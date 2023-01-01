大方等大集經卷第十北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第十北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

海慧菩薩品第五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海慧菩薩品第五之三

爾時，海慧菩薩白佛言：「世尊！是大乘經能多利益無量眾生。何以故？一切眾生因大乘故，得人天樂及涅槃樂。世尊！夫大乘者，何法攝取？何法利益、何法難得、何法障礙、何因緣故名為大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩白佛言：「世尊！是大乘經能多利益無量眾生。何以故？一切眾生因大乘故，得人天樂及涅槃樂。世尊！夫大乘者，何法攝取？何法利益、何法難得、何法障礙、何因緣故名為大乘？」

佛言：「善男子！有一法攝取大乘，所謂初發菩提之心，既發心已修不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！有一法攝取大乘，所謂初發菩提之心，既發心已修不放逸。

「復有一法，明信業果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，明信業果。

「復有一法，觀十二緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，觀十二緣。

「復有一法，於諸眾生其心平等樂修大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於諸眾生其心平等樂修大慈。

「復有一法，謂不退失菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，謂不退失菩提之心。

「復有一法，所謂念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，所謂念佛。

「復有一法，如法住已念於正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，如法住已念於正法。

「復有一法，以不退心念於眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，以不退心念於眾僧。

「復有一法，不失道心念於淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，不失道心念於淨戒。

「復有一法，遠離煩惱心念於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，遠離煩惱心念於捨。

「復有一法，欲得無量寂靜之身專念於天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，欲得無量寂靜之身專念於天。

「復有一法，念欲安隱一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，念欲安隱一切眾生。

「復有一法，勤行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，勤行精進。

「復有一法，欲令眾生悉得解脫，得解脫已受於喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，欲令眾生悉得解脫，得解脫已受於喜樂。

「復有一法，樂求正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，樂求正法。

「復有一法，遠離退心為眾說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，遠離退心為眾說法。

「復有一法，於聽法者生愛念心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於聽法者生愛念心。

「復有一法，於說法者樂為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於說法者樂為供養。

「復有一法，於正法中生藥樹想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於正法中生藥樹想。

「復有一法，於自己身生大醫想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於自己身生大醫想。

「復有一法，至心專念護持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，至心專念護持正法。

「復有一法，紹隆三寶不令斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，紹隆三寶不令斷絕。

「復有一法，遠離懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，遠離懈怠。

「復有一法，所謂知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，所謂知足。

「復有一法，於一切財無貪慳想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於一切財無貪慳想。

「復有一法，自持戒已能化毀禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，自持戒已能化毀禁。

「復有一法，自修忍已，能化眾生令離瞋心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，自修忍已，能化眾生令離瞋心。

「復有一法，得少利益生大恩想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，得少利益生大恩想。

「復有一法，少得恩分生大報想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，少得恩分生大報想。

「復有一法，自持淨戒不輕毀禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，自持淨戒不輕毀禁。

「復有一法，破於憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，破於憍慢。

「復有一法，至心求覓聽法之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，至心求覓聽法之人。

「復有一法，離惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，離惡知識。

「復有一法，至心修善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，至心修善。

「復有一法，不隨他意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，不隨他意。

「復有一法，調伏諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，調伏諸根。

「復有一法，於法師心如如來想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於法師心如如來想。

「復有一法，不惜身命護持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，不惜身命護持正法。

「復有一法，行於世法不為沾污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，行於世法不為沾污。

「復有一法，不惜身命求於正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，不惜身命求於正法。

「復有一法，調伏眾生受苦不恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，調伏眾生受苦不恨。

「復有一法，如來現在若涅槃後，供養塔像等無有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，如來現在若涅槃後，供養塔像等無有二。

「復有一法，眾生不請樂為善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，眾生不請樂為善友。

「復有一法，於好物中心無貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於好物中心無貪著。

「復有一法，樂念出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，樂念出家。

「復有一法，樂稱人善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，樂稱人善。

「復有一法，樂求莊嚴菩提之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，樂求莊嚴菩提之法。

「復有一法，於同師同學心無嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於同師同學心無嫉妬。

「復有一法，教化眾生發菩提心，心無悔退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，教化眾生發菩提心，心無悔退。

「復有一法，覆藏他過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，覆藏他過。

「復有一法，求一切語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，求一切語。

「復有一法，求一切作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，求一切作。

「復有一法，所謂實語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，所謂實語。

「復有一法，發言之後要終其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，發言之後要終其事。

「復有一法，於善法所心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於善法所心無厭足。

「復有一法，隨所得物悉與人共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，隨所得物悉與人共。

「復有一法，善知魔界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，善知魔界。

「復有一法，破壞憍慢修真實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，破壞憍慢修真實知。

「復有一法心樂寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法心樂寂靜。

「復有一法，離我我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，離我我所。

「復有一法，不自讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，不自讚歎。

「復有一法，隨俗而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，隨俗而行。

「復有一法，修正命已樂於寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，修正命已樂於寂靜。

「復有一法，持淨戒已思惟善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，持淨戒已思惟善法。

「復有一法，修多聞已不生憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，修多聞已不生憍慢。

「復有一法，修善行已即住初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，修善行已即住初地。

「復有一法，修空三昧觀於法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，修空三昧觀於法性。

「復有一法，得供養已其心不高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，得供養已其心不高。

「復有一法，樂說世者不與同止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，樂說世者不與同止。

「復有一法，得如法物與同學共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，得如法物與同學共。

「復有一法，真實方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，真實方便。

「復有一法，一切知已不生貪想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，一切知已不生貪想。

「復有一法，未學學已心不生悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，未學學已心不生悔。

「復有一法，既學知已心不輕慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，既學知已心不輕慢。

「復有一法，遇罵辱已心不生瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，遇罵辱已心不生瞋。

「復有一法，供養、罵辱其心無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，供養、罵辱其心無二。

「復有一法，聞說正法稱讚善哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，聞說正法稱讚善哉。

「復有一法，為欲具足六波羅蜜常求莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，為欲具足六波羅蜜常求莊嚴。

「復有一法，信心不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，信心不退。

「復有一法，為菩提道求於莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，為菩提道求於莊嚴。

「復有一法，受供養已常淨己心，為令施主得大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，受供養已常淨己心，為令施主得大利益。

「復有一法，具足七財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，具足七財。

「復有一法，能破眾生貧窮困苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，能破眾生貧窮困苦。

「復有一法，以善方便調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，以善方便調伏眾生。

「復有一法，以四攝法攝取眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，以四攝法攝取眾生。

「復有一法，不與眾生而共諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，不與眾生而共諍訟。

「復有一法，聞法之時於法師所不求其短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，聞法之時於法師所不求其短。

「復有一法，未得無上沙門果證心不生悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，未得無上沙門果證心不生悔。

「復有一法，常行世間，不為八法之所染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，常行世間，不為八法之所染污。

「復有一法，常觀己過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，常觀己過。

「復有一法，於舉罪者不生瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，於舉罪者不生瞋恚。

「復有一法，見世間法其心生捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，見世間法其心生捨。

「復有一法，不誑善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，不誑善友。

「復有一法，先淨其心教他令淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，先淨其心教他令淨。

「復有一法，不為利養受持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，不為利養受持淨戒。

「復有一法，為增善法修集寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，為增善法修集寂靜。

「復有一法，為於善法修淨莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，為於善法修淨莊嚴。

「復有一法，為淨功德而修莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，為淨功德而修莊嚴。

「復有一法，為淨智慧而修莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，為淨智慧而修莊嚴。

「復有一法，修集無想三昧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，修集無想三昧方便。

「復有一法，如法而忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，如法而忍。

「復有一法，修三解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，修三解脫。

「復有一法，知處非處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，知處非處。

「復有一法，修舍摩他，為欲莊嚴毘婆舍那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，修舍摩他，為欲莊嚴毘婆舍那。

「復有一法，知於解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，知於解脫。

「復有一法，觀於三世等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，觀於三世等。

「復有一法，謂不分別一切法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，謂不分別一切法界。

「復有一法，一切法性不生不滅。菩薩摩訶薩觀是百法，如是名為攝取大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，一切法性不生不滅。菩薩摩訶薩觀是百法，如是名為攝取大乘。」

爾時，世尊復告海慧菩薩言：「善男子！有二法利益大乘：一者、樂念佛法；二者、樂離聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告海慧菩薩言：「善男子！有二法利益大乘：一者、樂念佛法；二者、樂離聲聞。

「復有二法：一者、擁護解脫；二者、能演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、擁護解脫；二者、能演說法。

「復有二法：一者、求菩提心；二者調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、求菩提心；二者調伏眾生。

「復有二法：一者、觀菩提心猶如幻相；二者、觀諸眾生悉無有我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀菩提心猶如幻相；二者、觀諸眾生悉無有我。

「復有二法：一者、不捨菩提之心；二者、觀法平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、不捨菩提之心；二者、觀法平等。

「復有二法：一者、淨於善根；二者、無作無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、淨於善根；二者、無作無淨。

「復有二法：一者、為善法故而修莊嚴；二者、畢竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、為善法故而修莊嚴；二者、畢竟。

「復有二法：一者、自身畢竟；二者、眾生畢竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、自身畢竟；二者、眾生畢竟。

「復有二法：一者、內淨；二者、外淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、內淨；二者、外淨。

「復有二法：一、不作罪；二、作已悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、不作罪；二、作已悔。

「復有二法：一、能布施；二、不求報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、能布施；二、不求報。

「復有二法：一、平等施；二、能迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、平等施；二、能迴向。

「復有二法：一者、持戒；二者、不求善果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、持戒；二者、不求善果。

「復有二法：一、不自譽；二、不毀他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、不自譽；二、不毀他。

「復有二法：一者、忍辱；二者、軟語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、忍辱；二者、軟語。

「復有二法：一者、於貪不貪；二者、於瞋不瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、於貪不貪；二者、於瞋不瞋。

「復有二法：一者、為於善法勤修精進；二者、不輕懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、為於善法勤修精進；二者、不輕懈怠。

「復有二法：一、身寂靜；二、心寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、身寂靜；二、心寂靜。

「復有二法：一、求禪支；二、調伏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、求禪支；二、調伏心。

「復有二法：一、樂在禪定；二、不厭欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、樂在禪定；二、不厭欲界。

「復有二法：一者、求法；二者、樂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、求法；二者、樂法。

「復有二法：一者、樂觀法；二者、欲法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、樂觀法；二者、欲法。

「復有二法：一者、樂求善友；二者、恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、樂求善友；二者、恭敬供養。

「復有二法：一、至心聽；二、至心受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、至心聽；二、至心受。

「復有二法：一、數諮問；二、如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、數諮問；二、如法住。

「復有二法：一者、知法；二者、知義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、知法；二者、知義。

「復有二法：一者、聞已無厭；二者、知已無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、聞已無厭；二者、知已無厭。

「復有二法：一者、修善；二者、離惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、修善；二者、離惡。

「復有二法：一者、樂說正法；二、者於受法者生憐愍心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、樂說正法；二、者於受法者生憐愍心。

「復有二法：一者、於法無慳悋心；二者、說時無有食想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、於法無慳悋心；二者、說時無有食想。

「復有二法：一者、至心聽；二、至心受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、至心聽；二、至心受。

「復有二法：一、離五蓋；二、修七覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、離五蓋；二、修七覺。

「復有二法：一者、喜；二者、樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、喜；二者、樂。

「復有二法：一者、知己；二者、知時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、知己；二者、知時。

「復有二法：一、信果報；二、作善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、信果報；二、作善業。

「復有二法：一者、不斷聖性；二者、實語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、不斷聖性；二者、實語。

「復有二法：一者、如說而住；二者、不藏如來功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、如說而住；二者、不藏如來功德。

「復有二法：一者、淨身；二者、遠離三不善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、淨身；二者、遠離三不善根。

「復有二法：一者、觀身猶如草木；二者、為淨心故修行善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀身猶如草木；二者、為淨心故修行善法。

「復有二法：一者、淨口；二者、遠離四過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、淨口；二者、遠離四過。

「復有二法：一者、觀一切法悉不可說；二者、觀聲如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀一切法悉不可說；二者、觀聲如響。

「復有二法：一者、淨心；二者、遠離無明嫉妬邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、淨心；二者、遠離無明嫉妬邪見。

「復有二法：一者、內淨；二者、外無行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、內淨；二者、外無行處。

「復有二法：一者、修慈；二者、遠離親怨之想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、修慈；二者、遠離親怨之想。

「復有二法：一、觀眾生猶如虛空；二者、修慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、觀眾生猶如虛空；二者、修慈。

「復有二法：一者、不捨悲心；二者、求善不悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、不捨悲心；二者、求善不悔。

「復有二法：一者、能調不調；二者、調時不悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、能調不調；二者、調時不悔。

「復有二法：一者、持法；二者、護持法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、持法；二者、護持法者。

「復有二法：一者、樂法；二者、護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、樂法；二者、護法。

「復有二法：一者、稱揚人善；二者、樂藏他過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、稱揚人善；二者、樂藏他過。

「復有二法：一者、離貪；二者、離瞋。復有二法：一者、不捨眾生；二者、修捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、離貪；二者、離瞋。復有二法：一者、不捨眾生；二者、修捨。

「復有二法：一者、念佛；二者、知無念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念佛；二者、知無念處。

「復有二法：一者、觀身；二者、求三十二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀身；二者、求三十二相。

「復有二法：一者、念法；二者、化諸眾生令住法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念法；二者、化諸眾生令住法中。

「復有二法：一者、觀無貪處；二者、於貪者所生於悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀無貪處；二者、於貪者所生於悲心。

「復有二法：一者、念菩薩僧；二者、依無退僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念菩薩僧；二者、依無退僧。

「復有二法：一者、觀於無僧；二者、擁護四沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀於無僧；二者、擁護四沙門果。

「復有二法：一者、念戒；二者、知菩提心不可宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念戒；二者、知菩提心不可宣說。

「復有二法：一者、觀戒無住；二者、護毀禁者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀戒無住；二者、護毀禁者。

「復有二法：一者、念施；二者、施已無悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念施；二者、施已無悔。

「復有二法：一者、遠離煩惱；二者、離煩惱故演說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、遠離煩惱；二者、離煩惱故演說正法。

「復有二法：一者、念天；二者、樂寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念天；二者、樂寂靜。

「復有二法：一者、具足念心；二者、擁護亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、具足念心；二者、擁護亂心。

「復有二法：一者、功德莊嚴；二者、智慧莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、功德莊嚴；二者、智慧莊嚴。

「復有二法：一者、觀無造作；二者、樂修善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀無造作；二者、樂修善法。

「復有二法：一者、無縛；二者、縛者解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、無縛；二者、縛者解脫。

「復有二法：一者、遠離誑心；二者、至心清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、遠離誑心；二者、至心清淨。

「復有二法：一者、知恩；二者、念恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、知恩；二者、念恩。

「復有二法：一者、說一切過；二者、而遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、說一切過；二者、而遠離之。

「復有二法：一者、自修聖行；二者、化他令行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、自修聖行；二者、化他令行。

「復有二法：一者、願求善法；二者、心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、願求善法；二者、心無厭足。

「復有二法：一者、遠離惡法；二者、親近善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、遠離惡法；二者、親近善法。

「復有二法：一者、請佛說法；二者、至心聽受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、請佛說法；二者、至心聽受。

「復有二法：一者、知一切法不生不滅；二者、說字句義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、知一切法不生不滅；二者、說字句義。

「復有二法：一者、知無眾生；二者、以己善根與眾生共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、知無眾生；二者、以己善根與眾生共。

「復有二法：一者、遠離諸相；二者、深求三十二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、遠離諸相；二者、深求三十二相。

「復有二法：一者、觀空；二者、將護眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀空；二者、將護眾生。

「復有二法：一者、修集無願；二者、及願眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、修集無願；二者、及願眾生。

「復有二法：一者、修一切善；二者、願諸眾生同修善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、修一切善；二者、願諸眾生同修善根。

「復有二法：一者、智慧無礙；二者、受諸有身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、智慧無礙；二者、受諸有身。

「復有二法：一者、不動；二者、不悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、不動；二者、不悔。

「復有二法：一者、慚；二者、愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、慚；二者、愧。

「復有二法：一、樂寂靜；二、求靜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、樂寂靜；二、求靜法。

「復有二法：一者、修集無諍三昧；二者、觀無眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、修集無諍三昧；二者、觀無眾生。

「復有二法：一者、少欲；二者、知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、少欲；二者、知足。

「復有二法：一者、覆藏他罪；二者、顯露己過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、覆藏他罪；二者、顯露己過。

「復有二法：一者、觀十二因緣；二者、深信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀十二因緣；二者、深信。

「復有二法：一者、無我；二者、無眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、無我；二者、無眾生。

「復有二法：一者、防自煩惱；二者、壞他煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、防自煩惱；二者、壞他煩惱。

「復有二法：一者、觀無作無受；二者、樂修善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀無作無受；二者、樂修善法。

「復有二法：一者、觀生死過；二者、不斷生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀生死過；二者、不斷生死。

「復有二法：一者、自樂生死；二者、化諸眾生令度生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、自樂生死；二者、化諸眾生令度生死。

「復有二法：一者、求波羅蜜；二者、求已無處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、求波羅蜜；二者、求已無處。

「復有二法：一者、求智；二者、化他令同己智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、求智；二者、化他令同己智。

「復有二法：一者、不求供養；二者、為供養故造作諸業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、不求供養；二者、為供養故造作諸業。

「復有二法：一者、於有恩處常欲報之；二者、於恩無恩等而報之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、於有恩處常欲報之；二者、於恩無恩等而報之。

「復有二法：一者、修不放逸；二者、修無緣慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、修不放逸；二者、修無緣慈。

「復有二法：一者、入於出家；二者、既出家已心生愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、入於出家；二者、既出家已心生愛樂。

「復有二法：一者、自成功德；二者、於無德者生憐愍心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、自成功德；二者、於無德者生憐愍心。

「復有二法：一者、修於身念；二者、無有念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、修於身念；二者、無有念處。

「復有二法：一者、念於受處；二者、無有念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念於受處；二者、無有念處。

「復有二法：一者、念於心處；二者、無有念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念於心處；二者、無有念處。

「復有二法：一者、念於法處；二者、無有念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、念於法處；二者、無有念處。

「復有二法：一者、遠離不善之法；二者、親近能生善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、遠離不善之法；二者、親近能生善法。

「復有二法：一者、遠離已生惡法；二者、護持已生善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、遠離已生惡法；二者、護持已生善法。

「復有二法：一者、為令未生善法得生；二者、為令增廣而擁護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、為令未生善法得生；二者、為令增廣而擁護之。

「復有二法：一者、獲大神通；二者得已教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、獲大神通；二者得已教化眾生。

「復有二法：一者、安住法界；二者遍見諸佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、安住法界；二者遍見諸佛世界。

「復有二法：一者、信心不動；二者、化不信者令同己信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、信心不動；二者、化不信者令同己信。

「復有二法：一者、淨心；二者、教化狂亂之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、淨心；二者、教化狂亂之人。

「復有二法：一、勤精進；二、化懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、勤精進；二、化懈怠。

「復有二法：一者、具足無礙智慧；二者、化彼無明眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、具足無礙智慧；二者、化彼無明眾生。

「復有二法：一者、觀界；二者、觀緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀界；二者、觀緣。

「復有二法：一者、求智莊嚴；二者、其心不悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、求智莊嚴；二者、其心不悔。

「復有二法：一者、觀諸煩惱；二者、出煩惱已了知解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀諸煩惱；二者、出煩惱已了知解脫。

「復有二法：一者、一切法解脫；二者、煩惱不合三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、一切法解脫；二者、煩惱不合三界。

「復有二法：一者、莊嚴菩提；二者、修學菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、莊嚴菩提；二者、修學菩提。

「復有二法：一者、盡智；二、無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、盡智；二、無生智。

「復有二法：一者、觀聖道方便；二者、觀生死方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀聖道方便；二者、觀生死方便。

「復有二法：一者、畢竟道；二者、知退轉道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、畢竟道；二者、知退轉道。

「復有二法：一者、如法而住；二者、於諸法中不生著見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、如法而住；二者、於諸法中不生著見。

「復有二法：一者、從緣生滅；二者、從緣解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、從緣生滅；二者、從緣解脫。

「復有二法：一、知魔業；二、知已離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一、知魔業；二、知已離。

「復有二法：一者、於恚生忍；二者、於忍生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、於恚生忍；二者、於忍生愛。

「復有二法：一者、為菩提故而修莊嚴；二者、雖修莊嚴心無貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、為菩提故而修莊嚴；二者、雖修莊嚴心無貪著。

「復有二法：一者、不捨煩惱；二者、不捨修善莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、不捨煩惱；二者、不捨修善莊嚴。

「復有二法：一者、知處非處；二者、以諸善根迴向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、知處非處；二者、以諸善根迴向菩提。

「復有二法：一者、觀菩提心猶如幻相；二者、修向無上菩提莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀菩提心猶如幻相；二者、修向無上菩提莊嚴。

「復有二法：一者、觀諸眾生及以菩提等無差別；二者、知諸眾生因緣菩提而得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、觀諸眾生及以菩提等無差別；二者、知諸眾生因緣菩提而得解脫。

「復有二法：一者、知法無生；二者、為善法故而修莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、知法無生；二者、為善法故而修莊嚴。

「復有二法：一者、不可說法而能宣說；二者、一切眾生悉同一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法：一者、不可說法而能宣說；二者、一切眾生悉同一乘。

「復有三法：一者、初發菩提之心；二者、親近善友心不生悔；三者、修集大悲心不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、初發菩提之心；二者、親近善友心不生悔；三者、修集大悲心不退轉。

「復有三法：一者、破壞慳悋；二者、惠施一切；三者、攝取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、破壞慳悋；二者、惠施一切；三者、攝取菩提。

「復有三法：一者、具足淨戒；二者、調伏毀禁；三者、迴向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、具足淨戒；二者、調伏毀禁；三者、迴向菩提。

「復有三法：一者、心不瞋恨；二者、調瞋恚者；三者、迴向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、心不瞋恨；二者、調瞋恚者；三者、迴向菩提。

「復有三法：一者、於生死中心無悔退；二者、甘樂營他所作事業；三者、迴向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、於生死中心無悔退；二者、甘樂營他所作事業；三者、迴向菩提。

「復有三法：一者、得三昧定；二者、不生憍慢；三者、迴向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、得三昧定；二者、不生憍慢；三者、迴向菩提。

「復有三法：一者、求於多聞；二者、得已不生憍慢；三者、迴向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、求於多聞；二者、得已不生憍慢；三者、迴向菩提。

「復有三法：一者、生緣；二者、法緣；三者、無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、生緣；二者、法緣；三者、無緣。

「復有三法：一者、自悲；二者、悲他；三者、離自他悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、自悲；二者、悲他；三者、離自他悲。

「復有三法：一者、為於自利修集智慧；二者、以是智慧轉化眾生；三者、自利利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、為於自利修集智慧；二者、以是智慧轉化眾生；三者、自利利他。

「復有三法：一者、知過去已盡；二者、知未來無生；三者、知現在無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、知過去已盡；二者、知未來無生；三者、知現在無住。

「復有三法：一者、為正定者修集慈心；二者、為邪定者修集悲心；三者、為不定者修集解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、為正定者修集慈心；二者、為邪定者修集悲心；三者、為不定者修集解脫。

「復有三法：一者、淨身；二者、淨口；三者、淨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、淨身；二者、淨口；三者、淨意。

「復有三法：一者、修不淨觀為壞貪欲；二者、修慈為壞瞋恚；三者、觀十二因緣為壞無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、修不淨觀為壞貪欲；二者、修慈為壞瞋恚；三者、觀十二因緣為壞無明。

「復有三法：一者、安；二者、樂；三者、知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、安；二者、樂；三者、知足。

「復有三法：一者、聞已能持；二者、能廣分別文字句義；三者、觀察罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、聞已能持；二者、能廣分別文字句義；三者、觀察罪過。

「復有三法：一者、具足七財；二者、能大法施；三者、能施眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、具足七財；二者、能大法施；三者、能施眾生。

「復有三法：一者、實義；二者、真義；三者、不誑義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、實義；二者、真義；三者、不誑義。

「復有三法：一者、自知；二者、知他；三者、知時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、自知；二者、知他；三者、知時。

「復有三法：一者、五陰法陰平等；二者、諸界法界平等；三者、諸入法入平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、五陰法陰平等；二者、諸界法界平等；三者、諸入法入平等。

「復有三法：一者、修空；二者、無相；三者、無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、修空；二者、無相；三者、無願。

「復有三法：一者、不謗因果；二者、方便生法皆從因緣；三者、和合因緣而得名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、不謗因果；二者、方便生法皆從因緣；三者、和合因緣而得名字。

「復有三法：一者、信佛不可思議；二者、信法不生誹謗；三者、信僧良祐福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、信佛不可思議；二者、信法不生誹謗；三者、信僧良祐福田。

「復有三法：一者、遠離貪欲；二者、遠離瞋恚；三者、遠離愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、遠離貪欲；二者、遠離瞋恚；三者、遠離愚癡。

「復有三法：一者、世諦；二者、第一義諦；三者、不著二諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、世諦；二者、第一義諦；三者、不著二諦。

「復有三法：一者、遠離煩惱；二者、遠離憍慢；三者、於福田所禮拜供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、遠離煩惱；二者、遠離憍慢；三者、於福田所禮拜供養。

「復有三法：一者、不染欲界；二者、不著色界；三者、於無色界不生憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、不染欲界；二者、不著色界；三者、於無色界不生憍慢。

「復有三法：一者、供養不喜；二者、毀辱不恚；三者、離世八法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、供養不喜；二者、毀辱不恚；三者、離世八法。

「復有三法：一者、藏覆諸根；二者、解了諸根；三者、寂靜諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、藏覆諸根；二者、解了諸根；三者、寂靜諸根。

「復有三法：一者、趣向善地；二者、離善地障；三者、觀善地德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、趣向善地；二者、離善地障；三者、觀善地德。

「復有三法：一者、至心；二者、淨心；三者、淨莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、至心；二者、淨心；三者、淨莊嚴。

「復有三法：一者、學戒戒；二者、學心戒；三者、學慧戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、學戒戒；二者、學心戒；三者、學慧戒。

「復有三法：一者、受樂不生貪逸；二者、受苦不生惱恚；三者、不苦不樂修集於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、受樂不生貪逸；二者、受苦不生惱恚；三者、不苦不樂修集於捨。

「復有三法：一者、轉因不造作故；二者、轉於煩惱不觀相故；三者、轉於三世無願求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、轉因不造作故；二者、轉於煩惱不觀相故；三者、轉於三世無願求故。

「復有三法：一者、眼空；二者、色寂靜；三者、受無住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、眼空；二者、色寂靜；三者、受無住處。

「復有三法：一者、藏戒；二者、護定；三者、觀慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、藏戒；二者、護定；三者、觀慧。

「復有三法：一者、憶持念法；二者、思惟觀法；三者、如法而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、憶持念法；二者、思惟觀法；三者、如法而住。

「復有三法：一者、音聲因緣聲聞解脫；二者、十二因緣緣覺解脫；三者、六度因緣菩薩解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、音聲因緣聲聞解脫；二者、十二因緣緣覺解脫；三者、六度因緣菩薩解脫。

「復有三法：一者、施；二者、大施；三者、畢竟施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、施；二者、大施；三者、畢竟施。

「復有三法：一者、護法；二者、護持正法；三者、護持大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、護法；二者、護持正法；三者、護持大乘。

「復有三法：一者、行於生死；二者、觀其罪過；三者、知已遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、行於生死；二者、觀其罪過；三者、知已遠離。

「復有三法：一者、至心聽法破除五蓋；二者、常樂寂靜；三者、如法而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、至心聽法破除五蓋；二者、常樂寂靜；三者、如法而住。

「復有三法：一者、依義；二者、依法；三者、依智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、依義；二者、依法；三者、依智。

「復有三法：一者、求多聞已樂於寂靜；二者、樂寂靜已思惟善法；三者、善思惟已知法平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、求多聞已樂於寂靜；二者、樂寂靜已思惟善法；三者、善思惟已知法平等。

「復有三法：一者、親近智者；二者、諮問多聞；三者、護於善人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、親近智者；二者、諮問多聞；三者、護於善人。

「復有三法：一、無貪心為人說法；二、見聽法者慈心視之；三者、一心觀於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一、無貪心為人說法；二、見聽法者慈心視之；三者、一心觀於菩提。

「復有三法：一者、視諸眾生其心平等；二者、觀心平等；三者、觀佛平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、視諸眾生其心平等；二者、觀心平等；三者、觀佛平等。

「復有三法：一者、過去已盡；二者、未來不合；三者、現在不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、過去已盡；二者、未來不合；三者、現在不住。

「復有三法：一者、觀苦無常；二者、諸法無我；三者、涅槃寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、觀苦無常；二者、諸法無我；三者、涅槃寂靜。

「復有三法：一者、聞已堅持；二者、三昧堅持；三者、智慧堅持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、聞已堅持；二者、三昧堅持；三者、智慧堅持。

「復有三法：一者、犯已不覆；二者、悔先所犯；三者、至心護戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、犯已不覆；二者、悔先所犯；三者、至心護戒。

「復有三法：一者、破壞疑心；二者、破壞悔心；三者、破障礙心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、破壞疑心；二者、破壞悔心；三者、破障礙心。

「復有三法：一者、善欲；二者、離談世事；三者、樂於寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、善欲；二者、離談世事；三者、樂於寂靜。

「復有三法：一者、忍甚深法；二者、說甚深義；三者、解種種義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、忍甚深法；二者、說甚深義；三者、解種種義。

「復有三法：一者、具足聲忍；二者、具思惟忍；三者、具於順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、具足聲忍；二者、具思惟忍；三者、具於順忍。

「復有三法：一者、智慧方便；二者、大慈；三者、精進堅牢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法：一者、智慧方便；二者、大慈；三者、精進堅牢。

「善男子！菩薩具足如是等法，能利益大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足如是等法，能利益大乘。

「善男子！復有四法障礙大乘。何等為四？一者、聽不應聽；二者、不欲聽受菩薩法藏；三者、行諸魔業；四者、誹謗正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有四法障礙大乘。何等為四？一者、聽不應聽；二者、不欲聽受菩薩法藏；三者、行諸魔業；四者、誹謗正法。

「復有四法：一者、貪欲；二者、瞋恚；三者、愚癡；四者、不樂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、貪欲；二者、瞋恚；三者、愚癡；四者、不樂求法。

「復有四法：一者、嫉他得利；二者、於財慳貪；三者、樂誑法師；四者、不樂親近見善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、嫉他得利；二者、於財慳貪；三者、樂誑法師；四者、不樂親近見善知識。

「復有四法：一者、於善知識生惡友想；二者、於惡知識生善友想；三者、非法法想；四者、法非法想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、於善知識生惡友想；二者、於惡知識生善友想；三者、非法法想；四者、法非法想。

「復有四法：一者、不樂惠施；二者、施已生悔；三者、施已觀過；四者、不念菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不樂惠施；二者、施已生悔；三者、施已觀過；四者、不念菩提心。

「復有四法：一者、為欲而施；二者、為瞋而施；三者、為癡而施；四者、為怖畏而施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、為欲而施；二者、為瞋而施；三者、為癡而施；四者、為怖畏而施。

「復有四法：一者、為名字施；二者、為本而施；三者、為善友施；四者、為勝故施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、為名字施；二者、為本而施；三者、為善友施；四者、為勝故施。

「復有四法：一者、不至心施；二者、不自手施；三者、不現見施；四者、輕慢施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不至心施；二者、不自手施；三者、不現見施；四者、輕慢施。

「復有四法：一者、下物施；二、少物施；三者、不至心施；四者、輕慢施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、下物施；二、少物施；三者、不至心施；四者、輕慢施。

「復有四法：一者、毒施；二者、刀施；三者、不淨施；四者、無利益施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、毒施；二者、刀施；三者、不淨施；四者、無利益施。

「復有四法：一者、見持戒者生瞋恚心；二者、見毀禁者生愛念心；三者、隨惡友語；四者、不念施戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、見持戒者生瞋恚心；二者、見毀禁者生愛念心；三者、隨惡友語；四者、不念施戒。

「復有四法：一者、非法求利；二者、如法得財不與人共；三者、斷他供養；四者、心不知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、非法求利；二者、如法得財不與人共；三者、斷他供養；四者、心不知足。

「復有四法：一者、為貪利養故攝持威儀；二者、為利養故下聲而語；三者、其心諂曲；四者、邪命自活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、為貪利養故攝持威儀；二者、為利養故下聲而語；三者、其心諂曲；四者、邪命自活。

「復有四法：一者、於同學所生瞋恚心；二者、於同乘者生瞋恚心；三者、不知魔業；四者、樂說他過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、於同學所生瞋恚心；二者、於同乘者生瞋恚心；三者、不知魔業；四者、樂說他過。

「復有四法：一者、憍慢不聽正法；二者、不能恭敬法師；三者、不能禮拜父母師長善友；四者、意隨惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、憍慢不聽正法；二者、不能恭敬法師；三者、不能禮拜父母師長善友；四者、意隨惡業。

「復有四法：一者、覆他功德；二者、廣說他過；三者、增長憍慢；四者、瞋恚堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、覆他功德；二者、廣說他過；三者、增長憍慢；四者、瞋恚堅固。

「復有四法：一者、懈怠；二者、不樂聽聞善語；三者、不隨順語；四者、住於非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、懈怠；二者、不樂聽聞善語；三者、不隨順語；四者、住於非法。

「復有四法：一者、不調；二者、不淨；三者、不藏；四者、不忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不調；二者、不淨；三者、不藏；四者、不忍。

「復有四法：一者、不喜聞受無上善法；二者、樂在城邑聚落村屯；三者、毀破禁戒樂受供養；四者、不能調伏根門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不喜聞受無上善法；二者、樂在城邑聚落村屯；三者、毀破禁戒樂受供養；四者、不能調伏根門。

「復有四法：一者、不能攝取眾生；二者、不能調伏眾生；三者、不能護持正法；四者、樂說法師過罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不能攝取眾生；二者、不能調伏眾生；三者、不能護持正法；四者、樂說法師過罪。

「復有四法：一者、不修信心；二者、不能觀察眾生罪過；三者、不觀惡知識過；四者、不觀疑心罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不修信心；二者、不能觀察眾生罪過；三者、不觀惡知識過；四者、不觀疑心罪過。

「復有四法：一者、不觀內；二者、不觀外；三者、無慚；四者、無愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不觀內；二者、不觀外；三者、無慚；四者、無愧。

「復有四法：一、不知恩；二、不報恩；三者、背恩；四者、樂邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一、不知恩；二、不報恩；三者、背恩；四者、樂邪見。

「復有四法：一者、誹謗聖人；二者、將護世人；三者、不信福田；四者、呵毀法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、誹謗聖人；二者、將護世人；三者、不信福田；四者、呵毀法施。

「復有四法：一者、不淨身業；二者、不護口業；三者、不捨意業；四者、厭悔大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不淨身業；二者、不護口業；三者、不捨意業；四者、厭悔大乘。

「復有四法：一者、為破和合而作兩舌；二者、於師和上出瞋恚語；三者、為壞利益作無義語；四者、欺誑人天而生妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、為破和合而作兩舌；二者、於師和上出瞋恚語；三者、為壞利益作無義語；四者、欺誑人天而生妄語。

「復有四法：一者、不護戒因；二者、亂禪定因；三者、不信後世；四者、樂著世事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不護戒因；二者、亂禪定因；三者、不信後世；四者、樂著世事。

「復有四法：一者、麁獷；二者、憍慢；三者、樂說世間；四者、常樂睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、麁獷；二者、憍慢；三者、樂說世間；四者、常樂睡眠。

「復有四法：一者、假菩薩名而受供養；二者、不能瞻視病苦之人；三者、不種善子；四者、不向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、假菩薩名而受供養；二者、不能瞻視病苦之人；三者、不種善子；四者、不向菩提。

「復有四法：一者、自輕；二者、輕法；三者、輕福；四者、數念聲聞辟支佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、自輕；二者、輕法；三者、輕福；四者、數念聲聞辟支佛乘。

「復有四法：一者、貪身；二者、貪心；三者、貪命；四者、貪戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、貪身；二者、貪心；三者、貪命；四者、貪戒。

「復有四法：一者、貪房舍；二者、貪檀越；三者、貪邪見；四者、貪破戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、貪房舍；二者、貪檀越；三者、貪邪見；四者、貪破戒。

「復有四法：一者、多作；二者、多語；三者、多受；四者、多視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、多作；二者、多語；三者、多受；四者、多視。

「復有四法：一者、我見；二者、邪見；三者、斷見；四者、常見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、我見；二者、邪見；三者、斷見；四者、常見。

「復有四法：一者、不作；二者、作已轉；三者、心悔；四者、不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不作；二者、作已轉；三者、心悔；四者、不樂。

「復有四法：一者、不向道地；二者、不修禪定；三者、退失智慧；四者、不樂方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不向道地；二者、不修禪定；三者、退失智慧；四者、不樂方便。

「復有四法：一者、障礙於法；二者、障礙善業；三者、煩惱障礙；四者、魔業障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、障礙於法；二者、障礙善業；三者、煩惱障礙；四者、魔業障礙。

「善男子！如是等法名障大乘。」說是法時，四萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心，二萬八千菩薩得無生法忍。三千大千世界大地六種震動，虛空之中無量天人，異口同音作如是言：「善哉，善哉！世尊！今日如來大師子吼，憐愍眾生開大乘門。世尊！若有眾生於是法中得少分者，即得斷除三惡道苦，漸漸當得無量法寶。譬如有人於村邑外見大寶聚，見已憐愍即還入村告語眾人：『誰欲斷貧當與我俱。』是人說時，或有信者，或不信者。其中信者即與相隨俱至寶所，隨意採取即破貧苦，而是寶聚亦無增減，亦不念言：『聽是人取不聽彼人，破是人貧不破彼人，聽是持去不聽彼持。』如來、世尊亦復如是，於無量世勤求如是無上法寶，求已得見生大憐愍，以大梵音語諸眾生：『若有欲壞生死貧窮，當至心聽。』有諸眾生薄福不信，則不能壞生死貧窮。其中信者隨任智力，取聲聞乘、辟支佛乘、菩薩大乘，是大寶聚亦無增減。若有至此寶聚之中，乃至不能取一寶者，是人常住三惡道中。若有能取一字一句，乃至一念受持之者，是人能壞生死貧窮。何況取是大乘經典一品二品，及其具足聽受讀誦為人解說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是等法名障大乘。」說是法時，四萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心，二萬八千菩薩得無生法忍。三千大千世界大地六種震動，虛空之中無量天人，異口同音作如是言：「善哉，善哉！世尊！今日如來大師子吼，憐愍眾生開大乘門。世尊！若有眾生於是法中得少分者，即得斷除三惡道苦，漸漸當得無量法寶。譬如有人於村邑外見大寶聚，見已憐愍即還入村告語眾人：『誰欲斷貧當與我俱。』是人說時，或有信者，或不信者。其中信者即與相隨俱至寶所，隨意採取即破貧苦，而是寶聚亦無增減，亦不念言：『聽是人取不聽彼人，破是人貧不破彼人，聽是持去不聽彼持。』如來、世尊亦復如是，於無量世勤求如是無上法寶，求已得見生大憐愍，以大梵音語諸眾生：『若有欲壞生死貧窮，當至心聽。』有諸眾生薄福不信，則不能壞生死貧窮。其中信者隨任智力，取聲聞乘、辟支佛乘、菩薩大乘，是大寶聚亦無增減。若有至此寶聚之中，乃至不能取一寶者，是人常住三惡道中。若有能取一字一句，乃至一念受持之者，是人能壞生死貧窮。何況取是大乘經典一品二品，及其具足聽受讀誦為人解說？」

爾時，世尊讚諸天人：「善哉，善哉！諸天子！若有受持如是經典，是人則具一切善法，頂戴如來無上佛智，是大智聚，能大利益無量眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚諸天人：「善哉，善哉！諸天子！若有受持如是經典，是人則具一切善法，頂戴如來無上佛智，是大智聚，能大利益無量眾生。」

爾時，世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈頌曰：

「諸乘之中大乘最， 猶如虛空無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸乘之中大乘最， 猶如虛空無邊際，

遠離一切生死有， 趣菩提樹無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切生死有， 趣菩提樹無障礙。

若能清淨其心意， 所有惠施於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能清淨其心意， 所有惠施於一切，

至心受持清淨戒， 趣菩提樹無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心受持清淨戒， 趣菩提樹無障礙。

於諸眾生心平等， 常觀煩惱諸罪過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生心平等， 常觀煩惱諸罪過，

能勝一切下劣乘， 調伏眾生於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能勝一切下劣乘， 調伏眾生於大乘。

若有至心受讀經， 具足寂靜戒忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有至心受讀經， 具足寂靜戒忍辱，

具足智慧壞魔眾， 憐愍眾生趣道樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智慧壞魔眾， 憐愍眾生趣道樹，

莊嚴慈悲乘四禪， 智慧利刀摧魔眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴慈悲乘四禪， 智慧利刀摧魔眾，

道樹下觀十二緣， 起已愍眾說大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道樹下觀十二緣， 起已愍眾說大乘。

十方眾生乘大乘， 乘無增減如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方眾生乘大乘， 乘無增減如虛空，

大乘神通叵思議， 是故如來修集之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘神通叵思議， 是故如來修集之。

安住念處嚴正勤， 如意為足根勢力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住念處嚴正勤， 如意為足根勢力，

遊八正路採覺寶， 是故如來趣道樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊八正路採覺寶， 是故如來趣道樹。

其心寂靜離煩惱， 壞破諸闇獲智光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心寂靜離煩惱， 壞破諸闇獲智光，

是故梵天及帝釋， 敬禮如來乘大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故梵天及帝釋， 敬禮如來乘大乘。

具足六度六神通， 具善方便修三脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足六度六神通， 具善方便修三脫，

能壞諸魔及邪見， 是故如來乘大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞諸魔及邪見， 是故如來乘大乘。

若有具足諸善根， 及以成就不善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有具足諸善根， 及以成就不善根，

有信則得破煩惱， 是故大乘難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有信則得破煩惱， 是故大乘難思議。

所有一切世間法， 及以無上出世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切世間法， 及以無上出世法，

若有學法無學法， 一切攝在大乘中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有學法無學法， 一切攝在大乘中。

若有眾生行惡道， 親近邪見惡知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生行惡道， 親近邪見惡知識，

憐愍是輩修方便， 為調伏故說大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍是輩修方便， 為調伏故說大乘。

下劣不樂於大乘， 心迮不能壞人結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下劣不樂於大乘， 心迮不能壞人結，

常求自樂捨餘人， 聞說大乘生恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求自樂捨餘人， 聞說大乘生恐怖。

若有智者具力勢， 憐愍眾生作利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智者具力勢， 憐愍眾生作利益，

聞說大乘心歡喜， 壞眾苦惱心不悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說大乘心歡喜， 壞眾苦惱心不悔。

若欲了知眾生行， 一切眾生諸界根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲了知眾生行， 一切眾生諸界根，

菩薩一念能通達， 是故大乘難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一念能通達， 是故大乘難思議。

得身寂靜相莊嚴， 得口寂靜眾樂聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得身寂靜相莊嚴， 得口寂靜眾樂聞，

得心寂靜具神通， 如是皆因趣大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得心寂靜具神通， 如是皆因趣大乘。

若有人能行大乘， 是則不斷三寶種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人能行大乘， 是則不斷三寶種，

能為眾生作利益， 破壞貧窮諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為眾生作利益， 破壞貧窮諸苦惱。

能到十方諸世界， 現見無量佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能到十方諸世界， 現見無量佛世尊，

如是趣向大乘者， 是人即得無量福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是趣向大乘者， 是人即得無量福。

一切世間無能勝， 趣向無上大乘者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無能勝， 趣向無上大乘者，

具足大力壞魔眾， 是故大乘難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足大力壞魔眾， 是故大乘難思議。

得色得力大自在， 梵釋轉輪聖王身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得色得力大自在， 梵釋轉輪聖王身，

若有乘此大乘者， 是人受於三界樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有乘此大乘者， 是人受於三界樂。

施已終不生悔心， 所重之物不悋著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施已終不生悔心， 所重之物不悋著，

捨身自施修慈悲， 是故大乘難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身自施修慈悲， 是故大乘難思議。

持戒精進樂梵行， 能以神力障日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒精進樂梵行， 能以神力障日月，

不貪著身善果報， 修如是乘調眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪著身善果報， 修如是乘調眾生。

說法有受不受者， 於是不生瞋愛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法有受不受者， 於是不生瞋愛心，

身心勤修大精進， 為得難得之大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心勤修大精進， 為得難得之大乘。

能得無上大法王， 亦得難忍之忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得無上大法王， 亦得難忍之忍辱，

無量劫中受苦惱， 為得大乘勝一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫中受苦惱， 為得大乘勝一切。

勤作利益多眾生， 身口意業悉柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤作利益多眾生， 身口意業悉柔軟，

修集慈悲及神通， 為住大乘大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集慈悲及神通， 為住大乘大利益。

了知法界生住滅， 無我無諍調諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知法界生住滅， 無我無諍調諸根，

若能安住於大乘， 即受安樂如先佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能安住於大乘， 即受安樂如先佛。

具足念心及精進， 四如意足大神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足念心及精進， 四如意足大神力，

依止正法及真義， 皆由樂住於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止正法及真義， 皆由樂住於大乘。

具足無上無所畏， 能師子吼無上尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足無上無所畏， 能師子吼無上尊，

微妙相好自莊嚴， 皆由樂住於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙相好自莊嚴， 皆由樂住於大乘。

具足三種之神通， 調伏教化於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足三種之神通， 調伏教化於眾生，

其心寂靜無憍慢， 若行大乘具忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心寂靜無憍慢， 若行大乘具忍辱。

具足梵音聲微妙， 一切眾生甚樂聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足梵音聲微妙， 一切眾生甚樂聞，

若樂修集大乘者， 是人善解眾生語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂修集大乘者， 是人善解眾生語。

所作諸業為淨土， 不久當得無邊身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸業為淨土， 不久當得無邊身，

若有至心聽是法， 當受無邊無上樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有至心聽是法， 當受無邊無上樂。

能遊虛空達邊際， 能知大海水幾渧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遊虛空達邊際， 能知大海水幾渧，

不能演說大乘德， 是故是乘難思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能演說大乘德， 是故是乘難思議。」

爾時，世尊復告海慧菩薩：「善男子！若欲受持如是等經，欲自寂靜其深心者，應當受持門句、法句、金剛句。至心觀察門句者，一切法中而作門戶：所謂阿字一切法門，阿者言無，一切諸法皆悉無常。波亦一切法門，波者即第一義。那亦一切法門，那者諸法無礙。陀亦一切法門，陀者性能調伏一切法性。沙亦一切法門，沙者遠離一切諸法。多亦一切法門，多者一切法如。迦亦一切法門，迦者一切諸法無作無受。娑亦一切法門，娑者一切諸法無有分別。伽亦一切法門，伽者如來正法甚深無底。闍亦一切法門，闍者遠離生相。曇亦一切法門，曇者於法界中不生分別。奢亦一切法門，奢者具奢摩他得八正道。佉亦一切法門，佉者一切諸法猶如虛空。叉亦一切法門，叉者一切法盡。若亦一切法門，若者諸法無礙。咃亦一切法門，咃者一切法是處非處。蠱亦一切法門，蠱者觀五陰已得大利益。荼亦一切法門，荼者一切諸法無有畢竟。迦亦一切法門，迦者身寂靜故得大利益。至亦一切法門，至者心寂靜故離一切惡。優亦一切法門，優者受持擁護清淨禁戒。蛇亦一切法門，蛇者善思惟。替亦一切法門，替者住一切法。修亦一切法門，修者一切諸法性是解脫。毘亦一切法門，毘者一切諸法悉是毘尼，毘尼者調伏己身。時亦一切法門，時者一切諸法性不染污。阿亦一切法門，阿者一切諸法性是光明。娑亦一切法門，娑者修八正道。婆亦一切法門，婆者一切諸法非內非外。善男子！是名門句，能淨念心，能淨其心，知眾生根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告海慧菩薩：「善男子！若欲受持如是等經，欲自寂靜其深心者，應當受持門句、法句、金剛句。至心觀察門句者，一切法中而作門戶：所謂阿字一切法門，阿者言無，一切諸法皆悉無常。波亦一切法門，波者即第一義。那亦一切法門，那者諸法無礙。陀亦一切法門，陀者性能調伏一切法性。沙亦一切法門，沙者遠離一切諸法。多亦一切法門，多者一切法如。迦亦一切法門，迦者一切諸法無作無受。娑亦一切法門，娑者一切諸法無有分別。伽亦一切法門，伽者如來正法甚深無底。闍亦一切法門，闍者遠離生相。曇亦一切法門，曇者於法界中不生分別。奢亦一切法門，奢者具奢摩他得八正道。佉亦一切法門，佉者一切諸法猶如虛空。叉亦一切法門，叉者一切法盡。若亦一切法門，若者諸法無礙。咃亦一切法門，咃者一切法是處非處。蠱亦一切法門，蠱者觀五陰已得大利益。荼亦一切法門，荼者一切諸法無有畢竟。迦亦一切法門，迦者身寂靜故得大利益。至亦一切法門，至者心寂靜故離一切惡。優亦一切法門，優者受持擁護清淨禁戒。蛇亦一切法門，蛇者善思惟。替亦一切法門，替者住一切法。修亦一切法門，修者一切諸法性是解脫。毘亦一切法門，毘者一切諸法悉是毘尼，毘尼者調伏己身。時亦一切法門，時者一切諸法性不染污。阿亦一切法門，阿者一切諸法性是光明。娑亦一切法門，娑者修八正道。婆亦一切法門，婆者一切諸法非內非外。善男子！是名門句，能淨念心，能淨其心，知眾生根。

「法句者，一切諸法解脫印，一切諸法無二印，一切諸法無常斷印，一切諸法無增減印，一切法等如虛空印，一切諸法五眼道印，一切法如虛空印，一切諸法無有分別如虛空印，一切諸法入法界印，一切法如印，一切諸法無去來現在如印，一切諸法本性淨印，一切法空印，一切法無相印，一切法無願印，一切法無處無非處印，一切法苦印，一切法無我印，一切法寂靜印，一切法性無過咎印，一切諸法第一義攝取印，一切諸法如法性住印，一切諸法畢竟解脫印，一切諸法無時印，一切諸法過三世印，一切諸法味同一印，一切諸法性無礙印，一切諸法性無生印，一切諸法性無諍印，一切諸法性無覺觀印，一切諸法非色不可見印，一切諸法無屋宅印，一切諸法無對治印，一切諸法無業果印，一切諸法無作無受印，一切諸法無出滅印。善男子！是名法句。如是法句，即是過去未來現在諸佛菩提。如是法印句，攝取八萬四千法聚。善男子！若能如是觀法聚者，即能獲得無生法忍。善男子！若有未種善根之人，聞是法已即得種之，壞於魔業。善男子！若如是觀，即能獲得無盡器陀羅尼，如是等法悉能攝取八萬四千三昧、八萬四千眾生行性，是名法句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法句者，一切諸法解脫印，一切諸法無二印，一切諸法無常斷印，一切諸法無增減印，一切法等如虛空印，一切諸法五眼道印，一切法如虛空印，一切諸法無有分別如虛空印，一切諸法入法界印，一切法如印，一切諸法無去來現在如印，一切諸法本性淨印，一切法空印，一切法無相印，一切法無願印，一切法無處無非處印，一切法苦印，一切法無我印，一切法寂靜印，一切法性無過咎印，一切諸法第一義攝取印，一切諸法如法性住印，一切諸法畢竟解脫印，一切諸法無時印，一切諸法過三世印，一切諸法味同一印，一切諸法性無礙印，一切諸法性無生印，一切諸法性無諍印，一切諸法性無覺觀印，一切諸法非色不可見印，一切諸法無屋宅印，一切諸法無對治印，一切諸法無業果印，一切諸法無作無受印，一切諸法無出滅印。善男子！是名法句。如是法句，即是過去未來現在諸佛菩提。如是法印句，攝取八萬四千法聚。善男子！若能如是觀法聚者，即能獲得無生法忍。善男子！若有未種善根之人，聞是法已即得種之，壞於魔業。善男子！若如是觀，即能獲得無盡器陀羅尼，如是等法悉能攝取八萬四千三昧、八萬四千眾生行性，是名法句。

「金剛句者，其身不壞猶如金剛。何以故？法性不壞故，智慧之性能破無明，是故智慧名金剛句。五逆之罪壞一切善，是故五逆名金剛句。不淨之觀能壞貪欲，是故不淨名金剛句。慈心之觀能壞瞋恚，是故慈心名金剛句。觀十二緣能壞愚癡，是故觀緣名金剛句。一眾生心攝取一切眾生之心，名金剛句。一眾生心一切眾生心悉皆平等，名金剛句。一切佛一佛皆悉平等，名金剛句。一福田一切福田無盡平等，名金剛句。一切諸法如虛空等，名金剛句。一切諸法等同一味，名金剛句。一切諸法及以佛法平等無二，名金剛句。金剛三昧能壞一切諸魔惡業，名金剛句。如來妙音壞諸惡聲，名金剛句。觀無生滅過生老死，名金剛句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛句者，其身不壞猶如金剛。何以故？法性不壞故，智慧之性能破無明，是故智慧名金剛句。五逆之罪壞一切善，是故五逆名金剛句。不淨之觀能壞貪欲，是故不淨名金剛句。慈心之觀能壞瞋恚，是故慈心名金剛句。觀十二緣能壞愚癡，是故觀緣名金剛句。一眾生心攝取一切眾生之心，名金剛句。一眾生心一切眾生心悉皆平等，名金剛句。一切佛一佛皆悉平等，名金剛句。一福田一切福田無盡平等，名金剛句。一切諸法如虛空等，名金剛句。一切諸法等同一味，名金剛句。一切諸法及以佛法平等無二，名金剛句。金剛三昧能壞一切諸魔惡業，名金剛句。如來妙音壞諸惡聲，名金剛句。觀無生滅過生老死，名金剛句。

「善男子！如是等法名金剛句，名堅牢句，名不壞句，名不破句，名平等句，名為實句，名無二句、不退轉句、大寂靜句、無能作過句、不增不減句，無有有句、無有法句、真句、有句、不謗佛句、依法句、共僧句、如爾句、分別三世句、勇健句、梵句、慈句、心句、虛空句、菩提句、不低句、法相句、無相句、心意識無住句、波旬句、破魔句、無上句、無勝句、廣句、行己境界句、入佛境界句、無覺觀句、於法界所不分別句、無句句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是等法名金剛句，名堅牢句，名不壞句，名不破句，名平等句，名為實句，名無二句、不退轉句、大寂靜句、無能作過句、不增不減句，無有有句、無有法句、真句、有句、不謗佛句、依法句、共僧句、如爾句、分別三世句、勇健句、梵句、慈句、心句、虛空句、菩提句、不低句、法相句、無相句、心意識無住句、波旬句、破魔句、無上句、無勝句、廣句、行己境界句、入佛境界句、無覺觀句、於法界所不分別句、無句句。

「善男子！若有菩薩能解如是等句義者，必當坐於菩提樹下，金剛師子法座之上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩能解如是等句義者，必當坐於菩提樹下，金剛師子法座之上。」

說是法時，八千菩薩得入法門陀羅尼，亦獲一切眾生平等三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，八千菩薩得入法門陀羅尼，亦獲一切眾生平等三昧。

爾時，十方諸來菩薩以妙香華、種種伎樂供養於佛，說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸來菩薩以妙香華、種種伎樂供養於佛，說偈讚曰：

「我今敬禮無上尊， 能知一切眾生聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今敬禮無上尊， 能知一切眾生聲，

說相無相實一相， 而得妙相三十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說相無相實一相， 而得妙相三十二。

若有眾生一一心， 平等攝諸眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生一一心， 平等攝諸眾生心，

說行無行實一行， 是故我禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說行無行實一行， 是故我禮無上尊。

如來真實知因果， 故為眾生說業報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來真實知因果， 故為眾生說業報，

真如法界非有無， 是故我讚無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如法界非有無， 是故我讚無上尊。

一切眾生無覺觀， 其心本淨無有貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生無覺觀， 其心本淨無有貪，

從因緣故生貪欲， 是故我禮真智因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從因緣故生貪欲， 是故我禮真智因。

我見佛身種種色， 而如來身實無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見佛身種種色， 而如來身實無色，

愍眾故示無色色， 我禮人中師子王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍眾故示無色色， 我禮人中師子王。

一切福田入一田， 而是一田無增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切福田入一田， 而是一田無增減，

不動法界不轉移， 是故我禮人象王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動法界不轉移， 是故我禮人象王。

觀諸眾生心如幻， 諸法菩提亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸眾生心如幻， 諸法菩提亦復然，

知一切法皆平等， 是故我禮無平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法皆平等， 是故我禮無平等。

觀諸法界悉平等， 故說諸法無一二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸法界悉平等， 故說諸法無一二，

非有非無是解脫， 是故我禮斷二見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有非無是解脫， 是故我禮斷二見。

日月可說墜落地， 猛風可說索繫縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月可說墜落地， 猛風可說索繫縛，

須彌可說口吹動， 不可說佛有二語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌可說口吹動， 不可說佛有二語。

實語真語及淨語， 身心清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實語真語及淨語， 身心清淨如虛空，

世法不染如蓮花， 是故我禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世法不染如蓮花， 是故我禮無上尊。

若有能讚如是德， 即獲如是之功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能讚如是德， 即獲如是之功德，

我為如是諸功德， 敬禮如是功德聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為如是諸功德， 敬禮如是功德聚。」

時，諸菩薩既讚歎已，白佛言世尊：「夫大寶者，所謂佛也。佛出世者即是樂出，佛出世者即是信出，佛出世者即是念出，佛出世者即是智出，佛出世者即是施、戒、忍、精進、禪定、慧出，佛出世者即是慈出悲喜捨出，佛出世者即是十二因緣法義智出，佛出世者即是念處、正勤、如意、根、力、覺、道一切善法出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩既讚歎已，白佛言世尊：「夫大寶者，所謂佛也。佛出世者即是樂出，佛出世者即是信出，佛出世者即是念出，佛出世者即是智出，佛出世者即是施、戒、忍、精進、禪定、慧出，佛出世者即是慈出悲喜捨出，佛出世者即是十二因緣法義智出，佛出世者即是念處、正勤、如意、根、力、覺、道一切善法出。」

爾時，眾中有一菩薩名曰慧聚，白佛言：「世尊！生老病死出於世者即是佛出，無明愛出即是佛出，貪恚癡出即是佛出，一切疑網煩惱出者即是佛出。何以故？若如是等法不出世者，佛以何緣出現於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名曰慧聚，白佛言：「世尊！生老病死出於世者即是佛出，無明愛出即是佛出，貪恚癡出即是佛出，一切疑網煩惱出者即是佛出。何以故？若如是等法不出世者，佛以何緣出現於世？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！實如所言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！實如所言。」

爾時，海慧菩薩言：「世尊！若有不見如是等法，時如來為出於世、不出於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩言：「世尊！若有不見如是等法，時如來為出於世、不出於世？」

「善男子！菩薩初發菩提心時，真實不知如是等法，是故我為而宣說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩初發菩提心時，真實不知如是等法，是故我為而宣說之。

「善男子！菩薩有四種：一者、初發菩提之心；二者、修行菩提之道；三者、堅固不退菩提；四者、一生當補佛處。發心菩薩見佛色相，見已即發菩提之心。修行菩薩見佛具足一切善法，見已即發菩提之心。不退菩薩見如來身及一切法皆悉平等。一生菩薩不見如來所有功德及一切法。何以故？所得慧眼了了淨故，斷二見故，淨智慧故。若不見淨不淨，不見非淨非不淨，是人即能明見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四種：一者、初發菩提之心；二者、修行菩提之道；三者、堅固不退菩提；四者、一生當補佛處。發心菩薩見佛色相，見已即發菩提之心。修行菩薩見佛具足一切善法，見已即發菩提之心。不退菩薩見如來身及一切法皆悉平等。一生菩薩不見如來所有功德及一切法。何以故？所得慧眼了了淨故，斷二見故，淨智慧故。若不見淨不淨，不見非淨非不淨，是人即能明見如來。

「善男子！我昔如是見然燈佛，見已即得無生法忍，亦能了了知得無得。得已即時上昇虛空，高七多羅樹，處空住已，了了得知一切法界，了了知已心無所住，無所住已，得六萬三昧門。時然燈佛即授我記：『摩納！汝於來世當得作佛，號釋迦如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』我於爾時都不聞是授記音聲，亦無佛想，及授記想；我於爾時三種淨慧：不見我想、不見佛想，及授記想。復有三淨：不見於我、不見眾生，及以正法。復有三淨：不見名、不見色、不見因。復有三淨：見一切陰悉入法陰、見一切界悉入法界、見一切入悉入法入。復有三淨：過去已盡、未來不生、現在不住。復有三淨：觀身如水月、觀聲不可說、觀心不可見。復有三淨：空無相願。若如是見，即是真實見於授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我昔如是見然燈佛，見已即得無生法忍，亦能了了知得無得。得已即時上昇虛空，高七多羅樹，處空住已，了了得知一切法界，了了知已心無所住，無所住已，得六萬三昧門。時然燈佛即授我記：『摩納！汝於來世當得作佛，號釋迦如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』我於爾時都不聞是授記音聲，亦無佛想，及授記想；我於爾時三種淨慧：不見我想、不見佛想，及授記想。復有三淨：不見於我、不見眾生，及以正法。復有三淨：不見名、不見色、不見因。復有三淨：見一切陰悉入法陰、見一切界悉入法界、見一切入悉入法入。復有三淨：過去已盡、未來不生、現在不住。復有三淨：觀身如水月、觀聲不可說、觀心不可見。復有三淨：空無相願。若如是見，即是真實見於授記。

「善男子！若有菩薩作如是見，是名實見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩作如是見，是名實見。」