大方等大集經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第二

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

陀羅尼自在王菩薩品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼自在王菩薩品第二之二

佛復告陀羅尼自在王菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩有八光明，以是八明能壞諸闇、淨菩薩行。何等為八？一者、念光；二者、意光；三者、行光；四者、法光；五者、智光；六者、實光；七者、神通光；八者、無礙智光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告陀羅尼自在王菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩有八光明，以是八明能壞諸闇、淨菩薩行。何等為八？一者、念光；二者、意光；三者、行光；四者、法光；五者、智光；六者、實光；七者、神通光；八者、無礙智光。

「念光有八種：一者、不失過去善法；二者、作未來善；三者、聞法不忘；四者、思惟實義；五者、不為六塵所壞；六者、憶持如守門人遮止惡法，為真善法守善法城門；七者、不為邪法之所誑惑；八者、能大增長純善之法；是名念光八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念光有八種：一者、不失過去善法；二者、作未來善；三者、聞法不忘；四者、思惟實義；五者、不為六塵所壞；六者、憶持如守門人遮止惡法，為真善法守善法城門；七者、不為邪法之所誑惑；八者、能大增長純善之法；是名念光八種。

「意光亦有八種：一者、義意非字意；二者、智慧意非識意；三者、法意非人意；四者、實意非虛意；五者、菩薩意非聲聞意；六者、上意非下意；七者、佛意非退意；八者、憐愍意非害意；是名意光八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意光亦有八種：一者、義意非字意；二者、智慧意非識意；三者、法意非人意；四者、實意非虛意；五者、菩薩意非聲聞意；六者、上意非下意；七者、佛意非退意；八者、憐愍意非害意；是名意光八種。

「行光亦有八種：一者、法行；二者、一切行；三者、眾生行；四者、眾生心行；五者、十二因緣行；六者、廣說行；七者、行行；八者、一切佛法行；是名行光八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行光亦有八種：一者、法行；二者、一切行；三者、眾生行；四者、眾生心行；五者、十二因緣行；六者、廣說行；七者、行行；八者、一切佛法行；是名行光八種。

「法光亦有八種：一者、世法光；二者、出世法光；三者、無漏法光；四者、無為法光；五者、解脫法光；六者、心解脫法光；七者、畢竟解脫法光；八者、破無明慧法光；是名法光八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法光亦有八種：一者、世法光；二者、出世法光；三者、無漏法光；四者、無為法光；五者、解脫法光；六者、心解脫法光；七者、畢竟解脫法光；八者、破無明慧法光；是名法光八種。

「智光亦有八種：一者、八正智光；二者、須陀洹智光；三者、斯陀含智光；四者、阿那含智光；五者、阿羅漢智光；六者、辟支佛智光；七者、菩薩智光；八者、正覺智光；是名智光八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智光亦有八種：一者、八正智光；二者、須陀洹智光；三者、斯陀含智光；四者、阿那含智光；五者、阿羅漢智光；六者、辟支佛智光；七者、菩薩智光；八者、正覺智光；是名智光八種。

「實光亦有八種：一者、正定行；二者、得須陀洹果；三者、斯陀含果；四者、阿那含果；五者、阿羅漢果；六者、辟支佛果；七者、菩薩；八者、佛菩提；是名實光八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實光亦有八種：一者、正定行；二者、得須陀洹果；三者、斯陀含果；四者、阿那含果；五者、阿羅漢果；六者、辟支佛果；七者、菩薩；八者、佛菩提；是名實光八種。

「神通光亦有八種：一者、眼光，能見正色；二者、耳光，能聞正聲；三者、念光，能念過去阿僧祇劫所有眾生；四者、性光，為觀性淨眾生之心；五者、虛空光，以大神通光遍到十方無量世界；六者、方便光，具無漏智故；七者、功德莊嚴光，為利益一切眾生故；八者、智慧莊嚴光，為壞一切眾生疑心故；是名神通光八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神通光亦有八種：一者、眼光，能見正色；二者、耳光，能聞正聲；三者、念光，能念過去阿僧祇劫所有眾生；四者、性光，為觀性淨眾生之心；五者、虛空光，以大神通光遍到十方無量世界；六者、方便光，具無漏智故；七者、功德莊嚴光，為利益一切眾生故；八者、智慧莊嚴光，為壞一切眾生疑心故；是名神通光八種。

「無礙智光亦有八種：一者、智光；二者、意光；三者、慧光；四者、佛光；五者、正見光；六者、淨眾生心光；七者、解脫光；八者、畢竟光；是名八無礙智光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無礙智光亦有八種：一者、智光；二者、意光；三者、慧光；四者、佛光；五者、正見光；六者、淨眾生心光；七者、解脫光；八者、畢竟光；是名八無礙智光。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「修集於念心， 不忘善惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修集於念心， 不忘善惡業，

樂聞讚誦經， 修集不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂聞讚誦經， 修集不放逸，

能調伏諸根， 安住於寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調伏諸根， 安住於寂靜，

增長於善法， 修集於念光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長於善法， 修集於念光。

能遮止惡法， 猶善守門者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遮止惡法， 猶善守門者，

能守護法城， 不令四魔入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能守護法城， 不令四魔入。

不隨逐音聲， 思惟真實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不隨逐音聲， 思惟真實義，

親近善知識， 喜樂如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 喜樂如法住。

其意無邊上， 永斷諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意無邊上， 永斷諸煩惱，

邪法不能動， 惡世不生謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪法不能動， 惡世不生謗。

誠心念菩提， 不說小乘心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誠心念菩提， 不說小乘心，

常樂念上意， 為眾破下意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂念上意， 為眾破下意。

不畏魔煩惱， 修集大慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不畏魔煩惱， 修集大慈悲，

不念害眾生， 其得大智光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念害眾生， 其得大智光。

能壞諸疑心， 解了甚深義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞諸疑心， 解了甚深義，

知真實方便， 修四無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知真實方便， 修四無礙智。

樂觀十二緣， 眾生之所因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂觀十二緣， 眾生之所因，

知無作受者， 能修大光法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知無作受者， 能修大光法。

能知諸佛法， 行世出世行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知諸佛法， 行世出世行，

能到十方土， 了知人天業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能到十方土， 了知人天業。

修集無上智， 說三歸一乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集無上智， 說三歸一乘，

修集八正道， 為壞三世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集八正道， 為壞三世法。

於有漏無漏， 如實而知之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有漏無漏， 如實而知之，

能利益人天， 令斷有漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能利益人天， 令斷有漏法。

不謬為無為， 真實而知之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不謬為無為， 真實而知之，

寂靜光無暗， 不著有為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜光無暗， 不著有為相。

知結入出緣， 知眾心性淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知結入出緣， 知眾心性淨，

若有大乘定， 即知如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有大乘定， 即知如是法。

樂住無漏流， 了四沙門果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂住無漏流， 了四沙門果，

知菩提道行， 故修無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知菩提道行， 故修無礙智。

破邪修實光， 入眾無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破邪修實光， 入眾無所畏，

樂說真實義， 為破生死法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂說真實義， 為破生死法。

眼耳淨無障， 能見聞色聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼耳淨無障， 能見聞色聲，

過去念不謬， 亦了知他心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去念不謬， 亦了知他心。

到十方無礙， 知法如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到十方無礙， 知法如虛空，

得無漏智慧， 為調諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無漏智慧， 為調諸眾生。

具功德智慧， 為利諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具功德智慧， 為利諸眾生，

於無量世中， 求是二莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量世中， 求是二莊嚴。

樂受持淨戒， 樂護於佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂受持淨戒， 樂護於佛法，

修集真實光， 為於如法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集真實光， 為於如法住。

我說無量光， 為令眾生得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說無量光， 為令眾生得，

有信此經者， 即得此諸光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有信此經者， 即得此諸光。」

爾時，世尊復告陀羅尼自在王菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩修集大悲有十六事。何等十六？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告陀羅尼自在王菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩修集大悲有十六事。何等十六？

「一者、菩薩摩訶薩見諸眾生貪著我見，以我見故增長諸見，常為生死之所繫縛。是故菩薩為此眾生修大悲心，悲因緣故宣說法化，為壞眾生如是妄見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、菩薩摩訶薩見諸眾生貪著我見，以我見故增長諸見，常為生死之所繫縛。是故菩薩為此眾生修大悲心，悲因緣故宣說法化，為壞眾生如是妄見。

「二者、見諸眾生心懷顛倒，常見無常、無常見常、苦見於樂、樂見於苦、淨見不淨、不淨見淨、我見無我、無我見我。是故菩薩為此眾生修集悲心，悲因緣故宣說法要，為壞眾生如是四倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、見諸眾生心懷顛倒，常見無常、無常見常、苦見於樂、樂見於苦、淨見不淨、不淨見淨、我見無我、無我見我。是故菩薩為此眾生修集悲心，悲因緣故宣說法要，為壞眾生如是四倒。

「三者、見諸眾生心懷憍慢，實無有物而生物想，實無有事而生事想，以是因緣起七種慢，以是慢故增長惡法。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說法要，破壞眾生如是憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、見諸眾生心懷憍慢，實無有物而生物想，實無有事而生事想，以是因緣起七種慢，以是慢故增長惡法。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說法要，破壞眾生如是憍慢。

「四者、見諸眾生五蓋所覆，以覆蓋故，心多生疑不解深義。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說法要，為壞眾生如是五蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、見諸眾生五蓋所覆，以覆蓋故，心多生疑不解深義。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說法要，為壞眾生如是五蓋。

「五者、見諸眾生沈六入海，眼取色相，耳取聲相，鼻取香相，舌取味相，身取觸相，意取法相，是名為沈。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為拔眾生如是沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、見諸眾生沈六入海，眼取色相，耳取聲相，鼻取香相，舌取味相，身取觸相，意取法相，是名為沈。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為拔眾生如是沈沒。

「六者、見諸眾生有七種慢：一者、慢；二者、大慢；三者、慢慢；四者、我慢；五者、增上慢；六者、下慢；七者、邪慢。菩薩摩訶薩，於下慢者，自言勝汝；於慢慢者，自言最勝，我色勝乃至識勝；於增上慢者，菩薩語言：『汝實非聖，不應便起聖人之想。』為邪慢者，宣說正見。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、見諸眾生有七種慢：一者、慢；二者、大慢；三者、慢慢；四者、我慢；五者、增上慢；六者、下慢；七者、邪慢。菩薩摩訶薩，於下慢者，自言勝汝；於慢慢者，自言最勝，我色勝乃至識勝；於增上慢者，菩薩語言：『汝實非聖，不應便起聖人之想。』為邪慢者，宣說正見。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是憍慢。

「七者、見諸眾生離於聖道，樂行世道惡道。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生世道惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、見諸眾生離於聖道，樂行世道惡道。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生世道惡道。

「八者、見諸眾生造惡道行，屬無明愛妻息所繫不得自在。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是繫縛，出離惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、見諸眾生造惡道行，屬無明愛妻息所繫不得自在。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是繫縛，出離惡道。

「九者、見諸眾生親近惡友遠離善友，其心甘樂造作惡業。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是惡業，遠離惡友親近善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、見諸眾生親近惡友遠離善友，其心甘樂造作惡業。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是惡業，遠離惡友親近善友。

「十者、見諸眾生造作慳貪，於無明愛心無厭足。為施智慧，是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是慳貪無明及愛，施與智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、見諸眾生造作慳貪，於無明愛心無厭足。為施智慧，是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是慳貪無明及愛，施與智慧。

「十一者、見諸眾生我見斷見。為施眾生十二因緣真智慧故，菩薩於此而生悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生我見斷見，施與十二因緣智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一者、見諸眾生我見斷見。為施眾生十二因緣真智慧故，菩薩於此而生悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生我見斷見，施與十二因緣智故。

「十二者、見諸眾生行無明闇，我見、眾生見、命見、士夫見、別異見、邪見、著見。菩薩為施智光明故，於此眾生而生悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二者、見諸眾生行無明闇，我見、眾生見、命見、士夫見、別異見、邪見、著見。菩薩為施智光明故，於此眾生而生悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是所見。

「十三者、見諸眾生樂於生死，於五聚陰而生親想。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是三有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十三者、見諸眾生樂於生死，於五聚陰而生親想。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為斷眾生如是三有。

「十四者、見諸眾生為魔所縛。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為壞眾生如是魔網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十四者、見諸眾生為魔所縛。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為壞眾生如是魔網。

「十五者、見諸眾生甘樂快樂，而不能知真實樂因。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，示諸眾生真實樂因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十五者、見諸眾生甘樂快樂，而不能知真實樂因。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，示諸眾生真實樂因。

「十六者、見諸眾生求涅槃門不能知處。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為此眾生開涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十六者、見諸眾生求涅槃門不能知處。是故菩薩於此眾生修集悲心，悲因緣故宣說正法，為此眾生開涅槃門。

「善男子！菩薩修悲，悉因如是十六因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩修悲，悉因如是十六因緣。

「善男子！一切眾生有三十二不善之業，菩薩見已修集善業，為壞眾生如是惡業。何等三十二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生有三十二不善之業，菩薩見已修集善業，為壞眾生如是惡業。何等三十二？

「一者、有諸眾生無明睡眠，菩薩見已修集智慧，為悟眾生如是睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、有諸眾生無明睡眠，菩薩見已修集智慧，為悟眾生如是睡眠。

「二者、見諸眾生下解下欲，菩薩見已修集上解上欲，為以大乘而教化之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、見諸眾生下解下欲，菩薩見已修集上解上欲，為以大乘而教化之。

「三者、有諸眾生樂為非法，菩薩見已修集正法，為令眾生於諸法中得大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、有諸眾生樂為非法，菩薩見已修集正法，為令眾生於諸法中得大自在。

「四者、有諸眾生修集邪命，菩薩見已修於正命，為壞眾生如是邪命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、有諸眾生修集邪命，菩薩見已修於正命，為壞眾生如是邪命。

「五者、有諸眾生入於邪林，菩薩見已修集正見，為令眾生出邪林故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、有諸眾生入於邪林，菩薩見已修集正見，為令眾生出邪林故。

「六者、有諸眾生樂為放逸，菩薩見已修不放逸，為令眾生離放逸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、有諸眾生樂為放逸，菩薩見已修不放逸，為令眾生離放逸故。

「七者、有諸眾生樂為麁獷，菩薩見已修如法住，為壞眾生如是麁獷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、有諸眾生樂為麁獷，菩薩見已修如法住，為壞眾生如是麁獷。

「八者、有諸眾生慳貪悋惜，菩薩見已修一切施，為壞眾生慳貪心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、有諸眾生慳貪悋惜，菩薩見已修一切施，為壞眾生慳貪心故。

「九者、有諸眾生毀犯禁戒，菩薩見已修持淨戒，為破眾生毀禁心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、有諸眾生毀犯禁戒，菩薩見已修持淨戒，為破眾生毀禁心故。

「十者、有諸眾生心常瞋恨，菩薩見已修慈悲忍，為壞眾生如是瞋恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、有諸眾生心常瞋恨，菩薩見已修慈悲忍，為壞眾生如是瞋恨。

「十一者、有諸眾生懶惰懈怠，菩薩見已修勤精進，為壞眾生如是懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一者、有諸眾生懶惰懈怠，菩薩見已修勤精進，為壞眾生如是懈怠。

「十二者、有諸眾生其心狂亂，菩薩見已修集定心，為壞眾生如是狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二者、有諸眾生其心狂亂，菩薩見已修集定心，為壞眾生如是狂亂。

「十三者、有諸眾生邪智覆心，菩薩見已修集正智，為壞眾生如是邪智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十三者、有諸眾生邪智覆心，菩薩見已修集正智，為壞眾生如是邪智。

「十四者、有諸眾生說義顛倒，菩薩見已思惟正義，為壞眾生如是顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十四者、有諸眾生說義顛倒，菩薩見已思惟正義，為壞眾生如是顛倒。

「十五者、有諸眾生樂造世行，菩薩見已修善方便，為壞眾生樂世行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十五者、有諸眾生樂造世行，菩薩見已修善方便，為壞眾生樂世行故。

「十六者、有諸眾生繫屬煩惱，菩薩見已先自除斷，為壞眾生煩惱繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十六者、有諸眾生繫屬煩惱，菩薩見已先自除斷，為壞眾生煩惱繫縛。

「十七者、有諸眾生我見所縛，菩薩見已自除我見，為斷眾生如是我見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十七者、有諸眾生我見所縛，菩薩見已自除我見，為斷眾生如是我見。

「十八者、有諸眾生諸根不調，菩薩見已自調諸根，為調眾生如是不調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八者、有諸眾生諸根不調，菩薩見已自調諸根，為調眾生如是不調。

「十九者、有諸眾生說言無作、無有受者，菩薩見已宣說有作及有受者，為壞眾生如是邪說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十九者、有諸眾生說言無作、無有受者，菩薩見已宣說有作及有受者，為壞眾生如是邪說。

「二十者、有諸眾生不知恩義，菩薩見已說知恩法，為壞眾生如是不知恩義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十者、有諸眾生不知恩義，菩薩見已說知恩法，為壞眾生如是不知恩義。

「二十一者、有諸眾生未得謂得，菩薩見已修集正法，為壞如是增上慢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十一者、有諸眾生未得謂得，菩薩見已修集正法，為壞如是增上慢故。

「二十二者、有諸眾生惡口麁獷，菩薩見已修善口語，為壞眾生如是惡口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十二者、有諸眾生惡口麁獷，菩薩見已修善口語，為壞眾生如是惡口。

「二十三者、有諸眾生貪無厭足，菩薩見已修集知足，為壞眾生不知足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十三者、有諸眾生貪無厭足，菩薩見已修集知足，為壞眾生不知足故。

「二十四者、有諸眾生不能恭敬父母師長，菩薩見已修不放逸，為令眾生供養恭敬父母師長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十四者、有諸眾生不能恭敬父母師長，菩薩見已修不放逸，為令眾生供養恭敬父母師長。

「二十五者、有諸眾生貧窮困苦，菩薩見已修集七財，為壞眾生如是貧窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十五者、有諸眾生貧窮困苦，菩薩見已修集七財，為壞眾生如是貧窮。

「二十六者、有諸眾生常為四大毒蛇所病，菩薩見已修身念處，為令眾生遠離如是四大毒病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十六者、有諸眾生常為四大毒蛇所病，菩薩見已修身念處，為令眾生遠離如是四大毒病。

「二十七者、有諸眾生行無明闇，菩薩見已修集智慧，為令眾生然慧燈故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十七者、有諸眾生行無明闇，菩薩見已修集智慧，為令眾生然慧燈故。

「二十八者、有諸眾生樂三有獄，菩薩見已修出離道，為示眾生知出離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十八者、有諸眾生樂三有獄，菩薩見已修出離道，為示眾生知出離故。

「二十九者、有諸眾生常行左道，菩薩見已修集右道，為令眾生捨左道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十九者、有諸眾生常行左道，菩薩見已修集右道，為令眾生捨左道故。

「三十者、有諸眾生貪著身命，菩薩見已於自身命修不貪著，為令眾生捨貪著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十者、有諸眾生貪著身命，菩薩見已於自身命修不貪著，為令眾生捨貪著故。

「三十一者、有諸眾生不能恭敬供養三寶，菩薩見已修集信心，為令眾生信三寶故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十一者、有諸眾生不能恭敬供養三寶，菩薩見已修集信心，為令眾生信三寶故。

「三十二者、有諸眾生實非世尊自謂世尊，菩薩見已修集六念，為令彼等知真實法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十二者、有諸眾生實非世尊自謂世尊，菩薩見已修集六念，為令彼等知真實法故。

「善男子！是名眾生三十二業，菩薩見已修治自業，成就具足一切善法、壞諸惡業，勸諸眾生令行善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名眾生三十二業，菩薩見已修治自業，成就具足一切善法、壞諸惡業，勸諸眾生令行善業。

「善男子！菩薩摩訶薩有無量業。何以故？眾生煩惱有無量門，為閉眾生煩惱門故，菩薩修集無量善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩有無量業。何以故？眾生煩惱有無量門，為閉眾生煩惱門故，菩薩修集無量善業。

「善男子！如恆河沙等世界眾生，悉住聲聞辟支佛乘，欲比菩薩初發心業，百分千分不可為喻。何以故？二乘之人自為解脫觀於煩惱；菩薩不爾，常為眾生得解脫故觀諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如恆河沙等世界眾生，悉住聲聞辟支佛乘，欲比菩薩初發心業，百分千分不可為喻。何以故？二乘之人自為解脫觀於煩惱；菩薩不爾，常為眾生得解脫故觀諸煩惱。

「善男子！菩薩摩訶薩所作諸業，於諸凡夫、二乘業中最為殊勝。何以故？眾生之業性是顛倒，二乘之業有邊際故，菩薩之業無邊無量，是故菩薩勝於一切聲聞緣覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩所作諸業，於諸凡夫、二乘業中最為殊勝。何以故？眾生之業性是顛倒，二乘之業有邊際故，菩薩之業無邊無量，是故菩薩勝於一切聲聞緣覺。」

爾時，陀羅尼自在王菩薩聞是法已，心生歡喜踊躍無量，白佛言：「世尊！甚奇，甚特！快說如是不可思議。如來於此已說菩薩瓔珞莊嚴、菩薩光明、菩薩大悲、菩薩善業。唯願宣說，云何如來觀諸眾生起於大悲？云何名悲？悲有何行？有何相貌？何因緣起？云何名佛業？佛業有何行？有何相貌？有何因緣起？善哉！世尊！一切知見，唯願廣說如來之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，陀羅尼自在王菩薩聞是法已，心生歡喜踊躍無量，白佛言：「世尊！甚奇，甚特！快說如是不可思議。如來於此已說菩薩瓔珞莊嚴、菩薩光明、菩薩大悲、菩薩善業。唯願宣說，云何如來觀諸眾生起於大悲？云何名悲？悲有何行？有何相貌？何因緣起？云何名佛業？佛業有何行？有何相貌？有何因緣起？善哉！世尊！一切知見，唯願廣說如來之業。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今諦聽善思念之，吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今諦聽善思念之，吾當為汝分別解說。

「善男子！一切如來所有大悲不出不行。何以故？常不變故，無量劫中修集得故，是故大悲不行不轉，不修不捨亦能為於一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切如來所有大悲不出不行。何以故？常不變故，無量劫中修集得故，是故大悲不行不轉，不修不捨亦能為於一切眾生。

「善男子！一切諸佛所有大悲，無量無邊其心平等，從久遠來無量舌力不能宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切諸佛所有大悲，無量無邊其心平等，從久遠來無量舌力不能宣說。

「善男子！如來、世尊，未甞遠離如是大悲，無上菩提及與大悲，如是二法等無差別。如來所得無上菩提無根無住，根名我見，住名四顛倒，如來、世尊知根知住，是故菩提無根無住。一切眾生皆悉無有無根無住，欲施眾生無根無住起大悲心，如來於此欲令知故演說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來、世尊，未甞遠離如是大悲，無上菩提及與大悲，如是二法等無差別。如來所得無上菩提無根無住，根名我見，住名四顛倒，如來、世尊知根知住，是故菩提無根無住。一切眾生皆悉無有無根無住，欲施眾生無根無住起大悲心，如來於此欲令知故演說正法。

「善男子！夫菩提者清淨寂靜。云何為淨？云何寂靜？淨名為內，寂靜名外；內名眼空，空名無我、無有我所。何以故？性是一故，乃至意亦如是。何以故？性是一故，知眼空已，不著於色不著色心，是名寂靜；乃至意法亦復如是。一切眾生不知菩提清淨寂靜，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者清淨寂靜。云何為淨？云何寂靜？淨名為內，寂靜名外；內名眼空，空名無我、無有我所。何以故？性是一故，乃至意亦如是。何以故？性是一故，知眼空已，不著於色不著色心，是名寂靜；乃至意法亦復如是。一切眾生不知菩提清淨寂靜，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。

「善男子！一切眾生心性本淨，性本淨者，煩惱諸結不能染著，猶若虛空不可沾污，心性、空性等無有二。眾生不知心性淨故，為欲煩惱之所繫縛，如來於此而起大悲，演說正法欲令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生心性本淨，性本淨者，煩惱諸結不能染著，猶若虛空不可沾污，心性、空性等無有二。眾生不知心性淨故，為欲煩惱之所繫縛，如來於此而起大悲，演說正法欲令知故。

「善男子！夫菩提者不取不捨。云何不取？如來不見一切諸法此岸、彼岸。何以故？一切諸法離此彼故。如來、世尊如實知之，是名不取。云何不捨？一切眾生不知法界，如來教令了了知故，是名不捨。如來於此而起大悲，演說正法為令眾生知是二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者不取不捨。云何不取？如來不見一切諸法此岸、彼岸。何以故？一切諸法離此彼故。如來、世尊如實知之，是名不取。云何不捨？一切眾生不知法界，如來教令了了知故，是名不捨。如來於此而起大悲，演說正法為令眾生知是二法。

「善男子！夫菩提者無想無緣。云何無想無緣？不見眼識乃至意識，不見色相乃至法相，於是法中不知不見故無取無著，是名無緣。無想無緣是名聖行。云何聖行？所謂不行三界之行。善男子！如是不行名為聖行。一切聖人不行於行，眾生不行如是聖行，如來於此而起大悲，演說正法欲令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者無想無緣。云何無想無緣？不見眼識乃至意識，不見色相乃至法相，於是法中不知不見故無取無著，是名無緣。無想無緣是名聖行。云何聖行？所謂不行三界之行。善男子！如是不行名為聖行。一切聖人不行於行，眾生不行如是聖行，如來於此而起大悲，演說正法欲令知故。

「善男子！夫菩提者非是三世。非三世者名為三等，過去意、未來識、現在貪，是名三分。以能了了知三分故，意、識及貪無有住處。以是義故，不念過去、不求未來、不愛現在。若見三世悉平等者，是名正見。如來為令一切眾生得如是等平等正見，而起大悲演說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者非是三世。非三世者名為三等，過去意、未來識、現在貪，是名三分。以能了了知三分故，意、識及貪無有住處。以是義故，不念過去、不求未來、不愛現在。若見三世悉平等者，是名正見。如來為令一切眾生得如是等平等正見，而起大悲演說正法。

「善男子！夫菩提者，無身無為。非眼識界乃至非意識界，是名無身。不生不滅、不盡不住、無有三相，是為無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者，無身無為。非眼識界乃至非意識界，是名無身。不生不滅、不盡不住、無有三相，是為無為。

「善男子！一切法性是名無性，若無性者則無有二，是故菩提無身無為。一切眾生不知菩提無身無為，如來為令了了知故，而起大悲演說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切法性是名無性，若無性者則無有二，是故菩提無身無為。一切眾生不知菩提無身無為，如來為令了了知故，而起大悲演說正法。

「善男子！夫菩提者，無有分別、無有句義。云何分別？云何句義？無所住者名無分別，字不攝故名無句義；非有二故名無分別，不入法界名無句義；無動搖故名無分別，不變易故名無句義；不可說故名無句義，空故名無分別；無覺觀故名無分別，無相故名無句義；不發故名無分別，無願故名無句義；知眾生界同於虛空名無分別，無眾生界名無句義；不生故名無分別，無宅故名無句義；不滅故名無分別，無為故名無句義；不行故名無分別，平等故名無句義；知平等故名無分別，寂靜故名無句義。眾生不知如是等義，如來為令了了知故，而起大悲演說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者，無有分別、無有句義。云何分別？云何句義？無所住者名無分別，字不攝故名無句義；非有二故名無分別，不入法界名無句義；無動搖故名無分別，不變易故名無句義；不可說故名無句義，空故名無分別；無覺觀故名無分別，無相故名無句義；不發故名無分別，無願故名無句義；知眾生界同於虛空名無分別，無眾生界名無句義；不生故名無分別，無宅故名無句義；不滅故名無分別，無為故名無句義；不行故名無分別，平等故名無句義；知平等故名無分別，寂靜故名無句義。眾生不知如是等義，如來為令了了知故，而起大悲演說正法。

「善男子！夫菩提者，不可以身得，不可以心得。何以故？身心如幻故。若能了知身心真實，是名菩提。為流布故名為菩提，而其性相實不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者，不可以身得，不可以心得。何以故？身心如幻故。若能了知身心真實，是名菩提。為流布故名為菩提，而其性相實不可說。

「善男子！夫菩提者，不可說身不可說心，不可說法不可說非法，不可說有不可說無，不可說實不可說空。何以故？性不可說故。菩提者無有住處，不可宣說，猶如虛空。為真實知一切諸法不可宣說，字中無法、法中無字，為流布故故可宣說。一切凡夫不知真實，是故如來於此眾生而起大悲，演說正法為令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者，不可說身不可說心，不可說法不可說非法，不可說有不可說無，不可說實不可說空。何以故？性不可說故。菩提者無有住處，不可宣說，猶如虛空。為真實知一切諸法不可宣說，字中無法、法中無字，為流布故故可宣說。一切凡夫不知真實，是故如來於此眾生而起大悲，演說正法為令知故。

「善男子！夫菩提者無取無緣。云何無取？云何無緣？知眼真實名為無取，知眼無境名為無緣；乃至知意真實名為無取，知意無境名為無緣。如來、世尊以如是義，知於菩提無取著故名為無取。無屋宅故名為無緣，眼識不住於彼色中名無屋宅，乃至意識亦復如是，一切眾生心無住處。如來、世尊如實而知心無住處，無住處者有四種：色、受、想、行。於是四法心無所住，是名心無住處，是故名為一切諸法悉無住處。如來、世尊如實知之，一切凡夫不能知故，如來於此而起大悲演說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者無取無緣。云何無取？云何無緣？知眼真實名為無取，知眼無境名為無緣；乃至知意真實名為無取，知意無境名為無緣。如來、世尊以如是義，知於菩提無取著故名為無取。無屋宅故名為無緣，眼識不住於彼色中名無屋宅，乃至意識亦復如是，一切眾生心無住處。如來、世尊如實而知心無住處，無住處者有四種：色、受、想、行。於是四法心無所住，是名心無住處，是故名為一切諸法悉無住處。如來、世尊如實知之，一切凡夫不能知故，如來於此而起大悲演說正法。

「善男子！夫菩提者名之為空，而菩提中無有空相，是故名空。一切法空，菩提亦爾。如來、世尊真實能知如是之空，是故如來名為知空。諸佛名覺一切諸法，而不覺知空中之空，亦能了知無上菩提，空及菩提即是一如，空與菩提是一非二。離空菩提別有法者，可得說二，以無二故名之為空。無名字故名之為空，無相貌故名之為空，無威儀故名之為空，無修行故名之為空，無言說故名之為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者名之為空，而菩提中無有空相，是故名空。一切法空，菩提亦爾。如來、世尊真實能知如是之空，是故如來名為知空。諸佛名覺一切諸法，而不覺知空中之空，亦能了知無上菩提，空及菩提即是一如，空與菩提是一非二。離空菩提別有法者，可得說二，以無二故名之為空。無名字故名之為空，無相貌故名之為空，無威儀故名之為空，無修行故名之為空，無言說故名之為空。

「善男子！第一義者謂無諸法。若無諸法。云何說空？善男子！譬如虛空無言無說，無言無說故，故名虛空。無言說中無有言說，是名為空。一切諸法亦復如是，無名字法說為名字，如是名字亦無住處。若名無住處，名下之法亦復如是。如來真實知如是法不生不滅，以真知故名得解脫。本無繫縛，云何說言名得解脫？是故如來無縛無解。如是等法，一切凡夫不能知見，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！第一義者謂無諸法。若無諸法。云何說空？善男子！譬如虛空無言無說，無言無說故，故名虛空。無言說中無有言說，是名為空。一切諸法亦復如是，無名字法說為名字，如是名字亦無住處。若名無住處，名下之法亦復如是。如來真實知如是法不生不滅，以真知故名得解脫。本無繫縛，云何說言名得解脫？是故如來無縛無解。如是等法，一切凡夫不能知見，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。

「善男子！夫菩提者同於虛空，虛空之性不平不下，菩提亦爾。若法無性，不可說言有平有下。如來、世尊知一切法無平無下，乃至微塵不作平下。若法有性即如實智，如實智者，知一切法本無今有、已有還無，出時滅時無所繫屬，從緣而出、從緣而滅，以是義故名之為道。斷是道故名為菩提。凡夫眾生不知如是真實道故，如來於此而起大悲，宣說正法為令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者同於虛空，虛空之性不平不下，菩提亦爾。若法無性，不可說言有平有下。如來、世尊知一切法無平無下，乃至微塵不作平下。若法有性即如實智，如實智者，知一切法本無今有、已有還無，出時滅時無所繫屬，從緣而出、從緣而滅，以是義故名之為道。斷是道故名為菩提。凡夫眾生不知如是真實道故，如來於此而起大悲，宣說正法為令知故。

「善男子！夫菩提者名真實句，真實句者即是菩提，色亦如是，如是二句等無差別。受、想、行、識、地、水、火、風、眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界，亦復如是，名法流布。真實覺知如是陰入界法無有顛倒，不顛倒者，知過去法不生不滅、未來之法不生不滅、現在之法亦不生不滅，如是知已，名不顛倒、名真實句。真實句者，如一法，一切法亦如是；如一切法，一法亦如是。是真實句凡夫不知，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者名真實句，真實句者即是菩提，色亦如是，如是二句等無差別。受、想、行、識、地、水、火、風、眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界，亦復如是，名法流布。真實覺知如是陰入界法無有顛倒，不顛倒者，知過去法不生不滅、未來之法不生不滅、現在之法亦不生不滅，如是知已，名不顛倒、名真實句。真實句者，如一法，一切法亦如是；如一切法，一法亦如是。是真實句凡夫不知，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。

「善男子！夫菩提者非內非外。云何為內？云何為外？非內者無所造作，非外者無所覺知。內者謂作，外者謂相。菩提之體非作非相，是故名為非內非外。又非內者，非身口意業，非外者，非三業緣。非內者，無相解脫門，非外者，空解脫門。如是等義凡夫不知，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者非內非外。云何為內？云何為外？非內者無所造作，非外者無所覺知。內者謂作，外者謂相。菩提之體非作非相，是故名為非內非外。又非內者，非身口意業，非外者，非三業緣。非內者，無相解脫門，非外者，空解脫門。如是等義凡夫不知，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。

「善男子！夫菩提者無漏無取。云何無漏？云何無取？無漏者遠離四流。四流者：欲流、有流、無明流、見流。無取者遠離四取。四取者：欲取、有取、見取、戒取。而諸眾生無明所覆行於四取，以渴愛故作我我所。如來了知我取根本，是故我淨，我淨故能淨眾生。我淨者，則不覺知一切諸法，亦不思惟一切非法，不起無明，不起無明因緣故，不起十二因緣有。十二因緣有不起故則不生，不生故入決定聚，入決定聚者名為了義。了義者名第一義，第一義者名無眾生，無眾生義者名不可說，不可說義者即十二因緣義，十二因緣義者即是法義，法義者即是如來。以是義故我經中說：『若有得見十二因緣則為見法，見法者為見如來。』見如來者即無所見。所見是邪，夫邪見者謂想想數法。如來無想亦無想數，以是義故，見如來者為無所見。若見如來無想、無作、無知、無覺，是名真實見於如來。如來亦爾，覺知一切諸法平等，如法界無取。一切凡夫不能覺知，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者無漏無取。云何無漏？云何無取？無漏者遠離四流。四流者：欲流、有流、無明流、見流。無取者遠離四取。四取者：欲取、有取、見取、戒取。而諸眾生無明所覆行於四取，以渴愛故作我我所。如來了知我取根本，是故我淨，我淨故能淨眾生。我淨者，則不覺知一切諸法，亦不思惟一切非法，不起無明，不起無明因緣故，不起十二因緣有。十二因緣有不起故則不生，不生故入決定聚，入決定聚者名為了義。了義者名第一義，第一義者名無眾生，無眾生義者名不可說，不可說義者即十二因緣義，十二因緣義者即是法義，法義者即是如來。以是義故我經中說：『若有得見十二因緣則為見法，見法者為見如來。』見如來者即無所見。所見是邪，夫邪見者謂想想數法。如來無想亦無想數，以是義故，見如來者為無所見。若見如來無想、無作、無知、無覺，是名真實見於如來。如來亦爾，覺知一切諸法平等，如法界無取。一切凡夫不能覺知，如來於此而起大悲，演說正法為令知故。

「善男子！夫菩提者，清淨寂靜光明無諍。云何為淨？云何寂靜？云何光明？云何無諍？不雜煩惱名之為淨，空解脫門名之寂靜，無相、無願名為光明，無生無滅名為無諍。又無生者名之為淨，無滅者名為寂靜，無取者名光明，不出者名無諍。性名為淨，無諸煩惱名為寂靜、光明、無諍。法界名淨，真實之性名曰寂靜、光明、無諍。虛空之性名之曰淨，無分別法界名曰寂靜、光明、無諍。內外清淨名之為淨，於內外法不取不著，名為寂靜、光明、無諍。真知五陰名之為淨，真實知界名為寂靜、光明，遠離諸入名為無諍。見過去盡名之為淨，見未來不生名為寂靜，見現在法住於法界無有動轉，名光明、無諍。清淨、寂靜、光明、無諍，如是四法等入一界一法一句，如是三法即是涅槃。遠煩惱故名之為淨，畢竟淨故名曰寂靜，無闇冥故名曰光明，不可說故名為無諍，以是故言釋迦如來默無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者，清淨寂靜光明無諍。云何為淨？云何寂靜？云何光明？云何無諍？不雜煩惱名之為淨，空解脫門名之寂靜，無相、無願名為光明，無生無滅名為無諍。又無生者名之為淨，無滅者名為寂靜，無取者名光明，不出者名無諍。性名為淨，無諸煩惱名為寂靜、光明、無諍。法界名淨，真實之性名曰寂靜、光明、無諍。虛空之性名之曰淨，無分別法界名曰寂靜、光明、無諍。內外清淨名之為淨，於內外法不取不著，名為寂靜、光明、無諍。真知五陰名之為淨，真實知界名為寂靜、光明，遠離諸入名為無諍。見過去盡名之為淨，見未來不生名為寂靜，見現在法住於法界無有動轉，名光明、無諍。清淨、寂靜、光明、無諍，如是四法等入一界一法一句，如是三法即是涅槃。遠煩惱故名之為淨，畢竟淨故名曰寂靜，無闇冥故名曰光明，不可說故名為無諍，以是故言釋迦如來默無所說。

「善男子！夫菩提者即是虛空，虛空者名之為法。如法，眾生亦爾；如眾生，福田亦爾；如福田，涅槃亦爾。以是義故，一切諸法同於涅槃。如來能覺如是法界，是故名佛。修集具足清淨、寂靜、光明、無諍如是四句，名之為佛。如來能知善方便故，初得菩提默然而住，無所宣說待梵王請。爾時，尸棄梵王與六萬八千諸梵天人來至我所，頭面作禮，合掌而言：『唯願，如來！為諸眾生轉正法輪。』而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫菩提者即是虛空，虛空者名之為法。如法，眾生亦爾；如眾生，福田亦爾；如福田，涅槃亦爾。以是義故，一切諸法同於涅槃。如來能覺如是法界，是故名佛。修集具足清淨、寂靜、光明、無諍如是四句，名之為佛。如來能知善方便故，初得菩提默然而住，無所宣說待梵王請。爾時，尸棄梵王與六萬八千諸梵天人來至我所，頭面作禮，合掌而言：『唯願，如來！為諸眾生轉正法輪。』而說偈曰：

「『如來法離淨寂靜， 大光無礙無有諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來法離淨寂靜， 大光無礙無有諍，

無字無聲亦無說， 真實覺知如法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無字無聲亦無說， 真實覺知如法界。

佛為眾生無量劫， 苦行受持世間戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為眾生無量劫， 苦行受持世間戒，

為悟無明睡眾生， 久行放逸迷實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為悟無明睡眾生， 久行放逸迷實義。

又此會中無量眾， 於無量佛積善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此會中無量眾， 於無量佛積善根，

能解甚深真實義， 唯願轉於無上輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解甚深真實義， 唯願轉於無上輪。

此眾已調一切魔， 欲令開闡甘露門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾已調一切魔， 欲令開闡甘露門，

如來號為真導師， 示闇眾生無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來號為真導師， 示闇眾生無上道。

如來雖有大慈悲， 憐愍眾生如一子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來雖有大慈悲， 憐愍眾生如一子，

我今勸請法應爾， 願轉無上正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今勸請法應爾， 願轉無上正法輪。

如往三佛轉法輪， 唯願如來亦復爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如往三佛轉法輪， 唯願如來亦復爾，

畢竟導師無退轉， 示暗眾生一真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟導師無退轉， 示暗眾生一真道。

如雨潤長諸草木， 令諸眾生除熱渴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雨潤長諸草木， 令諸眾生除熱渴，

佛施法雨於眾生， 為得無上無異果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛施法雨於眾生， 為得無上無異果。

如來初生發誓言， 我當救彼苦眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來初生發誓言， 我當救彼苦眾生，

眾生渴仰甘露味， 願大施主施法雨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生渴仰甘露味， 願大施主施法雨。』

「爾時，世尊既受請已，往波羅奈鹿野林中仙人住處，轉正法輪。如是法輪，諸天魔梵及餘沙門、婆羅門等所不能轉。爾時，世尊說四諦時，憍陳如比丘得法眼淨，其聲遍聞三千大千世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊既受請已，往波羅奈鹿野林中仙人住處，轉正法輪。如是法輪，諸天魔梵及餘沙門、婆羅門等所不能轉。爾時，世尊說四諦時，憍陳如比丘得法眼淨，其聲遍聞三千大千世界。」

爾時，世尊說優陀那： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說優陀那：

「甚深之義不可說， 第一實義無聲字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深之義不可說， 第一實義無聲字，

憍陳比丘於諸法， 獲得真實之知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳比丘於諸法， 獲得真實之知見，

即是我往無量世， 所得菩提今已得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是我往無量世， 所得菩提今已得。

「如來轉是正法輪時，無量眾生悉得調伏，示現如是大悲神通。眾生見已，阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來轉是正法輪時，無量眾生悉得調伏，示現如是大悲神通。眾生見已，阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！如來如是十六大悲，悉為眾生而修起之。如來以是悲因緣故，為一一眾生，於恒河沙劫大地獄中，受諸苦惱心不悔退，而其悲心亦無損減，以是義故，如來大悲不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來如是十六大悲，悉為眾生而修起之。如來以是悲因緣故，為一一眾生，於恒河沙劫大地獄中，受諸苦惱心不悔退，而其悲心亦無損減，以是義故，如來大悲不可思議。

「善男子！聲聞人悲猶如畫皮，菩薩大悲猶如破肉，如來大悲破骨徹髓；聲聞之悲讚佛所知，菩薩大悲勸他令行，如來大悲授人阿耨多羅三藐三菩提記；聲聞悲心為慈因緣，菩薩大悲為調眾生，如來大悲為畢竟度；聲聞悲心因麁苦生，菩薩大悲因離苦生，如來大悲因斷一切因緣而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！聲聞人悲猶如畫皮，菩薩大悲猶如破肉，如來大悲破骨徹髓；聲聞之悲讚佛所知，菩薩大悲勸他令行，如來大悲授人阿耨多羅三藐三菩提記；聲聞悲心為慈因緣，菩薩大悲為調眾生，如來大悲為畢竟度；聲聞悲心因麁苦生，菩薩大悲因離苦生，如來大悲因斷一切因緣而生。

「善男子！如來修集如是大悲，若為一人住經一劫百劫千劫萬劫，至無量劫終不畢竟入於涅槃。善男子！如來大悲成就如是無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來修集如是大悲，若為一人住經一劫百劫千劫萬劫，至無量劫終不畢竟入於涅槃。善男子！如來大悲成就如是無量功德。

「善男子！乃往過去無量無邊阿僧祇劫，時世有佛號栴檀窟，界名大香劫名上香。爾時世尊於三百三十二萬劫中，常以正法教諸聲聞。時佛身上一一毛孔所出香氣，遍滿三千大千世界。爾時此界無有臭穢名，所有草木山河之屬悉栴檀香，眾生身香亦復如是，一切無有身口意惡，諸佛弟子聞此香已即得四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往過去無量無邊阿僧祇劫，時世有佛號栴檀窟，界名大香劫名上香。爾時世尊於三百三十二萬劫中，常以正法教諸聲聞。時佛身上一一毛孔所出香氣，遍滿三千大千世界。爾時此界無有臭穢名，所有草木山河之屬悉栴檀香，眾生身香亦復如是，一切無有身口意惡，諸佛弟子聞此香已即得四禪。

「爾時，乃有一萬諸佛次第興世，皆同一號，號栴檀窟，是故彼劫名曰上香。爾時如來作佛事已欲入涅槃，觀諸眾生誰未調者我當調之。爾時，如來以淨天眼見有一人在非有想非無想處，已於先佛種下上善根，定當因佛而得度脫，非因聲聞得解脫也。壽過八萬四千劫已，乃當下生來受五欲，當得聞於大乘經典，發阿耨多羅三藐三菩提心安住不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，乃有一萬諸佛次第興世，皆同一號，號栴檀窟，是故彼劫名曰上香。爾時如來作佛事已欲入涅槃，觀諸眾生誰未調者我當調之。爾時，如來以淨天眼見有一人在非有想非無想處，已於先佛種下上善根，定當因佛而得度脫，非因聲聞得解脫也。壽過八萬四千劫已，乃當下生來受五欲，當得聞於大乘經典，發阿耨多羅三藐三菩提心安住不退。

「爾時，世尊以大悲故起大方便，告諸比丘：『我涅槃時到。』作是言已即便入於不悔三昧，示諸眾生令知涅槃。既知如來入涅槃已，令諸大眾廣設供養，正法住世滿足六十八萬四千歲。當爾之時，佛諸弟子乃至無有一人於正法所作邪法想。爾時世尊以定力故，八萬四千劫隱密此身不令眾見，過是劫已，彼人即下，生於人中大長者家。經八十年，彼佛即從三昧而起詣長者家。其家大小悉無見者，唯是童子獨得見之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊以大悲故起大方便，告諸比丘：『我涅槃時到。』作是言已即便入於不悔三昧，示諸眾生令知涅槃。既知如來入涅槃已，令諸大眾廣設供養，正法住世滿足六十八萬四千歲。當爾之時，佛諸弟子乃至無有一人於正法所作邪法想。爾時世尊以定力故，八萬四千劫隱密此身不令眾見，過是劫已，彼人即下，生於人中大長者家。經八十年，彼佛即從三昧而起詣長者家。其家大小悉無見者，唯是童子獨得見之。

「爾時，世尊為令彼人於五欲中心生厭離，而為說法。彼人聞已，即得不退阿耨多羅三藐三菩提心，如來知已即為授記：『善男子！汝於來世過七萬二千阿僧祇百千劫，當得成於阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶上。』如是音聲餘無聞者，唯有一萬二千諸天同得聞之，聞已悉發阿耨多羅三藐三菩提心，俱作是言：『願彼寶上成佛之時，我等當於是佛法中諮受正法而為弟子。』爾時，如來知是事已復與授記：『寶上如來成作佛時，汝等當作受法弟子，彼佛亦當授汝阿耨多羅三藐三菩提記。』時栴檀窟佛授彼記已，爾乃畢竟入於涅槃，一切諸天大設供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊為令彼人於五欲中心生厭離，而為說法。彼人聞已，即得不退阿耨多羅三藐三菩提心，如來知已即為授記：『善男子！汝於來世過七萬二千阿僧祇百千劫，當得成於阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶上。』如是音聲餘無聞者，唯有一萬二千諸天同得聞之，聞已悉發阿耨多羅三藐三菩提心，俱作是言：『願彼寶上成佛之時，我等當於是佛法中諮受正法而為弟子。』爾時，如來知是事已復與授記：『寶上如來成作佛時，汝等當作受法弟子，彼佛亦當授汝阿耨多羅三藐三菩提記。』時栴檀窟佛授彼記已，爾乃畢竟入於涅槃，一切諸天大設供養。

「善男子！如來具足如是大悲，非諸聲聞緣覺所知。善男子！爾時彼佛不斷佛種，若有眾生供養三寶，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來具足如是大悲，非諸聲聞緣覺所知。善男子！爾時彼佛不斷佛種，若有眾生供養三寶，亦復如是。」

佛說如是大悲功德時，此會眾中有三恒沙等眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，半會大眾得成於忍，半中之半得具如是十六大悲，其餘半半得佛法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是大悲功德時，此會眾中有三恒沙等眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，半會大眾得成於忍，半中之半得具如是十六大悲，其餘半半得佛法忍。

爾時，一切諸天世人聞法歡喜，同聲讚歎：「善哉！善哉！甚奇！甚特！快說如是大悲法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸天世人聞法歡喜，同聲讚歎：「善哉！善哉！甚奇！甚特！快說如是大悲法門。」