大方等大集經卷第十五北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第十五北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩品第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩品第八之二

佛復告虛空藏言：「善男子！何謂菩薩行功德與虛空等者？若菩薩聞佛無量法廣大如虛空故，發薩婆若心彼作是念：『如薩婆若無量，佛無量、自在覺無量。於如是無量中，生無量欲精進不放逸行，為佛道故當行無量菩薩所行之法。所以者何？如諸佛無量功德莊嚴身故，我亦為莊嚴其身，應成就無量善根。如諸佛無量功德，莊嚴口、莊嚴意、莊嚴道場莊嚴佛土故，我亦當莊嚴口、意、道場、佛土；應成就無量善根，我當教化無量眾生；為成就善根，我於無量生死中，為成就善根故不生厭惓。諸佛世尊，有無量國土、無量智慧、無量神通。彼諸眾生，無量行、無量心、無量諸根差別，於生死中受無量苦惱聚，起諸煩惱。我為入無量諸佛法，為捨無量眾生所行諸根生死苦惱聚故，成就無量善根。』菩薩以如是正觀之心，所作功德與諸波羅蜜相應，與四攝法相應，與四無量心相應，與助菩提法相應，成就眾生受持正法，恭敬供養諸佛世尊，及淨菩薩所行相應法。如是等所作無量功德與虛空等，以眾生性無量故、佛智慧無量故、法界無量故，所修亦無量。如虛空眾生性，佛智慧法界無處不至，一切眾生皆得蒙益。菩薩所作功德亦復如是，至一切處利益眾生，以無依著故，以願方便力故。善男子！菩薩能如是行功德與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告虛空藏言：「善男子！何謂菩薩行功德與虛空等者？若菩薩聞佛無量法廣大如虛空故，發薩婆若心彼作是念：『如薩婆若無量，佛無量、自在覺無量。於如是無量中，生無量欲精進不放逸行，為佛道故當行無量菩薩所行之法。所以者何？如諸佛無量功德莊嚴身故，我亦為莊嚴其身，應成就無量善根。如諸佛無量功德，莊嚴口、莊嚴意、莊嚴道場莊嚴佛土故，我亦當莊嚴口、意、道場、佛土；應成就無量善根，我當教化無量眾生；為成就善根，我於無量生死中，為成就善根故不生厭惓。諸佛世尊，有無量國土、無量智慧、無量神通。彼諸眾生，無量行、無量心、無量諸根差別，於生死中受無量苦惱聚，起諸煩惱。我為入無量諸佛法，為捨無量眾生所行諸根生死苦惱聚故，成就無量善根。』菩薩以如是正觀之心，所作功德與諸波羅蜜相應，與四攝法相應，與四無量心相應，與助菩提法相應，成就眾生受持正法，恭敬供養諸佛世尊，及淨菩薩所行相應法。如是等所作無量功德與虛空等，以眾生性無量故、佛智慧無量故、法界無量故，所修亦無量。如虛空眾生性，佛智慧法界無處不至，一切眾生皆得蒙益。菩薩所作功德亦復如是，至一切處利益眾生，以無依著故，以願方便力故。善男子！菩薩能如是行功德與虛空等。

「善男子！云何菩薩行智與虛空等者？若菩薩從善知識得聞法已，善順思惟所作諸行終不放逸，修少境界想已受無量想，受無量想已得如是智明，得是智明已得陰方便智、得界方便智、得入方便智、得諦方便智、得十二因緣方便智。知眾生垢亦知垢性，知眾生淨亦知淨性，所謂眾生有染心，如實知有染心；無染心，如實知無染心；有恚心，如實知有恚心；無恚心，如實知無恚心；有癡心，如實知有癡心；無癡心，如實知無癡心；有諸煩惱心，如實知有諸煩惱心；無諸煩惱心，如實知無諸煩惱心。彼菩薩不見有垢心為卑、無垢心為勝。所以者何？以菩薩入不二性清淨法門智故，如法性我性亦爾，如我性無我性亦爾，如無我性諸法亦爾，性清淨故。若入一切諸法性清淨者，則不見諸法有垢有淨，亦不見諸法文字相貌，不受不著故，亦不見諸法障礙蓋纏及不障礙蓋纏。菩薩思惟無量境界，離心識二法，名之為智不名為識。喻如虛空無心意識，菩薩亦復如是，離心意識，知諸法性與虛空等，智行無礙過諸礙故。善男子！是為菩薩行智與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩行智與虛空等者？若菩薩從善知識得聞法已，善順思惟所作諸行終不放逸，修少境界想已受無量想，受無量想已得如是智明，得是智明已得陰方便智、得界方便智、得入方便智、得諦方便智、得十二因緣方便智。知眾生垢亦知垢性，知眾生淨亦知淨性，所謂眾生有染心，如實知有染心；無染心，如實知無染心；有恚心，如實知有恚心；無恚心，如實知無恚心；有癡心，如實知有癡心；無癡心，如實知無癡心；有諸煩惱心，如實知有諸煩惱心；無諸煩惱心，如實知無諸煩惱心。彼菩薩不見有垢心為卑、無垢心為勝。所以者何？以菩薩入不二性清淨法門智故，如法性我性亦爾，如我性無我性亦爾，如無我性諸法亦爾，性清淨故。若入一切諸法性清淨者，則不見諸法有垢有淨，亦不見諸法文字相貌，不受不著故，亦不見諸法障礙蓋纏及不障礙蓋纏。菩薩思惟無量境界，離心識二法，名之為智不名為識。喻如虛空無心意識，菩薩亦復如是，離心意識，知諸法性與虛空等，智行無礙過諸礙故。善男子！是為菩薩行智與虛空等。

「善男子！云何菩薩成就不離如如來所許念佛者？菩薩若在阿練若處，或在樹下，或在曠野，或在露處，以得定力故能攝心不著諸緣，以不散亂心善攝所念，以行相觀如來成就，三十二相八十隨形好莊嚴其身，取一一相貌，為成就己身故，心向一切智地，於如來身憶念放鬘網光明。菩薩以得解悕望觀如來身，滿一由旬二由旬，三四五十由旬，乃至百由旬。若過百由旬，以得解悕望，觀坐道場，或見轉法輪，或見現種種威儀說法調伏眾生，或見於一佛世界施作佛事，或五佛世界，或十、二十、三十、四十、五十，或百佛世界施作佛事，乃至百千無量世界施作佛事，得解悕望觀。自見隨意，若聽法、若供養給侍諸佛世尊，於餘威儀隨意自在，菩薩如是觀如來色身已憶念佛功德。或觀戒，或觀定，或觀慧，或觀解脫，或觀解脫知見，或觀力無所畏，或觀佛不共法，或觀菩薩本行，或觀成就佛地，普憶念如來成就功德已，憶念如來業，何等相貌？云何造業？身造耶？口造耶？意造耶？威儀造耶？可見耶？不可見耶？可說耶？不可說耶？何國造耶？幾種身造耶？如是種種憶念勝業，成就不可思議諸善根已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就不離如如來所許念佛者？菩薩若在阿練若處，或在樹下，或在曠野，或在露處，以得定力故能攝心不著諸緣，以不散亂心善攝所念，以行相觀如來成就，三十二相八十隨形好莊嚴其身，取一一相貌，為成就己身故，心向一切智地，於如來身憶念放鬘網光明。菩薩以得解悕望觀如來身，滿一由旬二由旬，三四五十由旬，乃至百由旬。若過百由旬，以得解悕望，觀坐道場，或見轉法輪，或見現種種威儀說法調伏眾生，或見於一佛世界施作佛事，或五佛世界，或十、二十、三十、四十、五十，或百佛世界施作佛事，乃至百千無量世界施作佛事，得解悕望觀。自見隨意，若聽法、若供養給侍諸佛世尊，於餘威儀隨意自在，菩薩如是觀如來色身已憶念佛功德。或觀戒，或觀定，或觀慧，或觀解脫，或觀解脫知見，或觀力無所畏，或觀佛不共法，或觀菩薩本行，或觀成就佛地，普憶念如來成就功德已，憶念如來業，何等相貌？云何造業？身造耶？口造耶？意造耶？威儀造耶？可見耶？不可見耶？可說耶？不可說耶？何國造耶？幾種身造耶？如是種種憶念勝業，成就不可思議諸善根已。

「觀如來法，諸佛世尊以法身故名為如來，不以色身。彼菩薩不見色是如來，不見相是如來，不見種性是如來，不見陰界諸入是如來，不見威儀是如來，不見過去未來現在世是如來，不見因是如來，不見緣是如來，不見所以是如來，不見和合是如來，不見有是如來，不見無是如來，不見成就是如來，不見敗壞是如來，不見彼有如來，不見此有如來，不見如來在何所，不見如來，不恃如來，不分別如來，不得如來。喻如虛空無有陰界入名，非不利益眾生，諸佛世尊無有陰界入名，亦非不利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀如來法，諸佛世尊以法身故名為如來，不以色身。彼菩薩不見色是如來，不見相是如來，不見種性是如來，不見陰界諸入是如來，不見威儀是如來，不見過去未來現在世是如來，不見因是如來，不見緣是如來，不見所以是如來，不見和合是如來，不見有是如來，不見無是如來，不見成就是如來，不見敗壞是如來，不見彼有如來，不見此有如來，不見如來在何所，不見如來，不恃如來，不分別如來，不得如來。喻如虛空無有陰界入名，非不利益眾生，諸佛世尊無有陰界入名，亦非不利益眾生。

「善男子！是為菩薩不離如如來所許念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為菩薩不離如如來所許念佛。

「善男子！云何菩薩不離如如來所許念法者？若菩薩念法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三脫門、四聖諦、甚深十二因緣、六波羅蜜。菩薩所應學藏，不退轉輪淨三境，是為菩薩所應念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不離如如來所許念法者？若菩薩念法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三脫門、四聖諦、甚深十二因緣、六波羅蜜。菩薩所應學藏，不退轉輪淨三境，是為菩薩所應念法。

「云何應念？念捨、念欲離、念滅、念無來無去、念無樔窟、念無自性、念出世間、念解達、念盡、念無生、念無取、念無漏、念無為、念涅槃無自性。作如是念，於諸法中猶有法想。所以者何？以有想故則有動念，有動念故則住顛倒，住顛倒者無有念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何應念？念捨、念欲離、念滅、念無來無去、念無樔窟、念無自性、念出世間、念解達、念盡、念無生、念無取、念無漏、念無為、念涅槃無自性。作如是念，於諸法中猶有法想。所以者何？以有想故則有動念，有動念故則住顛倒，住顛倒者無有念法。

「若離念法非法二想，知一切法是無生已，斷法想故得無生忍，得無所得，無所有故。善男子！是為不離如如來所許念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離念法非法二想，知一切法是無生已，斷法想故得無生忍，得無所得，無所有故。善男子！是為不離如如來所許念法。

「善男子！云何菩薩不離如如來所許念僧者？僧謂四雙八輩，僧中或是阿羅漢向、阿羅漢果，或是阿那含向、阿那含果，或是斯陀含向、斯陀含果，或是須陀洹向、須陀洹果，是為聲聞僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不離如如來所許念僧者？僧謂四雙八輩，僧中或是阿羅漢向、阿羅漢果，或是阿那含向、阿那含果，或是斯陀含向、斯陀含果，或是須陀洹向、須陀洹果，是為聲聞僧。

「復次，有僧所謂不退轉菩薩得決定忍，上聖正位，已離諸相恃著戲論，次得如來功德無間。彼菩薩念如是等大菩薩眾，應供養讚歎，合掌給侍右遶禮敬，是良祐福田，是第一僧入聖眾數，是僧所應作事皆已成辦。是菩薩念僧，親近菩薩僧，不親近聲聞僧。彼菩薩雖憶念僧，不取僧數、不取有數，知僧是無為，憶念無行無變異無生無滅，作如是憶念，不生心行境界。善男子！是為菩薩不離如如來所許念僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有僧所謂不退轉菩薩得決定忍，上聖正位，已離諸相恃著戲論，次得如來功德無間。彼菩薩念如是等大菩薩眾，應供養讚歎，合掌給侍右遶禮敬，是良祐福田，是第一僧入聖眾數，是僧所應作事皆已成辦。是菩薩念僧，親近菩薩僧，不親近聲聞僧。彼菩薩雖憶念僧，不取僧數、不取有數，知僧是無為，憶念無行無變異無生無滅，作如是憶念，不生心行境界。善男子！是為菩薩不離如如來所許念僧。

「善男子！云何菩薩不離如如來所許念捨者？所謂捨財捨法。復次，有捨身及命，捨一切邪道；復次有捨，不取一切法。所以者何？有取者則無捨；若不取者，名為究竟捨。究竟捨中則無有求，無求者則不望報，不望報故謂為真實捨者。若菩薩行如是堅固捨，隨捨發願。若捨時及發願時，不見菩提及佛法而專念捨，念過去諸菩薩行道時云何行捨？我今云何行捨，將無不及為智者所譏耶？即能一切捨。捨已分別所捨，誰是捨者？捨何等物？誰作憶念？如是分別已都無所得。不見捨者、所施物及所憶念，是為菩薩不離如如來所許念捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不離如如來所許念捨者？所謂捨財捨法。復次，有捨身及命，捨一切邪道；復次有捨，不取一切法。所以者何？有取者則無捨；若不取者，名為究竟捨。究竟捨中則無有求，無求者則不望報，不望報故謂為真實捨者。若菩薩行如是堅固捨，隨捨發願。若捨時及發願時，不見菩提及佛法而專念捨，念過去諸菩薩行道時云何行捨？我今云何行捨，將無不及為智者所譏耶？即能一切捨。捨已分別所捨，誰是捨者？捨何等物？誰作憶念？如是分別已都無所得。不見捨者、所施物及所憶念，是為菩薩不離如如來所許念捨。

「善男子！云何菩薩不離如如來所許念戒者？若菩薩持戒至解脫處威儀行成就，乃至微戒畏如金剛，恆修淨命善護持戒。菩薩自念戒攝身口，是無作相而謹慎奉行，修勝正命於薩婆若心終不廢捨，純至不動亦終不捨大慈大悲，攝取教誨破戒眾生，寧捨身命不求餘乘，是名為戒。菩薩念勝戒，不瑕缺戒，不荒穢戒，不求戒，不染戒，無濁戒，智者所歎戒，菩薩念如是等戒。不恃持戒、不毀破戒，不稱己德、不譏彼過，終不捨戒亦不依戒亦不住戒。雖捨一切諸所恃著而行色行，是為菩薩不離如如來所許念戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不離如如來所許念戒者？若菩薩持戒至解脫處威儀行成就，乃至微戒畏如金剛，恆修淨命善護持戒。菩薩自念戒攝身口，是無作相而謹慎奉行，修勝正命於薩婆若心終不廢捨，純至不動亦終不捨大慈大悲，攝取教誨破戒眾生，寧捨身命不求餘乘，是名為戒。菩薩念勝戒，不瑕缺戒，不荒穢戒，不求戒，不染戒，無濁戒，智者所歎戒，菩薩念如是等戒。不恃持戒、不毀破戒，不稱己德、不譏彼過，終不捨戒亦不依戒亦不住戒。雖捨一切諸所恃著而行色行，是為菩薩不離如如來所許念戒。

「善男子！云何菩薩不離如如來所許念天者？若菩薩念天，所謂念欲界天，或色界，或無色界天。念欲界天持戒果報故，受適意色聲香味觸，以天五欲遊戲娛樂，天衣飲食自恣滿足，一向受愛喜適意樂。菩薩作是念：『此一切興盛皆當衰滅，是諸天等亦當無常變異。由放逸故不造善根，先有善業今悉當盡。此諸天等雖生天上，猶未脫地獄畜生餓鬼之分。』菩薩作是念已，不悕望生欲界天處，唯除兜率天宮。兜率宮中有一生補處菩薩，於一切菩薩行以到彼岸，一切諸地，一切神通，一切諸定，一切陀羅尼，一切辯才，一切菩薩事，於一切方便等以度彼岸。但憶念如是功德，於此天中心生欣仰，若欲生天者當願生如是天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不離如如來所許念天者？若菩薩念天，所謂念欲界天，或色界，或無色界天。念欲界天持戒果報故，受適意色聲香味觸，以天五欲遊戲娛樂，天衣飲食自恣滿足，一向受愛喜適意樂。菩薩作是念：『此一切興盛皆當衰滅，是諸天等亦當無常變異。由放逸故不造善根，先有善業今悉當盡。此諸天等雖生天上，猶未脫地獄畜生餓鬼之分。』菩薩作是念已，不悕望生欲界天處，唯除兜率天宮。兜率宮中有一生補處菩薩，於一切菩薩行以到彼岸，一切諸地，一切神通，一切諸定，一切陀羅尼，一切辯才，一切菩薩事，於一切方便等以度彼岸。但憶念如是功德，於此天中心生欣仰，若欲生天者當願生如是天中。

「菩薩發心言：『我何時當得如是天身？』菩薩復念：『色界諸天，此諸天等，由諸禪、四無量心果報故生彼天處，已過欲界欲患，一心處定以喜為食，一向知受第一樂報。』菩薩作如是念：『彼色界諸天，受少味故用為歡喜，無常有常想，苦有樂想，無我有我想，無涅槃有涅槃想。此色界諸天，亦有無常變異，未脫地獄、餓鬼、畜生之分。』是菩薩不願生色界諸天處，唯除淨居天，即彼入涅槃不還此間者。菩薩作是念：『此是清淨諸天，已脫五道流轉生死。』是菩薩以如是故，生敬重之心，亦不願樂求生彼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩發心言：『我何時當得如是天身？』菩薩復念：『色界諸天，此諸天等，由諸禪、四無量心果報故生彼天處，已過欲界欲患，一心處定以喜為食，一向知受第一樂報。』菩薩作如是念：『彼色界諸天，受少味故用為歡喜，無常有常想，苦有樂想，無我有我想，無涅槃有涅槃想。此色界諸天，亦有無常變異，未脫地獄、餓鬼、畜生之分。』是菩薩不願生色界諸天處，唯除淨居天，即彼入涅槃不還此間者。菩薩作是念：『此是清淨諸天，已脫五道流轉生死。』是菩薩以如是故，生敬重之心，亦不願樂求生彼處。

「菩薩復念：『無色界諸天，受無色定果報，已過欲界、色界，心處定寂靜。』菩薩作是念：『此無色界諸天，離見佛聞法及供養僧，此諸天等，不知求出無色界法，假令久住會當變滅，未脫地獄、餓鬼、畜生之分。』是故於彼天處亦不願生。但作是念：『我當作天中天——如來、應供、正遍知。』是菩薩雖念諸天，不依欲界、色界、無色界天處，而於三界眾生起大悲心，是為菩薩不離如如來所許念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復念：『無色界諸天，受無色定果報，已過欲界、色界，心處定寂靜。』菩薩作是念：『此無色界諸天，離見佛聞法及供養僧，此諸天等，不知求出無色界法，假令久住會當變滅，未脫地獄、餓鬼、畜生之分。』是故於彼天處亦不願生。但作是念：『我當作天中天——如來、應供、正遍知。』是菩薩雖念諸天，不依欲界、色界、無色界天處，而於三界眾生起大悲心，是為菩薩不離如如來所許念天。

「善男子！云何菩薩行諸法平等如涅槃者？若菩薩知入諸法平等如涅槃，見一切眾生性同涅槃，知已入涅槃者無陰界諸入。如是菩薩見眾生性同涅槃，過諸陰界入，見如影如夢，無有生死而現生死，凡夫眾生所因結使造煩惱業，造煩惱業已受無量苦報。菩薩以般若波羅蜜力故，善觀結使斷令不生，亦不因彼作業而受苦報，得至涅槃平等之處，名之無為。過一切算數智道，不捨本願故，遊戲大慈，已到慧方便彼岸，已入佛神通力，已能善知分別諸想，自已得度度未度者，自已得解解未解者，自已得安安未安者，自已得涅槃使未得者得，於涅槃生死無有二想，是為菩薩行諸法平等如涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩行諸法平等如涅槃者？若菩薩知入諸法平等如涅槃，見一切眾生性同涅槃，知已入涅槃者無陰界諸入。如是菩薩見眾生性同涅槃，過諸陰界入，見如影如夢，無有生死而現生死，凡夫眾生所因結使造煩惱業，造煩惱業已受無量苦報。菩薩以般若波羅蜜力故，善觀結使斷令不生，亦不因彼作業而受苦報，得至涅槃平等之處，名之無為。過一切算數智道，不捨本願故，遊戲大慈，已到慧方便彼岸，已入佛神通力，已能善知分別諸想，自已得度度未度者，自已得解解未解者，自已得安安未安者，自已得涅槃使未得者得，於涅槃生死無有二想，是為菩薩行諸法平等如涅槃。

「善男子！云何菩薩善分別行相者？若菩薩翹勤精進求勝善法，於甚深法門心入籌量，清淨通利分布慧明，得大智明門。以此大智明門力故，知一切眾生心行所趣，總說一一眾生有八萬四千諸行皆能了知，所謂貪欲行二萬一千，瞋恚行二萬一千，愚癡行二萬一千，等分行二萬一千，是為八萬四千諸行，一一眾生皆有是行。若廣說者則有無量行。一一行相門中，知有八萬四千諸根，一一根門中，知有八萬四千種差別解，盡知諸行諸根諸解差別相，知所應修習相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善分別行相者？若菩薩翹勤精進求勝善法，於甚深法門心入籌量，清淨通利分布慧明，得大智明門。以此大智明門力故，知一切眾生心行所趣，總說一一眾生有八萬四千諸行皆能了知，所謂貪欲行二萬一千，瞋恚行二萬一千，愚癡行二萬一千，等分行二萬一千，是為八萬四千諸行，一一眾生皆有是行。若廣說者則有無量行。一一行相門中，知有八萬四千諸根，一一根門中，知有八萬四千種差別解，盡知諸行諸根諸解差別相，知所應修習相。

「云何知差別相？知此諸行諸根諸解，是貪欲相，是瞋恚相，是愚癡相，是等分相，是減相，是增相，是住相，是達相，是名知差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何知差別相？知此諸行諸根諸解，是貪欲相，是瞋恚相，是愚癡相，是等分相，是減相，是增相，是住相，是達相，是名知差別相。

「云何知所應修習相？知諸行諸根諸解，無常相、苦相、無我相、空相、寂滅相、離相、如實相、涅槃相、相自空相、相自離相。若能知如是等諸行諸根諸解，如如來成就諸行無障礙智，知一切眾生諸行諸根諸解差別相，菩薩亦次如來智知，而不捨菩薩所行，教化眾生無有疲惓，是名善分別行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何知所應修習相？知諸行諸根諸解，無常相、苦相、無我相、空相、寂滅相、離相、如實相、涅槃相、相自空相、相自離相。若能知如是等諸行諸根諸解，如如來成就諸行無障礙智，知一切眾生諸行諸根諸解差別相，菩薩亦次如來智知，而不捨菩薩所行，教化眾生無有疲惓，是名善分別行相。

「善男子！云何菩薩持諸佛法寶藏者？善男子！如來藏無盡亦無量，至一切處，悅可一切眾生。如眾生諸行諸根諸解，無量阿僧祇，不可思議、不可稱、不可量。諸佛法寶藏，無量阿僧祇，不可思議、不可稱、不可量，亦復如是。佛法寶藏文字，假令一切眾生如阿難等，一劫乃至百劫，不能受持讀誦，能令通利除義。所以者何？如來一切法寶藏唯有一義，所謂離欲義、寂滅義、涅槃義。若菩薩聞如來法寶藏已，隨力所受，受持讀誦通利，善順正觀如所受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩持諸佛法寶藏者？善男子！如來藏無盡亦無量，至一切處，悅可一切眾生。如眾生諸行諸根諸解，無量阿僧祇，不可思議、不可稱、不可量。諸佛法寶藏，無量阿僧祇，不可思議、不可稱、不可量，亦復如是。佛法寶藏文字，假令一切眾生如阿難等，一劫乃至百劫，不能受持讀誦，能令通利除義。所以者何？如來一切法寶藏唯有一義，所謂離欲義、寂滅義、涅槃義。若菩薩聞如來法寶藏已，隨力所受，受持讀誦通利，善順正觀如所受行。

「菩薩入法藏門，堅持思惟，不依一切相行，則得陀羅尼門三昧門。得陀羅尼門三昧門已，能持一如來法寶藏文字及義，若二、若三、若四、若五，若十、二十、三十、四十、五十，若百、若千、若百千，乃至無量無邊阿僧祇，不可思議、不可稱、不可量，無有量、過諸量，於一切諸佛法寶藏心不散亂，受持讀誦通利文字及義，廣為人說，依義不依文。淨意成就，所聞說法，乃至一句文義不失。能淨辯門，善能巧說悅可眾心，為諸佛所歎，亦能降伏諸魔外道，及供養三寶，乃至不見一法異於法性，不壞本際，不動於如。如來所覺了性法。以知一切法性如如來所覺故。乃至不見一法不入佛法者。所以者何？如來知一切法性如幻，無成就故；知一切法性如野馬，無所取故；知一切法性如鏡中像，不彼此故；知一切法性如夢，不真實故；知一切法性如響，從緣起故；知一切法性空，虛無實故；知一切法性無相，無分別故；知一切法性無願，無發動故。如來如實知一切法性如是相，菩薩如是知一切法性無生，能持諸佛法寶藏，乃至一切非念非不念，是為菩薩持諸佛法寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩入法藏門，堅持思惟，不依一切相行，則得陀羅尼門三昧門。得陀羅尼門三昧門已，能持一如來法寶藏文字及義，若二、若三、若四、若五，若十、二十、三十、四十、五十，若百、若千、若百千，乃至無量無邊阿僧祇，不可思議、不可稱、不可量，無有量、過諸量，於一切諸佛法寶藏心不散亂，受持讀誦通利文字及義，廣為人說，依義不依文。淨意成就，所聞說法，乃至一句文義不失。能淨辯門，善能巧說悅可眾心，為諸佛所歎，亦能降伏諸魔外道，及供養三寶，乃至不見一法異於法性，不壞本際，不動於如。如來所覺了性法。以知一切法性如如來所覺故。乃至不見一法不入佛法者。所以者何？如來知一切法性如幻，無成就故；知一切法性如野馬，無所取故；知一切法性如鏡中像，不彼此故；知一切法性如夢，不真實故；知一切法性如響，從緣起故；知一切法性空，虛無實故；知一切法性無相，無分別故；知一切法性無願，無發動故。如來如實知一切法性如是相，菩薩如是知一切法性無生，能持諸佛法寶藏，乃至一切非念非不念，是為菩薩持諸佛法寶藏。

「善男子！云何菩薩分別眾生從始以來清淨而教化眾生者？若菩薩為教化一切眾生故，修於大慈大悲時，作如是思惟：『何等是眾生？』作是念言：『此諸眾生但假名字，顛倒虛假謂為眾生。一切眾生本際清淨，畢竟無生無起。但因虛妄愚癡故造種種業，造種種業已受無量憂悲苦惱。』喻如有人夢中劫盜他物，為王者所捉種種苦治，夢作賊人虛妄憶想受諸苦惱，作是念言：『我何時當得脫此苦惱？』是人夢中實無成就、無所覺知。一切凡夫及一切諸法，皆亦如夢無有覺知，為顛倒所覆，受無量妄想憂悲苦惱，亦復如是。菩薩作是念言：『是諸眾生我應令如實覺知諸法，使脫妄想苦惱。』於諸眾生中亦不見眾生性，而不捨大悲教化眾生，是為菩薩分別眾生從始以來清淨而教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩分別眾生從始以來清淨而教化眾生者？若菩薩為教化一切眾生故，修於大慈大悲時，作如是思惟：『何等是眾生？』作是念言：『此諸眾生但假名字，顛倒虛假謂為眾生。一切眾生本際清淨，畢竟無生無起。但因虛妄愚癡故造種種業，造種種業已受無量憂悲苦惱。』喻如有人夢中劫盜他物，為王者所捉種種苦治，夢作賊人虛妄憶想受諸苦惱，作是念言：『我何時當得脫此苦惱？』是人夢中實無成就、無所覺知。一切凡夫及一切諸法，皆亦如夢無有覺知，為顛倒所覆，受無量妄想憂悲苦惱，亦復如是。菩薩作是念言：『是諸眾生我應令如實覺知諸法，使脫妄想苦惱。』於諸眾生中亦不見眾生性，而不捨大悲教化眾生，是為菩薩分別眾生從始以來清淨而教化眾生。

「善男子！云何菩薩善順發行成就佛法者？若菩薩聞甚深微妙，於諸世間最勝佛法，發大欲精進：『我應成就此甚深微妙於諸世間最勝佛法。』如是善思惟分別，是何等法與何法相應？是何等法知何法？菩薩作是念言：『無有法與法相應者，無有法與法不相應者；無有法知法者，無有法不知法者。此諸法性鈍性無性故，是一切法從因緣生，無有定主，而能隨意莊嚴。有種種果報相，諸法無性故，布施是莊嚴寶藏大富相，布施得大富，不離因故。布施不知大富，大富不能知施。持戒是莊嚴生天相，持戒得生天，不離因故。多聞是莊嚴智慧相，多聞得智慧，不離因故。思惟是莊嚴斷結相，思惟得斷結，不離因故。思惟不能知斷結，斷結不能知思惟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善順發行成就佛法者？若菩薩聞甚深微妙，於諸世間最勝佛法，發大欲精進：『我應成就此甚深微妙於諸世間最勝佛法。』如是善思惟分別，是何等法與何法相應？是何等法知何法？菩薩作是念言：『無有法與法相應者，無有法與法不相應者；無有法知法者，無有法不知法者。此諸法性鈍性無性故，是一切法從因緣生，無有定主，而能隨意莊嚴。有種種果報相，諸法無性故，布施是莊嚴寶藏大富相，布施得大富，不離因故。布施不知大富，大富不能知施。持戒是莊嚴生天相，持戒得生天，不離因故。多聞是莊嚴智慧相，多聞得智慧，不離因故。思惟是莊嚴斷結相，思惟得斷結，不離因故。思惟不能知斷結，斷結不能知思惟。』

「菩薩如是憶念諸法無生能莊嚴相，是故布施已迴向薩婆若，成就檀波羅蜜；行是菩薩檀波羅蜜，則能具足佛法。持戒迴向薩婆若，成就尸波羅蜜，行是菩薩尸波羅蜜，則能具足佛法。修羼提波羅蜜迴向薩婆若，成就羼提波羅蜜，行是菩薩羼提波羅蜜，則能具足佛法。發毘梨耶迴向薩婆若，成就毘梨耶波羅蜜，行是菩薩毘梨耶波羅蜜，則能具足佛法。入禪定迴向薩婆若，成就禪波羅蜜，行是菩薩禪波羅蜜，則能具足佛法。淨般若迴向薩婆若，成就般若波羅蜜，行是菩薩般若波羅蜜，則能具足佛法。菩薩如是善順行時，不見一法無因無緣而生者，亦不著因緣，自善順入一切法。如我無生無起，一切法無生無起，亦復如是。如我空，一切法空，亦復如是。如我離，一切法離，亦復如是。知一切法入平等如性，非作非不作，是為菩薩善順發行成就佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是憶念諸法無生能莊嚴相，是故布施已迴向薩婆若，成就檀波羅蜜；行是菩薩檀波羅蜜，則能具足佛法。持戒迴向薩婆若，成就尸波羅蜜，行是菩薩尸波羅蜜，則能具足佛法。修羼提波羅蜜迴向薩婆若，成就羼提波羅蜜，行是菩薩羼提波羅蜜，則能具足佛法。發毘梨耶迴向薩婆若，成就毘梨耶波羅蜜，行是菩薩毘梨耶波羅蜜，則能具足佛法。入禪定迴向薩婆若，成就禪波羅蜜，行是菩薩禪波羅蜜，則能具足佛法。淨般若迴向薩婆若，成就般若波羅蜜，行是菩薩般若波羅蜜，則能具足佛法。菩薩如是善順行時，不見一法無因無緣而生者，亦不著因緣，自善順入一切法。如我無生無起，一切法無生無起，亦復如是。如我空，一切法空，亦復如是。如我離，一切法離，亦復如是。知一切法入平等如性，非作非不作，是為菩薩善順發行成就佛法。

「善男子！云何菩薩不退諸通，於諸佛法悉得自在者？若菩薩戒身真淨，心定不動，得大智光明，已成就福德智慧資糧，已到諸波羅蜜彼岸，已成就四攝，已修四梵行，已修欲進念慧定，以善修四神足故得五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不退諸通，於諸佛法悉得自在者？若菩薩戒身真淨，心定不動，得大智光明，已成就福德智慧資糧，已到諸波羅蜜彼岸，已成就四攝，已修四梵行，已修欲進念慧定，以善修四神足故得五神通。

「諸菩薩本業淨故，勤進不廢捨故，常不散亂行故，善伏結使故，離念聲聞辟支佛心故，受持方便故，攀緣上地諸法故，無我無依行故，是以菩薩不退諸通。是故諸菩薩，究竟知諸法無退，知諸法與法性等，無有變異如虛空無變，是為菩薩不退諸通，於諸佛法悉得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩本業淨故，勤進不廢捨故，常不散亂行故，善伏結使故，離念聲聞辟支佛心故，受持方便故，攀緣上地諸法故，無我無依行故，是以菩薩不退諸通。是故諸菩薩，究竟知諸法無退，知諸法與法性等，無有變異如虛空無變，是為菩薩不退諸通，於諸佛法悉得自在。

「善男子！云何菩薩入甚深法門，諸聲聞辟支佛所不能入者？若菩薩入甚深因緣法，知逆順因緣法，善知出知離、知生知滅、知集知盡，善知眾生。以何因緣故，受垢離垢，捨淨得淨，乃至不見一法有垢有淨？知一切法性相清淨，亦不得清淨法相，以我甚深故知一切法甚深，以我離故知一切法離，以我無二故知一切法無二，以眼色二俱離故乃至意法亦離，則入第一義。以世諦故假名諸法，亦不執著真諦、世諦，是為菩薩入甚深法門，諸聲聞辟支佛所不能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩入甚深法門，諸聲聞辟支佛所不能入者？若菩薩入甚深因緣法，知逆順因緣法，善知出知離、知生知滅、知集知盡，善知眾生。以何因緣故，受垢離垢，捨淨得淨，乃至不見一法有垢有淨？知一切法性相清淨，亦不得清淨法相，以我甚深故知一切法甚深，以我離故知一切法離，以我無二故知一切法無二，以眼色二俱離故乃至意法亦離，則入第一義。以世諦故假名諸法，亦不執著真諦、世諦，是為菩薩入甚深法門，諸聲聞辟支佛所不能入。

「善男子！云何菩薩於十二因緣善得勝智方便，離二邊諸見者？若菩薩知一切緣生法，屬他所攝，屬因屬緣，屬和合，屬所由。所謂諸法皆從境界緣生，各有所因、各有所依，諸法各各九相分別。譬如外諸藥草、叢林及諸樹木等，皆無諸根，無記無知，依諸大故便得增長，各各無相。分別內有諸法亦復如是，依造業增長一切諸法，無我人眾生壽命，亦無作者受者。諸法生時無能生者，滅時無能滅者。菩薩作是念言：『是諸緣生法各無自性，無自性者他不能生，所因亦無性、所緣亦無性，無自性者則無他性。若法無自性他性者則無生，無能生未生，不可生已，生亦不生。若未生非未生，不生者則究竟無生無能生，是故一切諸法皆無生無起，但以名字故，假名從因緣生，而實無生，亦無斷無常。所以者何？若法有生性者，則當有滅則是斷見；若無滅者即有常見。離斷常見故，當知一切諸法皆無有生。』是為菩薩於十二因緣，善得勝智方便，離二邊諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩於十二因緣善得勝智方便，離二邊諸見者？若菩薩知一切緣生法，屬他所攝，屬因屬緣，屬和合，屬所由。所謂諸法皆從境界緣生，各有所因、各有所依，諸法各各九相分別。譬如外諸藥草、叢林及諸樹木等，皆無諸根，無記無知，依諸大故便得增長，各各無相。分別內有諸法亦復如是，依造業增長一切諸法，無我人眾生壽命，亦無作者受者。諸法生時無能生者，滅時無能滅者。菩薩作是念言：『是諸緣生法各無自性，無自性者他不能生，所因亦無性、所緣亦無性，無自性者則無他性。若法無自性他性者則無生，無能生未生，不可生已，生亦不生。若未生非未生，不生者則究竟無生無能生，是故一切諸法皆無生無起，但以名字故，假名從因緣生，而實無生，亦無斷無常。所以者何？若法有生性者，則當有滅則是斷見；若無滅者即有常見。離斷常見故，當知一切諸法皆無有生。』是為菩薩於十二因緣，善得勝智方便，離二邊諸見。

「善男子！云何菩薩為如來印所印，如如不分別智方便者？若菩薩於甚深法，得現前知見力，離一切倚著、過諸戲論，得無終無始無生法忍。如來盡知諸菩薩所成就根已，以如來印印之，所謂受決定三菩提記。是如來印無錯無謬，無諸障礙無諍競不可沮壞，無能非者。無能發印者。得如來印，願行成就、智水所灌。菩薩為如是印所印，所謂究竟無生無起印、空印、無相印、無願印、離染印、寂滅印、涅槃印。菩薩智行成就，不壞如性、不變法界、不離本際，於諸法中，不見上中下黑白等差別。菩薩亦見一切眾生，為此印之所印，無憶想分別，不捨本大誓願。是為菩薩為如來印所印，如如不分別智方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩為如來印所印，如如不分別智方便者？若菩薩於甚深法，得現前知見力，離一切倚著、過諸戲論，得無終無始無生法忍。如來盡知諸菩薩所成就根已，以如來印印之，所謂受決定三菩提記。是如來印無錯無謬，無諸障礙無諍競不可沮壞，無能非者。無能發印者。得如來印，願行成就、智水所灌。菩薩為如是印所印，所謂究竟無生無起印、空印、無相印、無願印、離染印、寂滅印、涅槃印。菩薩智行成就，不壞如性、不變法界、不離本際，於諸法中，不見上中下黑白等差別。菩薩亦見一切眾生，為此印之所印，無憶想分別，不捨本大誓願。是為菩薩為如來印所印，如如不分別智方便。

「善男子！云何菩薩入法界性門，見一切法平等性？若菩薩見諸法界，無處不至，無來無去，無生無滅，無相無起，無戲無行。菩薩作如是思惟：『此諸法等皆同法界、如法界，是離欲界，離塵垢界故；是無生界，不可作故；是無滅界，無滅盡故；是無來界，不入根門故；是無去界，無所至故；是不可安界，無形質故；是無樔窟界，無依止故；是真實界，三境分斷故。此法界中無眼界，無色界，無眼識界；如法界，一切法界亦如是，是故名一切法入於法界。乃至無意界法界意識界；如法界，一切法亦如是，是故名一切法入於法界。』是菩薩知一切法入於法界，知地界、法界無二無別；水界、火界、風界、法界亦無二無別；欲界、法界亦平等無二無別；色界、無色界、有為界、無為界、法界，亦平等無二無別。如是知無心境界及覺，是為菩薩入法界性門，見一切法平等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩入法界性門，見一切法平等性？若菩薩見諸法界，無處不至，無來無去，無生無滅，無相無起，無戲無行。菩薩作如是思惟：『此諸法等皆同法界、如法界，是離欲界，離塵垢界故；是無生界，不可作故；是無滅界，無滅盡故；是無來界，不入根門故；是無去界，無所至故；是不可安界，無形質故；是無樔窟界，無依止故；是真實界，三境分斷故。此法界中無眼界，無色界，無眼識界；如法界，一切法界亦如是，是故名一切法入於法界。乃至無意界法界意識界；如法界，一切法亦如是，是故名一切法入於法界。』是菩薩知一切法入於法界，知地界、法界無二無別；水界、火界、風界、法界亦無二無別；欲界、法界亦平等無二無別；色界、無色界、有為界、無為界、法界，亦平等無二無別。如是知無心境界及覺，是為菩薩入法界性門，見一切法平等性。

「善男子！云何菩薩淳至堅固，喻如金剛心住不動於此大乘者？若菩薩以直心行，成就淨淳至以不退，畢竟不減，勤進以無礙，大慈以無惓，大悲以普至，方便得成就真實觀慧，無礙等法皆悉成就。菩薩見一切眾生有垢有濁，凡愚麁獷拒逆不順，是故菩薩為教化一切群生故不廢精進，見此生死有無量過患憂悲苦惱等，不退於來際莊嚴，亦解無量無邊阿僧祇諸佛法，為成就難集難持難滿諸佛法故，種諸善根而能入如來無量法寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淳至堅固，喻如金剛心住不動於此大乘者？若菩薩以直心行，成就淨淳至以不退，畢竟不減，勤進以無礙，大慈以無惓，大悲以普至，方便得成就真實觀慧，無礙等法皆悉成就。菩薩見一切眾生有垢有濁，凡愚麁獷拒逆不順，是故菩薩為教化一切群生故不廢精進，見此生死有無量過患憂悲苦惱等，不退於來際莊嚴，亦解無量無邊阿僧祇諸佛法，為成就難集難持難滿諸佛法故，種諸善根而能入如來無量法寶藏。

「眾生性無量故，法性無量故，虛空性無量故，為受持一切如來法寶藏故，不捨精進，聞一切法空無相無願無作、無生無起，解了分別觀行身證成就，未具足佛法終不中道證於實際。善入諸禪解脫三昧，亦不厭離欲界而現受生，已離陰界諸入，無形無色無行，而隨眾生性，隨意示現種種形色而為說法，轉菩薩輪示大涅槃，亦不捨菩薩行。入如是不思議法門，知一切法無性相，不動不壞不散，於此大乘不退轉，如金剛寶珠能鑑餘寶，餘寶無能鑑此珠者。諸菩薩亦復如是，能以聲聞辟支佛乘度無量無邊眾生令入涅槃，而自不滅度，亦不退究竟大乘。是為菩薩淳至堅固，猶如金剛心住不動於此大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生性無量故，法性無量故，虛空性無量故，為受持一切如來法寶藏故，不捨精進，聞一切法空無相無願無作、無生無起，解了分別觀行身證成就，未具足佛法終不中道證於實際。善入諸禪解脫三昧，亦不厭離欲界而現受生，已離陰界諸入，無形無色無行，而隨眾生性，隨意示現種種形色而為說法，轉菩薩輪示大涅槃，亦不捨菩薩行。入如是不思議法門，知一切法無性相，不動不壞不散，於此大乘不退轉，如金剛寶珠能鑑餘寶，餘寶無能鑑此珠者。諸菩薩亦復如是，能以聲聞辟支佛乘度無量無邊眾生令入涅槃，而自不滅度，亦不退究竟大乘。是為菩薩淳至堅固，猶如金剛心住不動於此大乘。

「善男子！云何菩薩自淨其界，如諸佛界者？若菩薩知一切法無界無非界，至一切處無至無不至。若菩薩見法發六情皆知是佛法，亦不見凡夫法、佛法有異，作是念：『此一切法皆是佛法，佛法至一切處故，一切諸法及佛法但假名字，亦非是法亦非非法，是故我等不應取著。以自界淨故知諸佛界淨，此法與平等等，眼界是佛界，耳鼻舌身意法界是佛界。我不應分別有尊有卑。』菩薩如是至一切法平等界，是為菩薩自淨其界如諸佛界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩自淨其界，如諸佛界者？若菩薩知一切法無界無非界，至一切處無至無不至。若菩薩見法發六情皆知是佛法，亦不見凡夫法、佛法有異，作是念：『此一切法皆是佛法，佛法至一切處故，一切諸法及佛法但假名字，亦非是法亦非非法，是故我等不應取著。以自界淨故知諸佛界淨，此法與平等等，眼界是佛界，耳鼻舌身意法界是佛界。我不應分別有尊有卑。』菩薩如是至一切法平等界，是為菩薩自淨其界如諸佛界。

「善男子！云何菩薩得陀羅尼終不失念者？若菩薩已得成就陀羅尼行。云何陀羅尼行？善男子！陀羅尼行有三十二。何等三十二？修於得法為陀羅尼故，修於欲法、修於尊法、修於向法、修敬仰法、修於樂法、修求法無厭、修親近供養多聞智慧者、修於和上阿闍梨所無憍慢心尊重給侍、修如來教誨無所拒逆、修於說法人所生世尊想不求其短、修於受持正法開示解說、修所得法無所悋惜、修無悕望而行法施、修求智慧根栽、修如所聞法善順思惟、修於諸法堅固受持、修於梵行無有休息、修樂遠離行阿練若行、修心常寂靜、修勤行諸念、修順行六和敬、修於諸長宿無調慢行、修於一切眾生中生無礙心、修緣生法得、修順忍、修三脫門正觀心無驚怖、修四聖種順行不驚疑、修勤受持諸佛正法、修為眾生行於大慈、修受持正法不惜身命、修大智行不生憍慢、修常教化眾生而無厭惓。善男子！是為三十二種修陀羅尼行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得陀羅尼終不失念者？若菩薩已得成就陀羅尼行。云何陀羅尼行？善男子！陀羅尼行有三十二。何等三十二？修於得法為陀羅尼故，修於欲法、修於尊法、修於向法、修敬仰法、修於樂法、修求法無厭、修親近供養多聞智慧者、修於和上阿闍梨所無憍慢心尊重給侍、修如來教誨無所拒逆、修於說法人所生世尊想不求其短、修於受持正法開示解說、修所得法無所悋惜、修無悕望而行法施、修求智慧根栽、修如所聞法善順思惟、修於諸法堅固受持、修於梵行無有休息、修樂遠離行阿練若行、修心常寂靜、修勤行諸念、修順行六和敬、修於諸長宿無調慢行、修於一切眾生中生無礙心、修緣生法得、修順忍、修三脫門正觀心無驚怖、修四聖種順行不驚疑、修勤受持諸佛正法、修為眾生行於大慈、修受持正法不惜身命、修大智行不生憍慢、修常教化眾生而無厭惓。善男子！是為三十二種修陀羅尼行。

「菩薩修已得如是陀羅尼門，以得是陀羅尼門故，能總持一切諸佛所說不忘不失。陀羅尼者，所謂於如所聞法不忘不失，以念而念，以意分別，以進能覺。於諸文字入無邊崖，於諸言音隨類善解，言辭辯說無有滯礙，於不了義經善能進入，於了義經進入微覺，於世諦有分別智，於第一義諦知無言說，於諸諦有分別智，於四念處有不忘智，於四正勤等無壞智，於四神足有遊戲智，於諸根門有差別智，於諸力中得無勝智，於七覺分覺一切法如性智，於八聖道無退沒智，於定法中得善住心，於慧法中得遍至智，於明解脫得隨順智，於諸辯中得深入智，於諸神通得生起智，於諸波羅蜜得分別智，於四攝法得方便智，於講法處授不及智，於諸經義得無分別智，於諸文字得無盡智，於一切眾生得稱足智，隨所受解得說法智，於一切文字得所因辯智，於一切垢淨得如實覺智，於一切法得無障翳明智，是為陀羅尼。得陀羅尼平等心者，去離憎愛能堪受法雨，斷一切結使熱惱，順諸助道法，是為陀羅尼菩薩住此陀羅尼故常行無失。是為菩薩得陀羅尼終不失念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩修已得如是陀羅尼門，以得是陀羅尼門故，能總持一切諸佛所說不忘不失。陀羅尼者，所謂於如所聞法不忘不失，以念而念，以意分別，以進能覺。於諸文字入無邊崖，於諸言音隨類善解，言辭辯說無有滯礙，於不了義經善能進入，於了義經進入微覺，於世諦有分別智，於第一義諦知無言說，於諸諦有分別智，於四念處有不忘智，於四正勤等無壞智，於四神足有遊戲智，於諸根門有差別智，於諸力中得無勝智，於七覺分覺一切法如性智，於八聖道無退沒智，於定法中得善住心，於慧法中得遍至智，於明解脫得隨順智，於諸辯中得深入智，於諸神通得生起智，於諸波羅蜜得分別智，於四攝法得方便智，於講法處授不及智，於諸經義得無分別智，於諸文字得無盡智，於一切眾生得稱足智，隨所受解得說法智，於一切文字得所因辯智，於一切垢淨得如實覺智，於一切法得無障翳明智，是為陀羅尼。得陀羅尼平等心者，去離憎愛能堪受法雨，斷一切結使熱惱，順諸助道法，是為陀羅尼菩薩住此陀羅尼故常行無失。是為菩薩得陀羅尼終不失念。

「善男子！云何菩薩得無障礙如來加持辯者？若菩薩善淨淳至，善護戒眾，拔諸慢根，離彼我想。諸佛、世尊知如是菩薩是大法器，令持正法。以佛神力及自善根力故，得捷辯，得疾辯，得無礙辯，得無滯辯，得巧說辯，得甚深辯，得眾音具足辯，得善莊嚴辯，得無減辯，得無畏辯，得妙偈讚辯，得快說修多羅辯，得善說譬喻本緣辯，得無壞勝辯，得分別句無盡辯，得圓足辯，得威德無違辯，得說法不唐捐辯，得斷眾疑辯，得利應辯，得分別文字不錯謬辯，得悅可眾辯，得問答方便辯，得以法降伏一切外道辯，已成就如是等二十四辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得無障礙如來加持辯者？若菩薩善淨淳至，善護戒眾，拔諸慢根，離彼我想。諸佛、世尊知如是菩薩是大法器，令持正法。以佛神力及自善根力故，得捷辯，得疾辯，得無礙辯，得無滯辯，得巧說辯，得甚深辯，得眾音具足辯，得善莊嚴辯，得無減辯，得無畏辯，得妙偈讚辯，得快說修多羅辯，得善說譬喻本緣辯，得無壞勝辯，得分別句無盡辯，得圓足辯，得威德無違辯，得說法不唐捐辯，得斷眾疑辯，得利應辯，得分別文字不錯謬辯，得悅可眾辯，得問答方便辯，得以法降伏一切外道辯，已成就如是等二十四辯。

「此諸辯修行二十四種因故，能得成就。何等二十四？善男子！若菩薩不違逆師長教故能得捷辯，不諂曲故能得疾辯，捨離煩惱故得無礙辯，無我行故得無滯辯，離兩舌故得巧說辯，入因緣法無際故得甚深辯，行種種施故得眾音具足辯，嚴飾如來塔廟故得善莊嚴辯，不捨菩提心故得無減辯，善護誡眾故得無畏辯，施種種幢幡華蓋寶鈴故得妙偈讚辯，恭敬供養給侍諸尊及師長故得快說修多羅辯，昔殖修習無量善根故得善說譬喻本緣辯，不輕賤惡趣眾生故得無壞勝辯，施無量寶藏故得分別句無盡辯，真實言說無麁獷故得圓足辯，講說法時無諍競故得威德無違辯，以德淳淨順法律行故得說法不唐捐辯，不悋於法不恃己德故得斷眾疑辯，求法之時不威逼他生恭敬心故得利應辯，常省己過不譏彼缺故得分別文字不錯謬辯，等潤眾生不望報故得悅可眾辯，受持大乘不求小乘故得問答方便辯，不著我見入平等性故得以法降伏一切外道辯，是名二十四種成就諸辯因。善能隨彼眾生所應受解說法無有錯謬，所受法者亦不退失，是為菩薩得無障礙如來加持辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸辯修行二十四種因故，能得成就。何等二十四？善男子！若菩薩不違逆師長教故能得捷辯，不諂曲故能得疾辯，捨離煩惱故得無礙辯，無我行故得無滯辯，離兩舌故得巧說辯，入因緣法無際故得甚深辯，行種種施故得眾音具足辯，嚴飾如來塔廟故得善莊嚴辯，不捨菩提心故得無減辯，善護誡眾故得無畏辯，施種種幢幡華蓋寶鈴故得妙偈讚辯，恭敬供養給侍諸尊及師長故得快說修多羅辯，昔殖修習無量善根故得善說譬喻本緣辯，不輕賤惡趣眾生故得無壞勝辯，施無量寶藏故得分別句無盡辯，真實言說無麁獷故得圓足辯，講說法時無諍競故得威德無違辯，以德淳淨順法律行故得說法不唐捐辯，不悋於法不恃己德故得斷眾疑辯，求法之時不威逼他生恭敬心故得利應辯，常省己過不譏彼缺故得分別文字不錯謬辯，等潤眾生不望報故得悅可眾辯，受持大乘不求小乘故得問答方便辯，不著我見入平等性故得以法降伏一切外道辯，是名二十四種成就諸辯因。善能隨彼眾生所應受解說法無有錯謬，所受法者亦不退失，是為菩薩得無障礙如來加持辯。

「善男子！云何菩薩得自在示現受生死者？若菩薩成就十二法，得自在示現受生死。何等十二？親近真善知識故，消除我見故，成就戒身故，善知入出定故，並修智慧方便故，善知深入諸通遊戲故，如實親知諸法無生無起故，淨本願種故，常不捨大慈大悲故，知一切法如幻化故，知一切法如夢想故，一切諸佛加威神故，是為菩薩成就十二法。無生現生無起現起，而現一切生死，於一切諸佛大會示現其身，在在佛國皆現受生，而常不動於真法身，是為菩薩得自在示現受生死也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得自在示現受生死者？若菩薩成就十二法，得自在示現受生死。何等十二？親近真善知識故，消除我見故，成就戒身故，善知入出定故，並修智慧方便故，善知深入諸通遊戲故，如實親知諸法無生無起故，淨本願種故，常不捨大慈大悲故，知一切法如幻化故，知一切法如夢想故，一切諸佛加威神故，是為菩薩成就十二法。無生現生無起現起，而現一切生死，於一切諸佛大會示現其身，在在佛國皆現受生，而常不動於真法身，是為菩薩得自在示現受生死也。

「善男子！云何菩薩破諸怨敵去離四魔者？若菩薩翹勤修習，觀五陰如幻，得離陰魔。觀諸法性淨故，得離煩惱魔。觀一切法從緣生性不成就故，得離死魔。觀一切法緣所莊嚴是無常敗壞相故，得離天魔。菩薩如是觀故得離四魔，發趣菩提終不懈息，所有障菩提魔業，菩薩皆能遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩破諸怨敵去離四魔者？若菩薩翹勤修習，觀五陰如幻，得離陰魔。觀諸法性淨故，得離煩惱魔。觀一切法從緣生性不成就故，得離死魔。觀一切法緣所莊嚴是無常敗壞相故，得離天魔。菩薩如是觀故得離四魔，發趣菩提終不懈息，所有障菩提魔業，菩薩皆能遠離。

「何謂魔業？所謂心向小乘是為魔業，不護菩提心是為魔業，於眾生生異想是為魔業，行施望報是為魔業，為受生故持戒是為魔業，有色想行忍是為魔業，為世事精進是為魔業，於禪生著味想是為魔業，於慧生戲論是為魔業，厭惓生死是為魔業，作諸善根而不迴向是為魔業，厭惡煩惱是為魔業，犯罪覆藏是為魔業，憎嫉菩薩是為魔業，誹謗正法是為魔業，不受正法是為魔業，不知報恩是為魔業，不進求諸波羅蜜是為魔業，不敬順法是為魔業，悋惜於法是為魔業，為利養說法是為魔業，不知方便而化眾生是為魔業，捨四攝法是為魔業，輕毀禁者是為魔業，嫉持戒者是為魔業，學二乘行是為魔業，悕望正位是為魔業，捨離大慈而觀無生是為魔業，欲證無為法是為魔業，厭離有為功德是為魔業，不愍眾生是為魔業，不謙下尊長是為魔業，習行兩舌是為魔業，諛諂多姦是為魔業，顯己淨行是為魔業，作惡不恥是為魔業，不流布法是為魔業，以少德為足是為魔業，不遮結使是為魔業，不捨心垢是為魔業，忍沙門垢是為魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂魔業？所謂心向小乘是為魔業，不護菩提心是為魔業，於眾生生異想是為魔業，行施望報是為魔業，為受生故持戒是為魔業，有色想行忍是為魔業，為世事精進是為魔業，於禪生著味想是為魔業，於慧生戲論是為魔業，厭惓生死是為魔業，作諸善根而不迴向是為魔業，厭惡煩惱是為魔業，犯罪覆藏是為魔業，憎嫉菩薩是為魔業，誹謗正法是為魔業，不受正法是為魔業，不知報恩是為魔業，不進求諸波羅蜜是為魔業，不敬順法是為魔業，悋惜於法是為魔業，為利養說法是為魔業，不知方便而化眾生是為魔業，捨四攝法是為魔業，輕毀禁者是為魔業，嫉持戒者是為魔業，學二乘行是為魔業，悕望正位是為魔業，捨離大慈而觀無生是為魔業，欲證無為法是為魔業，厭離有為功德是為魔業，不愍眾生是為魔業，不謙下尊長是為魔業，習行兩舌是為魔業，諛諂多姦是為魔業，顯己淨行是為魔業，作惡不恥是為魔業，不流布法是為魔業，以少德為足是為魔業，不遮結使是為魔業，不捨心垢是為魔業，忍沙門垢是為魔業。

「善男子！若親近行一切不善法，遠離一切善法，盡是魔業。善男子！是謂諸魔業，行是業者障菩提道，彼諸菩薩已過捨離能正受行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若親近行一切不善法，遠離一切善法，盡是魔業。善男子！是謂諸魔業，行是業者障菩提道，彼諸菩薩已過捨離能正受行故。

「云何為正受行？若菩薩成就四法能正受行。何等為四？一者、於諸波羅蜜法無懈退行；二者、不捨欲進及不放逸；三者、正住方便大慈法中；四者、入甚深無愛無樔窟法門。善男子！菩薩成就此四法，正受行故能破諸怨敵，是為菩薩能破諸怨去離四敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為正受行？若菩薩成就四法能正受行。何等為四？一者、於諸波羅蜜法無懈退行；二者、不捨欲進及不放逸；三者、正住方便大慈法中；四者、入甚深無愛無樔窟法門。善男子！菩薩成就此四法，正受行故能破諸怨敵，是為菩薩能破諸怨去離四敵。

「善男子！云何菩薩莊嚴功德資糧利益眾生者？若菩薩善根迴向向無等等、若有所種善根，若布施、若愛語、若利益、若同事，盡以施與一切眾生，以淨戒眾故得自在力。用此自在力故，隨諸眾生所應受樂而度化之。以種功德無厭故得無盡寶手，用此無盡寶手能施眾生無量富樂。以求無邊智慧資糧故得無礙陀羅尼辯，用此無礙陀羅尼辯能總持一切諸佛所說，能說妙法悅可眾心。以善調身心故不退於諸通，用此不退諸通力故，能過無量佛剎，以無數方便度多眾生。以常勤求法無疲惓故得一一毛孔出無量法門，用出無量法門力故，能常以法施利益眾生。以並修慧方便波羅蜜故得分身智，用此分身智力故，能於諸趣中在在現身度化群生。常以無相敬侍諸佛故得無厭見聞，以此無厭見聞力故，其有眾生得見聞者，彼諸眾生乃至為作大涅槃因。是為菩薩莊嚴功德資糧利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩莊嚴功德資糧利益眾生者？若菩薩善根迴向向無等等、若有所種善根，若布施、若愛語、若利益、若同事，盡以施與一切眾生，以淨戒眾故得自在力。用此自在力故，隨諸眾生所應受樂而度化之。以種功德無厭故得無盡寶手，用此無盡寶手能施眾生無量富樂。以求無邊智慧資糧故得無礙陀羅尼辯，用此無礙陀羅尼辯能總持一切諸佛所說，能說妙法悅可眾心。以善調身心故不退於諸通，用此不退諸通力故，能過無量佛剎，以無數方便度多眾生。以常勤求法無疲惓故得一一毛孔出無量法門，用出無量法門力故，能常以法施利益眾生。以並修慧方便波羅蜜故得分身智，用此分身智力故，能於諸趣中在在現身度化群生。常以無相敬侍諸佛故得無厭見聞，以此無厭見聞力故，其有眾生得見聞者，彼諸眾生乃至為作大涅槃因。是為菩薩莊嚴功德資糧利益眾生。

「善男子！云何菩薩世無佛時能作佛事化度眾生者？若菩薩已成就菩薩十力，已於菩薩四無畏中而得自在，已於菩薩十八不共法中不從他受，已修如來力、無所畏、不共法等，已得遊戲首楞嚴三昧，已於四辯得智力自在，已於諸佛法得灌頂正位，於一切諸菩薩行得次佛神力。若有菩薩成就如是等法者，若諸佛土眾生應見佛身而受化者，然彼土世無佛時，即於彼國而現入胎，現初生時，現出家時，現坐道場轉法輪時，現捨壽命未入涅槃時，亦能示現大涅槃，亦現法住時節久近，亦復不捨菩薩行法，亦不用所化以為滿足。是為菩薩世無佛時能作佛事化度群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩世無佛時能作佛事化度眾生者？若菩薩已成就菩薩十力，已於菩薩四無畏中而得自在，已於菩薩十八不共法中不從他受，已修如來力、無所畏、不共法等，已得遊戲首楞嚴三昧，已於四辯得智力自在，已於諸佛法得灌頂正位，於一切諸菩薩行得次佛神力。若有菩薩成就如是等法者，若諸佛土眾生應見佛身而受化者，然彼土世無佛時，即於彼國而現入胎，現初生時，現出家時，現坐道場轉法輪時，現捨壽命未入涅槃時，亦能示現大涅槃，亦現法住時節久近，亦復不捨菩薩行法，亦不用所化以為滿足。是為菩薩世無佛時能作佛事化度群生。

「善男子！云何菩薩得海印三昧能知一切眾生心行者？若菩薩多聞如海，成就慧眾常勤求法，菩薩為聞法故盡能施與珍寶庫藏，為聞法故盡能施與僕從給使妻子眷屬，為聞法故捨家飾好嚴身之具，為聞法故謙下給事，為聞法故捨國土榮位及己身命。菩薩以如是等無數方便勤求法門而不恃所行。菩薩為聞法故，去至一由旬乃至百由旬，為聞一四句偈，受持讀誦廣為人說，不捨是精進，是菩薩自成就多聞。於一切眾生生大悲心，無憂心，不望報心，乃至一眾生不生輕賤而為說法。從一日乃至七日而無食想，乃至命終不捨說法，以說法善根迴向海印三昧，隨所聞法受持讀誦通利，善知義趣不依文字，真實堅持終身不捨。菩薩發大欲精進，以此大欲精進力故，不久便得海印三昧。得此三昧已，即得自然無量阿僧祇百千萬法門，得無量阿僧祇百千萬億修多羅，不從他聞自然能說，一切諸佛所說悉能受持，能了一切眾生心行。善男子！喻如閻浮提一切眾生身及餘外色，如是等色海中皆有印像，以是故名大海印。菩薩亦復如是，得大海印三昧已，能分別見一切眾生心行，於一切法門皆得慧明。是為菩薩得海印三昧，見一切眾生心行所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得海印三昧能知一切眾生心行者？若菩薩多聞如海，成就慧眾常勤求法，菩薩為聞法故盡能施與珍寶庫藏，為聞法故盡能施與僕從給使妻子眷屬，為聞法故捨家飾好嚴身之具，為聞法故謙下給事，為聞法故捨國土榮位及己身命。菩薩以如是等無數方便勤求法門而不恃所行。菩薩為聞法故，去至一由旬乃至百由旬，為聞一四句偈，受持讀誦廣為人說，不捨是精進，是菩薩自成就多聞。於一切眾生生大悲心，無憂心，不望報心，乃至一眾生不生輕賤而為說法。從一日乃至七日而無食想，乃至命終不捨說法，以說法善根迴向海印三昧，隨所聞法受持讀誦通利，善知義趣不依文字，真實堅持終身不捨。菩薩發大欲精進，以此大欲精進力故，不久便得海印三昧。得此三昧已，即得自然無量阿僧祇百千萬法門，得無量阿僧祇百千萬億修多羅，不從他聞自然能說，一切諸佛所說悉能受持，能了一切眾生心行。善男子！喻如閻浮提一切眾生身及餘外色，如是等色海中皆有印像，以是故名大海印。菩薩亦復如是，得大海印三昧已，能分別見一切眾生心行，於一切法門皆得慧明。是為菩薩得海印三昧，見一切眾生心行所趣。

「善男子！云何菩薩得知諸塵界無礙者？若菩薩以眼空故知色亦空，以色離故知眼亦離，耳鼻舌身亦如是，意空故知法亦空，以法離故知意亦離。菩薩如實知空性離性，於內外法無有障礙，知諸結本性淨故則不起使，於一切法無所有著，以不見諸法著處著法著者，是為菩薩能得知諸塵界無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得知諸塵界無礙者？若菩薩以眼空故知色亦空，以色離故知眼亦離，耳鼻舌身亦如是，意空故知法亦空，以法離故知意亦離。菩薩如實知空性離性，於內外法無有障礙，知諸結本性淨故則不起使，於一切法無所有著，以不見諸法著處著法著者，是為菩薩能得知諸塵界無礙。

「善男子！云何菩薩威儀行成就，離諸闇冥得勝光明，於諸法中得自然智，速得成就一切智行者？若菩薩發起所作修習正行，諸業盡是如來所許、智者所讚，所謂身口意業，以行此業故，悅可諸佛及餘賢聖善知識等，所造諸業無能譏嫌，最勝無上無與等者無能毀損，所作諸業終不悔退，所作諸業不雜愚癡，所作諸業皆能觀知，所作諸業終不動轉，所作諸業究竟吉祥。是菩薩知所作業非憍慢，所造慧所作業非愚癡所造。如是所作善業已，一切三昧諸陀羅尼門悉現在前不從他聞。菩薩若見諸佛、若不見諸佛，終不退轉助菩提道諸善根。若遇適意善知識、不適意善知識，不退菩提法。是菩薩過一切障礙地，離一切諸魔結使修三解脫，般若波羅蜜力故，疾得佛道、自然道、一切智道、如來道。是為菩薩威儀行成就，離諸闇冥得勝光明，於諸法中得自然智，速得成就一切智行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩威儀行成就，離諸闇冥得勝光明，於諸法中得自然智，速得成就一切智行者？若菩薩發起所作修習正行，諸業盡是如來所許、智者所讚，所謂身口意業，以行此業故，悅可諸佛及餘賢聖善知識等，所造諸業無能譏嫌，最勝無上無與等者無能毀損，所作諸業終不悔退，所作諸業不雜愚癡，所作諸業皆能觀知，所作諸業終不動轉，所作諸業究竟吉祥。是菩薩知所作業非憍慢，所造慧所作業非愚癡所造。如是所作善業已，一切三昧諸陀羅尼門悉現在前不從他聞。菩薩若見諸佛、若不見諸佛，終不退轉助菩提道諸善根。若遇適意善知識、不適意善知識，不退菩提法。是菩薩過一切障礙地，離一切諸魔結使修三解脫，般若波羅蜜力故，疾得佛道、自然道、一切智道、如來道。是為菩薩威儀行成就，離諸闇冥得勝光明，於諸法中得自然智，速得成就一切智行。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「已離邊無礙， 慧功德莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已離邊無礙， 慧功德莊嚴，

彼離諸著相， 迴向無上道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼離諸著相， 迴向無上道；

捨我慢憍慢， 慧者莊嚴智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨我慢憍慢， 慧者莊嚴智，

無障礙解脫， 具足一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障礙解脫， 具足一切智。

非色非種性， 念佛非功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非色非種性， 念佛非功德，

不憶念法身， 是念佛所許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不憶念法身， 是念佛所許。

離欲性寂靜， 非相非明闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲性寂靜， 非相非明闇，

無心無意行， 如是名念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心無意行， 如是名念法。

聖無為無愛， 無諸煩惱染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖無為無愛， 無諸煩惱染，

以解脫得稱， 名念僧無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以解脫得稱， 名念僧無礙。

已捨一切受， 無陰界入行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已捨一切受， 無陰界入行，

解脫諸動念， 名究竟念捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸動念， 名究竟念捨。

不依無漏戒， 不行身口意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依無漏戒， 不行身口意，

不生過三有， 名念無漏戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生過三有， 名念無漏戒。

如天淨無垢， 兜率灌頂天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如天淨無垢， 兜率灌頂天，

憶念自業報， 當作天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念自業報， 當作天中天。

持世尊正法， 捨離諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世尊正法， 捨離諸煩惱，

解脫法非法， 是持世尊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫法非法， 是持世尊法。

如佛得道相， 受持法亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛得道相， 受持法亦然，

善思惟真際， 無法可攝持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟真際， 無法可攝持。

如我性淨故， 諸法性亦淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我性淨故， 諸法性亦淨，

知眾生如相， 而教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生如相， 而教化眾生。

不見眾生增， 亦復不見減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見眾生增， 亦復不見減，

說斷顛倒想， 教化無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說斷顛倒想， 教化無量眾。

說諸陰界入， 不異於佛界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸陰界入， 不異於佛界，

知如虛空性， 則入於佛界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知如虛空性， 則入於佛界。

言語諸文字， 猶如呼聲響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言語諸文字， 猶如呼聲響，

知非內非外， 即得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知非內非外， 即得陀羅尼。

受持讀誦利， 進求說諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持讀誦利， 進求說諸法，

無我無法想， 安住陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無法想， 安住陀羅尼。

持諸佛所說， 善說悅眾心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持諸佛所說， 善說悅眾心，

不失諸禪定， 是陀羅尼力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失諸禪定， 是陀羅尼力。

不持不誦文， 不積集諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不持不誦文， 不積集諸法，

常說法無礙， 如龍降大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說法無礙， 如龍降大雨。

無住無障礙， 說無量契經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無障礙， 說無量契經，

不生眾生想， 慧者得是辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生眾生想， 慧者得是辯。

以佛力說法， 莊嚴自威儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛力說法， 莊嚴自威儀，

悅眾隨所樂， 是辯佛所許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅眾隨所樂， 是辯佛所許。

知法實性者， 知與虛空等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法實性者， 知與虛空等，

無我人壽命， 如是持佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我人壽命， 如是持佛法。

眾生同涅槃， 究竟不生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生同涅槃， 究竟不生滅，

得是不動忍， 是為不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是不動忍， 是為不放逸。

見諸陰如幻， 諸界如法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸陰如幻， 諸界如法性，

六入如空聚， 得離於陰魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六入如空聚， 得離於陰魔。

知使如浮雲， 究竟無和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知使如浮雲， 究竟無和合，

於法無妄想， 則離煩惱魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無妄想， 則離煩惱魔。

知眾生不生， 無生則無死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生不生， 無生則無死，

諸法無去來， 如是過死魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無去來， 如是過死魔。

無愛無動者， 行道無道想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無愛無動者， 行道無道想，

無我人行悲， 則能降眾魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我人行悲， 則能降眾魔。

知智識平等， 不住為無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知智識平等， 不住為無為，

知眾心如幻， 心健無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾心如幻， 心健無能壞。

此彼無障礙， 成就勝法船， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此彼無障礙， 成就勝法船，

渡眾無眾想， 是謂大船師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渡眾無眾想， 是謂大船師。

知空無有我， 淨生死渴愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知空無有我， 淨生死渴愛，

將導渡眾生， 是謂大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將導渡眾生， 是謂大導師。

善知進退相， 隨法而依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知進退相， 隨法而依止，

方便示涅槃， 佛說善導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便示涅槃， 佛說善導師。

知心心相續， 二心不共俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知心心相續， 二心不共俱，

是名知心性， 佛讚能護眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名知心性， 佛讚能護眾。

知諸法性淨， 如空水中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法性淨， 如空水中月，

知者離煩惱， 是謂淨眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知者離煩惱， 是謂淨眾生。

知一餘亦然， 入諸法如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一餘亦然， 入諸法如夢，

虛空不可取， 得道無染污。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空不可取， 得道無染污。」

說此分別諸法門時，七十二那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此分別諸法門時，七十二那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍。

時大寶莊嚴堂，六種震動大光普照。諸天於虛空中作百千種伎樂，雨種種天華，說如是言：「此諸眾生為如來印所印，已入如來法中，聞此法門心得信解，受持通利，能為他說，如法修行。」白佛言：「世尊！我等一切向此佛土，深心供養恭敬禮拜，以如來、應供、正遍知出世故，聞說此方便法門，及見此土菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大寶莊嚴堂，六種震動大光普照。諸天於虛空中作百千種伎樂，雨種種天華，說如是言：「此諸眾生為如來印所印，已入如來法中，聞此法門心得信解，受持通利，能為他說，如法修行。」白佛言：「世尊！我等一切向此佛土，深心供養恭敬禮拜，以如來、應供、正遍知出世故，聞說此方便法門，及見此土菩薩。」

爾時，虛空藏菩薩聞佛解說已，心淨歡喜，心淨歡喜已，以無價寶網供養於佛。寶網中放大光明，照十方諸佛國土。供養已，白佛言：「世尊！未曾有也。如來無礙智如是甚深難解，如來、應供、正遍知如所聞法門，佛以無礙智如實解說，一切大眾皆得歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩聞佛解說已，心淨歡喜，心淨歡喜已，以無價寶網供養於佛。寶網中放大光明，照十方諸佛國土。供養已，白佛言：「世尊！未曾有也。如來無礙智如是甚深難解，如來、應供、正遍知如所聞法門，佛以無礙智如實解說，一切大眾皆得歡喜。」