大方等大集經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第十四

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏品第八之一所問品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏品第八之一所問品第一

爾時，婆伽婆遊如來行處妙寶莊嚴堂上，如來威神大功德莊嚴眾相具足，因於本行佛地得報，菩薩宮宅稱無量讚，如來神力之所建立，入無礙智行處生勝喜悅，思念進智分別巧說，眾德具足來世所歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽婆遊如來行處妙寶莊嚴堂上，如來威神大功德莊嚴眾相具足，因於本行佛地得報，菩薩宮宅稱無量讚，如來神力之所建立，入無礙智行處生勝喜悅，思念進智分別巧說，眾德具足來世所歎。

世尊、正覺善轉法輪，善能調順無量眾生，於諸法中皆得自在。知諸眾生心所趣向，善能分別一切諸根，彼岸善斷結習永盡無餘，所施佛事自然成辦。與大比丘眾六百萬人俱，其心調柔結習已斷，皆是如來法王之子，行甚深法善能解了無所有法，殊妙端正威儀具足，是大福田，正住如來所教法中。復與大菩薩僧俱，度一切諸行，不捨菩薩所行，得無我忍。於諸眾生不捨大悲，過諸世間而順世法勤化眾生，亦能善入如來行地，又復不離菩薩行地，其名曰：普明菩薩摩訶薩、無礙明菩薩、於一切法自在王菩薩、無礙行處菩薩、分別辯覺菩薩、淨無量網明燈王菩薩、不染行處菩薩、壞魔界放光明菩薩，如是等不可計阿僧祇、不可思不可稱不可量、無齊限不可說菩薩摩訶薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊、正覺善轉法輪，善能調順無量眾生，於諸法中皆得自在。知諸眾生心所趣向，善能分別一切諸根，彼岸善斷結習永盡無餘，所施佛事自然成辦。與大比丘眾六百萬人俱，其心調柔結習已斷，皆是如來法王之子，行甚深法善能解了無所有法，殊妙端正威儀具足，是大福田，正住如來所教法中。復與大菩薩僧俱，度一切諸行，不捨菩薩所行，得無我忍。於諸眾生不捨大悲，過諸世間而順世法勤化眾生，亦能善入如來行地，又復不離菩薩行地，其名曰：普明菩薩摩訶薩、無礙明菩薩、於一切法自在王菩薩、無礙行處菩薩、分別辯覺菩薩、淨無量網明燈王菩薩、不染行處菩薩、壞魔界放光明菩薩，如是等不可計阿僧祇、不可思不可稱不可量、無齊限不可說菩薩摩訶薩俱。

爾時，世尊說諸菩薩出要之行，名無礙法門莊嚴菩薩道，成就佛法諸力無畏，得知諸法自在，入陀羅尼印門，入分別諸辨門，入大神通門，入說不退轉輪諸乘平等門，入一相法界無分別門，入說隨眾生根所解差別門，入堅法分別壞諸魔界善順思惟門，入斷諸結及見無礙智慧門，入無等願方便智門，入諸佛等智門，入諸法無滯礙如實分別門，入無變異平等法門，入甚深十二因緣門，入功德智慧莊嚴佛身口意堅固思進念專無盡門，入四聖諦門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說諸菩薩出要之行，名無礙法門莊嚴菩薩道，成就佛法諸力無畏，得知諸法自在，入陀羅尼印門，入分別諸辨門，入大神通門，入說不退轉輪諸乘平等門，入一相法界無分別門，入說隨眾生根所解差別門，入堅法分別壞諸魔界善順思惟門，入斷諸結及見無礙智慧門，入無等願方便智門，入諸佛等智門，入諸法無滯礙如實分別門，入無變異平等法門，入甚深十二因緣門，入功德智慧莊嚴佛身口意堅固思進念專無盡門，入四聖諦門。

為調伏聲聞故，入遠離身心行門。為調伏辟支佛故，入授一切智記門。為調伏菩薩故，入諸法自在門。為顯佛功德故，所謂開示解說顯現令解，教讀施設次序開張，分別令易隨順正說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為調伏聲聞故，入遠離身心行門。為調伏辟支佛故，入授一切智記門。為調伏菩薩故，入諸法自在門。為顯佛功德故，所謂開示解說顯現令解，教讀施設次序開張，分別令易隨順正說。

爾時，世尊如是善分別大法方便時，於此三千大千世界一切諸色像，若鐵圍山、大鐵圍山、須彌山王，及諸黑山，四天下及閻浮提，聚落、城邑、舍宅、大海、江河、泉源、陂池、藥草、樹木及諸叢林，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮殿，地神宮殿、虛空中諸神宮殿，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，及梵天宮殿，上至阿迦膩吒天宮殿，一切大地及欲界色身眾生，悉皆隱蔽眼所不見，喻如劫盡火災起後，大地焦盡大水未出。當爾之時，乃無一色與眼作對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如是善分別大法方便時，於此三千大千世界一切諸色像，若鐵圍山、大鐵圍山、須彌山王，及諸黑山，四天下及閻浮提，聚落、城邑、舍宅、大海、江河、泉源、陂池、藥草、樹木及諸叢林，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮殿，地神宮殿、虛空中諸神宮殿，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，及梵天宮殿，上至阿迦膩吒天宮殿，一切大地及欲界色身眾生，悉皆隱蔽眼所不見，喻如劫盡火災起後，大地焦盡大水未出。當爾之時，乃無一色與眼作對。

爾時，三千大千世界亦復如是亦無少色，是欲色界所攝，唯除妙寶莊嚴堂中所見色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界亦復如是亦無少色，是欲色界所攝，唯除妙寶莊嚴堂中所見色像。

爾時，於妙寶莊嚴堂中虛空中，無所依著，自然成無量百千那由他寶臺，微妙莊嚴世所樂見，喻如大妙莊嚴世界一寶莊嚴佛土菩薩所住寶臺，此諸寶臺亦復如是。見諸大眾坐寶臺中，於妙寶莊嚴堂內，自然踊出淨妙真金師子之座，高十千由旬。此師子座出妙淨光明，普照此三千大千世界，映諸菩薩光明令不明顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於妙寶莊嚴堂中虛空中，無所依著，自然成無量百千那由他寶臺，微妙莊嚴世所樂見，喻如大妙莊嚴世界一寶莊嚴佛土菩薩所住寶臺，此諸寶臺亦復如是。見諸大眾坐寶臺中，於妙寶莊嚴堂內，自然踊出淨妙真金師子之座，高十千由旬。此師子座出妙淨光明，普照此三千大千世界，映諸菩薩光明令不明顯。

爾時，大眾歡喜踊躍，心情悅豫歎未曾有，合掌向佛，作如是言：「今者如來必說大法，現此瑞應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾歡喜踊躍，心情悅豫歎未曾有，合掌向佛，作如是言：「今者如來必說大法，現此瑞應。」

爾時，舍利弗承佛威神從寶臺起，更整衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，而白佛言：「世尊！是何瑞相有如是等生勝喜悅現大神變？世尊！此諸大眾皆生疑惑，願如來說何因何緣現此未曾有事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗承佛威神從寶臺起，更整衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，而白佛言：「世尊！是何瑞相有如是等生勝喜悅現大神變？世尊！此諸大眾皆生疑惑，願如來說何因何緣現此未曾有事？」

爾時，佛告舍利弗：「東方去此過八佛世界微塵數等佛土，有世界名大莊嚴。彼國有佛，號一寶莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。以何因緣世界名大莊嚴？若廣說彼世界莊嚴事者，一劫不盡，是故彼土名大莊嚴。何因緣故彼佛名為一寶莊嚴？舍利弗！彼如來因一寶說法，所謂無上大乘之寶，是故彼佛名一寶莊嚴。彼佛與諸菩薩眾各昇師子座，踊在空中高八十億多羅樹，為諸菩薩說虛空印法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「東方去此過八佛世界微塵數等佛土，有世界名大莊嚴。彼國有佛，號一寶莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。以何因緣世界名大莊嚴？若廣說彼世界莊嚴事者，一劫不盡，是故彼土名大莊嚴。何因緣故彼佛名為一寶莊嚴？舍利弗！彼如來因一寶說法，所謂無上大乘之寶，是故彼佛名一寶莊嚴。彼佛與諸菩薩眾各昇師子座，踊在空中高八十億多羅樹，為諸菩薩說虛空印法門。

「何謂虛空印法門？如一切法以虛空為門，無住處故；一切法無住處門，無形相故；一切法無形相門，過諸行處故；一切法無行處門，內外淨故；一切法淨門，性無染故；一切法無染門，自性寂靜故；一切法寂靜門，心意識本無故；一切法本無門，離物非物故；一切法無物門，無教相故；一切法無教門，無形段故；一切法無形段門，離因緣境界故；一切法無因緣境界門，寂滅相故；一切法寂滅門，離二相故；一切法無二門，捨別異故；一切法無別異門，入一相故；一切法一相門，自相淨故；一切法自相淨門，過三世故；一切法過三世門，不離平等故；一切法不離平等門，幻化相非相故；一切法幻化相門，體不實故；一切法無體門，無作相故；一切法無作門，身心遠離故；一切法遠離門，離相無相故；一切法無相門，相不動故；一切法不動相門，無依處故；一切法無依處門，住無際故；一切法無際門，無樔窟故；一切法無樔窟門，無我無我所故；一切法無我無我所門，無主故；一切法無主門，性無我故；一切法無我門，內清淨故。舍利弗！彼一寶莊嚴如來為諸菩薩廣說如是虛空印法門。彼如來說是法時，無量阿僧祇諸菩薩，解知諸法性與虛空等，於諸法中得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂虛空印法門？如一切法以虛空為門，無住處故；一切法無住處門，無形相故；一切法無形相門，過諸行處故；一切法無行處門，內外淨故；一切法淨門，性無染故；一切法無染門，自性寂靜故；一切法寂靜門，心意識本無故；一切法本無門，離物非物故；一切法無物門，無教相故；一切法無教門，無形段故；一切法無形段門，離因緣境界故；一切法無因緣境界門，寂滅相故；一切法寂滅門，離二相故；一切法無二門，捨別異故；一切法無別異門，入一相故；一切法一相門，自相淨故；一切法自相淨門，過三世故；一切法過三世門，不離平等故；一切法不離平等門，幻化相非相故；一切法幻化相門，體不實故；一切法無體門，無作相故；一切法無作門，身心遠離故；一切法遠離門，離相無相故；一切法無相門，相不動故；一切法不動相門，無依處故；一切法無依處門，住無際故；一切法無際門，無樔窟故；一切法無樔窟門，無我無我所故；一切法無我無我所門，無主故；一切法無主門，性無我故；一切法無我門，內清淨故。舍利弗！彼一寶莊嚴如來為諸菩薩廣說如是虛空印法門。彼如來說是法時，無量阿僧祇諸菩薩，解知諸法性與虛空等，於諸法中得無生忍。

「舍利弗！彼大莊嚴剎土一寶莊嚴佛所，有一菩薩摩訶薩名虛空藏，以大莊嚴而自莊嚴。於諸不思議願最為殊勝，得一切功德中之威德無礙知見，不可思議菩薩功德以自莊嚴，以諸相好莊嚴其身，以善說法隨所應度莊嚴其口。不退於定莊嚴其心，以諸總持莊嚴其念，入諸微細法莊嚴其意，順觀法性莊嚴於進。以堅固誓莊嚴淳至，以必成辦莊嚴所作，以從一地至一地莊嚴畢竟，捨諸所有莊嚴於施。以淨心善語莊嚴於戒，於諸眾生心無有礙莊嚴忍辱，眾事備足莊嚴精進，入定遊戲神通莊嚴於禪，善知煩惱習莊嚴般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼大莊嚴剎土一寶莊嚴佛所，有一菩薩摩訶薩名虛空藏，以大莊嚴而自莊嚴。於諸不思議願最為殊勝，得一切功德中之威德無礙知見，不可思議菩薩功德以自莊嚴，以諸相好莊嚴其身，以善說法隨所應度莊嚴其口。不退於定莊嚴其心，以諸總持莊嚴其念，入諸微細法莊嚴其意，順觀法性莊嚴於進。以堅固誓莊嚴淳至，以必成辦莊嚴所作，以從一地至一地莊嚴畢竟，捨諸所有莊嚴於施。以淨心善語莊嚴於戒，於諸眾生心無有礙莊嚴忍辱，眾事備足莊嚴精進，入定遊戲神通莊嚴於禪，善知煩惱習莊嚴般若。

「為救護眾生莊嚴於慈，住不捨眾生莊嚴於悲，心無猶豫莊嚴於喜，離於憎愛莊嚴於捨，遊戲諸定莊嚴神通，得無盡寶手莊嚴功德。分別諸眾生心行莊嚴於智，教眾生善法莊嚴於覺，得慧明淨莊嚴慧明，得義法辭應莊嚴諸辯，壞魔外道莊嚴諸無畏，得佛無量功德而自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為救護眾生莊嚴於慈，住不捨眾生莊嚴於悲，心無猶豫莊嚴於喜，離於憎愛莊嚴於捨，遊戲諸定莊嚴神通，得無盡寶手莊嚴功德。分別諸眾生心行莊嚴於智，教眾生善法莊嚴於覺，得慧明淨莊嚴慧明，得義法辭應莊嚴諸辯，壞魔外道莊嚴諸無畏，得佛無量功德而自莊嚴。

「常以諸毛孔說法莊嚴於法，見諸佛法明莊嚴自明，能照諸佛國莊嚴光明，說不錯謬莊嚴所記。神通隨所樂說莊嚴教授，神通到四神足彼岸莊嚴變化，神通入佛密處莊嚴諸如來護持。自悟正智莊嚴法自在，如說而行無能壞者，莊嚴一切善法堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常以諸毛孔說法莊嚴於法，見諸佛法明莊嚴自明，能照諸佛國莊嚴光明，說不錯謬莊嚴所記。神通隨所樂說莊嚴教授，神通到四神足彼岸莊嚴變化，神通入佛密處莊嚴諸如來護持。自悟正智莊嚴法自在，如說而行無能壞者，莊嚴一切善法堅固。

「彼虛空藏菩薩，成就如是等無量功德，與十二億菩薩摩訶薩俱，發意欲來詣此娑婆世界見我，禮拜供養恭敬圍遶，亦為此大普集經，分別少法門分故。又為此十方諸來會菩薩生大法明故，又為增益開大乘法故，又為受持如來法故，又為無量眾生善根出生故，又為以善法調伏諸魔外道故，又為示現菩薩師子遊戲神通故，彼虛空藏菩薩欲來至此，是其瑞應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼虛空藏菩薩，成就如是等無量功德，與十二億菩薩摩訶薩俱，發意欲來詣此娑婆世界見我，禮拜供養恭敬圍遶，亦為此大普集經，分別少法門分故。又為此十方諸來會菩薩生大法明故，又為增益開大乘法故，又為受持如來法故，又為無量眾生善根出生故，又為以善法調伏諸魔外道故，又為示現菩薩師子遊戲神通故，彼虛空藏菩薩欲來至此，是其瑞應。」

爾時，世尊說此事已，即時虛空藏菩薩與十二億菩薩摩訶薩恭敬圍遶，詣一寶莊嚴佛所，白佛言：「世尊！我欲詣娑婆世界，見釋迦牟尼佛，禮拜供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此事已，即時虛空藏菩薩與十二億菩薩摩訶薩恭敬圍遶，詣一寶莊嚴佛所，白佛言：「世尊！我欲詣娑婆世界，見釋迦牟尼佛，禮拜供養。」

彼佛報言：「欲往隨意，宜知是時。」即頂禮一寶莊嚴如來足下已，右遶七匝，承佛遊戲無作神足，於彼大莊嚴國土忽然不現，以一念頃與諸菩薩眾俱，來至此娑婆世界，寶莊嚴堂妙寶臺上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛報言：「欲往隨意，宜知是時。」即頂禮一寶莊嚴如來足下已，右遶七匝，承佛遊戲無作神足，於彼大莊嚴國土忽然不現，以一念頃與諸菩薩眾俱，來至此娑婆世界，寶莊嚴堂妙寶臺上。

爾時，虛空藏菩薩雨妙華香供養世尊，及此大普集經。所謂曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多羅華、摩訶波利質多羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、盧遮那華、摩訶盧遮那華，水陸諸華大如車輪，百葉千葉百千葉，皆出光明香氣普薰，妙香適意開敷鮮淨，雜色光耀眼所樂見，雨如是等種種無量妙華，滿妙寶堂中高一多羅樹。作諸天樂，其音皆出無量百千法門之聲，與檀波羅蜜相應聲，尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜相應聲，與四無量相應聲，與四攝法相應聲，與助道法相應聲，與三脫門相應聲，與四聖諦相應聲，與十二因緣相應聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩雨妙華香供養世尊，及此大普集經。所謂曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多羅華、摩訶波利質多羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、盧遮那華、摩訶盧遮那華，水陸諸華大如車輪，百葉千葉百千葉，皆出光明香氣普薰，妙香適意開敷鮮淨，雜色光耀眼所樂見，雨如是等種種無量妙華，滿妙寶堂中高一多羅樹。作諸天樂，其音皆出無量百千法門之聲，與檀波羅蜜相應聲，尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜相應聲，與四無量相應聲，與四攝法相應聲，與助道法相應聲，與三脫門相應聲，與四聖諦相應聲，與十二因緣相應聲。

爾時，虛空藏菩薩供養世尊頂禮佛足，遶七匝已，在一面立，白佛言：「世尊！彼一寶莊嚴如來、應、正遍知致問無量，少病少惱起居輕利安樂行不？彼一寶莊嚴如來又言：『有十二億菩薩，與虛空藏菩薩俱往至彼娑婆世界，願世尊說如是如是法，使諸菩薩得自然智，亦使成就大法光明已還來至此。所以者何？以世尊昔來已曾化此善男子等發菩提心。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩供養世尊頂禮佛足，遶七匝已，在一面立，白佛言：「世尊！彼一寶莊嚴如來、應、正遍知致問無量，少病少惱起居輕利安樂行不？彼一寶莊嚴如來又言：『有十二億菩薩，與虛空藏菩薩俱往至彼娑婆世界，願世尊說如是如是法，使諸菩薩得自然智，亦使成就大法光明已還來至此。所以者何？以世尊昔來已曾化此善男子等發菩提心。』」

爾時，虛空藏菩薩當世尊頂上化作大寶蓋，廣十千由旬，以青琉璃為軒，真珊瑚寶為子，以琉璃及閻浮檀金為升垂，雜妙真珠縵網瓔珞寶鈴和鳴，其蓋光明普照十方，與諸妙華互相綺錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩當世尊頂上化作大寶蓋，廣十千由旬，以青琉璃為軒，真珊瑚寶為子，以琉璃及閻浮檀金為升垂，雜妙真珠縵網瓔珞寶鈴和鳴，其蓋光明普照十方，與諸妙華互相綺錯。

爾時，虛空藏菩薩於如來不思議功德深生敬重，合掌向佛，以偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩於如來不思議功德深生敬重，合掌向佛，以偈讚言：

「法義智慧最勝尊， 本淨無垢無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法義智慧最勝尊， 本淨無垢無所著，

喻如虛空無染污， 我禮不動聖足下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻如虛空無染污， 我禮不動聖足下。

行無與等無涯底， 現法嚴身最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無與等無涯底， 現法嚴身最殊勝，

佛真法身如虛空， 普生大悲而濟度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛真法身如虛空， 普生大悲而濟度。

人中師子能示現， 百福莊嚴世尊身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子能示現， 百福莊嚴世尊身，

斷諸言語無音響， 離諸言說無戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸言語無音響， 離諸言說無戲論。

雖知如是而現說， 無性眾生令悅豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知如是而現說， 無性眾生令悅豫，

諸心非心得此心， 能知非心幻化心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸心非心得此心， 能知非心幻化心。

善知眾生心行性， 而能不住彼我心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生心行性， 而能不住彼我心，

示現威儀濟眾生， 善逝身無作不作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現威儀濟眾生， 善逝身無作不作。

佛知眾生隨所樂， 即能示現如是形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生隨所樂， 即能示現如是形，

世尊於法不計我， 不生憶想著於法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於法不計我， 不生憶想著於法。

能知以何法受教， 而隨所悟應時說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知以何法受教， 而隨所悟應時說，

大眾渴仰瞻世尊， 世所希有最無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾渴仰瞻世尊， 世所希有最無比。

世尊無心於示現， 無能令諸大眾悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無心於示現， 無能令諸大眾悅，

此等諸法從緣生， 虛無寂寞非真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等諸法從緣生， 虛無寂寞非真實。

世尊善知如是法， 得至清涼泥洹道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊善知如是法， 得至清涼泥洹道，

去離二邊不著中， 知虛非真無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去離二邊不著中， 知虛非真無自性。

此等諸法無作者， 善說業報非斷常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等諸法無作者， 善說業報非斷常，

法無眾生命及人， 寂靜不名如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無眾生命及人， 寂靜不名如虛空。

如實分別無眾生， 而安多眾至甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實分別無眾生， 而安多眾至甘露，

昔行多劫不思議， 求進勢力勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔行多劫不思議， 求進勢力勝菩提。

所為妙行今已成， 至無至義覺無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所為妙行今已成， 至無至義覺無餘，

一切諸法上中下， 悉知平等常無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法上中下， 悉知平等常無異。

智者所知知不著， 是故世尊定不亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者所知知不著， 是故世尊定不亂，

陰入諸界如幻化， 三界皆如水中月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰入諸界如幻化， 三界皆如水中月。

眾生虛偽性如夢， 以智分別說是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生虛偽性如夢， 以智分別說是法，

世人假稱名得道， 實無有得無得相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人假稱名得道， 實無有得無得相。

如道無得輪無轉， 如輪無轉無度者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道無得輪無轉， 如輪無轉無度者，

故能度眾於四流， 自度度彼繫顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故能度眾於四流， 自度度彼繫顛倒。

善能安慰苦惱者， 自滅滅彼至無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能安慰苦惱者， 自滅滅彼至無為，

眾生無生無涅槃， 眾生本淨不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無生無涅槃， 眾生本淨不可得。

道及眾生猶如幻， 自覺此際覺多眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道及眾生猶如幻， 自覺此際覺多眾，

如虛空中不見色， 一切群生色亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空中不見色， 一切群生色亦爾。

諸法離色及色相， 能知此色則得離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法離色及色相， 能知此色則得離，

作諸妙喻以讚佛， 執見而讚是其毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作諸妙喻以讚佛， 執見而讚是其毀。

佛德如空無差別， 無所限量是讚佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛德如空無差別， 無所限量是讚佛，

故禮淨尊淨他者， 無緣無心入微心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故禮淨尊淨他者， 無緣無心入微心，

如佛功德世尊知， 如如功德我今禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛功德世尊知， 如如功德我今禮。

能知眾生無我者， 知諸法際離欲者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知眾生無我者， 知諸法際離欲者，

見法身者則見佛， 即為供養十方佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法身者則見佛， 即為供養十方佛。」

虛空藏菩薩說此偈已，即時妙寶莊嚴堂及虛空中諸寶臺六變振動，一切大眾心淨悅豫，踊躍歡喜歎未曾有，皆言：「虛空藏菩薩善能說此妙偈。若有善男子、善女人能行此法者，乃至夢中不見有法，以漸皆當得師子吼，如虛空藏菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩說此偈已，即時妙寶莊嚴堂及虛空中諸寶臺六變振動，一切大眾心淨悅豫，踊躍歡喜歎未曾有，皆言：「虛空藏菩薩善能說此妙偈。若有善男子、善女人能行此法者，乃至夢中不見有法，以漸皆當得師子吼，如虛空藏菩薩。」

爾時，虛空藏菩薩以如斯妙偈讚如來已，白佛言：「世尊！欲少所問，唯願聽許。若聽問者，爾乃敢問。所以者何？世尊有無量知見，能知眾生諸根有淳熟未淳熟者。世尊明達，去諸闇冥故；世尊了義，善說分別諸句義故；世尊知時，不過限故；世尊所記不謬，如說不錯故；世尊知時，隨諸眾生行說法故；世尊善遊戲，通達諸神足故；世尊善觀，體眾生心行故；世尊最無染，於諸法中得自在故；世尊自悟，覺了諸法故；世尊正御邪趣眾生，教令入正故；世尊是大醫王，能令無始世界眾病永斷故；世尊大力，成就佛十力故；世尊無畏，成就四無畏故；世尊無勝，成就十八不共法故；世尊大慈行，救一切眾生，心無礙故；世尊大悲行，知見無我，拔一切眾生苦故；世尊大喜行，於禪解脫定，入定到彼岸故；世尊大捨行，斷一切憎愛，心如虛空故；世尊得平等，覺了諸佛法無礙故；世尊無憎愛，心畢竟清淨，毀譽不動故；世尊無悕望，智慧滿足，於利養讚歎無欲求故；世尊一切知見，一切佛行處到彼岸故。我知見世尊有如是等無量無邊功德成就，是故我欲於法門中少有所問。」虛空藏菩薩作是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩以如斯妙偈讚如來已，白佛言：「世尊！欲少所問，唯願聽許。若聽問者，爾乃敢問。所以者何？世尊有無量知見，能知眾生諸根有淳熟未淳熟者。世尊明達，去諸闇冥故；世尊了義，善說分別諸句義故；世尊知時，不過限故；世尊所記不謬，如說不錯故；世尊知時，隨諸眾生行說法故；世尊善遊戲，通達諸神足故；世尊善觀，體眾生心行故；世尊最無染，於諸法中得自在故；世尊自悟，覺了諸法故；世尊正御邪趣眾生，教令入正故；世尊是大醫王，能令無始世界眾病永斷故；世尊大力，成就佛十力故；世尊無畏，成就四無畏故；世尊無勝，成就十八不共法故；世尊大慈行，救一切眾生，心無礙故；世尊大悲行，知見無我，拔一切眾生苦故；世尊大喜行，於禪解脫定，入定到彼岸故；世尊大捨行，斷一切憎愛，心如虛空故；世尊得平等，覺了諸佛法無礙故；世尊無憎愛，心畢竟清淨，毀譽不動故；世尊無悕望，智慧滿足，於利養讚歎無欲求故；世尊一切知見，一切佛行處到彼岸故。我知見世尊有如是等無量無邊功德成就，是故我欲於法門中少有所問。」虛空藏菩薩作是語已。

爾時，世尊告虛空藏菩薩言：「善男子！我當聽汝問，隨汝欲問恣汝所問，吾當隨汝所問悅可爾心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告虛空藏菩薩言：「善男子！我當聽汝問，隨汝欲問恣汝所問，吾當隨汝所問悅可爾心。」

爾時，功德光明王菩薩問虛空藏菩薩言：「善男子！汝為誰故欲問如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，功德光明王菩薩問虛空藏菩薩言：「善男子！汝為誰故欲問如來？」

即時，虛空藏菩薩以偈報功德光明王菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，虛空藏菩薩以偈報功德光明王菩薩言：

「一切等心諸眾生， 平等能至彼岸者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切等心諸眾生， 平等能至彼岸者，

遊戲無垢悲心中， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊戲無垢悲心中， 我為是等問世尊。

能到正見無垢穢， 已無猶豫斷彼疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能到正見無垢穢， 已無猶豫斷彼疑，

自得了達利眾生， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自得了達利眾生， 我為是等問世尊。

知我無我無與等， 為眾發心不著眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知我無我無與等， 為眾發心不著眾，

能脫眾生計我見， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能脫眾生計我見， 我為是等問世尊。

能護威儀慎所行， 其心清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能護威儀慎所行， 其心清淨如虛空，

堅固不動如須彌， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固不動如須彌， 我為是等問世尊。

進心無涯慧無等， 勇健能害煩惱怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進心無涯慧無等， 勇健能害煩惱怨，

已結已斷斷彼結， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已結已斷斷彼結， 我為是等問世尊。

樂施威儀調伏心， 常住聞進戒忍力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂施威儀調伏心， 常住聞進戒忍力，

禪定諸通勝慧明， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定諸通勝慧明， 我為是等問世尊。

樂空無相無願法， 而現受形處生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂空無相無願法， 而現受形處生死，

無生無終達甘露， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無終達甘露， 我為是等問世尊。

知見甚深無崖際， 聲聞緣覺所不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知見甚深無崖際， 聲聞緣覺所不及，

而知一切眾生行， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而知一切眾生行， 我為是等問世尊。

善能了達樂正行， 於法非法繫已斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能了達樂正行， 於法非法繫已斷，

常處正定心不亂， 我為是等問世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常處正定心不亂， 我為是等問世尊。

不斷佛種諸賢士， 能護正法及與僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷佛種諸賢士， 能護正法及與僧，

多聞三世諸佛讚， 我為是等問世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞三世諸佛讚， 我為是等問世尊。」

爾時，虛空藏菩薩以此妙偈答功德光明王菩薩已，白佛言：「世尊！云何菩薩行檀波羅蜜與虛空等？云何行尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜與虛空等？云何行功德與虛空等？云何行智與虛空等？云何菩薩不離如如？如來所許，念佛、念法、念僧、念施、念戒、念天，云何菩薩修行諸法平等如泥洹？云何菩薩善分別行相？云何菩薩持諸佛法寶藏，隨如來所覺法相性，如實知諸法相性已不取不捨？云何菩薩分別眾生從始已來清淨而教化眾生？云何菩薩善順發行成就佛法？云何菩薩不退諸通，於諸佛法悉得自在？云何菩薩入甚深法門，諸聲聞辟支佛所不能入？云何菩薩於十二因緣，因善得勝智方便，離二邊諸見？云何菩薩為如來印所印，如如不分別智方便？云何菩薩入法界性門，見一切法平等性？云何菩薩淳至堅固猶如金剛，於此大乘心住不動？云何菩薩自淨其界如諸佛界？云何菩薩得陀羅尼終不失念？云何菩薩得無障礙如來加持辯？云何菩薩得自在示現受生死？云何菩薩破諸怨敵去離四魔？云何菩薩利益眾生莊嚴功德？云何菩薩世無佛時能作佛事？云何菩薩得海印三昧，善能得知眾生心行？云何菩薩能得知諸塵界無礙？云何菩薩威儀行成就，離諸闇冥得勝光明，於諸法中得自然智，速得成就一切智行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩以此妙偈答功德光明王菩薩已，白佛言：「世尊！云何菩薩行檀波羅蜜與虛空等？云何行尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜與虛空等？云何行功德與虛空等？云何行智與虛空等？云何菩薩不離如如？如來所許，念佛、念法、念僧、念施、念戒、念天，云何菩薩修行諸法平等如泥洹？云何菩薩善分別行相？云何菩薩持諸佛法寶藏，隨如來所覺法相性，如實知諸法相性已不取不捨？云何菩薩分別眾生從始已來清淨而教化眾生？云何菩薩善順發行成就佛法？云何菩薩不退諸通，於諸佛法悉得自在？云何菩薩入甚深法門，諸聲聞辟支佛所不能入？云何菩薩於十二因緣，因善得勝智方便，離二邊諸見？云何菩薩為如來印所印，如如不分別智方便？云何菩薩入法界性門，見一切法平等性？云何菩薩淳至堅固猶如金剛，於此大乘心住不動？云何菩薩自淨其界如諸佛界？云何菩薩得陀羅尼終不失念？云何菩薩得無障礙如來加持辯？云何菩薩得自在示現受生死？云何菩薩破諸怨敵去離四魔？云何菩薩利益眾生莊嚴功德？云何菩薩世無佛時能作佛事？云何菩薩得海印三昧，善能得知眾生心行？云何菩薩能得知諸塵界無礙？云何菩薩威儀行成就，離諸闇冥得勝光明，於諸法中得自然智，速得成就一切智行？」

爾時，世尊告虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝善能分別問於如來如斯妙義，如汝已曾供養過去無量諸佛種諸善根，心行平等喻如虛空，禮敬諸佛至慧明處，發勤精進欲度一切。諸佛如法不捨一切眾生，度大慈悲彼岸，及過諸魔行不離世法，以虛空同量之心，成就此無上大乘妙法虛空藏。汝之功德無有邊際難可校量，汝已曾於過去恒河沙等諸佛世尊所問如此事，自亦能說。是故，虛空藏！汝今諦聽，諦聽！善思念之。吾當為汝分別解說，所問諸菩薩事；復過於此，能得無上大乘，如來自然智、一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告虛空藏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝善能分別問於如來如斯妙義，如汝已曾供養過去無量諸佛種諸善根，心行平等喻如虛空，禮敬諸佛至慧明處，發勤精進欲度一切。諸佛如法不捨一切眾生，度大慈悲彼岸，及過諸魔行不離世法，以虛空同量之心，成就此無上大乘妙法虛空藏。汝之功德無有邊際難可校量，汝已曾於過去恒河沙等諸佛世尊所問如此事，自亦能說。是故，虛空藏！汝今諦聽，諦聽！善思念之。吾當為汝分別解說，所問諸菩薩事；復過於此，能得無上大乘，如來自然智、一切種智。」

虛空藏菩薩言：「唯然快哉，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「唯然快哉，願樂欲聞。」

佛告虛空藏：「善男子！菩薩成就四法，行檀波羅蜜與虛空等。何謂為四？善男子！若菩薩於一切處無障礙不分別行檀波羅蜜，以我淨故於施亦淨，以施淨故於願亦淨，以願淨故於菩提亦淨，以菩提淨故於一切法亦淨。善男子！是為菩薩成就四法，行檀波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告虛空藏：「善男子！菩薩成就四法，行檀波羅蜜與虛空等。何謂為四？善男子！若菩薩於一切處無障礙不分別行檀波羅蜜，以我淨故於施亦淨，以施淨故於願亦淨，以願淨故於菩提亦淨，以菩提淨故於一切法亦淨。善男子！是為菩薩成就四法，行檀波羅蜜與虛空等。

「善男子！若菩薩成就八法能淨檀波羅蜜。何等為八？離我能施，離為我施，離愛結施，離無明見施，離彼我菩提相施，離種種想施，離悕望報施，離慳嫉施，其心平等如虛空，是為菩薩成就八法能淨檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩成就八法能淨檀波羅蜜。何等為八？離我能施，離為我施，離愛結施，離無明見施，離彼我菩提相施，離種種想施，離悕望報施，離慳嫉施，其心平等如虛空，是為菩薩成就八法能淨檀波羅蜜。

「離此八法是謂淨施，喻如虛空無所不至，菩薩慈心行施亦復如是。喻如虛空非色叵見，菩薩所行諸施不依於色，亦復如是。喻如虛空不受苦樂，菩薩所行諸施離一切受，亦復如是。喻如虛空無有相智，菩薩所行諸施離諸想結，亦復如是。喻如虛空是無為相，菩薩所行諸施無為無作，亦復如是。喻如虛空虛假無相，菩薩所行諸施不依識想，亦復如是。喻如虛空增益一切眾生，菩薩所行諸施利益眾生，亦復如是。喻如虛空不可窮盡，菩薩所行諸施，於生死中無有窮盡，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離此八法是謂淨施，喻如虛空無所不至，菩薩慈心行施亦復如是。喻如虛空非色叵見，菩薩所行諸施不依於色，亦復如是。喻如虛空不受苦樂，菩薩所行諸施離一切受，亦復如是。喻如虛空無有相智，菩薩所行諸施離諸想結，亦復如是。喻如虛空是無為相，菩薩所行諸施無為無作，亦復如是。喻如虛空虛假無相，菩薩所行諸施不依識想，亦復如是。喻如虛空增益一切眾生，菩薩所行諸施利益眾生，亦復如是。喻如虛空不可窮盡，菩薩所行諸施，於生死中無有窮盡，亦復如是。

「善男子！喻如化人給施化人，無有分別、無所戲論、不求果報，菩薩亦復如是。如化人相，去離二邊而行諸施，不分別戲論、悕望果報。善男子！菩薩以智慧捨一切結使，以方便智不捨一切眾生，是為菩薩行檀波羅蜜與虛空等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！喻如化人給施化人，無有分別、無所戲論、不求果報，菩薩亦復如是。如化人相，去離二邊而行諸施，不分別戲論、悕望果報。善男子！菩薩以智慧捨一切結使，以方便智不捨一切眾生，是為菩薩行檀波羅蜜與虛空等。」

爾時，會中有一菩薩名曰燈手，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！何等菩薩能行如是檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩名曰燈手，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！何等菩薩能行如是檀波羅蜜？」

佛言：「善男子！菩薩若過諸世間得出世間法，非色無體無行，知見清淨，非闇非明離一切諸相，至無相智際成就無盡忍。近如來知見已，紹菩薩決定界分，已得受記為不退轉印所印，已得灌頂正位，已得善行知眾生行相，至一切處亦無所至，如是菩薩能行是檀波羅蜜。」說此法時，萬六千菩薩見諸法性猶如虛空得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩若過諸世間得出世間法，非色無體無行，知見清淨，非闇非明離一切諸相，至無相智際成就無盡忍。近如來知見已，紹菩薩決定界分，已得受記為不退轉印所印，已得灌頂正位，已得善行知眾生行相，至一切處亦無所至，如是菩薩能行是檀波羅蜜。」說此法時，萬六千菩薩見諸法性猶如虛空得無生法忍。

佛告虛空藏菩薩言：「善男子！菩薩成就四法，行尸羅波羅蜜與虛空等。何謂為四？善男子！菩薩知身如鏡中像，知聲如響，知心如幻，知諸法性猶如虛空，是為菩薩成就四法，行尸羅波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告虛空藏菩薩言：「善男子！菩薩成就四法，行尸羅波羅蜜與虛空等。何謂為四？善男子！菩薩知身如鏡中像，知聲如響，知心如幻，知諸法性猶如虛空，是為菩薩成就四法，行尸羅波羅蜜與虛空等。

「善男子！菩薩成就八法能護淨戒。何等為八？善男子！諸菩薩不忘菩提心能護於戒，不求聲聞辟支佛地能護於戒，持戒不限於戒能護於戒，不恃諸戒能護於戒，不捨本願能護於戒，不依一切生處能護於戒，成就大願能護於戒，善攝諸根為滅煩惱能護於戒，是為菩薩成就八法能護淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就八法能護淨戒。何等為八？善男子！諸菩薩不忘菩提心能護於戒，不求聲聞辟支佛地能護於戒，持戒不限於戒能護於戒，不恃諸戒能護於戒，不捨本願能護於戒，不依一切生處能護於戒，成就大願能護於戒，善攝諸根為滅煩惱能護於戒，是為菩薩成就八法能護淨戒。

「善男子！喻如虛空離諸悕望，菩薩以無求心能護於戒亦復如是。喻如虛空清淨，菩薩持戒清淨亦復如是。喻如虛空無有垢污，菩薩持戒無垢亦復如是。喻如虛空無有熱惱，菩薩持戒無惱亦復如是。喻如虛空無有高下，菩薩持戒無高無下亦復如是。喻如虛空無有樔窟，菩薩持戒而無所依亦復如是。喻如虛空無生無滅畢竟無變，菩薩持戒無生無滅畢竟無變亦復如是。喻如虛空悉能容受一切眾生，菩薩持戒普能運載亦復如是，為利益眾生能護正戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！喻如虛空離諸悕望，菩薩以無求心能護於戒亦復如是。喻如虛空清淨，菩薩持戒清淨亦復如是。喻如虛空無有垢污，菩薩持戒無垢亦復如是。喻如虛空無有熱惱，菩薩持戒無惱亦復如是。喻如虛空無有高下，菩薩持戒無高無下亦復如是。喻如虛空無有樔窟，菩薩持戒而無所依亦復如是。喻如虛空無生無滅畢竟無變，菩薩持戒無生無滅畢竟無變亦復如是。喻如虛空悉能容受一切眾生，菩薩持戒普能運載亦復如是，為利益眾生能護正戒。

「善男子！如水中月無持戒破戒，菩薩亦復如是。了知一切諸法猶如月影無持戒破戒，是為菩薩行尸波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如水中月無持戒破戒，菩薩亦復如是。了知一切諸法猶如月影無持戒破戒，是為菩薩行尸波羅蜜與虛空等。

「善男子！菩薩成就四法，行羼提波羅蜜與虛空等。何等為四？善男子！若菩薩他罵不報，以分別無我想故；他打不報，以無彼想故；他瞋不報，以離有想故；他怨不報，以去離二見故。是謂菩薩成就四法，行羼提波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就四法，行羼提波羅蜜與虛空等。何等為四？善男子！若菩薩他罵不報，以分別無我想故；他打不報，以無彼想故；他瞋不報，以離有想故；他怨不報，以去離二見故。是謂菩薩成就四法，行羼提波羅蜜與虛空等。

「善男子！菩薩成就八法，能淨羼提波羅蜜。何等為八？善男子！菩薩善淨內純至，修羼提波羅蜜；善淨外不悕望，修羼提波羅蜜；於上中下畢竟無障礙，修羼提波羅蜜；隨順法性無所染著，修羼提波羅蜜；離一切諸見應空，修羼提波羅蜜；斷一切諸覺應無相，修羼提波羅蜜；捨一切諸願應無願，修羼提波羅蜜；除一切諸行應無行，修羼提波羅蜜。是謂菩薩摩訶薩成就八法，能淨羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就八法，能淨羼提波羅蜜。何等為八？善男子！菩薩善淨內純至，修羼提波羅蜜；善淨外不悕望，修羼提波羅蜜；於上中下畢竟無障礙，修羼提波羅蜜；隨順法性無所染著，修羼提波羅蜜；離一切諸見應空，修羼提波羅蜜；斷一切諸覺應無相，修羼提波羅蜜；捨一切諸願應無願，修羼提波羅蜜；除一切諸行應無行，修羼提波羅蜜。是謂菩薩摩訶薩成就八法，能淨羼提波羅蜜。

「善男子！喻如虛空無憎無愛，菩薩修羼提波羅蜜，無憎無愛亦復如是。喻如虛空無有變易，菩薩畢竟心無變易，修羼提波羅蜜，亦復如是。善男子！喻如虛空無有虧損，菩薩畢竟修羼提波羅蜜，心無虧損亦復如是。喻如虛空無生無起，菩薩修羼提波羅蜜，心無生起亦復如是。喻如虛空無有戲論，菩薩修羼提波羅蜜，心無戲論亦復如是。喻如虛空不望恩報，菩薩修羼提波羅蜜，於一切眾生不望果報亦復如是。喻如虛空無漏無繫，菩薩修羼提波羅蜜，離一切漏不繫三界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！喻如虛空無憎無愛，菩薩修羼提波羅蜜，無憎無愛亦復如是。喻如虛空無有變易，菩薩畢竟心無變易，修羼提波羅蜜，亦復如是。善男子！喻如虛空無有虧損，菩薩畢竟修羼提波羅蜜，心無虧損亦復如是。喻如虛空無生無起，菩薩修羼提波羅蜜，心無生起亦復如是。喻如虛空無有戲論，菩薩修羼提波羅蜜，心無戲論亦復如是。喻如虛空不望恩報，菩薩修羼提波羅蜜，於一切眾生不望果報亦復如是。喻如虛空無漏無繫，菩薩修羼提波羅蜜，離一切漏不繫三界亦復如是。

「善男子！菩薩行羼提波羅蜜時不作是念：『彼來罵我我能忍受。』亦不見罵者、受罵者及所罵法；不作是觀，不作是戲論言，彼空我亦空；亦不作是思惟，音聲如響何由而出；亦復不作是觀，我是彼非；又復不作是見，彼無常我亦無常；亦復不作是念，彼愚我智；亦不作是想，我等應行忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩行羼提波羅蜜時不作是念：『彼來罵我我能忍受。』亦不見罵者、受罵者及所罵法；不作是觀，不作是戲論言，彼空我亦空；亦不作是思惟，音聲如響何由而出；亦復不作是觀，我是彼非；又復不作是見，彼無常我亦無常；亦復不作是念，彼愚我智；亦不作是想，我等應行忍辱。

「善男子！譬如有人求娑羅枝，為娑羅枝故，齎持利斧入娑羅林中，至一大樹下斫其一枝，餘枝不作是念：『彼已被斫，不斫我等。』其被斫者亦不作是念：『我已被斫，餘者不斫。』二俱無想，不生憎愛。善男子！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，觀知一切法性如草木墻壁瓦石等，而示現割截身體，為教化眾生故，無憎無愛、無憶想分別。善男子！是為菩薩行羼提波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人求娑羅枝，為娑羅枝故，齎持利斧入娑羅林中，至一大樹下斫其一枝，餘枝不作是念：『彼已被斫，不斫我等。』其被斫者亦不作是念：『我已被斫，餘者不斫。』二俱無想，不生憎愛。善男子！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，觀知一切法性如草木墻壁瓦石等，而示現割截身體，為教化眾生故，無憎無愛、無憶想分別。善男子！是為菩薩行羼提波羅蜜與虛空等。

「善男子！云何菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等？善男子！菩薩成就四法行毘梨耶波羅蜜與虛空等。何謂為四？善男子！若菩薩勤求一切善法，而知一切法自性不成就；以一切最勝供具，給侍供養諸佛世尊；然不見如來及所供侍之法，善能受持一切諸佛所說妙法，亦不見文字而可受持，亦能成就無量眾生；見眾生性即是泥洹。畢竟無生無起。善男子！是為菩薩成就四法，行毘梨耶波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等？善男子！菩薩成就四法行毘梨耶波羅蜜與虛空等。何謂為四？善男子！若菩薩勤求一切善法，而知一切法自性不成就；以一切最勝供具，給侍供養諸佛世尊；然不見如來及所供侍之法，善能受持一切諸佛所說妙法，亦不見文字而可受持，亦能成就無量眾生；見眾生性即是泥洹。畢竟無生無起。善男子！是為菩薩成就四法，行毘梨耶波羅蜜與虛空等。

「善男子！若菩薩成就八法，能淨毘梨耶波羅蜜。何等為八？善男子！菩薩為淨身故，發勤精進，知身如影，不著於身；為淨口故，發勤精進，知口語如響，不著於口；為淨意故，發勤精進，知意如幻無所分別，不著於意；為具足諸波羅蜜故，發勤精進，知諸法無自性，因緣所攝不可戲論；為得助菩提分法故，發勤精進，覺了一切法真實性故無所礙著；為淨一切佛土故，發勤精進，知諸國土如虛空故不恃所淨；為得一切陀羅尼故，發勤精進，知一切法無念無非念故不作二相；為成就一切佛法故，發勤精進，知諸法入一相平等故而不壞法性。善男子！是為菩薩成就八法，能淨毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩成就八法，能淨毘梨耶波羅蜜。何等為八？善男子！菩薩為淨身故，發勤精進，知身如影，不著於身；為淨口故，發勤精進，知口語如響，不著於口；為淨意故，發勤精進，知意如幻無所分別，不著於意；為具足諸波羅蜜故，發勤精進，知諸法無自性，因緣所攝不可戲論；為得助菩提分法故，發勤精進，覺了一切法真實性故無所礙著；為淨一切佛土故，發勤精進，知諸國土如虛空故不恃所淨；為得一切陀羅尼故，發勤精進，知一切法無念無非念故不作二相；為成就一切佛法故，發勤精進，知諸法入一相平等故而不壞法性。善男子！是為菩薩成就八法，能淨毘梨耶波羅蜜。

「善男子！喻如虛空無有疲惓；菩薩於無量劫發勤精進無有疲厭，亦復如是。喻如虛空悉能容受一切諸色，然此虛空無有覆障；菩薩為容受一切眾生，發勤精進平等無礙，亦復如是。喻如虛空能生一切藥草叢林，然此虛空無有住處；菩薩為增益一切眾生諸善根故發勤精進，無所依著無有住處，亦復如是。喻如虛空至一切處然無有去；菩薩發勤精進為至一切法故，而無至無不至，亦復如是。喻如虛空非色，而於中見種種色；菩薩為一乘故發勤精進，而為成就純至故示諸乘差別，亦復如是。喻如虛空本性清淨，不為客塵所污；菩薩發勤精進本性清淨，為眾生故現受生死，不為塵累所染，亦復如是。喻如虛空性是常法，無有無常；菩薩究竟為不斷三寶故，發勤精進，亦復如是。喻如虛空，無始無終不取不捨；菩薩發勤精進，無始無終不取不捨，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！喻如虛空無有疲惓；菩薩於無量劫發勤精進無有疲厭，亦復如是。喻如虛空悉能容受一切諸色，然此虛空無有覆障；菩薩為容受一切眾生，發勤精進平等無礙，亦復如是。喻如虛空能生一切藥草叢林，然此虛空無有住處；菩薩為增益一切眾生諸善根故發勤精進，無所依著無有住處，亦復如是。喻如虛空至一切處然無有去；菩薩發勤精進為至一切法故，而無至無不至，亦復如是。喻如虛空非色，而於中見種種色；菩薩為一乘故發勤精進，而為成就純至故示諸乘差別，亦復如是。喻如虛空本性清淨，不為客塵所污；菩薩發勤精進本性清淨，為眾生故現受生死，不為塵累所染，亦復如是。喻如虛空性是常法，無有無常；菩薩究竟為不斷三寶故，發勤精進，亦復如是。喻如虛空，無始無終不取不捨；菩薩發勤精進，無始無終不取不捨，亦復如是。

「善男子！精進有二種：始發精進、終成精進。菩薩以始發精進習成一切善法，以終成精進分別一切法不得自性，唯所集善根見是平等，所見平等亦非平等。善男子！喻如工匠刻作木人身相備具，所作事業皆能成辦，於作不作不生二想。菩薩為成就莊嚴本願故，發勤精進修一切業，於作不作不生二想，去離二邊，亦復如是。善男子！是為菩薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！精進有二種：始發精進、終成精進。菩薩以始發精進習成一切善法，以終成精進分別一切法不得自性，唯所集善根見是平等，所見平等亦非平等。善男子！喻如工匠刻作木人身相備具，所作事業皆能成辦，於作不作不生二想。菩薩為成就莊嚴本願故，發勤精進修一切業，於作不作不生二想，去離二邊，亦復如是。善男子！是為菩薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等。

「善男子！云何菩薩摩訶薩行禪波羅蜜與虛空等？善男子！若菩薩成就四法，行禪波羅蜜與虛空等。何等為四？善男子！若菩薩專其內心，亦不見內心遮緣外界諸心；亦不見外心行處，以己心平等故，知一切眾生心平等；亦不依二法心及平等思惟；法界定性無攝無亂，知一切法性無有戲論。是為菩薩成就四法，行禪波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩行禪波羅蜜與虛空等？善男子！若菩薩成就四法，行禪波羅蜜與虛空等。何等為四？善男子！若菩薩專其內心，亦不見內心遮緣外界諸心；亦不見外心行處，以己心平等故，知一切眾生心平等；亦不依二法心及平等思惟；法界定性無攝無亂，知一切法性無有戲論。是為菩薩成就四法，行禪波羅蜜與虛空等。

「善男子！若菩薩成就八法，能淨禪波羅蜜。何等為八？善男子！若菩薩不依諸陰修禪，不依諸界修禪，不依諸入修禪，不依三界修禪，不依現世修禪，不依後世修禪，不依道修禪，不依果修禪，是為菩薩成就八法，能淨禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩成就八法，能淨禪波羅蜜。何等為八？善男子！若菩薩不依諸陰修禪，不依諸界修禪，不依諸入修禪，不依三界修禪，不依現世修禪，不依後世修禪，不依道修禪，不依果修禪，是為菩薩成就八法，能淨禪波羅蜜。

「喻如虛空無所依著，菩薩修禪無所依止亦復如是。喻如虛空無所愛戀，菩薩修禪離諸染著亦復如是。喻如虛空不著諸見，菩薩修禪捨離諸見亦復如是。喻如虛空無有諸慢，菩薩修禪離諸憍慢亦復如是。喻如虛空究竟無滅，菩薩修禪善入法性究竟不退亦復如是。喻如虛空不可破壞，菩薩修禪不壞本際亦復如是。喻如虛空無有變易，菩薩修禪不變如如亦復如是。喻如虛空非心離心，菩薩修禪離心意識，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喻如虛空無所依著，菩薩修禪無所依止亦復如是。喻如虛空無所愛戀，菩薩修禪離諸染著亦復如是。喻如虛空不著諸見，菩薩修禪捨離諸見亦復如是。喻如虛空無有諸慢，菩薩修禪離諸憍慢亦復如是。喻如虛空究竟無滅，菩薩修禪善入法性究竟不退亦復如是。喻如虛空不可破壞，菩薩修禪不壞本際亦復如是。喻如虛空無有變易，菩薩修禪不變如如亦復如是。喻如虛空非心離心，菩薩修禪離心意識，亦復如是。

「善男子！菩薩以平等心修禪，非不平等心。云何心平等？若心不高不下，無求無非求，無作無非作，無分別無非分別，無行無非行，無取無捨，無闇無明，無知無念，無非知無非念，不一不異，非二非不二，無動無不動，無去無不去，無修無非修，心不緣於一切境界，是謂平等心。以菩薩心平等故，不取於色，去離眼色二法，而修於禪。以心平故，不取聲香味觸法，去離意法二法，而修於禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩以平等心修禪，非不平等心。云何心平等？若心不高不下，無求無非求，無作無非作，無分別無非分別，無行無非行，無取無捨，無闇無明，無知無念，無非知無非念，不一不異，非二非不二，無動無不動，無去無不去，無修無非修，心不緣於一切境界，是謂平等心。以菩薩心平等故，不取於色，去離眼色二法，而修於禪。以心平故，不取聲香味觸法，去離意法二法，而修於禪。

「善男子！喻如虛空火災起時不能焚燒，水災起時不為所漂，菩薩不為諸煩惱火之所焚燒，不為諸禪解脫三昧所漂，受生自無定亂，亂心眾生能令得定，自行已淨不捨精進，與平等等示現差別，而不見平等及不平等二相，善能遍觀智慧真性，其心不為愛見所覆，於諸行中行無所著與虛空等。善男子！是為菩薩行禪波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！喻如虛空火災起時不能焚燒，水災起時不為所漂，菩薩不為諸煩惱火之所焚燒，不為諸禪解脫三昧所漂，受生自無定亂，亂心眾生能令得定，自行已淨不捨精進，與平等等示現差別，而不見平等及不平等二相，善能遍觀智慧真性，其心不為愛見所覆，於諸行中行無所著與虛空等。善男子！是為菩薩行禪波羅蜜與虛空等。

「善男子！云何菩薩行般若波羅蜜與虛空等？善男子！若菩薩成就四法，行般若波羅蜜與虛空等。何等為四？善男子！若菩薩以我淨故知眾生亦淨，以知淨故知識亦淨，以義淨故知文字亦淨，以法界淨故知一切法亦淨，是為菩薩成就四法行般若波羅蜜與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩行般若波羅蜜與虛空等？善男子！若菩薩成就四法，行般若波羅蜜與虛空等。何等為四？善男子！若菩薩以我淨故知眾生亦淨，以知淨故知識亦淨，以義淨故知文字亦淨，以法界淨故知一切法亦淨，是為菩薩成就四法行般若波羅蜜與虛空等。

「善男子！若菩薩摩訶薩成就八法，能淨般若波羅蜜。何等為八？善男子！若菩薩精勤欲斷一切不善法，而不著斷見；精勤欲生一切善法，而不著常見；知一切有為法皆從緣生，而不動於無生忍法；善分別說一切字句，而常平等無有言說；善能辨宣一切有為無常苦法，於無我法界寂靜不動；能善分別諸所作業，而知一切法無業無報；善能分別垢法淨法，而知一切法性常淨；善能籌量三世諸法，而知諸法無去來今。是為菩薩成就八法，能淨般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩摩訶薩成就八法，能淨般若波羅蜜。何等為八？善男子！若菩薩精勤欲斷一切不善法，而不著斷見；精勤欲生一切善法，而不著常見；知一切有為法皆從緣生，而不動於無生忍法；善分別說一切字句，而常平等無有言說；善能辨宣一切有為無常苦法，於無我法界寂靜不動；能善分別諸所作業，而知一切法無業無報；善能分別垢法淨法，而知一切法性常淨；善能籌量三世諸法，而知諸法無去來今。是為菩薩成就八法，能淨般若波羅蜜。

「善男子！喻如虛空非行無行，菩薩行般若離一切行亦復如是。喻如虛空無能破壞，菩薩行般若一切諸魔無能壞者亦復如是。喻如虛空性常寂靜，菩薩行般若覺見寂靜亦復如是。喻如虛空性常無我，菩薩行般若了知無我亦復如是。喻如虛空性非眾生，菩薩行般若離一切眾生見亦復如是。喻如虛空性無有命，菩薩行般若離一切命見亦復如是。喻如虛空性無有人，菩薩行般若離一切人見亦復如是。喻如虛空非物非非物不可名字，菩薩行般若離物非物見亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！喻如虛空非行無行，菩薩行般若離一切行亦復如是。喻如虛空無能破壞，菩薩行般若一切諸魔無能壞者亦復如是。喻如虛空性常寂靜，菩薩行般若覺見寂靜亦復如是。喻如虛空性常無我，菩薩行般若了知無我亦復如是。喻如虛空性非眾生，菩薩行般若離一切眾生見亦復如是。喻如虛空性無有命，菩薩行般若離一切命見亦復如是。喻如虛空性無有人，菩薩行般若離一切人見亦復如是。喻如虛空非物非非物不可名字，菩薩行般若離物非物見亦復如是。

「善男子！般若是寂靜句義，無微覺故；是不作句義，自相淨故；是無變句義，無行相故；是真實句義，不發動故；是不誑句義，無有異故；是了達句義，入一相故；是通明句義，斷習氣故；是滿足句義，無欲求故；是通達句義，能正見故；是第一句義，無所得故；是平等句義，無高無下故；是牢固句義，不可壞故；是不動句義，無所依故；是金剛句義，不可摧故；是已度句義，所作辦故；是真淨句義，本性淨故；是無闇句義，不恃明故；是無二句義，不積聚故；是盡句義，究竟盡相故；是無盡句義，無為相故；是無為句義，離生滅故；是虛空句義，無障礙故；是無所有句義，真清淨故；是無處句義，無行跡故；是無樔窟句義，無所猗故；是智句義，無識別故；是無降伏句義，無群匹故；是無體句義，不受形故；是知見句義，知苦不生故；是斷句義，知集無和合故；是滅句義，究竟無生故；是道句義，無二覺故；是覺句義，覺平等故；是法句義，究竟不變故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！般若是寂靜句義，無微覺故；是不作句義，自相淨故；是無變句義，無行相故；是真實句義，不發動故；是不誑句義，無有異故；是了達句義，入一相故；是通明句義，斷習氣故；是滿足句義，無欲求故；是通達句義，能正見故；是第一句義，無所得故；是平等句義，無高無下故；是牢固句義，不可壞故；是不動句義，無所依故；是金剛句義，不可摧故；是已度句義，所作辦故；是真淨句義，本性淨故；是無闇句義，不恃明故；是無二句義，不積聚故；是盡句義，究竟盡相故；是無盡句義，無為相故；是無為句義，離生滅故；是虛空句義，無障礙故；是無所有句義，真清淨故；是無處句義，無行跡故；是無樔窟句義，無所猗故；是智句義，無識別故；是無降伏句義，無群匹故；是無體句義，不受形故；是知見句義，知苦不生故；是斷句義，知集無和合故；是滅句義，究竟無生故；是道句義，無二覺故；是覺句義，覺平等故；是法句義，究竟不變故。

「善男子！此般若不從他得，自證知見如性行故。知一切文字句義其猶如響，於諸言音隨應而報，其辯不斷，亦不執著文字言語。菩薩摩訶薩如是能於一切言說中善能報答，知諸音聲言說如響，解不可得故，不生執著亦不戲論。善男子！是為菩薩行般若波羅蜜與虛空等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此般若不從他得，自證知見如性行故。知一切文字句義其猶如響，於諸言音隨應而報，其辯不斷，亦不執著文字言語。菩薩摩訶薩如是能於一切言說中善能報答，知諸音聲言說如響，解不可得故，不生執著亦不戲論。善男子！是為菩薩行般若波羅蜜與虛空等。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「離著而行施， 普及適眾性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離著而行施， 普及適眾性，

終已無礙心， 亦不生分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終已無礙心， 亦不生分別。

我淨故施淨， 施淨故願淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我淨故施淨， 施淨故願淨，

願淨菩提淨， 道淨一切淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願淨菩提淨， 道淨一切淨。

無我我所想， 離愛及諸見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我我所想， 離愛及諸見，

捨除彼我相， 施心如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨除彼我相， 施心如虛空。

去離諸想施， 無有望報心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去離諸想施， 無有望報心，

捨嫉妬心結， 施心如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨嫉妬心結， 施心如虛空。

空非色無猗， 無受想分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空非色無猗， 無受想分別，

亦無行及識， 施時心亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無行及識， 施時心亦然。

如空益一切， 始終無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空益一切， 始終無窮盡，

解法施無盡， 利益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解法施無盡， 利益一切眾。

如化人相施， 不望所施報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如化人相施， 不望所施報，

慧者施亦爾， 終不望其報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者施亦爾， 終不望其報。

以慧斷結習， 方便不捨眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慧斷結習， 方便不捨眾，

不見結及眾， 如是施如空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見結及眾， 如是施如空。

知身如鏡像， 知聲猶如響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身如鏡像， 知聲猶如響，

知心如幻化， 法性如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知心如幻化， 法性如虛空。

不捨勝菩提， 不求於二乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨勝菩提， 不求於二乘，

於過去諸佛， 常敬慎護戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去諸佛， 常敬慎護戒。

不捨本願故， 能於諸趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨本願故， 能於諸趣中，

善成就本願， 攝意護淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善成就本願， 攝意護淨戒。

如空無悕望， 無熱惱高下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無悕望， 無熱惱高下，

無濁無變易， 淨戒者亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無濁無變易， 淨戒者亦爾。

如空受一切， 水月不持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空受一切， 水月不持戒，

護戒者如是， 淨戒如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護戒者如是， 淨戒如虛空。

罵打瞋怒等， 忍力故不瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罵打瞋怒等， 忍力故不瞋，

無我及彼見， 以去離二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我及彼見， 以去離二想。

內純至善淨， 外行亦清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內純至善淨， 外行亦清淨，

純至故無瞋， 順如法能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純至故無瞋， 順如法能忍。

離諸見忍空， 捨覺而離想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸見忍空， 捨覺而離想，

無願無悕望， 捨諸行所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無願無悕望， 捨諸行所取。

無愛如虛空， 不戲不懷恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無愛如虛空， 不戲不懷恨，

無戲不求報， 無漏忍者爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無戲不求報， 無漏忍者爾。

無忍無罵者， 彼人聲如響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無忍無罵者， 彼人聲如響，

非是及無常， 無如是戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是及無常， 無如是戲論。

彼愚及我智， 無生而示生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼愚及我智， 無生而示生，

雖如是分別， 猶修無生忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖如是分別， 猶修無生忍，

如斫娑羅枝， 餘枝不分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斫娑羅枝， 餘枝不分別，

斷身無分別， 此忍淨如空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷身無分別， 此忍淨如空。

勤修無所依， 供佛無佛想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修無所依， 供佛無佛想，

持法不著文， 度眾無眾想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持法不著文， 度眾無眾想，

淨身淨法身， 淨口無言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨身淨法身， 淨口無言說，

淨心無意行， 具諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心無意行， 具諸波羅蜜。

具助菩提法， 淨土如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具助菩提法， 淨土如虛空，

成就辯總持， 求如是佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就辯總持， 求如是佛法。

如空受無惓， 故能生叢林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空受無惓， 故能生叢林，

遍至無形色， 精進亦如空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍至無形色， 精進亦如空。

常淨如虛空， 無始亦無終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常淨如虛空， 無始亦無終，

人精進亦爾， 無始無終成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人精進亦爾， 無始無終成。

如機關木人， 所作無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如機關木人， 所作無分別，

行者無二想， 其進如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者無二想， 其進如虛空。

知止住內心， 攝外境界心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知止住內心， 攝外境界心，

自心彼心等， 依止無心禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自心彼心等， 依止無心禪。

諸法性常空， 以無漏智知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法性常空， 以無漏智知，

不依陰界入， 亦不依三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依陰界入， 亦不依三界，

不依於三界， 不依界道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依於三界， 不依界道果。

如空常無依， 修禪者亦爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空常無依， 修禪者亦爾；

空無愛見慢， 修禪者亦爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無愛見慢， 修禪者亦爾；

空無退壞變， 修禪者亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無退壞變， 修禪者亦爾。

平等寂解脫， 智者不緣界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等寂解脫， 智者不緣界，

無結無禪等， 是故禪如空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無結無禪等， 是故禪如空。

我淨眾生淨， 智淨識亦淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我淨眾生淨， 智淨識亦淨，

義淨文字淨， 法淨界亦淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義淨文字淨， 法淨界亦淨。

斷不善及習， 大士集諸善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷不善及習， 大士集諸善，

知有無緣生， 無生不著滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知有無緣生， 無生不著滅。

善分別文字， 說無常苦法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善分別文字， 說無常苦法，

示現受業報， 言有垢及淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現受業報， 言有垢及淨。

知法性常淨， 而籌量三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法性常淨， 而籌量三世，

空無行非行， 慧無行亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無行非行， 慧無行亦爾。

如空無能壞， 無我人壽者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無能壞， 無我人壽者，

非物非無物， 拔斷二邊見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非物非無物， 拔斷二邊見。

知句假不染， 不變真實句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知句假不染， 不變真實句，

滿足通達句， 達義慧等句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足通達句， 達義慧等句，

等不動牢句， 金剛度淨句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等不動牢句， 金剛度淨句，

明盡無盡句， 無為虛空句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明盡無盡句， 無為虛空句，

處樔識別句， 降伏體智句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處樔識別句， 降伏體智句，

斷集滅道句， 法覺智慧句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷集滅道句， 法覺智慧句，

如響隨聲應， 無盡辯亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如響隨聲應， 無盡辯亦爾，

說法無所依， 此慧淨如空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法無所依， 此慧淨如空。」