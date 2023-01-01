大方等大集經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第一

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

瓔珞品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城耆闍崛山中，往古諸佛本所住處大塔之中——諸大菩薩之所讚歎，其地潔淨微妙，最勝諸佛法座；諸天、龍、鬼、乾闥婆等常行稱詠，又能增長無量善根；常有諸佛微妙光明，成就無量無邊功德，具足諸佛所行之處。如來得成菩提道已，轉妙法輪，調伏無量無邊眾生，於一切法而得自在。世尊逮得一切法中無礙智慧，能善分別一切眾生諸根利鈍，永斷一切煩惱習氣，不待莊嚴了知諸法，與大比丘僧六萬八千，一切調伏斷煩惱習氣，皆是佛子善解深義，悉是福田能斷諸有，得淨戒果不生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城耆闍崛山中，往古諸佛本所住處大塔之中——諸大菩薩之所讚歎，其地潔淨微妙，最勝諸佛法座；諸天、龍、鬼、乾闥婆等常行稱詠，又能增長無量善根；常有諸佛微妙光明，成就無量無邊功德，具足諸佛所行之處。如來得成菩提道已，轉妙法輪，調伏無量無邊眾生，於一切法而得自在。世尊逮得一切法中無礙智慧，能善分別一切眾生諸根利鈍，永斷一切煩惱習氣，不待莊嚴了知諸法，與大比丘僧六萬八千，一切調伏斷煩惱習氣，皆是佛子善解深義，悉是福田能斷諸有，得淨戒果不生不滅。

復有無量諸菩薩僧，具無礙智甚深智無知智，大慈大悲降注法雨，能施一切甘露法味，於諸眾生等心如地，增長成就助菩提法。智慧光明能破黑闇，悉能照明善惡之道，能開眾生善心蓮華，能令眾生善根成熟，增長善芽乾煩惱海，具智慧翼遊空無礙，喻之如日；善能增損眾生善惡，喻之如月；為諸善本，如須彌山，至心寂靜修行梵行，不為世論之所動轉，安住無上出家之法，能見諸佛一切世界；積善法藏猶如大海，具足成就諸陀羅尼，寂靜聖行及大慈悲，清淨莊嚴定慧二目，久已遠離深法怖畏，無量劫中所修菩提，未畢竟者終不休息，成就菩薩所有功德，其名曰慧光無礙眼菩薩摩訶薩、見一切田莊嚴瓔珞菩薩摩訶薩、不斷如來性出世意菩薩摩訶薩、為諸眾生示現細行神足菩薩摩訶薩、無量樂說無礙神足幢名稱菩薩摩訶薩、淨眾光(丹云生)自在王菩薩摩訶薩、善能論解字義廣說論義神足菩薩摩訶薩、無量功德智慧莊嚴住菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩，常與如來同止共住，如來常為分別宣說菩薩所行法門之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量諸菩薩僧，具無礙智甚深智無知智，大慈大悲降注法雨，能施一切甘露法味，於諸眾生等心如地，增長成就助菩提法。智慧光明能破黑闇，悉能照明善惡之道，能開眾生善心蓮華，能令眾生善根成熟，增長善芽乾煩惱海，具智慧翼遊空無礙，喻之如日；善能增損眾生善惡，喻之如月；為諸善本，如須彌山，至心寂靜修行梵行，不為世論之所動轉，安住無上出家之法，能見諸佛一切世界；積善法藏猶如大海，具足成就諸陀羅尼，寂靜聖行及大慈悲，清淨莊嚴定慧二目，久已遠離深法怖畏，無量劫中所修菩提，未畢竟者終不休息，成就菩薩所有功德，其名曰慧光無礙眼菩薩摩訶薩、見一切田莊嚴瓔珞菩薩摩訶薩、不斷如來性出世意菩薩摩訶薩、為諸眾生示現細行神足菩薩摩訶薩、無量樂說無礙神足幢名稱菩薩摩訶薩、淨眾光(丹云生)自在王菩薩摩訶薩、善能論解字義廣說論義神足菩薩摩訶薩、無量功德智慧莊嚴住菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩，常與如來同止共住，如來常為分別宣說菩薩所行法門之法。

爾時，如來成得佛道始十六年，廣知眾中多修梵行悉來大集，堪任受持菩薩法藏。爾時，如來即作是念：「我今當於如是無量象王眾中，宣說菩薩所行之法。先當示現諸佛如來大神通力，為諸菩薩令知諸佛深境界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來成得佛道始十六年，廣知眾中多修梵行悉來大集，堪任受持菩薩法藏。爾時，如來即作是念：「我今當於如是無量象王眾中，宣說菩薩所行之法。先當示現諸佛如來大神通力，為諸菩薩令知諸佛深境界故。」

爾時，世尊即入三昧，其三昧名佛境神通實見眾生。以佛功德威神力故，於欲色天二界中間出大坊庭，猶如三千大千世界，定慧二力之所成就，其處堪任佛所遊居，復出大光其明清淨，遍照十方諸佛世界，能令眾生得知足心，於諸天宮最為殊勝，能勸十方放逸菩薩。其坊四匝白瑠璃樹，真金為牆，功德寶室馬瑙垂簷，雜寶欄楯，白真珠網以覆其上，種種幡蓋以為莊嚴，眾香塗地燒散雜香，十方世界眾生所有上妙莊嚴悉於中現。安置無量百千萬億師子法座，其座各有無量雜色柔軟敷具，能令眾生歡喜愛樂。諸四天下各以七寶作四梯梐，金剛階隥廣十由旬，如其行時出微妙音。如四天下，三千大千世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入三昧，其三昧名佛境神通實見眾生。以佛功德威神力故，於欲色天二界中間出大坊庭，猶如三千大千世界，定慧二力之所成就，其處堪任佛所遊居，復出大光其明清淨，遍照十方諸佛世界，能令眾生得知足心，於諸天宮最為殊勝，能勸十方放逸菩薩。其坊四匝白瑠璃樹，真金為牆，功德寶室馬瑙垂簷，雜寶欄楯，白真珠網以覆其上，種種幡蓋以為莊嚴，眾香塗地燒散雜香，十方世界眾生所有上妙莊嚴悉於中現。安置無量百千萬億師子法座，其座各有無量雜色柔軟敷具，能令眾生歡喜愛樂。諸四天下各以七寶作四梯梐，金剛階隥廣十由旬，如其行時出微妙音。如四天下，三千大千世界亦復如是。

爾時，世尊從三昧起，大千世界六種振動，亦放無勝最大光明。即與聲聞菩薩大眾，前後圍繞欲往彼坊。一切諸天尊重讚歎，香花、伎樂、塗末、燒香、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花等以為供養，能動無量無邊世界，光明遍照無不大明，示現諸佛神通福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從三昧起，大千世界六種振動，亦放無勝最大光明。即與聲聞菩薩大眾，前後圍繞欲往彼坊。一切諸天尊重讚歎，香花、伎樂、塗末、燒香、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花等以為供養，能動無量無邊世界，光明遍照無不大明，示現諸佛神通福德。

當爾之時，耆闍崛山一切大眾忽然不現，蹬中階節上昇虛空。時無量億諸天龍等，及不護神、伎樂神、非天神、金翅鳥舞神、腹行神、嗜肉神、善餓鬼神、甕耳鬼神、住廁羅剎、厭人鬼、能狂鬼、影鬼、產乳羅剎、持髮鬼、常醉鬼，如是等眾悉侍從佛，以天香花、微妙天樂而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，耆闍崛山一切大眾忽然不現，蹬中階節上昇虛空。時無量億諸天龍等，及不護神、伎樂神、非天神、金翅鳥舞神、腹行神、嗜肉神、善餓鬼神、甕耳鬼神、住廁羅剎、厭人鬼、能狂鬼、影鬼、產乳羅剎、持髮鬼、常醉鬼，如是等眾悉侍從佛，以天香花、微妙天樂而供養之。

爾時，四天王合掌長跪以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王合掌長跪以偈讚佛：

「如來光明勝一切， 能壞三惡道黑闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來光明勝一切， 能壞三惡道黑闇，

今我歸依樂依止， 薩婆悉達無上尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我歸依樂依止， 薩婆悉達無上尊。」

時四天王與諸天人偈讚佛已，尋侍佛後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四天王與諸天人偈讚佛已，尋侍佛後。

爾時，帝釋與忉利天人，於其界次階上見佛，以天香華、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋與忉利天人，於其界次階上見佛，以天香華、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛：

「如來具足六神通， 所得大悲無能勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來具足六神通， 所得大悲無能勝，

以佛功德嚴十方， 我今敬禮無與等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛功德嚴十方， 我今敬禮無與等。」

時，帝釋與忉利天偈讚佛已，尋侍佛後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，帝釋與忉利天偈讚佛已，尋侍佛後。

爾時，夜摩天王與夜摩天子，於其界次階上見佛，以天香花、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜摩天王與夜摩天子，於其界次階上見佛，以天香花、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛：

「無礙智慧無有邊， 善解眾生三世事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無礙智慧無有邊， 善解眾生三世事，

一心能知無量心， 是故稽首禮無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心能知無量心， 是故稽首禮無上。」

時，夜摩天王與夜摩天子偈讚佛已，尋侍佛後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，夜摩天王與夜摩天子偈讚佛已，尋侍佛後。

爾時，兜率天王與兜率天子，於其界次階上見佛，以天花香、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兜率天王與兜率天子，於其界次階上見佛，以天花香、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛：

「佛知諸法如幻炎， 無受無作無字說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知諸法如幻炎， 無受無作無字說，

愍眾故說不可說， 記說無我知法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍眾故說不可說， 記說無我知法性。」

時，兜率陀天王與兜率天子偈讚佛已，尋侍佛後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，兜率陀天王與兜率天子偈讚佛已，尋侍佛後。

爾時，化樂天王與善化樂天子，於其界次階上見佛，以天花香、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，化樂天王與善化樂天子，於其界次階上見佛，以天花香、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛：

「如來具足得十力， 知諸法界如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來具足得十力， 知諸法界如虛空，

無色哀愍示形色， 其心平等視眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色哀愍示形色， 其心平等視眾生。

如來常行世尊行， 為眾生故行世行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常行世尊行， 為眾生故行世行，

開無分別諸法界， 我今敬禮非天人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開無分別諸法界， 我今敬禮非天人。」

時，化樂天王與諸天子偈讚佛已，尋侍佛後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，化樂天王與諸天子偈讚佛已，尋侍佛後。

爾時，他化自在天王與他化自在天子，於其界次階上見佛，以天香花、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，他化自在天王與他化自在天子，於其界次階上見佛，以天香花、微妙伎樂而供養之，以偈讚佛：

「如戒而住寂靜地， 修集無上三昧定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如戒而住寂靜地， 修集無上三昧定，

其智無礙無有邊， 我禮畢竟解脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其智無礙無有邊， 我禮畢竟解脫者。

大慈大悲微妙語， 真實能知道非道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈大悲微妙語， 真實能知道非道，

勇健精進力無勝， 我今敬禮無能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健精進力無勝， 我今敬禮無能動。

常能修集三解脫， 無能稱讚盡其德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能修集三解脫， 無能稱讚盡其德，

烏雖不同金鳥飛， 亦能任力而遊翔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏雖不同金鳥飛， 亦能任力而遊翔。

我今如烏任力讚， 唯願哀愍受微歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今如烏任力讚， 唯願哀愍受微歎，

不種不收其果實， 不讚如來無解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不種不收其果實， 不讚如來無解脫，

憐愍為莖智慧葉， 三昧為鬚解脫敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍為莖智慧葉， 三昧為鬚解脫敷，

菩薩蜂王食甘露， 我今禮佛法蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩蜂王食甘露， 我今禮佛法蓮花。

大悲智慧光圓滿， 能破眾生無明闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲智慧光圓滿， 能破眾生無明闇，

其戒清淨眾樂見， 我今敬禮佛法月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其戒清淨眾樂見， 我今敬禮佛法月。

其心平等如虛空， 香塗割刺心無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心平等如虛空， 香塗割刺心無二，

能淨無量眾生垢， 我今敬禮佛法河。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨無量眾生垢， 我今敬禮佛法河。」

時，他化自在天王與諸天子偈讚佛已，即尋佛後。諸天各各讚歎佛已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，他化自在天王與諸天子偈讚佛已，即尋佛後。諸天各各讚歎佛已。

爾時，如來示現無量神通道力，漸漸至彼七寶坊中，如四天下見佛上昇，三千大千世界所見亦復如是。爾時，世尊至寶坊中昇師子座，聲聞菩薩各各次第坐於寶座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來示現無量神通道力，漸漸至彼七寶坊中，如四天下見佛上昇，三千大千世界所見亦復如是。爾時，世尊至寶坊中昇師子座，聲聞菩薩各各次第坐於寶座。

爾時，世尊入佛三昧，其三昧名無礙解脫，一一毛孔放大光明，其數無量如恒沙等，照於東方無量世界，南、西、北方、四維上下亦復如是；地獄蒙光眾苦得息，其餘眾生除貪恚癡，慈心相向如父如子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入佛三昧，其三昧名無礙解脫，一一毛孔放大光明，其數無量如恒沙等，照於東方無量世界，南、西、北方、四維上下亦復如是；地獄蒙光眾苦得息，其餘眾生除貪恚癡，慈心相向如父如子。

爾時，以佛功德力故，其光明中說如是偈，為勸放逸諸菩薩故： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，以佛功德力故，其光明中說如是偈，為勸放逸諸菩薩故：

「如來精進無量邊， 精進力過無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來精進無量邊， 精進力過無量劫，

誰能讚佛光明德， 唯有十方諸世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰能讚佛光明德， 唯有十方諸世尊。

為勸十方諸菩薩， 樂於放逸不修禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為勸十方諸菩薩， 樂於放逸不修禪，

釋迦如來放是光， 召諸菩薩集此界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦如來放是光， 召諸菩薩集此界。

成就具足佛十力， 能破世界諸魔王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就具足佛十力， 能破世界諸魔王，

世法不污如蓮花， 是其光明無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世法不污如蓮花， 是其光明無有量。

如來轉此無上輪， 諸天世人所不能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來轉此無上輪， 諸天世人所不能，

為諸眾生轉法輪， 如本十方佛所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生轉法輪， 如本十方佛所轉。

如來今者集大會， 難見猶如優曇花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來今者集大會， 難見猶如優曇花，

若有信心成就者， 悉為聽法至佛所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有信心成就者， 悉為聽法至佛所。」

是光明中所說偈頌，遍告十方，勸喻一切諸菩薩等，振動一切世界大地，普施一切眾生安樂，能淨一切眾生煩惱，破壞眾生無明癡闇；能蔽一切天魔宮殿，光遍十方還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是光明中所說偈頌，遍告十方，勸喻一切諸菩薩等，振動一切世界大地，普施一切眾生安樂，能淨一切眾生煩惱，破壞眾生無明癡闇；能蔽一切天魔宮殿，光遍十方還從頂入。

爾時，東方有佛世界，名無量功德寶聚神通，有佛、世尊號淨大淨光七菩提分寶花無斷光王。彼有菩薩名諸法自在功德花子，遇斯光已，與十恒河沙等諸大菩薩，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花而供養佛，即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方有佛世界，名無量功德寶聚神通，有佛、世尊號淨大淨光七菩提分寶花無斷光王。彼有菩薩名諸法自在功德花子，遇斯光已，與十恒河沙等諸大菩薩，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花而供養佛，即於佛前以偈讚曰：

「一切功德到彼岸， 常為十方佛所稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切功德到彼岸， 常為十方佛所稱，

無礙名號遍十方， 大慈大悲釋師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙名號遍十方， 大慈大悲釋師子。

如來法界無差別， 為鈍根者說差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法界無差別， 為鈍根者說差別，

宣說一法為無量， 如大幻師示眾事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說一法為無量， 如大幻師示眾事。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力於佛東邊化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力於佛東邊化作床座，次第而坐。

爾時，南方有佛世界名曰佛光，有佛、世尊號無量功德寶。彼有菩薩名曰寶杖，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花而供養佛，即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方有佛世界名曰佛光，有佛、世尊號無量功德寶。彼有菩薩名曰寶杖，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花而供養佛，即於佛前以偈讚曰：

「大慈法雲降法雨， 常說無常空無義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慈法雲降法雨， 常說無常空無義，

以八正水滅結火， 能長眾生諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以八正水滅結火， 能長眾生諸善根。

佛光能破無明闇， 能誨放逸諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光能破無明闇， 能誨放逸諸菩薩，

能焦三有諸愛種， 能示真實道非道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能焦三有諸愛種， 能示真實道非道。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛南邊化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛南邊化作床座，次第而坐。

爾時，西方有佛世界名曰光明，佛號普光。彼有菩薩名稱力王，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西方有佛世界名曰光明，佛號普光。彼有菩薩名稱力王，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰：

「於無量劫發善願， 是故得身淨無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於無量劫發善願， 是故得身淨無漏，

如來行業如虛空， 無礙音聲遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來行業如虛空， 無礙音聲遍十方。

如來梵聲如雷音， 此聲無業非因出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來梵聲如雷音， 此聲無業非因出，

無聽無受無眾生， 大悲何故音聲說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無聽無受無眾生， 大悲何故音聲說。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛西邊化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛西邊化作床座，次第而坐。

爾時，北方有佛世界名寶莊嚴，佛號無量功德莊嚴。彼有菩薩名大海智，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北方有佛世界名寶莊嚴，佛號無量功德莊嚴。彼有菩薩名大海智，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈歎曰：

「如來無上金光明， 能壞一切世間闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無上金光明， 能壞一切世間闇，

若有眾生遇斯光， 遇者悉能壞煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生遇斯光， 遇者悉能壞煩惱。

設身高出大千界， 神通道力無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設身高出大千界， 神通道力無邊際，

是人不能見頂相， 大悲曠世造何業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人不能見頂相， 大悲曠世造何業。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛北邊化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛北邊化作床座，次第而坐。

爾時，東南方有佛世界名曰無憂，佛號能壞一切闇。彼有菩薩名無勝光，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東南方有佛世界名曰無憂，佛號能壞一切闇。彼有菩薩名無勝光，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰：

「無量界入一毛孔， 亦不嬈害諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量界入一毛孔， 亦不嬈害諸眾生，

如來境界無知者， 是故神通難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來境界無知者， 是故神通難思議。

能令一身作無量， 而其真身無增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令一身作無量， 而其真身無增減，

雖為眾生現神變， 然其內心無憍慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖為眾生現神變， 然其內心無憍慢。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛東南化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛東南化作床座，次第而坐。

爾時，西南方有佛世界名曰善見，佛號心平等。彼有菩薩名大悲心，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西南方有佛世界名曰善見，佛號心平等。彼有菩薩名大悲心，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰：

「無量世中護禁戒， 猶如犛牛愛其尾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量世中護禁戒， 猶如犛牛愛其尾，

見有毀戒生悲心， 亦不憍慢讚己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見有毀戒生悲心， 亦不憍慢讚己身。

如來之心如須彌， 十方邪見不能動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來之心如須彌， 十方邪見不能動，

智慧甚深無得底， 猶如大海難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧甚深無得底， 猶如大海難思議。

佛自解脫一切有， 亦令苦縛得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自解脫一切有， 亦令苦縛得解脫，

所得解脫實無差， 隨道行時有別異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得解脫實無差， 隨道行時有別異。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛西南化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛西南化作床座，次第而坐。

爾時，西北方有佛世界名曰壞闇，佛號大神通王。彼有菩薩名曰寶網，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西北方有佛世界名曰壞闇，佛號大神通王。彼有菩薩名曰寶網，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界大寶坊中，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰：

「如來世尊猶如幻， 而為眾生說幻事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來世尊猶如幻， 而為眾生說幻事，

實無真物故名幻， 無有眾生說眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無真物故名幻， 無有眾生說眾生。

如人夢中見諸色， 寤已真實無色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人夢中見諸色， 寤已真實無色相，

為度眾生示世行， 如來真實無世行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度眾生示世行， 如來真實無世行。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛西北化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛西北化作床座，次第而坐。

爾時，東北方有佛世界名曰淨住，佛號心同虛空。彼有菩薩名無邊淨意，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界，見釋迦牟尼佛，頭面作禮右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東北方有佛世界名曰淨住，佛號心同虛空。彼有菩薩名無邊淨意，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界，見釋迦牟尼佛，頭面作禮右遶萬匝，以妙香花供養於佛，復於佛前以偈讚曰：

「佛知甚深諸法界， 常樂寂靜修無想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知甚深諸法界， 常樂寂靜修無想，

及知眾生諸心想， 亦說諸法如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及知眾生諸心想， 亦說諸法如虛空。

住一心中知三世， 亦復能知種種業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住一心中知三世， 亦復能知種種業，

不生心想眾生想， 無量世修無相想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生心想眾生想， 無量世修無相想。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛東北化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛東北化作床座，次第而坐。

爾時，下方有佛世界名曰樂光，佛號寶優鉢花。彼有菩薩名莊嚴樂說，遇斯光已，即與十恒河沙等諸大菩薩，俱共發來至娑婆世界，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花而供養佛，復於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，下方有佛世界名曰樂光，佛號寶優鉢花。彼有菩薩名莊嚴樂說，遇斯光已，即與十恒河沙等諸大菩薩，俱共發來至娑婆世界，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花而供養佛，復於佛前以偈讚曰：

「無量智者佛真子， 數如十方微塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量智者佛真子， 數如十方微塵等，

於無量劫諮問佛， 不盡如來一字義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫諮問佛， 不盡如來一字義。

是故如來智無邊， 功德總持亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故如來智無邊， 功德總持亦如是，

名稱力勢無邊際， 猶如大海十方界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱力勢無邊際， 猶如大海十方界。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面作禮，以己神力，於如來下方化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面作禮，以己神力，於如來下方化作床座，次第而坐。

爾時，上方有佛世界名瓔珞莊嚴，佛號大名稱。彼有菩薩名一切法神通王，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花而供養佛，即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，上方有佛世界名瓔珞莊嚴，佛號大名稱。彼有菩薩名一切法神通王，遇斯光已，即與十恒河沙等諸菩薩眾，俱共發來至娑婆世界，見釋迦牟尼佛，頭面禮敬右遶萬匝，以妙香花而供養佛，即於佛前以偈讚曰：

「佛身身業無邊際， 心口及業亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身身業無邊際， 心口及業亦如是，

唯佛能知佛三業， 餘不知如虛空邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛能知佛三業， 餘不知如虛空邊。

如來無師無教者， 是故眾生稱大師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無師無教者， 是故眾生稱大師，

諸佛法界叵思議， 菩提法輪入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法界叵思議， 菩提法輪入涅槃。」

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛上方化作床座，次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已，以己神力，於佛上方化作床座，次第而坐。

爾時，一念中間，十方無量諸大菩薩一時雲集大寶坊中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一念中間，十方無量諸大菩薩一時雲集大寶坊中。

爾時，世尊即從三昧安詳而起，謦欬之聲徹于十方，一切眾生悉得聞之，聞已即於佛法僧寶生信敬心；十方世界所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若人、非人聞佛聲已，身心寂靜。以佛功德威神力故，悉得覩見寶階梯隥，於一念頃悉蹬寶階至寶坊中，各隨其位次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即從三昧安詳而起，謦欬之聲徹于十方，一切眾生悉得聞之，聞已即於佛法僧寶生信敬心；十方世界所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若人、非人聞佛聲已，身心寂靜。以佛功德威神力故，悉得覩見寶階梯隥，於一念頃悉蹬寶階至寶坊中，各隨其位次第而坐。

諸梵天人亦聞其音，梵天、大梵天、梵師天、梵眾天、光天、少光天、無量光天、淨天、少淨天、無量淨天、無雲天、福德天、廣果天、無誑天、無熱天、善見天、樂見天、阿迦尼吒天，亦一念頃俱至寶坊，見佛、世尊頭面禮已，次第而坐化作床座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸梵天人亦聞其音，梵天、大梵天、梵師天、梵眾天、光天、少光天、無量光天、淨天、少淨天、無量淨天、無雲天、福德天、廣果天、無誑天、無熱天、善見天、樂見天、阿迦尼吒天，亦一念頃俱至寶坊，見佛、世尊頭面禮已，次第而坐化作床座。

爾時，世尊見諸大眾皆已集會，放眉間光，其光名曰示菩薩力，遶諸菩薩七匝已，於諸菩薩頂髻而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見諸大眾皆已集會，放眉間光，其光名曰示菩薩力，遶諸菩薩七匝已，於諸菩薩頂髻而入。

爾時，會中有一菩薩，名諸法自在功德花子，即入三昧。其三昧名瓔珞莊嚴，以三昧力故，於寶坊中出師子座。座高八萬億多羅樹，七寶莊嚴散種種花，為諸眾生之所樂見，能淨一切眾生之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩，名諸法自在功德花子，即入三昧。其三昧名瓔珞莊嚴，以三昧力故，於寶坊中出師子座。座高八萬億多羅樹，七寶莊嚴散種種花，為諸眾生之所樂見，能淨一切眾生之心。

爾時，諸法自在功德花子菩薩摩訶薩，化作如是師子座已，從其三昧安詳而起，合掌恭敬頭面作禮，即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸法自在功德花子菩薩摩訶薩，化作如是師子座已，從其三昧安詳而起，合掌恭敬頭面作禮，即於佛前以偈讚曰：

「日月光明壞現冥， 佛光能壞三世闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日月光明壞現冥， 佛光能壞三世闇，

如來具足神通力， 勝於一切諸天光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來具足神通力， 勝於一切諸天光。

佛了法界無覺知， 如幻水月無去來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛了法界無覺知， 如幻水月無去來，

無生無受無作者， 真實知已為眾說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無受無作者， 真實知已為眾說。

知色心中無色心， 方便為眾說色心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知色心中無色心， 方便為眾說色心，

如來神通猶如幻， 知諸法界亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神通猶如幻， 知諸法界亦復然。

一切眾生心常淨， 或時為客煩惱污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生心常淨， 或時為客煩惱污，

諸佛如來得解脫， 示現神通等如幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來得解脫， 示現神通等如幻。

虛空無地無住處， 如來之心亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無地無住處， 如來之心亦如是，

為眾故昇師子座， 如先諸佛說甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾故昇師子座， 如先諸佛說甘露。

一切大眾無去來， 亦無聽說無受者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾無去來， 亦無聽說無受者，

諸法悉皆如虛空， 唯願開闡真實界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法悉皆如虛空， 唯願開闡真實界。

世尊受我師子座， 願為眾生師子吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊受我師子座， 願為眾生師子吼，

愍眾故演梵音聲， 熾然智燈破癡闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍眾故演梵音聲， 熾然智燈破癡闇。

十方諸來聽法眾， 悉來集會此寶坊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸來聽法眾， 悉來集會此寶坊，

願佛當施大法施， 破無量世貧窮際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛當施大法施， 破無量世貧窮際。」

爾時，世尊以大慈悲憐愍諸法自在功德花子菩薩摩訶薩，昇其所奉師子寶座，欲說一切諸菩薩行無礙法門，具足一切佛法：十力、四無所畏、入一切法自在陀羅尼法門、入四無礙智法門、入大神通法門、不退轉法輪、不退住處、攝一切乘、具一切法界無分別法界，善知一切眾生心根，法界真實堅固難沮，能壞一切四魔怨讎，調伏一切惡見煩惱，獲得不共善權方便，得大平等心無二故，一切諸佛等入之處、無罣礙處，說一切法悉真實故、演說諸法非覺非非覺故、十二因緣平等相觀故、具足智慧大莊嚴故、莊嚴佛身佛音聲故、無盡念意行智慧故、演說真實四聖諦故、能令聲聞身心淨故、令辟支佛坐紹位床故、大乘菩薩得法自在故、廣宣諸佛所有功德故、解說宣示一切法故、說諸菩薩大功德故、裂諸眾生疑網心故、摧滅一切惡邪論故、增長如來佛正法故、顯示眾生佛神力故、以如是等諸因緣故，如來昇于師子寶座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以大慈悲憐愍諸法自在功德花子菩薩摩訶薩，昇其所奉師子寶座，欲說一切諸菩薩行無礙法門，具足一切佛法：十力、四無所畏、入一切法自在陀羅尼法門、入四無礙智法門、入大神通法門、不退轉法輪、不退住處、攝一切乘、具一切法界無分別法界，善知一切眾生心根，法界真實堅固難沮，能壞一切四魔怨讎，調伏一切惡見煩惱，獲得不共善權方便，得大平等心無二故，一切諸佛等入之處、無罣礙處，說一切法悉真實故、演說諸法非覺非非覺故、十二因緣平等相觀故、具足智慧大莊嚴故、莊嚴佛身佛音聲故、無盡念意行智慧故、演說真實四聖諦故、能令聲聞身心淨故、令辟支佛坐紹位床故、大乘菩薩得法自在故、廣宣諸佛所有功德故、解說宣示一切法故、說諸菩薩大功德故、裂諸眾生疑網心故、摧滅一切惡邪論故、增長如來佛正法故、顯示眾生佛神力故、以如是等諸因緣故，如來昇于師子寶座。

爾時，寶杖菩薩承佛神力入佛瓔珞莊嚴三昧，以三昧力故，能令大眾悉得種種瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶杖菩薩承佛神力入佛瓔珞莊嚴三昧，以三昧力故，能令大眾悉得種種瓔珞莊嚴。

時稱力王菩薩，復承佛神力入蓮花三昧，以三昧力故悉令大眾皆得妙花，供養於佛及諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時稱力王菩薩，復承佛神力入蓮花三昧，以三昧力故悉令大眾皆得妙花，供養於佛及諸菩薩。

時大海慧智菩薩亦承佛神力入妙香三昧，以三昧力故能令大眾皆得妙香，供養於佛及諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大海慧智菩薩亦承佛神力入妙香三昧，以三昧力故能令大眾皆得妙香，供養於佛及諸菩薩。

時寶網菩薩亦承佛力入光明三昧，以三昧力故悉令大眾身得光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時寶網菩薩亦承佛力入光明三昧，以三昧力故悉令大眾身得光明。

時悲心菩薩亦承佛神力入無瞬三昧，以三昧力故，悉令大眾仰瞻如來目未曾瞬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時悲心菩薩亦承佛神力入無瞬三昧，以三昧力故，悉令大眾仰瞻如來目未曾瞬。

時無邊淨意菩薩亦承佛神力入喜三昧，以三昧力悉令大眾喜樂聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無邊淨意菩薩亦承佛神力入喜三昧，以三昧力悉令大眾喜樂聽法。

時莊嚴樂說菩薩亦承佛神力入寂靜意三昧，以三昧力悉令大眾遠離五蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時莊嚴樂說菩薩亦承佛神力入寂靜意三昧，以三昧力悉令大眾遠離五蓋。

時一切法神足王菩薩亦承佛神力入不忘三昧，以三昧力悉令大眾專念菩提心不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切法神足王菩薩亦承佛神力入不忘三昧，以三昧力悉令大眾專念菩提心不忘失。

時勇健菩薩亦承佛神力入無勝三昧，以三昧力悉令大眾摧伏諸魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勇健菩薩亦承佛神力入無勝三昧，以三昧力悉令大眾摧伏諸魔。

時破魔菩薩亦承佛神力入壞魔三昧，以三昧力召此三千大千世界一億魔王，來集寶坊至於佛所，頭面作禮合掌恭敬，咸作是言：「唯願，如來！廣為眾生開甘露門，我等皆因破魔菩薩威神力故，當得遠離一切魔業，於諸大眾心無妨礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時破魔菩薩亦承佛神力入壞魔三昧，以三昧力召此三千大千世界一億魔王，來集寶坊至於佛所，頭面作禮合掌恭敬，咸作是言：「唯願，如來！廣為眾生開甘露門，我等皆因破魔菩薩威神力故，當得遠離一切魔業，於諸大眾心無妨礙。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝等今已得離魔業，以是因緣於未來世復當得離一切魔業。善男子！譬如一處百年闇室，一燈能破；汝等亦爾，無量世中無明黑闇，今日能破。如日月寶光，住信戒施慧禪定亦爾。善男子！汝等今者請佛說法，以是因緣，汝等當得破無明闇，為諸眾生作智慧明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝等今已得離魔業，以是因緣於未來世復當得離一切魔業。善男子！譬如一處百年闇室，一燈能破；汝等亦爾，無量世中無明黑闇，今日能破。如日月寶光，住信戒施慧禪定亦爾。善男子！汝等今者請佛說法，以是因緣，汝等當得破無明闇，為諸眾生作智慧明。」

爾時，眾中有一菩薩名法自在王，白佛言：「世尊！如來境界不可思議。何以故？如來發心將欲說法，能令一切大眾雲集，為菩提故作大莊嚴大法神通，無量世間得大名稱，身心寂靜獲得解脫，及得不可思議法界十方諸佛之所讚歎，具足一切十波羅蜜，成就通達善權方便，能裂一切諸魔疑網，能滅眾生惡邪諸論，能善分別一切法界，逮得具足無礙智慧，具念意行智慧勇健，具足獲得四無礙智。善知眾生諸根利鈍，知眾生界隨意說法，常能宣說清淨法界，善解一切方俗之言，能得一切清淨梵音，具足成就慈悲之心，諸邪異見不能令動，不可破壞如金剛山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名法自在王，白佛言：「世尊！如來境界不可思議。何以故？如來發心將欲說法，能令一切大眾雲集，為菩提故作大莊嚴大法神通，無量世間得大名稱，身心寂靜獲得解脫，及得不可思議法界十方諸佛之所讚歎，具足一切十波羅蜜，成就通達善權方便，能裂一切諸魔疑網，能滅眾生惡邪諸論，能善分別一切法界，逮得具足無礙智慧，具念意行智慧勇健，具足獲得四無礙智。善知眾生諸根利鈍，知眾生界隨意說法，常能宣說清淨法界，善解一切方俗之言，能得一切清淨梵音，具足成就慈悲之心，諸邪異見不能令動，不可破壞如金剛山。

「具修三相建立法幢，已渡甚深十二因緣河，斷斷常見能調大眾，無量劫中得不可思議法聚。能療眾病如大醫王，聞深法已不生怖畏，三十二相、八十種好莊嚴其身，具足成就三十七品及八解脫。身口意業純善無雜，能令眾生悉來聽法，世間之法所不能污，常受安樂常修法界，惠施法寶於法無厭。於諸有法心不染著，猶如蓮花塵水不染，明勝諸光智深如海，紹三寶性調眾生界，能開佛藏護持佛法。具足無量功德智慧，無量劫中修集莊嚴無量功德，常欲獲得一行之心一色一處，具如是等功德菩薩悉來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具修三相建立法幢，已渡甚深十二因緣河，斷斷常見能調大眾，無量劫中得不可思議法聚。能療眾病如大醫王，聞深法已不生怖畏，三十二相、八十種好莊嚴其身，具足成就三十七品及八解脫。身口意業純善無雜，能令眾生悉來聽法，世間之法所不能污，常受安樂常修法界，惠施法寶於法無厭。於諸有法心不染著，猶如蓮花塵水不染，明勝諸光智深如海，紹三寶性調眾生界，能開佛藏護持佛法。具足無量功德智慧，無量劫中修集莊嚴無量功德，常欲獲得一行之心一色一處，具如是等功德菩薩悉來集會。

「唯願，如來！說菩薩行無礙法門，利益過去未來現在諸菩薩等，令初發心得不退故、久發心者得增長故、行菩提道得淨意故、不退菩薩學佛法故、一生菩薩瓔珞莊嚴故、後身菩薩得阿耨多羅三藐三菩提故、定性眾生增長因緣故、未定性者作因緣故、未入佛法者令得入故、已入佛法者敬佛法故、樂三乘者說一乘故、施於世間人天樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯願，如來！說菩薩行無礙法門，利益過去未來現在諸菩薩等，令初發心得不退故、久發心者得增長故、行菩提道得淨意故、不退菩薩學佛法故、一生菩薩瓔珞莊嚴故、後身菩薩得阿耨多羅三藐三菩提故、定性眾生增長因緣故、未定性者作因緣故、未入佛法者令得入故、已入佛法者敬佛法故、樂三乘者說一乘故、施於世間人天樂故。

「世尊！如來出世，有如是等不可思議事。世尊！今此大眾一一菩薩，悉能示現諸大神通。是故，諸佛及諸菩薩不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來出世，有如是等不可思議事。世尊！今此大眾一一菩薩，悉能示現諸大神通。是故，諸佛及諸菩薩不可思議。

「世尊！云何眾生無明愛重？雖見菩薩如是神通，而故生於聲聞緣覺卑下之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眾生無明愛重？雖見菩薩如是神通，而故生於聲聞緣覺卑下之心。

「世尊！菩薩初發菩提心時，已勝一切聲聞緣覺。世尊！譬如有人捨諸琉璃取於水精，一切眾生亦復如是，捨於大乘，喜樂聲聞辟支佛乘。若有眾生，已發、欲發阿耨多羅三藐三菩提心者，如是之人，悉當獲得如是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩初發菩提心時，已勝一切聲聞緣覺。世尊！譬如有人捨諸琉璃取於水精，一切眾生亦復如是，捨於大乘，喜樂聲聞辟支佛乘。若有眾生，已發、欲發阿耨多羅三藐三菩提心者，如是之人，悉當獲得如是功德。」

爾時，會中有三十億那由他百千萬億眾生天與人，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有三十億那由他百千萬億眾生天與人，發阿耨多羅三藐三菩提心。

大方等大集經陀羅尼自在王菩薩品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經陀羅尼自在王菩薩品第二之一

爾時，世尊知諸菩薩悉已大集，作是思惟：「今日如是善丈夫等，咸欲得知諸法實義，能持如來甚深法藏，欲得聞受諸菩薩行無礙法門。」尋放眉間白毫光明，名無所畏，遶諸大眾滿七匝已，於陀羅尼自在王菩薩頂上而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩悉已大集，作是思惟：「今日如是善丈夫等，咸欲得知諸法實義，能持如來甚深法藏，欲得聞受諸菩薩行無礙法門。」尋放眉間白毫光明，名無所畏，遶諸大眾滿七匝已，於陀羅尼自在王菩薩頂上而入。

爾時，陀羅尼自在王菩薩承佛神力，化作寶蓋，猶如三千大千世界，七寶莊嚴，以覆如來寶座之上。頭面作禮合掌長跪，說偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，陀羅尼自在王菩薩承佛神力，化作寶蓋，猶如三千大千世界，七寶莊嚴，以覆如來寶座之上。頭面作禮合掌長跪，說偈讚佛：

「如來於法得自在， 其光能破世間闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來於法得自在， 其光能破世間闇，

世尊佛眼無罣礙， 能見諸法真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊佛眼無罣礙， 能見諸法真實義。

具足無量諸功德， 無師獨悟諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足無量諸功德， 無師獨悟諸法界，

如來放光為眾生， 今入我身何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來放光為眾生， 今入我身何因緣？

我本所知念不明， 陀羅尼根亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本所知念不明， 陀羅尼根亦如是，

此光今來入我身， 了了得知諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此光今來入我身， 了了得知諸法界。

身心獲得大清淨， 受樂無上無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心獲得大清淨， 受樂無上無有邊，

我今已知佛境界， 亦得樂說無礙辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已知佛境界， 亦得樂說無礙辯。

十方諸佛親近難， 愚者不能師事之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛親近難， 愚者不能師事之，

我今承佛神力故， 欲少發問利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今承佛神力故， 欲少發問利眾生。

何因緣發菩提心？ 復以何義佛出世？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何因緣發菩提心？ 復以何義佛出世？

何緣放光遍十方， 復以何因示神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣放光遍十方， 復以何因示神通？

何緣佛為眾授記？ 願為大眾分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣佛為眾授記？ 願為大眾分別說。

今此大眾勝無上， 悉能受持佛法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此大眾勝無上， 悉能受持佛法界，

此眾無魔及魔業， 唯有開示佛法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾無魔及魔業， 唯有開示佛法藏。

我智淺近有邊崖， 何能諮請無上尊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我智淺近有邊崖， 何能諮請無上尊？

今問如來無邊智， 云何得知諸方便？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今問如來無邊智， 云何得知諸方便？

願今教誨諸弟子， 我學已得法自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願今教誨諸弟子， 我學已得法自在，

得已能施大法雨， 當報十方諸佛恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得已能施大法雨， 當報十方諸佛恩。

「世尊！諸佛如來不可思議，菩薩所行無有邊際，是故我今欲問如來無上法王大慈悲聚，為利眾生問甚深義：云何名為菩薩之行？以何瓔珞莊嚴菩薩，能令菩薩所行清淨？云何能壞愚癡諸闇？云何能斷疑網之心？云何菩薩為諸眾生修慈悲心？云何菩薩擁護眾生？云何菩薩真實能修菩薩之業善業不誨業？唯願如來哀愍宣說。又此大眾利根智慧，能解佛語能知法界，能達菩薩所行無礙法門，能壞一切魔及魔業，破大疑心能解諸佛甚深境界，知眾生界眾生心性，能見無量諸佛世界，能護如來無上正法，能於諸法得大自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸佛如來不可思議，菩薩所行無有邊際，是故我今欲問如來無上法王大慈悲聚，為利眾生問甚深義：云何名為菩薩之行？以何瓔珞莊嚴菩薩，能令菩薩所行清淨？云何能壞愚癡諸闇？云何能斷疑網之心？云何菩薩為諸眾生修慈悲心？云何菩薩擁護眾生？云何菩薩真實能修菩薩之業善業不誨業？唯願如來哀愍宣說。又此大眾利根智慧，能解佛語能知法界，能達菩薩所行無礙法門，能壞一切魔及魔業，破大疑心能解諸佛甚深境界，知眾生界眾生心性，能見無量諸佛世界，能護如來無上正法，能於諸法得大自在。」

爾時，佛讚陀羅尼自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！能問如來甚深之義，能善行佛無量行者，乃能如汝發斯深問。汝今至心，當為汝說，菩薩若能成就具足如是功德，當於諸法得大自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚陀羅尼自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！能問如來甚深之義，能善行佛無量行者，乃能如汝發斯深問。汝今至心，當為汝說，菩薩若能成就具足如是功德，當於諸法得大自在。」

「世尊！今正是時，唯垂宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！今正是時，唯垂宣說。」

佛言：「善男子！菩薩有四瓔珞莊嚴：一者、戒瓔珞莊嚴；二者、三昧瓔珞莊嚴；三者、智慧瓔珞莊嚴；四者、陀羅尼瓔珞莊嚴。戒瓔珞莊嚴有一種，謂於眾生無有害心。菩薩若無惡害之心，一切眾生常所樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩有四瓔珞莊嚴：一者、戒瓔珞莊嚴；二者、三昧瓔珞莊嚴；三者、智慧瓔珞莊嚴；四者、陀羅尼瓔珞莊嚴。戒瓔珞莊嚴有一種，謂於眾生無有害心。菩薩若無惡害之心，一切眾生常所樂見。

「復有二種：一者、閉塞惡道；二者、能開善門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種：一者、閉塞惡道；二者、能開善門。

「復有三種：一者、身淨；二者、口淨；三者、意淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三種：一者、身淨；二者、口淨；三者、意淨。

「復有四種：一者、所求悉得；二者、所願具足；三者、所願成就；四者、所欲能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種：一者、所求悉得；二者、所願具足；三者、所願成就；四者、所欲能作。

「復有五種：一者、信；二者、戒；三者、定；四者、念；五者、慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五種：一者、信；二者、戒；三者、定；四者、念；五者、慧。

「復有六種：一、不破戒；二、不漏戒；三、不雜戒；四、不悔戒；五、自在戒；六、無屬戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六種：一、不破戒；二、不漏戒；三、不雜戒；四、不悔戒；五、自在戒；六、無屬戒。

「復有七種，所謂七淨：一者、施淨；二者、忍淨；三者、精進淨；四者、禪定淨；五者、智慧淨；六者、方便淨；七者、善方便淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七種，所謂七淨：一者、施淨；二者、忍淨；三者、精進淨；四者、禪定淨；五者、智慧淨；六者、方便淨；七者、善方便淨。

「復有八種，謂八具足：一者、無作具足；二者、地具足；三者、不忘心具足；四者、不緩具足；五者、諸根具足；六者、佛世具足；七者、離難具足；八者、善友具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八種，謂八具足：一者、無作具足；二者、地具足；三者、不忘心具足；四者、不緩具足；五者、諸根具足；六者、佛世具足；七者、離難具足；八者、善友具足。

「復有九種：一者、不動；二者、不畏；三者、定智；四者、寂靜；五者、至心；六者、清淨；七者、結緩；八者、調心；九者、住調伏地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九種：一者、不動；二者、不畏；三者、定智；四者、寂靜；五者、至心；六者、清淨；七者、結緩；八者、調心；九者、住調伏地。

「復有十種：一者、淨身，為三十二相故；二者、淨口，為言無二故；三者、淨意，為解脫故；四者、淨田，為令眾生福德增故；五者、淨心，為調眾生故；六者、淨有，為行化眾生故；七者、菩薩名淨，為得如來諸功德故；八者、淨慧，大神通故；九者、淨方便，破諸魔眾故。十者、淨戒，為不共法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種：一者、淨身，為三十二相故；二者、淨口，為言無二故；三者、淨意，為解脫故；四者、淨田，為令眾生福德增故；五者、淨心，為調眾生故；六者、淨有，為行化眾生故；七者、菩薩名淨，為得如來諸功德故；八者、淨慧，大神通故；九者、淨方便，破諸魔眾故。十者、淨戒，為不共法故。

「善男子！如是等事，名戒瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是等事，名戒瓔珞莊嚴。

「三昧瓔珞莊嚴有一種，所謂為諸眾生修集慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三昧瓔珞莊嚴有一種，所謂為諸眾生修集慈心。

「復有二種：一者、質直；二者、柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種：一者、質直；二者、柔軟。

「復有三種：一、不虛誑；二、不麁獷；三、不邪諂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三種：一、不虛誑；二、不麁獷；三、不邪諂。

「復有四種：一者、不愛行；二者、不瞋行；三、不畏行；四、不癡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種：一者、不愛行；二者、不瞋行；三、不畏行；四、不癡行。

「復有五種，所謂遠離五蓋三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五種，所謂遠離五蓋三昧。

「復有六種，所謂修集六念三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六種，所謂修集六念三昧。

「復有七種，所謂修集七覺三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七種，所謂修集七覺三昧。

「復有八種，所謂修集八正三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八種，所謂修集八正三昧。

「復有九種，一者、菩薩修集菩提心及大慈悲心，於一切無量眾生修集念心，遠離惡欲不善之法，有覺有觀寂靜喜樂得初禪；二者、遠離覺觀內得喜心，至心思惟無覺無觀，定生喜樂得第二禪；三者、離喜修捨具足念心，無有放逸身受安樂得第三禪；四者、遠離苦樂滅憂喜心，非苦非樂修集捨念寂靜念得第四禪；五者、遠離色相修無量空相；六者、遠離空相修無量識相；七者、遠離識相修無所有相；八者、遠離無所有相修非想非非想相；九者、雖未成就善方便智，以三昧力教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九種，一者、菩薩修集菩提心及大慈悲心，於一切無量眾生修集念心，遠離惡欲不善之法，有覺有觀寂靜喜樂得初禪；二者、遠離覺觀內得喜心，至心思惟無覺無觀，定生喜樂得第二禪；三者、離喜修捨具足念心，無有放逸身受安樂得第三禪；四者、遠離苦樂滅憂喜心，非苦非樂修集捨念寂靜念得第四禪；五者、遠離色相修無量空相；六者、遠離空相修無量識相；七者、遠離識相修無所有相；八者、遠離無所有相修非想非非想相；九者、雖未成就善方便智，以三昧力教化眾生。

「復有十種：一者、觀法無有錯謬；二者、具足成就舍摩他；三者、精進無有休息；四者、善能了知時節；五者、至心受持善法；六者、寂靜其心；七者、觀身；八者、常觀法界；九者、心得自在；十者、獲得聖性；是名三昧瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種：一者、觀法無有錯謬；二者、具足成就舍摩他；三者、精進無有休息；四者、善能了知時節；五者、至心受持善法；六者、寂靜其心；七者、觀身；八者、常觀法界；九者、心得自在；十者、獲得聖性；是名三昧瓔珞莊嚴。

「善男子！智慧瓔珞莊嚴有一種，所謂心無疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！智慧瓔珞莊嚴有一種，所謂心無疑網。

「復有二種：一者、遠離疑心；二者、遠離瞋心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種：一者、遠離疑心；二者、遠離瞋心。

「復有三種：一者、遠離無明；二者、破無明㲉；三者、作大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三種：一者、遠離無明；二者、破無明㲉；三者、作大光明。

「復有四種：一者知苦；二者、斷集；三者、證滅；四者、修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種：一者知苦；二者、斷集；三者、證滅；四者、修道。

「復有五種：一者、戒眾清淨；二者、定眾清淨；三者、慧眾清淨；四者、解脫眾清淨；五者、解脫知見眾清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五種：一者、戒眾清淨；二者、定眾清淨；三者、慧眾清淨；四者、解脫眾清淨；五者、解脫知見眾清淨。

「復有六種：一者、淨檀波羅蜜，有三種：一者、內淨觀法如幻；二者、眾生淨觀之如夢；三者、菩提淨不求果報。二者、淨尸波羅蜜，有三種：一者、觀身如影；二者、觀口如響；三者、觀心如幻。三者、淨羼提波羅蜜，有三種：一者、聞毀不瞋；二者、聞讚不喜；三者、若被割截及奪命時能觀法界。四者、淨毘梨耶波羅蜜，復有三種：一者、不想；二者、堅固；三者、不見法相。五者、淨禪波羅蜜，有三種：一者、不著諸法；二者、心不退轉；三者、所緣清淨。六者、淨方便波羅蜜，有三種：一者、攝取眾生，為解脫故；二者、淨陀羅尼，為持法故；三者、所願清淨，為淨佛土故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六種：一者、淨檀波羅蜜，有三種：一者、內淨觀法如幻；二者、眾生淨觀之如夢；三者、菩提淨不求果報。二者、淨尸波羅蜜，有三種：一者、觀身如影；二者、觀口如響；三者、觀心如幻。三者、淨羼提波羅蜜，有三種：一者、聞毀不瞋；二者、聞讚不喜；三者、若被割截及奪命時能觀法界。四者、淨毘梨耶波羅蜜，復有三種：一者、不想；二者、堅固；三者、不見法相。五者、淨禪波羅蜜，有三種：一者、不著諸法；二者、心不退轉；三者、所緣清淨。六者、淨方便波羅蜜，有三種：一者、攝取眾生，為解脫故；二者、淨陀羅尼，為持法故；三者、所願清淨，為淨佛土故。

「復有七種：一者、修四念處不取不著；二者、修四正勤不出不滅；三者、修四神足身心清淨；四者、修於五根知根無根；五者、修於五力能破煩惱；六者、修菩提分知法界真實；七者、修集聖道無有去來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七種：一者、修四念處不取不著；二者、修四正勤不出不滅；三者、修四神足身心清淨；四者、修於五根知根無根；五者、修於五力能破煩惱；六者、修菩提分知法界真實；七者、修集聖道無有去來。

「復有八種：一者、修定，為畢竟淨故；二者、修智，為壞闇故；三者、修知陰智，為知法眾故；四者、修知界智，為解法界等虛空故；五者、修知入智，為知法性平等故；六者、修知十二因緣智，觀無我無我所故；七者、修觀諦智，壞四倒故；八者、修集分別知法界智，為知真實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八種：一者、修定，為畢竟淨故；二者、修智，為壞闇故；三者、修知陰智，為知法眾故；四者、修知界智，為解法界等虛空故；五者、修知入智，為知法性平等故；六者、修知十二因緣智，觀無我無我所故；七者、修觀諦智，壞四倒故；八者、修集分別知法界智，為知真實故。

「復有九種：一者、觀無常想；二者、觀無常苦想；三者、觀苦無我想；四者、觀食不淨想；五者、觀於世間不可樂想；六者、觀諸生死多過患想；七者、觀解脫想；八者、觀離貪想；九者、觀於盡想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九種：一者、觀無常想；二者、觀無常苦想；三者、觀苦無我想；四者、觀食不淨想；五者、觀於世間不可樂想；六者、觀諸生死多過患想；七者、觀解脫想；八者、觀離貪想；九者、觀於盡想。

「復有十種：一者、觀於諸法猶如幻想；二、如夢想；三、如炎想；四、如響想；五、如芭蕉樹想；六、如水中月想；七、如影想；八者、觀於法界無增減想；九者、觀諸法界無有去住；十者、觀於無為無有生滅；是名為慧瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種：一者、觀於諸法猶如幻想；二、如夢想；三、如炎想；四、如響想；五、如芭蕉樹想；六、如水中月想；七、如影想；八者、觀於法界無增減想；九者、觀諸法界無有去住；十者、觀於無為無有生滅；是名為慧瓔珞莊嚴。

「善男子！陀羅尼瓔珞莊嚴有一種，所謂念心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！陀羅尼瓔珞莊嚴有一種，所謂念心。

「復有二種：一者、先受；二者、畢竟能持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種：一者、先受；二者、畢竟能持。

「復有三種：一者、知義；二者、知字；三者、知說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三種：一者、知義；二者、知字；三者、知說。

「復有四種：一者、正語；二者、了語；三者、無礙語；四者、不謬語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種：一者、正語；二者、了語；三者、無礙語；四者、不謬語。

「復有五種，所謂五依：一者、依義不依於字；二者、依智不依於識；三者、依了義經不依不了義經；四者、依法不依於人；五者、依出世不依於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五種，所謂五依：一者、依義不依於字；二者、依智不依於識；三者、依了義經不依不了義經；四者、依法不依於人；五者、依出世不依於世。

「復有六種：一者、如說而持；二者、所言誠實；三者、發言人所樂聞；四者、憐愍語；五者、生善芽語；六者、時語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六種：一者、如說而持；二者、所言誠實；三者、發言人所樂聞；四者、憐愍語；五者、生善芽語；六者、時語。

「復有七種：一者、利語；二者、莊嚴語；三者、無礙語；四者、無滯語；五者、無二語；六者、先知而語；七者、了語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七種：一者、利語；二者、莊嚴語；三者、無礙語；四者、無滯語；五者、無二語；六者、先知而語；七者、了語。

「復有八種：一者、知方俗語；二者、知鬼神語；三者、知諸天語；四者、知諸龍語；五者、知乾闥婆語；六者、知阿修羅語；七者、知金翅鳥語；八者、知畜生語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八種：一者、知方俗語；二者、知鬼神語；三者、知諸天語；四者、知諸龍語；五者、知乾闥婆語；六者、知阿修羅語；七者、知金翅鳥語；八者、知畜生語。

「復有九種：一者、無畏語；二者、無縮語；三者、無難語；四者、知解脫語；五者、知如法答語；六者、知廣說語；七者、知次第語；八者、說無常語；九者、無盡語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九種：一者、無畏語；二者、無縮語；三者、無難語；四者、知解脫語；五者、知如法答語；六者、知廣說語；七者、知次第語；八者、說無常語；九者、無盡語。

「復有十語：一者、壞疑網語；二者、開示界語；三者、開法門語；四者、開智慧語；五者、破闇冥語；六者、解一一字語；七者、讚歎佛語；八者、呵煩惱語；九者、分別根利鈍語；十者、開佛功德妙語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十語：一者、壞疑網語；二者、開示界語；三者、開法門語；四者、開智慧語；五者、破闇冥語；六者、解一一字語；七者、讚歎佛語；八者、呵煩惱語；九者、分別根利鈍語；十者、開佛功德妙語。

「善男子！是名陀羅尼瓔珞莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名陀羅尼瓔珞莊嚴。」

爾時，世尊欲重宣此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，以偈頌曰：

「四莊嚴瓔珞， 能端嚴大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四莊嚴瓔珞， 能端嚴大乘，

所謂戒定慧， 無上陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂戒定慧， 無上陀羅尼，

能令三業淨， 一切人所愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令三業淨， 一切人所愛，

永斷三惡道， 是名戒瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷三惡道， 是名戒瓔珞。

如願得具足， 獲得人天身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如願得具足， 獲得人天身，

能修勤精進， 是名戒瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修勤精進， 是名戒瓔珞。

能修無上定， 得二種解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修無上定， 得二種解脫，

見無上涅槃， 是名戒瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無上涅槃， 是名戒瓔珞。

其戒不破漏， 無上戒不雜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其戒不破漏， 無上戒不雜，

能得大自在， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得大自在， 名瓔珞莊嚴。

戒淨能淨施， 戒淨能淨忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒淨能淨施， 戒淨能淨忍，

戒淨淨五度， 名戒瓔珞嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒淨淨五度， 名戒瓔珞嚴。

戒淨能淨有， 淨大不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒淨能淨有， 淨大不放逸，

無畏心不悔， 是名戒瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏心不悔， 是名戒瓔珞。

戒淨得聖性， 亦能淨身心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒淨得聖性， 亦能淨身心，

獲得無邊定， 是名戒瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得無邊定， 是名戒瓔珞。

不怖畏不動， 定得清淨有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不怖畏不動， 定得清淨有，

能斷煩惱縛， 是名戒瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷煩惱縛， 是名戒瓔珞。

能調難調根， 能得大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調難調根， 能得大名稱，

莊嚴自在心， 是名戒瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴自在心， 是名戒瓔珞。

能如說而作， 能淨口四種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能如說而作， 能淨口四種，

遠離諸煩惱， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸煩惱， 名瓔珞莊嚴。

能淨自佛土， 能調諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨自佛土， 能調諸眾生，

能修大慈悲， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修大慈悲， 名瓔珞莊嚴。

不作諸惡業， 修於菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作諸惡業， 修於菩薩行，

能大力無畏， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能大力無畏， 名瓔珞莊嚴。

能嚴大涅槃， 能得大因果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能嚴大涅槃， 能得大因果，

慈心滿眾生， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心滿眾生， 名瓔珞莊嚴。

能離慳誑心， 修柔軟四攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離慳誑心， 修柔軟四攝，

斷愛瞋怖癡， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷愛瞋怖癡， 名瓔珞莊嚴。

能破五惡蓋， 修集十念心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破五惡蓋， 修集十念心，

助道不放逸， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 助道不放逸， 名瓔珞莊嚴。

具足於二翼， 如法思惟義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足於二翼， 如法思惟義，

樂素住寂靜， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂素住寂靜， 名瓔珞莊嚴。

於法無所疑， 亦無癡亂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無所疑， 亦無癡亂心，

真實解四諦， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實解四諦， 名瓔珞莊嚴。

持戒心無著， 亦復不生慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒心無著， 亦復不生慢，

不取戒戒者， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取戒戒者， 名瓔珞莊嚴。

無上慧淨定， 亦知二淨慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上慧淨定， 亦知二淨慧，

能了知三界， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能了知三界， 名瓔珞莊嚴。

意淨不生慢， 見不淨不輕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意淨不生慢， 見不淨不輕，

知法不可說， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法不可說， 名瓔珞莊嚴。

慧能莊嚴智， 智亦莊嚴慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧能莊嚴智， 智亦莊嚴慧，

自他菩提淨， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他菩提淨， 名瓔珞莊嚴。

知法如夢幻， 不說諸法無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法如夢幻， 不說諸法無，

能隨世間說， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能隨世間說， 名瓔珞莊嚴。

慧能莊嚴戒， 戒能瓔珞慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧能莊嚴戒， 戒能瓔珞慧，

身口菩提淨， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口菩提淨， 名瓔珞莊嚴。

見法如水月， 亦如熱時炎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法如水月， 亦如熱時炎，

說法如響相， 如乾闥婆城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法如響相， 如乾闥婆城，

非法不作法， 名慧瓔珞嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法不作法， 名慧瓔珞嚴。

慧能莊嚴忍， 忍能莊嚴慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧能莊嚴忍， 忍能莊嚴慧，

身口菩提淨， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口菩提淨， 名瓔珞莊嚴。

隨法不增減， 解已調眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法不增減， 解已調眾生，

至心觀法身， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心觀法身， 名瓔珞莊嚴。

慧能莊嚴進， 進能莊嚴慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧能莊嚴進， 進能莊嚴慧，

不悔動心淨， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不悔動心淨， 名瓔珞莊嚴。

慧能莊嚴定， 定能莊嚴慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧能莊嚴定， 定能莊嚴慧，

能說深法界， 得無勝神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說深法界， 得無勝神通，

能知諸方便， 得無上總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知諸方便， 得無上總持，

法土眾生淨， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法土眾生淨， 名瓔珞莊嚴。

知眾根利鈍， 壞煩惱諸魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾根利鈍， 壞煩惱諸魔，

身心得自在， 名瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心得自在， 名瓔珞莊嚴。

道無有去來， 亦無去來者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道無有去來， 亦無去來者，

非過非未來， 非現非修者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非過非未來， 非現非修者，

不分別法界， 能淨畢竟定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別法界， 能淨畢竟定，

知諸陰入界， 名慧炬莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸陰入界， 名慧炬莊嚴。

陰入界如空， 無我無我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰入界如空， 無我無我所，

生滅因十二， 是名智慧淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅因十二， 是名智慧淨。

諦知第一義， 亦知陰入界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦知第一義， 亦知陰入界，

於法不生諍， 知三世無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法不生諍， 知三世無礙。

分別三聚眾， 能為說三乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別三聚眾， 能為說三乘，

能以三寶教， 修三無相定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以三寶教， 修三無相定。

無相知一相， 非幻知如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相知一相， 非幻知如幻，

無說能為說， 空說於不空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無說能為說， 空說於不空，

諸法非常變， 不毀壞法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法非常變， 不毀壞法界。

和合因緣故， 流布於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合因緣故， 流布於法界，

是名為真智， 不分別法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為真智， 不分別法界。

知二動不動， 知於二淺深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知二動不動， 知於二淺深，

知二常無常， 是名大淨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知二常無常， 是名大淨智。

常不失念心， 了知於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常不失念心， 了知於法界，

知字及知義， 於世諦無闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知字及知義， 於世諦無闇。

一聞能持法， 解了眾生語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聞能持法， 解了眾生語，

能壞諸邪道， 修於無上智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞諸邪道， 修於無上智，

依無上四依， 瓔珞大總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依無上四依， 瓔珞大總持。

我說功德鬘， 為嚴菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說功德鬘， 為嚴菩提心，

於眾說無畏， 善解天神語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾說無畏， 善解天神語，

能壞眾疑網， 能開諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞眾疑網， 能開諸法界，

能讚於三寶， 勸人令供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能讚於三寶， 勸人令供養，

親近佛與眾， 修集無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近佛與眾， 修集無上智。

我說四瓔珞， 能嚴佛菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說四瓔珞， 能嚴佛菩薩，

若有至心信， 即得是莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有至心信， 即得是莊嚴。」

大方等大集經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經卷第一

大集經第一卷校正後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經第一卷校正後序

按此經，國本、宋本皆六十卷，凡十七品。丹藏中，三十卷十一品。又經初首，國、宋兩本則有「瓔珞品」名，丹藏所無。其〈虛空藏〉品，兩本在〈不可說〉後，丹藏在〈無言品〉前。又於〈寶髻品〉後，兩本有〈無盡意品〉四卷，丹藏即無，而有〈日密分〉三卷。如是不同者何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 按此經，國本、宋本皆六十卷，凡十七品。丹藏中，三十卷十一品。又經初首，國、宋兩本則有「瓔珞品」名，丹藏所無。其〈虛空藏〉品，兩本在〈不可說〉後，丹藏在〈無言品〉前。又於〈寶髻品〉後，兩本有〈無盡意品〉四卷，丹藏即無，而有〈日密分〉三卷。如是不同者何耶？

今以《開元錄》前後文括而統之，此經凡有六本。錄云：「按梁沙門僧祐〈大集記〉云，有十二段說，共成一經：第一〈瓔珞品〉、二〈陀羅尼自在王品〉、三〈寶女品〉、四〈不眴品〉、五〈海慧品〉、六〈無言品〉、七〈不可說品〉、八〈虛空藏品〉、九〈寶幢品〉、十〈虛空目品〉、十一〈寶髻品〉、十二〈無盡意品〉。」按云：此則第一本也。今以品次驗之，是兩本六十卷中，前分三十卷矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以《開元錄》前後文括而統之，此經凡有六本。錄云：「按梁沙門僧祐〈大集記〉云，有十二段說，共成一經：第一〈瓔珞品〉、二〈陀羅尼自在王品〉、三〈寶女品〉、四〈不眴品〉、五〈海慧品〉、六〈無言品〉、七〈不可說品〉、八〈虛空藏品〉、九〈寶幢品〉、十〈虛空目品〉、十一〈寶髻品〉、十二〈無盡意品〉。」按云：此則第一本也。今以品次驗之，是兩本六十卷中，前分三十卷矣。

又云：「今撿經本，與祐記不同：第一〈陀羅尼自在王菩薩品〉、二〈寶女品〉、三〈不眴品〉、四〈海慧品〉、五〈虛空藏品〉、六〈無言品〉、七〈不可說品〉、八〈寶幢分〉、九〈虛空目分〉、十〈寶髻品〉、十一〈日密分〉。」按云：此則第二本也。今以品次驗之，則今丹藏經三十卷者是矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「今撿經本，與祐記不同：第一〈陀羅尼自在王菩薩品〉、二〈寶女品〉、三〈不眴品〉、四〈海慧品〉、五〈虛空藏品〉、六〈無言品〉、七〈不可說品〉、八〈寶幢分〉、九〈虛空目分〉、十〈寶髻品〉、十一〈日密分〉。」按云：此則第二本也。今以品次驗之，則今丹藏經三十卷者是矣。

又云：「隋朝僧就合《大集經》，乃以《明度五十校計經》題為『十方菩薩品』，編〈月藏〉後，及〈無盡意〉成五十八卷者。」按云：此則第四本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「隋朝僧就合《大集經》，乃以《明度五十校計經》題為『十方菩薩品』，編〈月藏〉後，及〈無盡意〉成五十八卷者。」按云：此則第四本也。

又云：「其合《大集經》，亦有六十卷成者，三十一二兩卷重有〈寶髻品〉，足成六十卷，其〈寶髻品〉在〈日密〉前，二十六七卷是。此復重編，未詳何意？又〈日密〉、〈日藏〉梵本不殊，重重編載，誤之甚矣。」按云：此則第五本也。今以品次驗之，則今兩藏本經六十卷者是矣。但不重載〈寶髻品〉，斯為小異耳。即於前第四本五十八卷經中，分彼〈日藏分〉十卷，為十二卷，足成六十耳。其第三第六兩本，今以諸藏所無，故不煩敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「其合《大集經》，亦有六十卷成者，三十一二兩卷重有〈寶髻品〉，足成六十卷，其〈寶髻品〉在〈日密〉前，二十六七卷是。此復重編，未詳何意？又〈日密〉、〈日藏〉梵本不殊，重重編載，誤之甚矣。」按云：此則第五本也。今以品次驗之，則今兩藏本經六十卷者是矣。但不重載〈寶髻品〉，斯為小異耳。即於前第四本五十八卷經中，分彼〈日藏分〉十卷，為十二卷，足成六十耳。其第三第六兩本，今以諸藏所無，故不煩敘。

經本如是不同，藏中致斯有異耳。謹按《開元錄》前後文相，今此兩藏本經六十卷者，有六失故不可依行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經本如是不同，藏中致斯有異耳。謹按《開元錄》前後文相，今此兩藏本經六十卷者，有六失故不可依行。

錄云：「亦有經本，分為瓔珞品者，不然，此是一段，不合分二。」按云：此經分之，一失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錄云：「亦有經本，分為瓔珞品者，不然，此是一段，不合分二。」按云：此經分之，一失也。

又云：「僧祐記中無〈日密分〉，有〈無盡意品〉者，不然，今以《無盡意經》雖《大集》別分，非無讖譯，又非次第，不合入中。」按云：此經入中，又為無讖譯，二失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「僧祐記中無〈日密分〉，有〈無盡意品〉者，不然，今以《無盡意經》雖《大集》別分，非無讖譯，又非次第，不合入中。」按云：此經入中，又為無讖譯，二失也。

又云：「其〈虛空藏品〉，祐在〈不可說〉後，未詳所以。」按云：此經在彼，三失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「其〈虛空藏品〉，祐在〈不可說〉後，未詳所以。」按云：此經在彼，三失也。

又云：「〈日密〉、〈日藏〉梵本不殊，重重編載，誤之甚矣。」按云：此經重載，四失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「〈日密〉、〈日藏〉梵本不殊，重重編載，誤之甚矣。」按云：此經重載，四失也。

又云：「《明度五十校計經》，題為『十方菩薩品』，編〈月藏〉後者，非也。既無憑准，故不依彼。」按云：此經依之，五失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「《明度五十校計經》，題為『十方菩薩品』，編〈月藏〉後者，非也。既無憑准，故不依彼。」按云：此經依之，五失也。

「又《明度經》，安世高譯，而云那連提耶舍譯。」按云：此亦誤人，六失也。不獨如是，其〈十方菩薩品〉即下難凾中《明度五十校計經》二卷耳，〈無盡意品〉即下最函中《無盡意經》六卷耳。而於此中並重編之，是亦雜沓難依者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又《明度經》，安世高譯，而云那連提耶舍譯。」按云：此亦誤人，六失也。不獨如是，其〈十方菩薩品〉即下難凾中《明度五十校計經》二卷耳，〈無盡意品〉即下最函中《無盡意經》六卷耳。而於此中並重編之，是亦雜沓難依者也。