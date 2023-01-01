佛說法滅盡經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說法滅盡經
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僧祐錄中失譯經人名今附宋錄
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聞如是：
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一時佛在拘夷那竭國——如來三月當般涅槃——與諸比丘及諸菩薩。
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無央數眾來詣佛所，稽首于地。世尊寂靜默無所說，光明不現。賢者阿難作禮白佛言：「世尊前後說法威光獨顯，今大眾會光更不現，何故如此？其必有故，願聞其意。」
無央數眾來詣佛所，稽首于地。世尊寂靜默無所說，光明不現。賢者阿難作禮白佛言：「世尊前後說法威光獨顯，今大眾會光更不現，何故如此？其必有故，願聞其意。」
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佛默不應，如是至三。
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佛告阿難：「吾涅槃後法欲滅時，五逆濁世魔道興盛。魔作沙門壞亂吾道，著俗衣裳，樂好袈裟、五色之服；飲酒噉肉，殺生貪味；無有慈心，更相憎嫉。
佛告阿難：「吾涅槃後法欲滅時，五逆濁世魔道興盛。魔作沙門壞亂吾道，著俗衣裳，樂好袈裟、五色之服；飲酒噉肉，殺生貪味；無有慈心，更相憎嫉。
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「時有菩薩、辟支、羅漢，精進修德，一切敬待，人所宗向；教化平等，憐貧念老，鞠育窮厄；恒以經像令人奉事，作諸功德；志性恩善，不侵害人；損身濟物，不自惜己，忍辱仁和。設有是人，眾魔比丘咸共嫉之，誹謗揚惡，擯黜驅遣不令得住。自共於後不修道德，寺廟空荒，無復修理轉就毀壞；但貪財物，積聚不散，不作福德；販賣奴婢，耕田種植，焚燒山林，傷害眾生，無有慈心；奴為比丘，婢為比丘尼，無有道德，婬妷濁亂，男女不別，令道薄淡皆由斯輩。或避縣官依倚吾道，求作沙門，不修戒律；月半月盡雖名誦戒，厭倦懈怠不欲聽聞，抄略前後不肯盡說；經不誦習，設有讀者不識字句，為強言是，不諮明者；貢高求名，虛顯雅步以為榮冀，望人供養。眾魔比丘命終之後，精神當墮無擇地獄，五逆罪中餓鬼、畜生靡不經歷，恒河沙劫罪竟乃出，生在邊國無三寶處。
「時有菩薩、辟支、羅漢，精進修德，一切敬待，人所宗向；教化平等，憐貧念老，鞠育窮厄；恒以經像令人奉事，作諸功德；志性恩善，不侵害人；損身濟物，不自惜己，忍辱仁和。設有是人，眾魔比丘咸共嫉之，誹謗揚惡，擯黜驅遣不令得住。自共於後不修道德，寺廟空荒，無復修理轉就毀壞；但貪財物，積聚不散，不作福德；販賣奴婢，耕田種植，焚燒山林，傷害眾生，無有慈心；奴為比丘，婢為比丘尼，無有道德，婬妷濁亂，男女不別，令道薄淡皆由斯輩。或避縣官依倚吾道，求作沙門，不修戒律；月半月盡雖名誦戒，厭倦懈怠不欲聽聞，抄略前後不肯盡說；經不誦習，設有讀者不識字句，為強言是，不諮明者；貢高求名，虛顯雅步以為榮冀，望人供養。眾魔比丘命終之後，精神當墮無擇地獄，五逆罪中餓鬼、畜生靡不經歷，恒河沙劫罪竟乃出，生在邊國無三寶處。
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「法欲滅時，女人精進，恒作功德；男子懈慢，不用法語，眼見沙門如視糞土，無有信心。法將殄沒，登爾之時諸天泣淚。水旱不調、五穀不熟，疫氣流行死亡者眾。人民勤苦，縣官計剋，不順道理，皆思樂亂。惡人轉多如海中沙，善者甚少若一若二。劫欲盡故，日月轉短，人命轉促，四十頭白，男子婬妷，精盡夭命，或壽六十。男子壽短，女人壽長七、八、九十或至百歲。
「法欲滅時，女人精進，恒作功德；男子懈慢，不用法語，眼見沙門如視糞土，無有信心。法將殄沒，登爾之時諸天泣淚。水旱不調、五穀不熟，疫氣流行死亡者眾。人民勤苦，縣官計剋，不順道理，皆思樂亂。惡人轉多如海中沙，善者甚少若一若二。劫欲盡故，日月轉短，人命轉促，四十頭白，男子婬妷，精盡夭命，或壽六十。男子壽短，女人壽長七、八、九十或至百歲。
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「大水忽起卒至無期，世人不信故為有常。眾生、雜類不問豪賤，沒溺浮漂，魚鱉食噉。
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「時有菩薩、辟支、羅漢，眾魔驅逐不預眾會。三乘入山福德之地，恬怕自守以為欣快，壽命延長。諸天衛護，月光出世，得相遭值，共興吾道五十二歲。《首楞嚴經》、《般舟三昧》先化滅去，十二部經尋後復滅盡，不復現。不見文字，沙門袈裟自然變白。
「時有菩薩、辟支、羅漢，眾魔驅逐不預眾會。三乘入山福德之地，恬怕自守以為欣快，壽命延長。諸天衛護，月光出世，得相遭值，共興吾道五十二歲。《首楞嚴經》、《般舟三昧》先化滅去，十二部經尋後復滅盡，不復現。不見文字，沙門袈裟自然變白。
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「吾法滅時，譬如油燈臨欲滅時，光明更盛，於是便滅——吾法滅時亦如燈滅。自此之後，難可數說。如是之後數千萬歲，彌勒當下世間作佛。天下泰平，毒氣消除，雨潤和適，五穀滋茂，樹木長大，人長八丈，皆壽八萬四千歲，眾生得度不可稱計。」
「吾法滅時，譬如油燈臨欲滅時，光明更盛，於是便滅——吾法滅時亦如燈滅。自此之後，難可數說。如是之後數千萬歲，彌勒當下世間作佛。天下泰平，毒氣消除，雨潤和適，五穀滋茂，樹木長大，人長八丈，皆壽八萬四千歲，眾生得度不可稱計。」
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賢者阿難作禮白佛：「當何名斯經？云何奉持？」
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佛言：「阿難！此經名為『法滅盡』。宣告一切，宜令分別，功德無量不可稱計。」
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四部弟子聞經，悲慘惆悵，皆發無上聖真道意，悉為佛作禮而去。
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