大方等大集經卷第九北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第九北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

海慧菩薩品第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海慧菩薩品第五之二

「善男子！菩薩摩訶薩若欲獲得淨印三昧，應當修集淨於菩提，遠離一切滓濁之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩若欲獲得淨印三昧，應當修集淨於菩提，遠離一切滓濁之心。

「善男子！若不能見諸法性淨，則為渴愛煩惱所污。一切諸法不可思惟，不作不行清淨寂靜，無有塵垢亦無過失，畢竟清淨如解脫性，法界不壞無有分別，實性法性無有差別。一切諸法空無相願，如解脫性無礙平等，一切諸法亦復如是。若能如是正觀察者，是名無濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若不能見諸法性淨，則為渴愛煩惱所污。一切諸法不可思惟，不作不行清淨寂靜，無有塵垢亦無過失，畢竟清淨如解脫性，法界不壞無有分別，實性法性無有差別。一切諸法空無相願，如解脫性無礙平等，一切諸法亦復如是。若能如是正觀察者，是名無濁。

「善男子！菩薩若能為諸眾生，說如是法是名無滓。善男子！若有菩薩心無滓濁，是人則得淨印三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩若能為諸眾生，說如是法是名無滓。善男子！若有菩薩心無滓濁，是人則得淨印三昧。」

海慧菩薩言：「世尊！如是三昧其義甚深，不可說故；不可覩見，斷數法故；難可解了，不可見故；是大智慧，攝諸法故。一切菩薩皆悉平等，無垢無滓、無諸障礙、無有住處，微妙難明不可喻說。其性堅固猶如金剛；不生不滅、不破不壞、不繫不縛，是大光明遠離闇故；不可思議無垢清淨，遠離貪故；無有諍訟，修集慈故；不覺不觀，離去來故；一切平等，如虛空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海慧菩薩言：「世尊！如是三昧其義甚深，不可說故；不可覩見，斷數法故；難可解了，不可見故；是大智慧，攝諸法故。一切菩薩皆悉平等，無垢無滓、無諸障礙、無有住處，微妙難明不可喻說。其性堅固猶如金剛；不生不滅、不破不壞、不繫不縛，是大光明遠離闇故；不可思議無垢清淨，遠離貪故；無有諍訟，修集慈故；不覺不觀，離去來故；一切平等，如虛空故。」

「世尊！觀何因緣得是三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！觀何因緣得是三昧？」

佛言：「善男子！譬如有人欲遊虛空，大自莊嚴菩薩亦爾，欲得是定當大莊嚴，平等莊嚴一切諸法。何以故？世間之法從子得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！譬如有人欲遊虛空，大自莊嚴菩薩亦爾，欲得是定當大莊嚴，平等莊嚴一切諸法。何以故？世間之法從子得果。

「善男子！一切有為識為種子，此三昧者無有種子。何以故？而此三昧非眼識識乃至非意識識，非作非色，非受非想非行非識，觀一切法普皆平等，是名三藐三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切有為識為種子，此三昧者無有種子。何以故？而此三昧非眼識識乃至非意識識，非作非色，非受非想非行非識，觀一切法普皆平等，是名三藐三佛陀。

「善男子！非異相故名為生死，非異相故名為涅槃。善男子！隨生死相即涅槃相。何以故？一切諸法本性淨故，本性性者名為無性，夫無性者名無性相。若無相性即是無作，如是無作即是法性無有文字，若無文字即名為如。如前，中後亦爾是名三世，夫三世者即名為空，空即無作，如是無作何有作者？是故無作名之為空。若無作作者當知無法，若無法者無求無願，若無願求則無身口意業，無身口意業即名無礙，無礙者名為不出，不出不滅不住，不滅不住即無為相，無為相者是名不住。不住者謂無一切所作之業，意不住色乃至意不住行，若是四處意無住者是名無住。若無住者則不生於相似我慢，若無如是相似我慢則無增長，若無增長則無有因，若無有因則無覺觀，若無覺觀是名默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！非異相故名為生死，非異相故名為涅槃。善男子！隨生死相即涅槃相。何以故？一切諸法本性淨故，本性性者名為無性，夫無性者名無性相。若無相性即是無作，如是無作即是法性無有文字，若無文字即名為如。如前，中後亦爾是名三世，夫三世者即名為空，空即無作，如是無作何有作者？是故無作名之為空。若無作作者當知無法，若無法者無求無願，若無願求則無身口意業，無身口意業即名無礙，無礙者名為不出，不出不滅不住，不滅不住即無為相，無為相者是名不住。不住者謂無一切所作之業，意不住色乃至意不住行，若是四處意無住者是名無住。若無住者則不生於相似我慢，若無如是相似我慢則無增長，若無增長則無有因，若無有因則無覺觀，若無覺觀是名默然。

「善男子！如是等法其義甚深，若能信者即得解脫，永離顛倒煩惱障礙，即能受持過去未來現在諸佛所有法藏，是大船師、導師、商主、呪師、醫師，則能供養三世諸佛，是名佛子。過於魔業破諸魔眾，不久當得淨印三昧，能大莊嚴堅牢船舫，濟渡眾生於生死海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是等法其義甚深，若能信者即得解脫，永離顛倒煩惱障礙，即能受持過去未來現在諸佛所有法藏，是大船師、導師、商主、呪師、醫師，則能供養三世諸佛，是名佛子。過於魔業破諸魔眾，不久當得淨印三昧，能大莊嚴堅牢船舫，濟渡眾生於生死海。」

「世尊！云何菩薩能壞一切諸魔伴黨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩能壞一切諸魔伴黨？」

佛言：「菩薩若能不求諸法，爾時則能壞破魔眾、不求一切境界因緣。善男子！有四種魔：一者、陰魔；二者、煩惱魔；三者、死魔；四者、天魔。善男子！若能觀法如幻相者，是人則能破壞陰魔。若見諸法悉是空相，是人則能壞煩惱魔。若見諸法不生不滅，是人則能破壞死魔。若除憍慢，則壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩若能不求諸法，爾時則能壞破魔眾、不求一切境界因緣。善男子！有四種魔：一者、陰魔；二者、煩惱魔；三者、死魔；四者、天魔。善男子！若能觀法如幻相者，是人則能破壞陰魔。若見諸法悉是空相，是人則能壞煩惱魔。若見諸法不生不滅，是人則能破壞死魔。若除憍慢，則壞天魔。

「復次，善男子！若知苦者能壞陰魔，若遠離集破煩惱魔，若證滅者則壞死魔，若修道者則壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若知苦者能壞陰魔，若遠離集破煩惱魔，若證滅者則壞死魔，若修道者則壞天魔。

「復次，善男子！若見一切有為法苦則壞陰魔，若見諸法真實無常壞煩惱魔，若見諸法真實無我能壞死魔，若見諸法寂靜涅槃能壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若見一切有為法苦則壞陰魔，若見諸法真實無常壞煩惱魔，若見諸法真實無我能壞死魔，若見諸法寂靜涅槃能壞天魔。

「復次，善男子！菩薩若能於身無貪，捨身施時迴向菩提，能壞陰魔；施時遠離慳貪之心，壞煩惱魔；若觀財物一切無常，能壞死魔；為眾生故修悲布施，能壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若能於身無貪，捨身施時迴向菩提，能壞陰魔；施時遠離慳貪之心，壞煩惱魔；若觀財物一切無常，能壞死魔；為眾生故修悲布施，能壞天魔。

「復次，善男子！若有菩薩不為我見受持淨戒能壞陰魔，不為有貪受持淨戒壞煩惱魔，若為遠離生死過失受持淨戒能壞死魔，若能生心令毀禁者悉持淨戒受持淨戒則壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩不為我見受持淨戒能壞陰魔，不為有貪受持淨戒壞煩惱魔，若為遠離生死過失受持淨戒能壞死魔，若能生心令毀禁者悉持淨戒受持淨戒則壞天魔。

「復次，善男子！若有菩薩不見我忍我修於忍則壞陰魔，不見眾生有修忍者壞煩惱魔，不見生死則壞死魔，不見菩提則壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩不見我忍我修於忍則壞陰魔，不見眾生有修忍者壞煩惱魔，不見生死則壞死魔，不見菩提則壞天魔。

「復次，善男子！若有菩薩勤修精進其身寂靜則壞陰魔，勤行精進其心寂靜壞煩惱魔，勤行精進觀法無生能壞死魔，勤行精進為調眾生令轉生死則壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩勤修精進其身寂靜則壞陰魔，勤行精進其心寂靜壞煩惱魔，勤行精進觀法無生能壞死魔，勤行精進為調眾生令轉生死則壞天魔。

「復次，善男子！若有菩薩不為五陰修集禪定能壞陰魔，不著界處修集禪定壞煩惱魔，不著入處修集禪定能壞死魔，所有諸善迴向菩提能壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩不為五陰修集禪定能壞陰魔，不著界處修集禪定壞煩惱魔，不著入處修集禪定能壞死魔，所有諸善迴向菩提能壞天魔。

「復次，善男子！若有菩薩知陰方便能壞陰魔，知界方便壞煩惱魔，知入方便能壞死魔，以如是等種種方便迴向菩提能壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩知陰方便能壞陰魔，知界方便壞煩惱魔，知入方便能壞死魔，以如是等種種方便迴向菩提能壞天魔。

「復次，善男子！若有菩薩觀一切法皆是空相能壞陰魔，觀一切法悉是無相壞煩惱魔，觀一切法悉是無願能壞死魔，具是三法迴向菩提能壞天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩觀一切法皆是空相能壞陰魔，觀一切法悉是無相壞煩惱魔，觀一切法悉是無願能壞死魔，具是三法迴向菩提能壞天魔。

「復次，善男子！若有菩薩觀身身處不覺不著能壞陰魔，觀受受處不覺不著壞煩惱魔，觀心心處不覺不著能壞死魔，觀法法處不覺不著能壞天魔；作如是觀終不失於菩提之心，是人則能壞破四魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩觀身身處不覺不著能壞陰魔，觀受受處不覺不著壞煩惱魔，觀心心處不覺不著能壞死魔，觀法法處不覺不著能壞天魔；作如是觀終不失於菩提之心，是人則能壞破四魔。

「善男子！若著我者則增魔事，菩薩摩訶薩亦知有我亦知無我。若有法非有我非無我，如是則無一法增減，一切眾生無明所覆。是故菩薩為欲莊嚴無上大乘，非為我故而發莊嚴，發莊嚴已作是思惟：『誰莊嚴法堅固不壞？我當莊嚴。我亦不為壞我眾生壽命士夫而行莊嚴，為破眾生著我邪惑眾生壽命士夫等見而行莊嚴。眾生顛倒見是五陰常樂我淨，我當為說如是無常、苦、空、無我，為令眾生得真實智。若有眾生心有願求，當知是人即名為著。若不願求則無有著，若不著者是人不誑，若不誑者得真實智，知於過去未來現在，不著過去未來現在。何以故？過去已盡、未來未至、現在不住。』若於三世不作著想，名不顛倒、名菩薩行，了知一切眾生諸行，知已了了說業及果，亦知貪行瞋行癡行。知有眾生行於貪欲莊嚴於瞋，行於瞋恚莊嚴於貪，行於愚癡莊嚴於貪，行於貪欲莊嚴於癡，行於瞋恚莊嚴於癡，行於愚癡莊嚴於瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若著我者則增魔事，菩薩摩訶薩亦知有我亦知無我。若有法非有我非無我，如是則無一法增減，一切眾生無明所覆。是故菩薩為欲莊嚴無上大乘，非為我故而發莊嚴，發莊嚴已作是思惟：『誰莊嚴法堅固不壞？我當莊嚴。我亦不為壞我眾生壽命士夫而行莊嚴，為破眾生著我邪惑眾生壽命士夫等見而行莊嚴。眾生顛倒見是五陰常樂我淨，我當為說如是無常、苦、空、無我，為令眾生得真實智。若有眾生心有願求，當知是人即名為著。若不願求則無有著，若不著者是人不誑，若不誑者得真實智，知於過去未來現在，不著過去未來現在。何以故？過去已盡、未來未至、現在不住。』若於三世不作著想，名不顛倒、名菩薩行，了知一切眾生諸行，知已了了說業及果，亦知貪行瞋行癡行。知有眾生行於貪欲莊嚴於瞋，行於瞋恚莊嚴於貪，行於愚癡莊嚴於貪，行於貪欲莊嚴於癡，行於瞋恚莊嚴於癡，行於愚癡莊嚴於瞋。

「善男子！有諸眾生於色生貪、於聲生瞋，復有眾生於聲生貪、於色生恚，復有眾生於香生貪、於味生恚，復有眾生於味生貪、於香生恚，復有眾生於觸生貪、於法生恚，復有眾生於法生貪、於觸生恚，復有眾生貪欲羸劣、瞋恚猛健，復有眾生貪欲猛健、瞋恚羸劣，復有貪羸癡健、癡羸貪健、瞋羸癡健、癡羸瞋健。或有眾生為色調伏，非為聲香味觸法等；有為聲調伏，非為色香味觸法等；有為香調伏，非為色聲味觸法等；有為味調伏，非為色聲香觸法等；有為觸調伏，非為色聲香味法等；有為法調伏，非為色聲香味觸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生於色生貪、於聲生瞋，復有眾生於聲生貪、於色生恚，復有眾生於香生貪、於味生恚，復有眾生於味生貪、於香生恚，復有眾生於觸生貪、於法生恚，復有眾生於法生貪、於觸生恚，復有眾生貪欲羸劣、瞋恚猛健，復有眾生貪欲猛健、瞋恚羸劣，復有貪羸癡健、癡羸貪健、瞋羸癡健、癡羸瞋健。或有眾生為色調伏，非為聲香味觸法等；有為聲調伏，非為色香味觸法等；有為香調伏，非為色聲味觸法等；有為味調伏，非為色聲香觸法等；有為觸調伏，非為色聲香味法等；有為法調伏，非為色聲香味觸故。

「復有眾生心寂靜故而得調伏，非身寂靜而得調伏。或有眾生身寂靜故而得調伏，非心寂靜而得調伏。或有眾生聞說無常而得調伏，非因於苦、不淨、無我而得調伏。或有眾生聞說苦故而得調伏，非因無常、不淨、無我而得調伏。或有眾生聞說不淨而得調伏，非因無常、苦、無我等而得調伏。或有眾生聞說無我而得調伏，非因無常、苦、不淨等而得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生心寂靜故而得調伏，非身寂靜而得調伏。或有眾生身寂靜故而得調伏，非心寂靜而得調伏。或有眾生聞說無常而得調伏，非因於苦、不淨、無我而得調伏。或有眾生聞說苦故而得調伏，非因無常、不淨、無我而得調伏。或有眾生聞說不淨而得調伏，非因無常、苦、無我等而得調伏。或有眾生聞說無我而得調伏，非因無常、苦、不淨等而得調伏。

「復有眾生見身神通而得調伏，非他心智而得調伏。或有眾生因他心智而得調伏，非因神通而得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生見身神通而得調伏，非他心智而得調伏。或有眾生因他心智而得調伏，非因神通而得調伏。

「善男子！有諸眾生勤修精進遲得解脫，有少精進速得解脫，有勤精進速得解脫，有少精進遲得解脫。有因解脫非緣解脫，有緣解脫非因解脫，有因緣解脫非因緣解脫。有諸眾生觀於內法而得解脫，非觀於外；有觀於外而得解脫，非觀於內；有觀內外而得解脫，有不觀內外而得解脫。有諸眾生因樂行故而得解脫，非因苦行；有因苦行而得解脫，非因樂行；或因苦樂而得解脫；或有不因苦行樂行而得解脫。有諸眾生因讚美故而得調伏，非因呵責；或因呵責而得調伏，非因讚美；或因讚毀而得調伏；或有不因而得調伏。有諸眾生因逆說法而得調伏，不因順說；或有因順而得調伏，不因於逆；或因逆順而得調伏；或有非因逆順說法而得調伏。有諸眾生因聞略說而得調伏，非因於廣；或有因廣而得調伏，非因於略；有因廣略而得調伏；或有不因廣略說法而得調伏。有諸眾生因四真諦而得調伏，有因念處而得調伏，有因正勤而得調伏，或因如意而得調伏，或因五根而得調伏，或因五力而得調伏，或因七覺而得調伏，或因八道而得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生勤修精進遲得解脫，有少精進速得解脫，有勤精進速得解脫，有少精進遲得解脫。有因解脫非緣解脫，有緣解脫非因解脫，有因緣解脫非因緣解脫。有諸眾生觀於內法而得解脫，非觀於外；有觀於外而得解脫，非觀於內；有觀內外而得解脫，有不觀內外而得解脫。有諸眾生因樂行故而得解脫，非因苦行；有因苦行而得解脫，非因樂行；或因苦樂而得解脫；或有不因苦行樂行而得解脫。有諸眾生因讚美故而得調伏，非因呵責；或因呵責而得調伏，非因讚美；或因讚毀而得調伏；或有不因而得調伏。有諸眾生因逆說法而得調伏，不因順說；或有因順而得調伏，不因於逆；或因逆順而得調伏；或有非因逆順說法而得調伏。有諸眾生因聞略說而得調伏，非因於廣；或有因廣而得調伏，非因於略；有因廣略而得調伏；或有不因廣略說法而得調伏。有諸眾生因四真諦而得調伏，有因念處而得調伏，有因正勤而得調伏，或因如意而得調伏，或因五根而得調伏，或因五力而得調伏，或因七覺而得調伏，或因八道而得調伏。

「善男子！眾生之行不可思議，眾生之心亦不可思議，眾生調伏不可思議，所入法門不可思議，眾生境界不可思議。菩薩摩訶薩獲得如是不可思議智，然後乃知一切眾生所行之行不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！眾生之行不可思議，眾生之心亦不可思議，眾生調伏不可思議，所入法門不可思議，眾生境界不可思議。菩薩摩訶薩獲得如是不可思議智，然後乃知一切眾生所行之行不可思議。

「善男子！譬如羅網多有諸結，有人在中以呪術力，破網得出隨意而去。菩薩摩訶薩亦復如是，入眾生中以智呪力，壞煩惱網隨意自在，雖未證得阿耨多羅三藐三菩提，而能通達眾生所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如羅網多有諸結，有人在中以呪術力，破網得出隨意而去。菩薩摩訶薩亦復如是，入眾生中以智呪力，壞煩惱網隨意自在，雖未證得阿耨多羅三藐三菩提，而能通達眾生所行。」

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩初發無上菩提心時，聞諸眾生有如是行，不驚不怖，是事實難，不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩初發無上菩提心時，聞諸眾生有如是行，不驚不怖，是事實難，不可思議。」

佛言：「舍利弗！於意云何？如師子子，雖復初產，聞師子吼，有怖畏不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！於意云何？如師子子，雖復初產，聞師子吼，有怖畏不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「菩薩摩訶薩初發無上菩提心時，聞眾生行亦復如是。舍利弗！於意云何？火勢雖小，畏乾薪不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩初發無上菩提心時，聞眾生行亦復如是。舍利弗！於意云何？火勢雖小，畏乾薪不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「菩薩摩訶薩初發無上菩提心已，得智慧火亦復如是。舍利弗！如來今以非喻為喻。舍利弗！譬如猛火與諸乾薪，結期七日當大戰鬪。爾時，一切乾樹草木種種枝葉悉共聚合如須彌山；爾時，猛火有一親友而語之言：『汝今何故，不自莊嚴多求援助？彼薪眾多，汝唯一己，何能當之？』時火答言：『彼怨雖多，我力能敵，不須伴黨。』舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是。雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛，菩薩智慧力能消伏。舍利弗！菩薩摩訶薩有二種力：一、煩惱力；二、智慧力。菩薩若無煩惱力者，則不能共諸眾生行，亦不能知眾生行處，亦當證於聲聞緣覺，是故菩薩以煩惱力遍遊諸有不生怖畏，是名菩薩行於方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩初發無上菩提心已，得智慧火亦復如是。舍利弗！如來今以非喻為喻。舍利弗！譬如猛火與諸乾薪，結期七日當大戰鬪。爾時，一切乾樹草木種種枝葉悉共聚合如須彌山；爾時，猛火有一親友而語之言：『汝今何故，不自莊嚴多求援助？彼薪眾多，汝唯一己，何能當之？』時火答言：『彼怨雖多，我力能敵，不須伴黨。』舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是。雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛，菩薩智慧力能消伏。舍利弗！菩薩摩訶薩有二種力：一、煩惱力；二、智慧力。菩薩若無煩惱力者，則不能共諸眾生行，亦不能知眾生行處，亦當證於聲聞緣覺，是故菩薩以煩惱力遍遊諸有不生怖畏，是名菩薩行於方便。

「舍利弗！如小毒蛇不須伴侶，初發心者亦復如是。舍利弗！譬如螢火雖有無量千萬億數，不能障蔽日之光明；菩薩摩訶薩亦復如是，雖有煩惱無量無數，不能障蔽菩薩智光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如小毒蛇不須伴侶，初發心者亦復如是。舍利弗！譬如螢火雖有無量千萬億數，不能障蔽日之光明；菩薩摩訶薩亦復如是，雖有煩惱無量無數，不能障蔽菩薩智光。

「舍利弗！如阿伽陀一丸之藥能破大毒；菩薩智慧亦復如是，小智慧藥能壞無量大煩惱毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如阿伽陀一丸之藥能破大毒；菩薩智慧亦復如是，小智慧藥能壞無量大煩惱毒。

「舍利弗！譬如天降一味之水，隨地差別得種種味；菩薩摩訶薩一解脫智亦復如是，隨眾生根說種種異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如天降一味之水，隨地差別得種種味；菩薩摩訶薩一解脫智亦復如是，隨眾生根說種種異。

「舍利弗！如閻浮樹下有金泥，是金泥中有種種寶；菩薩摩訶薩初發菩提金泥心中，亦復有聲聞、辟支佛寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如閻浮樹下有金泥，是金泥中有種種寶；菩薩摩訶薩初發菩提金泥心中，亦復有聲聞、辟支佛寶。

「舍利弗！如餘小王一切悉屬轉輪聖王；一切人天亦復如是，悉來歸屬初心菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如餘小王一切悉屬轉輪聖王；一切人天亦復如是，悉來歸屬初心菩薩。

「舍利弗！如薄福人不遇寶雨；若不能於無量佛所種諸善根，則不能發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如薄福人不遇寶雨；若不能於無量佛所種諸善根，則不能發菩提之心。

「舍利弗！無甘蔗子則無種種石蜜諸味；若無菩提心者，亦無種種三寶諸味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！無甘蔗子則無種種石蜜諸味；若無菩提心者，亦無種種三寶諸味。

「舍利弗！如耆婆醫王常作是言：『天下所有無非是藥。』菩薩亦爾，說一切法無非菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如耆婆醫王常作是言：『天下所有無非是藥。』菩薩亦爾，說一切法無非菩提。

「舍利弗！如阿修羅王盡其勢力，不能遮障日月之道；一切魔眾亦復如是，盡其勢力不能遮障勤行菩薩修菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如阿修羅王盡其勢力，不能遮障日月之道；一切魔眾亦復如是，盡其勢力不能遮障勤行菩薩修菩提道。

「舍利弗！如色界天宮殿屋宅依空而住；勤行菩薩所得菩提，亦復如是依空而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如色界天宮殿屋宅依空而住；勤行菩薩所得菩提，亦復如是依空而住。

「舍利弗！譬如虛空悉能容受一切萬物，而是虛空初無增減；無量佛法亦復如是，雖有菩薩發心推求，而是佛法亦無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如虛空悉能容受一切萬物，而是虛空初無增減；無量佛法亦復如是，雖有菩薩發心推求，而是佛法亦無增減。

「舍利弗！譬如有人任力遊空，而虛空性無增無減；菩薩亦爾，住其信力行於佛智，而是佛智亦無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如有人任力遊空，而虛空性無增無減；菩薩亦爾，住其信力行於佛智，而是佛智亦無增減。

「舍利弗！譬如陶師未成器時不得器名；菩薩善法亦復如是，未發心時亦不得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如陶師未成器時不得器名；菩薩善法亦復如是，未發心時亦不得名。

「舍利弗！如人已見轉輪聖王，則不求見諸餘小王；菩薩亦爾，若已發起菩提之心，則不更發聲聞、緣覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如人已見轉輪聖王，則不求見諸餘小王；菩薩亦爾，若已發起菩提之心，則不更發聲聞、緣覺心。

「舍利弗！如餘處中不出眾寶，眾寶要出於大海中。舍利弗！聲聞寶中不出三寶，三寶要從菩薩寶出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如餘處中不出眾寶，眾寶要出於大海中。舍利弗！聲聞寶中不出三寶，三寶要從菩薩寶出。

「舍利弗！譬如太子不名為王非不名王；菩薩摩訶薩亦復如是，非名為佛非不名佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如太子不名為王非不名王；菩薩摩訶薩亦復如是，非名為佛非不名佛。

「舍利弗！譬如小寶亦不可輕。何以故？如是小寶能作大事多所利益。菩薩亦爾，初發心時亦不可輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如小寶亦不可輕。何以故？如是小寶能作大事多所利益。菩薩亦爾，初發心時亦不可輕。

「舍利弗！我今為諸菩薩摩訶薩說如是喻，若有菩薩聞是諸喻即得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我今為諸菩薩摩訶薩說如是喻，若有菩薩聞是諸喻即得安樂。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「若欲證得於佛道， 應當除滅疑網心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲證得於佛道， 應當除滅疑網心，

勤修無上信心者， 即能獲得於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修無上信心者， 即能獲得於菩提。

若修淨印三昧者， 宣說諸法皆如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修淨印三昧者， 宣說諸法皆如夢，

無量世中淨其心， 即能得證正覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世中淨其心， 即能得證正覺道。

佛所得道非身業， 亦非口意二業等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所得道非身業， 亦非口意二業等，

無為真實性亦爾， 是故不可以喻說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為真實性亦爾， 是故不可以喻說。

佛道無對不可見， 非眼識界如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道無對不可見， 非眼識界如虛空，

非是一切諸情根， 又非諸根之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是一切諸情根， 又非諸根之境界，

非相非陰非入界， 非是心意受想識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非相非陰非入界， 非是心意受想識，

非知非知之境界， 是故佛境不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非知非知之境界， 是故佛境不可知。

諸佛大悲難思議， 無量無邊無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大悲難思議， 無量無邊無障礙，

無字無聲不可說， 是故無能知佛界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無字無聲不可說， 是故無能知佛界。

若有眾生無量世， 親近善友聽正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生無量世， 親近善友聽正法，

聞已即得大福德， 常受妙樂如先佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已即得大福德， 常受妙樂如先佛，

一切諸魔不得短， 諸根調伏行樂處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸魔不得短， 諸根調伏行樂處，

能以方便壞四魔， 如法而住行佛界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以方便壞四魔， 如法而住行佛界。

若行如是菩提道， 即得菩提為人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行如是菩提道， 即得菩提為人說，

能渡眾生生死海， 能破一切大邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能渡眾生生死海， 能破一切大邪見，

即得無上相好等， 成就十力四無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得無上相好等， 成就十力四無畏，

能知眾生煩惱行， 能壞一切諸有道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知眾生煩惱行， 能壞一切諸有道。

若有菩薩勤精進， 即能破壞諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩勤精進， 即能破壞諸煩惱，

如火能焚乾草木， 菩提心能燒煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火能焚乾草木， 菩提心能燒煩惱。」

爾時，世尊復告海慧菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩勤行精進，易得阿耨多羅三藐三菩提。誰有修行勤精進者，當知是人即有菩提。誰有精進，是人即具檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，能自利益亦利於他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告海慧菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩勤行精進，易得阿耨多羅三藐三菩提。誰有修行勤精進者，當知是人即有菩提。誰有精進，是人即具檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，能自利益亦利於他。

「善男子！過去無量劫有佛世尊，號勤精進如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名善見，劫名華聚。爾時，世界大水彌滿，其水出生八萬四千上妙蓮華，一一縱廣滿十由旬，有無量億金色光明。其香微妙，阿迦膩吒諸天見已多受安樂，作如是言：『是世間中多有蓮華，當知亦當多有佛出。』是故此劫名曰華聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過去無量劫有佛世尊，號勤精進如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名善見，劫名華聚。爾時，世界大水彌滿，其水出生八萬四千上妙蓮華，一一縱廣滿十由旬，有無量億金色光明。其香微妙，阿迦膩吒諸天見已多受安樂，作如是言：『是世間中多有蓮華，當知亦當多有佛出。』是故此劫名曰華聚。

「是時，彼國寂靜無聲，以寂靜故，無量世界諸菩薩等常樂觀察，以觀察故各各皆得喜行三昧，是故彼世名曰善見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，彼國寂靜無聲，以寂靜故，無量世界諸菩薩等常樂觀察，以觀察故各各皆得喜行三昧，是故彼世名曰善見。

「其國多有七寶林樹、樓閣殿舍，眾生安樂如兜率天，多饒飲食易獲神通，無有女身一切化生，亦無二道皆修大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國多有七寶林樹、樓閣殿舍，眾生安樂如兜率天，多饒飲食易獲神通，無有女身一切化生，亦無二道皆修大乘。

「爾時，彼佛有三萬六千出家菩薩，皆悉獲得不退轉心，無量人天初發菩提堅固不退，彼佛世尊常樂宣說勤精進行。時大眾中有一菩薩，名堅固莊嚴，從座而起前禮佛足，長跪合掌，作如是言：『世尊！云何菩薩勤行精進？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼佛有三萬六千出家菩薩，皆悉獲得不退轉心，無量人天初發菩提堅固不退，彼佛世尊常樂宣說勤精進行。時大眾中有一菩薩，名堅固莊嚴，從座而起前禮佛足，長跪合掌，作如是言：『世尊！云何菩薩勤行精進？』

「佛言：『善男子！勤行精進凡有四法。何等為四？一者、發心；二者、作心；三者、觀心；四者、如法住。如是四法，即是具足佛法因緣。何以故？善男子！發者即是生善法因，作者名為增善法因，觀者名為利眾生因，如法住者名入一切佛法因緣。又復，發者求聞正法，作者聞已能說，觀者善思惟義，如法住者如說而住。又復，發者調伏慳心，作者能一切施，觀者為眾生施迴向菩提，如法住者不求施果。又復，發者求覓受人，作者見來求者生慈愍心，觀者觀財無常，如法住者不求果報。又復，發者如法求財，作者求於淨命，觀者於不堅物修於堅法，如法住者一切捨時不生憍慢。又復，發者離諸惡戒，作者至心受持諸淨禁戒，觀者至心調伏毀禁之人，如法住者淨持禁戒不生憍慢。又復，發者淨於口業，作者淨於身業，觀者淨於意業，如法住者修集善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善男子！勤行精進凡有四法。何等為四？一者、發心；二者、作心；三者、觀心；四者、如法住。如是四法，即是具足佛法因緣。何以故？善男子！發者即是生善法因，作者名為增善法因，觀者名為利眾生因，如法住者名入一切佛法因緣。又復，發者求聞正法，作者聞已能說，觀者善思惟義，如法住者如說而住。又復，發者調伏慳心，作者能一切施，觀者為眾生施迴向菩提，如法住者不求施果。又復，發者求覓受人，作者見來求者生慈愍心，觀者觀財無常，如法住者不求果報。又復，發者如法求財，作者求於淨命，觀者於不堅物修於堅法，如法住者一切捨時不生憍慢。又復，發者離諸惡戒，作者至心受持諸淨禁戒，觀者至心調伏毀禁之人，如法住者淨持禁戒不生憍慢。又復，發者淨於口業，作者淨於身業，觀者淨於意業，如法住者修集善法。

「『又復，發者遠離瞋心，作者修集忍辱，觀者將護自他，如法住者修忍辱已不生憍慢。又復，發者常樂教化邪見眾生，作者能壞眾生瞋恚之心，觀者不見內外，如法住者遠離一切煩惱諸結。又復，發者遠離懈怠，作者勤修精進，觀者調伏一切懈怠眾生，如法住者勸諸眾生令修精進。又復，發者名為善慈，作者所作已竟，觀者不求餘乘，如法住者不失無上菩提之心。又復，發者莊嚴禪支，作者莊嚴三昧，觀者終不生於相似我慢，如法住者破壞眾生行惡之心。又復，發者莊嚴念心，作者莊嚴諸有，觀者其意堅固，如法住者勇健無怯。又復，發者名如法因，作者名如方便，觀者名為門戶，如法住者名為解脫。又復，發者謂求名字，作者持於文字，觀者字不可說，如法住者遠離文字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又復，發者遠離瞋心，作者修集忍辱，觀者將護自他，如法住者修忍辱已不生憍慢。又復，發者常樂教化邪見眾生，作者能壞眾生瞋恚之心，觀者不見內外，如法住者遠離一切煩惱諸結。又復，發者遠離懈怠，作者勤修精進，觀者調伏一切懈怠眾生，如法住者勸諸眾生令修精進。又復，發者名為善慈，作者所作已竟，觀者不求餘乘，如法住者不失無上菩提之心。又復，發者莊嚴禪支，作者莊嚴三昧，觀者終不生於相似我慢，如法住者破壞眾生行惡之心。又復，發者莊嚴念心，作者莊嚴諸有，觀者其意堅固，如法住者勇健無怯。又復，發者名如法因，作者名如方便，觀者名為門戶，如法住者名為解脫。又復，發者謂求名字，作者持於文字，觀者字不可說，如法住者遠離文字。

「『又復，發者離惡知識，作者親近善友，觀者於善友所至心聽法，如法住者不謬解義。又復，發者樂於捨家，作者遠離怨親，觀者求於善法，如法住者不隨他意。又復，發者所謂少欲，作者所謂知足，觀者易養易滿，如法住者善知時宜。又復，發者如戒而學，作者於戒不漏，觀者如意學戒，如法住者如慧學戒。又復，發者檀波羅蜜、尸波羅蜜，作者羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，觀者禪波羅蜜、般若波羅蜜，如法住者智波羅蜜、方便波羅蜜。又復，發者行施攝取，作者軟語攝取，觀者利他攝取，如法住者同利攝取。又復，發者所謂大慈，作者所謂大悲，觀者所謂大喜，如法住者所謂大捨。又復，發者護持正法，作者淨於福田，觀者莊嚴相好，如法住者調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又復，發者離惡知識，作者親近善友，觀者於善友所至心聽法，如法住者不謬解義。又復，發者樂於捨家，作者遠離怨親，觀者求於善法，如法住者不隨他意。又復，發者所謂少欲，作者所謂知足，觀者易養易滿，如法住者善知時宜。又復，發者如戒而學，作者於戒不漏，觀者如意學戒，如法住者如慧學戒。又復，發者檀波羅蜜、尸波羅蜜，作者羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，觀者禪波羅蜜、般若波羅蜜，如法住者智波羅蜜、方便波羅蜜。又復，發者行施攝取，作者軟語攝取，觀者利他攝取，如法住者同利攝取。又復，發者所謂大慈，作者所謂大悲，觀者所謂大喜，如法住者所謂大捨。又復，發者護持正法，作者淨於福田，觀者莊嚴相好，如法住者調伏眾生。

「『又復，發者實知陰魔，作者離煩惱魔，觀者壞於死魔，如法住者摧伏天魔。又復，發者謂身念處，作者謂受念處，觀者謂心念處，如法住者謂法念處。又復，發者了了知苦，作者遠離於集，觀者證真實滅，如法住者謂修於道。又復，發者所謂信根，作者謂精進根，觀者所謂念根，如法住者所謂慧根。又復，發者謂七覺分，作者謂八正道，觀者謂舍摩他，如法住者毘婆舍那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又復，發者實知陰魔，作者離煩惱魔，觀者壞於死魔，如法住者摧伏天魔。又復，發者謂身念處，作者謂受念處，觀者謂心念處，如法住者謂法念處。又復，發者了了知苦，作者遠離於集，觀者證真實滅，如法住者謂修於道。又復，發者所謂信根，作者謂精進根，觀者所謂念根，如法住者所謂慧根。又復，發者謂七覺分，作者謂八正道，觀者謂舍摩他，如法住者毘婆舍那。

「『善男子！如一切行皆名為發，修一切善悉名為作，一切淨心名之為觀，知一切業名如法住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！如一切行皆名為發，修一切善悉名為作，一切淨心名之為觀，知一切業名如法住。』

「善男子！彼佛復告堅固莊嚴：『善男子！勤精進者寂靜其心，心若寂靜即是精進。若壞貪身，即是精進；若知身意，即是精進；斷我我所，即是精進；斷諸繫縛，即是精進；障煩惱盡，即是精進。若能遠離一切障礙，即是精進；若能除却十種憍慢，即是精進；能壞貪恚，即是精進。若能遠離無明有愛，即是精進。若不放逸者修於善法，即是精進。若能真實觀內外入，即是精進。若真實知陰界諸入，即是精進；心寂靜者即是精進；破壞疑心即是精進。若於三世不分別者，即是精進；若觀法界不動轉者，即是精進；若不漏者，即是精進；若不害者，即是精進；若不生悔，即是精進；若不求者，即是精進；若不滅者，即是精進；若不作者，即是精進。若無增減，即是精進；無上無下，即是精進；不捨不著，即是精進；不縛不解，即是精進；不去不來，即是精進；不生不滅，即是精進；非有放逸非不放逸，即是精進；無作作者，即是精進；無闇無明，即是精進；非見非不見，即是精進。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼佛復告堅固莊嚴：『善男子！勤精進者寂靜其心，心若寂靜即是精進。若壞貪身，即是精進；若知身意，即是精進；斷我我所，即是精進；斷諸繫縛，即是精進；障煩惱盡，即是精進。若能遠離一切障礙，即是精進；若能除却十種憍慢，即是精進；能壞貪恚，即是精進。若能遠離無明有愛，即是精進。若不放逸者修於善法，即是精進。若能真實觀內外入，即是精進。若真實知陰界諸入，即是精進；心寂靜者即是精進；破壞疑心即是精進。若於三世不分別者，即是精進；若觀法界不動轉者，即是精進；若不漏者，即是精進；若不害者，即是精進；若不生悔，即是精進；若不求者，即是精進；若不滅者，即是精進；若不作者，即是精進。若無增減，即是精進；無上無下，即是精進；不捨不著，即是精進；不縛不解，即是精進；不去不來，即是精進；不生不滅，即是精進；非有放逸非不放逸，即是精進；無作作者，即是精進；無闇無明，即是精進；非見非不見，即是精進。』

「善男子！彼佛說是精進法時，無量菩薩得無生忍。善男子。今此會中五千菩薩亦得如是無生忍法。七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！爾時堅固莊嚴菩薩聞是法已，為得如是無量法故，勤修精進獲得下忍，為求法故不坐不臥乃至命終。既捨身已得生梵世受梵天身，於無量世供養於佛聽受正法，於彼劫中，周遍供養八萬四千諸佛如來，聽受正法勤行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼佛說是精進法時，無量菩薩得無生忍。善男子。今此會中五千菩薩亦得如是無生忍法。七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！爾時堅固莊嚴菩薩聞是法已，為得如是無量法故，勤修精進獲得下忍，為求法故不坐不臥乃至命終。既捨身已得生梵世受梵天身，於無量世供養於佛聽受正法，於彼劫中，周遍供養八萬四千諸佛如來，聽受正法勤行精進。

「善男子！汝知爾時堅固莊嚴豈異人乎？即我身是。善男子！我久具足是精進故，超彌勒等諸大菩薩先成正覺。是故我言：誰有精進，當知是人即有菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝知爾時堅固莊嚴豈異人乎？即我身是。善男子！我久具足是精進故，超彌勒等諸大菩薩先成正覺。是故我言：誰有精進，當知是人即有菩提。

「善男子！我勤精進猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提，況懈怠耶！若有菩薩能精進者，是人則能自利利他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我勤精進猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提，況懈怠耶！若有菩薩能精進者，是人則能自利利他。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「我念過去無量世， 花聚劫中精進佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念過去無量世， 花聚劫中精進佛，

善見世界水彌滿， 出生八萬四千花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善見世界水彌滿， 出生八萬四千花。

其國猶如兜率天， 豐饒飲食無女身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其國猶如兜率天， 豐饒飲食無女身，

不由父母悉化生， 亦無二道純一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不由父母悉化生， 亦無二道純一乘。

十方世界諸菩薩， 觀善見國受安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界諸菩薩， 觀善見國受安樂，

三萬二千出家眾， 無量人天發菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三萬二千出家眾， 無量人天發菩提。

爾時彼佛讚精進， 唯為堅固菩薩說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼佛讚精進， 唯為堅固菩薩說，

若能發心勤修善， 繫心思惟如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能發心勤修善， 繫心思惟如法住。

爾時世尊為我故， 分別廣說是四句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為我故， 分別廣說是四句，

發菩提心如法行， 思惟得忍如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心如法行， 思惟得忍如法住。

若求正法名初發， 如法而說名為作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求正法名初發， 如法而說名為作，

受義不謬善思惟， 修集於忍如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受義不謬善思惟， 修集於忍如法住。

若勤行施是初發， 求覓受者名為作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若勤行施是初發， 求覓受者名為作，

明見無常善思惟， 不觀二相如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明見無常善思惟， 不觀二相如法住。

如法求財是初發， 清淨活命是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法求財是初發， 清淨活命是名作，

破壞慳心善思惟， 不求憍慢如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞慳心善思惟， 不求憍慢如法住。

遠離惡戒是初發， 不漏護戒是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡戒是初發， 不漏護戒是名作，

調伏毀戒善思惟， 戒淨無慢如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏毀戒善思惟， 戒淨無慢如法住。

遠離惡口是初發， 其心寂靜是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡口是初發， 其心寂靜是名作，

其心寂靜善思惟， 諸法寂靜如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心寂靜善思惟， 諸法寂靜如法住。

遠離害心是初發， 修集忍辱是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離害心是初發， 修集忍辱是名作，

將護自他善思惟， 忍不生慢如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將護自他善思惟， 忍不生慢如法住。

誘喻瞋者是初發， 遠離惡人是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誘喻瞋者是初發， 遠離惡人是名作，

內外寂靜善思惟， 不著我心如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外寂靜善思惟， 不著我心如法住。

遠離懈怠是初發， 勤修精進是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離懈怠是初發， 勤修精進是名作，

知於真實善思惟， 修集於道如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於真實善思惟， 修集於道如法住。

始求善法是初發， 求已畢竟是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始求善法是初發， 求已畢竟是名作，

念心受持善思惟， 不失於法如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念心受持善思惟， 不失於法如法住。

求於禪支是初發， 修集三昧是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求於禪支是初發， 修集三昧是名作，

無相似慢善思惟， 無有過失如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相似慢善思惟， 無有過失如法住。

念慧之心是初發， 獲得法門是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念慧之心是初發， 獲得法門是名作，

擁護正法善思惟， 勇健精進如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護正法善思惟， 勇健精進如法住。

正念因緣是初發， 修善方便是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念因緣是初發， 修善方便是名作，

觀於內法善思惟， 得解脫已如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀於內法善思惟， 得解脫已如法住。

始求文字是初發， 通達解了是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始求文字是初發， 通達解了是名作，

知不可說善思惟， 了無文字如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知不可說善思惟， 了無文字如法住。

遠離惡友是初發， 親善知識是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡友是初發， 親善知識是名作，

聞已如聞善思惟， 不遠離法如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已如聞善思惟， 不遠離法如法住。

佛法出家是初發， 除捨怨親是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法出家是初發， 除捨怨親是名作，

修集善法善思惟， 不隨他意如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集善法善思惟， 不隨他意如法住。

少欲知足名發作， 樂於寂靜善思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少欲知足名發作， 樂於寂靜善思惟，

住寂靜已說無諍， 亦自修集如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住寂靜已說無諍， 亦自修集如法住。

從戒而學是初發， 不行漏戒是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從戒而學是初發， 不行漏戒是名作，

無戒之戒善思惟， 從智慧戒如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無戒之戒善思惟， 從智慧戒如法住。

不說世事是初發， 常樂寂靜是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不說世事是初發， 常樂寂靜是名作，

易養易滿善思惟， 觀察無常如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 易養易滿善思惟， 觀察無常如法住。

樂修施戒是初發， 忍辱精進是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂修施戒是初發， 忍辱精進是名作，

修禪智慧善思惟， 修智方便如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修禪智慧善思惟， 修智方便如法住。

行施攝取是初發， 軟語攝取是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行施攝取是初發， 軟語攝取是名作，

利益眾生善思惟， 自利利他如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生善思惟， 自利利他如法住。

修集慈悲名發作， 不別三世善思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集慈悲名發作， 不別三世善思惟，

為諸眾生淨身心， 修集喜捨如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生淨身心， 修集喜捨如法住。

獲得正法是初發， 清淨福田是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得正法是初發， 清淨福田是名作，

莊嚴自身善思惟， 調伏眾生如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴自身善思惟， 調伏眾生如法住。

破壞陰魔是初發， 離煩惱魔是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞陰魔是初發， 離煩惱魔是名作，

能壞死魔善思惟， 摧魔怨敵如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞死魔善思惟， 摧魔怨敵如法住。

修集身念是初發， 修集受念是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集身念是初發， 修集受念是名作，

修集念心善思惟， 修集法念如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集念心善思惟， 修集法念如法住。

了了知苦是初發， 遠離於集是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了了知苦是初發， 遠離於集是名作，

證滅真實善思惟， 修於正道如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證滅真實善思惟， 修於正道如法住。

修於信根是初發， 修集諸力是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於信根是初發， 修集諸力是名作，

修念三昧善思惟， 修於智慧如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修念三昧善思惟， 修於智慧如法住。

身心寂靜是初發， 遠離邪見是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心寂靜是初發， 遠離邪見是名作，

觀於名色善思惟， 精進不悔如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀於名色善思惟， 精進不悔如法住。

無我我所是名發， 無縛無解是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我我所是名發， 無縛無解是名作，

無去無來善思惟， 法性不動如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去無來善思惟， 法性不動如法住。

遠離憍慢是初發， 除去貪恚是名作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離憍慢是初發， 除去貪恚是名作，

觀十二緣善思惟， 離癡有愛如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀十二緣善思惟， 離癡有愛如法住。

若能遠離一切相， 破壞所有諸障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能遠離一切相， 破壞所有諸障礙，

具足十力四無畏， 能說功德勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足十力四無畏， 能說功德勤精進。

如來說是精進法， 十千眾生悟無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說是精進法， 十千眾生悟無生，

五千菩薩得法忍， 無量人天發菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千菩薩得法忍， 無量人天發菩提。

堅固莊嚴我身是， 精進超過諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固莊嚴我身是， 精進超過諸菩薩，

若欲獲得上真道， 當修精進如先佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲獲得上真道， 當修精進如先佛。」

爾時，修悲梵天語海慧菩薩言：「所言佛法，佛法者云何名佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，修悲梵天語海慧菩薩言：「所言佛法，佛法者云何名佛法？」

海慧菩薩言：「梵天！佛法者名一切法，一切法者名為佛法。如佛法性即一切法性，如一切法性即佛法性。佛法性、一切法性無有差別，一切法寂靜佛法亦寂靜，一切法空佛法亦空。梵天！一切法即十二因緣，菩提者亦十二因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海慧菩薩言：「梵天！佛法者名一切法，一切法者名為佛法。如佛法性即一切法性，如一切法性即佛法性。佛法性、一切法性無有差別，一切法寂靜佛法亦寂靜，一切法空佛法亦空。梵天！一切法即十二因緣，菩提者亦十二因緣。」

梵天言：「善男子！夫佛法者將不過於三界法耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！夫佛法者將不過於三界法耶！」

「梵天！三界、佛法性無差別，三界平等、佛法平等，無有二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！三界、佛法性無差別，三界平等、佛法平等，無有二相。」

「善男子！譬如虛空無有增減，佛法亦爾，無增無減，性是空故無上無下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如虛空無有增減，佛法亦爾，無增無減，性是空故無上無下。」

「梵天！若善男子欲見佛法當作是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若善男子欲見佛法當作是觀。

「復次，梵天！夫佛法者非處非非處，非生非滅，非青黃赤白班駁琉璃虛空界色、雜色無色。非有形質方圓脩短，無相無相相，無縛無解，無如是相名為佛法。無相無句無有文字，清淨寂靜，空義、無相義、無聚義、畢竟無出義、覺知義。不可宣說、不可覩、不可見者名寂靜義。寂靜義者即是空義，空義者即無聚義，無聚義者即真實義，真實義者即是畢竟不出之義，畢竟不出義者即不滅義。不滅義者即無處義，無處義者即是法性。法性者即是佛法，是名學法、名阿羅漢法、名緣覺法、名為佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！夫佛法者非處非非處，非生非滅，非青黃赤白班駁琉璃虛空界色、雜色無色。非有形質方圓脩短，無相無相相，無縛無解，無如是相名為佛法。無相無句無有文字，清淨寂靜，空義、無相義、無聚義、畢竟無出義、覺知義。不可宣說、不可覩、不可見者名寂靜義。寂靜義者即是空義，空義者即無聚義，無聚義者即真實義，真實義者即是畢竟不出之義，畢竟不出義者即不滅義。不滅義者即無處義，無處義者即是法性。法性者即是佛法，是名學法、名阿羅漢法、名緣覺法、名為佛法。

「如是佛法及餘諸法，亦無住處不出不滅，無色形質方圓脩短，無智相貌無明無闇，一切諸法等無差別。求佛法者，謂佛佛法及一切法。菩薩摩訶薩坐於道場菩提樹下，乃能了了真實知見。何以故？諸佛正法無住處故，一切諸法亦無住處，佛法不可得，一切諸法亦不可得。佛法平等，一切諸法亦復平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是佛法及餘諸法，亦無住處不出不滅，無色形質方圓脩短，無智相貌無明無闇，一切諸法等無差別。求佛法者，謂佛佛法及一切法。菩薩摩訶薩坐於道場菩提樹下，乃能了了真實知見。何以故？諸佛正法無住處故，一切諸法亦無住處，佛法不可得，一切諸法亦不可得。佛法平等，一切諸法亦復平等。

「若無因緣即無種性，若無種性即無出滅，若無出滅即名真實，真實知者即是實性，過去未來現在諸法即是佛法。何以故？通達三世無障礙故。無障礙者即是佛智，佛智者即是十八不共之法，不共之法者攝一切法，是故諸法即是佛法，諸法、佛法無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無因緣即無種性，若無種性即無出滅，若無出滅即名真實，真實知者即是實性，過去未來現在諸法即是佛法。何以故？通達三世無障礙故。無障礙者即是佛智，佛智者即是十八不共之法，不共之法者攝一切法，是故諸法即是佛法，諸法、佛法無二無別。」

梵天言：「善男子！汝今了了見佛法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！汝今了了見佛法不？」

「梵天！佛法非色不可覩見，汝云何言了了見耶？一切諸法悉不可見，夫了了者即是佛法，無有二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！佛法非色不可覩見，汝云何言了了見耶？一切諸法悉不可見，夫了了者即是佛法，無有二相。」

梵天言：「善男子！如來何故說佛知見一切諸法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！如來何故說佛知見一切諸法？」

「梵天！如來佛法若有定相，可得說言了了知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！如來佛法若有定相，可得說言了了知見。」

「善男子！佛法無耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！佛法無耶？」

「梵天！法若無定，不可說有、不可說無。若不可說有無相者，云何得言了了知見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！法若無定，不可說有、不可說無。若不可說有無相者，云何得言了了知見？」

「善男子！如來云何說於佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來云何說於佛法？」

「梵天！如說虛空，虛空之性實無定相，佛法亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！如說虛空，虛空之性實無定相，佛法亦爾。」

「善男子！佛法如是不可思議，菩薩初發菩提心時，聞如是法不驚不怖不可思議，正覺之性亦不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！佛法如是不可思議，菩薩初發菩提心時，聞如是法不驚不怖不可思議，正覺之性亦不可思議。」

「梵天！佛所說者，乃能發是菩提之心，是故聞之不生怖畏。梵天！若有著者則生怖畏；若不著者不生怖畏；惜身命者則生怖畏，不惜身命無所怖畏；有障礙者則生怖畏，無障礙者無所怖畏；著我我所則生怖畏，斷我我所無所怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！佛所說者，乃能發是菩提之心，是故聞之不生怖畏。梵天！若有著者則生怖畏；若不著者不生怖畏；惜身命者則生怖畏，不惜身命無所怖畏；有障礙者則生怖畏，無障礙者無所怖畏；著我我所則生怖畏，斷我我所無所怖畏。」

「善男子！菩薩摩訶薩有何力故聞深佛法不生怖畏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩有何力故聞深佛法不生怖畏？」

「梵天！有八種力，聞深佛法不生怖畏。何等為八？一者、信力；二者、善友力；三者、多聞力；四者、善根力；五者、善思惟力；六者、破憍慢力；七者、大慈悲力；八者、如法住力。梵天！菩薩具足如是八力，聞說深法不生怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！有八種力，聞深佛法不生怖畏。何等為八？一者、信力；二者、善友力；三者、多聞力；四者、善根力；五者、善思惟力；六者、破憍慢力；七者、大慈悲力；八者、如法住力。梵天！菩薩具足如是八力，聞說深法不生怖畏。」

爾時，世尊讚海慧菩薩言：「善哉，善哉！善男子！善能宣說菩薩諸力。實如汝言，菩薩具足如是諸力，聞深佛法不生怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚海慧菩薩言：「善哉，善哉！善男子！善能宣說菩薩諸力。實如汝言，菩薩具足如是諸力，聞深佛法不生怖畏。

「善男子！一切言說名之為聲，菩提之性亦不可說亦不可見，不可說見名第一義，如來了了知見如是不可宣說，愍眾生故而為宣說。菩提非心亦非心數，何況聲字！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切言說名之為聲，菩提之性亦不可說亦不可見，不可說見名第一義，如來了了知見如是不可宣說，愍眾生故而為宣說。菩提非心亦非心數，何況聲字！

「善男子！如來憐愍諸眾生故覺甚深法，覺甚深法已，無知無覺無心心數，無聲無字不可宣說，為眾生故說有文字音聲次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來憐愍諸眾生故覺甚深法，覺甚深法已，無知無覺無心心數，無聲無字不可宣說，為眾生故說有文字音聲次第。

「善男子！譬如虛空非是色法，不可覩見非對非作。善男子！有人善畫畫空作像，若男、若女、若象、若馬，如是之人可思議不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如虛空非是色法，不可覩見非對非作。善男子！有人善畫畫空作像，若男、若女、若象、若馬，如是之人可思議不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「善男子！是猶可信；如來、世尊知不可說而能演說，是事甚難。雖復說此不可說法，然真實知性不可說。善男子！若聞是法不驚不怖，當知是人久於無量諸如來所種諸善根。善男子！如是經典不可思議，若有人能受持讀誦書寫解說，是人則能受持一切諸佛法藏，攝取一切眾生解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是猶可信；如來、世尊知不可說而能演說，是事甚難。雖復說此不可說法，然真實知性不可說。善男子！若聞是法不驚不怖，當知是人久於無量諸如來所種諸善根。善男子！如是經典不可思議，若有人能受持讀誦書寫解說，是人則能受持一切諸佛法藏，攝取一切眾生解脫。

「善男子！若有菩薩了了得見無量世界所有諸佛，見已即以上妙七寶滿是世界，持用奉獻諸佛世尊，是人福德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩了了得見無量世界所有諸佛，見已即以上妙七寶滿是世界，持用奉獻諸佛世尊，是人福德寧為多不？」

「甚多！世尊！如是功德難以喻說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多！世尊！如是功德難以喻說。」

「善男子！不如有人擁護正法為憐愍故，受持讀誦解說是經。何以故？法施之施勝於食施。夫食施者即是世施，法施之施是出世施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！不如有人擁護正法為憐愍故，受持讀誦解說是經。何以故？法施之施勝於食施。夫食施者即是世施，法施之施是出世施。

「善男子！若人能護佛正法者，即為四攝。何等為四？一、為佛攝；二、為天攝；三、為福攝；四、為智攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若人能護佛正法者，即為四攝。何等為四？一、為佛攝；二、為天攝；三、為福攝；四、為智攝。

「佛攝眾生，復有四事：一者、常得親近諸佛；二者、諸魔不得其便；三者、獲得無盡陀羅尼；四者、得住不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛攝眾生，復有四事：一者、常得親近諸佛；二者、諸魔不得其便；三者、獲得無盡陀羅尼；四者、得住不退轉地。

「天攝眾生，亦有四事：一者、說法之處諸天清淨；二者、說法之時眾樂受聽；三者、終不為他因緣所害；四者、不信者信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天攝眾生，亦有四事：一者、說法之處諸天清淨；二者、說法之時眾樂受聽；三者、終不為他因緣所害；四者、不信者信。

「福攝眾生亦有四事：一者、莊嚴於身，三十二相八十種好；二者、莊嚴於口，凡所演說眾生樂聞；三者、莊嚴佛土；四者、莊嚴種姓，所謂釋梵轉輪聖王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「福攝眾生亦有四事：一者、莊嚴於身，三十二相八十種好；二者、莊嚴於口，凡所演說眾生樂聞；三者、莊嚴佛土；四者、莊嚴種姓，所謂釋梵轉輪聖王。

「智攝眾生亦有四事：一者、知眾生根如意說法；二者、知眾生病苦隨病施藥；三者、得大神通遊諸佛土；四者、了了通達法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智攝眾生亦有四事：一者、知眾生根如意說法；二者、知眾生病苦隨病施藥；三者、得大神通遊諸佛土；四者、了了通達法界。

「善男子！若欲獲得如是功德，應當勤心護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若欲獲得如是功德，應當勤心護持正法。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「若能護法生憐愍， 受持是經及廣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能護法生憐愍， 受持是經及廣說，

我說千分中一分， 猶如大海取一渧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說千分中一分， 猶如大海取一渧。

知恩念恩念如來， 是人可信付法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知恩念恩念如來， 是人可信付法藏，

供養無量十方佛， 如是則能護佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量十方佛， 如是則能護佛法。

雖施無量國珍寶， 不如至心誦一偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖施無量國珍寶， 不如至心誦一偈，

法施最妙勝食施， 是故智者應護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施最妙勝食施， 是故智者應護法。

十方諸佛天龍神， 功德智慧所攝取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛天龍神， 功德智慧所攝取，

莊嚴修行諸相好， 是人皆由護正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴修行諸相好， 是人皆由護正法。

常遇諸佛善知識， 常聞無上真實道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常遇諸佛善知識， 常聞無上真實道，

速得無量陀羅尼， 是人皆由護正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得無量陀羅尼， 是人皆由護正法。

身口意戒得清淨， 具大神通遊諸國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意戒得清淨， 具大神通遊諸國，

不退菩提具六度， 是人皆由護正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退菩提具六度， 是人皆由護正法。

世界微塵可說盡， 護法功德不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界微塵可說盡， 護法功德不可量，

欲得不可宣說知， 應當堅心護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得不可宣說知， 應當堅心護正法。」

爾時，眾中有一菩薩，名功德寶光，即從坐起，頭面敬禮，長跪合掌，前白佛言：「世尊！如來於是大經典中，說言佛法不可宣說。若不可說，云何可護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩，名功德寶光，即從坐起，頭面敬禮，長跪合掌，前白佛言：「世尊！如來於是大經典中，說言佛法不可宣說。若不可說，云何可護？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如是，如是。如來正法實不可說，如來覺知不可說法，如是正法雖不可說而有字句，以字句故可得宣示。如是字句受持讀誦書寫解說，是名護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如是，如是。如來正法實不可說，如來覺知不可說法，如是正法雖不可說而有字句，以字句故可得宣示。如是字句受持讀誦書寫解說，是名護法。

「善男子！復有護法，見有受持、讀誦、書寫、解說之者，恭敬供養、親近禮拜、尊重讚歎，生於師想擁護，供給衣服、飲食、臥具、湯藥、房舍、燈燭，聞其所說稱讚善哉，護其種姓所住宅舍，亦復護其侍使之等，聞惡隱蔽聞善稱揚。善男子！若能擁護是持法者，是人即能護佛法僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有護法，見有受持、讀誦、書寫、解說之者，恭敬供養、親近禮拜、尊重讚歎，生於師想擁護，供給衣服、飲食、臥具、湯藥、房舍、燈燭，聞其所說稱讚善哉，護其種姓所住宅舍，亦復護其侍使之等，聞惡隱蔽聞善稱揚。善男子！若能擁護是持法者，是人即能護佛法僧。

「復次，善男子！若有能修空無相願，是人即是護持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有能修空無相願，是人即是護持正法。

「復次，善男子！見有誹謗方等經者不與同止，言語談論調伏其罪，是人即是護持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！見有誹謗方等經者不與同止，言語談論調伏其罪，是人即是護持正法。

「復次，善男子！若有人能修集悲心、無飲食想，憐愍眾生宣說正法，是名護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有人能修集悲心、無飲食想，憐愍眾生宣說正法，是名護法。

「復次，善男子！不惜身命受持讀誦書寫解說如是等經，是名護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！不惜身命受持讀誦書寫解說如是等經，是名護法。

「復次，善男子！若有聽法一字一句，往一由旬乃至七步入出息頃，是名護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有聽法一字一句，往一由旬乃至七步入出息頃，是名護法。

「善男子！過去無量阿僧祇劫，有佛號曰大知聲力如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名淨光，劫名高顯。其土純是青琉璃寶。諸菩薩眾一切成就無量勢力，具足神通智慧無礙，一切菩薩悉受天身至心聽法，無有出家在家差別。爾時，世尊為護法故，與諸大眾頒宣正法。彼時會中有一菩薩名曰法慧，白佛言：『世尊！何等是法而言擁護？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過去無量阿僧祇劫，有佛號曰大知聲力如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名淨光，劫名高顯。其土純是青琉璃寶。諸菩薩眾一切成就無量勢力，具足神通智慧無礙，一切菩薩悉受天身至心聽法，無有出家在家差別。爾時，世尊為護法故，與諸大眾頒宣正法。彼時會中有一菩薩名曰法慧，白佛言：『世尊！何等是法而言擁護？』

「佛言：『善男子！夫六入者樂求境界，若能遮止是名護法。善男子！眼識於色是名非法，若能遠離是名護法；乃至意識於法亦復如是。善男子！若見眼空，見已不觀於色、不著於識，是名為法。若能真實知如是法，是名護法；乃至若見意空，見已不觀於法、不著於識，是名為法。若能真實知如是法，是名護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善男子！夫六入者樂求境界，若能遮止是名護法。善男子！眼識於色是名非法，若能遠離是名護法；乃至意識於法亦復如是。善男子！若見眼空，見已不觀於色、不著於識，是名為法。若能真實知如是法，是名護法；乃至若見意空，見已不觀於法、不著於識，是名為法。若能真實知如是法，是名護法。

「『善男子！若法能生法，於是法中不求不取，心不貪著，是名護法。若有見法能生邪見，於是見中不求不取心不貪著，是名護法。若有無明不能淨心，於是垢中不求不取心不貪著，是名護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！若法能生法，於是法中不求不取，心不貪著，是名護法。若有見法能生邪見，於是見中不求不取心不貪著，是名護法。若有無明不能淨心，於是垢中不求不取心不貪著，是名護法。

「『善男子！若有一法，求取之後不能施人，此法非法亦非比尼。若能施者即是正法、即是比尼。若有無取無求無施，即是正法、即是比尼。夫取求者即是非道。若不施，即是非法、即非比尼；若能施者，即是正法、即是比尼。不取不求不施，即是不出不生不滅。若非出生滅，云何可施？不可施者乃名為法，乃名比尼。何以故？未生煩惱作障因緣故，是故無盡。無盡者無出，無出者名為法，名為比尼；於如是法不求不取，是名護法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！若有一法，求取之後不能施人，此法非法亦非比尼。若能施者即是正法、即是比尼。若有無取無求無施，即是正法、即是比尼。夫取求者即是非道。若不施，即是非法、即非比尼；若能施者，即是正法、即是比尼。不取不求不施，即是不出不生不滅。若非出生滅，云何可施？不可施者乃名為法，乃名比尼。何以故？未生煩惱作障因緣故，是故無盡。無盡者無出，無出者名為法，名為比尼；於如是法不求不取，是名護法。』

「善男子！爾時彼佛說是法時，三萬二千菩薩，得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時彼佛說是法時，三萬二千菩薩，得無生法忍。」

「海慧菩薩言：『世尊！如我解佛所說義者，法及非法是名為法。何以故？若有分別法非法者，是人不名護持正法，若作法相是名非法。世尊！若能了達見一切法是無法者，是名第一真實之義。世尊！若無法無非法即是無數，若無數者即是實性，實性者名為虛空。虛空之性無邊無節，法性亦爾，法性實性無有差別。何以故？無邊無節故。若有菩薩見如是等，即真實見。世尊！我不見一法，以不見故不見有增不見有減。世尊！我如是見，將不誹謗如來說耶？是實見不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海慧菩薩言：『世尊！如我解佛所說義者，法及非法是名為法。何以故？若有分別法非法者，是人不名護持正法，若作法相是名非法。世尊！若能了達見一切法是無法者，是名第一真實之義。世尊！若無法無非法即是無數，若無數者即是實性，實性者名為虛空。虛空之性無邊無節，法性亦爾，法性實性無有差別。何以故？無邊無節故。若有菩薩見如是等，即真實見。世尊！我不見一法，以不見故不見有增不見有減。世尊！我如是見，將不誹謗如來說耶？是實見不？』

「『善男子！如是見者不謗如來，是真實見。』說是法時，法慧菩薩及萬天人得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！如是見者不謗如來，是真實見。』說是法時，法慧菩薩及萬天人得無生忍。

「善男子！汝知爾時法慧菩薩豈異人乎？即我身是。是故我於無量世中，所求正法今以付汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝知爾時法慧菩薩豈異人乎？即我身是。是故我於無量世中，所求正法今以付汝。」

爾時，眾中有六萬億諸菩薩等，同共發聲白佛言：「世尊！我等當共擁護正法受持廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有六萬億諸菩薩等，同共發聲白佛言：「世尊！我等當共擁護正法受持廣說。」

佛言：「善男子！汝今云何如法而住護持正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝今云何如法而住護持正法？」

山王菩薩即作是言：「世尊！惜身命者不能護法，我不惜命如法而住，故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山王菩薩即作是言：「世尊！惜身命者不能護法，我不惜命如法而住，故能護法。」

功德山王菩薩言：「世尊！有貪利者不能護法，我無貪利故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德山王菩薩言：「世尊！有貪利者不能護法，我無貪利故能護法。」

寶幢菩薩言：「世尊！若見有法非法二相不能護法，我無二相故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶幢菩薩言：「世尊！若見有法非法二相不能護法，我無二相故能護法。」

福德藏菩薩言：「世尊！具煩惱者不能護法，我有智力已遠離之故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德藏菩薩言：「世尊！具煩惱者不能護法，我有智力已遠離之故能護法。」

持炬菩薩言：「世尊！不破闇者不能護法，我今破闇故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持炬菩薩言：「世尊！不破闇者不能護法，我今破闇故能護法。」

電光菩薩言：「世尊！若隨他心不能護法，我隨自意故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電光菩薩言：「世尊！若隨他心不能護法，我隨自意故能護法。」

遍藏菩薩言：「世尊！不調諸根不能護法，我今調伏故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍藏菩薩言：「世尊！不調諸根不能護法，我今調伏故能護法。」

淨光菩薩言：「世尊！若作種種諸法相者不能護法，我今於法無種種相故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨光菩薩言：「世尊！若作種種諸法相者不能護法，我今於法無種種相故能護法。」

增行菩薩言：「世尊！心狂亂者不能護法，我修三昧故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增行菩薩言：「世尊！心狂亂者不能護法，我修三昧故能護法。」

商主菩薩言：「世尊！不知道者不能護法，我今了知故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商主菩薩言：「世尊！不知道者不能護法，我今了知故能護法。」

善念菩薩言：「世尊！有疑心者不能護法，我已斷疑故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善念菩薩言：「世尊！有疑心者不能護法，我已斷疑故能護法。」

善見菩薩言：「世尊！不如法住不能護法，我如法住故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善見菩薩言：「世尊！不如法住不能護法，我如法住故能護法。」

慧光菩薩言：「世尊！愚癡之人不能護法，我今修智故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧光菩薩言：「世尊！愚癡之人不能護法，我今修智故能護法。」

平等菩薩言：「世尊！取怨親相不能護法，我今平等故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等菩薩言：「世尊！取怨親相不能護法，我今平等故能護法。」

法行菩薩言：「世尊！不知眾生諸根境界不能護法，我今知之故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法行菩薩言：「世尊！不知眾生諸根境界不能護法，我今知之故能護法。」

神通王菩薩言：「世尊！見我我所不能護法，我今不見故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通王菩薩言：「世尊！見我我所不能護法，我今不見故能護法。」

師子吼菩薩言：「世尊！不知佛性不能護法，我今知之故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼菩薩言：「世尊！不知佛性不能護法，我今知之故能護法。」

彌勒菩薩言：「世尊！若遠菩提不能護法，我今已近故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！若遠菩提不能護法，我今已近故能護法。」

功德聚菩薩言：「世尊！若無無量功德聚者不能護法，我今已有故能護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德聚菩薩言：「世尊！若無無量功德聚者不能護法，我今已有故能護法。」

文殊師利言：「世尊！如是等語悉是謬語。何以故？如來、世尊坐於道場菩提樹下不得一法，汝云何言我當護法？世尊！我於諸法不取不捨，為眾生故修集悲心不護不捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！如是等語悉是謬語。何以故？如來、世尊坐於道場菩提樹下不得一法，汝云何言我當護法？世尊！我於諸法不取不捨，為眾生故修集悲心不護不捨。」

爾時，佛讚文殊師利言：「善哉，善哉！善男子！如來昔坐菩提樹下實無所得，無所得故便從中起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚文殊師利言：「善哉，善哉！善男子！如來昔坐菩提樹下實無所得，無所得故便從中起。」

文殊師利言：「如來真實坐於道場菩提樹耶？何故而言從坐而起？世尊！如來若坐菩提樹下，如來、世尊則有二相：一者、如來；二者、菩提。如來、世尊已離二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如來真實坐於道場菩提樹耶？何故而言從坐而起？世尊！如來若坐菩提樹下，如來、世尊則有二相：一者、如來；二者、菩提。如來、世尊已離二相。」

佛言：「善男子！菩提、眾生、一切法性，等無差別一味一性，如來坐於菩提樹下見如是法，是故名為逮得菩提。我都不見離菩提外別有一法，見一切法皆悉平等，而是平等不入於數，是故平等名為無礙，以是因緣如來名為一切無礙。善男子！若能如是見如來者，是人即得如來解脫，得解脫已則能如是真實知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩提、眾生、一切法性，等無差別一味一性，如來坐於菩提樹下見如是法，是故名為逮得菩提。我都不見離菩提外別有一法，見一切法皆悉平等，而是平等不入於數，是故平等名為無礙，以是因緣如來名為一切無礙。善男子！若能如是見如來者，是人即得如來解脫，得解脫已則能如是真實知見。」

說是法時，海慧菩薩所將眷屬諸菩薩等，歡喜踊躍，各作是言：「我等今者得大利益，現見釋迦牟尼如來，及見文殊師利菩薩。世尊！隨是經典所住世界，當知其土得大利益。若有供養是經典者，及有受持讀誦書寫廣說其義，亦得利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，海慧菩薩所將眷屬諸菩薩等，歡喜踊躍，各作是言：「我等今者得大利益，現見釋迦牟尼如來，及見文殊師利菩薩。世尊！隨是經典所住世界，當知其土得大利益。若有供養是經典者，及有受持讀誦書寫廣說其義，亦得利益。」

爾時，世尊告諸菩薩言：「汝今知得何等利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸菩薩言：「汝今知得何等利益？」

諸菩薩言：「世尊！我等當以如是之義諮問文殊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「世尊！我等當以如是之義諮問文殊。」

諸菩薩言：「文殊師利！云何名為得大利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「文殊師利！云何名為得大利益？」

文殊師利言：「有十利益。何等為十？佛出於世、見已生信、既生信已聽受正法、聞正法已永壞疑心、壞疑心已得清淨命、得清淨命已不為利說法、彼聞法已發菩提心、既發心已堅固不退、心不退已如法而住、如法住已得無生忍。諸善男子！是名十利不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「有十利益。何等為十？佛出於世、見已生信、既生信已聽受正法、聞正法已永壞疑心、壞疑心已得清淨命、得清淨命已不為利說法、彼聞法已發菩提心、既發心已堅固不退、心不退已如法而住、如法住已得無生忍。諸善男子！是名十利不可思議。」

說是法時，三萬六千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。三千大千世界大地，六種震動，出金色光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，三萬六千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。三千大千世界大地，六種震動，出金色光。