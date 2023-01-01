大方等大集經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第八

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

海慧菩薩品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海慧菩薩品第五之一

爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，與諸大眾圍遶說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，與諸大眾圍遶說法。

是時，三千大千世界大水盈滿猶如大海，又如劫盡水災起時。然諸世界國邑、村落、城郭、舍宅、山林、樹木，上至色界無所嬈害悉皆如故，而諸大眾皆見是水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，三千大千世界大水盈滿猶如大海，又如劫盡水災起時。然諸世界國邑、村落、城郭、舍宅、山林、樹木，上至色界無所嬈害悉皆如故，而諸大眾皆見是水。

爾時，水中出生無量分陀利花，青琉璃莖、真金為葉，功德寶臺、帝釋寶鬚，周匝多有無量之花；縱廣十里在寶坊中，高一多羅樹。爾時，大眾各各自見在此花上，其花爾時出大光明，遍照十方無量世界。爾時，大眾心生歡喜：「我等今者必當得聞殊勝妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，水中出生無量分陀利花，青琉璃莖、真金為葉，功德寶臺、帝釋寶鬚，周匝多有無量之花；縱廣十里在寶坊中，高一多羅樹。爾時，大眾各各自見在此花上，其花爾時出大光明，遍照十方無量世界。爾時，大眾心生歡喜：「我等今者必當得聞殊勝妙法。」

爾時，彌勒菩薩即從坐起，前禮佛足右遶三匝，於蓮華上長跪合掌，白佛言：「世尊！何因緣故，如是三千大千世界滿中大水猶如大海？又如劫盡水災起時，復出無量分陀利花，大光如是遍照十方無量世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩即從坐起，前禮佛足右遶三匝，於蓮華上長跪合掌，白佛言：「世尊！何因緣故，如是三千大千世界滿中大水猶如大海？又如劫盡水災起時，復出無量分陀利花，大光如是遍照十方無量世界？」

佛言：「彌勒！下方過於三千大千世界微塵等國，有一世界名寶莊嚴。其土有佛，號海智神通如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼有菩薩名曰海慧，欲來至此大寶坊中，與無數菩薩俱共已斷一切數想，欲來聽是大集經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！下方過於三千大千世界微塵等國，有一世界名寶莊嚴。其土有佛，號海智神通如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼有菩薩名曰海慧，欲來至此大寶坊中，與無數菩薩俱共已斷一切數想，欲來聽是大集經典。」

時，舍利弗白佛言：「世尊！彼佛世界去此甚遠，海慧在彼，頗得聞此佛所說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗白佛言：「世尊！彼佛世界去此甚遠，海慧在彼，頗得聞此佛所說不？」

佛言：「舍利弗！如汝今於我前所聞，彼亦如是。如汝今日及諸大眾覩見於我，海慧菩薩見我亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！如汝今於我前所聞，彼亦如是。如汝今日及諸大眾覩見於我，海慧菩薩見我亦爾。」

「世尊！菩薩摩訶薩所有神通不可思議，住於極遠無量世界，而有如是無礙天眼、無障耳通。世尊！誰有聞是不思議事，而當不發阿耨多羅三藐三菩提心？唯除下劣不肖人耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有神通不可思議，住於極遠無量世界，而有如是無礙天眼、無障耳通。世尊！誰有聞是不思議事，而當不發阿耨多羅三藐三菩提心？唯除下劣不肖人耳！」

爾時，海慧菩薩具足無量神通之力，於一念中在彼國滅，忽然現此大寶坊中。即入三昧，令此大眾悉得遙見彼佛世界所有人民、城邑、聚落、屋舍、殿堂、山林、樹木、飛鳥、走獸，及見彼佛與諸大眾圍遶說法。現是事已，即從三昧安詳而起，前禮佛足右遶三匝，以其世界所有香花種種伎樂，供養於佛，作如是言：「下方世界海智神通如來，致問無量。如來身命及以大眾悉安隱不？」卻坐一面寶蓮花上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩具足無量神通之力，於一念中在彼國滅，忽然現此大寶坊中。即入三昧，令此大眾悉得遙見彼佛世界所有人民、城邑、聚落、屋舍、殿堂、山林、樹木、飛鳥、走獸，及見彼佛與諸大眾圍遶說法。現是事已，即從三昧安詳而起，前禮佛足右遶三匝，以其世界所有香花種種伎樂，供養於佛，作如是言：「下方世界海智神通如來，致問無量。如來身命及以大眾悉安隱不？」卻坐一面寶蓮花上。

時有梵王名曰修悲，作是思惟：「何因緣故有是大水，滿此三千大千世界而非水災？我今當往問於世尊。」即與六萬八千梵俱詣如來所，頭面敬禮右遶三匝，長跪合掌白佛言：「世尊！何因緣故，此中三千大千世界七寶蓮花莊嚴遍滿，無量菩薩各各次第坐寶花上，三千世界大水盈滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有梵王名曰修悲，作是思惟：「何因緣故有是大水，滿此三千大千世界而非水災？我今當往問於世尊。」即與六萬八千梵俱詣如來所，頭面敬禮右遶三匝，長跪合掌白佛言：「世尊！何因緣故，此中三千大千世界七寶蓮花莊嚴遍滿，無量菩薩各各次第坐寶花上，三千世界大水盈滿？」

佛言梵天：「善男子！此是海慧菩薩摩訶薩神通之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言梵天：「善男子！此是海慧菩薩摩訶薩神通之力。」

梵天言：「世尊！如來所說大集妙典猶未訖耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！如來所說大集妙典猶未訖耶？」

佛言：「梵天！如來所有樂說無礙不可窮盡。梵天！佛與無量菩薩大眾，觀察法界講論法界，法樂微妙亦不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如來所有樂說無礙不可窮盡。梵天！佛與無量菩薩大眾，觀察法界講論法界，法樂微妙亦不可盡。」

梵天言：「世尊！如來所言海慧菩薩其誰是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！如來所言海慧菩薩其誰是耶？」

佛言：「梵天！汝今不見坐寶蓮花，其花縱廣滿十由旬，為諸菩薩之所恭敬讚歎者乎？其身色像光明煒燁，唯除如來餘無及者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！汝今不見坐寶蓮花，其花縱廣滿十由旬，為諸菩薩之所恭敬讚歎者乎？其身色像光明煒燁，唯除如來餘無及者。」

爾時，梵天見已即生恭敬之心，頭面禮拜，作如是言：「若有得見如是正士得大利益，我今遇之亦復如是。世尊！如是正法當久近住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵天見已即生恭敬之心，頭面禮拜，作如是言：「若有得見如是正士得大利益，我今遇之亦復如是。世尊！如是正法當久近住。」

佛言：「善男子！如是正法如如來壽，我涅槃後是諸菩薩亦護是法。何以故？此經即是過去、未來、現在佛印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是正法如如來壽，我涅槃後是諸菩薩亦護是法。何以故？此經即是過去、未來、現在佛印。」

爾時，海慧菩薩踊在空中高七多羅樹，示現己身智慧之力，為令大眾生信心故、莊嚴此經故，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩踊在空中高七多羅樹，示現己身智慧之力，為令大眾生信心故、莊嚴此經故，而說偈言：

「下方有土過塵數， 有佛海智神通尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下方有土過塵數， 有佛海智神通尊，

常為眾生演說法， 我聞能受為人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為眾生演說法， 我聞能受為人說。

我今來此大眾中， 供養恭敬十力尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今來此大眾中， 供養恭敬十力尊，

所來眷屬諸菩薩， 為破法中細疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所來眷屬諸菩薩， 為破法中細疑心。

我今敬禮最無勝， 如法而作上供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今敬禮最無勝， 如法而作上供養，

為欲莊嚴上菩提， 教化眾生無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲莊嚴上菩提， 教化眾生無上道。

若觀諸色無有相， 亦能斷離三種受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若觀諸色無有相， 亦能斷離三種受；

若無相貌及種性， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無相貌及種性， 是人能禮無上尊。

若不貪著我我所， 亦復修集於中道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不貪著我我所， 亦復修集於中道，

觀一切法如虛空， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一切法如虛空， 是人能禮無上尊。

若不貪著諸境界， 亦能寂靜於內入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不貪著諸境界， 亦能寂靜於內入，

於諸法界不生著， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法界不生著， 是人能禮無上尊。

若見如來真法身， 能竪無上大法幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見如來真法身， 能竪無上大法幢，

見一切法如幻相， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見一切法如幻相， 是人能禮無上尊。

若見無施無受者， 無作無受亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見無施無受者， 無作無受亦如是；

若無正見及邪見， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無正見及邪見， 是人能禮無上尊。

亦不定在菩提中， 又不決定在生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不定在菩提中， 又不決定在生死，

遠離一切諸煩惱， 是人能禮於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸煩惱， 是人能禮於如來。

若有至心修善法， 淨身口意三業等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有至心修善法， 淨身口意三業等，

亦能調伏於諸根， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能調伏於諸根， 是人能禮無上尊。

若忍諸法無有我， 不成菩提捨眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若忍諸法無有我， 不成菩提捨眾生，

為菩提故持淨戒， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為菩提故持淨戒， 是人能禮無上尊。

若觀諸法猶如焰， 眾生平等如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若觀諸法猶如焰， 眾生平等如虛空，

淨心不作諸心想， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心不作諸心想， 是人能禮無上尊。

為諸眾生受大苦， 為菩提故修忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生受大苦， 為菩提故修忍辱，

觀一切法如水月， 是人能禮於正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一切法如水月， 是人能禮於正覺。

觀無眾生命士夫， 亦為眾生修菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無眾生命士夫， 亦為眾生修菩提，

觀法念念滅盡相， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀法念念滅盡相， 是人能禮無上尊。

受地獄苦心不退， 勤加精進修集道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受地獄苦心不退， 勤加精進修集道，

聞諸法空心不怖， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞諸法空心不怖， 是人能禮無上尊。

一切境界無罣礙， 猶如空中動手者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切境界無罣礙， 猶如空中動手者，

亦觀三世相平等， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦觀三世相平等， 是人能禮無上尊。

若魔不能知其心， 是人能得大神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若魔不能知其心， 是人能得大神通，

若說法字義無盡， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說法字義無盡， 是人能禮無上尊。

若能遍聞諸佛音， 聞已受持廣宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能遍聞諸佛音， 聞已受持廣宣說，

不見三寶差別相， 是人能禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見三寶差別相， 是人能禮無上尊。

如來具六波羅蜜， 無有去來如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來具六波羅蜜， 無有去來如虛空，

了了知諸眾生界， 是故我禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了了知諸眾生界， 是故我禮無上尊。

如來成就大功德， 終不生於似我慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來成就大功德， 終不生於似我慢，

我今敬禮佛色像， 是身世間不能作； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今敬禮佛色像， 是身世間不能作；

佛光勝於一切光， 其意殊妙亦最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光勝於一切光， 其意殊妙亦最上，

一切眾生不見頂， 是故我禮一切勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生不見頂， 是故我禮一切勝。

如來知諸眾生解， 隨解而為演說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來知諸眾生解， 隨解而為演說法，

能知煩惱之對治， 是故我禮於世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知煩惱之對治， 是故我禮於世尊。」

爾時，海慧菩薩偈讚佛已從空而下，白佛言：「世尊！我今於此欲少諮問，唯願如來哀愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩偈讚佛已從空而下，白佛言：「世尊！我今於此欲少諮問，唯願如來哀愍聽許。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！隨意致問，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！隨意致問，吾當為汝分別解說。」

海慧菩薩言：「世尊！我先聞有淨印三昧，若有菩薩住是三昧，即得阿耨多羅三藐三菩提。唯願如來說是三昧，令諸菩薩普皆得聞，聞已皆當莊嚴修行，為阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海慧菩薩言：「世尊！我先聞有淨印三昧，若有菩薩住是三昧，即得阿耨多羅三藐三菩提。唯願如來說是三昧，令諸菩薩普皆得聞，聞已皆當莊嚴修行，為阿耨多羅三藐三菩提故。」

佛言：「善男子！至心諦聽，吾今當說。善男子！如淨寶珠，匠者琢磨，價直無量人所珍重。善男子！菩薩初發菩提心已，修集善法多聞思惟，觀察法界淨於初心，初心既淨咸為諸佛菩薩敬念，即便獲得淨印三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！至心諦聽，吾今當說。善男子！如淨寶珠，匠者琢磨，價直無量人所珍重。善男子！菩薩初發菩提心已，修集善法多聞思惟，觀察法界淨於初心，初心既淨咸為諸佛菩薩敬念，即便獲得淨印三昧。

「善男子！淨寶珠者離九種寶。何等為九？一者、金性；二者、銀性；三者、琉璃性；四者、頗梨性；五者、馬瑙性；六者、蓮花性；七者、車𤦲性；八者、功德寶性；九者、珊瑚性，是名為九。離是九性名淨寶珠，其價無量，轉輪聖王之所受用，是珠光明餘光不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！淨寶珠者離九種寶。何等為九？一者、金性；二者、銀性；三者、琉璃性；四者、頗梨性；五者、馬瑙性；六者、蓮花性；七者、車𤦲性；八者、功德寶性；九者、珊瑚性，是名為九。離是九性名淨寶珠，其價無量，轉輪聖王之所受用，是珠光明餘光不及。

「善男子！菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，離九種性得淨印三昧。何等為九？一者、凡夫性；二者、信行性；三者、法行性；四者、八忍性；五者、須陀洹性；六者、斯陀含性；七者、阿那含性；八者、阿羅漢性；九者、辟支佛性。離是九性入佛種性得淨印三昧，以其淨故勝於一切聲聞緣覺，施於一切眾生光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，離九種性得淨印三昧。何等為九？一者、凡夫性；二者、信行性；三者、法行性；四者、八忍性；五者、須陀洹性；六者、斯陀含性；七者、阿那含性；八者、阿羅漢性；九者、辟支佛性。離是九性入佛種性得淨印三昧，以其淨故勝於一切聲聞緣覺，施於一切眾生光明。

「善男子！淨寶珠者耐磨穿押，是故此珠名無瑕玼。善男子！淨印三昧亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！淨寶珠者耐磨穿押，是故此珠名無瑕玼。善男子！淨印三昧亦復如是。

「善男子！云何淨印三昧？修集三戒、具十善法，修行慈悲憐愍眾生，見他事業親往營理，愛念一切修捨意淨常念眾生，以四攝法攝取一切，專念六念調伏諸根，少欲知足不斷聖種，息諸鬪訟壞於憍慢，恭敬供養諸師和上耆舊長宿，不輕於他，求法護法、遠離惡法，於佛法僧信心無壞。心常緣念一切善法，不讚己身常稱他德，知恩報恩，淨諸威儀，具於忍辱，求舍摩他，修陀羅尼，心等如風地水火空，常樂出家修集寂靜，持戒精進，親近善友淨於諸根。眼耳鼻舌身心無礙，觀於不淨為壞貪結，修集慈心為破怨親，觀十二緣為壞無明，遠離一切障礙之法，施法無悋具足成就六波羅蜜。不求餘乘，內外清淨觀生死過，於菩提道心不悔退，教化眾生於大乘中。善男子！菩薩具足如是等法，淨不淨意，發阿耨多羅三藐三菩提心，是名寶珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何淨印三昧？修集三戒、具十善法，修行慈悲憐愍眾生，見他事業親往營理，愛念一切修捨意淨常念眾生，以四攝法攝取一切，專念六念調伏諸根，少欲知足不斷聖種，息諸鬪訟壞於憍慢，恭敬供養諸師和上耆舊長宿，不輕於他，求法護法、遠離惡法，於佛法僧信心無壞。心常緣念一切善法，不讚己身常稱他德，知恩報恩，淨諸威儀，具於忍辱，求舍摩他，修陀羅尼，心等如風地水火空，常樂出家修集寂靜，持戒精進，親近善友淨於諸根。眼耳鼻舌身心無礙，觀於不淨為壞貪結，修集慈心為破怨親，觀十二緣為壞無明，遠離一切障礙之法，施法無悋具足成就六波羅蜜。不求餘乘，內外清淨觀生死過，於菩提道心不悔退，教化眾生於大乘中。善男子！菩薩具足如是等法，淨不淨意，發阿耨多羅三藐三菩提心，是名寶珠。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「若有修集大慈心， 具足成滿十善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有修集大慈心， 具足成滿十善法，

是人定見彌勒佛， 故菩提心難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人定見彌勒佛， 故菩提心難思議。

修集大悲為眾生， 亦常教化於大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集大悲為眾生， 亦常教化於大乘，

為除煩惱修捨心， 故菩提心難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除煩惱修捨心， 故菩提心難思議。

具足修集念智慧， 及能調伏於自心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足修集念智慧， 及能調伏於自心，

能修知足及少欲， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修知足及少欲， 是故菩提心最勝。

遠離一切諸惡法， 其心柔軟於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸惡法， 其心柔軟於眾生，

增長一切諸善法， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長一切諸善法， 是故菩提心最勝。

恭敬供養師和上， 紹繼增長聖種性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養師和上， 紹繼增長聖種性，

遠離一切諸憍慢， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸憍慢， 是故菩提心最勝。

其心質直不欺誑， 常樂寂靜化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心質直不欺誑， 常樂寂靜化眾生，

除去憍慢不輕他， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去憍慢不輕他， 是故菩提心最勝。

護持正法能聽說， 化諸眾生離煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持正法能聽說， 化諸眾生離煩惱，

至心專念無上乘， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心專念無上乘， 是故菩提心最勝。

供養三寶信四諦， 遠離諸惡修善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養三寶信四諦， 遠離諸惡修善法，

不瞋不恚於眾生， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不瞋不恚於眾生， 是故菩提心最勝。

客煩惱起生慚愧， 即向十方佛懺悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客煩惱起生慚愧， 即向十方佛懺悔，

修集善法調諸根， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集善法調諸根， 是故菩提心最勝。

淨身口意知業果， 知恩念恩知酬報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨身口意知業果， 知恩念恩知酬報，

信十二緣淨威儀， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信十二緣淨威儀， 是故菩提心最勝。

具舍摩陀修智慧， 具足持戒樂菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具舍摩陀修智慧， 具足持戒樂菩提，

受大苦惱心不動， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受大苦惱心不動， 是故菩提心最勝。

其心平等如四大， 視諸眾生如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心平等如四大， 視諸眾生如虛空，

常樂出家修菩提， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂出家修菩提， 是故菩提心最勝。

貪樂寂靜淨身心， 修行法行觀四諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪樂寂靜淨身心， 修行法行觀四諦，

實語法語真義語， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實語法語真義語， 是故菩提心最勝。

有所說法而安住， 勤修精進壞魔業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有所說法而安住， 勤修精進壞魔業，

於所修法無懈怠， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於所修法無懈怠， 是故菩提心最勝。

親近善友佛菩提， 能度眾生生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善友佛菩提， 能度眾生生死海，

能淨一切六境界， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨一切六境界， 是故菩提心最勝。

遠離障礙除五蓋， 諸根清淨無憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離障礙除五蓋， 諸根清淨無憍慢，

貪欲瞋恚癡對治， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚癡對治， 是故菩提心最勝。

觀善思惟具念心， 修助菩提得神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀善思惟具念心， 修助菩提得神通，

不畏生死樂涅槃， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不畏生死樂涅槃， 是故菩提心最勝。

凡所說法不為食， 於諸法中心無悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所說法不為食， 於諸法中心無悋，

修行善法不求報， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行善法不求報， 是故菩提心最勝。

不以餘乘攝眾生， 所說眾樂而受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以餘乘攝眾生， 所說眾樂而受持，

其心無量無有邊， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無量無有邊， 是故菩提心最勝。

內外清淨無過咎， 不畏生死修菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外清淨無過咎， 不畏生死修菩提，

修菩提時心不悔， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修菩提時心不悔， 是故菩提心最勝。

知眾生界淨國土， 莊嚴菩提不自為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生界淨國土， 莊嚴菩提不自為，

迷惑眾生示正道， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑眾生示正道， 是故菩提心最勝。

善知法界真實性， 無分別智不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知法界真實性， 無分別智不可說，

能破眾生怖畏想， 是故菩提心最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破眾生怖畏想， 是故菩提心最勝。

若能具足如是法， 是能淨發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能具足如是法， 是能淨發菩提心，

不為世法之所污， 煩惱魔業亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為世法之所污， 煩惱魔業亦復然；

若有能發菩提心， 是則能勝一切乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能發菩提心， 是則能勝一切乘，

能淨一切眾生心， 亦能演說無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨一切眾生心， 亦能演說無上道。

「善男子！云何名為菩提之心押而不壞？押者名為大悲，緣於一切眾生，紹三寶種不令斷絕，為佛法故莊嚴善根，三十二相、八十種好，嚴淨世界，為護正法不惜身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名為菩提之心押而不壞？押者名為大悲，緣於一切眾生，紹三寶種不令斷絕，為佛法故莊嚴善根，三十二相、八十種好，嚴淨世界，為護正法不惜身命。

「善男子！若為諸惡眾生打觸惱亂嬈害，悉當忍之，亦應不捨一切眾生，心不生悔不愁不惱，為調眾生勤加精進。若遇罵辱瞋恚打擲，默然受之終不加報，應作是念：『夫大乘者與世共諍。』何以故？一切眾生順生死流，大乘之法逆生死流；一切眾生各各諍訟，大乘之法破壞鬪諍；一切眾生瞋恚熾盛，大乘之法除滅瞋心；一切眾生各各虛誑，大乘之法質直無虛。十方世界若有眾生，以諸刀杖隨逐菩薩，而作是言：『誰有發此菩提心者，我當段段支解其身如胡麻許。』菩薩聞此終不退轉菩提之心，亦不放捨慈悲喜捨、惠施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。何以故？菩薩思惟：『我於無量無邊世中，受大地獄、畜生、餓鬼、人、天等身，受行惡法，不能自利及利他人。若我或於無量世中，為彼惡人刀杖隨逐節節支解，我終不捨於菩提心及諸眾生。何以故？若我不能忍受如是世中苦者，何能堪忍地獄諸苦？行善法時，多有惡法來作障礙，我若不忍，云何能作種種善法？一切眾生施我惡事，我要當以善法施之；眾生施我刀杖罵辱，我以無上大忍施之。』菩薩摩訶薩若能如是思惟觀者，當知不久得阿耨多羅三藐三菩提，如是觀已能忍三押，謂身口意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若為諸惡眾生打觸惱亂嬈害，悉當忍之，亦應不捨一切眾生，心不生悔不愁不惱，為調眾生勤加精進。若遇罵辱瞋恚打擲，默然受之終不加報，應作是念：『夫大乘者與世共諍。』何以故？一切眾生順生死流，大乘之法逆生死流；一切眾生各各諍訟，大乘之法破壞鬪諍；一切眾生瞋恚熾盛，大乘之法除滅瞋心；一切眾生各各虛誑，大乘之法質直無虛。十方世界若有眾生，以諸刀杖隨逐菩薩，而作是言：『誰有發此菩提心者，我當段段支解其身如胡麻許。』菩薩聞此終不退轉菩提之心，亦不放捨慈悲喜捨、惠施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。何以故？菩薩思惟：『我於無量無邊世中，受大地獄、畜生、餓鬼、人、天等身，受行惡法，不能自利及利他人。若我或於無量世中，為彼惡人刀杖隨逐節節支解，我終不捨於菩提心及諸眾生。何以故？若我不能忍受如是世中苦者，何能堪忍地獄諸苦？行善法時，多有惡法來作障礙，我若不忍，云何能作種種善法？一切眾生施我惡事，我要當以善法施之；眾生施我刀杖罵辱，我以無上大忍施之。』菩薩摩訶薩若能如是思惟觀者，當知不久得阿耨多羅三藐三菩提，如是觀已能忍三押，謂身口意。

「云何押身？若菩薩身被支解時，爾時依法將順惡人，具足六波羅蜜。云何菩薩身被支解而得具足六波羅蜜？菩薩若被支解身體不惜身命，爾時具足檀波羅蜜；於彼惡人修集慈心，爾時具足尸波羅蜜；不瞋不罵不以惡事還往加之，爾時具足忍波羅蜜；為諸眾生勤行精進，終不捨離菩提之心，爾時具足精進波羅蜜；若他瞋打其心不動，不失正念其意清淨；爾時具足禪波羅蜜；觀身無常苦空無我，猶如草木瓦石等類，爾時具足般若波羅蜜。具足如是六波羅蜜已，押而不壞，是名押身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何押身？若菩薩身被支解時，爾時依法將順惡人，具足六波羅蜜。云何菩薩身被支解而得具足六波羅蜜？菩薩若被支解身體不惜身命，爾時具足檀波羅蜜；於彼惡人修集慈心，爾時具足尸波羅蜜；不瞋不罵不以惡事還往加之，爾時具足忍波羅蜜；為諸眾生勤行精進，終不捨離菩提之心，爾時具足精進波羅蜜；若他瞋打其心不動，不失正念其意清淨；爾時具足禪波羅蜜；觀身無常苦空無我，猶如草木瓦石等類，爾時具足般若波羅蜜。具足如是六波羅蜜已，押而不壞，是名押身。

「云何押口？忍於一切惡言罵辱若實不實，但責己身煩惱諸結，終不怨他，為諸眾生修集慈悲。菩薩摩訶薩修集如是忍惡罵時，即得具足六波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，即作是念：『是人往世慳貪因緣，親近惡友得是惡心，我破慳貪修集惠施親近善友，是故我能捨是瞋恚。』爾時具足檀波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，作是念言：『是人破戒不信業果，是故罵我，我受持戒信於業報，是故修忍念於菩提，護持正法將順眾生。』爾時具足尸波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，作是思惟：『是人懈怠不修善法，是故罵我，我勤精進修集善法捨離瞋心，於善法所心無厭足，我今要當設大方便，先令是人坐菩提樹，然後我當取菩提果。』爾時具足精進波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，復作是念：『是人失念狂亂放逸煩惱所污，我今破壞一切煩惱，為如是等諸惡眾生發菩提心。若諸眾生悉清淨者，我復何緣發菩提心？是故專心緣念菩提心不怱務。』爾時具足禪波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，復作是念：『是人著我我所眾生壽命士夫，我依法界，法界之中誰罵誰受，我亦不見一法是罵及以罵者。』爾時具足般若波羅蜜。若能至心受持修行五波羅蜜，爾時具足忍波羅蜜，是名押口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何押口？忍於一切惡言罵辱若實不實，但責己身煩惱諸結，終不怨他，為諸眾生修集慈悲。菩薩摩訶薩修集如是忍惡罵時，即得具足六波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，即作是念：『是人往世慳貪因緣，親近惡友得是惡心，我破慳貪修集惠施親近善友，是故我能捨是瞋恚。』爾時具足檀波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，作是念言：『是人破戒不信業果，是故罵我，我受持戒信於業報，是故修忍念於菩提，護持正法將順眾生。』爾時具足尸波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，作是思惟：『是人懈怠不修善法，是故罵我，我勤精進修集善法捨離瞋心，於善法所心無厭足，我今要當設大方便，先令是人坐菩提樹，然後我當取菩提果。』爾時具足精進波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，復作是念：『是人失念狂亂放逸煩惱所污，我今破壞一切煩惱，為如是等諸惡眾生發菩提心。若諸眾生悉清淨者，我復何緣發菩提心？是故專心緣念菩提心不怱務。』爾時具足禪波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時，復作是念：『是人著我我所眾生壽命士夫，我依法界，法界之中誰罵誰受，我亦不見一法是罵及以罵者。』爾時具足般若波羅蜜。若能至心受持修行五波羅蜜，爾時具足忍波羅蜜，是名押口。

「云何押心？不畏魔眾退菩提心，不畏一切眾邪異見退菩提心，不畏地獄、餓鬼、畜生種種諸苦退菩提心。若見佛像來作是言：『汝亦不能發菩提心，菩提之道甚為難得，不如早修聲聞乘法，速證涅槃受大安樂。』菩薩爾時聞是語已，即自思惟菩提之道難之與易：『我終不退，定當得到菩提樹下坐金剛床。我昔己請一切眾生，許當以法而惠施之。我今未與，云何欺誑？我當隨順一切佛心。』堪忍如是押心之事，不誑諸佛人天大眾及以已身，是名押心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何押心？不畏魔眾退菩提心，不畏一切眾邪異見退菩提心，不畏地獄、餓鬼、畜生種種諸苦退菩提心。若見佛像來作是言：『汝亦不能發菩提心，菩提之道甚為難得，不如早修聲聞乘法，速證涅槃受大安樂。』菩薩爾時聞是語已，即自思惟菩提之道難之與易：『我終不退，定當得到菩提樹下坐金剛床。我昔己請一切眾生，許當以法而惠施之。我今未與，云何欺誑？我當隨順一切佛心。』堪忍如是押心之事，不誑諸佛人天大眾及以已身，是名押心。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「向菩提道心不壞， 大慈大悲亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「向菩提道心不壞， 大慈大悲亦復然，

又不斷絕三寶種， 無量莊嚴為菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不斷絕三寶種， 無量莊嚴為菩提。

為佛十力四無畏， 三十二相八十好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛十力四無畏， 三十二相八十好，

無量世中捨財施， 亦受種種大苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世中捨財施， 亦受種種大苦惱，

為得三寶諸功德， 受持正法而廣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得三寶諸功德， 受持正法而廣說，

為度眾生生死海， 是故堪受種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度眾生生死海， 是故堪受種種苦。

十方世界惡眾生， 執持刀杖逼我身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界惡眾生， 執持刀杖逼我身，

心終不動失菩提， 憐愍一切眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心終不動失菩提， 憐愍一切眾生故，

無量劫中受苦惱， 不能自利及利他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫中受苦惱， 不能自利及利他，

今我此忍大利益， 亦能得佛無量德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我此忍大利益， 亦能得佛無量德。

為佛功德碎其身， 猶如胡麻心不悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛功德碎其身， 猶如胡麻心不悔，

心亦不退無上道， 多受諸苦為菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心亦不退無上道， 多受諸苦為菩提。

行住坐臥念菩提， 其心寂靜離煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住坐臥念菩提， 其心寂靜離煩惱；

若欲起瞋於眾生， 先當怨己及煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲起瞋於眾生， 先當怨己及煩惱。

三惡道中受諸苦， 為諸眾生得佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡道中受諸苦， 為諸眾生得佛道，

不求人天上快樂， 甘樂為眾受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求人天上快樂， 甘樂為眾受諸苦。

若於人中所受苦， 不及地獄百千一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於人中所受苦， 不及地獄百千一，

雖受三惡無量苦， 亦不退失菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖受三惡無量苦， 亦不退失菩提心。

觀身無常及無我， 四大之性如四蛇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身無常及無我， 四大之性如四蛇，

至心放捨如是身， 能得智慧無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心放捨如是身， 能得智慧無上道。

流轉諸有受諸苦， 以不能觀身真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉諸有受諸苦， 以不能觀身真實，

菩薩能觀身真實， 是故永離諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能觀身真實， 是故永離諸苦惱。

行惡之時無妨礙， 修行善法多留難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行惡之時無妨礙， 修行善法多留難，

諸佛世尊為證知， 是故我受種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊為證知， 是故我受種種苦。

我今能忍如是等， 身口意業無量苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今能忍如是等， 身口意業無量苦，

以是因緣菩提心， 堅牢畢竟不可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣菩提心， 堅牢畢竟不可動。

捨身具六波羅蜜， 於身無貪具足檀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身具六波羅蜜， 於身無貪具足檀；

於彼惡人生慈心， 是故具足於尸羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼惡人生慈心， 是故具足於尸羅；

割身能忍不生瞋， 以是因緣具羼提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 割身能忍不生瞋， 以是因緣具羼提；

受苦時心不動轉， 是故具足毘梨耶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受苦時心不動轉， 是故具足毘梨耶；

不失念心樂寂靜， 是故具足於禪那； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失念心樂寂靜， 是故具足於禪那；

觀身無我無我所， 爾時具足於般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身無我無我所， 爾時具足於般若。

若我能作是莊嚴， 不久定得無上道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我能作是莊嚴， 不久定得無上道；

若我不忍惡口業， 云何能壞眾煩惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我不忍惡口業， 云何能壞眾煩惱？

若我調伏身口意， 則能忍受眾苦逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我調伏身口意， 則能忍受眾苦逼，

能壞一切諸魔眾， 雖有眾邪我不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞一切諸魔眾， 雖有眾邪我不動。

若欲具足波羅蜜， 如來十力四無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲具足波羅蜜， 如來十力四無畏，

獲得無上無價寶， 當學調伏身口意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得無上無價寶， 當學調伏身口意。

「善男子！云何名為穿菩提心？菩薩既發菩提心已，終不生於相似我慢，不著菩提心、不貪菩提心、不愛菩提心、不觀菩提心，如是則能令心寂靜，觀深法界觀諸佛法。深法界者，謂十二因緣遠離二邊，一切諸法性自無我，觀於我性一切法性空無有主，住空三昧無相無願。知諸行法無所造作，觀色如沫、受如水泡、想如熱焰、行如芭蕉、識則如幻，觀界無作無有動搖，入如聾盲，心無暫住，憍慢之結都無生處。諸法無二無有分別，一味一乘一道一源。觀一切聲無有聲相，一切音聲次第不合，一切諸法不可宣說。了知苦相、集無我所、於滅無增、知道畢竟，無障礙故。觀身念處、知去來受、念心出滅、知於法界。觀界非界，故修正勤；欲得自在，故修如意。離諸煩惱，名為信根；樂於寂靜，名精進根；非有念故，名為念根；非思惟故，名為定根；遠離一切，名為慧根；不隨他故，名為信力；無障礙故，名精進力；不退轉故，名為念力；心得自在，名為定力；不觀善惡，名為慧力；不放逸故，名念覺分；入諸法故名，擇法覺分；如法行故，名進覺分；遠離惡故，名喜覺分；身心寂靜，名除覺分；知實三昧，名定覺分；不觀於二，名捨覺分；遠離諸見，名為正見；離諸覺觀，名正思惟；知諸聲性，名為正語；於身口意不生貪著，名為正業；離嫉妬心，名為正命；不增不減，名正精進；於善不善不生貪著，是名正念；觀諸心界，是名正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名為穿菩提心？菩薩既發菩提心已，終不生於相似我慢，不著菩提心、不貪菩提心、不愛菩提心、不觀菩提心，如是則能令心寂靜，觀深法界觀諸佛法。深法界者，謂十二因緣遠離二邊，一切諸法性自無我，觀於我性一切法性空無有主，住空三昧無相無願。知諸行法無所造作，觀色如沫、受如水泡、想如熱焰、行如芭蕉、識則如幻，觀界無作無有動搖，入如聾盲，心無暫住，憍慢之結都無生處。諸法無二無有分別，一味一乘一道一源。觀一切聲無有聲相，一切音聲次第不合，一切諸法不可宣說。了知苦相、集無我所、於滅無增、知道畢竟，無障礙故。觀身念處、知去來受、念心出滅、知於法界。觀界非界，故修正勤；欲得自在，故修如意。離諸煩惱，名為信根；樂於寂靜，名精進根；非有念故，名為念根；非思惟故，名為定根；遠離一切，名為慧根；不隨他故，名為信力；無障礙故，名精進力；不退轉故，名為念力；心得自在，名為定力；不觀善惡，名為慧力；不放逸故，名念覺分；入諸法故名，擇法覺分；如法行故，名進覺分；遠離惡故，名喜覺分；身心寂靜，名除覺分；知實三昧，名定覺分；不觀於二，名捨覺分；遠離諸見，名為正見；離諸覺觀，名正思惟；知諸聲性，名為正語；於身口意不生貪著，名為正業；離嫉妬心，名為正命；不增不減，名正精進；於善不善不生貪著，是名正念；觀諸心界，是名正定。

「實相之性其性寂靜，畢竟義者，名無常、苦、無我，假名清淨大淨。能調心者、名之為施；身心清淨、名之為戒；諸法無常、名之為忍；勤修是智、名為精進；內外清淨、名為三昧；觀真實故、名為智慧；知諸眾生心性本淨、是名為慈；觀於一切等如虛空、是名為悲；斷一切喜、名為喜心；遠一切行、名為捨心，一切諸法未來世淨，過去種種現在無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實相之性其性寂靜，畢竟義者，名無常、苦、無我，假名清淨大淨。能調心者、名之為施；身心清淨、名之為戒；諸法無常、名之為忍；勤修是智、名為精進；內外清淨、名為三昧；觀真實故、名為智慧；知諸眾生心性本淨、是名為慈；觀於一切等如虛空、是名為悲；斷一切喜、名為喜心；遠一切行、名為捨心，一切諸法未來世淨，過去種種現在無我。

「善男子！若能真實觀察了知如是等法，是名為穿菩提心寶。菩薩觀察如是法已，次第得一切法自在陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若能真實觀察了知如是等法，是名為穿菩提心寶。菩薩觀察如是法已，次第得一切法自在陀羅尼。

「善男子！譬如日月不作往來照明之心，以諸眾生福德力故，自行往返壞諸闇冥。善男子！菩薩摩訶薩若能觀了如是等法，亦復如是，不作是念：『我當利益無量眾生，而令眾生大得利益。』善男子！若菩薩摩訶薩能作是觀，是名禪波羅蜜、般若波羅蜜。何以故？入定乃能作如是觀，亂心不能，定者即是禪波羅蜜，觀者即是般若波羅蜜，如是乃能觀於真實，了了見於一切法相。云何名見一切法相？一切法相名無相相。言無相者即是無作，即此無作名之為相。若能永斷如是無相，即無相相。又無相者名無生相，無相相者名無滅相，無生無滅名無相無相相。若見無生無滅無作、無一無二、無瞋無諍無有，如爾不動不轉知於法性，是名真性、是名法性、是名實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如日月不作往來照明之心，以諸眾生福德力故，自行往返壞諸闇冥。善男子！菩薩摩訶薩若能觀了如是等法，亦復如是，不作是念：『我當利益無量眾生，而令眾生大得利益。』善男子！若菩薩摩訶薩能作是觀，是名禪波羅蜜、般若波羅蜜。何以故？入定乃能作如是觀，亂心不能，定者即是禪波羅蜜，觀者即是般若波羅蜜，如是乃能觀於真實，了了見於一切法相。云何名見一切法相？一切法相名無相相。言無相者即是無作，即此無作名之為相。若能永斷如是無相，即無相相。又無相者名無生相，無相相者名無滅相，無生無滅名無相無相相。若見無生無滅無作、無一無二、無瞋無諍無有，如爾不動不轉知於法性，是名真性、是名法性、是名實性。

「善男子！菩薩摩訶薩若真實知如是等法，名非住住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩若真實知如是等法，名非住住。」

說是法時，十二那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，萬六千天得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，十二那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，萬六千天得無生忍。

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「能破一切諸法相， 清淨無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能破一切諸法相， 清淨無上菩提心，

若能如是觀察者， 即得不著一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是觀察者， 即得不著一切法。

明見甚深諸法界， 亦不怖畏於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明見甚深諸法界， 亦不怖畏於涅槃，

以是不怖因緣故， 則能增長於佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是不怖因緣故， 則能增長於佛法。

明信於因及果報， 十二因緣亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明信於因及果報， 十二因緣亦如是，

遠離二邊常斷見， 隨意種種說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離二邊常斷見， 隨意種種說正法。

於常無常心不著， 又能演說於中道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於常無常心不著， 又能演說於中道，

知一切法是空性， 無有眾生無壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法是空性， 無有眾生無壽命。

一切諸法空無相， 亦復無有次第生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法空無相， 亦復無有次第生，

其性本來常寂靜， 無有能作如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其性本來常寂靜， 無有能作如虛空。

不觀一切諸法相， 了了覺知無有生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不觀一切諸法相， 了了覺知無有生，

觀色如沫受如泡， 想如熱焰行芭蕉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀色如沫受如泡， 想如熱焰行芭蕉，

觀心如幻四大空， 觀入猶如聾盲者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀心如幻四大空， 觀入猶如聾盲者，

又觀心意無內外， 心無住處界無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又觀心意無內外， 心無住處界無二。

不著諸法色色相， 雖有是知無憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著諸法色色相， 雖有是知無憍慢，

觀一切法皆平等， 一味一乘一道源， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一切法皆平等， 一味一乘一道源，

能知如是真實義， 了了能觀於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知如是真實義， 了了能觀於法界。

無有音聲能觀聲； 無有心意能觀心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有音聲能觀聲； 無有心意能觀心；

無有文字觀文字； 是能真實知法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有文字觀文字； 是能真實知法界。

一切法義不可說， 聲及文字亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法義不可說， 聲及文字亦復然，

真實知苦集滅道， 具足繫心四念處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實知苦集滅道， 具足繫心四念處，

於諸法界無分別， 其心能得大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法界無分別， 其心能得大自在。

遠離一切諸煩惱， 修四正勤行精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸煩惱， 修四正勤行精進，

為得無礙大自在， 勤心修集四如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得無礙大自在， 勤心修集四如意。

於一切法不貪著， 為於如是修信根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法不貪著， 為於如是修信根；

常樂住於大寂靜， 是故修集精進根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂住於大寂靜， 是故修集精進根；

心無念慮知真實， 是故修集於念根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無念慮知真實， 是故修集於念根；

悉能調伏諸心想， 是故修集於定根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能調伏諸心想， 是故修集於定根；

為能觀察於法界， 是故修集於慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為能觀察於法界， 是故修集於慧根。

為欲了知諸法界， 是故修集七覺分； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲了知諸法界， 是故修集七覺分；

不觀諸法一二數， 是故修集八正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不觀諸法一二數， 是故修集八正道。

如意能以財物施， 亦能如意受持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意能以財物施， 亦能如意受持戒，

又能清淨於內外， 是則名為大神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能清淨於內外， 是則名為大神通。

一切諸法本性淨， 是故修集於慈悲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法本性淨， 是故修集於慈悲；

斷一切喜諸煩惱， 是故修集於喜心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷一切喜諸煩惱， 是故修集於喜心；

一切諸法本性淨， 去來現在亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法本性淨， 去來現在亦復然，

若觀諸法無生滅， 是人即得真實知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若觀諸法無生滅， 是人即得真實知。」

爾時，世尊復告海慧菩薩言：「菩薩得是淨大淨已，其心真實無有欺誑，於諸眾生平等無二，得真實智畢竟大智淨印三昧，安住淨印三昧根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告海慧菩薩言：「菩薩得是淨大淨已，其心真實無有欺誑，於諸眾生平等無二，得真實智畢竟大智淨印三昧，安住淨印三昧根本。

「云何名為三昧根本？為諸眾生修大慈悲，雖得供養其心不高，瞋恚毀辱心亦不下，心不高故，則能生於不憍法性、不憍名字，亦不生於相似我慢，身口意業從智慧生，是故一切所作諸業非不隨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為三昧根本？為諸眾生修大慈悲，雖得供養其心不高，瞋恚毀辱心亦不下，心不高故，則能生於不憍法性、不憍名字，亦不生於相似我慢，身口意業從智慧生，是故一切所作諸業非不隨智。

「云何菩薩身業隨智？所得身形殊勝微妙，眾生見者即得調伏，身四威儀亦能調伏，離諸身過身曲身滓。其身清淨相好莊嚴，諸根具足無有缺減，不恃此身而生憍慢，見下色者心亦不輕。自於其身不生貪著，觀身法界及以身業，知是色已念於法身，不求食身以定為食，為調眾生現受其施常修聖行。所謂非為貪欲、瞋恚、愚癡受持清淨戒、擁護正法。菩薩摩訶薩具足如是隨智身業，得大神力、無所畏力，以是力故，於諸佛土普示其身。如此世界所示色身，餘諸世界亦復如是，放大光明遍照十方無量世界，其光柔軟眾生遇者離煩惱熱，離煩惱已受大快樂，是名菩薩身業隨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩身業隨智？所得身形殊勝微妙，眾生見者即得調伏，身四威儀亦能調伏，離諸身過身曲身滓。其身清淨相好莊嚴，諸根具足無有缺減，不恃此身而生憍慢，見下色者心亦不輕。自於其身不生貪著，觀身法界及以身業，知是色已念於法身，不求食身以定為食，為調眾生現受其施常修聖行。所謂非為貪欲、瞋恚、愚癡受持清淨戒、擁護正法。菩薩摩訶薩具足如是隨智身業，得大神力、無所畏力，以是力故，於諸佛土普示其身。如此世界所示色身，餘諸世界亦復如是，放大光明遍照十方無量世界，其光柔軟眾生遇者離煩惱熱，離煩惱已受大快樂，是名菩薩身業隨智。

「云何菩薩口業隨智？所謂遠離六十四種惡口之業：麁語、濁語、非時語、妄語、漏語、大語、高語、輕語、破語、不了語、散語、低語、仰語、錯語、惡語、畏語、吃語、諍語、讇語、調語、誑語、惱語、怯語、邪語、罪語、啞語、入語、燒語、地獄語、虛語、慢語、輕語、不愛語、說罪咎語、失語、別離語、利惡語、兩舌語、無義語、無護語、喜語、狂語、殺語、害語、繫語、閉語、縛語、打語、歌語、非法語、自讚歎語、說他過語、謗三寶語，是名六十四(丹本云：少十一種，無處訪本)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩口業隨智？所謂遠離六十四種惡口之業：麁語、濁語、非時語、妄語、漏語、大語、高語、輕語、破語、不了語、散語、低語、仰語、錯語、惡語、畏語、吃語、諍語、讇語、調語、誑語、惱語、怯語、邪語、罪語、啞語、入語、燒語、地獄語、虛語、慢語、輕語、不愛語、說罪咎語、失語、別離語、利惡語、兩舌語、無義語、無護語、喜語、狂語、殺語、害語、繫語、閉語、縛語、打語、歌語、非法語、自讚歎語、說他過語、謗三寶語，是名六十四(丹本云：少十一種，無處訪本)。

「善男子！菩薩摩訶薩遠離如是惡口等事，凡有所說，說實、說真、說解脫、說如實、說隨諦、說利眾生、說隨眾生心實不實、說眾樂聞、說一切聲、說一切語、說淨眾生根、說令眾生離於煩惱、說於佛語、說於甘露其聲遍聞十方世界、說令眾生永離苦惱、說於深義、說調眾生、說不造作惡，是名菩薩口業隨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩遠離如是惡口等事，凡有所說，說實、說真、說解脫、說如實、說隨諦、說利眾生、說隨眾生心實不實、說眾樂聞、說一切聲、說一切語、說淨眾生根、說令眾生離於煩惱、說於佛語、說於甘露其聲遍聞十方世界、說令眾生永離苦惱、說於深義、說調眾生、說不造作惡，是名菩薩口業隨智。

「云何菩薩意業隨智？住一心中能知一切眾生之心，常在禪定現諸威儀，一切眾魔聲聞緣覺，悉不能知心所緣處，終不生心欲自毀害方便害他，了一切法通達無礙，得如是心不受能受亦不證滅，是名菩薩意業隨智，是名淨印三昧根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩意業隨智？住一心中能知一切眾生之心，常在禪定現諸威儀，一切眾魔聲聞緣覺，悉不能知心所緣處，終不生心欲自毀害方便害他，了一切法通達無礙，得如是心不受能受亦不證滅，是名菩薩意業隨智，是名淨印三昧根本。

「如是根本復有十種：一者，淨初發心；二者，淨菩提道；三者，淨六波羅蜜；四者，淨乾慧故修於三昧；五者，淨相；六者，淨好；七者，淨陀羅尼；八者，淨如法住；九者，淨於無失；十者，淨三十七助道之法。是名為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是根本復有十種：一者，淨初發心；二者，淨菩提道；三者，淨六波羅蜜；四者，淨乾慧故修於三昧；五者，淨相；六者，淨好；七者，淨陀羅尼；八者，淨如法住；九者，淨於無失；十者，淨三十七助道之法。是名為十。

「善男子！淨印三昧具三十法：一者、內淨；二者、外淨；三者、心淨；四者、憍慢淨；五者、身淨；六者、眼淨；七者、一切眾生無眾生淨；八者、一切法本性淨；九者、一切法同一味淨；十者、空無相願淨；十一者、解脫法門淨；十二者、一切諸法入法界淨；十三者、一切諸法入一性淨；十四者、信心無壞淨；十五者、無障礙淨；十六者、一切解脫淨；十七者、無為淨；十八者、觀十二因緣淨；十九者、十力四無所畏淨；二十者、無勝淨；二十一者、一切法智淨；二十二者、過去業淨；二十三者、慈悲淨；二十四者、不捨眾生淨；二十五者、破諸魔業淨；二十六者、離內貪淨；二十七者、離諸習氣淨；二十八者、一念知一切法淨；二十九者、不失念心淨；三十者、具足莊嚴淨。菩薩具足如是等法，名淨印三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！淨印三昧具三十法：一者、內淨；二者、外淨；三者、心淨；四者、憍慢淨；五者、身淨；六者、眼淨；七者、一切眾生無眾生淨；八者、一切法本性淨；九者、一切法同一味淨；十者、空無相願淨；十一者、解脫法門淨；十二者、一切諸法入法界淨；十三者、一切諸法入一性淨；十四者、信心無壞淨；十五者、無障礙淨；十六者、一切解脫淨；十七者、無為淨；十八者、觀十二因緣淨；十九者、十力四無所畏淨；二十者、無勝淨；二十一者、一切法智淨；二十二者、過去業淨；二十三者、慈悲淨；二十四者、不捨眾生淨；二十五者、破諸魔業淨；二十六者、離內貪淨；二十七者、離諸習氣淨；二十八者、一念知一切法淨；二十九者、不失念心淨；三十者、具足莊嚴淨。菩薩具足如是等法，名淨印三昧。

「得是三昧已，得八不共法。何等為八？所得世界金剛為地；一樹之上種種枝葉、種種華果；一切眾生不起煩惱；地獄、餓鬼、畜生之類，悉見菩薩坐菩提樹，見已即得微妙快樂；金光遍照無量世界；一切大地六種振動；無一眾生有嬈害者；一念之智知一切法。是名為八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得是三昧已，得八不共法。何等為八？所得世界金剛為地；一樹之上種種枝葉、種種華果；一切眾生不起煩惱；地獄、餓鬼、畜生之類，悉見菩薩坐菩提樹，見已即得微妙快樂；金光遍照無量世界；一切大地六種振動；無一眾生有嬈害者；一念之智知一切法。是名為八。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「若知諸法如虛空， 淨於本性不生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若知諸法如虛空， 淨於本性不生滅，

即能淨於如來印， 亦得住於定根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能淨於如來印， 亦得住於定根本。

雖得供養心不喜， 呵責罵辱心不瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖得供養心不喜， 呵責罵辱心不瞋，

修集慈悲心平等， 是則名為淨印定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集慈悲心平等， 是則名為淨印定。

遠離一切諸憍慢， 離已其心不自高， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸憍慢， 離已其心不自高，

能呵煩惱諸結縛， 是則名為淨印定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能呵煩惱諸結縛， 是則名為淨印定。

其身永離諸惡業， 莊嚴妙相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身永離諸惡業， 莊嚴妙相三十二，

具足清淨於諸根， 亦復不生憍慢結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足清淨於諸根， 亦復不生憍慢結，

見有下色醜陋者， 貧窮斯下心不輕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見有下色醜陋者， 貧窮斯下心不輕，

為菩提故淨說法， 是則名為淨印定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為菩提故淨說法， 是則名為淨印定。

觀察於身真實性， 壞於眾生貪身想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察於身真實性， 壞於眾生貪身想，

是故獲得上法身， 遠離一切雜食身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故獲得上法身， 遠離一切雜食身，

常在禪定法喜食， 為眾生故受揣食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在禪定法喜食， 為眾生故受揣食，

甘露上味增法命， 是則名為淨印定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露上味增法命， 是則名為淨印定。

愛樂聖行持佛戒， 遠離貪欲恚癡等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂聖行持佛戒， 遠離貪欲恚癡等，

菩薩先自調其身， 然後復為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩先自調其身， 然後復為眾生說。

神通遍遊諸十方， 為調眾生演說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通遍遊諸十方， 為調眾生演說法，

如彼色像示其身， 隨其意趣為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼色像示其身， 隨其意趣為說法。

身出無量金色光， 遍照十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身出無量金色光， 遍照十方諸世界，

能壞眾生煩惱熱， 增長菩提心功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞眾生煩惱熱， 增長菩提心功德。

若有三惡苦眾生， 遇已悉得無上樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有三惡苦眾生， 遇已悉得無上樂，

皆得遠離惡道苦， 信心成就修善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得遠離惡道苦， 信心成就修善業。

如來所說身淨業， 為令眾生淨佛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說身淨業， 為令眾生淨佛身，

若有能修如是業， 獲得淨身如先佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能修如是業， 獲得淨身如先佛。

若有遠離惡口業， 即得從智微妙聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有遠離惡口業， 即得從智微妙聲，

凡所演說眾樂聞， 聞者皆得生善芽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所演說眾樂聞， 聞者皆得生善芽。

遠離六十四惡口， 是人則能說甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離六十四惡口， 是人則能說甘露，

能說無為之大乘， 亦得善解眾生語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說無為之大乘， 亦得善解眾生語。

能離貪欲恚癡語， 演說甚深真實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離貪欲恚癡語， 演說甚深真實義，

其聲遍聞十方界， 為眾宣說實解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聲遍聞十方界， 為眾宣說實解脫。

呵毀打害不瞋諍， 心常憐愍柔軟語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵毀打害不瞋諍， 心常憐愍柔軟語，

為眾演說不可說， 說已其心不生慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾演說不可說， 說已其心不生慢。

若能清淨如是業， 是人遠離口諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能清淨如是業， 是人遠離口諸惡，

如來所說口淨業， 為令眾生廣長舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說口淨業， 為令眾生廣長舌。

若有修集善意業， 是人一念知諸心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有修集善意業， 是人一念知諸心，

常在禪定示威儀， 壞諸魔業心不高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在禪定示威儀， 壞諸魔業心不高。

不受能受為眾生， 了知真實不證滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受能受為眾生， 了知真實不證滅，

一切眾魔不知心， 聲聞緣覺亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾魔不知心， 聲聞緣覺亦復然。

不生害心於自他， 能觀甚深諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生害心於自他， 能觀甚深諸法界，

若欲得是淨印定， 常當修集於十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得是淨印定， 常當修集於十法。

清淨莊嚴佛境界， 淨於善法及六度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨莊嚴佛境界， 淨於善法及六度，

具足功德及身相， 得無礙說陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足功德及身相， 得無礙說陀羅尼。

如法而住淨其心， 不失念心說無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法而住淨其心， 不失念心說無我，

離一切障慧無礙， 其意無失具功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切障慧無礙， 其意無失具功德。

修助菩提無放逸， 為諸眾生說菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修助菩提無放逸， 為諸眾生說菩提，

無量世界身無礙， 演說正法化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界身無礙， 演說正法化眾生。

具足八種不共法， 獲得無上大利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足八種不共法， 獲得無上大利益，

金剛為地樹種種， 悉見菩薩坐菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛為地樹種種， 悉見菩薩坐菩提。

若欲具足如是德， 當修淨印三昧定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲具足如是德， 當修淨印三昧定，

如來修集是定故， 獲得功德不可議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來修集是定故， 獲得功德不可議。