴之事，無憶想分別，亦無不分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「如是，如是！如汝所言，諸菩薩已成就善根資糧及出要智方便故，能現如是不可思議功德莊嚴之事，無憶想分別，亦無不分別。」

梵天白佛言：「世尊！云何菩薩集善根資糧及出要智方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天白佛言：「世尊！云何菩薩集善根資糧及出要智方便？」

佛告光明莊嚴梵天言：「善根有三種。何等為三？所謂無貪善根、無恚善根、無癡善根，是名善根。資糧者，所謂捨一切所有、修慈觀諸法，是名資糧。方便者，所謂去離凡夫地，不願樂聲聞辟支佛地，進入諸菩薩地，是名方便。智者，所謂知捨不善法智、知集善法智、知迴向菩提智，是名智。菩薩能住如是等正行者，是名出要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告光明莊嚴梵天言：「善根有三種。何等為三？所謂無貪善根、無恚善根、無癡善根，是名善根。資糧者，所謂捨一切所有、修慈觀諸法，是名資糧。方便者，所謂去離凡夫地，不願樂聲聞辟支佛地，進入諸菩薩地，是名方便。智者，所謂知捨不善法智、知集善法智、知迴向菩提智，是名智。菩薩能住如是等正行者，是名出要。

「復次，善根者，能發阿耨多羅三藐三菩提心。資糧者，所謂求一切善法。方便者，所謂已作未作善根終不廢忘。智者，所謂知心如幻化。如是等法現前了知，是名出要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善根者，能發阿耨多羅三藐三菩提心。資糧者，所謂求一切善法。方便者，所謂已作未作善根終不廢忘。智者，所謂知心如幻化。如是等法現前了知，是名出要。

「復次，善根者，所謂淳至。資糧者，所謂發動。方便者，所謂深心。智者，所謂無持無動。能行如是等法者，是名出要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善根者，所謂淳至。資糧者，所謂發動。方便者，所謂深心。智者，所謂無持無動。能行如是等法者，是名出要。

「復次，善根者，所謂欲善法。資糧者，所謂勝進。方便者，所謂安住不放逸。智者，所謂捨一切依著。能行如是等行者，是名出要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善根者，所謂欲善法。資糧者，所謂勝進。方便者，所謂安住不放逸。智者，所謂捨一切依著。能行如是等行者，是名出要。

「復次，善根者，所謂正信。資糧者，所謂不捨本願。方便者，所謂不捨念定。智者，所謂慧。能正住如是等行者，是名成就善根資糧智方便出要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善根者，所謂正信。資糧者，所謂不捨本願。方便者，所謂不捨念定。智者，所謂慧。能正住如是等行者，是名成就善根資糧智方便出要。

「復次，善根者，所謂悅可諸善知識。資糧者，所謂給侍所須，恭敬供養尊重利益。方便者，所謂於善知識生世尊想。智者，所謂知時非時而問法。能正住如是等行者，是名出要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善根者，所謂悅可諸善知識。資糧者，所謂給侍所須，恭敬供養尊重利益。方便者，所謂於善知識生世尊想。智者，所謂知時非時而問法。能正住如是等行者，是名出要。

「復次，善根者，所謂善順聽法。資糧者，所謂受持不廢忘。方便者，所謂隨聞能觀。智者，所謂隨所聞而行。能正住如是等行者，是名出要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善根者，所謂善順聽法。資糧者，所謂受持不廢忘。方便者，所謂隨聞能觀。智者，所謂隨所聞而行。能正住如是等行者，是名出要。

「復次，善根者，所謂值佛悅可。資糧者，所謂護一切諸波羅蜜、諸攝法及助道法。方便者，所謂能從一地至於一地。智者，所謂得無生法忍。菩薩能正住如是等行者，是名成就善根資糧方便智出要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善根者，所謂值佛悅可。資糧者，所謂護一切諸波羅蜜、諸攝法及助道法。方便者，所謂能從一地至於一地。智者，所謂得無生法忍。菩薩能正住如是等行者，是名成就善根資糧方便智出要。」

爾時，光明莊嚴梵天白佛言：「希有，世尊！如來能以四句義，總說一切菩薩行。世尊！一切佛法應於中求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光明莊嚴梵天白佛言：「希有，世尊！如來能以四句義，總說一切菩薩行。世尊！一切佛法應於中求。」

爾時，虛空藏菩薩語梵天言：「一句亦能總攝一切佛法。何謂為一？所謂離欲句。所以然者？以一切佛法同於離欲，如佛法一切法亦然。梵天！是為一句，總攝一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩語梵天言：「一句亦能總攝一切佛法。何謂為一？所謂離欲句。所以然者？以一切佛法同於離欲，如佛法一切法亦然。梵天！是為一句，總攝一切佛法。

「復次，梵天！一空句總攝一切佛法，一切佛法同於空故，如佛法一切法亦然。梵天！是為一句，總攝一切佛法。所謂無相句、無願句、無作句、無生句、無起句、如句、法性句、真際句、離句、滅句、盡句、涅槃句，總攝一切佛法，以一切佛法同於涅槃故，如佛法一切法亦然。梵天！是為一句總攝一切佛法。所以者何？以如是等句皆非句故，一切佛法非句，假名為句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！一空句總攝一切佛法，一切佛法同於空故，如佛法一切法亦然。梵天！是為一句，總攝一切佛法。所謂無相句、無願句、無作句、無生句、無起句、如句、法性句、真際句、離句、滅句、盡句、涅槃句，總攝一切佛法，以一切佛法同於涅槃故，如佛法一切法亦然。梵天！是為一句總攝一切佛法。所以者何？以如是等句皆非句故，一切佛法非句，假名為句。

「復次，梵天！欲是離欲句。所以者何？離欲性即是欲故，一切佛法亦同是性。瞋恚是離瞋句。所以者何？離瞋恚性即是瞋恚故。愚癡是離愚癡句。所以者何？離愚癡性即是愚癡故，一切佛法亦同是性。身見是實際句。所以者何？實際性即是身見，一切佛法亦同是性。無明是明句。所以者何？明性即是無明故，一切佛法亦同是性。乃至苦惱是離苦惱句。所以者何？離苦惱性即是苦惱故，一切佛法亦同是性。色是虛空句。所以者何？虛空性即是色故，一切佛法亦同是性。受想行識是無作句。所以者何？無作性即是識故，一切佛法亦同是性。地大是虛空句。所以者何？虛空即是地大故，一切佛法亦同是性。水大火大風大是法界句。所以者何？法界性即是風故，一切佛法亦同是性。眼是涅槃句。所以者何？涅槃性即是眼故，一切佛法亦同是性。耳鼻舌身意是涅槃句。所以者何？涅槃性即是意故，一切佛法亦同是性。梵天！是為一句，總攝一切佛法。菩薩入如是等一一智門，皆見一切佛法入於一句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！欲是離欲句。所以者何？離欲性即是欲故，一切佛法亦同是性。瞋恚是離瞋句。所以者何？離瞋恚性即是瞋恚故。愚癡是離愚癡句。所以者何？離愚癡性即是愚癡故，一切佛法亦同是性。身見是實際句。所以者何？實際性即是身見，一切佛法亦同是性。無明是明句。所以者何？明性即是無明故，一切佛法亦同是性。乃至苦惱是離苦惱句。所以者何？離苦惱性即是苦惱故，一切佛法亦同是性。色是虛空句。所以者何？虛空性即是色故，一切佛法亦同是性。受想行識是無作句。所以者何？無作性即是識故，一切佛法亦同是性。地大是虛空句。所以者何？虛空即是地大故，一切佛法亦同是性。水大火大風大是法界句。所以者何？法界性即是風故，一切佛法亦同是性。眼是涅槃句。所以者何？涅槃性即是眼故，一切佛法亦同是性。耳鼻舌身意是涅槃句。所以者何？涅槃性即是意故，一切佛法亦同是性。梵天！是為一句，總攝一切佛法。菩薩入如是等一一智門，皆見一切佛法入於一句。

「梵天！喻如大海能吞眾流，一一句中攝一切佛法亦復如是。喻如虛空悉能苞容一切色像，一一句中攝一切佛法亦復如是。如是等一切佛法，若攝若不攝，若說若不說，不增不減，究竟離相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！喻如大海能吞眾流，一一句中攝一切佛法亦復如是。喻如虛空悉能苞容一切色像，一一句中攝一切佛法亦復如是。如是等一切佛法，若攝若不攝，若說若不說，不增不減，究竟離相故。

「梵天！喻如算師數數以算籌布在算局上，然局中無籌，籌中無局。所以者何？究竟不相應故，究竟離故。如是於上一一句中假名數故，言一切佛法皆入一句，而諸佛法不可名數算計，究竟不相應故，究竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！喻如算師數數以算籌布在算局上，然局中無籌，籌中無局。所以者何？究竟不相應故，究竟離故。如是於上一一句中假名數故，言一切佛法皆入一句，而諸佛法不可名數算計，究竟不相應故，究竟離故。

「梵天！如佛法名數，即是一切法名數。何以故？一切法即是佛法，此法非法非非法，自性空故，自性離故，自性究竟無性故。無性即是虛空，虛空性同一切法性，此法性非生相非滅相，非有處相非無處相，是故一切法名無相無非相。」說如是一法門時，於彼梵眾中有萬二千梵天，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；復有昔殖德本五千梵天得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！如佛法名數，即是一切法名數。何以故？一切法即是佛法，此法非法非非法，自性空故，自性離故，自性究竟無性故。無性即是虛空，虛空性同一切法性，此法性非生相非滅相，非有處相非無處相，是故一切法名無相無非相。」說如是一法門時，於彼梵眾中有萬二千梵天，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；復有昔殖德本五千梵天得無生法忍。

爾時，眾中有一菩薩名曰寶手，問虛空藏菩薩言：「希有，善男子！一切諸法及如來法，甚深難測不可思議。又，善男子！何謂安一切佛法根本耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名曰寶手，問虛空藏菩薩言：「希有，善男子！一切諸法及如來法，甚深難測不可思議。又，善男子！何謂安一切佛法根本耶？」

虛空藏菩薩答寶手言：「善男子！菩提心是安一切佛法根本，一切法住菩提心故，便得增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩答寶手言：「善男子！菩提心是安一切佛法根本，一切法住菩提心故，便得增長。」

寶手菩薩言：「善男子！菩提心者，何法所攝，得不忘失、能速至不退轉地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手菩薩言：「善男子！菩提心者，何法所攝，得不忘失、能速至不退轉地？」

虛空藏言：「善男子！菩提心為二法所攝，得不忘失、速至不退轉地。何等為二？所謂淳至、畢竟，是名為二法所攝，得不忘失、能速至不退轉地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！菩提心為二法所攝，得不忘失、速至不退轉地。何等為二？所謂淳至、畢竟，是名為二法所攝，得不忘失、能速至不退轉地。」

寶手言：「善男子！此二者為幾法所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手言：「善男子！此二者為幾法所攝。」

虛空藏言：「此二法為四法所攝。何等為四？所謂淳至者，為不虛詐、不諂曲所攝；畢竟者，為無我及上進所攝。是為二法為四法所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「此二法為四法所攝。何等為四？所謂淳至者，為不虛詐、不諂曲所攝；畢竟者，為無我及上進所攝。是為二法為四法所攝。」

寶手言：「善男子！此四法為幾法所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手言：「善男子！此四法為幾法所攝？」

虛空藏言：「善男子！此四法為八法所攝。何等為八？所謂不虛詐者，為不猶豫及體真淨所攝；不諂曲者，為正直及正住所攝；無我者，為不退沒及進所攝；上進者，為功德資糧及智資糧所攝。是為四法為八法所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！此四法為八法所攝。何等為八？所謂不虛詐者，為不猶豫及體真淨所攝；不諂曲者，為正直及正住所攝；無我者，為不退沒及進所攝；上進者，為功德資糧及智資糧所攝。是為四法為八法所攝。」

寶手言：「善男子！此八法復為幾法所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手言：「善男子！此八法復為幾法所攝？」

虛空藏言：「善男子！此八法復為十六法所攝。何等十六？所謂不猶豫者，為大慈及大悲所攝；體真淨者，為身調及心調所攝；正直者，為忍辱及柔和所攝；正住者，為無憍慢及無滯礙所攝；不退沒者，為堅固及力所攝；上進者，為如所作及正行所攝；功德資糧者，為始發及究竟不捨所攝；智資糧者，為求多聞及思惟所聞所攝。是為八法、為十六法所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！此八法復為十六法所攝。何等十六？所謂不猶豫者，為大慈及大悲所攝；體真淨者，為身調及心調所攝；正直者，為忍辱及柔和所攝；正住者，為無憍慢及無滯礙所攝；不退沒者，為堅固及力所攝；上進者，為如所作及正行所攝；功德資糧者，為始發及究竟不捨所攝；智資糧者，為求多聞及思惟所聞所攝。是為八法、為十六法所攝。」

寶手言：「善男子！此十六法復為幾法所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手言：「善男子！此十六法復為幾法所攝？」

虛空藏言：「善男子！是十六法為三十二法所攝。何等三十二？所謂大慈者，為無礙心及於一切眾生等心所攝；大悲者，為無厭惓及勤給足一切眾生所攝；身調者，為不觸撓及不加害所攝；心調者，為定及寂靜所攝；忍辱者，為受正教及順行所攝；柔和者，為慚及愧所攝；無憍慢者，為謙卑及禮敬所攝；無滯礙者，為無垢穢及不強梁所攝；堅固者，為不犯所行及成就本願所攝；力者，為住正意及不掉動所攝；如所作者，為如說及能行所攝；正行者，為正發及正進所攝；始發者，為必勝及不退所攝；不捨者，為樂勝及上求所攝；求多聞者，為親近善知識及悅可善知識所攝；思惟所聞者，為智慧及善觀所攝。善男子！是為十六法為三十二法所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！是十六法為三十二法所攝。何等三十二？所謂大慈者，為無礙心及於一切眾生等心所攝；大悲者，為無厭惓及勤給足一切眾生所攝；身調者，為不觸撓及不加害所攝；心調者，為定及寂靜所攝；忍辱者，為受正教及順行所攝；柔和者，為慚及愧所攝；無憍慢者，為謙卑及禮敬所攝；無滯礙者，為無垢穢及不強梁所攝；堅固者，為不犯所行及成就本願所攝；力者，為住正意及不掉動所攝；如所作者，為如說及能行所攝；正行者，為正發及正進所攝；始發者，為必勝及不退所攝；不捨者，為樂勝及上求所攝；求多聞者，為親近善知識及悅可善知識所攝；思惟所聞者，為智慧及善觀所攝。善男子！是為十六法為三十二法所攝。」

寶手言：「善男子！此三十二法，復為幾法所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手言：「善男子！此三十二法，復為幾法所攝？」

虛空藏答言：「善男子！是三十二法，為六十四法所攝。何等六十四法？所謂無礙心者，為護我及護彼所攝；於一切眾生等心者，為無別異及一味所攝；無厭惓者，為如夢觀及知生死如幻所攝；勤給足一切眾生者，為諸神通及方便所攝；不觸嬈者，為羞耻及信有業報所攝；不加害者，為少欲及知足所攝；定者，為無發惱及無散失所攝；寂靜者，為捨吾我及離我所所攝；受正教者，為求法及欲法所攝；順行者，為敬重及平等無疲惓所攝；慚者，為內心斷除及外不行所攝；愧者，為信樂佛智及在屏處不行惡所攝；謙卑者，為不慠慢及知自下所攝；禮敬者，為身端心直所攝；無垢穢者，為具靜定及修智慧所攝；不強梁者，為不麁獷及不兩舌所攝；不犯所行者，為不捨菩提心及念道場所攝；成就本願者，為捨魔事及佛神力持所攝；正住意者，為不輕躁及不掉亂所攝；不掉動者，為如石山及不可移轉所攝；如說者，為所作善業及無熱惱所攝；能行者，為無虛誑及不捨歸趣所攝；正發者，為離邊見及順觀甚深因緣所攝；正進者，為善巧及方便所攝；必勝者，為不懈慢及勇猛所攝；不退者，為大欲及增進所攝；樂勝者，為見如來及聞法所攝；上求者，為捨諸地過患及得諸地功德所攝；親近善知識者，為無憎嫉及信樂所攝；悅可善知識者，為敬順及不逆教勅所攝；智慧者，為無常觀及無我觀所攝；善觀者，為修無相及不怙涅槃所攝。善男子！是三十二法為六十四法所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「善男子！是三十二法，為六十四法所攝。何等六十四法？所謂無礙心者，為護我及護彼所攝；於一切眾生等心者，為無別異及一味所攝；無厭惓者，為如夢觀及知生死如幻所攝；勤給足一切眾生者，為諸神通及方便所攝；不觸嬈者，為羞耻及信有業報所攝；不加害者，為少欲及知足所攝；定者，為無發惱及無散失所攝；寂靜者，為捨吾我及離我所所攝；受正教者，為求法及欲法所攝；順行者，為敬重及平等無疲惓所攝；慚者，為內心斷除及外不行所攝；愧者，為信樂佛智及在屏處不行惡所攝；謙卑者，為不慠慢及知自下所攝；禮敬者，為身端心直所攝；無垢穢者，為具靜定及修智慧所攝；不強梁者，為不麁獷及不兩舌所攝；不犯所行者，為不捨菩提心及念道場所攝；成就本願者，為捨魔事及佛神力持所攝；正住意者，為不輕躁及不掉亂所攝；不掉動者，為如石山及不可移轉所攝；如說者，為所作善業及無熱惱所攝；能行者，為無虛誑及不捨歸趣所攝；正發者，為離邊見及順觀甚深因緣所攝；正進者，為善巧及方便所攝；必勝者，為不懈慢及勇猛所攝；不退者，為大欲及增進所攝；樂勝者，為見如來及聞法所攝；上求者，為捨諸地過患及得諸地功德所攝；親近善知識者，為無憎嫉及信樂所攝；悅可善知識者，為敬順及不逆教勅所攝；智慧者，為無常觀及無我觀所攝；善觀者，為修無相及不怙涅槃所攝。善男子！是三十二法為六十四法所攝。」

寶手復問：「此六十四法，復為幾法所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手復問：「此六十四法，復為幾法所攝？」

虛空藏答言：「善男子！此六十四法為百二十八法所攝。何等為百二十八法？所謂護我者，為斷一切惡及成就一切善根所攝；護彼者，為忍辱及柔和所攝；無別異者，為猶如水心及如風心所攝；一味者，為法界觀及如如觀所攝；如夢觀者，為無移轉觀及無真實觀所攝；如幻者，為適性示現及無自性觀所攝；諸神通者，為了義及了智所攝；方便者，為大悲及般若波羅蜜所攝；羞恥者，為不覆藏所犯及悔過所攝；信有業報者，為不放逸及畏惡趣所攝；少欲者，為淨處有齊限及離宿穢所攝；知足者，為易稱及易養所攝；無發惱者，為究竟及究竟邊際所攝；無散失者，為得忍及不退轉地所攝；捨吾我者，為不計我身及與壽命所攝；離我所者，為無貪及無愚癡所攝；求法者，為智及斷所攝；欲法者，為不著五欲及離煩惱所攝；敬重者，為起世尊想及療救想所攝；無疲惓者，為身輕及翹勤省眠所攝；內心斷除者，為身念處及受念處所攝；外不行者，為心念處及法念處所攝；信樂佛智者，為深敬重及淨信所攝；在屏處不行惡者，為自證知及諸神天證知所攝；不慠慢者，為不自歎譽不譏彼人所攝；知自下者，為不虛稱及不顯己德所攝；身端者，為不行三不善業及不犯禁戒所攝；心直者，為常省己過及不說彼短所攝；具靜定者，為寂靜心及滅煩惱所攝；修智慧者，為選擇諸法及知無我所攝；不麁獷者，為常行益事及順忍所攝；不兩舌者，為自足眷屬及和合別離者所攝；不捨菩提心者，為眾生及為佛智所攝；念道場者，為欲壞於魔眾及成正覺所攝；捨魔事者，為正觀及不捨菩提志所攝；佛神力持者，為堅固行及善淳至所攝；不輕躁者，為堅護諸根及不捨境界所攝；不掉亂者，為觀苦及觀空所攝；如石山者，為不高及不下所攝；不可移轉者，為斷愛及除恚所攝；所作善業者，為智所作業及捨魔事所攝；無熱惱者，為淨戒及淨定所攝；無虛誑者，為誠實語及不望果報所攝；不捨歸趣者，為成就賢士業及不行怯弱所攝；離邊見者，為觀無生及不敗壞觀所攝；順觀甚深因緣者，為觀因及觀緣所攝；善巧者，為第一無諍競及不慠慢所攝；方便者，為離方便及無生方便所攝；不懈慢者，為身力及心力所攝；勇猛者，為勝進心及害怨敵所攝；大欲者，為不求利養及不愛身命所攝；增進者，為無愚冥及不退還所攝；見如來者，為修念佛及清淨信所攝；聞法者，為樂至講所及樂請問所攝；捨諸地過患者，為不散亂行及捨離惡知識所攝；得諸地功德者，為方便迴向及不捨本行所攝；無憎嫉者，為能施一切及稱意而捨所攝；信樂者，為無垢行及不濁心所攝；敬順者，為知世宜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「善男子！此六十四法為百二十八法所攝。何等為百二十八法？所謂護我者，為斷一切惡及成就一切善根所攝；護彼者，為忍辱及柔和所攝；無別異者，為猶如水心及如風心所攝；一味者，為法界觀及如如觀所攝；如夢觀者，為無移轉觀及無真實觀所攝；如幻者，為適性示現及無自性觀所攝；諸神通者，為了義及了智所攝；方便者，為大悲及般若波羅蜜所攝；羞恥者，為不覆藏所犯及悔過所攝；信有業報者，為不放逸及畏惡趣所攝；少欲者，為淨處有齊限及離宿穢所攝；知足者，為易稱及易養所攝；無發惱者，為究竟及究竟邊際所攝；無散失者，為得忍及不退轉地所攝；捨吾我者，為不計我身及與壽命所攝；離我所者，為無貪及無愚癡所攝；求法者，為智及斷所攝；欲法者，為不著五欲及離煩惱所攝；敬重者，為起世尊想及療救想所攝；無疲惓者，為身輕及翹勤省眠所攝；內心斷除者，為身念處及受念處所攝；外不行者，為心念處及法念處所攝；信樂佛智者，為深敬重及淨信所攝；在屏處不行惡者，為自證知及諸神天證知所攝；不慠慢者，為不自歎譽不譏彼人所攝；知自下者，為不虛稱及不顯己德所攝；身端者，為不行三不善業及不犯禁戒所攝；心直者，為常省己過及不說彼短所攝；具靜定者，為寂靜心及滅煩惱所攝；修智慧者，為選擇諸法及知無我所攝；不麁獷者，為常行益事及順忍所攝；不兩舌者，為自足眷屬及和合別離者所攝；不捨菩提心者，為眾生及為佛智所攝；念道場者，為欲壞於魔眾及成正覺所攝；捨魔事者，為正觀及不捨菩提志所攝；佛神力持者，為堅固行及善淳至所攝；不輕躁者，為堅護諸根及不捨境界所攝；不掉亂者，為觀苦及觀空所攝；如石山者，為不高及不下所攝；不可移轉者，為斷愛及除恚所攝；所作善業者，為智所作業及捨魔事所攝；無熱惱者，為淨戒及淨定所攝；無虛誑者，為誠實語及不望果報所攝；不捨歸趣者，為成就賢士業及不行怯弱所攝；離邊見者，為觀無生及不敗壞觀所攝；順觀甚深因緣者，為觀因及觀緣所攝；善巧者，為第一無諍競及不慠慢所攝；方便者，為離方便及無生方便所攝；不懈慢者，為身力及心力所攝；勇猛者，為勝進心及害怨敵所攝；大欲者，為不求利養及不愛身命所攝；增進者，為無愚冥及不退還所攝；見如來者，為修念佛及清淨信所攝；聞法者，為樂至講所及樂請問所攝；捨諸地過患者，為不散亂行及捨離惡知識所攝；得諸地功德者，為方便迴向及不捨本行所攝；無憎嫉者，為能施一切及稱意而捨所攝；信樂者，為無垢行及不濁心所攝；敬順者，為知世宜

及隨順行所攝；不逆教勅者，為捨除不淨及淨正行所攝；無常觀者，為動轉觀及敗壞觀所攝；無我觀者，為不得作者及不得受者所攝；修無相者，為不緣境界及除覺所說所攝；不怙涅槃者，為除去無明及斷愛著所攝。善男子！是為六十四法為百二十八法所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及隨順行所攝；不逆教勅者，為捨除不淨及淨正行所攝；無常觀者，為動轉觀及敗壞觀所攝；無我觀者，為不得作者及不得受者所攝；修無相者，為不緣境界及除覺所說所攝；不怙涅槃者，為除去無明及斷愛著所攝。善男子！是為六十四法為百二十八法所攝。」

爾時，寶手菩薩從虛空藏菩薩聞分別如是等法門已，歡喜踊躍得未曾有，即白虛空藏菩薩言：「希有，大士！汝乃能成就如斯捷疾辯才及巧分別辯，事事所問盡能開解。如我今者解汝所說義趣及與文字，以如是方便，若一劫若減一劫，說不可盡辯亦無斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶手菩薩從虛空藏菩薩聞分別如是等法門已，歡喜踊躍得未曾有，即白虛空藏菩薩言：「希有，大士！汝乃能成就如斯捷疾辯才及巧分別辯，事事所問盡能開解。如我今者解汝所說義趣及與文字，以如是方便，若一劫若減一劫，說不可盡辯亦無斷。」

爾時，佛告寶手菩薩言：「善男子！如是，如是！如汝所言，此虛空藏菩薩若演一句之義，若一劫、若減一劫，說不可盡辯亦無斷。虛空藏菩薩有如是無量、無邊、不可思議、無盡辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告寶手菩薩言：「善男子！如是，如是！如汝所言，此虛空藏菩薩若演一句之義，若一劫、若減一劫，說不可盡辯亦無斷。虛空藏菩薩有如是無量、無邊、不可思議、無盡辯才。」

爾時，寶手菩薩以手遍覆妙寶莊嚴堂，於其手中出無量花香、瓔珞末香、塗香、衣服、嚴身之具及諸幢幡妙蓋，雨如是等上妙供具，供養如來及虛空藏。於上空中，百千音樂不鼓自鳴，於諸音中出諸妙偈，以讚如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶手菩薩以手遍覆妙寶莊嚴堂，於其手中出無量花香、瓔珞末香、塗香、衣服、嚴身之具及諸幢幡妙蓋，雨如是等上妙供具，供養如來及虛空藏。於上空中，百千音樂不鼓自鳴，於諸音中出諸妙偈，以讚如來：

「持德開德具百福， 上意調伏念不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持德開德具百福， 上意調伏念不動，

沙門賢士降天人， 十力佛子十方吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門賢士降天人， 十力佛子十方吼。

大稱威德自在尊， 降伏有畏除癡闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大稱威德自在尊， 降伏有畏除癡闇，

能度漂流諸天人， 閉惡趣門使清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度漂流諸天人， 閉惡趣門使清涼。

聖尊巧說音微妙， 無錯無謬音恬靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖尊巧說音微妙， 無錯無謬音恬靜，

三界無等無三垢， 十方所說施眾樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界無等無三垢， 十方所說施眾樂。

意念堅固樂寂靜， 最勝十方降彼力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意念堅固樂寂靜， 最勝十方降彼力，

已捨諂曲得甘露， 無有塵累眾歸仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已捨諂曲得甘露， 無有塵累眾歸仰。

世尊處眾不動轉， 而化十方無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊處眾不動轉， 而化十方無量眾，

隨眾生行能隨順， 佛子亦樂修此行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生行能隨順， 佛子亦樂修此行。

如日無翳能普照， 能令眾華得開敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日無翳能普照， 能令眾華得開敷，

佛智慧光照長流， 諸子得悟亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智慧光照長流， 諸子得悟亦如是，

如風無礙山不動， 淨如虛空照如日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風無礙山不動， 淨如虛空照如日，

佛子放光雨甘露， 是故我禮佛及子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子放光雨甘露， 是故我禮佛及子。

大千海水尚可量， 十方虛空猶可涉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大千海水尚可量， 十方虛空猶可涉，

諸眾生心尚可同， 世尊功德不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生心尚可同， 世尊功德不可盡。」