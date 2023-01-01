大方等大集經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第十二

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

無言菩薩品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩品第六

爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，與諸大眾圍繞說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，與諸大眾圍繞說法。

時王舍城師子將軍家產一子。當其生時，虛空之中多有諸天作如是言：「童子！當應念法思惟於法，凡所發言莫說世事，常當頒宣出世之法，常當守口慎言少語，莫於世事起諸覺觀，當依於義莫依文字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王舍城師子將軍家產一子。當其生時，虛空之中多有諸天作如是言：「童子！當應念法思惟於法，凡所發言莫說世事，常當頒宣出世之法，常當守口慎言少語，莫於世事起諸覺觀，當依於義莫依文字。」

爾時，童子聞是語已，不復涕泣無嬰兒相，乃至七日色貌和悅，見人歡喜目未曾眴。是時有人語其父母：「是兒不祥，不應畜養。何以故？瘖無聲故。」父母答言：「是兒雖復瘖不出聲，然其身根具足無缺，當知是兒必有福德，非是不祥薄福之人。」因為立字，字曰無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，童子聞是語已，不復涕泣無嬰兒相，乃至七日色貌和悅，見人歡喜目未曾眴。是時有人語其父母：「是兒不祥，不應畜養。何以故？瘖無聲故。」父母答言：「是兒雖復瘖不出聲，然其身根具足無缺，當知是兒必有福德，非是不祥薄福之人。」因為立字，字曰無言。

時無言童子漸漸長大如八歲兒，所遊方面人所樂見，隨有說法轉法輪處，樂往聽受口無所宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無言童子漸漸長大如八歲兒，所遊方面人所樂見，隨有說法轉法輪處，樂往聽受口無所宣。

爾時，無言童子以佛神力，與其父母眷屬宗親往寶坊所。到已，見佛心生歡喜，禮敬供養右繞三匝，合掌而立，并見十方諸來菩薩生大喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無言童子以佛神力，與其父母眷屬宗親往寶坊所。到已，見佛心生歡喜，禮敬供養右繞三匝，合掌而立，并見十方諸來菩薩生大喜心。

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！師子將軍所生之子，身根具足而不能語，是何惡業因緣所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！師子將軍所生之子，身根具足而不能語，是何惡業因緣所致？」

佛告舍利弗：「汝今不應作如是語輕是童子。何以故？是人即是大菩薩也，已於無量無邊佛所種諸善根，不退轉於菩提之道。是兒生時，多有諸天來誡勅之：『善哉！童子！當念正法思惟正法，無得宣說世間之事，常當頒宣出世之義，常當守口慎言少語，莫於世事起諸覺觀，當依於義莫依文字。』舍利弗！如是童子從天教誨，是故無語默然思惟獲得四禪。舍利弗！無言菩薩示如是身，則能調伏無量眾生，是故默然無所宣說。舍利弗！我今說是大集經典，無言菩薩當於此中能大利益無量眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝今不應作如是語輕是童子。何以故？是人即是大菩薩也，已於無量無邊佛所種諸善根，不退轉於菩提之道。是兒生時，多有諸天來誡勅之：『善哉！童子！當念正法思惟正法，無得宣說世間之事，常當頒宣出世之義，常當守口慎言少語，莫於世事起諸覺觀，當依於義莫依文字。』舍利弗！如是童子從天教誨，是故無語默然思惟獲得四禪。舍利弗！無言菩薩示如是身，則能調伏無量眾生，是故默然無所宣說。舍利弗！我今說是大集經典，無言菩薩當於此中能大利益無量眾生。」

時無言菩薩以己願力、神通道力，令諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各自見其右手之中有大蓮華猶如車輪，色香具足微妙第一人所樂見，一一華臺有一菩薩結加趺坐，三十二相八十種好莊嚴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無言菩薩以己願力、神通道力，令諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各自見其右手之中有大蓮華猶如車輪，色香具足微妙第一人所樂見，一一華臺有一菩薩結加趺坐，三十二相八十種好莊嚴其身。

爾時，無言菩薩現如是等大神通已，低頭合掌，作如是言：「南無佛陀！南無佛陀！」諸蓮花臺中一切菩薩，亦復如是，同作是言：「南無佛陀！南無佛陀！」發是言已，十恒河沙等世界大地六種震動，虛空諸天以妙香華種種伎樂供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無言菩薩現如是等大神通已，低頭合掌，作如是言：「南無佛陀！南無佛陀！」諸蓮花臺中一切菩薩，亦復如是，同作是言：「南無佛陀！南無佛陀！」發是言已，十恒河沙等世界大地六種震動，虛空諸天以妙香華種種伎樂供養於佛。

爾時，無言以佛神力及己願力，與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹，正向於佛而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無言以佛神力及己願力，與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹，正向於佛而說偈言：

「如來無色示現色， 亦復於色無染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無色示現色， 亦復於色無染著，

若有眾生入佛法， 云何當知真實色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生入佛法， 云何當知真實色？

非色聚中有如來， 亦不離色有如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非色聚中有如來， 亦不離色有如來；

如來已離諸色聚， 哀愍眾生故示色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來已離諸色聚， 哀愍眾生故示色。

如來哀愍眾生故， 以諸相好莊嚴色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來哀愍眾生故， 以諸相好莊嚴色，

實無色相為眾說， 是故如來難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無色相為眾說， 是故如來難思議。

如來正法無文字， 離文字已無有聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來正法無文字， 離文字已無有聲，

無有文字無可說， 甚深寂靜無有覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有文字無可說， 甚深寂靜無有覺。

如佛先在菩提樹， 所覺諸法亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛先在菩提樹， 所覺諸法亦如是，

此法無字無音聲， 亦無造作無可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法無字無音聲， 亦無造作無可說。

如是諸法無相貌， 亦以遠離一切相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸法無相貌， 亦以遠離一切相，

一切諸法若無相， 如來云何而演說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法若無相， 如來云何而演說？

如來具足大慈悲， 是故憐愍為利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來具足大慈悲， 是故憐愍為利益，

不可說法而演說， 亦知真實不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說法而演說， 亦知真實不可說。

如來了知不可說， 亦知音聲性空寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來了知不可說， 亦知音聲性空寂，

真實了知一切義， 是故名佛真實覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實了知一切義， 是故名佛真實覺。

所說之法名世諦， 如來真實覺知之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說之法名世諦， 如來真實覺知之，

世諦不出無有性， 不可造作無有期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦不出無有性， 不可造作無有期。

真實無有色相貌， 為眾故示種種色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實無有色相貌， 為眾故示種種色，

知法無法無上尊， 為眾生故而演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法無法無上尊， 為眾生故而演說。

我初生時受天語， 是故默然無所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我初生時受天語， 是故默然無所說，

至心念法思惟法， 是故不見色與聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心念法思惟法， 是故不見色與聲。

若得入於深法界， 爾時則無色聲等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得入於深法界， 爾時則無色聲等，

若能遠離於心業， 即得遠離於口業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能遠離於心業， 即得遠離於口業。

無有言說即是語， 雖復言說亦無語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有言說即是語， 雖復言說亦無語，

語亦非作亦非說， 言語本性寂靜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語亦非作亦非說， 言語本性寂靜故。

我今至心念菩提， 亦復至心修其道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今至心念菩提， 亦復至心修其道，

我今說是無上語， 亦當定得真實道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說是無上語， 亦當定得真實道。

我心不得菩提道， 口及口行亦不得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心不得菩提道， 口及口行亦不得，

無上菩提即是空， 其性本來常寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上菩提即是空， 其性本來常寂靜。

如菩提性聲亦爾， 不見不取法性故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如菩提性聲亦爾， 不見不取法性故，

我聲如是不可見， 所求菩提亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聲如是不可見， 所求菩提亦如是。

為菩提故有修行， 是行亦無所至處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為菩提故有修行， 是行亦無所至處，

是行如是無至處， 是故菩提處非處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是行如是無至處， 是故菩提處非處。

六波羅蜜如菩提， 一切善法亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜如菩提， 一切善法亦如是，

一切語言無語言， 於無語中能說語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切語言無語言， 於無語中能說語。

若有惠施妙音聲， 惠施之主及財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有惠施妙音聲， 惠施之主及財物，

如是等施即菩提， 一切皆悉不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等施即菩提， 一切皆悉不可說。

若是布施可口說， 菩提體亦應可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是布施可口說， 菩提體亦應可說，

菩提之性如虛空， 一切音聲亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提之性如虛空， 一切音聲亦如是。

若有心能真實知， 知已亦能宣說聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有心能真實知， 知已亦能宣說聲，

隨知是聲而處滅， 即是菩提真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨知是聲而處滅， 即是菩提真實相。

若能遠身口意業， 一切煩惱亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能遠身口意業， 一切煩惱亦復然，

即是一切波羅蜜， 如來所說實法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是一切波羅蜜， 如來所說實法性。

惠施不在菩提中， 菩提不在惠施中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠施不在菩提中， 菩提不在惠施中，

如是二法即音聲， 亦無所住無至處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二法即音聲， 亦無所住無至處。

若有能知如是等， 即是真實大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能知如是等， 即是真實大菩薩，

若於施時不生慢， 即是無上大施主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於施時不生慢， 即是無上大施主。

護持禁戒即是聲， 無有形色無至處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持禁戒即是聲， 無有形色無至處，

諸法不生及不滅， 即是無上持戒相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不生及不滅， 即是無上持戒相。

如是禁戒無能作， 亦復無身口意業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是禁戒無能作， 亦復無身口意業，

若不出滅不造作， 云何可說是禁戒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不出滅不造作， 云何可說是禁戒？

為流布故出音聲， 眾生立名名禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為流布故出音聲， 眾生立名名禁戒。

如諸禁戒聲亦爾， 如是二法俱無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸禁戒聲亦爾， 如是二法俱無漏。

口之所說為戒故， 而設種種諸莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口之所說為戒故， 而設種種諸莊嚴，

音聲實無諸莊嚴， 真實知之無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲實無諸莊嚴， 真實知之無所有。

身業口業及心業， 能迴此戒向菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業口業及心業， 能迴此戒向菩提，

禁戒音聲及菩提， 如是二法如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒音聲及菩提， 如是二法如虛空。

若有能作如是知， 是人即行戒行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能作如是知， 是人即行戒行處，

即能得到戒彼岸， 彼處甚深難得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能得到戒彼岸， 彼處甚深難得見。

說忍音聲即是空， 空性無處無造作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說忍音聲即是空， 空性無處無造作，

忍辱與空是二法， 無有差別如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱與空是二法， 無有差別如虛空。

忍辱之聲非色作， 不可覩見無處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱之聲非色作， 不可覩見無處所，

若有修集平等心， 即是忍之真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有修集平等心， 即是忍之真實相。

忍辱雖復念念滅， 而與色身常共行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱雖復念念滅， 而與色身常共行，

一切文字皆無漏， 眾生立名名忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切文字皆無漏， 眾生立名名忍辱。

若有能調身口意， 即是無上之忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能調身口意， 即是無上之忍辱，

若有能忍忍辱者， 是亦即是無上忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能忍忍辱者， 是亦即是無上忍。

若有眾生碎其身， 節節壞末如胡麻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生碎其身， 節節壞末如胡麻，

觀身猶如乾草木， 是則名之為身忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身猶如乾草木， 是則名之為身忍。

若聞惡口罵詈時， 其心不動如法住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞惡口罵詈時， 其心不動如法住，

觀察音聲如虛空， 即是無上之口忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察音聲如虛空， 即是無上之口忍。

若能通達煩惱因， 遠離一切諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能通達煩惱因， 遠離一切諸煩惱，

是則名之為心忍， 不為一切煩惱污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則名之為心忍， 不為一切煩惱污。

如忍即是菩提性， 身口意業亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如忍即是菩提性， 身口意業亦如是，

若能迴是向菩提， 是則名為得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能迴是向菩提， 是則名為得菩提。

若有眾生勤精進， 上中下等及麁細， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生勤精進， 上中下等及麁細，

於無量劫修集之， 無所獲得無畢竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫修集之， 無所獲得無畢竟。

若不獲得精進者， 是故菩提名無得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不獲得精進者， 是故菩提名無得，

若能不得一切法， 即是無上勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能不得一切法， 即是無上勤精進。

若有如是精進者， 不增不減如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如是精進者， 不增不減如虛空，

如是即是大菩薩， 勤行精進無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是即是大菩薩， 勤行精進無所畏。

一切諸禪無有聚， 無有造作無至處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸禪無有聚， 無有造作無至處，

若有思惟一切法， 即是真禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有思惟一切法， 即是真禪波羅蜜。

遠離一切諸惡色， 惡身惡口亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸惡色， 惡身惡口亦復然，

能焦一切諸煩惱， 即是真禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能焦一切諸煩惱， 即是真禪波羅蜜。

若能觀心真實性， 一切法中亦不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能觀心真實性， 一切法中亦不見，

若能無心遠離心， 即是真禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能無心遠離心， 即是真禪波羅蜜。

若能觀心及菩提， 即是無上真實見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能觀心及菩提， 即是無上真實見，

若有如是真實見， 獲得菩提不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如是真實見， 獲得菩提不為難。

若能知見無文字， 一切諸法無生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知見無文字， 一切諸法無生滅，

若作如是觀見者， 是即名為大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作如是觀見者， 是即名為大智慧。

雖復口說於智慧， 智慧亦不住口聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復口說於智慧， 智慧亦不住口聲，

若知口聲實無聲， 即是智慧之真性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知口聲實無聲， 即是智慧之真性。

若法無有此彼住， 中間亦復無住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法無有此彼住， 中間亦復無住處，

一切法性無住處， 即是無上大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法性無住處， 即是無上大智慧。

無有文字無有行， 無有相貌無有性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有文字無有行， 無有相貌無有性，

無有取捨等二相， 是名無上大智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有取捨等二相， 是名無上大智者。

若觀一切波羅蜜， 其性平等如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若觀一切波羅蜜， 其性平等如虛空，

是即名為無平等， 能觀一切法平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是即名為無平等， 能觀一切法平等。

若能平等一切法， 亦能觀於眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能平等一切法， 亦能觀於眾生等，

悉能等觀一切佛， 所得智慧無平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能等觀一切佛， 所得智慧無平等。

若諸菩薩有智者， 能觀如是無等法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸菩薩有智者， 能觀如是無等法，

即得無上菩提果， 猶如先佛之所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得無上菩提果， 猶如先佛之所得。」

無言菩薩說是偈時，萬二千那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，六萬菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩說是偈時，萬二千那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，六萬菩薩得無生忍。

時華臺中諸菩薩等，悉從座起頭面禮佛，以妙蓮華恭敬供養無言菩薩，口宣是言：「我是知恩，我今報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時華臺中諸菩薩等，悉從座起頭面禮佛，以妙蓮華恭敬供養無言菩薩，口宣是言：「我是知恩，我今報恩。」

時舍利弗言：「世尊！如是菩薩何因緣故，發如是言：『我是知恩、我今報恩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗言：「世尊！如是菩薩何因緣故，發如是言：『我是知恩、我今報恩。』」

佛言：「舍利弗！如是菩薩皆悉因於無言菩薩發菩提心，是故說言：『我是知恩、我今報恩。』今復因於無言菩薩聽受如是大集經典，并來覩見供養於我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！如是菩薩皆悉因於無言菩薩發菩提心，是故說言：『我是知恩、我今報恩。』今復因於無言菩薩聽受如是大集經典，并來覩見供養於我。」

爾時，無言菩薩白佛言：「世尊！我有所疑今欲啟請，唯願如來哀愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無言菩薩白佛言：「世尊！我有所疑今欲啟請，唯願如來哀愍聽許。」

佛言：「善男子！隨意致問當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！隨意致問當為汝說。」

時舍利弗語無言菩薩：「仁者！若無言語，云何得問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗語無言菩薩：「仁者！若無言語，云何得問？」

「大德！一切諸法，皆悉無言、無字、無說。何以故？一切眾生性無言故，以覺觀故而有聲出。若無覺觀，云何有聲？云何可說？云何有字？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！一切諸法，皆悉無言、無字、無說。何以故？一切眾生性無言故，以覺觀故而有聲出。若無覺觀，云何有聲？云何可說？云何有字？

「大德！夫覺觀中無字無聲，離於覺觀亦無聲字，覺觀之體即非覺觀。我作文字亦不覺觀，我因覺觀有大功德，若能觀於如是深法，是則名為十二因緣。若從緣生即是空寂則無定相，若有如是真實知者，即是真實知於法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！夫覺觀中無字無聲，離於覺觀亦無聲字，覺觀之體即非覺觀。我作文字亦不覺觀，我因覺觀有大功德，若能觀於如是深法，是則名為十二因緣。若從緣生即是空寂則無定相，若有如是真實知者，即是真實知於法性。

「大德！諸法悉從因緣和合，而和合中實無作者生者出者，是故諸法無主、無音、無聲、無心，無有覺觀、非無覺觀。何以故？顛倒因緣而有出滅。是故若有問者、聽者及解說者，不合不散一相無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！諸法悉從因緣和合，而和合中實無作者生者出者，是故諸法無主、無音、無聲、無心，無有覺觀、非無覺觀。何以故？顛倒因緣而有出滅。是故若有問者、聽者及解說者，不合不散一相無相。

「大德！夫問難者即是大悲，我有大悲是故問佛。如是問者即是悲問，非口問也。夫口問者，是聲聞問，聲聞著聲故名聲聞，菩薩普悲故無口問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！夫問難者即是大悲，我有大悲是故問佛。如是問者即是悲問，非口問也。夫口問者，是聲聞問，聲聞著聲故名聲聞，菩薩普悲故無口問。」

舍利弗言：「善男子！若一切法性無定者，一切眾生性亦無定，若無定者，菩薩為誰而修悲心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！若一切法性無定者，一切眾生性亦無定，若無定者，菩薩為誰而修悲心。」

「大德！若諸眾生有定性者，一切菩薩終不修悲，一切眾生實非眾生，以顛倒故作眾生想，是故菩薩修集悲心，為壞顛倒宣說無我。大德！菩薩摩訶薩不為壞有而說正法，不為壞我壽命士夫而修慈悲宣說正法，為知真實深法界故而宣說法。真法界者，即空三昧無相無願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！若諸眾生有定性者，一切菩薩終不修悲，一切眾生實非眾生，以顛倒故作眾生想，是故菩薩修集悲心，為壞顛倒宣說無我。大德！菩薩摩訶薩不為壞有而說正法，不為壞我壽命士夫而修慈悲宣說正法，為知真實深法界故而宣說法。真法界者，即空三昧無相無願。」

舍利弗言：「善哉，善哉！善男子！我亦如是真實了知，所以相問試汝智耳，為令佛法增長故問，為欲利益眾生故問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉，善哉！善男子！我亦如是真實了知，所以相問試汝智耳，為令佛法增長故問，為欲利益眾生故問。」

爾時，無言菩薩白佛言：「世尊！如經中說有二因緣能生正見，所謂聞聲及善思惟。唯願哀愍為諸菩薩廣宣說之，云何聞聲及善思惟生於正見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無言菩薩白佛言：「世尊！如經中說有二因緣能生正見，所謂聞聲及善思惟。唯願哀愍為諸菩薩廣宣說之，云何聞聲及善思惟生於正見？」

佛言：「善男子！至心諦聽，吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！至心諦聽，吾當為汝分別解說。

「善男子！為菩提心而聽法者即是聞聲，至心憶念菩提之心是善思惟，觀菩提心是名正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！為菩提心而聽法者即是聞聲，至心憶念菩提之心是善思惟，觀菩提心是名正見。

「復次，善男子！為菩提道而聽法者是名聞聲。不遠離道是善思惟，如法而住是名正見。為調伏心而聽法者是名聞聲。遠離惡心是善思惟，獲得善心是名正見。為嚴善法而聽法者是名聞聲，修集莊嚴是善思惟，願向菩提是名正見。為聽善法是名聞聲，增長善法名善思惟，願向菩提是名正見。為聽惠施是名聞聲，能捨一切是善思惟，不求果報是名正見。為聽戒聚是名聞聲，至心護戒名善思惟，願向菩提是名正見。為聽法忍是名聞聲，打罵不報是善思惟，願向菩提是名正見。為聽精進是名聞聲，破壞懈怠是善思惟，願向菩提是名正見。為聽三昧是名聞聲，能淨身心是善思惟，願向菩提是名正見。為聽智聚是名聞聲，聞已正觀是善思惟，願向菩提是名正見。聽四攝法是名聞聲，攝取眾生是善思惟，知是攝法無取無作空無所有是名正見。聽五通法是名聞聲，得身心輕名善思惟，願向菩提是名正見。聽四無礙是名聞聲，修集無礙是善思惟，願向菩提是名正見。聽四依法是名聞聲，勤修四依名善思惟，願向菩提是名正見。聽三十七品是名聞聲；若聞演說四念則是念處，說於捨離謂四正勤處、說於定聚謂四如意、說無所畏謂諸根處、說無能壞謂諸力處、說離煩惱謂七覺分、說真知法謂八正道，是善思惟；不著斷常，以如是道願向菩提是名正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！為菩提道而聽法者是名聞聲。不遠離道是善思惟，如法而住是名正見。為調伏心而聽法者是名聞聲。遠離惡心是善思惟，獲得善心是名正見。為嚴善法而聽法者是名聞聲，修集莊嚴是善思惟，願向菩提是名正見。為聽善法是名聞聲，增長善法名善思惟，願向菩提是名正見。為聽惠施是名聞聲，能捨一切是善思惟，不求果報是名正見。為聽戒聚是名聞聲，至心護戒名善思惟，願向菩提是名正見。為聽法忍是名聞聲，打罵不報是善思惟，願向菩提是名正見。為聽精進是名聞聲，破壞懈怠是善思惟，願向菩提是名正見。為聽三昧是名聞聲，能淨身心是善思惟，願向菩提是名正見。為聽智聚是名聞聲，聞已正觀是善思惟，願向菩提是名正見。聽四攝法是名聞聲，攝取眾生是善思惟，知是攝法無取無作空無所有是名正見。聽五通法是名聞聲，得身心輕名善思惟，願向菩提是名正見。聽四無礙是名聞聲，修集無礙是善思惟，願向菩提是名正見。聽四依法是名聞聲，勤修四依名善思惟，願向菩提是名正見。聽三十七品是名聞聲；若聞演說四念則是念處，說於捨離謂四正勤處、說於定聚謂四如意、說無所畏謂諸根處、說無能壞謂諸力處、說離煩惱謂七覺分、說真知法謂八正道，是善思惟；不著斷常，以如是道願向菩提是名正見。

「聽四諦法是名聞聲，知苦離集證滅修道是善思惟，見如是法不生不滅是名正見。聽三解脫是名聞聲；信空三昧，不畏無相，不疑無願，是善思惟；以如是法願向菩提名為正見；修空三昧調心明見，修集無相為除覺觀，修集無願為求諸有，是名正見。聽發心法是名聞聲，修菩提道是善思惟，其心不退是名正見。得善知識是名聞聲，供養親近名善思惟，受其教誨是名正見。聽於法界是名聞聲，觀於法界是善思惟，如法而住是名正見。見佛、世尊名為聞聲，念諸菩薩名善思惟，得畢竟道是名正見。初聽八萬四千法聚是名聞聲，觀諸眾生如是行處是名思惟，調伏八萬四千諸根是名正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聽四諦法是名聞聲，知苦離集證滅修道是善思惟，見如是法不生不滅是名正見。聽三解脫是名聞聲；信空三昧，不畏無相，不疑無願，是善思惟；以如是法願向菩提名為正見；修空三昧調心明見，修集無相為除覺觀，修集無願為求諸有，是名正見。聽發心法是名聞聲，修菩提道是善思惟，其心不退是名正見。得善知識是名聞聲，供養親近名善思惟，受其教誨是名正見。聽於法界是名聞聲，觀於法界是善思惟，如法而住是名正見。見佛、世尊名為聞聲，念諸菩薩名善思惟，得畢竟道是名正見。初聽八萬四千法聚是名聞聲，觀諸眾生如是行處是名思惟，調伏八萬四千諸根是名正見。

「善男子！隨何因緣能生善法，是名聞聲；聞已不離諸善因緣，名善思惟；以如是法願向菩提，是名正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！隨何因緣能生善法，是名聞聲；聞已不離諸善因緣，名善思惟；以如是法願向菩提，是名正見。

「善男子！如是二法無有差別，謂善思惟及以正見。何以故？一切諸法平等無二，是善思惟能觀平等，是正見故。無增減者，即是正見。無取捨者，即是正見。無作作者，即是正見。無覺觀者，即是正見。無念念處，即是正見。無作無思，即是正見。無一無二，即是正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是二法無有差別，謂善思惟及以正見。何以故？一切諸法平等無二，是善思惟能觀平等，是正見故。無增減者，即是正見。無取捨者，即是正見。無作作者，即是正見。無覺觀者，即是正見。無念念處，即是正見。無作無思，即是正見。無一無二，即是正見。

「一門、一味、一乘、一行，其性是一。無諸煩惱憍慢等結，無聞無說無垢無淨，法界之性不可分別，如如不動三世平等。無我我所，無有眾生壽命士夫，無字無聲，不可宣說，不知不見，一切法中得知足心，遠離諸相，斷一切喜覺觀屋宅，乃至讚佛不生佛相。若入定時，觀如是等甚深法界，名善思惟。從定起已為諸眾生，宣說如是甚深法界，是名正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一門、一味、一乘、一行，其性是一。無諸煩惱憍慢等結，無聞無說無垢無淨，法界之性不可分別，如如不動三世平等。無我我所，無有眾生壽命士夫，無字無聲，不可宣說，不知不見，一切法中得知足心，遠離諸相，斷一切喜覺觀屋宅，乃至讚佛不生佛相。若入定時，觀如是等甚深法界，名善思惟。從定起已為諸眾生，宣說如是甚深法界，是名正見。」

說是法時，十千菩薩得是正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，十千菩薩得是正見。

爾時，舍利弗語無言菩薩言：「善男子！從誰聞法而得正見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語無言菩薩言：「善男子！從誰聞法而得正見？」

無言菩薩言：「大德！若有不得去、來、現在菩提心者，我從彼聞而得正見。觀三世等一切法等，於一切法不生覺觀，其心不住有為無為。遠離一切眾生之相，而為眾生修諸苦行，亦復遠離二種之相；一、眾生相；二者、心相。遠離二節知實法性，實法性者無有有有，通達一切諸佛深法，不生憍慢自言我知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「大德！若有不得去、來、現在菩提心者，我從彼聞而得正見。觀三世等一切法等，於一切法不生覺觀，其心不住有為無為。遠離一切眾生之相，而為眾生修諸苦行，亦復遠離二種之相；一、眾生相；二者、心相。遠離二節知實法性，實法性者無有有有，通達一切諸佛深法，不生憍慢自言我知。

「大德！我從是人聽受正法，是人亦不宣說一字，亦令一切而樂聞之。知法真實不可宣說，為眾生故而宣說之；出於世間不為世污，畢竟修集無有能知修與不修，我從是人聞受正法。住於法性於眾生性不生分別，觀眾生性法性空性皆悉平等，我於如是人邊聞法。是人不坐菩提樹下，不起、不行、不眠、不臥、不睡、不寤而得菩提。得菩提已，終不作相言得菩提，一切眾生亦不知彼獲得菩提，無得乃得故無得相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！我從是人聽受正法，是人亦不宣說一字，亦令一切而樂聞之。知法真實不可宣說，為眾生故而宣說之；出於世間不為世污，畢竟修集無有能知修與不修，我從是人聞受正法。住於法性於眾生性不生分別，觀眾生性法性空性皆悉平等，我於如是人邊聞法。是人不坐菩提樹下，不起、不行、不眠、不臥、不睡、不寤而得菩提。得菩提已，終不作相言得菩提，一切眾生亦不知彼獲得菩提，無得乃得故無得相。

「大德！夫正法者無有光明，無光明者即無處所，無處所者即是無身，無身者即是無畏，無畏者即是不出，不出者即是不生，不生者即是不滅，不滅者即是不著，不著者即是不動，不動者即是不變，不變者即無駃無闇，無駃無闇即無覺觀，無覺觀者即是無世，無世者即是無器，無器者即是無貪，無貪者即是性淨，性淨者不合煩惱，不合煩惱者即不顛倒，不顛倒者即是平等，平等者即是真實，真實者不生不滅，不生不滅者名從因緣，從因緣者即不去來，不去來者即無境界，無境界者即是無句，無句者即是不狂，不狂者即是無聞，無聞者即是無作，無作者即是無住，無住者即是無字，無字者即是無相，無相者即是過於心意識句，過心意識即是寂靜，寂靜者即是無熱，無熱者即是無瞋，無瞋者即畢竟，畢竟者即是無有，無有者即是涅槃，是名為法。大德！即是正法，即是說法，即是聞法，即是正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！夫正法者無有光明，無光明者即無處所，無處所者即是無身，無身者即是無畏，無畏者即是不出，不出者即是不生，不生者即是不滅，不滅者即是不著，不著者即是不動，不動者即是不變，不變者即無駃無闇，無駃無闇即無覺觀，無覺觀者即是無世，無世者即是無器，無器者即是無貪，無貪者即是性淨，性淨者不合煩惱，不合煩惱者即不顛倒，不顛倒者即是平等，平等者即是真實，真實者不生不滅，不生不滅者名從因緣，從因緣者即不去來，不去來者即無境界，無境界者即是無句，無句者即是不狂，不狂者即是無聞，無聞者即是無作，無作者即是無住，無住者即是無字，無字者即是無相，無相者即是過於心意識句，過心意識即是寂靜，寂靜者即是無熱，無熱者即是無瞋，無瞋者即畢竟，畢竟者即是無有，無有者即是涅槃，是名為法。大德！即是正法，即是說法，即是聞法，即是正見。

「大德！夫正見者不見於身，身行病行，不見於見，不生貪著，不覺不觀，是名佛法聖見、正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！夫正見者不見於身，身行病行，不見於見，不生貪著，不覺不觀，是名佛法聖見、正見。

「復次，大德！觀無明愛與解脫等無有差別，是名正見。如是見已不著不取，是名聖見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！觀無明愛與解脫等無有差別，是名正見。如是見已不著不取，是名聖見。

「復次，大德！觀貪恚癡、空無相願平等無二，不見於相，見無相相，是名聖見。不觀一二，等一切法，名聖正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！觀貪恚癡、空無相願平等無二，不見於相，見無相相，是名聖見。不觀一二，等一切法，名聖正見。

「復次，大德！若能觀我及眾生等，眾生等故如來平等，如來等故佛法平等，佛法等故聖眾平等，聖眾等故大慈平等，慈平等故虛空平等，以不住住如是平等，名聖正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！若能觀我及眾生等，眾生等故如來平等，如來等故佛法平等，佛法等故聖眾平等，聖眾等故大慈平等，慈平等故虛空平等，以不住住如是平等，名聖正見。

「大德！如一切法，聲亦如是；如聲，即是聖見、即是正見。大德！聖正見者亦無生出，若無生出從誰聽法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如一切法，聲亦如是；如聲，即是聖見、即是正見。大德！聖正見者亦無生出，若無生出從誰聽法？」

舍利弗言：「如我解仁所說義者，一切諸法無所語言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如我解仁所說義者，一切諸法無所語言。」

「大德！如是，如是！一切諸法實無言語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是，如是！一切諸法實無言語。」

「善男子！若言如來成就功德，如是言中得何等罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若言如來成就功德，如是言中得何等罪？」

「大德！若如是說，當知是人有大過咎。何以故？如來功德不決定故。所以者何？無福無罪故名如來。若觀如來有功德者，是名為欲。夫有欲者即是大欲，有欲大欲即是過咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！若如是說，當知是人有大過咎。何以故？如來功德不決定故。所以者何？無福無罪故名如來。若觀如來有功德者，是名為欲。夫有欲者即是大欲，有欲大欲即是過咎。」

「善男子！云何得名無過咎耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何得名無過咎耶？」

「大德！如第五大，如第七情，如十九界，無出無入、無生無滅，無有造作、無心意識，乃名無過。若有知見遠離證修，是名罪過。若有諸界是名罪過，若無諸界是名無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如第五大，如第七情，如十九界，無出無入、無生無滅，無有造作、無心意識，乃名無過。若有知見遠離證修，是名罪過。若有諸界是名罪過，若無諸界是名無過。」

爾時，佛讚無言菩薩言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說即是善說。」說是法時，萬二千菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚無言菩薩言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說即是善說。」說是法時，萬二千菩薩得無生法忍。

無言菩薩復白佛言：「世尊！如佛所說，菩薩摩訶薩有四種力：所謂信力、進力、念力、慧力。唯願如來廣分別說，云何名為菩薩四力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩復白佛言：「世尊！如佛所說，菩薩摩訶薩有四種力：所謂信力、進力、念力、慧力。唯願如來廣分別說，云何名為菩薩四力？」

佛言：「善男子！至心諦聽吾亦當說。若有菩薩於佛正法深信順解，不作疑心，是名信力。若勤精進求於佛法，不休、不息、不生疑悔，是名進力。若有菩薩求於善法，得已不失念菩提心，所作善根願向菩提，是名念力。若有菩薩內自思惟不隨他語，了知法性，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！至心諦聽吾亦當說。若有菩薩於佛正法深信順解，不作疑心，是名信力。若勤精進求於佛法，不休、不息、不生疑悔，是名進力。若有菩薩求於善法，得已不失念菩提心，所作善根願向菩提，是名念力。若有菩薩內自思惟不隨他語，了知法性，是名慧力。

「復次，善男子！若有信心親近聖人，是名信力。若能供養如是聖人，是名進力。至心聽受聖人之言，是名念力。聞聖法已如法而住，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有信心親近聖人，是名信力。若能供養如是聖人，是名進力。至心聽受聖人之言，是名念力。聞聖法已如法而住，是名慧力。

「復次，善男子！信業果者，是名信力。既生信已不作諸惡，是名進力。過去善業現世猶增，是名念力。若知諸法有因有果，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！信業果者，是名信力。既生信已不作諸惡，是名進力。過去善業現世猶增，是名念力。若知諸法有因有果，是名慧力。

「復次，善男子！若信心法不可說者，是名信力。若因此信能調伏心，是名進力。若能至心，是名念力。觀法如幻，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若信心法不可說者，是名信力。若因此信能調伏心，是名進力。若能至心，是名念力。觀法如幻，是名慧力。

「復次，善男子！若見法空，是名信力。若斷邪見，是名進力。若見內外悉皆空寂不生怖畏，是名念力。若能觀見第一義空，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若見法空，是名信力。若斷邪見，是名進力。若見內外悉皆空寂不生怖畏，是名念力。若能觀見第一義空，是名慧力。

「復次，善男子！若能觀見無相無願，是名信力。為他演說無相無願，是名進力。至心觀察無相無願，是名念力。了知是法不可宣說，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若能觀見無相無願，是名信力。為他演說無相無願，是名進力。至心觀察無相無願，是名念力。了知是法不可宣說，是名慧力。

「復次，善男子！能一切施不求果報，是名信力。施已不悔亦不休息常行不絕，是名進力。施時至心念於菩提發願迴向，是名念力。不觀財物受者施者及以果報，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！能一切施不求果報，是名信力。施已不悔亦不休息常行不絕，是名進力。施時至心念於菩提發願迴向，是名念力。不觀財物受者施者及以果報，是名慧力。

「復次，善男子！若有受持清淨禁戒不求果報，是名信力。不生煩惱毀壞禁戒，是名進力。如是淨戒至心護持願向菩提，是名念力。觀身口意如水中月響幻炎等，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有受持清淨禁戒不求果報，是名信力。不生煩惱毀壞禁戒，是名進力。如是淨戒至心護持願向菩提，是名念力。觀身口意如水中月響幻炎等，是名慧力。

「復次，善男子！若有修行忍辱之法不求其果，是名信力。若有打罵能忍受之，是名進力。為忍辱故修集慈悲及不放逸願向菩提，是名念力。觀身口意都無所忍，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有修行忍辱之法不求其果，是名信力。若有打罵能忍受之，是名進力。為忍辱故修集慈悲及不放逸願向菩提，是名念力。觀身口意都無所忍，是名慧力。

「復次，善男子！若有了知勤精進故，得阿耨多羅三藐三菩提，非懈怠得，是名信力。若能調伏一切眾生，護持聽受供養正法，能為眾生趨走給使，能淨佛土，是名進力。能令眾生遠離懈怠，勤修精進願向菩提，是名念力。若修精進不增不減，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有了知勤精進故，得阿耨多羅三藐三菩提，非懈怠得，是名信力。若能調伏一切眾生，護持聽受供養正法，能為眾生趨走給使，能淨佛土，是名進力。能令眾生遠離懈怠，勤修精進願向菩提，是名念力。若修精進不增不減，是名慧力。

「復次，善男子！若樂寂靜離說世事，是名信力。若住空寂獲得四禪及八解脫，是名進力。若於諸禪無有退失，是名念力。若觀諸禪無常苦無我，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若樂寂靜離說世事，是名信力。若住空寂獲得四禪及八解脫，是名進力。若於諸禪無有退失，是名念力。若觀諸禪無常苦無我，是名慧力。

「復次，善男子！若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法，信不生疑，是名信力。聞已轉為眾生演說，是名進力。心善思惟，是名念力。如法而住，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法，信不生疑，是名信力。聞已轉為眾生演說，是名進力。心善思惟，是名念力。如法而住，是名慧力。

「復次，善男子！為諸眾生修集慈心，是名信力。憐愍眾生令其離苦，是名進力。觀察法已心得大喜，是名念力。於怨親中其心平等，修集大捨，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！為諸眾生修集慈心，是名信力。憐愍眾生令其離苦，是名進力。觀察法已心得大喜，是名念力。於怨親中其心平等，修集大捨，是名慧力。

「復次，善男子！觀察是身無量眾惡之所成就，誑惑凡夫猶如幻相，是名信力。受死苦時專心繫念佛法僧寶不惜身命，是名進力。亦不生於諸惡之心、聲聞心、辟支佛心、貪心、瞋心、癡心、妬心、慳心、毀戒心，是名念力。若觀法界分別法界觀無礙智，亦知過去、未來、現在，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！觀察是身無量眾惡之所成就，誑惑凡夫猶如幻相，是名信力。受死苦時專心繫念佛法僧寶不惜身命，是名進力。亦不生於諸惡之心、聲聞心、辟支佛心、貪心、瞋心、癡心、妬心、慳心、毀戒心，是名念力。若觀法界分別法界觀無礙智，亦知過去、未來、現在，是名慧力。

「復次，善男子！喜者名信。不退轉者，名為精進。不狂亂者，名為念力。了了知者，名為慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！喜者名信。不退轉者，名為精進。不狂亂者，名為念力。了了知者，名為慧力。

「復次，善男子！以信力故，能有所作；以進力故，事得畢竟；以念力故，無所漏失；以慧力故，能如法說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！以信力故，能有所作；以進力故，事得畢竟；以念力故，無所漏失；以慧力故，能如法說。

「復次，善男子！觀疑網故，名為信力。遠離疑故，是名進力。更不生疑，是名念力。說能壞疑，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！觀疑網故，名為信力。遠離疑故，是名進力。更不生疑，是名念力。說能壞疑，是名慧力。

「復次，善男子！信佛法者，是名信力。為菩提故而修行之，是名進力。得順忍故，是名念力。得無生忍，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！信佛法者，是名信力。為菩提故而修行之，是名進力。得順忍故，是名念力。得無生忍，是名慧力。

「善男子！信根信力無有差別，進根進力、念根念力、慧根慧力，亦復如是。」說是法時。百千菩薩得無生忍地，四萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！信根信力無有差別，進根進力、念根念力、慧根慧力，亦復如是。」說是法時。百千菩薩得無生忍地，四萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

是時，會中有一菩薩名曰蓮華，語無言菩薩言：「善男子！汝向問佛，佛即為汝分別解說，汝心喜耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，會中有一菩薩名曰蓮華，語無言菩薩言：「善男子！汝向問佛，佛即為汝分別解說，汝心喜耶？」

無言菩薩言：「善男子！我亦不問、不聽一法，云何生喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「善男子！我亦不問、不聽一法，云何生喜？」

蓮華菩薩言：「善男子！汝於佛所不聽法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華菩薩言：「善男子！汝於佛所不聽法耶？」

無言菩薩言：「諸佛、如來都無所說。我云何聽？何以故？我非法器故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「諸佛、如來都無所說。我云何聽？何以故？我非法器故。」

蓮華菩薩言：「汝今若非是法器者，是何等器？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華菩薩言：「汝今若非是法器者，是何等器？」

無言菩薩言：「善男子！我身今者尚非法器，況復餘器！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「善男子！我身今者尚非法器，況復餘器！」

蓮華菩薩言：「汝若非是真法器者，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華菩薩言：「汝若非是真法器者，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？」

無言菩薩言：「善男子！阿耨多羅三藐三菩提亦非是器。善男子！若離佛法有菩提者，當知有器。一切佛法即是菩提，菩提即是佛法。善男子！是故我若遠離煩惱，不見佛法、不見菩提，煩惱菩提及以佛法無有差別。若煩惱中見菩提者，即是如見；若離煩惱見菩提者，是名倒見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「善男子！阿耨多羅三藐三菩提亦非是器。善男子！若離佛法有菩提者，當知有器。一切佛法即是菩提，菩提即是佛法。善男子！是故我若遠離煩惱，不見佛法、不見菩提，煩惱菩提及以佛法無有差別。若煩惱中見菩提者，即是如見；若離煩惱見菩提者，是名倒見。」

蓮華菩薩言：「善男子！云何名倒見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華菩薩言：「善男子！云何名倒見？」

「見我、壽命、士夫、摩納，離是之外別有貪欲瞋恚愚癡，是名倒見。一切法性及菩提性無有差別、無作無受，我性眾生、壽命、士夫、摩納，即是貪欲瞋恚愚癡，如是等法即是菩提，是名如見，即四大中及四大造求於菩提不餘處求。云何名求？求時不見一切諸物，不見者即是無處，無處者即是無住，無住者即是一切諸法之性，一切諸法若無性者即是實相，實相者非常非斷名畢竟節。若有能見如是等節，當知是人不流不散，不流不散即無生滅即是涅槃，即是實知一切諸法。若如是等得涅槃者，即是聖句入於涅槃。是故如來於經中說，自不調伏能調伏他，自不解脫能解脫他，自不寂靜能寂靜他，自不涅槃令他涅槃無有是處。若自調伏令他調伏，若自解脫令他解脫，若自寂靜令他寂靜，若自涅槃令他涅槃，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見我、壽命、士夫、摩納，離是之外別有貪欲瞋恚愚癡，是名倒見。一切法性及菩提性無有差別、無作無受，我性眾生、壽命、士夫、摩納，即是貪欲瞋恚愚癡，如是等法即是菩提，是名如見，即四大中及四大造求於菩提不餘處求。云何名求？求時不見一切諸物，不見者即是無處，無處者即是無住，無住者即是一切諸法之性，一切諸法若無性者即是實相，實相者非常非斷名畢竟節。若有能見如是等節，當知是人不流不散，不流不散即無生滅即是涅槃，即是實知一切諸法。若如是等得涅槃者，即是聖句入於涅槃。是故如來於經中說，自不調伏能調伏他，自不解脫能解脫他，自不寂靜能寂靜他，自不涅槃令他涅槃無有是處。若自調伏令他調伏，若自解脫令他解脫，若自寂靜令他寂靜，若自涅槃令他涅槃，斯有是處。

「善男子！菩薩摩訶薩修菩提道，解了一切眾生所行。於諸法相及以法界不生分別，修行一切善法之時，亦不見有諸魔徒眾。雖求佛法不見求者，雖調眾生不見我人，雖行諸法煩惱不污，雖順世法世法不染，負五陰擔亦無住處，遠離諸界不動法界，修解脫法門不退善法，明見三界不雜煩惱，行檀波羅蜜不生憍慢，乃至般若波羅蜜亦復如是。隨一切行，實不行於一切諸行，若能修行如是等行，當知即是行菩提道。於菩提道及菩提行不生分別，若行如是菩提道行，於諸法中不見有我，無貪、無瞋、無親、無怨、無有障礙。若無障礙即無為行，若無為行即是真實大菩薩也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩修菩提道，解了一切眾生所行。於諸法相及以法界不生分別，修行一切善法之時，亦不見有諸魔徒眾。雖求佛法不見求者，雖調眾生不見我人，雖行諸法煩惱不污，雖順世法世法不染，負五陰擔亦無住處，遠離諸界不動法界，修解脫法門不退善法，明見三界不雜煩惱，行檀波羅蜜不生憍慢，乃至般若波羅蜜亦復如是。隨一切行，實不行於一切諸行，若能修行如是等行，當知即是行菩提道。於菩提道及菩提行不生分別，若行如是菩提道行，於諸法中不見有我，無貪、無瞋、無親、無怨、無有障礙。若無障礙即無為行，若無為行即是真實大菩薩也。」

蓮華菩薩言：「善男子！何因緣故名為菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華菩薩言：「善男子！何因緣故名為菩薩？

「善男子！能覺眾生所不覺者故名菩薩，能寤無明睡眠眾生故名菩薩，演說隨順菩提之法故名菩薩，能令眾生深樂寂靜是名菩薩。增長佛語竪正法幢護念聖眾，於菩提心無有動轉，不住聲聞辟支佛心，終不捨離至誠之心，發願畢竟能度未度、能解未解，為無依者而作歸依，能滅未滅、能調煩惱，不脫煩惱觀生死過亦求諸有。修空三昧不捨眾生，修集無想不捨菩提想，修集無願深樂諸有。雖樂佛法於貪無貪，知有為法多諸罪咎，而其內心不捨有為。雖離諸闇不得大明，得大智慧以為器鉀，深樂惠施嚴施瓔珞。淨佛世界具足淨戒，具足誓願具足忍辱，能調一切不忍眾生。勤修精進求無壞身，能壞欲界樂受下身，雖受諸有其心不悔，善知方便常自調伏求於菩提。為諸眾生修習慈心，為壞眾苦修集悲心，為調不調修習喜心，非畢竟捨修集捨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！能覺眾生所不覺者故名菩薩，能寤無明睡眠眾生故名菩薩，演說隨順菩提之法故名菩薩，能令眾生深樂寂靜是名菩薩。增長佛語竪正法幢護念聖眾，於菩提心無有動轉，不住聲聞辟支佛心，終不捨離至誠之心，發願畢竟能度未度、能解未解，為無依者而作歸依，能滅未滅、能調煩惱，不脫煩惱觀生死過亦求諸有。修空三昧不捨眾生，修集無想不捨菩提想，修集無願深樂諸有。雖樂佛法於貪無貪，知有為法多諸罪咎，而其內心不捨有為。雖離諸闇不得大明，得大智慧以為器鉀，深樂惠施嚴施瓔珞。淨佛世界具足淨戒，具足誓願具足忍辱，能調一切不忍眾生。勤修精進求無壞身，能壞欲界樂受下身，雖受諸有其心不悔，善知方便常自調伏求於菩提。為諸眾生修習慈心，為壞眾苦修集悲心，為調不調修習喜心，非畢竟捨修集捨心。

「通達了了解甚深義，非諸聲聞緣覺境界，依於義、法、了義經、智不依世法，亦為眾生而作依止。為諸眾生莊嚴身口，如說而作莊嚴於心，為諸眾生莊嚴神通。利益眾生猶如大地，能淨一切猶如大水，燒諸煩惱猶如熾火，於法無礙猶如猛風，於法平等猶如虛空。得陀羅尼持一切門，樂說無礙令眾喜聞，至心念佛為淨心故，能大法施叚食施故。正命自活威儀清淨，修無諍三昧深樂寂靜，樂調眾生離說世語，見樂世者呵嘖教誨，具七種財其心柔軟，樂行惠施堅固不退，眷屬不壞親近善友，知恩報恩觀過去業。隨眾生意能壞疑心，觀察生死多諸過咎，所作至心解一切語，修集大乘不疑三乘，眾生樂見隨問而答，得無礙智諸佛所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「通達了了解甚深義，非諸聲聞緣覺境界，依於義、法、了義經、智不依世法，亦為眾生而作依止。為諸眾生莊嚴身口，如說而作莊嚴於心，為諸眾生莊嚴神通。利益眾生猶如大地，能淨一切猶如大水，燒諸煩惱猶如熾火，於法無礙猶如猛風，於法平等猶如虛空。得陀羅尼持一切門，樂說無礙令眾喜聞，至心念佛為淨心故，能大法施叚食施故。正命自活威儀清淨，修無諍三昧深樂寂靜，樂調眾生離說世語，見樂世者呵嘖教誨，具七種財其心柔軟，樂行惠施堅固不退，眷屬不壞親近善友，知恩報恩觀過去業。隨眾生意能壞疑心，觀察生死多諸過咎，所作至心解一切語，修集大乘不疑三乘，眾生樂見隨問而答，得無礙智諸佛所念。

「時節語、不多語，光明清涼猶如秋月，善法具足猶如滿月，眾生樂見猶如明月，增長善法猶如初月，一味甘甜如月一味，觀一切法如水中月。清淨無垢如月無翳，易共語言諸根具足。於一切法猶如橋梁，能度眾生於四駃水，為諸眾生營作佛事，其心初不動菩薩界，以如是義故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時節語、不多語，光明清涼猶如秋月，善法具足猶如滿月，眾生樂見猶如明月，增長善法猶如初月，一味甘甜如月一味，觀一切法如水中月。清淨無垢如月無翳，易共語言諸根具足。於一切法猶如橋梁，能度眾生於四駃水，為諸眾生營作佛事，其心初不動菩薩界，以如是義故名菩薩。」

爾時，蓮華菩薩白佛言：「世尊！無言菩薩作如是說，當知不久得阿耨多羅三藐三菩提，轉於無上法寶之輪。若有能信受持如是無言菩薩所說法者，亦復當得如是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，蓮華菩薩白佛言：「世尊！無言菩薩作如是說，當知不久得阿耨多羅三藐三菩提，轉於無上法寶之輪。若有能信受持如是無言菩薩所說法者，亦復當得如是功德。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，無言菩薩得慧燈三昧，是故若欲於無量劫說一句義不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，無言菩薩得慧燈三昧，是故若欲於無量劫說一句義不可窮盡。」

蓮華菩薩言：「世尊！唯願如來垂矜哀愍，增長眾生諸善法故，莊嚴無上大集經故，少為大眾開示如是慧燈三昧。若有智慧菩薩，聞已亦當獲得如是三昧，得已亦當疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華菩薩言：「世尊！唯願如來垂矜哀愍，增長眾生諸善法故，莊嚴無上大集經故，少為大眾開示如是慧燈三昧。若有智慧菩薩，聞已亦當獲得如是三昧，得已亦當疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「善男子！至心諦聽，吾當為汝少分別說。言慧燈者即是智燈，智燈者即是破闇，無闇者即是破疑，破疑者即是慧燈，慧燈者即是諸法無二相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！至心諦聽，吾當為汝少分別說。言慧燈者即是智燈，智燈者即是破闇，無闇者即是破疑，破疑者即是慧燈，慧燈者即是諸法無二相也。

「善男子！了了智，不疑智，不失智，不挽智，不隨智，無闇智，聖智，猛利智，捷疾智，分別智，廣大智，純一智，種種智，過去智，未來智，現在智，三世平等智，三界智，三解脫門智，三慧智，三寶智，三乘智，三眼智，三垢智，三滓智，三聚智，心意識智，陰入界智，因緣和合智，見畢竟智，如法界智，自相智，第一義智，方便智，一切聲語智，一切字智，無礙智，不壞智，能說法智，知下中上根智，無作無受智，一切呪智，一切醫智，一切世事智，莊嚴陀羅尼智，日月三昧智，入三昧智，聖智，聖三昧智，金剛三昧智，無諍三昧智，心等三昧智，壞魔三昧智，日光三昧智，無想三昧智，寶幢三昧智，一切法門三昧智，一切法器三昧智，無邊光三昧智，福德三昧智，無住三昧智，樂見三昧智，善見三昧智，無盡器三昧智，畢竟盡智，一切智，無動智，那羅延三昧智，一切見智，如是等六萬三昧門智，我於往昔見燃燈佛，即得如是諸三昧門，如是諸三昧門，一切悉是慧燈三昧之所攝持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！了了智，不疑智，不失智，不挽智，不隨智，無闇智，聖智，猛利智，捷疾智，分別智，廣大智，純一智，種種智，過去智，未來智，現在智，三世平等智，三界智，三解脫門智，三慧智，三寶智，三乘智，三眼智，三垢智，三滓智，三聚智，心意識智，陰入界智，因緣和合智，見畢竟智，如法界智，自相智，第一義智，方便智，一切聲語智，一切字智，無礙智，不壞智，能說法智，知下中上根智，無作無受智，一切呪智，一切醫智，一切世事智，莊嚴陀羅尼智，日月三昧智，入三昧智，聖智，聖三昧智，金剛三昧智，無諍三昧智，心等三昧智，壞魔三昧智，日光三昧智，無想三昧智，寶幢三昧智，一切法門三昧智，一切法器三昧智，無邊光三昧智，福德三昧智，無住三昧智，樂見三昧智，善見三昧智，無盡器三昧智，畢竟盡智，一切智，無動智，那羅延三昧智，一切見智，如是等六萬三昧門智，我於往昔見燃燈佛，即得如是諸三昧門，如是諸三昧門，一切悉是慧燈三昧之所攝持。

「善男子！譬如日出能為四事：一者、有大光明；二者、除滅闇冥；三者、示種種色；四者、令諸眾生得造事業。菩薩摩訶薩住是三昧，亦復如是能為四事：一者、破壞一切煩惱闇冥；二者、出大慧光；三者、示諸眾生種種諸行；四者、開示眾生道非道等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如日出能為四事：一者、有大光明；二者、除滅闇冥；三者、示種種色；四者、令諸眾生得造事業。菩薩摩訶薩住是三昧，亦復如是能為四事：一者、破壞一切煩惱闇冥；二者、出大慧光；三者、示諸眾生種種諸行；四者、開示眾生道非道等。

「善男子！譬如淨寶之珠置之高幢，其明遍照四由延所，施諸眾生所須之物，而珠體相無有增減。慧燈三昧亦復如是，住是三昧菩薩摩訶薩，永斷一切煩惱習氣，淨戒、淨定、淨慧、淨身心、淨於方便、淨陀羅尼，修集大悲，放大光明，遍照無量諸佛世界，隨眾生意而作事業。菩薩雖作如是諸事，而其相性無有增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如淨寶之珠置之高幢，其明遍照四由延所，施諸眾生所須之物，而珠體相無有增減。慧燈三昧亦復如是，住是三昧菩薩摩訶薩，永斷一切煩惱習氣，淨戒、淨定、淨慧、淨身心、淨於方便、淨陀羅尼，修集大悲，放大光明，遍照無量諸佛世界，隨眾生意而作事業。菩薩雖作如是諸事，而其相性無有增減。

「善男子！譬如虛空容受佛土無有障礙，亦不障礙一切雨渧風火水災，一切眾生無量無邊。善男子！慧燈三昧亦復如是，住是三昧諸菩薩等，為諸眾生說一切法無有障礙，方便教化一切眾生，為因力者演說方便，令其解脫調伏成熟，為邪定者方便演說令壞邪定，無善子者令種善子，無法器者令作法器，為法器者分別演說阿耨多羅三藐三菩提。求聲聞人，方便說法令其獲得四沙門果。求緣覺人，方便教誨令其獲得辟支佛道。復為方便說法漸進，令其悉發阿耨多羅三藐三菩提心住不退地。通達八萬四千法聚，為壞眾生疑網心故，種種開示分別解說，解說一事於無量劫不可窮盡，雖作如是無量之事，而是三昧亦無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如虛空容受佛土無有障礙，亦不障礙一切雨渧風火水災，一切眾生無量無邊。善男子！慧燈三昧亦復如是，住是三昧諸菩薩等，為諸眾生說一切法無有障礙，方便教化一切眾生，為因力者演說方便，令其解脫調伏成熟，為邪定者方便演說令壞邪定，無善子者令種善子，無法器者令作法器，為法器者分別演說阿耨多羅三藐三菩提。求聲聞人，方便說法令其獲得四沙門果。求緣覺人，方便教誨令其獲得辟支佛道。復為方便說法漸進，令其悉發阿耨多羅三藐三菩提心住不退地。通達八萬四千法聚，為壞眾生疑網心故，種種開示分別解說，解說一事於無量劫不可窮盡，雖作如是無量之事，而是三昧亦無增減。

「善男子！譬如一燈力能顯示種種諸色，慧燈三昧亦復如是，於一心中能於無量諸佛世界示種種色，而是三昧無有傾動。是故四念處中法念為頂，四正勤中未生善法能生善法名之為頂，四如意中身心寂靜名之為頂，五根五力中慧根慧力名之為頂，七覺分中擇法為頂，八正道中正見為頂，一切外道所有舍摩他、毘婆舍那名之為頂，四真諦中滅諦為頂，四依之中依義為頂，四無礙智義無礙智名之為頂，六神通中漏盡為頂。四無量心悲心為頂，修梵行中智慧為頂，諸波羅蜜中般若為頂，一切方便知眾生心名之為頂，一切諸力處非處力名之為頂，諸無畏中初名為頂，不共法中無礙為頂，三十二相無見頂相名之為頂，八十種好不空說法名之為頂，莊嚴口中解一切語名之為頂，莊嚴心中破慢為頂，一切法中智慧為頂，是名慧燈三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如一燈力能顯示種種諸色，慧燈三昧亦復如是，於一心中能於無量諸佛世界示種種色，而是三昧無有傾動。是故四念處中法念為頂，四正勤中未生善法能生善法名之為頂，四如意中身心寂靜名之為頂，五根五力中慧根慧力名之為頂，七覺分中擇法為頂，八正道中正見為頂，一切外道所有舍摩他、毘婆舍那名之為頂，四真諦中滅諦為頂，四依之中依義為頂，四無礙智義無礙智名之為頂，六神通中漏盡為頂。四無量心悲心為頂，修梵行中智慧為頂，諸波羅蜜中般若為頂，一切方便知眾生心名之為頂，一切諸力處非處力名之為頂，諸無畏中初名為頂，不共法中無礙為頂，三十二相無見頂相名之為頂，八十種好不空說法名之為頂，莊嚴口中解一切語名之為頂，莊嚴心中破慢為頂，一切法中智慧為頂，是名慧燈三昧。」

說是經時，蓮華菩薩及萬菩薩得是三昧，三千大千世界大地六種震動，一切大眾以妙華香種種伎樂供養於佛尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，蓮華菩薩及萬菩薩得是三昧，三千大千世界大地六種震動，一切大眾以妙華香種種伎樂供養於佛尊重讚歎。

時會菩薩各作是言：「世尊！我等昔來未曾聞是三昧名字，況得聞其廣說分別！我今皆得如是三昧，是故報恩設此供養。若有聞是三昧名字，即能獲得大利益事，不失無上菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會菩薩各作是言：「世尊！我等昔來未曾聞是三昧名字，況得聞其廣說分別！我今皆得如是三昧，是故報恩設此供養。若有聞是三昧名字，即能獲得大利益事，不失無上菩提之心。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，若有眾生，已於無量無邊佛所，殖諸善本親近善友，然後乃得聞是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，若有眾生，已於無量無邊佛所，殖諸善本親近善友，然後乃得聞是三昧。」

爾時，世尊說是法時，於其䐡中出一菩薩身真金色，三十二相八十種好放大光明，除佛光明餘無及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法時，於其䐡中出一菩薩身真金色，三十二相八十種好放大光明，除佛光明餘無及者。

是時，菩薩敬禮佛足右繞七匝，長跪合掌，而白佛言：「世尊！慧憍如來致意無量，問訊世尊起居輕利、身無病患、大眾安不？我今此界有六萬億諸菩薩等，欲往聽受大集妙典，并欲覲見無言菩薩，及以十方諸來菩薩，并復欲聞慧燈三昧。善哉，善哉！釋迦牟尼！幸為開示，令諸往者悉得慧燈三昧還來此土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩敬禮佛足右繞七匝，長跪合掌，而白佛言：「世尊！慧憍如來致意無量，問訊世尊起居輕利、身無病患、大眾安不？我今此界有六萬億諸菩薩等，欲往聽受大集妙典，并欲覲見無言菩薩，及以十方諸來菩薩，并復欲聞慧燈三昧。善哉，善哉！釋迦牟尼！幸為開示，令諸往者悉得慧燈三昧還來此土。」

時舍利弗言：「世尊！慧憍如來住何方面？去此遠近？世界何名？而是菩薩復名何等？是六萬億諸菩薩等住在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗言：「世尊！慧憍如來住何方面？去此遠近？世界何名？而是菩薩復名何等？是六萬億諸菩薩等住在何處？」

「舍利弗！其佛世界去此東方過一恒河沙等恒河沙世界，世界名曰金剛堅根，佛號慧憍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！其佛世界去此東方過一恒河沙等恒河沙世界，世界名曰金剛堅根，佛號慧憍。

「舍利弗！何因緣故，世界名曰為金剛堅根？舍利弗！彼佛世界地悉金剛，其佛願力故致如是。其佛身體，眾生、菩薩身悉金剛，是故世界得如是名。此菩薩者名金剛䐡，是人能於一念之頃，破壞一切金剛諸山，直至無量諸佛世界，示現諸佛䐡中而出，以佛神力及已願力，是故名為金剛䐡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何因緣故，世界名曰為金剛堅根？舍利弗！彼佛世界地悉金剛，其佛願力故致如是。其佛身體，眾生、菩薩身悉金剛，是故世界得如是名。此菩薩者名金剛䐡，是人能於一念之頃，破壞一切金剛諸山，直至無量諸佛世界，示現諸佛䐡中而出，以佛神力及已願力，是故名為金剛䐡也。

「舍利弗！汝向所問如是菩薩住何處者？汝今當問彼金剛䐡，自當答汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝向所問如是菩薩住何處者？汝今當問彼金剛䐡，自當答汝。」

爾時，舍利弗即問金剛䐡言：「善男子！汝言六萬億菩薩者住在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗即問金剛䐡言：「善男子！汝言六萬億菩薩者住在何處？」

金剛䐡言：「如來說汝智慧第一，當以聖智觀是菩薩所住之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡言：「如來說汝智慧第一，當以聖智觀是菩薩所住之處。」

時舍利弗即以聖智觀之不見，語金剛臍：「善男子！我盡聖智不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗即以聖智觀之不見，語金剛臍：「善男子！我盡聖智不見。」

「大德！汝之同學阿尼樓陀，天眼第一，當令觀之住在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！汝之同學阿尼樓陀，天眼第一，當令觀之住在何處？」

爾時，阿尼樓陀以天眼觀三千大千世界亦不能見，語舍利弗：「我以天眼都不能見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿尼樓陀以天眼觀三千大千世界亦不能見，語舍利弗：「我以天眼都不能見。」

金剛䐡菩薩言：「大德！汝之同學若不能見，不名天眼應名肉眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡菩薩言：「大德！汝之同學若不能見，不名天眼應名肉眼。」

舍利弗言：「善男子！汝之天眼其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！汝之天眼其義云何？」

「大德！我之天眼，汝諸聲聞所不見色，我能見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！我之天眼，汝諸聲聞所不見色，我能見之。」

舍利弗言：「善男子！何等色法我不能見，而汝得見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！何等色法我不能見，而汝得見？」

「大德！汝今得見金剛堅根世界慧憍如來及菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！汝今得見金剛堅根世界慧憍如來及菩薩不？」

「不也。善男子！我唯聞名不能得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。善男子！我唯聞名不能得見。」

「大德！如是佛土，如來、菩薩及諸眾生，我之天眼悉能得見，是名菩薩清淨天眼。如是天眼，一切聲聞辟支佛等之所無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是佛土，如來、菩薩及諸眾生，我之天眼悉能得見，是名菩薩清淨天眼。如是天眼，一切聲聞辟支佛等之所無有。」

說是法時，求聲聞者六萬眾生捨離本志，發阿耨多羅三藐三菩提心，各作是言：「願我獲得無礙佛眼，不用聲聞辟支佛等障礙之眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，求聲聞者六萬眾生捨離本志，發阿耨多羅三藐三菩提心，各作是言：「願我獲得無礙佛眼，不用聲聞辟支佛等障礙之眼。」

爾時金剛䐡菩薩即入三昧，以佛神通及己力故，令一切眾悉見六萬億諸菩薩等，在佛身內坐蓮華臺，至心專念聽佛所說，然不逼觸如來之身，而如來身無增無減無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛䐡菩薩即入三昧，以佛神通及己力故，令一切眾悉見六萬億諸菩薩等，在佛身內坐蓮華臺，至心專念聽佛所說，然不逼觸如來之身，而如來身無增無減無有障礙。

時諸大眾見是事已，供養禮敬，歡喜讚歎如來之事不可思議，復作是言：「如來之身智慧三昧，一切悉皆不可思議。何以故？是六萬億諸菩薩等，悉住身內無障礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾見是事已，供養禮敬，歡喜讚歎如來之事不可思議，復作是言：「如來之身智慧三昧，一切悉皆不可思議。何以故？是六萬億諸菩薩等，悉住身內無障礙故。」

金剛䐡菩薩觀諸大眾作如是言：「諸大眾！汝等不知如來之身如虛空也，是無邊身，無障礙身，廣身法身，無相貌身，無量身耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡菩薩觀諸大眾作如是言：「諸大眾！汝等不知如來之身如虛空也，是無邊身，無障礙身，廣身法身，無相貌身，無量身耶！

「諸善男子！如來若欲內一切物，所謂國土、城邑、村屯、聚落、山河、樹木置身中者，亦無障礙，是故如來不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如來若欲內一切物，所謂國土、城邑、村屯、聚落、山河、樹木置身中者，亦無障礙，是故如來不可思議。

「善男子！十方世界無量淨土、無量菩薩來詣如來，聽大集經成就妙色，具二十八大人之相，如來亦內置其身內。何以故？此土眾生梵釋諸王，若其見者生愧耻故，是故不令得見一人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！十方世界無量淨土、無量菩薩來詣如來，聽大集經成就妙色，具二十八大人之相，如來亦內置其身內。何以故？此土眾生梵釋諸王，若其見者生愧耻故，是故不令得見一人。」

爾時，世尊功德力故，及金剛䐡菩薩力故，悉令大眾見如是等六萬億菩薩，悉從如來一毛孔出。出已，禮佛右遶七匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊功德力故，及金剛䐡菩薩力故，悉令大眾見如是等六萬億菩薩，悉從如來一毛孔出。出已，禮佛右遶七匝，却坐一面。

爾時，金剛䐡菩薩白佛言：「世尊！何因緣故無言菩薩名無言也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛䐡菩薩白佛言：「世尊！何因緣故無言菩薩名無言也？」

佛言：「善男子！汝自諮問無言菩薩，自當答之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝自諮問無言菩薩，自當答之。」

金剛䐡菩薩即問無言菩薩：「善男子！何因緣故字無言耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡菩薩即問無言菩薩：「善男子！何因緣故字無言耶？」

無言菩薩默然而住。二問、三問亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩默然而住。二問、三問亦復如是。

金剛䐡言：「善男子！何故不答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡言：「善男子！何故不答？」

無言菩薩言：「我求言辭都不可得，是故默然無所宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「我求言辭都不可得，是故默然無所宣說。」

「善男子！若求言辭不可得者，云何有是不得之言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若求言辭不可得者，云何有是不得之言？」

「善男子！我答一切佛語、世語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我答一切佛語、世語。」

「云何名為答佛語耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為答佛語耶？

「善男子！我以念力受持一切諸佛所說，不忘不失，然都不見音聲字句，為流布故而宣說之，亦為眾生壞是聲字及以文句而宣說法。云何名為答世語耶？解諸眾生種種言音，隨其所言而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以念力受持一切諸佛所說，不忘不失，然都不見音聲字句，為流布故而宣說之，亦為眾生壞是聲字及以文句而宣說法。云何名為答世語耶？解諸眾生種種言音，隨其所言而為說法。

「善男子！汝能如是隨順說法為久近耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝能如是隨順說法為久近耶？」

「善男子！我從除滅覺觀已來能作是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我從除滅覺觀已來能作是說。」

「善男子！何因緣故作如是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何因緣故作如是說？

「善男子！若無覺觀聲云何出？以是因緣作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若無覺觀聲云何出？以是因緣作如是說。」

「善男子！夫聲出者，為從身出從心出耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫聲出者，為從身出從心出耶？」

「善男子！夫音聲者不在身心。何以故？身如草木心如幻化，眾因緣故有聲而出。若從緣出即是無常，若無常者即是無定，無常無定即是空無。夫音聲者猶如虛空，不可覩見不可宣說。如虛空，一切諸法亦復如是。若聲無者，聲所了法亦復是無，是聲空故一切法空，聲寂靜故諸法寂靜，聲不可見一切諸法亦不可見，聲不出生一切諸法亦不出生。若不出生即無去來，若無去來即是甚深十二因緣，甚深因緣無作無屬，若無作屬即無生出，無生無出即是無句。若無句者即是不生眼色及識乃至法識，無有生老病死等苦，日月光明親怨之想，斷一切行，難可覩見不近不遠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫音聲者不在身心。何以故？身如草木心如幻化，眾因緣故有聲而出。若從緣出即是無常，若無常者即是無定，無常無定即是空無。夫音聲者猶如虛空，不可覩見不可宣說。如虛空，一切諸法亦復如是。若聲無者，聲所了法亦復是無，是聲空故一切法空，聲寂靜故諸法寂靜，聲不可見一切諸法亦不可見，聲不出生一切諸法亦不出生。若不出生即無去來，若無去來即是甚深十二因緣，甚深因緣無作無屬，若無作屬即無生出，無生無出即是無句。若無句者即是不生眼色及識乃至法識，無有生老病死等苦，日月光明親怨之想，斷一切行，難可覩見不近不遠。」

金剛䐡言：「善男子！如是等說是何等說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡言：「善男子！如是等說是何等說？」

「善男子！如是即是畢竟不出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是即是畢竟不出。」

「善男子！何等名為畢竟不出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何等名為畢竟不出？」

「善男子！不近不遠是畢竟不出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！不近不遠是畢竟不出。」

「善男子！何等名為不近不遠？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何等名為不近不遠？」

「善男子！即是虛空，若見諸法如虛空者是名平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！即是虛空，若見諸法如虛空者是名平等。」

「善男子！以何義故，名一切法如虛空耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以何義故，名一切法如虛空耶？

「善男子！過去之法無有終竟，未來現在亦無終竟，三世無終即是實相即是無二；二者所謂眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法，是名為二。若有二者即是可說，若無二者即不可說，不可說者即是無識無心無意，以是義故不可宣說。夫可說者即是二法，不可說者即是無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過去之法無有終竟，未來現在亦無終竟，三世無終即是實相即是無二；二者所謂眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法，是名為二。若有二者即是可說，若無二者即不可說，不可說者即是無識無心無意，以是義故不可宣說。夫可說者即是二法，不可說者即是無二。

「善男子！誰作是二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！誰作是二？」

「善男子！夫無二者不可作二，二亦不可作於無二。若堅牢者不可作脆，脆亦不可作於堅牢。生死之法不作無二，涅槃之法不得作二，正見之性不作邪見，邪見之性不作正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫無二者不可作二，二亦不可作於無二。若堅牢者不可作脆，脆亦不可作於堅牢。生死之法不作無二，涅槃之法不得作二，正見之性不作邪見，邪見之性不作正見。」

金剛䐡菩薩白佛言：「世尊！無言菩薩凡所解脫，似得如是慧燈三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡菩薩白佛言：「世尊！無言菩薩凡所解脫，似得如是慧燈三昧。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝謂無言不得慧燈三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝謂無言不得慧燈三昧耶？」

爾時，金剛堅根世界慧憍如來諸菩薩等，語無言菩薩言：「善男子！汝住何地能作是答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛堅根世界慧憍如來諸菩薩等，語無言菩薩言：「善男子！汝住何地能作是答？」

無言菩薩言：「善男子！如佛所說，菩薩摩訶薩若住戒地能如是答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「善男子！如佛所說，菩薩摩訶薩若住戒地能如是答。」

「善男子！善哉，善哉！唯願解說如是戒地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！善哉，善哉！唯願解說如是戒地。」

「善男子！若無身住、心住、意住、內住、外住及內外住，即是住戒。善男子！若無相、無命、無作、無行，即是住戒。若有菩薩住如是戒，即是無住。若無住者終不生念，我能出聲有所演說。善男子！如汝所問住在何地？能如是答者，我住法性實相法界能如是答。若如是知法真實者，則無覺觀。若無覺觀，云何有說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若無身住、心住、意住、內住、外住及內外住，即是住戒。善男子！若無相、無命、無作、無行，即是住戒。若有菩薩住如是戒，即是無住。若無住者終不生念，我能出聲有所演說。善男子！如汝所問住在何地？能如是答者，我住法性實相法界能如是答。若如是知法真實者，則無覺觀。若無覺觀，云何有說？」

諸菩薩言：「善男子！如是說時為何所說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「善男子！如是說時為何所說？」

「善男子！如是說時，即說二法：一者、滅盡，二者、不出；一者、過去，二者、未來；現在不住故不可說。善男子！過去之法不可作相，未來現在亦復如是。若使有人於三世法而作相者即是顛倒，是故一切諸法之義不可宣說，一切法義身口意等所不能說。何以故？無業無作，無有色貌，無有口業，無有覺觀，猶如響相，如佛化故。善男子！諸佛菩薩凡所言說皆逆世語，是故一切諸佛菩薩不可思議；諸佛菩薩所有智慧，不可思議、不可窮盡、不動法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是說時，即說二法：一者、滅盡，二者、不出；一者、過去，二者、未來；現在不住故不可說。善男子！過去之法不可作相，未來現在亦復如是。若使有人於三世法而作相者即是顛倒，是故一切諸法之義不可宣說，一切法義身口意等所不能說。何以故？無業無作，無有色貌，無有口業，無有覺觀，猶如響相，如佛化故。善男子！諸佛菩薩凡所言說皆逆世語，是故一切諸佛菩薩不可思議；諸佛菩薩所有智慧，不可思議、不可窮盡、不動法界。」

爾時，一切菩薩摩訶薩同聲讚歎無言菩薩：「善哉，善哉！善能分別如是法門，令我等輩得大利益，并得覲見如是無量諸大菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切菩薩摩訶薩同聲讚歎無言菩薩：「善哉，善哉！善能分別如是法門，令我等輩得大利益，并得覲見如是無量諸大菩薩。」

金剛䐡語無言菩薩言：「善男子！我欲與汝俱還金剛堅根世界，覲見供養慧憍如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡語無言菩薩言：「善男子！我欲與汝俱還金剛堅根世界，覲見供養慧憍如來。」

無言菩薩言：「善男子！金剛堅根世界，即是此間娑婆世界；慧憍佛者，即是釋迦牟尼如來。我何用往彼佛世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「善男子！金剛堅根世界，即是此間娑婆世界；慧憍佛者，即是釋迦牟尼如來。我何用往彼佛世界？」

金剛䐡言：「善男子！此佛世界地非金剛，云何而言即彼世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡言：「善男子！此佛世界地非金剛，云何而言即彼世界？」

無言菩薩言：「善男子！汝之神通能壞無量金剛之山直過無礙，汝今試壞此土微塵，如其壞者然後乃知汝名金剛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「善男子！汝之神通能壞無量金剛之山直過無礙，汝今試壞此土微塵，如其壞者然後乃知汝名金剛。」

爾時，無言即便入於金剛三昧，悉變此土一切山林草木微塵皆為金剛。時金剛䐡盡其神通，乃至不能破一微塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無言即便入於金剛三昧，悉變此土一切山林草木微塵皆為金剛。時金剛䐡盡其神通，乃至不能破一微塵。

時金剛䐡白佛言：「世尊！我之神力能壞一切世界金剛及諸山壁，以何因緣今於此土，乃至不能壞是一微塵？為是如來神通之力？為是無言道德力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛䐡白佛言：「世尊！我之神力能壞一切世界金剛及諸山壁，以何因緣今於此土，乃至不能壞是一微塵？為是如來神通之力？為是無言道德力耶？」

佛言：「善男子！是無言菩薩入金剛三昧，三昧力故令此三千大千世界一切所有悉為金剛。若欲復使無量世界為金剛者，其力亦能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是無言菩薩入金剛三昧，三昧力故令此三千大千世界一切所有悉為金剛。若欲復使無量世界為金剛者，其力亦能。」

金剛䐡菩薩言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法，能得如是金剛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛䐡菩薩言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法，能得如是金剛三昧。」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩具足四法，則能獲得如是三昧。何等為四？一者、至心念於菩提；二者、所作善法畢竟；三者、至心莊嚴善法願向菩提；四者、能觀十二因緣；是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩具足四法，則能獲得如是三昧。何等為四？一者、至心念於菩提；二者、所作善法畢竟；三者、至心莊嚴善法願向菩提；四者、能觀十二因緣；是名為四。

「復有四法：一者、成就神通；二者、修三脫門；三者、持戒精進，常觀法界知一切法無有根本，無有覺觀不可宣說；四者、知義知時，知實知一切法皆悉平等；是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、成就神通；二者、修三脫門；三者、持戒精進，常觀法界知一切法無有根本，無有覺觀不可宣說；四者、知義知時，知實知一切法皆悉平等；是名為四。

「復有四法：一者、從大悲心求大智慧；二者、從善方便求三十七助菩提法；三者、從大慈心觀諸眾生一切平等；四者、從於捨心觀四真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、從大悲心求大智慧；二者、從善方便求三十七助菩提法；三者、從大慈心觀諸眾生一切平等；四者、從於捨心觀四真諦。

「復有四法：所謂身、口、意業，及菩提心，不可沮壞悉如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：所謂身、口、意業，及菩提心，不可沮壞悉如金剛。

「善男子！菩薩摩訶薩具足成就如是等法，則能獲得金剛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足成就如是等法，則能獲得金剛三昧。」

說是法時，六萬億菩薩一切悉得金剛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，六萬億菩薩一切悉得金剛三昧。

爾時，無言啟白其父師子將軍：「尊者！佛出世間即是具足無量功德，大功德聚即是如來。佛出世時無量眾生得大利益，大利益者即是涅槃，夫涅槃者常不變易。尊者何故不發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無言啟白其父師子將軍：「尊者！佛出世間即是具足無量功德，大功德聚即是如來。佛出世時無量眾生得大利益，大利益者即是涅槃，夫涅槃者常不變易。尊者何故不發阿耨多羅三藐三菩提心？」

其父答言：「吾初生時，已發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，亦有無量諸天來勸，如汝無異。如是事者唯佛證知。」師子將軍所將眷屬滿五百人，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其父答言：「吾初生時，已發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，亦有無量諸天來勸，如汝無異。如是事者唯佛證知。」師子將軍所將眷屬滿五百人，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，無言菩薩讚其眷屬：「善哉，善哉！善能莊嚴菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無言菩薩讚其眷屬：「善哉，善哉！善能莊嚴菩提之心。」

諸眷屬言：「云何名為莊嚴菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眷屬言：「云何名為莊嚴菩提心？」

無言菩薩言：「有四十事莊嚴菩提心。何等四十？所謂信佛不疑；不動法界；供養聖眾；親近善友；於諸菩薩作醫王想；於諸眾生其心平等；供養恭敬諸師和上；父母有德順受其語；護法求法；至心聽法；既受持已為人廣說；供養恭敬護法之人；為他說法；不生食想；破壞憍慢；知恩報恩；常善思惟；如法而住；能施難施；至心護戒；精進勤修一切善法；具足成就功德莊嚴；心無嫉妬護諸眾生；防制煩惱；調伏其心及以施心；調諸眾生能斷煩惱；知足寂靜；修淨梵行；不斷聖種；世法不污；供養恭敬說法之人；隨順世間；遠離懈怠；無有放逸；不求下乘；菩提之心初不動轉；處在生死心不厭悔；遠離一切不善之法；具足一切純善妙法莊嚴梵行。是名四十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「有四十事莊嚴菩提心。何等四十？所謂信佛不疑；不動法界；供養聖眾；親近善友；於諸菩薩作醫王想；於諸眾生其心平等；供養恭敬諸師和上；父母有德順受其語；護法求法；至心聽法；既受持已為人廣說；供養恭敬護法之人；為他說法；不生食想；破壞憍慢；知恩報恩；常善思惟；如法而住；能施難施；至心護戒；精進勤修一切善法；具足成就功德莊嚴；心無嫉妬護諸眾生；防制煩惱；調伏其心及以施心；調諸眾生能斷煩惱；知足寂靜；修淨梵行；不斷聖種；世法不污；供養恭敬說法之人；隨順世間；遠離懈怠；無有放逸；不求下乘；菩提之心初不動轉；處在生死心不厭悔；遠離一切不善之法；具足一切純善妙法莊嚴梵行。是名四十。」

爾時，師子將軍言：「汝當時時示現其身，為令我等不退無上菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，師子將軍言：「汝當時時示現其身，為令我等不退無上菩提之心。」

無言菩薩言：「尊者！具足十法常得親近諸佛菩薩。何等為十？所謂自捨己樂，以施眾生；修集忍辱，護無力者；常勸眾生修集善法，化導一切趣向菩提；願諸眾生先得阿耨多羅三藐三菩提，我當供養聽其所說、受持擁護，然後我當成無上道；知實法性，不惜身命；為護法故，聞深法界，不生恐怖；觀無菩提，無有得者；觀己平等，一切眾生亦復平等，以眾生等觀法亦等，以法平等觀虛空等；觀生死苦，亦不捨離；見生死過，心無悔恨。具足如是諸善法者，常得親近諸佛菩薩。」說是法時，師子將軍及諸眷屬得柔順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「尊者！具足十法常得親近諸佛菩薩。何等為十？所謂自捨己樂，以施眾生；修集忍辱，護無力者；常勸眾生修集善法，化導一切趣向菩提；願諸眾生先得阿耨多羅三藐三菩提，我當供養聽其所說、受持擁護，然後我當成無上道；知實法性，不惜身命；為護法故，聞深法界，不生恐怖；觀無菩提，無有得者；觀己平等，一切眾生亦復平等，以眾生等觀法亦等，以法平等觀虛空等；觀生死苦，亦不捨離；見生死過，心無悔恨。具足如是諸善法者，常得親近諸佛菩薩。」說是法時，師子將軍及諸眷屬得柔順忍。

爾時，世尊告阿難言：「阿難！汝當受持讀誦書寫如是經典。何以故？是經典中分別演說一切法相，亦令無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難！若有能於無量佛所植諸善本，是人乃能信受是經，持讀誦寫廣分別義。受是經者有三事：一者、定發阿耨多羅三藐三菩提心；二者、得不退心；三者、能護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「阿難！汝當受持讀誦書寫如是經典。何以故？是經典中分別演說一切法相，亦令無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難！若有能於無量佛所植諸善本，是人乃能信受是經，持讀誦寫廣分別義。受是經者有三事：一者、定發阿耨多羅三藐三菩提心；二者、得不退心；三者、能護正法。」

爾時，大眾聞是語已，有七那由他菩薩，即從座起白佛言：「世尊！我等能於如來滅後，受持是經讀誦書寫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞是語已，有七那由他菩薩，即從座起白佛言：「世尊！我等能於如來滅後，受持是經讀誦書寫。」

無言菩薩言：「世尊！如來、世尊得何等法，而令是等受持守護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言菩薩言：「世尊！如來、世尊得何等法，而令是等受持守護？」

「善男子！若能護是持法之人，即是護法。所謂書寫讀誦解說文字，文字可說法不可說。善男子！有二種人能守護法：一者、如法而住；二者、誦是文字，若無文字法不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若能護是持法之人，即是護法。所謂書寫讀誦解說文字，文字可說法不可說。善男子！有二種人能守護法：一者、如法而住；二者、誦是文字，若無文字法不可說。」

爾時，一切大眾，及師子將軍所將眷屬，諸天、世人，聞是法已，心大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾，及師子將軍所將眷屬，諸天、世人，聞是法已，心大歡喜，信受奉行。