大方等大集經卷第四北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第四北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

陀羅尼自在王菩薩品第二之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼自在王菩薩品第二之四

爾時，世尊舉身顧眄觀諸大眾，如象王迴而作是言：「諸善男子！誰能守護如是供具及此寶坊，令不毀壞滅沒損減，以待彌勒成正覺已，十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊舉身顧眄觀諸大眾，如象王迴而作是言：「諸善男子！誰能守護如是供具及此寶坊，令不毀壞滅沒損減，以待彌勒成正覺已，十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來。」

是時，會中有一菩薩名諸法神通自在王，即從坐起，䠒跪合掌，而作是言：「世尊！我能守護如是供具及此寶坊，令不毀壞滅沒損減，以待彌勒成正覺已，十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，會中有一菩薩名諸法神通自在王，即從坐起，䠒跪合掌，而作是言：「世尊！我能守護如是供具及此寶坊，令不毀壞滅沒損減，以待彌勒成正覺已，十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來。」

爾時，眾中有一魔王名曰神通——其所住國名四天下——語諸法神通自在王菩薩言：「善男子！汝今安置如是供具并及寶坊，置何器中而守護之令不毀壞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一魔王名曰神通——其所住國名四天下——語諸法神通自在王菩薩言：「善男子！汝今安置如是供具并及寶坊，置何器中而守護之令不毀壞？」

「善男子！凡言器者性是無常，而我此身常住無變。善男子！汝今應當諦觀我身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！凡言器者性是無常，而我此身常住無變。善男子！汝今應當諦觀我身。」

爾時，魔王聞是語已，如教諦觀，見其䐡中有一世界名水王光，有佛世尊號寶優鉢羅，其世界中有大寶山。如來處中結加趺坐，與諸菩薩宣說正法。爾時，魔王見是事已，心甚奇訝，即禮諸法神通自在王菩薩，讚言：「善哉，善哉！大士！我今始知汝有妙器，堪任護持如是供具及此寶坊令不毀滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王聞是語已，如教諦觀，見其䐡中有一世界名水王光，有佛世尊號寶優鉢羅，其世界中有大寶山。如來處中結加趺坐，與諸菩薩宣說正法。爾時，魔王見是事已，心甚奇訝，即禮諸法神通自在王菩薩，讚言：「善哉，善哉！大士！我今始知汝有妙器，堪任護持如是供具及此寶坊令不毀滅。」

爾時，魔王即白佛言：「世尊！我往未見如是菩薩、未聞如是微妙法時，欲學聲聞入於涅槃。我今既見諸法神通自在王菩薩威神之力，即發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！假使我身恒沙劫中受地獄苦，然後乃成無上道者，亦終不捨菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王即白佛言：「世尊！我往未見如是菩薩、未聞如是微妙法時，欲學聲聞入於涅槃。我今既見諸法神通自在王菩薩威神之力，即發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！假使我身恒沙劫中受地獄苦，然後乃成無上道者，亦終不捨菩提之心。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝能善發阿耨多羅三藐三菩提心，汝亦當得如是無量神通之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝能善發阿耨多羅三藐三菩提心，汝亦當得如是無量神通之力。」

是時，會中復有菩薩名師子幢，語陀羅尼自在王菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩獲得何等陀羅尼門，而能受持一切佛語，凡所演說字句及義無有窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，會中復有菩薩名師子幢，語陀羅尼自在王菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩獲得何等陀羅尼門，而能受持一切佛語，凡所演說字句及義無有窮盡。」

陀羅尼自在王菩薩言：「善男子！有八陀羅尼，菩薩摩訶薩若有得者，則能受持一切佛語，凡所演說字句及義而無窮盡。何等為八？一者、淨聲光明陀羅尼；二者、無盡器陀羅尼；三者、無量際陀羅尼；四者、大海陀羅尼；五者、蓮華陀羅尼；六者、入無礙門陀羅尼；七者、四無礙智陀羅尼；八者、佛莊嚴瓔珞陀羅尼，是名為八。若有菩薩安住如是八陀羅尼，則能受持一切佛語，凡所演說字句及義而無窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼自在王菩薩言：「善男子！有八陀羅尼，菩薩摩訶薩若有得者，則能受持一切佛語，凡所演說字句及義而無窮盡。何等為八？一者、淨聲光明陀羅尼；二者、無盡器陀羅尼；三者、無量際陀羅尼；四者、大海陀羅尼；五者、蓮華陀羅尼；六者、入無礙門陀羅尼；七者、四無礙智陀羅尼；八者、佛莊嚴瓔珞陀羅尼，是名為八。若有菩薩安住如是八陀羅尼，則能受持一切佛語，凡所演說字句及義而無窮盡。」

師子幢菩薩言：「善哉！大士！唯願廣說，菩薩聞已，當得受持一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子幢菩薩言：「善哉！大士！唯願廣說，菩薩聞已，當得受持一切佛法。」

陀羅尼自在王菩薩言：「善男子！諦聽！諦聽！當為汝說。淨聲光明陀羅尼者，菩薩摩訶薩若得住者，能於無量無邊佛所，具足成就無量功德、得淨四大，以是因緣其聲微妙。宣說法時，其音遍滿一佛世界、二佛世界、五佛世界、十佛世界、二十佛世界、三十佛世界、四十佛世界、五十佛世界、百佛世界、千佛世界、萬佛世界，乃至百千萬佛世界，不可稱不可數，隨所說法即得遍聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼自在王菩薩言：「善男子！諦聽！諦聽！當為汝說。淨聲光明陀羅尼者，菩薩摩訶薩若得住者，能於無量無邊佛所，具足成就無量功德、得淨四大，以是因緣其聲微妙。宣說法時，其音遍滿一佛世界、二佛世界、五佛世界、十佛世界、二十佛世界、三十佛世界、四十佛世界、五十佛世界、百佛世界、千佛世界、萬佛世界，乃至百千萬佛世界，不可稱不可數，隨所說法即得遍聞。

「其說法時，所坐法座師子之床，或一由旬、或如須彌、或如梵處坐如是處，設有十方無量諸佛講宣道化，普得聞之受持不忘，善解字句及其義味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其說法時，所坐法座師子之床，或一由旬、或如須彌、或如梵處坐如是處，設有十方無量諸佛講宣道化，普得聞之受持不忘，善解字句及其義味。

「自說法時，及聽佛說，於是二事各無妨礙。於一字中說一切法，一字者所謂為阿。阿者諸字之初，菩薩摩訶薩說阿字時，即能演說一切諸法。阿之言無，無者，諸法無根、諸法無生、諸法無初、諸法無邊、諸法無盡、諸法無作、諸法無來、諸法無去、諸法無住、諸法無性、諸法無出、諸法無行、諸法無增、諸法無高、諸法無減、諸法無主、諸法無用、諸法無願；諸法無戲論亦無覺觀，無說、無聽、無處、無入。諸法無我及無眾生、無淨、無命、無名、無主、無有士夫、無內、無外、無常、無相、無億、無量、無為、無跡、無句、無字、無礙、無共、無隨他、無隨己、無執、無放、無取、無捨、無數、無身、無淨、無穢、無轉、無變、無受、無聲、無相、無結、無污、無狂、無漏、無有、無覆、無濁、無對、無色、無受、無想、無行、無識、無因、無果、無陰入界、無因緣、無境界、無受、無欲、無色、無無色、無誘導、無黑、無白、無滓、無思惟、無時、無歸、無淨、無雜、無燒、無習、無屋、無支、無動、無住、無堅、無脆、無可見、無可觸、無光、無闇、無曲、無罪、無實、無虛、無癡、無觀、無見、無修、無見、無聞、無覺、無智、無觸、無識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自說法時，及聽佛說，於是二事各無妨礙。於一字中說一切法，一字者所謂為阿。阿者諸字之初，菩薩摩訶薩說阿字時，即能演說一切諸法。阿之言無，無者，諸法無根、諸法無生、諸法無初、諸法無邊、諸法無盡、諸法無作、諸法無來、諸法無去、諸法無住、諸法無性、諸法無出、諸法無行、諸法無增、諸法無高、諸法無減、諸法無主、諸法無用、諸法無願；諸法無戲論亦無覺觀，無說、無聽、無處、無入。諸法無我及無眾生、無淨、無命、無名、無主、無有士夫、無內、無外、無常、無相、無億、無量、無為、無跡、無句、無字、無礙、無共、無隨他、無隨己、無執、無放、無取、無捨、無數、無身、無淨、無穢、無轉、無變、無受、無聲、無相、無結、無污、無狂、無漏、無有、無覆、無濁、無對、無色、無受、無想、無行、無識、無因、無果、無陰入界、無因緣、無境界、無受、無欲、無色、無無色、無誘導、無黑、無白、無滓、無思惟、無時、無歸、無淨、無雜、無燒、無習、無屋、無支、無動、無住、無堅、無脆、無可見、無可觸、無光、無闇、無曲、無罪、無實、無虛、無癡、無觀、無見、無修、無見、無聞、無覺、無智、無觸、無識。

「善男子！菩薩摩訶薩獲得如是淨聲光明陀羅尼時，於此一字說一切法。菩薩於此一字之中說無量義，無有錯謬，不壞法界、不失字義。菩薩得是陀羅尼已，身口意淨，舉動進止眾生樂見，是名身淨。凡所演說眾生樂聞，是名口淨。修集慈悲喜捨之心，是名意淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩獲得如是淨聲光明陀羅尼時，於此一字說一切法。菩薩於此一字之中說無量義，無有錯謬，不壞法界、不失字義。菩薩得是陀羅尼已，身口意淨，舉動進止眾生樂見，是名身淨。凡所演說眾生樂聞，是名口淨。修集慈悲喜捨之心，是名意淨。

「菩薩得是陀羅尼已，能淨二施，財施、法施；能淨於戒，見毀戒者不生惡心；能淨於忍，見害眾生不生瞋惱；能淨精進，修行善法無有休息；能淨禪定，壞憍慢故；能淨智慧，除無明故；能淨於業，壞惡因故；能淨於眼，得三眼故；能淨於耳，獲得天耳聞佛聲故；能淨於鼻，悉嗅諸佛淨戒香故；能淨於口，於甘露味不貪著故；能淨於身，得化身故；能淨於意，善思惟故；能淨於色，三十二相故；能淨於聲，說妙法故；能淨於香，戒聞施等得清淨故；能淨於味，得無上味故；能淨於觸，修集無上諸三昧故；能淨於法，觀諸法界無分別故；能淨於念，如所聞法不忘失故；能淨於意，永不繫屬諸魔黨故；能淨於行，觀察甚深諸法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得是陀羅尼已，能淨二施，財施、法施；能淨於戒，見毀戒者不生惡心；能淨於忍，見害眾生不生瞋惱；能淨精進，修行善法無有休息；能淨禪定，壞憍慢故；能淨智慧，除無明故；能淨於業，壞惡因故；能淨於眼，得三眼故；能淨於耳，獲得天耳聞佛聲故；能淨於鼻，悉嗅諸佛淨戒香故；能淨於口，於甘露味不貪著故；能淨於身，得化身故；能淨於意，善思惟故；能淨於色，三十二相故；能淨於聲，說妙法故；能淨於香，戒聞施等得清淨故；能淨於味，得無上味故；能淨於觸，修集無上諸三昧故；能淨於法，觀諸法界無分別故；能淨於念，如所聞法不忘失故；能淨於意，永不繫屬諸魔黨故；能淨於行，觀察甚深諸法界故。

「善男子！菩薩住是陀羅尼已，隨說音聲所至之處，身之光明亦如是照。善男子！是陀羅尼成就如是無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩住是陀羅尼已，隨說音聲所至之處，身之光明亦如是照。善男子！是陀羅尼成就如是無量功德。

「無盡器陀羅尼者，菩薩住是陀羅尼已，說色無常不可窮盡，說色是苦亦不可盡，說色無我、說色如沫如幻水月夢響影焰亦不可盡。說色無性亦不可盡，說色無相、空不可說、不可願求、不可造作、不生不滅，非是過去未來現在、非內、非外、非淨、非穢、非我我所、非去、非來、非對、非礙、非一、非二。非是眾生，亦非壽命，亦非丈夫、非貪瞋癡、非有、非無、非漏、非無漏、非有為、非無為、非盲、非聾、非跛、非躄、非狂、非亂、非草木石、非樹、非地、非水火風、非舍、非宅、非城、非郭、非大村落、非山、非圓、非方、非四大造、非作、非受、非聲、非聞、非是可說。十二因緣不可窮盡，非常、非斷、無業、無果、非陰入界、非住欲界色無色界、非同、非異，亦非煩惱、非淨、非污、非平、非曲，菩薩摩訶薩說色如是不可窮盡。善男子！是無盡器陀羅尼者，有無量無邊不可說分。分此一分以為千分，我於如是千分之中，唯說一分猶不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡器陀羅尼者，菩薩住是陀羅尼已，說色無常不可窮盡，說色是苦亦不可盡，說色無我、說色如沫如幻水月夢響影焰亦不可盡。說色無性亦不可盡，說色無相、空不可說、不可願求、不可造作、不生不滅，非是過去未來現在、非內、非外、非淨、非穢、非我我所、非去、非來、非對、非礙、非一、非二。非是眾生，亦非壽命，亦非丈夫、非貪瞋癡、非有、非無、非漏、非無漏、非有為、非無為、非盲、非聾、非跛、非躄、非狂、非亂、非草木石、非樹、非地、非水火風、非舍、非宅、非城、非郭、非大村落、非山、非圓、非方、非四大造、非作、非受、非聲、非聞、非是可說。十二因緣不可窮盡，非常、非斷、無業、無果、非陰入界、非住欲界色無色界、非同、非異，亦非煩惱、非淨、非污、非平、非曲，菩薩摩訶薩說色如是不可窮盡。善男子！是無盡器陀羅尼者，有無量無邊不可說分。分此一分以為千分，我於如是千分之中，唯說一分猶不能盡。

「無量際陀羅尼者，際者所謂常見斷見，無量者謂十二因緣；際者所謂無明行識乃至老死眾苦聚集，又無量者所謂生死。又復際者謂無始終，又復際者謂無取捨，又復際者無出無滅，又復際者無污無淨其性淨故，又復際者所謂可見，又復際者所謂名色，又復際者有為無為。又復際者，所謂三世內外業果，無業無果，善及不善，有漏無漏業及煩惱，我以無我生死涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量際陀羅尼者，際者所謂常見斷見，無量者謂十二因緣；際者所謂無明行識乃至老死眾苦聚集，又無量者所謂生死。又復際者謂無始終，又復際者謂無取捨，又復際者無出無滅，又復際者無污無淨其性淨故，又復際者所謂可見，又復際者所謂名色，又復際者有為無為。又復際者，所謂三世內外業果，無業無果，善及不善，有漏無漏業及煩惱，我以無我生死涅槃。

「善男子！夫無量者所謂微塵，際者所謂地水火風，是名無量際陀羅尼。菩薩住是陀羅尼已，無量劫中為眾說法，而其所說字句義味不可窮盡，是陀羅尼成就如是無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫無量者所謂微塵，際者所謂地水火風，是名無量際陀羅尼。菩薩住是陀羅尼已，無量劫中為眾說法，而其所說字句義味不可窮盡，是陀羅尼成就如是無量功德。

「大海陀羅尼者，善男子！猶如大海，四天下中所有諸色，眾生卉木藥樹穀子，日月星宿雲氣雷電，國邑聚落城郭殿堂園池山河，如是一切諸種種色悉於中現。菩薩住是陀羅尼已亦復如是，一切眾生身口意業，各各於是菩薩身中一一印現，十方世界所有眾生所有口業，悉於菩薩口中印現，是故菩薩有所言說皆悉真實。印者名無所有，謂諸法無有覺觀，無說無邊、無作無貪，是名第一真實之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大海陀羅尼者，善男子！猶如大海，四天下中所有諸色，眾生卉木藥樹穀子，日月星宿雲氣雷電，國邑聚落城郭殿堂園池山河，如是一切諸種種色悉於中現。菩薩住是陀羅尼已亦復如是，一切眾生身口意業，各各於是菩薩身中一一印現，十方世界所有眾生所有口業，悉於菩薩口中印現，是故菩薩有所言說皆悉真實。印者名無所有，謂諸法無有覺觀，無說無邊、無作無貪，是名第一真實之義。

「復有遮印，遮之言眼，眼即無常可淨可見。復有那印，那之言名，一切諸法流布故名，真實無名。復有邏印，邏之言世，一切世間屬愛無明。復有陀印，陀之言十，佛具十力能化眾生。復有波印，波之言五，如來遠離除滅五欲，得阿耨多羅三藐三菩提。復有殺印，殺之言六，如來真實了知六入故，能調伏一切眾生。復有殺印，殺之言六，如來具足六念處故，得大自在。復有殺印，殺之言六，如來具足六神通故，能以神通教化眾生。復有婆印，婆之言左，如來世尊離左道故，得阿耨多羅三藐三菩提。復有多印，多之言實，如來善覺真實之性，故名正覺。復有耶印，耶之言彼，如來等知此彼平等。復有婆印，婆之言結，如來遠離諸煩惱故，名阿梨呵。復有闍印，闍言生老，如來已過生老之分，故名世尊。復有曇印，曇之言法，如來說法清淨無垢。復有奢印，奢之言奢摩他，如來成就修奢摩他。復有佉印，佉之言虛空，如來知見一切諸法同於虛空。復有迦印，迦言苦行，如來遠離一切苦行。復有婆印，婆之言實，如來所說四真諦者即是真實。復有摩印，摩之言道，如來能說八正之道。復有伽印，伽之言深，如來所說其義甚深。復有羼印，羼之言忍，如來具足忍波羅蜜。復有呼印，呼之言讚，如來常讚十方諸佛。復有若印，若之言遍知，是故如來名一切智。復有婆印，婆之言有，如來已解一切諸有。復有車印，車之言欲，如來欲於一切善法。復有波印，波之言前，如來常為一切眾生現前說法。復有頗印，頗之言果，如來常說四沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有遮印，遮之言眼，眼即無常可淨可見。復有那印，那之言名，一切諸法流布故名，真實無名。復有邏印，邏之言世，一切世間屬愛無明。復有陀印，陀之言十，佛具十力能化眾生。復有波印，波之言五，如來遠離除滅五欲，得阿耨多羅三藐三菩提。復有殺印，殺之言六，如來真實了知六入故，能調伏一切眾生。復有殺印，殺之言六，如來具足六念處故，得大自在。復有殺印，殺之言六，如來具足六神通故，能以神通教化眾生。復有婆印，婆之言左，如來世尊離左道故，得阿耨多羅三藐三菩提。復有多印，多之言實，如來善覺真實之性，故名正覺。復有耶印，耶之言彼，如來等知此彼平等。復有婆印，婆之言結，如來遠離諸煩惱故，名阿梨呵。復有闍印，闍言生老，如來已過生老之分，故名世尊。復有曇印，曇之言法，如來說法清淨無垢。復有奢印，奢之言奢摩他，如來成就修奢摩他。復有佉印，佉之言虛空，如來知見一切諸法同於虛空。復有迦印，迦言苦行，如來遠離一切苦行。復有婆印，婆之言實，如來所說四真諦者即是真實。復有摩印，摩之言道，如來能說八正之道。復有伽印，伽之言深，如來所說其義甚深。復有羼印，羼之言忍，如來具足忍波羅蜜。復有呼印，呼之言讚，如來常讚十方諸佛。復有若印，若之言遍知，是故如來名一切智。復有婆印，婆之言有，如來已解一切諸有。復有車印，車之言欲，如來欲於一切善法。復有波印，波之言前，如來常為一切眾生現前說法。復有頗印，頗之言果，如來常說四沙門果。

「善男子！因如是字演說諸法，所有諸字悉於菩薩口業印現，是名大海陀羅尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！因如是字演說諸法，所有諸字悉於菩薩口業印現，是名大海陀羅尼也。

「蓮花陀羅尼者，菩薩住是陀羅尼已，所說法處常出七寶淨妙蓮花以為法座，菩薩坐上宣說法化。又復多雨無量蓮花，是諸蓮花亦出種種清淨法音，其音深廣多諸方喻，十二部音、清淨之音、斷煩惱音。爾時，菩薩默然而住，是諸蓮花皆能演法，亦出種種無量光明，一切眾生皆見菩薩坐諸花臺施作佛事，是名蓮花陀羅尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花陀羅尼者，菩薩住是陀羅尼已，所說法處常出七寶淨妙蓮花以為法座，菩薩坐上宣說法化。又復多雨無量蓮花，是諸蓮花亦出種種清淨法音，其音深廣多諸方喻，十二部音、清淨之音、斷煩惱音。爾時，菩薩默然而住，是諸蓮花皆能演法，亦出種種無量光明，一切眾生皆見菩薩坐諸花臺施作佛事，是名蓮花陀羅尼也。

「入無礙門陀羅尼者，菩薩摩訶薩說一法時無有罣礙，若說二法、三法、四法，乃至百千無量無邊恒沙等法，如四天下微塵等法，乃至三千大千世界微塵等法，乃至恒河沙等諸佛世界微塵等法，於字句義亦無罣礙，是名入無礙門陀羅尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入無礙門陀羅尼者，菩薩摩訶薩說一法時無有罣礙，若說二法、三法、四法，乃至百千無量無邊恒沙等法，如四天下微塵等法，乃至三千大千世界微塵等法，乃至恒河沙等諸佛世界微塵等法，於字句義亦無罣礙，是名入無礙門陀羅尼也。

「四無礙智陀羅尼者，所謂法無礙智、義無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。東方無量世界眾生有問法者，菩薩隨以法無礙答；南方無量世界眾生有問義者，菩薩隨以義無礙答；西方無量世界眾生有問辭者，菩薩隨以辭無礙答；北方無量世界眾生問樂說者，菩薩隨以樂說智答；是名四無礙智陀羅尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四無礙智陀羅尼者，所謂法無礙智、義無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。東方無量世界眾生有問法者，菩薩隨以法無礙答；南方無量世界眾生有問義者，菩薩隨以義無礙答；西方無量世界眾生有問辭者，菩薩隨以辭無礙答；北方無量世界眾生問樂說者，菩薩隨以樂說智答；是名四無礙智陀羅尼也。

「佛瓔珞莊嚴陀羅尼者，若有菩薩獲得如是七陀羅尼，其頂髻上有佛像現，其色真金有大光明，三十二相、八十種好。爾時，菩薩身口意等悉作佛業，其所思念如佛所念。菩薩具足如是佛業，能知大眾種種之心，知已隨意而為說法。若一日，若二日，乃至無量百千萬歲，不能盡其所知法門文字句義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛瓔珞莊嚴陀羅尼者，若有菩薩獲得如是七陀羅尼，其頂髻上有佛像現，其色真金有大光明，三十二相、八十種好。爾時，菩薩身口意等悉作佛業，其所思念如佛所念。菩薩具足如是佛業，能知大眾種種之心，知已隨意而為說法。若一日，若二日，乃至無量百千萬歲，不能盡其所知法門文字句義。

「又復具足四種智慧。何等為四？一者、知眾生心；二者、知諸字句；三者、知所說無盡；四者、知於真實。菩薩具足如是四智，能調眾生為阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是名佛瓔珞莊嚴陀羅尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復具足四種智慧。何等為四？一者、知眾生心；二者、知諸字句；三者、知所說無盡；四者、知於真實。菩薩具足如是四智，能調眾生為阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是名佛瓔珞莊嚴陀羅尼也。

「善男子！是八陀羅尼其分無量，於是分中分其一分以為千分，於是分中唯說一分猶不能盡，是陀羅尼成就如是無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是八陀羅尼其分無量，於是分中分其一分以為千分，於是分中唯說一分猶不能盡，是陀羅尼成就如是無量功德。」

爾時，陀羅尼自在王菩薩即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，陀羅尼自在王菩薩即說頌曰：

「如來說八陀羅尼， 若有菩薩具得者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說八陀羅尼， 若有菩薩具得者，

能解諸經種種義， 其辭句義不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解諸經種種義， 其辭句義不可盡，

具足善業得妙聲， 能令無量世間聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足善業得妙聲， 能令無量世間聞，

眾生聞已修善法， 修已獲得於解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞已修善法， 修已獲得於解脫。

無量劫中說無法， 因一法根說無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫中說無法， 因一法根說無盡，

亦因一字解多義， 是名如來說際持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦因一字解多義， 是名如來說際持。

人中牛王斷二際， 說中道義無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中牛王斷二際， 說中道義無有邊，

具足智慧平等觀， 雖成是持無得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智慧平等觀， 雖成是持無得者。

四方色等現大海， 一切字印印菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方色等現大海， 一切字印印菩薩，

說法之時無障礙， 成就大海陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法之時無障礙， 成就大海陀羅尼。

坐寶蓮花演說法， 亦雨蓮花散大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐寶蓮花演說法， 亦雨蓮花散大眾，

蓮花亦說無量法， 是名寂靜蓮花持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花亦說無量法， 是名寂靜蓮花持。

說於一字無障礙， 無量字中亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說於一字無障礙， 無量字中亦如是，

說無量義無有滯， 具足如是無礙持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無量義無有滯， 具足如是無礙持。

說法深義無有盡， 辭及樂說無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法深義無有盡， 辭及樂說無有邊，

能破眾生疑網心， 獲得無上智總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破眾生疑網心， 獲得無上智總持。

頂髻常出如來像， 身口意業佛無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂髻常出如來像， 身口意業佛無異。

若具如是八持者， 窮劫讚歎不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若具如是八持者， 窮劫讚歎不可盡，

具足是八陀羅尼， 處世不污如蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足是八陀羅尼， 處世不污如蓮花。

在世最高如須彌， 不可稱計亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在世最高如須彌， 不可稱計亦如是，

世邪不動亦復然。 是人具足如是持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世邪不動亦復然。 是人具足如是持，

能壞世道諸邪見， 猶如師子獸中吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞世道諸邪見， 猶如師子獸中吼。

若得無上陀羅尼， 能達世間清淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得無上陀羅尼， 能達世間清淨行，

能增無量諸善法， 亦能教化多眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能增無量諸善法， 亦能教化多眾生。

具足如是陀羅尼， 能壞眾生無明闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足如是陀羅尼， 能壞眾生無明闇，

作大光明如朝日， 亦能除破諸黑闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作大光明如朝日， 亦能除破諸黑闇。

說法無礙如虛空， 為眾生行如猛風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法無礙如虛空， 為眾生行如猛風，

施於法藥壞煩惱， 如世良醫救病者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施於法藥壞煩惱， 如世良醫救病者。

若得具足無上持， 有讚功德不能盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得具足無上持， 有讚功德不能盡，

能作清涼如秋月， 增長善法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作清涼如秋月， 增長善法亦如是。

菩薩成就如是持， 能化無量諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成就如是持， 能化無量諸眾生，

若具如是陀羅尼， 獲得自在如大王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若具如是陀羅尼， 獲得自在如大王。

能化眾生於大乘， 能施法財破貧窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能化眾生於大乘， 能施法財破貧窮，

能降法雨如龍王， 摧滅煩惱如惡雹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能降法雨如龍王， 摧滅煩惱如惡雹。

若得如是陀羅尼， 能化眾生於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得如是陀羅尼， 能化眾生於菩提，

不能說過如帝釋， 字義不盡如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能說過如帝釋， 字義不盡如虛空。

若得成就陀羅尼， 一切大眾樂見聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得成就陀羅尼， 一切大眾樂見聞，

其意不散常在定， 修集無量慈悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意不散常在定， 修集無量慈悲心，

清淨梵行遊神通， 是四皆如大梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨梵行遊神通， 是四皆如大梵天。

若得成就陀羅尼， 即能供養十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得成就陀羅尼， 即能供養十方佛，

了了觀見十方界， 於其世界化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了了觀見十方界， 於其世界化眾生。

若具如是陀羅尼， 即得具足佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若具如是陀羅尼， 即得具足佛功德，

常為十方佛所念， 亦如父母念一子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為十方佛所念， 亦如父母念一子。

若有菩薩得是持， 能讚功德無量鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩得是持， 能讚功德無量鬘，

具足成就戒念慧， 能解眾生心所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足成就戒念慧， 能解眾生心所行。

若得成就陀羅尼， 無有憍慢及慳貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得成就陀羅尼， 無有憍慢及慳貪，

善知方便調眾生， 修集慈悲壞煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知方便調眾生， 修集慈悲壞煩惱。

若得成就陀羅尼， 煩惱不污如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得成就陀羅尼， 煩惱不污如虛空，

善解眾生隨意語， 亦能隨意演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解眾生隨意語， 亦能隨意演說法。

若具如是陀羅尼， 悉能了知眾生根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若具如是陀羅尼， 悉能了知眾生根，

能解眾生種種解， 隨其所解而說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解眾生種種解， 隨其所解而說法，

隨對治門為說法， 三十七品調眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨對治門為說法， 三十七品調眾生。

若得如是陀羅尼， 修奢摩他無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得如是陀羅尼， 修奢摩他無有邊。

若得如是陀羅尼， 具足六度如諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得如是陀羅尼， 具足六度如諸佛，

了知一切煩惱界， 通達寂靜而壞之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知一切煩惱界， 通達寂靜而壞之，

身口意業悉寂靜， 行住坐臥亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意業悉寂靜， 行住坐臥亦如是。

若得成就如是持， 無復煩惱諸習氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得成就如是持， 無復煩惱諸習氣，

得淨法身無有邊， 非生所生常化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得淨法身無有邊， 非生所生常化生，

身口意業隨智行， 所有定念亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意業隨智行， 所有定念亦如是。

若得成就如是持， 有讚歎者不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得成就如是持， 有讚歎者不能盡。」

爾時，世尊讚陀羅尼自在王菩薩：「善哉，善哉！善男子！汝已久得是陀羅尼，是故能善分別解說所有無量功德之義。不但今日，已於過去無量佛所，亦作如是分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚陀羅尼自在王菩薩：「善哉，善哉！善男子！汝已久得是陀羅尼，是故能善分別解說所有無量功德之義。不但今日，已於過去無量佛所，亦作如是分別解說。

「善男子！過去無量阿僧祇劫。爾時，有佛號淨光明，世界名淨，劫亦名淨。純淨琉璃以為世界猶如明鏡，地平如掌，所有林樹七寶所成，妙寶蓮花大如車輪，清淨鮮潔人所樂見。其土人民悉處七寶樓殿堂閣如天無異，貪欲恚癡漸已輕微。土無日月唯有佛光，青蓮花開則知是夜，赤蓮花敷則知是晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過去無量阿僧祇劫。爾時，有佛號淨光明，世界名淨，劫亦名淨。純淨琉璃以為世界猶如明鏡，地平如掌，所有林樹七寶所成，妙寶蓮花大如車輪，清淨鮮潔人所樂見。其土人民悉處七寶樓殿堂閣如天無異，貪欲恚癡漸已輕微。土無日月唯有佛光，青蓮花開則知是夜，赤蓮花敷則知是晝。

「時彼佛有六萬百億大菩薩僧，出家之人不可稱計，皆悉志樂無上大乘，世界乃至無二乘名，一切皆是不退菩薩。其佛壽命具足半劫，人之與天無有差別，在地為人、處空為天，無有王者除佛法王。其土人民無有宗事諸天邪神及歸依者，亦無女身、毀戒之名。具足三戒。何等為三？一、從戒戒；二、從心戒；三、從慧戒。發菩提心厭悔生死名從戒戒；修三昧慧名從心戒；修集智慧得大智慧名從慧戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼佛有六萬百億大菩薩僧，出家之人不可稱計，皆悉志樂無上大乘，世界乃至無二乘名，一切皆是不退菩薩。其佛壽命具足半劫，人之與天無有差別，在地為人、處空為天，無有王者除佛法王。其土人民無有宗事諸天邪神及歸依者，亦無女身、毀戒之名。具足三戒。何等為三？一、從戒戒；二、從心戒；三、從慧戒。發菩提心厭悔生死名從戒戒；修三昧慧名從心戒；修集智慧得大智慧名從慧戒。

「爾時，眾中有一菩薩，名曰光頂，從坐而起頭面禮足，右遶恭敬長跪合掌，而白佛言：『世尊！所言陀羅尼者，云何名為陀羅尼也？菩薩住何陀羅尼中，能持一切諸佛名號，為諸眾生分別解說？』佛言：『善男子！有陀羅尼名曰寶炬，菩薩住是陀羅尼中，能持一切諸佛名號，為諸眾生分別解說，隨諸眾生種種語言。』光頂菩薩復白佛言：『唯願世尊分別廣說，我等聞已當得修持。』佛言：『善哉，善哉！善男子！至心諦聽，吾當為汝分別解說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，眾中有一菩薩，名曰光頂，從坐而起頭面禮足，右遶恭敬長跪合掌，而白佛言：『世尊！所言陀羅尼者，云何名為陀羅尼也？菩薩住何陀羅尼中，能持一切諸佛名號，為諸眾生分別解說？』佛言：『善男子！有陀羅尼名曰寶炬，菩薩住是陀羅尼中，能持一切諸佛名號，為諸眾生分別解說，隨諸眾生種種語言。』光頂菩薩復白佛言：『唯願世尊分別廣說，我等聞已當得修持。』佛言：『善哉，善哉！善男子！至心諦聽，吾當為汝分別解說。』

「爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊即說偈言：

「『遠離一切諸煩惱， 清淨無垢猶真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遠離一切諸煩惱， 清淨無垢猶真實，

其心能作大光明， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心能作大光明， 是名寶炬陀羅尼。

身口意業悉寂靜， 猶如秋月之明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意業悉寂靜， 猶如秋月之明淨，

修集大慈心平等， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集大慈心平等， 是名寶炬陀羅尼。

其心無有諸覺觀， 悉得遠離於二見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無有諸覺觀， 悉得遠離於二見，

亦非有想非無想， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非有想非無想， 是名寶炬陀羅尼。

具足成就念意慧， 能入無上大法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足成就念意慧， 能入無上大法門，

清淨無垢如虛空， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢如虛空， 是名寶炬陀羅尼。

遠離三種塵勞垢， 成就三種清淨慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離三種塵勞垢， 成就三種清淨慧，

已於三有得解脫， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已於三有得解脫， 是名寶炬陀羅尼。

能悉破壞貪恚癡， 亦得遠離煩惱濁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能悉破壞貪恚癡， 亦得遠離煩惱濁，

除滅無明諸邪闇， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅無明諸邪闇， 是名寶炬陀羅尼。

眾生音聲上中下， 一切悉能了了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生音聲上中下， 一切悉能了了知，

能隨眾生意說法， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能隨眾生意說法， 是名寶炬陀羅尼。

具足甚深無量義， 亦復具足諸字句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足甚深無量義， 亦復具足諸字句，

遠離於我及我所， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於我及我所， 是名寶炬陀羅尼。

具足成就四依法， 亦復具四無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足成就四依法， 亦復具四無礙智，

其心常在於四禪， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心常在於四禪， 是名寶炬陀羅尼。

能廣分別第一義， 具足而得四梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能廣分別第一義， 具足而得四梵行，

修集具足五神通， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集具足五神通， 是名寶炬陀羅尼。

受持專憶四念處， 精進獲得四正勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持專憶四念處， 精進獲得四正勤，

莊嚴成就四如意， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴成就四如意， 是名寶炬陀羅尼。

成就五根及五力， 一切邪風不能動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就五根及五力， 一切邪風不能動，

修集無上七覺分， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集無上七覺分， 是名寶炬陀羅尼。

成就定慧二翅翼， 遊翔平坦八正路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就定慧二翅翼， 遊翔平坦八正路，

趣向無上智解脫， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣向無上智解脫， 是名寶炬陀羅尼。

能踐菩薩之道地， 及住無上真解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能踐菩薩之道地， 及住無上真解脫，

永斷一切煩惱習， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷一切煩惱習， 是名寶炬陀羅尼。

能作無量大光明， 猶如世間之日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作無量大光明， 猶如世間之日月，

能淨三種清淨眼， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨三種清淨眼， 是名寶炬陀羅尼。

能淨一切諸煩惱， 亦得遠離諸魔業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨一切諸煩惱， 亦得遠離諸魔業，

觀察五陰味過咎， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察五陰味過咎， 是名寶炬陀羅尼。

善知調伏諸眾生， 永離六根之因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知調伏諸眾生， 永離六根之因緣，

為眾說法令得念， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾說法令得念， 是名寶炬陀羅尼。

住於如是陀羅尼， 能到十方佛世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於如是陀羅尼， 能到十方佛世界，

見佛至心聽受法， 亦能廣說如是法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛至心聽受法， 亦能廣說如是法；

既聞法已至心持， 能為眾生說字義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既聞法已至心持， 能為眾生說字義，

以大念力因緣故， 能解諸佛微妙語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大念力因緣故， 能解諸佛微妙語；

能說無常苦無我， 諸法悉從緣得果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說無常苦無我， 諸法悉從緣得果，

了了觀察諸法界， 是名寶炬陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了了觀察諸法界， 是名寶炬陀羅尼。

成就樂說無礙智， 三明三慧亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就樂說無礙智， 三明三慧亦如是，

若有住是總持者， 乃能得八解脫義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有住是總持者， 乃能得八解脫義。

佛說無量陀羅尼， 悉來攝在此持中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量陀羅尼， 悉來攝在此持中，

若得如是陀羅尼， 是名成就無量持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得如是陀羅尼， 是名成就無量持。

若入無量諸禪定， 及得無量諸神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入無量諸禪定， 及得無量諸神通，

皆由如是總持力， 是故名為持中王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由如是總持力， 是故名為持中王。

如四大海無障礙， 一切河泉皆投之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如四大海無障礙， 一切河泉皆投之，

諸法眾流亦如是， 皆悉歸趣是持海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法眾流亦如是， 皆悉歸趣是持海。

得身無邊意無盡， 能廣分別說法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得身無邊意無盡， 能廣分別說法界，

成就無量功德者， 乃能獲是陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無量功德者， 乃能獲是陀羅尼。

若得如是微妙持， 即得三十二相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得如是微妙持， 即得三十二相好，

其色殊勝上種性， 多饒財寶得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其色殊勝上種性， 多饒財寶得自在，

於諸有中得無生， 能廣分別諸法義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸有中得無生， 能廣分別諸法義，

安住不動不退地， 皆由得是陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住不動不退地， 皆由得是陀羅尼。

菩薩若欲修菩提， 當修如是陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若欲修菩提， 當修如是陀羅尼，

得是持已修道易， 能演說法調眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是持已修道易， 能演說法調眾生，

於無量劫說法時， 字義二法不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫說法時， 字義二法不可盡，

能淨眾生諸煩惱， 以得如是陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨眾生諸煩惱， 以得如是陀羅尼。

能轉無上正法輪， 能令眾生脫眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉無上正法輪， 能令眾生脫眾苦，

能進眾生無上道， 以得如是陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能進眾生無上道， 以得如是陀羅尼。

若有眾生千萬口， 一口而有千萬舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生千萬口， 一口而有千萬舌，

不能宣說成持者， 所得無量之功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能宣說成持者， 所得無量之功德。』

「善男子！爾時淨光明佛說是法時，光頂菩薩及與三萬二千菩薩悉皆獲得是陀羅尼。善男子！汝知爾時光頂菩薩，豈異人乎？即汝身是。是故汝今能廣分別是陀羅尼，是大眾中得是持者汝最第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時淨光明佛說是法時，光頂菩薩及與三萬二千菩薩悉皆獲得是陀羅尼。善男子！汝知爾時光頂菩薩，豈異人乎？即汝身是。是故汝今能廣分別是陀羅尼，是大眾中得是持者汝最第一。」

爾時，會中有一菩薩名曰慧聚，白佛言：「世尊！云何菩薩得寶炬陀羅尼，得已不失，能以此法調伏眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩名曰慧聚，白佛言：「世尊！云何菩薩得寶炬陀羅尼，得已不失，能以此法調伏眾生？」

「善男子！若有菩薩安住慧根造作慧業，如是菩薩能得是持，得已不失，能以此法調伏眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩安住慧根造作慧業，如是菩薩能得是持，得已不失，能以此法調伏眾生。」

慧聚菩薩復作是言：「善哉！世尊！唯願演說。云何慧根？云何慧業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧聚菩薩復作是言：「善哉！世尊！唯願演說。云何慧根？云何慧業？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！至心諦聽，吾當為汝分別解說。善男子！若有善男子、善女人未聞智慧而得聞之是名為根，聞已廣說名之為業。始觀諸法名之為根，觀已廣說名之為業。初觀善根名之為根，轉以化人名之為業。觀不放逸名之為根，轉以化人名之為業。調伏自心名之為根，調伏他心名之為業。住於寂靜名之為根，淨身口意名之為業。知於一乘名之為根，為眾生說名之為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！至心諦聽，吾當為汝分別解說。善男子！若有善男子、善女人未聞智慧而得聞之是名為根，聞已廣說名之為業。始觀諸法名之為根，觀已廣說名之為業。初觀善根名之為根，轉以化人名之為業。觀不放逸名之為根，轉以化人名之為業。調伏自心名之為根，調伏他心名之為業。住於寂靜名之為根，淨身口意名之為業。知於一乘名之為根，為眾生說名之為業。

「修奢摩他名之為根，具三種慧名之為業。修三解脫名之為根，證得三慧名之為業。修四念處名之為根，不念於念名之為業。修四正勤名之為根，離煩惱性名之為業。修四如意名之為根，知無如意名之為業。修集信心名之為根，放捨一切名之為業。修無所畏名之為根，能廣說之名之為業。修集三昧名之為根，知定次第名之為業。修集智慧名之為根，知一切法名之為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修奢摩他名之為根，具三種慧名之為業。修三解脫名之為根，證得三慧名之為業。修四念處名之為根，不念於念名之為業。修四正勤名之為根，離煩惱性名之為業。修四如意名之為根，知無如意名之為業。修集信心名之為根，放捨一切名之為業。修無所畏名之為根，能廣說之名之為業。修集三昧名之為根，知定次第名之為業。修集智慧名之為根，知一切法名之為業。

「莊嚴菩提名之為根，得菩提時名之為業。證苦習道名之為根，證盡滅時名之為業。不依不了義名之為根，依了義經名之為業。初聽受法名之為根，依止其義名之為業。不依於人名之為根，依止於法名之為業。見法無常名之為根，法無生滅名之為業。知諸法苦名之為根，知法無作名之為業。知法無我名之為根，知法性淨名之為業。知涅槃淨名之為根，知法本淨名之為業。聞義不畏名之為根，依止於義名之為業。聞真不怖名之為根，依止真法是名為業。知字不畏名之為根，知已樂說名之為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莊嚴菩提名之為根，得菩提時名之為業。證苦習道名之為根，證盡滅時名之為業。不依不了義名之為根，依了義經名之為業。初聽受法名之為根，依止其義名之為業。不依於人名之為根，依止於法名之為業。見法無常名之為根，法無生滅名之為業。知諸法苦名之為根，知法無作名之為業。知法無我名之為根，知法性淨名之為業。知涅槃淨名之為根，知法本淨名之為業。聞義不畏名之為根，依止於義名之為業。聞真不怖名之為根，依止真法是名為業。知字不畏名之為根，知已樂說名之為業。

「聞說如來無礙智力，不生怖畏名之為根，依止如來無礙智力名之為業。生法二緣名之為根，無緣之慈名之為業。憐愍眾生名之為根，能為壞苦名之為業。思善得喜名之為根，心不著法名之為業。無愛恚捨名之為根，無一無二名之為業。念佛名根，念於法身名之為業。念法名根，知法性淨名之為業。念僧名根，知僧無為名之為業。念戒名根，知無持者名之為業。念施名根，能捨煩惱名之為業。念天名根，獲得淨天名之為業。聞已思惟名之為根，不著世間名之為業。知本無今作名之為根，無作無受名之為業。知於涅槃名之為根，得大解脫名之為業。自利名根，自利利他名之為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞說如來無礙智力，不生怖畏名之為根，依止如來無礙智力名之為業。生法二緣名之為根，無緣之慈名之為業。憐愍眾生名之為根，能為壞苦名之為業。思善得喜名之為根，心不著法名之為業。無愛恚捨名之為根，無一無二名之為業。念佛名根，念於法身名之為業。念法名根，知法性淨名之為業。念僧名根，知僧無為名之為業。念戒名根，知無持者名之為業。念施名根，能捨煩惱名之為業。念天名根，獲得淨天名之為業。聞已思惟名之為根，不著世間名之為業。知本無今作名之為根，無作無受名之為業。知於涅槃名之為根，得大解脫名之為業。自利名根，自利利他名之為業。

「受持八萬四千法聚名之為根，通達其義名之為業。能演說法名之為根，解無明等名之為業。勸諸眾生於菩提道名之為根，勸修智慧方便不退名之為業。不畏諸有名之為根，願生諸有名之為業。從聞得忍名之為根，思惟得者名之為業。隨意得忍名之為根，因不生得名之為業。餘一生在名之為根，最後邊身名之為業。坐菩提樹名之為根，了知諸法名之為業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受持八萬四千法聚名之為根，通達其義名之為業。能演說法名之為根，解無明等名之為業。勸諸眾生於菩提道名之為根，勸修智慧方便不退名之為業。不畏諸有名之為根，願生諸有名之為業。從聞得忍名之為根，思惟得者名之為業。隨意得忍名之為根，因不生得名之為業。餘一生在名之為根，最後邊身名之為業。坐菩提樹名之為根，了知諸法名之為業。」

說是慧根、慧業之時，一切十方諸佛世界，及此寶坊六種震動。爾時，慧聚菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！何因緣故，十方世界及此虛空七寶坊庭如是震動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是慧根、慧業之時，一切十方諸佛世界，及此寶坊六種震動。爾時，慧聚菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！何因緣故，十方世界及此虛空七寶坊庭如是震動？」

「善男子！是慧根、慧業，亦是過去諸佛所說，是故此地為大震動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是慧根、慧業，亦是過去諸佛所說，是故此地為大震動。」

爾時，具足四無礙智菩薩白佛言：「世尊！何因緣故，慧聚菩薩名之為聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具足四無礙智菩薩白佛言：「世尊！何因緣故，慧聚菩薩名之為聚？」

佛言：「善男子！過去無量阿僧祇劫有佛出世，號功德藏如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。土名善生，劫名無垢，其土眾生一切純善。爾時，佛有三萬二千大菩薩眾，八萬四千聲聞大眾。爾時，世尊欲試菩薩，以百億事問諸菩薩：『諸善男子！於是眾中誰能解說如是等義？』其中有言：『我當思惟，經一月日乃能解之。』或復有言：『我過半月。』復有言曰：『我過七日。』或言：『我過一日、一夜乃能解之。』爾時，眾中有一菩薩名曰念意，白佛言：『世尊！我今不起此坐能解是義。』爾時，菩薩於大眾中師子吼已，其地即時六種震動放大光明，勸諸地神乃至阿迦尼吒諸天，一切悉來詣如來所。爾時大眾所坐之處，縱廣滿足百萬由旬，念意菩薩見諸大眾悉以集會，以神通力、智慧念力、陀羅尼力、四無礙力、無所畏力、佛神力故，於是百億一一事中解百億義，不豫思惟無有停滯。說是義已，是大眾中六萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，四萬眾生得無生忍，從地神諸天乃至阿迦尼吒天，一切悉聞說法之聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！過去無量阿僧祇劫有佛出世，號功德藏如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。土名善生，劫名無垢，其土眾生一切純善。爾時，佛有三萬二千大菩薩眾，八萬四千聲聞大眾。爾時，世尊欲試菩薩，以百億事問諸菩薩：『諸善男子！於是眾中誰能解說如是等義？』其中有言：『我當思惟，經一月日乃能解之。』或復有言：『我過半月。』復有言曰：『我過七日。』或言：『我過一日、一夜乃能解之。』爾時，眾中有一菩薩名曰念意，白佛言：『世尊！我今不起此坐能解是義。』爾時，菩薩於大眾中師子吼已，其地即時六種震動放大光明，勸諸地神乃至阿迦尼吒諸天，一切悉來詣如來所。爾時大眾所坐之處，縱廣滿足百萬由旬，念意菩薩見諸大眾悉以集會，以神通力、智慧念力、陀羅尼力、四無礙力、無所畏力、佛神力故，於是百億一一事中解百億義，不豫思惟無有停滯。說是義已，是大眾中六萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，四萬眾生得無生忍，從地神諸天乃至阿迦尼吒天，一切悉聞說法之聲。

「善男子！汝知爾時念意菩薩豈異人乎？即慧聚是。以是因緣名為慧聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝知爾時念意菩薩豈異人乎？即慧聚是。以是因緣名為慧聚。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「聞說法故名為根， 演說法故名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞說法故名為根， 演說法故名為業；

思惟諸善名為根， 解說深義名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟諸善名為根， 解說深義名為業；

如法而住名為根， 隨意說法名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法而住名為根， 隨意說法名為業；

修奢摩他名為根， 具三種慧名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修奢摩他名為根， 具三種慧名為業；

四種念處名為根， 四正勤法名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種念處名為根， 四正勤法名為業；

信等五根名為根， 信等五力名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信等五根名為根， 信等五力名為業；

七菩提分名為根， 八正道分名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七菩提分名為根， 八正道分名為業；

不依止字名為根， 依止於義名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依止字名為根， 依止於義名為業；

不依於人名為根， 依止於法名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依於人名為根， 依止於法名為業；

不依不了名為根， 依止了義名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依不了名為根， 依止了義名為業；

不依於識名為根， 依於智慧名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依於識名為根， 依於智慧名為業；

了知無作名為根， 通達無生名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知無作名為根， 通達無生名為業；

生法二慈名為根， 無緣之慈名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生法二慈名為根， 無緣之慈名為業；

無所畏懼名為根， 能宣正法名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所畏懼名為根， 能宣正法名為業；

六思念處名為根， 六念之義名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六思念處名為根， 六念之義名為業；

能自利益名為根， 自利利他名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能自利益名為根， 自利利他名為業；

受持正法名為根， 能為人說名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持正法名為根， 能為人說名為業；

餘一生在名為根， 最後邊身名為業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘一生在名為根， 最後邊身名為業；

若菩薩心得不退， 即解了知慧根業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩心得不退， 即解了知慧根業；

能得無生之上忍， 能開無上菩提門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得無生之上忍， 能開無上菩提門。」

爾時，陀羅尼自在王菩薩白佛言：「世尊！佛所說法不可思議，無上菩提亦不可思議。何以故？非字說故、非字攝故、如來所說無量無邊故、入無量無邊法門故、十二因緣深難解故、著二法者不能知故、利智之人漸漸知故、非是六情所知見故、亦非二乘智境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，陀羅尼自在王菩薩白佛言：「世尊！佛所說法不可思議，無上菩提亦不可思議。何以故？非字說故、非字攝故、如來所說無量無邊故、入無量無邊法門故、十二因緣深難解故、著二法者不能知故、利智之人漸漸知故、非是六情所知見故、亦非二乘智境界故。

「世尊！如是菩提悉是一切諸法之印，不可造作猶如虛空，非是屋宅離屋宅故。知一切行一切眾生所有因果，一切智慧廣大無邊，莊嚴一切無量善法，能為善法而作應器，能以神通顯示於人。住二道者示以無二，示一切佛平等無差，無字無義，不可宣說不可聽聞，能示眾生三寶正聚，及三脫門解脫三界，示三種慧金剛定因。住於一切諸佛正法，悉聞一切諸佛智慧，利一切眾亦能宣說一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是菩提悉是一切諸法之印，不可造作猶如虛空，非是屋宅離屋宅故。知一切行一切眾生所有因果，一切智慧廣大無邊，莊嚴一切無量善法，能為善法而作應器，能以神通顯示於人。住二道者示以無二，示一切佛平等無差，無字無義，不可宣說不可聽聞，能示眾生三寶正聚，及三脫門解脫三界，示三種慧金剛定因。住於一切諸佛正法，悉聞一切諸佛智慧，利一切眾亦能宣說一切諸佛。

「世尊！若有善男子、善女人，能作如是讚歎菩提所有功德，得聞如是方等經典，受持讀誦書寫演說，是名能報諸佛之恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有善男子、善女人，能作如是讚歎菩提所有功德，得聞如是方等經典，受持讀誦書寫演說，是名能報諸佛之恩。」

佛言：「如是，如是。善男子！如汝所說得無量功德。善男子！一切十方諸佛世界滿中七寶以獻如來。若有人能受持是經，書寫讀誦解說其義，所得福德無有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。善男子！如汝所說得無量功德。善男子！一切十方諸佛世界滿中七寶以獻如來。若有人能受持是經，書寫讀誦解說其義，所得福德無有差別。」

爾時，世尊告諸菩薩：「善男子！於此眾中誰能於我滅度之後，護持如是無上菩提，廣說是義令法久住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸菩薩：「善男子！於此眾中誰能於我滅度之後，護持如是無上菩提，廣說是義令法久住？」

爾時，眾中有諸菩薩及諸天人各六萬億，同聲而言：「我等能於如來滅後，護持如是無上菩提，廣說是經令法久住，唯願如來加之願力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有諸菩薩及諸天人各六萬億，同聲而言：「我等能於如來滅後，護持如是無上菩提，廣說是經令法久住，唯願如來加之願力。」

爾時，世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說偈言：

「若我實同十方佛， 永渡生死大苦海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我實同十方佛， 永渡生死大苦海，

如是功德無上法， 應當久住無毀滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是功德無上法， 應當久住無毀滅。

若我無量世修慈， 真實為於諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我無量世修慈， 真實為於諸眾生，

觀眾平等無有二， 是故正法得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀眾平等無有二， 是故正法得久住。

若我具足二莊嚴， 無量世中利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我具足二莊嚴， 無量世中利眾生，

以是二法化眾生， 是故正法得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是二法化眾生， 是故正法得久住。

若能破壞煩惱結， 并及除滅諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能破壞煩惱結， 并及除滅諸邪見，

具足一切諸善法， 故能善發是願力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一切諸善法， 故能善發是願力。

「善男子！不獨汝等一切人天、一切魔梵，於我滅後悉能護持如是正法。善男子！虛空可作色，色可同虛空，我願神通力不可得令異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！不獨汝等一切人天、一切魔梵，於我滅後悉能護持如是正法。善男子！虛空可作色，色可同虛空，我願神通力不可得令異。」

爾時，四天王作如是言：「若有人能於佛滅後，受持是經、讀誦書寫、解說其義，我等常當隨逐守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王作如是言：「若有人能於佛滅後，受持是經、讀誦書寫、解說其義，我等常當隨逐守護。」

諸梵天言：「我等當捨禪定妙樂，守護是人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸梵天言：「我等當捨禪定妙樂，守護是人。」

兜率天言：「我等亦當守護如是持經弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率天言：「我等亦當守護如是持經弟子。」

時，魔波旬復作是言：「世尊！若有人能受持是經，我於其人終不造作魔業魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，魔波旬復作是言：「世尊！若有人能受持是經，我於其人終不造作魔業魔事。」

功德藏天子言：「世尊！一切諸佛所得菩提悉在是經。若有人能受持讀誦、書寫解說，當知是人即得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德藏天子言：「世尊！一切諸佛所得菩提悉在是經。若有人能受持讀誦、書寫解說，當知是人即得菩提。」

彌勒菩薩言：「世尊！我當於彼兜術天上，廣宣如是無上經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！我當於彼兜術天上，廣宣如是無上經典。」

大德迦葉復作是言：「世尊！我聲聞人智慧雖微，應當任力受持讀誦宣說其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德迦葉復作是言：「世尊！我聲聞人智慧雖微，應當任力受持讀誦宣說其義。」

阿難復言：「世尊！我於此經真實受持，乃至不失一字一句，如佛口出無有異也。若有眾生發菩提心，我亦能為是人廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復言：「世尊！我於此經真實受持，乃至不失一字一句，如佛口出無有異也。若有眾生發菩提心，我亦能為是人廣說。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝等悉能於我滅後，護持正法不令毀滅。善男子！若有眾生求於大乘，未得法忍受持是經，當知是人不過七佛便得授記。若聲聞人有受持者，彌勒成佛在初會中。若緣覺人有受持者，於我滅後得成道證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝等悉能於我滅後，護持正法不令毀滅。善男子！若有眾生求於大乘，未得法忍受持是經，當知是人不過七佛便得授記。若聲聞人有受持者，彌勒成佛在初會中。若緣覺人有受持者，於我滅後得成道證。」

說是法時，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無量眾生成就忍辱，無量眾生得不退心，無量世界六種震動。十方世界諸來菩薩，以好香花伎樂幡蓋供養於佛，咸作是言：「我等來此七寶坊中得大善利。若我脫有少福德力，願以此力令釋迦如來久住於世，如是正典流布遍滿十方世界無有毀滅。若有優婆塞、優婆夷等持是經者，令離一切憂愁怖畏無諸病苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無量眾生成就忍辱，無量眾生得不退心，無量世界六種震動。十方世界諸來菩薩，以好香花伎樂幡蓋供養於佛，咸作是言：「我等來此七寶坊中得大善利。若我脫有少福德力，願以此力令釋迦如來久住於世，如是正典流布遍滿十方世界無有毀滅。若有優婆塞、優婆夷等持是經者，令離一切憂愁怖畏無諸病苦。」

爾時，陀羅尼自在王菩薩言：「世尊！今所說法無量無邊不可思議，一切邪法不能傾動，乃是一切善法之本三乘根栽，復是一切諸法初門。若有眾生來問我言：『是法何名？云何受持？』當云何答？唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，陀羅尼自在王菩薩言：「世尊！今所說法無量無邊不可思議，一切邪法不能傾動，乃是一切善法之本三乘根栽，復是一切諸法初門。若有眾生來問我言：『是法何名？云何受持？』當云何答？唯願說之。」

佛言：「善男子！是名『大悲說大悲法』，名『如來業受菩薩記』，當如是持。」說是經已，人、天、大眾歡喜頂戴，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是名『大悲說大悲法』，名『如來業受菩薩記』，當如是持。」說是經已，人、天、大眾歡喜頂戴，信受奉行。