迦葉赴佛般涅槃經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉赴佛般涅槃經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉西域沙門竺曇無蘭譯

昔佛在世時，摩訶迦葉於諸比丘中最長年高，才明智慧，其身亦有金色相好；佛每說法，常與其對坐，人民見之或呼為佛師。於是迦葉乃辭佛，到伊篩梨山中。一山名普能，周旋數千里，去舍衛國二萬六千里，多出七寶，甘果不訾，名香、好藥、栴檀三種：其一種芳香，一種治人百病，一種可用染五色。眾香雜藥不可稱數。亦有走翔鳥獸——師子、虎、狼、白象、騏驎、朱雀、鳳凰。或有清淨異學道士。時有方石平正，其色如琉璃，縱廣百二十里，奇樹蔭涼、華葉五色，冬夏茂盛列生石上。迦葉前後教授二千弟子，皆清淨高行得羅漢者，常坐此石上誦經行道。又有清淨甘香泉水，周旋四十里，其水中則有優曇華，紺色華、紅色華、紫色華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在世時，摩訶迦葉於諸比丘中最長年高，才明智慧，其身亦有金色相好；佛每說法，常與其對坐，人民見之或呼為佛師。於是迦葉乃辭佛，到伊篩梨山中。一山名普能，周旋數千里，去舍衛國二萬六千里，多出七寶，甘果不訾，名香、好藥、栴檀三種：其一種芳香，一種治人百病，一種可用染五色。眾香雜藥不可稱數。亦有走翔鳥獸——師子、虎、狼、白象、騏驎、朱雀、鳳凰。或有清淨異學道士。時有方石平正，其色如琉璃，縱廣百二十里，奇樹蔭涼、華葉五色，冬夏茂盛列生石上。迦葉前後教授二千弟子，皆清淨高行得羅漢者，常坐此石上誦經行道。又有清淨甘香泉水，周旋四十里，其水中則有優曇華，紺色華、紅色華、紫色華。

迦葉弟子七人，同夕得夢：其一比丘，夢見其所坐方石中央分破，樹皆根拔；復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭，華悉零落；一比丘夢見拘羅邊坐皆傾毀；一比丘夢見閻浮利地皆傾陷；一比丘夢見須彌山崩；一比丘夢見金輪王薨；一比丘夢見日月墮地，天下失明。晨起各以所夢啟迦葉。迦葉告言：「我曹前見光明，地時大動，卿等復得是夢，佛將般泥洹。」即勅諸弟子往赴俱夷那竭國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉弟子七人，同夕得夢：其一比丘，夢見其所坐方石中央分破，樹皆根拔；復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭，華悉零落；一比丘夢見拘羅邊坐皆傾毀；一比丘夢見閻浮利地皆傾陷；一比丘夢見須彌山崩；一比丘夢見金輪王薨；一比丘夢見日月墮地，天下失明。晨起各以所夢啟迦葉。迦葉告言：「我曹前見光明，地時大動，卿等復得是夢，佛將般泥洹。」即勅諸弟子往赴俱夷那竭國。

道見一婆羅門，持文陀羅華。迦葉即問言：「卿從何來？欲何所至？那得是天華？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道見一婆羅門，持文陀羅華。迦葉即問言：「卿從何來？欲何所至？那得是天華？」

答言：「我從俱夷那竭國來，時佛般泥洹已經七日。諸天往赴，悉持天華天香供養佛身，此華即是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「我從俱夷那竭國來，時佛般泥洹已經七日。諸天往赴，悉持天華天香供養佛身，此華即是。」

迦葉聞是語，便自投於地啼泣而言：「佛今般泥洹，三界失明，將復何依恃？」便帥將諸弟子進道，未到數百里，便見四天王及梵釋諸天，皆持七寶蓋、名香好華，悉往供養佛，諸天作十二部音樂，亦有阿須輪王、諸大鬼神側塞空中，又見俱夷那竭國王及諸隣國王，各從其群僚數百萬人。見迦葉將諸弟子到，是時國貴末羅弗王，則勅國人民皆令避道，使迦葉及諸弟子得進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉聞是語，便自投於地啼泣而言：「佛今般泥洹，三界失明，將復何依恃？」便帥將諸弟子進道，未到數百里，便見四天王及梵釋諸天，皆持七寶蓋、名香好華，悉往供養佛，諸天作十二部音樂，亦有阿須輪王、諸大鬼神側塞空中，又見俱夷那竭國王及諸隣國王，各從其群僚數百萬人。見迦葉將諸弟子到，是時國貴末羅弗王，則勅國人民皆令避道，使迦葉及諸弟子得進。

阿那律出迎相見言：「佛般泥洹已七日，耶維火不然，但待賢者到耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那律出迎相見言：「佛般泥洹已七日，耶維火不然，但待賢者到耳！」

阿難見迦葉，便自投地啼哭不自勝。有一老比丘名波或，即止阿難言：「止止！佛在時常禁制我等，不得自由。佛今般泥洹，吾等得自在。莫復啼哭。」時有天聞波或語，即舉手搏之，迦葉便前接持，天止之，謂波或言：「佛今般泥洹，一切失所恃，汝獨愚癡而反喜快。」波或聞是語意解，即得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難見迦葉，便自投地啼哭不自勝。有一老比丘名波或，即止阿難言：「止止！佛在時常禁制我等，不得自由。佛今般泥洹，吾等得自在。莫復啼哭。」時有天聞波或語，即舉手搏之，迦葉便前接持，天止之，謂波或言：「佛今般泥洹，一切失所恃，汝獨愚癡而反喜快。」波或聞是語意解，即得阿羅漢道。

迦葉便與諸弟子頭面著地，作禮繞棺三匝悲哀而言：「我等今日不知佛頭足所在。」佛威神則為出足，諸天人民莫不感傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉便與諸弟子頭面著地，作禮繞棺三匝悲哀而言：「我等今日不知佛頭足所在。」佛威神則為出足，諸天人民莫不感傷。

於是摩訶迦葉乃說偈讚佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是摩訶迦葉乃說偈讚佛言：

「佛為三界乘， 度於生死淵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛為三界乘， 度於生死淵，

澹泊昇泥洹， 微妙越世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澹泊昇泥洹， 微妙越世間。

佛為無量明， 照於愚癡冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為無量明， 照於愚癡冥，

願為一切人， 顯耀現威靈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為一切人， 顯耀現威靈。

佛為大慈哀， 所度無央數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為大慈哀， 所度無央數，

尊體處金棺， 清淨寂然安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊體處金棺， 清淨寂然安。

願用優和德， 見身色相光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願用優和德， 見身色相光，

普令天及人， 興起無量福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令天及人， 興起無量福。

佛為開現法， 眾生受潤澤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為開現法， 眾生受潤澤，

得止生死輪， 或者入正諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得止生死輪， 或者入正諦，

已蒙如來恩， 頭面禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已蒙如來恩， 頭面禮佛足。

今但覩金棺， 心為悲感傷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今但覩金棺， 心為悲感傷，

佛雖就無為， 聖達靡不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雖就無為， 聖達靡不實。

見後有疑諦， 出足於金棺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見後有疑諦， 出足於金棺，

起分是生死， 佛以不復愁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起分是生死， 佛以不復愁，

法身慧常存， 莫呼永泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身慧常存， 莫呼永泥洹。」