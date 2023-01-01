大方等大集經卷第十六北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第十六北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩品第八之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩品第八之三

爾時，眾中有一菩薩名曰速辯，即從座起偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！此虛空藏菩薩，何因緣故名虛空藏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名曰速辯，即從座起偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！此虛空藏菩薩，何因緣故名虛空藏？」

佛告速辯菩薩：「善男子！譬如大富長者多諸民眾，無量庫藏財寶充滿，能行布施心無慳悋。若行施時，貧窮往者隨意所須，開大寶藏悉能給與，彼諸眾生皆得適意，長者施已心喜無悔。善男子！虛空藏菩薩亦復如是，常行功德成就方便力迴向故，戒身善清淨故，得成就神足力故，純至究竟善清淨故，所願增益成就故，知一切法如幻化故，得如來神足力故，於虛空中隨眾生所須，若法施若財施盡能施與皆令歡喜。以是故，善男子！是賢士以此方便智故名虛空藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告速辯菩薩：「善男子！譬如大富長者多諸民眾，無量庫藏財寶充滿，能行布施心無慳悋。若行施時，貧窮往者隨意所須，開大寶藏悉能給與，彼諸眾生皆得適意，長者施已心喜無悔。善男子！虛空藏菩薩亦復如是，常行功德成就方便力迴向故，戒身善清淨故，得成就神足力故，純至究竟善清淨故，所願增益成就故，知一切法如幻化故，得如來神足力故，於虛空中隨眾生所須，若法施若財施盡能施與皆令歡喜。以是故，善男子！是賢士以此方便智故名虛空藏。

「復次，善男子！過去無量阿僧祇劫，復過無量阿僧祇劫，不可思議不可稱不可量不可算數。爾時，有佛出世，號普光明王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名曰大雲清淨，劫名虛空淨。是大雲清淨世界，豐足熾盛安隱快樂，多諸天人，地平如掌，無諸沙礫荊棘，寶繩界道，雜寶莊嚴軟如天衣，閻浮檀金華遍布其地，眾寶間錯。世界眾生無上中下，人天同等如兜率天。彼世界無有村營城邑聚落，是諸天人各有寶樓臺觀，人宮在地、天處虛空，以此為異。是普光明王如來壽命十六中劫，純以菩薩為僧，有六十那由他，皆得神通遊戲，於菩薩行悉得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！過去無量阿僧祇劫，復過無量阿僧祇劫，不可思議不可稱不可量不可算數。爾時，有佛出世，號普光明王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名曰大雲清淨，劫名虛空淨。是大雲清淨世界，豐足熾盛安隱快樂，多諸天人，地平如掌，無諸沙礫荊棘，寶繩界道，雜寶莊嚴軟如天衣，閻浮檀金華遍布其地，眾寶間錯。世界眾生無上中下，人天同等如兜率天。彼世界無有村營城邑聚落，是諸天人各有寶樓臺觀，人宮在地、天處虛空，以此為異。是普光明王如來壽命十六中劫，純以菩薩為僧，有六十那由他，皆得神通遊戲，於菩薩行悉得自在。

「爾時，於三千大千世界處中有一四天下，名曰日明，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提，於三千大千世界而作佛事。彼日明四天下中有轉輪聖王，名功德莊嚴，於四天下而得自在，七寶成就，是大聖王。於四天下中起七寶臺，東西八由旬南北四由旬，周匝有五百園觀。是功德莊嚴聖王，有三十三萬六千宮人婇女，端正殊妙如天玉女，有四萬童子端正勇健，各與半那羅延力等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，於三千大千世界處中有一四天下，名曰日明，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提，於三千大千世界而作佛事。彼日明四天下中有轉輪聖王，名功德莊嚴，於四天下而得自在，七寶成就，是大聖王。於四天下中起七寶臺，東西八由旬南北四由旬，周匝有五百園觀。是功德莊嚴聖王，有三十三萬六千宮人婇女，端正殊妙如天玉女，有四萬童子端正勇健，各與半那羅延力等。

「爾時，功德莊嚴王與童子婇女及諸眷屬俱，出詣大樂莊嚴園遊觀，作樂歌舞以自娛樂。爾時，眾中有二大夫人：一名、德威；二名、德光。離本坐處詣一樹下，思惟諸行無常。當作是思惟時，各有一子化生抱上，端正殊妙成就第一微妙之色，相好嚴身觀者無厭，身放大光普照園觀。於上空中諸天唱言：『此二童子：一名、師子；二名、師子進。』從是以來常名師子、師子進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，功德莊嚴王與童子婇女及諸眷屬俱，出詣大樂莊嚴園遊觀，作樂歌舞以自娛樂。爾時，眾中有二大夫人：一名、德威；二名、德光。離本坐處詣一樹下，思惟諸行無常。當作是思惟時，各有一子化生抱上，端正殊妙成就第一微妙之色，相好嚴身觀者無厭，身放大光普照園觀。於上空中諸天唱言：『此二童子：一名、師子；二名、師子進。』從是以來常名師子、師子進。

「爾時，二子適生不久說諸妙偈，讚功德莊嚴王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，二子適生不久說諸妙偈，讚功德莊嚴王言：

「『昔造善惡不敗忘， 供養諸佛亦不失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『昔造善惡不敗忘， 供養諸佛亦不失，

純至不捨菩提心， 堅持所聞不忘智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純至不捨菩提心， 堅持所聞不忘智。

調伏自守不失戒， 忍辱軟和善防護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏自守不失戒， 忍辱軟和善防護，

能報恩者造善業， 能勤精進不失道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能報恩者造善業， 能勤精進不失道。

善能專心定諸根， 心能分別思惟慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能專心定諸根， 心能分別思惟慧，

以智能造不濁業， 以此淨法證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智能造不濁業， 以此淨法證菩提。

不為煩惱所染著， 善能分別諸義趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為煩惱所染著， 善能分別諸義趣，

是故能捨受胎形， 化生清淨蓮華中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故能捨受胎形， 化生清淨蓮華中。

我等從上醫王佛， 聞此普光明如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等從上醫王佛， 聞此普光明如來，

智慧無等叵思議， 故來至此為法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無等叵思議， 故來至此為法故。

願共父王到佛所， 禮拜供養大法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共父王到佛所， 禮拜供養大法王，

諸佛世尊甚難值， 亦如優曇波羅華。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊甚難值， 亦如優曇波羅華。』

王聞是語甚適意， 時會大眾皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是語甚適意， 時會大眾皆歡喜，

百千萬種導從王， 俱共發進向佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬種導從王， 俱共發進向佛所。

到已瓔珞及雜華， 塗香伎樂諸供具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到已瓔珞及雜華， 塗香伎樂諸供具，

供養圍遶七匝已， 合掌敬禮在前立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養圍遶七匝已， 合掌敬禮在前立。

爾時師子師子進， 頂禮兩足天人尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子師子進， 頂禮兩足天人尊，

以口嗚足而讚歎， 言辭妙巧順法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以口嗚足而讚歎， 言辭妙巧順法義。

『世尊是舍依止護， 為世盲冥開大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『世尊是舍依止護， 為世盲冥開大明。

體眾心行到彼岸， 隨所信樂能悅可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體眾心行到彼岸， 隨所信樂能悅可。

今此大王恃王位， 貪著色聲香味法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此大王恃王位， 貪著色聲香味法，

是故不來至佛所， 失供養佛不聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不來至佛所， 失供養佛不聞法。

快哉世尊生大悲， 願說無上菩提法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快哉世尊生大悲， 願說無上菩提法，

令此大王發道心， 堅固不退於佛智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此大王發道心， 堅固不退於佛智。』

佛踊八十多羅樹， 處在虛空告王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛踊八十多羅樹， 處在虛空告王言：

『人王汝今至心聽， 聞已如法而奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『人王汝今至心聽， 聞已如法而奉行。

五欲無常喻如夢， 命喻草木如霜露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五欲無常喻如夢， 命喻草木如霜露，

王及國邑如幻化， 是故智者不足貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王及國邑如幻化， 是故智者不足貪。

習行欲者無厭足， 習欲渴愛更增心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習行欲者無厭足， 習欲渴愛更增心，

習猶未足而命終， 唯得聖智者乃足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習猶未足而命終， 唯得聖智者乃足。

汝當善順觀己身， 諸陰如幻不堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當善順觀己身， 諸陰如幻不堅固，

四大其猶如毒蛇， 六情無實如空聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大其猶如毒蛇， 六情無實如空聚。

妻子珍寶及王位， 臨命終時無隨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子珍寶及王位， 臨命終時無隨者，

唯戒及施不放逸， 今世後世為伴侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯戒及施不放逸， 今世後世為伴侶。

觀我神足力無畏， 以諸相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀我神足力無畏， 以諸相好莊嚴身，

辭應弟子徒眾等， 是故王宜發道心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辭應弟子徒眾等， 是故王宜發道心。』

大王即時聞法已， 妻子眷屬皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王即時聞法已， 妻子眷屬皆歡喜，

七十六千億眾俱， 皆發無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十六千億眾俱， 皆發無上菩提心，

皆言我已發道心， 誓度一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆言我已發道心， 誓度一切諸眾生，

我等涉行為眾生， 成正覺已度脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等涉行為眾生， 成正覺已度脫之。

「爾時，功德莊嚴王從佛聞說如斯等偈，及見神變已，復增益堅固菩提之心。頂禮佛足，而白佛言：『唯願世尊及菩薩弟子大眾，受我八萬四千歲請，願以衣服、飲食、臥具、醫藥，給侍所須。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，功德莊嚴王從佛聞說如斯等偈，及見神變已，復增益堅固菩提之心。頂禮佛足，而白佛言：『唯願世尊及菩薩弟子大眾，受我八萬四千歲請，願以衣服、飲食、臥具、醫藥，給侍所須。』

「爾時，世尊及諸大眾，為憐愍王故即便受請。於是功德莊嚴王知佛受其請已，歡喜踊躍頂禮佛足，遶已便去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊及諸大眾，為憐愍王故即便受請。於是功德莊嚴王知佛受其請已，歡喜踊躍頂禮佛足，遶已便去。

「時，王子師子、師子進及二萬王子，捨世王位，於佛法中剃除鬚髮出家修道，勤行精進樂求善法。師子及師子進出家未久，得五神通堅固不退。彼佛知此二人得神通已，加其威神，常為眾生演說妙法。彼二比丘即於彼三千大千世界，從國至國、從四天下至四天下，施作佛事而為說法。彼二比丘，以如是因緣，化度無量阿僧祇眾生，令堅固不退於無上大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王子師子、師子進及二萬王子，捨世王位，於佛法中剃除鬚髮出家修道，勤行精進樂求善法。師子及師子進出家未久，得五神通堅固不退。彼佛知此二人得神通已，加其威神，常為眾生演說妙法。彼二比丘即於彼三千大千世界，從國至國、從四天下至四天下，施作佛事而為說法。彼二比丘，以如是因緣，化度無量阿僧祇眾生，令堅固不退於無上大乘。

「爾時，功德莊嚴王於八萬四千歲中，以諸樂具供養世尊及大眾已，與一切群臣前後侍從，為聽法故往至佛所，而作是念：『我諸子等剃除鬚髮出家修道，常受供養自不行施，亦未見得過人之法，寧可還家捨財布施修諸功德，如我所種善根耶！』爾時，普光明王如來即知功德莊嚴王心，告師子進菩薩言：『善男子！現汝自在功德神力大菩薩變現，使此大眾普得見聞，迴彼邪心使得正見，為降伏諸魔外道故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，功德莊嚴王於八萬四千歲中，以諸樂具供養世尊及大眾已，與一切群臣前後侍從，為聽法故往至佛所，而作是念：『我諸子等剃除鬚髮出家修道，常受供養自不行施，亦未見得過人之法，寧可還家捨財布施修諸功德，如我所種善根耶！』爾時，普光明王如來即知功德莊嚴王心，告師子進菩薩言：『善男子！現汝自在功德神力大菩薩變現，使此大眾普得見聞，迴彼邪心使得正見，為降伏諸魔外道故。』

「爾時，師子進菩薩即時入定已，現如是等相，使三千大千世界六變振動，於上虛空中雨種種妙物，所謂諸華香、末香、塗香，繒蓋幢幡，作種種天樂，美饍飲食，瓔珞衣服，種種珍寶，皆從空中繽紛而下。雨如此寶，滿足三千大千世界，眾生得未曾有，皆大喜悅。爾時，從地神諸天上至阿迦膩吒天皆歡喜踊躍，唱如是言：『此大菩薩，可名虛空藏。所以然者，以從虛空中能雨無量珍寶充足一切。』爾時，世尊即印可其言，名虛空藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，師子進菩薩即時入定已，現如是等相，使三千大千世界六變振動，於上虛空中雨種種妙物，所謂諸華香、末香、塗香，繒蓋幢幡，作種種天樂，美饍飲食，瓔珞衣服，種種珍寶，皆從空中繽紛而下。雨如此寶，滿足三千大千世界，眾生得未曾有，皆大喜悅。爾時，從地神諸天上至阿迦膩吒天皆歡喜踊躍，唱如是言：『此大菩薩，可名虛空藏。所以然者，以從虛空中能雨無量珍寶充足一切。』爾時，世尊即印可其言，名虛空藏。

「於是功德莊嚴王見師子進作如是無量神變，心淨踊悅得未曾有，捨憍慢心合掌向佛，作如是言：『希有，世尊！菩薩功德智慧乃能如是，自然而雨無量珍寶，充足一切終無窮盡。世尊！在家者施所益無幾；夫出家者以神通力施無崖際。在家者施不稱彼意，雖施猶悋以為苦惱；出家者施能適彼意，亦不悋惜不生苦惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是功德莊嚴王見師子進作如是無量神變，心淨踊悅得未曾有，捨憍慢心合掌向佛，作如是言：『希有，世尊！菩薩功德智慧乃能如是，自然而雨無量珍寶，充足一切終無窮盡。世尊！在家者施所益無幾；夫出家者以神通力施無崖際。在家者施不稱彼意，雖施猶悋以為苦惱；出家者施能適彼意，亦不悋惜不生苦惱。』

「爾時，功德莊嚴王即捨王位與子吉意，以真信心剃除鬚髮，於佛法中出家修道。出家已，為增長善法故常勤精進，出家未久修得四禪四無量心及五神通。時吉意王以法治化，國無怨者，精進不廢供養世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，功德莊嚴王即捨王位與子吉意，以真信心剃除鬚髮，於佛法中出家修道。出家已，為增長善法故常勤精進，出家未久修得四禪四無量心及五神通。時吉意王以法治化，國無怨者，精進不廢供養世尊。」

佛復告速辯菩薩：「善男子！爾時功德莊嚴王者豈異人乎？莫造斯觀，即拘留孫如來是；爾時師子菩薩者，則我身是；爾時，師子進菩薩者，即虛空藏菩薩是。善男子！虛空藏菩薩當乎爾時，初於空中雨無量珍寶，以是因緣常名虛空藏。善男子！爾時王子吉意者，今彌勒菩薩是。爾時二萬王子於彼佛法中出家者，今與虛空藏菩薩來此眾中聽法者是。於彼佛法中先出家者，彼王內外眷屬及王子所化眾生，今現在十方行菩薩道。是故速辯！菩薩應常淨戒眾增長本願，以淨戒眾增長本願故，隨欲所作皆能成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告速辯菩薩：「善男子！爾時功德莊嚴王者豈異人乎？莫造斯觀，即拘留孫如來是；爾時師子菩薩者，則我身是；爾時，師子進菩薩者，即虛空藏菩薩是。善男子！虛空藏菩薩當乎爾時，初於空中雨無量珍寶，以是因緣常名虛空藏。善男子！爾時王子吉意者，今彌勒菩薩是。爾時二萬王子於彼佛法中出家者，今與虛空藏菩薩來此眾中聽法者是。於彼佛法中先出家者，彼王內外眷屬及王子所化眾生，今現在十方行菩薩道。是故速辯！菩薩應常淨戒眾增長本願，以淨戒眾增長本願故，隨欲所作皆能成辦。」

爾時，眾中有諸菩薩，渴仰欲見虛空藏神變之力：「虛空藏相貌云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有諸菩薩，渴仰欲見虛空藏神變之力：「虛空藏相貌云何？」

爾時，世尊知眾心所念，即告虛空藏菩薩言：「善男子！現汝神變虛空藏相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知眾心所念，即告虛空藏菩薩言：「善男子！現汝神變虛空藏相。」

爾時，虛空藏菩薩即入稱一切眾生意三昧，入已以此三昧力故，於此三千大千世界，妙寶莊嚴堂上虛空中，雨種種妙物，隨眾生所欲盡給足之。所謂須華雨華，須鬘、須香、須末香、須塗香、須繒蓋幢幡、須種種音樂、須嚴身之具瓔珞衣服、須餚饍飲食、須車乘翼從、須金銀琉璃頗梨車渠馬瑙真珠珊瑚，雨如是等種種珍寶隨意與之。有須法欲法樂法之者，於虛空中隨所樂聞，出眾法音悅可耳根。所謂契經、音合偈經、受記經、偈經、結可經、因緣經、雙句經、本生經、勝處經、方等經、未曾有經、大教勅法，須如是等經者，盡出應之。須譬喻者、須那羅等變音者、須巧言語音者、須種種雜音者、須甚深音者、須方便淺音者，須如是等音者，盡出應之。須聲聞乘度者，出四諦法音應之。須緣覺乘度者，出甚深十二因緣法音應之。須大乘度者，出六波羅蜜不退轉法音應之。又於空中出諸妙偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩即入稱一切眾生意三昧，入已以此三昧力故，於此三千大千世界，妙寶莊嚴堂上虛空中，雨種種妙物，隨眾生所欲盡給足之。所謂須華雨華，須鬘、須香、須末香、須塗香、須繒蓋幢幡、須種種音樂、須嚴身之具瓔珞衣服、須餚饍飲食、須車乘翼從、須金銀琉璃頗梨車渠馬瑙真珠珊瑚，雨如是等種種珍寶隨意與之。有須法欲法樂法之者，於虛空中隨所樂聞，出眾法音悅可耳根。所謂契經、音合偈經、受記經、偈經、結可經、因緣經、雙句經、本生經、勝處經、方等經、未曾有經、大教勅法，須如是等經者，盡出應之。須譬喻者、須那羅等變音者、須巧言語音者、須種種雜音者、須甚深音者、須方便淺音者，須如是等音者，盡出應之。須聲聞乘度者，出四諦法音應之。須緣覺乘度者，出甚深十二因緣法音應之。須大乘度者，出六波羅蜜不退轉法音應之。又於空中出諸妙偈曰：

「說諸法性， 如虛空等， 今說其門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說諸法性， 如虛空等， 今說其門，

眾咸諦聽。 如空無高， 亦無有下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾咸諦聽。 如空無高， 亦無有下，

以無高下， 亦無體性。 如空無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無高下， 亦無體性。 如空無生，

亦無有滅， 以無生滅， 性不敗壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有滅， 以無生滅， 性不敗壞。

如空無增， 亦無有減； 以無增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無增， 亦無有減； 以無增減，

同諸法相。 如空無明， 亦無有闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同諸法相。 如空無明， 亦無有闇，

以無明闇， 心性亦爾。 如日照空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無明闇， 心性亦爾。 如日照空，

亦無有喜， 不照不憂， 智者學爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有喜， 不照不憂， 智者學爾。

如雨鉾箭， 不傷於空， 行者修空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雨鉾箭， 不傷於空， 行者修空，

亦不可傷。 如空水潤， 無有喜悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不可傷。 如空水潤， 無有喜悅，

智者稱利， 亦無喜悅。 如空毀譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者稱利， 亦無喜悅。 如空毀譽，

無有分別， 智者毀譽， 亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有分別， 智者毀譽， 亦復如是。

如動大地， 空終不動， 智者無依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如動大地， 空終不動， 智者無依，

不動法性。 如乾大炭， 不燒虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動法性。 如乾大炭， 不燒虛空，

知煩惱者， 不為所燒。 如空常住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知煩惱者， 不為所燒。 如空常住，

無有敗壞， 諸法亦爾， 常住法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有敗壞， 諸法亦爾， 常住法界。

喻如虛空， 受一切色， 法界亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻如虛空， 受一切色， 法界亦爾，

受一切法。 如空非色， 相不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受一切法。 如空非色， 相不可見，

心性如是， 同空無相。 虛空假名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心性如是， 同空無相。 虛空假名，

無有形貌， 心意識然， 亦假名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有形貌， 心意識然， 亦假名說。

如空無邊， 終不可取， 大人智然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無邊， 終不可取， 大人智然，

與虛空等。 如鳥行空， 無有足跡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與虛空等。 如鳥行空， 無有足跡，

行菩提然， 行不可見。 身滅過去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩提然， 行不可見。 身滅過去，

如虛空等， 現在諸陰， 同虛空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空等， 現在諸陰， 同虛空相。

四大亦然， 同如虛空， 如三災後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大亦然， 同如虛空， 如三災後，

無諸異相。 一切眾生， 不能滿空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸異相。 一切眾生， 不能滿空，

凡夫如是， 五欲無滿。 若有聖智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫如是， 五欲無滿。 若有聖智，

知一切法， 彼足無求， 離婬貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法， 彼足無求， 離婬貪著。

如空廣大， 無有邊崖， 佛法亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空廣大， 無有邊崖， 佛法亦爾，

無有邊際。 知諸法性， 是佛法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有邊際。 知諸法性， 是佛法者，

彼不依物， 亦不捨物。 知物非物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不依物， 亦不捨物。 知物非物，

住於實際， 於物非物， 無有二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於實際， 於物非物， 無有二相。

以聲明空， 空性非聲， 無有音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聲明空， 空性非聲， 無有音聲，

是名為空。 佛雖說空， 終已無說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為空。 佛雖說空， 終已無說，

空性叵說， 是故名空。 如幻化夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空性叵說， 是故名空。 如幻化夢，

野馬影響， 諸佛說法， 皆悉如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野馬影響， 諸佛說法， 皆悉如是。

為導眾生， 說如是喻， 真淨之義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為導眾生， 說如是喻， 真淨之義，

更無譬喻。 諸法無相， 以相如說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無譬喻。 諸法無相， 以相如說，

相及無相， 法性俱無。 空相為相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相及無相， 法性俱無。 空相為相，

空亦無相， 體此相者， 是為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空亦無相， 體此相者， 是為菩薩。

無滯無礙， 無戲無動， 無始無終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無滯無礙， 無戲無動， 無始無終，

是為菩薩。 不離眾生， 非眾生數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為菩薩。 不離眾生， 非眾生數，

如眾生性， 是為菩薩。 喻如幻師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾生性， 是為菩薩。 喻如幻師，

殺眾幻人， 實無死者， 所度亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺眾幻人， 實無死者， 所度亦爾。

幻與眾生， 泥洹佛法， 知同一性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻與眾生， 泥洹佛法， 知同一性，

無性無相。 此大士得， 無漏空藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性無相。 此大士得， 無漏空藏，

充足一切， 不可窮盡。 昔殖眾德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充足一切， 不可窮盡。 昔殖眾德，

故獲斯藏， 不有貯聚， 乃能如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故獲斯藏， 不有貯聚， 乃能如是。

能知諸法， 因緣生者， 其藏無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知諸法， 因緣生者， 其藏無盡，

不可思議。 救世大仙， 說四無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議。 救世大仙， 說四無盡，

空及道心， 眾生佛行。 若財是寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空及道心， 眾生佛行。 若財是寶，

則可貯聚， 非寶無寶， 是以無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則可貯聚， 非寶無寶， 是以無盡。

究竟空法， 已盡無盡， 無盡不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟空法， 已盡無盡， 無盡不盡，

是謂無盡。 知此門者， 近於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是謂無盡。 知此門者， 近於菩提，

住此門故， 速成菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此門故， 速成菩提。」

以虛空藏菩薩神力故，於上空中雨如是等妙法及財，令三千大千世界一切眾生，得無量不可思議快樂所願具足。有患苦眾生蒙藥除愈，孤窮眾生得無量珍寶，繫閉眾生得開悟解脫，諸根不具者悉得具足，應被刑戮者空中雨諸化人而代受之，親愛久別悉得歡會，被憂煎眾生悉得無憂，墮三塗眾生蒙光觸身除一切苦身心快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以虛空藏菩薩神力故，於上空中雨如是等妙法及財，令三千大千世界一切眾生，得無量不可思議快樂所願具足。有患苦眾生蒙藥除愈，孤窮眾生得無量珍寶，繫閉眾生得開悟解脫，諸根不具者悉得具足，應被刑戮者空中雨諸化人而代受之，親愛久別悉得歡會，被憂煎眾生悉得無憂，墮三塗眾生蒙光觸身除一切苦身心快樂。

爾時，此三千大千世界中眾生各各飲食遊戲，五欲具足共相娛樂，或有行施作諸功德，一切眾生成就如是等樂，各作是言：「乃有此大士能施世樂，此虛空藏菩薩出世故。能施世間甘露，乃能常勤為與一切眾生樂無疲惓也。」虛空藏菩薩現如是等神變，悅可一切眾生性，示現菩薩神力。以財施法施攝眾生故，令無量阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，令無量菩薩得無生法忍。復令無量阿僧祇不可說不可說諸菩薩發勤精進故，得成就諸三昧門陀羅尼門，得遊戲神通門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此三千大千世界中眾生各各飲食遊戲，五欲具足共相娛樂，或有行施作諸功德，一切眾生成就如是等樂，各作是言：「乃有此大士能施世樂，此虛空藏菩薩出世故。能施世間甘露，乃能常勤為與一切眾生樂無疲惓也。」虛空藏菩薩現如是等神變，悅可一切眾生性，示現菩薩神力。以財施法施攝眾生故，令無量阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，令無量菩薩得無生法忍。復令無量阿僧祇不可說不可說諸菩薩發勤精進故，得成就諸三昧門陀羅尼門，得遊戲神通門。

爾時，生疑菩薩作是念：「此不可思議未曾有也。虛空藏菩薩但於娑婆世界，示現種種神足也？亦於他方世界現種種神足也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，生疑菩薩作是念：「此不可思議未曾有也。虛空藏菩薩但於娑婆世界，示現種種神足也？亦於他方世界現種種神足也？」

爾時，虛空藏菩薩知生疑菩薩心所念，即放身光，以此光明力故普照十方無量無邊諸佛世界。爾時，生疑菩薩及餘菩薩，皆見虛空藏以神變力於十方無量無邊不可思議諸佛世界應化眾生，亦如此娑婆世界等無有異，一切聲聞辟支佛所不能為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩知生疑菩薩心所念，即放身光，以此光明力故普照十方無量無邊諸佛世界。爾時，生疑菩薩及餘菩薩，皆見虛空藏以神變力於十方無量無邊不可思議諸佛世界應化眾生，亦如此娑婆世界等無有異，一切聲聞辟支佛所不能為。

生疑菩薩見如是神變已，疑網即除，合掌禮虛空藏菩薩，而作是言：「希有大士！乃能安此無盡之藏在虛空中，普雨充足無量世界而猶不盡，大士有安此藏在於空中其已久如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生疑菩薩見如是神變已，疑網即除，合掌禮虛空藏菩薩，而作是言：「希有大士！乃能安此無盡之藏在虛空中，普雨充足無量世界而猶不盡，大士有安此藏在於空中其已久如。」

虛空藏言：「善男子！自我發阿耨多羅三藐三菩提心已來，常有此藏在於空中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！自我發阿耨多羅三藐三菩提心已來，常有此藏在於空中。」

生疑菩薩又問：「大士！發阿耨多羅三藐三菩提心已來幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生疑菩薩又問：「大士！發阿耨多羅三藐三菩提心已來幾時？」

虛空藏答言：「世尊當知，汝可問之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「世尊當知，汝可問之。」

生疑菩薩即白佛言：「世尊！虛空藏菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已來，為經幾時？唯願說之除我等疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生疑菩薩即白佛言：「世尊！虛空藏菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已來，為經幾時？唯願說之除我等疑。」

佛告生疑菩薩言：「善男子！此事久遠甚深難知。若當說之，令諸天人皆生疑惑不信佛語，以不信故得無量罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告生疑菩薩言：「善男子！此事久遠甚深難知。若當說之，令諸天人皆生疑惑不信佛語，以不信故得無量罪。」

生疑菩薩復白佛言：「世尊！唯願說之。若有久殖善根者必當信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生疑菩薩復白佛言：「世尊！唯願說之。若有久殖善根者必當信受。」

佛告生疑菩薩：「善男子！汝已慇懃欲聞，豈得不說！諦聽，諦聽！善思念之。吾當為汝分別解說，為堅固善根久殖德本者生喜悅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告生疑菩薩：「善男子！汝已慇懃欲聞，豈得不說！諦聽，諦聽！善思念之。吾當為汝分別解說，為堅固善根久殖德本者生喜悅故。

「善男子！喻如一恒河沙數等諸恒河沙，以此諸恒河沙一沙為一佛土。末爾所佛土盡為微塵聚著一處，有一長壽之人於此塵聚中百劫乃取一塵，盡此塵數，欲知虛空藏菩薩發心已來劫數，復過於此，非算數所知。善男子！當以此比知虛空藏發心久近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！喻如一恒河沙數等諸恒河沙，以此諸恒河沙一沙為一佛土。末爾所佛土盡為微塵聚著一處，有一長壽之人於此塵聚中百劫乃取一塵，盡此塵數，欲知虛空藏菩薩發心已來劫數，復過於此，非算數所知。善男子！當以此比知虛空藏發心久近。

「善男子！乃往過去過恒河沙數等諸恒河沙，以此諸恒河沙一沙為一佛土。末爾所佛土盡為微塵，復過是數百千萬劫，爾時有佛，號曰淨一切願威德勝王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼世界名曰現無量諸佛剎土，劫名眾寶莊嚴。彼世界，何故名曰現無量諸佛剎土？善男子！以彼剎土真淨故，能現十方諸佛剎土，喻如無翳淨月現於清水。善男子！以是因緣故，十方無量阿僧祇諸佛剎土，及彼諸佛并師子座，眾生所作皆現彼國，是故彼世界名為現無量剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往過去過恒河沙數等諸恒河沙，以此諸恒河沙一沙為一佛土。末爾所佛土盡為微塵，復過是數百千萬劫，爾時有佛，號曰淨一切願威德勝王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼世界名曰現無量諸佛剎土，劫名眾寶莊嚴。彼世界，何故名曰現無量諸佛剎土？善男子！以彼剎土真淨故，能現十方諸佛剎土，喻如無翳淨月現於清水。善男子！以是因緣故，十方無量阿僧祇諸佛剎土，及彼諸佛并師子座，眾生所作皆現彼國，是故彼世界名為現無量剎土。

「彼世界與百億三千大千世界等，廣博嚴淨豐樂安隱天人熾盛，地平如掌，無有丘陵塠阜穢惡不淨，多諸珍寶，間錯而成端嚴可樂。懸諸繒綵、幢幡、華蓋莊嚴，燒栴檀、沈水、眾妙雜香，以雜色劫波育張施其上，眾寶妙華以布其地。在在處處，生寶華樹、果樹、衣樹、瓔珞樹、伎樂樹、寶器樹、香樹、燈樹、藥樹等，普以莊嚴。以界八道平正分明，真珠瓔珞寶網莊嚴，觀者無厭。彼世界中不假日月光明，以諸燈樹及摩尼樹而以照明，無有晝夜，唯以寶華開合知有時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼世界與百億三千大千世界等，廣博嚴淨豐樂安隱天人熾盛，地平如掌，無有丘陵塠阜穢惡不淨，多諸珍寶，間錯而成端嚴可樂。懸諸繒綵、幢幡、華蓋莊嚴，燒栴檀、沈水、眾妙雜香，以雜色劫波育張施其上，眾寶妙華以布其地。在在處處，生寶華樹、果樹、衣樹、瓔珞樹、伎樂樹、寶器樹、香樹、燈樹、藥樹等，普以莊嚴。以界八道平正分明，真珠瓔珞寶網莊嚴，觀者無厭。彼世界中不假日月光明，以諸燈樹及摩尼樹而以照明，無有晝夜，唯以寶華開合知有時節。

「彼世中眾生，無盲瞎僂躄、痤短跛蹇、形體不具、顏貌醜惡污面睞眼，無有如是等醜惡眾生，一切眾生皆成就三十二相，莊嚴其身。彼世界中乃無三塗八難諸惡名字，亦不聞外道異學音聲。彼世界眾生皆必定於阿耨多羅三藐三菩提，亦無聲聞辟支佛名。彼佛純說諸菩薩乘，彼世界中無女人及胎產者，一切眾生結加趺坐自然化生，無老病名盡彼壽命。命終之後，生餘清淨佛土，或還生本土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼世中眾生，無盲瞎僂躄、痤短跛蹇、形體不具、顏貌醜惡污面睞眼，無有如是等醜惡眾生，一切眾生皆成就三十二相，莊嚴其身。彼世界中乃無三塗八難諸惡名字，亦不聞外道異學音聲。彼世界眾生皆必定於阿耨多羅三藐三菩提，亦無聲聞辟支佛名。彼佛純說諸菩薩乘，彼世界中無女人及胎產者，一切眾生結加趺坐自然化生，無老病名盡彼壽命。命終之後，生餘清淨佛土，或還生本土。

「善男子！彼土成就如是無量無邊不可思議功德，我若一劫若減一劫，說彼功德終不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼土成就如是無量無邊不可思議功德，我若一劫若減一劫，說彼功德終不能盡。

「善男子！爾時現無量諸佛剎土中有一轉輪聖王，名曰眾天灌頂，典領三千大千世界，於諸佛所久殖德本，利根慧猛威德成就。灌頂聖王有三萬六千子，皆於蓮華中化生，皆於過去諸佛所久殖善根。爾時，淨一切願威德勝王如來，與諸天世人大眾恭敬圍繞，遊於眾天灌頂聖王住處，諸菩薩眾無量無數，非算師及算師弟子所能算知。彼佛壽命百千劫，劫數長短如此賢劫。彼世界眾生，經爾所劫謂如一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時現無量諸佛剎土中有一轉輪聖王，名曰眾天灌頂，典領三千大千世界，於諸佛所久殖德本，利根慧猛威德成就。灌頂聖王有三萬六千子，皆於蓮華中化生，皆於過去諸佛所久殖善根。爾時，淨一切願威德勝王如來，與諸天世人大眾恭敬圍繞，遊於眾天灌頂聖王住處，諸菩薩眾無量無數，非算師及算師弟子所能算知。彼佛壽命百千劫，劫數長短如此賢劫。彼世界眾生，經爾所劫謂如一劫。

「爾時，眾天灌頂聖王請淨一切願威德勝王如來及菩薩僧，四十中劫——劫數長短如此中劫——供養適意餚饍飲食，衣服臥具，房舍臺觀，園林浴池，如是等種種所須之物，而以供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，眾天灌頂聖王請淨一切願威德勝王如來及菩薩僧，四十中劫——劫數長短如此中劫——供養適意餚饍飲食，衣服臥具，房舍臺觀，園林浴池，如是等種種所須之物，而以供養。

「爾時，眾天灌頂聖王為供養佛故，莊嚴一小千世界以為妙堂，純以琉璃寶莊嚴其地，周匝垣墻眾寶合成，以赤栴檀及憂陀羅婆羅栴檀為柱，以車𤦲寶為櫨欂，間錯此堂，以如是等莊嚴合成甚可愛樂。世尊中食後從三昧起，在此堂中為諸大眾講說妙法。復莊嚴一堂與一四天下等，欲令如來及菩薩僧於其中食，日日所用食直珍寶如大山𧂐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，眾天灌頂聖王為供養佛故，莊嚴一小千世界以為妙堂，純以琉璃寶莊嚴其地，周匝垣墻眾寶合成，以赤栴檀及憂陀羅婆羅栴檀為柱，以車𤦲寶為櫨欂，間錯此堂，以如是等莊嚴合成甚可愛樂。世尊中食後從三昧起，在此堂中為諸大眾講說妙法。復莊嚴一堂與一四天下等，欲令如來及菩薩僧於其中食，日日所用食直珍寶如大山𧂐。

「善男子！爾時，眾天灌頂轉輪聖王於四十中劫常專一念，未曾放逸不作餘事，常以一切樂具供養如來及菩薩僧。於爾所時所作功德，亦不發願有所志求。過四十中劫，於最後日，以無價三衣供奉如來諸菩薩僧，各施一衣。當乎爾日，世尊中後為諸大眾廣說妙法。於時眾天灌頂聖王侍從圍遶，為聽法故往詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，眾天灌頂轉輪聖王於四十中劫常專一念，未曾放逸不作餘事，常以一切樂具供養如來及菩薩僧。於爾所時所作功德，亦不發願有所志求。過四十中劫，於最後日，以無價三衣供奉如來諸菩薩僧，各施一衣。當乎爾日，世尊中後為諸大眾廣說妙法。於時眾天灌頂聖王侍從圍遶，為聽法故往詣佛所。

「爾時，世尊知彼聖王功德淳淑堪任有用。於時世尊及眾天灌頂轉輪聖王等，七日七夜都無食想，處師子座身不傾動說大乘經，名攝菩薩淨行不退轉輪方便。世尊說如是法，為欲令盡受持不忘失故。灌頂聖王於七日七夜心不分散，從佛聞法歡喜踊躍其心悅豫，從座而起，頂禮佛足右繞七匝，繞七匝已右膝著地，合掌向佛深心淳至，發阿耨多羅三藐三菩提心已。即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊知彼聖王功德淳淑堪任有用。於時世尊及眾天灌頂轉輪聖王等，七日七夜都無食想，處師子座身不傾動說大乘經，名攝菩薩淨行不退轉輪方便。世尊說如是法，為欲令盡受持不忘失故。灌頂聖王於七日七夜心不分散，從佛聞法歡喜踊躍其心悅豫，從座而起，頂禮佛足右繞七匝，繞七匝已右膝著地，合掌向佛深心淳至，發阿耨多羅三藐三菩提心已。即說偈言：

「『我發無上心， 請召諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我發無上心， 請召諸群生，

無救者作救， 冥世開大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無救者作救， 冥世開大明。

非為一法行， 非為供一佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非為一法行， 非為供一佛，

非為一眾生， 願度無餘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非為一眾生， 願度無餘故。

生老病死苦， 眾惱所逼者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死苦， 眾惱所逼者，

一切莫憂懼， 我誓要當度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莫憂懼， 我誓要當度。

欲瞋癡慢覆， 失道造諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲瞋癡慢覆， 失道造諸惡，

正斷邪惡業， 導至無畏城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正斷邪惡業， 導至無畏城。

墮三塗眾生， 難處受眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮三塗眾生， 難處受眾苦，

強志莫憂懼， 我生施無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 強志莫憂懼， 我生施無畏。

無明癡所翳， 不識解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明癡所翳， 不識解脫門，

我為然法炬， 得明至涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為然法炬， 得明至涅槃。

為四流所漂， 沈溺不得邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為四流所漂， 沈溺不得邊，

為造勝法船， 令度諸有流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為造勝法船， 令度諸有流。

處生死飢饉， 食先甘業盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處生死飢饉， 食先甘業盡，

我為作導師， 當令至安樂。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為作導師， 當令至安樂。』」

佛告生疑菩薩言：「善男子！爾時灌頂聖王說此偈已，彼佛世界即六變振動光明遍照。於時聖王發道心已，即得菩薩三昧名曰不退菩提心。以得此三昧力故，常得見諸佛無礙，乃至夢中一切煩惱不為作患。自是已後其心不與嫉妬共俱，不與破戒俱，不與瞋恚俱，不與懈怠俱，不與散亂俱，其心不與愚癡等俱。彼灌頂聖王盡其形壽常給侍世尊左右，為聞法故，又常教化三萬六千子令發阿耨多羅三藐三菩提心，亦復教化餘無量無邊眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告生疑菩薩言：「善男子！爾時灌頂聖王說此偈已，彼佛世界即六變振動光明遍照。於時聖王發道心已，即得菩薩三昧名曰不退菩提心。以得此三昧力故，常得見諸佛無礙，乃至夢中一切煩惱不為作患。自是已後其心不與嫉妬共俱，不與破戒俱，不與瞋恚俱，不與懈怠俱，不與散亂俱，其心不與愚癡等俱。彼灌頂聖王盡其形壽常給侍世尊左右，為聞法故，又常教化三萬六千子令發阿耨多羅三藐三菩提心，亦復教化餘無量無邊眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！爾時眾天灌頂轉輪聖王者，豈異人乎？莫造斯觀，即今虛空藏菩薩是也。爾時彼諸王子及諸大眾，教令發阿耨多羅三藐三菩提心者，我今即見在此會中大力精進大智慧諸菩薩摩訶薩聽法者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時眾天灌頂轉輪聖王者，豈異人乎？莫造斯觀，即今虛空藏菩薩是也。爾時彼諸王子及諸大眾，教令發阿耨多羅三藐三菩提心者，我今即見在此會中大力精進大智慧諸菩薩摩訶薩聽法者是也。

「善男子！虛空藏菩薩發心已來，經如是無量阿僧祇劫行菩薩道。此虛空藏菩薩從發心已來，未曾失菩提心、未曾胎產，常值諸佛聽法供養眾僧，於諸佛所受持正法，攝取為首未曾失念，能善分別成就遍行。初發心已得甚深難解菩薩初地能行諸施，成就大悲得無戲論，無有厭惓發勤精進，學一切諸論知一切世法，成就慚愧得堅固念力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！虛空藏菩薩發心已來，經如是無量阿僧祇劫行菩薩道。此虛空藏菩薩從發心已來，未曾失菩提心、未曾胎產，常值諸佛聽法供養眾僧，於諸佛所受持正法，攝取為首未曾失念，能善分別成就遍行。初發心已得甚深難解菩薩初地能行諸施，成就大悲得無戲論，無有厭惓發勤精進，學一切諸論知一切世法，成就慚愧得堅固念力。

「此菩薩住於初地，於無量阿僧祇不可稱、不可量、不可思議、不可說、不可說諸劫，能淨淳至具足行檀波羅蜜。於諸眾生常行大慈，勤修攝法一切波羅蜜及諸助道法，成就欲進不放逸等，皆隨順檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩住於初地，於無量阿僧祇不可稱、不可量、不可思議、不可說、不可說諸劫，能淨淳至具足行檀波羅蜜。於諸眾生常行大慈，勤修攝法一切波羅蜜及諸助道法，成就欲進不放逸等，皆隨順檀波羅蜜。

「是菩薩住於初地，常勤給侍供養諸佛，勤求方便教化眾生、淨佛國土。住於初地，得入一切地智慧光明而不過初地，然後乃成就無量功德智慧資糧，得如來力持不退神通，已離諸地障礙。而從初地入菩薩第二地，住無量阿僧祇劫淨於二地，修尸羅波羅蜜乃至十地，為一一眾生所經劫數亦復如是。於一一地中過無量阿僧祇劫成就菩薩行，為諸眾生現作佛事，而不捨菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住於初地，常勤給侍供養諸佛，勤求方便教化眾生、淨佛國土。住於初地，得入一切地智慧光明而不過初地，然後乃成就無量功德智慧資糧，得如來力持不退神通，已離諸地障礙。而從初地入菩薩第二地，住無量阿僧祇劫淨於二地，修尸羅波羅蜜乃至十地，為一一眾生所經劫數亦復如是。於一一地中過無量阿僧祇劫成就菩薩行，為諸眾生現作佛事，而不捨菩薩所行。

「善男子！少有菩薩能行如是甚深不思議殊勝不散亂淳至勤修進行，如此虛空藏菩薩所行成就者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！少有菩薩能行如是甚深不思議殊勝不散亂淳至勤修進行，如此虛空藏菩薩所行成就者。」

爾時，生疑菩薩問虛空藏菩薩言：「希有，善男子！乃能如是發弘誓願，於此大乘久住生死無疲惓耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，生疑菩薩問虛空藏菩薩言：「希有，善男子！乃能如是發弘誓願，於此大乘久住生死無疲惓耶？」

虛空藏答言：「善男子！此大地運載諸山河、石壁、樹木、叢林、一切藥草、百穀、苗稼，及諸眾生，有疲惓不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏答言：「善男子！此大地運載諸山河、石壁、樹木、叢林、一切藥草、百穀、苗稼，及諸眾生，有疲惓不？」

答言：「不也。大士！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。大士！」

虛空藏言：「善男子！諸菩薩心亦如大地。淳至成就故行菩薩行無有疲惓亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏言：「善男子！諸菩薩心亦如大地。淳至成就故行菩薩行無有疲惓亦復如是。」

虛空藏復言：「善男子！如此大地住於水上，此水持地無有疲惓。諸菩薩心亦如大水，以大悲力故教化眾生無有疲惓亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏復言：「善男子！如此大地住於水上，此水持地無有疲惓。諸菩薩心亦如大水，以大悲力故教化眾生無有疲惓亦復如是。」

虛空藏復言：「善男子！如此大水住於風上，此風持水無有疲惓。諸菩薩心亦如大風，以大方便力故，淨佛世界無有疲惓亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏復言：「善男子！如此大水住於風上，此風持水無有疲惓。諸菩薩心亦如大風，以大方便力故，淨佛世界無有疲惓亦復如是。」

虛空藏復言：「善男子！喻如大風住於空上無所依止，此空持風無所障礙無有疲惓。諸菩薩心亦如風空，以般若波羅蜜力故，集一切佛法無有懈廢疲惓亦復如是。所以者何？菩薩知一切法相，所以成就無生質，無作者無受者，因緣合成故而有所作。所作諸法亦無有實，本際空故本際離故實無成就，自性空故無生無滅，知一切諸法性相如是，故不見有法可生疲厭及疲厭者。所以者何？菩薩知一切法無二故，知生死性與涅槃性等，知涅槃性與一切法性等，知一切法性與無性等故，亦不恃不著。知一切諸法過去際未來際無自性，以定力故，誓願力故，不起於定而能現一切所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏復言：「善男子！喻如大風住於空上無所依止，此空持風無所障礙無有疲惓。諸菩薩心亦如風空，以般若波羅蜜力故，集一切佛法無有懈廢疲惓亦復如是。所以者何？菩薩知一切法相，所以成就無生質，無作者無受者，因緣合成故而有所作。所作諸法亦無有實，本際空故本際離故實無成就，自性空故無生無滅，知一切諸法性相如是，故不見有法可生疲厭及疲厭者。所以者何？菩薩知一切法無二故，知生死性與涅槃性等，知涅槃性與一切法性等，知一切法性與無性等故，亦不恃不著。知一切諸法過去際未來際無自性，以定力故，誓願力故，不起於定而能現一切所作。」

爾時，生疑菩薩問虛空藏菩薩言：「唯願大士說諸菩薩三昧行業。何謂三昧？何謂行三昧業者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，生疑菩薩問虛空藏菩薩言：「唯願大士說諸菩薩三昧行業。何謂三昧？何謂行三昧業者？」

虛空藏菩薩答生疑菩薩言：「善男子！有八萬四千種諸三昧門，此諸三昧門能總攝一切諸餘三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩答生疑菩薩言：「善男子！有八萬四千種諸三昧門，此諸三昧門能總攝一切諸餘三昧。

「何等是八萬四千三昧門？善男子！菩薩有三昧名曰不忘菩提心，能成就不散亂行。有三昧名曰降伏，能淨淳至。有三昧名曰不顯行，能究竟成就不退所作。有三昧名曰不依，能增進成就畢竟。有三昧名曰無垢，能成就白心。有三昧名曰照耀，能開示善法。有三昧名曰真淨，能迴一切魔行。有三昧名曰踊出，終不為外道諸論之所降伏。有三昧名曰捨離，能調伏一切諸煩惱結。有三昧名迴伏，能令一切入真實道。有三昧名曰轉進，能離聲聞辟支佛地。有三昧名曰樂遊，能不厭生死。有三昧名曰趣向，能從一地至一地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等是八萬四千三昧門？善男子！菩薩有三昧名曰不忘菩提心，能成就不散亂行。有三昧名曰降伏，能淨淳至。有三昧名曰不顯行，能究竟成就不退所作。有三昧名曰不依，能增進成就畢竟。有三昧名曰無垢，能成就白心。有三昧名曰照耀，能開示善法。有三昧名曰真淨，能迴一切魔行。有三昧名曰踊出，終不為外道諸論之所降伏。有三昧名曰捨離，能調伏一切諸煩惱結。有三昧名迴伏，能令一切入真實道。有三昧名曰轉進，能離聲聞辟支佛地。有三昧名曰樂遊，能不厭生死。有三昧名曰趣向，能從一地至一地故。

「有三昧名曰怡懌，能成就悅可大眾故。有三昧名無礙光，能於一切眾生成就等心。有三昧名曰知所作，能順一切所作不逆故。有三昧名曰師子相，能成就大眾無所畏。有三昧名曰心勇，能降伏四魔。有三昧名曰蓮華莊嚴，能成就不染世法。有三昧名曰光莊嚴，能普照諸佛世界。有三昧名曰清涼，能斷離憎愛故。有三昧名曰幢相，能成就一切佛法光明故。有三昧名曰炬王，能成就大智慧光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三昧名曰怡懌，能成就悅可大眾故。有三昧名無礙光，能於一切眾生成就等心。有三昧名曰知所作，能順一切所作不逆故。有三昧名曰師子相，能成就大眾無所畏。有三昧名曰心勇，能降伏四魔。有三昧名曰蓮華莊嚴，能成就不染世法。有三昧名曰光莊嚴，能普照諸佛世界。有三昧名曰清涼，能斷離憎愛故。有三昧名曰幢相，能成就一切佛法光明故。有三昧名曰炬王，能成就大智慧光明。

「有三昧名曰日光，能成就斷除無明闇冥。有三昧名曰集德，能成就辭辯無盡。有三昧名曰那羅延，能成就金剛身。有三昧名曰堅固，能成就不掉動心。有三昧名曰彌樓幢，能成就不見頂相。有三昧名曰堅自在，能成就度本願。有三昧名曰金剛士，能成就不退諸通。有三昧名曰金剛場，能成就昇於道場。有三昧名曰喻如金剛，善能鑑徹一切諸法。有三昧名曰行王，能觀一切眾生心行。有三昧名曰慧王，能成就勝智，知諸根滿足、未滿足者。有三昧名曰隨類，能成就隨眾生性而為說法。有三昧名曰修一切諸身，能成就法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三昧名曰日光，能成就斷除無明闇冥。有三昧名曰集德，能成就辭辯無盡。有三昧名曰那羅延，能成就金剛身。有三昧名曰堅固，能成就不掉動心。有三昧名曰彌樓幢，能成就不見頂相。有三昧名曰堅自在，能成就度本願。有三昧名曰金剛士，能成就不退諸通。有三昧名曰金剛場，能成就昇於道場。有三昧名曰喻如金剛，善能鑑徹一切諸法。有三昧名曰行王，能觀一切眾生心行。有三昧名曰慧王，能成就勝智，知諸根滿足、未滿足者。有三昧名曰隨類，能成就隨眾生性而為說法。有三昧名曰修一切諸身，能成就法身。

「有三昧名曰不眴，能得成就無礙見見諸如來。有三昧名曰無諍，能得分別一切因緣。有三昧名曰無垢輪，能得成就轉妙法輪。有三昧名曰電光，能得覺諸法因緣。有三昧名曰善分別，能知諸界盡同一界。有三昧名曰莊嚴王，能得成就相好。有三昧名曰隨解王，能以一音報於一切。有三昧名曰不分別法界，能知一切三昧同一三昧。有三昧名曰堅固，能得不退於諸法性。有三昧名曰不可壞，能知諸法同於法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三昧名曰不眴，能得成就無礙見見諸如來。有三昧名曰無諍，能得分別一切因緣。有三昧名曰無垢輪，能得成就轉妙法輪。有三昧名曰電光，能得覺諸法因緣。有三昧名曰善分別，能知諸界盡同一界。有三昧名曰莊嚴王，能得成就相好。有三昧名曰隨解王，能以一音報於一切。有三昧名曰不分別法界，能知一切三昧同一三昧。有三昧名曰堅固，能得不退於諸法性。有三昧名曰不可壞，能知諸法同於法性。

「有三昧名曰無終，能知本際非際。有三昧名曰無作，能成就如如無有變易。有三昧名曰無動，能知諸法平等如虛空。有三昧名曰淨住，能得成就諸波羅蜜。有三昧名曰善攝，能成就四攝法。有三昧名曰等行，能得成就四梵行。有三昧名曰無礙觀，能得成就諸助道法。有三昧名曰海印，能得總持諸佛所說。有三昧名曰空，能斷一切諸見。有三昧名曰無相，能斷一切諸覺。有三昧名曰無願，能得淨成就一切諸願。有三昧名曰決了，能得成就無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三昧名曰無終，能知本際非際。有三昧名曰無作，能成就如如無有變易。有三昧名曰無動，能知諸法平等如虛空。有三昧名曰淨住，能得成就諸波羅蜜。有三昧名曰善攝，能成就四攝法。有三昧名曰等行，能得成就四梵行。有三昧名曰無礙觀，能得成就諸助道法。有三昧名曰海印，能得總持諸佛所說。有三昧名曰空，能斷一切諸見。有三昧名曰無相，能斷一切諸覺。有三昧名曰無願，能得淨成就一切諸願。有三昧名曰決了，能得成就無生法忍。

「有三昧名曰不脫，能得成就不失所聞法。有三昧名曰無翳，能以善說悅可眾生。有三昧名曰得豐，能得成就寶手。有三昧名曰法雲，能雨一切法門。有三昧名曰寶莊嚴，能得成就不斷三寶勝種。有三昧名曰無比，能成就智所作業。有三昧名曰虛空門，能得離一切障礙。有三昧名曰智印，能得遍知一切諸法。有三昧名曰見現在諸佛，能得成就諸如來功德。有三昧名曰選擇寂靜如意，能得成就離於本際。有三昧名曰分別一相法門，能得成就於未來世說一相法門。有三昧名曰了知一切法平等性，能得成就解了一切經書。有三昧名曰集諸功德，能得潤益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三昧名曰不脫，能得成就不失所聞法。有三昧名曰無翳，能以善說悅可眾生。有三昧名曰得豐，能得成就寶手。有三昧名曰法雲，能雨一切法門。有三昧名曰寶莊嚴，能得成就不斷三寶勝種。有三昧名曰無比，能成就智所作業。有三昧名曰虛空門，能得離一切障礙。有三昧名曰智印，能得遍知一切諸法。有三昧名曰見現在諸佛，能得成就諸如來功德。有三昧名曰選擇寂靜如意，能得成就離於本際。有三昧名曰分別一相法門，能得成就於未來世說一相法門。有三昧名曰了知一切法平等性，能得成就解了一切經書。有三昧名曰集諸功德，能得潤益一切眾生。

「有三昧名曰遊戲神通，能得成就不思議解脫。有三昧名曰自覺，能入如來祕密之藏。有三昧名曰首楞嚴，能於菩薩地中乃至示大涅槃。有三昧名曰遍至，能得成就在在現生。有三昧名曰灌頂王，能得成就菩薩所行無餘。有三昧名曰無勝，能得成就如來十力。有三昧名曰無盡，能得成就四無所畏。有三昧名曰無等，能得成就佛不共法。有三昧名曰願王，能得成就諸所聞法，自利利彼功不唐捐。有三昧名曰善入無垢印，能現前覺了一切佛法。有三昧名曰善知覺，能得成就薩婆若智無有遺餘。有三昧名曰盡無邊，能得成就一切佛事受行無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三昧名曰遊戲神通，能得成就不思議解脫。有三昧名曰自覺，能入如來祕密之藏。有三昧名曰首楞嚴，能於菩薩地中乃至示大涅槃。有三昧名曰遍至，能得成就在在現生。有三昧名曰灌頂王，能得成就菩薩所行無餘。有三昧名曰無勝，能得成就如來十力。有三昧名曰無盡，能得成就四無所畏。有三昧名曰無等，能得成就佛不共法。有三昧名曰願王，能得成就諸所聞法，自利利彼功不唐捐。有三昧名曰善入無垢印，能現前覺了一切佛法。有三昧名曰善知覺，能得成就薩婆若智無有遺餘。有三昧名曰盡無邊，能得成就一切佛事受行無餘。

「善男子！此謂八萬四千三昧門。以此等為首，菩薩坐道場時，便得八萬四千諸三昧門，一一三昧，以無量阿僧祇百千萬億三昧以為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此謂八萬四千三昧門。以此等為首，菩薩坐道場時，便得八萬四千諸三昧門，一一三昧，以無量阿僧祇百千萬億三昧以為眷屬。

「善男子！是諸三昧能知八萬四千種眾生諸所行法，亦能顯現八萬四千法聚。善男子！是為略說諸菩薩行，及諸佛法藏少分，而諸菩薩行無量無邊，諸佛法藏不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是諸三昧能知八萬四千種眾生諸所行法，亦能顯現八萬四千法聚。善男子！是為略說諸菩薩行，及諸佛法藏少分，而諸菩薩行無量無邊，諸佛法藏不可思議。」

爾時，虛空藏菩薩說是法時，有萬六千菩薩得柔順忍，無量三昧而現在前；復有八萬四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩說是法時，有萬六千菩薩得柔順忍，無量三昧而現在前；復有八萬四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，世尊讚虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！快說是諸三昧法門，善說如來勝智，如汝自身證行此法不從他得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！快說是諸三昧法門，善說如來勝智，如汝自身證行此法不從他得。」

爾時，生疑菩薩合掌白虛空藏言：「希有，大士！乃能成就如是不可思議功德，不從他聞，而能入於如來勝智行處，我亦願樂欲令一切眾生得此不可思議法如來行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，生疑菩薩合掌白虛空藏言：「希有，大士！乃能成就如是不可思議功德，不從他聞，而能入於如來勝智行處，我亦願樂欲令一切眾生得此不可思議法如來行處。」

爾時，大德舍利弗問生疑菩薩言：「善男子！誰為汝作此生疑名也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德舍利弗問生疑菩薩言：「善男子！誰為汝作此生疑名也？」

生疑菩薩答舍利弗言：「菩提心為我作此生疑名。所以然者？若不發菩提心，於佛法中終不生疑。其有發阿耨多羅三藐三菩提心者，其人於一切佛法則生疑惑，為欲現知明了一切佛法故。譬如灌頂剎利王最大太子成就王相，應作國主，次父之後應紹王位。是故，其子每常諮問治國之法：『我當云何監領國事？』大德舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心者，次如來後亦應紹繼無上法王尊位，亦常思惟諮問一切智相應之法，我等應當云何持無上法王法也？是故亦於一切佛法每常生疑。大德舍利弗！當知以此因緣由菩提心故立此生疑名也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生疑菩薩答舍利弗言：「菩提心為我作此生疑名。所以然者？若不發菩提心，於佛法中終不生疑。其有發阿耨多羅三藐三菩提心者，其人於一切佛法則生疑惑，為欲現知明了一切佛法故。譬如灌頂剎利王最大太子成就王相，應作國主，次父之後應紹王位。是故，其子每常諮問治國之法：『我當云何監領國事？』大德舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心者，次如來後亦應紹繼無上法王尊位，亦常思惟諮問一切智相應之法，我等應當云何持無上法王法也？是故亦於一切佛法每常生疑。大德舍利弗！當知以此因緣由菩提心故立此生疑名也。」

生疑菩薩復語舍利弗言：「大德！我從昔來不憶值諸佛菩薩及善知識未曾不問諸佛妙法。是故，我真名生疑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生疑菩薩復語舍利弗言：「大德！我從昔來不憶值諸佛菩薩及善知識未曾不問諸佛妙法。是故，我真名生疑也。」