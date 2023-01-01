大方等大集經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第五

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

寶女品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女品第三之一

爾時，世尊故在欲、色二界中間，大寶坊中師子座上，與諸大眾圍繞說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊故在欲、色二界中間，大寶坊中師子座上，與諸大眾圍繞說法。

爾時，會中有一童女名曰寶女，即從坐起，右手執持白真珠貫，而作是言：「若我真實能於十方無量世界，受持如是《大集》正典，讀誦、書寫、演說其義、廣流布者，願此珠貫著佛頂髻及諸菩薩。」說是語已即擲珠貫。以佛神力及以誠言，珠貫即在如來頂上，亦遍一切諸菩薩首；而諸菩薩各各自於首貫珠中，見其來世成佛之時所有世界菩提之樹。眾生調伏及往願力了了見知，見已各各生奇特想，白佛言：「世尊！是寶女者，云何乃有如是無量大功德也？我於無量阿僧祇劫所有誓願，今於一念悉見了了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一童女名曰寶女，即從坐起，右手執持白真珠貫，而作是言：「若我真實能於十方無量世界，受持如是《大集》正典，讀誦、書寫、演說其義、廣流布者，願此珠貫著佛頂髻及諸菩薩。」說是語已即擲珠貫。以佛神力及以誠言，珠貫即在如來頂上，亦遍一切諸菩薩首；而諸菩薩各各自於首貫珠中，見其來世成佛之時所有世界菩提之樹。眾生調伏及往願力了了見知，見已各各生奇特想，白佛言：「世尊！是寶女者，云何乃有如是無量大功德也？我於無量阿僧祇劫所有誓願，今於一念悉見了了。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！實如所言，是寶女者，已於過去九萬六億那由他佛，種諸善根發大善願，所生之處常得真實，是故是女凡所思念言無虛發。若欲令此大千世界滿中寶花，即言而有；若言欲令滿此三千大千世界種種妙香，言已即有；若欲示現種種形色，轉輪王色、四天王色、天帝釋色、梵天王色，或沙門色、婆羅門色，或比丘色、比丘尼色、優婆塞色、優婆夷色，如言即得。若風災起時轉為火災，火災起時轉為水災，水災起時轉為風災，如言即轉。若有魔王將諸兵眾，執持刀杖、弓弩箭矢、鉾矟戈楯，欲令轉變成寶花者，如言即成。若於空曠無水多乏，為諸眾生發大誓願，其中即有，城邑聚落人民大小漿水無乏。若願三千大千世界所有諸色如如來色，即如其言成佛妙色。若言一切所有大眾悉住虛空，言已即住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！實如所言，是寶女者，已於過去九萬六億那由他佛，種諸善根發大善願，所生之處常得真實，是故是女凡所思念言無虛發。若欲令此大千世界滿中寶花，即言而有；若言欲令滿此三千大千世界種種妙香，言已即有；若欲示現種種形色，轉輪王色、四天王色、天帝釋色、梵天王色，或沙門色、婆羅門色，或比丘色、比丘尼色、優婆塞色、優婆夷色，如言即得。若風災起時轉為火災，火災起時轉為水災，水災起時轉為風災，如言即轉。若有魔王將諸兵眾，執持刀杖、弓弩箭矢、鉾矟戈楯，欲令轉變成寶花者，如言即成。若於空曠無水多乏，為諸眾生發大誓願，其中即有，城邑聚落人民大小漿水無乏。若願三千大千世界所有諸色如如來色，即如其言成佛妙色。若言一切所有大眾悉住虛空，言已即住。

「善男子！若是寶女欲於此處虛空之中，遍聞十方諸佛所說，如言即聞。善男子！寶女童女成就如是無量無邊諸大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若是寶女欲於此處虛空之中，遍聞十方諸佛所說，如言即聞。善男子！寶女童女成就如是無量無邊諸大功德。」

爾時，寶女即於佛前說偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女即於佛前說偈歎曰：

「我今成就大寶聚， 故能讚歎無上尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今成就大寶聚， 故能讚歎無上尊，

遠離一切諸煩惱， 具足大寶助菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸煩惱， 具足大寶助菩提。

如來具足無上寶， 大光能照無邊世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來具足無上寶， 大光能照無邊世，

無上寶幢佛世尊， 我今獻寶以供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上寶幢佛世尊， 我今獻寶以供養，

車𤦲馬瑙青琉璃， 金剛真珠日月寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 車𤦲馬瑙青琉璃， 金剛真珠日月寶，

以如是寶供養佛， 為令眾生成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是寶供養佛， 為令眾生成菩提。

世尊身光勝諸寶， 眾生樂見無疲厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊身光勝諸寶， 眾生樂見無疲厭，

處在一方見十方， 令眾各見前有佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處在一方見十方， 令眾各見前有佛。

有見如來身行住， 或見坐臥及說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有見如來身行住， 或見坐臥及說法，

或見默然無所宣， 或見入定修智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見默然無所宣， 或見入定修智慧，

如來一一毛孔光， 能照十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一一毛孔光， 能照十方諸世界，

光明清淨最無上， 猶如秋月淨蓮花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明清淨最無上， 猶如秋月淨蓮花。」

爾時，寶女偈讚佛已，復作是言：「世尊！我今於此大集經中欲少問義，如來若許乃敢諮啟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女偈讚佛已，復作是言：「世尊！我今於此大集經中欲少問義，如來若許乃敢諮啟。」

佛言：「善哉，善哉！寶女！隨意發問。若有疑網，我當為汝而除滅之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！寶女！隨意發問。若有疑網，我當為汝而除滅之。」

爾時，寶女即白佛言：「世尊！云何實語？云何為實？云何法語？云何為法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女即白佛言：「世尊！云何實語？云何為實？云何法語？云何為法？」

佛言：「善哉！善哉！至心諦聽，吾當為汝分別解說。寶女！菩薩摩訶薩有三種實。何等為三？一者、不誑諸佛；二者、不誑己身；三者、不誑眾生。云何名為不誑諸佛、己身、眾生？寶女！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，貪著聲聞、辟支佛乘，是則名為欺誑諸佛、己身、眾生。云何不誑？寶女！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，若在地獄受大苦惱、若遇魔業邪見同止、若生惡國起惡煩惱、身遇刀矟斫刺燒炙，於如是時終不捨離菩提之心，不休、不息、不畏、不悔，令菩提心遂更增廣，為諸眾生受大苦惱。見受苦者心更增廣，勤修精進欲得菩提，不為邪語之所誑惑，一切邪風不能傾動，是名菩薩不誑諸佛、己身、眾生。寶女！若有菩薩不誑諸佛、己身、眾生，是名菩薩真實之實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！至心諦聽，吾當為汝分別解說。寶女！菩薩摩訶薩有三種實。何等為三？一者、不誑諸佛；二者、不誑己身；三者、不誑眾生。云何名為不誑諸佛、己身、眾生？寶女！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，貪著聲聞、辟支佛乘，是則名為欺誑諸佛、己身、眾生。云何不誑？寶女！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，若在地獄受大苦惱、若遇魔業邪見同止、若生惡國起惡煩惱、身遇刀矟斫刺燒炙，於如是時終不捨離菩提之心，不休、不息、不畏、不悔，令菩提心遂更增廣，為諸眾生受大苦惱。見受苦者心更增廣，勤修精進欲得菩提，不為邪語之所誑惑，一切邪風不能傾動，是名菩薩不誑諸佛、己身、眾生。寶女！若有菩薩不誑諸佛、己身、眾生，是名菩薩真實之實。

「寶女！不誑諸佛復有四事：一者、其心堅固；二者、住於至處；三者、具足勢力；四者、勤修精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！不誑諸佛復有四事：一者、其心堅固；二者、住於至處；三者、具足勢力；四者、勤修精進。

「不誑己身亦有四事：一者、淨心；二者、至心；三者、不誑；四者、不曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不誑己身亦有四事：一者、淨心；二者、至心；三者、不誑；四者、不曲。

「不誑眾生亦有四事：一者、莊嚴；二者、修慈；三者、修悲；四者、攝取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不誑眾生亦有四事：一者、莊嚴；二者、修慈；三者、修悲；四者、攝取。

「寶女！是名菩薩第一之實。菩薩實者，初發願時不捨眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！是名菩薩第一之實。菩薩實者，初發願時不捨眾生。

「復次，寶女！菩薩實者，不多語，守護語，不麁語，真實語。若在獨處、大眾、王邊，發言誠實，非為財物而故妄語，非為自在而故妄語。若有三千大千世界滿中七寶，尚不為之而生妄語，況復小事而妄語也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩實者，不多語，守護語，不麁語，真實語。若在獨處、大眾、王邊，發言誠實，非為財物而故妄語，非為自在而故妄語。若有三千大千世界滿中七寶，尚不為之而生妄語，況復小事而妄語也！

「寶女！如是實者，有三十二淨。何等三十二？一者、慚語；二者、功德語；三者、愧語；四者、柔軟語；五者、不虛語；六者、無譏呵語；七者、不貪著語；八者、不畏語；九者、閉諸惡道語；十者、開諸善道語；十一者、聖行語；十二者、慧行語；十三者、內淨語；十四者、外淨語；十五者、樂受語；十六者、樂聽語；十七者、不澁語；十八者、微妙語；十九者、分別語；二十者、妙音語；二十一者、純善語；二十二者、不誑語；二十三者、不熱語；二十四者、歡喜語；二十五者、自勸喻語；二十六者、勸喻他語；二十七者、不失語；二十八者、安隱語；二十九者、福田語；三十者、如佛語；三十一者、實圍遶語；三十二者、淨口語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！如是實者，有三十二淨。何等三十二？一者、慚語；二者、功德語；三者、愧語；四者、柔軟語；五者、不虛語；六者、無譏呵語；七者、不貪著語；八者、不畏語；九者、閉諸惡道語；十者、開諸善道語；十一者、聖行語；十二者、慧行語；十三者、內淨語；十四者、外淨語；十五者、樂受語；十六者、樂聽語；十七者、不澁語；十八者、微妙語；十九者、分別語；二十者、妙音語；二十一者、純善語；二十二者、不誑語；二十三者、不熱語；二十四者、歡喜語；二十五者、自勸喻語；二十六者、勸喻他語；二十七者、不失語；二十八者、安隱語；二十九者、福田語；三十者、如佛語；三十一者、實圍遶語；三十二者、淨口語。

「復次，寶女！菩薩實者，凡所言說口意相稱。云何名為口意相稱？修集施故獲得菩提，非因慳貪而能得之，是名意口相稱而語。能施一切名之為實。修集淨戒獲得菩提，非因毀戒而能得之，是名意口相稱而語。如戒而住名之為實。修集忍辱獲得菩提，非因瞋恚而能得之，是名意口相稱而語。具足修忍是名為實。勤行精進獲得菩提，非因懈怠而能得之，是名意口相稱而語。修精進故名之為實。修集禪定獲得菩提，非因亂心而能得之，是名意口相稱而語。修集定心名之為實。修於智慧獲得菩提，非因愚癡而能得之，是名意口相稱而語。修智慧故名之為實。三十七助菩提之法，四無量心亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！菩薩實者，凡所言說口意相稱。云何名為口意相稱？修集施故獲得菩提，非因慳貪而能得之，是名意口相稱而語。能施一切名之為實。修集淨戒獲得菩提，非因毀戒而能得之，是名意口相稱而語。如戒而住名之為實。修集忍辱獲得菩提，非因瞋恚而能得之，是名意口相稱而語。具足修忍是名為實。勤行精進獲得菩提，非因懈怠而能得之，是名意口相稱而語。修精進故名之為實。修集禪定獲得菩提，非因亂心而能得之，是名意口相稱而語。修集定心名之為實。修於智慧獲得菩提，非因愚癡而能得之，是名意口相稱而語。修智慧故名之為實。三十七助菩提之法，四無量心亦復如是。

「復次，寶女！夫真實者所謂聖行，聖行者苦、無常行。又復聖行，所謂知苦、遠集、證滅、修道，知於五陰無出生相，是名知苦。五陰因者，所謂愛結畢竟遠離，不貪不著、不讚不求、不去不來，是名離集滅一切相，然其滅時無一法滅。不平等法作平等法，是名證滅觀。奢摩他、毘婆舍那，其相平等，無覺、無觀、無有平等、無繫、無取、無作、無變，是名修道。真實了知如是等諦，又能分別廣說其義，是名菩薩摩訶薩實，說是真實法，時十千菩薩得真實忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！夫真實者所謂聖行，聖行者苦、無常行。又復聖行，所謂知苦、遠集、證滅、修道，知於五陰無出生相，是名知苦。五陰因者，所謂愛結畢竟遠離，不貪不著、不讚不求、不去不來，是名離集滅一切相，然其滅時無一法滅。不平等法作平等法，是名證滅觀。奢摩他、毘婆舍那，其相平等，無覺、無觀、無有平等、無繫、無取、無作、無變，是名修道。真實了知如是等諦，又能分別廣說其義，是名菩薩摩訶薩實，說是真實法，時十千菩薩得真實忍。

「寶女！法語者，凡所演說依法而語，觀法、念法、奉行於法，行至處法、求法、欲法、樂法、修法，法幢、法杖、莊嚴法器；法燈、法明、法念、法意、法有法疑，莊嚴瓔珞；法床、法儀，法護、法財、法無窮盡，廣大無邊。法事、法身、法口、法意，菩薩摩訶薩具足成就如是等法，是名法語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！法語者，凡所演說依法而語，觀法、念法、奉行於法，行至處法、求法、欲法、樂法、修法，法幢、法杖、莊嚴法器；法燈、法明、法念、法意、法有法疑，莊嚴瓔珞；法床、法儀，法護、法財、法無窮盡，廣大無邊。法事、法身、法口、法意，菩薩摩訶薩具足成就如是等法，是名法語。

「法者，真實之語、守護法語，教人供養父母、和上、耆舊有德，讚歎菩提及菩提道。令人不捨菩提之心，至心繫念不忘菩提，不離莊嚴修菩提法，親近賢聖善知識等，修集信心專念聽法，慕求正法勤於精進。不貪著法知恩報恩，樂於寂靜不斷聖種，教化頭陀、勸行十善，讚歎惠施，一切善法願向菩提。至心受持清淨戒律，修集忍辱，除去懈怠，修淨禪定，智慧方便，慈悲喜捨，修四真諦趣向於諦。四無礙智得大神通，隨順法施修四念處，乃至修集八聖道分，定慧二法得智解脫，如法解脫聲聞、緣覺、菩薩諸乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法者，真實之語、守護法語，教人供養父母、和上、耆舊有德，讚歎菩提及菩提道。令人不捨菩提之心，至心繫念不忘菩提，不離莊嚴修菩提法，親近賢聖善知識等，修集信心專念聽法，慕求正法勤於精進。不貪著法知恩報恩，樂於寂靜不斷聖種，教化頭陀、勸行十善，讚歎惠施，一切善法願向菩提。至心受持清淨戒律，修集忍辱，除去懈怠，修淨禪定，智慧方便，慈悲喜捨，修四真諦趣向於諦。四無礙智得大神通，隨順法施修四念處，乃至修集八聖道分，定慧二法得智解脫，如法解脫聲聞、緣覺、菩薩諸乘。

「讚說一切所有福德，當觀十二甚深因緣，分別空門、無相、無願，無所畏懼。說五陰如幻如化，說十八界如虛空相，說諸入性同於空性，常說七財六念六敬，解說具足六波羅蜜。說六常行、修六神通，具足五眼說第一義，流布世間成就業語，一切眾生其心平等讚歎佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讚說一切所有福德，當觀十二甚深因緣，分別空門、無相、無願，無所畏懼。說五陰如幻如化，說十八界如虛空相，說諸入性同於空性，常說七財六念六敬，解說具足六波羅蜜。說六常行、修六神通，具足五眼說第一義，流布世間成就業語，一切眾生其心平等讚歎佛語。

「寶女！若有菩薩具足如是法語，口終不說我語，不說眾生語，不說壽命語，不說士夫語，不說斷語，不說常語，不說有見語，不說無見語，不說兩斷語，不著中語，不說聚語，不說滅語，不說諍語，不說偏語，不覺知語，不顛倒語，不增疑心語，不逆法語，觀法界語、破憍慢語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！若有菩薩具足如是法語，口終不說我語，不說眾生語，不說壽命語，不說士夫語，不說斷語，不說常語，不說有見語，不說無見語，不說兩斷語，不著中語，不說聚語，不說滅語，不說諍語，不說偏語，不覺知語，不顛倒語，不增疑心語，不逆法語，觀法界語、破憍慢語。

「說法菩薩如法而住，如法而說實語法語，不斷語、不折語，說法菩薩一切世間不能共論，見者怖畏。法語菩薩能演說空、無相、無願，不著三界及以諸有，不從他乞，無心意識，無有塵垢、無明無闇，不繫屬他、不繫屬自，無有高下，不雜一切境界因緣，清淨寂靜無有導首，難知難覺，不可思惟，不思惟行，清淨智者，乃能知之。無受受者永斷諸受，過於三世，不滅無滅相，不生無生相，無有豐儉，無生、無斷、無增、無減、無當有、無已有，非修、非見、非魔見、非真實見、非相、非非相、非一相，而亦一相。非有屋宅、遠離屋宅，非近、非遠、非離、非別、非縛、非解、非有漏、非無漏，亦非相似。非苦、非樂、非具足、非不具足、非名、非色、非著、非脫、非破、非完，雖非金剛，不可壞相。真實如爾，非近、非遠、無色無因，亦非頑嚚、非此非彼、非內、非外、非自、非他、非見、非聞、非憶、非忘、非識、非知、非識境界、非知境界。寶女！是名為法。若能廣說如是等法，是名說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說法菩薩如法而住，如法而說實語法語，不斷語、不折語，說法菩薩一切世間不能共論，見者怖畏。法語菩薩能演說空、無相、無願，不著三界及以諸有，不從他乞，無心意識，無有塵垢、無明無闇，不繫屬他、不繫屬自，無有高下，不雜一切境界因緣，清淨寂靜無有導首，難知難覺，不可思惟，不思惟行，清淨智者，乃能知之。無受受者永斷諸受，過於三世，不滅無滅相，不生無生相，無有豐儉，無生、無斷、無增、無減、無當有、無已有，非修、非見、非魔見、非真實見、非相、非非相、非一相，而亦一相。非有屋宅、遠離屋宅，非近、非遠、非離、非別、非縛、非解、非有漏、非無漏，亦非相似。非苦、非樂、非具足、非不具足、非名、非色、非著、非脫、非破、非完，雖非金剛，不可壞相。真實如爾，非近、非遠、無色無因，亦非頑嚚、非此非彼、非內、非外、非自、非他、非見、非聞、非憶、非忘、非識、非知、非識境界、非知境界。寶女！是名為法。若能廣說如是等法，是名說法。

「復次，寶女！法語菩薩不與一切世間諍競，不輕不慢於他未學，心不輕笑不生高心，不自讚歎不謗他說，不以飲食為他說法，不遮他善令生疑惑。見他犯罪終不說之，於他法中不生輕賤，不遮止他所修行法。凡所說法，不離於空、無相、無願，終不分別一切法界，不動法界、不動實性，不依字、識、人、不了義，雖不依止亦不誹謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！法語菩薩不與一切世間諍競，不輕不慢於他未學，心不輕笑不生高心，不自讚歎不謗他說，不以飲食為他說法，不遮他善令生疑惑。見他犯罪終不說之，於他法中不生輕賤，不遮止他所修行法。凡所說法，不離於空、無相、無願，終不分別一切法界，不動法界、不動實性，不依字、識、人、不了義，雖不依止亦不誹謗。

「於自他眾不生分別，亦不誹謗十二因緣，非在世間淨於世間，非法淨法無貪無慳，無有毀戒不捨破戒，無瞋無妬無有懈怠，不失道心不忘菩提，為欲莊嚴無上智慧，不休不息心不生悔。於他法中心無妬嫉，不以著於非修多羅謗修多羅，毘尼摩耶亦復如是。於正法所終不見非，不因於慢而增長慢，不謗因果及業果報。於正法中心無退轉，知恩念恩報之不忘，終不懷抱瞋恨之心，不著我見不嫉他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於自他眾不生分別，亦不誹謗十二因緣，非在世間淨於世間，非法淨法無貪無慳，無有毀戒不捨破戒，無瞋無妬無有懈怠，不失道心不忘菩提，為欲莊嚴無上智慧，不休不息心不生悔。於他法中心無妬嫉，不以著於非修多羅謗修多羅，毘尼摩耶亦復如是。於正法所終不見非，不因於慢而增長慢，不謗因果及業果報。於正法中心無退轉，知恩念恩報之不忘，終不懷抱瞋恨之心，不著我見不嫉他利。

「於怨親中無有二想，得他譏刺終不報之，不作兩舌鬪亂彼此，不懷諂曲顯異惑眾，不為他喜受菩薩戒、比丘戒、比丘尼戒、式叉摩那戒、沙彌戒、沙彌尼戒、優婆塞戒、優婆夷戒，住空閑處思惟寂默，勤心受讀十二部經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於怨親中無有二想，得他譏刺終不報之，不作兩舌鬪亂彼此，不懷諂曲顯異惑眾，不為他喜受菩薩戒、比丘戒、比丘尼戒、式叉摩那戒、沙彌戒、沙彌尼戒、優婆塞戒、優婆夷戒，住空閑處思惟寂默，勤心受讀十二部經。

「不為勝他故受持守護如是等戒，不為供養現作知足，不為顯他不知足故自修知足，不信諸佛無上菩提他之所作。不造惡業邪惡活命，不捨七財不貪於食，不斷聖種，不誹謗他不自讚歎，於佛法中不作數量，讚歎大乘心無厭足，是名法語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為勝他故受持守護如是等戒，不為供養現作知足，不為顯他不知足故自修知足，不信諸佛無上菩提他之所作。不造惡業邪惡活命，不捨七財不貪於食，不斷聖種，不誹謗他不自讚歎，於佛法中不作數量，讚歎大乘心無厭足，是名法語。」

爾時，世尊復告寶女：「菩薩義者，云何名義？所謂信心修莊嚴時無有虛誑，為欲莊嚴一切善根，至心專念修行善法，破眾生疑不求果報，施諸眾生安隱快樂，護持禁戒不失忍心，勤修精進增長善法，修寂靜定攝諸散亂，具無上智破無明闇，修集慈心等諸眾生，修集悲心隨眾所作親往營理，修集喜心施眾法喜，修集捨心不觀苦樂。捨財法已心無悔悋，所言柔軟壞眾惡心，利益於他具足甚深，修行同事勸發大乘，以是四攝調伏眾生。見一切行皆是無常、苦、空、無我，淨諸煩惱。依止於義不依於字，依止於智不依於識，依了義經捨不了義，依止於法不依於人。說義無礙無有窮盡，而於法界無所分別；說辭無礙獲得解脫說；樂說無礙如法而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告寶女：「菩薩義者，云何名義？所謂信心修莊嚴時無有虛誑，為欲莊嚴一切善根，至心專念修行善法，破眾生疑不求果報，施諸眾生安隱快樂，護持禁戒不失忍心，勤修精進增長善法，修寂靜定攝諸散亂，具無上智破無明闇，修集慈心等諸眾生，修集悲心隨眾所作親往營理，修集喜心施眾法喜，修集捨心不觀苦樂。捨財法已心無悔悋，所言柔軟壞眾惡心，利益於他具足甚深，修行同事勸發大乘，以是四攝調伏眾生。見一切行皆是無常、苦、空、無我，淨諸煩惱。依止於義不依於字，依止於智不依於識，依了義經捨不了義，依止於法不依於人。說義無礙無有窮盡，而於法界無所分別；說辭無礙獲得解脫說；樂說無礙如法而說。

「莊嚴惠施不知厭足，莊嚴於戒善願成就，莊嚴多聞如法而作，莊嚴功德具足相好，莊嚴智慧知諸眾生上中下根差別之相，莊嚴於定為心清淨，莊嚴於智得三種慧。修四念處為心不散亂，修四正勤為得善根，修四如意往來諸方，修集五根辯分別句，修集五力為壞煩惱，修七覺分為知諸法，修八正道不為惡動，修集神通為不退失。菩薩摩訶薩解如是義，是名為義；若有菩薩能說是義，是名說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莊嚴惠施不知厭足，莊嚴於戒善願成就，莊嚴多聞如法而作，莊嚴功德具足相好，莊嚴智慧知諸眾生上中下根差別之相，莊嚴於定為心清淨，莊嚴於智得三種慧。修四念處為心不散亂，修四正勤為得善根，修四如意往來諸方，修集五根辯分別句，修集五力為壞煩惱，修七覺分為知諸法，修八正道不為惡動，修集神通為不退失。菩薩摩訶薩解如是義，是名為義；若有菩薩能說是義，是名說義。

「復次，寶女！又復義者，修集空定壞諸有法，修集無相壞諸法相，修集無願不求三界。若能演說如是三空，是名說義；一切諸行不可修行，是名為義。菩薩說是不可修行，是名說義；斷一切生，是名為義。菩薩若說諸法無生，是名說義；諸有無出，是名為義。如是說者，是名說義；四真諦者，名之為義。如是說者，是名說義；無我我所，名之為義。如是說者，是名說義；字不可說，名之為義。如是說者，是名說義；真實之義，名之為義。如是說者，是名說義；一切菩提之法，不可稱計，是名為義。菩薩摩訶薩如是說者，是名說義；多聞之人如法而作，是名為義。如是說者，是名說義；一切諸乘大乘為最，是名為義。能如是說，是名說義。復次，寶女！無所分別，名之為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶女！又復義者，修集空定壞諸有法，修集無相壞諸法相，修集無願不求三界。若能演說如是三空，是名說義；一切諸行不可修行，是名為義。菩薩說是不可修行，是名說義；斷一切生，是名為義。菩薩若說諸法無生，是名說義；諸有無出，是名為義。如是說者，是名說義；四真諦者，名之為義。如是說者，是名說義；無我我所，名之為義。如是說者，是名說義；字不可說，名之為義。如是說者，是名說義；真實之義，名之為義。如是說者，是名說義；一切菩提之法，不可稱計，是名為義。菩薩摩訶薩如是說者，是名說義；多聞之人如法而作，是名為義。如是說者，是名說義；一切諸乘大乘為最，是名為義。能如是說，是名說義。復次，寶女！無所分別，名之為義。

「無有眾生，亦無受命，一味不動不盡一事，不生不出，不來不去不滅不二，不可觀見，無有造作，無為無作，心不諂曲。三世平等，三分無差，不失不得，不熱不冷，不淨不穢，不行如爾，不取不捨，非道示道，非常非斷，亦非中道。不瞋不濁，不觀於法及以非法，非一切字音聲辭語。無心意識，於貪瞋癡不生分別，一切諸法作相有相，空無相願是三即空，真實入法等與不等皆悉平等，因於智慧獲得解脫。寶女！菩薩若能如是具義，是名為義；說如是義，是名說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有眾生，亦無受命，一味不動不盡一事，不生不出，不來不去不滅不二，不可觀見，無有造作，無為無作，心不諂曲。三世平等，三分無差，不失不得，不熱不冷，不淨不穢，不行如爾，不取不捨，非道示道，非常非斷，亦非中道。不瞋不濁，不觀於法及以非法，非一切字音聲辭語。無心意識，於貪瞋癡不生分別，一切諸法作相有相，空無相願是三即空，真實入法等與不等皆悉平等，因於智慧獲得解脫。寶女！菩薩若能如是具義，是名為義；說如是義，是名說義。

「寶女！云何菩薩說於毘尼？佛說毘尼凡有二種。何等為二？一者、犯毘尼；二者、煩惱毘尼。云何為犯？云何毘尼？犯已尋覺不善思惟，因於無明顛倒虛妄欺誑煩惱，著我、眾生、疑心，不得解脫，掉悔、憍慢、放逸、寡聞，因如是等是名為犯。若破疑心獲得解脫，得解脫故見有犯處，即是非處亦非非處，非身口意，不取不捨不可覩見，非是身作及心口作，若是三作即是滅法。若是滅法，誰作誰犯？如犯，一切諸法亦復如是，諸法無根無作無處。若能破壞如是等疑，是名為淨，是名不熱；隨師教作，是名有信，是名有定，是名毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！云何菩薩說於毘尼？佛說毘尼凡有二種。何等為二？一者、犯毘尼；二者、煩惱毘尼。云何為犯？云何毘尼？犯已尋覺不善思惟，因於無明顛倒虛妄欺誑煩惱，著我、眾生、疑心，不得解脫，掉悔、憍慢、放逸、寡聞，因如是等是名為犯。若破疑心獲得解脫，得解脫故見有犯處，即是非處亦非非處，非身口意，不取不捨不可覩見，非是身作及心口作，若是三作即是滅法。若是滅法，誰作誰犯？如犯，一切諸法亦復如是，諸法無根無作無處。若能破壞如是等疑，是名為淨，是名不熱；隨師教作，是名有信，是名有定，是名毘尼。

「云何煩惱？云何毘尼？十二有支，所謂無明乃至老死，是名煩惱。性能調伏一切煩惱，是名毘尼。何以故？空無相願能調諸法。若法是空、無有性相、不可願者，云何而有貪恚癡等。無作能調一切諸法，若一切法不可作者，云何而有煩惱諸結。一切諸法從因緣生，若從緣生云何可見？見如是等十二有支，亦知煩惱及煩惱相。若是空智能觀菩提，即以此空空於煩惱。若能觀察如是平等，是名毘尼。若能如是演說義者，是名菩薩能說毘尼。若是毘尼能知我者，即是了知煩惱毘尼。云何名為知我毘尼？謂觀無我、觀於我性，知我淨我實，知我分別我空我修，知我不動、不說、不著、不生不滅。若能如是知於我者，即是了知煩惱毘尼。若實無我而作我想，於無煩惱作煩惱想，亦復如是；若我本無，煩惱亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何煩惱？云何毘尼？十二有支，所謂無明乃至老死，是名煩惱。性能調伏一切煩惱，是名毘尼。何以故？空無相願能調諸法。若法是空、無有性相、不可願者，云何而有貪恚癡等。無作能調一切諸法，若一切法不可作者，云何而有煩惱諸結。一切諸法從因緣生，若從緣生云何可見？見如是等十二有支，亦知煩惱及煩惱相。若是空智能觀菩提，即以此空空於煩惱。若能觀察如是平等，是名毘尼。若能如是演說義者，是名菩薩能說毘尼。若是毘尼能知我者，即是了知煩惱毘尼。云何名為知我毘尼？謂觀無我、觀於我性，知我淨我實，知我分別我空我修，知我不動、不說、不著、不生不滅。若能如是知於我者，即是了知煩惱毘尼。若實無我而作我想，於無煩惱作煩惱想，亦復如是；若我本無，煩惱亦爾。

「若有具足毘婆舍那，則能如是觀察了知，是名知我煩惱毘尼。煩惱者非過去未來現在，若能不作不念不求，是名知於煩惱毘尼。毘尼亦非去來現在，如心非色，非內非外，亦非中間，煩惱亦爾，非色非內外及以中間。何以故？無覺知故、無諍競故、無清淨故、無造作故。若能如是知諸煩惱不出不滅，是名了知煩惱毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有具足毘婆舍那，則能如是觀察了知，是名知我煩惱毘尼。煩惱者非過去未來現在，若能不作不念不求，是名知於煩惱毘尼。毘尼亦非去來現在，如心非色，非內非外，亦非中間，煩惱亦爾，非色非內外及以中間。何以故？無覺知故、無諍競故、無清淨故、無造作故。若能如是知諸煩惱不出不滅，是名了知煩惱毘尼。

「寶女！菩薩若得如是等知煩惱毘尼，亦為眾生說如是法，是名菩薩演說毘尼。」說是法時，十千菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶女！菩薩若得如是等知煩惱毘尼，亦為眾生說如是法，是名菩薩演說毘尼。」說是法時，十千菩薩得無生忍。

爾時，寶女心大歡喜，前白佛言：「世尊！如來所說真實法義，及以毘尼不可思議。若有菩薩能如是說，是人則能實知實見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女心大歡喜，前白佛言：「世尊！如來所說真實法義，及以毘尼不可思議。若有菩薩能如是說，是人則能實知實見。」

爾時，舍利弗語寶女言：「汝今已具如是等法，能演說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語寶女言：「汝今已具如是等法，能演說不？」

寶女答言：「大德舍利弗！實名無貪，無貪即義，如是義者即不可說，不可說者即是毘尼。大德！若如是者，云何可說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女答言：「大德舍利弗！實名無貪，無貪即義，如是義者即不可說，不可說者即是毘尼。大德！若如是者，云何可說？

「復次，舍利弗！實者即滅，滅者即法，法者即淨，淨者即義，義者即毘尼。如是等法無有文字，若無文字，云何可說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！實者即滅，滅者即法，法者即淨，淨者即義，義者即毘尼。如是等法無有文字，若無文字，云何可說？

「大德！實者即如，如者即法，法即無二，無二即義，夫無二者亦不可調，若不可調，云何名調？如是等法悉無所有，若無所有，云何可說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！實者即如，如者即法，法即無二，無二即義，夫無二者亦不可調，若不可調，云何名調？如是等法悉無所有，若無所有，云何可說？」

舍利弗言：「汝今成就何等寶故？立如是名，名寶女耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝今成就何等寶故？立如是名，名寶女耶！」

答言：「大德！有三十二菩薩寶心，如是心中悉無聲聞、辟支佛心。何等三十二？一者、發心為度一切諸眾生故；二者、發心為令佛種不斷絕故；三者、發心為持佛法不滅盡故；四者、發心守護僧故；五者、發心為施眾生聖法之樂；六者、發心為諸眾生修集大慈，令眾遠離煩惱諸苦；七者、發心修集大悲捨內外物；八者、發心護持禁戒，調毀戒故；九者、發心修忍，破壞不忍、憍慢、惡心、顛心、醉心、狂心、放逸自在心故；十者、發心精進，為破懈怠、畏退、悔心，調伏懈怠諸眾生故；十一者、發心修定，為破亂心、狂心、妄念，為令眾生獲得四禪及八解脫，調伏欲界諸眾生故；十二者、發心修智破一切闇，真實知見入於法界；十三者、發心為知眾生平等無二，皆一味故；十四者、發心為得無貪、無瞋，利衰、毀譽，其心無二，安住善法苦樂不動，為如是等護眾生故；十五者、發心為得無怖無畏，欲解甚深十二因緣，離一切見；十六者、發心為欲莊嚴智慧，及以功德無有厭足；十七者、發心為欲不離見佛常聞法故；十八者、發心為欲如聞而說；十九者、發心為得廣大法聚心無貪悋；二十者、發心為欲讚歎淨戒，如聞而住，教化慰喻毀禁人故；二十一者、發心為破一切眾生七種慢故；二十二者、發心為知一切眾生上中下根；二十三者、發心為破諸魔惡業；二十四者、發心為施眾生安樂；二十五者、發心為欲壞破眾生所有眾苦，心不生悔；二十六者、發心為欲具足成就得佛法故；二十七者、發心為知有為之法一切無常、苦、無我故，知已不離心無厭悔；二十八者、發心為樂修集一切助菩提法；二十九者、發心為見空無相願，以眾生故而不取證；三十者、發心為於雖畏諸有亦護諸有；三十一者、發心為於見生死過而不厭悔；三十二者、發心為於若近菩提受無上樂，捨是妙樂為眾生故受貧窮苦。舍利弗！是三十二發心之寶，悉無聲聞辟支佛心，是故菩薩名為寶聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大德！有三十二菩薩寶心，如是心中悉無聲聞、辟支佛心。何等三十二？一者、發心為度一切諸眾生故；二者、發心為令佛種不斷絕故；三者、發心為持佛法不滅盡故；四者、發心守護僧故；五者、發心為施眾生聖法之樂；六者、發心為諸眾生修集大慈，令眾遠離煩惱諸苦；七者、發心修集大悲捨內外物；八者、發心護持禁戒，調毀戒故；九者、發心修忍，破壞不忍、憍慢、惡心、顛心、醉心、狂心、放逸自在心故；十者、發心精進，為破懈怠、畏退、悔心，調伏懈怠諸眾生故；十一者、發心修定，為破亂心、狂心、妄念，為令眾生獲得四禪及八解脫，調伏欲界諸眾生故；十二者、發心修智破一切闇，真實知見入於法界；十三者、發心為知眾生平等無二，皆一味故；十四者、發心為得無貪、無瞋，利衰、毀譽，其心無二，安住善法苦樂不動，為如是等護眾生故；十五者、發心為得無怖無畏，欲解甚深十二因緣，離一切見；十六者、發心為欲莊嚴智慧，及以功德無有厭足；十七者、發心為欲不離見佛常聞法故；十八者、發心為欲如聞而說；十九者、發心為得廣大法聚心無貪悋；二十者、發心為欲讚歎淨戒，如聞而住，教化慰喻毀禁人故；二十一者、發心為破一切眾生七種慢故；二十二者、發心為知一切眾生上中下根；二十三者、發心為破諸魔惡業；二十四者、發心為施眾生安樂；二十五者、發心為欲壞破眾生所有眾苦，心不生悔；二十六者、發心為欲具足成就得佛法故；二十七者、發心為知有為之法一切無常、苦、無我故，知已不離心無厭悔；二十八者、發心為樂修集一切助菩提法；二十九者、發心為見空無相願，以眾生故而不取證；三十者、發心為於雖畏諸有亦護諸有；三十一者、發心為於見生死過而不厭悔；三十二者、發心為於若近菩提受無上樂，捨是妙樂為眾生故受貧窮苦。舍利弗！是三十二發心之寶，悉無聲聞辟支佛心，是故菩薩名為寶聚。」

爾時，世尊讚寶女言：「善哉，善哉！汝真實說菩薩摩訶薩發菩提心，而菩提心成就無量無邊功德，不可齊說三十二事。何以故？非聲聞寶能得佛寶，非緣覺寶能得佛寶，以菩薩寶能得佛寶。得佛寶已，則得聲聞、辟支佛寶、菩薩佛寶，是故菩薩名為寶聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚寶女言：「善哉，善哉！汝真實說菩薩摩訶薩發菩提心，而菩提心成就無量無邊功德，不可齊說三十二事。何以故？非聲聞寶能得佛寶，非緣覺寶能得佛寶，以菩薩寶能得佛寶。得佛寶已，則得聲聞、辟支佛寶、菩薩佛寶，是故菩薩名為寶聚。」

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！寶女所說不可思議，我觀其說，是女似得四無礙智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！寶女所說不可思議，我觀其說，是女似得四無礙智。」

佛告舍利弗：「汝今方謂是女未得四無礙耶！是女久已成就具足。寶女說法字不可盡，文句義味亦不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝今方謂是女未得四無礙耶！是女久已成就具足。寶女說法字不可盡，文句義味亦不可盡。」

時，舍利弗語寶女言：「仁者今當廣分別說四無礙智，於一切法悉成其事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗語寶女言：「仁者今當廣分別說四無礙智，於一切法悉成其事。」

「大德！菩提心者名無礙句。何以故？菩提心中攝諸義故，是名義無礙智；一切法界入菩提心，是名法無礙智；實無文字而說文字，是名辭無礙智；不可說法說不斷絕，是名樂說無礙智。義不可說，名義無礙；一切諸法皆如幻相，名法無礙；無言說業，名辭無礙；於六入界無有障礙，名樂說無礙。了達於義，名義無礙；樂於寂靜，名法無礙；字不合法、法不合義，名辭無礙；說即是聲，名樂說無礙。如來正覺即菩提義，名義無礙；菩提義者能生於法，名法無礙；法可作句，名辭無礙；說已得義，名樂說無礙。法義者名義無礙；解脫者名法無礙；演說法相非有法性，名辭無礙；分別法界及非法界，名樂說無礙。僧即無為，名義無礙；諸僧一味，名法無礙；和合僧故，名辭無礙；說僧功德，名樂說無礙。大德！是四無礙遍一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！菩提心者名無礙句。何以故？菩提心中攝諸義故，是名義無礙智；一切法界入菩提心，是名法無礙智；實無文字而說文字，是名辭無礙智；不可說法說不斷絕，是名樂說無礙智。義不可說，名義無礙；一切諸法皆如幻相，名法無礙；無言說業，名辭無礙；於六入界無有障礙，名樂說無礙。了達於義，名義無礙；樂於寂靜，名法無礙；字不合法、法不合義，名辭無礙；說即是聲，名樂說無礙。如來正覺即菩提義，名義無礙；菩提義者能生於法，名法無礙；法可作句，名辭無礙；說已得義，名樂說無礙。法義者名義無礙；解脫者名法無礙；演說法相非有法性，名辭無礙；分別法界及非法界，名樂說無礙。僧即無為，名義無礙；諸僧一味，名法無礙；和合僧故，名辭無礙；說僧功德，名樂說無礙。大德！是四無礙遍一切法。」

時，舍利弗言：「世尊！是女人者，發心已來為久近耶！在何佛邊種諸善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗言：「世尊！是女人者，發心已來為久近耶！在何佛邊種諸善根？」

佛言舍利弗：「過去無量阿僧祇劫，爾時有佛號分別見如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊——土名大淨，如兜率天——與菩薩僧七萬六千，一切皆是清淨梵行，得不退轉陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言舍利弗：「過去無量阿僧祇劫，爾時有佛號分別見如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊——土名大淨，如兜率天——與菩薩僧七萬六千，一切皆是清淨梵行，得不退轉陀羅尼門。

「爾時，有轉輪聖王名淨德報，王千世界而得自在。後宮婇女八萬四千，千子具足，其力皆等蓮花力士。爾時聖王，於三萬六千億歲，種種供養佛及菩薩，所謂房舍、臥具、衣服、飲食、病瘦、醫藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有轉輪聖王名淨德報，王千世界而得自在。後宮婇女八萬四千，千子具足，其力皆等蓮花力士。爾時聖王，於三萬六千億歲，種種供養佛及菩薩，所謂房舍、臥具、衣服、飲食、病瘦、醫藥。」

舍利弗言：「世尊！不審彼佛壽命幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！不審彼佛壽命幾時？」

「舍利弗！其佛壽命滿十中劫。時轉輪王，與其後宮眷屬婇女及外人民九萬二千億那由他，齎持種種無量無邊供養之具，往至佛所。以八千億上妙珍寶而散佛上，頭面作禮長跪合掌，口宣是言：『世尊！我今所設供養之具，頗復更有殊勝供養勝我者不？』時佛答言：『大王！有異供養勝諸供養，如是供養於此供養，百分千分萬分百千萬分，不及其一。』王言：『世尊！是何供養？願樂欲聞，唯願說之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！其佛壽命滿十中劫。時轉輪王，與其後宮眷屬婇女及外人民九萬二千億那由他，齎持種種無量無邊供養之具，往至佛所。以八千億上妙珍寶而散佛上，頭面作禮長跪合掌，口宣是言：『世尊！我今所設供養之具，頗復更有殊勝供養勝我者不？』時佛答言：『大王！有異供養勝諸供養，如是供養於此供養，百分千分萬分百千萬分，不及其一。』王言：『世尊！是何供養？願樂欲聞，唯願說之。』

「爾時世尊即說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊即說偈曰：

「『如恒河沙等世界， 滿中妙寶持用施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如恒河沙等世界， 滿中妙寶持用施，

雖有如是無量福， 不如憐愍發菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有如是無量福， 不如憐愍發菩提。

無量億等恒沙佛， 淨妙花香以供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億等恒沙佛， 淨妙花香以供養，

如是福德猶不如， 發菩提心七卓步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是福德猶不如， 發菩提心七卓步。

如是發心即為施， 戒忍精進禪智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是發心即為施， 戒忍精進禪智慧，

若為憐愍發大心， 其福無量不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為憐愍發大心， 其福無量不可盡。

上色力財上族姓， 是人乃能發菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上色力財上族姓， 是人乃能發菩提，

主千世界至梵天， 得大自在乃能發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主千世界至梵天， 得大自在乃能發。

若樂喜發菩提心， 如是乃能斷惡有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂喜發菩提心， 如是乃能斷惡有，

能為人天開正路， 能閉八難邪嶮徑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為人天開正路， 能閉八難邪嶮徑。

諸根具足不盲聾， 皆由至心發菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根具足不盲聾， 皆由至心發菩提，

能見十方諸世尊， 能聞天上甘露味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見十方諸世尊， 能聞天上甘露味。

若能至心發菩提， 是人能破疑憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心發菩提， 是人能破疑憍慢，

無量智慧得自在， 能為眾生說法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量智慧得自在， 能為眾生說法界。

眾生見之如父母， 亦如良醫師友想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見之如父母， 亦如良醫師友想，

能療眾生煩惱病， 教誨令趣菩提道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能療眾生煩惱病， 教誨令趣菩提道。』

「爾時，聖王聞佛說是發菩提心所得功德，其心歡喜踊躍無量，與其眷屬內外人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心，即於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，聖王聞佛說是發菩提心所得功德，其心歡喜踊躍無量，與其眷屬內外人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心，即於佛前而說偈言：

「『我今憐愍於眾生， 是故發此菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今憐愍於眾生， 是故發此菩提心，

若欲獲得大自在， 不應於此生退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲獲得大自在， 不應於此生退轉。

生死無量受苦惱， 而於自他無利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死無量受苦惱， 而於自他無利益，

寧發於此受大苦， 非以不發受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧發於此受大苦， 非以不發受安樂。

若有眾生發菩提， 即得人天聖王樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生發菩提， 即得人天聖王樂，

亦得寂靜無漏樂， 及得無上菩提樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦得寂靜無漏樂， 及得無上菩提樂。

最上慧忍三昧定， 具四無量及六度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上慧忍三昧定， 具四無量及六度，

三種淨慧六神通， 四無礙智大自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種淨慧六神通， 四無礙智大自在，

無上十力四無畏， 及三念處及大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上十力四無畏， 及三念處及大悲，

成就具足十八法， 如是皆由發菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就具足十八法， 如是皆由發菩提。

能動十方諸世界， 亦知十方眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能動十方諸世界， 亦知十方眾生心，

能度無量諸眾生， 皆由發於菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度無量諸眾生， 皆由發於菩提心。』

「舍利弗！說是偈時，四萬夫人、無量眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時聖王，復於萬億年中供養彼佛，供養佛已厭世出家。既出家已，思惟四句：一者、實句；二者、法句；三者、義句；四者、調句，於一億年常思如是四句之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！說是偈時，四萬夫人、無量眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時聖王，復於萬億年中供養彼佛，供養佛已厭世出家。既出家已，思惟四句：一者、實句；二者、法句；三者、義句；四者、調句，於一億年常思如是四句之義。

「舍利弗！汝知，爾時轉輪聖王豈異人乎？即寶女是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝知，爾時轉輪聖王豈異人乎？即寶女是也。」

舍利弗言：「世尊！何業緣故受是女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！何業緣故受是女身？」

佛言：「舍利弗！一切菩薩不以女業而受身也，乃以神通智慧之力示女身耳！為欲調伏諸眾生故。舍利弗！汝今實謂寶女菩薩是女身耶，莫造斯觀。何以故？受女身者即是慧力、神通之力。舍利弗！是女久已於無量劫中離男女身，如是身者非是過去，亦非未來現在，此身即方便身，是方便身化此世界九萬二千諸女人等發阿耨多羅三藐三菩提心，是故示現是方便身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！一切菩薩不以女業而受身也，乃以神通智慧之力示女身耳！為欲調伏諸眾生故。舍利弗！汝今實謂寶女菩薩是女身耶，莫造斯觀。何以故？受女身者即是慧力、神通之力。舍利弗！是女久已於無量劫中離男女身，如是身者非是過去，亦非未來現在，此身即方便身，是方便身化此世界九萬二千諸女人等發阿耨多羅三藐三菩提心，是故示現是方便身。」

爾時，寶女語舍利弗：「大德！汝今能以女人之身說正法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女語舍利弗：「大德！汝今能以女人之身說正法耶？」

舍利弗言：「我於男身尚生厭悔，況女身乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我於男身尚生厭悔，況女身乎！」

「舍利弗！汝於男身生厭悔耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝於男身生厭悔耶？」

舍利弗言：「如是，如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是，如是。」

「大德！是故菩薩勝諸聲聞、辟支佛等。何以故？汝諸聲聞所厭悔處，菩薩於中受樂不悔。聲聞之人不求諸有，菩薩於中甘樂受之。聲聞之人於諸功德生知足想，菩薩之人無有厭足。聲聞之人厭離煩惱，菩薩之人處而不懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！是故菩薩勝諸聲聞、辟支佛等。何以故？汝諸聲聞所厭悔處，菩薩於中受樂不悔。聲聞之人不求諸有，菩薩於中甘樂受之。聲聞之人於諸功德生知足想，菩薩之人無有厭足。聲聞之人厭離煩惱，菩薩之人處而不懼。」

舍利弗言：「寶女！菩薩之人有何等力，以是力故心無厭離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「寶女！菩薩之人有何等力，以是力故心無厭離？」

寶女答言：「大德！菩薩摩訶薩有八種力，處之無厭。何等為八？一者、慈力，心無礙故；二者、悲力，為調伏故；三者、實力，不誑諸佛、己身、眾生故；四者、慧力，離煩惱故；五者、方便力，心不悔故；六者、功德力，無所畏故；七者、智力，壞無明故；八者、精進力，破放逸故；是名八力。菩薩具足如是八力，其心不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女答言：「大德！菩薩摩訶薩有八種力，處之無厭。何等為八？一者、慈力，心無礙故；二者、悲力，為調伏故；三者、實力，不誑諸佛、己身、眾生故；四者、慧力，離煩惱故；五者、方便力，心不悔故；六者、功德力，無所畏故；七者、智力，壞無明故；八者、精進力，破放逸故；是名八力。菩薩具足如是八力，其心不悔。」

舍利弗言：「寶女！汝今已具足八力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「寶女！汝今已具足八力耶？」

答言：「大德！言具足者即是顛倒，顛倒者即是二相，二相者即是有為，有為者即無所有，無所有者即是平等。大德！若平等者，云何有力？云何無力？云何可說一二之數？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大德！言具足者即是顛倒，顛倒者即是二相，二相者即是有為，有為者即無所有，無所有者即是平等。大德！若平等者，云何有力？云何無力？云何可說一二之數？

「大德！一切諸法皆如虛空，而是虛空，不可說內不可說外，不可說明不可說闇，一切諸法亦復如是。若一切法同虛空者，云何可說有力、無力、一二之數？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！一切諸法皆如虛空，而是虛空，不可說內不可說外，不可說明不可說闇，一切諸法亦復如是。若一切法同虛空者，云何可說有力、無力、一二之數？

「大德！菩薩摩訶薩亦有力亦無力。云何有力？云何無力？無煩惱力、有智慧力，無慳悋力、有惠施力，無破戒力、有持戒力，無瞋恚力、有忍辱力，無懈怠力、有精進力，無亂意力、有禪定力，無無明力、有智慧力，是故菩薩遠離惡法修集善法；是故菩薩無惡法力、有善法力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！菩薩摩訶薩亦有力亦無力。云何有力？云何無力？無煩惱力、有智慧力，無慳悋力、有惠施力，無破戒力、有持戒力，無瞋恚力、有忍辱力，無懈怠力、有精進力，無亂意力、有禪定力，無無明力、有智慧力，是故菩薩遠離惡法修集善法；是故菩薩無惡法力、有善法力。」

爾時，世尊讚寶女言：「善哉，善哉！若有善男子、善女人能如是說，即是實說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚寶女言：「善哉，善哉！若有善男子、善女人能如是說，即是實說。」

寶女菩薩說是法時，五百菩薩成就忍心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女菩薩說是法時，五百菩薩成就忍心。