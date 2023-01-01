大方等大集經卷第六北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第六北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

寶女品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女品第三之二

爾時，寶女復白佛言：「世尊！如經中說，如來具足十神力者，為即十力是世尊耶！為離十力有世尊乎？若即十力是世尊者，是名二法；若是二者，即是無常。若離十力有世尊者，云何如來說諸法等？世尊！若一力中具十力者，何故如來不說百力？若不說百，當知一力非十非百。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女復白佛言：「世尊！如經中說，如來具足十神力者，為即十力是世尊耶！為離十力有世尊乎？若即十力是世尊者，是名二法；若是二者，即是無常。若離十力有世尊者，云何如來說諸法等？世尊！若一力中具十力者，何故如來不說百力？若不說百，當知一力非十非百。」

爾時，世尊讚寶女言：「善哉！善哉！如來、世尊非一、非二。若非一、二，云何言十？云何言百？菩薩摩訶薩遠離一、二，得阿耨多羅三藐三菩提。如來、世尊非即十力，非離十力，能說十事，故名如來具足十力。如來雖說如是十力，而一力中具無量力，為流布故說言十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚寶女言：「善哉！善哉！如來、世尊非一、非二。若非一、二，云何言十？云何言百？菩薩摩訶薩遠離一、二，得阿耨多羅三藐三菩提。如來、世尊非即十力，非離十力，能說十事，故名如來具足十力。如來雖說如是十力，而一力中具無量力，為流布故說言十力。」

寶女復言：「善哉！世尊！唯願廣說如是十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女復言：「善哉！世尊！唯願廣說如是十力。」

佛言寶女：「至心諦聽，吾當為汝分別解說。寶女！菩薩修行菩提道時，求聲聞乘及造惡業，無有是處；以是堅心，得菩提時成就初力。如來成就如是力故，於大眾中作師子吼能轉法輪；如是法輪，天人、魔、梵沙門、婆羅門，所不能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言寶女：「至心諦聽，吾當為汝分別解說。寶女！菩薩修行菩提道時，求聲聞乘及造惡業，無有是處；以是堅心，得菩提時成就初力。如來成就如是力故，於大眾中作師子吼能轉法輪；如是法輪，天人、魔、梵沙門、婆羅門，所不能轉。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，了知諸業悉是一業；以是力故，了知過去、未來、現在一切諸業業因緣處及以非處，得菩提時成第二力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，了知諸業悉是一業；以是力故，了知過去、未來、現在一切諸業業因緣處及以非處，得菩提時成第二力。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，了眾生根，知已說法；以是力故，得菩提時成第三力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，了眾生根，知已說法；以是力故，得菩提時成第三力。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，觀眾生界，觀已隨界而為說法，以觀界故，得菩提時成第四力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，觀眾生界，觀已隨界而為說法，以觀界故，得菩提時成第四力。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，觀諸眾生上中下根，觀已隨解而為說法，以知解故，得菩提時成第五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，觀諸眾生上中下根，觀已隨解而為說法，以知解故，得菩提時成第五力。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，觀至處道，若有為道、若無為道、若聲聞道、若緣覺道、若菩薩道，以觀道故，得菩提時成第六力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，觀至處道，若有為道、若無為道、若聲聞道、若緣覺道、若菩薩道，以觀道故，得菩提時成第六力。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，恭敬尊重修諸禪定，為調眾生而說法要，以修集故，得菩提時成第七力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，恭敬尊重修諸禪定，為調眾生而說法要，以修集故，得菩提時成第七力。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，於過去善根不生誹謗，成就念心不作放逸，不放逸故，得菩提時成第八力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，於過去善根不生誹謗，成就念心不作放逸，不放逸故，得菩提時成第八力。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，見未學者不生輕心，自既學已不生憍慢，能施眾生智慧光明，以施明故，得菩提時成第九力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，見未學者不生輕心，自既學已不生憍慢，能施眾生智慧光明，以施明故，得菩提時成第九力。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，教諸眾生遠離漏法不令增長，讚歎解脫修無漏道，亦為眾生說無漏道，以修無漏故，得菩提時成第十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，教諸眾生遠離漏法不令增長，讚歎解脫修無漏道，亦為眾生說無漏道，以修無漏故，得菩提時成第十力。

「寶女！菩薩修集如是十力，能具如來十種之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！菩薩修集如是十力，能具如來十種之力。」

寶女復言：「世尊！菩薩摩訶薩修行何法，得四無畏及十八法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女復言：「世尊！菩薩摩訶薩修行何法，得四無畏及十八法？」

佛告寶女：「菩薩修行菩提道時，所得妙法不生貪悋，不作是念：『若我教彼，彼則勝我。』於諸眾生其心平等，能捨內外施於一切，觀察法界無種種相。以是因緣，得菩提時成初無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「菩薩修行菩提道時，所得妙法不生貪悋，不作是念：『若我教彼，彼則勝我。』於諸眾生其心平等，能捨內外施於一切，觀察法界無種種相。以是因緣，得菩提時成初無畏。

「復次寶女！菩薩修行菩提道時，諸遮道法了了而知，以了知故不行不隨如是遮法，亦不稱讚、不以教人，知遮道已而遠離之。以是因緣，得菩提時成二無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！菩薩修行菩提道時，諸遮道法了了而知，以了知故不行不隨如是遮法，亦不稱讚、不以教人，知遮道已而遠離之。以是因緣，得菩提時成二無畏。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常修淨道、常說淨法，修治莊嚴得淨法故，如是莊嚴亦自修治亦教眾生。以是因緣，得菩提時成三無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常修淨道、常說淨法，修治莊嚴得淨法故，如是莊嚴亦自修治亦教眾生。以是因緣，得菩提時成三無畏。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，終不起於憍慢之心，終不自說我知我見、覆藏功德顯露罪過。以是因緣，得菩提時成四無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，終不起於憍慢之心，終不自說我知我見、覆藏功德顯露罪過。以是因緣，得菩提時成四無畏。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，失道眾生示以正道，除去道路瓦石惡刺，津途嶮絕施作橋梁，闇冥之處為設燈明，見犯罪者能令調伏；能除眾生所有疑悔，於非犯者不強言犯，除壞眾生疑法之心，施法光明勸請說法，見說法者稱讚善哉，恭敬尊重不生輕心；欲解一切眾生言音，不正語者心不輕之。以是因緣，得菩提時成初無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，失道眾生示以正道，除去道路瓦石惡刺，津途嶮絕施作橋梁，闇冥之處為設燈明，見犯罪者能令調伏；能除眾生所有疑悔，於非犯者不強言犯，除壞眾生疑法之心，施法光明勸請說法，見說法者稱讚善哉，恭敬尊重不生輕心；欲解一切眾生言音，不正語者心不輕之。以是因緣，得菩提時成初無失。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，實語、法語、義語、時語、調伏語、不錯語、離諸惡語、聖人之語。若聞法已轉為他說，為於自利及利他故，說時不輕、不生諍訟，信佛法僧亦令眾生信佛法僧，觀諸法界不可宣說。以是因緣，得菩提時知一切語，得無量門總持方便，是故其身一切相好，一一毛孔悉出如來微妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，實語、法語、義語、時語、調伏語、不錯語、離諸惡語、聖人之語。若聞法已轉為他說，為於自利及利他故，說時不輕、不生諍訟，信佛法僧亦令眾生信佛法僧，觀諸法界不可宣說。以是因緣，得菩提時知一切語，得無量門總持方便，是故其身一切相好，一一毛孔悉出如來微妙音聲。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常修六念亦化眾生令修六念。以是因緣，得菩提時不失念心，亦得法證總持方便，無量眾生於無量劫，思惟深義一時來問，如來不假思惟之力，而能一時各隨問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常修六念亦化眾生令修六念。以是因緣，得菩提時不失念心，亦得法證總持方便，無量眾生於無量劫，思惟深義一時來問，如來不假思惟之力，而能一時各隨問答。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常護一切眾生之心，不與眾生作亂心因、諸苦惱因；見諸眾生行善法時，不遮不亂。善知諸法悉如幻相，於諸眾生其心平等，知諸法界同於一味。以是因緣，得菩提時其心常定，得無邊聞總持方便，得是持已，心常在定而作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常護一切眾生之心，不與眾生作亂心因、諸苦惱因；見諸眾生行善法時，不遮不亂。善知諸法悉如幻相，於諸眾生其心平等，知諸法界同於一味。以是因緣，得菩提時其心常定，得無邊聞總持方便，得是持已，心常在定而作佛事。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，想不顛倒、心不顛倒，以不倒故，於無我中不作我想、眾生命人、士夫、男女、憍慢煩惱、常斷、有無、善惡垢淨、有漏無漏、世間出世間、生死涅槃等想；一切眾生有顛倒故，有如是想。若無顛倒則無是想，行於中道。以是因緣，得菩提時成就一想無有二想。修是定故，得無盡器總持方便。以是持力，心常修集無想三昧，憐愍眾生修集大悲，說法不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，想不顛倒、心不顛倒，以不倒故，於無我中不作我想、眾生命人、士夫、男女、憍慢煩惱、常斷、有無、善惡垢淨、有漏無漏、世間出世間、生死涅槃等想；一切眾生有顛倒故，有如是想。若無顛倒則無是想，行於中道。以是因緣，得菩提時成就一想無有二想。修是定故，得無盡器總持方便。以是持力，心常修集無想三昧，憐愍眾生修集大悲，說法不息。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，修集捨心，捨於苦、樂、不苦不樂、不喜不愁、不愛不瞋。以是因緣，利衰毀譽心無有二，常觀無常、苦、無我等，亦化眾生修如是捨。以是因緣，得菩提時名為大捨。得是捨已，得大海印總持方便。以是持力，雖得人、天、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋天、梵天恭敬供養，不以為欣；邪見惡人輕慢罵辱，不以為慼。其心平等，如地水火風，不上不下、不動不濁，修大慈悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，修集捨心，捨於苦、樂、不苦不樂、不喜不愁、不愛不瞋。以是因緣，利衰毀譽心無有二，常觀無常、苦、無我等，亦化眾生修如是捨。以是因緣，得菩提時名為大捨。得是捨已，得大海印總持方便。以是持力，雖得人、天、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋天、梵天恭敬供養，不以為欣；邪見惡人輕慢罵辱，不以為慼。其心平等，如地水火風，不上不下、不動不濁，修大慈悲。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，至心求菩提甚深之法種種善根，不求聲聞乘。修集大悲如是等心，無有退轉。以是因緣，得菩提時成如來欲，無增無減，得金剛幢總持方便，得大自在。知云何說、知說何事、知何時說、知何處說、知為何眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，至心求菩提甚深之法種種善根，不求聲聞乘。修集大悲如是等心，無有退轉。以是因緣，得菩提時成如來欲，無增無減，得金剛幢總持方便，得大自在。知云何說、知說何事、知何時說、知何處說、知為何眾生。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常勤精進，於諸善法不知厭足，恭敬供養和上善友，亦常親近樂聽正法，隨聞而持。如是精進為調眾生，為欲供養無量諸佛，為令無量無邊眾生得無上道，亦令獲得如是精進入於法門。以是因緣，得聞佛法總持方便，是故菩薩得菩提時，成就如是精進無減，以精進故具足神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常勤精進，於諸善法不知厭足，恭敬供養和上善友，亦常親近樂聽正法，隨聞而持。如是精進為調眾生，為欲供養無量諸佛，為令無量無邊眾生得無上道，亦令獲得如是精進入於法門。以是因緣，得聞佛法總持方便，是故菩薩得菩提時，成就如是精進無減，以精進故具足神通。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，具足念心修四念處，觀內外身無常、苦、無我，受、心、法、念亦復如是。修空、無相、無願三昧，為如來身，觀身念處不證解脫。以是因緣，得菩提時成就如來念心無減，得知心通，知諸眾生根、界、解、業、煩惱、行習心處，善根惡根果報生滅，諸有次第，諸佛世界、諸乘大眾，菩薩諸行得授記莂，父母、親族、師長、和上，知如是等心不失念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，具足念心修四念處，觀內外身無常、苦、無我，受、心、法、念亦復如是。修空、無相、無願三昧，為如來身，觀身念處不證解脫。以是因緣，得菩提時成就如來念心無減，得知心通，知諸眾生根、界、解、業、煩惱、行習心處，善根惡根果報生滅，諸有次第，諸佛世界、諸乘大眾，菩薩諸行得授記莂，父母、親族、師長、和上，知如是等心不失念。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常修智慧、利慧、疾慧、無邊慧、甚深慧、解慧、淨慧、不動慧、無礙慧、無勝慧，了知聲聞緣覺乘慧、無上慧、不知足慧、具足如是等慧。求慧求法、持法說法，甘樂於法，以樂法故，於內外物不生貪著。於師和上能忍眾苦，以所須物奉獻貢上，為於一字一句之義，能以十方世界珍寶奉施法主，一偈因緣捨於身命。雖於無量恒河沙等劫修行布施，不如一聞菩提之事心生歡喜。於正法所樂聞樂說，常為諸佛諸天所念，以念力故，世間所有經典書論悉能通達。以是因緣，得菩提時成佛智慧無增無減，如是等智名為無礙。知眾生心，善、不善、無記，有漏無漏，世間出世間，垢法淨法，生死涅槃，一切法門，一切菩提事，一切菩提道，一切世界，一切劫、一切微塵、去來現在。於如是事通達無礙、說時無盡，以是因緣，如來能於一法之中說無量法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，常修智慧、利慧、疾慧、無邊慧、甚深慧、解慧、淨慧、不動慧、無礙慧、無勝慧，了知聲聞緣覺乘慧、無上慧、不知足慧、具足如是等慧。求慧求法、持法說法，甘樂於法，以樂法故，於內外物不生貪著。於師和上能忍眾苦，以所須物奉獻貢上，為於一字一句之義，能以十方世界珍寶奉施法主，一偈因緣捨於身命。雖於無量恒河沙等劫修行布施，不如一聞菩提之事心生歡喜。於正法所樂聞樂說，常為諸佛諸天所念，以念力故，世間所有經典書論悉能通達。以是因緣，得菩提時成佛智慧無增無減，如是等智名為無礙。知眾生心，善、不善、無記，有漏無漏，世間出世間，垢法淨法，生死涅槃，一切法門，一切菩提事，一切菩提道，一切世界，一切劫、一切微塵、去來現在。於如是事通達無礙、說時無盡，以是因緣，如來能於一法之中說無量法。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，不樂在家求受五欲，樂處空閑修出家法，樂修深義及三脫門，以是修力得無礙法門、無罣礙智，過魔境界莊嚴具足，遠離煩惱及諸惡見，說甚深義破眾疑心，除去一切諸惡覺觀，破於欲界色無色界。為貪眾生演說正法令離貪心，為喜瞋者演說慈心令離瞋恚，為愚癡者說十二因緣令離無明，為慳貪者說檀波羅蜜，為破戒者說尸波羅蜜，為瞋恚者說羼提波羅蜜，為懈怠者說毘梨耶波羅蜜，為亂心者說禪波羅蜜，為無智者說般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，不樂在家求受五欲，樂處空閑修出家法，樂修深義及三脫門，以是修力得無礙法門、無罣礙智，過魔境界莊嚴具足，遠離煩惱及諸惡見，說甚深義破眾疑心，除去一切諸惡覺觀，破於欲界色無色界。為貪眾生演說正法令離貪心，為喜瞋者演說慈心令離瞋恚，為愚癡者說十二因緣令離無明，為慳貪者說檀波羅蜜，為破戒者說尸波羅蜜，為瞋恚者說羼提波羅蜜，為懈怠者說毘梨耶波羅蜜，為亂心者說禪波羅蜜，為無智者說般若波羅蜜。

「為凡夫人說四真諦，為顛倒者說無常、無淨、無樂、無我，為結縛者說三十七助菩提法。菩薩具足如是等法，以是因緣，得菩提時成就解脫無增無減，如是解脫無能動者，畢竟清淨畢竟解脫。能知能見一切聲聞、辟支佛乘，亦得清淨總持方便，以持力故能說解脫，於一切法得大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為凡夫人說四真諦，為顛倒者說無常、無淨、無樂、無我，為結縛者說三十七助菩提法。菩薩具足如是等法，以是因緣，得菩提時成就解脫無增無減，如是解脫無能動者，畢竟清淨畢竟解脫。能知能見一切聲聞、辟支佛乘，亦得清淨總持方便，以持力故能說解脫，於一切法得大自在。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，恭敬智慧得智勢力，得智光明，知眷屬智，知無貪心，知無瞋心，知無癡心，知無愛心，知無垢心，知無諍心，知無食心，知無貪心，知無上心，知無礙心，知無記心，知善心，知不善心，知惡心，知淨心，知不淨心，大心小心，狹心廣心，遍知心不遍知心，貪心捨心，持戒心破戒心，忍心不忍心，懈怠心精進心，定心亂心，癡心慧心，凡心聖心，正定聚心、邪定聚心、不定聚心，聲聞心、緣覺心、菩薩心，苦諦心、集諦心、滅諦心、道諦心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，恭敬智慧得智勢力，得智光明，知眷屬智，知無貪心，知無瞋心，知無癡心，知無愛心，知無垢心，知無諍心，知無食心，知無貪心，知無上心，知無礙心，知無記心，知善心，知不善心，知惡心，知淨心，知不淨心，大心小心，狹心廣心，遍知心不遍知心，貪心捨心，持戒心破戒心，忍心不忍心，懈怠心精進心，定心亂心，癡心慧心，凡心聖心，正定聚心、邪定聚心、不定聚心，聲聞心、緣覺心、菩薩心，苦諦心、集諦心、滅諦心、道諦心。

「雖知如是而不取證，為調眾生常說正法，謂四真諦、十二因緣。遠離斷見及以我見，說因緣果從緣而生，非因於我眾生命等。了知無明因緣於行，行因緣識，識因緣名色，名色因緣六處，六處因緣觸，觸因緣受，受因緣取，取因緣愛，愛因緣有，有因緣生，生因緣老死憂悲苦聚；無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故取滅，取滅故愛滅，愛滅故有滅，有滅故生老死憂悲苦惱滅、大苦聚滅。作是觀已復作是念：『如是等法，實非我作、眾生壽命士夫等作，非常非斷。若非眾生士夫等作，是名為空。如其空者即是無我眾生壽命及以士夫，無常無斷；若無常斷，無生無滅；無生滅者三世不攝；三世不攝即名為無；如其無者不可算數；無算數故即第一義；第一義者即是如來語；如來語者即無鬪諍；無鬪諍者名沙門法；沙門法者即是虛空。』若能了知如是等法，名真實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖知如是而不取證，為調眾生常說正法，謂四真諦、十二因緣。遠離斷見及以我見，說因緣果從緣而生，非因於我眾生命等。了知無明因緣於行，行因緣識，識因緣名色，名色因緣六處，六處因緣觸，觸因緣受，受因緣取，取因緣愛，愛因緣有，有因緣生，生因緣老死憂悲苦聚；無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故取滅，取滅故愛滅，愛滅故有滅，有滅故生老死憂悲苦惱滅、大苦聚滅。作是觀已復作是念：『如是等法，實非我作、眾生壽命士夫等作，非常非斷。若非眾生士夫等作，是名為空。如其空者即是無我眾生壽命及以士夫，無常無斷；若無常斷，無生無滅；無生滅者三世不攝；三世不攝即名為無；如其無者不可算數；無算數故即第一義；第一義者即是如來語；如來語者即無鬪諍；無鬪諍者名沙門法；沙門法者即是虛空。』若能了知如是等法，名真實知。

「若觀思惟，諸惡因緣則生無明至大苦聚；惡思惟滅則無明滅，乃至大苦聚滅。作是觀已，不著常見、不著斷見，知一切法從緣而生、從緣而滅，知一切法無我眾生壽命士夫，不見此彼及以中間。何以故？若無彼此云何有中？是故菩薩如是說法。以是因緣，得菩提時成解脫智無增無減，亦得無邊總持方便。以得持故，依於法界觀虛空界，說是處非處，至漏盡力四無所畏大慈大悲，宣說甚深祕密之藏，兼以是法化於眾生，是名不與二乘共之，身口意等具足神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若觀思惟，諸惡因緣則生無明至大苦聚；惡思惟滅則無明滅，乃至大苦聚滅。作是觀已，不著常見、不著斷見，知一切法從緣而生、從緣而滅，知一切法無我眾生壽命士夫，不見此彼及以中間。何以故？若無彼此云何有中？是故菩薩如是說法。以是因緣，得菩提時成解脫智無增無減，亦得無邊總持方便。以得持故，依於法界觀虛空界，說是處非處，至漏盡力四無所畏大慈大悲，宣說甚深祕密之藏，兼以是法化於眾生，是名不與二乘共之，身口意等具足神通。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，一切身業隨智慧行，不欺眾生而作妨礙，不貪不慳無有害心，梵行清淨勤修精進，集助道法不惜身命，為諸眾生起大慈悲。以是因緣，得菩提時名為如來，一切身業隨智慧行，得一切光總持方便。以是持力，能作種種方便之身，所謂天身、龍身、阿修羅身、迦樓羅身、乾闥婆身、緊那羅身、摩睺羅伽身、梵身、釋身、四天王身、剎利身、婆羅門身、毘舍身、首陀身、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身，示現如是種種身已，為諸大眾隨意說法。說法既竟即滅不現，令一切眾不知所在；或身滅已而故說法，一切眾生六情瞻對而無厭足，若不見時心常緣念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，一切身業隨智慧行，不欺眾生而作妨礙，不貪不慳無有害心，梵行清淨勤修精進，集助道法不惜身命，為諸眾生起大慈悲。以是因緣，得菩提時名為如來，一切身業隨智慧行，得一切光總持方便。以是持力，能作種種方便之身，所謂天身、龍身、阿修羅身、迦樓羅身、乾闥婆身、緊那羅身、摩睺羅伽身、梵身、釋身、四天王身、剎利身、婆羅門身、毘舍身、首陀身、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身，示現如是種種身已，為諸大眾隨意說法。說法既竟即滅不現，令一切眾不知所在；或身滅已而故說法，一切眾生六情瞻對而無厭足，若不見時心常緣念。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，一切口業隨智慧行，不欺眾生，妄語、兩舌、惡口、無義語，常安隱語、法語、毘尼語、不熱語、佛語、義語、喜聞語、樂見語。以是因緣，得菩提時名為如來一切口業隨智慧行，獲得三分總持方便。以是持力，善解一切眾生語言，說諸眾生所有之業。佛所出言是真實語、十二因緣語、隨解脫語、不貪語、寂靜語、因緣語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，一切口業隨智慧行，不欺眾生，妄語、兩舌、惡口、無義語，常安隱語、法語、毘尼語、不熱語、佛語、義語、喜聞語、樂見語。以是因緣，得菩提時名為如來一切口業隨智慧行，獲得三分總持方便。以是持力，善解一切眾生語言，說諸眾生所有之業。佛所出言是真實語、十二因緣語、隨解脫語、不貪語、寂靜語、因緣語。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，一切意業隨智慧行，不欺眾生，不妬不害，不作邪見修於正見，起大慈悲於諸眾生其心平等，終不忘失菩提之心，具足智慧捐除憍慢。以是因緣，得菩提時，名為如來一切意業隨智慧行，獲得無垢總持方便。以是持力，住一心中能知一切眾生諸心。觀眾生心悉皆平等，如幻化相本性清淨；觀諸眾生身業平等，皆如水月；見諸眾生悉在己身，己身亦在眾生身中，猶如影現，能令眾生悉作佛身，亦令己身作眾生身，一切無有能動轉者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，一切意業隨智慧行，不欺眾生，不妬不害，不作邪見修於正見，起大慈悲於諸眾生其心平等，終不忘失菩提之心，具足智慧捐除憍慢。以是因緣，得菩提時，名為如來一切意業隨智慧行，獲得無垢總持方便。以是持力，住一心中能知一切眾生諸心。觀眾生心悉皆平等，如幻化相本性清淨；觀諸眾生身業平等，皆如水月；見諸眾生悉在己身，己身亦在眾生身中，猶如影現，能令眾生悉作佛身，亦令己身作眾生身，一切無有能動轉者。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，信過去世諸佛智慧，善身口意業無有疑網。若聞佛事不可思議，不驚不怖。信過去佛世界眾生，已得調伏；信如來身遊十方界往返無礙，能解一切眾生言語，隨其種種而為說法。一切三世智慧無礙，了知過去一切法界、一切諸乘，知諸眾生業果神通，知他心智。於如是等心信無疑，亦化眾生令同已信。以是因緣，得菩提時名為如來知過去世智慧無礙，因往修集勇健三昧，獲得健行總持方便。以是持力，能知過去諸佛世尊壽命種姓，亦知過去菩薩、聲聞、辟支佛等，一切眾生業果神通；亦知過去所有諸劫，有佛出者、無佛出者，及其名字，淨以不淨、若廣若狹、若麁若細、若微塵等，若倒若順，於如是等悉得了知，如觀掌中菴摩羅果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，信過去世諸佛智慧，善身口意業無有疑網。若聞佛事不可思議，不驚不怖。信過去佛世界眾生，已得調伏；信如來身遊十方界往返無礙，能解一切眾生言語，隨其種種而為說法。一切三世智慧無礙，了知過去一切法界、一切諸乘，知諸眾生業果神通，知他心智。於如是等心信無疑，亦化眾生令同已信。以是因緣，得菩提時名為如來知過去世智慧無礙，因往修集勇健三昧，獲得健行總持方便。以是持力，能知過去諸佛世尊壽命種姓，亦知過去菩薩、聲聞、辟支佛等，一切眾生業果神通；亦知過去所有諸劫，有佛出者、無佛出者，及其名字，淨以不淨、若廣若狹、若麁若細、若微塵等，若倒若順，於如是等悉得了知，如觀掌中菴摩羅果。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，信未來世諸佛智慧善身口意業無有疑網。若聞佛事不可思議，不生驚怖。信未來世界眾生悉當調伏；信於如來遊十方世界往返無礙，能解一切眾生語言，隨其種種而為說法。一切三世智慧無礙，了知未來一切法界一切諸乘，知諸眾生業果神通，知他心智，於如是等心信無疑，亦化眾生令同已信。以是因緣，得菩提時名為如來知未來世智慧無礙，因修悲定得師子吼總持方便。以是持力，能知未來諸佛世尊壽命種姓，亦知未來菩薩、聲聞、辟支佛等，一切眾生業果神通。亦知未來所有諸劫，有佛出者、無佛出者，及其名字，淨以不淨、若廣若狹、若麁若細、若微塵等，若倒若順，於如是等悉得了知，如觀掌中菴摩羅果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，信未來世諸佛智慧善身口意業無有疑網。若聞佛事不可思議，不生驚怖。信未來世界眾生悉當調伏；信於如來遊十方世界往返無礙，能解一切眾生語言，隨其種種而為說法。一切三世智慧無礙，了知未來一切法界一切諸乘，知諸眾生業果神通，知他心智，於如是等心信無疑，亦化眾生令同已信。以是因緣，得菩提時名為如來知未來世智慧無礙，因修悲定得師子吼總持方便。以是持力，能知未來諸佛世尊壽命種姓，亦知未來菩薩、聲聞、辟支佛等，一切眾生業果神通。亦知未來所有諸劫，有佛出者、無佛出者，及其名字，淨以不淨、若廣若狹、若麁若細、若微塵等，若倒若順，於如是等悉得了知，如觀掌中菴摩羅果。

「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，信現在世諸佛智慧善身口意業無有疑網。若聞佛事不可思議，不驚不怖。信現在佛世界眾生悉得調伏；信如來身遊十方界往返無礙，能解一切眾生言語，隨其種種而為說法。一切三世智慧無礙，了知現在一切法界一切諸乘，知諸眾生業果神通，知他心智，於如是事心信無疑，亦化眾生令同己信。以是因緣，得菩提時名為如來知現在世智慧無礙，因修淨定獲得金剛總持方便。以是持力，能知現在諸佛世尊壽命種姓，亦知現在菩薩、聲聞、辟支佛等，一切眾生業果神通，亦知現在所有諸劫，有佛出者、無佛出者，及其名字，淨以不淨、若廣若狹、若麁若細、若微塵等，若倒若順，於如是等悉能了知，如觀掌中菴摩羅果。寶女！是名十八不共之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩修行菩提道時，信現在世諸佛智慧善身口意業無有疑網。若聞佛事不可思議，不驚不怖。信現在佛世界眾生悉得調伏；信如來身遊十方界往返無礙，能解一切眾生言語，隨其種種而為說法。一切三世智慧無礙，了知現在一切法界一切諸乘，知諸眾生業果神通，知他心智，於如是事心信無疑，亦化眾生令同己信。以是因緣，得菩提時名為如來知現在世智慧無礙，因修淨定獲得金剛總持方便。以是持力，能知現在諸佛世尊壽命種姓，亦知現在菩薩、聲聞、辟支佛等，一切眾生業果神通，亦知現在所有諸劫，有佛出者、無佛出者，及其名字，淨以不淨、若廣若狹、若麁若細、若微塵等，若倒若順，於如是等悉能了知，如觀掌中菴摩羅果。寶女！是名十八不共之法。

「如來復有不共之法，謂無見頂。何以故？無邊身故，無能勝者，名不共法。何以故？一切事具故。見者除惱，名不共法。何以故？身如藥樹故。處眾無畏，名不共法。何以故？一切清淨故。處眾無怯，名不共法。何以故？四無畏故。知眾生心，名不共法。何以故？隨意說法故。徒眾寂靜，名不共法。何以故？隨師教故。出言清淨，名不共法。何以故？不說無義語故。凡所宣說聞者歡喜，名不共法。何以故？離怨親想故。說法之聲齊眾而聞，名不共法。何以故？餘無利益故。各各見佛正在已前，瞻對之時目未曾眴，名不共法。何以故？身不可思議故。聞佛所說要生善芽，名不共法。何以故？成就無量諸功德故。見者無厭，名不共法。何以故？覺一切法故。舉身迴顧如象王視，名不共法。何以故？威儀清淨故。大師子吼，名不共法。何以故？具足大力故。威儀純善，名不共法。何以故？所有身業隨智行故。口業純善，名不共法。何以故？所有口業隨智行故。一切眼目，名不共法。何以故？所有意業隨智行故。眾生樂聞，名不共法。何以故？語微妙故。受上供養，名不共法。何以故？無上福田故。無盡功德，名不共法。何以故？不求果報故。無能壞者，名不共法。何以故？一一節中有那羅延力故。記事不虛，名不共法。何以故？知諸根故。為一切師，名不共法。何以故？通達一切故。壽命無盡，名不共法。何以故？得法身故。有親近者得大利益，名不共法。何以故？成就一切諸善法故。所得智慧無能濁者，名不共法。何以故？知三世智性清淨故。出身血者得五逆罪，名不共法。何以故？成就一切諸善根故。煩惱習盡，名不共法。何以故？了知一切煩惱因故。知一切行，名不共法。何以故？覺一切法故。寶女！是名如來不共之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復有不共之法，謂無見頂。何以故？無邊身故，無能勝者，名不共法。何以故？一切事具故。見者除惱，名不共法。何以故？身如藥樹故。處眾無畏，名不共法。何以故？一切清淨故。處眾無怯，名不共法。何以故？四無畏故。知眾生心，名不共法。何以故？隨意說法故。徒眾寂靜，名不共法。何以故？隨師教故。出言清淨，名不共法。何以故？不說無義語故。凡所宣說聞者歡喜，名不共法。何以故？離怨親想故。說法之聲齊眾而聞，名不共法。何以故？餘無利益故。各各見佛正在已前，瞻對之時目未曾眴，名不共法。何以故？身不可思議故。聞佛所說要生善芽，名不共法。何以故？成就無量諸功德故。見者無厭，名不共法。何以故？覺一切法故。舉身迴顧如象王視，名不共法。何以故？威儀清淨故。大師子吼，名不共法。何以故？具足大力故。威儀純善，名不共法。何以故？所有身業隨智行故。口業純善，名不共法。何以故？所有口業隨智行故。一切眼目，名不共法。何以故？所有意業隨智行故。眾生樂聞，名不共法。何以故？語微妙故。受上供養，名不共法。何以故？無上福田故。無盡功德，名不共法。何以故？不求果報故。無能壞者，名不共法。何以故？一一節中有那羅延力故。記事不虛，名不共法。何以故？知諸根故。為一切師，名不共法。何以故？通達一切故。壽命無盡，名不共法。何以故？得法身故。有親近者得大利益，名不共法。何以故？成就一切諸善法故。所得智慧無能濁者，名不共法。何以故？知三世智性清淨故。出身血者得五逆罪，名不共法。何以故？成就一切諸善根故。煩惱習盡，名不共法。何以故？了知一切煩惱因故。知一切行，名不共法。何以故？覺一切法故。寶女！是名如來不共之法。」

爾時，寶女復白佛言：「世尊！如來所得三十二相，是何業因之所成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女復白佛言：「世尊！如來所得三十二相，是何業因之所成就？」

佛告寶女：「如來成就無量功德，是故得成三十二相。我今於是無量事中，當略說之。如來至心護持淨戒，得足下平相；修行種種惠施業故，得千輻輪相；不欺一切諸眾生故，得足跟𦟛相；護正法故，得指纖長相；不壞他眾故，得網縵相；妙服奉施故，得手足軟相；淨飲食施故，得七處滿相；喜聞佛法故，得鹿王𨄔相；覆藏他過故，得陰藏相；修善法故，得上身如師子相；常以善法化眾生故，得缺骨平滿相；救護怖畏故，得臂肘𦟛相；見他事業樂佐助故，得手摩膝相；常修十善故，得清淨身相；常施病藥故，得所食之物至喉悉現相；常發莊嚴修善法故，得師子頰相；於諸眾生其心平等故，得四十齒相；和合諍訟故，得齒密相；珍寶施故，得齒齊相；身口意淨故，得二牙白相；護口四過故，得廣長舌相；成就無量功德故，得味中上味相；於眾生中常柔軟語故，得梵音相；修集慈心故，得紺色目相；至心求於無上菩提故，得牛王𥇒相；讚歎他人所有功德故，得白毫相；恭敬父母師長和上故，得肉髻相；樂說深法故，得身柔軟相；施敷具故得金光相；遠離聚說世間事故，得一一孔一毛生相；樂受善友師長教勅故，得身毛上靡相；不以惡事加眾生故，得髮色金精相；常勸眾生修三昧故，得身圓滿如尼拘陀相；生生之處作佛像故，得那羅延力相。寶女！菩薩摩訶薩成就如是無量功德，獲得如是三十二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「如來成就無量功德，是故得成三十二相。我今於是無量事中，當略說之。如來至心護持淨戒，得足下平相；修行種種惠施業故，得千輻輪相；不欺一切諸眾生故，得足跟𦟛相；護正法故，得指纖長相；不壞他眾故，得網縵相；妙服奉施故，得手足軟相；淨飲食施故，得七處滿相；喜聞佛法故，得鹿王𨄔相；覆藏他過故，得陰藏相；修善法故，得上身如師子相；常以善法化眾生故，得缺骨平滿相；救護怖畏故，得臂肘𦟛相；見他事業樂佐助故，得手摩膝相；常修十善故，得清淨身相；常施病藥故，得所食之物至喉悉現相；常發莊嚴修善法故，得師子頰相；於諸眾生其心平等故，得四十齒相；和合諍訟故，得齒密相；珍寶施故，得齒齊相；身口意淨故，得二牙白相；護口四過故，得廣長舌相；成就無量功德故，得味中上味相；於眾生中常柔軟語故，得梵音相；修集慈心故，得紺色目相；至心求於無上菩提故，得牛王𥇒相；讚歎他人所有功德故，得白毫相；恭敬父母師長和上故，得肉髻相；樂說深法故，得身柔軟相；施敷具故得金光相；遠離聚說世間事故，得一一孔一毛生相；樂受善友師長教勅故，得身毛上靡相；不以惡事加眾生故，得髮色金精相；常勸眾生修三昧故，得身圓滿如尼拘陀相；生生之處作佛像故，得那羅延力相。寶女！菩薩摩訶薩成就如是無量功德，獲得如是三十二相。」

寶女復言：「世尊！菩薩摩訶薩不可思議。快哉！如來善說佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女復言：「世尊！菩薩摩訶薩不可思議。快哉！如來善說佛法。」

爾時，世尊讚寶女言：「善哉！善哉！如汝所說，一切眾生聞是義者，即得具足無量功德；聞已信者，亦得成就無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚寶女言：「善哉！善哉！如汝所說，一切眾生聞是義者，即得具足無量功德；聞已信者，亦得成就無量功德。」

說是法時，十方無量無邊世界六種震動，無量眾生發菩提心，五千菩薩得無生忍。虛空諸天雨種種花，鼓眾伎樂以供養佛。若有眾生已於無量無邊佛所殖眾德本，乃得聞是如來十力、四無所畏、不共之法、三十二相。是人聞已能生深信，信已能於大眾之中作師子吼說如是法。何以故？下劣之人不能得聞如是正法，假使得聞未必得信；上人持戒智慧具足乃能得聞，聞已敬信，信已不久當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，十方無量無邊世界六種震動，無量眾生發菩提心，五千菩薩得無生忍。虛空諸天雨種種花，鼓眾伎樂以供養佛。若有眾生已於無量無邊佛所殖眾德本，乃得聞是如來十力、四無所畏、不共之法、三十二相。是人聞已能生深信，信已能於大眾之中作師子吼說如是法。何以故？下劣之人不能得聞如是正法，假使得聞未必得信；上人持戒智慧具足乃能得聞，聞已敬信，信已不久當得阿耨多羅三藐三菩提。

寶女復言：「世尊！佛不可思議，法、僧亦爾不可思議，聞信是經亦不可思議。若有信者，是人定得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何菩薩修行法行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女復言：「世尊！佛不可思議，法、僧亦爾不可思議，聞信是經亦不可思議。若有信者，是人定得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何菩薩修行法行？」

「寶女！菩薩摩訶薩不捨親舊，知恩報恩憐愍一切，有歸依者終不捨棄，至心念於菩提之道，修於忍辱，難施能施，攝取眾生慈心護戒，思惟善義護持正法，樂法念法持法樂靜。獨處空閑心無悔退，善護眾生淨身口意，為四無量發大莊嚴，常勸眾生於菩提道。凡所講論先讚大乘，不先許人後生悔心，清淨其行知足少欲，不慳不妬不斷聖種，心無諍訟了知因果。信聞戒施慚愧智慧，親近善友隨師長教，心無憍慢，恭敬禮拜長老有德，離貪恚癡我及我所，常念佛法僧施戒天。得供養時其心不高，常勤修行六波羅蜜、空無相願諸善方便，不見我常眾生壽命士夫之相，修四念處乃至八正道分，是名菩薩修行法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！菩薩摩訶薩不捨親舊，知恩報恩憐愍一切，有歸依者終不捨棄，至心念於菩提之道，修於忍辱，難施能施，攝取眾生慈心護戒，思惟善義護持正法，樂法念法持法樂靜。獨處空閑心無悔退，善護眾生淨身口意，為四無量發大莊嚴，常勸眾生於菩提道。凡所講論先讚大乘，不先許人後生悔心，清淨其行知足少欲，不慳不妬不斷聖種，心無諍訟了知因果。信聞戒施慚愧智慧，親近善友隨師長教，心無憍慢，恭敬禮拜長老有德，離貪恚癡我及我所，常念佛法僧施戒天。得供養時其心不高，常勤修行六波羅蜜、空無相願諸善方便，不見我常眾生壽命士夫之相，修四念處乃至八正道分，是名菩薩修行法行。

「又，法行者，無眼無色無色想行、無耳無聲無聲想行、無鼻無香無香想行、無舌無味無味想行、無身無觸無觸想行、無意無法無法想行；非色行、非色非非色行、非色苦行、非色非非色苦行、非色我行、非色非非色我行、非色空行、非色非非色空行、非色無相行、非色無願行、非色無行行、非色性行、非色實行、非色寂行、非色生行、非色出行、非色因緣行、非色聚行，是名法行，受想行識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，法行者，無眼無色無色想行、無耳無聲無聲想行、無鼻無香無香想行、無舌無味無味想行、無身無觸無觸想行、無意無法無法想行；非色行、非色非非色行、非色苦行、非色非非色苦行、非色我行、非色非非色我行、非色空行、非色非非色空行、非色無相行、非色無願行、非色無行行、非色性行、非色實行、非色寂行、非色生行、非色出行、非色因緣行、非色聚行，是名法行，受想行識亦復如是。

「寶女！若無如是陰、入、界行，是名法行。無欲界行、色界行、無色界行，無住無脫，是名法行。無去無來無有住處、無心意識無見無聞無知無識、無有身業口業意業、非法非非法、非一非二、非去來現在、非垢非淨、非聚非散、非我眾生壽命士夫、非常非斷、非我非我所、非始非終，是名法行，是名我法，是名住處，是名法性，是名法處，是名空處非處，名畢竟處，不動不住無有相貌，無出無滅無所修行，無取無捨無受無施。若能知見如是等法，是名真知，是名實知，是名法知。若有菩薩能作是學，為諸眾生行於生死，而於涅槃無所動轉，是名菩薩真實法行。」說是法時，八千菩薩成就忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！若無如是陰、入、界行，是名法行。無欲界行、色界行、無色界行，無住無脫，是名法行。無去無來無有住處、無心意識無見無聞無知無識、無有身業口業意業、非法非非法、非一非二、非去來現在、非垢非淨、非聚非散、非我眾生壽命士夫、非常非斷、非我非我所、非始非終，是名法行，是名我法，是名住處，是名法性，是名法處，是名空處非處，名畢竟處，不動不住無有相貌，無出無滅無所修行，無取無捨無受無施。若能知見如是等法，是名真知，是名實知，是名法知。若有菩薩能作是學，為諸眾生行於生死，而於涅槃無所動轉，是名菩薩真實法行。」說是法時，八千菩薩成就忍辱。

爾時，寶女復以種種珍寶雜物，供養於佛，而作是言：「世尊！若有菩薩行是法行，即是修行一切佛行，即得授記坐菩提樹，成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女復以種種珍寶雜物，供養於佛，而作是言：「世尊！若有菩薩行是法行，即是修行一切佛行，即得授記坐菩提樹，成就阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，舍利弗語寶女言：「汝知菩薩不退印耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語寶女言：「汝知菩薩不退印耶？」

爾時，寶女即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女即說偈言：

「諸眾生界及法界， 若能平等觀無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸眾生界及法界， 若能平等觀無異，

不生分別一二數， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生分別一二數， 是名菩薩不退印。

過去未來及現在， 十方世界諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來及現在， 十方世界諸世尊，

皆悉平等觀法界， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉平等觀法界， 是名菩薩不退印。

觀有為界皆無常， 有漏無漏亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有為界皆無常， 有漏無漏亦如是，

知一切法本性淨， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法本性淨， 是名菩薩不退印。

觀於生死無有量， 不可稱計知其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀於生死無有量， 不可稱計知其數，

若能一念通達知， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能一念通達知， 是名菩薩不退印。

一切世間諸法界， 及以出世諸聖法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間諸法界， 及以出世諸聖法，

若知平等悉真實， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知平等悉真實， 是名菩薩不退印。

若能了知諸佛界， 及以諸魔波旬界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能了知諸佛界， 及以諸魔波旬界，

通達是二無差別， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達是二無差別， 是名菩薩不退印。

貪欲瞋恚愚癡等， 一切眾生諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚愚癡等， 一切眾生諸煩惱，

知從顛倒因緣生， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知從顛倒因緣生， 是名菩薩不退印。

生死之法及涅槃， 無上正道及菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死之法及涅槃， 無上正道及菩提，

觀察是法無差別， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察是法無差別， 是名菩薩不退印。

知是五陰如菩提， 如菩提性入界然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是五陰如菩提， 如菩提性入界然，

觀是諸法無有二， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀是諸法無有二， 是名菩薩不退印。

地水火風及造色， 觀之猶如虛空等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風及造色， 觀之猶如虛空等，

如是即得真實印， 亦如十方諸佛印； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是即得真實印， 亦如十方諸佛印；

如眼界等菩提然， 是二平等無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眼界等菩提然， 是二平等無差別，

自能受持為他說， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自能受持為他說， 是名菩薩不退印。

知諸眾生所有心， 能為一切心因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸眾生所有心， 能為一切心因緣，

如是因緣無障礙， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是因緣無障礙， 是名菩薩不退印。

能遍觀察諸眾生， 所有諸根上中下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遍觀察諸眾生， 所有諸根上中下，

能觀生死盡彼岸， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀生死盡彼岸， 是名菩薩不退印。

所有字義句無盡， 於無量劫而演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有字義句無盡， 於無量劫而演說，

無能破壞作障礙， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能破壞作障礙， 是名菩薩不退印。

虛空邊際尚可盡， 世間猛風可繫縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空邊際尚可盡， 世間猛風可繫縛，

菩薩所有不退心， 一切世間不能轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所有不退心， 一切世間不能轉；

成就無量陀羅尼， 於諸法中不失念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無量陀羅尼， 於諸法中不失念，

次第演說諸法義， 如佛口出無有異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第演說諸法義， 如佛口出無有異；

十方世界佛世尊， 為度眾生說無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界佛世尊， 為度眾生說無量，

悉能受持解深義， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能受持解深義， 是名菩薩不退印。

無量劫中所聞法， 猶如現聞而演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫中所聞法， 猶如現聞而演說，

無量世學陀羅尼， 獲得如是無盡印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世學陀羅尼， 獲得如是無盡印。

成就具足如是持， 及以無上真智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就具足如是持， 及以無上真智慧，

若得菩薩不退印， 則能宣說如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得菩薩不退印， 則能宣說如是法。

若觀一切諸法空， 亦不親近不遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若觀一切諸法空， 亦不親近不遠離，

若有成就不退心， 當知是人有空印； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有成就不退心， 當知是人有空印；

一切諸法虛空印， 其性本來無生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法虛空印， 其性本來無生滅，

若能了知是法界， 是名菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能了知是法界， 是名菩薩不退印。

諸法皆從因緣有， 離於眾緣無法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆從因緣有， 離於眾緣無法界，

若能了知如是者， 當知是有不退印； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能了知如是者， 當知是有不退印；

所有威儀諸色聲， 能於一念悉示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有威儀諸色聲， 能於一念悉示現，

為欲教化諸眾生， 即是菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲教化諸眾生， 即是菩薩不退印。

惠施之心如虛空， 無量劫中不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠施之心如虛空， 無量劫中不可盡，

成就無量諸功德， 即是菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無量諸功德， 即是菩薩不退印。

修集淨戒為佛戒， 獲得佛戒如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集淨戒為佛戒， 獲得佛戒如虛空，

成就如是無上戒， 即是菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就如是無上戒， 即是菩薩不退印。

一切眾生所有戒， 及以學戒無學戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生所有戒， 及以學戒無學戒，

雖有如是無量戒， 不及不退十六一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有如是無量戒， 不及不退十六一；

若得最上無生忍， 成就無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得最上無生忍， 成就無量無有邊，

若得如是無生忍， 如過去佛之所得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得如是無生忍， 如過去佛之所得；

為眾生故善莊嚴， 無量世中不休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾生故善莊嚴， 無量世中不休息，

常勤修集精進行， 即是菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常勤修集精進行， 即是菩薩不退印。

常樂修集諸禪定， 亦為眾生宣說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂修集諸禪定， 亦為眾生宣說法，

雖復示現諸威儀， 而其內心不離定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復示現諸威儀， 而其內心不離定；

具足無上正知見， 遠離一切煩惱習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足無上正知見， 遠離一切煩惱習，

若有成就不退心， 則能近於佛境界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有成就不退心， 則能近於佛境界；

具足三種之神通， 及其如來善方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足三種之神通， 及其如來善方便，

若有成就不退心， 是人欲得正覺印； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有成就不退心， 是人欲得正覺印；

一切眾生不能知， 是人心行及境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生不能知， 是人心行及境界，

為諸眾生無量行， 即是菩薩不退印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生無量行， 即是菩薩不退印。

其實未得無上道， 而能示現如來身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其實未得無上道， 而能示現如來身，

生及成道轉法輪， 處眾示現大涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生及成道轉法輪， 處眾示現大涅槃；

未捨菩薩不退印， 亦能獲得如來印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未捨菩薩不退印， 亦能獲得如來印，

猶如虛空無有邊， 所得佛印亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空無有邊， 所得佛印亦如是。」

說是偈時，三千大千佛之世界六種震動，五千菩薩得不退印。爾時，世尊讚寶女言：「善哉！善哉！快說菩薩不退轉印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈時，三千大千佛之世界六種震動，五千菩薩得不退印。爾時，世尊讚寶女言：「善哉！善哉！快說菩薩不退轉印。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！寶女定得不退轉印，是故能作如是宣說。若不證者，何能如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！寶女定得不退轉印，是故能作如是宣說。若不證者，何能如是？」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所說。寶女久已得不退印，忍辱成就已盡大乘甚深邊底。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所說。寶女久已得不退印，忍辱成就已盡大乘甚深邊底。」

爾時，寶女白佛言：「世尊！何故名大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女白佛言：「世尊！何故名大乘？」

佛言：「其乘廣大故名大乘，於諸眾生無罣礙故故名大乘，是一切智善根根本故名大乘，無有煩惱諸結黑闇故名大乘，所有光明無處不遍故名大乘，周遍其邊有眼目故故名大乘，本性常淨初無沾污故名大乘，斷諸煩惱一切習氣故名大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其乘廣大故名大乘，於諸眾生無罣礙故故名大乘，是一切智善根根本故名大乘，無有煩惱諸結黑闇故名大乘，所有光明無處不遍故名大乘，周遍其邊有眼目故故名大乘，本性常淨初無沾污故名大乘，斷諸煩惱一切習氣故名大乘。

「護持禁戒故名清淨，修集定故名為安住，修智慧故名為無漏，修解脫故名無繫縛，示一切法等無二故名解脫智，攝十力故名無能動，具四無畏故名無怖懼，攝取十八不共法故名為無礙，修集大慈故名平等，破壞一切諸魔眾故名為最勝，摧煩惱魔故名寂靜，壞陰魔故名不可數，破死魔故名為常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護持禁戒故名清淨，修集定故名為安住，修智慧故名為無漏，修解脫故名無繫縛，示一切法等無二故名解脫智，攝十力故名無能動，具四無畏故名無怖懼，攝取十八不共法故名為無礙，修集大慈故名平等，破壞一切諸魔眾故名為最勝，摧煩惱魔故名寂靜，壞陰魔故名不可數，破死魔故名為常住。

「具足檀那波羅蜜故名為富足，具足尸羅波羅蜜故名為無熱，具足羼提波羅蜜故名為無怨，具足精進波羅蜜故名為無動，具足禪那波羅蜜故名無漏無轉，具足般若波羅蜜故名勝一切世間出世間，具足方便波羅蜜故名為攝取，一切諸乘斷諸有故名無有，有因八道得故名為安，具定慧翼所往無礙調諸根故名大神通。修正勤故能見一切諸佛世界修念處故遠離惡法；親近善法，修七覺分遠離一切諸煩惱結，無為無漏無勝無上，無能見頂無能知者，無有遮障，無有聽聞無入出處，大眾大堂一味不作，不作數量平等無二，得大名稱十方無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具足檀那波羅蜜故名為富足，具足尸羅波羅蜜故名為無熱，具足羼提波羅蜜故名為無怨，具足精進波羅蜜故名為無動，具足禪那波羅蜜故名無漏無轉，具足般若波羅蜜故名勝一切世間出世間，具足方便波羅蜜故名為攝取，一切諸乘斷諸有故名無有，有因八道得故名為安，具定慧翼所往無礙調諸根故名大神通。修正勤故能見一切諸佛世界修念處故遠離惡法；親近善法，修七覺分遠離一切諸煩惱結，無為無漏無勝無上，無能見頂無能知者，無有遮障，無有聽聞無入出處，大眾大堂一味不作，不作數量平等無二，得大名稱十方無礙。

「一切人天之所恭敬，成就無量無邊功德，永斷一切慳悋，破戒害心懈怠亂心無明，能令眾生獲得多聞，為作安樂斷一切苦，能令作善業，佛智、無礙智、無上智、平等智、一切智，是名大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切人天之所恭敬，成就無量無邊功德，永斷一切慳悋，破戒害心懈怠亂心無明，能令眾生獲得多聞，為作安樂斷一切苦，能令作善業，佛智、無礙智、無上智、平等智、一切智，是名大乘。」

說是法時，萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，既發心已，復作是言：「若有眾生能發如是大乘心者，即得無量善法利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，既發心已，復作是言：「若有眾生能發如是大乘心者，即得無量善法利益。」

爾時，寶女白佛言：「世尊！何障礙故，不令眾生疾得大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女白佛言：「世尊！何障礙故，不令眾生疾得大乘？」

佛告寶女：「有三十二事，以是因緣為作障礙。何等三十二？一者、樂聲聞乘；二者、樂緣覺乘；三者、樂釋身故；四者、樂梵身故；五者、樂為世樂受持禁戒；六者、樂修一善；七者、常懷嫉妬；八者、多財貪著慳悋；九者、不樂勸化眾生令修善法；十者、心憍慢故；十一者、不求菩提心故；十二者、畏菩提心故；十三者、於一法中生著心故；十四者、不善思惟故；十五者、不能親近師長和上善知識故；十六者、誹謗餘部故；十七者、不能淨於身口意業故；十八者、不能護持無上法故；十九者、得少法味悋不說故；二十者、少解法義生大慢故；二十一者、遠離四攝故；二十二者、不能恭敬同師同學故；二十三者、不樂念於六波羅蜜故；二十四者、遠離三聚故；二十五者、不發願故；二十六者、少善根故；二十七者、倒解義故；二十八者、不歎三寶故；二十九者、誹謗大乘菩提事故；三十者、自不解義、誹他說故；三十一者、不覺了知諸魔事故；三十二者、樂生死故。是名三十二事障礙大乘，不令眾生疾得大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「有三十二事，以是因緣為作障礙。何等三十二？一者、樂聲聞乘；二者、樂緣覺乘；三者、樂釋身故；四者、樂梵身故；五者、樂為世樂受持禁戒；六者、樂修一善；七者、常懷嫉妬；八者、多財貪著慳悋；九者、不樂勸化眾生令修善法；十者、心憍慢故；十一者、不求菩提心故；十二者、畏菩提心故；十三者、於一法中生著心故；十四者、不善思惟故；十五者、不能親近師長和上善知識故；十六者、誹謗餘部故；十七者、不能淨於身口意業故；十八者、不能護持無上法故；十九者、得少法味悋不說故；二十者、少解法義生大慢故；二十一者、遠離四攝故；二十二者、不能恭敬同師同學故；二十三者、不樂念於六波羅蜜故；二十四者、遠離三聚故；二十五者、不發願故；二十六者、少善根故；二十七者、倒解義故；二十八者、不歎三寶故；二十九者、誹謗大乘菩提事故；三十者、自不解義、誹他說故；三十一者、不覺了知諸魔事故；三十二者、樂生死故。是名三十二事障礙大乘，不令眾生疾得大乘。

「寶女！如是障礙其事無量，我於今者但略說耳。大乘所有功德無量，障礙之事亦復如是；亦如涅槃功德無量，障礙之事亦復無量。如生死過無量無邊，即是大乘之障礙也。寶女！若有人能遠離如是無量惡法，當知是人即得大乘。寶女！若有菩薩能得淨心，是人即能獲得大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！如是障礙其事無量，我於今者但略說耳。大乘所有功德無量，障礙之事亦復如是；亦如涅槃功德無量，障礙之事亦復無量。如生死過無量無邊，即是大乘之障礙也。寶女！若有人能遠離如是無量惡法，當知是人即得大乘。寶女！若有菩薩能得淨心，是人即能獲得大乘。」

「世尊！眾生云何速得成就無上大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眾生云何速得成就無上大乘？」

「寶女！有三十二事，眾生修集能速得之。何等三十二？一者、眾生不請而往親附；二者、見他福德不生妬心；三者、至心修集無量善根；四者、營他事業不生愁惱；五者、至心不濁身口業淨；六者、不為利養改四威儀；七者、如說而住；八者、於諸眾生其心清淨；九者、終不放捨菩提之心；十者、清淨莊嚴檀波羅蜜；十一者、清淨尸波羅蜜，憐愍毀禁故；十二者、淨忍波羅蜜，不惜身命故；十三者、淨精進波羅蜜，得十力無畏故；十四者、淨禪波羅蜜，遠離煩惱故；十五者、淨般若波羅蜜，除煩惱習故；十六者、修勇健定，壞諸魔業故；十七者、至心度脫諸眾生故；十八者、修四攝故；十九者、心平等故；二十者、不捨一切諸眾生故；二十一者、知恩報故；二十二者、護持正法故；二十三者、修助道法不休息故；二十四者、於諸善法無厭足故；二十五者、破憍慢故；二十六者、供養三寶故；二十七者、於一切法不生諍故；二十八者、善解十二深因緣故；二十九者、具七財故；三十者、於一切法得自在故；三十一者、修六神通故；三十二者、修集定慧故。是名三十二眾生修集疾得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！有三十二事，眾生修集能速得之。何等三十二？一者、眾生不請而往親附；二者、見他福德不生妬心；三者、至心修集無量善根；四者、營他事業不生愁惱；五者、至心不濁身口業淨；六者、不為利養改四威儀；七者、如說而住；八者、於諸眾生其心清淨；九者、終不放捨菩提之心；十者、清淨莊嚴檀波羅蜜；十一者、清淨尸波羅蜜，憐愍毀禁故；十二者、淨忍波羅蜜，不惜身命故；十三者、淨精進波羅蜜，得十力無畏故；十四者、淨禪波羅蜜，遠離煩惱故；十五者、淨般若波羅蜜，除煩惱習故；十六者、修勇健定，壞諸魔業故；十七者、至心度脫諸眾生故；十八者、修四攝故；十九者、心平等故；二十者、不捨一切諸眾生故；二十一者、知恩報故；二十二者、護持正法故；二十三者、修助道法不休息故；二十四者、於諸善法無厭足故；二十五者、破憍慢故；二十六者、供養三寶故；二十七者、於一切法不生諍故；二十八者、善解十二深因緣故；二十九者、具七財故；三十者、於一切法得自在故；三十一者、修六神通故；三十二者、修集定慧故。是名三十二眾生修集疾得菩提。」

說是法時，七萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，萬二千菩薩得無生法忍。一切諸天以諸花香種種伎樂，供養於佛，尊重讚歎，作如是言：「若有得聞如是等經，當知是人定得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，七萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，萬二千菩薩得無生法忍。一切諸天以諸花香種種伎樂，供養於佛，尊重讚歎，作如是言：「若有得聞如是等經，當知是人定得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，梵天、釋天、四天王天白佛言：「世尊！如來今者演說如是無限量義、了了之義、壞煩惱義，摧諸魔業、破諸邪見，能持一切無上正法，我等亦能受持讀誦書寫解說。若佛弟子有能受持讀誦書寫廣說之者，我等亦當為作衛護。若有惡鬼欲為是人作嬈害事，我當遮止不令成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵天、釋天、四天王天白佛言：「世尊！如來今者演說如是無限量義、了了之義、壞煩惱義，摧諸魔業、破諸邪見，能持一切無上正法，我等亦能受持讀誦書寫解說。若佛弟子有能受持讀誦書寫廣說之者，我等亦當為作衛護。若有惡鬼欲為是人作嬈害事，我當遮止不令成就。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝於爾時若能護我諸弟子者，即是護持我之正法，如是護者法則久住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝於爾時若能護我諸弟子者，即是護持我之正法，如是護者法則久住。」

爾時，世尊告阿難言：「阿難！汝當受持擁護演說如是經典。若有菩薩於無量劫樂修惠施，復有菩薩受持是經，讀誦書寫為人廣說，修大慈悲兼以此義勸人令學，其人所得福多於彼，亦能速疾獲得大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「阿難！汝當受持擁護演說如是經典。若有菩薩於無量劫樂修惠施，復有菩薩受持是經，讀誦書寫為人廣說，修大慈悲兼以此義勸人令學，其人所得福多於彼，亦能速疾獲得大乘。」

阿難白佛言：「世尊！是經何名？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是經何名？云何奉持？」

佛言：「阿難！是經名為『真實法義毘尼方便』、『成就發心無量寶聚』、『無量陀羅尼十力四無畏不共法聚』、『菩薩摩訶薩不退轉印廣說大乘寶女所問』，如是等名汝當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是經名為『真實法義毘尼方便』、『成就發心無量寶聚』、『無量陀羅尼十力四無畏不共法聚』、『菩薩摩訶薩不退轉印廣說大乘寶女所問』，如是等名汝當奉持。」

爾時，阿難及諸人天聞經歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難及諸人天聞經歡喜，信受奉行。