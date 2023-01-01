大方等大集經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第七

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

不眴菩薩品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩品第四

爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，與諸大眾圍遶說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊故在欲色二界中間大寶坊中，與諸大眾圍遶說法。

爾時，眾中有金色光，其光明淨遍照三千大千世界，悉蔽一切日月四天釋梵光明；照已即滅，一切大眾瞻覩如來目未曾眴。當爾之時，寂然無聲亦無謦欬、出入氣息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有金色光，其光明淨遍照三千大千世界，悉蔽一切日月四天釋梵光明；照已即滅，一切大眾瞻覩如來目未曾眴。當爾之時，寂然無聲亦無謦欬、出入氣息。

爾時，大德須菩提白佛言：「世尊！今何因緣有是光明，一切大眾瞻覩如來，目未曾眴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提白佛言：「世尊！今何因緣有是光明，一切大眾瞻覩如來，目未曾眴？」

爾時，佛告須菩提言：「東方過於無量世界，彼有菩薩名曰不眴，與萬菩薩俱共發來，欲聽如來微妙方等大集經典，是其光明。」所言未訖，不眴菩薩已至佛所大寶坊中，齎持種種香花伎樂供養於佛，頭面禮足恭敬右遶，却坐一面寶蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告須菩提言：「東方過於無量世界，彼有菩薩名曰不眴，與萬菩薩俱共發來，欲聽如來微妙方等大集經典，是其光明。」所言未訖，不眴菩薩已至佛所大寶坊中，齎持種種香花伎樂供養於佛，頭面禮足恭敬右遶，却坐一面寶蓮華上。

爾時，須菩提復白佛言：「世尊！不眴菩薩所來世界去此遠近、國土何名、佛號何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提復白佛言：「世尊！不眴菩薩所來世界去此遠近、國土何名、佛號何等？」

佛言：「須菩提！東方去此七萬二千恒河沙等諸佛世界，土名不眴，佛號普賢如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。不眴菩薩從彼而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！東方去此七萬二千恒河沙等諸佛世界，土名不眴，佛號普賢如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。不眴菩薩從彼而來。」

爾時，不眴菩薩摩訶薩長跪合掌，說偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不眴菩薩摩訶薩長跪合掌，說偈讚佛：

「如來世尊眾寶聚， 具足一切波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來世尊眾寶聚， 具足一切波羅蜜，

無上法師天中天， 為眾生故我敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上法師天中天， 為眾生故我敬禮。

寂靜戒定不可動， 無上智慧調諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜戒定不可動， 無上智慧調諸根，

為諸眾生說大集， 故我歸依師子王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生說大集， 故我歸依師子王。

樂施天人諸安樂， 眾生喜見如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂施天人諸安樂， 眾生喜見如滿月，

具足力勢破魔眾， 我今歸依大藥樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足力勢破魔眾， 我今歸依大藥樹。

成就善根施甘露， 能度眾生生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就善根施甘露， 能度眾生生死海，

我今歸依無上尊， 具足妙相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今歸依無上尊， 具足妙相三十二，

世尊莊嚴此大眾， 猶如須彌顯四域， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊莊嚴此大眾， 猶如須彌顯四域，

名稱無礙遍十方， 人中象王我敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱無礙遍十方， 人中象王我敬禮。

如來智慧如虛空， 通達三世無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧如虛空， 通達三世無障礙，

隨眾生根而說法， 我今敬禮自在王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生根而說法， 我今敬禮自在王。

過無量劫勤精進， 超勝同業諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過無量劫勤精進， 超勝同業諸菩薩，

所得佛法如先佛， 我今敬禮一切覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得佛法如先佛， 我今敬禮一切覺。

十方諸佛悉讚歎， 精進殊勝無邊量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛悉讚歎， 精進殊勝無邊量，

無量眾生得聞已， 悉皆同發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生得聞已， 悉皆同發菩提心。

於正法中無厭足， 兼以勸化諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於正法中無厭足， 兼以勸化諸眾生，

能說清淨法之性， 我今稽首大法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說清淨法之性， 我今稽首大法王。」

爾時，不眴菩薩偈讚佛已，白佛言：「世尊！我等於此大集經中欲少發問，唯願如來垂哀聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不眴菩薩偈讚佛已，白佛言：「世尊！我等於此大集經中欲少發問，唯願如來垂哀聽許。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！隨意發問，吾當為汝分別宣說，除却汝等疑網之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！隨意發問，吾當為汝分別宣說，除却汝等疑網之心。」

不眴菩薩既蒙聽許，心大歡喜，白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩修何三昧，速得成就阿耨多羅三藐三菩提，得大念心、大智、大意，慚愧勇健修施教戒，被忍辱鎧建精進幢，遊戲神通莊嚴慈悲。深樂法喜登陟捨山，能說能答摧伏魔怨、壞諸邪見，不離諸佛，菩薩善友常得化身。不失念心深信大乘，樂施眾生無上智光，不為世法之所染污同於四大，如地利益一切眾生，如水能洗一切垢穢，如火能熟眾生善根，如風能於戒聞慧等無所障礙。修集慈悲猶如虛空，慧眼無量猶如帝釋，心得自在如自在天，正法化世如轉輪王，聚大福德如須彌山，於善無厭聚眾珍寶猶如大海。思惟十二因緣深義亦復如是：無所畏懼如師子王，具善法財猶如商主，一切依止如大醫王，能作光明猶如庭燎，破闇如日清涼如月，煩惱不污猶如蓮華，具足一切諸佛妙法猶如滿月。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩既蒙聽許，心大歡喜，白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩修何三昧，速得成就阿耨多羅三藐三菩提，得大念心、大智、大意，慚愧勇健修施教戒，被忍辱鎧建精進幢，遊戲神通莊嚴慈悲。深樂法喜登陟捨山，能說能答摧伏魔怨、壞諸邪見，不離諸佛，菩薩善友常得化身。不失念心深信大乘，樂施眾生無上智光，不為世法之所染污同於四大，如地利益一切眾生，如水能洗一切垢穢，如火能熟眾生善根，如風能於戒聞慧等無所障礙。修集慈悲猶如虛空，慧眼無量猶如帝釋，心得自在如自在天，正法化世如轉輪王，聚大福德如須彌山，於善無厭聚眾珍寶猶如大海。思惟十二因緣深義亦復如是：無所畏懼如師子王，具善法財猶如商主，一切依止如大醫王，能作光明猶如庭燎，破闇如日清涼如月，煩惱不污猶如蓮華，具足一切諸佛妙法猶如滿月。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！能以此義諮啟如來，至心諦聽，吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！能以此義諮啟如來，至心諦聽，吾當為汝分別解說。

「善男子！有三昧名一切法自在，菩薩修集是三昧者，則能獲得如是等事，亦得無量無邊福德，疾成阿耨多羅三藐三菩提，成佛之時，世界所有一切具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有三昧名一切法自在，菩薩修集是三昧者，則能獲得如是等事，亦得無量無邊福德，疾成阿耨多羅三藐三菩提，成佛之時，世界所有一切具足。

「善男子！一切法自在三昧者，所謂信佛法僧，苦集滅道，陰入界等空無相願，出生滅沒十二因緣，內外因果業及果報，信於開塞；觀一切法如幻如化如焰如響，如水中月龜毛兔角、空中之花石女之子，如著影衣夢乘白象，若有若無及以有無，非有非無非常非斷，非生非滅非內非外，非見非斷。信如是等，則能信佛菩薩大事而不自輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切法自在三昧者，所謂信佛法僧，苦集滅道，陰入界等空無相願，出生滅沒十二因緣，內外因果業及果報，信於開塞；觀一切法如幻如化如焰如響，如水中月龜毛兔角、空中之花石女之子，如著影衣夢乘白象，若有若無及以有無，非有非無非常非斷，非生非滅非內非外，非見非斷。信如是等，則能信佛菩薩大事而不自輕。

「菩薩事業雖復廣大，我亦能知，心得自在，能大惠施，護持禁戒不妨外事，憐愍眾生常修忍辱，為不退故勤行精進，為令眾生離煩惱故修集智慧，為壞一切分別想故修集三昧，得妙音聲一切樂聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩事業雖復廣大，我亦能知，心得自在，能大惠施，護持禁戒不妨外事，憐愍眾生常修忍辱，為不退故勤行精進，為令眾生離煩惱故修集智慧，為壞一切分別想故修集三昧，得妙音聲一切樂聞。

「修於念佛，觀諸如來平等無二；修於念法，觀一切法同一性相；修於念僧，觀一切僧無有退轉；修於念捨，捨諸煩惱；修於念戒，常念佛戒；修於念天，念後邊身。淨身口意不隨他人，戒定智慧清淨施已，能得具足三十二相，施種種物具足成就八十種好。為欲莊嚴出世智慧具四念處，為欲遠離一切煩惱故具四正勤，為令其心得自在故具四如意，為欲壞破諸魔怨故修集信根，為不顛倒一切法故修精進根，勸令憶念諸罪過故修集念根。為諸眾生心清淨故修集定根，為於一切諸法頂故修集慧根，為無壞故修集五力，為真實知一切法故修七覺分，為真實知道非道故修八正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修於念佛，觀諸如來平等無二；修於念法，觀一切法同一性相；修於念僧，觀一切僧無有退轉；修於念捨，捨諸煩惱；修於念戒，常念佛戒；修於念天，念後邊身。淨身口意不隨他人，戒定智慧清淨施已，能得具足三十二相，施種種物具足成就八十種好。為欲莊嚴出世智慧具四念處，為欲遠離一切煩惱故具四正勤，為令其心得自在故具四如意，為欲壞破諸魔怨故修集信根，為不顛倒一切法故修精進根，勸令憶念諸罪過故修集念根。為諸眾生心清淨故修集定根，為於一切諸法頂故修集慧根，為無壞故修集五力，為真實知一切法故修七覺分，為真實知道非道故修八正道。

「樂於寂靜少欲知足遠離惡友。雖復通達一切事業，終不於中生獨師想。於諸煩惱心不貪著，不瞋眾生不疑諸見，於我我所心不生著。常修欲度眾生之心。於師和上父母善友生念恩心，常思報答往昔之恩。見毀禁者不生譏刺，捨棄重擔真觀陰故，不競不諍護法持戒，攝取持戒及護法者，聽法念法供養於法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂於寂靜少欲知足遠離惡友。雖復通達一切事業，終不於中生獨師想。於諸煩惱心不貪著，不瞋眾生不疑諸見，於我我所心不生著。常修欲度眾生之心。於師和上父母善友生念恩心，常思報答往昔之恩。見毀禁者不生譏刺，捨棄重擔真觀陰故，不競不諍護法持戒，攝取持戒及護法者，聽法念法供養於法。

「於正法中心無疑網，凡所演說不為飲食，至心演說說時不輕亦不自高。為出善芽所聞不失，瞻病所須供給走使，供養法師不說其短，不觀種姓戒與非戒，常樂聞法至心不忘，不失時節常請法師敷揚道化，有所講說不生憍慢，聞已解義亦不自大，不觀他人所有過失。所可聽法為知足故，為不斷絕三寶種故，為得無礙宿命智故，為得真實見法性故，為發無上菩提心故，為護如來真實法故，為得上族好種姓故，為見佛法比丘僧故，為得堅固不退心故，為行聖行入聖數故，為得無盡大財寶故，為得無邊大功德故，為得清淨梵音聲故，為得具足佛功德故，為得具足菩薩法故，為欲受持讀誦書寫菩薩法藏及摩夷故，為欲受持如是等法廣宣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於正法中心無疑網，凡所演說不為飲食，至心演說說時不輕亦不自高。為出善芽所聞不失，瞻病所須供給走使，供養法師不說其短，不觀種姓戒與非戒，常樂聞法至心不忘，不失時節常請法師敷揚道化，有所講說不生憍慢，聞已解義亦不自大，不觀他人所有過失。所可聽法為知足故，為不斷絕三寶種故，為得無礙宿命智故，為得真實見法性故，為發無上菩提心故，為護如來真實法故，為得上族好種姓故，為見佛法比丘僧故，為得堅固不退心故，為行聖行入聖數故，為得無盡大財寶故，為得無邊大功德故，為得清淨梵音聲故，為得具足佛功德故，為得具足菩薩法故，為欲受持讀誦書寫菩薩法藏及摩夷故，為欲受持如是等法廣宣說故。

「善男子！菩薩摩訶薩獲得一切法自在三昧者，於一切事無能教者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩獲得一切法自在三昧者，於一切事無能教者。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「其心敬信佛法僧， 亦復明信四真諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心敬信佛法僧， 亦復明信四真諦，

若得智慧無罣礙， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得智慧無罣礙， 是名諸法自在定。

能知於苦第一諦， 亦能遠離於集因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知於苦第一諦， 亦能遠離於集因，

證獲第三真滅諦， 修集無上聖道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證獲第三真滅諦， 修集無上聖道諦。

具足成就大念心， 真實觀陰如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足成就大念心， 真實觀陰如虛空，

其身威儀大寂靜， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身威儀大寂靜， 是名諸法自在定。

能觀六入性相空， 亦能調柔於諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀六入性相空， 亦能調柔於諸根，

能壞眾生疑網心， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞眾生疑網心， 是名諸法自在定。

能修集空無相願， 破壞一切諸憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修集空無相願， 破壞一切諸憍慢，

所行諸行無黑闇， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行諸行無黑闇， 是名諸法自在定。

遠離斷見及我見， 令身口意業寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離斷見及我見， 令身口意業寂靜，

其心不著有無法， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不著有無法， 是名諸法自在定。

所說正義無顛倒， 調伏一切眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說正義無顛倒， 調伏一切眾生心，

既說法已無憍慢， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既說法已無憍慢， 是名諸法自在定。

修集一切諸善根， 不為煩惱之所污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集一切諸善根， 不為煩惱之所污，

其心無熱亦無濁， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無熱亦無濁， 是名諸法自在定。

不為他喜求菩提， 亦不虛誑修善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為他喜求菩提， 亦不虛誑修善法，

十方諸佛觀其心， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛觀其心， 是名諸法自在定。

常樂惠施護持戒， 憐愍心故忍諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂惠施護持戒， 憐愍心故忍諸惡，

精進修定及智慧， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進修定及智慧， 是名諸法自在定。

為諸眾生修慈心， 亦無分別怨親想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生修慈心， 亦無分別怨親想，

樂施眾生無上樂， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂施眾生無上樂， 是名諸法自在定。

調伏眾生於菩提， 修捨離欲得安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏眾生於菩提， 修捨離欲得安樂，

常樂修集五神通， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂修集五神通， 是名諸法自在定。

所說正法眾樂聞， 其義難盡如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說正法眾樂聞， 其義難盡如大海，

真實了知於法性， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實了知於法性， 是名諸法自在定。

觀察佛身如諸法， 佛性法性無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察佛身如諸法， 佛性法性無差別，

護法之心無退轉， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護法之心無退轉， 是名諸法自在定。

身口意業得寂靜， 具足戒定心無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意業得寂靜， 具足戒定心無為，

遠離一切煩惱習， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切煩惱習， 是名諸法自在定。

能證無上真解脫， 亦能獲得實知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能證無上真解脫， 亦能獲得實知見，

修集定慧無有邊， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集定慧無有邊， 是名諸法自在定。

不淨之物不以施， 不受一切不淨戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨之物不以施， 不受一切不淨戒，

三十二相具足成， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相具足成， 是名諸法自在定。

修行種種諸惠施， 是故獲得八十好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行種種諸惠施， 是故獲得八十好，

於佛法中得自在， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法中得自在， 是名諸法自在定。

修集具足四念處， 正勤能壞諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集具足四念處， 正勤能壞諸煩惱，

為調眾生修如意， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為調眾生修如意， 是名諸法自在定。

為入佛法修信根， 為壞魔眾修五力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為入佛法修信根， 為壞魔眾修五力，

為知諸法修七覺， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為知諸法修七覺， 是名諸法自在定。

修八正道破邪徑， 施於眾生無上樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修八正道破邪徑， 施於眾生無上樂，

心無憍慢一師想， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無憍慢一師想， 是名諸法自在定。

若得修集自在定， 是人則能離煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得修集自在定， 是人則能離煩惱，

親近諸佛菩薩等， 樂修少欲知足行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近諸佛菩薩等， 樂修少欲知足行，

為在無上聖人數， 以眾生故修大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為在無上聖人數， 以眾生故修大悲，

不為飲食演說法， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為飲食演說法， 是名諸法自在定。

為法不惜於身命， 護持正法不悋財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為法不惜於身命， 護持正法不悋財，

常樂修行二種施， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂修行二種施， 是名諸法自在定。

常勸眾生令聽法， 如其未解心不輕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常勸眾生令聽法， 如其未解心不輕，

不為勝他護持戒， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為勝他護持戒， 是名諸法自在定。

無量世中所聞法， 至心受持為他說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世中所聞法， 至心受持為他說，

無上法師大名稱， 不觀時節戒非戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上法師大名稱， 不觀時節戒非戒，

演說不休亦不息， 不失時節隨意說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說不休亦不息， 不失時節隨意說，

所說諸法如幻相， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說諸法如幻相， 是名諸法自在定。

所言真實甘樂聞， 聞已如說而安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言真實甘樂聞， 聞已如說而安住，

其心無貪無妬嫉， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無貪無妬嫉， 是名諸法自在定。

有問無瞋無輕慢， 常修憐愍無二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有問無瞋無輕慢， 常修憐愍無二相，

能自淨除諸過失， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能自淨除諸過失， 是名諸法自在定。

具足七種無上財， 成就壽命無上命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足七種無上財， 成就壽命無上命，

具足十力四無畏， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足十力四無畏， 是名諸法自在定。

常樂聞法善思惟， 善思惟已如法住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂聞法善思惟， 善思惟已如法住，

如法住已為眾說， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法住已為眾說， 是名諸法自在定。

不忘菩提上種性， 供養三寶得化身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不忘菩提上種性， 供養三寶得化身，

勸化大眾具菩提， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸化大眾具菩提， 是名諸法自在定。

其目清淨見諸佛， 得梵音聲無上邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其目清淨見諸佛， 得梵音聲無上邊，

其音遍滿十方界， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音遍滿十方界， 是名諸法自在定。

財寶惠施無有盡， 智慧演說無窮竭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財寶惠施無有盡， 智慧演說無窮竭，

供養父母師和上， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養父母師和上， 是名諸法自在定。

成就具足宿命智， 不失無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就具足宿命智， 不失無上菩提心，

六波羅蜜無厭足， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜無厭足， 是名諸法自在定。

為欲利益眾生故， 受菩薩藏及摩夷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利益眾生故， 受菩薩藏及摩夷，

樂為眾生廣分別， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂為眾生廣分別， 是名諸法自在定。

遠離一切惡思惟， 了了覩見十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切惡思惟， 了了覩見十方界，

一心能知無量心， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心能知無量心， 是名諸法自在定。

一心了知三世事， 修集無量諸神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心了知三世事， 修集無量諸神通，

得後邊身智無礙， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得後邊身智無礙， 是名諸法自在定。

憐愍眾生修大悲， 觀察諸根隨意說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍眾生修大悲， 觀察諸根隨意說，

一切佛法得自在， 是名諸法自在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛法得自在， 是名諸法自在定。

若有得聞如是事， 至心受持生信順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得聞如是事， 至心受持生信順，

即能獲得無上道， 亦如往世諸世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能獲得無上道， 亦如往世諸世尊。」

爾時，不眴菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就何法，獲得如是一切諸法自在三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不眴菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就何法，獲得如是一切諸法自在三昧？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩具足一法則能獲得如是三昧，所謂不著一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩具足一法則能獲得如是三昧，所謂不著一切諸法。

「復有一法不著於戒。何以故？若不著戒則能不著一切善法，具足戒故則能成就一切佛法，得大利益無上大道。是故我言，戒是一切善法根本，戒名大燈。若著戒者，是人則於菩提障礙、非菩提道。若於諸法生貪著者，去菩提道則為大遠。若不貪著，則為隣近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法不著於戒。何以故？若不著戒則能不著一切善法，具足戒故則能成就一切佛法，得大利益無上大道。是故我言，戒是一切善法根本，戒名大燈。若著戒者，是人則於菩提障礙、非菩提道。若於諸法生貪著者，去菩提道則為大遠。若不貪著，則為隣近。

「復有二法，菩薩具足則能獲得如是三昧：一者、為於菩提方便，修集舍摩他；二者、為於善法方便，修集毘婆舍那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法，菩薩具足則能獲得如是三昧：一者、為於菩提方便，修集舍摩他；二者、為於善法方便，修集毘婆舍那。

「復有三法，菩薩具足得是三昧。何等為三？一者、不捨眾生修空三昧；二者、不捨於法修無相三昧；三者、求於諸有修無願三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法，菩薩具足得是三昧。何等為三？一者、不捨眾生修空三昧；二者、不捨於法修無相三昧；三者、求於諸有修無願三昧。」

爾時世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌曰：

「調伏眾生修集空， 護持法故修無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「調伏眾生修集空， 護持法故修無相，

不捨諸有修無願， 是人則得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨諸有修無願， 是人則得是三昧。

「復次，善男子！復有四法，菩薩具足則能獲得如是三昧。何等為四？一者、具足四諦方便；二者、具足四無量心；三者、具足四無礙智；四者、具足四攝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復有四法，菩薩具足則能獲得如是三昧。何等為四？一者、具足四諦方便；二者、具足四無量心；三者、具足四無礙智；四者、具足四攝之法。

「復有五法，菩薩具足得是三昧。何等為五？一者、具足五神通；二者、具足五根；三者、具足五力；四者、具足真智觀於五陰；五者、具足五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五法，菩薩具足得是三昧。何等為五？一者、具足五神通；二者、具足五根；三者、具足五力；四者、具足真智觀於五陰；五者、具足五眼。

「復有六法，菩薩具足得是三昧。何等為六？一者、具足六波羅蜜；二者、具足六念；三者、具足智慧觀於六入；四者、具足遠離六道；五者、具足六通；六者、具足六和敬法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六法，菩薩具足得是三昧。何等為六？一者、具足六波羅蜜；二者、具足六念；三者、具足智慧觀於六入；四者、具足遠離六道；五者、具足六通；六者、具足六和敬法。

「復有七法，菩薩具足得是三昧。何等為七？一者、無貪遠離煩惱；二者、於眾生所無有瞋恚；三者、於諸法中無有疑心；四者、具無礙智無有五蓋；五者、觀十二因緣無有疑網；六者、成就無上智慧；七者、成就無上三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七法，菩薩具足得是三昧。何等為七？一者、無貪遠離煩惱；二者、於眾生所無有瞋恚；三者、於諸法中無有疑心；四者、具無礙智無有五蓋；五者、觀十二因緣無有疑網；六者、成就無上智慧；七者、成就無上三昧。

「復有八法，菩薩具足得是三昧。何等為八？一者、修集八正道分；二者、離八邪道；三者、遠離八難；四者、具足八大人覺；五者、具八解脫；六者、具八勝處；七者、專念菩提；八者、斷煩惱習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八法，菩薩具足得是三昧。何等為八？一者、修集八正道分；二者、離八邪道；三者、遠離八難；四者、具足八大人覺；五者、具八解脫；六者、具八勝處；七者、專念菩提；八者、斷煩惱習。

「復有九法，菩薩具足得是三昧。何等為九？一者、不失念心；二者、解甚深義；三者、破壞魔業；四者、具佛三昧；五者、淨身口意；六者、具足方便；七者、威儀純善；八者、勤行精進具六波羅蜜；九者、遠離聲聞辟支佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九法，菩薩具足得是三昧。何等為九？一者、不失念心；二者、解甚深義；三者、破壞魔業；四者、具佛三昧；五者、淨身口意；六者、具足方便；七者、威儀純善；八者、勤行精進具六波羅蜜；九者、遠離聲聞辟支佛道。

「復有十法，菩薩具足得是三昧。何等為十？一者、具足佛智；二者、具足法界無分別智；三者、於真實性無有動轉；四者、具足三世平等智慧；五者、具足眾生心平等智；六者、具知諸根上中下智；七者、具足四無礙智；八者、具足三解脫門；九者、具足諸法同一味智；十者、具足諸法無生滅智。」說是法時，三萬二千菩薩摩訶薩得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法，菩薩具足得是三昧。何等為十？一者、具足佛智；二者、具足法界無分別智；三者、於真實性無有動轉；四者、具足三世平等智慧；五者、具足眾生心平等智；六者、具知諸根上中下智；七者、具足四無礙智；八者、具足三解脫門；九者、具足諸法同一味智；十者、具足諸法無生滅智。」說是法時，三萬二千菩薩摩訶薩得是三昧。

爾時，須菩提語不眴菩薩言：「是大眾中三萬二千諸菩薩等，皆悉獲得如是三昧。善男子！汝今得耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提語不眴菩薩言：「是大眾中三萬二千諸菩薩等，皆悉獲得如是三昧。善男子！汝今得耶！」

不眴菩薩言：「大德！乃至無有一法可得，名為三昧。我云何得？凡言得者，即是顛倒；夫顛倒者，即我我所；菩薩若著我、我所者，則不能得如是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩言：「大德！乃至無有一法可得，名為三昧。我云何得？凡言得者，即是顛倒；夫顛倒者，即我我所；菩薩若著我、我所者，則不能得如是三昧。」

須菩提言：「菩薩摩訶薩住於何處得是三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩住於何處得是三昧？」

不眴菩薩言：「如須菩提所住之法得解脫者，我如是住得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩言：「如須菩提所住之法得解脫者，我如是住得是三昧。」

須菩提言：「我實不住一切法中而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我實不住一切法中而得解脫。」

「大德！菩薩摩訶薩亦復如是，不住諸法得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！菩薩摩訶薩亦復如是，不住諸法得是三昧。」

須菩提言：「善男子！菩薩摩訶薩將不住於空無相願得三昧耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！菩薩摩訶薩將不住於空無相願得三昧耶！」

不眴菩薩言：「空無相願可得住耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩言：「空無相願可得住耶？」

「不也。善男子！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。善男子！」

「大德！是故空無相願所住之處，得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！是故空無相願所住之處，得是三昧。」

「善男子！如是三昧住在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是三昧住在何處？」

不眴菩薩言：「如一切法真實性住，住是三昧者亦如是，住一切諸法真實性者名聖解脫；聖解脫者，名無所住；無住之住住一切法；一切諸法不住煩惱、不住解脫。大德！得解脫者，為具煩惱、不具煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩言：「如一切法真實性住，住是三昧者亦如是，住一切諸法真實性者名聖解脫；聖解脫者，名無所住；無住之住住一切法；一切諸法不住煩惱、不住解脫。大德！得解脫者，為具煩惱、不具煩惱？」

「善男子！我亦不具非不具也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我亦不具非不具也。」

「大德！若仁不具非不具者，為何所得言解脫也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！若仁不具非不具者，為何所得言解脫也？」

須菩提言：「善男子！若使法界有縛繫者，我則解脫，而法界性無縛解相，非相非非相，非種種相，非一相非多相，如法界相解脫亦爾。」時須菩提說是法時，八千比丘得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！若使法界有縛繫者，我則解脫，而法界性無縛解相，非相非非相，非種種相，非一相非多相，如法界相解脫亦爾。」時須菩提說是法時，八千比丘得阿羅漢果。

須菩提語不眴菩薩言：「善男子！如佛所說，若能具足如是等法得是三昧，汝今具足是三昧不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語不眴菩薩言：「善男子！如佛所說，若能具足如是等法得是三昧，汝今具足是三昧不？」

不眴菩薩言：「大德！一切諸法無有根住。若法無根，即是無住；夫無住者，名為無作。若無作者，云何可住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩言：「大德！一切諸法無有根住。若法無根，即是無住；夫無住者，名為無作。若無作者，云何可住？」

須菩提言：「若無住者，何故如來常作是言，住如是法得無生忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若無住者，何故如來常作是言，住如是法得無生忍？」

不眴菩薩言：「大德！無所住者亦名為住，是故如來亦說住貪而得解脫，而智慧性不能壞貪住於解脫。若有菩薩能知如是不住之住，是名無生智慧；住是無生智慧中已，則能獲得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩言：「大德！無所住者亦名為住，是故如來亦說住貪而得解脫，而智慧性不能壞貪住於解脫。若有菩薩能知如是不住之住，是名無生智慧；住是無生智慧中已，則能獲得無生法忍。

「復次，大德！若有菩薩不離凡夫能知聖法，以凡夫心觀察聖法，以聖法性觀察於忍，忍性觀忍，復以是忍觀一切法，知如是等名無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！若有菩薩不離凡夫能知聖法，以凡夫心觀察聖法，以聖法性觀察於忍，忍性觀忍，復以是忍觀一切法，知如是等名無生忍。

「復次，大德！若有菩薩觀二種界：一、眾生界；二者、法界。以法界性觀眾生性，以眾生性觀法界性，若離法界無眾生界，法界眾生界無生無滅。若能如是通達知者名無生智，無生智者即無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！若有菩薩觀二種界：一、眾生界；二者、法界。以法界性觀眾生性，以眾生性觀法界性，若離法界無眾生界，法界眾生界無生無滅。若能如是通達知者名無生智，無生智者即無生忍。

「復次，大德！菩薩摩訶薩知從十二因緣生法，從六境界作六因緣若善不善，是善不善，即無生滅。何以故？境界之性不能生法，六入亦爾不能生法。何以故？無生性故。如其六入能生法者，則應常生不須外緣；若外境界性能生者，亦應常生不假於內；若俱生者則有二相，二相之法性無真實。通達了知如是等者名無生忍。若得如是真智慧者，是名菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！菩薩摩訶薩知從十二因緣生法，從六境界作六因緣若善不善，是善不善，即無生滅。何以故？境界之性不能生法，六入亦爾不能生法。何以故？無生性故。如其六入能生法者，則應常生不須外緣；若外境界性能生者，亦應常生不假於內；若俱生者則有二相，二相之法性無真實。通達了知如是等者名無生忍。若得如是真智慧者，是名菩薩得無生忍。

「復次，大德！若有菩薩具足成就二種莊嚴功德智慧，觀是二事平等無二，雖如是知不言我知，亦於此知不生貪著。是名無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！若有菩薩具足成就二種莊嚴功德智慧，觀是二事平等無二，雖如是知不言我知，亦於此知不生貪著。是名無生忍。

「復次，大德！菩薩摩訶薩身意寂靜觀法寂靜，法寂靜已觀菩提靜，菩提靜已觀忍寂靜，亦不隨他不著內外，是名菩薩無生法忍。」說是法時，不眴菩薩等五百菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！菩薩摩訶薩身意寂靜觀法寂靜，法寂靜已觀菩提靜，菩提靜已觀忍寂靜，亦不隨他不著內外，是名菩薩無生法忍。」說是法時，不眴菩薩等五百菩薩得無生法忍。

爾時，世尊讚不眴菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝所演說無生法忍，即是真實，如先佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚不眴菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝所演說無生法忍，即是真實，如先佛說。

「復次，善男子！菩薩若得心自在者，即得諸法自在三昧。云何名為心自在耶？善男子！若有菩薩遠離貪愛，得帝釋身或轉輪王身，雖為無量諸眾生等說五欲樂，而其內心實不貪著，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若得心自在者，即得諸法自在三昧。云何名為心自在耶？善男子！若有菩薩遠離貪愛，得帝釋身或轉輪王身，雖為無量諸眾生等說五欲樂，而其內心實不貪著，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩修集三昧、四無量心求諸有時，不以有心以智慧心，雖生欲界不因欲心，其心常不遠離三寶，修集莊嚴諸波羅蜜，以四攝法攝取眾生調伏眾生，修三十七助道之法，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩修集三昧、四無量心求諸有時，不以有心以智慧心，雖生欲界不因欲心，其心常不遠離三寶，修集莊嚴諸波羅蜜，以四攝法攝取眾生調伏眾生，修三十七助道之法，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩修空無相願，自不證於空無相願，亦為眾生說如是法，為調聲聞、辟支佛等入於無生正定之聚而為說法。彼既聞已即得解脫，自不證之，亦令眾生不捨菩提，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩修空無相願，自不證於空無相願，亦為眾生說如是法，為調聲聞、辟支佛等入於無生正定之聚而為說法。彼既聞已即得解脫，自不證之，亦令眾生不捨菩提，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩為調聲聞、辟支佛故，入無生滅正定之聚，亦得滅定，又能通達一切三昧出入相行。雖得如是通達自在，亦不證於滅盡三昧。何以故？未具佛法故，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩為調聲聞、辟支佛故，入無生滅正定之聚，亦得滅定，又能通達一切三昧出入相行。雖得如是通達自在，亦不證於滅盡三昧。何以故？未具佛法故，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩以平等智觀於法界，種種世間、種種眾生、種種說法、種種方便，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩以平等智觀於法界，種種世間、種種眾生、種種說法、種種方便，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩生長壽天未盡天壽，其身亦生短命之中，為欲調伏諸眾生故，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩生長壽天未盡天壽，其身亦生短命之中，為欲調伏諸眾生故，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩具足快樂，捨是樂已為諸眾生受大苦惱，護眾生故、護菩提故，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩具足快樂，捨是樂已為諸眾生受大苦惱，護眾生故、護菩提故，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩同於聲聞、辟支佛行，而心護念菩提之道，亦修菩提微妙之行，為諸聲聞、緣覺之人隨意說法而亦不證，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩同於聲聞、辟支佛行，而心護念菩提之道，亦修菩提微妙之行，為諸聲聞、緣覺之人隨意說法而亦不證，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩解八萬四千法門，亦復通達煩惱行處，為斷眾生諸煩惱故處中說法，亦不為諸煩惱所污，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩解八萬四千法門，亦復通達煩惱行處，為斷眾生諸煩惱故處中說法，亦不為諸煩惱所污，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩具足神通，若有眾生盲聾跛躄，菩薩摩訶薩自變其身，亦同其像而為說法，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩具足神通，若有眾生盲聾跛躄，菩薩摩訶薩自變其身，亦同其像而為說法，是名菩薩心得自在。

「復次，善男子！若有菩薩具足智慧，通達外典善解邪論，而其內心不為邪見，為欲調伏諸眾生故修集其道，是名菩薩心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩具足智慧，通達外典善解邪論，而其內心不為邪見，為欲調伏諸眾生故修集其道，是名菩薩心得自在。

「善男子！菩薩具足如是等事，名心自在，亦名得一切法自在三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足如是等事，名心自在，亦名得一切法自在三昧。」

須菩提言：「世尊！不眴菩薩得是三昧，為久近耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不眴菩薩得是三昧，為久近耶？」

佛言：「過去無量阿僧祇劫，爾時有佛號自在王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名淨，劫亦名淨。其佛國土地平如掌，金銀琉璃頗梨莊嚴，常有幡蓋，如兜率天多饒飲食。爾時，眾生所有貪欲瞋恚愚癡無有勢力，多有利智能解佛語，一切悉樂無上大乘。爾時，世尊與八萬四千大菩薩眾，三萬二千聲聞大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過去無量阿僧祇劫，爾時有佛號自在王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名淨，劫亦名淨。其佛國土地平如掌，金銀琉璃頗梨莊嚴，常有幡蓋，如兜率天多饒飲食。爾時，眾生所有貪欲瞋恚愚癡無有勢力，多有利智能解佛語，一切悉樂無上大乘。爾時，世尊與八萬四千大菩薩眾，三萬二千聲聞大眾。

「爾時世有轉輪聖王，名曰廣持號曰法士，成就七寶：輪寶、象寶、馬寶、女寶、珠寶、兵寶、主藏之臣，千子具足王四天下。治以正法不加刀杖，憐愍眾生教以十善，一切眾生亦樂受之。爾時，千子悉發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，聖王供養如來菩薩聲聞一切大眾，衣服、飲食、臥具、湯藥、房舍資生，經萬歲已發阿耨多羅三藐三菩提心，為無上道修三十七助道之法。爾時，彼佛壽命滿足八萬四千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世有轉輪聖王，名曰廣持號曰法士，成就七寶：輪寶、象寶、馬寶、女寶、珠寶、兵寶、主藏之臣，千子具足王四天下。治以正法不加刀杖，憐愍眾生教以十善，一切眾生亦樂受之。爾時，千子悉發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，聖王供養如來菩薩聲聞一切大眾，衣服、飲食、臥具、湯藥、房舍資生，經萬歲已發阿耨多羅三藐三菩提心，為無上道修三十七助道之法。爾時，彼佛壽命滿足八萬四千歲。

「王有一子名曰法語，於彼佛法信心出家，勤行精進清淨持戒，為得無上菩提道故。爾時法語比丘二萬年中無有睡眠，如彈指頃不生貪心、瞋心、癡心、不善覺觀，不念父母、宗親、眷屬、飲食、衣服、房舍、臥具資生之物，亦不覺知晝夜之相，二萬年中常修念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王有一子名曰法語，於彼佛法信心出家，勤行精進清淨持戒，為得無上菩提道故。爾時法語比丘二萬年中無有睡眠，如彈指頃不生貪心、瞋心、癡心、不善覺觀，不念父母、宗親、眷屬、飲食、衣服、房舍、臥具資生之物，亦不覺知晝夜之相，二萬年中常修念佛。

「須菩提！法語比丘勤精進故，獲得四禪、四無量心、四無色定。過二萬年已往詣佛所，頭面禮敬右遶三匝，却住一面，白佛言：『世尊！我發阿耨多羅三藐三菩提心，為施一切眾生安樂，為欲調伏一切眾生，唯願世尊哀愍示導。云何令我化諸眾生宣說正法？』佛言：『比丘！有八陀羅尼門，若成就者得無礙語，則能為諸眾生說法。何等為八？一者、念佛知法身故；二者、念法知淨法故；三者、念僧知無礙故；四者、真實思惟破惡覺觀故；五者、知字不可說故；六者、修舍摩他，為知諸法同一味故；七者、修毘婆舍那，為知諸法本性淨故；八者、修方便智，為得忍故。比丘！具如是八陀羅尼門，則能堪任宣說正法化諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！法語比丘勤精進故，獲得四禪、四無量心、四無色定。過二萬年已往詣佛所，頭面禮敬右遶三匝，却住一面，白佛言：『世尊！我發阿耨多羅三藐三菩提心，為施一切眾生安樂，為欲調伏一切眾生，唯願世尊哀愍示導。云何令我化諸眾生宣說正法？』佛言：『比丘！有八陀羅尼門，若成就者得無礙語，則能為諸眾生說法。何等為八？一者、念佛知法身故；二者、念法知淨法故；三者、念僧知無礙故；四者、真實思惟破惡覺觀故；五者、知字不可說故；六者、修舍摩他，為知諸法同一味故；七者、修毘婆舍那，為知諸法本性淨故；八者、修方便智，為得忍故。比丘！具如是八陀羅尼門，則能堪任宣說正法化諸眾生。

「『比丘！復有八精進，菩薩具者能宣說法化諸眾生：一者、求法勤行精進；二者、持法勤行精進；三者、觀法勤行精進；四者、說法勤行精進；五者、護法勤行精進；六者、供養法師勤行精進；七者、護受法者勤行精進；八者、如法而住勤行精進，是名為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『比丘！復有八精進，菩薩具者能宣說法化諸眾生：一者、求法勤行精進；二者、持法勤行精進；三者、觀法勤行精進；四者、說法勤行精進；五者、護法勤行精進；六者、供養法師勤行精進；七者、護受法者勤行精進；八者、如法而住勤行精進，是名為八。

「『復有八法，菩薩具足能化眾生。何等為八？一者、修慈等觀眾生故；二者、修悲調伏眾生故；三者、觀法得無上法故；四者、觀智破憍慢故；五者、護諸眾生施安樂故；六者、善思惟壞諸煩惱故；七者、修助道法莊嚴菩提故；八者、護法具足六度故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有八法，菩薩具足能化眾生。何等為八？一者、修慈等觀眾生故；二者、修悲調伏眾生故；三者、觀法得無上法故；四者、觀智破憍慢故；五者、護諸眾生施安樂故；六者、善思惟壞諸煩惱故；七者、修助道法莊嚴菩提故；八者、護法具足六度故。』

「須菩提！菩薩摩訶薩若能具足如是等法，則能教化一切眾生。爾時比丘聞是法已，於十千年繫心思惟，勤行精進為得是法，以精進故即得無盡器陀羅尼，善解一切眾生語言隨語為說。得是持已復有無盡辯才，成就如是陀羅尼已，周遍城國村邑聚落，化無量眾於三乘道，為其父母、兄弟、眷屬、宗族說法，悉令獲得隨順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩若能具足如是等法，則能教化一切眾生。爾時比丘聞是法已，於十千年繫心思惟，勤行精進為得是法，以精進故即得無盡器陀羅尼，善解一切眾生語言隨語為說。得是持已復有無盡辯才，成就如是陀羅尼已，周遍城國村邑聚落，化無量眾於三乘道，為其父母、兄弟、眷屬、宗族說法，悉令獲得隨順法忍。

「須菩提！爾時比丘復往佛所，頭面敬禮右遶三匝，却住一面白佛言：『世尊！如佛先說我已證得，佛神力故得聖智慧。世尊！頗有三昧，菩薩修已心不退轉增長善法？』佛言：『比丘！有三昧名一切法自在。菩薩修已其心不退，亦得增長無量善法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！爾時比丘復往佛所，頭面敬禮右遶三匝，却住一面白佛言：『世尊！如佛先說我已證得，佛神力故得聖智慧。世尊！頗有三昧，菩薩修已心不退轉增長善法？』佛言：『比丘！有三昧名一切法自在。菩薩修已其心不退，亦得增長無量善法。』

「爾時，比丘聞三昧名，即白佛言：『世尊！菩薩云何行、云何修、云何學，而能獲得如是三昧？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，比丘聞三昧名，即白佛言：『世尊！菩薩云何行、云何修、云何學，而能獲得如是三昧？』

「『比丘！有八法、八莊嚴、八發心，菩薩具已得是三昧。何等為八？一者、淨心；二者、至心；三者、施心；四者、離煩惱心；五者、觀六界；六者、修忍；七者、勤精進；八者、修定身心寂靜。是名八法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『比丘！有八法、八莊嚴、八發心，菩薩具已得是三昧。何等為八？一者、淨心；二者、至心；三者、施心；四者、離煩惱心；五者、觀六界；六者、修忍；七者、勤精進；八者、修定身心寂靜。是名八法。

「『八莊嚴者：一者、捨；二者、戒；三者、功德；四者、智；五者、舍摩他；六者、毘婆舍那；七者、發菩提心；八者、莊嚴一切佛法。是名八莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『八莊嚴者：一者、捨；二者、戒；三者、功德；四者、智；五者、舍摩他；六者、毘婆舍那；七者、發菩提心；八者、莊嚴一切佛法。是名八莊嚴。

「『八發心者：一者、發心無有眾生壽命士夫，一切諸法亦復如是；二者、發心一切諸法無常苦無我；三者、發心一切諸法空無相願；四者、發心未來之法無有住處；五者、發心現在之法無有住處；六者、發心一切諸法無業果報；七者、發心一切諸法無有作者、無有受者；八者、發心一切諸法無有繫屬。菩薩具足如是等法得是三昧。』比丘聞已進修不久，即得如是一切法自在三昧。得三昧已即放光明，遍照三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『八發心者：一者、發心無有眾生壽命士夫，一切諸法亦復如是；二者、發心一切諸法無常苦無我；三者、發心一切諸法空無相願；四者、發心未來之法無有住處；五者、發心現在之法無有住處；六者、發心一切諸法無業果報；七者、發心一切諸法無有作者、無有受者；八者、發心一切諸法無有繫屬。菩薩具足如是等法得是三昧。』比丘聞已進修不久，即得如是一切法自在三昧。得三昧已即放光明，遍照三千大千世界。

「爾時，比丘即往佛所，頭面作禮右遶三匝，上昇虛空一多羅樹，結加趺坐滿一千年，不動不搖法喜為食，獲得比智樂說無礙，令三萬六千億眾生得不退心，無量眾生安住三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，比丘即往佛所，頭面作禮右遶三匝，上昇虛空一多羅樹，結加趺坐滿一千年，不動不搖法喜為食，獲得比智樂說無礙，令三萬六千億眾生得不退心，無量眾生安住三乘。

「爾時，法語比丘，過千年已從座而起，作如是言：『如來、世尊！勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提，非懈怠也。』『善男子！汝於無量無邊世中，成就無量無邊功德，故能速得如是神通。善男子！汝已於往七萬六千億佛所，種諸善根淨修梵行，是故因此過去善根，獲得如是現在善果。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法語比丘，過千年已從座而起，作如是言：『如來、世尊！勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提，非懈怠也。』『善男子！汝於無量無邊世中，成就無量無邊功德，故能速得如是神通。善男子！汝已於往七萬六千億佛所，種諸善根淨修梵行，是故因此過去善根，獲得如是現在善果。』」

佛告須菩提：「汝知爾時法語比丘得三昧者，豈異人乎？即是今之不眴菩薩，成就如是無量功德。」爾時，世尊為須菩提說是菩薩往因緣時，三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。虛空之中諸天龍神乾闥婆等，雨諸華香以用供養不眴菩薩，而作是言：「我等今日見此菩薩得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝知爾時法語比丘得三昧者，豈異人乎？即是今之不眴菩薩，成就如是無量功德。」爾時，世尊為須菩提說是菩薩往因緣時，三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。虛空之中諸天龍神乾闥婆等，雨諸華香以用供養不眴菩薩，而作是言：「我等今日見此菩薩得大利益。」

爾時，須菩提語不眴菩薩言：「善男子！汝已久修清淨梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提語不眴菩薩言：「善男子！汝已久修清淨梵行。」

不眴菩薩言：「大德！夫梵行者，非是過去未來現在。若非過去未來現在即是無作，若無作者即名為行；如是行者，名為無生、名為無諍，無有言說及以威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩言：「大德！夫梵行者，非是過去未來現在。若非過去未來現在即是無作，若無作者即名為行；如是行者，名為無生、名為無諍，無有言說及以威儀。

「大德！非眼行故名為梵行，非耳鼻舌身意行故，名為梵行。非色聲香味觸法行故，名為梵行。亦非色受想行識行故，名為梵行。非相非緣、非見非聞、非知非覺。大德！如是等法無去來住，無牽無挽、無有數量、無上無下，是名梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！非眼行故名為梵行，非耳鼻舌身意行故，名為梵行。非色聲香味觸法行故，名為梵行。亦非色受想行識行故，名為梵行。非相非緣、非見非聞、非知非覺。大德！如是等法無去來住，無牽無挽、無有數量、無上無下，是名梵行。」

須菩提言：「善男子！夫梵行者，名八正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！夫梵行者，名八正道。」

不眴菩薩言：「大德！云何八正道名為梵行？若以正見為梵行者，不見諸法名為正見，等見諸法名為正見，不見之見乃名正見。若不見者，云何得名為正見耶？若無正見，云何得名為梵行乎？無有思惟名正思惟。夫思惟者名為顛倒，若顛倒者，云何得言正思惟耶？一切音聲皆悉平等，若善、若惡、若一、若二、若過去、若未來、若現在、若一切字、若一切聲，是名為響。若是響者，云何得言為正語耶？聲平等者，一切行法皆悉無常，是苦、無我、涅槃寂靜。若能等觀一切諸法如涅槃相，及演說者，是名正語。無身、無身業、無口、無口業、無意、無意業。何以故？無業處故。若有業處則有我我所，若無我我所則無業果。若如是觀，名為正業。若為壽命行於邪命，遠離邪命故名正命，若觀是等無我我所，無有眾生、壽命、士夫。如其無者，何故得名為正命耶？於眼識色不生染著，眼識性空，以識性空故眼色亦空，若眼色識空，至意識法亦復如是。若如是觀，是名正命。無有顛倒，斷諸精進名正精進。無精進法、無精進者、無有具足成就精進、無有精進為利益者。若能觀察如是等法，是名正精進。若能等念一切諸法平等如空，一切諸法亦復如是，如一切法，陰、入、界等亦復如是。若能觀於如是等法，是名正念。觀一切法皆悉平等無我我所，若能如是平等觀者，是名正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩言：「大德！云何八正道名為梵行？若以正見為梵行者，不見諸法名為正見，等見諸法名為正見，不見之見乃名正見。若不見者，云何得名為正見耶？若無正見，云何得名為梵行乎？無有思惟名正思惟。夫思惟者名為顛倒，若顛倒者，云何得言正思惟耶？一切音聲皆悉平等，若善、若惡、若一、若二、若過去、若未來、若現在、若一切字、若一切聲，是名為響。若是響者，云何得言為正語耶？聲平等者，一切行法皆悉無常，是苦、無我、涅槃寂靜。若能等觀一切諸法如涅槃相，及演說者，是名正語。無身、無身業、無口、無口業、無意、無意業。何以故？無業處故。若有業處則有我我所，若無我我所則無業果。若如是觀，名為正業。若為壽命行於邪命，遠離邪命故名正命，若觀是等無我我所，無有眾生、壽命、士夫。如其無者，何故得名為正命耶？於眼識色不生染著，眼識性空，以識性空故眼色亦空，若眼色識空，至意識法亦復如是。若如是觀，是名正命。無有顛倒，斷諸精進名正精進。無精進法、無精進者、無有具足成就精進、無有精進為利益者。若能觀察如是等法，是名正精進。若能等念一切諸法平等如空，一切諸法亦復如是，如一切法，陰、入、界等亦復如是。若能觀於如是等法，是名正念。觀一切法皆悉平等無我我所，若能如是平等觀者，是名正定。

「大德！若能如是觀一切法性平等者，名八正道，是名梵行。非以數故名八正道，非八正道名為梵行，非世道故名為梵行，非著心故名為梵行，非二相故名為梵行，非作相故名為梵行，若見諸法無有住處乃名梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！若能如是觀一切法性平等者，名八正道，是名梵行。非以數故名八正道，非八正道名為梵行，非世道故名為梵行，非著心故名為梵行，非二相故名為梵行，非作相故名為梵行，若見諸法無有住處乃名梵行。」

爾時，不眴菩薩為諸大眾說如是等梵行法時，五百比丘離諸煩惱，得阿羅漢果。須菩提言：「善哉，善哉！善男子！快說是法，如離煩惱阿羅漢人，其所宣說等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不眴菩薩為諸大眾說如是等梵行法時，五百比丘離諸煩惱，得阿羅漢果。須菩提言：「善哉，善哉！善男子！快說是法，如離煩惱阿羅漢人，其所宣說等無有異。」

「大德！我今亦是遠離煩惱，亦是阿羅漢，我亦遠離聲聞、緣覺煩惱諸法，我如法住故名阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！我今亦是遠離煩惱，亦是阿羅漢，我亦遠離聲聞、緣覺煩惱諸法，我如法住故名阿羅漢。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！是不眴菩薩，樂說無礙不可思議，辯才利智隨問而答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！是不眴菩薩，樂說無礙不可思議，辯才利智隨問而答。」

佛言：「須菩提！不眴菩薩得一切法自在三昧，以是故能隨問而答。若有菩薩得是三昧，一切世間人天魔梵，不能障其樂說無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！不眴菩薩得一切法自在三昧，以是故能隨問而答。若有菩薩得是三昧，一切世間人天魔梵，不能障其樂說無礙。」

爾時，帝釋白佛言：「世尊！若有人於無量世中具足功德，乃能得見不眴菩薩聞其所說。世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持是經，讀誦書寫為人解說及聞法者，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，當知是輩一切皆當如不眴菩薩作師子吼。世尊！我當擁護如是等人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋白佛言：「世尊！若有人於無量世中具足功德，乃能得見不眴菩薩聞其所說。世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持是經，讀誦書寫為人解說及聞法者，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，當知是輩一切皆當如不眴菩薩作師子吼。世尊！我當擁護如是等人。」

佛言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝今至心護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝今至心護持正法。」

爾時，梵王復白佛言：「世尊！我當樂修捨定三昧，捨禪定樂來護佛法及說法者令離病苦，隨何國土有說法處，我當往彼至心聽受。若有國土信受此經供養三寶，我亦當為除滅惡相，令其土境清淨安怗正法治化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵王復白佛言：「世尊！我當樂修捨定三昧，捨禪定樂來護佛法及說法者令離病苦，隨何國土有說法處，我當往彼至心聽受。若有國土信受此經供養三寶，我亦當為除滅惡相，令其土境清淨安怗正法治化。」

佛言：「善哉，善哉！梵王！汝真護法。若有人能如是護法，當知是人終不遠離三寶之寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！梵王！汝真護法。若有人能如是護法，當知是人終不遠離三寶之寶。」

爾時，四天王復白佛言：「世尊！我亦能護受持讀誦書寫解說如是法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王復白佛言：「世尊！我亦能護受持讀誦書寫解說如是法者。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！若知法者是人乃能擁護是法，汝於我所得聞法已，即獲法眼斷諸惡道。若復至心護持正法，不久當斷一切諸有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！若知法者是人乃能擁護是法，汝於我所得聞法已，即獲法眼斷諸惡道。若復至心護持正法，不久當斷一切諸有。」

爾時，世尊告阿難言：「汝當受持如是經典，為四部眾廣說其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝當受持如是經典，為四部眾廣說其義。」

阿難白佛言：「世尊！我能受持如是經典，如佛所說等無有異，廣為四眾宣釋分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！我能受持如是經典，如佛所說等無有異，廣為四眾宣釋分別。」

爾時，人、天、阿修羅、乾闥婆，一切大眾聞經歡喜，讚歎：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，人、天、阿修羅、乾闥婆，一切大眾聞經歡喜，讚歎：「善哉！」